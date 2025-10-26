AI Bilgi Tabanınızı Nasıl Oluşturur ve Optimize Edersiniz?

Son birkaç yılda bilgi tabanlı işler, diğer tüm sektörlerden daha fazla, katlanarak büyümüştür. Apple, Alphabet, Amazon ve Microsoft gibi dünyanın en değerli şirketlerinden bazıları, hepsi teknoloji şirketleridir.

İş sayısındaki artış ve en yüksek maaşlar, teknolojiye dayalı rollerde görülüyor. Dünya Ekonomik Forumu (WEF), "Bugün boyutlarına göre en hızlı büyüyen roller, teknoloji, dijitalleşme ve sürdürülebilirlik tarafından yönlendiriliyor" diyor.

Aslında, WEF'in araştırmasına göre analitik düşünme, yaratıcı düşünme, dayanıklılık, öz farkındalık, merak ve teknolojik okuryazarlık gibi bilişsel beceriler, en çok talep gören beceriler listesinin başında yer alıyor.

Pazar talebinde analitik ve davranışsal beceriler ön plana çıkıyor (Kaynak: WEF )

Esasen, bilgi ekonomisindeki gerçek değer, elbette bilgidir. Ancak çalışanlar bu bilgiye erişmekte düzenli olarak zorluk çekmektedir. Gartner'ın yakın zamanda yaptığı bir araştırmaya göre , çalışanların %47'si işlerini yapmak için ihtiyaç duydukları bilgileri bulmakta zorlanmaktadır. Bunların %32'si bu nedenle yanlış kararlar vermiştir.

Bunun en yaygın nedenlerinden bazıları şunlardır:

Uygulama dağınıklığı: Bilgiler, bunlara erişmek için tek bir merkezli yol olmadan çok fazla uygulamaya yayılmış durumda.

Düzensiz veriler: Aynı rapor için çok fazla elektronik tablonuz olduğunu ama hiçbirine güvenmediğinizi hissettiğiniz oldu mu hiç? İşte o!

Sınırlı erişim: Uygulamaların karmaşıklığı erişim kontrolü sorunlarına yol açar; ve çalışanlar genellikle erişim elde etmek için bürokratik süreçlerle uğraşmak istemezler.

Eğitim eksikliği: Kuruluşlar, çalışanlarının bilgileri hızlı bir şekilde nasıl arayacaklarını ve bulacaklarını bildiklerini varsayar. Ancak yanılıyorlar.

Bilgi yönetimi: Her şeyden önce, kurumsal bilgi her zaman etkili bir şekilde belgelenmez, etiketlenmez, düzenlenmez, depolanmaz ve güncellenmez.

Bu eksiklikleri gidermek için ortaya çıkan bir çözüm, AI bilgi tabanıdır. Bu blog yazısında, kuruluşunuzun bilgi tabanında AI'dan yararlanmanın genel görünümünü ve ayrıntılarını inceleyeceğiz. Ayrıca, bir bilgi tabanının nasıl oluşturulacağını ve optimize edilmesini nasıl sağlayacağınızı da açıklayacağız.

AI Bilgi Tabanı Nedir?

AI bilgi tabanı, kuruluşun bilgilerinin merkezi bir hub'ıdır ve akıllı bir sohbet arayüzü aracılığıyla kullanıcılara talep üzerine erişilebilir hale getirilir. Kısacası, birden fazla kaynağa dağılmış olsa bile tüm verilerinize dayanarak sorularınızı yanıtlayabilen bir sohbet robotudur.

AI bilgi tabanı neleri içerir?

Bilgi yönetimi için yapay zeka araçlarının anahtar bileşenlerinden bazıları şunlardır:

Veri : Kuruluş genelinde mevcut olan yapılandırılmış ve yapılandırılmamış verilerin birleştirilmesi

Makine öğrenimi : Aracın, talep üzerine ilgili bilgileri işleme, anlama ve sunma yeteneği

Doğal dil işleme (NLP) : Aracın, insan dilinde sunulan kullanıcıların sorularını/komutlarını anlama yeteneği

Sohbet robotu: Yapay zeka bilgi tabanı genellikle kullanıcıların etkileşim kurduğu bir sohbet robotu veya konuşma arayüzüdür

AI bilgi tabanı nasıl işler?

