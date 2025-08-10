Mẫu biểu mẫu thông tin khách hàng miễn phí để hợp lý hóa quá trình tiếp nhận khách hàng mới

🔎 Bạn có biết? 85% mọi người sẵn sàng chia sẻ phản hồi sau một trải nghiệm tích cực, nhưng 81% cũng sẵn sàng làm điều đó khi mọi thứ không suôn sẻ. Điều đó có nghĩa là mỗi điểm tiếp xúc là một cơ hội để học hỏi điều gì đó có giá trị.

Vẫn còn phải lục lọi email hoặc xoay xở với các bảng tính lộn xộn để tìm số điện thoại của khách hàng?

Đó là lý do tại sao biểu mẫu thông tin khách hàng có hệ thống có thể giúp quá trình tiếp nhận khách hàng mới diễn ra suôn sẻ và chuyên nghiệp hơn. Khi bạn tạo biểu mẫu tùy chỉnh, chúng sẽ giúp bạn thu thập thông tin khách hàng nhanh chóng và lưu trữ mọi thứ chính xác ở nơi bạn cần.

Phần thưởng? Bạn trông chuyên nghiệp hơn khi làm việc.

Để giúp bạn chuẩn hóa quy trình tiếp nhận khách hàng cho mục đích kinh doanh, chúng tôi đã tổng hợp các mẫu biểu mẫu thông tin khách hàng miễn phí tốt nhất để bạn có thể sử dụng ngay lập tức! 🚀

Mẫu biểu mẫu thông tin khách hàng là gì?

Mẫu biểu mẫu thông tin khách hàng là bố cục sẵn có giúp bạn thu thập tất cả các chi tiết cụ thể về khách hàng của mình ở một nơi. Hãy coi nó như một biểu mẫu sẵn có mà bạn có thể dễ dàng sử dụng lại, để không cần phải tạo mới từ đầu mỗi lần.

Với ClickUp, bạn có thể lưu biểu mẫu dưới dạng mẫu và sử dụng lại cho mọi khách hàng mới, đảm bảo tính nhất quán và tiết kiệm thời gian.

💡 Mẹo chuyên nghiệp: Với ClickUp Brain, bạn có thể tóm tắt ngay lập tức các bài nộp/gửi biểu mẫu của khách hàng, tự động gắn thẻ các yêu cầu khẩn cấp và thậm chí tạo nhiệm vụ theo dõi — không cần xem xét thủ công!

🧠 Thông tin thú vị: Nhu cầu lưu trữ hồ sơ khách hàng một cách có tổ chức đã có từ thế kỷ 19, khi các nhà máy và doanh nghiệp mở rộng quy mô bắt đầu sử dụng bảng thông tin khách hàng để quản lý giao dịch hiệu quả hơn.

Các mẫu bảng thông tin khách hàng thường bao gồm thông tin liên hệ, chi tiết kinh doanh và các trường liên quan đến dịch vụ. Điều chỉnh tất cả các chi tiết dựa trên những gì quan trọng đối với quy trình làm việc của bạn để duy trì sự tổ chức và đảm bảo không bỏ sót bất kỳ thông tin quan trọng nào của khách hàng.

Điều gì tạo nên một mẫu biểu mẫu thông tin khách hàng tốt?

Một mẫu biểu mẫu thông tin khách hàng tốt phải thiết thực và có thể điều chỉnh theo nhu cầu kinh doanh của bạn. Dưới đây là những yếu tố tạo nên một mẫu biểu mẫu tuyệt vời:

Bố cục rõ ràng và đơn giản : Chọn mẫu biểu mẫu thông tin khách hàng dễ điều hướng với các phần được dán nhãn rõ ràng

Các trường bắt buộc : Chọn mẫu thu thập tất cả thông tin cần thiết, như chi tiết liên hệ và thông tin kinh doanh

Có thể tùy chỉnh : Chọn mẫu thông tin khách hàng để thêm hoặc xóa trường theo nhu cầu của bạn

Dễ dàng cập nhật : Chọn mẫu bảng thông tin khách hàng giúp sắp xếp dữ liệu để dễ dàng tìm kiếm và chỉnh sửa

Trường giảm lỗi : Tìm mẫu chi tiết khách hàng có menu thả xuống, hộp kiểm và khu vực nhập rõ ràng để giảm thiểu sai sót

Tích hợp liền mạch: Chọn một giải pháp như ClickUp cho phép bạn kết nối các bài nộp/gửi biểu mẫu trực tiếp với các công việc, tự động hóa và đường ống CRM của bạn

💡 Mẹo chuyên nghiệp: Đừng để hồ sơ khách hàng lộn xộn cản trở thành công của bạn. Ngoài sự bất tiện, sự thiếu tổ chức còn dẫn đến cơ hội bị bỏ lỡ và rủi ro tiềm ẩn. Đầu tư vào một hệ thống quản lý dữ liệu khách hàng toàn diện, được trang bị các quy trình ghi chép và xem xét tích hợp để lưu trữ thông tin khách hàng một cách hiệu quả.

21 mẫu biểu mẫu thông tin khách hàng hàng đầu

Hãy xem các mẫu bảng thông tin khách hàng sẵn sàng sử dụng sau đây từ ClickUp, ứng dụng tất cả trong một cho công việc, và các nền tảng khác có đầy đủ tính năng và hoàn toàn miễn phí:

1. Mẫu biểu mẫu tiếp nhận ClickUp

Tải mẫu miễn phí Hợp lý hóa quá trình tiếp nhận khách hàng với Mẫu biểu mẫu tiếp nhận ClickUp

Khi phải xử lý nhiều cuộc gọi của khách hàng liên tiếp, điều cuối cùng bạn cần là một quy trình tiếp nhận khách hàng không nhất quán. Mẫu biểu mẫu tiếp nhận của ClickUp cung cấp cho bạn một thiết lập gọn gàng và có thể tùy chỉnh, sẵn sàng để sử dụng. Bạn không còn phải ghép nối thông tin khách hàng từ các email rải rác và có thể bắt đầu mọi dự án trên nền tảng vững chắc.

