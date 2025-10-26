10 lựa chọn thay thế tốt nhất cho When2Meet để lên lịch dễ dàng vào năm 2025

Bạn đang cố gắng lập kế hoạch cho một cuộc họp. Ban đầu, điều đó có vẻ đơn giản. Bạn chỉ cần tìm một thời gian phù hợp cho tất cả mọi người.

Nhưng rồi cuộc trao đổi qua lại lại bắt đầu.

tôi miễn phí vào sáng Monday!

*không việc cần làm vào Monday, còn thứ Ba thì sao?

‘Thứ Ba không được, có thể Thứ Năm?’

Trước khi bạn kịp nhận ra, bạn đã bị cuốn vào vòng xoáy và cuộc họp vẫn chưa được lên lịch.

When2Meet đã là lựa chọn phổ biến để kiểm tra tính khả dụng nhanh chóng, nhưng nó có những giới hạn. Nếu bạn đang tìm kiếm các lịch phổ biến với tích hợp tốt hơn, lịch trình tự động hóa hoặc trải nghiệm mượt mà hơn, bạn có rất nhiều lựa chọn.

Trong bài viết này, chúng tôi sẽ giới thiệu một số lựa chọn thay thế tốt nhất cho When2Meet để giúp bạn lên lịch sự kiện mà không gặp rắc rối.

Các lựa chọn thay thế cho When2Meet trong nháy mắt

Hãy cùng xem so sánh nhanh các lựa chọn thay thế tốt nhất cho When2Meet:

Công cụ Tính năng chính Phù hợp nhất cho Giá cả* ClickUp Lên lịch bằng trí tuệ nhân tạo (AI), Lịch, chế độ xem lịch, Người ghi chép cuộc họp, Phân tích, theo dõi thời gian, Mẫu có sẵn Các startup, doanh nghiệp hiện đại dựa trên lịch hẹn và các doanh nghiệp cần giải pháp quản lý lịch trình và công việc từ đầu đến cuối Có kế hoạch miễn phí; Giá cả tùy chỉnh cho doanh nghiệp Calendly Liên kết cuộc họp tự động hóa, phiếu bầu, nhắc nhở, lịch trình cho nhóm, tích hợp thanh toán Các freelancer, startup và doanh nghiệp vừa và nhỏ (SMB) đang tự động hóa việc lên lịch cuộc họp Kế hoạch miễn phí có sẵn; Kế hoạch trả phí bắt đầu từ $10/người dùng được cấp phép/tháng Lịch Google Tích hợp cuộc họp, mã màu sự kiện, Thời gian tập trung, Phân tích thời gian Các freelancer và doanh nghiệp vừa và nhỏ (SMB) trong hệ sinh thái Google Miễn phí với tài khoản Google Doodle Lập lịch dựa trên phiếu bầu, hỗ trợ múi giờ, trang đặt lịch tùy chỉnh, nhắc nhở Các freelancer, startup và doanh nghiệp nhỏ cần phối hợp lịch trình nhóm Kế hoạch miễn phí có sẵn; Kế hoạch trả phí bắt đầu từ $14.95/người dùng/tháng Lịch Microsoft Outlook Trợ lý lên lịch, chế độ xem nhiều múi giờ, tích hợp nhóm/OneDrive Các doanh nghiệp vừa và có kích thước lớn sử dụng hệ sinh thái Microsoft Miễn phí với tài khoản Microsoft Acuity Scheduling Trang đặt lịch tùy chỉnh, nhắc nhở tự động hóa và theo dõi, biểu mẫu đăng ký, quản lý khách hàng Các doanh nghiệp kinh doanh dựa trên dịch vụ đang tìm kiếm một ứng dụng đặt lịch thân thiện với khách hàng Kế hoạch miễn phí có sẵn; Kế hoạch trả phí bắt đầu từ $20/tháng HubSpot Cuộc họp Tích hợp CRM, biểu mẫu đặt lịch trên website, theo dõi tự động hóa Các startup và doanh nghiệp tích hợp lịch trình vào quy trình bán hàng Kế hoạch miễn phí có sẵn; Kế hoạch trả phí bắt đầu từ $20/người dùng/tháng Bookafy Định tuyến dựa trên kỹ năng, yêu cầu đánh giá, API/webhooks, tùy chỉnh thương hiệu Các doanh nghiệp vừa và nhỏ có kích thước trung bình cần đặt lịch tự động hóa và nhắc nhở Kế hoạch miễn phí có sẵn; Kế hoạch trả phí bắt đầu từ $7/người dùng/tháng Setmore Đặt lịch công khai/riêng tư, khách hàng đặt lịch qua mạng xã hội, nhắc nhở qua tin nhắn SMS Các freelancer và các doanh nghiệp nhỏ kinh doanh dịch vụ đặt lịch hẹn Kế hoạch miễn phí có sẵn; Kế hoạch trả phí bắt đầu từ $9/người dùng/tháng Zoho Bookings Cổng thông tin tự phục vụ, lịch làm việc cho nhân viên, tự động hóa CRM và hóa đơn Các startup và doanh nghiệp vừa và nhỏ có kích thước vừa cần lịch trình linh hoạt cho khách hàng Kế hoạch miễn phí có sẵn; Kế hoạch trả phí bắt đầu từ $6/người dùng/tháng

When2Meet là gì?

When2Meet là công cụ lên lịch đơn giản, không yêu cầu đăng ký, giúp các nhóm tìm ra thời gian phù hợp để cuộc họp. Thay vì những tin nhắn qua lại không dứt, nó cho phép nhiều người dùng đánh dấu thời gian rảnh rỗi chung của họ trên một lưới chia sẻ. Ứng dụng lịch hàng ngày này nhẹ nhàng, dễ sử dụng và không yêu cầu ai phải tạo tài khoản.

