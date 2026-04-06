ClickUp AI ile ChatGPT'den Daha Fazlasını Alın

ClickUp mı, ChatGPT mi? Seçmek zorunda değilsiniz.

Takımınız ChatGPT'yi her gün kullanıyor. Bu durum ClickUp'ı daha da değerli kılıyor, aksine değeri azaltmıyor.

ChatGPT bir düşünme aracıdır: araştırma, analiz, taslak hazırlama, mantık yürütme ve beyin fırtınası. ClickUp AI ise bir operasyon aracıdır: düşünme sürecinin ortaya çıkardığı işleri yönetir.

ChatGPT, takımınızın ne yapılacaklarını belirlemesine yardımcı olur. ClickUp AI ise kuruluşun bunu gerçekten gerçekleştirmesine, izlemesine, otomasyonunu gerçekleştirmesine ve ölçmesine yardımcı olur. İkisi bir araya geldiğinde, yapay zeka destekli düşünceyi yapay zeka destekli uygulamaya dönüştürür.

ClickUp AI Nasıl Çalışır?

ClickUp AI, takımlarınızın halihazırda işlerini yönettiği platforma entegre edilmiş eksiksiz bir yapay zeka özellikleri paketidir.

ClickUp, yapay zekayı işinizin bağlamından kopuk ayrı bir eklenti olarak ele almak yerine, size dünyanın ilk Birleştirilmiş Yapay Zeka Çalışma Alanını sunar. Bu platformda yapay zeka, görevlerinizi, belgelerinizi ve konuşmalarınızı derinlemesine anlayarak iş akışınızın her aşamasında size alakalı, bağlamsal ve zaman kazandıran destek sağlar.

İşin geleceği, Yakınsama + Yapay Zeka

Bunu mümkün kılan şey şudur:

ClickUp Brain

ClickUp Brain, ClickUp'ın içindeki yerleşik zeka katmanıdır. Bu katman, tüm çalışma alanını her kullanıcı ve bağlı her araç için daha akıllı hale getirir.

ClickUp Brain’in bağlama duyarlı yanıtlarını kullanarak çalışma alanınızda bulunan görevleri öncelik sırasına koyun

@bahset Brain : Herhangi bir görev, belge veya sohbette Brain'i bir takım arkadaşı gibi etiketleyin. O, 7/24 hizmetinizde olan akıllı asistanınız : Herhangi bir görev, belge veya sohbette Brain'i bir takım arkadaşı gibi etiketleyin. O, 7/24 hizmetinizde olan akıllı asistanınız

Ambient Answers : Yapay zeka, sohbet ve konu dizilerindeki sorulara otomatik olarak yanıt verir; böylece insanların bunu yapmasına gerek kalmaz : Yapay zeka, sohbet ve konu dizilerindeki sorulara otomatik olarak yanıt verir; böylece insanların bunu yapmasına gerek kalmaz

Bağlam zekası : Tüm iş bağlamlarını izleyerek bilgi tabanlarını sürekli olarak toplar ve günceller

Kurumsal Arama : Doğal dilde bir soru sorun; görevlerden, belgelerden, sohbetlerden, yorumlardan ve ek dosyalardan yanıtlar alın. Çalışma Alanı izinlerine uyar : Doğal dilde bir soru sorun; görevlerden, belgelerden, sohbetlerden, yorumlardan ve ek dosyalardan yanıtlar alın. Çalışma Alanı izinlerine uyar

AI Özel Alanları: Görev içeriğine göre otomatik olarak doldurulan alanlar: duygu analizi, öncelik puanı, kategori sınıflandırması ve özetler. Kullanıcıdan herhangi bir girdi gerekmez

📮ClickUp Insight: Ankete katılanların %62’si ChatGPT ve Claude gibi konuşma tabanlı yapay zeka araçlarına güveniyor . Bu araçların tanıdık sohbet robotu arayüzü ve içerik oluşturma, veri analizi gibi çok yönlü yetenekleri, farklı roller ve sektörlerde bu kadar popüler olmalarının nedeni olabilir. Ancak, bir kullanıcı her seferinde yapay zekaya soru sormak için başka bir sekmeye geçmek zorunda kalırsa, bununla ilişkili geçiş yükü ve bağlam değiştirme maliyetleri zamanla artar. Ancak ClickUp Brain ile durum böyle değildir. Doğrudan ClickUp Çalışma Alanınızda bulunur, ne üzerinde çalıştığınızı bilir, düz metin komutlarını anlayabilir ve görevlerinizle son derece alakalı yanıtlar verir! ClickUp ile verimliliğinizi 2 kat artırın!

