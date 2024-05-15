Teknolojik Mucizenin Evrimini Çözümleyen ChatGPT İstatistikleri

ChatGPT, dijital dünyayı kasıp kavuran bir isimdir.

Teknoloji meraklılarından sıradan internet kullanıcılarına kadar herkes, insan benzeri tepkileri taklit eden bu son derece erişilebilir ve büyüleyici teknolojiye hayran kalıyor. Ancak, insan benzeri etkileşimler, ChatGPT kullanarak elde edebileceğiniz birçok özelliğin sadece bir tanesidir.

Zamanla, ChatGPT'nin neler yapabileceğine dair içgörüler sunan birkaç ChatGPT hack'i ortaya çıkmaya başladı. ChatGPT çeşitli sektörleri alt üst etmeye devam ederken, bu bakış açıları herkesin ilgisini daha da çekti.

Bu makale, ChatGPT'nin sadece bir yapay zeka algoritmasından dönüştürücü bir güce nasıl dönüştüğünü göstermek için dikkat çekici ChatGPT istatistiklerini inceliyor.

ChatGPT nedir?

ChatGPT ana ekranı

ChatGPT, Doğal Dil İşleme (NLP), Derin Öğrenme (DL) ve Makine Öğrenimi (ML) gibi teknolojilerden yararlanarak metin üreten gelişmiş bir Yapay Zeka (AI) modelidir.

Bu üretken AI teknolojisi, çeşitli konularda geniş eğitim veri setlerini kullanarak komutlara bağlamsal, alakalı ve insan benzeri yanıtlar sunar.

Bu sayede, soru cevaplama, yaratıcı yazma, konuşma, hesaplama veya diğer dil ile ilgili görevler gibi çeşitli fonksiyonları yerine getirebilir.

ChatGPT'nin sahibi kimdir?

OpenAI logosu, Open AI aracılığıyla

ChatGPT, OpenAI'daki parlak zihinler tarafından geliştirildi. Open AI, insanlığa fayda sağlamak için yapay zekayı ilerletmeye adanmış bir araştırma laboratuvarıdır. 2015 yılında Sam Altman, Elon Musk, Ilya Sutskever, Greg Brockman ve diğer teknokratlar tarafından kar amacı gütmeyen bir kuruluş olarak kuruldu. Ancak 2019 yılında, kuruluş kâr sınırlamalı bir şirket (LP) olarak yeniden yapılandırıldı.

ChatGPT nasıl işliyor?

ChatGPT, insan benzeri metinleri anlamak ve üretmek için büyük dil modellerinden yararlanır. Bu kapasiteyi, bağlam, kalıplar ve dil nüanslarını öğrenmek için kullandığı çeşitli metin kaynaklarını içeren büyük hacimli eğitim verilerinden elde eder.

Bu bilgiyle donatılmış ChatGPT, tutarlı ve bağlamsal olarak alakalı metinler oluşturmak için komutları veya girdileri kabul eder. Tüm süreç, girdinin analiz edilmesi, kelimelerin niyetinin veya sıralamasının tahmin edilmesi ve uygun bir yanıtın oluşturulmasını içerir.

Hepsi bu kadar değil; ChatGPT, çeşitli senaryolarda yanıt kalitesini iyileştirmek için yinelemeli öğrenmeyi kullanır.

Tabii ki, bu sadece buzun görünen kısmı.

Ayrıntılı blog yazımızda ChatGPT'nin nasıl çalıştığını açıklıyoruz.

ChatGPT'nin nesiller boyunca geçirdiği evrim

ChatGPT, Kasım 2020'de piyasaya sürüldü.

Ancak, temel modeli olan Generative Pre-trained Transformer (GPT), 2020'den önce ve sonra birkaç değişiklik geçirdi. Bunu anlamak için, GPT modellerinin nesiller boyunca nasıl geliştiğine bir göz atalım:

Nesil ChatGPT modeli Eğitim Verisi Parametreleri Açıklama 1 GPT 1 117 milyon 2018 yılında piyasaya sürülen ilk nesil GPT, insan benzeri metinler oluşturmada büyük dil modellerinin etkinliğini kanıtladı. 2 GPT 2 1. 5 milyar 2019'da piyasaya sürülen ikinci nesil, üretken yapay zeka alanında dikkate değer gelişmeler sergiledi. Daha yüksek parametreler ve sofistike algoritmalarla donatılmış olan bu nesil, insan yazarlarla kıyaslanabilecek kadar ikna edici yapay zeka tarafından üretilmiş metinler sunuyor. 3 GPT 3 175 milyar GPT 3, üretken yapay zekanın ölçeği ve performansında devasa bir sıçrama kaydetti. 175 milyar parametre ile şimdiye kadar oluşturulan en büyük dil modeliydi. GPT 3, bağlamı kavrayabilir, tutarlı yanıtlar üretebilir ve özetleme, çeviri ve soru cevaplama gibi dil ile ilgili fonksiyonları yerine getirebilir. 4 GPT 4 1 trilyon GPT 4, Mart 2023'te piyasaya sürülen en son sürümdür. Aynı zamanda en büyük ve en zengin özelliklere sahip GPT modelidir ve kullanıcı başına aylık 20 dolar fiyatla satılmaktadır. GPT 4 daha yaratıcı ve güvenilirdir ve nüanslı kullanıcı talimatlarını işleyebilir. Ayrıca, GPT 4'ün görsel girdileri işlemesine olanak tanıyan Vision ile birlikte gelir.

