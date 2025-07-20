Özel Çözümler için ChatGPT ile AI Aracısı Oluşturma

Günümüzde proje yönetimi, bitmek bilmeyen bir döngü gibi hissettiriyor: son teslim tarihleri, e-postalar ve takip işlemleri. Birden fazla görev yönetim aracı olsa bile, takımlar genellikle güncellemeleri izlemek, raporları derlemek ve bilgileri manuel olarak toplamakla meşgul oluyor ve asıl işlerine ayıracak zamanları kalmıyor.

AI'nın bunu hızla değiştirmesi şaşırtıcı değildir.

Capgemini'nin yaptığı bir ankete göre, kuruluşların %82'si önümüzdeki üç yıl içinde AI ajanlarını entegre etmeyi planlıyor ve onlara e-posta oluşturma, kod ve veri analizi gibi görevleri emanet etmeyi düşünüyor.

Bu geçişi gerçekleştirenler için etkisi açıktır: güncellemeler otomasyonla gerçekleştirilir, raporlar saniyeler içinde oluşturulur ve toplantılar anında özetlenir. Takımlar, ayrıntılara takılmak yerine, yüksek değer kararlara odaklanabilir ve sıradan işleri yapay zekaya bırakabilir.

AI ajanlarının ş akışınızı nasıl dönüştürebileceğini merak mı ediyorsunuz? Bu blog yazısında, ChatGPT ile bir AI ajanı oluşturmak için bilmeniz gereken her şeyi adım kılavuzla ayrıntılı olarak açıklayacağız.

Ancak, ClickUp'ın çok daha havalı, kullanıma hazır, bağlam farkında AI ajanı alternatifini denemek istiyorsanız, sonuna kadar bizimle kalın!

⏰ 60 Saniyelik Özet ChatGPT ile bir AI ajanı oluşturmak, tekrarlayan görevleri otomasyonla gerçekleştirerek ve ş Akışı verimliliğini artırarak verimliliği önemli ölçüde artırabilir.

AI ajanları, çevrelerini algılayan, bilgileri işleyen ve sürekli insan müdahalesi olmadan görevleri yerine getiren otonom yazılım varlıklarıdır.

Karar vermek ve kullanıcılarla etkileşim kurmak için makine öğrenimi ve doğal dil işleme gibi AI tekniklerine dayanırlar.

GPT-4, bağlam farkında yanıtlar, bellek saklama ve karmaşık problem çözme yetenekleri sağlayarak AI ajanlarının geliştirilmesinde önemli bir rol oynar.

ChatGPT ile bir AI ajanı geliştirmek için şu adımları izleyin: Ajanınızın amacını tanımlayın Geliştirme, test ve dağıtım için uygun bir teknoloji yığını seçin Amacınıza ve uygulamalarınıza göre AI modelini yapılandırın AI modelini özel verilerle eğitin Bir kullanıcı arayüzü geliştirin Test ve optimizasyon gerçekleştirin Ajanı dağıtın ve izleyin

Ajanınızın amacını tanımlayın

Geliştirme, test ve dağıtım için uygun bir teknoloji yığını seçin.

Amacınıza ve uygulamalarınıza göre AI modelini yapılandırın.

AI modelini özel verilerle eğitin

Kullanıcı arayüzü geliştirin

Test ve optimizasyon gerçekleştirin

Ajanı dağıtın ve izleyin

ChatGPT ile özel ajanlar oluşturmak, işlerin kendi özel ş Akışlarını anlayan ve görevleri otomasyonla gerçekleştirebilen, anlık raporlar oluşturabilen ve müşteri etkileşimlerini verimli bir şekilde yönetebilen uygun maliyetli bir çözüm oluşturmasına olanak tanır.

ClickUp , ş akışlarını otomasyon sağlayan, bilgileri düzenleyen ve gerçek zamanlı içgörüler sağlayan, özel geliştirme ihtiyacını ortadan kaldıran ClickUp Brain adlı yapay zeka destekli bir alternatif sunar.

ClickUp Brain, bağlam farkında AI destekli otomasyon ve aramayı doğrudan çalışma alanınıza entegre ederek verimliliği artırır. Ajanınızın amacını tanımlayın

Geliştirme, test ve dağıtım için uygun bir teknoloji yığını seçin.

Amacınıza ve uygulamalarınıza göre AI modelini yapılandırın.

AI modelini özel verilerle eğitin

Kullanıcı arayüzü geliştirin

Test ve optimizasyon gerçekleştirin

Ajanı dağıtın ve izleyin

AI Ajanları Nedir ve Nasıl İş Yapılır?

