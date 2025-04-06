Kişiselleştirilmiş Yanıtlar için Özel GPT Oluşturma

Bir chatbot'a basit bir soru sorduğunuzda, yardımcı bir cevap yerine, sanki bir ders kitabından alınmış gibi genel bir cevap alırsınız. Bunun nedeni, AI çıktınızın kalitesinin, ona beslediğiniz bağlama bağlı olmasıdır.

Özel bir GPT ise, projelerinizi, yönergelerinizi, iş akışlarınızı ve müşterilerinizi anlayan, ihtiyaçlarınızla son derece alakalı bir AI oluşturmanıza olanak tanır. En iyi yanı ne mi? Herkes yapabilir!

Bu blog gönderisinde, zaman kazanmanızı sağlayan, sıkıcı görevleri ortadan kaldıran ve daha akıllı, daha yararlı yanıtlar sunan özel bir GPT'nin nasıl oluşturulacağını ayrıntılı olarak açıklayacağız. 🎯

⏰ 60 Saniyelik Özet Özel GPT Modeli, belirli alanlarda doğruluğu ve alaka düzeyini artırmak için belirli verilerle eğitilmiş, OpenAI'nin GPT'sinin özel bir sürümüdür

Özel bir GPT modeli oluşturmak için şu adımları izleyin: GPT Oluşturucu'yu açın (GPT'leri Keşfet > Oluştur'a tıklayın), adı ve açıklamayı özelleştirin , davranışı yapılandırın , test edin ve yayınlayın (gizli olarak paylaşın veya herkese açık hale getirin) ve inceleyin ve güncelleyin (düzenli olarak GPT'lerim* üzerinden)

ClickUp Brain toplantıları otomatik olarak özetleyen, eylem öğeleri oluşturan ve sonraki adımları öneren AI destekli bir proje yöneticisidir. ClickUp Bilgi Yönetimi tüm önemli iş içgörülerinizi, kararlarınızı ve belgelerinizi tek bir yerde düzenlemenizi ve bunlara erişmenizi sağlar. ClickUp Sohbet konuşmaları eyleme geçirilebilir ve bağlamsal hale getiren AI destekli sohbeti kullanarak takımınızla sorunsuz bir şekilde işbirliği yapın ClickUp ise bir AI sohbet robotundan daha fazlasını sunar. Proje yönetimi, bilgi yönetimi ve sohbeti bir araya getirir ve tüm bunları daha hızlı ve akıllı bir şekilde çalışmanıza yardımcı olan AI ile destekler. Kısacası,toplantıları otomatik olarak özetleyen, eylem öğeleri oluşturan ve sonraki adımları öneren AI destekli bir proje yöneticisidir.tüm önemli iş içgörülerinizi, kararlarınızı ve belgelerinizi tek bir yerde düzenlemenizi ve bunlara erişmenizi sağlar.konuşmaları eyleme geçirilebilir ve bağlamsal hale getiren AI destekli sohbeti kullanarak takımınızla sorunsuz bir şekilde işbirliği yapın

ClickUp Brain , toplantıları otomatik olarak özetleyen, eylem öğeleri oluşturan ve sonraki adımları öneren AI destekli bir proje yöneticisidir

ClickUp Bilgi Yönetimi tüm önemli iş içgörülerinizi, kararlarınızı ve belgelerinizi tek bir yerde düzenlemenizi ve bunlara erişmenizi sağlar

ClickUp Sohbet konuşmaları eyleme geçirilebilir ve bağlamsal hale getiren AI destekli sohbet özelliğini kullanarak takımınızla sorunsuz bir şekilde işbirliği yapın ClickUp Brain , toplantıları otomatik olarak özetleyen, eylem öğeleri oluşturan ve sonraki adımları öneren AI destekli bir proje yöneticisidir

ClickUp Bilgi Yönetimi tüm önemli iş içgörülerinizi, kararlarınızı ve belgelerinizi tek bir yerde düzenlemenizi ve bunlara erişmenizi sağlar

ClickUp Sohbet konuşmaları eyleme geçirilebilir ve bağlamsal hale getiren AI destekli sohbet özelliğini kullanarak takımınızla sorunsuz bir şekilde işbirliği yapın

Özel GPT Modeli nedir?

