Top 10 giải pháp thay thế Teamflow cho hợp tác trực tuyến

Lần đầu tiên nhóm của bạn đăng nhập vào nền tảng văn phòng ảo, thường sẽ có hai khả năng sau:

Mọi người đều hào hứng, nhấp chuột xung quanh, tùy chỉnh giao diện làm việc Mọi người đều bối rối, im lặng và tự hỏi liệu đây có phải là một công cụ nữa mà họ sẽ quên mở vào thứ Sáu

Các văn phòng ảo như Teamflow nhằm mục đích kết nối các nhóm, nhưng thường vẫn để thông tin bị phân tán khắp các trò chuyện, tài liệu và công việc. Kết quả? Một cuộc tìm kiếm hàng ngày để trả lời các câu hỏi như “Cập nhật về việc đó thế nào?” hoặc “Tệp tôi cần ở đâu?” Sự mất mát thông tin và việc chuyển đổi giữa các công cụ định nghĩa sự lan rộng công việc: một gánh nặng lan rộng làm giảm năng suất và tiềm năng của đội nhóm. Giải pháp thay thế phù hợp nên kết nối nhóm và giữ tất cả bối cảnh trong một nơi duy nhất. Trong bài viết này, chúng tôi đã tổng hợp 10 giải pháp thay thế cho Teamflow với các cách tiếp cận khác nhau về hợp tác ảo. Hãy cùng khám phá! 🎯

Các lựa chọn thay thế Teamflow hàng đầu trong nháy mắt

Dưới đây là so sánh các giải pháp thay thế Teamflow tốt nhất. 📄

Công cụ Phù hợp nhất cho Tính năng nổi bật Giá cả* ClickUp Quản lý các cuộc họp từ xa, cập nhật và hợp tác async trong một nền tảng duy nhấtKích thước nhóm: Phù hợp cho các nhóm hybrid, async và phân phối ClickUp Trò chuyện, video không đồng bộ qua Clips, tóm tắt cuộc họp với Trợ lý Ghi chú AI, trí tuệ dự án tích hợp với ClickUp Brain và ClickUp Brain MAX Miễn phí vĩnh viễn, tùy chỉnh có sẵn cho doanh nghiệp SpatialChat Tổ chức các sự kiện trực tuyến tương tác và cuộc hội thoại tự phátKích thước nhóm: Phù hợp cho các nhóm tổ chức sự kiện và nhóm làm việc từ xa Âm thanh không gian, tin nhắn tạm thời, trò chuyện riêng tư, trình bày theo khu vực Miễn phí; Gói trả phí từ $5/tháng mỗi người dùng (Văn phòng ảo) Tập hợp Tạo ra một văn phòng 2D nơi các nhóm có thể di chuyển và tương tác một cách tự nhiênKích thước nhóm: Phù hợp cho các agency sáng tạo và các nhóm yêu thích trò chơi Trình tạo bản đồ pixel, âm thanh không gian, cuộc họp trực tiếp, không gian riêng tư Miễn phí (cho tối đa 10 người dùng); Kế hoạch trả phí từ $7/tháng cho mỗi người dùng Kumospace Tái tạo bố cục văn phòng thực tế với bản đồ sàn ảo và bàn làm việc cá nhânKích thước nhóm: Phù hợp cho các nhóm muốn có trụ sở ảo thực tế Điều hướng sàn, đặt chỗ bàn làm việc, đặt phòng trực quan và tùy chỉnh thương hiệu Miễn phí; Kế hoạch trả phí từ $16/tháng cho mỗi người dùng ivCAMPUS Thiết kế các khuôn viên ảo với quy trình làm việc học thuật được ưu tiên Kích thước nhóm: Phù hợp cho các trường đại học, cao đẳng và trung tâm đào tạo Giờ làm việc trực tuyến, bài giảng tương tác, sự tham gia đang theo dõi, sự kiện toàn trường Dùng thử miễn phí; Giá cả tùy chỉnh Sococo Thực hiện các quy trình làm việc từ xa có cấu trúc trong thiết lập văn phòng ảoKích thước nhóm: Phù hợp cho các nhóm tập trung vào năng suất và doanh nghiệp vừa và nhỏ (SMB) Quy trình làm việc dựa trên phòng, trạng thái sẵn sàng và không gian lưu trữ sẵn sàng Bắt đầu từ $14.99/tháng cho mỗi người dùng Tandem Tham gia vào các cuộc trò chuyện âm thanh tức thì mà không cần lên lịch cuộc họpKích thước nhóm: Phù hợp cho các nhóm làm việc nhanh chóng cần tương tác nhanh chóng Gọi điện thoại/video tức thì, chỉ báo hoạt động, chia sẻ màn hình Miễn phí; Gói trả phí từ $59/tháng (10 người dùng) Teemyco Tùy chỉnh không gian làm việc kỹ thuật số có thương hiệu với các tính năng mạng xã hộiKích thước đội ngũ: Phù hợp cho các nhóm quan tâm đến thương hiệu và đội ngũ vận hành nội bộ Thiết kế không gian làm việc, bảng thông báo, tích hợp Slack/lịch, công cụ nghỉ giải lao dùng thử miễn phí 14 ngày; Kế hoạch trả phí từ $8/tháng cho mỗi người dùng Slack Quản lý giao tiếp nhóm dựa trên văn bản thông qua các kênh và chủ đề thảo luậnKích thước nhóm: Phù hợp cho các nhóm làm việc từ xa cần hệ thống tin nhắn có cấu trúc Kênh, phản hồi trong chủ đề, quy trình làm việc của bot, tích hợp với hơn 2.000 ứng dụng Miễn phí; Gói trả phí từ $8.75/tháng cho mỗi người dùng Roam Tái cấu trúc không gian làm việc ảo để phù hợp với nhu cầu cuộc họp thay đổiKích thước đội ngũ: Phù hợp cho các nhóm làm việc trực tiếp với khách hàng và dựa trên dự án Phòng làm việc có thể tùy chỉnh, truy cập từ bên ngoài, công cụ tương tác và lưu trữ phòng làm việc Bắt đầu từ $18.88/tháng cho mỗi người dùng

📖 Xem thêm: Các phần mở rộng Chrome tốt nhất để ghi màn hình

Tại sao nên chọn các giải pháp thay thế cho Teamflow?