Temelde, bir yapay zeka bilgi tabanı geleneksel bir bilgi tabanına benzer. Yani, her iki bilgi tabanı da çalışanların kullanması için bilgileri derler/oluşturur, düzenler ve sunar. Ancak yapay zeka, etkinliğini ve kullanılabilirliğini katlanarak artırır.

Makine öğrenimi modelleri verileri analiz eder ve otomatik olarak düzenler. Anahtar kelimelere dayalı olarak modeller, müşteri ilişkileri yönetimi (CRM) araçları, proje yönetimi, insan kaynakları vb. için makaleler, elektronik tablolar, belgeler ve diğer biçimlerdeki bilgileri etiketler.

Bir soru sorulduğunda yanıtları ortaya çıkarmak için birbirine bağlantılı verilerden oluşan bir ağ oluştururlar.

AI bilgi tabanı, geleneksel bilgi tabanından nasıl farklıdır?

AI bilgi tabanı, geleneksel bilgi tabanının geliştirilmiş bir versiyonudur. İşte nasıl yapılacağı.

Yapı

Öncelikle, geleneksel bilgi yönetimi yazılımları genellikle birbiriyle bağlantılı bir dizi makale veya belge içerir. Şimdiye kadar satın aldığınız herhangi bir ürünün kullanım kılavuzu, basit bir bilgi tabanının mükemmel bir örneğidir.

Bir AI bilgi tabanı, uygun şekilde düzenlenmiş ve etiketlenmiş verilerden oluşan bir arka plandır. Ancak, kullanıcılar bilgiye erişmek için tüm bu verileri tek tek incelemek zorunda değildir; bu da bir sonraki noktadır.

Erişim

Geleneksel bilgi tabanlarına bir portal veya klasör aracılığıyla erişilir. Kullanıcılardan, veriler aranabilir durumdaysa "arama" yapmaları veya ihtiyaç duydukları bilgiyi elde etmek için belgeleri/web sayfalarını taramaları beklenir.

Bir bilgi tabanında erişim, soru sorduğunuzda basit bir yanıt aldığınız etkileşimli bir sohbet robotu aracılığıyla gerçekleşir.

İşleme

Geleneksel bir bilgi tabanında, bilgileri alırsınız ve bunları kendiniz işlemek zorundasınız. Örneğin, 52 kullanıcı için bir aracın fiyatını öğrenmek istiyorsanız, geleneksel bilgi tabanı size "50 kullanıcıya kadar kullanıcı başına fiyat 15 dolar, 50'den sonra ise kullanıcı başına 12 dolar" der. Hesaplamaları kendiniz yapmanız gerekir.

Bir yapay zeka bilgi tabanı fiyatı hesaplayacak ve size bir sayı verecektir.

Bilgi tabanı içeriğinin bazı türleri nelerdir?

Geleneksel bilgi tabanlarından farklı olarak, yapay zeka destekli bilgi tabanları daha yüksek hacimde, çeşitlilikte ve hızda içerik işleyebilir. Yapay zeka bilgi tabanını destekleyen bazı yaygın içerik türleri şunlardır:

Yapılandırılmış içerik: Bu, genellikle geleneksel bilgi tabanlarınızda kullanılan türden bir içeriktir. Makaleler, SSS'ler, kullanım kılavuzları vb. içerir.

Yapılandırılmamış içerik: Yapılandırılmış içeriğin yanı sıra, AI bilgi tabanları e-postalar, sohbetler, CRM'ler/proje yönetimi araçları, sosyal medya gönderileri vb. kaynaklardan gelen bilgileri, tutarlı bir biçimde biçimlendirilmemiş olsalar bile işleyebilir. Bazı AI araçları ayrıca görselleri ve diğer multimedya dosyalarını da anlayabilir.

Bu, yapay zeka destekli bir bilgi tabanını kullanmanın en büyük avantajıdır. Ancak tek avantajı bu değildir. Yapay zeka destekli bir bilgi tabanının diğer faydalarına da göz atalım.

AI Destekli Bilgi Tabanının Avantajları

AI bilgi tabanı, yapılacak işleri yapmanın yeni bir yoludur. Çalışanların bilgi bulma yaklaşımını, makaleleri taramaktan veya videoları izlemekten doğru soruları sormaya doğru değiştirir. Bu, öğrenme eğrisi dik olan, ezber bozan bir bilgi yönetimi stratejisi olabilir. Peki, neden bunu yapmalı?

