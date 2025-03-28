ChatGPT Hile Sayfası (Örnek Komutlarla)

" Teknoloji, doğduğunuzda var olmayan her şeydir.

Üretken AI ile, hepimiz sanki büyük bir değişim yaşıyoruz gibi hissediyoruz. Özellikle ChatGPT, iş zorluklarını çözmedeki etkileyici yetenekleriyle büyük yankı uyandırdı. Şirketlerin %11'i, ChatGPT'yi iş akışlarına ekledikten sonra 100.000 dolardan fazla tasarruf sağladığını bildirdi.

Blog yazısı için içerik oluşturmaktan muhteşem bir tatil planlamaya kadar, ChatGPT her şeyi, her yerde, aynı anda yapıyor gibi görünüyor. Lansmanından sadece iki ay sonra 100 milyon kullanıcıya ulaşarak rekor bir benimsenme oranına ulaş ması şaşırtıcı değil!

ChatGPT'nin sunduğu engin olanakların dünyasına yeni adım attıysanız, etkili komutlar oluşturmak için ChatGPT'nin en kapsamlı hile sayfası'nı takip edin ve ChatGPT'yi sihirbazınız haline getirmek için ihtiyacınız olacak ipuçlarını, bilgileri ve kullanım örneklerini inceleyin!

⏰ 60 saniyelik özet Özellikle ChatGPT gibi araçlar aracılığıyla üretken yapay zeka, bilgiye erişim ve görevleri yönetme şeklimizde devrim yaratıyor. ChatGPT, lansmanından iki ay içinde 100 milyon kullanıcıya ulaşarak büyük bir popülerlik kazandı

Ücretsiz erişim ve gelişmiş özellikler için premium planlar dahil olmak üzere çeşitli fiyatlandırma seçenekleri sunar

ChatGPT'nin yaygın kullanım örnekleri arasında içerik oluşturma, müşteri desteği ve verimlilik optimizasyonu yer alır

ChatGPT hata yapabilir ve bağlamsal anlayıştan yoksun olsa da, yardımcı bir asistan görevi görür

ClickUp ile AI oyunlarınızı bir üst seviyeye taşıyabilir ve iş akışlarını kolaylaştırabilirsiniz, böylece takımınızın hedeflerine ulaşması için en iyi araca sahip olursunuz

ClickUp Brain, çalışma alanınızdaki verileri işleyip analiz ederek daha özelleştirilmiş ve doğru içgörüler sağlar

ChatGPT Hızlı Bilgiler

ChatGPT, OpenAI tarafından geliştirilen gelişmiş bir AI tabanlı büyük dil modeli (LLM)dır. Konuşma şeklinde anlayıp etkileşim kurmak ve insan benzeri metinler üretmek için tasarlanmıştır.

chatGPT aracılığıyla

Kısa tarihçe

Biraz arka plan bilgisiyle başlayalım.

Bu yolculuk, küçük bir önceden eğitilmiş dönüştürücü model kullanarak basit görevleri yerine getiren GPT-1'in tanıtımıyla 2018 yılında başladı

2020 yılına gelindiğinde, ChatGPT-3 daha sofistike, ifade gücü yüksek ve tutarlı metinler üretmeye başlayarak AI'nın ulaşabileceği sınırları zorladı. Konuşmaları ince ayar yapabilir, görevleri ustaca yerine getirebilir ve minimum komut ve örnekle karmaşık sorunları zahmetsizce çözebilir hale geldi

Mart 2023'e kadar OpenAI, GPT-4'e yükseltildi ve daha iyi bağlamsal farkındalık, daha uzun bellek kapasitesi, kişiselleştirilmiş konuşmalar ve gelişmiş problem çözme yetenekleri sunmaya başladı

İstatistikler her şeyi ortaya koyuyor: ChatGPT, diğer araçları geride bırakan, oyunun kurallarını değiştiren bir araçtır.

Ayrıca okuyun: Teknolojik Mucizenin Evrimini Çözümleyen ChatGPT İstatistikleri

Fiyatlandırma

Şu anda ChatGPT dört farklı fiyatlandırma seçeneği sunmaktadır:

Ücretsiz katman

ChatGPT'nin GPT-3.5 sürümüne temel erişim sunar. Ücretsiz olmasına rağmen, olası bekleme süreleri, yanıt hızı ve yoğun saatlerde performans kısıtlamaları gibi sınırlamalar vardır.

ChatGPT Plus (aylık 20 $)

ChatGPT Plus, sınırsız erişim ve daha gelişmiş özelliklere sahip, daha da güçlü bir GPT-4 modelidir. Daha hızlı yanıt süreleri, yoğun trafik dönemlerinde öncelikli erişim ve gelişmiş model yetenekleri sunar. Bir GPT-4 teknik raporunda, GPT-4'ün belirli karşılaştırma görevlerinde GPT-3.5'ten %40 daha doğru olduğu belirtilmektedir.

ChatGPT Takımı (aylık 25 dolar, yıllık 30 dolar)

Bu plan, AI ile verimliliği artırmak isteyen hızlı hareket eden takımlar veya kuruluşlar için tasarlanmıştır. Bireysel Plus planının tüm avantajlarını (ör. GPT-4'e erişim) ve GPT-4o mini'ye (GPT-4'ün daha optimize edilmiş bir sürümü) sınırsız erişimi içerir.