Sau khi mỗi người nhập thông tin về thời gian miễn phí của mình, công cụ dựa trên khảo sát này sẽ tự động cập nhật để hiển thị các kỳ trùng khớp.

qua When2Meet

Những giới hạn của When2Meet

Mặc dù When2Meet là phần mềm đơn giản và hữu ích để nhanh chóng thu thập thông tin về thời gian rảnh, nó thiếu một số tính năng quan trọng có thể là yếu tố quyết định tùy thuộc vào nhu cầu của bạn:

Không tích hợp lịch : Bạn không thể đồng bộ với Lịch Google, Outlook hoặc iCloud. Điều này có nghĩa là bạn cần kiểm tra và cập nhật tình trạng sẵn sàng hiện tại của mình một cách thủ công

Không có nhắc nhở tự động : Sau khi chọn thời gian, bạn phải tự nhớ. Không có thông báo theo dõi hoặc email liên quan đến sự kiện

Giao diện lỗi thời : Thiết kế tuy có hàm nhưng có phần cồng kềnh và lỗi thời, đặc biệt khi so sánh với các công cụ lên lịch hiện đại

Không hỗ trợ múi giờ : Nếu bạn đang phối hợp giữa các múi giờ khác nhau, bạn sẽ phải chuyển đổi thời gian thủ công Thiếu tùy chỉnh : Bạn không thể thêm thương hiệu của mình, tùy chỉnh thiết kế cuộc thăm dò ý kiến hoặc thu thập thông tin bổ sung từ người tham gia với When2Meet

tính năng hợp tác giới hạn:* When2Meet không có hệ thống trò chuyện, chia sẻ tệp hoặc bình luận tích hợp, vì vậy bất kỳ cuộc thảo luận nào liên quan đến việc lên lịch đều phải diễn ra ở nơi khác

Những giới hạn này khiến When2Meet phù hợp hơn cho việc lên lịch nhanh chóng, không chính thức thay vì các trường hợp sử dụng chuyên nghiệp hoặc lặp lại.

Những lựa chọn thay thế tốt nhất cho When2Meet để sử dụng

Nếu bạn đang tìm kiếm các công cụ lên lịch có nhiều tính năng hơn, tích hợp tốt hơn hoặc trải nghiệm người dùng mượt mà hơn so với When2Meet, đây là một số lựa chọn hàng đầu đáng để khám phá:

Cách chúng tôi đánh giá phần mềm tại ClickUp Nhóm biên tập của chúng tôi tuân thủ quy trình minh bạch, dựa trên nghiên cứu và không thiên vị nhà cung cấp, vì vậy bạn có thể tin tưởng rằng các đề xuất của chúng tôi dựa trên giá trị thực sự của sản phẩm. Dưới đây là hướng dẫn chi tiết về cách chúng tôi đánh giá phần mềm tại ClickUp.

1. ClickUp (Công cụ quản lý dự án toàn diện tốt nhất với lịch và cuộc họp)

Thử ClickUp Calendar Hình dung các sự kiện của bạn, mời khách, tạo công việc và nhiều hơn nữa với ClickUp Calendar

ClickUp, ứng dụng toàn diện cho công việc, kết hợp lịch trình, quản lý nhóm và quản lý thời gian, trở thành một giải pháp mạnh mẽ thay thế cho When2Meet.

Ví dụ, ClickUp Calendar là một nền tảng quản lý lịch trình toàn diện được thiết kế cho hợp tác. Một trong những ưu điểm nổi bật nhất của nó là khả năng tạo, chỉnh sửa và quản lý sự kiện trực tiếp trong Không gian Làm việc ClickUp.

Sử dụng công cụ này để thiết lập giờ công việc, khối thời gian để tăng năng suất hoặc cài đặt nhiều lịch cho các nhóm hoặc vai trò khác nhau. Video này sẽ hướng dẫn bạn cách thực hiện!

Bạn cũng có thể mời khách (kể cả những người không thuộc không gian làm việc của bạn) và thiết lập các quy tắc lặp lại tùy chỉnh.

ClickUp Calendar kết nối lịch trình của bạn với công việc thực tế. Phần mềm lập lịch công việc này cho phép đính kèm tài liệu, tác vụ, công việc con và thậm chí cả ghi chú trực tiếp vào các sự kiện.

💡 Mẹo hay: Sử dụng Calendar Glance để chế độ xem các sự kiện sắp tới từ bất kỳ đâu trong không gian làm việc của bạn! Để truy cập Calendar Glance, hãy di chuột qua biểu tượng lịch hoặc tên sự kiện trong thanh công cụ ClickUp của bạn

Khi cần tham gia một cuộc họp đã được lên lịch, việc cần làm là trực tiếp từ bên trong ClickUp — không cần chuyển đổi ứng dụng hay chuyển tab.

Nếu ClickUp Calendar giúp bạn lên lịch thông minh hơn, ClickUp Meetings sẽ đưa việc này lên một bước mới bằng cách biến các cuộc họp của bạn thành hành động.

Ghi chép tất cả các cuộc họp của bạn và chia sẻ với nhóm bằng ClickUp Meetings

Phần mềm quản lý cuộc họp này tự động tạo lịch trình cuộc họp, đang theo dõi các điểm thảo luận, phân công nhiệm vụ trong thời gian thực và liên kết mọi thứ trực tiếp với các công việc hoặc tài liệu.

Ngoài ra, nếu bạn bỏ lỡ một cuộc họp, bạn có thể hỏi ClickUp Brain những câu hỏi như ‘Chúng ta đã quyết định gì về dòng thời gian ra mắt?’ và nhận câu trả lời ngay lập tức mà không cần phải lục lọi toàn bộ tài liệu.

Trong khi ClickUp Calendar and Cuộc họp giúp bạn tổ chức lịch trình một cách khoa học, ClickUp Calendar Chế độ xem hoạt động như một giải pháp quản lý công việc tương tác đầy đủ.