Hız

Bir AI bilgi tabanı, bilgilere erişmeyi ve cevapları bulmayı önemli ölçüde hızlandırır. Belgeleri tarama, çeşitli arama terimleri deneme, ihtiyacınız olan bilgi olup olmadığını değerlendirme vb. ihtiyaçları ortadan kaldırır. AI sizi doğrudan cevaba götürür.

Bonus: Bilgi tabanı ile zamanı daha iyi yönetmek için sekiz ipucu

Basitlik

İnternet çağını yakından tanıyanlar için yapay zeka bilgi tabanlarının kullanımı son derece basittir. Tıpkı Google'da bir şey aramak gibi, başka biriyle konuşur gibi doğal bir şekilde sorular sorabilirsiniz. Bunun çalışanların işe alımı ve işbaşı eğitimi gibi alanlardaki uygulamaları çok büyük olabilir.

Verimlilik

AI bilgi tabanları çok fazla zaman kazandırır. Bilgi çalışanlarının bilgi aramak için harcadıkları %30'luk süreyi önemli ölçüde azaltarak verimliliği ve ş Akışı verimliliğini artırır.

Kullanıcı deneyimi

Hiç telefonunuzda veya e-posta hesabınızda bir sorunu gidermeye çalıştınız mı? Basit bir sorunu çözmek için sayfa sayfa bilgiyi taramanın nasıl bir his olduğunu hatırlıyor musunuz?

AI bilgi tabanları bunu değiştirecek. Kullanıcılara akıllı, kullanımı kolay ve etkileşimli bir arayüz sunarlar. Kullanıcının önceki sorularını temel alarak, konuşmayı bağlam içinde tutarlar. Bu tür bir kişiselleştirme, özellikle müşteri hizmetleri için dönüştürücü bir etki yaratabilir!

Bu avantajlar sizi AI bilgi tabanlarını denemeye ikna ettiyse, işte size destek olacak en iyi yazılım araçlarından bazıları.

En İyi AI Bilgi Bankası Yazılımı

Bilgi tabanınızı oluşturmak için seçtiğiniz yazılım, büyük bir fark yaratır. İşte göz atabileceğiniz en iyi bilgi tabanı yazılım araçlarından bazıları.

1. ClickUp: Projeler için en iyi yapay zeka bilgi tabanı

ClickUp, yapay zekanın gücüyle desteklenen hepsi bir arada bir işyeri yönetim yazılımıdır. ClickUp Brain, görevlerinizi, belgelerinizi ve çalışanlarınızı akıllı bir şekilde birbirine bağlayan ilk sinir ağıdır.

Basit, etkili ve son derece güçlü yapay zeka bilgi tabanı

ClickUp Brain'in en büyük farkı, yapay zeka bilgi yöneticisinin platform içindeki veya platforma entegre edilmiş herhangi bir işten anında yanıtlar vermesidir.

Örneğin, ClickUp içinde, kimin ne üzerinde çalıştığı veya bu sprintin burndown'ının nasıl olduğu gibi soruları yanıtlayabilir. Öte yandan, Google Takviminizi ClickUp'a entegre ettiyseniz, yapay zeka programınızla ilgili soruları yanıtlayabilir.

AI Knowledge Manager'ın yanı sıra, ClickUp Brain güncellemeleri, standup toplantılarını, ilerleme raporlarını, düzeltme okumalarını, videolardan transkript oluşturmayı vb. de otomasyonla gerçekleştirir.

Fiyat: ClickUp Brain'i herhangi bir ücretli plana, Çalışma Alanı üyesi başına aylık 7 $ karşılığında ekleyebilirsiniz.

2. Zendesk: Müşteri desteği için en iyisi

Zendesk, e-posta, sohbet, sosyal medya ve self servis kanallarındaki iletişimi entegre eden bir müşteri hizmetleri platformudur. Yapay zeka aracı, tüm bu kaynaklardan bilgi toplayarak bağlamsal yanıtlar sunar.

Müşteri sorgularını, biletlerini ve şikayetlerini inceleyerek daha fazla bilgiye ihtiyaç duyulan konuları belirleyebilir. Üretken yapay zeka özellikleri, içerik oluşturmayı destekler ve uzmanların inceleyip düzenlemesi için ilk taslakları oluşturur.

Arayüz düzeyinde, Zendesk'in sohbet robotu kolayca devreye alınabilir ve kişiliğini de tanımlamanıza olanak tanıyarak onu müşteri hizmetleri takımları için harika bir dijital yardımcıya dönüştürür.

