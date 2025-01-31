en Güvenilir 12 Avukat Zaman Takibi Yazılımı

2021 Hukuk Trendleri raporuna göre, ortalama bir avukat sekiz saatlik bir iş gününün yalnızca %31'ini faturalandırıyor. Kulağa hayal kırıcı gelse de, zaman yönetimi bir hukuk firmasının başarısının veya başarısızlığının ardındaki neden olabilir.

Bir avukat olarak, zamanınız birçok parçaya bölünür. Mahkeme duruşmalarına katılmak, müşterilerle görüşmek, yasalar ve emsalleri araştırmak ve evrak işlerini tamamlamak gibi. Özellikle arka planda yapılan işler için zamanın kötü bir şekilde takip edilmesi, gelir kaybı anlamına gelir.

Ancak, zaman çizelgelerini manuel olarak kaydetmek genellikle verimsizdir. Müşterileriniz yerine idari işlerle zamanınızı boşa harcarsınız ve faturalandırılabilir saatlerinizi azaltırsınız.

Daha verimli bir alternatif mi arıyorsunuz? Avukatlar için zaman takibi yazılımı.

Avukatlar için Zaman Takibi Yazılımı Nedir?

Eskiden avukatlar, her hafta, ay veya dava sonunda takımlarıyla bir araya gelerek bir müşteriye faturalandırılacak saatleri hesaplardı. Bu süreç hafızaya veya düzensiz zaman kayıtlarına dayalıydı, bu da tahminlerin belirsiz olmasına neden oluyordu.

Bu kusurlu sistemin genel güvenilmezliği, avukatlar için zaman izleme yazılım araçlarının geliştirilmesine yol açtı. Eski zaman çizelgelerini izlemek yerine, iş saatlerinizi gerçek zamanlı olarak takip etmenize yardımcı olurlar. ⌛

Çoğu zaman takibi yazılımı, boş zamanları ve dikkat dağınıklıklarını izlerken faturalandırılabilir ve faturalandırılamaz saatlerin şeffaf bir kaydını tutma özelliklerine sahiptir. Otomatik kayıtlar işin yapıldığının kanıtı olduğu için müşterilere fatura keserken belirsizlik yaşanmaz. Ayrıca, avukat yardımcılarınızın, stajyerlerinizin ve diğer çalışanlarınızın işlerini denetleyebilir ve onlara adil bir ücret ödeyebilirsiniz.

Avukatların zaman izleme uygulamalarında ihtiyaç duydukları özellikler

Saatlik faturalandırma, hukuk sektöründe en çok kullanılan fiyatlandırma modelidir. Oldukça basit bir biçim olsa da, zaman takibi faktörü karlılık denklemini karmaşıklaştırır.

Avukatlar için en iyi zaman takibi uygulaması aşağıdaki anahtar özelliklere sahip olmalıdır:

Kullanım kolaylığı: Temel zaman ve verimlilik haritalama fonksiyonları, çok fazla manuel yapılandırma gerektirmeden sorunsuz bir şekilde çalışmalıdır Dava yönetimi: Ürünü dava kategorilerine ve fatura oranlarına göre özelleştirebilmelisiniz. Kaliteli araçlar, : Ürünü dava kategorilerine ve fatura oranlarına göre özelleştirebilmelisiniz. Kaliteli araçlar, kaynakları mevcut müşteri ihtiyaçlarına göre tahsis etmenize , faturalandırılamayan faaliyetleri yeniden değerlendirmenize ve harcanan zamanı ayrıntılı olarak düzenlemenize olanak tanır İşbirliği seçenekleri: Tüm takımınız zaman takibi özelliklerine erişebilmelidir. Gerçek zamanlı taslak oluşturma ve zaman damgalı yorum bırakma gibi : Tüm takımınız zaman takibi özelliklerine erişebilmelidir. Gerçek zamanlı taslak oluşturma ve zaman damgalı yorum bırakma gibi işbirliği araçları, zaman girdisi eklemeyi daha kolay hale getirebilir Fatura ve faturalandırma özellikleri: İdeal yazılım, izlenen verilerinizi kullanarak faturaları otomatik olarak hazırlar Şablon seçenekleri: Platform içinde önceden oluşturulmuş iş dağıtım ve : Platform içinde önceden oluşturulmuş iş dağıtım ve zaman takibi şablonları , yapı sağlar ve takım programlarını düzenlerken hataları en aza indirmeye yardımcı olur Raporlama özellikleri: Ürünün, firmanızın kapasitesini ve karlılığını izlemek için : Ürünün, firmanızın kapasitesini ve karlılığını izlemek için müşteri raporlama araçları sunup sunmadığını kontrol edin. Zaman kullanımını gelirle karşılaştırarak, firmanız için hangi hukuki uzmanlık alanının daha fazla kazanç sağladığını kontrol edebilmelisiniz

