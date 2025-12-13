Blitzit vs. Motion: Công cụ nào tốt nhất cho quản lý công việc và thời gian?

Blitzit và Motion đều là những công cụ quản lý công việc và thời gian phổ biến, mỗi ứng dụng có những tính năng và khả năng riêng biệt. Khi lựa chọn ứng dụng tốt nhất, điều này cuối cùng phụ thuộc vào nhu cầu và sở thích cụ thể của bạn.

Trong bài viết này, chúng tôi sẽ cung cấp cho bạn cái nhìn tổng quan về những điểm khác biệt chính giữa Blitzit và Motion, khám phá những điểm mạnh, điểm yếu và loại người dùng mà mỗi ứng dụng phù hợp nhất. Mục tiêu là giúp bạn chọn công cụ tốt nhất cho nhu cầu quản lý công việc và thời gian của mình.

Chúng tôi cũng tham gia cuộc đua với ClickUp, một không gian làm việc AI tích hợp hoàn toàn, kết nối lịch trình, công việc, theo dõi thời gian, quy trình làm việc của nhóm và mục tiêu dự án trên cùng một nền tảng.

So sánh Blitzit và Motion

Tính năng Blitzit Motion Bonus: ClickUp Công cụ tập trung ✅ Chế độ Blitz với đồng hồ đếm ngược ✅ Bảo vệ công việc tập trung ✅ Có + Chế độ tập trung và nhắc nhở Theo dõi thời gian ✅ Đồng hồ Pomodoro & đồng hồ đếm ngược ✅ Lên lịch tự động kèm theo nhắc nhở ✅ Có + Theo dõi thời gian và ước tính Quản lý dự án ❌ Không ✅ Theo dõi dự án với các mối quan hệ phụ thuộc ✅ Có + Bộ công cụ quản lý dự án đầy đủ Lịch trình lịch ✅ Lập lịch thủ công ✅ Tự động lên lịch bằng trí tuệ nhân tạo (AI) ✅ Có + Chế độ xem Lịch, Gantt và dòng thời gian Tự động hóa AI ❌ Không ✅ Lịch thông minh & Trí tuệ nhân tạo quản lý công việc ✅ Trí tuệ nhân tạo (AI) tiên tiến, tự động hóa và Super Agents Hợp tác & trò chuyện ❌ Không ❌ Giới hạn ✅ Có + Tích hợp trò chuyện và bình luận Báo cáo & phân tích ✅ Báo cáo năng suất trực quan ✅ Thông tin dự đoán ✅ Bảng điều khiển nâng cao và báo cáo Trợ lý cuộc họp ❌ Không ✅ Đặt lịch thông minh ✅ Có + Ghi màn hình và tích hợp Zoom Tài liệu & chia sẻ tệp ✅ Hỗ trợ tệp cơ bản ✅ Hỗ trợ tệp cơ bản ✅ Có + Tích hợp tài liệu và lưu trữ

Cách chúng tôi đánh giá phần mềm tại ClickUp Nhóm biên tập của chúng tôi tuân thủ quy trình minh bạch, dựa trên nghiên cứu và không thiên vị nhà cung cấp, vì vậy bạn có thể tin tưởng rằng các đề xuất của chúng tôi dựa trên giá trị thực sự của sản phẩm. Dưới đây là hướng dẫn chi tiết về cách chúng tôi đánh giá phần mềm tại ClickUp.

Blitzit là gì?

qua Blitzit

Blitzit là ứng dụng quản lý năng suất cá nhân dành cho những người phải quản lý nhiều ưu tiên. Ứng dụng kết hợp theo dõi công việc, quản lý thời gian và tính trách nhiệm. Với danh sách công việc có thể thu gọn và đồng hồ đếm ngược nổi, bạn có thể duy trì tiến độ công việc.

Ứng dụng này, có sẵn cho Windows và macOS, giúp tăng cường hiệu suất và lấy lại thời gian bằng cách ưu tiên các tác vụ quan trọng và loại bỏ các yếu tố gây xao nhãng.

Tính năng của Blitzit

Blitzit giúp duy trì lịch trình chặt chẽ và có mục tiêu thay vì làm phức tạp hóa công việc cho các chuyên gia bận rộn. Phần mềm lập lịch công việc thủ công tập trung vào cá nhân của Blitzit giúp bạn lập kế hoạch và ưu tiên công việc trong ngày.

Dưới đây là cái nhìn chi tiết về các hàm chính của Blitzit:

Tính năng #1: Chế độ Blitz cho các phiên làm việc tập trung

qua Blitzit

Chế độ Blitz biến danh sách công việc của bạn thành một trung tâm điều khiển có tổ chức gọi là bảng tập trung. Nó có đồng hồ đếm ngược công việc trực tiếp và tiện ích tối giản luôn hiển thị để kiểm soát các yếu tố gây xao nhãng.

Chế độ Blitz tập trung vào các công việc ưu tiên cao của bạn trong khi phần còn lại của danh sách công việc được sắp xếp gọn gàng bên dưới, giúp bạn luôn biết rõ bước tiếp theo là gì.

