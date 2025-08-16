Mẫu hợp đồng khách hàng miễn phí cho các thỏa thuận rõ ràng và hợp pháp

Cho rằng việc ký kết hợp đồng chỉ là thủ tục hình thức? Hãy suy nghĩ lại.

Đây là thời điểm mối quan hệ với khách hàng của bạn thực sự bắt đầu. Một hợp đồng được soạn thảo tốt sẽ tạo tiền đề cho sự hợp tác suôn sẻ, đảm bảo cả hai bên đều hiểu rõ, được bảo vệ và sẵn sàng bắt tay vào công việc.

Tuy nhiên, nếu bạn là chủ một doanh nghiệp nhỏ, việc tìm hiểu các thuật ngữ pháp lý (và chi phí luật sư cao ngất ngưởng) có thể khiến bạn cảm thấy quá sức.

Bạn có thể muốn tự soạn thảo hợp đồng.

Đúng vậy, ban đầu có vẻ dễ dàng. Nhưng hãy cẩn thận—việc tự soạn thảo hợp đồng chính thức có thể dẫn đến nhiều hậu quả, như các điều khoản bị hiểu lầm, điều khoản không thể thi hành, hoặc tệ hơn nữa, tranh chấp pháp lý.

Vì vậy, nếu bạn là doanh nhân độc lập, freelancer, đại lý hoặc chủ doanh nghiệp nhỏ, hãy xem danh sách 19 mẫu hợp đồng khách hàng được thiết kế sẵn này. Sử dụng chúng và tiết kiệm thời gian!

Mẫu hợp đồng khách hàng là gì?

Mẫu hợp đồng khách hàng là các tài liệu pháp lý sẵn sàng sử dụng, cho phép các doanh nghiệp và nhà cung cấp dịch vụ thiết lập các kỳ vọng rõ ràng và chính thức hóa các điều khoản công việc của họ. Chúng thường bao gồm các phần như phạm vi công việc, dòng thời gian dự án, điều khoản thanh toán, điều khoản bảo mật, v.v.

Các mẫu hợp đồng này giúp thúc đẩy tính nhất quán, tránh rủi ro pháp lý và đảm bảo cả hai bên đồng ý với các điều khoản và điều kiện của dự án.

Các mẫu hợp đồng khách hàng hàng đầu trong nháy mắt

Điều gì tạo nên một mẫu hợp đồng khách hàng tốt?

Thật dễ dàng để tìm thấy một mẫu hợp đồng khách hàng hợp lệ. Nhưng nếu bạn muốn đảm bảo hợp đồng của mình giúp quá trình hợp tác trở nên dễ dàng hơn cho cả hai bên, đây là một số yếu tố cần thiết bạn nên tìm trong mẫu:

✨ Dễ sử dụng: Tìm mẫu có bố cục đơn giản. Kiểm tra định dạng, cấu trúc và thiết kế để đảm bảo mẫu dễ sử dụng và dễ tìm kiếm cho cả hai bên

✨ Tính hợp pháp: Chọn mẫu cho phép bạn tạo các tài liệu có giá trị pháp lý. Mẫu phải có các điều khoản liên quan và tuân thủ tất cả các luật và quy định cần thiết. Điều này giúp thỏa thuận dịch vụ có hiệu lực pháp lý

✨ Khả năng tùy chỉnh: Chọn một mẫu cho phép bạn chỉnh sửa các phần theo nhu cầu của mình. Ví dụ: bạn có thể thêm/xóa các yếu tố như điều khoản, quy định về phí trả chậm, v.v.

✨ Tính toàn diện: Chọn mẫu bao gồm tất cả các khía cạnh quan trọng của thỏa thuận hợp tác. Mẫu này phải bao gồm các kết quả cần đạt được, dòng thời gian, điều khoản thanh toán, bảo mật và các điều khoản pháp lý để đảm bảo sự rõ ràng và bảo vệ cho cả bạn và khách hàng của bạn

✨ Rõ ràng: Một mẫu hợp đồng khách hàng tốt nên sử dụng ngôn ngữ rõ ràng, đơn giản để giảm rủi ro lỗi hoặc hiểu lầm

✨ Sự hấp dẫn chuyên nghiệp: Chọn mẫu có sức hấp dẫn mạnh mẽ, chuyên nghiệp — bố cục, thiết kế, phong cách tiêu chuẩn, v.v. Điều này sẽ giúp bạn tạo ấn tượng đầu tiên tốt đẹp, đồng thời tăng cường sự trung thành và uy tín của khách hàng

Mẫu hợp đồng khách hàng

Bạn đang gặp khó khăn trong việc tạo hợp đồng vừa chuyên nghiệp vừa dễ tùy chỉnh?

