keyifle izleyeceğiniz 35 komik ChatGPT memi

100 milyondan fazla kullanıcıya ulaşmak mı istiyorsunuz? Size açıklayalım.

Memler günümüzün sosyal para birimi haline geldi ve ChatGPT'nin kullanıcı sayısı 100 milyonu aştı.

Sırrı ne mi? ChatGPT'ye A'yı sorup komik bir şekilde B sonucunu almak gibi günlük hayatta yaşadığımız sıkıntıları anlatan ChatGPT memleri oluşturun.

İlgili mizah içeren ChatGPT memleri, hızlıca gülmenize yardımcı olur, hedef kitlenizle bağlantı kurmanızı sağlar, hedef kitlenizin markanızı eğlenceli olarak görmesini sağlar ve marka etkileşimini ve topluluk oluşturmayı teşvik eder.

Başlamaya hazır mısınız? İhtiyacınız olan tek şey yaratıcılık, biraz zeka, güvenilir AI yardımcınız (memlerinize ilham vermek için) ve meme dünyasını ele geçirmek için planlarınızı yapabileceğiniz ClickUp gibi harika bir verimlilik aracı.

Öncelikle, ChatGPT memlerini ve neden bu kadar popüler olduklarını anlayalım.

ChatGPT Memleri Nedir?

ChatGPT ve memler mi? Evet, aralarında uzun bir geçmiş var.

Ağustos 2024'te viral olan Instagram challenge'ına bir bakın. 310.000'den fazla kişi, sohbet robotu tarafından komik bir şekilde "dalga geçilmek" için güçlerini birleştirdi.

" Ask ChatGPT to Roast Your Feed" (ChatGPT'den feed'inizi kızartmasını isteyin) adlı bu meydan okuma, kullanıcıların ChatGPT'den Instagram profilleri hakkında zekice hakaretler ve kelime oyunları yapmasını istedi ve meme kültürünü yeni bir zincir mektup formuna dönüştürdü.

Meydan okuma şöyle işledi: Instagram kullanıcıları, arkadaşlarının yeniden paylaşmasına veya kendilerinin denemesine olanak tanıyan bir düğme içeren bir hikaye şablonu paylaştı.

Tek yapmanız gereken ChatGPT uygulamasını indirmek, Instagram feed'inizin ekran görüntüsünü "Instagram feed'imi bir paragrafla eleştir" yazarak göndermek ve chatbot'un yaratıcı eleştirilerini ortaya çıkarmasına izin vermekti.

Unutulmaz espriler mi arıyorsunuz?

"Spontane olmaya çok uğraşıyor."

"Instagram profillerinin LinkedIn'i"

"Fikirleri tükenmiş Pinterest panosu"

Kullanıcılar daha sonra alaycı sonuçlarını ve paylaşımlarını paylaşarak, AI destekli eğlenceyi tüm dünyayla paylaştı.

🧠 Biliyor muydunuz: OpenAI kar amacı gütmeyen bir kuruluş olarak başladı, ancak şimdi güçlü bir müttefiki var: Microsoft! OpenAI LP'nin %49 hissesine sahip en büyük yatırımcı olan Microsoft, ChatGPT'yi ürünlerine entegre ediyor. Yani, her esprili ChatGPT yanıtının arkasında, bunun gerçekleşmesine yardımcı olan küçük bir Microsoft sihri var!

ChatGPT memleri neden viral oldu?

İnternet, ChatGPT'yi sınırlarına zorlayan ve AI'nın "gerçek doğasını" ortaya çıkarmaya çalışan kullanıcılarla adeta çalkalanıyor.

Sorgulayıcı sorulardan düpedüz trollemelere kadar, insanlar ChatGPT teknolojisinin ne kadar ileri gidebileceğini görmekten büyük keyif alıyor — ve dürüst olalım, komik bir şekilde tökezleyip hata yaptığı anları da.

AI dünya hakimiyetini planlıyor olsun ya da olmasın, insan konuşmaları konusunda kesinlikle yapılacak işleri var. Aşağıdaki resme bir örnek olarak bakın.

via Buzzfeed

Bu ChatGPT memesini beğendiniz mi? Bizi takip etmeye devam edin; daha birçok komik ChatGPT memesi sizi güldürmeye devam edecek!

Not: Memlerin ChatGPT'ye zarar verip vermediğini merak ediyorsanız, buraya bakın:

35 Popüler ChatGPT Mem

İşte yapay zekanın sunabileceği mizah, tuhaflıklar ve sürprizleri yakalayan 35 komik ChatGPT memesi.

ChatGPT Alayları

Zor iş değil, akıllı iş

Alay... daha çok tost gibi mi?

AI vs. insan

İş devralmaları

Sınırlar önemlidir

Hızlı mühendis

AI'nın dünyayı ele geçirmesi bekleyebilir

Yaş farkı

Doktorculuk oynamak

Öncesi ve sonrası

AI çok popüler

Desteğiniz için teşekkürler!

