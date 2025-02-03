2025'te Yazmak İçin En İyi 15 ChatGPT Alternatifi

ChatGPT, piyasaya sürüldüğünden bu yana yazma ve içerik oluşturma hakkındaki düşünce tarzımızı değiştirdi. OpenAI'nin son teknoloji dil AI modellerinden güç alan gelişmiş yetenekleri, e-posta oluşturmaktan karmaşık kod üretmeye kadar çeşitli yazma görevleri için popüler bir seçim haline getirdi.

Ancak, AI araçları ve chatbotlar için pazar genişledikçe, her biri farklı kullanıcı ihtiyaçlarına yönelik benzersiz özellikler ve işlevler sunan çok sayıda alternatif ortaya çıkmıştır.

ChatGPT mükemmel bir seçim olsa da, özel özellikler, maliyet etkinliği ve belirli görevlerde gelişmiş performans gibi bazı alanlarda yetersiz kalmaktadır.

ClickUp ekibi ve ben, alternatif AI yazma araçlarını keşfetmek için bir yolculuğa çıktık. Bu blog yazısında, arayışımız sırasında keşfettiğimiz 2024'ün en iyi ChatGPT alternatiflerinden bazılarını paylaşacağım.

Her bir aracın güçlü ve zayıf yönlerini inceleyerek, ihtiyaçlarınıza en uygun yapay zeka içerik oluşturucuyu bulmanıza yardımcı olacağız.

ChatGPT Sınırlamaları

Kısa bir parantez: Son zamanlarda, ClickUp ekibi ChatGPT'yi kodlama görevlerinde nasıl yardımcı olabileceğini görmek için çeşitli testlerden geçirdi. Bazı yönlerden yararlı olduğu kanıtlansa da, dikkate alınması gereken bazı sınırlamalarla karşılaştık:

Karmaşık kodlama sorunlarını kavrama: Bir web kazıma projesinde çalıştığınızı ve zor bir mantık hatasını gidermeniz gerektiğini düşünün. ChatGPT, çözümler için beyin fırtınası yapmak için bir başlangıç noktası olabilir, ancak kodunuzun belirli mantık akışını tam olarak anlamakta zorlanabilir ve bu da sorunu tam olarak belirlemeyi zorlaştırabilir

Özgünlük önemlidir: R'de bir veri görselleştirme projesi oluşturduğunuzu varsayalım. ChatGPT, temel bir grafik oluşturmak için sözdizimsel olarak doğru kod üretebilir, ancak benzersiz görselleştirme ihtiyaçlarınız için gereken özel veri işlemeyi yakalayamayabilir

Sınırlı dil desteği: Tüm kodlama dilleri aynı değildir! Go gibi niş bir programlama diline giriş yapıyorsanız, ChatGPT'nin önerileri, bilgi tabanının o dil için yeterince kapsamlı olmaması nedeniyle alakasız olabilir

Bu sınırlamalara rağmen, ChatGPT hala bir kodlayıcının araç kutusunda değerli bir AI aracı olabilir. Bir programın yapısına ilişkin üst düzey bir genel bakış sağlayabilen sözde kod oluşturmada mükemmeldir.

Ancak, karmaşık kodlama zorluklarıyla uğraşırken veya daha az yaygın programlama dilleriyle çalışırken, birden fazla programlama dili gibi özel işlevler sunan alternatif AI araçlarını keşfetmek akıllıca olabilir.

Bu derslerin çoğu, yazmak için ChatGPT alternatifleri aramaya da uygulanabilir. Hadi başlayalım.

Yazma için ChatGPT Alternatifleri Bir Bakışta

Yazılım Kullanım Örneği En İyisi ClickUp Entegre içerik yazma ile proje yönetimi Takımlar, proje yöneticileri Jasper AI tarafından oluşturulan pazarlama ve reklam metinleri Pazarlama takımları, girişimciler Copy. ai Sosyal medya ve bloglar için otomatik içerik oluşturma Serbest çalışanlar, küçük işletmeler Writesonic Makale, blog ve pazarlama metinleri yazma İçerik oluşturucular, pazarlamacılar Claude Yazma ve kodlama görevleri için genel AI yazma asistanı Genel kullanıcılar, küçük işletmeler Rytr E-postalar, bloglar ve reklamlar için yapay zeka destekli içerik oluşturma Freelancerlar, girişimciler Notion AI Proje yönetimi aracı içinde entegre yazma ve not alma Takımlar, proje yöneticileri Basitleştirilmiş Hepsi bir arada tasarım ve içerik oluşturma platformu Pazarlama takımları, küçük işletmeler QuillBot Yazıları yeniden ifade etme ve yazma kalitesini iyileştirme Öğrenciler, yazarlar Wordtune Mevcut içeriği geliştirme ve yeniden yazma Yazarlar, profesyoneller Anyword Reklamlar ve pazarlama kampanyaları için optimize edilmiş metinler Pazarlamacılar, reklam ajansları WordAi Benzersizlik için içeriği yeniden yazma ve değiştirme SEO uzmanları, içerik oluşturucular Hızlı yazma AI kullanarak hızlı içerik oluşturma Blog yazarları, içerik pazarlamacıları SpinBot metin yeniden yazma ve başka kelimelerle ifade etme Yazarlar, profesyoneller Grammarly Dilbilgisi ve stil denetimi Serbest çalışanlar, girişimciler, küçük işletmeler ve kurumsal müşteriler

yazmak için en iyi 15 ChatGPT alternatifi

Kapsamlı testler ve araştırmalara dayanarak, yazma için en iyi 15 ChatGPT alternatifini listeledim:

1. ClickUp

ClickUp, geleneksel proje yönetiminin ötesine geçer. İçerik oluşturma, düzenleme ve özetleme için sağlam bir özellikler paketi sunar.

İşte ChatGPT ile karşılaştırıldığında özellikleri:

İşbirliğine dayalı belgeler

ClickUp'ın Belgeler özelliği, gerçek zamanlı ortak yazma ve düzenleme imkanı sunarak yazma projelerinde sorunsuz bir ekip çalışması sağlar.