Fiyat Yapay zeka özellikleri, temsilci başına aylık 55 dolardan başlayan Zendesk aboneliğine dahildir.

3. Slite: Uzaktan çalışan takımlar için en iyisi

Slite, uzaktaki takımlar arasında bilgi paylaşımını kolaylaştırmak için tasarlanmış bir yapay zeka bilgi tabanıdır. Kullanıcı dostu arayüzü, işletmelerin şirket wiki'leri oluşturmasına, toplantı notlarını tutmasına, işe alım ş Akışlarını tasarlamasına, süreçleri belgelemesine vb. olanak tanır.

Yapay zeka özellikleri, özetler ve gramer denetimleri ile yazım kalitesini artırır. Farklı diller arasında çeviriyi destekler. Notion, Google Dokümanlar veya diğer biçimlerden belge içe aktarmanıza olanak tanır. Ayrıca Slack, Trello, Figma ve diğer paylaşım araçlarıyla entegrasyonlar yapar.

FiyatPlanlar, üye başına aylık 8 $'dan başlar.

4. Tettra: Kurum içi bilgi yönetimi için en iyisi

Tettra, kurumsal verileri düzenlemek ve çalışanlara daha iyi destek sağlamak için kullanılan bir iç bilgi bankasıdır. Slack ile entegrasyonu sayesinde kullanıcılar, en rahat kullandıkları araçtan doğrudan cevapları bulabilirler.

Çoğu araçta olduğu gibi, Google Dokümanlar, Notion, not defteri dosyaları vb. kaynaklardan içerik içe aktarabilirsiniz. Güncelliğini yitirmiş bilgileri vurgulayabilir, bilgi eksikliklerini tespit edebilir ve bilgi tabanını her zaman güncel tutabilirsiniz.

Fiyat Tettra'nın temel planı, kullanıcı başına aylık 4 dolardan başlar.

5. Notion: Bilgiye dayalı işbirliği için

Notion, ChatGPT'nin bilgilerini kuruluşunuzun bilgileriyle birleştirerek kullanıcılar için bütünsel bir arayüz oluşturur. Entegre AI asistanı, cevapları bulmanıza, içerik oluşturmanıza, daha iyi yazmanıza, belgeleri özetlemenize ve daha fazlasını yapmanıza yardımcı olur.

Ayrıca ilerleme raporlarını özetleyebilir, eylem ögeleri oluşturabilir ve önemli kararlar almak için içgörüler belirleyebilir.

FiyatNotion Çalışma Alanınıza AI özelliğini üye başına aylık 8 $'dan başlayan fiyatlarla ekleyebilirsiniz.

Her yapay zeka bilgi tabanı yazılımı farklı özellikler sunar ve farklı amaçlara hizmet eder. Doğru olanı seçmek ve bunun üzerine inşa etmek, bilgi işinizin etkinliğini etkiler. İşte kendi yapay zeka bilgi tabanınızı oluşturmak için kapsamlı bir yaklaşım.

AI Bilgi Tabanı Nasıl Oluşturulur

Bir AI bilgi tabanı oluşturmak, yazılım seçmek ve dosya yüklemekten daha fazlasını gerektirir. AI'dan en iyi şekilde yararlanmak için yapılandırılmış bir yaklaşım gerekir. Aşağıdaki çerçeve, ClickUp gibi bir bilgi yönetimi aracıyla bilgi tabanı ayarlamak için iyi bir başlangıç noktası sunar.

1. Hedefleri ve kapsamı belirleyin

Müşterileriniz için self servis, takımlarınız için temsilci desteği, geliştiricileriniz için çalışan deneyimi, yazarlarınız için genel bilgi gibi birçok amaç için bir bilgi tabanı kurabilirsiniz. Bunların her biri farklı girdi, yazılım ve eğitim gerektirir. Bu nedenle, bilgi tabanınızı kurmadan önce amacını belirleyin.

Amaç

AI bilgi tabanınız için basit bir hedef belirleyin. Hedeflerinizi net bir şekilde tanımlayın. Hedeflerinizi makul ve ölçülebilir hale getirin.

Kapsam

AI bilgi tabanları güçlü araçlar olsa da, her sorunun çaresi değildir. Etkili olmasını sağlamak için uygulama sınırlarını ayarlayın. Kapsam dahilinde olan ve olmayan unsurları bilin.