Hãy xem 19 mẫu hợp đồng khách hàng từ ClickUp — ứng dụng tất cả trong một cho công việc — được thiết kế để giúp các freelancer, đại lý và chủ doanh nghiệp nhỏ hợp lý hóa quá trình tiếp nhận khách hàng mới bằng các thỏa thuận rõ ràng, đáng tin cậy, giúp tiết kiệm thời gian và xây dựng lòng tin.

1. Mẫu hợp đồng nhà thầu ClickUp

Tải mẫu miễn phí Tạo thỏa thuận nhà thầu mà không cần chuyên gia pháp lý với Mẫu thỏa thuận nhà thầu ClickUp

Nếu bạn đang tìm kiếm một mẫu thỏa thuận hợp đồng cơ bản, hãy chọn Mẫu Thỏa thuận Nhà thầu ClickUp. Đây là bố cục tiêu chuẩn nêu rõ các yếu tố quan trọng như phạm vi công việc, thời hạn và báo giá.

Mẫu này cũng cho phép bạn chỉ định các điều khoản bổ sung, như thông tin bí mật, bồi thường, v.v. Điều này làm cho mẫu phù hợp để tạo ra một phạm vi các hợp đồng, như hợp đồng mua bán, hợp đồng nhà thầu độc lập, hợp đồng bảo mật, v.v.

🌼 Tại sao bạn sẽ thích mẫu này

Xác định rõ các kết quả mong đợi và chi tiết thanh toán

Tùy chỉnh các điều khoản cho thỏa thuận dịch vụ hoặc bán sản phẩm

Bao gồm các phần về cột mốc, thời hạn và hình phạt

🔑 Lý tưởng cho: Các freelancer, đại lý và doanh nghiệp chính thức hóa thỏa thuận dịch vụ với khách hàng mới hoặc khách hàng thân thiết.

➡️ Đọc thêm: Phần mềm quản lý báo giá tốt nhất để chốt giao dịch

2. Mẫu hợp đồng kinh doanh ClickUp

Tải mẫu miễn phí Sử dụng Mẫu hợp đồng kinh doanh ClickUp để dễ dàng tạo các hợp đồng kinh doanh có giá trị pháp lý

Mẫu hợp đồng kinh doanh ClickUp là một thỏa thuận dễ sử dụng được thiết kế cho các doanh nhân và chủ doanh nghiệp nhỏ. Nó cho phép bạn tạo và sắp xếp các hợp đồng một cách toàn diện ở một nơi.

Mẫu này cũng có công cụ theo dõi tiến độ tích hợp để bạn luôn cập nhật được giai đoạn hoàn thành hợp đồng. Tuy nhiên, điểm nổi bật nhất của mẫu này là ngôn ngữ đơn giản, giúp bạn dễ dàng hiểu các điều khoản được đề cập trong thỏa thuận.

🌼 Tại sao bạn sẽ thích mẫu này

Bao gồm các điều khoản về bảo mật và thỏa thuận không cạnh tranh

Thêm các điều khoản về giải quyết tranh chấp và hòa giải

Theo dõi các sửa đổi và cập nhật hợp đồng trong thời gian thực

🔑 Lý tưởng cho: Chủ doanh nghiệp nhỏ, công ty khởi nghiệp và doanh nhân muốn phác thảo các điều khoản dịch vụ, bán sản phẩm hoặc quan hệ đối tác.

💡Mẹo chuyên nghiệp: Sử dụng tính năng Ask AI trong ClickUp Docs để tạo hợp đồng và đề xuất ngay lập tức!

3. Mẫu phụ lục hợp đồng ClickUp

Tải mẫu miễn phí Đơn giản hóa việc chỉnh sửa hợp đồng với Mẫu Phụ lục Hợp đồng của ClickUp

Bạn muốn gia hạn hợp đồng cũ hoặc sửa đổi hợp đồng mới soạn thảo? Đơn giản hóa quy trình với Mẫu phụ lục hợp đồng của ClickUp.

Với mẫu này, bạn hoặc bên kia có thể dễ dàng chỉnh sửa hợp đồng mà không cần phải làm lại toàn bộ thỏa thuận. Mẫu này cũng đảm bảo tính minh bạch trong suốt quá trình. Vì vậy, nếu một bên thực hiện một số thay đổi, bên kia sẽ được cập nhật về thay đổi đó.

🌼 Tại sao bạn sẽ thích mẫu này

Cho phép các thành viên trong nhóm thêm nhận xét hoặc đề xuất sửa đổi

Tự động hóa việc theo dõi ngày sửa đổi hợp đồng

Đảm bảo tuân thủ các quy định pháp luật và quy định địa phương

🔑 Lý tưởng cho: Các nhà quản lý dự án, công ty luật và tư vấn viên cập nhật các thỏa thuận hiện có mà không cần viết lại thỏa thuận.