📮 ClickUp Insight: Danh sách công việc cần làm của bạn có hiệu quả không? Hãy suy nghĩ lại. Khảo sát của chúng tôi cho thấy 76% chuyên gia sử dụng hệ thống ưu tiên riêng của họ cho quản lý công việc. Tuy nhiên, nghiên cứu gần đây xác nhận rằng 65% nhân viên có xu hướng tập trung vào những công việc dễ dàng thay vì các công việc có giá trị cao mà không có hệ thống ưu tiên hiệu quả. Các ưu tiên công việc của ClickUp thay đổi cách bạn hình dung và xử lý các dự án phức tạp, giúp dễ dàng xác định các công việc quan trọng. Với các quy trình làm việc được hỗ trợ bởi AI và các cờ ưu tiên tùy chỉnh của ClickUp, bạn luôn biết nên ưu tiên xử lý công việc nào trước.

Tính năng #2: Chế độ hẹn giờ

qua Blitzit

Blitzit cung cấp ba chế độ hẹn giờ trực quan, phù hợp với phong cách làm việc của bạn. Nếu bạn đã cài đặt Thời gian Ước lượng (EST) cho một công việc, ví dụ 15 phút, đồng hồ hẹn giờ sẽ đếm ngược từ thời gian đó. Điều này giúp bạn duy trì trong phạm vi mục tiêu và hoàn thành danh sách công việc của mình.

Nó cũng hỗ trợ Kỹ thuật Pomodoro để tạo nhịp công việc có cấu trúc. Đồng hồ đếm ngược tự động chuyển từ thời gian công việc sang thời gian nghỉ ngơi với thông báo nhẹ nhàng — lý tưởng để duy trì năng suất mà không bị kiệt sức.

🧠 Thông tin thú vị: Francesco Cirillo đã tạo ra Kỹ thuật Pomodoro vào năm 1987 bằng cách sử dụng một chiếc đồng hồ bấm giờ hình cà chua. Ông phát hiện ra rằng các khoảng thời gian 25 phút kèm theo 5 phút nghỉ ngơi là hiệu quả nhất. Đó là lý do tại sao tên 'pomodoro' (tiếng Ý có nghĩa là cà chua) trở thành tên gọi chính thức!

Không có chế độ EST và Pomodoro, Blitzit chỉ đơn giản theo dõi thời gian bằng cách đếm tăng dần. Nó trở thành một công cụ theo dõi thời gian đơn giản, lý tưởng cho các công việc mở hoặc khi bạn muốn biết thời gian hoàn thành một công việc gì đó.

💡 Mẹo hay: Thêm múi giờ EST khi tạo công việc hoặc nhập thời gian (HH:MM) vào trường góc dưới bên trái của bất kỳ công việc nào. Nếu công việc đang hoạt động, hãy tạm dừng đồng hồ bấm giờ để chỉnh sửa ước lượng thời gian của bạn.

Tính năng #3: Báo cáo trực quan

qua Blitzit

Báo cáo năng suất của Blitzit cung cấp phân tích dựa trên dữ liệu về cách bạn sử dụng thời gian.

Biểu đồ năng suất hàng ngày hiển thị số giờ hoàn thành công việc, thời gian nghỉ ngơi và tổng thời gian làm việc. Nó cũng bao gồm các số liệu chi tiết như tổng số công việc, số công việc trung bình, số giờ hàng ngày, số phút cho mỗi công việc và tần suất hoàn thành sớm.

Dựa trên thời gian làm việc có năng suất cao, Blitzit sẽ chỉ ra giờ, ngày và tháng mà bạn làm việc có năng suất cao nhất. Nhận diện các mẫu thời gian và biết khi nào bạn làm việc tốt nhất. Và nếu bạn cảm thấy mình đang chậm trễ, hãy xem biểu đồ độ chính xác của nó. Ứng dụng so sánh thời gian hoàn thành công việc dự kiến với thời gian thực tế.

Giá cả của Blitzit*

Hàng tháng: $4.99/tháng cho mỗi người dùng

Blitz for Life: $77. 60

*Kiểm tra trang web của công cụ để biết giá cả mới nhất.

📚 Xem thêm: Các lựa chọn thay thế tốt nhất cho Blitzit trong quản lý công việc và quy trình làm việc

Motion là gì?

qua Motion

Motion là hệ thống lịch và quản lý công việc dựa trên trí tuệ nhân tạo (AI) dành cho những ai muốn có kế hoạch ngày của mình được lên sẵn.

Khi bạn tạo công việc, cuộc họp hoặc sự kiện, Motion sử dụng trí tuệ nhân tạo để tự động lên lịch cho chúng vào lịch của bạn, đồng thời học hỏi thói quen của bạn. Ứng dụng này thích ứng với sở thích của bạn, dự đoán thời điểm bạn có năng suất cao nhất và điều chỉnh lịch trình ngày của bạn khi có xung đột.