💡 Profesyonel ipucu: Tekrarlamaktan korkmayın. ChatGPT'yi bir beyin fırtınası arkadaşı olarak düşünün. İlk denemenizde istediğiniz sonucu alamazsanız, denemeye devam edin; genellikle her denemede sonuca yaklaşırsınız.

Bonjour le monde

Çok barizdi

Taş, kağıt, makas ve AI

"Başka bir şeye ihtiyacınız olursa haber verin :)"

Klasik yanlış anlaşılma

Sabredenler kazanır

GPT'deki G, Gen Z'yi temsil ediyor

Sıfırdan

Yapper kodlu

Yaratıcı ipuçları

Öyle ya da böyle

Mutlu eş, mutlu hayat

Yalnızca eğitim amaçlıdır

Dil çocuklara uygun, ancak içerik pek öyle değil

Naber?

Bu yapay zeka değil, insanlar

Köklerimizi unutmak

Aynı ama farklı

Buna AI asistanı denmesinin bir nedeni var

Ek dosya sorunları

Ctrl+c, Ctrl+v

Yatırımcı dostu

İnsanlığı savunmak

🌟 Eğlenceli bilgi: MIT'nin Beyin, Zihin ve Makineler Merkezi'nden Eliza Kosoy'a göre, makineler bazı etkileyici alanlarda insanları çoktan geride bırakmış durumda. Satranç ve Go gibi strateji oyunlarında üstünlük sağlıyor, ameliyatları gerçekleştiriyor, uçakları pilotluyor ve hatta araba kullanıyor — tabii sürücü kursunu geçmek için birkaç deneme yapmaları gerekebilir!

GPT'ye şakalar

Kazak havası

Pookie davranışı

Mizahı canlı tutun

35. Daha kaç tane komut var?

ChatGPT Memlerinin Yapay Zeka Algısına Etkisi

Artık, ChatGPT memlerinin, küstah cevaplardan sonsuz "bunu tanımla" ve "şunu yap" komut memelerine kadar, kullanıcıların AI ile mücadelelerini dile getirmek için başvurduğu bir yol haline geldiği açıktır.

Bazıları hala AI'yı soğuk, hesapçı ve hatta insan işleri için bir tehdit olarak görürken, ChatGPT memleri birçok kişi için bu algıyı yumuşatmaya yardımcı oluyor. AI, mizah yoluyla korkutucu bir güçten tuhaf, hataya açık bir yardımcıya dönüşerek daha ulaşılabilir hale geliyor. Bu ikilik, markaların ve bireylerin AI hakkında konuşmalar başlatırken izleyicilerle duygusal bir bağ kurmasını sağlıyor.

Kendi AI memlerinizi nasıl oluşturabilir ve markanız için interneti ele geçirebilirsiniz? Detaylara bakalım.

Kendi Komik ChatGPT Memlerinizi Oluşturun

Eğlenmek için hazırladığımız komik ChatGPT memleri birikmiş olsa da, kendi memlerinizi oluşturmak daha da eğlenceli ve kendinize daha yakın olabilir!

ClickUp ile tüm meme oluşturma süreci kolaylaşır.

İşte nasıl başlayabilirsiniz:

Adım #1: ClickUp Beyaz Tahtalar ile bir profesyonel gibi beyin fırtınası yapın

ClickUp Beyaz Tahtaları'nı kullanarak arkadaşlarınızı, ailenizi veya iş arkadaşlarınızı meme yapma sihrine davet edebilirsiniz.

Beyaz Tahtalar, çılgın fikirleri ortaya atmanıza, görsel olarak düzenlemenize ve projeniz etrafında işbirliği ortamı yaratmanıza olanak tanır.

Adım #2: AI ile yaratıcı blokları aşın

Yeni fikirlere mi ihtiyacınız var? ClickUp Brain, klasik ChatGPT karışıklıklarından meme yapmaya değer anlar bulmak için mükemmeldir!

ClickUp AI'nın gelişmiş yazma asistanı ile daha iyi ChatGPT memleri yazın

Adım #3: Noktaları birleştirmek için zihin haritalarını kullanın

Beyniniz dağınık fikirlerle mi dolu? Her şeyi bir araya getirmek için ClickUp Zihin Haritalarını deneyin.

İster kalem ve kağıtla başlayın ister ClickUp'ın sürükle ve bırak düğümleriyle dijitale geçin, zihin haritalama, yarı formda fikirleri birbirine bağlamanıza ve memleriniz için bir hikaye oluşturmanıza yardımcı olur.

