Cách viết kế hoạch kinh doanh bất động sản mang lại kết quả

Bạn đang gặp khó khăn trong việc mở rộng kinh doanh bất động sản của mình vượt ra ngoài các giao dịch giới thiệu và giao dịch đơn lẻ? Hay có thể bạn đang bước vào một thị trường mới nhưng chưa có hướng đi rõ ràng về việc xác định vị trí thương hiệu, phân bổ ngân sách hoặc đạt được mục tiêu doanh số.

Đó chính là nơi phần lớn các chuyên gia bất động sản gặp khó khăn, không phải vì thiếu tham vọng, mà vì thiếu một kế hoạch vững chắc. Một kế hoạch kinh doanh được xây dựng kỹ lưỡng là bản thiết kế cho sự phát triển bền vững.

Trong hướng dẫn này, chúng tôi sẽ hướng dẫn bạn cách viết một kế hoạch kinh doanh bất động sản phù hợp với mục tiêu doanh thu của bạn, xác định rõ phân khúc thị trường của bạn và giúp bạn cạnh tranh chiến lược trong một thị trường đông đúc.

Tại sao Gói Doanh nghiệp bất động sản lại quan trọng?

Nhiều người cho rằng việc bán nhà chỉ cần sự quyến rũ và nỗ lực. Và đúng là những yếu tố đó có thể giúp ích, nhưng chúng sẽ không thể giúp bạn vượt qua mùa kinh doanh chậm, khách hàng khó tính hay thị trường biến động.

Bạn hỏi, “Điều gì sẽ?”

Câu trả lời chính là một kế hoạch kinh doanh bất động sản có công việc hiệu quả phía sau hậu trường.

Dưới đây là lý do tại sao việc có một kế hoạch kinh doanh lại quan trọng:

Nó giúp bạn xác định mục tiêu: Thay vì chỉ nói “Tôi muốn đóng nhiều giao dịch hơn”, bạn có thể phân tích sứ mệnh và tầm nhìn của mình và chỉ ra cách bạn sẽ đạt được điều đó

Nó giúp bạn tập trung: Khi mọi thứ trở nên bận rộn (và điều đó sẽ xảy ra), kế hoạch kinh doanh bất động sản của bạn sẽ giúp bạn giữ vững lập trường và đang theo dõi

Nó giúp chiến lược marketing của bạn trở nên có mục tiêu: Thay vì đăng bài một cách ngẫu nhiên và hy vọng vào kết quả tốt, bạn sẽ tiếp cận đúng đối tượng với thông điệp phù hợp

*giúp quản lý ngân sách: Gói Doanh nghiệp bất động sản sẽ chi tiết hóa nơi bạn nên đầu tư và nơi cần cắt giảm chi phí.

*nó giúp bạn chịu trách nhiệm tài khoản: Cài đặt mục tiêu hàng quý hoặc hàng tháng giúp bạn đang theo dõi mục tiêu và đo lường tiến độ

🧠 Thú vị: Nhà Trắng có 132 phòng, 35 nhà vệ sinh, và sáu tầng với 412 cửa, 147 cửa sổ, 28 lò sưởi, tám cầu thang và ba thang máy. Hãy tưởng tượng khoản hoa hồng khổng lồ nếu đó là một danh sách công việc riêng tư!

Cách cài đặt mục tiêu thực tế cho kinh doanh bất động sản của bạn

Trước khi bắt tay vào viết một kế hoạch kinh doanh bất động sản hoàn chỉnh, bạn cần có những mục tiêu thực sự khả thi.

Bạn có thể đặt mục tiêu cao ngay từ đầu không? Chắc chắn rồi.

Nhưng nếu mục tiêu của bạn quá cao, chúng sẽ nhanh chóng làm suy giảm sự tự tin của bạn.

Mục tiêu thực tế sẽ giúp bạn xác định hướng đi, tạo sự rõ ràng và duy trì động lực ổn định, từ đó bạn có thể sử dụng để xây dựng một kinh doanh bất động sản bền vững. Hãy coi việc cài đặt mục tiêu là điểm xuất phát, chứ không phải là điều phụ thuộc sau cùng.

Dưới đây là một số chiến lược cài đặt mục tiêu mà bạn có thể áp dụng:

Đặt ra các mục tiêu phù hợp với mô hình kinh doanh của bạn

Mục tiêu của bạn cần phải phù hợp với kế hoạch kinh doanh. Bạn tập trung vào khối lượng (nhiều giao dịch nhỏ) hay giá trị (ít giao dịch có giá trị cao)? Xác định điều này ngay từ đầu, sau đó xây dựng chiến lược doanh thu, khách hàng và tiếp thị của bạn dựa trên mô hình đó.

