Mẫu ghi chú cuộc họp với khách hàng miễn phí để ghi lại các mục cần thực hiện

Bạn đã từng hoảng hốt khi nhớ ra một điểm cần thực hiện ngay trước cuộc gọi theo dõi với khách hàng? Hay đã xây dựng được mối quan hệ tốt với khách hàng mới nhưng lại quên ghi chép lại yêu cầu tùy chỉnh cụ thể mà họ đề xuất?

Quản lý mọi cuộc thảo luận, yêu cầu và theo dõi với khách hàng có thể nhanh chóng trở nên quá tải.

Dù bạn đang quản lý nhiều tài khoản hay tổ chức các cuộc họp Bảng một lần, mẫu ghi chú cuộc họp khách hàng phù hợp sẽ cung cấp cho bạn cấu trúc và sự tự tin "Tôi đã nắm rõ" mà mọi người đều yêu thích.

Để giúp bạn dễ dàng hơn, blog này là nhà cung cấp các mẫu miễn phí cho mọi tình huống, từ các cuộc gọi nhanh đến các cuộc gặp gỡ liên tiếp với khách hàng.

Mẫu ghi chú cuộc họp với khách hàng là gì?

mẫu ghi chú cuộc họp với khách hàng là các khung sườn sẵn có được thiết kế để ghi lại các cuộc hội thoại với khách hàng một cách rõ ràng và súc tích. Chúng bao gồm các phần riêng biệt để ghi chép các điểm thảo luận, yêu cầu của khách hàng và các hành động theo dõi, biến những ghi chép ngẫu nhiên thành các bản tóm tắt cuộc họp có cấu trúc. *

Với mẫu phù hợp, bạn có thể:

Bắt đầu ghi chú, ghi lại các chi tiết khóa và phản hồi của khách hàng ngay lập tức

Tạo và quản lý các công việc để thúc đẩy các bước tiếp theo, các mục cần thực hiện và tiến độ

Nhanh chóng tra cứu các điểm thảo luận dán trước đó để theo dõi

Chia sẻ bản tóm tắt cuộc họp chuyên nghiệp mà không cần tốn nhiều nỗ lực

Bạn có trợ lý hoặc Scrum Master phù hợp hơn cho công việc ưu tiên cao?

Mẫu ghi chú cuộc họp với khách hàng miễn phí giúp người dùng tập trung vào các công việc chiến lược. Chúng là lựa chọn lý tưởng cho quản lý tài khoản, trưởng dự án, tư vấn viên và freelancer muốn truyền đạt các điểm khóa một cách rõ ràng và nhanh chóng.

Những yếu tố nào tạo nên một mẫu ghi chú cuộc họp với khách hàng tốt?

Một mẫu ghi chú cuộc họp với khách hàng được thiết kế tốt nhằm cải thiện kỹ năng ghi chép và nâng cao chất lượng các cuộc thảo luận với khách hàng. Dưới đây là năm thành phần khóa để đảm bảo mẫu của bạn thực tế, có cấu trúc và hiệu quả:

Các phần được định nghĩa rõ ràng: Bao gồm các khu vực riêng biệt cho người tham dự, đối tượng và các bước tiếp theo. Ngoài ra, hãy tìm các khóa và quyết định đã được đưa ra trong trường hợp Bao gồm các khu vực riêng biệt cho người tham dự, đối tượng và các bước tiếp theo. Ngoài ra, hãy tìm các khóa và quyết định đã được đưa ra trong trường hợp khách hàng mới cần bối cảnh

danh sách công việc cần thực hiện: *Cung cấp không gian để liệt kê rõ ràng các công việc, người được giao và thời hạn, giúp việc theo dõi và đánh giá trách nhiệm trở nên đơn giản và minh bạch

*tính linh hoạt và tùy chỉnh: Chọn các mẫu cho phép điều chỉnh tiêu đề lớn và các trường nội dung để phù hợp với các loại cuộc họp, thời lượng và mục đích khác nhau