ChatGPT memlerinizi ClickUp Zihin Haritaları ile görselleştirin ve düzenleyin

Adım #4: Görevleri bir meme makinesi gibi düzenleyin

Fikirlerinizi belirledikten sonra, ClickUp'ın görev yönetimi araçlarıyla oluşturma sürecini yönetin. Belirli son tarihler belirleyin, dosyaları düzenleyin ve yorumlarla geri bildirimleri izleyerek projenizin akışını sorunsuz hale getirin.

ClickUp'ın görev önceliklendirme özelliği ile ChatGPT memleriyle ilgili görevlerinizi etkili bir şekilde önceliklendirin

ClickUp'ın Takvim Görünümü, görevleri sürükleyip bırakmanıza olanak tanır, böylece her şey planlandığı gibi ilerler ve hiçbir meme geride kalmaz!

Adım #5: ClickUp Belgeleri ile paylaşın ve iyileştirin

ClickUp Belgeleri'ni kullanarak projeniz için merkezi bir merkez oluşturun, meme konseptlerini, başlıkları ve geri bildirimleri tek bir yerde özetleyin. Herkesi aynı sayfada tutar ve bilgi silolarını önler.

ClickUp Belgeleri ile ChatGPT memlerini gerçek zamanlı olarak oluşturun, düzenleyin ve takımınızla paylaşın

Artık, büyük memler ortaya çıkmadan önce takımınızla kolayca işbirliği yapın, düzenlemeler yapın ve fikirlerinizi geliştirin.

💡 Profesyonel ipucu: Renk Etiketleri ve ClickUp Özel Alanları ile görevleri görsel olarak düzenleyin. Görevleri "Yüksek Öncelik" veya "İlerleme Halinde" gibi etiketlerle kategorize ederek, dikkat edilmesi gerekenleri kolayca belirleyebilirsiniz.

İş Yerinde ChatGPT Memlerinizi Paylaşın

Komik bir ChatGPT memesi mi oluşturdunuz? ClickUp Sohbet'i kullanarak takımınızla gülün.

Favori ChatGPT memlerini ve şakalarını ClickUp Sohbet'te paylaş

ClickUp Sohbet'te özel bir meme paylaşım kanalı oluşturun veya anında dostluk kurmak için herhangi bir sohbete ekleyin. Sohbet, gerçek zamanlı mesajlaşma, @bahsetmeler, ek dosya ve ekstra komik anlar için emoji tepkileri ile bunu kolaylaştırır.

Herkesi birbirine bağlı ve enerjik tutmak için tek gereken kısa bir meme molasıdır. Böylece işler biraz daha keyifli hale gelir!

İş yerinde mem paylaşırken en iyi uygulamalar

Memelerinizle ofise kahkaha yaymak harika bir şey. Herkesin olumlu ve kapsayıcı bir ortamın tadını çıkarmasını sağlamak için şu en iyi uygulamaları aklınızda bulundurun:

😊 Tonunuza dikkat edin: Neşeli ve dostça memler seçin. Tüm geçmişleri, inançları ve kişilikleri saygı göstererek, saldırgan veya ayrımcı olarak yorumlanabilecek her şeyden kaçının

📜 Net kurallar belirleyin: İşyeri politikalarının saygıyı vurguladığından emin olun ve herhangi bir kişinin cinsiyeti, cinsiyeti, ırkı, dini, etnik kökeni veya diğer kişisel özelliklerini hedef alan mizahı yasaklayın

🎓 Yeni takım üyelerini özenle işe alın: İşyerinde mizah konusunda yapılması ve yapılmaması gerekenlerin açık bir listesini içeren işyeri davranış eğitimi vererek onları şirket kültürüne tanıtın

🎉 Olumlu mizah rol modellerini teşvik edin: Liderler tonu belirler! Liderler olumlu ve kapsayıcı mizahla ilgilenirse, bu herkes için sağlıklı bir standart olduğunu gösterir

💬 Katılım gönüllülük esasına dayalıdır: Mizah, baskı yaratmamalı, takım ruhunu güçlendirmelidir. Herkesin katılma veya katılmama tercihine saygı gösterin, herkesin kendini rahat ve desteklenmiş hissetmesini sağlayın

ClickUp ile Meme-orable ChatGPT Kahkahaları yaratın

Pennsylvania Üniversitesi Wharton School'da bir profesör, ChatGPT'yi gerçek bir MBA sınavıyla test etti.

ChatGPT, B- ile B arasında bir puan alarak iş için gerekli zekaya sahip olduğunu veya en azından mevcut bilgileri tekrar edebildiğini kanıtladı.

Ancak, bu popüler AI aracını meme haline getiren komik anları da var.

Kendi deneyimlerinizi komik ChatGPT memlerine dönüştürmeye hazır mısınız? ClickUp ile fikirlerinizi (ve en kaliteli memlerinizi) zahmetsizce beyin fırtınası yapabilir, düzenleyebilir ve paylaşabilirsiniz.

Biraz eğlenin — bugün ClickUp'a ücretsiz kaydolun !