AI ajanları, çevrelerini algılayabilen, bilgileri işleyebilen ve belirli hedeflere ulaşmak için özerk eylemlerde bulunabilen yazılım varlıklarıdır. Karar vermek ve kullanıcılar, sistemler veya diğer ajanlarla etkileşim kurmak için makine öğrenimi, doğal dil işleme (NLP) ve pekiştirme öğrenimi gibi yapay zeka tekniklerini kullanırlar.

Bir AI ajanın temel fonksiyonu, tekrarlayan görevlerin otomasyonunu sağlayarak daha stratejik işlere odaklanmanıza olanak tanımaktır.

📌 Örnek: Örneğin, yapay zeka destekli bir İK asistanını ele alalım. Yapay zeka ajanları, sadece iş ilanlarını listeyle sunmakla kalmaz, özgeçmişleri inceleyerek, mülakatlar planlayarak ve adayların sık sorulan sorularını yanıtlayarak işe alım sürecinde otomasyon sağlar.

AI ajanları nasıl iş yapar?

AI ajanlarının iş mekanizması dört anahtar bileşene dayanır:

Algılama ve anlama : NLP ve makine öğrenimini kullanarak metin, ses veya veri gibi girdileri işlerler.

Karar verme : Gerçek zamanlı verilere dayalı olarak birden fazla seçeneği değerlendirir ve en etkili eylemi seçerler.

Otonom yürütme : Sorguları yanıtlama, raporları analiz etme veya içerik oluşturma gibi görevleri yerine getirirler.

Sürekli öğrenme: Geçmiş etkileşimlerinizden öğrenerek zamanla daha keskin ve daha verimli hale gelirler.

AI ajanı geliştirmede GPT-4'ün rolü

AI ajanları, derin öğrenme, sinir ağları ve büyük veri kümelerinin bir kombinasyonu sayesinde zekalarını elde ederler, ancak bu sistemlerin çoğunun merkezinde GPT'ler (Generative Pre-trained Transformers) yer alır.

GPT'ler kitaplar, makaleler, web siteleri ve daha fazlasından elde edilen büyük miktarda metin verisiyle eğitilir. Bu, dil, mantık ve bağlam hakkında temel bir anlayış geliştirmelerine yardımcı olur. Bu ön eğitim aşaması, AI ajanlarına temel zeka kazandırarak kalıpları tanımalarını ve bilgili tahminlerde bulunmalarını sağlar.

Buradaki anahtar yenilik, AI'nın bir cümlede (veya cümleler arasında) hangi kelimelerin birbiriyle en alakalı olduğunu belirlemesine yardımcı olan öz-dikkat mekanizmasıdır. Bu, yanıtların daha tutarlı ve bağlamsal olarak daha bilinçli olmasını sağlar.

GPT-4'ün AI ajanı zekasının bel kemiği olmasının nedeni ve gerçek dünya uygulamalarında ChatGPT kullanım örneklerini nasıl desteklediği aşağıda açıklanmaktadır:

1. GPT-4, bağlamı dikkate alan yanıtlar verir

Üretken yapay zeka sayesinde GPT-4, bağlamı, tonu ve niyeti anlayarak etkileşimlerin doğal hissedilmesini sağlar. GPT-4, karmaşık sorguları yanıtlarken veya uzun raporları özetlerken konuşmaların akış içinde ilerlemesini sağlar.

📌 Örnek: AI'nın en etkili kullanım alanlarından biri eğitimdir. Khan Academy'nin AI öğretmeni Khanmigo, GPT-4'ü kullanarak öğrencilere kişiselleştirilmiş, bağlam farkında öğrenme deneyimlerini sağlar.

2. GPT-4 söylediklerinizi hatırlar

Geçmiş modellerden farklı olarak, GPT-4 uzun konuşmalar sırasında geçmiş ve gelecekteki etkileşimleri hatırlar, böylece kendinizi tekrarlamak zorunda kalmazsınız. Bu, AI ajanlarını devam eden projeler, müşteri desteği veya takip gerektiren her şey için daha kullanışlı hale getirir.

📌 Örnek: Bir müşteri, siparişiyle ilgili bir sorun için Shopify'daki yapay zeka destekli destek temsilcisiyle iletişime geçer. Bir hafta sonra, takip sorusu ile geri döner ve yapay zeka, ayrıntıları tekrarlamasına gerek kalmadan önceki konuşmasını hatırlar.