Düzenli ChatGPT kullanıcıları, listemizde GPT 3. 5'i atladığımızı fark edebilir. Bunun nedeni, GPT 3. 5'in GPT 3'ün biraz daha rafine bir alt sınıfı olmasıdır. Bununla birlikte, GPT 3. 5, GPT 3'ten farklıdır ve önceki sürümünden daha gelişmiştir. Performans, etik hususlar ve İnsan Tercihlerinden Güçlendirme Öğrenimi (RLHF) açısından etkileyici güncellemeler ve geliştirmelerle birlikte gelir.

ChatGPT İstatistikleri, Hızlı Yükselişine Işık Tutuyor

Sam Altman'ın güncellemesine göre, ChatGPT sadece 5 günde bir milyon kullanıcıya ulaştı. Referans olarak, Instagram'ın 1 milyon kullanıcıya ulaşması 2,5 ay sürerken, Spotify bu başarıyı 5 ayda gerçekleştirdi. Hatta TikTok'tan daha hızlı bir şekilde 100 milyon kullanıcıya ulaşmayı başardı ve TikTok'un hızlı büyümesini hepimiz biliyoruz!

ChatGPT'nin yükselişi meteorik olmuştur.

Bu noktayı açıklamak için, çeşitli parametrelerden elde edilen gerçekler ve rakamlarla bu yolculuğu grafiklerle gösteriyoruz.

En önemli ChatGPT istatistikleri

ChatGPT'nin temellerini gözden geçirmek için bazı anahtar ChatGPT istatistikleriyle başlayalım.

ChatGPT kullanıcıları ve kullanımı

Platformu kullanan kullanıcı sayısı, kullanıcı demografisi ve diğer ayrıntılar gibi parametreleri kullanarak ChatGPT'yi analiz edelim.

SimilarWeb aracılığıyla ülkelere göre ChatGPT'nin web trafiği

SimilarWeb aracılığıyla ChatGPT'nin kitle demografisi

ChatGPT trafiği

ChatGPT'deki trafik inişler ve çıkışlar yaşasa da, genel olarak artış eğilimi var. İşte trafiğe ilişkin ChatGPT istatistiklerine bir göz atalım:

ChatGPT web sitesi, Şubat 2024'te masaüstü ve mobil cihazlardan 1,6 milyar ziyaretçi çekti. Bu, Ocak 2024'e göre %1,05'lik bir artışa tekabül ediyor

Popüler arama kelimeleri arasında ChatGPT ( 50 milyon ), ChatGPT (34,3 milyon) ve ChatGPT giriş (1 milyon) yer alıyor, bu da markanın varlığını gösteriyor

SimilarWeb aracılığıyla ChatGPT için anahtar kelimeleri arayın

SimilarWeb aracılığıyla ChatGPT trafiği ve etkileşimi

Doğrudan trafiğin yanı sıra, ChatGPT'nin trafiğine en büyük katkı sağlayanlar arama motorlarından gelen organik trafik (%13,21) , sosyal medya (%0,52) ve yönlendirmeler (%0,35)dir

YouTube (65,3%) , Facebook (7,84%) ve WhatsApp (6,25%) ChatGPT'nin sosyal medya trafiğinin en büyük üç kaynağıdır

ChatGPT uygulaması

ChatGPT uygulamasının piyasaya sürülmesi beklenmedik bir olay olsa da, ChatGPT kullanıcılarını heyecanlandıran bir başka fırtına oldu. İşte uygulama hakkında bazı ChatGPT istatistikleri:

ChatGPT uygulaması Android ve iOS cihazlarda ücretsiz olarak mevcuttur

Uygulama metin, görüntü ve ses üzerinden girişleri kabul eder

Google Play üzerinden Android için ChatGPT uygulaması

ChatGPT geliri

ChatGPT şüphesiz büyük bir popülerliğe sahiptir. Ancak bu faiz OpenAI için gelir anlamına mı geliyor? OpenAI karlı mı? İşte sorularınızı yanıtlayacak bazı ChatGPT istatistikleri:

