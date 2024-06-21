İşletmeler için ChatGPT Kullanım Örnekleri (Örnek Komutlar ve Kullanım Önerileri ile)

Yapay zeka (AI), endüstrilerde devrim yaratma potansiyeline sahiptir, ancak bu gelişmiş araçları nasıl etkili bir şekilde entegre edebilirsiniz?

AI'ya yönelik ilk heyecana rağmen, birçok profesyonel ve karar verici dahil olmak üzere çoğu insan AI hakkında hala yüzeysel bir bilgiye sahiptir.

Bu boşluğa birkaç faktör katkıda bulunmaktadır. Bunlardan biri, sinir ağları ve derin öğrenme gibi karmaşık kavramları içeren AI'nın karmaşıklığıdır. Bu kavramları tam olarak kavramak için önemli miktarda zaman ve çaba gerekmektedir.

Ayrıca, filmlerde, TV programlarında ve haberlerde AI'nın yetenekleri sıklıkla abartılarak yanlış bir algı yaratılmaktadır. Ayrıca, temel farkındalık ile derin teknik anlayış arasındaki boşluğu doldurmak için erişilebilir, yüksek kaliteli eğitim kaynakları da yetersizdir.

İnternet erişimi olan hemen hemen herkes bu AI aracına erişebilir, ancak herkes onu etkili bir şekilde kullanmayı bilmiyor. Bu da genellikle insanların AI teknolojilerinden en iyi şekilde yararlanamadığı anlamına geliyor.

ChatGPT, araştırma ve operasyonel süreçlerinizi doğrudan otomatikleştiremez, ancak verimliliği artırabilir. ChatGPT'yi kullanarak aşağıdakileri hızlı bir şekilde gerçekleştirebilirsiniz:

Daha geniş konuları özetleyin

Pazarlama takımınız için özetler oluşturun

Düzenleme, belgeleme veya kod yazma

İçerik oluşturun

İş stratejileri geliştirin

Metni diğer dillere çevirin

Müşteri sorgularını yanıtlayın

Birkaç web makalesini tarayarak konsolide bir çıktı elde edin

Dahası, ChatGPT'nin kullanım örnekleri tıp, oyun, veri analizi, etkinlik planlama, e-ticaret, kişisel finans, senaryo yazımı, dil çevirisi, müşteri desteği ve daha birçok alanda yardımcı olabilir.

Size ChatGPT'nin 14 kullanım örneğini, bu AI aracının tarihçesini ve kullanımına ilişkin bazı yönergeleri göstereceğiz. 🤖

ChatGPT'nin Tanımı ve Tarihi

OpenAI tarafından geliştirilen ChatGPT (Generative Pre-trained Transformer) ilk olarak 2018 yılında tanıtıldı. İlk modeli, derin öğrenme (DL) çerçevesini kullanarak metinleri insanlar gibi doğal bir şekilde anlamak ve üretmek için kullanıldı. Bu, doğal dil işleme (NLP) olarak da adlandırılır.

2019 yılında, GPT-2 önemli ölçüde daha büyük bir veri seti ve gelişmiş eğitim metodolojileriyle piyasaya sürüldü. Sonuç olarak, bot tutarlı ve bağlamsal olarak alakalı metinler üretmeye başladı.

2020 yılında OpenAI, doğal dil işleme ve bilgi üretme yeteneklerini daha da genişleten GPT-3'ü tanıttı. Ancak ChatGPT, 2022'de GPT-4'ün piyasaya sürülmesiyle gerçekten kamuoyunun dikkatini çekti.

Yıllar boyunca, bu AI metin oluşturucu, son gelişmelere dayalı konuşma etkileşimlerinde kullanılmak üzere tasarlanmıştır.

Sonuç olarak, botun yanıtları artık insan benzeri iletişime çok benziyor ve çeşitli günlük görevlerde pratik yardım sağlıyor. Sürekli ince ayar, çeşitli sektörlerle ilgili ve çeşitli içerik biçimlerindeki sorguları çözmenize olanak tanır.