3. GPT-4, karmaşık sorunları çözmede mükemmeldir

GPT-4, mantıksal akıl yürütme ve problem çözme konusunda önceki sürümlerden daha iyidir. GPT-4'ü kullanan AI ajanları, karmaşık senaryoları analiz edebilir, problemleri parçalara ayırabilir ve yapılandırılmış, iyi düşünülmüş yanıtlar sağlayabilir.

Sonuç olarak, GPT-4 tarafından desteklenen AI ajanları, kişiselleştirilmiş alışveriş deneyimleri ile konuşma tabanlı ticareti teşvik eder, satış süreçlerini otomatikleştirir ve anında müşteri desteği sağlar.

📌 Örnek: Amazon'un AI alışveriş asistanı, müşterilerin tercihlerine göre kıyafet bulmalarına yardımcı olarak çevrimiçi alışverişi daha etkileşimli hale getirir.

❗️ChatGPT'ye gerek yok. Tek bir uygulamanızla birden fazla LLM edinin! İletişiminizi ve verimliliğinizi 10 katına çıkarmak ister misiniz? Brain MAX ile tanışın — kullandığınız tüm iş uygulamalarında yapay zeka, arama ve otomasyonu bir araya getiren masaüstü uygulama. Artık birbirinden bağımsız yapay zeka araçları arasında geçiş yapmak veya sonsuz sekmeleri araştırmak zorunda kalmayacaksınız. Brain MAX ile ses öncelikli verimlilik, tüm uygulamalarınızda birleşik arama, birden fazla LLM ile sohbet, özel AI Ajanları oluşturma ve anında özel rapor oluşturma özelliklerini tek bir yerde elde edersiniz. Bilişsel yükünüzü hafifletir, risklerin ve raporların ortaya çıkmasındaki gecikmeleri ortadan kaldırır ve AI yayılmasını tamamen ortadan kaldırır. Bağlamsal AI ve kesintisiz işin yeni çağına hazırsanız, Brain MAX sizin için vazgeçilmez bir araç olacaktır.

ChatGPT ile AI Aracısı Oluşturma

ChatGPT ile bir AI ajanı oluşturmak için veri bilimcisi olmanıza gerek yok. Çok az kurulumla hazır olabilirsiniz.

İşte bir başlangıç kılavuzu 👇

Adım 1: AI ajanın amacını tanımlayın

Teknik ayrıntılara girmeden önce, AI ajansının yapacağı şeyleri netleştirin.

Kendinize sorun: AI ajansım hangi özel görevleri yerine getirecek? (ör. SSS'lere cevap verme, destek biletlerini işleme, veri görselleştirme ve raporları özetleme vb. )

Kimler bundan en çok yararlanacak? (ör. müşteri hizmetleri takımları, satış temsilcileri, web sitesi ziyaretçileri)

Ne tür verileri işleyecek? (ör. özel talepleri, iç belgeler, CRM kayıtları)

Nasıl iletişim kurmalı? (ör. canlı sohbet, sesli asistan, e-posta otomasyonu)

Amacınızı net bir şekilde belirledikten sonra teknik kurulumuna geçebilirsiniz.

Adım 2: Teknoloji yığınınızı seçin

ChatGPT sadece AI ajansınıza güç sağlamakla kalmaz, sorunsuz fonksiyon için sağlam bir teknoloji yığınına da ihtiyaç duyar. Teknolojilerin doğru kombinasyonu, sonuçların ne kadar iyi olacağını belirler.

Dikkate almanız gerekenler şunlardır:

Programlama: Python (AI/ML için mükemmel)

NLP Modeli: Akıllı yanıtlar için GPT-4

Barındırma: Bulut tabanlı (AWS, Azure, Google Cloud) veya kendi sunucunuzda barındırma

Çerçeveler: LangChain, OpenAI API, web tabanlı arayüzler için FastAPI

Veritabanı: PostgreSQL veya MongoDB

Entegrasyonlar: Zapier, kesintisiz ş Akışı için Zapier, kesintisiz ş Akışı için ClickUp API

Adım 3: ChatGPT ile AI modelinizi ayarlayın

Şimdi, AI modelinizi yapılandırma zamanı. OpenAI'nin API'sine erişmeniz ve modelinizi kullanım durumunuza uyacak şekilde ince ayarlamanız gerekir. Ayrıca, tonu belirleyin, yanıt sınırlarını ayarlayın ve API çağrılarını uygulayın.

📌 Örnek: import openai response = openai. ChatCompletion. create(model=”gpt-4″,messages=[{“rol”: “kullanıcı”, “içerik”: “Bugün hava nasıl?”}]) print(response[“choices”][0][“message”][“içerik”])

Bu, AI ajansınızın kullanıcı girdilerine dayalı yanıtlar üretmeye başlamasını sağlar.