ChatGPT 4 istatistikleri

ChatGPT 4, AI aracının premium sürümü olduğu için yaratıcılık, mantık, güvenilirlik ve doğruluk açısından 10 kat daha iyi olduğu iddia ediliyor. Ayrıca en yeni GPT modeli olan GPT 4 ile çalışıyor. ChatGPT 4'e genel bir bakış:

Ücretsiz sürüm GPT 3. 5 üzerinde çalışırken, ChatGPT Plus GPT 4, DALL-E, tarama ve daha fazlasını içerir. Kullanıcı başına aylık 20 $'dır

GPT 4, orijinal ChatGPT modelinin 8 katı olan 25.000 kelimeyi işleyebilir

GPT 4, üç farklı sürümde gelir: 8K sürüm, 32K sürüm ve 128K sürüm (Turbo), bağlam uzunluğunu belirteçlerle gösterir

Çok modlu bir model olarak, metin ve görüntü girdilerini kabul eder ve 26 dile kadar metin çıktıları üretir

İzin verilmeyen içeriklere ve hassas içerik taleplerine yanıt verme eğilimi sırasıyla %82 daha düşük ve %29 daha yüksektir

Resim altyazısı: Open AI aracılığıyla GPT 4 yanıtlarının evrimi

GPT 3. 5'in performansını, Bar, LSAT, SAT, GRE ve daha fazlası gibi en zorlu sınavlarda yüzde 90' dan yüzde 10'a çıkardı

GPT 4 Turbo, Nisan 2023'e kadar olan veri setleriyle eğitilmiştir ve tek bir komuta yanıt olarak 300 sayfaya kadar metin içeren ayrıntılı yanıtlar üretebilir. Ancak, şu anda yalnızca geliştiriciler tarafından kullanılabilir

Kişisel ve Profesyonel Kullanım için ChatGPT'nin Değer Önerisi

ChatGPT kullanıcı sayısındaki hızlı artış, bu AI aracının önemli bir değere sahip olduğunu gösteriyor. ChatGPT kullanıcılarının bu aracı öncelikle öğrenme, iş ve eğlence amaçlı kullandığını gördük. Bu noktayı daha da genişletmek için, kişisel ve profesyonel ayarlarda ChatGPT'nin bazı yaygın kullanım örneklerini derledik:

Dijital yardım : AI sanal asistanlar , hatırlatıcılar ayarlama, randevuları planlama, yapılacaklar listesini yönetme, soruları yanıtlama ve rezervasyon yapma gibi görevlerde yardımcı olur

İçerik oluşturma : Üretken bir yapay zeka aracı olarak, içerik oluşturma ChatGPT'nin en iyi bilinen kullanım örneklerinden biridir. Pazarlamacılar, bloglar, makaleler, sosyal medya gönderileri, haber bültenleri, senaryolar vb. gibi içerik pazarlama materyalleri oluşturmak için ChatGPT'ye güvenebilirler.

Yazma yardımı : Bir e-posta yazmaktan endişe duyuyor musunuz veya yazdıklarınızı yeni bir gözle gözden geçirmek mi istiyorsunuz? ChatGPT imdadınıza yetişiyor. Metin oluşturmanın yanı sıra, ChatGPT yazma becerilerinizi geliştirmenize yardımcı olur, geri bildirim ve fikirler sunar

Yaratıcı yazma: Yaratıcılığınız tıkanırsa, ChatGPT'den hikayeler, şiirler ve senaryolar için yaratıcı ipuçları paylaşmasını isteyebilirsiniz. ChatGPT'den senaryolar çalıştırmasını isteyerek hangisinin anlatımınıza uygun olduğunu öğrenin

Yaratıcı yazma çalışmalarınız için ChatGPT'yi kullanın

Kodlama ve hata ayıklama : ChatGPT, Python, JavaScript, SQL, C++, C# ve daha birçok programlama dilini anlar. Bu arka plan sayesinde, ChatGPT kullanıcıları onu kod parçacıkları oluşturmak, kodları tamamlamak, sorunları çözmek, kod şişkinliğini en aza indirmek ve daha iyi performans için kod segmentlerinde hata ayıklamak için kullanabilirler

Dil öğrenme : Yeni bir dil öğreniyor ve pratik yapmak mı istiyorsunuz? Bir pazarlama kampanyasını yerelleştirmek mi istiyorsunuz? ChatGPT dil çevirileri yapabilir, konuşmalara katılabilir, öğrenmeyi pekiştirebilir ve gramer ve kelime bilgisini açıklayabilir veya düzeltebilir

Bilgi yönetimi : AI destekli not almadan metin özetlemeye, belgelerin depolama ve geri getirilmesinden SSS'lere cevap vermeye kadar, ChatGPT bilgiyi düzenlemek ve erişilebilir hale getirmek için çeşitli fonksiyonlar yerine getirir

