16 mẫu danh sách vật liệu miễn phí cho sản xuất và quản lý kho

Bạn có các đơn đặt hàng trong một bảng tính.

Các công cụ theo dõi hóa đơn? Chúng đang nằm trong hộp thư đến của ai đó, và không có cách nào thực sự để xem những gì đã được đơn đặt hàng, giao hàng hoặc thanh toán mà không cần phải theo dõi nhiều lần.

Đúng vậy, đó là hỗn loạn. Và khi hỗn loạn đó làm chậm hoạt động sản xuất, ảnh hưởng đến luồng tiền hoặc gây căng thẳng trong mối quan hệ với nhà cung cấp, nó trở nên tốn kém.

Để loại bỏ hoàn toàn áp lực đó, bạn cần các mẫu sẵn sàng sử dụng.

Thay vì phải bắt đầu từ đầu mỗi khi xử lý đơn đặt hàng hoặc đánh giá nhà cung cấp, các mẫu có sẵn này giúp bạn tạo cấu trúc, theo dõi tiến độ và hợp tác thời gian thực.

Trong bài viết này, chúng tôi sẽ giới thiệu danh sách công việc các mẫu biểu mẫu thực tiễn nhất cho quản lý mua hàng và kho hàng—cùng với cách thức cụ thể mà mỗi mẫu giúp bạn vận hành hoạt động trơn tru hơn với ít rắc rối hơn.

Hãy bắt đầu! 🏃

Bảng nguyên vật liệu mẫu là gì?

Mẫu BOM là một tài liệu hoặc bảng tính tiêu chuẩn tạo danh sách công việc tất cả các thành phần, nguyên liệu thô, linh kiện và cụm linh kiện cần thiết để sản xuất hoặc lắp ráp một sản phẩm.

Đây là một điểm tham chiếu quan trọng trong quá trình lập kế hoạch sản xuất và mua sắm, giúp các nhóm hiểu rõ những gì cần phải mua sắm, với số lượng bao nhiêu và từ nhà cung cấp nào.

Một mẫu BOM tiêu chuẩn bao gồm các trường sau 👇

Trường Mô tả số hiệu linh kiện* Mã định danh duy nhất cho từng thành phần Tên bộ phận Tên mô tả của bộ phận hoặc vật liệu Số lượng Số đơn vị cần thiết cho sản phẩm cuối cùng Đơn vị đo lường Ví dụ: đơn vị, mét, kilogram Mô tả Thông tin chi tiết về thành phần Nhà cung cấp Nhà cung cấp hoặc nhà sản xuất của linh kiện Chi phí trên mỗi đơn vị Cho việc lập ngân sách và mua sắm Tổng chi phí Số lượng × Giá thành trên mỗi đơn vị Mã tham chiếu (Trong lĩnh vực điện tử) chỉ ra vị trí sử dụng linh kiện trên sơ đồ mạch Cấp độ Hiển thị cấu trúc phân cấp nếu đó là BOM nhiều cấp ghi chú* Bất kỳ thông tin bổ sung nào

Các mẫu danh sách vật liệu hàng đầu trong nháy mắt

Những yếu tố nào tạo nên một mẫu danh sách vật liệu tốt?

Vậy điều gì phân biệt một BOM trung bình với một BOM xuất sắc? Dưới đây là các yếu tố khóa giúp mẫu BOM trở nên hiệu quả trên các nhóm:

cấu trúc và phân cấp rõ ràng*: Một mẫu BOM tốt tổ chức dữ liệu một cách logic và dễ đọc. Nó nên hỗ trợ các BOM nhiều cấp và hiển thị rõ ràng mối quan hệ giữa các cụm lắp ráp và các cụm lắp ráp con

Các trường thông tin sẵn sàng cho mua sắm : Bao gồm tên nhà cung cấp, số hiệu linh kiện, thời gian giao hàng và chi phí trên mỗi đơn vị. Điều này đảm bảo nhóm mua sắm có đầy đủ thông tin cần thiết để tìm nguồn cung ứng vật liệu mà không cần phải thu thập thêm chi tiết

quản lý phiên bản và khả năng truy vết*: Mọi thay đổi đối với BOM đều phải được theo dõi thông qua số phiên bản, ngày tháng và thông tin trình chỉnh sửa. Điều này giúp tránh những sai sót tốn kém trong quá trình thiết kế hoặc thay đổi sản xuất

Tương thích với công cụ : Một bảng vật liệu (BOM) chất lượng có thể tích hợp vào : Một bảng vật liệu (BOM) chất lượng có thể tích hợp vào hệ thống ERP, PLM hoặc quản lý kho với ít công việc chỉnh sửa. Nó nên dễ dàng xuất sang định dạng CSV hoặc XML để tích hợp vào các quy trình làm việc phức tạp hơn

tính linh hoạt giữa các nhóm*: Các nhóm khác nhau sử dụng BOM theo cách khác nhau—kỹ thuật, sản xuất, mua hàng, thậm chí cả tài chính. Một mẫu BOM tốt cần cân bằng giữa chi tiết và sự rõ ràng để mọi người đều có được thông tin cần thiết

Các trường mua hàng được hỗ trợ bởi trí tuệ nhân tạo (AI) có thể tạo ra sự khác biệt lớn trong một mẫu danh sách vật liệu (BOM) chất lượng:

💡 Mẹo chuyên nghiệp: Phát triển hệ thống chú thích hợp tác trong BOM của bạn, nơi các thành viên trong nhóm có thể thêm ghi chú bối cảnh, lý do thay đổi lịch sử và lý do thiết kế trực tiếp trong tài liệu.