📚 Ayrıca şunu da okuyun: Yapay Zeka Projelerini Başarılı Hale Getirmenin Yolları: Yapay Zeka Dönüşüm Matrisi

Süper Ajanlar

Süper Ajanlar, Süper Ajan Oluşturucu aracılığıyla talimatlar, tetikleyiciler, araçlar, bilgi ve hafıza ile yapılandırdığınız yapay zeka takım arkadaşlarıdır.

Doğal dilde talimat paylaşımı sağlayan kod yazmaya gerek olmayan bir oluşturucu ile özel ClickUp Süper Ajanları oluşturun

Onları etiketleyebilir, görevler atayabilir, sohbet üzerinden özel mesaj gönderebilir ve hatta çalıştığınız yerden doğrudan @bahsetme yapabilirsiniz. Tıpkı bir takım üyesi gibi davranarak, kendilerine verilen işi tamamlamak için gerekli adımları bağımsız olarak atarlar.

Her adımda onlara talimat vermenize gerek yok. İşlerini kendi başlarına yerine getiriyorlar.

🎥 Süper Ajanlar'ı oluşturma ve bunlarla iş yapma hakkında daha fazla bilgi edinmek için bu videoyu izleyin:

Her departmanın ClickUp Accelerator ile kullanıma hazır önceden oluşturulmuş temsilci paketleri mevcuttur :

Bölüm Temsilciler Proje yönetimi Giriş Temsilcisi, Atama Temsilcisi, PM Temsilcisi, Canlı Yanıt Temsilcisi Pazarlama Kısa Mesaj Temsilcisi, İçerik Temsilcisi, Marka Temsilcisi, Canlı Bilgi Temsilcisi Ürün ve Mühendislik PRD Aracısı, Triage Aracısı, Codegen Aracısı, Live Answers Aracısı İK Yeni Çalışan Oryantasyon Görevlisi, Durum Değerlendirme Görevlisi, Eğitim Görevlisi, Canlı Destek Görevlisi Liderlik Hedef Hatırlatıcı Sorumlusu, Uyum Sorumlusu, Kilit Sonuçlar Sorumlusu, Durum Güncelleme Sorumlusu Satış Satış akışları için özel ajanslar

Bell Direct, ClickUp sayesinde yapay zekayı etkili bir şekilde kullanmaya başlamak için teknik bir takımın gerekmediğini kanıtlıyor.

Takım, ClickUp Super Agents'ı kullanarak kod yazmadan veya yeni araçlar eklemeden uçtan uca bir vaka kabul ve ön sınıflandırma ş Akışını otomasyonla otomatikleştirdi.

Otopilot ve Ortam Ajanları

Bunlar, herhangi bir komut verilmeden arka planda çalışan ve sürekli aktif olan ajanlardır. Örneğin:

Her sabah oluşturulan gösterge paneli özetleri

Check-in yapılmadan gönderilen durum güncellemeleri

Görevler önceliklerine göre otomatik olarak sınıflandırılır ve yönlendirilir

Gecikmiş öğeler işaretlendi ve üst birimlere iletildi

Çalışma Alanı'nda veriler sürekli olarak zenginleştiriliyor

Yetkili Temsilciler

Önem derecesi, özel bir çözümün geliştirilmesini gerektirecek kadar yüksek olan ş akışları için, ClickUp’ın Saha Mühendisleri, kuruluşunuzun özel süreçlerine uyarlanmış bir ajanı tasarlayıp devreye alacaktır. Sertifikalı Ajanlar ile size özel kurulum hizmetinin yanı sıra sınırsız kullanım imkanı da sunulur.

👀 Biliyor muydunuz? ClickUp’ın Sertifikalı Temsilcisi, uygulamaya hazır proje planlarının doğrudan karşılaştırmalı değerlendirmesinde 100 üzerinden 96 puan aldı. En yakın rakip 61 puana ulaşırken, diğerlerinin çoğu 40 ile 50 puan aralığında kaldı. Pratik açıdan bakıldığında, takımlar tek bir adımda fikir → plan → uygulama aşamalarına geçebilir ve bu süreçte insan müdahalesi en aza indirgenir. Sertifikalı Ajan’ı bu karşılaştırmada öne çıkaran da budur.

AI Toplantıları

ClickUp Takvim ve AI Notetaker sayesinde takımlar, toplantıları bağlam içinde planlayabilir ve notları otomatik olarak kaydedebilir.