Sau khi đã xác định rõ mô hình kinh doanh của mình, hãy phân tích mục tiêu tổng thể thành các bước nhỏ, có thể thực hiện được. Một phương pháp dựa trên khối lượng có thể yêu cầu đang theo dõi việc tạo ra khách hàng tiềm năng và các hoạt động theo dõi hàng tuần.

Các giao dịch có giá trị cao, tuy nhiên, đòi hỏi phải tập trung vào việc xây dựng mối quan hệ và định vị bản thân như một chuyên gia thị trường. Vì mỗi mô hình sử dụng các chiến lược khác nhau, bạn phải lựa chọn mô hình phù hợp nhất để đạt được mục tiêu của mình.

💡 Mẹo chuyên nghiệp: Chia nhỏ mục tiêu doanh thu hàng năm thành các cột mốc quý bằng ClickUp Goals. Như vậy, bạn luôn hành động có chủ đích - không chỉ phản ứng với thị trường.

Sử dụng kết quả hoạt động dán trong quá khứ và các tiêu chuẩn thị trường làm cơ sở tham chiếu

Công việc vất vả là điều không thể thiếu trong bất kỳ lĩnh vực kinh doanh nào. Tuy nhiên, bạn cần phải hiểu rõ khả năng của mình đến từng chi tiết trước khi cài đặt mục tiêu kinh doanh bất động sản. Điều này sẽ giúp bạn tránh được tình trạng kiệt sức và duy trì động lực để đạt được những mục tiêu đó trong dài hạn.

Nhưng làm thế nào để xác định mục tiêu thực tế?

Bạn cần có các số liệu tham khảo dựa trên dữ liệu và một tầm nhìn rõ ràng về các cam kết bổ sung của mình. Hãy bắt đầu với các số trong quá khứ của bạn. Nếu bạn mới bắt đầu, hãy sử dụng các con số trung bình của thị trường địa phương làm cơ sở.

📌 Ví dụ, nếu các đại lý trong khu vực của bạn trung bình thực hiện 15 giao dịch mỗi năm, đừng vội đặt mục tiêu 40 ngay lập tức. Hãy lập kế hoạch cho 10 đến 20 giao dịch. Hãy trò chuyện với đồng nghiệp trong ngành và tìm hiểu họ phải dành bao nhiêu giờ mỗi tuần để đạt được những con số đó. Điều này giúp bạn hiểu rõ thực tế của ngành nghề - để mục tiêu của bạn vẫn mang tính truyền cảm hứng và khả thi.

Đặt ra các dòng thời gian để biến mục tiêu thành commit, không phải là mong muốn

Một mục tiêu không có dòng thời gian dễ bị bỏ qua. Khi bạn đính kèm tệp đính kèm, bạn chuyển nó từ ‘điều tôi muốn’ thành ‘điều tôi đang làm’ hoặc ‘việc cần làm’. Dòng thời gian giúp bạn chịu trách nhiệm, đo lường được và tiến về phía trước.

Dưới đây là một số gợi ý cho bạn:

sử dụng các sprint 90 ngày:* Chia các mục tiêu hàng năm thành các giai đoạn 3 tháng. Thời gian đủ ngắn để duy trì sự tập trung nhưng đủ dài để thấy kết quả

Đặt ngày bắt đầu, không chỉ là hạn chót: Đừng chỉ nói, ‘Đóng 15 giao dịch vào tháng 12.’ Thay vào đó, nên là ‘Bắt đầu tiếp cận khách hàng tiềm năng hàng tuần vào ngày 1 tháng 5.’

Đồng bộ hóa dòng thời gian của bạn với mùa vụ và xu hướng thị trường: Phân tích nhu cầu thị trường và xu hướng thị trường để điều chỉnh chiến lược hành động của bạn cho phù hợp với sở thích và nhu cầu của khách hàng mục tiêu

Các điểm kiểm tra tích hợp: Cài đặt các cuộc họp kiểm tra giữa tháng hoặc hàng tháng để đánh giá tiến độ và điều chỉnh. Giữ động lực mà không bị quá tải và linh hoạt mà không mất đà

Xác định đối tượng tiếp thị dựa trên phạm vi tiếp cận, tính liên quan và tính thường xuyên

Đừng chỉ nói ‘Tôi muốn phát triển sự hiện diện trên Instagram của mình’. Điều đó quá mơ hồ và sẽ không giúp bạn lập kế hoạch kinh doanh bất động sản.