Tính năng của Motion

Motion có tính năng tự động hóa thông minh là cốt lõi. Nó thay thế việc lập kế hoạch thủ công bằng trí tuệ nhân tạo (AI) để tăng năng suất và suy nghĩ thay cho bạn. Dưới đây là một số tính năng nổi bật của nó:

Tính năng #1: Lịch trình lịch bằng trí tuệ nhân tạo (AI)

qua Motion

Lịch AI của Motion tự động tạo ra lịch trình tối ưu cho ngày của bạn dựa trên thông tin bạn cung cấp và cập nhật tự động theo thời gian thực. Nó bảo vệ các khối công việc tập trung và cảnh báo bạn khi các cam kết của bạn vượt quá sức chứa của bạn.

Ứng dụng lịch thông minh này kết hợp công việc với cuộc họp và hỗ trợ nhiều lịch từ Gmail, Outlook và iCloud trong một chế độ xem duy nhất. Bạn không cần phải lãng phí thời gian nhìn vào danh sách công việc và chọn việc cần làm tiếp theo. Motion sẽ quyết định và thông báo cho bạn.

Tính năng #2: Chế độ xem quản lý dự án

qua Motion

Motion phân loại công việc theo trạng thái, mức độ ưu tiên hoặc loại dự án và cung cấp cái nhìn tổng quan trực quan về các công việc đang có tiến độ, bị trì hoãn và sắp tới. Tuy nhiên, đây không phải là quá trình thủ công! Công việc sẽ tự động tiến triển khi các phụ thuộc được giải quyết.

Các dự đoán tích hợp sẵn sẽ dự báo chính xác thời điểm dự án hoàn thành. Nếu bạn có nguy cơ trễ hạn, ứng dụng sẽ cảnh báo trước khi tình huống trở nên nghiêm trọng. Bạn cũng có thể xem liệu ai đó có bị quá tải công việc hay bị giao nhiệm vụ quá ít vào bất kỳ thời điểm nào và điều chỉnh nhanh chóng.

📖 Xem thêm: Cách tạo lịch trình tổng thể cho quản lý dự án

Tính năng #3: Quản lý công việc

qua Motion

Ứng dụng quản lý công việc của Motion sắp xếp các công việc của bạn vào lịch trình mà không để bạn phải lo lắng. Ví dụ, nếu bạn có một công việc phải hoàn thành vào thứ Sáu, ứng dụng sẽ đặt nó vào đầu tuần để bạn không phải vội vàng vào phút chót.

Mỗi công việc cũng có thể bao gồm ghi chú chi tiết để cung cấp bối cảnh. Ứng dụng cũng giúp bạn lấy lại tập trung với một lời nhắc nhở nhẹ nhàng trên màn hình: ‘Đây là việc cần làm ngay bây giờ.’

Tính năng #4: Trợ lý cuộc họp

qua Motion

Ứng dụng Motion tự động hóa lịch trình của bạn với trợ lý cuộc họp AI. Bạn có thể cài đặt các khung giờ ưa thích, cho phép đặt lịch chỉ trong các khung giờ bạn muốn gặp. Nó cũng có thể xác định ai có sẵn để thực hiện các công việc và phối hợp nhóm một cách dễ dàng.

👀 Bạn có biết? Chỉ 18% người dùng có hệ thống quản lý thời gian chuyên dụng.

Nó cũng cho phép bạn tùy chỉnh trang đặt lịch của mình với thương hiệu của bạn, thời gian cuộc họp lý tưởng và các mẫu cho các trường hợp sử dụng khác nhau để làm nổi bật thương hiệu của bạn.

Giá của Motion*

Pro AI: $29/người dùng được cấp phép/tháng

Trí tuệ nhân tạo cho kinh doanh: $49/người dùng được cấp phép/tháng

*Kiểm tra trang web của công cụ để biết giá cả mới nhất.

📚 Xem thêm: Các ứng dụng thay thế tốt nhất cho Motion

Blitzit vs. Motion: So sánh tính năng

Blitzit và Motion chia sẻ cùng một triết lý về quản lý thời gian và công việc: giúp bạn tận dụng ngày làm việc hiệu quả hơn. Tuy nhiên, hai ứng dụng tiếp cận vấn đề này theo cách khác nhau. Để xem ứng dụng nào phù hợp hơn, hãy xem xét kỹ bảng so sánh!

1. Giao diện người dùng và trải nghiệm

Blitzit được thiết kế để tập trung. Giao diện tối giản, danh sách việc cần làm có thể thu gọn và đồng hồ đếm giờ tác vụ luôn hiển thị trong chế độ xem công việc, giúp bạn không bao giờ phải băn khoăn về việc tiếp theo cần làm.

Motion tập trung vào sự phức tạp. Ứng dụng này được thiết kế cho những người cần quản lý công việc, cuộc họp, hạn chót và hợp tác nhóm.

🏆 Người chiến thắng: Blitzit dành cho những ai coi trọng sự rõ ràng về nhận thức hơn là kiểm soát. Ứng dụng mang lại trải nghiệm người dùng tập trung hơn cho năng suất làm việc cá nhân.