Được thiết kế để đa dụng, mẫu này cho phép bạn tạo biểu mẫu cho nhiều ngành khác nhau, cho dù là tiếp nhận khách hàng mới hay sàng lọc ứng viên. Với các trường có thể tùy chỉnh và tính năng tạo công việc tự động, mẫu biểu mẫu tiếp nhận này ngay lập tức chuyển đổi dữ liệu thô thành quy trình công việc có thể thực hiện được, đảm bảo không bỏ sót bất kỳ chi tiết quan trọng nào.

Đây là lý do bạn sẽ thích nó:

Tùy chỉnh biểu mẫu tiếp nhận cho các loại khách hàng hoặc dự án khác nhau

Ghi lại các chi tiết quan trọng với tám Trường Tùy chỉnh được cài đặt sẵn, như Ngân sách và Phương thức liên hệ ưa thích

Theo dõi phản hồi và trạng thái theo thời gian thực bằng chế độ xem động

Dễ dàng duy trì cơ sở dữ liệu có cấu trúc về các bài nộp/gửi của khách hàng

Kích hoạt tự động hóa để theo dõi, nhắc nhở hoặc yêu cầu tài liệu dựa trên phản hồi biểu mẫu

Lý tưởng cho: Các chuyên gia, nhà cung cấp dịch vụ và quản lý dự án muốn có một cách tùy chỉnh hơn để quản lý khách hàng mà không phải bắt đầu từ đầu.

2. Mẫu biểu mẫu đăng ký ClickUp

Tải mẫu miễn phí Quản lý tất cả các đăng ký của khách hàng với Mẫu biểu mẫu đăng ký ClickUp

Bắt đầu đăng ký không cần phải phức tạp. Mẫu biểu mẫu đăng ký ClickUp là mẫu thân thiện với người mới bắt đầu, giúp thu thập và quản lý thông tin quan trọng về thành viên một cách đơn giản.

Biểu mẫu ClickUp có thể được nhúng vào trang web của bạn hoặc chia sẻ qua liên kết, và mọi đăng ký sẽ tự động được theo dõi dưới dạng nhiệm vụ hoặc bản ghi trong không gian làm việc của bạn.

Nó hợp lý hóa quy trình đăng ký cho các chương trình chung, thành viên hoặc đăng ký nội bộ, đồng thời giảm thiểu lỗi thủ công. Không giống như các mẫu dành riêng cho sự kiện, mẫu này mang lại sự linh hoạt cao hơn cho các nhu cầu đăng ký liên tục hoặc định kỳ.

Các chế độ xem tùy chỉnh hướng dẫn bạn thực hiện mọi thứ, bao gồm theo dõi danh sách và bài nộp/gửi biểu mẫu. Ngoài ra, tích hợp liền mạch vào quy trình công việc dự án cho phép bạn tự động chỉ định các hành động theo dõi, giúp các nhóm duy trì sự tổ chức khi luồng đăng ký đến.

Đây là lý do bạn sẽ thích nó:

Sử dụng các trường được định sẵn cho tên, chi tiết liên hệ, trạng thái thanh toán và sở thích sự kiện để thu thập thông tin tại một địa điểm tập trung

Tự động hóa email xác nhận hoặc công việc tiếp nhận khách hàng mới để giảm thiểu sơ suất

Sắp xếp người đăng ký theo danh mục, trạng thái thanh toán hoặc sở thích phiên

Theo dõi xu hướng đăng ký với bảng điều khiển có thể tùy chỉnh

Lý tưởng cho: Nhà tổ chức sự kiện, điều phối viên chương trình và các nhóm muốn quản lý đăng ký trực tiếp hoặc ảo một cách đơn giản.

3. Mẫu biểu mẫu thành viên ClickUp

Tải mẫu miễn phí Quản lý cộng đồng của bạn một cách dễ dàng với Mẫu biểu mẫu thành viên ClickUp

Được thiết kế cho các câu lạc bộ, phòng tập thể dục, chương trình khách hàng thân thiết và hiệp hội, Mẫu biểu mẫu thành viên ClickUp giúp việc tiếp nhận thành viên mới trở nên dễ dàng. Mẫu này thu thập thông tin liên hệ, sở thích cấp thành viên, chi tiết thanh toán và biểu mẫu đồng ý theo định dạng chuyên nghiệp.

Nhờ mẫu này, bạn không cần phải tạo biểu mẫu mới mỗi khi có người đăng ký. Với tính năng tự động hóa được tích hợp sẵn, bạn có thể phân loại thành viên, đặt nhắc nhở gia hạn hoặc chỉ định nhiệm vụ giới thiệu trực tiếp trong ClickUp.

Đây là lý do bạn sẽ thích nó:

Cá nhân hóa biểu mẫu thành viên với các tùy chọn theo cấp và tiện ích bổ sung để giao tiếp hiệu quả hơn

Tích hợp với các kênh CRM để tăng cường sự tham gia của thành viên

Theo dõi tiến độ đơn đăng ký với các trạng thái tùy chỉnh như 'Đang xem xét' và 'Đã được phê duyệt'

Lưu trữ an toàn thông tin quan trọng của thành viên với tích hợp cơ sở dữ liệu đơn giản

Lý tưởng cho: Các tổ chức và doanh nghiệp cung cấp dịch vụ đăng ký hoặc dịch vụ dựa trên thành viên.

➡️ Đọc thêm: Phần mềm quản lý thành viên tốt nhất cho các tổ chức

4. Mẫu biểu mẫu ClickUp

Tải mẫu miễn phí Hãy thực hiện những bước đầu tiên với khách hàng một cách suôn sẻ và không căng thẳng với Mẫu biểu mẫu ClickUp

Bạn có bao giờ phải lục lọi các email để cố gắng nhớ thông tin mà khách hàng đã chia sẻ tuần trước? Hoặc tệ hơn, bạn nhận ra rằng mình đã quên hỏi một điều quan trọng ngay từ đầu? Mẫu biểu mẫu ClickUp khắc phục vấn đề đó bằng cách cung cấp một trang trống để bạn tạo bất kỳ biểu mẫu nào bạn cần, như phản hồi của khách hàng, tiếp nhận, yêu cầu dịch vụ hoặc khảo sát nội bộ. Mẫu này cung cấp sự linh hoạt hoàn toàn về loại trường, thiết kế và tự động hóa. Mẫu này lý tưởng nếu bạn muốn kiểm soát hoàn toàn cấu trúc và trường thay vì sử dụng mẫu có sẵn.