Xác định "sự phát triển" đối với bạn là gì. Đó là tỷ lệ chuyển đổi khách hàng tiềm năng? Số lượng người theo dõi? Mức độ tương tác? Sau đó, chọn một kênh phù hợp với thị trường mục tiêu và đối tượng của bạn, và cài đặt một lịch trình nội dung mà bạn có thể tuân thủ. Tiếp theo, đang theo dõi các chỉ số chính và dự án tài chính để xem liệu nỗ lực tiếp thị của bạn có mang lại kết quả hay không.

📌 Ví dụ: Tôi cần đăng ba video ngắn hàng tuần để thu hút người mua nhà lần đầu, với mục tiêu tạo ra ít nhất 10 tin nhắn trực tiếp (DM) chất lượng mỗi tháng.

💡 Mẹo chuyên nghiệp: Cài đặt mục tiêu SMART (Cụ thể, Đo lường được, Có thể đạt được, Phù hợp và Có thời hạn) cho kinh doanh của bạn và biến các đối tượng mơ hồ thành các kế hoạch hành động cụ thể. Thay vì nói “Hãy tăng doanh số bán hàng,” bạn nên hướng đến “Hãy đóng xyz giao dịch trong quý tới.”

Thực hiện phân tích SWOT

Xây dựng khung phân tích SWOT (Điểm mạnh, Điểm yếu, Cơ hội và Thách thức) và đánh giá các tham số này so với mục tiêu kinh doanh của bạn. Yếu về tiếp thị kỹ thuật số?

Nếu tiếp thị kỹ thuật số không phải là thế mạnh của bạn, hãy bắt đầu bằng việc xây dựng nền tảng cơ bản — hoặc thuê ngoài cho các chuyên gia. Nhận thấy cơ hội trong phân khúc nhà ở cao cấp? Đầu tư vào chứng chỉ chuyên môn hoặc tham gia các sự kiện networking trong ngành để nâng cao lợi thế cạnh tranh của bạn.

👀 Bạn có biết? Albert Humphrey, một chuyên gia tư vấn kinh doanh người Mỹ, ban đầu đã làm việc trên một dự án có tên ‘Project SOFT’ (Satisfactory, Opportunity, Fault, Threat) nhằm cải thiện kế hoạch dài hạn cho các công ty trong danh sách Fortune 500. Dự án này sau đó đã phát triển thành phân tích SWOT.

Cách xác định và hiểu rõ thị trường mục tiêu của bạn

Bạn không thể chỉ đơn giản là giới thiệu một biệt thự ven biển cho người đang tìm kiếm một căn nhà gỗ trong rừng. Bạn cần phải giới thiệu đúng bất động sản cho đúng đối tượng mục tiêu, nhưng trước tiên, bạn phải xác định chính xác ai là đối tượng mục tiêu của mình.

Dưới đây là một số lời khuyên để giúp bạn:

Hãy nghĩ đến địa phương và chuyên môn cụ thể: Chọn khu vực và lĩnh vực chuyên môn của bạn. Bạn là chuyên gia hàng đầu về căn hộ chung cư trong thành phố, khu vực ngoại ô thân thiện với gia đình hay cho thuê nhà nghỉ dưỡng?

Xác định rõ đối tượng khách hàng: Tránh sử dụng các thuật ngữ mơ hồ như ‘người mua’ hoặc ‘người thuê’. Họ là những chuyên gia trẻ, người về hưu, nhà đầu tư hay gia đình đang phát triển?

Nghiên cứu đối thủ cạnh tranh: Thực hiện phân tích đối thủ cạnh tranh và phân tích thị trường để tìm hiểu loại khách hàng mà các đại lý khác đang đặt mục tiêu trong khu vực của bạn, những gì họ đang làm tốt và những gì bạn có thể làm tốt hơn

Hãy để dữ liệu dẫn dắt bạn: Sử dụng các công cụ như Zillow, báo cáo MLS, dữ liệu điều tra dân số địa phương và Sử dụng các công cụ như Zillow, báo cáo MLS, dữ liệu điều tra dân số địa phương và phần mềm quản lý quan hệ khách hàng (CRM) miễn phí để hiểu ai đang di chuyển, họ đang đi đâu và họ đang tìm kiếm điều gì

xây dựng hồ sơ khách hàng mục tiêu:* Tạo các hồ sơ mẫu với các thông tin khóa như nghề nghiệp, thu nhập, phong cách sống và mục tiêu để điều chỉnh thông điệp của bạn phù hợp với nhu cầu và sở thích của đối tượng mục tiêu

🧠 Thú vị: Ngôi nhà Antilla của tỷ phú kinh doanh Ấn Độ Mukesh Ambani là ngôi nhà đắt nhất thế giới, với giá trị vượt quá $2 tỷ.