2. Tính linh hoạt và kiểm soát lịch trình

Blitzit không lên lịch cho các công việc của bạn. Bạn tự đặt ưu tiên và ước lượng thời gian, và ứng dụng sẽ giúp bạn duy trì tiến độ với các đếm ngược và đồng hồ bấm giờ. Ứng dụng này lý tưởng nếu bạn muốn lập kế hoạch cho ngày của mình và tuân thủ nó một cách thủ công.

Mặt khác, bạn có thể nhập các công việc vào Motion để tổ chức lịch trình của mình, tính đến các cuộc họp, giờ làm việc và thời gian cao điểm năng lượng. Nếu có ưu tiên mới xuất hiện, lịch trình ngày của bạn cũng sẽ được điều chỉnh lại để phù hợp với nó.

🏆 Người chiến thắng: Motion với khả năng quản lý sự không chắc chắn nhờ tính năng tự động lên lịch thông minh.

3. Quản lý công việc

Blitzit tập trung vào động lực. Các công việc được hiển thị trong một bảng điều khiển tập trung, sắp xếp theo mức độ ưu tiên, và bạn thực hiện chúng với ước lượng thời gian, đếm ngược và phản hồi trực quan.

Motion tự động thêm công việc vào lịch của bạn, kèm theo ngày đáo hạn, nhắc nhở và sắp xếp lại động dựa trên khả năng sẵn có.

🏆 Người chiến thắng: Blitzit dành cho những người dùng muốn hơn một danh sách công việc cần làm.

4. Quản lý nhóm và dự án

Ứng dụng này không có gì để so sánh. Blitzit được thiết kế dành cho cá nhân. Không có chế độ xem nhóm, bảng công việc chung hoặc tính năng phân công. Đó là bạn, danh sách công việc của bạn và đồng hồ đếm giờ của bạn.

Motion được thiết kế dành cho các nhóm. Ứng dụng tự động cập nhật trạng thái công việc, điều chỉnh dòng thời gian dựa trên tiến độ và phân phối lại khối lượng công việc nếu có thành viên chậm tiến độ. Nó hoạt động như một quản lý dự án im lặng, tối ưu hóa mọi thứ trong nền mà không cần sự can thiệp của bạn.

🏆 Người chiến thắng: Motion nhờ khả năng quản lý tự động.

5. Theo dõi thời gian và phân tích

Blitzit đi vào chi tiết. Nó đang theo dõi thời gian thực hiện công việc so với thời gian bạn dự kiến. Bạn sẽ nhận được biểu đồ độ chính xác, tóm tắt công việc hàng ngày và phân tích theo giờ, ngày và tháng.

Motion có phạm vi tập trung rộng hơn. Ứng dụng sẽ thông báo cho bạn khi các công việc hoàn thành và dự án đúng tiến độ, nhưng không cung cấp nhiều thông tin về cách bạn sử dụng thời gian cá nhân. Ứng dụng tập trung vào kết quả, không phải phản ánh.

🏆 Người chiến thắng: Blitzit với các công cụ nhận thức bản thân. Nó giúp bạn hiểu cách bạn đang thực hiện công việc.

6. Quyền truy cập thiết bị và phạm vi nền tảng

Blitzit hiện chỉ hỗ trợ trên máy tính để bàn (Windows/macOS) với tích hợp giới hạn với Lịch Google và Notion. Điều này có thể gây bất tiện nếu bạn thường xuyên di chuyển hoặc chuyển đổi giữa các thiết bị.

Motion có mặt ở mọi nơi để giúp cuộc sống dễ dàng hơn: máy tính để bàn, web và thiết bị di động. Bạn có thể kiểm tra công việc trên tàu điện, điều chỉnh công việc trong giờ nghỉ trưa hoặc tham gia cuộc họp từ điện thoại của mình.

🏆 Người chiến thắng: Motion nhờ tính linh hoạt của nền tảng và tích hợp công việc - cuộc sống hiện đại.

7. Giá trị so với chi phí

Blitzit là ứng dụng mua một lần – đơn giản, minh bạch và tiết kiệm chi phí. Bạn chỉ cần thanh toán một lần và không phải trả thêm phí. Ứng dụng này phù hợp cho người dùng cá nhân muốn sử dụng với giá trị lâu dài mà không phải trả phí định kỳ.

Motion hoạt động theo mô hình đăng ký, với mức giá tăng theo tính năng và kích thước nhóm. Nếu bạn chỉ sử dụng cho bản thân, chi phí có thể khá cao.

🏆 Kết quả: Hòa. Blitzit thắng về độ đơn giản và giá trị lâu dài cho người dùng cá nhân. Motion đáng đầu tư nếu bạn đang quản lý sự phức tạp ở quy mô lớn.

Blitzit vs. Motion trên Reddit

Chúng tôi cũng đã tìm kiếm trên Reddit để xem người dùng thực tế nói gì về Blitzit và Motion.