Dưới đây là lý do tại sao nhiều nhóm bắt đầu tìm kiếm các giải pháp thay thế cho Teamflow:

Quy trình làm việc của bạn đã thay đổi: Các nhóm hybrid hoặc async có thể cần ít sự hiện diện hơn và nhiều sự linh hoạt hơn

Các tích hợp khóa còn thiếu: Nếu nó không kết nối với Nếu nó không kết nối với các công cụ công việc từ xa của bạn, nó sẽ gây rối hơn là giúp đỡ

*không có hiển thị cho bộ phận bán hàng hoặc nhân sự: Dữ liệu giới hạn khiến việc đang theo dõi sử dụng hoặc phát hiện lỗ hổng trở nên khó khăn

cảm giác quá cứng nhắc: *Thiết lập không gian có thể không phù hợp với các nhóm linh hoạt hoặc đa hàm

bạn cần các tùy chọn async tốt hơn: *Các nhóm giá trị sự tập trung và linh hoạt có thể ưa chuộng các công cụ được thiết kế cho giao tiếp async trong nhóm

🧠 Thực tế thú vị: Các vị trí việc làm từ xa đang tăng mạnh. FlexJobs báo cáo tăng 8% số lượng tin tuyển dụng hoàn toàn từ xa. Nhu cầu lớn nhất nằm trong lĩnh vực công nghệ thông tin và máy tính, tiếp theo là quản lý dự án, bán hàng, vận hành và y tế.

Các giải pháp thay thế tốt nhất cho Teamflow

Dưới đây là những lựa chọn hàng đầu của chúng tôi về các giải pháp thay thế Teamflow. 👇

Cách chúng tôi đánh giá phần mềm tại ClickUp Nhóm biên tập của chúng tôi tuân thủ quy trình minh bạch, dựa trên nghiên cứu và trung lập với nhà cung cấp, vì vậy bạn có thể tin tưởng rằng các đề xuất của chúng tôi dựa trên giá trị thực sự của sản phẩm. Dưới đây là hướng dẫn chi tiết về cách chúng tôi đánh giá phần mềm tại ClickUp.

1. ClickUp (Tốt nhất cho việc tổ chức, ghi chép và thực hiện các cuộc họp trong một không gian làm việc duy nhất)

Hỗ trợ hợp tác từ xa với ClickUp Chat Tăng cường hợp tác từ xa mà không gặp rào cản chuyển đổi trong ClickUp Chat

Phần mềm Quản lý Dự án cho Đội ngũ Làm việc Từ Xa của ClickUp cung cấp cho các đội ngũ làm việc từ xa một nền tảng duy nhất để trao đổi, phân công công việc, ghi chép cập nhật và đang theo dõi kết quả mà không cần chuyển đổi ngữ cảnh. ClickUp giải quyết tình trạng phân tán công việc bằng cách tập trung tất cả công việc của bạn vào một không gian làm việc thống nhất, được hỗ trợ bởi trí tuệ nhân tạo. Dưới đây là cách thức hoạt động:

Nơi các công việc của bạn được quản lý

ClickUp Chat giữ các cuộc hội thoại liên kết với các nhiệm vụ ClickUp, danh sách công việc hoặc dự án của bạn, giúp bối cảnh luôn đi kèm với cuộc hội thoại.

Yêu cầu ClickUp Brain tóm tắt các chủ đề trò chuyện ClickUp Chat

Ví dụ, khi một nhà thiết kế phát hiện vấn đề trong cuộc họp đồng bộ hàng tuần, bạn có thể đưa vấn đề đó vào cuộc trò chuyện công việc, gắn thẻ nhóm phát triển và tạo ngay một công việc theo dõi. Bạn không cần phải lặp lại vấn đề hoặc sao chép-dán cập nhật giữa các công cụ.

Và trợ lý AI tích hợp, ClickUp Brain, giúp quá trình này trở nên mượt mà hơn. Đối tượng, nếu ai đó tham gia chủ đề sau này và hỏi về tình hình, nó có thể tóm tắt toàn bộ cuộc hội thoại và liên kết đến công việc đã thực hiện cho đến nay.

💡 Bonus: Bạn đang tìm kiếm một ứng dụng không chỉ là văn phòng ảo? Tìm kiếm nhanh chóng trên ClickUp, Google Drive, GitHub, OneDrive, SharePoint và tất cả các ứng dụng kết nối của bạn — cùng với web — để nhanh chóng tìm kiếm tệp, tài liệu và tệp đính kèm

Sử dụng tính năng Chuyển giọng nói thành văn bản để đặt câu hỏi, ghi chú bằng giọng nói và quản lý công việc bằng giọng nói — hoàn toàn rảnh tay, bất cứ nơi đâu bạn ở

Thay thế hàng chục công cụ AI rời rạc như ChatGPT, Claude và Gemini bằng một nền tảng thống nhất, sẵn sàng cho doanh nghiệp, giúp tích hợp tất cả công việc và khả năng AI của bạn vào một nơi duy nhất. Thử ClickUp Brain MAX —ứng dụng AI siêu việt thực sự hiểu bạn, vì nó hiểu công việc của bạn. Hãy từ bỏ sự phức tạp của các công cụ AI, sử dụng giọng nói để hoàn thành công việc, tạo tài liệu, giao công việc cho thành viên nhóm và nhiều hơn nữa. Ghi lại ý tưởng, chia sẻ hướng dẫn và hoàn thành công việc nhanh gấp 4 lần với tính năng Talk to Text trong ClickUp Brain MAX.

Chia sẻ thông tin nhanh chóng mà không cần cuộc họp.

Tất nhiên, không phải mọi thứ đều có thể thực hiện qua văn bản. Video async thường dễ dàng hơn khi nhóm của bạn thực hiện công việc qua các múi giờ khác nhau. ClickUp Clips cho phép bạn ghi lại màn hình và giọng nói trực tiếp từ bên trong nền tảng.

Sử dụng ClickUp Clips để cập nhật async và biến chúng thành các mục hành động rõ ràng trong cùng một không gian

Giả sử người quản lý sản phẩm không thể tham gia cuộc họp đánh giá lộ trình. Bạn sử dụng công cụ ghi màn hình AI để trình bày các cập nhật, chia sẻ trong nhiệm vụ ClickUp và để ClickUp Brain tự động tóm tắt các quyết định khóa. Nhóm sẽ thấy những thay đổi, lý do tại sao chúng quan trọng và những gì cần theo dõi. Xem video này để tìm hiểu thêm:

Hoặc nếu bạn muốn gặp gỡ trực tiếp, ClickUp SyncUps giúp các nhóm làm việc từ xa duy trì sự đồng bộ thông qua các cuộc họp kiểm tra nhanh chóng và có cấu trúc, ngay trong không gian làm việc của bạn.