Khu vực tham khảo nhanh: Bao gồm các trường thông tin ngắn gọn giúp dễ dàng tra cứu các điểm quan trọng như thông tin liên hệ hoặc các điểm nổi bật của cuộc họp trước đó

Định dạng thân thiện với việc xuất file: Chọn các mẫu có thể chia sẻ dễ dàng dưới dạng PDF, Tài liệu Google hoặc file có thể chỉnh sửa. Chúng cho phép các nhóm và khách hàng truy cập hoặc lưu trữ ghi chú một cách nhanh chóng

*tích hợp đa dạng: Chọn các mẫu tích hợp với công cụ quản lý cuộc họp , hệ thống CRM và hệ thống kế hoạch hiện có của bạn

📖 Xem thêm: Cách tạo danh sách kiểm tra onboarding khách hàng

11 Mẫu ghi chú cuộc họp với khách hàng

Tổ chức cuộc họp hiệu quả không chỉ đơn thuần là kết thúc với những mảnh giấy ghi chú nhàu nát hay tài liệu lộn xộn. Đó là việc bắt đầu cuộc gọi một cách hiệu quả và kết thúc với các bước tiếp theo rõ ràng.

Dưới đây là 11 mẫu ghi chú cuộc họp miễn phí, chỉ với vài cú nhấp chuột đơn giản, giúp bạn tham gia mọi cuộc gọi với khách hàng như một chuyên gia.

1. Mẫu ghi chú cuộc họp với khách hàng ClickUp

Tải mẫu miễn phí Ghi chép, lập bản đồ và hoàn thành mọi yêu cầu của khách hàng và cơ hội kinh doanh với Mẫu Ghi Chú Cuộc Họp Khách Hàng ClickUp

Cần ghi chú có thể dùng làm hướng dẫn cuộc họp? Mẫu Ghi Chú Cuộc Họp Khách Hàng ClickUp bao gồm các phần cho chương trình nghị sự, điểm chính, nhiệm vụ cần thực hiện và danh sách người tham dự. Bạn có thể chèn liên kết cuộc họp, chia sẻ dễ dàng và cho phép người tham gia xem lại hoặc đề xuất chỉnh sửa trong thời gian thực.

Với nhiều trang con, nó cũng hoạt động tuyệt vời như một trung tâm chính cho các cuộc thảo luận liên tục với khách hàng. Tóm lại, mẫu biên bản cuộc họp chính thức này giúp ghi chú của bạn rõ ràng, tập trung và toàn diện.

🌟 Đây là lý do tại sao bạn sẽ yêu thích nó

Tạo và phân công các điểm hành động dưới dạng công việc chi tiết với trình quản lý công việc tích hợp sẵn

Brainstorm ý tưởng dự án cùng khách hàng và tinh chỉnh ngôn ngữ của ghi chú cuộc họp ngay lập tức với ClickUp Brain được hỗ trợ bởi AI

Định dạng và tùy chỉnh toàn bộ nội dung của bạn với các băng rôn, phông chữ và chủ đề được hỗ trợ bởi ngôn ngữ markdown

🔑 Phù hợp cho: Các nhóm làm việc trực tiếp với khách hàng, tư vấn viên và trưởng dự án cần tài liệu cuộc họp nhanh chóng và nhất quán.

💡 Mẹo chuyên nghiệp: Tham gia cuộc họp trực tuyến mà không có công cụ ghi chú AI? Hãy suy nghĩ lại. Tại sao phải lãng phí thời gian quý báu để ghi chú cuộc họp thủ công, trong khi bỏ lỡ những phần khóa của cuộc hội thoại? Với ClickUp’s AI Notetaker, bạn có thể tập trung hoàn toàn vào khách hàng, trong khi trợ lý thông minh của bạn sẽ ghi chú, phân công mục, tóm tắt các điểm chính và hơn thế nữa.