16 Mẫu BOM

Nếu bạn làm việc trong lĩnh vực sản xuất, kỹ thuật, thiết kế sản phẩm hoặc mua sắm, bạn biết rõ mọi thứ có thể trở nên hỗn loạn như thế nào nếu không có hệ thống rõ ràng.

Một đơn đặt hàng bị bỏ sót, một báo giá lỗi thời hoặc một lỗi đang theo dõi có thể làm gián đoạn toàn bộ lịch trình sản xuất.

Tiếp theo, nếu nhóm của bạn muốn giảm bớt việc đang theo dõi thủ công và tăng cường khả năng hiển thị hoạt động, các mẫu này được thiết kế để giúp bạn đạt được điều đó.

Hãy cùng xem 👇

1. Mẫu Mua sắm ClickUp

Tải miễn phí mẫu Chế độ xem tất cả yêu cầu mua sắm, nhà cung cấp và hợp đồng trong một bảng điều khiển tổ chức với Mẫu Mua sắm ClickUp

Mẫu ClickUp Mua hàng thân thiện với người mới bắt đầu là một không gian làm việc sẵn sàng sử dụng để tối ưu hóa mọi khía cạnh của quy trình mua hàng của bạn. Nó đi kèm với các chế độ xem được định nghĩa sẵn cho quy trình vận hành tiêu chuẩn (SOP), danh bạ nhà cung cấp và quản lý rủi ro.

Bạn sẽ tìm thấy các bảng dữ liệu trực quan phân loại nhà cung cấp theo cấp độ và mức độ rủi ro, giúp bạn nhanh chóng xác định các đối tác quan trọng hoặc các điểm yếu tiềm ẩn.

Ngoài ra, các danh sách công việc chuyên dụng như Yêu cầu nhập hàng và Đàm phán hợp đồng giúp bạn đang theo dõi yêu cầu, phản hồi RFx và điều khoản hợp đồng tất cả trong một nơi. Thực tế, các quy tắc định tuyến và xếp hàng tự động giúp tiết kiệm thời gian và giảm bớt các bước theo dõi thủ công, trong khi các bản tóm tắt trực quan giúp nhóm vận hành của bạn luôn nắm bắt mọi điểm tiếp xúc trong quy trình mua sắm.

💫 Tại sao bạn sẽ yêu thích mẫu này

Tập trung các yêu cầu mua hàng, dữ liệu nhà cung cấp và hợp đồng vào một bảng điều khiển dễ sử dụng

Tự động hóa quy trình định tuyến và theo dõi, tiết kiệm thời gian và giảm thiểu lỗi thủ công

Cung cấp một hiển thị rõ ràng về các cấp độ nhà cung cấp và mức độ rủi ro để đưa ra quyết định thông minh hơn

✅ Phù hợp cho: Quản lý mua hàng, nhóm vận hành hoặc các startup đang xây dựng quy trình nhà cung cấp chính thức đầu tiên

2. Mẫu kế hoạch dự án sản xuất ClickUp

Tải miễn phí mẫu Đang theo dõi tiến độ từng phần của kế hoạch sản xuất trong mẫu kế hoạch dự án sản xuất ClickUp

Mẫu kế hoạch dự án sản xuất ClickUp là mẫu lý tưởng để quản lý các dự án lớn, phức tạp mà không gây rối loạn.

Bắt đầu với Xem dạng danh sách đơn giản, nơi bạn có thể lập kế hoạch dự án đầy đủ, được chia theo từng phần, bộ phận và mức độ ưu tiên. Mỗi công việc đi kèm với Trường Tùy chỉnh cho mức độ nỗ lực, mức độ ảnh hưởng và nhóm chịu trách nhiệm.

Cần đính kèm tệp đính kèm hoặc tài liệu tham khảo? Chỉ cần kéo và thả vào trường Tệp để mọi thứ được lưu trữ tại một nơi duy nhất.

Thiết lập này đặc biệt hữu ích khi nhiều nhóm cùng tham gia vào việc sản xuất một sản phẩm hoàn chỉnh, giúp mọi người được hiển thị các mối quan hệ phụ thuộc, trách nhiệm và dòng thời gian.

Từ đó, bạn có thể chuyển sang chế độ xem Planning Progress Board, nơi mỗi hoạt động được hiển thị dưới dạng thẻ trên bảng Kanban kéo và thả. Thậm chí tốt hơn, mẫu này không cứng nhắc. Bạn có thể chỉnh sửa cấu trúc phần, điều chỉnh mức độ nỗ lực hoặc thay đổi phân công bộ phận chỉ với một cú nhấp chuột.

💫 Tại sao bạn sẽ yêu thích mẫu này

Phân chia các dự án sản xuất phức tạp thành các phần và ưu tiên dễ quản lý

Các trường tùy chỉnh và chế độ xem Kanban giúp các nhóm làm việc đồng bộ và quy trình làm việc linh hoạt

Giúp dễ dàng đang theo dõi các mối quan hệ phụ thuộc, trách nhiệm và dòng thời gian giữa các bộ phận

✅ Phù hợp cho: Nhóm sản xuất, quản lý vận hành hoặc bất kỳ ai điều phối các dự án đa giai đoạn xuyên suốt các bộ phận

🌼 Bạn có biết: Vào những năm 1950, các nhà sản xuất quản lý BOM bằng thẻ đục lỗ hoặc phương pháp giấy, điều này rất tốn thời gian và dễ xảy ra lỗi. Vào cuối những năm 1950 và đầu những năm 1960, hệ thống BOMP (Bill of Materials Processor) của IBM — sau này phát triển thành DBOMP (Database Bill of Materials Processor) vào năm 1965 — đã cho phép lưu trữ dữ liệu BOM theo cấu trúc phân cấp trên đĩa, mở ra một kỷ nguyên mới của tự động hóa.