Bạn cũng không cần phải trao đổi qua lại như thường lệ vì các Clips luôn được liên kết với công việc mà chúng giải thích. Bất kỳ ai cũng có thể trả lời trong phần bình luận, yêu cầu thay đổi hoặc tạo công việc mới trong ClickUp mà không cần chuyển đổi công cụ.

Kế hoạch làm việc từ xa mà không gặp rắc rối miễn phí.

Tải mẫu miễn phí Theo dõi quá trình onboarding, đồng bộ hóa nhóm và quản lý sức chứa với mẫu kế hoạch công việc từ xa ClickUp.

Ngày nay, cấu trúc quan trọng không kém gì giao tiếp. Mẫu Kế hoạch Làm việc Từ Xa ClickUp giúp bạn xây dựng điều đó ngay từ ngày đầu tiên. Mẫu này cũng bao gồm các chế độ xem khối lượng công việc và bảng điều khiển tích hợp sẵn.

Các nhà quản lý có thể phát hiện sớm tình trạng quá tải, phân công lại công việc và tránh tắc nghẽn mà không cần công cụ quản lý nguồn lực riêng biệt. ClickUp Brain giúp lấp đầy khoảng trống bằng cách tóm tắt tiến độ, đề xuất các bước tiếp theo hoặc hiển thị các công việc liên quan.

Các tính năng nổi bật của ClickUp

Ghi lại và tóm tắt cuộc họp ngay lập tức: Sử dụng AI Notetaker của ClickUp, một phần của tính năng Meetings trong ClickUp , để ghi lại cuộc gọi, tạo bản ghi chép, tóm tắt và công việc mà không cần phải nhấc tay.

Viết ngay tại nơi công việc diễn ra: Tạo lịch trình, ghi chú và giao nhiệm vụ tiếp theo trực tiếp trong Tạo lịch trình, ghi chú và giao nhiệm vụ tiếp theo trực tiếp trong ClickUp Tài liệu để không bỏ sót bất kỳ thông tin nào giữa các công cụ.

Kết nối các công cụ yêu thích của bạn: Kết nối Zoom, Outlook, Google Drive và nhiều công cụ khác với Kết nối Zoom, Outlook, Google Drive và nhiều công cụ khác với ClickUp Integrations để các cập nhật, tệp tin và cuộc họp được đồng bộ và lưu trữ tại một nơi duy nhất.

Tham gia cuộc gọi nhanh: Bắt đầu cuộc gọi thoại hoặc video SyncUps trực tiếp trong ClickUp Trò chuyện để giải quyết các rào cản nhanh chóng và duy trì bối cảnh công việc.

Trao đổi với không gian làm việc của bạn từ máy tính để bàn: Sử dụng Sử dụng ClickUp Brain MAX để điều hướng, đặt câu hỏi và quản lý công việc mà không cần dùng tay bằng các lệnh giọng nói.

Tự động lên lịch cho tuần của bạn: Hãy để Hãy để ClickUp Calendar đề xuất các khung thời gian lý tưởng cho công việc và cuộc họp dựa trên sự sẵn có của nhóm và thời hạn.

Đồng bộ hóa trước khi bắt đầu công việc: Thiết lập kỳ vọng nhanh chóng bằng cách sử dụng Thiết lập kỳ vọng nhanh chóng bằng cách sử dụng các mẫu kế hoạch giao tiếp trong ClickUp để xác định nội dung cần chia sẻ, thời điểm và đối tượng nhận thông tin.

Giới hạn của ClickUp

Quá nhiều tính năng có thể khiến người dùng mới cảm thấy choáng ngợp.

Giá cả của ClickUp

Đánh giá và nhận xét về ClickUp

G2: 4.7/5 (hơn 10.000 đánh giá)

Capterra: 4.6/5 (hơn 4.000 đánh giá)

Người dùng thực tế đánh giá thế nào về ClickUp?

Một người dùng trên Reddit đã chia sẻ:

ClickUp Brain thực sự giúp tôi tiết kiệm rất nhiều thời gian di chuyển qua lại. Tôi biết có những công cụ AI với gói miễn phí khá hiệu quả, nhưng việc chuyển đổi liên tục giữa các tab thực sự gây phiền toái. Và thành thật mà nói, khi tôi đang trong trạng thái công việc tập trung cao độ, đây là điều cuối cùng tôi muốn làm. Tôi chủ yếu sử dụng AI để viết nội dung vì tôi làm việc trong ngành nội dung. Nó cũng chỉnh sửa những gì tôi đã viết (thật tuyệt vời!). Một điều khác thực sự giúp tôi là tài liệu. Tôi yêu các tùy chọn định dạng, đặc biệt là các băng rôn. Thật đáng yêu!*

ClickUp Brain thực sự giúp tôi tiết kiệm rất nhiều thời gian di chuyển qua lại. Tôi biết có những công cụ AI với gói miễn phí khá hiệu quả, nhưng việc chuyển đổi liên tục giữa các tab thực sự gây phiền toái. Và thành thật mà nói, khi tôi đang trong trạng thái công việc tập trung cao độ, đây là điều cuối cùng tôi muốn làm. Tôi chủ yếu sử dụng AI để viết nội dung vì tôi làm việc trong ngành nội dung. Nó cũng chỉnh sửa những gì tôi đã viết (thật tuyệt vời!). Một điều khác thực sự giúp tôi là tài liệu. Tôi yêu các tùy chọn định dạng, đặc biệt là các băng rôn. Thật đáng yêu!*

💡 Mẹo chuyên nghiệp: Mệt mỏi vì quên những gì đã được thảo luận trong cuộc họp? Sử dụng ClickUp AI Notetaker để tự động ghi chú, các nhiệm vụ cần thực hiện và quyết định — sau đó liên kết chúng với các công việc để nhóm của bạn luôn đồng bộ.