Cách viết kế hoạch kinh doanh bất động sản

Bây giờ khi bạn đã nắm vững những kiến thức cơ bản, đã đến lúc tạo ra một kế hoạch công việc cho doanh nghiệp bất động sản của bạn.

Trong phần này, hãy khám phá cách sử dụng ClickUp, ứng dụng toàn diện cho công việc, để lập Gói Doanh nghiệp bất động sản. ClickUp cung cấp các mẫu tùy chỉnh, quản lý tác vụ, theo dõi mục tiêu và tính năng hợp tác thời gian thực trên một nền tảng thống nhất.

Dù bạn là cá nhân hay quản lý một nhóm môi giới bất động sản, ClickUp giúp bạn đạt được mục tiêu mà không cần phải sử dụng nhiều công cụ khác nhau.

Bước 1: Kết nối mục tiêu của bạn với hoạt động kinh doanh

Bạn còn nhớ chúng ta đã xác định mục tiêu kinh doanh bất động sản của bạn như thế nào không? Bây giờ, đã đến lúc liên kết chúng với các hoạt động thực tế. Để làm điều đó, bạn phải:

Phân chia mục tiêu hàng năm thành các mục tiêu quý và tháng

Chuyển đổi từng mục thành các dự án và công việc cụ thể, như danh sách năm bất động sản mới, khởi động chiến dịch tiếp thị hoặc tuyển dụng trợ lý ảo

Theo dõi tiến độ thường xuyên để xem những gì đang là công việc hiệu quả và những gì cần điều chỉnh

Bạn có thể sử dụng ClickUp Real Estate CRM để quản lý tất cả mục tiêu kinh doanh bất động sản, kế hoạch từng bước và giao tiếp với khách hàng và nhóm trong một nền tảng duy nhất.

Nó được thiết kế riêng cho các nhóm bất động sản cần cấu trúc, hiển thị và hợp tác mượt mà trên mọi danh sách công việc và giao dịch bất động sản.

Quản lý mục tiêu kinh doanh bất động sản, giao dịch và các cam kết trong một nền tảng duy nhất với ClickUp Real Estate CRM

Cố gắng đạt được tất cả mục tiêu cùng một lúc sẽ dẫn đến quá tải và kết quả không tập trung. Hãy cấu trúc mục tiêu của bạn để tránh kiệt sức và đảm bảo tiến độ đều đặn.

Thay vào đó, hãy cài đặt các mục tiêu bán hàng hàng tuần và hàng tháng trên ClickUp Goals. Như vậy, các nhân viên môi giới bất động sản và đồng nghiệp của bạn có thể đạt được từng mục tiêu mà không bị quá tải. Một kết quả đôi bên cùng có lợi!

Kết nối mục tiêu kinh doanh bất động sản của bạn với hoạt động kinh doanh thông qua ClickUp Goals

Dưới đây là cách bạn có thể sử dụng ClickUp Goals để cài đặt mục tiêu cho kế hoạch kinh doanh bất động sản của mình:

Nhấp vào "Mục tiêu mới" ở góc trên bên phải của trang Mục tiêu trên ClickUp

Viết tên mục tiêu và lựa chọn một thành viên trong nhóm của bạn sẽ chịu trách nhiệm cho mục tiêu đó

Xác định các mục tiêu để chia nhỏ mục tiêu chính thành các mục nhỏ hơn, có thể đo lường được. Bạn có thể chọn các giá trị như Số, Tiền tệ và Đúng/Sai

Đặt thời hạn cho các mục tiêu của nhóm

📖 Xem thêm: Các mẫu CRM bất động sản hàng đầu để quản lý khách hàng hiệu quả hơn

Bước 2: Phân tích thị trường và đối thủ cạnh tranh, và áp dụng tất cả những gì bạn học được

Bắt đầu bằng việc phân tích các trang web của đối thủ cạnh tranh – xem cách họ xác định vị trí dịch vụ, đánh giá của khách hàng và mức hoa hồng trung bình của công ty môi giới bất động sản. Tiếp theo, kiểm tra sự hiện diện trên mạng xã hội của họ để xác định loại nội dung họ đăng tải và các kênh nào mang lại phạm vi tiếp cận tốt nhất cho họ.