ClickUp'ın Belgeleri ile yaratıcılığı artırın ve takım işbirliğini kolaylaştırın

ChatGPT'nin bireysel üretime odaklanmasından farklı olarak, ClickUp birden fazla yazarın aynı anda katkıda bulunmasına olanak tanır, düzenlemeyi basitleştirir, özetler ve karmaşık bilgileri bir takım olarak etkili içeriğe dönüştürür. Bu, yazma sürecini kolaylaştırır ve herkesin aynı sayfada olmasını sağlar.

İşte size nasıl yardımcı olabilir:

Yol haritaları, wiki'ler veya bilgi tabanları gibi her türlü iş için belgeler oluşturun

İçeriğinizi iyi organize etmek için iç içe sayfalar , stil seçenekleri ve şablonları kullanın

Bilgileri kolayca bulmak için Belge Merkezi 'ni kullanın 'ni kullanın

Metin, resim, emoji, video ve tablo gibi çeşitli belge türlerinde oluşturun, düzenleyin, paylaşın ve işbirliği yapın

AI destekli özetleme

AI aracı ve yazma asistanı ClickUp Brain, uzun belgeleri, e-postaları ve görev açıklamalarını otomatik olarak özetleyerek içerik oluşturmayı basitleştirir.

ClickUp Brain ile yazma becerilerinizi ve verimliliğinizi artırın

ChatGPT'den farklı olarak, bu yerleşik AI asistanı yazmanıza yardımcı olacak iki güçlü özellik içerir:

AI Bilgi Yöneticisi:

ClickUp içindeki ve ClickUp ile bağlantılı herhangi bir işten bağlama göre anında doğru cevaplar alın

Görevler, belgeler, kişiler, şirket wiki'leri, planlar ve içgörüler hakkında bilgi alın

AI Proje Yöneticisi:

Proje özetlerini , ilerleme güncellemelerini ve stand-up'ları otomatikleştirin

Eylem öğelerini, alt görev planlamasını ve verilerin otomatik doldurulmasını otomatikleştirerek zaman kazanın

İş için AI Yazar:

İşle ilgili içerik konusunda eğitilmiş entegre bir asistanla yazınızı sorunsuz bir şekilde geliştirin

Eklenti veya uzantı gerektirmeden belgeler ve görevler için yerleşik yazım denetimi

Mükemmel üslupla hızlı yanıtlar oluşturun

Zengin veriler ve içgörüler içeren tablolar oluşturun

Görevler, belgeler ve projeler için anında şablonlar oluşturun

Sesi otomatik olarak metne dönüştürün ve toplantılardan ve kliplerden gelen soruları yanıtlayın

Hızlı şablon

Bu Şablonu İndirin ClickUp'ın Pazarlama için ChatGPT Komutları şablonuyla pazarlama kampanyalarınız için ChatGPT komutlarını kullanın

ClickUp ChatGPT Pazarlama Şablonu, pazarlama planlarınız ve kampanyalarınızda size yardımcı olacak 600'den fazla komut içerir.

Bu şablonu şu şekilde kullanabilirsiniz:

Özelleştirin ve uyarlayın: Özel pazarlama hedeflerinize uyum sağlamak için istemleri istediğiniz gibi değiştirin, ekleyin veya kaldırın. Unutmayın, alaka düzeyi anahtardır. İstemlerinizin markanızın sesine ve hedef kitlenize uygun olduğundan emin olun

Yaratıcılığınızı serbest bırakın: Komut istemlerini karıştırın ve eşleştirin, farklı fikirleri harmanlayın ve benzersiz bir şey yaratın. İster esprili bir sosyal medya gönderisi ister dikkat çekici bir e-posta konusu olsun, yaratıcılığınızın akışına izin verin

Eğlenceli ve canlı tutun: Mizah katın, emojiler kullanın ve çeşitli biçimleri deneyin. İçeriğiniz ne kadar ilgi çekici olursa, izleyicileriniz de o kadar çok beğenecektir

ClickUp'ın en iyi özellikleri

ClickUp sınırlamaları

ClickUp AI'nın tüm potansiyelini kullanmak için ücretli abonelik gerekebilir

ClickUp fiyatlandırması

Sonsuza Kadar Ücretsiz

Sınırsız : Kullanıcı başına aylık 7 ABD doları

İş : Kullanıcı başına aylık 12 ABD doları

Enterprise : Fiyatlandırma için iletişime geçin

ClickUp Brain: Herhangi bir ücretli plana üye başına aylık 7 $ karşılığında ekleyin

ClickUp puanları ve yorumları

G2: 4,7/5 (9500+ yorum)

Capterra: 4,6/5 (4000+ yorum)

Gerçek kullanıcılar ClickUp hakkında ne diyor?

ClickUp, birden fazla aracı tek bir araçla gerçekten değiştirir. ClickUp sayesinde içerik oluşturma, pazarlama, ürün geliştirme, şirket belgeleri ve daha fazlasını tek bir yerden yönetiyoruz. Şirketimizdeki departmanlar, her şeyi tek bir yerde tutabildiğimiz için diğer takımların üzerinde çalıştığı işler hakkında daha kolay bilgi edinebilir ve güncel kalabilir.

ClickUp, birden fazla aracı tek bir araçla gerçekten değiştirir. ClickUp sayesinde içerik oluşturma, pazarlama, ürün geliştirme, şirket belgeleri ve daha fazlasını tek bir yerden yönetiyoruz. Her şeyi tek bir yerde tutabildiğimiz için, şirketimizdeki departmanlar diğer takımların üzerinde çalıştığı işler hakkında daha kolay bilgi edinebilir ve güncel kalabilir.

Ayrıca okuyun: ClickUp ile Daha Hızlı Çalışmak ve İşleri Tamamlamak İçin 10 İpucu

2. Jasper

jasper AI aracılığıyla

ChatGPT ve Jasper'ı denedikten sonra, her AI aracının farklı yazma ihtiyaçlarını karşıladığını, ancak Jasper'ın çekici bir alternatif olarak öne çıktığını güvenle söyleyebilirim. Makine öğreniminin gücünü kullanarak ilgi çekici içerikler üretir.