Tablo oluşturmak, araştırma makaleleri yazmak, hukuki özetler hazırlamak, haber bültenleri hazırlamak, planlama belgeleri geliştirmek veya araştırma yapmak için olsun, ChatGPT çeşitli alanlardaki profesyoneller arasında önemli bir popülerlik kazanmıştır.

Ayrıca okuyun: ChatGPT istatistikleri derlendi

ChatGPT Nasıl Çalışır?

ChatGPT'nin dinamik metinler oluşturmak için komut istemlerini nasıl kullandığına dair bazı bilgiler.

Büyük dil modelleri (LLM) kullanımı

AI aracı, internetten elde edilen büyük miktarda veri ile eğitilir. Milyonlarca cümledeki kelimeler arasındaki istatistiksel ilişkileri öğrenerek, model metin dizisine (komut istemi olarak da bilinir) dayalı olarak cümleler ve paragraflar oluşturabilir.

İşlevselliği, özellikle bellek ve veri işleme yeteneği, insan beynininkine benzer.

Üretken yapay zeka

ChatGPT, üretken yapay zekanın en iyi örneklerinden biridir. Bu araç, girdiğiniz metni işler ve eğitim sırasında öğrenilen kalıplara ve bilgilere dayalı olarak yeni içerik üretir

ChatGPT bir komut veya soru aldığında, eğitim verilerine erişerek yaratıcı, insan benzeri ve istenen iletişim tarzında yanıt verir.

Uyarlanabilir öğrenme

ChatGPT, diğer AI modellerine kıyasla etkileşimli öğrenme yeteneği ile öne çıkmaktadır.

Sizinle olan her etkileşim, botun sorgunuzu daha iyi anlamasını ve çıktısını iyileştirmesini sağlar. Bu uyarlanabilir öğrenme yaklaşımı, AI modelinin zaman içinde ihtiyaçlarınızı daha iyi karşılamasına yardımcı olur.

Daha fazla bilgi: ChatGPT'yi araştırma için nasıl kullanabilirsiniz?

14 ChatGPT Kullanım Örnekleri Yedi Fonksiyonda

ChatGPT'yi matematik, kodlama, düzenleme, kampanya fikirleri üretme, rapor oluşturma ve daha fazlası için kullanabilirsiniz.

İşte işyerinde farklı fonksiyonlar için ChatGPT'nin 15 kullanım örneği:

İnsan kaynakları yönetiminde (İK) ChatGPT

Kullanım örneği 1: Çalışanların işe alımı

ChatGPT'yi çalışanların işe alım sürecine entegre etmek, yeni çalışanları şirket kültürüne ve süreçlerine tanıtma şeklini dönüştürür. Rol özelinde eğitim modülleri gibi özel işe alım materyallerinin sunumunu otomatikleştirebilirsiniz.

Saniyeler içinde tamamen özelleştirilmiş idari evraklar oluşturma yeteneği, İK maliyetlerinizi azaltabilir.

Bu kişiselleştirme düzeyi, işe alım sürecini iyileştirir ve İK takımınızın maaş görüşmeleri ve terfiler gibi daha yüksek değerli etkileşimlere odaklanmasını sağlar.

🤖 Komut: "Yazılım şirketimde yeni işe başlayanlar için kapsamlı bir oryantasyon kılavuzu oluşturun. Anahtar politikaları ve takım tanıtımlarını dahil edin. Tonu profesyonel tutun. "

Çıktı:

Kullanım örneği 2: Çatışma çözümü rehberliği

ChatGPT, en iyi uygulamalara dayalı yönergeler ve iletişim kuralları sağlayarak işyerindeki çatışmaları yönetmenize yardımcı olabilir.

Arabuluculuk yaklaşımları önerebilir ve hassas durumların ele alınmasına ilişkin özel tavsiyelerde bulunabilir. Bu komut istemlerini ücretsiz İK şablonlarıyla birleştirerek İK takımınızı otomasyon araçlarıyla donatın.

🤖 İpucu: "Proje sorumlulukları konusunda iki takım üyesi arasındaki bir çatışmayı arabuluculuk için adım adım bir kılavuz oluşturun."