Bạn cũng nên phân tích tần suất đăng bài của họ và tìm hiểu trải nghiệm tùy chỉnh thông qua các đánh giá và phản hồi.

Bây giờ bạn đã có dữ liệu về đối thủ cạnh tranh, làm thế nào để áp dụng những thông tin đó vào chiến lược kinh doanh của mình?

Trí tuệ nhân tạo (AI) đang thúc đẩy sự phát triển trong nhiều ngành nghề, và bất động sản cũng không phải là ngoại lệ. AI không chỉ hỗ trợ tự động hóa mà còn hỗ trợ ra quyết định chiến lược, khiến việc sử dụng AI để viết Gói Doanh nghiệp trở thành một lựa chọn hiển nhiên.

Đối tượng/kỳ/phiên bản ClickUp Brain là trợ lý AI hàng đầu và đáng tin cậy của bạn, có thể giúp kế hoạch của bạn trở nên thông minh và dựa trên dữ liệu hơn. Sử dụng nó để tạo một bản mẫu kế hoạch kinh doanh bất động sản dựa trên hiệu suất của đối thủ cạnh tranh và xu hướng thị trường bất động sản.

Học cách vượt qua đối thủ cạnh tranh với ClickUp Brain

Tất cả những gì bạn cần làm là việc cần làm là nhập các kết quả vào AI tích hợp và hỏi cách bạn có thể đặt vị trí tốt hơn so với đối thủ cạnh tranh, và voila! Bạn sẽ có một chiến lược từng bước cụ thể và có thể thực hiện ngay trong vài giây!

Tiếp tục brainstorming về những góc nhìn độc đáo để lấp đầy những khoảng trống trên thị trường bất động sản. Khi đã hài lòng, ClickUp Brain sẽ trình bày rõ ràng và chuyên nghiệp, ngay cả khi bạn chỉ công việc dựa trên những ghi chú sơ bộ.

Ghi chép kế hoạch nhanh hơn với tính năng "Nói để ghi chép" trong Brain Max

Viết một kế hoạch kinh doanh bất động sản đòi hỏi thời gian, nhưng phần khó khăn nhất thường là ghi chép ý tưởng trước khi chúng trôi đi.

Với Talk to Text trong ClickUp Brain Max , bạn có thể trực tiếp nhập mục tiêu, thông tin về bất động sản hoặc phân tích cạnh tranh vào không gian làm việc của mình. Thay vì phải chuyển đổi giữa các ứng dụng, Brain Max sẽ ngay lập tức chuyển đổi những suy nghĩ của bạn thành các công việc có cấu trúc, tài liệu hoặc nhắc nhở — giúp kế hoạch của bạn tiến triển một cách trơn tru mà không gặp trở ngại.

Đối với các đại lý bận rộn luôn di chuyển, điều này có nghĩa là ít gõ phím hơn và tập trung vào việc bán hàng nhiều hơn, trong khi các nhà lãnh đạo có được bản ghi chép rõ ràng, theo thời gian thực về các quyết định chiến lược mà không phải chịu thêm gánh nặng quản trị viên.

🎥 Xem cách AI đơn giản hóa việc lập tài liệu — giúp bạn biến kế hoạch kinh doanh bất động sản của mình thành một tài liệu chuyên nghiệp, hoàn chỉnh chỉ trong vài phút. 📖 Xem thêm: Cách sử dụng Trí tuệ nhân tạo (AI) trong bất động sản? (Các trường hợp sử dụng & Công cụ)

Bước 3: Tạo bản đồ dịch vụ và chính sách giá cả của bạn

Bây giờ khi bạn đã biết đối thủ cạnh tranh của mình đang cung cấp gì, hãy tập trung vào điều bạn mang lại trên bảng. Đây là lúc bạn xác định dịch vụ của mình, cấu trúc các gói dịch vụ và quyết định mức giá phản ánh giá trị của bạn và phù hợp với đối tượng khách hàng của bạn.

Việc cần làm tốt nhất ở đây là hợp tác với các đại lý bất động sản của mình và brainstorm các gói giá khác nhau cho kinh doanh bất động sản của bạn.

Làm thế nào? Hợp tác dễ dàng với nhóm của bạn bằng ClickUp Tài liệu.