Düzinelerce avukat zaman takibi yazılımını inceledik ve olağanüstü işlevsellik sunan en iyi 12 yazılımı seçtik. Hadi başlayalım, ya da daha doğrusu, duruşmaya başlayalım!

İş akışınızı ihtiyaçlarınıza göre özelleştirmek için ClickUp'taki 15'ten fazla görünümü inceleyin

ClickUp, zamanı takip etmek ve dava yükünü yönetmek için etkileyici özelliklere sahip, avukatlar için tek noktadan proje yönetimi çözümüdür. Platform, birkaç tıklama ile bireysel görevleri ve projeleri takip etmenizi sağlar. Her planda yerel zaman takibi sunar, ancak bunu aşağıdakileri kullanarak da yapabilirsiniz:

Saatlik ücretle çalışan avukatlar, platformu kullanarak faturalandırılabilir ve faturalandırılamaz zamanlar arasında geçiş yapabilir, zaman girdilerine notlar veya etiketler ekleyebilir, görevler arasında geçiş yapabilir ve faturalandırma için zaman günlüklerini dışa aktarabilir. Zaman Takibi ClickApp'i etkinleştirerek bir çalışma alanındaki her bir kişinin ilerlemesini izleyin.

Raporlama ihtiyaçlarınızı karşılamak için özelleştirilebilir Zaman Takibi kartlarına erişin. Herkesin programlarına ilişkin kapsamlı bir görünüm elde etmek için günlükleri tarihe, etiketlere veya önceliğe göre filtreleyin. Liste, Takvim veya Pano görünümlerini kullanarak belirli görevlerle ilişkili girdileri takip edin.

ClickUp'ın görev ve iş yükü yönetimi özellikleriyle şirketinizi içten güçlendirin. Çalışanlarınıza zaman tahmini içeren görevler atayabilirsiniz. Hukuk takımları ClickUp Belgeleri'ni çok seviyor — evrak işleri, dava notları ve dosyalar için merkezi bir hub. Anında düzenleme, düzeltme veya inceleme için öğeleri iş arkadaşlarınız ve müşterilerinizle paylaşın.

Günlük işlerinizi kolaylaştırmak için ücretsiz ClickUp şablonlarından yararlanın. ClickUp Danışman Zaman Takibi Şablonu, ClickUp Müşteri Keşif Şablonu ve ClickUp Hukuk Bürosu İş Dağılımı Şablonu, süreçlerinize yapı kazandırmak istiyorsanız mükemmel seçeneklerdir.

Platform, faturalandırma işlemlerinize yardımcı olmak için yerleşik muhasebe şablonları içerir. Alternatif olarak, ClickUp'ı otomatik faturalandırma çözümleri sunan TimeCamp ve Time Doctor gibi araçlarla entegre edebilirsiniz.