Jasper, pazarlama metinleri, e-postalar, web sitesi içeriği ve sosyal medya gönderileri oluşturmada öne çıkıyor. Şablonları ve tarifleri (önceden oluşturulmuş iş akışları) pazarlama hedefleri için özel olarak tasarlanmıştır.

Örneğin, Jasper'ı kullanarak bir müşteri için yüksek dönüşüm oranına sahip bir Facebook reklam kampanyası oluşturabilir ve %30 tıklama oranı elde edebilirsiniz.

"AI Boss Mode" özelliği, sadece bir başlık ve ana hatları yazarak tüm metni sorunsuz bir şekilde yazmanıza olanak tanır.

Jasper'ın en iyi özellikleri

Jasper'ın Surfer SEO gibi SEO araçlarıyla sorunsuz entegrasyonunu kullanarak, arama motorlarında daha iyi görünürlük için içeriği belirli anahtar kelimeler için optimize edin

Jasper'ın yerleşik A/B test özelliğini kullanarak içeriğinizin farklı varyasyonlarını test edin ve en iyi sonucu verenleri görün

İçerik sıcaklığını ince ayarlayarak, oluşturulan içeriğin ne kadar yaratıcı veya muhafazakar olmasını istediğinizi kontrol edin

Jasper sınırlamaları

Kullanıcı arayüzü ChatGPT kadar basit değildir ve bir öğrenme süreci gerektirebilir

Jasper tarafından oluşturulan içerik, eğitim verilerine büyük ölçüde dayandığından, gerçeklerin doğruluğu konusunda dikkatli olunması gerekir

Jasper fiyatlandırması

Oluşturucu : Koltuk başına aylık 49 $

Pro : Koltuk başına aylık 69 $

İş: Özel fiyatlandırma

Jasper'ın puanları ve yorumları

G2: 4,7/5 (1000+ yorum)

Capterra: 4,8/5 (1500+ yorum)

Gerçek kullanıcılar Jasper.ai hakkında ne diyor?

Verimlilik oranlarımı artırmaya ve bundan yararlanmaya yardımcı oluyor – küçük işletmem için harika web sitesi içerikleri ve pazarlama fikirleri yazmama yardımcı olarak zaman ve enerji tasarrufu sağlıyor ve bundan tamamen memnunum. Jasper denemeye değer harika bir yazılım – Akıllı ve amaca yönelik.

Verimlilik oranlarımı artırmaya ve bunlardan yararlanmaya yardımcı oluyor – küçük işletmem için harika web sitesi içeriği ve pazarlama fikirleri yazmama yardımcı olarak zaman ve enerji tasarrufu sağlıyor ve bundan tamamen memnunum. Jasper denemeye değer harika bir yazılım – Akıllı ve amaca yönelik.

3. Copy. ai

Diğer AI araçları arasında Copy. ai, satış ve pazarlama otomasyonu için güçlü bir rakip olmakla birlikte, tüm içerik oluşturma kullanım durumlarında ChatGPT'nin doğrudan yerine geçecek bir alternatif değildir.

Copy. ai, açılış sayfaları ve satış senaryoları oluşturmak için 90'dan fazla değerli şablon sunar. Bu şablonlar, ChatGPT'nin sunduğu tam içerik oluşturma paketine ihtiyaç duymayan serbest çalışanlar veya bütçeye duyarlı pazarlamacılar için idealdir.

Şablonlar, hedef kitlenizin sorunlarını, ihtiyaçlarını ve zorluklarını belirlemenize ve hedeflemenize yardımcı olacak ipuçları içerir.

Copy.ai'nin en iyi özellikleri

Entegre intihal algılama aracı ile kasıtsız intihal riskini azaltın

SEO için optimize edilmiş içerik oluşturun arama motorlarında daha iyi görünürlük için

A/B test fonksiyonunu kullanın satış ve pazarlama metinleri için özel olarak tasarlanmış ve farklı başlıklar, CTA'lar veya e-posta konu satırlarını test edin

Copy.ai sınırlamaları

Belirli özelliklere erişim için abonelik gerekir

Sınırlı bilgi tabanı nedeniyle, Copy. ai uzun form içerik üretmek için ideal değildir

Copy. ai fiyatlandırması

Ücretsiz

Başlangıç: Aylık 49 $/kullanıcı

Gelişmiş: 5 koltuk için aylık 249 $

Enterprise: Özel fiyatlandırma

Copy. ai puanları ve yorumları

G2: 4,7/5 (150+ yorum)

Capterra: 4,5/5 (60'tan fazla yorum)

Gerçek kullanıcılar Copy.ai hakkında ne diyor?

Kelimenin tam anlamıyla, benim yazdığımdan daha iyi içeriği 1/10'u kadar sürede yazıyor ve zaten anahtar kelime optimizasyonu yapılmış durumda.

Kelimenin tam anlamıyla, benim yazdığımdan daha iyi içerikleri 1/10'u kadar sürede yazıyor ve zaten anahtar kelime optimizasyonu yapılmış olarak geliyor.

4. Writesonic

via Writesonic

Writesonic, yüksek kaliteli içeriği hızlı ve verimli bir şekilde oluşturmak için tasarlanmış kullanıcı dostu bir arayüz ve çeşitli özelliklere sahiptir.

Blog gönderileri hazırlarken, pazarlama metinleri geliştirirken veya içerik takviminize göre sosyal medya içeriği planlarken, Writesonic'in yapay zeka destekli platformu her zaman etkileyici sonuçlar sunar.

Onu diğer Writesonic alternatiflerinden ayıran şey, farklı ton ve stillerde içerik üretmedeki çok yönlülüğü ve çeşitli yazma ihtiyaçlarını karşılamasıdır.