➡️ Đọc thêm: Công cụ phần mềm giữ chân khách hàng

4. Mẫu đánh giá hợp đồng ClickUp

Tải mẫu miễn phí Xem lại hợp đồng để đảm bảo tính chính xác trước khi ký bằng Mẫu xem lại hợp đồng ClickUp

Mẫu đánh giá hợp đồng ClickUp là lựa chọn lý tưởng cho bất kỳ ai cần tư vấn pháp lý về hợp đồng trước khi cam kết.

Nó cung cấp chế độ xem rõ ràng, có tổ chức về tất cả các điều khoản, điều kiện và điều khoản được đề cập trong thỏa thuận. Điều này giúp nhanh chóng xem lại tài liệu trước khi ký. Nó cũng cung cấp một địa điểm kỹ thuật số tập trung để lưu trữ hợp đồng và theo dõi trạng thái của chúng.

🌼 Tại sao bạn sẽ thích mẫu này

Đánh dấu các điều khoản hợp đồng quan trọng để xem xét và phê duyệt

Tích hợp quy trình phê duyệt để đẩy nhanh quá trình xem xét

Theo dõi tiến độ đánh giá để đảm bảo phản hồi kịp thời

🔑 Lý tưởng cho: Cố vấn pháp lý, nhóm mua sắm và chủ doanh nghiệp, đảm bảo hợp đồng đáp ứng các tiêu chuẩn trước khi ký kết.

5. Mẫu hợp đồng công việc ClickUp

Tải mẫu miễn phí Tạo hợp đồng công việc chuyên nghiệp trong tích tắc với Mẫu hợp đồng công việc ClickUp

Việc tạo một thỏa thuận công việc toàn diện đòi hỏi sự chính xác tuyệt đối, nhưng với Mẫu hợp đồng công việc của ClickUp, bạn không cần lo lắng về điều đó.

Từ mô tả công việc đến các điều khoản và điều kiện, mẫu này đã bao gồm mọi yếu tố cần có trong một thỏa thuận công việc có hiệu lực pháp lý. Điều này đảm bảo các bên liên quan thống nhất về kỳ vọng và bảo vệ lợi ích của mình. Phần hay nhất? Mẫu này dễ tùy chỉnh và có bố cục chuyên nghiệp.

🌼 Tại sao bạn sẽ thích mẫu này

Tùy chỉnh các điều khoản cho nhân viên toàn thời gian, bán thời gian hoặc tự do

Bao gồm các điều khoản về quyền sở hữu trí tuệ

Theo dõi các cột mốc hoàn thành công việc và tiến độ

🔑 Lý tưởng cho: Các nhà quản lý nhân sự, điều phối viên dự án và nhà thầu cài đặt các kỳ vọng về kết quả và điều khoản công việc.

🚨 ClickUp Insight: 32% nhân viên thỉnh thoảng làm việc ngoài giờ làm việc theo lịch trình, trong khi 24% làm thêm giờ hầu hết các ngày. Vấn đề là gì? Nếu không có ranh giới, làm thêm giờ sẽ trở thành điều bình thường thay vì ngoại lệ. Đôi khi, bạn cần một chút trợ giúp để cài đặt các giới hạn đó. Yêu cầu ClickUp Brain, trợ lý AI tích hợp sẵn của ClickUp, can thiệp và tạo lịch trình tối ưu cho bạn. Được tích hợp trực tiếp vào không gian làm việc của bạn, nó hiển thị những công việc thực sự khẩn cấp và những công việc không khẩn cấp! 💫 Kết quả thực tế: Lulu Press tiết kiệm 1 giờ mỗi ngày cho mỗi nhân viên nhờ sử dụng Tự động hóa ClickUp — giúp tăng 12% hiệu quả công việc.

6. Mẫu hợp đồng thiết kế nội thất ClickUp

Tải mẫu miễn phí Sử dụng Mẫu hợp đồng thiết kế nội thất ClickUp để tạo các thỏa thuận chính thức cho các dự án thiết kế nội thất của bạn

Nếu bạn là nhà thiết kế nội thất và đang tìm kiếm bố cục hợp đồng đáp ứng các yêu cầu pháp lý của ngành, hãy tải xuống Mẫu hợp đồng thiết kế nội thất ClickUp.

Nó được xây dựng dựa trên các điều khoản thường được coi là cần thiết cho một thỏa thuận thiết kế nội thất tuân thủ. Ví dụ: phạm vi dịch vụ, dòng thời gian, sản phẩm cuối cùng, v.v. Mẫu này cũng rất thân thiện với người dùng, với ngôn ngữ dễ hiểu và thiết kế đơn giản.