2. SpatialChat (Phù hợp nhất cho việc tổ chức sự kiện tương tác)

qua SpatialChat

Công cụ hợp tác từ xa của SpatialChat cho phép bạn thoát khỏi những cuộc hội thoại nhàm chán và chuyển sang các nhóm thú vị hơn, giống như bạn đang tham gia một sự kiện thực tế. Bạn không bị mắc kẹt trong một lưới các khuôn mặt nổi; bạn có thể di chuyển tự do và tham gia vào các cuộc hội thoại một cách tự nhiên.

Âm thanh không gian cho phép bạn nghe thấy tiếng nói của mọi người khi bạn đến gần, tạo ra những khoảnh khắc tự nhiên như "À, các bạn đang thảo luận về điều gì vậy?" khiến sự kiện trở nên đáng tham dự.

Các tính năng nổi bật của SpatialChat

Tổ chức các sự kiện trực tuyến để kết nối mạng lưới, nơi người tham dự có thể chia thành các nhóm nhỏ và tự nhiên tái tổ chức nhóm

Gửi tin nhắn tự động biến mất sau khoảng thời gian bạn chọn, hoàn hảo để chia sẻ liên kết tạm thời hoặc cập nhật nhanh chóng trong các sự kiện trực tiếp

Cho phép các cuộc hội thoại riêng tư linh hoạt, nơi các thành viên có thể bước khỏi nhóm chính mà không cần phải hỏi một cách ngượng ngùng: "Chúng ta có thể nói chuyện riêng không?"

Phát trực tiếp các bài thuyết trình đến các khu vực cụ thể trong không gian ảo của bạn đồng thời cho phép mọi người trò chuyện trong các khu vực được chỉ định

Giới hạn của SpatialChat

Công cụ này đòi hỏi người dùng chưa quen với khái niệm tương tác không gian phải trải qua quá trình học hỏi

Điều này có thể gây áp lực cho những người tham gia ưa chuộng các định dạng cuộc họp có cấu trúc

Có giới hạn tùy chọn tùy chỉnh cho trải nghiệm thương hiệu

Giá cả của SpatialChat

Miễn phí

Văn phòng ảo: $5/tháng cho mỗi người dùng

Doanh nghiệp: $12/tháng cho mỗi người dùng

Đánh giá và nhận xét về SpatialChat

G2: 4.7/5 (130+ đánh giá)

Capterra: Không đủ đánh giá

Người dùng thực tế đánh giá thế nào về SpatialChat?

Một đánh giá trên G2 cho biết:

SpatialChat cung cấp một không gian ảo nơi bạn có thể gặp gỡ bạn bè hoặc đồng nghiệp. Tính năng yêu thích của tôi là bạn có thể chia sẻ phòng, và âm lượng trong cuộc hội thoại sẽ tăng hoặc giảm tùy thuộc vào khoảng cách gần hay xa. Bạn cũng có thể chia sẻ màn hình hoặc một video sẽ phát như thể nó đang hiển thị trên màn hình.

SpatialChat cung cấp một không gian ảo nơi bạn có thể tham gia cuộc họp với bạn bè hoặc đồng nghiệp. Tính năng yêu thích của tôi là bạn có thể chia sẻ phòng, và âm lượng trong cuộc hội thoại sẽ tăng hoặc giảm tùy thuộc vào khoảng cách gần hay xa. Bạn cũng có thể chia sẻ màn hình hoặc một video sẽ phát như thể nó đang hiển thị trên màn hình.

🔍 Bạn có biết? Những nhân viên làm công việc hoàn toàn từ xa thường có mức độ cam kết cao hơn so với đồng nghiệp làm việc tại văn phòng. Báo cáo của Gallup cho thấy 31% nhân viên làm công việc từ xa cảm thấy rất cam kết, so với 23% cho các vai trò làm việc kết hợp và các vai trò làm việc tại văn phòng cho phép làm việc từ xa một phần, và chỉ 19% cho các vai trò không cho phép làm việc từ xa.

3. Gather (Phù hợp nhất cho môi trường văn phòng sử dụng nghệ thuật pixel)

qua Gather

Bạn còn nhớ khi cuộc sống văn phòng cảm giác giống như đi chơi hơn là công việc? Gather mang lại năng lượng đó thông qua các môi trường pixel 2D giống như trong trò chơi Super Nintendo.

Các thành viên trong nhóm của bạn xuất hiện dưới dạng các hình đại diện nhỏ di chuyển xung quanh không gian văn phòng được thiết kế tùy chỉnh, bao gồm phòng họp, khu vực uống cà phê và các chậu cây trang trí ngẫu nhiên.

Âm thanh gần gũi tạo ra các tương tác tự nhiên. Bạn có thể bước đến bàn làm việc của ai đó để bắt đầu cuộc hội thoại, điều này có thể gây phiền toái cho đến khi bạn nhận ra mình đã bỏ lỡ những khoảnh khắc tự phát như "Này, có câu hỏi nhanh..." như thế nào.

Tổng hợp các tính năng tốt nhất

Tạo bố cục văn phòng phức tạp bằng trình chỉnh sửa bản đồ trực quan, bao gồm nội thất, trang trí và các đối tượng tương tác kích hoạt các hành động khác nhau

Trải nghiệm luồng cuộc hội thoại tự nhiên khi giọng nói trở nên to hơn khi bạn đến gần đồng nghiệp và nhỏ hơn khi bạn rời đi, mô phỏng động lực không gian thực tế

Đặt phòng họp bằng cách bước vào phòng và tự động kết nối với các thành viên khác đã có mặt trong không gian đó

Thiết kế các văn phòng riêng tư và khu vực yên tĩnh nơi các thành viên trong nhóm cần có quyền truy cập rõ ràng để vào

Tổng hợp các giới hạn

Phong cách đồ họa pixel của phần mềm có thể không phù hợp với tất cả đối tượng chuyên nghiệp

Yêu cầu kết nối internet ổn định để đảm bảo chuyển động mượt mà của hình đại diện và chất lượng âm thanh tốt

Gather có thể gây xao nhãng cho các thành viên trong nhóm cần thời gian tập trung sâu

Thu thập thông tin về giá cả

Miễn phí (cho 10 người dùng)

Premium: $7/tháng cho mỗi người dùng

Thu thập đánh giá và nhận xét

G2: 4.9/5 (260+ đánh giá)

Capterra: Không đủ đánh giá

Người dùng thực tế nói gì về Gather?