Nó đi kèm với các khung thời gian tùy chỉnh, bao gồm chế độ xem theo ngày, bốn ngày, tuần và tháng, và hoàn hảo để có cái nhìn tổng quan về các hạn chót sắp tới, dòng thời gian thay đổi và ưu tiên những việc cần làm (mà không bao giờ phải rời khỏi không gian làm việc).

Quản lý công việc và đang theo dõi hạn chót bằng chế độ xem lịch của ClickUp

💡 Mẹo chuyên nghiệp: Một trong những mẹo tăng năng suất hiệu quả nhất là sử dụng tính năng kéo và thả của chế độ xem lịch ClickUp Calendar để dễ dàng điều chỉnh lịch trình công việc. Để tập trung hơn nữa, hãy tận dụng các tùy chọn lọc để tập trung vào các tác vụ theo trạng thái, ưu tiên hoặc người được giao.

Nếu bạn đã tối ưu hóa việc tổ chức cuộc họp và lịch trình, hãy sử dụng mẫu lịch trình nhân viên ClickUp để có cách thức rõ ràng, có tổ chức để phân công ca làm việc, theo dõi tình trạng sẵn sàng và tránh xung đột.

Nó cho phép bạn tổ chức công việc và phân công công việc phù hợp với thời gian rảnh của từng thành viên trong nhóm, giúp bạn tránh tình trạng quá tải và cải thiện giao tiếp trong nhóm.

Tải miễn phí mẫu Quản lý lịch làm việc của nhân viên, khối lượng công việc và nhiều hơn nữa với mẫu lịch làm việc cho nhân viên của ClickUp

Ngoài ra, bạn còn có thể thêm các Trường Tùy chỉnh như mức lương theo giờ, vai trò và quản lý ca làm việc để quản lý kế hoạch nhân sự hiệu quả. Và khi chế độ xem lịch trình của mình, bạn hoàn toàn kiểm soát – chuyển đổi giữa Lịch Tuần, Sức Chứa Nhân Viên hoặc Bảng Trạng Thái để có được thông tin chính xác mà bạn cần.

⌛ Tiết kiệm thời gian: Hãy thử mẫu Lịch Trình Kế Hoạch của ClickUp để duy trì sự tổ chức bằng cách gom gọn các công việc, sự kiện và hạn chót vào một nơi duy nhất.

Các tính năng nổi bật của ClickUp

Sử dụng ClickUp AI Notetaker để tự động tham gia các cuộc họp, ghi chép cuộc hội thoại, tóm tắt quyết định và đánh dấu các việc cần làm tiếp theo

Tạo biểu mẫu đặt lịch tùy chỉnh bằng ClickUp Forms để thu thập thông tin về thời gian rảnh hoặc thời gian cuộc họp ưa thích, tự động chuyển đổi phản hồi thành công việc để theo dõi

Theo dõi thời gian thực tế dành cho các tác vụ bằng ClickUp Time Tracking hoặc các tích hợp như Toggl và Harvest, giúp bạn đánh giá mức độ phù hợp giữa công việc và kế hoạch đã lên lịch

Tự động hóa các tác vụ hành chính lặp lại như nhắc nhở, phân công công việc hoặc theo dõi các cuộc họp được hoãn hoặc điều chỉnh với ClickUp Automations

Tạo một chế độ xem tập trung về tất cả các cuộc họp sắp tới, tình trạng sẵn sàng của nhóm và các xung đột lịch trình bằng cách sử dụng Bảng điều khiển ClickUp

Hợp tác trên lịch trình cuộc họp hoặc ghi chú trực tiếp trên cùng một nền tảng bằng ClickUp Docs

Kết nối lịch Google và Outlook của bạn với ClickUp Calendar để có chế độ xem tổng quan về tất cả các công việc, cuộc họp và cam kết của bạn

Giới hạn của ClickUp

Mặc dù đây là ứng dụng lên lịch cuộc họp tốt nhất, nhưng số tính năng khóa có thể khiến người dùng mới cảm thấy choáng ngợp

Giá cả của ClickUp

Đánh giá và nhận xét về ClickUp

G2: 4.7/5 (hơn 10.500 đánh giá)

Capterra: 4.6/5 (hơn 4.500 đánh giá)

Người dùng thực tế nói gì về ClickUp?

Dưới đây là đánh giá từ G2:

Kể từ khi chuyển sang ClickUp, mọi thứ đều được tập trung tại một nơi: công việc, dòng thời gian, tài liệu, bảng điều khiển, bình luận, thậm chí cả ghi chú cuộc họp. Nó vô cùng linh hoạt nhưng đủ trực quan để mọi người có thể làm quen nhanh chóng. Các tính năng như Tự động hóa, Trợ lý viết AI và Lịch được cải tiến thực sự giúp tiết kiệm thời gian. Và điều tuyệt vời nhất? Nó có thể mở rộng theo nhu cầu của chúng ta — dù là khởi chạy chiến dịch mới hay quản lý hoạt động lâu dài. ClickUp không chỉ giúp chúng tôi tổ chức công việc — nó giúp chúng tôi làm công việc thông minh hơn. Không còn mệt mỏi vì quá nhiều công cụ. Không còn công việc trùng lặp. Chỉ có sự rõ ràng, đồng bộ và thực thi.

Kể từ khi chuyển sang ClickUp, mọi thứ đều được tập trung tại một nơi: công việc, dòng thời gian, tài liệu, bảng điều khiển, bình luận, thậm chí cả ghi chú cuộc họp. Nó vô cùng linh hoạt nhưng đủ trực quan để mọi người có thể làm quen nhanh chóng. Các tính năng như tự động hóa, trợ lý viết AI và Lịch được cải tiến thực sự giúp tiết kiệm thời gian. Và điều tuyệt vời nhất? Nó có thể mở rộng theo nhu cầu của chúng ta — dù là khởi chạy chiến dịch mới hay quản lý hoạt động dài hạn. ClickUp không chỉ giúp chúng tôi tổ chức công việc — nó giúp chúng tôi làm việc thông minh hơn. Không còn mệt mỏi vì quá nhiều công cụ. Không còn công việc trùng lặp. Chỉ có sự rõ ràng, đồng bộ và thực thi.