Một người dùng đã rất hào hứng với trải nghiệm của mình với Blitzit:

Tôi thực sự yêu thích giao diện người dùng (UI) và cách bạn có thể thêm ghi chú và công việc con một cách nhanh chóng và dễ dàng. Các công việc của bạn được chia thành 4 phần trong bất kỳ danh sách công việc nào bạn chọn: Backlog – This Week – Today và Đã xong.

Tôi thực sự yêu thích giao diện người dùng (UI) và cách bạn có thể thêm ghi chú và công việc con một cách nhanh chóng và dễ dàng. Các công việc của bạn được chia thành 4 phần trong bất kỳ danh sách công việc nào bạn chọn: Backlog – This Week – Today và Đã xong.

Một người dùng khác cho rằng Blitzit có tiềm năng, nhưng cho biết:

Nó hơi chậm, chưa hoàn thiện và cũng khá đắt!

Nó hơi chậm, chưa hoàn thiện và cũng khá đắt!

Mặt khác, một người dùng đã đưa ra lập luận thuyết phục cho Motion:

Motion sẽ tự động điều chỉnh lại các khối thời gian của bạn khi bạn thêm công việc mới hoặc thay đổi ngày đáo hạn. Nếu lịch trình hoặc danh sách công việc của bạn khá cố định, lợi ích không quá lớn, nhưng đối với tôi, tôi liên tục nhận được các công việc mới với các mức độ ưu tiên và cấp bách khác nhau trong suốt cả ngày.

Motion sẽ tự động điều chỉnh lại các khối thời gian của bạn khi bạn thêm công việc mới hoặc thay đổi ngày đáo hạn. Nếu lịch trình hoặc danh sách công việc của bạn khá cố định, lợi ích không quá lớn, nhưng đối với tôi, tôi liên tục nhận được các công việc mới với các mức độ ưu tiên và cấp bách khác nhau trong suốt cả ngày.

Dưới đây là ý kiến của một người dùng Reddit khác về Motion:

Tôi thực sự thích nó trong một thời gian. Nó hoạt động rất tốt khi tôi có nhiều công việc nhỏ xen kẽ với các cuộc họp thường xuyên hoặc công việc có thời gian cụ thể. Khi tôi chuyển sang quy trình làm việc cho các dự án lớn yêu cầu thời gian tập trung dài, nó dần mất đi hiệu quả và tôi không thể biện minh cho chi phí.

Tôi thực sự thích nó trong một thời gian. Nó hoạt động rất tốt khi tôi có nhiều công việc nhỏ xen kẽ với các cuộc họp thường xuyên hoặc công việc có thời gian cụ thể. Khi tôi chuyển sang quy trình làm việc cho các dự án lớn yêu cầu thời gian tập trung dài, nó dần mất đi hiệu quả và tôi không thể biện minh cho chi phí.

👀 Bạn có biết? Nhân viên chuyển đổi giữa các ứng dụng 1.200 lần mỗi ngày, tương đương gần 4 giờ mỗi tuần để điều chỉnh sự tập trung, hoặc 9% thời gian công việc hàng năm của nhân viên.

Cuộc họp với ClickUp — Giải pháp thay thế tốt nhất cho Blitzit và Motion

Khác với Blitzit và Motion, thường yêu cầu tích hợp hoặc sử dụng nhiều ứng dụng khác nhau, ClickUp tập trung tất cả công cụ, nền tảng và bối cảnh của bạn dưới một mái nhà.

Các công cụ quản lý thời gian và công việc rất hữu ích. Nhưng khi công việc của bạn nằm trong một công cụ, tin nhắn và trò chuyện trong một công cụ khác, và bạn còn có một bộ công cụ AI khác cho Agents và tạo nội dung, tình trạng "Work Sprawl" sẽ xuất hiện. Và sớm thôi, bạn sẽ mất nhiều thời gian để chuyển đổi giữa các công cụ (và trả phí cho nhiều gói đăng ký) chỉ để có được bối cảnh đầy đủ về công việc của mình.

Đó chính là lúc ClickUp phát huy tác dụng. Từ danh sách việc cần làm đơn giản đến hệ thống quản lý dự án phức tạp, được hỗ trợ bởi trí tuệ nhân tạo (AI) và đạt tiêu chuẩn doanh nghiệp, hệ thống tác vụ linh hoạt của ClickUp có thể thích ứng với bất kỳ quy trình làm việc nào. Bạn có thể tạo, giao, ưu tiên và theo dõi công việc một cách dễ dàng, đảm bảo không có gì bị bỏ sót.

ClickUp AI là một bước đột phá trong lĩnh vực này. ClickUp Brain và BrainGPT tận dụng trí tuệ nhân tạo (AI) tiên tiến để tự động hóa công việc lặp đi lặp lại, đề xuất các bước tiếp theo và thậm chí tóm tắt các cuộc họp hoặc tài liệu. Điều này có nghĩa là bạn sẽ dành ít thời gian hơn cho các cập nhật thủ công và tập trung nhiều hơn vào những việc quan trọng. Mặc dù Blitzit và Motion có những ưu điểm riêng, nhưng độ rộng và trí tuệ của các tính năng được hỗ trợ bởi AI của ClickUp là điều khó có thể sánh kịp.