3. Mẫu Quản lý Kho hàng ClickUp

Tải miễn phí mẫu Quản lý và đang theo dõi kho hàng theo trạng thái bằng mẫu quản lý kho ClickUp

Với quy trình làm việc đơn giản và có cấu trúc, mẫu quản lý kho ClickUp giúp theo dõi mức tồn kho, đang theo dõi nhu cầu đặt hàng lại và giảm thiểu các bất cập liên quan đến tồn kho. Dù bạn quản lý hàng hóa vật lý, linh kiện phần cứng hay vật tư văn phòng, mẫu này cung cấp cho bạn cái nhìn hiển thị về những gì có sẵn, những gì cần bổ sung và những gì đã ngừng sử dụng.

Bên trong, bạn có thể truy cập chế độ xem bảng điều khiển, được phân loại theo Có sẵn, Hết hàng và Không còn sử dụng, để xem ngay điều kiện của từng mục. Mỗi công việc đại diện cho một mục tồn kho riêng lẻ, cho phép bạn phân công trách nhiệm, đính kèm tệp đính kèm và bao gồm thông tin sản phẩm khóa như số lượng, nhà cung cấp hoặc thời gian đặt hàng lại.

Với các chế độ xem bổ sung như Bảng, Dòng thời gian, Danh sách công việc và Cập nhật Đơn đặt hàng, bạn có thể chuyển đổi giữa các tổng quan hoạt động và các bố cục kế hoạch chi tiết hơn tùy theo nhu cầu của nhóm.

💫 Tại sao bạn sẽ yêu thích mẫu này

Xem ngay trạng thái kho hàng với chế độ xem bảng trực quan cho các mục có sẵn, hết hàng và đã ngừng sản xuất

Gán trách nhiệm và tệp đính kèm trực tiếp vào từng mục tồn kho để đang theo dõi một cách liền mạch

Các chế độ xem đa dạng (Bảng, Dòng thời gian, Danh sách công việc) cho phép bạn chuyển đổi linh hoạt giữa tầm nhìn tổng quan và chi tiết trong quá trình lập kế hoạch

✅ Phù hợp cho: Quản lý vận hành, nhóm thực hiện đơn hàng hoặc lãnh đạo chuỗi cung ứng cần một nền tảng trung tâm để đang theo dõi kho hàng theo thời gian thực

4. Mẫu Quản lý Kho ClickUp

Tải miễn phí mẫu Đang theo dõi các mục kho, thông tin nhà cung cấp và trạng thái thanh toán bằng mẫu kho của ClickUp

Mẫu Quản lý Kho hàng ClickUp có thể giúp quản lý kho vật tư, tối ưu hóa quy trình mua sắm và hỗ trợ quản lý dự án từ đầu đến cuối một cách trơn tru. Dù công việc với nhiều nhà cung cấp bên ngoài hay quản lý kho hàng giữa các nhóm, mẫu này giúp làm rõ dữ liệu kho hàng và giúp bạn tránh các thách thức trong quy trình mua sắm.

Bắt đầu với Giao diện Xem dạng danh sách Kho hàng, hiển thị tất cả các mục tồn kho và thông tin quan trọng như số lượng, điểm đặt hàng lại, chi phí trên mỗi đơn vị và thông tin nhà cung cấp. Bạn thậm chí có thể cài đặt công thức để cập nhật số liệu tự động.

Để phân tích dữ liệu từ nhiều góc độ khác nhau, hãy chuyển sang các chế độ xem như Theo trạng thái thanh toán hoặc Theo nhà cung cấp. Điểm nổi bật? Trong mẫu kho hàng này, bạn có thể truy cập chế độ xem Bản đồ vị trí nhà cung cấp để hiển thị địa lý của nhà cung cấp, giúp quản lý toàn bộ quy trình quản lý mối quan hệ với nhà cung cấp.

💫 Tại sao bạn sẽ yêu thích mẫu này

Tổ chức tất cả thông tin về hàng tồn kho, thông tin nhà cung cấp và trạng thái thanh toán tại một nơi duy nhất

Các công thức tích hợp và Xem bản đồ giúp bạn hình dung địa điểm nhà cung cấp và tự động hóa các tính toán

Dễ dàng lọc và phân tích kho hàng theo trạng thái thanh toán, nhà cung cấp hoặc các trường khóa khác

✅ Phù hợp cho: Nhóm mua hàng, quản lý kho hàng hoặc bất kỳ ai quản lý hàng tồn kho qua các nhà cung cấp bên ngoài

5. Mẫu sổ đăng ký kho hàng ClickUp kinh doanh

Tải miễn phí mẫu Sử dụng mẫu sổ kho ClickUp kinh doanh để ghi chép chi tiết mục, theo dõi mức tồn kho và đang theo dõi nhu cầu đặt hàng lại thông qua các chế độ xem biểu mẫu, danh sách công việc và tóm tắt

Mẫu Sổ theo dõi hàng tồn kho ClickUp kinh doanh cung cấp cho các doanh nghiệp nhỏ và nhóm đang phát triển một cách đơn giản và đáng tin cậy để theo dõi mức tồn kho, tránh tình trạng thiếu hụt và luôn sẵn sàng đặt hàng lại.