Từ một chủ đề trên Reddit:

Nhóm của tôi đã sử dụng nó rộng rãi cho tất cả các cuộc họp nội bộ. Là một nhóm làm việc từ xa hoàn toàn, chúng tôi luôn sử dụng nó suốt cả ngày. Đây là cách tuyệt vời để thông báo trước khi chúng tôi sẵn sàng cho các cuộc hội thoại. Không cần phải nhắn tin cho ai đó "Bạn có thể trò chuyện không?". Tôi thực sự thích khía cạnh đó.

Nhóm của tôi đã sử dụng nó rộng rãi cho tất cả các cuộc họp nội bộ. Là một nhóm làm việc từ xa hoàn toàn, chúng tôi luôn sử dụng nó suốt cả ngày. Đây là cách tuyệt vời để thông báo trước khi chúng tôi sẵn sàng cho các cuộc hội thoại. Không cần phải nhắn tin cho ai đó "Bạn có thể trò chuyện không?". Tôi thực sự thích khía cạnh đó.

🎥 Xem: Cách ClickUp có thể cách mạng hóa cách công việc của nhóm bạn

4. Kumospace (Tốt nhất cho việc tạo ra các bản sao văn phòng thực tế với các phòng ảo)

qua Kumospace

Kumospace cung cấp môi trường 3D chân thực, cho phép bạn tái tạo bố cục vật lý của công ty, bao gồm cả những tấm poster động viên kỳ lạ trong phòng nghỉ. Giải pháp thay thế Teamflow này tập trung vào trí nhớ không gian, giúp nhân viên làm việc từ xa duy trì bản đồ tinh thần mà họ từng có khi có thể đi bộ đến bàn làm việc của Becky hoặc uống cà phê gần góc làm việc của đội marketing.

Bạn sẽ có cùng bố cục quen thuộc mà không cần di chuyển, cùng với khả năng tùy chỉnh không gian mà trong thực tế sẽ đòi hỏi chi phí cải tạo đắt đỏ.

Các tính năng nổi bật của Kumospace

Di chuyển giữa các tầng và bộ phận bằng cách nhấp vào thang máy hoặc cầu thang, duy trì cấu trúc phân cấp của các tòa nhà văn phòng truyền thống

Đăng ký bàn làm việc cá nhân và trạm làm việc mà đồng nghiệp có thể ghé thăm bằng cách đi qua, duy trì các cuộc kiểm tra không chính thức diễn ra trong văn phòng vật lý

Đặt phòng họp thông qua giao diện trực quan hiển thị tình trạng sử dụng và khả năng sẵn có theo thời gian thực để duy trì quy tắc ứng xử trong các cuộc họp trực tuyến

Tùy chỉnh giao diện không gian làm việc cá nhân trong khi vẫn duy trì các tiêu chuẩn thiết kế và yếu tố thương hiệu nhất quán trên toàn văn phòng

Giới hạn của Kumospace

Yêu cầu tài nguyên cao hơn có thể làm chậm các máy tính cũ

Thời gian thiết lập cần thiết để tạo ra các bản sao văn phòng chi tiết là rất lớn

Chi phí hàng tháng có thể tăng nhanh chóng đối với các nhóm lớn, buộc người dùng phải xem xét các giải pháp thay thế cho Kumospace

Giá cả của Kumospace

Miễn phí

Kinh doanh: $16/tháng mỗi người dùng

Doanh nghiệp: Giá tùy chỉnh

Đánh giá và nhận xét về Kumospace

G2: 4.8/5 (250+ đánh giá)

Capterra: Không đủ đánh giá

📚 Xem thêm: Các lựa chọn thay thế tốt nhất cho Zoom

5. ivCAMPUS (Phù hợp nhất cho các cơ sở giáo dục)

qua ivCAMPUS

Các buổi giảng dạy qua Zoom thường cảm thấy nhàm chán, đặc biệt khi bạn cố gắng tương tác với 200 sinh viên không bật camera. ivCAMPUS xây dựng các khuôn viên ảo phục vụ công việc học thuật.

Hãy tưởng tượng những phòng học tương tác nơi sinh viên có thể giơ tay một cách trực quan, phòng học nhóm cho các dự án nhóm và văn phòng giảng viên với hệ thống xếp hàng hợp lý cho giờ làm việc.

Giải pháp thay thế này cho Teamflow hiểu rõ quy trình làm việc học thuật thay vì cố gắng ép buộc các nhu cầu giáo dục vào phần mềm cuộc họp chung chung.

các tính năng nổi bật của ivCAMPUS

Thiết lập giờ làm việc trực tuyến với hệ thống xếp hàng trực quan cho phép sinh viên xem vị trí của mình trong hàng và ước lượng thời gian chờ

Tổ chức các buổi giảng dạy tương tác với tính năng bỏ phiếu, thảo luận nhóm nhỏ và bảng trắng hợp tác, giúp duy trì sự tập trung của các lớp học lớn suốt phiên

Theo dõi sự tham gia và tương tác tự động thông qua các tương tác không gian để mang lại trải nghiệm đắm chìm

Tổ chức các sự kiện toàn trường như lễ đón tân sinh viên, hội chợ việc làm và lễ tốt nghiệp với quản lý sức chứa và kiểm soát luồng người tham gia

giới hạn của ivCAMPUS

Nó chủ yếu được thiết kế cho các trường hợp sử dụng trong giáo dục, giới hạn ứng dụng trong doanh nghiệp

Yêu cầu đào tạo cho các thành viên giảng viên chưa quen với việc điều hướng trong môi trường ảo

Thách thức tích hợp với các hệ thống thông tin sinh viên hiện có

giá cả của ivCAMPUS

Dùng thử miễn phí

Giá cả tùy chỉnh

đánh giá và nhận xét về ivCAMPUS

G2: Không đủ đánh giá

Capterra: Không đủ đánh giá

📮 ClickUp Insight: 48% nhân viên cho rằng mô hình làm việc kết hợp là tốt nhất cho sự cân bằng giữa công việc và cuộc sống. Tuy nhiên, với 50% vẫn làm việc chủ yếu tại văn phòng, việc duy trì sự đồng bộ giữa các địa điểm có thể là một thách thức. Nhưng ClickUp được thiết kế cho mọi loại nhóm: làm việc từ xa, kết hợp, async và mọi mô hình giữa hai cực đó. Với ClickUp Chat & Assigned Comments, các nhóm có thể nhanh chóng chia sẻ cập nhật, đưa ra phản hồi và biến các cuộc thảo luận thành hành động — mà không cần đến những cuộc họp kéo dài. Hợp tác theo thời gian thực thông qua ClickUp Tài liệu và ClickUp Bảng trắng, giao công việc trực tiếp từ các bình luận và đảm bảo mọi người luôn đồng bộ thông tin dù công việc ở đâu! 💫 Kết quả thực tế: STANLEY Bảo mật đã ghi nhận sự gia tăng 80% về mức độ hài lòng trong hợp tác đội ngũ nhờ các công cụ hợp tác mượt mà của ClickUp.