ClickUp Forms hỗ trợ logic có điều kiện, vì vậy bạn có thể hiển thị hoặc ẩn các trường dựa trên câu trả lời trước đó, giúp biểu mẫu của bạn thông minh hơn và phù hợp hơn với mọi khách hàng.

Mẫu này cung cấp sự linh hoạt hoàn toàn về loại trường, thiết kế và tự động hóa. Tạo công việc ngay lập tức dựa trên bài nộp/gửi biểu mẫu giúp nâng cao hiệu quả quy trình làm việc và giữ cho các nhóm luôn cập nhật các yêu cầu hoặc dữ liệu mới.

Đây là lý do bạn sẽ thích nó:

Thu thập dữ liệu và chuyển đổi bài nộp/gửi thành công việc có thể thực hiện được

Sử dụng logic có điều kiện để hợp lý hóa các biểu mẫu khác nhau

Cộng tác với nhóm của bạn thông qua nhận xét, nhắc nhở và cập nhật trạng thái

Theo dõi phản hồi biểu mẫu bằng các chế độ xem khác nhau, như Danh sách hoặc Biểu mẫu

Lý tưởng cho: Các nhóm cần biểu mẫu đa năng, có thể tùy chỉnh hoàn toàn để hợp lý hóa việc thu thập dữ liệu và hành động.

5. Mẫu biểu mẫu phản hồi ClickUp

Tải mẫu miễn phí Nắm bắt thông tin nhanh chóng với Mẫu biểu mẫu phản hồi ClickUp

Mẫu biểu mẫu phản hồi khách hàng của ClickUp được thiết kế để thu thập thông tin chi tiết có cấu trúc từ khách hàng, thành viên nhóm hoặc người tham gia sự kiện. Mẫu này giúp bạn thiết kế các biểu mẫu phản hồi để khách hàng điền vào và sắp xếp mọi thứ gọn gàng để bạn không phải tìm kiếm trong các câu trả lời mơ hồ hoặc ghi chú rải rác.

Với ClickUp, phản hồi sẽ tự động được chuyển đến nhóm hoặc dự án phù hợp, và bạn có thể sử dụng ClickUp Brain (AI) để tóm tắt và phân tích xu hướng phản hồi.

Mẫu này có các trường để đánh giá, nhận xét mở và đề xuất cải tiến. Phản hồi thu thập được sẽ được chuyển trực tiếp vào không gian làm việc tập trung, giúp bạn dễ dàng phân tích xu hướng và sắp xếp các cải tiến theo mức độ ưu tiên.

Đây là lý do bạn sẽ thích nó:

Ưu tiên các mục hành động dựa trên phản hồi trong quy trình công việc

Tạo chế độ xem tùy chỉnh để phân tích chỉ số cảm tính và mức độ hài lòng

Tạo khảo sát phản hồi phù hợp bằng bảy Trường Tùy chỉnh sẵn sàng sử dụng

Dễ dàng nhận diện xu hướng bằng cách sử dụng các trường đánh giá và đề xuất có cấu trúc

Lý tưởng cho: Các nhóm sản phẩm, nhà cung cấp dịch vụ hoặc các công ty khởi nghiệp giai đoạn đầu đang tìm kiếm một cách đơn giản để thu thập thông tin chi tiết về khách hàng mà không cần phải bắt đầu lại từ đầu.

Dưới đây là nhận xét của Matus Mosney, Trưởng phòng Phát triển Phần cứng tại Panza Robotics, về việc sử dụng ClickUp:

ClickUp cho phép chúng tôi chia nhỏ quá trình phát triển phức tạp thành danh sách công việc dễ quản lý hơn. Giao diện có thể tùy chỉnh và dễ sử dụng, cho phép cập nhật, thay đổi hoặc thiết lập công việc mới nhanh chóng dựa trên phản hồi.

6. Mẫu biểu mẫu đăng ký sự kiện ClickUp

Tải mẫu miễn phí Đăng ký dễ dàng với Mẫu biểu mẫu đăng ký sự kiện ClickUp

Giả sử bạn đang tổ chức một sự kiện quan trọng như hội thảo công ty, hội thảo trực tuyến hoặc ra mắt sản phẩm quy mô lớn. Điều cuối cùng bạn muốn là bị vướng vào các biểu mẫu đăng ký lộn xộn hoặc email lộn xộn. Mẫu biểu mẫu đăng ký sự kiện ClickUp giúp đơn giản hóa cuộc sống của bạn bằng cách cung cấp cho bạn một cách dễ dàng để thu thập tất cả các chi tiết cần thiết trước.

Biểu mẫu sự kiện của ClickUp có thể kích hoạt nhắc nhở tự động, phân công công việc chuẩn bị sự kiện và phân chia người tham dự thành các phiên nhỏ — tất cả chỉ từ một bài nộp/gửi duy nhất.

Quản lý đăng ký tham gia hội nghị, hội thảo, phiên đào tạo và sự kiện kết nối mạng. Mẫu này cũng ghi lại thông tin chi tiết về người tham dự, sở thích phiên, hạn chế về chế độ ăn uống và trạng thái thanh toán.