Bu model, kullanıcıların GPT-4 ve GPT-4o ile DALL-E gibi araçları, web taramayı ve veri analizini kullanarak daha fazla mesaj göndermesine olanak tanır. Kullanıcılar ayrıca özel GPT'ler (modeller) oluşturabilir ve bunları çalışma alanlarında paylaşabilir.

ChatGPT Enterprise (özel fiyatlandırma)

Enterprise planı, büyük kuruluşlara GPT-4, GPT-4o ve GPT-4o mini'ye sınırsız erişim ve DALL·E, web tarama ve veri analizi gibi araçlar dahil olmak üzere gelişmiş AI yetenekleri sunar. Ayrıca gelişmiş yönetici özellikleri, etki alanı doğrulama, ayrıntılı analitik ve özel destek de içerir. Kullanıcılar daha uzun girdiler sağlayabilir ve özel veri saklama ile gelişmiş gizlilik denetimlerinden yararlanabilir.

ChatGPT Kullanım Örnekleri

Mesele şu ki, çoğu kullanıcı ChatGPT'nin gerçekte nasıl işlediğini anlamıyor. Bu sihirli bir hap değil; çok güçlü, bilgili, ancak orijinal olmayan bir asistan. Ve hatalar da yapıyor.

Siz de bu güçlü dil modelinin henüz yüzeyini kazımış olabilirsiniz. Hile sayfamız size yardımcı olabilir. Bu ChatGPT hile sayfası, temel bilgilerle başlar: ChatGPT'nin en yaygın kullanım örnekleri.

İçerik oluşturma

İçerik oluşturma, ChatGPT'nin varlık nedenidir. ChatGPT şunları yapabilir:

Yaratıcı yazımlara yardımcı olun, metinleri iyileştirin ve denemeleri, hikayeleri, vaka çalışmalarını, sosyal medya gönderilerini, satış metinlerini ve daha fazlasını netleştirin

Dilleri çevirin

Slaytı metne dönüştürün

Podcast'leri ve transkriptleri özetleyin

Metin için emoji önerin

Görüntüler oluşturun

Ders planları, soru kağıtları veya testler gibi eğitim içerikleri oluşturun ve cevap kağıtlarını kontrol edin

⚡️Biliyor muydunuz? ChatGPT, tek bir sorguya yanıt vermek için Google aramasından 10 kat daha fazla elektrik (2,9 watt-saat) tüketir!

Verimlilik ve beyin fırtınası

Yenilik yapmak için asla beklemeyin! ChatGPT'yi kullanarak yaratıcılığınızı besleyin, performansınızı artırın ve verimliliğinizi yükseltin. Yapabilecekleri şunlardır:

Planlama, hatırlatıcılar ve yapılacaklar listeleri ile görev yönetimini iyileştirin

Girişlerinize göre toplantı gündemleri oluşturun

Fikirler üretin ve sorunlara yaratıcı çözümler bulun

Uzun form belgeleri, araştırma makaleleri, PDF'ler veya makaleleri araştırın ve özetleyin

📮ClickUp Insight: Bilgi çalışanlarının %83'ü takım iletişimi için öncelikle e-posta ve sohbeti kullanıyor. Ancak, iş günlerinin neredeyse %60'ı bu araçlar arasında geçiş yapmak ve bilgi aramakla geçiyor. ClickUp gibi iş için her şeyi içeren bir uygulama ile proje yönetimi, mesajlaşma, e-postalar ve sohbetler tek bir yerde bir araya geliyor! Merkezileştirme ve enerji kazanma zamanı!

İletişim ve öğrenme

Kullanıcılar genellikle zor konularda yardım almak veya dil ve iletişim becerilerini geliştirmek için ChatGPT'yi kullanır. Size şu konularda yardımcı olabilir:

Bir kavramı anlayın

E-postalar, komut dosyaları, bloglar ve mektuplar tasarlarken geri bildirim sağlayın ve yazma stiliniz için iyileştirmeler önerin

Farklı dilleri çevirerek iş esnekliğini artırın

Müşteri desteği

ChatGPT, sık sorulan soruları yanıtlayabilir, sorunları giderebilir ve kullanıcılara süreçler boyunca rehberlik edebilir. Sanal asistanınız olarak çalışabilir, sorulara hızlı yanıt verebilir, ürün bilgileri sağlayabilir ve basit sorunları çözebilir. Şu amaçlarla kullanabilirsiniz:

Müşteri sorgularına yanıtları otomatikleştirin, bekleme sürelerini azaltın ve Chatbots aracılığıyla 7/24 destek sağlayın

Kullanıcılara teknik destek sağlayın

Kullanıcı tercihlerine göre özelleştirilmiş ürün önerileri sunma

Kişiselleştirilmiş öneriler

ChatGPT, zevklerinize göre özelleştirilmiş öneriler sunabilir. Şu amaçlarla kullanabilirsiniz:

Kullanıcı tercihlerine veya son trendlere göre kitap, film ve müzik önerilerinde bulunma

Seyahat planlamasına yardımcı olun, seyahat güzergahlarını belirleyin, otelleri inceleyin, destinasyonlar önerin ve aktiviteler önerin

Kişiselleştirilmiş egzersiz veya diyet planları sunma

Farklı konularda bilgi toplamaya yardımcı olur

ChatGPT'ye Nasıl Başlayabilirsiniz?