Writesonic'in en iyi özellikleri

Daha iyi arama motoru sıralamaları için iyi yapılandırılmış meta başlıklar ve açıklamalar ile ürün sayfalarınızı ve blog gönderilerinizi optimize edin

Google Drive, HubSpot ve Canva gibi araçlarla sorunsuz bir şekilde entegre edin ve oluşturulan içeriği mevcut iş akışınıza sorunsuz bir şekilde aktarın

Dil engellerini aşın ve Writesonic'in birden fazla dili destekleyen gelişmiş AI modellerini kullanarak erişiminizi genişletin

Writesonic sınırlamaları

İşbirliği ve SEO özelliklerini ustalaşmak zaman alabilir ve arama motoru optimizasyonunu engelleyebilir

Ücretsiz sürümde özellikler kısıtlıdır, ücretli planlar ise her bütçeye uygun olmayabilir

Writesonic fiyatlandırması

Ücretsiz : 25 kredi içerir (tek seferlik)

Chatsonic : Aylık 15 $/kullanıcı

Bireysel : Aylık 20 $/kullanıcı

Standart: Aylık 99 $/kullanıcı

Profesyonel: Aylık 249 $/kullanıcı

Gelişmiş: Aylık 499 $/kullanıcı

Enterprise: Özel fiyatlandırma

Writesonic puanları ve yorumları

G2: 4,7/5 (1900+ yorum)

Capterra: 4,8/5 (2000+ yorum)

Gerçek kullanıcılar Writesonic hakkında ne diyor?

Writesonic ile deneyimim mükemmeldi. İçerik oluşturucular, pazarlamacılar ve yazılı içeriği verimli bir şekilde üretmesi gereken herkes için güvenilir bir araçtır. Müşteri desteği de duyarlı ve yardımcıdır.

Writesonic ile deneyimim mükemmeldi. İçerik oluşturucular, pazarlamacılar ve yazılı içeriği verimli bir şekilde üretmesi gereken herkes için güvenilir bir araçtır. Müşteri desteği de duyarlı ve yardımcıdır.

5. Claude

claude aracılığıyla

Claude, doğal dil işleme, anlama ve üretme konusunda mükemmeldir. Bu özelliği, e-posta taslakları hazırlamak, içerik oluşturmak, sorguları yanıtlamak ve ayrıntılı açıklamalar sunmak için mükemmel kılar. İnanılmaz derecede sezgisel AI modelleri, özellikle karmaşık projeler için çok güçlüdür.

Özetleme, düzenleme, soru-cevap (S&C), karar verme ve kod yazma gibi görevler için mükemmeldir. ChatGPT'nin yapay zeka modeli ve diğer Claude alternatiflerinin ulaşmakta zorlandığı hassasiyet ve güvenilirlik sunar.

Örneğin, Claude'u bir pazarlama kampanyası için karmaşık e-postalar hazırlamak için kullandım ve saatlerce sürecek işten tasarruf ettim ve etkileşim oranlarını artırdım. Bu, ChatGPT ile bu kadar kolay başaramayacağım bir şeydi. Kullanıcı dostu arayüzü, komut istemlerini girmeyi ve yüksek kaliteli yanıtlar almayı basit ve verimli hale getirir.

Claude'un en iyi özellikleri

Özelleştirilebilir kişilikler, sesler ve arka plan hikayeleri kullanarak chatbot'u tercihlerinize göre uyarlayın

Görüntüleri, PDF'leri, .docx ve diğer dosyaları transkribe edin ve analiz edin

AWS ve GCP, SOC 2 Tip II sertifikası ve HIPAA uyumluluk seçenekleri ile güvenliği sağlayın

Claude sınırlamaları

Claude AI, ücretsiz planda sınırlı mesaj sınırı dahil olmak üzere bazı sınırlamalara sahiptir

Kullanıcılar ayrıca tekrarlayan yanıtlar gibi performans sorunlarıyla da karşılaşabilir

Claude fiyatlandırması

Ücretsiz

Pro : Aylık 20 $/kişi

Takım: Aylık 30 $/kişi

Claude'un puanları ve yorumları

G2: Yeterli yorum yok

Capterra: Yeterli yorum yok

Gerçek kullanıcılar Claude AI hakkında ne diyor?

Claude'un çıktıları diğer LLM araçlarına kıyasla daha iyidir. Claude'u içerik yazımı ve programlama için kullandım. Claude'un problem çözme yeteneği gerçekten çok iyi ve karmaşık problemleri çözebiliyor.

Claude'un çıktıları diğer LLM araçlarına kıyasla daha iyidir. Claude'u içerik yazımı ve programlama için kullandım. Claude'un problem çözme yeteneği gerçekten çok iyi ve karmaşık problemleri çözebiliyor.

6. Rytr

rytr aracılığıyla

Bulut tabanlı bir AI makale oluşturma yazılımı olan Rytr, özellikle küçük işletme sahipleri, pazarlamacılar ve serbest yazarlar için kullanışlıdır.

E-postalar, ürün açıklamaları, bloglar, makaleler, raporlar, sosyal medya gönderileri, ürün açıklamaları ve iş tanımları gibi uzun ve kısa formlu içerikler oluşturmanıza yardımcı olabilir. Ayrıca, içerik pazarlama projelerinizin ilerlemesini takip etmenize yardımcı olan kullanımı kolay bir gösterge paneli sunar.

Rytr, anında ve iyi yapılandırılmış içerik oluşturmanıza yardımcı olan "Sihirli Komut" özelliğine sahiptir. 35'ten fazla dili destekler ve yerleşik bir intihal denetleyicisine sahiptir.

Rytr, arama motorlarında görünürlüğü artırmak için SEO çabalarında yardıma ihtiyaç duyanlar için zaman kazandırabilir. Örneğin, Rytr'ı kullanarak yüksek etkileşim oranları elde eden birkaç LinkedIn gönderisi oluşturdum.

Rytr'ın en iyi özellikleri

Yazarken öneriler alarak yazma sürecinizi hızlandırın

Önceden oluşturulmuş şablonları kullanarak hızlı bir şekilde içerik oluşturun

Sadece dört basit adımda içerik üretin: dili seçin, tonu seçin, kullanım örneğini seçin ve girdilerinizi ekleyin

Rytr sınırlamaları

Uzun içerikler bazen garip ve tekrarlayıcı görünebilir

SERP analizi ve anahtar kelime araştırma araçları geliştirilmeye ihtiyaç duyuyor

Rytr fiyatlandırması

Ücretsiz : 10.000 karakter ile sınırlıdır

Sınırsız : Kullanıcı başına aylık 9 $

Premium: Kullanıcı başına aylık 29$

Rytr puanları ve yorumları:

G2: 4,7/5 (800'den fazla yorum)

Capterra: Yeterli yorum yok

Gerçek kullanıcılar Rytr hakkında ne diyor?