ClickUp'ın en iyi özellikleri

Zaman takibi ve faturalandırma platformlarıyla ( Toggl ve Clockify dahil) ve Google Takvim gibi diğer iş uygulamalarıyla entegrasyonlar

Takımınızın verimliliğini derinlemesine incelemek için özelleştirilebilir zaman çizelgeleri

Özel Formlar talepleri ve idari işleri kolaylaştırmak için

Dosyaya yorum ve öneriler eklemek için prova özelliği

Herhangi bir cihazdan sorunsuz zaman takibi

Faturalandırılabilir saatleri ve faturalandırılamayan saatleri izleme seçenekleri

ClickUp Belge yönetimi için belgeler

her türlü kullanım için 1.000'den fazla şablon

ClickUp sınırlamaları

Tüm görünümler henüz mobil uygulamada mevcut değildir

Zengin özellikleri, bazı kullanıcılar için bir öğrenme eğrisi oluşturabilir

ClickUp fiyatlandırması

Sonsuza Kadar Ücretsiz

Sınırsız : Kullanıcı başına aylık 7 ABD doları

İş : Kullanıcı başına aylık 12 ABD doları

Enterprise : Fiyatlandırma için iletişime geçin

ClickUp AI: Tüm ücretli planlarda 5 $/Çalışma Alanı üyesi/ay karşılığında kullanılabilir

ClickUp puanları ve yorumları

G2 : 4,7/5 (8.300+ yorum)

Capterra: 4,7/5 (3.700+ yorum)

Avukatlar için en iyi AI araçlarını inceleyin!

2. Takım çalışması

Teamwork, proje zaman bütçelemesini destekleyen kapsamlı özelliklere sahip bir görev ve müşteri yönetimi platformudur.

Bu platform, çalışma günlerinizi zamanlanmış görevlere bölebilmenizi sağlar. Kayıtları istediğiniz gibi duraklatıp devam ettirebilir ve faturalandırma için güvenilir verilere sahip olabilirsiniz. Teamwork, günlük girişi yapmayı unutursanız hatırlatıcılar gönderir. 📝

Faturalandırılabilir, faturalandırılamaz ve faturalandırılmış saatlere genel bir bakış elde etmek için Zaman Raporları oluşturun. Zamanlanmış görevlerin ayrıntılı bir listesi ile yasal iş akışınızı daha iyi haritalayabilirsiniz.

Aynı anda birden fazla müşteriyle mi çalışıyorsunuz? My Timesheets'i kullanarak birden fazla zaman kaydını yönetebilir ve programınızda boşluklar oluşmasını önleyebilirsiniz. Company Timesheets ise şeffaf takım programları oluşturmanıza ve bireysel performansı ölçmenize yardımcı olur.

Teamwork'ün en iyi özellikleri

Zaman kayıtlarını tutmak için hatırlatıcılar

Kapsamlı raporlama araçları

Bireysel ve grup performansını izlemek için zaman çizelgeleri

Zaman girdileri için etiketleme seçenekleri

Takım çalışması sınırlamaları

Kullanıcı arayüzü bir güncellemeden faydalanabilir

İlk kurulum zaman alabilir

Takım çalışması fiyatlandırması

Sonsuza Kadar Ücretsiz : Kullanıcı başına aylık 0 $

Başlangıç : Kullanıcı başına aylık 5,99 $

Teslimat : Kullanıcı başına aylık 9,99 $

Büyüme : Kullanıcı başına aylık 19,99 $

Ölçek: Fiyatlandırma için iletişime geçin

*Listelenen tüm fiyatlar yıllık fatura modeline aittir

Takım çalışması değerlendirmeleri ve yorumları

G2 : 4,4/5 (1.000'den fazla yorum)

Capterra: 4,5/5 (800'den fazla yorum)

3. actiTIME

actiTIME, tarayıcınız veya mobil uygulamanız aracılığıyla zamanı takip etmenizi sağlar. Web tabanlı zaman çizelgeleri, listelenen bir görevi seçmenize, zamanınızı takip etmenize ve işiniz bittiğinde yöneticinize veya müşterinize bildirimde bulunmanıza olanak tanır. Girdiye bağlam eklemek için yorumlar bırakın.

