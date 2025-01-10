Bilgi Çalışanları için En İyi 10 AI Aracı

CompTIA IT Industry Outlook 2025 raporu çarpıcı bir eğilime dikkat çekiyor: Şirketlerin %22'si AI'yı agresif bir şekilde entegre ediyor, %33'ü daha seçici bir şekilde kullanıyor ve %45'i hala potansiyelini keşfediyor.

Bu sayılar da gösterdiği gibi, yapay zeka konusunda iş dünyası deneme aşamasından uygulamaya hızla geçerek bilgi çalışanlarının günlük görevlerinde verimlilik ve hassasiyet elde etme yöntemlerini kökünden değiştiriyor. Eskiden saatler hatta günler süren işler artık dakikalar içinde tamamlanabiliyor.

Bu değişim, verimliliği artırırken bilgi çalışanlarının görevlerine (veri işleme, içerik oluşturma veya karar verme) yaklaşımlarını da yeniden tanımladı. Bu blog yazısında, takımımla birlikte test ettiğimiz en iyi AI araçlarını ve bunların günlük bilgi işlerinizi nasıl basitleştirebileceğini paylaşacağım.

Bilgi Çalışanı Kimdir?

Bilgi çalışanı, temel görevi bilgileri işlemek ve uygulamak olan kişidir. Veri analiz eder, sorunları çözer, içerik oluşturur ve manuel işlerden ziyade uzmanlıklarına dayalı kararlar alırlar.

🧠İlginç Bilgi: Peter Drucker, bilgi çalışanı terimini ilk kez 1960'larda kullanmış ve teknoloji gelişmeye devam ettikçe bu terim daha da önem kazanmıştır.

Bu profesyoneller arasında proje yöneticileri, danışmanlar, pazarlamacılar, mühendisler ve yazılım geliştiriciler bulunur. İşleri genellikle eleştirel düşünme, yaratıcılık ve işbirliği gerektirir.

💡Profesyonel İpucu: Bilgi, paylaşıldığında en güçlü halini alır. Etkili bilgi çalışanları, işlerini belgelendirerek, meslektaşlarına mentorluk yaparak ve açık iletişim ve bilgi paylaşımı kültürünü teşvik ederek takımlarının ortak anlayışına aktif olarak katkıda bulunur.

Benim gibi bilgi çalışanları büyük miktarda bilgiyle uğraştığı için, AI herhangi bir insanın yapabileceğinden daha hızlı bir şekilde verileri tarayarak içgörüler ortaya çıkaran güçlü bir yardımcı görevi görüyor. Bilginin güç olduğu bir dünyada, AI bilgi çalışanlarının bu bilgiyi daha akıllı ve daha hızlı kullanabilmesini sağlıyor.

Bu tür AI araçlarını ilk kullanmaya başladığımda, seçeneklerin çokluğu karşısında şaşkına dönmüştüm. Bazıları "bilgi işini dönüştüreceğini" vaat ederken, diğerleri "oyunun kurallarını değiştireceğini" iddia ediyordu. Birkaçını denedikten sonra, her harika üretken AI aracının sahip olması gereken özelliklerin bir listesini hazırladım:

Çok amaçlı işlevsellik: Veri analizi, içerik oluşturma veya Veri analizi, içerik oluşturma veya iş akışı otomasyonu gibi görevleri yerine getirebilir mi? Bazı araçlar belirli kullanım durumları için geliştirilmiş olabilir, ancak işiniz birden fazla fonksiyonu içeriyorsa, hepsini yapabilecek araçlara ihtiyacınız olacaktır

Eyleme geçirilebilir içgörüler: Sadece ham verileri sunmak yerine net önerilerde bulunabiliyor mu? Sonuçta, AI'nın vaat ettiği şey bu!

İşbirliği özellikleri: Paylaşılan belgeler veya gerçek zamanlı güncellemelerle takım çabalarını destekliyor mu?

Kullanım kolaylığı: Arayüz sezgisel mi, yoksa anlamak için saatler mi harcayacaksınız?

Ölçeklenebilirlik: Projeleriniz büyüdükçe uyum sağlayacak mı, yoksa takımın da gelişmesi gerekecek mi?

Güvenlik: Hassas verileri şifreleme ve güçlü erişim denetimleriyle koruyor mu?

💡Profesyonel İpucu: AI araçlarını seçerken etik hususlara öncelik verin. Aracın veri işleme uygulamalarının şeffaf olduğundan ve ilgili düzenlemelere uygun olduğundan emin olun. AI algoritmalarındaki olası önyargılara ve bunların işinize nasıl etki edebileceğine dikkat edin.