Çıktı:

Bu Şablonu İndirin ClickUp'ın ChatGPT Prompts for HR şablonu, insan kaynakları ile ilgili içerik oluşturmanıza yardımcı olmak için tasarlanmıştır.

ClickUp'ın İK takımları için ChatGPT Komut İpuçları, verimliliğinizi artırmak ve çalışan bağlılığı stratejilerinizi geliştirmek için 140'tan fazla komut ipucu önerisiyle birlikte gelir.

Yeni işe başlayan, görevinden alınan ve terfi alan çalışanlar için dokümantasyon geliştirme sürecini otomatikleştirebilirsiniz. Bu komut istemlerini kullanarak, çalışanlarınızın sizinle çalıştıkları süre boyunca gerekli desteği almalarını garanti edebilirsiniz.

ChatGPT pazarlamada

Kullanım örneği 3: İçerik oluşturma

ChatGPT'nin muazzam eğitim verileri, bu aracı bir ortak oluşturucu olarak kullanmanıza olanak tanır. Sağladığınız yönergelere uygun yüksek kaliteli taslak içerik oluşturabilirsiniz.

İlgi çekici blog yazıları yazmaktan sosyal medya gönderileri, takvimler ve stratejiler oluşturmaya kadar, hedef kitleniz için çeşitli yaratıcı içerik stilleri üretebilirsiniz.

Bot ayrıca mevcut içeriği analiz ederek SEO ve hedef kitle etkileşimi optimizasyonları için alakalı anahtar kelimeler ve meta açıklamalar önerir. Bu, haber bültenleri, broşürler, makaleler, e-postalar ve pazarlama materyalleri için geçerlidir. Daha da iyisi, botun içeriğinizi maksimum dijital erişim için optimize etmesini isteyebilirsiniz.

🤖 Komut: "40 yaş üstü insanlar için sürdürülebilir yaşam üzerine bir blog içerik takvimi oluşturun. Başlıkları optimize edin ve her konu için içerik özetleri verin. "

Çıktı:

Kullanım örneği 4: Marka stratejisi geliştirme

Bu AI aracı, marka mesajları, ses tonu ve görsel ipuçları için fikirler üreterek marka stratejileri oluşturmanıza yardımcı olabilir.

Referansları paylaşarak ve yardım alarak tüm dijital platformlarda uyumlu marka kimlikleri oluşturabilirsiniz.

ChatGPT, markanızın değerlerini yansıtan ve hedef kitlenizde yankı uyandıran, marka hatırlanabilirliğini artıran kapsamlı bir marka stil kılavuzu oluşturmanıza da yardımcı olabilir.

🤖 Komut: "17-28 yaş grubunu hedefleyen yeni bir çevre dostu giyim serisi için bir marka stratejisi kılavuzu geliştirin. Anahtar mesajlaşma stilleri ve hedef kitle katılım tekniklerine odaklanın."

Çıktı:

Bu Şablonu İndirin Hedef kitlenizi segmentlere ayırmak, müşterileri elde tutmak ve çeşitli metin yazımı görevleri için 600'den fazla ipucu kullanın

ClickUp'ın Pazarlama için ChatGPT Komutları , soğuk e-posta çerçeveleri, sosyal medya reklam metinleri ve küçük ve büyük ölçekli içerik pazarlama görevlerinde size yardımcı olabilir . Ayrıca, birkaç dakika içinde anahtar kelime araştırması yapabilir ve bağlı kuruluş pazarlama planları oluşturabilirsiniz.

ChatGPT mühendislikte

Kullanım örneği 5: Kod hata ayıklama yardımı

Sorunlu kod kalıplarını belirleyerek ve olası düzeltmeleri talep ederek yazılım projelerinin hata ayıklama sürecini kolaylaştırabilirsiniz.

Hata günlüklerinizi gerçek zamanlı olarak yorumlayarak, ChatGPT sorun giderme sırasında zaman kazanmanıza yardımcı olur.

Bot ayrıca, tanınan düzeltmelere ve olası kullanım durumlarına göre kod belgeleri oluşturmak için eğitilmiştir. Aksi takdirde haftalar süren bir iş, artık dakikalar içinde tamamlanabilir.