Eğlence: ChatGPT, sizi meşgul etmek için insan benzeri konuşmalar yapabilir. Sıradan konuşmalardan şaka yapmaya, hikaye anlatmaya ve metin tabanlı oyunlar oynamaya kadar, ChatGPT eğlence için arkadaşınız olur

Şakadan oyunlara, ChatGPT her şeyi sunar

Terapötik destek : ChatGPT, profesyonel bakımın yerini almamakla birlikte, güvenilir bir sırdaş görevi görür ve duygularınızı dinler. Duygularınızı onaylar, empati kurar ve rehberlik arayanlara farklı bakış açıları sunar

Sağlık ve hasta bakımı : ChatGPT'yi kullanarak tıbbi koşullar hakkında ek bilgi edinebilir, yararlı kaynakları bulabilir, hasta bakımını optimize edebilir ve teşhisleri anlayabilirsiniz

Konu araştırması : ChatGPT'yi sanal araştırma asistanınız olarak kullanarak ilginizi çeken konuları keşfedin, çeşitli konular hakkında bilgi edinin, sorularınızın yanıtlarını bulun vb.

İş zekası : ChatGPT, metin verilerini analiz edebilir, içgörüler çıkarabilir ve veriye dayalı iş zekasını paylaşmak için raporlar oluşturabilir. ChatGPT, pazar eğilimlerini, müşteri geri bildirimlerini ve diğer değişkenleri anlayarak, daha fazla verimlilik, üretkenlik ve doğruluk için : ChatGPT, metin verilerini analiz edebilir, içgörüler çıkarabilir ve veriye dayalı iş zekasını paylaşmak için raporlar oluşturabilir. ChatGPT, pazar eğilimlerini, müşteri geri bildirimlerini ve diğer değişkenleri anlayarak, daha fazla verimlilik, üretkenlik ve doğruluk için yapay zeka destekli karar vermeyi mümkün kılar

Müşteriye yönelik süreçler: ChatGPT ile desteklenen AI sohbet robotları ve konuşma ajanları, müşteri hizmetleri, satış ve destek fonksiyonlarına yardımcı olur. Müşteri sorularını deşifre eder, ilgili yanıtları sağlar, müşteri duyarlılığını ölçer ve genel müşteri deneyimini iyileştirmek için doğal konuşmalar yapar

ChatGPT, Devrimci Bir Evrim mi, Yoksa Bir Modaya mı: Kapsamlı Bir Değerlendirme

ChatGPT kullanıcıları AI aracına güveniyor; en son istatistikler de bu görüşü destekliyor. Ancak ChatGPT performans açısından nasıl bir performans sergiliyor?

İşte ayrıntılı bir bakış.

Çok yönlülük

ChatGPT, 100 milyon aktif kullanıcıya sahiptir. Ayrıca, geliştiricilerden gençlere kadar geniş bir kullanıcı tabanına sahip olduğunu da gördük. Çeşitli ihtiyaçları için ChatGPT'ye başvuran kullanıcıların sayısı, bu uygulamanın çok yönlülüğünün bir kanıtıdır.

ChatGPT, yaratıcı yazma projelerinden veri destekli raporlara kadar farklı amaçlar için metinler oluşturabilir. Gelişmiş veri analiz yetenekleri, metinleri çevirme veya özetleme becerisi, doğal dilde konuşmalara katılma, sanal asistanınız olarak görev yapma, eğlence sunma vb. özellikleri, onu son derece esnek bir çözüm haline getirir. Bu uyarlanabilirlik, onu kişisel ve profesyonel kullanım için son derece çok yönlü hale getirir ve uygulama listesini neredeyse sonsuz hale getirir!

Doğruluk ve güvenilirlik

Doğruluk ve güvenilirlik, ChatGPT kullanıcıları için tartışma konusudur. Bir yandan, ChatGPT yanıtları metin oluştururken yüksek düzeyde doğruluk ve güvenilirlik sergiler. Öte yandan, sonuçlar tutarsız olabilir.

Örnek:

ChatGPT'nin V ile başlayan ülkelerin isimlerini söyleme yanıtı

ChatGPT, Venezuela ve Vietnam gibi tanınmış isimleri atladı!

Bazı çalışmalar, farklı GPT modellerinin yeteneklerini çevreleyen eğilimlerde bile farklılıklar keşfetti. Örneğin, GPT 4'ün performansı bazı sorgularda Mart ayında %97,6 olan doğruluk oranından Haziran ayında %2,4'e düşerken, GPT 3,5'te bu oran %7,4'ten %86,8'e yükseldi.