ChatGPT ile konuşmak, neredeyse bir insanla konuşmak gibidir. Ancak, platformu kullanırken aklınızda bulundurmanız gereken birkaç nokta vardır.

Öncelikle, modeli ve yanıtladığı sorgu türlerini anlamak önemlidir. Gereksinimlerinize göre aşağıdaki modellerden birini seçebilirsiniz:

GPT-3. 5: Günlük konuşmalar ve temel görevler için

GPT-4 (8K belirteç sınırı): Daha derin sorgular ve konuşmalar için daha akıllı ve daha doğru bir AI modeli

GPT-4 (32K belirteç sınırı): Gelişmiş bağlam anlayışı ile büyük girdileri ve karmaşık problemleri çözmek için

ChatGPT gizlidir. Kişilerin kişisel bilgilerini, zararlı veya yasa dışı içerik, tıbbi veya hukuki tavsiye veya müstehcen içerik isteyen sorgulara cevap vermez.

ChatGPT'de hesap oluşturmak için aşağıdaki adımları izleyin:

ChatGPT'nin web sitesine gidin ve tercih ettiğiniz e-posta adresiyle bir hesap oluşturun

openAI aracılığıyla

E-postanızı doğruladıktan sonra, Oturum Aç düğmesine tıklayıp e-posta adresinizi ve şifrenizi girerek yeni kimlik bilgilerinizle oturum açabilirsiniz

ChatGPT'yi Apple App Store ve Google Play Store'dan indirebileceğiniz uygulaması üzerinden de kullanabilirsiniz. Platforma kaydolmak zorunlu değildir, ancak sohbet geçmişinizi kaydetmenize ve kişiselleştirilmiş özelliklere erişmenize olanak tanıdığı için tavsiye edilir.

ChatGPT Komut Örnekleri

ChatGPT komutu, bir konuşma başlatmak için ChatGPT'ye verdiğiniz metin komutu veya sorudur. Temel bir soru, ayrıntılı bir istek veya AI'ya nasıl yanıt vermesi gerektiğini yönlendiren herhangi bir talimat olabilir.

ChatGPT, girdi metnini kelime kelime belirteçlere ayırarak ve tam bir cevap oluşturana kadar bir sonraki kelimeyi tahmin ederek işler.

Bir örnekle açıklayalım: ChatGPT'ye "Dünyanın en yüksek binası nerede?" diye sorarsanız, cevap hemen gelmez.

İşte ChatGPT'nin cevabı bulup doğal dil kullanarak sunma şekli:

Cevabı oluşturacak bilgileri bulur

Cevap cümlesinin yapısını kelime kelime tahmin eder. Önce "nerede" kelimesini çıkarır, ardından sorunun geri kalanını kullanarak "dünyanın en yüksek binası... Burj Khalifa, Dubai" cümlesini oluşturur

"Dizinin sonu" belirteci, istem tamamen yanıtlandığında durmasını komut verir

Harika, değil mi?

İşte etkili komut örnekleri içeren nihai ChatGPT kullanım örneği hile sayfası. (Beklenen komut yapısında etkili ChatGPT komutları oluşturmak için komut mühendisliği araçlarını da deneyebilirsiniz. )

1. Pazar araştırması

ChatGPT'yi pazar trendleri, rekabet analizi, tüketici davranışları ve potansiyel fırsatlar hakkında araştırma ve içgörüler için kullanın.

Komut 1: "Otel yönetimi sektöründeki en son tüketici davranış eğilimlerini analiz edin ve yeni işler için bu yıl keşfedilebilecek fırsatları belirleyin. "

İpucu 2: "[Belirli sektör/pazar]'daki başlıca rakipler kimlerdir ve güçlü yanları nelerdir?"

2. Müşteri desteği optimizasyonu

Bu, yanıt sürelerini kısaltmak, müşteri memnuniyetini artırmak ve sorunların çözümünü kolaylaştırmak için destek süreçlerini ve araçlarını iyileştirmeyi içerir.

Soru 1: "Web sitem için yaygın müşteri sorgularını yanıtlayabilen ve yanıt süresini kısaltan bir chatbot nasıl tasarlayabilirim?"

İpucu 2: "[İşinizin türünü belirtin] müşteri etkileşimlerini ve geri bildirimlerini daha iyi izlemek ve analiz etmek için hangi araçlar veya teknolojiler yardımcı olabilir?"

3. İçerik oluşturma

ChatGPT'yi kullanarak ilgi çekici ve alakalı içerikler oluşturun, hedef kitlenizi çekin ve elde tutun, trafiği artırın, pazarlama ve iletişim stratejilerinizi destekleyin.

Komut 1: "Performans değerlendirmesi yapma [veya istediğiniz herhangi bir konuyu yazın] hakkında, zorluklara ve çözümlere odaklanarak, ilgi çekici, SEO için optimize edilmiş, 500 kelimelik bir blog yazısı yazın. "

İpucu 2: "[Konu/sektör] ile ilgili içeriğimize dahil edebileceğimiz güncel trendler nelerdir?"