Rytr'ı ilk kullanmaya başladığımda, birkaç müşteri için reklam metinleri yazmak için yardım arıyordum. Beni gerçekten şaşırtan şey, Açılış Sayfası ve Web Sitesi Metinleri'ni keşfetmemdi. Vay canına! Bazı yeni açılış sayfalarında dönüşüm oranlarını önemli ölçüde artırmayı başardım. Ardından, sadece birkaç saat içinde birkaç haftalık içerik oluşturdum (ve mevcut bazı içerikleri geliştirdim). Yeni özellikleri denemeye devam ediyorum ve her şeyi çok seviyorum.

Rytr'ı ilk kullandığımda, birkaç müşteri için reklam metinleri yazmak için yardım arıyordum. Beni asıl şaşırtan şey, Açılış Sayfası ve Web Sitesi Metinleri özelliğini keşfetmemdi. Vay canına! Bazı yeni açılış sayfalarında dönüşüm oranlarını önemli ölçüde artırmayı başardım. Ardından, sadece birkaç saat içinde birkaç haftalık içerik oluşturdum (ve mevcut bazı içerikleri geliştirdim). Yeni özellikleri denemeye devam ediyorum ve her şeyi çok seviyorum.

7. Notion AI

notion AI aracılığıyla

Notion AI, ChatGPT'ye alternatif olarak öne çıkıyor. Tek bir platformda içerik oluşturmanıza, projeleri yönetmenize ve fikir üretmenize olanak tanır.

Notion'un çalışma alanına sorunsuz bir şekilde entegre olur, verimliliği ve görev organizasyonunu geliştirir. Bu AI aracı, belgeleri taslak haline getirmenize, notları özetlemenize ve yaratıcı yazma ipuçları sunarak ş akışınızı basitleştirmenize yardımcı olabilir.

Notion AI'nın sezgisel ve çok yönlü arayüzü, çeşitli görevlere uyum sağlamasına olanak tanır, böylece siz rutin görevleri hallederken yaratıcı ve stratejik işlere odaklanabilirsiniz. Notion'un öne çıkan özellikleri arasında sorunsuz entegrasyon ve kapsamlı proje yönetimi yetenekleri bulunur.

Notion AI'nın en iyi özellikleri

Aracı herhangi bir cihazdan çevrimiçi olarak kullanabileceğiniz için gösterge paneline istediğiniz zaman, istediğiniz yerden erişebilirsiniz

Farklı dillere çevirin , farklı bölgeler arasında iletişimi kolaylaştırın

Belgelerinizi basitleştirerek, ayrıntıları genişleterek veya yerleşik özelliklerle tonunu ayarlayarak geliştirin

Notion AI sınırlamaları

Uzun içerikler genellikle tekrarlayıcıdır ve derinlikten yoksundur

Bazen, oluşturulan içerik doğal bir insan tonundan yoksundur

Notion AI fiyatlandırması

Ücretsiz

Artı : Aylık 12 $/koltuk

İş : Aylık 18 $/koltuk

Enterprise: Özel fiyatlandırma

Notion AI puanları ve yorumları

G2: 4,7/5 (5400+ yorum)

Capterra: Yeterli yorum yok

Gerçek kullanıcılar Notion AI hakkında ne diyor?

Notion AI, Notion'a ChatGPT'nin entegre edilmiş hali gibidir. Notion'da içerik oluşturmayı kolaylaştıran birçok özellik sunar. Çok fazla zaman kazandırır. Başka türlü yapamayacağım gömme ve biçimlendirme özelliklerine sahip belgeler oluşturabildim. Bu, oyunun kurallarını değiştiren bir özellik.

Notion AI, Notion'a ChatGPT'nin entegre edilmiş hali gibidir. Notion'da oluşturma işlemini kolaylaştıran birçok özellik sunar. Çok fazla zaman kazandırır. Başka türlü yapamayacağım gömme ve biçimlendirme özelliklerine sahip belgeler oluşturabildim. Bu, oyunun kurallarını değiştiren bir özellik.

8. Basitleştirilmiş

via Simplified

Simplified AI, pazarlama sürecini kolaylaştırmak için tasarlanmış hepsi bir arada bir araçtır. Tasarım oluşturmaktan metin yazmaya ve video üretmeye kadar her konuda size yardımcı olacak dijital bir asistan sahibi olmak gibidir.

AI özellikleri birçok görevi otomatikleştirebilir, böylece pazarlama takımlarının daha verimli ve etkili olmasını sağlar. Ayrıca, takımınızla projeler üzerinde çalışmanıza ve geri bildirimlerinizi paylaşmanıza olanak tanıyan işbirliği özelliklerine de sahiptir.

Simplified'ın en iyi özellikleri

Sosyal medya, reklamlar veya diğer pazarlama ihtiyaçları için grafik tasarım materyalleri oluşturun

Yapay zeka özellikleriyle ham görüntüleri ilgi çekici videolara dönüştürün

Sosyal medya hesaplarınızı yönetin ve gönderileri planlayın

Simplified'ın sınırları

Yoğun trafik saatlerinde yavaş yükleme süresi ve diğer sorunlar yaşanabilir

Bazen, yanlış çeviriler sağlar

Sınırlı entegrasyonlar

Basitleştirilmiş fiyatlandırma

Pro: Aylık 14,99 $/koltuk

Basitleştirilmiş Birincisi: 29,99 $/ay koltuk başına

Enterprise: Özel fiyatlandırma

Simplified'ın derecelendirmeleri ve yorumları

G2: 4,6/5 (4500+ yorum)

Capterra: 4,7/5 (250+ yorum)

Gerçek kullanıcılar Simplified AI hakkında ne diyor?

Dürüst olmak gerekirse, ilk başta denemeli miyim diye emin değildim. Siteye baktığımda, bunun da sahte AI yazma programlarından biri olduğunu düşünmüştüm. Şahsen her şeyi kendim yazmayı seviyorum, ancak bu AI'nın yardımıyla, hiç geliştirebileceğimi düşünmediğim fikirler almaya başladım. Genel olarak, iyi bir program. Çok çalıştıklarını söyleyebilirim, bu yüzden tekrar denemek için geri dönüyorum!