ClickUp AI ile toplantılarınızı planlamadan not almaya ve özetlemeye kadar her aşamayı otomasyonla gerçekleştirin

Doğal dil komutlarını kullanarak takım takvimlerini inceleyip uygunluk durumunu kontrol edin ve toplantılar planlayın

Sekmeler arasında geçiş yapmadan ClickUp içinden toplantılara katılın

ClickUp Gelen Kutusu'na konuşmacı etiketleri, özetler, ana konular ve kararların vurgulanmış olduğu otomatik toplantı notları alın

AI, toplantı notlarından yapılacak ögeleri ayıklayarak bunları takip edilebilir ClickUp görevlerine dönüştürür

Izleme süreci ilgili projeyle bağlantılıdır

Özetler ilgili ClickUp Alanına yayınlanıyor

Toplantıya katılan herkes, nelerin görüşüldüğünü, bundan sonra ne yapılması gerektiğini ve sorumluluğun kimde olduğunu görebilir.

Tek bir platformda çok sayıda yapay zeka modeli seçeneği

ClickUp, modelden bağımsızdır. Kullanıcılar, platformdan ayrılmadan doğrudan ClickUp araç çubuğundan OpenAI, Anthropic ve Google’ın sunduğu GPT-5.2, GPT-4.1, Claude Opus 4.5, Gemini 3 Pro, o3 ve 14 AI modeli arasında geçiş yapabilirler.

ClickUp Brain ile tek bir fiyat karşılığında birden fazla AI modeline erişin

Brain, bu modelleri Çalışma Alanı zekası için kullanır ve Süper Ajanlar mevcut tüm modellerden yararlanabilir. Yöneticiler, Çalışma Alanı başına hangi modellerin kullanılabileceğini kısıtlayabilir.

Takımınız, güvendikleri aynı GPT modellerini iş akışının tamamında kullanabilir: görevler, belgeler, sohbet, gösterge panelleri, klipler, hedefler ve formlar. Ayrı bir abonelik veya API anahtarı gerekmez.

🚀 Ayrıca şunu da okuyun: ClickUp'ta Harici AI Modellerini Kullanma

ChatGPT'nin Sunduğu Avantajlar

🧠 İlginç Bilgi: ChatGPT, piyasaya sürülmesinden sadece beş gün sonra 1 milyon kullanıcı sayısını aştı. Şu anda dünyanın en çok ziyaret edilen web siteleri arasında 4. sırada yer alıyor.

ChatGPT, dünyada en yaygın olarak kullanılan yapay zeka uygulamasıdır ve ClickUp ile birlikte kullanıldığında, bireysel verimlilik ve takım işbirliği açısından gerçek bir değer katar:

ChatGPT (konuşma) : Araştırma, analiz, taslak hazırlama, beyin fırtınası ve problem çözme için tasarlanmış : Araştırma, analiz, taslak hazırlama, beyin fırtınası ve problem çözme için tasarlanmış genel amaçlı bir yapay zeka asistanı . Derinlemesine muhakeme ve uzun bağlamlı sentezleme konusunda üstün performans gösterir

Derinlemesine Araştırma : İnternette gezinip bulguları özetleyen ve kapsamlı raporlar hazırlayan otomasyonlu araştırma aracı

Özel GPT'ler : Özel talimatlar, bilgiler ve araçlar içeren, tekrar kullanılabilir yapay zeka yapılandırmaları. İş ve Kurumsal Çalışma Alanları'nda paylaşılabilir

ChatGPT Agent : Bir konuşma sırasında gezinme, kod yazma, dosya analizi ve araç kullanımı gibi çok adımlı eylemleri gerçekleştirebilen ajan modu

Codex : OpenAI’nin otonom kod oluşturma ve düzenleme için geliştirdiği kodlama ajanı

Projeler: ChatGPT içinde, : ChatGPT içinde, belirli bir konu etrafında konuşmaları, dosyaları ve özel GPT'leri gruplandırmaya yarayan düzenlenmiş Çalışma Alanları

ChatGPT artık geliştirici modu ve uygulama dizininde MCP’yi (Model Context Protocol) desteklemektedir (Monday.com, Notion, Linear, Stripe, Hex dahil 300’den fazla entegrasyon). Özel sistemlere okuma/yazma erişimi sağlamak için özel MCP sunucuları bağlanabilir. Codex eklentileri, beceri ve uygulama entegrasyonlarının yanı sıra MCP sunucu yapılandırmalarını da paketleyebilir.