OpenAI ekosistemindeki Özel GPT, kullanıcıların belirli ihtiyaçlara, sektörlere veya iş akışlarına göre özelleştirilmiş bir ChatGPT sürümü oluşturmasına olanak tanır. Ön tanımlı ChatGPT modeline güvenmek yerine, özel bir GPT, belirli bir kullanım durumuna daha iyi hizmet vermek için özel talimatlar, kişilik ayarları, bilgi tabanları ve hatta API entegrasyonları ile ince ayarlanabilir.

openAI aracılığıyla

Özel GPT'ler, kodlama yapmadan AI'yı ihtiyaçlarınıza göre özelleştirmenize olanak tanır. Kullanıcılar, GPT oluşturucuya metin komutları girerek davranışını özelleştirebilir.

Önerilerinizi bir dizi kuralda toplar. Daha fazla bağlam ve daha doğru sonuçlar için referans dosyalarını yükleyebilir veya özel GPT'yi iş akışı otomasyonu ve web tarama gibi üçüncü taraf hizmetlere bağlayabilirsiniz.

🔍 Biliyor muydunuz? ChatGPT, web sayfaları, kitaplar ve diğer kaynaklar dahil olmak üzere yaklaşık 45 TB'lık veri seti üzerinde eğitilmiştir. Bu kapsamlı eğitim, birçok konuyu anlamasına ve yanıt vermesine olanak tanır.

Neden Özel GPT Modeli Oluşturmalısınız?

Genel GPT modelleri işiniz göz önünde bulundurularak oluşturulmamıştır ve sektörünüzle ilgili bilgi eksikliği olan sonuçlar üretebilir.

Özel GPT bunu değiştirir. ChatGPT'yi verimlilik için nasıl kullanabileceğinize bir göz atalım: 👀

Kişiselleştirilmiş yanıtlar : Özel bir GPT, ihtiyaçlarınızı anlar ve işiniz veya nişiniz için gerçekten anlamlı yanıtlar verir

Derin sektör bilgisi : Vergi planlaması, gayrimenkul veya yazılım ürünleri gibi alanınızda uzmanlaşması için belirli verilerle eğitin

Daha hızlı iş akışı : Marka tutarlılığını korurken içerik oluşturma, e-postalar veya SSS'leri otomatikleştirin, böylece tekrarlayan düzenlemelere daha az zaman harcayın

Daha güçlü gizlilik ve kontrol: Genel AI araçlarının aksine, özel bir GPT verilerinizi sisteminizde tutarak güvenlik risklerini azaltır

🧠 Eğlenceli Bilgi: Özel GPT'lerin birçok eğlenceli örneği vardır, örneğin* fotoğrafları Simpsons tarzı sanat eserlerine dönüştüren "Simpsonize Me". Bir diğeri ise her seviyedeki oyuncuya masa oyunlarını anlatan "Game time"!

GPT Modellerinin İşleyişi: Hızlı Bir Genel Bakış

GPT (Generative Pre-trained Transformer) modelleri, derin öğrenme, devasa veri kümeleri ve tahmine dayalı algoritmaların bir kombinasyonunu kullanarak insan benzeri metinler oluşturur.

Sadece ezberledikleri bilgileri tekrarlamak yerine, bağlama göre bir dizideki en olası sonraki kelimeyi tahmin ederler.

GPT'nin nasıl işlediğini anlayalım 👇

1. Büyük bir veri kümesinde ön eğitim

GPT'nin temelinde, modele kitaplardan, web sitelerinden ve diğer kaynaklardan terabaytlarca metin verisi beslenen ön eğitim yer alır. Model, gerçekleri "ezberlemez", dil yapılarını, kalıpları ve kelimeler arasındaki ilişkileri öğrenir.

✅ Örnek: "Yapay zeka dönüştürüyor..." yazdığınızda, GPT genellikle ardından gelen kelimeleri tahmin eder, örneğin "iş", "sağlık" veya "endüstriler"

2. Transformer sinir ağları

GPT AI modelleri, kelimeleri tek tek değil (eski modellerde olduğu gibi) paralel olarak işleyen bir derin öğrenme tekniği olan Transformer mimarisini kullanır.

🔍 Anahtar yenilik: GPT, cümledeki kelimelere farklı önem düzeyleri atayan kendi kendine dikkat mekanizması kullanır ve böylece bağlamı ve anlamı anlayabilir.

✅ Örnek: "Kahveyi bardağa döktü. Sonra bardağı aldı" cümlesinde, GPT, kendi kendine dikkat özelliği sayesinde "bardağı"nın kahveyi değil bardağı ifade ettiğini bilir.