Đây là lý do bạn sẽ thích nó:

Nhanh chóng tạo biểu mẫu đăng ký sự kiện tùy chỉnh để thu thập tất cả các chi tiết cần thiết

Đảm bảo các công việc sau đăng ký, chẳng hạn như xác nhận, nhắc nhở và phân bổ tài nguyên, được thực hiện tự động với quy trình công việc tích hợp

Phân loại người tham dự cho các phiên họp nhỏ hoặc yêu cầu đặc biệt

Theo dõi sức chứa của sự kiện và quản lý danh sách chờ trong thời gian thực

Lý tưởng cho: Những người lập kế hoạch sự kiện, nhóm tiếp thị và quản lý cộng đồng phải quản lý đăng ký cho các sự kiện khác nhau.

📮 Thông tin chi tiết về ClickUp: 74% nhân viên sử dụng hai hoặc nhiều công cụ để tìm kiếm thông tin cần thiết trong khi chuyển đổi giữa email, trò chuyện, ghi chú, công cụ quản lý dự án và tài liệu. Việc chuyển đổi bối cảnh liên tục này làm mất thời gian và giảm năng suất. Là ứng dụng toàn diện cho công việc, ClickUp hợp nhất tất cả công việc của bạn — email, trò chuyện, tài liệu, nhiệm vụ và ghi chú — vào một không gian làm việc duy nhất có thể tìm kiếm, để mọi thứ luôn ở đúng nơi bạn cần.

Tải mẫu miễn phí Thu thập khách hàng tiềm năng một cách dễ dàng bằng cách sử dụng Mẫu biểu mẫu liên hệ ClickUp

Mẫu biểu mẫu liên hệ ClickUp là công cụ cơ bản để thu thập các yêu cầu đến từ trang web, ứng dụng hoặc chiến dịch tiếp thị của bạn. Mẫu này thu thập các thông tin cơ bản như tên, email, tin nhắn và lý do liên hệ.

Bạn có thể sử dụng mẫu này theo nhiều cách, chẳng hạn như thu thập thông tin về khách hàng, thu thập phản hồi của họ hoặc xử lý yêu cầu dịch vụ. Sử dụng mẫu này cho các câu hỏi chung, chiến dịch tiếp thị hoặc phiếu hỗ trợ, nơi mà sự đơn giản là quan trọng. Để có lịch sử khách hàng chi tiết và các trường liên kết với CRM, hãy thử Mẫu Biểu mẫu Liên hệ Khách hàng. Mỗi bài nộp/gửi có thể tự động kích hoạt quy trình công việc CRM, phân công công việc hoặc chuỗi nuôi dưỡng khách hàng tiềm năng.

Đây là lý do tại sao bạn sẽ thích nó:

Tự động chuyển bài nộp/gửi biểu mẫu đến thành viên nhóm thích hợp

Dễ dàng theo dõi khối lượng khách hàng tiềm năng và xu hướng lãi suất của khách hàng

Tập trung tất cả các yêu cầu của khách hàng vào một trung tâm có tổ chức trong ClickUp

Gán công việc theo dõi ngay lập tức để không bỏ sót bất kỳ tin nhắn nào

Lý tưởng cho: Đội ngũ hỗ trợ khách hàng hoặc doanh nghiệp nhỏ muốn có một cách dễ sử dụng, không phức tạp để quản lý các yêu cầu liên hệ và phản hồi đến.

🎥 Khám phá cách Bảng trắng ClickUp nâng cao sự hợp tác với khách hàng của bạn. Từ brainstorming đến thực hiện, hãy xem cách gây ấn tượng với khách hàng mọi lúc:

Tải mẫu miễn phí Kết nối với khách hàng của bạn một cách có tổ chức với Mẫu biểu mẫu liên hệ khách hàng của ClickUp

Giữ liên lạc với khách hàng không nhất thiết phải phức tạp. Mẫu biểu mẫu liên hệ khách hàng của ClickUp giúp bạn dễ dàng nghe trực tiếp từ những người quan trọng nhất khi họ muốn chia sẻ phản hồi, đặt câu hỏi nhanh hoặc báo cáo vấn đề.

Với ClickUp Brain, bạn có thể phân tích xu hướng phản hồi của khách hàng và thậm chí tạo bản tóm tắt hoặc mục hành động tự động.

Mẫu này cải thiện biểu mẫu liên hệ tiêu chuẩn bằng cách thêm các trường phù hợp với hỗ trợ khách hàng hoặc theo dõi bán hàng, chẳng hạn như mức độ khẩn cấp, lãi suất đối với sản phẩm hoặc dịch vụ và phương thức liên lạc ưa thích. Mẫu này giúp các nhóm bán hàng và dịch vụ phân loại yêu cầu nhanh hơn và trả lời với bối cảnh phù hợp hơn, từ đó cải thiện sự hài lòng của khách hàng và chuyển đổi khách hàng tiềm năng.

Không giống như Biểu mẫu liên hệ cơ bản, mẫu này được thiết kế cho khách hàng hiện tại hoặc khách hàng tiềm năng, giúp các nhóm ưu tiên phản hồi dựa trên mức độ khẩn cấp, lãi suất sản phẩm hoặc lịch sử mối quan hệ.

Đây là lý do bạn sẽ thích nó:

Thu thập thông tin khách hàng chi tiết để theo dõi cá nhân hóa

Theo dõi tương tác của khách hàng theo thời gian và liên kết các liên hệ với các kênh CRM một cách dễ dàng

Sử dụng ClickUp Brain để phân tích xu hướng phản hồi mà không cần động tay

Thêm thương hiệu của bạn, như logo, màu sắc hoặc thậm chí là video giới thiệu ngắn bằng ClickUp Docs

Lý tưởng cho: Đội ngũ hỗ trợ khách hàng và bán hàng tối ưu hóa quy trình quản lý yêu cầu.

➡️ Đọc thêm: Chiến lược quy trình quản lý khách hàng cho các chuyên gia kinh doanh

9. Mẫu biểu mẫu yêu cầu ClickUp

Tải mẫu miễn phí Theo dõi các yêu cầu đến một cách dễ dàng với Mẫu biểu mẫu yêu cầu ClickUp

Mẫu biểu mẫu yêu cầu ClickUp giúp các nhóm xử lý hiệu quả các yêu cầu về dịch vụ, bảo trì, tài nguyên hoặc sản phẩm. Mẫu này cung cấp các trường có cấu trúc cho loại yêu cầu, mức độ ưu tiên, mô tả và các phê duyệt cần thiết.