2. Mẫu ghi chú cuộc họp ClickUp

Tải mẫu miễn phí Quản lý cập nhật trạng thái hàng ngày và đánh giá dự án hàng tuần một cách dễ dàng với các mẫu ghi chú cuộc họp ClickUp

Mẫu Ghi Chú Cuộc Họp ClickUp là lựa chọn phổ biến nếu bạn cần tổ chức các cuộc họp đánh giá. Mẫu này hỗ trợ điều này thông qua các trang con đã được thiết kế sẵn cho các cuộc họp hàng ngày và hàng tuần đồng bộ. Mỗi cuộc họp hàng tuần có một trang con riêng để giúp nhóm của bạn tập trung vào các nhiệm vụ cụ thể mà không mất đi bối cảnh.

Mẫu này cũng cho phép bạn chỉ định người chịu trách nhiệm cho mỗi ghi chú cuộc họp và thêm các thành viên tham gia. Điều này giúp bạn dễ dàng phân công các cuộc thảo luận dự án cho các thành viên nhóm phù hợp, những người có thể dẫn dắt bằng chuyên môn cụ thể của họ.

🌟 Đây là lý do tại sao bạn sẽ yêu thích nó

Dễ dàng thu hút sự chú ý của các bộ phận liên quan với tính năng đề cập tích hợp sẵn của ClickUp

Nhận ngay thông tin chi tiết về các rào cản, rủi ro và ưu tiên của nhóm với các cuộc họp StandUp tự động hóa

Tạo bối cảnh trực quan trong mỗi ghi chú với Bản đồ Tư duy, biểu đồ và liên kết công việc được tích hợp sẵn

🔑 Phù hợp cho: Trưởng nhóm, quản lý dự án và các chuyên gia làm việc trực tiếp với khách hàng muốn có ghi chú tập trung cho từng khách hàng.

🧠 Thú vị: Trước khi khái niệm 'cuộc họp' ra đời, người Hy Lạp cổ đại đã tụ tập tại Agora để nghe tin tức từ vua chúa và trò chuyện trong hội đồng. Các cuộc họp đứng vào Monday đã tồn tại từ ít nhất thế kỷ 4 trước Công nguyên. Lúc đó, đó là một bữa tiệc trang trọng trong trang phục toga.

3. Mẫu ghi chú cuộc họp định kỳ ClickUp

Tải mẫu miễn phí Giữ cho nhóm của bạn đồng bộ và các cuộc họp có năng suất với Mẫu Ghi Chú Cuộc Họp Định Kỳ ClickUp

Muốn biến cuộc họp tiếp theo của bạn từ một cuộc họp lộn xộn thành một cuộc họp nhanh chóng và tập trung? Hãy thử mẫu ghi chú cuộc họp định kỳ của ClickUp. Tất cả các mục trong chương trình họp đều có tiêu đề lớn riêng và giúp hướng dẫn các cuộc hội thoại có tính thời gian.

Bạn có thể truy cập nó dưới dạng một chế độ xem chuyên dụng, nơi các ghi chú cuộc họp được chuyển đổi ngay lập tức thành công việc, thẻ Kanban hoặc biểu đồ dòng thời gian. Cần đặt ngày cuộc họp tiếp theo? Cũng có không gian dành cho điều đó.

🌟 Đây là lý do tại sao bạn sẽ yêu thích nó

Đặt một trình tự đã định sẵn cho tất cả các cuộc thảo luận thông qua phần cấu trúc cuộc họp

Đăng tải bản tóm tắt dự án, hợp tác với khách hàng thông qua chỉnh sửa thời gian thực và biến phản hồi thành hành động ngay lập tức với ClickUp Tài liệu

Ghi lại ý kiến và hoàn thiện các điểm hành động với bảng tích hợp hiển thị bản đồ kết quả bỏ phiếu và trạng thái công việc

🔑 Phù hợp cho: Quản lý thành công khách hàng, nhóm agency hoặc chuyên gia tư vấn CRM tổ chức các cuộc họp định kỳ để đưa ra quyết định, thu thập phản hồi và theo dõi tiến độ.