3. Doğruluk ve alaka düzeyi için ince ayar

Ön eğitimden sonra model, alaka düzeyi, doğruluk ve etik hususları iyileştirmek için belirli veri kümeleri üzerinde eğitildiği ince ayar sürecinden geçer. Bu adım, modeli insan niyetiyle ve iş ihtiyaçlarıyla uyumlu hale getirir.

✅ Örnek: Yasal bir AI asistanı, mahkeme kararları, içtihat hukuku ve yasal belgelerle ince ayar yapılarak, genel özetler yerine güvenilir yasal bilgiler sağlar.

4. Yanıt oluşturma (sonraki kelimeyi tahmin etme)

Bir kullanıcı bir soru sorduğunda, GPT cevabı "bilmez", öğrendiği bilgiler ve bağlamdan yola çıkarak tahmin eder. Bu tahmin, kelimelere olasılıklar atanarak ve en olası sonraki belirteç seçilerek yapılır.

🔍 Sıcaklık kontrolü:

Daha yüksek sıcaklık (ör. 1,0) → Daha yaratıcı ancak daha riskli yanıtlar

Daha düşük sıcaklık (ör. 0,2) → Daha öngörülebilir, gerçeklere dayalı yanıtlar

✅ Örnek: Komut: "10.000 doları en iyi şekilde nasıl yatırabilirim?"

Düşük sıcaklık yanıtı: "Endeks fonları içeren çeşitlendirilmiş bir portföy güvenli bir seçimdir."

Yüksek sıcaklık yanıtı: "Gayrimenkul, yeni teknoloji hisseleri veya hatta volatiliteyi kaldırabiliyorsanız kripto paraları değerlendirin."

5. RLHF ile sürekli öğrenme

GPT modelleri, insan geri bildirim döngüleri sayesinde zamanla gelişir. OpenAI, insan geri bildirimlerinden elde edilen pekiştirmeli öğrenme (RLHF) yöntemini kullanarak aşağıdakilere göre yanıtları ince ayarlamaktadır:

Chatbot yanıtlarına verilen olumlu/olumsuz oylar

Uzman gözden geçirenlerin düzeltmeleri

Önyargı algılama ve güvenlik uyumu

✅ Örnek: Kullanıcılar "en iyi kodlama uygulamaları" ile ilgili bir cevabı tekrar tekrar olumsuz oylarsa, OpenAI'nin eğitim takımı modeli ayarlayarak gelecekteki yanıtları iyileştirir.

⚡️Hızlı İpucu: İşte küçük bir ChatGPT hile sayfası: Yeni sohbet aç: Ctrl + Shift + 0 (Windows) ve Cmd + Shift + 0 (Mac)

Odak sohbet girişi: Shift + Esc

Sohbeti sil: Ctrl + Shift + Backspace (Windows) ve Cmd + Shift + Backspace (Mac)

Özel GPT Oluşturma

Özel bir GPT oluşturmak karmaşık gelebilir, ancak doğru yaklaşımla şaşırtıcı derecede basittir.

Özel GPT'ler oluşturmak için adım adım kılavuz:

Adım 1: GPT oluşturucuya erişin

OpenAI hesabınıza giriş yapın. Özel bir model oluşturmak için ChatGPT Plus veya Enterprise aboneliğinizin olması gerekir. Kenar çubuğunda GPT'leri keşfet seçeneğine tıklayın

Şimdi, GPT oluşturucuyu başlatmak için Oluştur seçeneğini seçin.

Daha fazla bilgi: Prompt Mühendisi Nasıl Olunur?

Adım 2: Özel GPT'nizi tanımlayın

OpenAI'nin GPT oluşturucusunda, GPT'nizin yapmasını istediğiniz şeyleri açıklayın. Müşteri sorularını yanıtlamaktan sektör raporları oluşturmaya kadar, bu adım AI'nın yanıtlarını şekillendirir.

GPT oluşturucu, kullanım durumunuza daha uygun olacak şekilde düzenleyebileceğiniz bir ad ve açıklama önerir.

3. Adım: GPT'nizin davranışını ince ayarlayın

GPT'nizin davranışını oluşturucunun konuşma arayüzünü kullanarak ayarlayabilirsiniz. Ayrıca, üstteki Yapılandır sekmesinde bu yanıtları daha da ince ayarlayabilirsiniz.