ClickUp Brain tạo ra một lớp thần kinh trên không gian làm việc của bạn, liên tục lập bản đồ các mối quan hệ giữa các công việc, tài liệu và con người. Điều này cho phép nó thực hiện ba điều tốt hơn bất kỳ ứng dụng nào khác:

Hiểu rõ ai đang làm gì và tiến độ công việc của họ để xây dựng sơ đồ mối quan hệ và tự động hóa việc theo dõi tiến độ, xác định các rào cản và đề xuất các bước tiếp theo.

Sử dụng xử lý ngôn ngữ tự nhiên để hiểu những gì cần làm, ai nên thực hiện và thời hạn hoàn thành để phân công công việc sau cuộc họp hoặc trong cuộc trò chuyện nhóm trên ClickUp.

Tạo báo cáo hàng ngày tùy chỉnh cho từng thành viên trong nhóm — những gì họ đã làm hôm qua, những gì tiếp theo và những khó khăn họ gặp phải dựa trên dữ liệu thời gian thực.

Xem cách ClickUp Brain tạo ra một bản cập nhật có cấu trúc chỉ với một lệnh duy nhất👇

Dưới đây là một số lý do tại sao ClickUp có thể là giải pháp lý tưởng của bạn để tổ chức và quản lý khối lượng công việc.

ClickUp’s One Up #1: Quản lý công việc

ClickUp Nhiệm vụ kết nối mọi phần của quy trình công việc của bạn thông qua tự động hóa, ưu tiên thông minh và tích hợp mượt mà. Các công việc của bạn được quản lý tại nơi bạn làm việc với nhiều lớp chi tiết: người được giao nhiệm vụ, ưu tiên, công việc con, phụ thuộc và nhiều hơn nữa để thông tin được tổ chức một cách khoa học.

📌 Ví dụ, giả sử có một lỗi sản phẩm được báo cáo.

Trong Blitzit, bạn sẽ tạo công việc và chặn thời gian để xử lý nó một cách thủ công.

Trong Motion, bạn có thể thêm công việc và để thuật toán tự động sắp xếp nó vào lịch trình của bạn.

Nhưng trong ClickUp, bạn có thể tự động tạo công việc từ biểu mẫu gửi, gắn nó vào bảng sprint, thông báo cho người quản lý phát triển, liên kết nó với phản hồi của khách hàng trong ClickUp Docs và đang theo dõi tác động của nó trên bảng điều khiển trực tiếp mà không cần chuyển đổi ứng dụng.

Công việc đó trở thành một phần của hệ thống lớn hơn, có thể hiển thị.

Quản lý công việc, kích hoạt Agents và theo dõi tiến độ với nhiệm vụ ClickUp

ClickUp cũng giúp tránh các vấn đề thường gặp trong quản lý công việc.

Công việc trùng lặp? Bạn có thể thêm cùng một công việc vào nhiều danh sách công việc, đảm bảo mọi người thực hiện công việc dựa trên một phiên bản duy nhất.

Quyền sở hữu không rõ ràng? Giao nhiệm vụ cho nhiều người đóng góp với trách nhiệm dựa trên vai trò.

Không chắc chắn về ưu tiên? ClickUp cho phép bạn đánh dấu mức độ khẩn cấp và sử dụng tự động hóa để nâng cấp chúng khi hạn chót đến gần hoặc gặp trở ngại.

⭐️ Bonus: Trợ lý AI trong ClickUp Các trợ lý AI của ClickUp tự động hóa các quy trình thường xuyên và xử lý các công việc lặp đi lặp lại, giúp nhóm của bạn tập trung vào công việc có tác động cao. Trải nghiệm năng suất ở mức độ cao hơn khi các trợ lý AI chủ động quản lý quy trình làm việc và đảm bảo các dự án của bạn luôn tiến triển.

Trong khi Blitzit và Motion thường giả định một cách làm việc cụ thể, ClickUp được thiết kế cho mọi quy trình công việc. Bạn có thể áp dụng các mẫu và loại công việc dựa trên hoạt động của nhóm.

📌 Ví dụ, mẫu danh sách việc cần làm hàng ngày ClickUp giúp bạn quản lý ngày làm việc mà không cảm thấy quá tải. Hệ thống này tập trung mọi thứ từ các công việc nhỏ đến các cột mốc quan trọng vào một chế độ xem động.

Nó cũng tích hợp với hệ sinh thái quản lý công việc rộng lớn của ClickUp, kết nối các ưu tiên hàng ngày của bạn với các dự án lớn hơn, quy trình làm việc hoặc mục tiêu.

Tải mẫu miễn phí Lập kế hoạch, ưu tiên và theo dõi các trách nhiệm hàng ngày của bạn trong mẫu danh sách việc cần làm hàng ngày ClickUp.