🤖 Komut: "Kodu buraya yapıştır – Bu kod bloğunu değerlendirip neden hata aldığımı açıklayabilir misiniz? Ayrıca bu sorgu için bir kod belgeleme raporu oluşturun. "

Çıktı:

Kullanım örneği 6: Teknik dokümantasyon oluşturma

ChatGPT'yi kullanarak yazılım projeleriniz için teknik belgelerin oluşturulmasını otomatikleştirebilir ve mühendislik verimliliğinizin bazı kısımlarını etkileyebilirsiniz.

AI aracı, açık, öz ve doğru kılavuzlar, kurulum kılavuzları ve ürün özellikleri oluşturabilir. Bu, zaman tasarrufu sağlar ve belgeler arasında tutarlılık sağlar. Ayrıca, müşteri destek ekipleri için yardım belgeleri olarak da kullanılabilir.

🤖 Komut: "Yeni yazılım aracımız için kurulum, özellikler, sorun giderme adımları ve diğer ilgili bölümleri içeren kapsamlı bir kullanıcı kılavuzu oluşturun."

Çıktı:

Bu Şablonu İndirin ClickUp'ın Mühendislik için ChatGPT Komutları şablonu, mühendislik projeleriniz için içerik oluşturmanıza yardımcı olmak için tasarlanmıştır.

ClickUp'ın Mühendislik için ChatGPT Komut İpuçları, istediğiniz sonucu, verileri, süreçleri ve daha fazlasını girmek için yardımcı kılavuzlar içerir. Bu komut ipuçları, süreçleri optimize etmenize ve hataları saniyeler içinde tespit etmenize yardımcı olarak mühendislik takımınızın karmaşık matematiksel zorlukları kısa sürede çözmesini sağlar.

ChatGPT finans

Kullanım örneği 7: Yatırım analizi

ChatGPT, yatırım çalışmaları ve pazar araştırmaları hakkında içgörüler sunarak sizin gibi finansal analistlere yardımcı olur.

Bu aracın büyük veri kümelerini işleme ve zaman dilimlerinde kar ve zarar eğilimlerini vurgulama yeteneği, finans alanında yaygın olarak kullanılmaktadır.

ChatGPT'yi kullanarak piyasa hareketlerini tahmin edin ve geçmişteki ve mevcut yatırım fırsatlarını anlayın.

🤖 Komut: "Yenilenebilir enerji pazarındaki mevcut eğilimleri analiz edin ve gelecek çeyrek için en iyi yatırım fırsatlarını belirleyin. "

Çıktı:

Kullanım örneği 8: Risk yönetimi

ChatGPT'yi kullanarak finansal riskleri belirlemek ve risk azaltma stratejileri önermek, risk yönetimi çalışmalarınızda zaman kazanmanızı sağlar.

Finansal raporları, piyasa koşullarını ve yasal değişiklikleri analiz ederek uçtan uca risk değerlendirmeleri sağlayabilir. ChatGPT'den yatırım fonları, tahviller, bireysel hisse senetleri ve çeşitli enstrüman araçları hakkında risk değerlendirmeleri de isteyebilirsiniz.

🤖 Komut: "Mevcut ekonomik ortamda Asya pazarına girmenin finansal risklerini değerlendirin ve risk azaltma stratejileri önerin. "

Çıktı:

Bu Şablonu İndirin ClickUp'ın ChatGPT Prompts for Finance şablonu, içerik oluşturmanıza ve finans konusundaki anlayışınızı geliştirmenize yardımcı olmak için tasarlanmıştır.

ClickUp'ın finans projeleri için ChatGPT komutları, para ile ilgili sorgularınızı saniyeler içinde çözmek için isteğe bağlı finansal bilgi sunmak için uygundur.

Finansal yönetim, finansal araçlar veya bütçeleme ve yatırım teknikleri için olsun, komutlarımız bu AI aracını kullanarak bilgileri dakikalar içinde özelleştirir.