Yanıtın kalitesinin, girdi kalitesi, sorgu karmaşıklığı, alanın özgüllüğü ve eğitim verilerinin bir faktörü olduğu dikkate alınmalıdır. Ayrıca, ChatGPT'nin gerçek anlamda doğru olan bir bilgi modeli değil, bir dil modeli olduğu gerçeği de ortadadır. Ancak, varyasyonlar pek de iç açıcı değildir.

Kullanıcı deneyimi

ChatGPT'nin kullanıcı deneyimi genel olarak olumludur. Sonuçta, minimum bilişsel yük gerektirir ve kullanımı nispeten kolaydır: sorunuzu yazarsınız ve ChatGPT cevap verir. Duyarlılığı ve konuşma stili, kullanıcı deneyimini geliştirir.

ChatGPT'nin performansını kendimiz test etmek için AI prompt şablonlarına başvurdum. Soğuk bir DM için bir pazarlama promptu aldık ve ChatGPT'nin verdiği cevap şöyleydi:

ChatGPT'nin güneş kremi için soğuk DM'si

Ardından, bir Proje Şartı için proje yönetimi şablonlarındaki komut istemlerini kullandık. İşte etkileşime bir göz atın:

ChatGPT'nin Proje Şartnamesi'ndeki kısıtlamaların listesi

En basit sorgularda bile sorunlar ortaya çıkmaya başlayana kadar kullanıcı deneyimi harikaydı. İşte her şeyin kötüye gitmeye başladığı nokta:

ChatGPT'nin istenen eylemi gerçekleştirememesi

Bu durum sonsuz bir döngüye dönüştü ve AI sohbet robotu sorunu hiç fark etmedi!

Maliyet-fayda analizi

Şubat 2023'te OpenAI, GPT 4 için kullanıcı başına aylık 20 dolarlık ücretli bir abonelik planı olan ChatGPT Plus'ı piyasaya sürdü. Ücretsiz sürümden önemli bir yükseltme olan bu plan, daha hızlı yanıt süreleri, öncelikli erişim, internet erişimi ve eklenti desteği sunuyordu. Öte yandan, ChatGPT API, birden fazla yapılandırmaya sahip kullan-öde modelini izliyor.

Bununla birlikte, GPT 3. 5 ücretsiz olmaya devam ediyor ve ücretsiz sürümle de birçok şeyi yapabilirsiniz.

ChatGPT'yi çalıştırmanın maliyeti, kullanım ölçeğinize, belirli kullanım durumlarına ve mevcut kaynaklara bağlıdır. Ayrıca, ChatGPT'nin otomasyon, verimlilik ve üretkenliği artırmak için iş akışlarınıza nasıl entegre edildiğine de bağlıdır. İlgili tüm maliyetleri, altyapı gereksinimlerini ve bakım giderlerini göz önünde bulundurun.

Böyle kapsamlı bir değerlendirme yapmak için bir maliyet-fayda analizi şablonu kullanın.

Benimseme ve entegrasyon

ChatGPT sadece beş günde 1 milyon kullanıcıya ulaştı, bu da onun ne kadar kolay benimsenebileceğini gösteriyor. Şüphesiz, dil modeline ilişkin farkındalık düzeyi genç nüfus kesiminde oldukça yaygın. Ancak, 45-64 yaş grubunun %9'u ve 65 yaş üstü grubun %5'i Ocak 2023'te ChatGPT'yi kullandı, bu da onun etkileyici benimsenme oranlarını gösteriyor.

Profesyonel alanda, Fortune 500 şirketlerinin %80'i çeşitli uygulamalar için ChatGPT Enterprise'ı tercih etti. Aynı şekilde, küresel şirket çalışanlarının %8,2'si işyerinde bir görevi yerine getirmek için ChatGPT'yi kullandığını bildirdi.

ChatGPT API'nin piyasaya sürülmesi, çok yönlülüğü ve uyarlanabilirliği ile uyumlu entegrasyon kolaylığı sağladı. Ancak, başarılı entegrasyon ve benimsemenin, paydaşların farkındalığı ve teknik okuryazarlığı, çözümlerin özelleştirilmesi ve belirli iş gereksinimlerini karşılamak için optimizasyona bağlı olduğunu lütfen unutmayın.

Güvenlik ve gizlilik

Güvenlik ve gizlilik, ChatGPT'nin başının belası olmuştur.

Güneydoğu Asya'nın yarısından fazlası, veri gizliliği ve güvenliğini endişe kaynağı olarak göstererek bu hizmeti kullanmaktan vazgeçti.

ChatGPT, eğitim amacıyla kitaplardan, web'den, Reddit gönderilerinden vb. veri topladığı için İtalya'da geçici olarak yasaklandı. Bu tür veri kaynakları, GDPR'yi ihlal ederek OpenAI ile açıkça paylaşılmayan kişisel bilgileri de içeriyor olmalıydı.