🌼 Tại sao bạn sẽ thích mẫu này

Bao gồm các điều khoản về lựa chọn vật liệu và nội thất

Tùy chỉnh chi tiết thanh toán dựa trên các giai đoạn của dự án

Theo dõi các cột mốc của dự án thiết kế và điều chỉnh ngân sách

🔑 Lý tưởng cho: Nhà thiết kế nội thất, công ty thiết kế và tư vấn cải tạo quản lý kỳ vọng của khách hàng đối với các dự án dân dụng hoặc thương mại.

💡Mẹo chuyên nghiệp: Cần mẫu hợp đồng hoàn hảo? Với Brain MAX, trợ lý AI trên máy tính để bàn, bạn sẽ có được những tính năng tốt nhất từ nhiều mô hình LLM — Claude cho ngôn ngữ hoàn hảo, ChatGPT 5 cho lý luận sâu sắc và hơn thế nữa. Cho dù bạn đang soạn thảo các điều khoản rõ ràng, chuyên nghiệp hay giải quyết các vấn đề pháp lý phức tạp, Brain MAX kết hợp các mô hình AI hàng đầu để bạn có thể tạo các mẫu hợp đồng hoàn hảo một cách tự tin và dễ dàng — tất cả chỉ trong một nơi.

7. Mẫu hợp đồng dịch vụ ăn uống ClickUp

Tải mẫu miễn phí Thiết kế hợp đồng dịch vụ ăn uống chi tiết cho mọi sự kiện với Mẫu hợp đồng dịch vụ ăn uống ClickUp

Mẫu hợp đồng dịch vụ ăn uống của ClickUp giúp đơn giản hóa việc tạo/lập các thỏa thuận dịch vụ ăn uống phức tạp.

Cho dù bạn là chuyên gia dày dạn kinh nghiệm hay mới bắt đầu, giao diện điều hướng và ngôn ngữ đơn giản của tài liệu này giúp bạn dễ dàng tạo hợp đồng chi tiết cho mọi dự án. Bạn có thể thêm các phần tùy chỉnh, như phạm vi mục, phí cố định, v.v. Hơn nữa, bạn cũng có thể sử dụng nó để lưu trữ tất cả các thỏa thuận cung cấp dịch vụ ăn uống của mình tại một địa điểm trung tâm để dễ dàng truy cập.

🌼 Tại sao bạn sẽ thích mẫu này

Theo dõi sự chấp thuận của khách hàng đối với các mục trong menu và yêu cầu đặc biệt

Vạch ra các điều khoản thanh toán và các khoản phí làm thêm giờ tiềm ẩn

Tạo một phần dành cho sở thích và hạn chế về chế độ ăn uống

🔑 Lý tưởng cho: Các công ty cung cấp dịch vụ ăn uống, nhà tổ chức sự kiện và quản lý địa điểm tổ chức sự kiện để đảm bảo các thỏa thuận cho đám cưới, tiệc tùng và sự kiện công ty.

8. Mẫu hợp đồng nhiếp ảnh ClickUp

Tải mẫu miễn phí Tạo hợp đồng có hiệu lực pháp lý cho các công việc chụp ảnh của bạn với Mẫu hợp đồng chụp ảnh ClickUp

Bạn là nhiếp ảnh gia chưa từng soạn thảo hợp đồng chính thức? Hãy thử Mẫu hợp đồng nhiếp ảnh của ClickUp. Hợp đồng này nêu rõ mọi khía cạnh mà một hợp đồng nhiếp ảnh chuyên nghiệp cần có để bảo vệ quyền lợi của nhiếp ảnh gia.

Quan trọng nhất, nó xác định quyền sở hữu trí tuệ để bạn có thể thiết lập quyền của mình đối với sản phẩm cuối cùng nếu bên kia vi phạm hợp đồng. Ngoài ra, nó còn quy định phạm vi công việc, chi phí, điều khoản và điều kiện, v.v.

🌼 Tại sao bạn sẽ thích mẫu này

Bao gồm các điều khoản về quyền sử dụng hình ảnh, quyền sử dụng và quyền sở hữu trí tuệ

Xác định giá dựa trên số giờ hoặc số phiên

Tạo một phần cho các điều khoản hậu sản xuất và chỉnh sửa

🔑 Lý tưởng cho: Nhiếp ảnh gia chuyên nghiệp, studio và các nhà sáng tạo tự do tổ chức các thỏa thuận chụp ảnh cho các sự kiện hoặc dự án xây dựng thương hiệu.

🧠 Thông tin thú vị: Khái niệm chữ ký điện tử được chính thức công nhận tại Hoa Kỳ vào năm 2000 với Đạo luật ESIGN, khiến các hợp đồng kỹ thuật số có hiệu lực pháp lý.