🌟Bonus: Chức năng "Talk to Văn bản" trong ClickUp (qua Brain MAX) giúp bạn dễ dàng tạo sự kiện lịch mới bằng giọng nói thay vì gõ phím. Chỉ cần nhấn và giữ phím tắt "Talk to Text" (như phím fn hoặc phím tùy chỉnh của bạn), nói chi tiết sự kiện của bạn (ví dụ: "Lên lịch cuộc họp với nhóm marketing vào Monday tuần sau lúc 10 giờ sáng"), sau đó thả phím

Giọng nói của bạn sẽ được chuyển đổi thành văn bản bằng trí tuệ nhân tạo (AI) và dán vào trường tạo/lập sự kiện hoặc thanh nhắc nhở của Trợ lý Trí tuệ

ClickUp AI sẽ hiểu các chỉ dẫn bằng giọng nói của bạn và tạo sự kiện lịch cho bạn, điền vào tiêu đề, ngày, giờ, người tham dự và các chi tiết khác — tất cả đều không cần dùng tay

qua Calendly

Calendly là công cụ lên lịch giúp quản lý thời gian rảnh và giảm bớt sự lộn xộn trên lịch. Để có thêm quyền kiểm soát ai có thể đặt lịch với bạn, Calendly cung cấp tính năng loại sự kiện ẩn, cho phép bạn tạo các liên kết mời riêng tư để giữ bí mật cho các cuộc họp 1:1 và nhóm.

Khi phối hợp với nhiều người, tính năng bỏ phiếu cuộc họp của Calendly giúp dễ dàng tìm ra thời gian phù hợp cho công việc của tất cả mọi người — người được mời sẽ bỏ phiếu cho các khung giờ ưa thích, và bạn sẽ chọn thời gian cuối cùng dựa trên sự sẵn có của nhóm.

Các tính năng nổi bật của Calendly

Tùy chỉnh thông báo bằng cách cài đặt nhắc nhở, chọn thời gian chuẩn bị và lựa chọn phương thức gửi như email hoặc thông báo trên desktop

Tích hợp xử lý thanh toán để thu phí từ khách hàng trong luồng đặt lịch

Tổ chức cuộc họp nhóm bằng cách tổng hợp thời gian rảnh của các thành viên, cho phép người được mời đặt lịch vào thời gian phù hợp với công việc của tất cả mọi người

Ghi chú và tóm tắt cuộc họp với Calendly Notetaker

Giới hạn của Calendly

Thỉnh thoảng, cài đặt lịch có thể thay đổi mà không cần sự can thiệp của bạn, với kết quả là sự nhầm lẫn

Các loại quy tắc khác nhau liên quan đến việc lên lịch có thể gây ra một chút bối rối

Giá cả của Calendly

Miễn phí

Tiêu chuẩn: $12/người dùng được cấp phép/tháng

Nhóm: $20/người dùng được cấp phép/tháng

Doanh nghiệp: Bắt đầu từ $15.000/năm

Đánh giá và nhận xét về Calendly

G2: 4.7/5 (hơn 2.200 đánh giá)

Capterra: 4.7/5 (3.900+ đánh giá)

Người dùng thực tế nói gì về Calendly?

Dưới đây là đánh giá từ G2:

Tôi rất thích khả năng kết nối nhiều lịch (Google, Outlook, v.v.) và tự động nhúng liên kết Zoom. Điều này giúp mọi thứ luôn đồng bộ và không xảy ra xung đột.

Tôi rất thích khả năng kết nối nhiều lịch (Google, Outlook, v.v.) và tự động nhúng liên kết Zoom. Điều này giúp mọi thứ luôn đồng bộ và không xảy ra xung đột.

📮ClickUp Insight: 37% nhân viên gửi ghi chú theo dõi hoặc biên bản cuộc họp để đang theo dõi các mục cần thực hiện, nhưng 36% vẫn phụ thuộc vào các phương pháp rời rạc khác. Nếu không có hệ thống thống nhất để ghi lại quyết định, những thông tin quan trọng bạn cần có thể bị chôn vùi trong các cuộc trò chuyện, email hoặc bảng tính. Với ClickUp, bạn có thể ngay lập tức chuyển đổi các cuộc hội thoại thành các công việc có thể thực hiện được trên tất cả các công việc, trò chuyện và tài liệu của mình — đảm bảo không có gì bị bỏ sót.

3. Lịch Google (Phù hợp nhất cho việc lên lịch dễ dàng trong hệ sinh thái Google)

qua Lịch Google

Lịch Google là công cụ lên lịch được tích hợp sẵn trong Không gian Làm việc để quản lý lịch hẹn cho nhiều người.

Với tính năng Focus Time (có sẵn cho các tài khoản công việc hoặc trường học đủ điều kiện), bạn có thể tạo ra các khối không bị làm phiền trong ngày bằng cách tắt thông báo và đánh dấu mình là không sẵn sàng. Tính năng Event Color Coding cho phép bạn chọn màu sắc cho các cuộc họp công việc, kế hoạch cá nhân và lịch chia sẻ.

Vì ứng dụng lịch này được tích hợp mượt mà với Google Meet, mọi cuộc họp được lên lịch sẽ tự động có liên kết cuộc gọi video. Ngoài ra, trợ lý AI Gemini của Google hiện có thể đề xuất thời gian họp lý tưởng cho bạn dựa trên lịch và thông tin email của bạn.