ChatGPT'nin yazma

Kullanım örneği 9: Araştırma yardımı

Yazarlar ChatGPT'yi araştırma asistanı olarak kullanabilir. İlgili bilgileri bulmak için birden fazla web sayfasına göz atmak yerine, ChatGPT'den konsolide bir cevap alabilirsiniz. Bu cevap, akademik makaleler, bloglar, raporlar vb. gibi birden fazla kaynağın taranmasıyla elde edilir.

Ayrıca, özetler, içerik iskeletleri, içeriğinizi destekleyen kanıtlar ve daha fazlasını talep edebilirsiniz.

🤖 Komut: "Uzaktan çalışmanın çalışan verimliliği üzerindeki etkisine ilişkin son araştırmaların bir özetini verin."

Çıktı:

Kullanım örneği 10: Yaratıcı hikaye geliştirme

ChatGPT, yaratıcı hikaye fikirleri üretmek ve olay örgüsü geliştirmek için değerli bir araçtır. Aksi takdirde birkaç gün süren fikir üretme ve belgeleme sürecini kısaltmak için, araca anlatı unsurları ve yaratıcı yönler hakkında sorular yöneltin.

ChatGPT'yi deneyin ve favori TV programlarınızdan ve film senaryolarından ilham alarak karakterlerin geçmişlerini genişletmesini isteyin.

🤖 Komut: "1950'lerin Mallorca'sında geçen gizemli bir bilim kurgu romanı için bir olay örgüsü taslağı oluşturun."

Çıktı:

Bu Şablonu İndirin ClickUp'ın Yazma için ChatGPT İpuçları şablonu, kolaylıkla özgün içerik oluşturmanıza yardımcı olmak için tasarlanmıştır.

ClickUp'ın Yazma için ChatGPT İpuçları, içerik özetleri oluşturmayı ve içerik oluşturmayı basitleştirecektir. İçerik biçimi senaryo, haber bülteni, blog, broşür veya e-posta olsun, konunuzla ilgili yaratıcı fikirler elde edeceksiniz.

ChatGPT proje yönetiminde

Kullanım örneği 11: Kaynak tahsisini optimize etme

ChatGPT, proje kaynak tahsisini düzenlemek ve ince ayar yapmak için güvenilir bir araçtır. Proje gereksinimlerinizi, zaman çizelgelerinizi, takım üyelerinin kapasitelerini ve diğer kaynaklarla ilgili ölçütleri girmeniz yeterlidir.

Çıktı, projeyi zamanında ve bütçe dahilinde tamamlamak için kaynakları verimli bir şekilde dağıtmak için adımlar ve teknikler önerecektir.

🤖 İpucu: "Beş üyeli bir takım ve 40.000 dolarlık bir bütçeyle üç aylık bir yazılım geliştirme projesi için en uygun kaynak tahsis planını önerin. "

Çıktı:

Kullanım örneği 12: Azaltma planlaması

Potansiyel proje risklerinin erken tespit edilmesi ve analizi, proje yaşam döngüsü boyunca proje yönetiminin doğruluğunu ve etkinliğini önemli ölçüde artırabilir.

ChatGPT, geçmiş verilere ve proje raporlarına erişerek bütçe aşımları, zaman çizelgesi gecikmeleri ve kaynak kıtlıklarının riskini tahmin edebilir.

🤖 Komut: "Yaklaşan uluslararası ürün lansmanımın risk faktörlerini analiz edin ve benzer geçmiş projelere dayalı pratik risk azaltma stratejileri önerin. "

Çıktı:

Bu Şablonu İndirin ClickUp'ın Proje Yönetimi için ChatGPT Komutları şablonu, projelerinizi daha verimli bir şekilde yönetmenize yardımcı olmak için tasarlanmıştır.

ClickUp'ın Proje Yönetimi İpuçları, zaman çizelgeleri oluşturmak ve yönetilebilir iş yüklerini dağıtmak için harcadığınız zamanı azaltabilir. Bu ipuçları, proje teslim tarihlerini karşılamak ve birden fazla takımı karıştırmadan müşteri yorumlarını sorunsuz bir şekilde dahil etmek için özel ipuçları sunar.