ChatGPT ve ClickUp'ın Birlikte Daha İyi Olmasının Dört Nedeni

1. ChatGPT ile düşünün, ClickUp ile hayata geçirin

🙇🏻‍♂️ ChatGPT, işin ilk aşamalarında mükemmel bir performans sergiliyor: bir konuyu araştırmak, verileri analiz etmek, bir strateji taslağı hazırlamak ve ş akışının nasıl olabileceğini incelemek gibi. En büyük gücü, çok sayıda kaynaktan gelen bilgileri bir araya getirmekte yatıyor. İşte genel amaçlı bir akıl yürütme motoru, bunu çok iyi yapıyor.

🤝 ClickUp, bu içgörülerinin somut işlere dönüştüğü yerdir. Strateji, dönüm noktaları olan bir projeye dönüşür. Analiz, sorumluları olan görevlere dönüşür. Ş Akışı tasarımı, durum her değiştiğinde tetikleyici olan bir Süper Ajan'a dönüşür. Taslak, brief'e bağlı ve sprint kapsamında izlenen bir belgeye dönüşür.

ChatGPT düşünmenize yardımcı olur. ClickUp AI ise, hiç kimsenin bir şeyleri tekrar hatırlatmasına gerek kalmadan, her takım için büyük ölçekte işlerin yürütülmesine yardımcı olur.

2. Ortak iş sistemi ve kişisel AI konuşmaları

🙇🏻‍♂️ ChatGPT'de oluşturduğunuz içerikler, sohbet geçmişinizde veya bir Proje içinde kalır. Özel GPT'ler bir Çalışma Alanı içinde paylaşılabilir, ancak çıktılar yine de konuşmalar olarak kalır. ChatGPT'de harika bir şey oluşturursanız, takımın geri kalanının bunun varlığından haberdar olması, nasıl kullanılacağını bilmesi ve onu açmayı unutmaması gerekir.

🤝 ClickUp AI, tasarım gereği paylaşım tabanlıdır:

Süper Ajanlar Çalışma Alanı'nda görülebilir. Bir kişi bir ajan oluşturduğunda, tüm kuruluş bundan faydalanır

ClickUp Otomasyonları, yalnızca bunları ayarlayan kişi için değil, herkes için tetikleyici olarak çalışır

AI Özel Alanları tüm takım için doldurulur

Bilgi tabanlarına her kullanıcı ve her temsilci erişebilir

Bir çalışan şirketten ayrıldığında, ChatGPT konuşmaları ve özel GPT'leri çalışma alanında kalabilir, ancak kurumsal ş Akışı bilgisi, bir ClickUp ajanın tetikleyicileri, talimatları ve bağlamı gibi aktarılmaz.

💡 Profesyonel İpucu: ChatGPT gibi yapay zeka platformlarını değerlendiriyorsanız, şu soruyu sormakta fayda var: “Takımınızdan biri ChatGPT’de bir yapay zeka ş Akışı oluşturduğunda, kuruluşun geri kalanı bunu görebilir, kullanabilir ve bundan faydalanabilir mi? Yoksa bu ş Akışı sadece o kişiye mi kalır?”

📮ClickUp Insight: Yapay zeka asistanlarını gerçekten kullanışlı kılan şeyin ne olduğu sorulduğunda, en çok verilen cevap hız ya da güç değildi. Ankete katılanların neredeyse %40'ı, iş bağlamlarını mükemmel bir şekilde anlayan bir asistana ihtiyaç duyduklarını belirtti. Bu mantıklı bir durum, çünkü çoğu yapay zeka ajanı, kararların neden alındığını veya işlerin akışını anlamadığında başarısız oluyor. Süper Ajanlar bağlamı korudukları, geçmiş kararları hatırladıkları ve kesintisiz çalıştıkları için, komut tabanlı ajanlara kıyasla çok daha güvenilir bir şekilde hareket edebilirler. Canlı bir Çalışma Alanı geçmişinden yararlanırlar, işler geliştikçe aktif kalırlar ve net izin sınırları ile denetim izleri çerçevesinde çalışırlar. Zeka, işi anladığında ve güvenli bir şekilde yerine getirdiğinde, nihayet gerçekten güvenebileceğiniz sanal bir iş arkadaşıyla çalışıyormuş gibi hissedeceksiniz.