Kullanıcıların GPT'nizle etkileşim kurmasına yardımcı olmak için bazı konuşma başlatıcılar ekleyin, istemler tanımlayın veya örnek sorular ekleyin.

Gerekirse bazı özel talimatlar da ekleyebilirsiniz:

Dosyaları yükleyin: GPT için ek bağlam sağlamak üzere PDF'ler, kılavuzlar veya veri kümeleri gibi referans belgeler sağlayın

Harici araçlarla entegre edin: GPT'nizi API'ler aracılığıyla üçüncü taraf hizmetlere bağlayarak görevleri planlamasına veya verileri almasına ve GPT mağazasından erişmesine olanak tanıyın

Görünümü özelleştirin: Bir profil resmi yükleyin veya DALL·E gibi AI araçlarını kullanarak bir profil resmi oluşturun

4. Adım: GPT'nizi test edin ve yayınlayın

Sonlandırmadan önce, özel GPT'nizin beklendiği gibi yanıt verdiğinden emin olmak için test edin. Gerekirse ayarları değiştirin. Kurulumdan memnun olduğunuzda, GPT'nizi başlatmak için Oluştur'u tıklayın. GPT'nizi bir bağlantı aracılığıyla gizli olarak paylaşabilir veya herkese açık hale getirebilirsiniz.

⚙️ Bonus: İş akışınızı kolaylaştırmak, doğruluğu artırmak ve AI destekli projelerinizden en iyi şekilde yararlanmak için En İyi Üretken AI için Prompt Mühendislik Araçları listesine göz atın.

Özel GPT'nizin etkili olmasını sağlamak için, kenar çubuğundaki GPT'lerim bölümünü düzenli olarak ziyaret ederek gerektiğinde erişin ve değiştirin.

Gereksinimleriniz değiştikçe, yeni dosyalar yükleyebilir, ayarları güncelleyebilir (Güncelle'ye tıklayın) veya alaka düzeyini sağlamak için davranışını ince ayarlayabilirsiniz. GPT'nizin en iyi performansı göstermesi için değişiklikleri kaydetmeyi unutmayın.

💡Profesyonel İpucu: Eğitim verileriniz, parametreleriniz ve yaptığınız tüm ayarlamalarla ilgili belgeleri net bir şekilde saklayın. Bu, daha sonra modelinizde sorun giderme veya yükseltme yaparken zaman kazanmanızı sağlayacaktır. Bir GPT'yi silmek istiyorsanız, ChatGPT > GPT'lerim'e gidin, Özel GPT'nizin yanındaki üç nokta menüsünü (•••) tıklayın, GPT'yi sil'i seçin ve onaylayın.

Özel GPT'nizi Optimize Etme ve Bakımını Yapma

Diğer AI araçları gibi, GPT'nizin de en iyi performansı göstermesi için düzenli güncellemeler, ince ayarlamalar ve izleme gerekir.

Özel GPT'nizi optimize etmenin ve bakımını yapmanın en iyi yolları şunlardır:

GPT'niz, öğrendiği veriler kadar akıllıdır. Özellikle içerik oluşturma, sağlık hizmetleri, pazarlama, satış ve diğer amaçlarla ChatGPT kullanıyorsanız, onu doğru, alakalı ve çeşitli içeriklerle eğittiğinizden emin olun.

✅ Örnek: AI destekli bir müşteri desteği botu yönetiyorsanız, botu yeni ürün özellikleri veya son destek trendleriyle güncelleyerek, eski yanıtlara güvenmek yerine daha iyi yanıtlar vermesini sağlayabilirsiniz.

Daha iyi performans için inceleyin ve test edin

Kullanıcıların yanıtları derecelendirebileceği veya sorunları işaretleyebileceği bir geri bildirim döngüsü oluşturun, böylece neyin iyileştirilmesi gerektiğini tam olarak bilirsiniz. A/B testleri (mevcut sürümü güncellenmiş bir sürümle karşılaştırma) yürütmek, hangi değişikliklerin gerçekten iyileştirme sağladığını belirlemenize yardımcı olur.

✅ Örnek: Kullanıcılar GPT'nizin belirli sorgularda sorun yaşadığını bildirirse, geri bildirimlerini kullanarak yanıtları ince ayarlayın ve doğruluğu artırın.