4. E-posta pazarlaması

ChatGPT, kişiselleştirilmiş ve stratejik iletişim yoluyla potansiyel müşterileri beslemek, müşterileri çekmek ve dönüşümleri artırmak için hedefli e-posta kampanyaları oluşturmanıza olanak tanır.

Komut 1: "Yeni aboneler için sıcak ve samimi bir hoş geldiniz e-postası oluşturun, cilt bakım markamızı ve değerlerimizi tanıtın. "

İpucu 2: "Sektörümüzde [sektörden bahsetme] açılma oranlarını artırmak için en etkili konu satırları [konu satırlarının istenen tonundan bahsetme] ve e-posta biçimleri nelerdir?"

5. Özelleştirmeyi sürdür

ChatGPT'yi kullanarak özgeçmişinizi belirli iş rollerine uygun beceri, deneyim ve başarılarınızı öne çıkaracak şekilde özelleştirebilir ve işverenlerin dikkatini çekme şansınızı artırabilirsiniz.

Komut 1: "Siz iş arama konusunda uzman bir danışmansınız. Ben [karşılaştığınız sorunu ayrıntılı olarak belirtin]. [Sektör]'de [iş başlığı] pozisyonuna başvurmak istiyorum. Deneyimlerimi [ilgili uzmanlık] ve becerilerimi [belirli beceriler] öne çıkaracak şekilde özgeçmişimi bu role daha uygun hale getirmeme yardımcı olabilir misiniz?"

İpucu 2: "Başvuru İzleme Sistemleri (ATS) için özgeçmişimi nasıl optimize edebilirim?"

6. Teklif yazma

ChatGPT'yi kullanarak faydalar, hedefler ve stratejileri özetleyerek potansiyel müşterileri bir projeyi, hizmeti veya ortaklığı onaylamaya çekmek için belgeleri yapılandırın/düzenleyin.

Komut 1: "Ben [belirli alanlardan veya becerilerden bahsetme] konusunda uzmanlaşmış bir grafik tasarımcıyım. Daha fazla müşteri çekmeme yardımcı olacak benzersiz değer önerimi vurgulayarak Upwork profil özetimi ve ilgi çekici özgeçmişimi yazmama yardımcı olun. "

İpucu 2: "İşinizi kaybetmeden müşterilerle daha iyi fiyatlar için pazarlık yapmak için hangi stratejileri kullanabilirsiniz?"

7. Dijital pazarlama

Çevrimiçi kanalları ve stratejileri kullanarak ürün veya hizmetlerinizi tanıtın, marka bilinirliğini artırın, hedef kitlenizin ilgisini çekin ve hedefli kampanyalarla dönüşümleri artırın.

Komut 1: "*Sen deneyimli bir metin yazarısın. Yeni [ürün veya hizmetin adı] reklamımız için, ürünün avantajlarını öne çıkaran, ilgi çekici bir dakikalık metin yaz."

İpucu 2: "[Belirli bir ürün/hizmet] için ROI'yi en üst düzeye çıkarmak için odaklanmamız gereken bazı reklam kanalları önerir misiniz?"

8. Yazılım geliştirme

ChatGPT'yi kullanarak uygulamaları veya sistemleri tasarlayın, kodlayın, test edin ve bakımını yapın; böylece belirli sorunları çözün, kullanıcı ihtiyaçlarını karşılayın ve yenilikçiliği teşvik edin.

Komut 1: "Aşağıdaki JavaScript kodunu düzeltin"

const add = (a, b) => a + b;

// Örnek kullanım

const sonuç = add(3);

console. log(sonuç);"

Komut 2: "Popcount fonksiyonunun C++'da nasıl işlediğini açıklayın. "

Ayrıca okuyun: Kodlama için en iyi 15 ChatGPT alternatifi

9. Müzik endüstrisi

Müziği kim sevmez ki? ChatGPT, melodi, armoni, ritim ve sözler gibi unsurları göz önünde bulundurarak duyguları aktarmak, hikayeler anlatmak veya eğlendirmek için şarkılar ve şiirler besteleyebilir ve yapılandırabilir.

Komut 1: "Annemle birlikte büyürken yaşadığım en güzel anıları yansıtan samimi bir şarkı yazın [anılarınızdan bahsedin]. "

Komut 2: "Babamla ilk sürüş dersim hakkında kısa bir şiir yazın. "

10. Eğlence

ChatGPT eğlenceli olabilir! Şakalar üretmek, etkileşimli oyunlar oynamak, eğlenceli hikayeler oluşturmak veya neşeli konuşmalar yapmak için kullanılabilir.

Komut 1: "Rahatlatıcı bir hafta sonunun ardından Pazartesi günlerinin nasıl hissettirdiğine dair birkaç meme oluşturun. "

İpucu 2: "Cadılar Bayramı veya diğer etkinlikler için benzersiz kostümleri kolayca tasarlama ve oluşturma konusunda fikirler verin. "

11. Sağlık ve zindelik

ChatGPT'den egzersiz rutinleri, beslenme ipuçları ve sağlık tavsiyeleri isteyerek sağlık ve fitness konusunda yardım alın, kullanıcıların motivasyonlarını korumalarına ve sağlık hedeflerine ulaşmalarına yardımcı olun.