3. Sürekli aktif zeka ve isteğe bağlı yanıtlar

🙇🏻‍♂️ ChatGPT, birisi onu açıp bir şeyler yazdığında iş yapar. Kimse soru sormazsa hiçbir şey olmaz. ChatGPT Agent çok adımlı işlemler gerçekleştirebilir, ancak yine de birisinin konuşmayı başlatması gerekir.

🤝 ClickUp AI, kimse dikkat etse de etmesede kesintisiz çalışır:

Brain arka planda verileri zenginleştirir: projeleri özetler, Özel Alanları doldurur, bilgi tabanlarını günceller

Otomatik Pilot Ajanları Çalışma Alanını 7/24 izler: gecikmiş öğeleri işaretler, yeni görevleri otomatik olarak sınıflandırır ve gösterge paneli rolluplarını oluşturur

Süper Ajanlar, ş akışı etkinliklerinde tetikleyici olarak çalışır: durum değişiklikleri, yeni görevler, bahsetmeler ve önceden ayarlanmış zamanlamalar

Çalışma Alanı, kimsenin aktif olarak yönlendirmesine gerek kalmadan her saat başı daha akıllı hale geliyor. ClickUp AI'yı ChatGPT'yi kullandığınız gibi kullanmıyorsunuz. O sadece çalışıyor.

4. ChatGPT'yi daha akıllı hale getiren iş ortamı

🤝 ClickUp AI, Çalışma Alanınızda bulunan verileri sürekli olarak zenginleştirir. Yapay zeka tarafından oluşturulan özetler, yapay zeka tarafından sınıflandırılan Özel Alanlar ve hatta yapılandırılmış proje analizleri, hiç kimsenin müdahalesi olmadan oluşturulur.

Takımınız analiz amacıyla ChatGPT'yi kullandığında ve bu analiz sonuçlarını ClickUp'a aktardığında, ClickUp AI bu bilgileri algılar: otomatik sınıflandırma yapar, tetikleyici görevler oluşturur, gösterge panellerini günceller. Ayrıca, birisi ChatGPT'yi ClickUp verileriyle kullandığında (API veya manuel bağlam yoluyla), ClickUp'tan gelen zenginleştirilmiş veriler ChatGPT'nin çıktılarını daha iyi hale getirir.

Birbirini besleyen döngü:

Sonuç: ChatGPT daha iyi çıktılar elde ediyor çünkü ClickUp AI, verileri düzenleme, sınıflandırma ve zenginleştirme gibi zorlu işleri çoktan halletmiş durumda. ChatGPT değerli bir çıktı ürettiğinde ise, ClickUp AI bunu tüm kuruluşun faydalanabileceği operasyonel işlere dönüştürüyor.

Müşterilerimiz, bu birleşmenin sektörde çığır açan bir gelişme olduğu konusunda hemfikir:

ClickUp ve ChatGPT: Her kullanım senaryosuna uygun araç

Buradaki amaç, ChatGPT'yi ClickUp AI ile değiştirmek değil. Doğru işi yapmak için doğru yapay zekayı kullanmak.

Kullanım örneği En iyi araç Neden Kapsamlı araştırma ve analiz ChatGPT İnternette gezinme, uzun metin özetleme, Derin Araştırma Beyin fırtınası ve fikir üretme ChatGPT Konuşma, yaratıcı, fikirleri derinlemesine irdelemede yetenekli İçerik hazırlama ChatGPT Etkili bir üslup, tonu iyi yakalıyor Kodlama ve hata ayıklama Kodeks Otonom kod ajanı Proje durum güncellemeleri ClickUp AI Her zaman aktif, gerçek etkinliklerden otomatik olarak oluşturulur Sprint planlaması ve izleme ClickUp AI İş yükü dengeleme, engelleyici algılama, gösterge panelleri Proje belgelerinin içeriği ClickUp AI Bağlam içinde, görev tanımına ve göreve uygun olarak İşle ilgili sorular Beyin Görevler, belgeler, sohbet ve yorumlardan anında yanıtlar Görev yönlendirme ve önceliklendirme Süper Ajanlar Etkinlik odaklı, Çalışma Alanını dikkate alan, izin kapsamlı Toplantı notları ve takip edilecek konular AI Toplantıları Otomatik veri toplama, görev oluşturma Arka plan izleme Otomatik Pilot Ajanları 7/24, komut gerektirmez, her zaman çalışır Özel yüksek riskli ş Akışları Yetkili Temsilciler Özel olarak tasarlanmış, FDE destekli, sınırsız Kişisel verimlilik ChatGPT Kişisel muhakeme, taslak hazırlama, keşfetme Ortak takım akışları Süper Ajanlar Kuruluş tarafından görülebilir, Çalışma Alanı düzeyinde yönetilir

🔑 Anahtar Nokta: ChatGPT, kişisel, derin ve genel amaçlı düşünme süreçlerini üstlenir. ClickUp AI ise takım çapında, kesintisiz çalışan operasyonel ş akışlarını yönetir. Bu ikisi bir araya geldiğinde, tüm organizasyonu kapsamış olursunuz.