📖 Xem thêm: Cách tạo CRM của riêng bạn trong ClickUp

4. Mẫu Biên bản Cuộc họp ClickUp

Tải mẫu miễn phí Tạo biên bản cuộc họp ấn tượng với lịch trình, liên kết ghi âm và bản ghi chép do AI hỗ trợ bằng mẫu biên bản cuộc họp ClickUp

Mẫu Biên bản Cuộc họp ClickUp là một khung mẫu được thiết kế sẵn để thống nhất và tối ưu hóa tất cả ghi chú cuộc họp với khách hàng của bạn. Mẫu này đi kèm với một trang con hoàn hảo cho các cuộc họp dự án chi tiết cần không gian riêng biệt. Nó cũng có một trang phù hợp cho các cuộc kiểm tra nhanh cần sự nhất quán và liên tục rõ ràng.

Mỗi trang cuộc gọi ghi lại chương trình làm việc, danh sách người tham dự, liên kết tài nguyên và bảng điểm hành động. Chỉ cần sao chép trang con trước cuộc họp, và bạn đã sẵn sàng.

🌟 Đây là lý do tại sao bạn sẽ yêu thích nó

Thêm liên kết Zoom, nội dung được định dạng phong phú và danh sách kiểm tra chỉ với một cú nhấp chuột bằng ClickUp Cuộc họp

Nhảy đến các khoá quan trọng ngay lập tức với sơ đồ tài liệu giàu biểu tượng cảm xúc ở thanh bên phải

Truy cập tất cả biên bản cuộc họp khách hàng của bạn thông qua hệ thống phân cấp dự án liền mạch của nền tảng

🔑 Phù hợp cho: Quản lý dự án, đội ngũ làm việc trực tiếp với khách hàng và các chuyên gia tư vấn quản lý cả các cuộc thảo luận chiến lược theo biểu mẫu dài hạn và các cuộc họp nhóm nhanh chóng.

📮 ClickUp Insight: Hơn 60% thời gian của một nhóm được dành cho việc tìm kiếm bối cảnh, thông tin và các mục cần thực hiện. Dịch? Một lịch trình cuộc họp rõ ràng có thể giúp tăng tốc nỗ lực và hành động của mọi người trong kinh doanh của bạn. Khi sử dụng ClickUp Brain và ClickUp AI Notetaker, ngay cả việc tạo lịch trình cũng trở nên tự động, thông minh và được tùy chỉnh theo ưu tiên của dự án. ClickUp Brain đề xuất các bước tiếp theo dựa trên các cuộc họp trước đó, ưu tiên và nhiệm vụ, trong khi AI Notetaker ghi lại cuộc thảo luận, phân công nhiệm vụ và cập nhật trạng thái theo thời gian thực 💫 Kết quả thực tế: ClickUp AI Notetaker có thể tăng năng suất cuộc họp của bạn lên đến 30%.

5. Mẫu cuộc họp ClickUp

Tải mẫu miễn phí Quản lý mọi điểm hành động và trực quan hóa mọi thông tin sau cuộc họp với khách hàng bằng mẫu ClickUp Meetings Template

Mẫu cuộc họp ClickUp là lựa chọn hàng đầu nếu bạn muốn ghi lại những ý tưởng ngay khi chúng xuất hiện. Được thiết kế dưới dạng mẫu thư mục, nó giúp phân loại rõ ràng các cuộc họp 1:1, cuộc họp nhóm và các cuộc gọi định kỳ, giữ cho danh sách công việc và ghi chú của bạn luôn gọn gàng và có tổ chức.