9. Mẫu hợp đồng dọn dẹp ClickUp

Tải mẫu miễn phí Sử dụng các hợp đồng dọn dẹp đơn giản nhưng cụ thể với Mẫu hợp đồng dọn dẹp của ClickUp

Việc tạo hợp đồng cho công việc dọn dẹp có vẻ không cần thiết cho đến khi xảy ra xung đột giữa bạn và khách hàng. Hãy tránh điều này bằng cách sử dụng Mẫu hợp đồng dọn dẹp của ClickUp.

Được thiết kế toàn diện, mẫu này cho phép bạn phác thảo các khía cạnh thiết yếu của dự án như lịch trình dọn dẹp, tần suất, số tiền thanh toán, phí thiết bị riêng, v.v., để mọi người đều rõ ràng về các kỳ vọng. Mẫu này cũng có thể tùy chỉnh cao. Bạn có thể thêm/loại bỏ các yếu tố để phù hợp với nhu cầu của dự án một cách dễ dàng.

🌼 Tại sao bạn sẽ thích mẫu này

Tùy chỉnh các điều khoản cho dịch vụ dọn dẹp thường xuyên hoặc một lần

Vạch ra tần suất thăm viếng và các công việc cụ thể cần thực hiện

Tùy chỉnh cho các dự án quy mô lớn hoặc dịch vụ vệ sinh chuyên biệt

🔑 Lý tưởng cho: Các nhà cung cấp dịch vụ vệ sinh, doanh nghiệp quản lý tòa nhà và quản lý bất động sản điều phối các công việc vệ sinh thường xuyên hoặc một lần.

10. Mẫu hợp đồng DJ ClickUp

Tải mẫu miễn phí Tạo hợp đồng DJ toàn diện và bảo vệ quyền lợi của bạn với Mẫu hợp đồng DJ của ClickUp

Bạn đang lên kế hoạch tổ chức một bữa tiệc? Mẫu hợp đồng DJ của ClickUp là một bố cục dễ sử dụng, giúp tạo các thỏa thuận DJ phù hợp. Mẫu này có hiệu lực pháp lý và bao gồm các điều khoản quan trọng như ngày, giờ, địa điểm sự kiện, giờ phục vụ, thanh toán, v.v.

Nó đặc biệt phù hợp để sử dụng trong các sự kiện quy mô lớn, nơi bạn cần một hợp đồng chính thức để xác định phạm vi dịch vụ và bảo vệ lợi ích của mình.

🌼 Tại sao bạn sẽ thích mẫu này

Xác định trách nhiệm về thiết bị, đi lại và thiết lập

Theo dõi thanh toán, tiền boa và các khoản phí bổ sung cho giờ làm thêm

Tạo một phần dành cho các điều khoản hủy bỏ hoặc hoãn lịch

🔑 Lý tưởng cho: DJ, công ty giải trí và điều phối viên sự kiện đảm bảo dịch vụ âm nhạc cho các sự kiện riêng tư và công ty.

➡️ Đọc thêm: Cách cải thiện mối quan hệ giữa đại lý và khách hàng để phát triển

11. Mẫu quản lý hợp đồng ClickUp

Tải mẫu miễn phí Quản lý hợp đồng của bạn mà không cần quản lý thủ công với Mẫu quản lý hợp đồng ClickUp

Quản lý nhiều hợp đồng là một công việc riêng biệt, đặc biệt nếu bạn không có một nhóm chuyên trách cho việc này (cảnh báo trước: không ai có). May mắn thay, đây là lúc Mẫu quản lý hợp đồng ClickUp phát huy tác dụng.

Bạn có thể quản lý thư viện hợp đồng cho doanh nghiệp của mình, với các phần dành cho từng loại hợp đồng — bán hàng, mua hàng, tuyển dụng, dịch vụ, thỏa thuận bảo mật, v.v. Bạn cũng có thể theo dõi từng hợp đồng, đặt thời hạn và truy xuất hợp đồng để tham khảo ý kiến pháp lý bất cứ khi nào cần.

🌼 Tại sao bạn sẽ thích mẫu này

Cộng tác với các thành viên trong nhóm và khách hàng tại một nơi

Theo dõi các cột mốc, thanh toán và thời hạn của hợp đồng

Tạo báo cáo thời gian thực về trạng thái và hiệu suất hợp đồng

🔑 Lý tưởng cho: Bộ phận pháp lý, quản lý dự án và nhóm vận hành đang theo dõi, lưu trữ và quản lý nhiều hợp đồng.