Ars Technica ayrıca bir ChatGPT kullanıcısının konuşmalarının sızdırıldığını iddia ettiğini de bildirdi. OpenAI, hesabın ele geçirilmiş olabileceğini iddia etse de, ChatGPT'nin veri gizliliği ve güvenlik uygulamaları hakkında ne kadar az şey bildiğimizi ortaya koyan karanlık bir tablo ortaya çıkıyor.

OpenAI gizlilik politikası oldukça basittir ve hesap bilgilerini, girilen bilgileri ve cihazdan veya tarayıcıdan alınan diğer tanımlayıcıları topladığını belirtir. Ancak, konuşmalarınızın transkriptlerini kaydetmesi ve saklaması bazıları için rahatsız edici olabilir.

Etik hususlar

ChatGPT ile ilgili etik endişeler, önyargı, adalet ve AI aracının sorumlu kullanımı etrafında dönüyor. AI etik uzmanları, ChatGPT'nin stereotipleri sürdürme, yanlış bilgileri yayma veya zararlı içerik üretme rolünden endişe duyuyor. ChatGPT, kötü amaçlı kodların yazılmasına ve yayılmasına yardımcı olduğu veya insanlığı yok etmek için adım adım bir planın paylaşılmasına kandırıldığı için haberlere konu oldu.

OpenAI'nin bu endişeleri fark ettiğini ve GPT 4'te hassas ve yasaklanmış içerikleri kademeli olarak iyileştirdiğini gördük. Şimdiye kadarki deneyimlerimiz oldukça olumlu.

ChatGPT, sorguları yanıtlarken daha fazla duyarlılık gösteriyor

Elbette, yukarıdaki birkaç örnek etik kaygıların tüm aralığını kapsamamakta ve hepsini gidermemektedir. Ancak, AI'da etik uzun bir tartışma konusudur.

Ancak, işler veya bireyler ChatGPT'yi kullanırken veya uygularken etik hususlara öncelik vermek yapabilecekleri şeydir.

ChatGPT Alternatifleri ve Rakipleri

Herkesin favorisi olan ChatGPT'nin en son istatistiklerini ele aldık. Ancak, bu onun tek oyuncu olduğu anlamına gelmez! İşte farklı uygulamalar için ChatGPT alternatiflerinin listesi:

1. ClickUp Brain: Uçtan uca proje yönetimi

ClickUp Brain'in Proje Yönetiminin Geleceği hakkındaki blog yazısı

ClickUp Brain, ClickUp ekosisteminde kullanılabilen platform tabanlı bir AI aracıdır. Bu aracı kullanarak projeyle ilgili ayrıntıları yönetebilir (AI Knowledge Manager), içerik oluşturabilir (AI Writer for Work) ve projeleri yönetebilirsiniz (AI Project Manager). Kuruluşunuzun hedeflerine ulaşmasına yardımcı olmak için ekip çalışmasını ve işbirliğini destekler.

ClickUp Brain ile şunları yapabilirsiniz: Görevleri ve alt görevleri verimli bir şekilde oluşturun

Görevler hakkında sorular sorun

Belgeleri, Yorumları, Konuları, Görevleri, Vikileri ve daha fazlasını özetleyin

Dönemsel olarak eyleme geçirilebilir StandUp'lar oluşturun

Tek bir tıklama ile takım güncellemelerini paylaşın

NLP kullanarak özel otomasyon oluşturun

Görev güncellemelerini, ilerlemeleri ve özetleri farklı görünümlerde içe aktarın

Yazılı içeriği iyileştirin

Şablonlar geliştirin veya kişiselleştirin

Ses ve video klipleri transkripsiyon

En önemlisi, ClickUp, AI modellerini eğitmek için kişisel verilerinizi kullanmaz. Böylece, veri gizliliği ve güvenliği ile ilgili endişeleriniz olmadan AI'nın tüm avantajlarından yararlanabilirsiniz. Ayrıca, ClickUp Brain bir dil modelinden daha fazlasıdır — iş bilgisi kaynaklarını, görevleri, belgeleri vb. birbirine bağlayan ve doğru ve güvenilir bilgiler sunan bir sinir ağıdır.

Örneğin, ClickUp Brain'e V harfiyle başlayan ülkeler hakkında sorduğumuzda şu cevabı verdik:

ClickUp Brain, ChatGPT'den daha iyi performans gösterir

ChatGPT'den daha iyi performans gösterdi!

2. Google Gemini: Problem çözme ve çok modlu yetenekler

Eskiden Google'ın Bard olarak bilinen Gemini, metin, görüntü, video ve kodlardan gelen bilgileri işleyebilen çok modlu bir yapay zeka modelidir. Gemini, rolünü ChatGPT gibi büyük bir dil modeliyle sınırlamak yerine, sağlam problem çözme yoluyla verimliliği artırmaya odaklanmaktadır.