Hợp tác lập kế hoạch kinh doanh bất động sản của bạn với ClickUp Tài liệu

Giả sử bạn cung cấp dịch vụ kết hợp giữa mua bán bất động sản, quản lý cho thuê và tư vấn. Với ClickUp Docs, bạn có thể tạo một tài liệu trung tâm, có thể chia sẻ, nêu rõ tuyên bố sứ mệnh, các dịch vụ cung cấp và giá cả. Điều này hoàn hảo cho cả kế hoạch nội bộ và sử dụng cho khách hàng.

Các nhân viên môi giới, quản lý mối quan hệ khách hàng, đội ngũ marketing và các thành viên khác trong nhóm có thể hợp tác và xây dựng mô hình kinh doanh dựa trên tất cả các thông tin thu thập được. Điều này giúp nhóm của bạn phát triển chiến lược marketing và điều chỉnh giá cả sao cho phù hợp nhất với nhu cầu của khách hàng mục tiêu.

Nhóm của bạn cũng có thể sử dụng ClickUp Trò chuyện để chia sẻ ý tưởng, phân công các dịch vụ và mô hình giá cả phù hợp cho các nhân viên môi giới bất động sản, và duy trì mọi thứ một cách có tổ chức.

Giữ kết nối với các đại lý bất động sản và đồng nghiệp khác thông qua ClickUp Trò chuyện

Với ClickUp Trò Chuyện, bạn có thể:

Tạo và quản lý các công việc của bạn trong khi nhắn tin

Chuyển đổi tin nhắn thành công việc và giao cho các bên liên quan chỉ với một cú nhấp chuột

Kết nối mọi cuộc hội thoại với công việc liên quan

Cần cập nhật nhanh về một dự án nhưng không có đồng nghiệp nào sẵn sàng? Bật các trợ lý AI trong bất kỳ trò chuyện nào hoặc tạo trợ lý của riêng bạn với một lệnh đơn giản. Sau đó, bạn chỉ cần gửi truy vấn của mình đến trò chuyện ClickUp Chat liên quan, và trợ lý AI sẽ cung cấp cho bạn tóm tắt và thông tin nhanh chóng.

Bạn cũng có thể sử dụng Mẫu Tài liệu Gói Doanh nghiệp ClickUp để phác thảo sứ mệnh, tầm nhìn và chiến lược của mình. Nói tóm lại, ClickUp có mọi thứ bạn cần cho việc hợp tác kinh doanh thuận tiện và hiệu quả.

Deanna Connolly, Chuyên viên Dịch vụ Môi giới, FOUNDRY COMMERCIAL, cho biết:

ClickUp cho phép chúng tôi nhanh chóng chuyển giao dự án cho nhau, dễ dàng kiểm tra trạng thái dự án và cung cấp cho người quản lý cái nhìn tổng quan về khối lượng công việc của chúng tôi bất cứ lúc nào mà không cần phải làm phiền chúng tôi. Chúng tôi đã tiết kiệm được ít nhất một ngày mỗi tuần nhờ ClickUp, nếu không muốn nói là nhiều hơn. Số email đã giảm đáng kể.

ClickUp cho phép chúng tôi nhanh chóng chuyển giao dự án cho nhau, dễ dàng kiểm tra trạng thái dự án và cung cấp cho người quản lý cái nhìn tổng quan về khối lượng công việc của chúng tôi bất cứ lúc nào mà không cần phải làm phiền chúng tôi. Chúng tôi đã tiết kiệm được ít nhất một ngày mỗi tuần nhờ ClickUp, nếu không muốn nói là nhiều hơn. Số email đã giảm đáng kể.

📮 ClickUp Insight: 78% số người tham gia khảo sát của chúng tôi lập kế hoạch chi tiết như một phần của quy trình cài đặt mục tiêu. Tuy nhiên, một con số đáng ngạc nhiên là 50% không đang theo dõi những kế hoạch đó bằng các công cụ chuyên dụng. 👀 Với ClickUp, bạn có thể dễ dàng chuyển đổi mục tiêu thành các nhiệm vụ cụ thể, giúp bạn chinh phục chúng từng bước một. Ngoài ra, các bảng điều khiển không cần mã (no-code Dashboards) của chúng tôi cung cấp các biểu đồ trực quan rõ ràng về tiến độ của bạn, giúp bạn theo dõi tiến độ và có thêm quyền kiểm soát và hiển thị về công việc của mình. Bởi vì "hy vọng mọi thứ sẽ tốt đẹp" không phải là một chiến lược đáng tin cậy. 💫 Kết quả thực tế: Người dùng ClickUp cho biết họ có thể xử lý thêm khoảng 10% công việc mà không bị quá tải.