💡 Mẹo chuyên nghiệp: Lưu trữ các hợp đồng đã ký một cách an toàn bằng cách sử dụng dịch vụ lưu trữ đám mây, công cụ quản lý hợp đồng hoặc thậm chí là hệ thống thư mục chuyên dụng. Dễ dàng truy cập sẽ giúp ích trong trường hợp bạn cần tham khảo chi tiết sau này. 🗃️

12. Mẫu hợp đồng tự do ClickUp

Tải mẫu miễn phí Loại bỏ những rắc rối khi tạo hợp đồng tự do chuyên nghiệp từ đầu với Mẫu hợp đồng tự do của ClickUp

Nếu bạn là một freelancer, bạn có lẽ đã biết giá trị của một hợp đồng ràng buộc về mặt pháp lý. Nhưng với Mẫu hợp đồng freelancer của ClickUp, bạn cũng có thể tạo một hợp đồng trong thời gian ngắn.

Mẫu này bao gồm tất cả các phần thiết yếu của hợp đồng làm việc tự do — phạm vi, dòng thời gian, thanh toán và hơn thế nữa. Bạn có thể dễ dàng tùy chỉnh mẫu này với các điều khoản như giới hạn sửa đổi hoặc điều khoản thanh toán chậm để bảo vệ quyền lợi của mình.

🌼 Tại sao bạn sẽ thích mẫu này

Đánh dấu các điều khoản về điều kiện thanh toán theo giờ hoặc theo dự án

Theo dõi thời gian, kết quả công việc và các bản sửa đổi

Xác định quyền sở hữu trí tuệ và quyền sử dụng

🔑 Lý tưởng cho: Freelancer, nhà thầu độc lập và doanh nhân cá nhân làm việc với nhiều khách hàng trong các ngành khác nhau.

13. Mẫu hợp đồng dịch vụ quản lý dự án ClickUp

Tải mẫu miễn phí Sử dụng Mẫu hợp đồng dịch vụ quản lý dự án ClickUp để hợp lý hóa các dịch vụ quản lý dự án của bạn

Nếu công ty của bạn cung cấp dịch vụ quản lý dự án thuê ngoài, Mẫu hợp đồng dịch vụ quản lý dự án ClickUp là tài nguyên tốt nhất cho bạn. Mẫu này giúp bạn quản lý nhóm và khách hàng cùng một lúc.

Với mẫu này, bạn có thể phác thảo phạm vi dịch vụ, thanh toán, dòng thời gian, v.v. cho khách hàng của mình, đồng thời xác định vai trò và trách nhiệm của nhóm nội bộ. Điều này giúp hợp lý hóa quy trình đồng thời duy trì sự minh bạch và thống nhất cả trong nội bộ và bên ngoài.

🌼 Tại sao bạn sẽ thích mẫu này

Xác định các kết quả và dòng thời gian cụ thể của quản lý dự án

Phác thảo trách nhiệm của cả hai bên tham gia dự án

Tùy chỉnh lịch thanh toán dựa trên các giai đoạn của dự án

🔑 Lý tưởng cho: Các nhà tư vấn quản lý dự án và các doanh nghiệp dịch vụ xử lý việc giao dự án từ đầu đến cuối cho khách hàng.

14. Mẫu hợp đồng mua hàng ClickUp

Tải mẫu miễn phí Tạo thỏa thuận mua hàng chuyên nghiệp mà không cần tư vấn pháp lý với Mẫu Thỏa thuận mua hàng của ClickUp

Bạn đang tìm kiếm một mẫu hợp đồng cụ thể để tạo các thỏa thuận mua hàng chuyên nghiệp? Hãy chọn Mẫu Thỏa thuận Mua hàng ClickUp. Chính thức, trực quan và dễ dàng cá nhân hóa, mẫu này giúp đơn giản hóa việc tạo/lập và quản lý thỏa thuận mua hàng.

Sử dụng mẫu này, bạn có thể chỉ định các yếu tố như thông tin người bán và người mua, ngày thỏa thuận, thanh toán, v.v. để đẩy nhanh quá trình đàm phán và tiếp nhận khách hàng. Mẫu này cũng dễ xem lại, vì vậy bạn luôn có thể tìm kiếm tư vấn pháp lý về hợp đồng trước khi ký.

🌼 Tại sao bạn sẽ thích mẫu này

Bao gồm các điều khoản thanh toán, phương thức giao hàng và dòng thời gian

Theo dõi việc phê duyệt đơn đặt hàng và lịch trình giao hàng

Quản lý điều khoản thanh toán và lập hóa đơn tại một nơi

🔑 Lý tưởng cho: Các nhà bán lẻ, bán buôn và nhóm bán hàng chính thức hóa việc bán và giao hàng hóa hoặc dịch vụ.