Bu, Kuruluşunuz İçin Ne Anlama Geliyor?

Her takım üyesi için

ClickUp'ı açtıkları anda devreye giren bir yapay zeka; ChatGPT aboneliği, API kurulumu veya komut satırı yazma becerisi gerektirmez. Brain sorularını yanıtlar, temsilciler tekrarlayan işleri halleder, Özel Alanlar görevleri otomatik olarak sınıflandırır ve toplantı notları kendiliğinden yazılır.

ChatGPT'yi yoğun olarak kullanan kullanıcılar için

ChatGPT'yi kapsamlı araştırma, analiz ve yaratıcı çalışmalar için kullanmaya devam edin. Elde ettiğiniz sonuçları ClickUp'a aktarın; burada bu sonuçlar, sorumlu kişiler, son tarihler ve ajans destekli otomasyon ile izlenebilir işlere dönüşür. Elde edilen bilgiler bir sohbet penceresinde kalmaz. Operasyonel hale gelir.

BT ve liderlik için

ClickUp'ın geri kalanıyla aynı SSO, izinler ve uyumluluk yapısına sahip tek bir yönetilebilir AI platformu. AI yönetimi için ISO 42001 sertifikalı; AI iş ortaklarından gelen verilerin hiçbiri saklanmaz ve hangi modellerin, ajanların ve özelliklerin etkinleştirileceğine dair merkezi yönetici kontrolleri mevcuttur. Bunu, farklı plan seviyelerine sahip yüzlerce ayrı ChatGPT örneğiyle ve şirket verileriyle AI'nın ne ürettiğine dair merkezi bir görünürlük bulunmayan durumla karşılaştırın.

Yapay zeka stratejisi için

ClickUp, modelden bağımsızdır ve GPT-5.2, Claude Opus 4.5, Gemini 3 Pro, o3 ile OpenAI, Anthropic ve Google’dan 14 yapay zeka modelini içerir. Takımınız, güvendikleri aynı GPT modellerini tüm iş grafiğine uygulanmış olarak kullanmaya başlar. Yarın daha iyi bir model ortaya çıkarsa, ClickUp kimse ş akışlarını yeniden oluşturmak zorunda kalmadan bu modele geçer.

Ayrıca, yapay zeka yayılımının (yani strateji veya denetim olmaksızın birden fazla yapay zeka aracını kullanmanın ve bunun bedelini ödemenin) getirdiği maliyetlerden de kurtulmuş olursunuz.

👀 Biliyor muydunuz? ClickUp’ın “AI Sprawl” anketine göre, çalışanların neredeyse yarısı (%46,5) tek bir görevı tamamlamak için iki veya daha fazla yapay zeka aracı arasında gidip gelmek zorunda kalıyor.

ChatGPT ve ClickUp Nasıl Birlikte Çalışır: Mimari

ClickUp ile ChatGPT'yi Daha Akıllı Hale Getirin

ChatGPT, takımınızın ilk başvurduğu yapay zeka olabilir. ClickUp AI ise bu zekayı gerçek ş akışlarına entegre eden araçtır.

ClickUp Brain, ClickUp Çalışma Alanınıza ve bağlı uygulamalarınıza bağlam farkındalığına sahip yapay zeka getiriyor. Süper Ajanlar, 7/24 çalışan yapay zeka takım arkadaşları olarak, insan olarak mümkün olandan fazlasını yapmanıza yardımcı olur.

Bu yazı , ClickUp AI ile ChatGPT'yi karşılaştırmakla ilgili değil . Doğru yapay zekayı doğru amaca uygun hale getirmekle ilgili. ChatGPT düşünme sürecini desteklerken, ClickUp AI ise yapılacak işleri destekliyor. Ve bunları tek bir Çalışma Alanı'nda birleştirdiğinizde, yalnızca ChatGPT'yi kullandığınıza kıyasla 10 kat daha hızlı yazabilir, kodlayabilir, yayınlayabilir ve işleri gerçekleştirebilirsiniz.