⚡ Hızlı İpucu: Fikir listesi istemek yerine, önce en kötü fikirleri isteyerek süreci tersine çevirin. Bu harika bir ChatGPT ipucu! Örneğin, "Bana bir SaaS ürünü için pazarlama stratejileri ver" yerine "Bir SaaS ürünü için başarısız olacak en kötü pazarlama stratejileri nelerdir?" diye sorun. Ardından "Şimdi bunları başarılı stratejilere dönüştür" diye devam edin ChatGPT'yi kullanarak yüzeysel yanıtlar yerine beklenmedik, yüksek kaliteli içgörüler elde edin.

Performans ölçütlerine dikkat edin

Web sitesi trafiğini veya uygulama performansını izlemek gibi, yanıt doğruluğu, hız ve kullanıcı memnuniyeti gibi anahtar metrikleri izleyerek kalitedeki düşüşleri yakalayın. Sorunlar ortaya çıkmadan önce tespit edin.

İzleyebileceğiniz bazı KPI'lar şunlardır:

Yanıt doğruluğu ve süresi

Kullanıcı memnuniyeti puanı (CSAT/ NPS)

Görev tamamlanma oranı

Yükseltme oranı

Müşteri tutma ve etkileşim

Sapma algılama

✅ Örnek: Destek için uyarladığınız GPT'nizin müşteri sorgularını işlediğini varsayalım. Alakasız yanıtlar veya geciken yanıtlarla ilgili kullanıcı şikayetlerinde artış fark ederseniz, bu bir tehlike işaretidir. Günlükleri yanıt süreleri ve doğruluk açısından kontrol edin; sorunları vurgulayacak ve modeli buna göre ayarlayacaktır.

Özel GPT'nin sınırlamaları

Özel GPT'lerin, gerçek dünya uygulamalarındaki performanslarını etkileyebilecek sınırlamaları vardır. Bu kısıtlamaları bilmek, yaygın tuzaklardan kaçınmak için daha iyi hazırlıklı olmanızı sağlar 👇

Karakter sınırlamaları: Özel GPT'lerde 8.000 karakterlik bir talimat sınırı vardır, bu nedenle talimatlarınızı kesin olarak vermelisiniz. Ayrıntılı talimatlar gerektiren karmaşık bir iş akışı ayarlamaya çalışıyorsanız, tüm ayrıntıları bu alana sığdırmak zor olabilir

Karmaşıklık bir sorundur: Göreviniz derin mantık, uzun çok adımlı akıl yürütme veya temel metin oluşturmanın ötesinde entegrasyonlar gerektiriyorsa, eksiklikleri gidermek için harici araçlara ihtiyacınız olabilir

Dosya boyutu önemlidir: Yüklenen her dosya 512 MB ile sınırlıdır ve birden fazla dosya kullanabilirsiniz, ancak aynı anda çok fazla dosya yüklemek hatalara neden olabilir

Belirteç sınırları: Dosya başına 2 milyon belirteç sınırı vardır, bu da büyük veri kümelerinin kesilebileceği anlamına gelir

Mesaj sınırları: ChatGPT Plus kullanıyorsanız, hız sınırlarına (örneğin 3 saatte 40 mesaj) takılabilirsiniz. Yoğun kullanıcılar için bu ciddi bir engel olabilir

🔍 Biliyor muydunuz? Etkili komut mühendisliği, AI araçlarıyla çalışırken size çok yardımcı olur. Komutlarınızı yapılandırırken kullanabileceğiniz bazı çerçeveler şunlardır: RACE: Rol, Eylem, Bağlam, Beklentiler

APE: Eylem, Amaç, Beklenti

COAST: Karakter, Hedefler, Eylemler, Senaryo, Görev

ETİKET: Görev, Eylem, Hedef

ClickUp'ın Özel GPT'ye Güçlü Bir Alternatif Olmasının Nedenleri

Özel GPT'ler, özel AI sohbetleri için mükemmeldir, ancak işleri kolaylaştırmanız, bilgileri merkezileştirmeniz ve konuşmaların ötesinde görevleri otomatikleştirmeniz gerekiyorsa, daha kapsamlı bir alternatife ihtiyacınız vardır.

İş için her şeyi içeren uygulama olan ClickUp'a girin.

Özel bir GPT ile uğraşmak ve her şeyi manuel olarak yapılandırmak yerine, ClickUp size AI destekli iş yönetimi, bilgi yönetimi, gerçek zamanlı işbirliği ve daha fazlasını tek bir çatı altında sunar.