Komut 1: "Egzersizlerim sırasında motivasyonumu korumak için yardıma ihtiyacım var. Bana ipuçları ve harika egzersiz şarkıları önerin. "

İpucu 2: "[kollar, bacaklar, karın kasları gibi belirli kas gruplarını] hedefleyen egzersizler önerebilir misiniz?"

12. AI sanatı

ChatGPT, dikkat çekici tasarımlar ve logolar oluşturmanıza yardımcı olabilir. Örneğin:

Komut 1: "Markam için modern, benzersiz ve bilgilendirici bir logo tasarlayın [marka adını belirtin ve markanızı 2-3 satırla tanımlayın]. "

Komut 2: "Yaklaşan bir teknoloji konferansı için yenilik ve teknoloji trendlerini vurgulayan minimalist bir poster oluşturun."

13. Yemek ve aşçılık

ChatGPT, buzdolabınızda bulunan malzemelere göre lezzetli tarifler önerebilir.

Şu komutları deneyin:

Komut 1: "Buzdolabımda şu malzemeler var [malzemeleri listeleyin]. Hızlı, kolay ve lezzetli bir yemek hazırlamama yardım edin. "

İpucu 2: "[belirli malzemeleri veya beslenme tercihlerini listeleyin] ile romantik bir akşam için gurme bir akşam yemeği tarifi önerin. "

14. Serbest çalışma

Serbest çalışanlar, müşteri iletişimi, proje yönetimi, teklif yazımı ve serbest işlerini büyütme stratejileri için ChatGPT'ye başvurabilirler.

Komut 1: "[projeyi kısaca açıklayın] ile ilgilenen potansiyel bir müşteri için profesyonel bir teklif taslağı hazırlamama yardım edin."

Komut 1: "Verimlilik ve iş-yaşam dengesini korurken, serbest çalışan olarak birden fazla projeyi ve müşteriyi etkili bir şekilde yönetmek için stratejiler sağlayın. "

15. Ağ oluşturma ve soğuk satış

Potansiyel müşterilerinize daha ikna edici gelmek mi istiyorsunuz? Ağ oluşturma ve soğuk satışta size yardımcı olacak bu kullanım örneğini deneyin.

Komut 1: "[Sektör profesyonelleri/şirket çalışanları]'nın [konudan bahsetme] hakkındaki son makalelerini öven ve yeni başlayanlar için sektördeki potansiyel işbirliği, tavsiye ve fırsatlar için bağlantı kurmak isteyen bir LinkedIn soğuk mesajı yazın. "

İpucu 2: "Soğuk bir satış konuşması yaptıktan sonra, anlamlı bir etkileşime yol açmak için takip planına neleri dahil etmeliyim?"

16. Potansiyel müşteri oluşturma

ChatGPT, potansiyel müşterileri belirlemek, ilgi çekici tanıtım mesajları oluşturmak ve potansiyel müşterileri çekmek ve müşterilere dönüştürmek için süreçleri optimize etmek için stratejiler sağlayarak potansiyel müşteri oluşturmayı geliştirmede oyunun kurallarını değiştirebilir.

İpucu 1: "Sonuçlarımı iyileştirmek için [şirketim/sektörüm] için potansiyel müşteri oluşturmada kaçınmam gereken bazı yaygın tuzaklar nelerdir?"

İpucu 2: "Sınırlı bir bütçeyle kaliteli potansiyel müşterileri çekebilecek [iş türü] için bazı yenilikçi potansiyel müşteri oluşturma taktikleri önerin. "

17. UX ve UI

Kullanıcı dostu arayüzler oluşturma, kullanıcı deneyimini geliştirme ve kullanılabilirliği ve etkileşimi artırmak için tasarım öğeleri hakkında geri bildirim sunma konusunda bu kullanım örneğinden faydalanın.

Komut 1: "[uygulama türünüzden bahsedin, örneğin dil öğrenme uygulaması, fitness uygulaması, eğitim uygulaması]'ma ekleyebileceğim bazı oyunlaştırma teknikleri önerin. "

İpucu 2: "Engelli kullanıcılar için tasarımımın [projeyi/tasarımı açıklayın] erişilebilirliğini iyileştirmek için fikir üretmeme yardımcı olabilir misiniz?"

18. Veri bilimi

ChatGPT, veri analizi, istatistiksel modelleme, makine öğrenimi teknikleri ve veriye dayalı kararları yönlendirmek için sonuçları yorumlama konusunda rehberlik sunarak veri bilimini destekleyebilir.

Komut 1: "[veri setini tanımlayın] veri setim var. Veri görselleştirme ve keşif için kod yazın. "

İpucu 2: "Modelimin [modeli açıklayın] istatistiksel analizinin sonuçlarını yorumlamama ve bunların etkilerini anlamama yardımcı olabilir misiniz?"

19. Finansal planlama ve bütçeleme

ChatGPT, finansal planlama ve bütçeleme konusunda yardıma ihtiyaç duyan kullanıcılar için yararlı olabilir. Bu kullanım örneğinden en iyi şekilde yararlanmak için ChatGPT'ye nasıl talimat vereceğiniz aşağıda açıklanmıştır:

Komut 1: "Mevcut gelirim [toplam gelirden bahsetme] olduğu göz önüne alındığında, gelecekteki ekonomik belirsizliklere ve teknolojik gelişmelere karşı servetimi koruyacak ileri görüşlü bir finansal strateji geliştirin. "

İkinci soru: "Mevcut gelirim ve yaşam tarzıma göre [gelir ve yaşam tarzını açıklayın] emeklilik ihtiyaçlarımı tahmin etmeme yardımcı olabilir misiniz?"