Thu thập phiếu yêu cầu trợ giúp IT, nội dung hoặc yêu cầu thiết kế, danh sách kiểm tra khi bắt đầu sử dụng hoặc nhu cầu về thiết bị – bất kỳ yêu cầu nào mà nhóm của bạn thường xuyên nhận được. Điều này không chỉ là thu thập thông tin liên hệ, mà còn là tự động thu thập và chuyển các yêu cầu về dịch vụ, IT hoặc tài nguyên có thể thực hiện được đến nhóm phù hợp.

Ngoài ra, ClickUp Automations chuyển nhiệm vụ đến các bộ phận phù hợp đồng thời đảm bảo không bỏ sót bất kỳ công việc nào.

Đây là lý do bạn sẽ thích nó:

Chuẩn hóa các bài nộp/gửi yêu cầu nội bộ và bên ngoài

Ưu tiên và phân công các yêu cầu đến tự động

Giám sát quy trình phê duyệt và dòng thời gian thực hiện yêu cầu

Theo dõi tiến độ yêu cầu qua các chế độ xem tùy chỉnh như Trạng thái yêu cầu, Danh sách người dùng hoặc Yêu cầu mới

Lý tưởng cho: Các nhóm vận hành, CNTT hoặc cơ sở vật chất quản lý các yêu cầu dịch vụ hoặc hỗ trợ đến.

💡 Mẹo chuyên nghiệp: Các nhóm nhân sự nên sử dụng Hệ thống theo dõi ứng viên (ATS) để tuyển dụng nhân tài một cách liền mạch, lọc ra các ứng viên hàng đầu và đơn giản hóa quá trình tuyển dụng.

10. Mẫu ClickUp CRM

Tải mẫu miễn phí Quản lý danh bạ, theo dõi các dự án đang tiến hành và tự động hóa việc theo dõi, tất cả từ Mẫu CRM ClickUp

Mẫu ClickUp CRM là không gian làm việc sẵn sàng sử dụng, được thiết kế để giúp các nhóm quản lý toàn bộ vòng đời khách hàng, từ tạo khách hàng tiềm năng đến theo dõi sau bán hàng. Mẫu này tích hợp các bài nộp/gửi biểu mẫu vào các đường ống CRM, tạo ra một hành trình liền mạch từ yêu cầu đến kết thúc.

Thay vì phân tán thông tin khách hàng trên các công cụ và email, mẫu này tập trung tất cả các liên hệ, giao dịch, công việc và tương tác của bạn vào một nơi có tổ chức. Hơn nữa, các trường có thể tùy chỉnh, kích hoạt tự động hóa và công cụ báo cáo giúp bạn dễ dàng điều chỉnh CRM cho phù hợp với bất kỳ mô hình kinh doanh nào.

Đây là lý do bạn sẽ thích nó:

Dễ dàng theo dõi các giai đoạn trong vòng đời khách hàng, kích thước giao dịch và các bước tiếp theo

Sử dụng các thư mục sẵn sàng với chế độ xem và trường được tạo sẵn để bắt đầu ngay lập tức

Thiết lập kích hoạt cho các bước tiếp theo hoặc các bước tiếp theo mà không cần công việc thủ công

Sắp xếp công việc hàng ngày dựa trên giai đoạn bán hàng, kích thước giao dịch hoặc mức độ khẩn cấp (xếp hạng công việc theo mức độ ưu tiên)

Lý tưởng cho: Các nhóm bán hàng và tiếp thị quản lý mối quan hệ khách hàng qua mọi giai đoạn của kênh bán hàng.

💡 Mẹo chuyên nghiệp: Sử dụng ClickUp Brain để tăng cường hiệu suất CRM của bạn! Thử mẫu này: “Phân tích tất cả các ghi chú, email và phản hồi của khách hàng để đánh giá cảm nhận của họ. Đánh dấu bất kỳ khách hàng nào có dấu hiệu không hài lòng để được chú ý ngay lập tức và xác định những khách hàng có cảm nhận tích cực, những người có thể sẵn sàng cho các cơ hội bán thêm. ” Trường hợp sử dụng ClickUp Brain CRM Hãy để AI giúp bạn ưu tiên các mối quan hệ với khách hàng và phát hiện các cơ hội tăng trưởng mới một cách tự động. Đọc thêm: Cách tạo CRM của riêng bạn trong ClickUp

11. Mẫu tiếp nhận khách hàng ClickUp

Tải mẫu miễn phí Mang đến trải nghiệm giới thiệu khách hàng chuyên nghiệp với Mẫu giới thiệu khách hàng của ClickUp

Một quy trình giới thiệu sản phẩm mạnh mẽ sẽ định hình mối quan hệ với khách hàng của bạn. Mẫu giới thiệu sản phẩm cho khách hàng của ClickUp giúp bạn tạo ra trải nghiệm mượt mà và nhất quán khi chào đón khách hàng mới hoặc chuyển khách hàng hiện tại sang dịch vụ mới.

Mẫu này có các bước và mẫu công việc tích hợp sẵn để giúp nhóm của bạn duy trì sự tổ chức và theo dõi tiến độ tiếp nhận khách hàng mới một cách hiệu quả. Mẫu này tự động hóa các bước như gửi email chào mừng, tạo hướng dẫn sử dụng sản phẩm, lên lịch các cuộc họp thiết lập và theo dõi các cột mốc để giúp tăng tốc thời gian tạo ra giá trị và củng cố mối quan hệ với khách hàng ngay từ ngày đầu tiên.

🔎 Bạn có biết? Gần 63% khách hàng cho biết trải nghiệm ban đầu có ảnh hưởng lớn đến quyết định đăng ký dịch vụ hoặc hoàn tất giao dịch mua hàng của họ.