Bắt đầu với biểu mẫu Biểu mẫu Vật tư Kho giúp nhóm của bạn ghi chép vật tư mới theo cách chuẩn hóa. Các trường thông tin như tên vật tư, mã SKU, nhà cung cấp, số lượng đặt hàng tối thiểu (MOQ) và thời gian giao hàng đảm bảo bạn thu thập dữ liệu chính xác ngay từ đầu. Điều gì nữa? Chỉ cần chia sẻ biểu mẫu bằng nút Copy Link và để các thành viên trong nhóm cập nhật trực tiếp.

Sau khi được gửi, các mục sẽ xuất hiện trong chế độ xem Danh sách công việc, được phân loại theo danh mục để dễ dàng điều hướng. Bạn có thể chỉnh sửa các trường thông tin trực tiếp, cập nhật số lượng hoặc thêm thẻ để tra cứu nhanh. Điều này giúp quản lý danh sách sản phẩm ngày càng mở rộng một cách dễ dàng mà không cần chuyển đổi giữa các công cụ.

💫 Tại sao bạn sẽ yêu thích mẫu này

Các biểu mẫu đơn giản giúp bất kỳ ai cũng có thể dễ dàng ghi nhận hàng tồn kho mới và cập nhật mức tồn kho

Các chế độ xem danh sách công việc và trường dữ liệu có thể chỉnh sửa giúp tối ưu hóa quản lý sản phẩm khi kinh doanh của bạn phát triển

Gọn nhẹ nhưng mạnh mẽ — hoàn hảo cho các nhóm nhỏ cần hiệu quả mà không phức tạp

✅ Phù hợp cho: Doanh nghiệp nhỏ, nhà bán lẻ hoặc bất kỳ nhóm nào đang tìm kiếm một giải pháp nhẹ nhàng nhưng hiệu quả để quản lý hàng tồn kho

Tải lên bất kỳ tệp dữ liệu nào lên ClickUp Brain và yêu cầu nó phân tích nội dung cho bạn!

6. Mẫu đơn đặt hàng và quản lý kho ClickUp

Tải miễn phí mẫu Sử dụng mẫu đơn đặt hàng và quản lý kho ClickUp để theo dõi đơn hàng qua các trạng thái tùy chỉnh

Mẫu đơn đặt hàng và quản lý kho ClickUp là không gian làm việc đa chế độ xem được thiết kế để tối ưu hóa đơn đặt hàng, đang theo dõi mức tồn kho và giúp nhóm của bạn đồng bộ về các mặt hàng sắp nhập kho và đã có sẵn trong kho.

Nó sử dụng chế độ xem bảng được phân nhóm theo trạng thái, giúp dễ dàng theo dõi hành trình của từng mục - từ Đặt hàng đến Đang chờ xử lý, Sẵn sàng để xem xét*, và các trạng thái khác. Bạn có thể tạo công việc cho từng đơn đặt hàng, giao cho các thành viên trong nhóm, đính kèm tệp đính kèm và di chuyển chúng qua 14 trạng thái tùy chỉnh phản ánh quy trình làm việc của bạn.

Điểm nổi bật của mẫu này là sự cân bằng hoàn hảo giữa cấu trúc và tính linh hoạt. Bạn có thể theo dõi chuyển động của hàng tồn kho, ghi chép các tương tác với nhà cung cấp và đảm bảo mỗi mục được xem xét, nộp và giao hàng mà không cần phỏng đoán.

💫 Tại sao bạn sẽ yêu thích mẫu này

Hiển thị hành trình của mỗi đơn đặt hàng với bảng trạng thái tùy chỉnh

Đang theo dõi chuyển động của hàng tồn kho và tương tác với nhà cung cấp để đảm bảo tính minh bạch toàn diện của quy trình

Kết hợp giữa cấu trúc và tính linh hoạt, phù hợp với quy trình mua hàng độc đáo của bạn

✅ Phù hợp cho: Những người phụ trách mua hàng, nhóm kho hàng và quản lý vận hành cần một quy trình rõ ràng, hợp tác để xử lý đơn đặt hàng và cập nhật tồn kho

📮 ClickUp Insight: Khoảng 43% nhân viên gửi 0-10 tin nhắn mỗi ngày. Mặc dù điều này cho thấy các cuộc hội thoại tập trung hoặc có chủ đích hơn, nó cũng có thể cho thấy sự thiếu hợp tác mượt mà, với các cuộc hội thoại quan trọng diễn ra ở nơi khác (như email). Để tránh việc chuyển đổi nền tảng và thay đổi ngữ cảnh không cần thiết, bạn cần một ứng dụng tất cả trong một cho công việc, như ClickUp, kết hợp dự án, kiến thức và trò chuyện trong một nơi duy nhất — tất cả được hỗ trợ bởi trí tuệ nhân tạo (AI) giúp bạn làm việc hiệu quả hơn.

7. Mẫu biểu mẫu đơn đặt hàng sản phẩm ClickUp

Tải xuống mẫu miễn phí Sử dụng mẫu biểu mẫu đặt hàng sản phẩm ClickUp để thu thập đơn đặt hàng từ khách hàng, theo dõi quá trình giao hàng và xử lý các vấn đề giao hàng với các cập nhật tự động hóa và bảng điều khiển đơn đặt hàng trực tiếp

Mẫu đơn đặt hàng sản phẩm ClickUp là một biểu mẫu hướng đến khách hàng và hệ thống quản lý nội bộ trong một. Nó giúp kinh doanh thu thập đơn đặt hàng, quản lý việc giao hàng và đang theo dõi các vấn đề liên quan đến đơn đặt hàng mà không cần phải xử lý email, bảng tính hoặc các công cụ không liên kết.

Bạn bắt đầu bằng cách chia sẻ Biểu mẫu đơn đặt hàng sản phẩm trực tiếp với khách hàng qua trang web, cửa hàng trực tuyến hoặc một liên kết đơn giản.