Adım 4: Yapay zekanızı özel verilerle eğitin

ChatGPT, kullanıma hazır halde birçok şeyi bilir. Ancak işinizi bilmez. AI ajanınızı kullanışlı hale getirmek için, sektörünüze ve ş Akışlarınıza özgü verilerle onu eğitmeniz gerekir.

Eğitim verileri nereden alınır?

📝 Dahili bilgi tabanı : SSS, SOP'lar ve yardım belgeleri💬 Geçmiş sohbet günlükleri: Müşterilerle gerçek konuşmalar (varsa)🧑🏻‍💻 CRM veya bilet sistemi: Destek biletleri, müşteri soruları ve çözümler

ChatGPT'ye ne kadar alakalı veri girerseniz, AI ajanı o kadar akıllı ve doğru hale gelir.

🔍 Biliyor muydunuz? GPT-2, 8 milyondan fazla web sayfasından 40 milyar metin belirteçinden öğrendi — bunların tümü, en az üç olumlu oy alan Reddit gönderilerinden elde edildi! Temel olarak, insanlar bir gönderiyi olumlu oy verecek kadar ilginç bulduysa, bu gönderinin bugün kullandığınız yapay zekanın eğitilmesine yardımcı olma ihtimali vardır.

Adım 5: AI arayüzünü oluşturun

AI ajansınız, insanların onunla etkileşim kurma şekli kadar iyidir. Hantal bir arayüz mü? Sinir bozucu. Pürüzsüz, sezgisel bir arayüz mü? Oyunun kurallarını değiştirir.

İşte bunu nasıl ayarlayabilirsiniz:

💬 Chatbot: Anlık konuşmalar için Slack, Teams veya web sitenize ekleyin📞 Sesli asistan: Telefon desteği için Twilio'ya bağlayın 📧 E-posta AI: Gmail veya Outlook üzerinden yanıtları otomatikleştirin

Kullanıcı etkileşimine göre doğru arayüzü seçin ve etkileşimi doğal hissettiren bir AI'ya sahip olun.

🧠 Eğlenceli Bilgi: Modern AI ajanları, yanıtlarını iyileştirmek için pekiştirme öğrenmesini (RLHF gibi — İnsan Geri Bildiriminden Pekiştirme Öğrenmesi) kullanır. Kullanıcı etkileşimlerinden öğrenerek doğruluk, alaka düzeyi ve etkileşimi optimize ederler.

Adım 6: AI ajanınızı test edin ve optimize edin

AI ajanı oluşturulduktan sonra, belirli görevlere verdiği yanıtları test etmeniz ve iyileştirmeniz gerekir.

İşte ihtiyacınız olan test kontrol listesi 👇

Test Kontrol edilmesi gerekenler Neden önemlidir? Birim testi API yanıtlarını doğrulayın Doğru veri alımını garanti eder Kullanıcı testi Gerçek kullanıcı geri bildirimlerini toplayın Deneyimi ve doğruluğu artırır Hata yönetimi AI'nın arızalardan kurtulma sürecini test edin Arızaları ve karışıklıkları önler Performans kontrolü Hızı ve yanıt süresini optimize edin Etkileşimleri sorunsuz hale getirir

Daha fazla bilgi: İş ş Akışlarını Optimize Etmek İçin En İyi AI Uygulamaları

Adım 8: Dağıtın ve izleyin

AI ajanınızı iki gerçek dünya senaryosunda kullanma zamanı geldi. Kullanım durumunuza bağlı olarak şunları yapabilirsiniz:

Büyük ölçekli uygulamalar için AWS/GCP'de barındırın.

Özel etkileşimler için bir SaaS aracı olarak kullanın.

Ayrıca AI ajanınızı sürekli olarak izlemeniz gerekir. Başka bir deyişle:

Geri bildirimleri analiz edin ve AI yanıtlarını iyileştirin

Eğitim verilerini düzenli olarak güncelleyin

Kullanıcı ihtiyaçlarına göre yeni özellikler ekleyin

Geri bildirimlere göre AI ajanınızın performansını sürekli iyileştirerek onu daha akıllı, daha hızlı ve daha yararlı hale getirin.