Bước 4: Tạo quy trình làm việc vận hành

Bây giờ khi bạn đã có mô hình kinh doanh bất động sản sẵn sàng triển khai, hãy biến từng bước thành danh sách việc cần làm với nhiệm vụ ClickUp. Bạn có thể tạo danh sách thủ công hoặc yêu cầu ClickUp Brain tạo ra một danh sách công việc.

Tạo danh sách việc cần làm trực tiếp từ kế hoạch kinh doanh bất động sản của bạn với nhiệm vụ ClickUp

Sau khi đã hoàn thành, hãy thêm người được giao và cài đặt ngày đáo hạn. Bạn có thể thêm các thẻ ưu tiên như Urgent (Cấp bách), High (Cao), Normal (Bình thường) và Low (Thấp). Điều này sẽ giúp bạn có cái nhìn rõ ràng hơn về công việc của mình và duy trì trách nhiệm.

Nhiệm vụ ClickUp cũng cho phép bạn thêm các yêu cầu cụ thể cho từng tác vụ trong danh sách kiểm tra hoặc công việc con. Nhờ đó, nhóm của bạn sẽ nắm rõ từng chi tiết nhỏ nhất của từng bước trong Gói Doanh nghiệp bất động sản.

Bây giờ, hãy cùng tìm hiểu cách tổ chức tất cả dữ liệu khách hàng, danh sách bất động sản và giao dịch của bạn. Sử dụng mẫu bảng tính ClickUp Real Estate để tối ưu hóa toàn bộ quy trình làm việc của bạn.

Tải mẫu miễn phí Theo dõi danh sách công việc bất động sản và các giao dịch của bạn với mẫu bảng tính ClickUp Real Estate

Bạn có thể sử dụng nó để:

Đang theo dõi danh sách bất động sản, thông tin khách hàng, giai đoạn giao dịch và các mốc thời gian khóa tất cả trong một nơi

Quản lý quy trình bán hàng và tổ chức dữ liệu bất động sản

Theo dõi hoa hồng hoặc dòng thời gian đã đóng

Tổ chức các quy trình làm việc về nhà ở, thương mại và cho thuê trong Gói Doanh nghiệp của bạn

📖 Xem thêm: Các công cụ tiếp thị bất động sản tốt nhất cho đại lý

Muốn có một cách nhanh chóng để tạo ra một gói doanh nghiệp vững chắc? Sử dụng mẫu gói doanh nghiệp ClickUp để tạo ra một gói doanh nghiệp bất động sản dễ dàng theo dõi.

Tải mẫu miễn phí Chuyển đổi mục tiêu thành chiến lược kinh doanh bất động sản với mẫu Gói Doanh nghiệp ClickUp

Với mẫu này, bạn có thể:

Cung cấp một lộ trình rõ ràng để đạt được các mục tiêu đầu tư và mục tiêu đối tượng

Xây dựng chiến lược cho việc mua bán bất động sản, tiếp cận khách hàng và quản lý

Dự báo doanh thu, chi phí kinh doanh và ngân sách, báo cáo lợi nhuận và lỗ, và chia sẻ với nhà đầu tư

Đánh giá và quản lý rủi ro trong ngành bất động sản

💡 Mẹo chuyên nghiệp: Bạn có thể bật nhắc nhở cho các công việc trong kế hoạch kinh doanh bất động sản bằng cách nhấn phím R để mở cửa sổ tạo nhắc nhở. Trên Mac, bạn có thể sử dụng tổ hợp phím Cmd + K, còn trên PC là Ctrl + K để thiết lập nhắc nhở.

Cách đang theo dõi Gói Doanh nghiệp hiệu quả

Khi đã có một kế hoạch kinh doanh được xây dựng kỹ lưỡng, thách thức thực sự nằm ở việc tuân thủ nó.

Để duy trì tiến độ và đạt được những mục tiêu lớn, hãy cài đặt các cuộc đánh giá hiệu suất hàng tuần hoặc hai tuần một lần bằng cách sử dụng Bảng điều khiển ClickUp để đảm bảo sự đồng bộ với các chỉ số KPI của bạn. Điều này không phải là việc ám ảnh với từng con số nhỏ, mà là để biết điều gì đang công việc, điều gì không, và khi nào cần điều chỉnh hướng đi.