Sau khi được gửi, các đơn đặt hàng mới sẽ xuất hiện ngay lập tức trong chế độ xem Danh sách Đơn đặt hàng Mới. Chế độ xem này chỉ hiển thị các mục nhập mới nhất. Bạn cũng có thể thêm các công thức gợi ý, như Giá Tổng (giá đơn vị × số lượng) và Số Ngày Kể Từ Khi Đặt Hàng, để có cái nhìn tức thì về giá trị và thời gian của đơn đặt hàng—hoàn hảo cho việc ưu tiên hoặc theo dõi.

Để mọi thứ trở nên thuận tiện hơn, các tính năng tự động hóa tích hợp của ClickUp sẽ tự động cập nhật cho bạn. Ví dụ, khi số đang theo dõi được thêm vào, trạng thái sẽ được cập nhật thành Đang vận chuyển.

💫 Tại sao bạn sẽ yêu thích mẫu này

Thu thập đơn đặt hàng của khách hàng thông qua biểu mẫu chia sẻ và theo dõi quá trình hoàn thành đơn hàng theo thời gian thực

Tự động hóa cập nhật trạng thái và đơn đặt hàng đang theo dõi, giảm thiểu công việc thủ công

Các bảng điều khiển trực tuyến và công thức gợi ý cung cấp thông tin tức thì về giá trị đơn đặt hàng và thời gian giao hàng

✅ Phù hợp cho: Cửa hàng trực tuyến, kinh doanh dựa trên sản phẩm hoặc nhóm thực hiện đơn đặt hàng muốn có một phương pháp đáng tin cậy, có thể mở rộng để quản lý đơn đặt hàng đến và đang theo dõi chúng qua từng bước của quy trình

8. Mẫu hóa đơn ClickUp

Tải miễn phí mẫu Tạo hóa đơn chuyên nghiệp với mẫu hóa đơn ClickUp

Mẫu hóa đơn ClickUp có bố cục gọn gàng, chuyên nghiệp, giúp kinh doanh đang theo dõi dịch vụ tính phí, quản lý điều khoản thanh toán và trình bày chi phí dự án một cách rõ ràng.

Mẫu tài liệu này bắt đầu với các phần thông tin rõ ràng về công ty và khách hàng, ngày thanh toán và ngày đáo hạn, cùng một bảng phân tích chi phí được tổ chức khoa học. Bạn có thể nhóm chi phí theo dự án, hiển thị tổng chi phí từng phần và thêm phí hoặc giảm giá. Mẫu này thậm chí còn hỗ trợ Yêu cầu thay đổi, khiến nó trở nên hoàn hảo cho các dự án liên tục hoặc nhiều giai đoạn.

Điểm đặc biệt hữu ích của mẫu này là tính linh hoạt. Mỗi phần được chia thành chi tiết theo từng công việc, và bạn có thể tính phí theo số lượng, giờ làm việc hoặc tỷ lệ tùy thuộc vào dịch vụ. Tổng số tiền tạm tính và Tổng số tiền còn nợ giúp khách hàng có chế độ xem minh bạch về số tiền họ phải thanh toán.

💫 Tại sao bạn sẽ yêu thích mẫu này

Bố cục chuyên nghiệp, gọn gàng để trình bày hóa đơn mục chi tiết cho khách hàng

Các tùy chọn thanh toán linh hoạt—theo số lượng, giờ làm việc hoặc tỷ lệ—phù hợp với mọi dịch vụ hoặc dự án

Các phần tích hợp cho đơn đặt hàng thay đổi và tổng hợp tạm thời giúp mọi thứ trở nên minh bạch

✅ Phù hợp cho: Các freelancer, công ty quảng cáo và nhóm cung cấp dịch vụ muốn tạo hóa đơn chuyên nghiệp với mục phân tích dự án

9. Mẫu đang theo dõi hóa đơn ClickUp

Tải miễn phí mẫu Theo dõi hóa đơn theo trạng thái và ngày đáo hạn với mẫu đang theo dõi hóa đơn ClickUp

Mẫu đang theo dõi hóa đơn ClickUp cung cấp cho kinh doanh một cách đơn giản nhưng mạnh mẽ để theo dõi các khoản thanh toán đến. Dù bạn đang quản lý hóa đơn khách hàng, dự án tự do hay hóa đơn trong chuỗi cung ứng, mẫu này giúp bạn tổ chức mọi thứ, từ ngày đáo hạn đến thông tin giá cả, trên một bảng điều khiển gọn gàng.

Mỗi công việc ghi lại các chi tiết quan trọng như tên khách hàng, thông tin liên hệ, loại thanh toán, và tỷ lệ thông qua các trường tùy chỉnh. Thay vì phải quản lý nhiều bảng tính hoặc chủ đề email, bạn có thể quản lý tất cả hóa đơn của mình với các trường dữ liệu có cấu trúc, dễ dàng lọc, sắp xếp và cập nhật.

Sử dụng chế độ Xem dạng danh sách để theo dõi mọi hóa đơn tại một nơi, bao gồm chế độ xem tập trung cho Thu nhập đã thanh toán. Nếu bạn ưa thích quy trình làm việc trực quan, hãy chuyển sang chế độ Bảng, nơi bạn có thể kéo và thả hóa đơn giữa các trạng thái như Chưa thanh toán, Quá hạn và Đã thanh toán. Đây là cách nhanh chóng để nắm bắt tình hình thanh toán.