Các tính năng nổi bật của Lịch Google

Cài đặt phản hồi "Không có mặt tại văn phòng" để tự động từ chối các lời mời họp trong thời gian nghỉ của bạn

Chia sẻ toàn bộ lịch với các thành viên trong nhóm với quyền truy cập chế độ xem hoặc chỉnh sửa cụ thể

Tạo các trang đặt lịch công khai, có thể chia sẻ cho lịch hẹn

Theo dõi thời gian họp với 'Time Insights' để xem phần trăm thời gian trong lịch trình của bạn dành cho các cuộc họp

Quản lý danh sách việc cần làm và nhắc nhở trực tiếp trong lịch của bạn để quản lý công việc một cách hiệu quả

Giới hạn của Lịch Google

Một số người cho rằng tính năng quản lý công việc của Lịch Google thiếu các tính năng nâng cao như phụ thuộc vào công việc lặp lại hoặc ưu tiên công việc

Các tính năng nâng cao như thanh toán và nhắc nhở tự động yêu cầu gói đăng ký Google Không gian Làm việc trả phí

Giá cả của Lịch Google

Miễn phí cho mục đích cá nhân khi sử dụng tài khoản Google

Một phần của các kế hoạch trả phí cho Google Không gian Làm việc

Đánh giá và nhận xét về Lịch Google

G2: Không đủ đánh giá

Capterra: 4.8/5 (3.700+ đánh giá)

Người dùng thực tế nói gì về Lịch Google?

Dưới đây là đánh giá từ Capterra:

Tính năng tích hợp là điểm mạnh nhất của Lịch Google. Cùng với sự dễ sử dụng, tương thích và cập nhật liên tục, việc sử dụng chương trình này trở nên vô cùng thuận tiện.

Tích hợp là điểm mạnh nhất của Lịch Google. Cùng với sự dễ sử dụng, tương thích và cập nhật liên tục, việc sử dụng chương trình này trở nên vô cùng thuận tiện.

4. Doodle (Tốt nhất để tìm thời gian cuộc họp chung thông qua phiếu bầu)

qua Doodle

Doodle đơn giản hóa việc lên lịch nhóm bằng cách cho phép người dùng đề xuất thời gian cuộc họp và tiến hành bỏ phiếu cho các thành viên (người được mời không cần đăng nhập). Khi một khung thời gian được chọn, Doodle sẽ tự động xác nhận và khóa lại.

Bạn cũng có thể thêm thời gian đệm giữa các cuộc họp để tránh kiệt sức và tự động điều chỉnh múi giờ trước khi người tham gia bỏ phiếu. Đối với quản trị viên hoặc trợ lý điều hành, tính năng đặt lịch thay mặt người khác giúp việc lên lịch cho người khác trở nên mượt mà không kém.

Bạn có thể tích hợp nó với phạm vi rộng của lịch (Google, Outlook, O365) và công cụ họp video (Zoom, Microsoft Teams).

Các tính năng nổi bật của Doodle

Theo dõi lịch trình với bảng điều khiển tập trung các cuộc họp sắp tới, phản hồi khảo sát và lời mời đang chờ xử lý

Tạo cuộc thăm dò ý kiến nhóm để tìm thời gian cuộc họp tối ưu cho nhiều người tham gia

Thêm các câu hỏi tùy chỉnh vào đặt lịch để thu thập thông tin quan trọng của khách hàng trước cuộc họp

Tối ưu hóa việc lên lịch với trang đặt lịch thương hiệu cho phép mọi người xem thời gian trống của bạn và đặt lịch ngay lập tức

Giới hạn của Doodle

Phiên bản miễn phí có nhiều giới hạn; các tính năng chính như gửi nhắc nhở hoặc cài đặt hạn chót cho cuộc thăm dò ý kiến yêu cầu kế hoạch trả phí

Giao diện có thể phức tạp khi cài đặt nhiều sự kiện hoặc cuộc họp 1:1

Một số người dùng cho biết thông báo không hiển thị đáng tin cậy khi một cuộc thăm dò ý kiến hoặc khảo sát được hoàn thành

Giá cả của Doodle

Miễn phí

Pro: $14.95/người dùng/tháng

Nhóm: $19.95/người dùng/tháng, thanh toán hàng năm

Doanh nghiệp: Giá cả tùy chỉnh

Đánh giá và nhận xét về Doodle

G2: 4. 4/5 (hơn 2.000 đánh giá)

Capterra: 4.6/5 (hơn 1.800 đánh giá)

Người dùng thực tế nói gì về Doodle?

Dưới đây là đánh giá từ G2:

Doodle đã giúp việc "khảo sát" các ngày và giờ công việc phù hợp nhất cho cuộc họp trở nên dễ dàng hơn nhiều. Nó đã tiết kiệm cho chúng tôi rất nhiều thời gian và giảm bớt căng thẳng khi cố gắng tìm ra thời gian phù hợp nhất để họp cho các nhóm lớn có lịch trình đa dạng.

Doodle đã giúp việc "khảo sát" các ngày và giờ công việc phù hợp nhất cho cuộc họp trở nên dễ dàng hơn nhiều. Nó đã tiết kiệm cho chúng tôi rất nhiều thời gian và giảm bớt căng thẳng khi cố gắng tìm ra thời gian công việc phù hợp nhất để họp cho các nhóm lớn có lịch trình đa dạng.

5. Lịch Microsoft Outlook (Phù hợp nhất cho việc lên lịch xuyên múi giờ trong hệ sinh thái Microsoft)

qua Microsoft

Lịch Microsoft Outlook giúp đơn giản hóa việc phối hợp nhóm bằng cách cho phép bạn chế độ xem nhiều múi giờ cạnh nhau. Điều này đặc biệt hữu ích khi lên lịch làm việc giữa các khu vực khác nhau.

Nó tích hợp sẵn với hệ sinh thái Microsoft 365, bao gồm lịch Outlook và Microsoft Teams cho các cuộc họp trực tuyến. Bạn có thể đính kèm tệp trực tiếp từ OneDrive và khởi chạy cuộc họp Teams mà không cần rời khỏi chế độ xem lịch.

Outlook cũng sử dụng lọc thông minh để giảm bớt thông báo rác, giúp bạn dễ dàng nhận ra các lời mời ưu tiên mà không bị làm phiền bởi những thông báo không cần thiết.