🌟 Bonus Eğitim: Kendi özel AI ajanınızı oluşturmaya hazır mısınız? İşte sizin için bir video eğitimi! 👇🏼

Kendi AI Aracınız için ChatGPT'yi Özel Yapma

ChatGPT kullanarak bir AI ajanı oluşturdunuz, harika! Ancak genel bir AI, ilk gününde bir stajyer gibidir. Temel bilgilere sahiptir, ancak yardımcı olabilmesi için eğitime ihtiyaç duyar. ChatGPT'nin iş prensibini özel olarak ayarlayarak istediğiniz şekilde işleyişini sağlayın. İşte adım adım kılavuz:

1. ChatGPT'yi kullanım amacınıza göre ince ayarlayın

ChatGPT genel bilgi konusunda eğitilmiştir, ancak AI'nızın alanına özgü uzmanlığa ihtiyacı vardır.

Verilerinizle eğitin : Doğruluğu artırmak için özel sorguları, SOP'leri ve geçmiş etkileşimleri yükleyin.

Yanıtları iyileştirin: OpenAI'nin ince ayar API'sini kullanarak AI'yı iş ihtiyaçlarınıza uyarlayın.

Ayrıca, yanıtların doğru olmasını ve işinizle uyumlu olmasını sağlamak için API'ler aracılığıyla iç belgelere, bilgi tabanlarına veya gerçek zamanlı verilere bağlantıyı kurun.

2. Hızlı mühendislik ile yanıtları iyileştirin

Bazen daha iyi komutlar, daha iyi cevaplar anlamına gelir. Etkili sistem komutları kullandığınızda, AI'nın daha alakalı yanıtlar üretmesini sağlayabilirsiniz. Örneğin,

❌ "Satışlar hakkında bilgi verin."

ChatGPT aracılığıyla

✅ "En iyi üç B2B SaaS satış stratejisini örneklerle birlikte listeye alın."

3. AI yanıtlarını kontrol altında tutmak için koruyucu önlemler alın

AI akıllıdır ancak mükemmel değildir. Kontrol edilmezse yanıltıcı bilgiler üretebilir. Yanlış veya riskli çıktılar önlemek için doğruluk kontrol mekanizmaları, yanıt uzunluğu kontrolleri ve uyumluluk filtreleri ayarlayın.

4. Kullanıcı rollerine göre AI'yı kişiselleştirin

AI, hedef kitlesine uyum sağlamalıdır. Özel müşteriler basit açıklamalar alırken, iç takımlar ayrıntılı ve değerli bilgiler alır. Rol tabanlı yanıtlar, etkileşimleri daha yararlı ve bağlam farkında hale getirir.

Doğru verileri ince ayar yaparak ve entegrasyonlarla ChatGPT'yi sizin için gerçekten işleyen güçlü bir AI ajanı haline getirebilirsiniz. Ancak söz verdiğimiz gibi, ChatGPT ajanlarından daha da harika bir çözüm var, bu yüzden okumaya devam edin.

Neden ChatGPT ile bir AI ajanı oluşturmalısınız?

ChatGPT ile özel bir AI ajanı oluşturmak, sizin dilinizi konuşan ve ş akışlarınızı anlayan bir asistana sahip olmak anlamına gelir.

ChatGPT ile bir AI ajanı oluşturmanın size nasıl yardımcı olabileceğini aşağıda açıklıyoruz:

1. Size uygun çalışan özel AI

ChatGPT ile işinizi anlayan ve ihtiyaç duyduğunuz görevleri yerine getiren bir AI ajanı oluşturabilirsiniz. Bu ajan, mantıksal akıl yürütme kullanarak doğru yanıtlar ve çözümler sağlayan bilgi tabanlı bir ajan olarak fonksiyon görür.

Ayrıca, ajan müşteri sorularını yanıtlayabilir, potansiyel müşterileri değerlendirebilir, işe alım sürecinde yardımcı olabilir veya gerçek bir takım üyesi gibi destek biletlerini yönetebilir. Tonunu, ayrıntı düzeyini ve bilgi kaynağını siz belirlersiniz, böylece ajanın markanız ve süreçlerinizle uyumlu olmasını sağlarsınız.

💡 Profesyonel İpucu: ChatGPT ajansınızı oluşturmadan önce, ideal yanıtlar, yasak konular ve beş ila yedi örnek konuşma içeren bir persona belgesi oluşturun. Sonsuz düzeltmelerden kaçınmak için bunu takımınızla erken paylaşım yapın. Bu basit adım, geliştirme süresini %30-40 oranında kısaltabilir!