ChatGPT ile ClickUp karşı karşıya geldiğinde neler elde edeceğinize bir göz atalım:

1. ClickUp Brain

Platformda denemek isteyeceğiniz ilk şey, iş için özel olarak tasarlanmış yerleşik AI asistanı ClickUp Brain olacaktır.

Özel GPT'den farklı olarak Brain, görevleri otomatikleştirir, toplantıları özetler, işlere öncelik verir ve hatta sonraki adımları önerir. Beyin fırtınası ortağı olmak yerine, harekete geçmenizi, işbirliği yapmanızı ve işleri halletmenizi sağlar.

En iyi yanı ne mi? Manuel olarak yapılandırmanıza gerek yok. ClickUp içinde çalışan Brain, görevlerinizi, projelerinizi, belgelerinizi ve iş akışlarınızı, siz açıkça bahsetmeden anlar.

ClickUp Brain'den günlük takım güncellemelerini ve hareket halindeyken proje dönüm noktalarını öğrenin

Temel olarak Brain, iki işlevi birden yerine getirir:

AI bilgi yöneticisi: Tek bir bilgiyi bulmak için e-postaları, Slack mesajlarını veya belgeleri aramakla zaman harcadınız mı? ClickUp Brain, araçlarınızda bulunan her şeyi hatırlar ve yanıtları anında (her seferinde bağlamı dikkate alarak) getirir

ClickUp Brain ile anahtar proje ayrıntılarını hatırlayın ve hemen harekete geçin

AI proje yöneticisi: Projeleri yönetmek, son teslim tarihlerini izlemek, görevleri takip etmek ve hiçbir şeyin gözden kaçmamasını sağlamak anlamına gelir. Brain, diğer önemli görevlere odaklanırken tüm bunları ve daha fazlasını otomatikleştirmenize olanak tanır

✅ Brain ile yapılabilecekler: Görevlerin tamamlanmasına göre proje ilerlemesini otomatik olarak güncelleyin

Raporları otomatik olarak oluşturun, manuel olarak oluşturmaya gerek kalmasın

Projede neler olduğuna göre sonraki adımları önerin

ClickUp Brain ile görevler, sohbetler, toplantılar ve iş akışları hakkında anında güncellemeler alın

İş için AI yazarı: Brain, bir müşteriye e-posta yazarken veya uzun bir tartışmayı özetlerken, sizin tarzınızda yazabilir

ClickUp Brain'den sizin için içerik yazmasını, düzenlemesini veya özetlemesini isteyin

Bonus olarak, ClickUp Brain ile artık ChatGPT, Gemini ve Claude gibi birden fazla LLM kullanma seçeneğiniz var.

2. ClickUp Bilgi Yönetimi

Bağlam farkında bilgi üretmek bir şeydir, ancak chatbotun bu bilgileri ileride kullanılmak üzere saklamasını sağlamak başka bir şeydir. ClickUp'ın Bilgi Yönetimi Çözümü bunu yapmanıza yardımcı olur.

ClickUp'ın Bilgi Yönetimi Çözümünü kullanarak anahtar bilgileri depolayın ve düzenleyin

Basitçe söylemek gerekirse, bu AI bilgi tabanını kullanarak şunları elde edebilirsiniz:

Anında AI destekli yanıtlar : ClickUp Brain, belgelerinizden, wiki'lerinizden, görevlerinizden ve yorumlarınızdan içgörüler çıkarır, böylece chatbotunuz (ve takımınız) doğru bilgileri anında alabilir

Sorunsuz bilgi aktarımı : Farklı araçlardan belgeleri, elektronik tabloları ve notları tek bir yere aktarın

Kolay wiki oluşturma : Herhangi bir belgeyi birkaç tıklamayla tamamen düzenlenmiş bir wiki'ye dönüştürün

Gerçek zamanlı işbirliği : Bilgi çalışanları , wiki'leri gerçek zamanlı olarak düzenleyebilir, güncelleyebilir ve yorumlayabilir, böylece bilgilerin güncel ve alakalı olmasını sağlar

Ayrıntılı izinler ve sürüm kontrolü : Rol tabanlı erişimle bilgileri güvende tutun ve sürüm geçmişiyle her değişikliği izleyin