6. Sococo (Phù hợp nhất cho quy trình làm việc có cấu trúc của nhóm)

qua Sococo

Nếu Gather là đồng nghiệp vui vẻ trang trí bàn làm việc bằng các nhân vật hành động, thì Sococo là người có tổ chức, phân loại lịch theo màu sắc. Nó xem văn phòng ảo như công cụ nâng cao năng suất thay vì các thí nghiệm xã hội.

Bạn sẽ có các phòng làm việc chuyên dụng cho các hoạt động công việc khác nhau, chỉ báo trạng thái sẵn sàng rõ ràng và tích hợp mượt mà với các ứng dụng mà nhóm của bạn đã sử dụng hàng ngày.

Sococo thu hút các nhóm mong muốn làm việc từ xa mang tính chuyên nghiệp và hiệu quả thay vì mang tính thử nghiệm và mới lạ. Hãy nghĩ ít đến "hãy cùng chơi trong ngôi nhà ảo của chúng ta" và nhiều hơn đến "hãy hoàn thành công việc trong trụ sở kỹ thuật số của chúng ta"

Các tính năng nổi bật của Sococo

Chỉ định các phòng làm việc cụ thể cho dự án quản lý dự án video đang diễn ra, nơi các thành viên trong nhóm có thể tham gia hoặc rời khỏi khi cần thiết

Theo dõi trạng thái sẵn sàng và trạng thái tập trung của nhóm thông qua các chỉ báo hiện diện thời gian thực, được cập nhật tự động dựa trên địa điểm phòng và hoạt động

Lưu trữ các cuộc hội thoại trong phòng và nội dung chia sẻ để tham khảo trong tương lai, duy trì tính liên tục của dự án ngay cả khi các thành viên trong nhóm thay đổi

Giới hạn của Sococo

Giao diện có cảm giác chuyên nghiệp hơn nhưng ít thu hút hơn so với các lựa chọn thay thế Teamflow theo phong cách game

Các tùy chọn tùy chỉnh giới hạn cho bố cục phòng và thiết kế văn phòng

Nó yêu cầu đăng ký ngay cả đối với các tính năng cơ bản mà các nền tảng khác cung cấp miễn phí

Giá cả của Sococo

Sococo: $14.99/tháng cho mỗi người dùng (tối thiểu 10 người dùng)

Không giới hạn: $24.99/tháng cho mỗi người dùng (tối thiểu 100 người dùng, thanh toán hàng năm)

Đánh giá và nhận xét về Sococo

G2: 4.3/5 (hơn 40 đánh giá)

Capterra: 4/5 (20+ đánh giá)

Người dùng thực tế đánh giá thế nào về Sococo?

Theo đánh giá của G2:

Điều hữu ích nhất về Sococo là nó cho phép tôi cảm thấy như đang làm việc tại văn phòng cùng với đồng nghiệp làm việc từ xa, dù chúng tôi đều làm việc từ các địa điểm khác nhau. Tôi thích có thể tùy chỉnh bản đồ mặt bằng của không gian văn phòng ảo và sử dụng nó như một văn phòng thực sự với các phòng có chức năng khác nhau. Các công cụ trạng thái trực tuyến, thông báo và cuộc họp giúp ngày công việc có cảm giác thân thiện và cá nhân hơn.

Điều hữu ích nhất về Sococo là nó cho phép tôi cảm thấy như đang làm việc tại văn phòng cùng với đồng nghiệp làm việc từ xa, dù chúng tôi đều làm việc từ các địa điểm khác nhau. Tôi thích có thể tùy chỉnh bản đồ mặt bằng của không gian văn phòng ảo và sử dụng nó như một văn phòng thực sự với các phòng có chức năng khác nhau. Các công cụ trạng thái trực tuyến, thông báo và cuộc họp trực tuyến giúp ngày công việc trở nên thân thiện và cá nhân hơn.

🧠 Thực tế thú vị: Khoảng 83% nhân viên cho biết họ cảm thấy năng suất hơn trong môi trường làm việc kết hợp/từ xa so với cài đặt làm việc tại văn phòng/tại chỗ. Điều này cho thấy tính linh hoạt đã trở thành một trong những ưu tiên hàng đầu của lực lượng lao động hiện nay.

7. Tandem (Tốt nhất cho kết nối giọng nói tức thì)

qua Tandem

Bạn có biết cảm giác khi cần hỏi ai đó một câu hỏi nhanh, nhưng việc lên lịch cuộc họp lại cảm thấy phiền phức? Tandem loại bỏ rào cản đó. Bạn có thể nhấp vào hồ sơ của bất kỳ thành viên nào trong nhóm và bắt đầu trò chuyện ngay lập tức — không cần mời, không cần phòng chờ, không cần những thủ tục rườm rà như "Bạn có nghe thấy tôi không?".

Nền tảng này giả định rằng hầu hết các cuộc hội thoại tại nơi làm việc diễn ra một cách tự phát và không cần phải tuân theo quy trình phức tạp như một cuộc họp ban quản trị. Cuộc gọi thoại được kích hoạt mặc định, vì hầu hết các câu hỏi nhanh không cần video, nhưng bạn có thể nâng cấp lên video bất cứ lúc nào.