2. Uygun maliyetli otomasyon

AI ajanları, insan takımlarının iş yükünü hafifletir ve operasyonel maliyetleri azaltır. Ayrıca ChatGPT, güçlü dil modellerini plan ve hafıza ile birleştiren LLM ajanları ile binlerce konuşmayı aynı anda yürütebilir. Bu, işlerin destek ekiplerini aşırı yükleme endişesi olmadan ölçeklendirme yapabileceği anlamına gelir.

3. Daha kısa sürede daha fazla yapılacak şey tamamlayın

Kimse saatlerce yönetici görevleriyle uğraşmaktan hoşlanmaz. AI ajanı bu boşluğu doldurur.

🦾 ş Akışları otomasyon edin → Artık görevleri manuel olarak atamaya gerek yok📊 Anında raporlar oluşturun → AI, verileri saniyeler içinde özetler🎧 Müşteri etkileşimlerini yönetin → Sorulara gerçek zamanlı olarak yanıt verin

4. Daha iyi veri gizlilik ve güvenlik

Üçüncü taraf AI araçları, verilerinizi başkalarına emanet etmek anlamına gelir. Kendi AI'nızı oluşturduğunuzda, kontrol sizde kalır. Basitçe söylemek gerekirse:

Verilerin nerede ve nasıl depolanacağına karar verin

Belirli takımlara erişimi kısıtlayın

Gizlilik yasalarına ( GDPR HIPAA vb.) uyumluluğu sağlayın.

AI Ajan Geliştirmede En İyi Uygulamalar

En iyi uygulamaları takip ederek, kuruluşlar verimli, kullanıcı dostu ve sorumlu özel AI ajanları oluştururlar.

AI ajanları oluşturmak için anahtar hususlar

AI ajanları oluşturmak, teknik hassasiyet ve stratejik plan arasında bir denge gerektirir. Dikkate alınması gereken temel faktörler şunlardır:

1. Net bir amaçla başlayın

AI ajanları, belirli bir hedef göz önünde bulundurularak tasarlandıklarında en etkili olurlar.

📌 Örnek: Bir AI ajanı geliştiren bir sağlık hizmeti sağlayıcısı şunları karar vermelidir: Hasta randevu planlaması için mi?

Bu, doktorlar için bir tıbbi araştırma asistanı mı?

Her biri farklı bir yaklaşım, eğitim verileri ve farklı bir veri bilimi ve AI modelleri seti gerektirir.

💡 Profesyonel ipucu: AI ajanınızı kodlamadan önce bir "karar ağacı belgesi" oluşturun. Olası tüm kullanıcı niyetlerini ve her senaryo için ajanınızın tam eylemlerini belirleyin. Bu görsel temsil, potansiyel çıkmazları ve döngüsel konuşmaları erken aşamada belirlemenize yardımcı olur.

2. Doğru AI modelini ve eğitim verilerini seçin

Tüm AI modelleri aynı değildir. Özel müşteri hizmetleri için bir sohbet robotu, AI destekli bir finansal dolandırıcılık tespit sistemi ile aynı modele ihtiyaç duymaz.

📌 Örnek: Perakende AI sohbet robotu, müşteri hizmetleri etkileşimleri ve ürün SSS'leri konusunda eğitilmelidir. Öte yandan, siber güvenlik için bir AI ajanı, dolandırıcılık davranış kalıpları ve geçmiş tehdit verileri konusunda eğitilmelidir.

3. AI'yı bağlam farkında hale getirin

AI, konuşmanın bağlamını anladığında en iyi şekilde iş yapar. Anlamlı yanıtlar verebilmek için iç ürün veritabanlarınızdan, CRM sistemlerinizden veya proje yönetimi araçlarınızdan gerçek zamanlı bilgileri almalıdır.

📮 ClickUp Insight: Çalışanların %60'ı anlık mesajlara 10 dakika içinde yanıt veriyor, ancak her kesinti 23 dakikaya kadar odaklanma süresine mal oluyor ve bu da verimlilik paradoksu yaratıyor. Tüm konuşmalarınızı, görevlerinizi ve sohbet konusunu çalışma alanınızda merkezileştiren ClickUp, platformlar arasında geçiş yapma ihtiyacını ortadan kaldırarak ihtiyacınız olan hızlı cevapları almanızı sağlar.

AI Ajan uygulamasında etik standartların sağlanması

Etik standartlara uyan bir AI modeli, güven ve uyumluluk üzerine kuruludur. Bununla birlikte, uyulması gereken bazı etik standartlar şunlardır:

Şeffaflık : Kullanıcılar, kararların nasıl alındığını, hangi verilerin kullanıldığını ve sınırların nerede olduğunu bilmeye hak eder. AI şeffaf olduğunda, güven oluşturur ve insanların AI ile nasıl etkileşim kuracakları konusunda bilinçli seçimler yapmalarına yardımcı olur.