Kullanıcılar

Bilgi tabanını kimlerin kullanacağını ve bu kişilerin ne tür bilgilere ihtiyaç duyacağını belirleyin. Bu bilgileri, yaşam döngüsü boyunca kararlar almak için kullanın.

2. Doğru yazılımı ve yapay zeka modellerini seçin

Hedeflerinizi belirledikten sonra, ihtiyaçlarınıza uygun yazılımı seçin. İşte yazılım satıcınıza sormanız gereken bazı sorular.

Yapay zeka neyi gerektirir? İyi bir bilgi tabanı yazılımı, kullanıcı sorularını etkili bir şekilde yanıtlamak için makine öğrenimi ve doğal dil işlemeyi entegre etmelidir

Hangi özellikleri sunuyor? Soruları yanıtlamanın yanı sıra, yazım denetimi yapabilir, gramer düzeltmeleri yapabilir, raporları özetleyebilir, formları doldurabilir mi?

Arayüz nasıl görünüyor? Sohbet robotu kullanıcı dostu mu? Kuruluşunuzun üslubuna ve tarzına uyum sağlayabiliyor mu?

Nereye entegre olur? Çeşitli Çalışma Alanı araçlarından gelen bilgileri entegre eden ve bunlardan yararlanan bir bilgi tabanı, olağanüstü bir avantaj sağlayabilir

Ölçeklenebilir mi? Kuruluşunuz ve bilgileriniz büyüdükçe, yapay zeka aracı da sizinle birlikte ölçeklenebilir mi?

ClickUp ile tüm projeyle ilgili bilgiler tek bir yerde birleştirildi

Örneğin, hedefinizi proje yönetimi verimliliğini artırmak, kapsamı kuruluşunuzun mühendislik uygulamaları olarak ve kullanıcıları proje yöneticileri, geliştiriciler ve scrum master'lar olarak belirlediyseniz, ClickUp Brain bunun için harika bir araçtır.

Ancak, yapay zeka ile ilgili her konuda sormanız gereken en önemli soru, bunun şeffaflık ve denetlenebilirlik sağlayıp sağlamayacağıdır. Çoğu yapay zeka aracı, ClickUp Brain'in aksine kaynaklarını belirtmez.

Tech Crunch'ın bu yılın başlarında bildirdiği gibi, "Burada dikkat çeken nokta ise, ClickUp'ın sistemi, sadece tüm kaynaklarını belirtmekle kalmayıp, aynı zamanda sorgu sonuçlarına göre kullanıcı için ilgili belgeler oluşturup oluşturmayacağını proaktif olarak soracak şekilde geliştirmiş olmasıdır."

3. Verileri toplayın ve düzenleyin

İyi bir bilgi yönetimi, neredeyse tamamen beslediğiniz verilere bağlıdır. Bu nedenle, bir bilgi tabanını uygulamaya koymadan önce verilerinizi hazırlayın.

Verileri düzenleyin

Sık sorulan sorularınızı, ürün belgelerinizi, bilgilendirme e-postalarınızı vb. toplayın. Kullandığınız tüm araçlara ve bunların içerebileceği verilere göz atın.

Örnek, müşteri desteği ekipleri için bir bilgi tabanı oluşturuyorsanız, CRM, e-postalar, canlı sohbetler vb. kanallardaki müşteri etkileşimlerinden elde edilen verileri kullanmak isteyebilirsiniz.

Veri oluşturun

Veri oluşturun

Bazı bilgiler yalnızca insanların zihninde mevcut olabilir. Genellikle, kıdemli çalışanlar, belgelenmemiş olabilecek süreçleri ve en iyi uygulamaları bilir. Bu gibi durumlarda, bunları yazın.

Dili basit ve hedef kullanıcılar için anlaşılır tutun

Kullanıcıların aşina olmayabileceği teknik terimleri basitleştirin

Tablolar, diyagramlar, resimler vb. gibi görsel yardımcılar ekleyin.

Etkili bilgi bankası makaleleri oluşturmak için ClickUp belgeleri

ClickUp Docs, bilgi tabanı için veri oluşturmanın temiz, kullanıcı dostu ve işbirliğine dayalı bir yoludur. Belgenizi daha ilgi çekici hale getirmek için yer imleri, tablolar, resimler ve daha fazlasını ekleyin. Yorum ve güncellemeler için paydaşlarınızla paylaşın. Belgedeki öğeleri görevlere dönüştürün ve ilerlemeyi gerçek zamanlı olarak takip edin.