Các tính năng nổi bật của Tandem

Chế độ xem các chỉ báo trạng thái thời gian thực để biết ai đang sẵn sàng trả lời câu hỏi nhanh và ai đang ở chế độ tập trung cao độ và không nên bị làm phiền

Chia sẻ màn hình một cách tự nhiên trong bất kỳ cuộc hội thoại nào mà không cần thiết lập phần mềm bổ sung hoặc yêu cầu quyền truy cập

Giữ liên tục sự nhận thức về hoạt động của nhóm thông qua các tín hiệu âm thanh và hình ảnh tinh tế, không yêu cầu sự chú ý liên tục hoặc theo dõi tích cực

Giới hạn của Tandem

Các tính năng bị giới hạn ngoài các chức năng cơ bản như giao tiếp bằng giọng nói và video

Không có phòng họp cố định hoặc không gian chuyên dụng cho các dự án đang diễn ra

Có thể gây gián đoạn cho các thành viên trong nhóm cần thời gian tập trung không bị gián đoạn

Giá cả của Tandem

Miễn phí

Đội nhóm nhỏ: $59/tháng (tối đa 10 người dùng)

Nhóm trung bình: $119/tháng (tối đa 50 người dùng)

Nhóm lớn: $449/tháng (số lượng người dùng không giới hạn)

Đánh giá và nhận xét về Tandem

G2: Không đủ đánh giá

Capterra: Không đủ đánh giá

⚙️ Bonus: Khám phá những mẹo công việc tại nhà và bí quyết thiết lập văn phòng tại nhà để tạo ra một môi trường làm việc thoải mái.

8. Teemyco (Phù hợp nhất cho trải nghiệm văn phòng ảo có thương hiệu)

qua Teemyco

Teemyco cho phép bạn tái tạo bố cục văn phòng của mình dưới dạng kỹ thuật số, bao gồm màu sắc thương hiệu, logo công ty và những câu trích dẫn truyền cảm hứng trên tường (bạn biết chúng tôi đang nói đến điều gì!).

Các nhóm có thể tùy chỉnh bố cục văn phòng ảo với các phòng khác nhau và tích hợp các yếu tố nhận diện thương hiệu của công ty để duy trì bản sắc doanh nghiệp mà mọi người đã cống hiến rất nhiều công việc để xây dựng.

Giải pháp thay thế Teamflow tập trung vào việc biến công việc từ xa trở nên ít giống như một chuỗi các cuộc gọi video ngẫu nhiên và nhiều hơn như là một phần của văn hóa làm việc gắn kết.

Các tính năng nổi bật của Teemyco

Ghim các tài liệu và tài nguyên quan trọng lên bảng thông báo ảo trong mỗi phòng, tạo ra các không gian chuyên dụng cho thông tin dự án đang diễn ra và cập nhật của nhóm

Tích hợp lịch và thông báo Slack trực tiếp vào môi trường văn phòng ảo của bạn để cải thiện hợp tác và đảm bảo tất cả các kênh giao tiếp luôn sẵn sàng

Sử dụng phản hồi bằng emoji, nút nghỉ giải lao và các tính năng xã hội khác để duy trì kết nối trong nhóm và kỷ niệm thành tựu

Giới hạn của Teemyco

Cần nhiều thời gian thiết lập để tùy chỉnh và cá nhân hóa không gian văn phòng ảo của bạn một cách đầy đủ

Đối với các nhóm ưa chuộng các công cụ giao tiếp đơn giản, ít tập trung vào giao diện trực quan, việc này có thể gây ra cảm giác quá tải

Các tính năng nâng cao bị giới hạn so với các giải pháp thay thế Teamflow chuyên biệt cho cuộc họp hoặc quản lý dự án (PM)

Giá cả của Teemyco

dùng thử miễn phí 14 ngày

$8/tháng cho mỗi người dùng

Đánh giá và nhận xét về Teemyco

G2: 4.8/5 (90+ đánh giá)

Capterra: Không đủ đánh giá

Người dùng thực tế đánh giá thế nào về Teemyco?

Dựa trên đánh giá của G2:

Teemyco giúp việc hợp tác ngay cả trong cùng một tòa nhà trở nên dễ dàng. Tôi có thể dễ dàng ghé thăm văn phòng của đồng nghiệp chỉ với một cú nhấp chuột. Chúng tôi cũng sử dụng điều này cho khách hàng tùy chỉnh của mình, họ có thể truy cập trực tiếp vào văn phòng ảo của chúng tôi và rất thích điều đó. Không cần sử dụng Teams, Google Meet, v.v. nữa.

Teemyco giúp việc hợp tác ngay cả trong cùng một tòa nhà trở nên dễ dàng. Tôi có thể dễ dàng ghé thăm văn phòng của đồng nghiệp chỉ với một cú nhấp chuột. Chúng tôi cũng sử dụng điều này cho khách hàng tùy chỉnh của mình, họ có thể truy cập trực tiếp vào văn phòng ảo của chúng tôi và rất thích điều đó. Không cần đến Teams, Google Meet, v.v. nữa.

🔍 Bạn có biết? Hầu hết nhân viên trẻ không sẵn sàng từ bỏ sự linh hoạt. Thực tế, 77% thế hệ Z và 75% thế hệ millennials làm công việc từ xa hoặc trong các vai trò kết hợp cho biết họ sẽ xem xét việc rời đi nếu bị yêu cầu làm việc toàn thời gian tại văn phòng.

9. Slack (Phù hợp nhất cho việc phối hợp nhóm dựa trên văn bản)

qua Slack

Trong khi các nền tảng khác tập trung vào việc xây dựng văn phòng ảo và trải nghiệm âm thanh không gian, Slack vẫn tập trung vào thế mạnh của mình: tổ chức giao tiếp của nhóm xung quanh các chủ đề và dự án thay vì không gian vật lý.

Nó không cố gắng tái tạo bố cục văn phòng của bạn hoặc buộc bạn phải di chuyển xung quanh dưới dạng hình đại diện kỹ thuật số. Thay vào đó, nó cung cấp cơ sở hạ tầng dựa trên văn bản mà hầu hết các nhóm làm việc từ xa dựa vào để hợp tác thời gian thực hàng ngày. Các kênh giúp tổ chức các cuộc hội thoại, trong khi tích hợp kết nối toàn bộ bộ công cụ của bạn.