Dürüst olmak gerekirse, ilk başta denemeli miyim diye emin değildim. Siteye baktığımda, bunun da sahte AI yazma programlarından biri olacağını düşünmüştüm. Şahsen her şeyi kendim yazmayı seviyorum, ancak bu AI'nın yardımıyla, hiç geliştirebileceğimi düşünmediğim fikirler almaya başladım. Genel olarak, iyi bir program. Çok çalıştıklarını söyleyebilirim, bu yüzden tekrar denemek için geri dönüyorum!

9. QuillBot

quillBot aracılığıyla

QuillBot, yazma verimliliğini ve kalitesini artırmak için bir dizi özellik sunan çok yönlü bir yazma aracıdır.

Temel fonksiyonları arasında metni orijinal anlamını koruyarak yeniden ifade etme, gramer hatalarını belirleme ve düzeltme, intihal kontrolü, uzun içerikleri özetleme ve çeviri yer almaktadır

QuillBot, metin tonunu ayarlamak ve eş anlamlı kelimeler bulmak için araçlar sağlar. Hatta, yazmayı kolaylaştırmak için ortak yazar modu da sunar. QuillBot, kullanıcıların netlik, doğruluk ve yazma etkinliğini artırmalarına yardımcı olan kapsamlı bir yazma asistanı olmayı amaçlamaktadır.

QuillBot'un en iyi özellikleri

Google Dokümanlar ve Microsoft Word ile sorunsuz entegrasyon ile ş Akışınızı basitleştirin

Çeşitli biçimlerde (APA, MLA, Chicago vb.) alıntılar oluşturun

Daha akıcı bir yazma deneyimi için birden fazla QuillBot aracını birleştirin

QuillBot sınırlamaları

QuillBot, ücretsiz kullanıcılar için yeniden ifade etmeyi kısıtlar

Bazı kullanıcılar, çıktı kalitesinde tutarsızlık ve araç navigasyonunda zorluklar olduğunu not ediyor

QuillBot fiyatlandırması

Ücretsiz

Premium: 4,17 $/ay (yıllık faturalandırılır)

QuillBot'un puanları ve yorumları

G2: Yeterli yorum yok

Capterra: 4,5/5 (140+ yorum)

QuillBot hakkında gerçek kullanıcılar ne diyor?

QuillBot harika bir yazma aracıdır ve yüksek lisansım sırasında araştırma makaleleri yazarken özellikle yararlı buldum. Uygulama oldukça doğrudur ve aynı anda gramer hatalarını da önler. Kelimeler, paraphraser kullanılarak hızlı ve verimli bir şekilde başka kelimelerle ifade edilir ve eşanlamlı kelime seviyesini de değiştirebiliriz. Başka birçok özelliği de vardır ve öğrenciler için çok faydalı olan önemli bir ücretsiz planı vardır.

QuillBot harika bir yazma aracıdır ve mezuniyet sonrası araştırma makaleleri yazarken özellikle yararlı buldum. Uygulama oldukça doğrudur ve aynı anda gramer hatalarını da önler. Kelimeler, paraphraser kullanılarak hızlı ve verimli bir şekilde başka kelimelerle ifade edilir ve eşanlamlı kelime seviyesini de değiştirebiliriz. Ayrıca birçok başka özelliği de vardır ve öğrenciler için çok faydalı olan kapsamlı bir ücretsiz planı vardır.

10. Wordtune

wordtune aracılığıyla

Wordtune'u öne çıkan bir seçenek olarak görüyorum. Wordtune, tonu ve stili iyileştiren, içeriği belirli kitlelere göre uyarlayan bağlam farkında öneriler sunar. Diğer yapay zeka yazma araçlarından farklı olarak, Wordtune gerçek zamanlı geri bildirim sağlar ve Google Dokümanlar ve Microsoft Word ile entegre olur.

Beğendiğim bir özellik, karmaşık fikirleri özünü kaybetmeden basitleştirme yeteneğidir. ChatGPT'den farklı olarak, Wordtune profesyonel e-postalar, blog gönderileri ve raporlar için doğru üslubu bulmama yardımcı oluyor.

Wordtune çok yönlü ve güvenilirdir. Taslakları iyileştirebilir, metin akışını düzgün hale getirebilir ve kelime dağarcığınızı zenginleştirebilir. Ayrıca, arama motorlarında daha iyi görünürlük için içeriğinizi düzeltmek için de kullanabilirsiniz.

Wordtune'un en iyi özellikleri

Belirli stil kılavuzlarına (APA, Chicago, MLA vb.) uyumdan yararlanın

10'dan fazla dil desteğini kullanarak İngilizce yazmayan yazarlar için çok yönlülüğü artırın

Aracın kelime dağarcığından kelimeler ekleyin veya kaldırın

Wordtune sınırlamaları

Wordtune, ücretsiz sürümde yeniden yazma sayısını sınırlar

Kullanıcılar ara sıra yanlışlıklar, gizlilik sorunları ve teknik aksaklıklar olduğunu belirtiyor

Wordtune fiyatlandırması

Ücretsiz

Artı: 13,99 $/ay (yıllık faturalandırılır)

Sınırsız: 19,99 $/ay (yıllık faturalandırılır)

İş: Özel fiyatlandırma

Wordtune'un puanları ve yorumları:

G2: 4,6/5 (150+ yorum)

Capterra:4. 4/5 (70+ yorum)

Gerçek kullanıcılar Wordtune hakkında ne diyor?

Wordtune'u birkaç yıldır kullanıyoruz. Bu çözüm, metin bloklarını benzersiz bir şekilde yazmak, düzenlemek ve yeniden ifade etmek için harika bir araçtır. Yazılımı sürekli kullanıyoruz. Destek ekibi her zaman hazır, ancak çözümün kullanımı çok basit ve kurulumu kolaydır.

Wordtune'u birkaç yıldır kullanıyoruz. Bu çözüm, metin bloklarını benzersiz bir şekilde yazmak, düzenlemek ve yeniden ifade etmek için harika bir araçtır. Yazılımı sürekli kullanıyoruz. Destek ekibi her zaman hazır, ancak çözümün kullanımı çok basit ve kurulumu kolaydır.