Verileri düzenleyin

Bilgileri doğru klasörlere yerleştirin ve uygun şekilde etiketleyin. Bilgi kaynaklarını Docs Hub'da merkezileştirin. Herhangi bir ClickUp belgeyi doğrulayın ve şirketiniz için resmi bir bilgi tabanına dönüştürün. Bu size çok iş gibi geliyorsa, ClickUp'ta aralarından seçim yapabileceğiniz çok sayıda bilgi tabanı şablonu bulunmaktadır.

ClickUp'ın Bilgi Bankası Şablonu bu süreci sizin için kolaylaştırabilir. Tamamen özelleştirilebilir ve yeni başlayanlar için uygun olan bu şablon, bilgilerinizi kategori, departman, süreç ve daha fazlasına göre oluşturmanıza ve düzenlemenize yardımcı olur.

Verilerinizi daha hızlı düzenlemek için, bunu sizin için otomasyonla otomatikleştirebilecek bir yapay zeka aracı seçin. ClickUp Brain, bilgileri otomatik olarak kategorize ederek, etiketleyerek ve düzenleyerek bilgi tabanınızı zahmetsizce optimize eder.

4. Yapay zekayı uygulayın ve test edin

Topladığınız tüm verileri eğitim amacıyla yapay zeka platformuna yükleyin. ClickUp Brain gibi platformlar, verilerinizi alıp anında yanıtlar üretme yeteneği ile önceden eğitilmiş olarak gelir. Daha hızlı bir uygulama için bu tür bir araç seçin.

Ardından, yapay zeka bilgi tabanını kurduktan sonra test edin. Kullanıcıların soracağını düşündüğünüz soruları sorun. Kullanıcı nüfusunuzdan küçük bir beta test grubu oluşturun ve sistemi denemelerini sağlayın. Bu fırsatı, varsa hataları, bilgi eksikliklerini veya yanlışlıkları tespit etmek için kullanın.

AI bilgi tabanınızı hayata geçirmek için birçok harika ürün mevcut olsa da, zorluklardan tamamen kurtulmuş sayılmazsınız. İşte karşılaşabileceğiniz bazı engeller ve bunları aşmanın yolları.

AI Bilgi Tabanlarının Uygulanmasındaki Zorluklar ve Fırsatlar

Bir AI bilgi tabanını hayata geçirmek, hiç olmadığı kadar basit, erişilebilir ve uygun maliyetli. Ancak bu, işin kolay olduğu anlamına gelmez. Sık karşılaşılan zorluklardan bazıları şunlardır.

Veri eksikliği

Çoğu kuruluş, süreçleri ve projeleriyle ilgili bilgileri aktif olarak belgelememektedir. Günlük faaliyetler hakkında yeterli veriyi toplayacak kadar uzun süredir kullandıkları sistemlere sahip olanların sayısı ise daha da azdır. Veri olmadan, yapay zeka destekli bilgi tabanları yetersiz kalır.

Daha etkili bir yapay zeka bilgi tabanı uygulaması için verileri derlemeye, oluşturmaya ve düzenlemeye zaman ayırın.

Kurumsal bilgi, düzenli güncellemelere ihtiyaç duyar; aksi takdirde yapay zeka, kullanıcılarla güncel olmayan bilgileri paylaşır.

Veri güncellemeleri için düzenli zamanlamalar belirleyin. Her belgeye güncelleme saatini etiketleyin, böylece gerektiğinde gözden geçirebilirsiniz. Ayrıca güncelleme hatırlatıcıları ayarlayarak bu süreci otomasyonla otomatikleştirebilirsiniz. Örneğin, tüm uyumlulukla ilgili belgelerin her yıl güncellenmesi gerektiğini belirtebilirsiniz.

Uygun olmayan araç

Her araç her şeyi yapmak üzere tasarlanmamıştır. Müşteri self servisini göz önünde bulundurarak tasarlanmış bir yazılım, şirket içi çalışan katılımı için pek uygun olmayabilir.

Çeşitli araçları değerlendirmek için zaman ayırın. İhtiyaçlarınıza tam olarak uyan birini seçin. Hazır haliyle size uymuyorsa, satıcınıza aracı sizin için özel olarak özelleştirip özelleştiremeyeceğini sorun.