Gemini, GPT 3.5'i geride bırakırken, Gemini Ultra ise Massive Multitask Language Understanding (MMLU) testinde GPT 4'ü geride bıraktı.

Bunu test etmek için, V ile başlayan ülkelerle ilgili aynı soruyu sorduk ve Gemini'nin cevabı şöyle oldu:

ChatGPT iki seçenek sunarken, Gemini altı seçenek sundu — oldukça iyi!

Gemini'nin bir diğer önemli özelliği, Google Çalışma Alanı ile yerel entegrasyonu sayesinde Dokümanlar, E-Tablolar, Slaytlar vb. üzerinde çalışmanıza yardımcı olmasıdır. Böylece, tanıdık ortamlardan çıkmadan belge taslakları hazırlayabilir, verileri işleyebilir, sunumlar yapabilir ve daha fazlasını yapabilirsiniz.

3. Microsoft Copilot: Microsoft paketiyle etkileşim

Gemini'nin Google Çalışma Alanı için neyse, Microsoft Copilot da Microsoft Suite için odur.

Microsoft Copilot'u Microsoft 365 ile birlikte kullanarak verimliliği artırabilir ve Word, Excel ve Outlook gibi günlük uygulamalarınızda çalışabilirsiniz. GPT 4 mimarisi üzerinde çalışır, bu da ChatGPT'nin ücretsiz sürümünden daha yüksek doğruluk ve güvenilirlik elde edeceğiniz anlamına gelir. Ayrıca çok modlu girdileri de kabul eder.

Ancak, Microsoft Copilot'un günlük komut isteme sınırı vardır ve bu sınır hızla azalabilir! Ayrıca, Microsoft 365 kullanıcısı değilseniz, Microsoft Edge veya Bing'e kaydolmak Microsoft Copilot'a erişirken oldukça zahmetli olabilir.

Klasik sorumuzu sorduk ve Microsoft Copilot, ChatGPT'den çok daha iyi bir performans gösterdi:

Ayrıca, araştırma için yararlı olabilecek faydalı bağlantılar ve diğer kaynaklar da paylaşıldı.

4. Claude: Doğal ve yaratıcı içerik üretimi

zapier aracılığıyla

Claude, Anthropic AI tarafından geliştirilen AI sohbet robotunun ve onun temelini oluşturan büyük dil modelinin adıdır. Metin yoluyla doğal, insan benzeri konuşmalar yapma konusunda mükemmeldir ve dili incelikli bir şekilde anlar. Düzenleme, özetleme, karar verme vb. gibi düzenli görevleri yerine getirmenin yanı sıra, yazılı içeriğin tonunu ve yaratıcılığını yapılandırmada ayrıntılılık sunar.

Claude, Anthropic'in Claude 3 Haiku, Claude 3 Sonnet ve Claude 3 Opus'u piyasaya sürmesiyle 3. nesline girdi. Her biri, insan düzeyinde anlama ve yazma yeteneğini taklit etme konusunda ilerleme kaydediyor. En ilginç olanı, 150.000 kelimeye (200.000 belirteç) eşdeğer devasa bir bağlam uzunluğunu desteklemesi, yani uzun belgeler ve kitaplarla çalışabileceğiniz anlamına geliyor!

5. GitHub Copilot: Kod yazma ve otomatik tamamlama

gitHub aracılığıyla

GitHub tarafından OpenAI ile işbirliği içinde geliştirilen GitHub Copilot, geliştiriciler için yapay zeka sohbet robotudur. Geliştiricilere yardımcı olmak amacıyla tasarlanmış bir kod yazma ve tamamlama aracıdır.

GitHub Copilot, yorumlar, kod yapısı, değişken adları vb. aracılığıyla bağlam kazanır ve kod yazarken ilgili kod parçacıklarını önerir! Bu tür yararlı öneriler, geliştiricilerin zamandan tasarruf etmesini, verimli kodlar yazmasını ve hataları en aza indirmesini kolaylaştırır.

GPT 4 dil modelinde çalışır ve çeşitli programlama dillerindeki kod yapılarını ve kalıplarını anlamak için eğitilmiştir.

6. Semrush ContentShake AI: Optimize edilmiş içerik oluşturma

via Semrush

ContentShake AI iki şeyi doğru yapıyor. Birincisi, içerik fikirleri veya kaliteli taslakları ışık hızında oluşturuyor ve ikincisi, içeriğin arama motorlarında üst sıralarda yer alması için optimize edilmesini sağlıyor.

AI ve gerçek zamanlı rakip içgörülerini birleştirerek, pazarlamacılar kapsamlı araştırmalar yapmadan sağlam bir içerik takvimi hazırlayabilir.