11. Anyword

via Anyword

Anyword, pazarlama metinlerini optimize etmek için tasarlanmış sofistike bir platformdur. Temel işlevselliği, çeşitli pazarlama kanalları için yüksek performanslı metinler oluşturmak etrafında döner.

Anyword, doğal dil işlemeyi kullanarak tahmini bir puanla metin performansını tahmin eder ve kullanıcıların farklı seçenekleri A/B testine tabi tutmalarını sağlar. Bunun ötesinde, ton ve stili ayarlamak, içeriği SEO için optimize etmek ve takımlarla işbirliği yapmak için araçlar sunar.

Anyword'ün en iyi özellikleri

Google Ads ve Facebook Ads Manager gibi araçlarla sorunsuz bir şekilde entegre edin

Birden fazla kullanıcıyla işbirliği yapın ve projeler üzerinde birlikte çalışın

Herhangi bir metin veya web sitesi URL'sini analiz ederek hedef kitlenizin sorunlu noktalarını ve demografik özelliklerini anlayın

Anyword sınırlamaları

Anyword'ün sınırlı bilgi tabanı, yanlışlıklara ve hataların daha yüksek olasılığına yol açar

Tahmini Performans Puanı gibi belirli özellikler yalnızca bazı ücretli planlarda mevcuttur

Anyword fiyatlandırması

Başlangıç : Aylık 49 $/kullanıcı

Veriye Dayalı : Aylık 99 $/kullanıcı

İş : 499 $/ay

Enterprise: Özel fiyatlandırma

Anyword puanları ve yorumları

G2: 4,8/5 (1100+ yorum)

Capterra:4,8/5 (390+ yorum)

Anyword hakkında gerçek kullanıcılar ne diyor?

Ben, teslim tarihlerinin sıkı olduğu ve müşteri işlerinin hiç bitmediği bir reklam ajansında çalışıyorum. Anyword, takımımın ve benim beyin fırtınası aşamasını geçmemize ve sadece birkaç tıklamayla ilgi çekici metinler oluşturmamıza yardımcı oluyor. Özellikle reklam yazarken zaman kazanıyoruz ve ses tonu oluşturma özelliği bu konuda bize çok yardımcı oluyor. Anyword, tüm metin yazarlarına, pazarlama takımlarına ve ajanslara tavsiye edebileceğim değerli bir araçtır.

Ben, teslim tarihlerinin sıkı olduğu ve müşteri işlerinin hiç bitmediği bir reklam ajansında çalışıyorum. Anyword, takımımın ve benim beyin fırtınası aşamasını geçmemize ve sadece birkaç tıklamayla ilgi çekici metinler oluşturmamıza yardımcı oluyor. Özellikle reklam yazarken zaman kazanıyoruz ve ses tonu oluşturma özelliği bu konuda bize çok yardımcı oluyor.

Anyword, tüm metin yazarlarına, pazarlama takımlarına ve ajanslara tavsiye edebileceğim değerli bir araçtır.

12. WordAi

wordAi aracılığıyla

Yapay zeka destekli bir metin yeniden yazma aracı olan WordAi, benzersiz ve insan kalitesinde içerik üretmek için tasarlanmıştır. Gelişmiş makine öğrenimi algoritmaları ve büyük dil modelleri kullanarak makaleleri orijinal anlamlarını koruyarak yeniden yazar.

WordAi'nin bağlamı ve nüansları anlama yeteneği, onu dikkate alınması gereken iyi bir ChatGPT alternatifi haline getirir. Çeşitli platformlarla sorunsuz entegrasyonu, iş akışınızı kolaylaştırır ve verimliliği artırır.

WordAi'nin en iyi özellikleri

Gelişmiş tahmine dayalı analiz kullanarak yüksek kaliteli AI tarafından oluşturulan makaleler üretin

Grammar Check özelliğini kullanarak mevcut içeriği tarayın ve üslup ve hataları kontrol edin

Birden fazla makaleyi aynı anda işleyin

WordAi sınırlamaları

İntihal ve gramer hatalarına yatkın

Tekrar eden metinler oluşturur

WordAi fiyatlandırması

Başlangıç : 57 $/ay

Yıllık : 27 $/ay (yıllık faturalandırılır)

Kurumsal: Fiyatlandırma için iletişime geçin

WordAi puanları ve yorumları

G2: 3,8/5 (Yeterli yorum yok)

Capterra: 4,3/5 (Yeterli yorum yok)

Gerçek kullanıcılar Word.ai hakkında ne diyor?

Kullanımı kolay, basit arayüz, bir makaleyi veya e-postayı yeniden yazmak için aşılması gereken karmaşık engeller yok. Metni daha küçük parçalara ayırmak zorunda kalmadan tek seferde istediğiniz kadar metin girebilmenizi çok seviyorum.

Kullanımı kolay, basit arayüz, bir makaleyi veya e-postayı yeniden yazmak için aşılması gereken karmaşık engeller yok. Metni daha küçük parçalara ayırmak zorunda kalmadan tek seferde istediğiniz kadar metin girebilmenizi çok seviyorum.

13. Hızlı yazma

speedwrite aracılığıyla

Speedwrite, profesyoneller ve öğrenciler için içerik oluşturma ve geliştirme konusunda iyidir. Blog yazıları, sosyal medya güncellemeleri ve denemelerin yazımını iyi bir şekilde gerçekleştirir.

Speedwrite'ın öne çıkan özelliklerinden biri, içeriğin benzersiz kalmasını ve diğer kopyalara benzememesini sağlamasıdır.

Örneğin, Speedwrite'ı bir yıllık bir blog yazısını yeni bilgilerle güncellemek için kullandım ve konu ile ilgili diğer tüm yazılar gibi görünmeden orijinal tonu ve amacını korudu.