💫 Tại sao bạn sẽ yêu thích mẫu này

Sắp xếp tất cả hóa đơn theo trạng thái, ngày đáo hạn và khách hàng trên một bảng điều khiển duy nhất

Các Trường Tùy chỉnh ghi lại mọi chi tiết, giúp việc sắp xếp và lọc dữ liệu trở nên dễ dàng

Chế độ xem bảng điều khiển trực quan cho phép bạn kéo và thả hóa đơn giữa các trạng thái để cập nhật nhanh chóng

✅ Phù hợp cho: Các freelancer, nhóm tài chính và các doanh nghiệp tiếp xúc trực tiếp với khách hàng cần quản lý hóa đơn qua nhiều đối tác, dự án hoặc bộ phận

10. Mẫu thực hiện đơn đặt hàng ClickUp

Tải miễn phí mẫu Theo dõi đơn đặt hàng và nguyên vật liệu với mẫu ClickUp Order Fulfillment Template, bao gồm bảng điều khiển trực tiếp và đang theo dõi tiến độ

Mẫu Quản lý Đơn hàng ClickUp là một không gian làm việc sẵn sàng sử dụng, giúp bạn quản lý toàn bộ chu kỳ đơn hàng, từ đang theo dõi nguyên liệu thô và đơn đặt hàng đến giám sát tiến độ và thời hạn.

Mẫu này được xây dựng dựa trên hai danh sách công việc chính: Đơn đặt hàng và Nguyên vật liệu. Mỗi công việc trong các danh sách này đại diện cho một đơn đặt hàng hoặc mục nguyên vật liệu và đi kèm với các trường tùy chỉnh như loại thanh toán, tên khách hàng, tỷ giá và ngày đáo hạn. Bạn cũng có thể tạo công việc lặp lại cho các đơn đặt hàng lặp lại, giúp bạn không phải bắt đầu từ đầu mỗi tháng.

Bảng điều khiển tổng quan (Overview dashboard) tổng hợp tất cả thông tin. Nó cung cấp cho bạn cái nhìn tổng quan theo thời gian thực về quy trình thực hiện đơn hàng, bao gồm thanh tiến độ, thẻ ưu tiên và ngày bắt đầu/ngày kết thúc trên tất cả các danh sách công việc. Bạn cũng sẽ tìm thấy các phần dành cho tài liệu đã đánh dấu, hoạt động gần đây và quyền sở hữu công việc.

💫 Tại sao bạn sẽ yêu thích mẫu này

Quản lý toàn bộ chu kỳ đơn hàng, từ nguyên liệu thô đến đơn đặt hàng, trong một không gian làm việc duy nhất

Các trường tùy chỉnh và công việc lặp lại giúp đơn giản hóa việc mua hàng lặp lại và đang theo dõi

Các bảng điều khiển tổng quan trực tiếp cung cấp hiển thị tức thì về tiến độ thực hiện và các điểm tắc nghẽn

✅ Phù hợp cho: Nhóm chuỗi cung ứng, quản lý kho hoặc trưởng bộ phận vận hành muốn cải thiện khả năng hiển thị đơn đặt hàng, giảm thiểu điểm nghẽn và đang theo dõi hiệu suất giao hàng

11. Mẫu danh sách kiểm tra quản lý nhà cung cấp ClickUp

Tải miễn phí mẫu Mẫu danh sách kiểm tra quản lý nhà cung cấp ClickUp giúp đánh giá, tổ chức và cải thiện mối quan hệ với nhà cung cấp.

Mẫu danh sách kiểm tra quản lý nhà cung cấp ClickUp giúp đánh giá, tổ chức và cải thiện mối quan hệ với nhà cung cấp.

Bắt đầu với biểu mẫu đánh giá nhà cung cấp tích hợp sẵn. Biểu mẫu này thu thập các thông tin quan trọng về nhà cung cấp như cấu trúc công ty, thông tin liên hệ và chất lượng hoạt động. Các đánh giá viên sử dụng hệ thống chấm điểm tiêu chuẩn (từ "Không đạt yêu cầu" đến "Vượt quá kỳ vọng") trên nhiều tiêu chí, đảm bảo quy trình đánh giá nhất quán và dựa trên dữ liệu.

Khi biểu mẫu được gửi, nhà cung cấp sẽ được thêm vào danh sách Đánh giá nhà cung cấp với trạng thái ĐANG XEM XÉT. Từ đó, bạn có thể chuyển công việc sang trạng thái ĐANG KIỂM TRA, sau đó tính toán điểm tổng của nhà cung cấp bằng trường công thức có sẵn.

Đối với các công ty sử dụng công cụ hoạch định nguồn lực doanh nghiệp (ERP), mẫu này tạo cầu nối giữa đánh giá nhà cung cấp và quy trình mua hàng hệ thống hóa.

💫 Tại sao bạn sẽ yêu thích mẫu này

Tiêu chuẩn hóa đánh giá nhà cung cấp với các biểu mẫu tích hợp và hệ thống chấm điểm

Đang theo dõi trạng thái và hiệu suất của nhà cung cấp để đưa ra quyết định mua hàng tốt hơn

Kết nối khoảng cách giữa đánh giá nhà cung cấp và quy trình lập kế hoạch nguồn lực doanh nghiệp

✅ Phù hợp cho: Nhóm mua hàng, quản lý nhà cung cấp và trưởng bộ phận vận hành muốn cải thiện việc lựa chọn nhà cung cấp, giảm rủi ro chuỗi cung ứng và duy trì tiêu chuẩn chất lượng

12. Mẫu Yêu cầu Báo giá ClickUp

Tải miễn phí mẫu Sử dụng mẫu yêu cầu báo giá ClickUp để gửi các yêu cầu báo giá chi tiết kèm theo thông tin về giá cả, vận chuyển và điều kiện thanh toán

Mẫu Yêu cầu Báo giá (RFQ) của ClickUp giúp tiêu chuẩn hóa và tối ưu hóa quy trình yêu cầu báo giá từ nhà cung cấp (giúp bạn so sánh các tùy chọn một cách nhanh chóng và chính xác). Dù bạn đang mua sắm nguyên vật liệu, thiết bị hay dịch vụ, mẫu RFQ này đảm bảo các chi tiết được thống nhất, tổ chức và chuyên nghiệp.