Ürün yönetiminde ChatGPT

Kullanım örneği 13: Özellik geri bildirimi derlemesi

ChatGPT, büyük ölçekli geri bildirim değerlendirmeleri gerçekleştirebilir ve birden fazla ürün özelliği hakkında müşteri geri bildirimlerini derleyebilir. Ardından bu geri bildirimleri temalara göre sınıflandırabilir ve iyileştirme için yenilikçi fikirler sunabilir.

Müşteri memnuniyet düzeylerini ölçmekten yenilik ve daha iyi kullanılabilirlik için fırsatları belirlemeye kadar, özellik güncellemelerine ve yeni gelişmelere öncelik verebilirsiniz.

🤖 Komut: "Mobil uygulamamızın kullanıcı arayüzüyle ilgili müşteri geri bildirimlerini derleyin ve analiz edin, iyileştirme alanlarını belirleyin."

Çıktı:

Kullanım örneği 14: Rakip analizi

ChatGPT'den rakip ürünler ve pazar stratejileri hakkında bilgi toplaması ve sentezlemesi için talepte bulunarak rakip analizi yapın.

Bu analiz, ürününüzün pazardaki pozisyonunu anlamanıza ve olası aksilikleri öngörmenize yardımcı olur. Satışların düşmesi veya rakip ürünlerin yükseltilmesi gibi durumlara önceden hazırlıklı olmanızı sağlar.

🤖 İpucu: "Geçtiğimiz yıl piyasaya sürülen orta sınıf akıllı telefonların özellik setlerine ve fiyatlandırma stratejilerine dikkat ederek bir rakip analizi yapın. "

Çıktı:

Bu Şablonu İndirin ClickUp'ın Ürün Yönetimi için ChatGPT Komutları şablonu, içerik oluşturmanıza ve ürün yönetimi becerilerinizi geliştirmenize yardımcı olmak için tasarlanmıştır.

ClickUp'ın Ürün Yönetimi İpuçları, özellik yükseltmeleri için fikir üretmeyi, daha iyi ürün pozisyonlaması için yeni değer önerileri oluşturmayı ve ideal müşterilerinizin sorunlu noktalarını incelemeyi kolaylaştırır.

Müşteri verilerini ve görüşlerini birleştirip analiz ederek ürününüzde olası değişiklikleri belirlemek, haftalarca süren araştırma zamanından tasarruf etmenizi sağlayabilir.

ChatGPT için Dikkatli Kullanım ve Yönergeler

ChatGPT'yi kullanan kişiler için bazı hususlar ve yönergelere göz atalım:

ChatGPT kullanırken etik hususlar

ChatGPT'yi kullanırken hatırlanması gereken bazı etik hususlar şunlardır:

Şeffaflık: ChatGPT'nin yanıtlarınızı oluşturabileceği müşteri etkileşimlerinde, süreçlerinizde AI kullanımı konusunda müşterileriniz ve paydaşlarınızla şeffaf olun

Hesap verebilirlik: AI yardımıyla alınan kararlar için net hesap verebilirlik kuralları belirleyin. Gerektiğinde insan gözetimi ve müdahalesi için mekanizmaların mevcut olduğundan emin olmalısınız

Önyargıların azaltılması: AI yanıtlarındaki önyargıları belirlemek ve azaltmak için aktif olarak çalışın. Önyargıları düzenli olarak azaltmak için eğitim verilerinizi denetleyin ve güncelleyin

Doğruluk: ChatGPT tarafından sunulan bilgilerin doğruluğunu, özellikle sağlık veya finans danışmanlığı gibi riskli alanlarda izleyin ve doğrulayın

ChatGPT kullanan işletmeler için kılavuz

ChatGPT'yi kullanan bir işletme sahibiyseniz, aşağıdaki yönergeleri izleyebilirsiniz:

Kullanıcı eğitimi: Takımınızı AI botuyla etkileşim ve yönetim konusunda kapsamlı bir şekilde eğitin. Onlara AI'nın sınırlarını ve çıktısını yorumlamanın inceliklerini anlamaları için eğitim vermeyi unutmayın