Các tính năng nổi bật của Slack

Tự động hóa các quy trình thường xuyên với trình tạo quy trình làm việc và tích hợp bot để xử lý các công việc lặp đi lặp lại như lên lịch cuộc họp và cập nhật trạng thái

Kết nối với hàng nghìn ứng dụng của bên thứ ba thông qua một thị trường ứng dụng phát triển cho công việc hợp tác

Chủ đề trả lời các tin nhắn cụ thể trong các kênh bận rộn, duy trì tính nhất quán ngay cả khi nhiều cuộc thảo luận diễn ra đồng thời

Giới hạn của Slack

Việc sử dụng nó có thể trở nên quá tải với các thông báo liên tục và sự gia tăng của các kênh

Tính năng gọi video có độ trễ khá cao so với các đối thủ cạnh tranh của Slack

Các tính năng phân nhánh có thể làm phân mảnh các cuộc hội thoại và khiến chúng khó theo dõi

Giá cả của Slack

Miễn phí

Pro: $8.75/tháng cho mỗi người dùng

kinh doanh+: $15/tháng cho mỗi người dùng

Enterprise Grid: Giá tùy chỉnh

Đánh giá và nhận xét về Slack

G2: 4.5/5 (35.375+ đánh giá)

Capterra: 4.7/5 (24.045+ đánh giá)

📚 Xem thêm: Các lựa chọn thay thế tốt nhất cho Slack trong trò chuyện nhóm

10. Roam (Phù hợp nhất cho không gian làm việc ảo linh hoạt)

qua Roam

Hầu hết các giải pháp thay thế Teamflow buộc bạn phải commit với một bố cục cố định và tuân thủ nó, giống như ký một hợp đồng thuê kỹ thuật số. Roam lại tiếp cận theo hướng ngược lại với các không gian có thể tự điều chỉnh dựa trên việc cần làm của bạn.

Cần một phòng brainstorming cho các phiên họp sáng tạo? Hãy tạo ra nó. Có buổi trình bày cho khách hàng vào chiều nay? Tái cấu trúc không gian đó với các công cụ trình bày và thương hiệu chuyên nghiệp. Đối với buổi đào tạo ngày mai, hãy biến đổi nó một lần nữa.

Sự linh hoạt trong môi trường làm việc này thu hút các công ty tư vấn, các agency và bất kỳ nhóm nào có công việc thay đổi đáng kể từ dự án này sang dự án khác.

Các tính năng nổi bật của Roam

Chuyển đổi giữa các cấu hình phòng đã lưu sẵn cho các loại cuộc họp định kỳ, trình bày cho khách hàng hoặc các giai đoạn dự án mà không cần phải xây dựng lại không gian từ đầu mỗi lần

Mời các đối tác bên ngoài tham gia vào các không gian dự án cụ thể đồng thời duy trì các ranh giới bảo mật để ngăn chặn truy cập vào công việc của khách hàng khác hoặc các cuộc thảo luận nội bộ

Sử dụng các công cụ tương tác liên tục như bảng trắng hợp tác, tường ghi chú dán và chia sẻ tài liệu, tự động lưu tiến độ giữa các phiên làm việc

Lưu trữ toàn bộ thiết lập phòng, bao gồm tất cả nội dung chia sẻ và cấu hình, để tham khảo hoặc tái sử dụng cho các dự án tương tự trong tương lai

Gói Roam giới hạn

Việc thường xuyên thay đổi cấu trúc không gian có thể gây nhầm lẫn cho các thành viên trong nhóm ưa thích sự nhất quán

Số lượng mẫu và cài đặt sẵn giới hạn so với các giải pháp thay thế Teamflow, với cấu trúc phòng cố định

Giá cả của Roam

2025: $18.88/tháng cho mỗi thành viên hoạt động

2026: $19.88/tháng cho mỗi thành viên hoạt động

Đánh giá và nhận xét về Roam

G2: Không đủ đánh giá

Capterra: Không đủ đánh giá

Người dùng thực tế đánh giá thế nào về Roam?

Như đã chia sẻ trên G2:

Roam là một văn phòng ảo đầy đủ tính năng, mà tôi đã sử dụng hàng ngày trong vài tháng qua. Nó cho phép bạn xem ai đang trực tuyến, biết ai đang ở cửa (bắt đầu cuộc gọi thoại) và xem ai đang trò chuyện với ai. Chia sẻ màn hình hiển thị con trỏ của người khác, giúp mọi người có thể chỉ vào màn hình khác chỉ bằng cách di chuột qua màn hình chia sẻ (điều này thực sự hữu ích). […] Cần thời gian để làm quen với nó, vì nó không trực quan. Thông báo là tệ nhất. Cuộc gọi chỉ là một tiếng bíp, nếu bạn bỏ lỡ tiếng bíp, bạn sẽ bỏ lỡ cuộc gọi. Không có thông báo đang chờ xử lý ở cấp độ desktop (ít nhất là trên Trung tâm thông báo của Mac).

Roam là một văn phòng ảo đầy đủ tính năng, mà tôi đã sử dụng hàng ngày trong vài tháng qua. Nó cho phép bạn xem ai đang trực tuyến, biết ai đang ở cửa (bắt đầu cuộc gọi thoại) và xem ai đang trò chuyện với ai. Chia sẻ màn hình hiển thị con trỏ của người khác, giúp mọi người có thể chỉ vào màn hình khác chỉ bằng cách di chuột qua màn hình chia sẻ (điều này thực sự hữu ích). […] Cần thời gian để làm quen với nó, vì nó không trực quan. Thông báo là tệ nhất. Cuộc gọi chỉ là một tiếng bíp, nếu bạn bỏ lỡ tiếng bíp, bạn sẽ bỏ lỡ cuộc gọi. Không có thông báo đang chờ xử lý ở cấp độ desktop (ít nhất là trên Trung tâm thông báo của Mac).

🔍 Bạn có biết? Diễn đàn Kinh tế Thế giới dự đoán sự gia tăng mạnh mẽ của các công việc kỹ thuật số toàn cầu. Đến năm 2030, các vai trò này được dự kiến sẽ tăng 25%, đạt hơn 90 triệu vị trí.

ClickUp là nơi các nhóm làm việc từ xa hoàn thành công việc hiệu quả nhất

Bạn không cần một văn phòng ảo để chứng minh nhóm của mình đang làm việc. Bạn cần một không gian nơi công việc tiến triển, các cuộc hội thoại rõ ràng và không ai phải chờ đợi ai đó xuất hiện 'trực tuyến'

Nếu hầu hết các giải pháp thay thế Teamflow chỉ giống như những giải pháp tạm thời hơn là giải pháp thực sự, đã đến lúc thử một giải pháp giúp bạn hoàn thành công việc hiệu quả hơn.

ClickUp kết hợp các công việc, tài liệu, cập nhật và kiểm tra tiến độ vào một không gian kết nối duy nhất mà không bắt buộc ai phải ngồi trong một phòng họp kỹ thuật số.

Đăng ký ClickUp ngay hôm nay! ✅