Được thiết kế theo định dạng tài liệu rõ ràng, mẫu này bao gồm tất cả các yếu tố khóa trong một yêu cầu báo giá (RFQ) được cấu trúc tốt: thông tin công ty, kỳ hiệu lực của báo giá, số đơn đặt hàng (PO), phương thức vận chuyển và điều kiện thanh toán.

Kéo xuống phía dưới, bạn sẽ thấy một bảng đơn giản để ghi lại số lượng mục, mô tả, giá đơn vị và tổng chi phí. Điều này giúp bạn dễ dàng tạo báo giá cho khách hàng chỉ trong vài phút.

Để tăng thêm giá trị, bạn có thể tùy chỉnh nó cho các giao dịch mua sắm một lần hoặc mối quan hệ nhà cung cấp lâu dài, bao gồm tính toán thuế hoặc phí, và thậm chí tích hợp nó vào quy trình quản lý mua sắm hoặc quản lý nhà cung cấp tổng thể của bạn trong ClickUp.

💫 Tại sao bạn sẽ yêu thích mẫu này

Tối ưu hóa việc tạo/lập yêu cầu báo giá (RFQ) với định dạng rõ ràng, chuyên nghiệp cho tất cả các chi tiết khóa

Giúp so sánh báo giá của nhà cung cấp một cách dễ dàng để đưa ra quyết định nhanh chóng

Phù hợp cho các giao dịch mua sắm một lần hoặc liên tục, với bảng tích hợp để phân tích chi phí

✅ Phù hợp cho: Nhóm mua hàng, quản lý chuỗi cung ứng và bộ phận tài chính thường xuyên yêu cầu báo giá từ nhà cung cấp bên ngoài

13. Mẫu BOM Excel do Quản lý Dự án tạo ra

qua Quản lý Dự án

Mẫu BOM Excel do Quản lý Dự án tạo ra có thể giúp bạn quản lý các bộ phận, linh kiện và vật liệu tham gia vào quy trình sản xuất của bạn. Nó được thiết kế để phản ánh các quy trình sản xuất thực tế, sử dụng các trường thông tin ngoài số lượng và chi phí.

Mỗi phần trong BOM bao gồm các thông tin như tên linh kiện, số linh kiện, mô tả, giá đơn vị và tổng chi phí. Ngoài ra, còn có trường Cấp độ BOM, giúp bạn đang theo dõi vị trí của từng mục trong cấu trúc phân cấp.

Vì mẫu này bao gồm nguyên liệu thô, thông tin lắp ráp và phân tích chi phí, nó cũng rất phù hợp cho các nhóm quản lý kho và tài nguyên. Bạn có thể đang theo dõi số lượng và tổng chi phí cho từng mục, giúp việc lập kế hoạch sản xuất trở nên dễ dàng hơn mà không lo tồn kho quá mức hoặc chi tiêu quá đà.

💫 Tại sao bạn sẽ yêu thích mẫu này

Theo dõi mọi linh kiện, bộ phận và vật liệu với các trường thông tin chi tiết phù hợp với quy trình làm việc thực tế

Gồm các cấp độ BOM và phân tích chi phí chi tiết để lập kế hoạch sản xuất chính xác

Công việc hiệu quả cho cả quản lý kho và phân bổ tài nguyên trong Excel

✅ Phù hợp cho: *Kỹ sư, nhà lập kế hoạch dự án sản xuất và người dùng ERP quản lý các cụm linh kiện, linh kiện hoặc nguyên liệu thô trong Excel

📌 Mẹo nhanh: Tối ưu hóa quy trình lập kế hoạch nguồn lực doanh nghiệp bằng cách sử dụng cùng một mẫu để theo dõi tất cả các bộ phận vật lý, dù bạn đang quản lý cấu trúc BOM mô-đun hay học qua các quy trình làm việc theo phong cách Excel University.

14. Mẫu BOM Excel của Katana

qua Katana

Mẫu BOM Excel của Katana có thể hữu ích cho các nhà sản xuất muốn tổ chức các bộ phận sản xuất, cụm linh kiện, chi phí và toàn bộ quy trình sản xuất trong một nơi duy nhất.

Nếu bạn đang làm công việc với nhiều biến thể sản phẩm hoặc chỉ muốn một cách đơn giản hơn để vẽ bản đồ các thành phần, mẫu bảng vật liệu Excel này cung cấp một phương pháp đơn giản nhưng có cấu trúc.

Nếu bạn đang tìm kiếm các mẫu Excel cho sản xuất, mẫu này sạch sẽ và sẵn sàng sử dụng. Dù bạn đang cài đặt một bảng vật liệu hoàn chỉnh hay mới bắt đầu đang theo dõi vật liệu bằng Excel, mẫu này cung cấp cho bạn một nền tảng vững chắc.