Geri bildirim mekanizması: Takımınızın ChatGPT'nin yanıtlarıyla ilgili yanlışlıkları, sorunları veya etik endişeleri bildirebileceği sağlam bir geri bildirim sistemi uygulayın

Sürekli izleme: Yanıt kalitesinin alaka düzeyi de dahil olmak üzere ChatGPT'nin çıktı performansını düzenli olarak inceleyin ve değerlendirin

Amaç tanımı: ChatGPT'nin işinizdeki kullanımının rolleri ve hedefleri hakkında tüm şüphelerinizi giderin

AI Alanında ChatGPT Alternatifleri

IBM Watson Assistant çok dilli özelliklere ve kurumsal odaklanmaya sahipken, Microsoft Azure'un Bot Hizmeti çok kanallı dağıtım ve Azure hizmetleriyle entegrasyon sunar.

Benzer şekilde, Rasa'nın açık kaynaklı çerçevesi ve Google Dialogflow'un NLP'ye verdiği önem, ChatGPT'ye alternatif olarak harika araçlardır.

Ayrıca ChatGPT ve Google Gemini'yi karşılaştırdık ve her ikisinde de benzersiz güçlü yönler bulduk.

ClickUp Brain başka bir mükemmel seçenektir. ChatGPT ile aynı özellikleri sunar ve ayrıca kapsamlı otomasyon yeteneklerine sahip uçtan uca bir proje yönetimi aracı olan ClickUp'a harika bir ektir.

Bu AI asistanı, ClickUp'ın proje yönetimi platformuna doğrudan entegre olur ve tek bir ekosistem içinde içerik oluşturmaya, verileri analiz etmeye ve görevleri, iş akışlarını ve iletişimi yönetmeye yardımcı olur.

ClickUp Brain, görev durumlarını güncellemek, takım üyelerine son tarih değişikliklerini ve yeni müşteri girdilerini bildirmek gibi rutin proje yönetimi görevlerini de otomatikleştirebilir.

ClickUp Brain ile kritik işlere odaklanırken tüm tekrarlayan görevlerinizi halledin

İşte iş operasyonlarınızı basitleştiren ClickUp Brain'in bazı ek özellikleri:

Rol özel içerik oluşturun

ClickUp AI ile yazın ve düzenleyin

Projeyle ilgili sorular sorun

Kişiselleştirilmiş takım güncellemeleri oluşturun

Görevler oluşturun ve atayın

Görev yorumlarına yanıt verin

Ses kliplerini transkribe edin

Çeviri ve yerelleştirme

Daha fazla bilgi: ChatGPT ve ClickUp karşılaştırması

Verimlilik Asistanınız Olarak Yapay Zekayı İşinize Dahil Edin

ChatGPT gibi bir AI aracını işinizin günlük operasyonlarına ve görevlerine entegre etmek, zaman ve kaynak tasarrufu sağlayacaktır. Sağladığımız ipuçları, verimliliğinizi artıracak ve daha hızlı ve daha iyi sonuçlar elde etmenize yardımcı olacaktır.

ChatGPT hack'leri sonuçlarınızı iyileştirebilir, ancak komut yaklaşımınızı denemenizi öneririz. AI aracına, birincil komutunuzla ilgili bilgisini genişletmek için takip soruları sormaktan çekinmeyin.

Çeşitli çıktılar almak için AI aracıyla konuşma şeklinde etkileşim kurun ve ona ilgili bilgileri sağlayın. ChatGPT'yi eğitmek, insan beynini eğitmeye benzer, ancak hata yapmayan bir hafıza tutma yeteneği vardır.

ClickUp'ın AI komut istem şablonları, proje yönetimi arayüzüne entegre edilmiştir, böylece takımınız gerektiğinde bunlara kolayca başvurabilir. ClickUp Brain ile 100'den fazla rol tabanlı komut istemine erişerek gereksiz işleri azaltabilir ve iş akışlarınızı hızlandırabilirsiniz. Ayrıca, ClickUp gibi hepsi bir arada iş yönetimi yazılımıyla, dokümantasyon, görev yönetimi ve verimlilik ihtiyaçlarınız için tek bir çözüme sahip olursunuz. Bugün ClickUp'a kaydolun.