20. Kişisel gelişim ve yaşam tarzı

Kişisel gelişim ve yaşam tarzı konusunda size özel tavsiyeler, uygulanabilir stratejiler ve motivasyon desteği alın.

İpucu 1: "Bir anne/baba olarak, uyku kalitemi iyileştirmek, stresi yönetmek ve sağlıklı bir diyet sürdürmek için pratik ipuçları arıyorum. Uygulaması kolay bazı stratejiler önerebilir misiniz?"

İpucu 2: "Duygularımı anlamama ve yönetmeme, ayrıca stresi ortadan kaldırmama yardımcı olacak bir kişisel gelişim planı geliştirin. "

Ayrıca Okuyun: ChatGPT için 7 Ücretsiz AI Komut Şablonu

ChatGPT Kullanıcı Toplulukları

ChatGPT, bilgiye erişimimizi devrim niteliğinde değiştirmeden önce, bloglar, forumlar ve kullanıcı toplulukları ağ oluşturma, tavsiye ve içgörü için başvurulacak kaynaklar idi. AI hızlı yanıtlar sağlasa da, genellikle yalnızca insan etkileşimlerinin sunabileceği incelikli derinlik, yaratıcılık ve duygusal zekadan yoksundur.

Artık, üretken AI araçlarının kullanımı konusunda tavsiye ve yardım sunan AI kullanıcı toplulukları var! İşte, takıldığınızda işinize yarayabilecek bazı topluluklar:

Reddit (r/ChatGPT)

reddit aracılığıyla

Bu aktif topluluk, kullanıcıların aşağıdakileri tartışmasına ve keşfetmesine olanak tanır:

Yaratıcı ChatGPT komutları

ChatGPT'yi kullanmanın yenilikçi yolları

ChatGPT'nin zorlukları, sınırları ve potansiyel iyileştirmeleri

Araçlar, kaynaklar ve deneyimler oluşturmak için işbirliğine dayalı çabalar ve örnek topluluk ChatGPT projeleri

Teknik zorluklar

En son gelişmeler ve ChatGPT araçları

OpenAI topluluk forumu

openAI Geliştirici Forumu aracılığıyla

Bu OpenAI resmi forumu, yapay zeka alanındaki en son gelişmeler üzerinde işbirliği yapmak isteyen geliştiriciler ve araştırmacılar için mükemmeldir. ChatGPT'nin iş kullanım örneklerini, projelerini ve farklı platformlara entegrasyonunu tartışın.

GPT-4 gibi OpenAI modellerinin yeteneklerini keşfetmek ve bu alandaki en son gelişmelerden haberdar olmak isteyenler için değerli bir platform görevi görür.

Discord toplulukları

Öncelikle oyun toplulukları için tasarlanan bu iletişim uygulaması, artık çok çeşitli AI faizlerine hitap ediyor.

İşte bazı popüler ChatGPT Discord toplulukları:

FlowGPT : 29.282 üyesiyle dünyanın en büyük ChatGPT topluluklarından biridir. ChatGPT dil modeli ve komut mühendisliğine odaklanmaktadır

discord aracılığıyla

Birlikte AI Öğrenin : 65.569 üyeden oluşan bu topluluk, teknik soru-cevap, öğreticiler, işbirlikleri, etkinlikler, model botlar, makine öğrenimi ve Generative AI (Midjourney, ChatGPT) gibi konularda kullanıcıların beyin fırtınası yapmasına olanak tanır

discord aracılığıyla

chatGPT trafiğinin %65'i, ChatGPT hakkında öğreticiler, kullanım örnekleri, vaka çalışmaları ve incelemeler sunan YouTube'dan gelmektedir. Kullanıcılar genellikle yorum bölümündeki alanı etkileşim kurmak ve içgörülerini ve gözlemlerini paylaşmak için kullanır. The AI Advantage, AI Uncovered veya Great Learning gibi kanallardan seçim yapabilirsiniz.

ChatGPT'nin Zorlukları ve Sınırları

ChatGPT, içerik oluşturma ve araştırma yolculuğunuzda yardımcı pilotunuz olabilir, ancak frenleri kontrolünüz altında tutmanızı öneririz!

ChatGPT'nin bazı risk ve zorluklarına bir göz atalım:

Doğruluk ve gerçeklik kontrolü

Herhangi bir büyük dil modelinin eğitim verileri, AI'nın yanıtlarını etkileyebilecek ve stereotipleri sürdürebilecek önyargılar içerebilir. Aynı şekilde, ChatGPT bazen "halüsinasyonlar" oluşturabilir: yanlış veya yanıltıcı bilgiler.

Örneğin, belirli bir tıbbi tedavinin etkinliği gibi tartışmalı bir konuyu tartışırken, ChatGPT, bilimsel topluluk içinde çelişkili görüşlere veya devam eden tartışmalara sahip kaynaklardan bilgi sağlayabilir.