Chế độ xem lịch tích hợp giúp bạn hình dung khối lượng công việc trong cả tháng. Mẫu này cũng giúp bạn xác định thời điểm cần lắng nghe và thời điểm cần hành động, với các trạng thái luồng từ 'Chưa lên lịch' sang 'Các mục sau cuộc họp'.

🌟 Đây là lý do tại sao bạn sẽ yêu thích nó

Thêm một chút chuyên nghiệp cho các cuộc họp của bạn và liên kết các bản trình bày sẵn sàng cho khách hàng với chế độ xem Google Slides của họ

Kết nối cuộc gọi trực tiếp với các công việc trong mẫu và tự động tạo bản ghi chép, tóm tắt và các mục cần thực hiện với ClickUp AI Notetaker

Hãy tập trung vào kết quả và tham gia cuộc họp với mục tiêu và bối cảnh rõ ràng, với chế độ xem bảng điều khiển (Board View) giúp tổ chức cuộc họp theo chủ đề và nội dung

Mỗi ghi chú cuộc họp sẽ có các công việc được giao, ưu tiên và sẵn sàng thực hiện trước khi bạn kết thúc cuộc gọi

🔑 Phù hợp cho: Quản lý tài khoản và trưởng nhóm thực hiện nhiều cuộc họp kiểm tra hàng tuần và cần tự động hóa để đang theo dõi các cuộc hội thoại, quyết định và các bước tiếp theo.

💡 Bonus: Nếu bạn muốn: Tìm kiếm ngay lập tức trên ClickUp, Google Drive, GitHub, OneDrive, SharePoint và web

Sử dụng Talk to Văn bản để hỏi, đọc và lệnh công việc bằng giọng nói — rảnh tay, mọi lúc mọi nơi

Thay thế hàng chục công cụ AI rời rạc như ChatGPT, Claude và Perplexity bằng một giải pháp duy nhất, không phụ thuộc vào mô hình ngôn ngữ lớn (LLM), sẵn sàng cho Enterprise Thử ClickUp Brain MAX —ứng dụng AI siêu việt thực sự hiểu bạn, vì nó nắm rõ công việc của bạn. Đây không phải là một công cụ AI nữa để thêm vào bộ sưu tập của bạn. Đây là ứng dụng AI bối cảnh đầu tiên thay thế tất cả các công cụ khác.

6. Mẫu lịch trình cuộc họp ClickUp

Tải mẫu miễn phí Tạo bối cảnh, chia sẻ các điểm thảo luận và cấu trúc luồng cuộc họp với khách hàng trước thời hạn bằng mẫu lịch trình cuộc họp ClickUp

Muốn hoàn thiện kỹ năng cài đặt bối cảnh trước cuộc gọi? Hãy tham khảo Mẫu Lịch Trình Cuộc Họp ClickUp. Giải pháp này giúp bạn bắt đầu với một bảng nhanh để xác định loại cuộc họp, địa điểm, liên kết cuộc gọi và thời gian.

Các phần rõ ràng của mẫu giúp tổ chức các chủ đề trong chương trình họp và các điểm hành động dự kiến. Mẫu đã đóng với các bước theo dõi sau cuộc họp, chẳng hạn như thời gian cuộc gọi tiếp theo và bản ghi âm.

🌟 Đây là lý do tại sao bạn sẽ yêu thích nó

Tập trung vào việc điều phối một cuộc thảo luận năng suất với các vai trò rõ ràng của các thành viên tham gia, chẳng hạn như người điều phối, người ghi chú và người tham dự

Loại bỏ việc trao đổi email qua lại bằng các liên kết chia sẻ công khai và riêng tư có thể tùy chỉnh và được mã hóa

Cài đặt chuỗi tự động cho từng điểm hành động về những gì nó chờ đợi, theo sau và khối với ClickUp phụ thuộc

🔑 Phù hợp cho: Những người tổ chức, trưởng dự án và nhà lập kế hoạch sự kiện bán hàng muốn cài đặt kế hoạch trước và cung cấp những thông tin hữu ích thông qua việc ghi chú.