Các tính năng nổi bật của Lịch Microsoft Outlook

Chế độ xem nhiều lịch cùng lúc bằng cách chồng các lịch lên nhau để dễ dàng phát hiện các xung đột lịch trình

Tìm thời gian cuộc họp phù hợp nhất bằng cách phân tích lịch trình của mọi người thông qua công cụ ‘Scheduling Assistant’

Chuyển cuộc hội thoại email thành sự kiện lịch ngay lập tức bằng tính năng ‘Trả lời bằng cuộc họp’

Chia sẻ email và các tệp đính kèm từ Outlook trực tiếp vào trò chuyện hoặc kênh nhóm để lên lịch cuộc họp tiếp theo.

Giới hạn của Lịch Microsoft Outlook

Một số người dùng cho biết việc tìm kiếm có thể bị chậm khi hộp thư đến đầy các email tự động hóa, làm chậm quá trình tìm kiếm nhanh.

Nó hoạt động hiệu quả nhất khi sử dụng trong môi trường Microsoft 365 trả phí; phiên bản miễn phí, độc lập có giới hạn.

Giá dịch vụ Lịch Microsoft Outlook

Tài khoản miễn phí cho mục đích cá nhân (được tích hợp trong Microsoft Outlook)

Một phần của các kế hoạch trả phí cho Microsoft 365

Đánh giá và nhận xét về Lịch Microsoft Outlook

G2: 4.5/5 (3.200+ đánh giá)

Capterra: 4.5/5 (2.100+ đánh giá)

📚 Thêm thông tin: Chúng tôi đã thử nghiệm 10 lựa chọn thay thế và đối thủ cạnh tranh tốt nhất của Microsoft Outlook.

6. Acuity Scheduling (Phù hợp nhất cho các doanh nghiệp dịch vụ có nhu cầu đặt lịch phức tạp)

qua Acuity Scheduling

Acuity Scheduling, nay là một phần của Squarespace, cung cấp một nền tảng mạnh mẽ được thiết kế để đơn giản hóa cách kinh doanh quản lý lịch hẹn và tương tác với khách hàng.

Nó cho phép khách hàng của bạn chế độ xem tình trạng sẵn sàng theo thời gian thực và đặt phiên trực tiếp qua một cổng thông tin trực tuyến có thể tùy chỉnh. Ngoài việc quản lý tình trạng sẵn sàng theo loại lịch hẹn, bạn có thể kiểm soát thời gian khách hàng có thể đặt lịch trước hoặc thời gian họ có thể hủy/đổi lịch.

Nền tảng này cũng hỗ trợ các tính năng như nhắc nhở tự động qua email và tin nhắn SMS, biểu mẫu đăng ký khách hàng, và xử lý thanh toán tích hợp qua Stripe, Square hoặc PayPal để mang lại trải nghiệm người dùng mượt mà.

Các tính năng nổi bật của Acuity Scheduling

Đồng bộ hóa lịch trình trên nhiều lịch (Google, Outlook, iCloud, Exchange, Office 365) để tránh tình trạng đặt lịch trùng lặp.

Cung cấp dịch vụ và lịch hẹn không giới hạn thông qua trang đặt lịch tùy chỉnh, mang thương hiệu riêng.

Tạo biểu mẫu thu thập thông tin tùy chỉnh để thu thập thông tin cần thiết của khách hàng trước các cuộc hẹn.

Quản lý nhiều thành viên và địa điểm, mỗi địa điểm có thời gian làm việc và múi giờ riêng biệt.

Giới hạn của Acuity Scheduling

Không cung cấp kế hoạch miễn phí, mặc dù nhà cung cấp dùng thử miễn phí 7 ngày.

Một số người dùng đề cập rằng giao diện người dùng, mặc dù vẫn có khả năng thực hiện các hàm, đôi khi có thể cảm thấy ít trực quan hơn hoặc hơi lỗi thời so với các đối thủ cạnh tranh của Acuity Scheduling

Giá cả của Acuity Scheduling

Dùng thử miễn phí

Gói cơ bản: $20/tháng

Gói Tiêu chuẩn: $34/tháng

Premium: $61/tháng

Doanh nghiệp: Giá cả tùy chỉnh

Đánh giá và nhận xét về Acuity Scheduling

G2: 4.7/5 (hơn 400 đánh giá)

Capterra: 4.8/5 (5.700+ đánh giá)

💡Mẹo chuyên nghiệp: Cài đặt Trợ lý AI trong ClickUp để tự động tạo, cập nhật hoặc nhắc nhở bạn về các sự kiện lịch và công việc dựa trên các điều kiện kích hoạt (như ngày đáo hạn, nhiệm vụ mới hoặc thay đổi trong lịch trình của bạn). Điều này giúp giảm bớt nỗ lực thủ công. Các đại lý cũng có thể trả lời các câu hỏi liên quan đến lịch trình trong các kênh trò chuyện (ví dụ: “Hôm nay tôi có những cuộc họp nào?”), đăng cập nhật hoặc thậm chí thực hiện các hành động như điều chỉnh lịch trình sự kiện hoặc thông báo cho các thành viên trong nhóm dựa trên hướng dẫn của bạn.

7. Cuộc họp HubSpot (Phù hợp nhất để tích hợp lịch trình vào quy trình làm việc CRM của bạn)

qua HubSpot

HubSpot Meetings cho phép nhóm bán hàng tạo liên kết cuộc họp cho các tình huống khác nhau, chẳng hạn như cuộc họp một đối một, phiên họp nhóm hoặc sự kiện vòng tròn.

Công cụ họp trực tuyến này có tích hợp tiện ích lịch cá nhân, cho phép bạn đặt biểu mẫu đặt lịch trực tiếp trên trang web của mình, giúp khách hàng có thể đặt lịch họp mà không cần chuyển sang trang khác.