Dưới đây là cách mẫu này có thể giúp bạn:

Sắp xếp các công việc hàng ngày vào các danh mục rõ ràng bằng cách sử dụng các Trường Tùy chỉnh như địa điểm, loại hoặc mức độ ưu tiên.

Lập kế hoạch và ưu tiên những việc quan trọng mỗi sáng bằng Bảng trắng ClickUp.

Đặt hạn chót và nhắc nhở để duy trì tiến độ công việc suốt cả ngày.

Theo dõi tiến độ theo thời gian thực với các chế độ xem ClickUp như Xem dạng danh sách công việc, Lịch hoặc Kanban để tăng cường tập trung và động lực.

👀 Bạn có biết? 60,2% khách hàng của ClickUp tiết kiệm được 3+ giờ mỗi tuần.

ClickUp’s One Up #2: Theo dõi dòng thời gian dự án và ước tính thời gian.

ClickUp Dự án Theo dõi Thời gian được thiết kế để đảm bảo trách nhiệm, tính hiển thị và bối cảnh, và nó được tích hợp trực tiếp vào cách các công việc hoạt động. Mỗi mục nhập thời gian đều được liên kết với một công việc cụ thể, công việc con hoặc mục tiêu, do đó luôn có sự rõ ràng về thời gian đã dành và tại sao nó quan trọng.

Nó cũng hiểu rằng không phải mọi thứ đều diễn ra theo lịch trình. Bạn có thể thêm thời gian thủ công, điều chỉnh các mục nhập hoặc ghi lại thời gian theo lô thông qua chế độ xem bảng chấm công, điều mà các nhóm thường cần trong các cuộc kiểm toán, hóa đơn hoặc dọn dẹp cuối tuần.

Tạo bảng chấm công tùy chỉnh với ClickUp Dự án theo dõi thời gian

Tất cả những thông tin này được tổng hợp vào các báo cáo thông minh giúp bạn đưa ra quyết định tốt hơn. Bạn có thể so sánh thời gian thực tế đã sử dụng với ước lượng thời gian, theo dõi thời gian phân phối trong nhóm của mình và phát hiện các trường hợp vượt quá thời gian lặp lại trước khi chúng trở thành các mô hình tốn kém.

Bạn sẽ biết chính xác nơi và lý do tại sao nếu một dự án liên tục vượt quá dự toán.

Và không chỉ dừng lại ở việc theo dõi. Với ClickUp Time Estimates, bạn có thể đặt ước lượng thời gian chi tiết cho từng thành viên trong một công việc, bao gồm cả cấp độ công việc con. ClickUp sau đó tổng hợp những thông tin này thành dự báo nỗ lực cho các dự án và danh sách công việc của bạn.

Phân chia ước lượng thời gian ClickUp giữa các thành viên trong nhóm trên các công việc và công việc con.

📌 Ví dụ, trong chế độ xem Khối lượng công việc, bạn sẽ ngay lập tức nhận thấy nếu thời gian được giao cho ai đó vượt quá sức chứa sẵn có của họ. Chế độ xem Lịch và Box cho phép bạn kéo và điều chỉnh các công việc đó theo thời gian thực. Điều đó có nghĩa là ít phải điều chỉnh lịch trình một cách phản ứng và nhiều hơn là giải quyết vấn đề một cách chủ động.

📖 Xem thêm: Cách theo dõi thời gian dành cho các công việc và dự án một cách hiệu quả

💟 Bonus: ClickUp BrainGPT là ứng dụng máy tính AI thế hệ mới, kết nối với tất cả các ứng dụng mục yêu thích của bạn, mang đến tự động hóa thông minh, nghiên cứu và hợp tác cho toàn bộ quy trình công việc của bạn — không chỉ riêng ClickUp. Nó được thiết kế để trở thành trung tâm AI tất cả trong một của bạn, giúp bạn làm việc thông minh hơn, nhanh hơn và hiệu quả hơn trên mọi nền tảng bạn sử dụng. Trung tâm năng suất tích hợp: Tập hợp tất cả các công cụ AI và thông tin phân tích của bạn vào một nơi, giúp việc hợp tác và hoàn thành nhiều công việc hơn trở nên dễ dàng hơn.

Hoạt động trên tất cả các ứng dụng của bạn: Kết nối mượt mà với các ứng dụng như ClickUp, Zoom, Slack, Google Drive, GitHub và nhiều ứng dụng khác, giúp bạn quản lý công việc và tự động hóa công việc trên toàn bộ quy trình làm việc của mình.

Tính năng chuyển đổi giọng nói thành văn bản: Cho phép bạn sử dụng giọng nói để đưa ra lệnh, ghi chú và tương tác rảnh tay với Không gian Làm việc của mình. Cho phép bạn sử dụng giọng nói để đưa ra lệnh, ghi chú và tương tác rảnh tay với Không gian Làm việc của mình.

Truy cập vào nhiều mô hình ngôn ngữ lớn (LLM) hàng đầu: Cho phép bạn lựa chọn và sử dụng các mô hình AI hàng đầu như ChatGPT, Claude và Gemini cho các công việc khác nhau, tất cả từ một nơi duy nhất.