15. Mẫu thỏa thuận tư vấn ClickUp

Tải mẫu miễn phí Sử dụng Mẫu Thỏa thuận Tư vấn ClickUp để tạo các thỏa thuận tư vấn hoàn chỉnh trong chốc lát

Mẫu Thỏa thuận tư vấn ClickUp là một tài nguyên miễn phí tuyệt vời khác trong danh sách. Mẫu này được thiết kế riêng cho các công ty cung cấp dịch vụ tư vấn cho khách hàng của họ. Với mẫu này, bạn có thể định nghĩa các dịch vụ, phạm vi, chi phí, khung thời gian, v.v. của mình một cách dễ hiểu.

Không giống như các mẫu khác, bố cục này còn cho phép bạn chỉ định thông tin kinh doanh bí mật của khách hàng mà bạn sẽ sử dụng để cung cấp dịch vụ tốt nhất cho họ. Điều này giúp họ bảo vệ thông tin nhạy cảm và tăng cường uy tín của bạn.

🌼 Tại sao bạn sẽ thích mẫu này

Xác định mức lương giờ, phí dự án và lịch thanh toán

Xác định các điều khoản bảo mật và quyền sở hữu trí tuệ

Theo dõi các kết quả dựa trên cột mốc và sự chấp thuận của khách hàng

🔑 Lý tưởng cho: Các nhà tư vấn kinh doanh, cố vấn chiến lược và nhà cung cấp dịch vụ chuyên gia xác định các điều khoản tư vấn dựa trên dự án hoặc tư vấn dài hạn.

➡️ Đọc thêm: Chiến lược quy trình quản lý khách hàng cho các chuyên gia kinh doanh

16. Mẫu thỏa thuận công việc ClickUp

Tải mẫu miễn phí Loại bỏ những khoảng trống và sự nhầm lẫn trong quá trình thực hiện dự án của bạn với Mẫu Thỏa thuận làm việc của ClickUp

Bạn muốn có một mẫu để hợp lý hóa quá trình thực hiện dự án của nhóm? Tải xuống Mẫu thỏa thuận làm việc ClickUp. Mẫu này dễ sử dụng, có thể tùy chỉnh và trực quan. Với định dạng bảng trắng, mẫu này cho phép bạn tạo lộ trình cho nhóm, nêu rõ các khía cạnh quan trọng như vai trò, trách nhiệm, nhiệm vụ, phụ thuộc, kỳ vọng, v.v.

Bạn cũng có thể sử dụng nó bên ngoài. Hãy coi nó như một công cụ cho phép bạn đề xuất ý tưởng dự án, thiết lập các điều khoản tuyển dụng và quyết định các điều khoản và điều kiện mà cả bạn và khách hàng đều đồng ý.

🌼 Tại sao bạn sẽ thích mẫu này

Xác định trách nhiệm, giờ làm việc và mức thù lao

Thêm hướng dẫn về giao tiếp, thời hạn và hiệu suất

Tùy chỉnh cho nhân viên toàn thời gian, bán thời gian hoặc tự do

🔑 Lý tưởng cho: Trưởng nhóm, nhóm dự án và các nhóm đa chức năng tạo ra các quy tắc cơ bản cho sự hợp tác với khách hàng và hiệu suất của nhóm.

➡️ Đọc thêm: Các bên liên quan đến dự án là gì và cách quản lý họ

17. Mẫu hợp đồng thuê nhà ở Texas của ClickUp

Tải mẫu miễn phí Sử dụng Mẫu Hợp đồng thuê nhà Texas của ClickUp để tạo các hợp đồng thuê nhà chính thức, hợp pháp

Nếu bạn chưa có kinh nghiệm trong việc soạn thảo hợp đồng thuê nhà, bạn sẽ gặp khó khăn khi tìm hiểu các chi tiết phức tạp của hợp đồng. May mắn thay, mẫu hợp đồng thuê nhà ở Texas của ClickUp sẽ giúp bạn giải quyết vấn đề này.

Với trọng tâm cụ thể vào thị trường cho thuê ở Texas, hướng dẫn này cho phép bạn xác định các yếu tố quan trọng của hợp đồng như loại hợp đồng thuê, kỳ hạn và quyền sở hữu để bảo vệ lợi ích của bạn. Bạn cũng có thể gia hạn hợp đồng thuê theo thời gian để cập nhật thông tin và tránh tranh chấp pháp lý.

🌼 Tại sao bạn sẽ thích mẫu này

Theo dõi ngày bắt đầu và kết thúc hợp đồng thuê với thông báo tự động gia hạn

Xác định các điều khoản liên quan đến việc sửa chữa, cải tạo tài sản hoặc cho thuê lại

Xác định các điều khoản giải quyết tranh chấp và chấm dứt hợp đồng sớm

🔑 Lý tưởng cho: Quản lý bất động sản, đại lý bất động sản và khách thuê kinh doanh đảm bảo thuê văn phòng thương mại hoặc không gian bán lẻ ở Texas.