💫 Tại sao bạn sẽ yêu thích mẫu này

Sắp xếp các bộ phận sản xuất, cụm linh kiện và chi phí trong một bảng tính gọn gàng, sẵn sàng sử dụng

Hỗ trợ nhiều biến thể sản phẩm và bản đồ BOM có cấu trúc

Đơn giản đủ cho người mới bắt đầu, nhưng đủ mạnh mẽ cho các nhu cầu sản xuất phức tạp

✅ Phù hợp cho: *Nhóm sản xuất, kỹ sư và nhà thiết kế sản phẩm quản lý nhiều cụm lắp ráp và chi phí vật liệu trong Excel

15. Mẫu BOM Excel/Google Trang tính của Vertex42

qua Vertex42

Mẫu Danh mục Vật tư của Vertex42 là một bảng tính linh hoạt được thiết kế để đang theo dõi linh kiện đơn giản, tham chiếu trực quan và kiểm soát phiên bản.

Mẫu này bao gồm danh sách công việc có thể tùy chỉnh để thêm tên linh kiện, ID, giá cả và thậm chí hình ảnh. Khi bạn lựa chọn ID linh kiện trong bảng BOM chính, phần còn lại của thông tin sẽ tự động điền bằng công thức VLOOKUP.

Trong phiên bản Google Trang tính, bạn có thể chèn hình ảnh trực tiếp vào ô bằng tính năng Image in Cell.

Một bảng theo dõi lịch sử sửa đổi riêng biệt giúp theo dõi các thay đổi trong quá trình sản xuất sản phẩm. Mặc dù đây không phải là giải pháp MRP hoàn chỉnh, tính năng đang theo dõi phiên bản là một điểm cộng cho các nhóm nhỏ đang cố gắng quản lý cập nhật mà không gây ra hỗn loạn phiên bản.

💫 Tại sao bạn sẽ yêu thích mẫu này

Danh sách công việc tùy chỉnh với tính năng tự động điền và hỗ trợ hình ảnh để linh kiện đang theo dõi dễ dàng

Lịch sử sửa đổi tích hợp giúp quản lý cập nhật sản phẩm và kiểm soát phiên bản

Tương thích với cả Excel và Google Trang tính, hoàn hảo cho các nhóm nhỏ

✅ Phù hợp cho: Nhà thiết kế sản phẩm, kỹ sư hoặc nhà sản xuất nhỏ đang xây dựng BOM nhẹ trong Excel hoặc Google Trang tính

🧠 Thông tin thú vị: Từ cuối thế kỷ 17, Hải quân Hoàng gia Anh bắt đầu chính thức hóa các tiêu chuẩn xây dựng tàu thông qua những gì được gọi là " Establishments of Dimensions". Các tham số này quy định các tham số bắt buộc của tàu, như chiều dài boong pháo, thân tàu, chiều rộng và thậm chí độ dày ván, và được cập nhật theo thời gian (đáng chú ý vào các năm 1706, 1719, 1733, 1741 và 1745).

16. Mẫu BOM Excel của TemplateLAB

qua TemplateLAB

Mẫu BOM Excel của TemplateLAB được thiết kế cho các nhóm công việc trên các dự án điện tử hoặc phần cứng chi tiết. Nó cung cấp một phân tích chi tiết về từng thành phần được sử dụng trong dự án, bao gồm số lượng, kích thước, số linh kiện và thông tin nhà cung cấp.

Mỗi mục được danh sách công việc theo mã định danh, kèm theo mô tả chi tiết, số linh kiện và thông tin nguồn cung cấp từ nhiều nhà cung cấp. Thậm chí còn có cột để đánh dấu liệu linh kiện đã có dân số trên bảng mạch hay chưa, giúp thuận tiện trong quá trình lắp ráp và kiểm tra.

Điểm nổi bật là tính năng tập trung vào việc tìm nguồn cung ứng từ nhiều nhà cung cấp. Mỗi hàng trong bảng bao gồm tối đa ba nhà cung cấp với liên kết sản phẩm hoạt động, giúp bạn so sánh tính sẵn có và giá cả.

Mẫu này còn bao gồm trạng thái 'dân số' và phần ghi chú 'Placement', giúp việc phối hợp giữa các nhóm thiết kế, mua sắm và lắp ráp trở nên dễ dàng.

💫 Tại sao bạn sẽ yêu thích mẫu này

Phân tích chi tiết về các thành phần, nhà cung cấp và thông tin nguồn cung ứng cho các dự án sản xuất điện tử

Các cột nhà cung cấp đa dạng và liên kết linh kiện hoạt động giúp so sánh giá cả và tính sẵn có trở nên dễ dàng

Gồm trạng thái dân số và ghi chú vị trí để lắp ráp và kiểm tra diễn ra suôn sẻ

✅ Phù hợp cho: Kỹ sư điện tử, nhà thiết kế PCB và các nhóm sản xuất có công việc mua sắm linh kiện, lắp ráp mẫu và lắp ráp bảng mạch

Tạo sự rõ ràng cho quy trình làm việc của bạn với ClickUp

Quản lý mua sắm, sản xuất và kho hàng đã đủ phức tạp.

Nhưng các mẫu phù hợp có thể giảm bớt gánh nặng đáng kể cho bạn — mang lại cấu trúc, hiển thị và ít sai sót hơn.

Nếu bạn đã chán ngán việc phải quản lý các bảng tính rời rạc và cập nhật thông tin giữa các nhóm, ClickUp sẽ giúp bạn tập trung mọi thứ vào một nền tảng duy nhất. Từ BOM, quản lý kho hàng đến đơn đặt hàng đang theo dõi và quy trình hoàn thành đơn đặt hàng, các mẫu tùy chỉnh của ClickUp được thiết kế để hoạt động theo cách công việc của nhóm bạn.

Kết hợp thêm với Brain, trò chuyện và tự động hóa để mang lại sự rõ ràng tối đa cho tất cả các quy trình làm việc của bạn.