Speedwrite'ın en iyi özellikleri

Çeşitli amaçlara uygun farklı yazma stillerinden yararlanın

Sorunsuz bir ş Akışı için metinleri kolayca içe ve dışa aktarın

Taslakları hızlı bir şekilde iyileştirmek için stil ve gramer iyileştirmeleriyle otomatik metin oluşturma özelliğini kullanın

Speedwrite sınırlamaları

Speedwrite, fonksiyonunu yerine getirebilmek için mevcut bir metne ihtiyaç duyar ve doğruluk için daha fazla düzenleme gerektiren çıktılar üretebilir

Speedwrite fiyatlandırması

Ücretsiz :

Aylık : 7,99 $/ay

Yarı yıllık : 6,66 $/ay

Yıllık: 4,99 $/ay

Hızlı yazma puanları ve yorumları

G2: Mevcut değil

Capterra: Mevcut değil

14. SpinBot

spinBot aracılığıyla

Testlerim sırasında, Spinbot AI'nın metinleri zahmetsizce yeniden yazdığını ve başka kelimelerle ifade ettiğini gördüm. İçerik oluşturma sürecinde çok değerli olabilir ve saniyeler içinde benzersiz makale ve blog sürümleri oluşturmanıza yardımcı olabilir.

Spinbot AI, basitliği ve hızıyla öne çıkıyor. Doğal dil işleme gücü rakipsizdir. Kapsamlı komutlar veya ayarlamalar gerektirmeden içeriği hızlı bir şekilde yeniden yazar. İster mevcut içeriği yeniden kullanın ister fikirlerinizi ifade etmenin yeni yollarını bulun, Spinbot AI verimliliği ve yaratıcılığı artırır.

Spinbot'un en iyi özellikleri

Yazılı metinlerinizi düzeltmek için dilbilgisi denetleyicisini kullanın

Temel sürüme ücretsiz erişim olanaklarından yararlanın

Spinbot'un hızlı makale döndürme sürecinden yararlanın

Spinbot sınırlamaları

Spinbot, karmaşık metinlerin nüanslarını her zaman kavrayamayabilir

Çıktı kalitesi değişebilir, bazen garip veya belirsiz cümleler üretilebilir

Spinbot fiyatlandırması

Ücretsiz

Spinbot puanları ve yorumları

G2: Mevcut değil

Capterra: Mevcut değil

15. Grammarly

grammarly aracılığıyla

Grammarly, gramer hatalarını yakalamak, daha iyi ifade önerileri sunmak ve netliği artırmakla tanınır. Makine öğrenimi tabanlı düzeltme ve önerileri son derece doğrudur ve yazınızı geliştirip profesyonel hale getirmenize yardımcı olabilir.

Grammarly'nin e-postalar, raporlar ve yaratıcı projeler hakkında verdiği gerçek zamanlı geri bildirimler, daha etkili iletişim kurmanıza yardımcı olabilir. Ayrıca Google Dokümanlar ve Microsoft Word ile sorunsuz bir şekilde entegre olur.

Grammarly, ChatGPT'de bulunmayan önemli bir özellik olan noktalama hatalarını algılayabilir ve düzeltebilir. Ayrıca her düzeltme için ayrıntılı açıklamalar sunar.

Grammarly'nin en iyi özellikleri

AI özelliğini kullanarak içeriği hedef kitlenize uygun üsluba uyarlayın

Metninizi geniş bir veritabanıyla karşılaştırarak yanlışlıkla intihal yapmayı önleyin

Yazılarınızın belirli stil kılavuzlarına (APA, Chicago, MLA vb.) uygun olduğundan emin olun

Grammarly sınırlamaları

Karmaşık cümlelerle mücadele, bazen amaçlanan anlamı yanlış yorumlama

Kişiselleştirmede eksiklikler gösterir, özelleştirilmiş yazma deneyimlerini etkiler

Grammarly fiyatlandırması

Ücretsiz

Premium : Aylık 12 $/kullanıcı

İş : Aylık 15 $/kullanıcı

Enterprise: Özel fiyatlandırma

Grammarly puanları ve yorumları

G2: 4,7/5 (8500+ yorum)

Capterra: 4,7/5 (7000+ yorum)

Gerçek kullanıcılar Grammarly hakkında ne diyor?

Grammarly her açıdan kullanımı kolaydır, kelime dağarcığımızı geliştirmeye yardımcı olur ve yazma becerilerimizi geliştirir. Bilgileri daha iyi anlamaya yardımcı olmak için ayrıntıları daha şeffaf hale getirerek işleri kolaylaştıran bir araçtır. Grammarly'nin kullanımı herkes için kazan-kazan olayıdır. Grammarly'yi her 2 saatte bir kullanıyorum. Uzantıyı kullanarak Grammarly'nin API yapılandırması, web sitesine tekrar tekrar giriş yapmamız gerektiğinden işi kolaylaştırır.

Grammarly her açıdan kullanımı kolaydır, kelime dağarcığımızı geliştirmeye yardımcı olur ve yazma becerilerimizi geliştirir. Bilgileri daha iyi anlamaya yardımcı olmak için ayrıntıları daha şeffaf hale getirerek işleri kolaylaştıran bir araçtır. Grammarly'nin kullanımı herkes için kazan-kazan olayıdır. Grammarly'yi her 2 saatte bir kullanıyorum. Uzantıyı kullanarak Grammarly'nin API yapılandırması, web sitesine tekrar tekrar giriş yapmamız gerektiğinden işi kolaylaştırır.

ChatGPT'nin Ötesinde Mükemmel AI Asistanını Bulmak

Bu farklı AI yazma asistanları arasında karar verirken, "en iyi" alternatifin özel ihtiyaçlarınıza ve önceliklerinize bağlı olduğunu unutmayın.

Verimlilik ve uzun içerik oluşturma mı istiyorsunuz? Yoksa önceliğiniz güvenlik, şeffaflık ve sorumlu AI kullanımı mı? Belki de yaratıcı esneklik ve kullanıcı dostu bir arayüzü her şeyden daha çok değer veriyorsunuz.

AI yazma asistanları güçlü araçlar olsa da, içerik oluşturma sürecini düzenli ve yolunda tutmak için proje yönetiminin önemini unutmayın.

ClickUp, birçok AI yazma aracıyla sorunsuz bir şekilde entegre olan bir proje yönetimi platformudur. Bu platform sayesinde, görevleri tek bir platformda merkezileştirebilir, takımınızla işbirliği yapabilir ve ilerlemeyi zahmetsizce izleyebilirsiniz.

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