Mobil uygulamayı tercih ederseniz, çevrimdışı olduğunuzda bile saatlerinizi ölçebilirsiniz. actiTIME, çevrimiçi olduğunuzda kayıtları web sürümüyle otomatik olarak senkronize eder ve günceller. 📶

Birden fazla oturum gerektiren görevler için, platformun Takvim görünümünü kullanarak haftalık zamanınızı planlayın ve değerlendirin. Net bir zaman çizelgesi oluşturmak için "başlangıç" ve "bitiş" tarihlerini girmeniz gerekir.

actiTIME, güçlü faturalandırma seçenekleri sunar—görevlerinize faturalandırma oranları atayabilir, vergiler ekleyebilir ve özelleştirilebilir faturalar oluşturabilirsiniz. Müşterilere göndermeden önce PDF dosyaları olarak dışa aktarın.

actiTIME'ın en iyi özellikleri

Girdiler için özel yorumlar

Mobil uygulamada çevrimdışı mod

Bireysel ve takım görevleri için görünürlük araçları

Faturalama ve fatura özellikleri

actiTIME sınırlamaları

Platformun grafikleri iyileştirilebilir

Bazı kullanıcılar mevcut fiyatlandırma yapısından memnun değil

actiTIME fiyatlandırma

1-3 kullanıcı : Ücretsiz (sınırlı işlevsellik)

1-40 kullanıcı : Kullanıcı başına aylık 6 ABD doları

41-200 kullanıcı : Kullanıcı başına aylık 5 ABD doları

200'den fazla kullanıcı: Fiyatlandırma için iletişime geçin

*Listelenen tüm fiyatlar yıllık fatura modeline aittir

actiTIME puanları ve yorumları

G2 : 4,5/5 (30'dan fazla yorum)

Capterra: 4,6/5 (80+ yorum)

4. Toggl İzleme

Çapraz fonksiyonlu takımlarla büyük bir hukuk firması yönetiyorsanız, kimin neyi ne zaman yaptığını izlemek kaosa dönüşebilir. Toggl Track, çalışma alanınıza sipariş getirmek için harika bir araçtır. 🧑‍🤝‍🧑

Platform, siz ve çalışanlarınız için tek tıklamayla zaman takibi özelliği sunar. Zamanlayıcı arka planda çalışır, böylece dikkatinizi dağıtmaz. Yönetici ayrıcalıklarına sahip yöneticiler, dakika dakika hesap verebilirliği sağlamak için denetimler gerçekleştirebilir ve somut verilere dayalı personel kararları alabilir.

Toggl Track'in raporlama araçları iş yükleri hakkında şeffaf bir genel bakış sunar. Görevlerinizi renk kodlarıyla daha kolay gezinmek için filtreleme ve sıralama seçeneklerini kullanın ve verileri dışa aktarın doğru faturalar oluşturmak için.

Toggl Track, teknoloji verimliliğini artırmak için takvimler ve zaman takibi platformları dahil 100'den fazla uygulama ile entegre olur.

Toggl En iyi özellikleri izleyin

Tek tıklamayla zaman takibi

Renk kodlama seçenekleri

Faturalandırma için kolay veri aktarımı

100'den fazla entegrasyon

Toggl İzleme sınırlamaları

Sesli komutlarla girdi oluşturma seçeneği yok

Çevrimdışı izleme iyileştirilebilir

Toggl Fiyatlandırmayı izleyin

Ücretsiz : Kullanıcı başına aylık 0 $

Başlangıç : Kullanıcı başına aylık 9 $

Premium : Kullanıcı başına aylık 18 ABD doları

Enterprise: Fiyatlandırma için iletişime geçin

*Listelenen tüm fiyatlar yıllık fatura modeline aittir

Toggl Puanları ve yorumları izleyin

G2 : 4,6/5 (1.500+ yorum)

Capterra: 4,7/5 (2.200+ yorum)

5. Clio

Clio, özel zaman takibi araçlarına sahip kapsamlı bir hukuk muayenehane yönetim yazılımı. 💼

Bulut tabanlı platform, size otomatik bir zaman izleyici sağlar. Farklı davalar ve müşteriler için zaman günlükleri ekleyin veya düzenleyin; gerektiğinde girdilerinizi duraklatın veya durdurun.