Ngoài ra, kết quả cuộc họp tự động đảm bảo việc theo dõi sau cuộc họp diễn ra một cách tự động bằng cách ghi lại kết quả cuộc họp và kích hoạt các quy trình làm việc, giảm thiểu việc nhập dữ liệu thủ công và giữ cho các nhóm bán hàng và hỗ trợ luôn đồng bộ.

Các tính năng nổi bật của cuộc họp HubSpot

Tùy chỉnh trang lịch trình với các khoảng thời gian cụ thể, thời gian đệm và độ dài cuộc hẹn đa dạng.

Tự động điều chỉnh theo múi giờ, hiển thị các khung giờ cuộc họp khả dụng theo múi giờ địa phương của đối tác.

Tự động hóa quy trình bán hàng bằng cách ghi lại các cuộc họp trong HubSpot CRM, kích hoạt các công việc theo dõi và cập nhật giai đoạn giao dịch mà không cần nhập liệu thủ công.

Giới hạn của cuộc họp HubSpot

Ứng dụng lên lịch cuộc họp này cung cấp ít tùy chọn thiết kế trang đặt lịch và thiếu các tùy chọn tùy chỉnh chi tiết

Công cụ này là một phần của hệ sinh thái CRM phức tạp và rộng lớn, có thể gây choáng ngợp cho người dùng chỉ cần một công cụ lên lịch đơn giản

Giá dịch vụ HubSpot Cuộc họp

*kế hoạch Miễn phí

Sales Hub Starter: $20 mỗi người dùng/tháng

Sales Hub Professional: $100 mỗi người dùng/tháng

Sales Hub doanh nghiệp: $150 mỗi người dùng/tháng

🔖 Ghi chú: HubSpot Cuộc họp là một phần của HubSpot Sales Hub, và giá cả của nó được liên kết với sản phẩm đó.

Đánh giá và nhận xét về cuộc họp HubSpot

G2: 4. 4/5 (12.200+ đánh giá)

Capterra: 4.5/5 (hơn 400 đánh giá)

8. Bookafy (Tốt nhất cho việc tự động hóa đặt lịch, thanh toán và nhắc nhở)

qua Bookafy

Bookafy giúp việc lên lịch trở nên dễ dàng và hiệu quả, dù bạn đang quản lý một nhóm nhỏ hay một kinh doanh lớn.

Với cơ chế phân công dựa trên kỹ năng và luân phiên, các cuộc hẹn sẽ được giao cho thành viên phù hợp trong nhóm dựa trên chuyên môn của họ hoặc phân bổ đều để đảm bảo cân bằng khối lượng công việc.

Bạn cũng có thể cài đặt giới hạn cho các cuộc họp để tránh tình trạng quá tải hoặc quá nhiều cuộc hẹn. Ngoài ra, bạn có thể thiết lập thời gian chuẩn bị trước các cuộc hẹn kinh doanh, giúp nhóm của bạn có đủ thời gian chuẩn bị và tránh tình trạng gấp rút vào phút chót.

Các tính năng nổi bật của Bookafy

Lên lịch tối đa hai nhắc nhở tự động trước cuộc họp và yêu cầu đánh giá sau phiên để nâng cao sự tương tác của khách hàng

Tích hợp Bookafy với hệ thống của bạn thông qua API và webhooks để tự động hóa quy trình làm việc

Đồng bộ hai chiều với Lịch Google, Outlook, Exchange và iCloud

Embed một tiện ích đặt lịch trực tiếp vào bất kỳ trang web nào dưới dạng iframe hoặc pop-up

Thêm các yếu tố thương hiệu tùy chỉnh như logo, màu sắc, mẫu email và tên miền (URL tùy chỉnh) để tạo điểm nhấn cá nhân

Giai đoạn giới hạn của Bookafy

Khác với các ứng dụng lịch AI có thể tiết kiệm thời gian, Bookafy không tự động tối ưu hóa việc lên lịch dựa trên thói quen hoặc khối lượng công việc của người dùng. Điều này có nghĩa là bạn phải hoàn toàn dựa vào việc phê duyệt thủ công để lựa chọn khung giờ

Giá cả của Bookafy

*kế hoạch miễn phí

Kế hoạch Pro: $9 mỗi người dùng/tháng

Kế hoạch Pro+: $13 mỗi người dùng/tháng

Đánh giá và nhận xét về Bookafy

G2: Không đủ đánh giá

Capterra: 4.7/5 (130+ đánh giá)

Người dùng thực tế nói gì về Bookafy?

Dưới đây là đánh giá từ Capterra:

Tôi đã sử dụng Bookafy được một năm và rất hài lòng. Bookafy có giá cả phải chăng, dễ sử dụng và liên tục cải tiến phần mềm của mình.

Tôi đã sử dụng Bookafy được một năm và rất hài lòng. Bookafy có giá cả phải chăng, dễ sử dụng và liên tục cải tiến phần mềm của họ.

📚 Xem thêm: Phần mềm quản lý dự án miễn phí tốt nhất

9. Setmore (Tốt nhất cho việc cho phép khách hàng đặt lịch hẹn trực tuyến)

qua Setmore

Setmore cho phép bạn kiểm soát thời gian rảnh của mình với các tùy chọn đặt lịch công khai và riêng tư — cho phép bất kỳ ai đặt lịch tự do hoặc phê duyệt lịch hẹn thủ công.

Đối với các nhóm, tài khoản đăng nhập cho nhân viên với quyền truy cập dựa trên vai trò đảm bảo mọi người có thể quản lý lịch trình cá nhân mà không ảnh hưởng đến cài đặt chung của công ty.

Ngoài ra, bạn có thể cho phép khách hàng đặt sự kiện trực tiếp từ Instagram, Facebook hoặc trang web của bạn, giúp họ xác nhận thời gian mà không gặp rắc rối. Và với Shoutout Pages tự động hiển thị đánh giá của khách hàng, khách hàng mới sẽ nhận được bằng chứng xã hội ngay lập tức trước khi tiến hành đặt lịch.