🔍 Bạn có biết? Ở Nhật Bản, người thuê nhà thường phải trả " tiền khóa", một khoản tiền không hoàn lại cho chủ nhà, chỉ để đảm bảo hợp đồng thuê nhà. 💸

18. Mẫu Thỏa thuận dịch vụ ClickUp

Tải mẫu miễn phí Tạo các thỏa thuận dịch vụ đơn giản với các tùy chỉnh sâu bằng cách sử dụng Mẫu Thỏa thuận Dịch vụ ClickUp

Bạn đang tìm kiếm một thỏa thuận dịch vụ chung? Đừng tìm nữa — Mẫu Thỏa thuận Dịch vụ ClickUp là tất cả những gì bạn cần và hơn thế nữa.

Nó cho phép bạn xác định các dịch vụ của mình và các chi tiết quan trọng để đảm bảo không có lỗ hổng nào trong thỏa thuận dịch vụ giữa bạn và khách hàng. Điều này bao gồm phạm vi, dòng thời gian, kết quả đầu ra, thanh toán và các điều khoản khác. Bạn cũng có thể chỉ định bất kỳ yêu cầu pháp lý nào và thêm chữ ký để đảm bảo tính toàn diện tối đa.

🌼 Tại sao bạn sẽ thích mẫu này

Bao gồm các điều khoản cụ thể cho dịch vụ như tiêu chuẩn hiệu suất

Theo dõi các cột mốc cung cấp dịch vụ và phản hồi của khách hàng

Cung cấp một phần để xử lý tranh chấp và sửa đổi

🔑 Lý tưởng cho: Các doanh nghiệp dịch vụ, công ty tiếp thị và nhà cung cấp CNTT muốn nêu rõ phạm vi và mức độ dịch vụ chi tiết cho khách hàng.

19. Mẫu thư chấm dứt hợp đồng ClickUp

Tải mẫu miễn phí Chấm dứt hợp đồng mà không phải đối mặt với tranh chấp pháp lý với Mẫu thư chấm dứt hợp đồng của ClickUp

Mẫu Thư chấm dứt hợp đồng của ClickUp được thiết kế để hợp lý hóa quá trình chấm dứt hợp đồng với khách hàng. Mẫu này cho phép bạn xác định ngày chấm dứt, các điều khoản và điều kiện, lý do, v.v. để đảm bảo bảo vệ pháp lý khi hợp đồng kết thúc.

Ngoài ra, bạn có thể chỉ định chi tiết về các khoản thanh toán còn lại hoặc các khoản phải thu để đảm bảo bạn được thanh toán nhanh hơn và theo tỷ lệ lãi suất đúng hạn sau khi hợp đồng chấm dứt hợp pháp.

🌼 Tại sao bạn sẽ thích mẫu này

Xác định bất kỳ thời hạn thông báo và thanh toán cuối cùng nào được yêu cầu

Theo dõi ngày chấm dứt hợp đồng và các hoạt động kết thúc hợp đồng

Bao gồm một phần dành cho xác nhận cuối cùng và ký kết

🔑 Lý tưởng cho: Chuyên gia nhân sự, nhóm pháp lý và quản lý chính thức chấm dứt hợp đồng dịch vụ, nhà cung cấp hoặc hợp đồng lao động.

➡️ Đọc thêm: Cách yêu cầu thanh toán chuyên nghiệp từ khách hàng

Tạo hợp đồng của riêng bạn với ClickUp

Một hợp đồng khách hàng được soạn thảo tốt không chỉ là giấy tờ, mà còn là bước đầu tiên trong quá trình tiếp nhận khách hàng suôn sẻ và chuyên nghiệp. Từ việc cài đặt các kỳ vọng rõ ràng đến bảo vệ kinh doanh của bạn về mặt pháp lý, hợp đồng đóng vai trò quan trọng trong việc xây dựng lòng tin và giảm thiểu sự nhầm lẫn ngay từ ngày đầu tiên.

Cho dù bạn đang xử lý công việc tự do, quản lý dịch vụ hay khởi động các dự án dài hạn, việc có sẵn các mẫu phù hợp sẽ đảm bảo quá trình nhập việc của bạn diễn ra nhất quán, hiệu quả và không căng thẳng.

Với các mẫu hợp đồng miễn phí, có thể tùy chỉnh của ClickUp, bạn có thể quản lý mọi giai đoạn — soạn thảo, xem xét, ký kết và đang theo dõi — tất cả trong một nền tảng cộng tác.

Hợp lý hóa quy trình tiếp nhận khách hàng và hợp đồng với ClickUp — đăng ký tại đây để nhận tài khoản ClickUp miễn phí!