Dưới đây là một số chỉ số hiệu suất khóa (KPI) mà bạn cần theo dõi để đảm bảo kế hoạch kinh doanh bất động sản của mình luôn hiệu quả:

Mục tiêu bán hàng : Bạn có đạt được mục tiêu hàng tháng về số lượng bất động sản niêm yết, cho thuê hoặc giao dịch đã đóng không?

Quy trình tạo khách hàng tiềm năng : Có bao nhiêu khách hàng mới đang đến? Họ có chuyển đổi không?

hiệu quả chiến lược tiếp thị*: Các quảng cáo, video ngắn và các nỗ lực tiếp thị khác của bạn có mang lại kết quả thực sự không?

Chi phí và doanh thu : Bạn có đang tuân thủ ngân sách và đạt được lợi nhuận ổn định không?

Xu hướng thị trường: Giá cả, nhu cầu hoặc hành vi của người mua tại địa phương có đang thay đổi không?

Đang theo dõi những điều này sẽ giúp bạn có cái nhìn sâu sắc, giữ cho bạn tập trung và hỗ trợ bạn đưa ra quyết định thông minh và nhanh chóng hơn.

Vậy, làm thế nào để bạn đang theo dõi những thông tin này mà không bị quá tải?

Đừng lo lắng, chúng tôi luôn hỗ trợ bạn. Bạn có thể tùy chỉnh bảng điều khiển ClickUp để đang theo dõi các chỉ số cụ thể cho doanh nghiệp bất động sản của mình. Công cụ này giúp bạn trực quan hóa mọi thứ quan trọng, từ khách hàng tiềm năng đến giai đoạn giao dịch và doanh thu. Với nó, bạn luôn tập trung, cập nhật thông tin và kiểm soát mọi thứ.

Theo dõi các chỉ số hiệu suất chính (KPIs) của kinh doanh bất động sản trên bảng điều khiển ClickUp

Ví dụ, bạn có thể tạo một bảng điều khiển KPI và đang theo dõi mọi chỉ số khóa trong lĩnh vực bất động sản trên một bảng điều khiển thống nhất. Thêm biểu đồ tròn, biểu đồ cột, biểu đồ thanh và nhiều loại biểu đồ khác để hiển thị chi tiết từng chỉ số KPI. Điều này sẽ giúp bạn nhanh chóng nhận diện và khắc phục ngay cả những lỗ hổng nhỏ nhất trong chiến lược của mình.

Ngoài ra, bạn có thể sử dụng Trường Tùy chỉnh để đang theo dõi các chỉ số cụ thể liên quan đến KPI của mình, chẳng hạn như ‘phản hồi của người dùng đã được thực hiện’ với ô chọn hoặc ‘giải quyết trường hợp trong ngày’ với tỷ lệ phần trăm.

👀 Bạn có biết? Với việc giảm tỷ lệ do chính sách mới của Cục Dự trữ Liên bang (Fed), 65% các công ty bất động sản dự kiến sẽ đạt lợi nhuận cao và hướng tới mở rộng quy mô. Đây chính là thời điểm lý tưởng để bắt tay vào viết kế hoạch kinh doanh bất động sản của bạn!

Xây dựng kinh doanh bất động sản mơ ước của bạn với ClickUp

Bạn cần một hệ thống vững chắc để vận hành thành công kinh doanh bất động sản của mình.

Sau khi đã chuẩn bị nền tảng, nghiên cứu thị trường bất động sản, tạo bản đồ dịch vụ của mình và bắt đầu triển khai kế hoạch, việc quan trọng nhất là thực thi kế hoạch kinh doanh bất động sản của bạn.

Điều quan trọng là phải duy trì sự nhất quán, tổ chức và sẵn sàng cho những bước tiếp theo; ClickUp cung cấp cho bạn công cụ để làm điều đó. Với ClickUp, mọi thứ đều được tập trung hóa – giúp bạn lập kế hoạch, hành động và thích ứng mà không bỏ lỡ bất kỳ bước nào.

Đang theo dõi các giao dịch, quản lý mục tiêu, điều chỉnh chiến lược phát triển và thực hiện mọi công việc liên quan để quản lý dự án bất động sản một cách trơn tru.

Sẵn sàng nắm quyền kiểm soát sự nghiệp bất động sản của bạn? Hãy thử ClickUp miễn phí — lập kế hoạch thông minh hơn, chốt giao dịch nhanh hơn và xây dựng kinh doanh mà khách hàng tin tưởng.