Các tính năng nổi bật của Setmore

Tùy chỉnh tin nhắn SMS nhắc nhở với tên khách hàng, chi tiết cuộc hẹn và tin nhắn tùy chỉnh để đảm bảo các cuộc hẹn đang theo dõi đúng tiến độ

Quản lý lịch làm việc của nhân viên và danh sách khách hàng kỹ thuật số (rolodex) từ một bảng điều khiển duy nhất

Phân tích lưu lượng đặt lịch bằng cách kết nối Google Analytics với trang đặt lịch của bạn và đang theo dõi hành vi của khách truy cập

Hướng dẫn khách hàng sau khi đặt lịch bằng một liên kết gọi lại (Callback URL), dẫn họ đến trang cảm ơn, biểu mẫu phản hồi hoặc bất kỳ liên kết tùy chỉnh nào để tương tác thêm

Chấp nhận thanh toán trực tuyến cho dịch vụ

Giao diện giới hạn của Setmore

Công cụ đặt lịch hẹn này không cho phép cài đặt các dịch vụ cụ thể vào các ngày hoặc giờ cụ thể

Một số người dùng cho biết không có tùy chọn nhận thanh toán trước một phần

Giá cả của Setmore

Miễn phí

Pro: $12/người dùng/tháng

Đánh giá và nhận xét về Setmore

G2 : 4.5/5 (260+ đánh giá)

Capterra: 4.6/5 (900+ đánh giá)

Người dùng thực tế nói gì về Setmore?

Dưới đây là đánh giá từ G2:

Setmore là một nền tảng đặt lịch hẹn tuyệt vời, mà chúng tôi sử dụng để đặt lịch hẹn tâm lý. Nó rất trực quan, dễ sử dụng, miễn phí và có hỗ trợ kỹ thuật xuất sắc – nhanh chóng và hiệu quả.

Setmore là một nền tảng đặt lịch hẹn tuyệt vời, mà chúng tôi sử dụng để đặt lịch hẹn tâm lý. Nó rất trực quan, dễ sử dụng, miễn phí và có hỗ trợ kỹ thuật xuất sắc – nhanh chóng và hiệu quả.

10. Zoho Bookings (Tốt nhất cho các cuộc họp video bảo mật với tính năng lên lịch tích hợp)

qua Zoho Bookings

Với cổng thông tin tự phục vụ của Zoho Bookings, khách hàng có thể đặt lịch, thay đổi hoặc hủy cuộc họp một cách độc lập.

Đối với các doanh nghiệp kinh doanh nhiều dịch vụ hoặc hoạt động tại nhiều địa điểm, có thể cài đặt các trang đặt lịch riêng biệt cho từng nhân viên, dịch vụ hoặc địa điểm để duy trì sự tổ chức trong việc lên lịch.

Nền tảng này còn tích hợp tính năng đặt lịch tài nguyên, giúp quản lý tập trung phòng ốc và thiết bị để tránh tình trạng đặt lịch trùng lặp. Ở phía sau, các quy trình làm việc tùy chỉnh và tự động hóa sẽ xử lý các thông báo nhắc nhở, cập nhật CRM và hóa đơn, giảm bớt nhu cầu theo dõi thủ công.

Các tính năng nổi bật của Zoho Bookings

Đặt thời gian sẵn sàng cụ thể cho các loại cuộc họp khác nhau, bao gồm giờ làm việc đặc biệt hoặc khối thời gian không sẵn sàng

Tùy chỉnh trang đặt lịch với tính năng white-labeling và sử dụng tên miền tùy chỉnh

Tích hợp mượt mà với bộ công cụ Zoho One, bao gồm Zoho CRM và Zoho Cuộc họp

Cho phép nhiều khách hàng đặt cùng một phiên bằng cách cài đặt số người dùng được cấp phép tối đa

Thu thập thông tin quan trọng từ khách hàng ngay tại thời điểm đặt lịch thông qua các trường thông tin tùy chỉnh, giúp bạn có đầy đủ thông tin cần thiết trước khi cuộc hẹn diễn ra

Giới hạn của Zoho Bookings

Giao diện của Zoho có thể cảm thấy rối mắt và kém trực quan hơn so với các đối thủ cạnh tranh

Giá cả của Zoho Bookings

*kế hoạch miễn phí

Kế hoạch cơ bản: $6 mỗi người dùng/tháng

Kế hoạch Premium: $9 mỗi người dùng/tháng

Đánh giá và nhận xét về Zoho Bookings

G2: Không đủ đánh giá

Capterra: 4.5/5 (hơn 40 đánh giá)

Quản lý thời gian và công việc của bạn với ClickUp

Việc chọn đúng công cụ lên lịch có thể quyết định thành công hay thất bại của năng suất làm việc. Mặc dù When2Meet rất hữu ích cho việc kiểm tra tính khả dụng của người tham gia một cách nhanh chóng, bạn cần một giải pháp lý tưởng để tối ưu hóa cuộc họp trực tuyến, quản lý công việc và duy trì sự tổ chức.

ClickUp nổi bật là lựa chọn tốt nhất, cung cấp các tính năng nâng cao như lịch tích hợp, lên lịch bằng trí tuệ nhân tạo (AI), quản lý cuộc họp mượt mà và đang theo dõi công việc mạnh mẽ, tất cả trong một nền tảng duy nhất.

Với tất cả các cuộc họp, ghi chú, công việc, cuộc hội thoại của nhóm và dữ liệu đều được tập trung trong một không gian làm việc AI tích hợp, ClickUp giúp giảm thiểu sự phân tán công việc và tối ưu hóa quy trình làm việc hàng ngày của bạn.

Sẵn sàng đơn giản hóa việc lên lịch và tăng cường năng suất làm việc của bạn?

Đăng ký miễn phí trên ClickUp.