İnsan merkezli yaklaşım : AI, insan yargısının yerini almamalı, hayatı kolaylaştırmalıdır. Temel insan değerleriyle uyumlu olmalı ve insanların refahı göz önünde bulundurularak tasarlanmalıdır.

Adalet ve önyargıların azaltılması : AI herkese adil davranmalıdır (istisnasız). Verilerdeki önyargılar adil olmayan sonuçlara yol açabilir, bu nedenle sürekli kontroller ve çeşitli eğitim setleri bir zorunluluktur.

Gizlilik ve veri güvenlik: Kişisel veriler, kişisel olmasının bir nedeni vardır. AI, yalnızca gerekli olan bilgileri toplamalı, bunları güvenli bir şekilde saklamalı ve kullanıcılara bilgileri üzerinde kontrol hakkı vermelidir.

ChatGPT'yi AI Aracısı Olarak Kullanmanın Sınırları

ChatGPT güçlü bir AI aracı olsa da, bağımsız bir AI ajanı olarak kullanıldığında bazı sınırları vardır. Özetle, bunlar şunlardır:

❌ Bağlamı saklamak için yerleşik bellek yok

ChatGPT, özel bellek katmanları oluşturmadığınız sürece uzun süreli etkileşimler boyunca bağlamı koruyamaz. Örneğin, birden fazla oturumdan toplantı notlarını özetlemesini isterseniz, bağlam açıkça sağlanmadıkça geçmiş özetleri hatırlamayacaktır.

❌ Sınırlı görev yürütme yetenekleri

ChatGPT içerik oluşturabilir ve önerilerde bulunabilir, ancak harici entegrasyonlar olmadan e-posta gönderme, toplantı planlama veya görev durumlarını güncelleme gibi eylemleri doğrudan gerçekleştiremez.

❌ Yanlış yanıt verme olasılığı

ChatGPT'nin sık sık "halüsinasyon gördüğü" görülmüştür, yani özellikle karmaşık veya teknik alanlarda bazen yanıltıcı, yanlış veya anlamsız cevaplar ürettiği görülmüştür.

📖 Bonus Okuma: İş Yerinde Yapay Zeka

ChatGPT'ye alternatif olarak ClickUp'ı kullanın

ChatGPT ile bir AI ajanı oluşturmak istiyorsanız, olasılıkla ş akışlarınızı daha verimli hale getirmekle ilgileniyorsunuzdur. Peki, neden sıfırdan bir şey oluşturmak veya birden fazla ajanı ele almak gibi zahmetli bir işin içine giresiniz ki?

İş için her şeyi içeren uygulama ClickUp'a giriş yapın. ✅

Proje yönetimi, bilgi yönetimi ve sohbeti tek bir platformda birleştirir ve yeni nesil AI otomasyonu ve arama özelliği ile hızlandırır.

AI ajanı ClickUp Brain, doğrudan uygulamaya entegre edilmiştir ve takımların iş akışlarını otomatikleştirmelerine ve çalışma alanlarındaki verilerden gerçek zamanlı içgörülere erişmelerine yardımcı olmak için tasarlanmıştır. Bu ajan, akıllı bir yardımcı pilot görevi görerek görevlerin önceliklendirilmesine, içerik oluşturulmasına ve anahtar bilgilerin özetlenmesine yardımcı olarak proje yönetimini daha sorunsuz hale getirir.

ClickUp Brain ile otomasyonlu ş Akışları oluşturun ve iyileştirme önerileri üretin.

Demek istediğimiz şudur:

ClickUp görevinizi, ClickUp'taki ses ve video Kliplerinizi ve konuşmalarınızın hızlı özetlerini alın, her şeyi okumak/görünüm vermek zorunda kalmadan güncel bilgilere ulaşın.

ClickUp içinde e-postalar, raporlar oluşturarak veya fikirler üretip beyin fırtınası yaparak yazma hızınızı artırın.

AI odaklı içgörülere dayalı olarak son teslim tarihlerine ve iş yüküne göre yüksek etkili görevlere odaklanın.

Görevlerden, notlardan ve belgelerden birkaç saniye içinde önemli proje bilgilerini alın.

Bir AI ajanı olan ClickUp Brain, doğal dil otomasyonunun gücünü ş akışlarına da taşır. ClickUp Brain, karmaşık "eğer-bu-o-zaman" koşullarını manuel olarak ayarlamak yerine, ihtiyacınız olanı basit bir İngilizceyle açıklayarak görevleri otomatikleştirmenize olanak tanır.