Đây là lý do bạn sẽ thích nó:

Dễ dàng tùy chỉnh mẫu để phù hợp với ngành, dịch vụ hoặc loại khách hàng của bạn

Giữ cho toàn bộ nhóm của bạn luôn cập nhật thông tin với dòng thời gian trực quan và cập nhật thời gian thực

Phân tích các điểm nghẽn trong quá trình tiếp nhận khách hàng mới bằng bảng điều khiển thời gian thực

Sử dụng biểu mẫu hoặc nhận xét công việc để thu thập thông tin chi tiết trong và sau quá trình tiếp nhận khách hàng mới

Lý tưởng cho: Các nhóm dịch vụ và thành công của khách hàng nhằm mục đích hợp lý hóa và nâng cao trải nghiệm tiếp nhận khách hàng mới.

➡️ Đọc thêm: Cách tạo danh sách kiểm tra tiếp nhận khách hàng mới

12. Mẫu khảo sát sự hài lòng của khách hàng ClickUp

Tải mẫu miễn phí Theo dõi cảm nhận của khách hàng theo thời gian bằng báo cáo trực quan trong Mẫu khảo sát sự hài lòng của khách hàng ClickUp

Sự hài lòng của khách hàng là điều bắt buộc đối với bất kỳ doanh nghiệp nào muốn phát triển. Mẫu khảo sát sự hài lòng của khách hàng ClickUp giúp bạn dễ dàng đo lường mức độ hài lòng của khách hàng sau khi hoàn thành dịch vụ hoặc dự án.

Mẫu này thu thập xếp hạng, nhận xét công khai và đề xuất cải tiến theo định dạng có hệ thống. Mẫu này nổi bật với thiết kế bắt mắt và các tính năng tương tác thú vị như xếp hạng sao.

Đây là lý do tại sao bạn sẽ thích nó:

Thu thập các chỉ số về mức độ hài lòng của khách hàng trên các điểm tiếp xúc dịch vụ khác nhau

Tự động kích hoạt quy trình xử lý phản hồi tiêu cực

Sử dụng Bảng điều khiển ClickUp để trực quan hóa các chỉ số quan trọng như điểm số hài lòng và xu hướng

Phát hiện các mẫu phản hồi và theo dõi cảm nhận của khách hàng theo thời gian với tính năng tự động hóa của ClickUp

Lý tưởng cho: Các nhóm thành công của khách hàng, quản lý sản phẩm, trưởng nhóm hỗ trợ và các doanh nghiệp cam kết cải thiện trải nghiệm khách hàng dựa trên phản hồi trực tiếp.

🧠 Thông tin thú vị: Khiếu nại khách hàng đầu tiên được ghi lại là trên một tấm đất sét vào năm 1750 trước Công nguyên, bày tỏ sự không hài lòng với chất lượng hàng hóa và dịch vụ nhận được.

💡 Mẹo chuyên nghiệp: Tự động hóa ClickUp có thể tự động phân công nhiệm vụ, gửi thông báo hoặc cập nhật trạng thái khi có biểu mẫu mới được gửi, giúp quá trình tiếp nhận khách hàng mới trở nên dễ dàng và không có lỗi.

13. Mẫu khảo sát phản hồi sản phẩm ClickUp

Tải mẫu miễn phí Việc thu thập phản hồi về sản phẩm theo thời gian thực trở nên dễ dàng hơn với Mẫu phản hồi khảo sát sản phẩm ClickUp

Nếu bạn là công ty sản xuất sản phẩm, Mẫu khảo sát phản hồi sản phẩm ClickUp giúp bạn dễ dàng thu thập thông tin chi tiết có ý nghĩa về khách hàng, từ đó cải thiện tính năng, giải quyết vấn đề và nâng cao trải nghiệm người dùng.

Các trường có thể tùy chỉnh và tính năng phân tích tích hợp của mẫu này giúp bạn nhanh chóng biến phản hồi thành hành động. Mẫu này hiệu quả, dễ sử dụng và được thiết kế để giúp nhóm sản phẩm của bạn tập trung vào việc cải tiến liên tục và sự hài lòng của khách hàng.

Đây là lý do tại sao bạn sẽ thích nó:

Thu thập thông tin chi tiết của người dùng về chức năng, khả năng sử dụng và yêu cầu tính năng

Ưu tiên các bản cập nhật trong tương lai dựa trên nhu cầu và sở thích trực tiếp của khách hàng

Chuyển phản hồi thành công việc phát triển có thể thực hiện nhanh chóng bằng cách tích hợp các phản hồi khảo sát với tạo/lập công việc

Ưu tiên các mục trong lộ trình dựa trên thông tin chi tiết về khách hàng thực tế và phân tích các chủ đề phổ biến

Lý tưởng cho: Các nhà quản lý sản phẩm và nhóm phát triển tập trung vào đổi mới theo định hướng khách hàng.

14. Mẫu quản lý bệnh nhân ClickUp

Tải mẫu miễn phí Luôn cập nhật thông tin chăm sóc bệnh nhân với Mẫu quản lý bệnh nhân ClickUp

Mẫu Quản lý bệnh nhân ClickUp là một công cụ thay đổi cuộc chơi cho các nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe và cơ sở y tế. Mẫu này giúp các phòng khám theo dõi hồ sơ bệnh nhân, lịch hẹn, liên lạc và theo dõi.

Hơn nữa, cấu trúc tuân thủ HIPAA đảm bảo thông tin nhạy cảm được xử lý một cách thích hợp. Sử dụng chế độ xem tích hợp để theo dõi bệnh nhân, biểu mẫu có thể tùy chỉnh để tiếp nhận và không gian trung tâm để quản lý lịch sử y tế và kế hoạch điều trị

Đây là lý do bạn sẽ thích nó:

Quản lý hồ sơ bệnh nhân, kế hoạch điều trị và theo dõi một cách có hệ thống

Phân công công việc cho các cuộc hẹn, đăng ký hoặc nhắc nhở dùng thuốc

Theo dõi thông tin liên lạc và lịch sử của bệnh nhân trong một không gian an toàn

Truy cập Chế độ xem danh sách để theo dõi tài liệu y tế (chụp X-quang, điện tâm đồ, báo cáo xét nghiệm)

Lý tưởng cho: Các nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe, phòng khám, bệnh viện, trung tâm chăm sóc sức khỏe và các nhóm hành chính đang tìm kiếm giải pháp kỹ thuật số để quản lý hồ sơ bệnh nhân.