📖 Xem thêm: Mẫu lịch trình cuộc họp bán hàng có tác động cao để đạt được thành công của nhóm

7. Mẫu cuộc họp khởi động dự án ClickUp

Tải mẫu miễn phí Đồng bộ hóa nhóm và các bên liên quan ngay từ ngày đầu tiên với mẫu cuộc họp khởi động dự án ClickUp

Bạn có một kế hoạch tuyệt vời nhưng muốn tập trung vào các cuộc thảo luận khởi động? Mẫu cuộc họp khởi động dự án ClickUp được thiết kế để giải quyết chính xác vấn đề đó. Mẫu này giúp giải quyết tình trạng hỗn loạn trước khi khởi động với danh sách kiểm tra khởi động chi tiết 10 bước, bao quát từ việc phân công vai trò đến xác định các cột mốc đánh giá.

Mẫu này còn có thanh tiến độ trực tiếp, cập nhật mỗi khi bạn đánh dấu hoàn thành một mục.

🌟 Đây là lý do tại sao bạn sẽ yêu thích nó

Chuyển đổi danh sách kiểm tra cuộc họp khởi động đã hoàn thành của bạn thành các quy trình tiêu chuẩn (SOP) toàn diện với các trường tệp đính kèm tích hợp và tùy chọn xuất nhanh

Bản đồ tất cả các thay đổi, chia sẻ ý kiến và đang theo dõi lịch sử phiên bản thông qua phần hoạt động của nó

Kích hoạt các bước tiếp theo, như chuyển dự án sang giai đoạn GoLive hoặc giao cho bộ phận tài khoản, sau khi hoàn thành các công việc khởi động bằng ClickUp tự động hóa

🔑 Phù hợp cho: Các nhóm phần mềm, bán hàng và sản xuất đang tìm kiếm các buổi khởi động gọn gàng hơn và lộ trình ra mắt rõ ràng hơn.

8. Mẫu Biên bản Cuộc họp ClickUp (MOM)

Tải mẫu miễn phí Ghi chép trạng thái dự án, cập nhật tình huống khẩn cấp và sử dụng mẫu Biên bản Cuộc họp (MOM) của ClickUp

Mẫu Biên bản Cuộc họp (MoM) của ClickUp là lựa chọn hàng đầu khi bạn cần chia sẻ thông tin trước khi các tin nhắn trực tiếp (DMs) bắt đầu xuất hiện. Nó hướng dẫn từng cuộc gọi với các công việc con rõ ràng, từ danh sách tham dự đến lịch trình của cuộc họp tiếp theo.

Giải pháp này còn có tính năng tích hợp nhiều Trường Tùy chỉnh để ghi chép loại cuộc họp, bộ phận chịu trách nhiệm, người điều phối và người ghi thời gian.

🌟 Đây là lý do tại sao bạn sẽ yêu thích nó

Nâng cao cách thức thực hiện cuộc gọi với khách hàng bằng danh sách kiểm tra phản hồi sau cuộc họp

Thêm các điểm hành động liên quan và có ngữ cảnh vào biên bản cuộc họp với các đề xuất công việc con được hỗ trợ bởi trí tuệ nhân tạo (AI)

Tổ chức cuộc họp hiệu quả hơn và đo lường thời gian thực hiện từng điểm hành động trong cuộc họp khách hàng với tính năng theo dõi thời gian

🔑 Phù hợp cho: Nhóm, tư vấn viên và quản lý khách hàng muốn tổ chức các cuộc họp tập trung, ghi chép các mục cần thực hiện và cải thiện cách thức xử lý các cuộc thảo luận.

👀 Bạn có biết? Thuật ngữ “minutes” trong MoM không phải là việc cần làm với thời gian. Thực tế, nó xuất phát từ cụm từ Latin ‘minuta scriptura’, có nghĩa là ‘viết ngắn gọn’ hoặc ‘ghi chú tóm tắt’.