Tekerleği yeniden icat etmek

Bir yapay zeka bilgi tabanı, mevcut sistemlerinize değer kattığı takdirde harika sonuçlar verir. Zaten bir bilgi tabanınız varsa, onu bir kenara atıp sıfırdan başlamayın. Mevcut bilgi tabanınızı geliştirin.

Bilgi hiyerarşisini kullanarak yapay zeka bilgi tabanınızın içeriğini yapılandırın. Belgeleri güncelleyin ve yeni aracınıza yükleyin.

Bugün piyasada gördüklerimiz, yapay zeka bilgi tabanlarının açtığı olanakların sadece başlangıcıdır. Gelecek daha parlak görünüyor.

AI Bilgi Tabanlarının Geleceği

AI bilgi tabanları giderek daha popüler hale geliyor ve yakın gelecekte daha önemli bir etkiye sahip olacak şekilde gelişecek.

Tam süreç AI

İster bir ürün satın almak isteyen bir müşteri ister yeni bir organizasyona katılan bir çalışan olsun, AI bilgi tabanlarının geleceği, süreci baştan sona yönetmektir.

Yapay zeka, kullanıcıyı tüm yolculuğu boyunca yönlendirecek ve her adımda destekleyerek başarıya ulaşmasını sağlayacaktır.

Artık iş hakkında çalışmak yok

Günümüzde işletmeler, "işle ilgili işler" yapmakla çok zaman harcıyor. Örneğin, proje yöneticileri standup notları yazmak, kimin neyi ne zaman yaptığını takip etmek vb. işlerle zaman harcıyor. Yapay zekanın geleceği, bu tür işleri en aza indirecek.

Otomasyonlu bilgi üretimi

Gelecekte, yapay zeka bilgi tabanları süreçleri anlayabilecek ve bunlar için dokümantasyon oluşturabilecek.

Örneğin, bir müşteri temsilcisi belirli bir müşteri şikayetini, bununla ilgili bir bilgi bankası girişi olmadan belirli bir şekilde çözdüğünde, geleceğin yapay zekası bunu oluşturacak ve onay için işaretleyecektir.

Bilgiden eyleme daha sorunsuz geçiş

Bilgi yönetiminde bir sonraki seviyeye taşınan yapay zeka kullanım örnekleri, bilgiden eyleme hızlı bir şekilde geçecektir. Örneğin, birisi bir şirketin çalışan kredisi politikası hakkında sorgu yaparsa, yapay zeka bu kişiye başvuru süreci, gerekli belgeler, zaman çizelgeleri vb. konularında yol gösterebilecektir.

Şu ana kadar yapay zeka teknolojisi, içerik oluşturma, otomasyon ve bilgi işleme alanlarında güçlü bir yolculuğa çıktı. Bir sonraki aşama, sesle çalışan asistanlardan otomatik kodlama araçlarına kadar her şey olabilir. Gelecekte yapay zeka, bizim ona ne anlam yüklediğimize bağlı olacak.

ClickUp Brain ile Bilginizden En İyi Şekilde Yararlanın

Bilgi işlerinin dünya üzerindeki etkisi her geçen gün artıyor. Otomasyon ve bilgi giderek yaygınlaşıyor ve manuel işlerin yerini hızla alıyor. Böyle bir dünyada, bilgiye erişmek, onu analiz etmek ve kullanmak en değerli beceridir. AI bilgi tabanları bunu kolaylaştırır.

İyi bir yapay zeka bilgi paylaşım yazılımı, kurumsal verilerin karmaşıklığını basitleştirerek bağlantıları kurar ve kullanıcılara daha kapsamlı bir görünüm sunar. Bu yazılım, rutin işleri otomasyonla gerçekleştirir ve yaratıcı problem çözme için zaman ve zihin boşluğu yaratır.

Tüm bunları başaracak kadar güçlü bir araç, özenle tasarlanmış olmalıdır. ClickUp Brain tam da budur. ClickUp içindeki projeyle ilgili veriler ve entegrasyonlar aracılığıyla entegre ettiğiniz diğer tüm araçlar etrafında tasarlanan yapay zeka, çalışma alanınızı bağlamsal olarak anlar ve net, doğru cevaplar sunar.

"Bugün görevlerim neler?" sorusundan "QA sürecini bana açıkla" sorusuna kadar, ClickUp Brain her türlü soruyu kolaylıkla yanıtlayabilir. Dahası, size kaynağı da göstererek yapay zeka ile olan ilişkinizde güven ve şeffaflık sağlar.