Beyin fırtınasından yayına kadar, ContentShake organik trafik çekmek ve etkileşimi artırmak için özel olarak tasarlanmış SEO dostu makaleler oluşturmanıza yardımcı olur.

Google Dokümanlar'da içerik yazma veya düzenleme ve doğrudan WordPress'te yayınlama gibi işbirliği özellikleri ve sorunsuz entegrasyon sunsa da, Grammarly gibi önemli yazma araçlarıyla entegrasyonu yoktur. İlk komut isteminin esnek olmaması da ContentShake ile çalışmayı bazen zorlaştırır.

7. Perplexity: Gerçek zamanlı tarama ve doğrulama

via Towards AI

OpenAI bilim adamları ve GPT 3'ün arkasındaki beyinler Perplexity AI'yı geliştirdi.

Perplexity, kullanıcı sorgularına güvenilir yanıtlar sunan, yapay zeka destekli bir arama ve cevap motorudur. NLP'yi kullanarak soruları anlar, web'de arama yapar veya bilgi tabanından yararlanır ve konuşma tarzında bir cevap verir. Perplexity'nin cevapları, Google gibi arama motoru devlerine kıyasla doğru ve kapsamlıdır.

İçerik üretme ve problem çözme yeteneklerindeki eksikliklerini, ayrıntılı ve kapsamlı araştırmalar yaparak telafi ediyor. Diğer büyük dil modellerinden çok daha doğru olsa da, ara sıra halüsinasyonlara da maruz kalabiliyor.

Perplexity AI alternatiflerine göz atın!

ChatGPT'nin Geleceği

ChatGPT'nin piyasaya sürülmesi tarihte bir dönüm noktası olsa da, bu sadece bir başlangıç.

ChatGPT'nin geleceğinin nasıl olacağını düşündüğümüzü aşağıda paylaşıyoruz: OpenAI ve Microsoft, gelişmiş çipler ve veri merkezleri kullanarak bu teknolojiyi daha ucuz hale getirmenin yollarını bulabilir. Bu, LLM'yi daha da yönetilebilir hale getirecektir

Teknolojinin tekrarlı kullanımı, performansını, güvenilirliğini ve doğruluğunu güçlendirecektir. Geliştirilmiş yetenekler, ChatGPT kullanıcılarını, teknoloji evrensel olarak yaygınlaşana kadar bu teknolojiyi benimsemeye ve tavsiye etmeye teşvik edecektir

ChatGPT'nin sağlık, sigorta, finans gibi özel alanlarda ve sektörlerde dallanarak, sektöre özgü zorluklara hedefli çözümler sunmaya başladığını görebiliriz

ChatGPT 5'in piyasaya sürülmesi ve yakında çıkacak olan ChatGPT 6, AI teknolojisine olan faizi yeniden canlandıracak

Kısacası, yasal, etik ve düzenleyici hususlar ChatGPT'nin tanıtımına elverişli olmaya devam ederse, ChatGPT yükselişini sürdürecektir.

Sonuç

ChatGPT'nin istatistikler, rakamlar ve sayılarla dolu yolculuğu burada sona eriyor.

Hiç şüphesiz, ChatGPT, halkın yapay zeka algısını kökünden değiştirmiş ve sabit internet bağlantısı olan herkes için daha erişilebilir hale getirmiştir. Ayrıca, yapay zekanın işleri çalmak için var olmadığı gerçeğini insanların kabullenmesine de yardımcı olmuştur. Yapay zeka, insan becerilerini tamamlayacak ve birden fazla şekilde geliştirecektir.

ChatGPT bir öncü olsa da, pazarı altüst eden tek AI aracı değildir. ClickUp Brain, Gemini, Perplexity vb. gibi çözümler, kendi alanlarına benzersiz yollarla katkıda bulunmaktadır.

Proje yönetimini kolaylaştırmak için ClickUp Brain'i nasıl kullanabileceğinizi öğrenmek için bizimle iletişime geçin!

Sıkça Sorulan Sorular (SSS)

1. ChatGPT'yi kaç kişi kullanıyor?

Şu anda, ChatGPT'ye 180,5 milyon kullanıcı kayıtlıdır ve 100 milyon kullanıcı aktif olarak kullanmaktadır.

2. ChatGPT istatistik konusunda iyi mi?

ChatGPT, veri işleme ve istatistiksel analizde oldukça iyidir. Hesaplamalar yapabilir ve istatistiksel kavramlar hakkında genel bilgiler sağlayabilir.

3. ChatGPT ne kadar veri kullanır?

ChatGPT, 45 TB'lık veri kullanılarak eğitildi ve bu veriler 570 GB'lık veri setlerine sıkıştırıldı.