Bağlamsal anlama

ChatGPT, karmaşık, çoklu komutlu konuşmaları anlamakta veya uzun, karmaşık düşünce konularını takip etmekte zorlanabilir. Ayrıca, dilin nüanslarını takip etmekte zorluk çekebilir, bu da yanlış anlamalara ve uygunsuz yanıtlara yol açabilir

Yemek tarifleri hakkında bir konuşma başlattığınızı ve daha sonra siyasi bir konuya geçtiğinizi varsayalım. Bu durumda, ChatGPT yine de yemek pişirme bağlamında yanıt vererek alakasız veya kafa karıştırıcı cevaplar verebilir.

Genel

ChatGPT'nin alana özgü doğası, tıbbi tavsiye veya hukuki danışmanlık gibi uzmanlık alanlarında uzman düzeyinde bilgi sağlama yeteneğini sınırlayabilir.

İş yerinde verimliliği artırmak için tavsiye istediğinizi varsayalım. ChatGPT, "hedefler belirleyin" veya "yapılacaklar listesi oluşturun" gibi genel ipuçları verebilir. Bu ipuçları yararlıdır, ancak sizin özel durumunuza veya zorluklarınıza göre uyarlanmamıştır.

Yanlış bilgi

ChatGPT, yanıltıcı veya zararlı içerik oluşturmak için kötüye kullanılabilir ve bu da yanlış bilgi ve dezenformasyonun yayılmasına katkıda bulunabilir. Eğitiminde kişisel veriler kullanılırsa, AI modelleri gizlilik endişelerine de yol açabilir.

Son haberler hakkında sorulduğunda, ChatGPT en son verilerle güncellenmemişse, eski veya yanlış bilgiler verebilir.

Eğitim maliyetleri ve çevresel etki

ChatGPT gibi büyük dil modellerinin eğitimi ve çalıştırılması, önemli miktarda hesaplama kaynağı ve maliyet gerektirir. Ayrıca, hesaplama ve soğutma sistemleri için çok fazla elektrik tüketen büyük veri merkezlerine ihtiyaç duyarlar, bu da çevresel etkilerinin göz ardı edilemeyeceği anlamına gelir.

Alternatif AI Platformları

ChatGPT bloktaki en akıllı çocuk olabilir, ancak mükemmel değildir. Bu nedenle, farklı yetenekler sunabilecek ve ChatGPT'nin bazı sınırlamalarını giderebilecek daha geniş bir AI manzarasını keşfetmek önemlidir.

İşte size daha uygun olabilecek bazı ChatGPT alternatifleri.

Gemini

gemini aracılığıyla

Daha önce Bard olarak bilinen Google, OpenAI'nin ChatGPT'sine yanıt olarak Şubat 2023'te piyasaya sürdü.

Google'ın AI'sı tarafından diyalog uygulamaları için geliştirilen büyük bir dil modeli (LaMDA) üzerine inşa edilen Gemini, insan kalitesinde metinleri işlemek ve üretmek, dilleri çevirmek ve bilgilendirici cevaplar vermek için tasarlanmış deneysel bir konuşma AI hizmetidir.

Aşağıdaki maddeler, ChatGPT'den farkını ortaya koymaktadır:

Gemini bilgileri gerçek zamanlı olarak işleyebilir , böylece yanıtları daha güncel ve doğru olur

Gemini çok modlu yeteneklere sahiptir ve metin, kod, görüntü ve ses işleyebilir ve üretebilir, böylece daha geniş bir görev ve uygulama aralığına olanak tanır

Gemini, karmaşık komutlara ve mantığa ilişkin gelişmiş mantık ve anlama yeteneği sunarak daha uygun yanıtlar verir

Google ekosistemiyle entegrasyon, Gemini'nin Google Arama, Google Çalışma Alanı ve diğer Google uygulamalarına daha iyi erişimini sağlar

Kopyala. ai

Copy. ai, yazma için en iyi ChatGPT alternatiflerinden biridir. İçerik oluşturmayı iş süreçlerine entegre etmek isteyen işletmeler, pazarlamacılar ve girişimciler için tasarlanmıştır. İşletmelere pazarlama metinleri, ürün açıklamaları, e-posta pazarlaması ve reklamcılıkta yardımcı olmak için AI destekli araçlar kullanır. Copy. ai, birçok dili destekler, bu da onu farklı ülke ve bölgelerdeki işletmeler ve pazarlamacılar için mükemmel hale getirir.

Anthropic'in Claude

Anthropic tarafından geliştirilen Claude, güvenli AI etkileşimleri için tasarlanmış büyük bir dil modelidir.

anthropic aracılığıyla

Claude 2, kullanıcı dostu özellikleri ve karmaşık konuşmalar yapabilme yeteneği ile daha iyi bilinir. Model, güvenlik ve insan değerleriyle uyum üzerine odaklanır ve genel konuşma, iş ve araştırma için en iyisidir.

ChatGPT'nin ötesinde: ClickUp Brain

ChatGPT harika işler çıkarır, ancak gerçeklere dayalı doğruluğu ve araştırmaları biraz eksik kalır. Teknik bilgiler üretirken "halüsinasyon" görebilir ve rastgele bilgileri gerçekmiş gibi sunabilir.