Zaman girdilerini geriye dönük olarak oluşturmak için, platformda depolanan takvim girdilerine, belgelere ve notlara erişin ve iş kanıtının yanına günlüğü ekleyin. Outlook veya Gmail'de e-posta göndermek için çok zaman harcıyorsanız, Clio'nun entegrasyon seçeneklerini kullanarak müşteri iletişimlerine harcanan zamanı izleyin!

Tarih, kullanıcı veya durum ölçütlerini kullanarak yazılımın kapsamlı zaman kaydı raporlarını keşfedin. Clio, aşağıdakiler için uygun bir dizi faturalandırma yazılımı özelliği ile birlikte gelir:

Ödenmemiş faturaların izlenmesi Geri ödenebilir giderleri kaydetme Markalı faturalar oluşturma Çevrimiçi ödemeleri kabul etme

Etkin davalardaki yeni zaman girdilerini kontrol etmek için Clio'nun Dava Zaman Çizelgesi özelliğini kullandığınızdan emin olun.

Clio'nun en iyi özellikleri

Hukuk firmaları için tasarlanmıştır

Kolaylaştırılmış zaman takibi ve planlama

E-posta iletişimi için zaman takibi sağlar

Entegre faturalandırma ve ödeme sistemleri

Clio sınırlamaları

Platformu ihtiyaçlarınıza göre özelleştirmek zaman alıcı olabilir

Sınırlı fatura biçimleri

Clio fiyatlandırması

EasyStart : Kullanıcı başına aylık 39 $

Essentials : Kullanıcı başına aylık 69 $

Gelişmiş : Kullanıcı başına aylık 99 $

Tam: Kullanıcı başına aylık 129 $

*Listelenen tüm fiyatlar yıllık fatura modeline aittir

Clio puanları ve yorumları

G2 : 4,6/5 (450+ yorum)

Capterra: 4,7/5 (1.500+ yorum)

6. FreshBooks

Zaman takibi, muhasebe ve defter tutma platformlarını tek bir yerde arıyorsanız, FreshBooks tam size göre!

Platform, esas olarak giderleri takip etmeye, makbuzları yönetmeye ve finansal raporlar oluşturmaya yardımcı olur, ancak fonksiyonel zaman takibini de destekler. Çalışırken zamanı kaydedin veya geriye dönük olarak girin. Tek yapmanız gereken Zaman Takibi düğmesine basmak.

FreshBooks, belirli bir müşteri veya dava için zamanı kaydetmenize ve girişi açıklayan kapsamlı notlar bırakmanıza olanak tanır. Her günün sonunda, muhasebe takımınız izlenen saatlerin ve notların dökümüne erişebilir. Faturalandırılabilir saatler otomatik olarak belirli bir müşteriye eklenir, böylece faturalarınız göz açıp kapayıncaya kadar hazır olur!

Haftalık ve aylık raporlar, farklı davalara harcanan zamanı karşılaştırmak için idealdir ve karlılığı ve yatırım getirisini izlemenize yardımcı olur.

FreshBooks'un en iyi özellikleri

İzlenen saatlerin günlük dökümleri

Haftalık ve aylık raporlar

Müşteri veya davaya göre bölünmüş izlenen saatler

Kolay fatura oluşturma

FreshBooks sınırlamaları

Gelişmiş fatura özelleştirme seçeneklerinin olmaması

Platform bazen gecikme yaşayabilir

FreshBooks fiyatlandırması

Lite : 142,80 $/yıl

Artı : 252 $/yıl

Premium : 462 $/yıl

Seçim: Fiyatlandırma için iletişime geçin

FreshBooks puanları ve yorumları

G2 : 4,5/5 (650+ yorum)

Capterra: 4,5/5 (4.000'den fazla yorum)

7. Harvest

Harvest ile tipik bir iş gününüzden en iyi şekilde yararlanmak çok kolay!

Platform, kurulumda çok fazla zaman kaybetmeden görevleri kaydetmeyi kolaylaştıran kullanıcı dostu bir arayüze sahiptir. Diyelim ki müşteriniz için hukuki araştırma yapıyorsunuz. Harvest'ı açın, uygun bir girdi ekleyin (örneğin yasaların belirlenmesi veya önceki kararların okunması) ve kayda başlayın.