Merkezi belge merkezi: Tüm : Tüm şirket wiki ve bilgilerini tek bir sezgisel alanda hızlıca arayın, filtreleyin ve yönetin

ClickUp, proje yönetimi, beyin fırtınası seçenekleri, görev yönetimi, proje planlama, dokümantasyon yönetimi vb. gibi birçok özelliği tek bir yerde sunar. Kullanımı kolay, kullanıcı arayüzü iyi tasarlanmış ve takım içinde ve diğer takımlarla işbirliği daha kolay olduğu için hayatı kesinlikle nispeten kolaylaştırdı. İşi daha iyi yönetebildik, işi kolayca takip edip raporlayabildik ve günlük ilerlemeye göre gelecek planlaması kolay oldu.

ClickUp, proje yönetimi, beyin fırtınası seçenekleri, görev yönetimi, proje planlama, dokümantasyon yönetimi vb. gibi birçok özelliği tek bir yerde sunar. Kullanımı kolay, kullanıcı arayüzü iyi tasarlanmış ve takım içinde ve diğer takımlarla işbirliği daha kolay olduğu için hayatı kesinlikle nispeten kolaylaştırdı. İşi daha iyi yönetebildik, işi kolayca takip edip raporlayabildik ve günlük ilerlemeye göre gelecek planlaması kolay oldu.

3. ClickUp Sohbet

ClickUp Sohbet, tüm iş konuşmalarınızı projeleri yönettiğiniz yerde tutar. Görev tartışmaları, Gönderiler ile takım duyuruları veya eylem öğelerinin izlenmesi gibi her şey Sohbet ile ait olduğu yerde bağlantılı kalır.

ClickUp Sohbet ile görev yönetimi, şirket çapında duyurular ve doğrudan mesajlaşmayı birleştirin

İşte size nasıl yardımcı olacağı 👀

Konuşmaları eyleme dönüştürün: Sohbet ile, herhangi bir mesajı tek bir tıklama ile Sohbet ile, herhangi bir mesajı tek bir tıklama ile ClickUp Görevine dönüştürebilirsiniz

Herkesi aynı sayfada tutun: Bir takımı yönetmek, aynı anda milyonlarca şeyi takip etmek anlamına gelir. FollowUps ile önemli mesajları işaretleyebilir, takım arkadaşlarınıza atayabilir ve hiçbir şeyi kaçırmadığınızdan emin olabilirsiniz

Takımınızla iletişim kurun: SyncUps ile doğrudan ClickUp'ta sesli veya görüntülü görüşmeye katılabilir, ekranınızı paylaşabilir ve görevleri gerçek zamanlı olarak atayabilirsiniz. Ekstra Zoom bağlantılarına veya toplantı notlarına gerek yok; platform anahtar noktaları otomatik olarak özetler ve sizin için eylem öğeleri oluşturur

Kaydırmayı atlayın: Birkaç saat (veya gün) uzaklaştınız ve uzun bir sohbet konusunu kaçırdınız mı? AI CatchUp size anahtar noktaların hızlı bir özetini sunar, böylece konuları kaydırmak yerine doğrudan önemli noktalara atlayabilirsiniz

📮ClickUp Insight: Bilgi çalışanlarının %92'si, sonsuz sohbetler, e-postalar ve elektronik tablolarda kaybolan anahtar kararları kaybetme riskiyle karşı karşıyadır. Merkezi bir sistem olmadan, kritik içgörüler kaçırılır. Ancak ClickUp ile bu asla sorun olmaz. Sohbetleri, yorumları, belgeleri ve hatta e-postaları anında eyleme geçirilebilir görevlere dönüştürün, böylece hiçbir şey kaybolmaz ve her karar işi ileriye taşır!

ClickUp ile Projenizi Başarıya Ulaştırın

Kişiselleştirilmiş yanıtlar için kendi özel GPT'nizi oluşturmak sadece başlangıç.

Neredeyse tüm görevleriniz için, her gün kullandığınız bir araçta tüm iş akışınızı yöneten, düzenleyen ve kolaylaştıran yapay zeka destekli bir sistem istiyorsunuz.

ClickUp ile, kuruluşunuzdaki görevleri, belgeleri ve bilgileri gerçek zamanlı olarak birbirine bağlayan AI destekli bir asistan elde edersiniz. Tamamen entegre bir AI çalışma alanına sahip olabiliyorken neden kendinizi tek bir AI aracıyla sınırlayasınız?

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