🎥 Tìm hiểu nhanh về cách ClickUp cải thiện năng suất công việc của bạn:

15. Mẫu ClickUp Agency/Client Discovery

Tải mẫu miễn phí Lập bản đồ mục tiêu và kết quả mong đợi của khách hàng một cách có hệ thống với Mẫu Khám phá Khách hàng/Đại lý của ClickUp

Mẫu tài liệu Khám phá khách hàng/đại lý ClickUp ghi lại các yêu cầu, mục tiêu, kỳ vọng và dòng thời gian quan trọng của dự án khi bắt đầu các cam kết mới. Mẫu này đảm bảo sự hiểu biết lẫn nhau giữa khách hàng và nhà cung cấp dịch vụ trước khi công việc bắt đầu.

Sử dụng mẫu này để thu thập mọi thứ bạn cần: mục tiêu của khách hàng, đối tượng mục tiêu, kết quả mong đợi, dòng thời gian, v.v. Mẫu này thậm chí còn hợp lý hóa việc cài đặt phạm vi và lập kế hoạch dự án bằng cách điều chỉnh cả hai bên từ sớm.

Đây là lý do tại sao bạn sẽ thích nó:

Thu thập mục tiêu, thách thức và kỳ vọng của khách hàng một cách rõ ràng

Xác định rủi ro hoặc lỗ hổng của dự án trước khi khởi động

Tạo một nguồn thông tin duy nhất để xác định phạm vi dự án

Tích hợp thông tin phát hiện vào quy trình lập kế hoạch dự án

Lý tưởng cho: Các công ty sáng tạo, tư vấn tự do, nhóm tiếp thị và bất kỳ ai bắt đầu dự án với khách hàng và muốn làm đúng ngay từ lần đầu tiên.

➡️ Đọc thêm: Phần mềm cơ sở dữ liệu miễn phí tốt nhất

16. Mẫu quản lý khách hàng pháp lý ClickUp

Tải mẫu miễn phí Quản lý từng bước trong quy trình pháp lý của bạn với Mẫu quản lý khách hàng pháp lý của ClickUp

Mẫu Quản lý khách hàng pháp lý của ClickUp là mẫu được thiết kế riêng cho các chuyên gia pháp lý cần sự rõ ràng và kiểm soát hơn so với bảng tính thông thường. Mẫu này cung cấp cho bạn một không gian tập trung để quản lý mọi khách hàng, chi tiết vụ việc, thời hạn và tài liệu mà không gặp căng thẳng.

Mẫu này giúp bạn sắp xếp và xử lý toàn bộ các vụ việc. Đây là tất cả những gì bạn cần để kiểm soát các vụ việc và giữ khách hàng luôn được cập nhật. Mẫu này cũng giúp văn phòng luật sư quản lý hiệu quả các biểu mẫu tiếp nhận, tài liệu khám phá và ghi chú vụ việc.

Đây là lý do bạn sẽ thích nó:

Lưu trữ hồ sơ khách hàng, tài liệu và thời hạn một cách có tổ chức

Tự động hóa nhắc nhở công việc cho các ngày ra tòa, nộp hồ sơ và cuộc họp

Đảm bảo tuân thủ các tiêu chuẩn bảo mật của khách hàng

Gửi thông tin cập nhật và giữ liên lạc với khách hàng nhờ tích hợp email

Lý tưởng cho: Các công ty luật, luật sư độc lập và nhóm pháp lý nội bộ quản lý mối quan hệ khách hàng và khối lượng công việc liên tục.

17. Mẫu biểu mẫu thông tin khách hàng của Template. Net

Biểu mẫu Thông tin Khách hàng đơn giản nhưng hiệu quả từ Template.Net bao gồm tất cả các trường liên hệ cần thiết để bạn giữ liên lạc với khách hàng. Biểu mẫu này cũng giúp bạn theo dõi cách khách hàng tìm thấy bạn, xác định kênh tiếp thị nào mang lại nhiều khách hàng tiềm năng nhất và tập trung vào những công việc đang hiệu quả.

Nó cũng cung cấp bố cục có thể in và chỉnh sửa để thu thập thông tin cơ bản của khách hàng, chẳng hạn như tên, địa chỉ, số điện thoại và sở thích dịch vụ.

Đây là lý do bạn sẽ thích nó:

Tải xuống ở nhiều định dạng (Word, PDF, Tài liệu Google) để linh hoạt hơn

Sử dụng để thiết lập tài khoản, thanh toán hoặc đánh giá dịch vụ ban đầu

Cung cấp nhiều tùy chọn liên hệ để nâng cao tỷ lệ phản hồi

Bao gồm nguồn giới thiệu đang theo dõi và không gian để ghi chú bổ sung

Lý tưởng cho: Các doanh nghiệp nhỏ, freelancer hoặc bất kỳ ai cần một cách nhanh chóng và có tổ chức để thu thập và lưu trữ thông tin khách hàng.

18. Mẫu bảng thông tin khách hàng của Template. Net

Mẫu Biểu mẫu Thông tin Khách hàng của Template.Net là một lựa chọn thay thế đáng tin cậy cho biểu mẫu thông tin khách hàng tiêu chuẩn.

Mẫu thân thiện với người dùng này thu thập thông tin chi tiết về khách hàng để duy trì mối quan hệ lâu dài, bao gồm dữ liệu liên hệ, lịch sử dịch vụ, sở thích và ghi chú. Mẫu này hỗ trợ cập nhật dễ dàng theo thời gian, lý tưởng cho các doanh nghiệp cần lưu trữ hồ sơ tương tác với khách hàng liên tục.