Platform, masaüstü ve mobil cihazlar arasında girdileri otomatik olarak senkronize ederek keskin bir doğruluk sağlar. Yoğun günlerde zamanı kaçırmamak için özel hatırlatıcılar ayarlamanızı öneririz.

Müşteriler, Görevler, Takımlar ve Projeler temelinde zaman raporları oluşturun ve faturalandırılmamış saatleri ve işyeri verimliliğini takip edin. Harvest, ödemeleri daha hızlı almanıza yardımcı olmak için PayPal gibi çevrimiçi ödeme platformlarıyla entegre olur.

Harvest'ın en iyi özellikleri

Kullanıcı dostu platform

Tüm cihazlarda çalışır ve otomatik olarak senkronizasyon sağlar

Özel hatırlatıcılar mevcuttur

Akıllı raporlama araçları

Harvest sınırlamaları

Bazı kullanıcılar fiyatlandırma yapısından pek memnun değil

Müşteriye özel bütçe ayarlama seçeneği yok

Harvest fiyatlandırması

Harvest : Ücretsiz (Bir kullanıcı, iki proje)

Harvest Pro: 10,80 $/ay kullanıcı başına (sınırsız kullanıcı ve proje)

*Listelenen tüm fiyatlar yıllık fatura modeline aittir

Harvest puanları ve yorumları

G2 : 4,3/5 (750+ yorum)

Capterra: 4,6/5 (550+ yorum)

8. LawBillity (eBillity tarafından sunulan Zaman Takip Yazılımı)

EBillity'nin Time Tracker uygulaması, LawBillity adlı benzersiz bir zaman takibi ve faturalandırma çözümü sunar. Yönetici görevleri bir yük gibi görünüyorsa, bu platformun sağlam bir varlık olacağına güvenin, çünkü yerleşik zaman takibi seçenekleriyle her ay 30 saatten fazla zaman kazanabilirsiniz.

Zamanlayıcıyı başlatmak bir saniyeden az sürer. Girdinizi kaydetmeden önce, müşterinin adı, hizmet açıklaması ve faturalandırılabilir durum gibi bilgileri girebilirsiniz.

LawBillity'nin en iyi özelliklerinden biri, birden fazla zamanlayıcıyı aynı anda çalıştırma özelliğidir. Bu özellik, sık sık davalar arasında geçiş yapanlar için hayat kurtarıcıdır. Bir dava tamamlandıktan sonra, uygulama içinden müşterilere fatura kesebilir veya faturaları LEDES veya LSS biçiminde dışa aktarabilirsiniz.

Platformun otomatik raporlama araçları, her bir müşterinin karlılığını ölçmek için kullanım, gerçekleştirme ve tahsilat oranlarını belirlemenize yardımcı olur.

LawBillity'nin en iyi özellikleri

Hukuki zaman ve gider izleme

Çoklu zamanlayıcılar

Çevrimdışı zaman takibi için mobil uygulamalar

Markalı LEDES veya LSS fatura biçimleri

LawBillity sınırlamaları

Düzen daha basit olabilir

Sınırlı özelleştirme seçenekleri

LawBillity fiyatlandırması

kullanıcı başına aylık 24 $

*Listelenen tüm fiyatlar yıllık fatura modeline aittir

LawBillity puanları ve yorumları

G2 : 4,2/5 (300'den fazla yorum)

Capterra: 4,4/5 (2.500+ yorum)

9. Smokeball

Hukuk firmaları için tasarlanmış bir araç olan Smokeball, müşteri yönetimi özellikleriyle doludur. Çalışma gününüzün faturalandırılabilir her dakikasını otomatik olarak kaydedin, belirli etkinlikleri izleyin ve platformun faturalarınız için verileri çekmesine izin verin. Smokeball, aile hukuku veya ceza hukuku gibi farklı niş alanlara uyum sağlayabilir. 👮