9. Mẫu cuộc họp 1:1 của ClickUp

Tải mẫu miễn phí Giữ cho các cuộc hội thoại với khách hàng luôn sắc bén, chiến lược và tập trung tại một nơi duy nhất với mẫu cuộc họp 1:1 của ClickUp

Bạn sắp có cuộc họp định kỳ với khách hàng? Mẫu cuộc họp 1:1 của ClickUp sẽ giúp các cuộc họp cá nhân của bạn trở nên có tổ chức hơn và mang tính chiến lược hơn. Mẫu này bắt đầu bằng một biểu tượng cảm xúc đèn giao thông đơn giản – vì việc hỏi “Bạn cảm thấy thế nào?” nên vừa nhanh chóng vừa có ý nghĩa.

Từ đó, mẫu này đi sâu vào các trường văn bản để thảo luận về các ưu tiên hàng đầu, nhấn mạnh những thành công và lập bản đồ cho các bước tiếp theo. Nói tóm lại, mẫu này kết hợp hoàn hảo giữa việc xây dựng mối quan hệ với khách hàng và đánh giá chuyên môn.

🌟 Đây là lý do tại sao bạn sẽ yêu thích nó

Liên kết trở lại các deliverables, các vấn đề cần nâng cấp hoặc các cuộc thảo luận khóa với các tham chiếu công việc được nhúng

Đang theo dõi mọi cuộc họp 1:1, đồng bộ hàng quý hoặc đánh giá chiến lược để xây dựng mối quan hệ có cấu trúc hơn với các trang con và định dạng phong phú

Thêm sự rõ ràng, thể hiện thái độ và giúp việc tiếp nhận phản hồi khó khăn trở nên dễ dàng hơn với truy cập chỉ bằng một cú nhấp chuột vào các yếu tố hình ảnh, phản ứng và biểu tượng cảm xúc

🔑 Phù hợp cho: Quản lý tài khoản và tư vấn viên muốn có các cuộc họp 1:1 chuyên nghiệp, cá nhân hóa và năng suất với mỗi khách hàng.

10. Mẫu theo dõi cuộc họp ClickUp

Tải mẫu miễn phí Đảm bảo tính nhất quán, rõ ràng và trách nhiệm trong mọi cuộc gọi với khách hàng bằng mẫu theo dõi cuộc họp ClickUp

Mẫu theo dõi cuộc họp ClickUp được thiết kế dành cho các nhóm và quản lý mong muốn thúc đẩy các cuộc hội thoại với khách hàng nhất quán và chất lượng cao. Với chế độ xem bảng Kanban, nó hiển thị các chủ đề cuộc họp sắp tới, và định dạng thẻ flash giúp dễ dàng điều chỉnh lịch trình cuộc họp một cách linh hoạt.

Giải pháp này còn có tính năng lịch và chế độ xem dòng thời gian để giúp các trưởng nhóm và Scrum Master lập kế hoạch khối lượng công việc và sức chứa trong các cuộc họp.

🌟 Đây là lý do tại sao bạn sẽ yêu thích nó

Giảm thiểu thời gian làm quen cho người dùng mới với trang hướng dẫn mẫu từng bước chi tiết

Ghi chép kết quả, danh sách tham dự và các hoạt động theo dõi với chế độ xem cuộc họp có cấu trúc

Tạo báo cáo, cập nhật cơ sở kiến thức và triển khai tích hợp sau cuộc họp bằng tính năng Trợ lý Trí tuệ Nhân tạo (AI Agent)

🔑 Phù hợp cho: Trưởng nhóm, quản lý dự án và các đội ngũ làm việc trực tiếp với khách hàng mong muốn có các cuộc họp trơn tru hơn, thông minh hơn và tự động hóa hơn.