Tự động hóa đa nền tảng: Tự động hóa các quy trình phức tạp, nhiều bước liên quan đến nhiều ứng dụng và dịch vụ khác nhau.

Hỗ trợ theo ngữ cảnh: Cung cấp hỗ trợ thông minh, cá nhân hóa dựa trên công việc bạn đang thực hiện và các ứng dụng bạn đang sử dụng.

ClickUp One Up #3: Quản lý lịch

Lịch ClickUp là một phần của hệ sinh thái chung với các công việc, tài liệu, mục tiêu và theo dõi thời gian của bạn. Nó tạo ra các bản ghi tìm kiếm được, tự động gán các công việc cần thực hiện và liên kết mọi thứ trở lại công việc hoặc tài liệu liên quan sau cuộc họp.

Quản lý lịch trình của bạn với ClickUp Calendar

Mặc dù Motion cũng cung cấp tính năng tự động lên lịch, nhưng nó thiếu sự tích hợp sâu rộng của ClickUp trên các không gian làm việc. Trong Motion, bạn làm việc trên lịch. Trong ClickUp, lịch của bạn hoạt động cùng với các công việc, dòng thời gian, tài liệu và mọi thứ khác mà bạn đang quản lý.

Và đối với việc phối hợp nhóm, ClickUp có thể so sánh thời gian rảnh, lập lịch trình cho các nhóm, chia sẻ lịch và gửi liên kết lịch trình thông minh với thời gian cuộc họp được AI đề xuất.

Bạn cũng có thể bắt đầu với mẫu lịch và danh sách việc cần làm ClickUp Calendar To-Do List Template để giữ cho quy trình làm việc đơn giản. Mẫu này cung cấp cho bạn cái nhìn trực quan theo thời gian thực về tất cả các công việc của bạn trong định dạng lịch, giúp bạn chia nhỏ chúng thành các nhiệm vụ có thể quản lý được.

Sau khi thêm nó vào không gian làm việc của bạn, bạn có thể tùy chỉnh thêm, mời cộng tác viên và sử dụng nó như một nền tảng khởi động cho kế hoạch dự án, từ năng suất cá nhân đến hoạt động của toàn nhóm. Bạn cũng có thể lên lịch công việc trực tiếp từ mẫu này, giao chủ sở hữu, theo dõi hạn chót và xem tiến độ mà không cần chuyển đổi giữa các công cụ.

Davide Mameli, Giám đốc đơn vị kinh doanh tại ICM. S (thuộc Accenture), cho biết:

Trước khi sử dụng ClickUp, chúng tôi thực hiện công việc trên hai công cụ riêng biệt. Việc phải thường xuyên chuyển đổi giữa một công cụ quản lý công việc và một công cụ khác cho việc lập tài liệu đã gây ra sự kém hiệu quả cho nhóm của chúng tôi.

Trước khi sử dụng ClickUp, chúng tôi thực hiện công việc trên hai công cụ riêng biệt. Việc phải thường xuyên chuyển đổi giữa một công cụ quản lý công việc và một công cụ khác cho việc lập tài liệu đã gây ra sự kém hiệu quả cho nhóm của chúng tôi.

Trong khi Blitzit và Motion cung cấp các tính năng quản lý công việc và thời gian cơ bản, ClickUp mang đến một nền tảng toàn diện, được hỗ trợ bởi trí tuệ nhân tạo (AI), giúp thay đổi cách bạn làm công việc. Với các tính năng như ClickUp Brain, Brain MAX, ClickUp AI Notetaker và Lịch tích hợp, ClickUp không chỉ giúp bạn quản lý công việc mà còn giúp bạn nắm vững chúng.

Chọn ClickUp cho Quản lý Thời gian và Công việc

Trong khi Blitzit và Motion cung cấp tính năng lập lịch thông minh và tự động hóa công việc, ClickUp tích hợp tất cả—công việc, quản lý thời gian, theo dõi tiến độ, lịch và tài liệu—vào một nền tảng duy nhất, được tích hợp chặt chẽ.

Một bản ghi thời gian, cuộc họp hoặc nhiệm vụ không chỉ là một mục nhập riêng lẻ; nó là một phần của quy trình làm việc lớn hơn với bối cảnh, hợp tác và tính liên tục được tích hợp sẵn. Từ việc ước tính nỗ lực đến theo dõi quá trình thực hiện, ClickUp cung cấp cho các nhóm thông tin về "gì", "khi nào", "tại sao" và "bước tiếp theo".

Nếu bạn đang tìm kiếm hơn một ứng dụng lịch hoặc quản lý công việc với hệ thống kết nối có thể mở rộng theo quy mô dự án và đội ngũ của bạn, ClickUp là lựa chọn rõ ràng nhất.

Đăng ký ClickUp ngay hôm nay và quản lý thời gian hiệu quả để có một quy trình làm việc không thể cản trở.