Bu, AI'ya soru sormak için çalışma alanınızdan ayrılmanız gerektiği için kurumsal kurulumlar için en iyi AI aracı olmadığı anlamına gelir. Ancak ClickUp Brain ile bu sorunu çözdük!

ClickUp'ın yerleşik AI asistanı olan ClickUp Brain çalışma alanınızın içinden size yardımcı olabilir, proje planları oluşturabilir, müşteri e-postaları yazabilir, görevler atayabilir, ilerlemeyi izleyebilir, son teslim tarihlerini takip edebilir ve daha fazlasını yapabilirsiniz.

ClickUp Brain'in bağlamsal anlayışı, bir çalışma alanı içindeki büyük miktarda veriyi işleme ve analiz etme yeteneği ile desteklenir. Görevler, projeler, belgeler ve kullanıcı rolleri arasındaki ilişkileri anlayarak, özelleştirilmiş bilgiler ve öneriler sunabilir.

Örneğin, bir proje yöneticisi "Bu projenin anahtar çıktıları nelerdir?" diye sorarsa, ClickUp Brain projenin hedeflerine ve görevlerine göre bir özet sunar.

ClickUp Brain ile size özel içgörüler ve öneriler alın

ClickUp Brain ile yapabilecekleriniz şunlardır

AI Bilgi Yöneticisi

ClickUp Brain'i istediğiniz role göre uyarlayarak ş Akışı sürenizi yarı yarıya azaltın

Bu araç, işle ilgili tüm sorgularınız için başvurabileceğiniz bir rehberdir. Şirketinizin görevleri, projeleri, belgeleri ve çalışanları hakkında sorularınızı sorun ve anında yanıt alın.

AI Bilgi Yöneticisi size şu konularda yardımcı olur:

Arama ve geri getirme: Belgelerinizden ve wiki sayfalarınızdan bilgileri hızla bulun

Veri analizi: Belgelerinizdeki hata oranları veya görev eylem öğeleri gibi verileri analiz edin

Takım ilerlemesi: Takımınızın görev ve projelerinin ilerlemesini izleyin

ClickUp Brain'in AI Knowledge Manager ile şirket wiki'lerine, planlarına ve içgörülerine yanıtlar alın ve ürünle ilgili sorunları bildirin

AI Proje Yöneticisi

AI Project Manager, otomatik eylem öğeleri, alt görev planlama ve veri otomatik doldurma özellikleri sunarak tekrarlayan işlerde size çok fazla zaman kazandırır.

Özelliklerine bir göz atalım:

Proje özetlerinin ve ilerleme güncellemelerinin otomasyonu: Güncellemelerin doğru olduğundan ve görevlerin, belgelerin ve takımın ilerlemesinin mevcut durumunu yansıttığından emin olun

AI destekli içgörüler: Görevler, belgeler ve takım üyeleri için önemli metrikleri ve ilerleme göstergelerini vurgulayarak veriye dayalı kararlar almanıza yardımcı olur

ClickUp Brain'in AI Proje Yöneticisi ile projelerinizin ayrıntılı ilerleme güncellemelerinden haberdar olun

İş için AI Yazar

Bu entegre yazma asistanı aracı, açılış sayfaları, e-postalar, transkriptler vb. gibi işle ilgili yazdıklarınızı düzeltmenize ve yazım hatalarını kontrol etmenize olanak tanır.

Yapabilecekleri şunlardır:

Tablolar oluşturun: Restoran yorumları veya rakip analizi gibi çeşitli amaçlar için bilgilendirici tabloları kolayca oluşturun

Şablon oluşturma: Farklı kullanım örnekleri, görevler, belgeler ve projeler için şablonları hızlı bir şekilde oluşturarak ş Akışınızı kolaylaştırın

Transkripsiyon ve özetleme: Ses kayıtlarını metne dönüştürün ve AI'yı kullanarak toplantılarınızdan ve kliplerinizden anahtar bilgileri çıkarın

ClickUp Brain'in AI Writer for Work özelliği ile mesajlara istediğiniz üslupta AI tarafından oluşturulan yanıtlarla cevap verin

ClickUp, tüm takımlarınızın iddialı hedeflerine ulaşması için ihtiyacınız olan yapay zeka destekli uygulama

ClickUp Brain ile AI oyunlarınızı bir üst seviyeye taşıyın

Bu kapsamlı ChatGPT hile sayfasının, iyi hazırlanmış bir sorunun bilgi açısından zengin bir dünyanın kapılarını açabileceği prompting sanatında ustalaşmanıza yardımcı olacağını umuyoruz!

Ancak, ChatGPT'yi kullanmanın etik sonuçlarına da dikkat etmemiz gerekir. Burada dikkat edilmesi gereken bir nokta, platformun cevapları oluştururken bilgileri anlamak yerine tahmin etmesidir.

Buna karşılık, ClickUp AI proje yönetimi araçları görevlerden, belgelerden ve diğer proje öğelerinden bilgilere erişebilir ve bunları kullanarak bağlamsal olarak daha alakalı ve yararlı yanıtlar sağlayabilir. Projelerinizin, görevlerinizin ve takım dinamiklerinizin nüanslarını anlamanıza yardımcı olarak daha özel çözümler sunar.

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