👀 Bạn có biết? Quy tắc của Robert ra đời khi một kỹ sư quân đội bị đẩy vào một cuộc họp nhà thờ hỗn loạn mà không có bất kỳ thông báo nào cách đây hơn 140 năm, và các quy tắc này vẫn là tiêu chuẩn vàng cho các cuộc họp có tổ chức!

11. Mẫu danh sách kiểm tra cuộc họp ClickUp

Tải mẫu miễn phí Giữ tinh thần tỉnh táo và không bỏ sót chi tiết nào, ngay cả trong các cuộc gọi khách hàng diễn ra nhanh chóng với Mẫu Danh sách Kiểm tra Cuộc họp ClickUp

Tiếp theo: Mẫu Danh sách Kiểm tra Cuộc họp của ClickUp là tài liệu tất cả trong một được thiết kế cho các nhóm phải xử lý nhiều cuộc gọi khách hàng liên tiếp. Nó được trang bị các điểm kiểm tra giúp bạn chuẩn bị hiệu quả hơn, tổ chức cuộc họp chặt chẽ hơn và không bao giờ bỏ lỡ bất kỳ chi tiết nào.

Từ xác nhận lịch hẹn đến kế hoạch quản lý, danh sách kiểm tra này bao quát mọi khía cạnh. Hãy xem nó như một nghi thức chuẩn bị trước cuộc gọi hoàn hảo, giúp các cuộc hội thoại với khách hàng trở nên chặt chẽ, chuyên nghiệp và sẵn sàng gây ấn tượng. Nó giống như có một huấn luyện viên cuộc họp luôn sẵn sàng hỗ trợ!

🌟 Đây là lý do tại sao bạn sẽ yêu thích nó

Cài đặt và chia sẻ các quy tắc cuộc họp với phần Quy tắc cơ bản tích hợp sẵn

Ghim và tham khảo quy trình họp của bạn, kết nối các thông tin quan trọng như một tiêu chuẩn cho tất cả các ghi chú cuộc họp khách hàng trong tương lai với tính năng 'Đánh dấu là Wiki' tích hợp

Dễ dàng chia nhỏ các công việc trước, trong và sau cuộc họp thành biểu mẫu danh sách kiểm tra

🔑 Phù hợp cho: Quản lý tài khoản, nhóm thành công của khách hàng và trưởng nhóm dịch vụ muốn đảm bảo mỗi cuộc gọi với khách hàng đều được cài nút, có thể thực hiện được và được ghi chép đầy đủ.

🧠 Thú vị: Jeff Bezos cho rằng nếu hai chiếc pizza không đủ để nuôi sống tất cả mọi người trong cuộc họp, thì nhóm đó quá lớn. Quy tắc hai chiếc pizza giúp kiểm soát số lượng thành viên và đảm bảo chỉ những thành viên liên quan mới dành thời gian tham gia.

Biến các cuộc gọi với khách hàng thành cơ hội phát triển với ClickUp

Cuộc họp với khách hàng là một cách hiệu quả để thúc đẩy sự thay đổi và duy trì tính minh bạch. Biên bản và ghi chú cuộc họp hiệu quả giúp dễ dàng hiểu hướng đi của dự án và phát hiện những nhu cầu mà khách hàng chưa nhấn mạnh.

Chúng tôi đã nghiên cứu các mẫu có thể tùy chỉnh cho hầu hết các loại cuộc họp, và nếu bạn cần một mẫu độc đáo, các tùy chọn này rất dễ điều chỉnh.

Hãy nhớ, mẫu hoàn hảo phải toàn diện và cung cấp các tính năng như trí tuệ nhân tạo (AI), quản lý công việc và trực quan hóa. ClickUp cung cấp tất cả những điều đó và hơn thế nữa.

Nó cũng bao gồm các mẫu sẵn có, công cụ gọi video tích hợp, ghi chép trực tiếp và phân tích. Sẵn sàng kết thúc việc cập nhật tính năng dựa trên những mẩu giấy ghi chú rải rác?

Đăng ký ClickUp ngay hôm nay!