Đây là lý do bạn sẽ thích nó:

Sắp xếp tệp khách hàng với các trường thông tin chi tiết

Cá nhân hóa biểu mẫu cho các loại khách hàng B2B hoặc B2C

Bao gồm thông tin về phương thức thanh toán và thông tin thanh toán

Bao gồm các kỳ vọng về dịch vụ, dòng thời gian và yêu cầu đặc biệt

Lý tưởng cho: Các cơ quan, công ty tư vấn và doanh nghiệp quản lý các cam kết khách hàng định kỳ.

19. Mẫu phiếu thông tin bệnh nhân của Template. Net

Được thiết kế cho các phòng khám y tế, nha khoa và chăm sóc sức khỏe, Mẫu Phiếu Thông tin Bệnh nhân của Template.Net là một công cụ hiệu quả để thu thập thông tin chi tiết về nhân khẩu học, thông tin bảo hiểm, liên hệ khẩn cấp và tiền sử bệnh của bệnh nhân.

Đây là lựa chọn tuyệt vời cho các phòng khám muốn có một tùy chọn miễn phí, có thể in để tiếp nhận bệnh nhân nhanh chóng, dễ dàng và lưu trữ hồ sơ chính xác.

Đây là lý do tại sao bạn sẽ thích nó:

Sử dụng các trường tiêu chuẩn để hợp lý hóa các quy trình bảo hiểm và khẩn cấp

Tối ưu hóa quy trình tiếp nhận và hỗ trợ các nhu cầu về tài liệu tuân thủ

Tìm hiểu về thông tin bảo hiểm và liên hệ khẩn cấp

Truy cập các trường đồng ý và chữ ký để tuân thủ các quy định pháp lý và y tế

Phù hợp cho: Phòng khám, bác sĩ hành nghề độc lập và các cơ sở y tế nhỏ cần một cách đơn giản, có thể in để thu thập thông tin bệnh nhân nhanh chóng.

20. Mẫu bảng thông tin khách hàng của công ty luật của Template. Net

Mẫu Bảng thông tin khách hàng của công ty luật do Template.Net phát triển nhằm thu thập hồ sơ chi tiết của khách hàng cho các hoạt động pháp lý. Mẫu này bao gồm các phần về loại vụ việc, lịch sử liên lạc, thỏa thuận dịch vụ và kiểm tra xung đột.

Là công cụ quan trọng để duy trì tuân thủ, theo dõi xung đột lợi ích và quản lý mối quan hệ với khách hàng, mẫu này lý tưởng để tiếp nhận khách hàng mới và ghi chép các vấn đề pháp lý của họ.

Đây là lý do bạn sẽ thích nó:

Sử dụng không gian có thể chỉnh sửa hoàn toàn cho logo và thương hiệu của bạn

Bao gồm ghi chú tiếp nhận, kiểm tra xung đột và chi tiết về phí dịch vụ

Sắp xếp thông tin cụ thể của từng trường hợp trong các bảng dữ liệu có cấu trúc

Thêm phần dành riêng cho tóm tắt các vấn đề pháp lý

Lý tưởng cho: Các công ty luật và luật sư hành nghề độc lập, chính thức hóa việc tiếp nhận khách hàng và quản lý hồ sơ.

➡️ Đọc thêm: Mẫu danh bạ miễn phí để sắp xếp mọi thứ gọn gàng

21. Mẫu bảng thông tin khách hàng bất động sản của Template. Net

Mẫu Bảng thông tin khách hàng bất động sản của Template.Net giúp các đại lý bất động sản thu thập dữ liệu khách hàng cần thiết để tìm kiếm bất động sản, nhu cầu tài chính và lịch sử giao dịch. Mẫu này bao gồm các trường cho ngân sách, sở thích, loại bất động sản và trạng thái phê duyệt trước khoản vay.

Mẫu này ghi lại nhu cầu của khách hàng và thu thập thông tin về ngân sách và sở thích về bất động sản của họ. Điều này giúp tinh chỉnh toàn bộ quy trình mua nhà cho các đại lý bất động sản và khách hàng của họ, từ khi hỏi thăm đến khi ký kết hợp đồng.

Đây là lý do bạn sẽ thích nó:

Ghi lại hồ sơ người mua hoặc người bán với các trường ưu tiên về bất động sản

Cải thiện dịch vụ khách hàng đồng thời đảm bảo quản lý giao dịch tốt hơn và đóng giao dịch nhanh hơn

Ghi lại các tìm kiếm bất động sản, các lần xem nhà và phản hồi của khách hàng

Tạo một quy trình liền mạch từ tiếp nhận đến giao dịch

Lý tưởng cho: Các đại lý bất động sản, môi giới và tư vấn bất động sản muốn có mẫu sẵn sàng sử dụng để tiếp nhận khách hàng và kết nối khách hàng với bất động sản phù hợp.

Giải quyết các vấn đề về quy trình làm việc với Clickup

Bất kể ngành nghề của bạn là gì, việc có hệ thống thông tin khách hàng phù hợp có thể giúp tiết kiệm thời gian, giảm lỗi và nâng cao sự hài lòng của khách hàng.

Các mẫu mà chúng tôi đã giới thiệu là một điểm khởi đầu vững chắc, nhưng nếu bạn muốn nâng cấp việc thu thập thông tin khách hàng, ClickUp, ứng dụng làm việc toàn diện, là giải pháp tối ưu cho bạn. Các biểu mẫu, tự động hóa và AI (ClickUp Brain) của ClickUp phối hợp với nhau để hợp lý hóa việc thu thập thông tin, tự động hóa việc theo dõi và sắp xếp cơ sở dữ liệu khách hàng của bạn — tất cả chỉ trong một nơi.

Để linh hoạt hơn nữa, ClickUp cung cấp tích hợp với các công cụ CRM, email và phân tích phổ biến, để dữ liệu khách hàng của bạn được luồng đến bất cứ nơi nào bạn cần. Đăng ký ClickUp ngay hôm nay và thay đổi cách bạn tiếp nhận thông tin khách hàng! 🚀