Smokeball'un en iyi özellikleri

Personelin zaman takibi

Hızlı ve güvenli işlemler için LawPay entegrasyonu

20.000'den fazla yasal form içeren kütüphane

Smokeball sınırlamaları

Bazı kullanıcılar için nispeten pahalı bir çözüm

Smokeball fiyatlandırma

Fatura : Kullanıcı başına aylık 39 ABD doları

Boost : Kullanıcı başına aylık 89 $

Büyüme : Kullanıcı başına aylık 179 $

Prosper+: Kullanıcı başına aylık 219 $

Smokeball puanları ve yorumları

G2 : 4,8/5 (200'den fazla yorum)

Capterra: 4,7/5 (150+ yorum)

Chrometa, anahtar kelimeler, e-posta adresleri ve telefon numaraları gibi verilere göre bir müşteriye otomatik olarak zaman ayırabilir.

Örneğin, fare ve klavye kullanımınızı izler ve bir web sitesinde, e-postada veya belgede ne kadar süre kaldığınızı kaydeder. Platform daha sonra bu süreyi belirli müşterilere veya davalara göre sıralayarak, çalışma gününüzün kapsamlı bir dökümünü içeren bir zaman çizelgesi oluşturur.

Chrometa'nın en iyi özellikleri

Otomatik zaman kaydı

50'den fazla entegrasyon

Chrometa sınırlamaları

Uygulama ara sıra donuyor

Chrometa fiyatlandırması

Standart : Kullanıcı başına aylık 19 ABD doları

Artı : Kullanıcı başına aylık 26 $

Premium: Kullanıcı başına aylık 49 $

Chrometa puanları ve yorumları

Trustpilot : 4/5 (10 yorum)

Capterra: 4,3/5 (50+ yorum)

11. Filevine

Filevine, bir davadan diğerine geçerken zaman tutma ve faturalandırma özelliklerini kolaylaştırır. Faturalandırılabilir saatlerdeki eğilimleri izleyin, şirketinizin performansını takip edin, raporlar oluşturun ve otomatik faturalandırma özelliklerinin keyfini çıkarın.

Filevine'ın en iyi özellikleri

Zaman girdileri toplu olarak düzenlenebilir, kopyalanabilir veya silinebilir

Saatlik faturalandırma ve avans bazlı modelleri destekler

Filevine sınırlamaları

Güncellemeler sırasında platformda gecikme yaşanabilir

Filevine fiyatlandırması

Fiyatlandırma için iletişime geçin

Filevine puanları ve yorumları

G2 : 4,7/5 (100'den fazla yorum)

Capterra: 4,5/5 (150+ yorum)

12. Centerbase

Centerbase ile zamanınızı manuel olarak kaydedin veya platformun bunu otomatik olarak yapmasını sağlayın. Kaydedilen zamanı fatura girdilerine dönüştürün, en iyi performansı gösteren kişileri belirleyin ve tüm cihazlarda otomatik senkronizasyonun keyfini çıkarın!

Centerbase'in en iyi özellikleri

Otomatik ve manuel zaman takibi

Bilgisayarlarda ve mobil cihazlarda çalışır

Centerbase sınırlamaları

Kullanıcı kılavuzları güncellenmemiş olabilir

Centerbase fiyatlandırması

Fiyatlandırma için iletişime geçin

Centerbase puanları ve yorumları:

Software Advice : 4,5/5 (30'dan fazla yorum)

Capterra: 4,5/5 (30'dan fazla yorum)

Avukatlar için Zaman Takibi Yazılımı: Kararınız Nedir?

Gelişmiş zaman izleme çözümleri, farklı hizmetler, projeler ve müşteriler için faturalandırma sürecini destekleyerek muhasebe ekibinizin işini kolaylaştırır.

Düşük faturalandırma, kârınızı eritmesine izin vermeyin. ClickUp gibi bir zaman takibi aracı kullanın ve sıkı çalışmanızın her saniyesi için adil ve hak ettiğiniz ücreti kazanın. Davamızı burada kapatıyoruz! ⚖️