ClickUp AI Ajanlarını kullanarak görevleri otomasyonla gerçekleştirin, soruları yanıtlayın ve daha fazlasını yapın.

Ancak ClickUp bununla yetinmiyor. AI destekli otomasyonun ötesinde, ClickUp Chat ile takım iletişimi de kolaylaştırıyor. İş konuşmalarını takip etmek için uygulamalar arasında geçiş yapmaktan yorulan takımlar için eksik olan değeri tamamlıyor.

Ayrı sohbet ve proje yönetimi araçları kullanmak yerine, ClickUp her şeyi tek bir çatı altında toplar, böylece tek bir yerden konuşabilir, plan yapabilir ve harekete geçebilirsiniz.

ClickUp Chat'teki kanallarınıza bir ClickUp AI Aracısı ekleyerek daha hızlı çalışmasını sağlayın.

İşte ClickUp Sohbet'in adım adım kılavuzu:

Konuşmalar anında göreve dönüştürülebilir : Artık "Bu görevi yazalım" diye düşünmenize gerek yok. Tek bir tıklama ile herhangi bir mesajı görev haline dönüştürebilirsiniz.

Her şey birbirine bağlı kalır : Konuşmalar görevlere, belgelere ve diğer tartışmalara otomatik olarak bağlanır, böylece bağlamı asla kaybetmezsiniz.

Brain sizi destekliyor : Hızlı bir yanıt mı ihtiyacınız var? ClickUp Brain yanıtlar önerebilir, uzun konu dizilerini özetleyebilir ve hatta konuşmalardan otomatik olarak görevler oluşturabilir.

Anında sonuçlar: Chat'teki SyncUps'ı kullanarak sesli veya video görüşmeye katılın, ClickUp'ın AI ajanı sizin için otomatik olarak özetler ve eylem öğeleri oluştursun.

AI destekli otomasyon ve kesintisiz sohbet harika, ancak dağınık belgeler, gömülü görevler ve sonsuz bilgi siloları arasında boğulduğunuzda ne olur?

Eski mesajları araştırmak veya sonsuz klasörleri tıklamak yerine, ClickUp'ın AI Bilgi Yönetimi özelliklerini kullanarak doğru bilgileri tam da ihtiyaç duyduğunuz anda düzenleyin, bulun ve ortaya çıkarın.

ClickUp Brain'i kullanarak çalışma alanınızdan ve entegre uygulamalardan ilgili cevapları bulun.

Geleneksel AI ajanlarının pasif olarak komutlara yanıt vermesinden farklı olarak, ClickUp, iş istasyonunuzdaki bilgileri aktif olarak düzenleyen, güncelleyen ve geri getiren AI destekli, merkezi bir bilgi merkezi sağlar.

Bununla şunları elde edersiniz:

Otomatikleştirilmiş içerik yapılandırma : ClickUp, şirket bilgilerini akıllı bir şekilde kategorize eder ve etiketler, böylece gerektiğinde verileri bulmak ve kullanmak daha kolay hale gelir.

Gerçek zamanlı bilgi güncellemeleri : Brain iyileştirmeler önerir ve belgelerin doğru ve güncel kalmasını sağlar.

Bağlam farkında cevaplar: Tekrarlanan giriş gerektiren ChatGPT'den farklı olarak, ClickUp Brain çalışma alanınızdaki yapılandırılmış verilere dayalı cevaplar alır.

ClickUp Brain ile iş akışınızı düzenli ve bağlamsal tutun

Elbette, ChatGPT ile bir AI ajanı oluşturmak heyecan verici görünebilir. Ancak AI sadece soruları yanıtlamakla ilgili değildir; işi daha akıllı, daha hızlı ve daha organize hale getirmekle ilgilidir.

ChatGPT ile harika bir AI asistanına sahip olursunuz. Peki ya ClickUp Brain ile? İş akışınızı gerçekten anlayan bir AI elde edersiniz. Sadece yanıtlar üretmekle kalmaz, görevleri otomasyon, bilgileri düzenler ve tam da ihtiyaç duyduğunuz anda doğru bilgilere sahip olmanızı sağlar.

Daha akıllı bir iş yöntemi arıyorsanız, yapay zekanın sürekli bağlam girmek zorunda kalmadan daha fazla işi yapmanız için yardımcı olduğu bir yöntem arıyorsanız, ClickUp Brain sizin için ideal çözümdür.

Bugün ClickUp'a kaydolun ve işinizi değiştirin!