Bu kriterler, piyasadaki tüm aldatıcı tekliflerle ilgili gürültüyü ortadan kaldırırken, gerçekten yararlı araçları seçmenize yardımcı olacaktır.

Sayısız seçeneği denedikten sonra, yukarıdaki kriterleri karşılayan ve günlük işlerimde somut bir fark yaratan en iyi AI araçlarını belirledim.

Bu araçlar, proje yönetiminden içerik oluşturmaya kadar iş dünyasındaki her şeyi basitleştirerek, benim ve takımımdaki diğer kişilerin daha az çabayla daha fazlasını başarmasını sağladı.

1. ClickUp (AI ile geliştirilmiş bilgi ve proje yönetimi için en iyisi)

Özelleştirilebilir iş akışları, güçlü otomasyon ve gerçek zamanlı işbirliği ile ClickUp, takımların daha çok değil, daha akıllı çalışmasını sağlar. Çoğu bilgi çalışanı, bilgi tabanı belgelerini yazmaktan ve düzenlemekten tekrarlayan görevleri otomatikleştirmeye kadar her şey için ClickUp'ı kullanır.

Öne çıkan özelliklerden biri, ClickUp'ın AI yazma asistanı ClickUp Brain'dir. Proje özetleri, toplantı notları, e-postalar veya prosedür belgeleri hazırlarken içeriği hızlı bir şekilde oluşturmanıza ve metnin kalitesini artırmanıza yardımcı olur. Ayrıca, proje ilerlemesini izlemek için otomatik standup raporları oluşturmanıza, ClickUp Sohbet'teki mesajlarınızı tek bir tıklama ile eyleme geçirilebilir görevlere dönüştürmenize ve kararlarınızı daha kapsamlı ve dengeli hale getirmek için fikirlerinizi beyin fırtınası yapmanıza yardımcı olur.

Toplantı öncesinde proje güncellemelerini hızlı bir şekilde almak için ClickUp Brain'i kullanın

Takımlar, ClickUp Belgeleri'ni kullanarak, alıcı profillerinden çalışan el kitaplarına kadar her şeyi içeren güzel wiki'ler oluşturabilir ve tüm önemli bilgileri tek bir yerde saklayabilir.

Belgeler'deki gerçek zamanlı işbirliği özelliği, birden fazla takım üyesinin aynı belge üzerinde aynı anda çalışmasına olanak tanıyarak, birden fazla revizyon ve gidip gelme ihtiyacını azaltır.

👀Biliyor muydunuz? Çalışma alanı görevlerinizde ve belgelerinizde bulunan herhangi bir bilgi hakkında ClickUp Brain'e doğal dilde sorgu yapabilirsiniz ve size doğru cevapları (alıntı kaynaklarıyla birlikte!) getirir

ClickUp Belgeler ile içerik üzerinde sorunsuz bir şekilde işbirliği yapın, içerik oluşturun ve düzenleyin

ClickUp, dokümantasyon ve bilgi yönetiminin ötesine geçer.

ClickUp Otomasyonları ile yoğun iş yüküne veda edin

ClickUp Otomasyon, yinelenen görevleri otomatikleştirmenize, toplantı notlarını düzenlemenize ve bağımsız olarak yürütülen verimli koşullu iş akışları oluşturmanıza olanak tanır. Bir sürecin yalnızca bir bölümünü (örneğin, görev durumu değiştiğinde görev atanan kişiyi değiştirmek) veya tüm süreci (örneğin, yeni bir çalışan işe alındığında ilgili ilk görevlerle bir oryantasyon şablonunu otomatik olarak doldurmak) otomatikleştirebilirsiniz. ClickUp, durum değişiklikleri, öncelik değişiklikleri vb. gibi çeşitli otomasyon kullanım durumlarını destekler.

Dahası var! ClickUp'ın Bağlantılı Arama özelliği, farklı projeler ve belgeler arasında bile her şeyi saniyeler içinde bulmanızı sağlar.

Doğal dil komutlarını veya basit "eğer-o zaman" koşullarını kullanarak iş akışlarınızı otomatikleştirin ve ClickUp Otomasyonları ile zaman kazanın

ClickUp'ın en iyi özellikleri

ClickUp Brain'i kullanarak projelerinizle ilgili sonraki adımlar ve özetler için bağlamsal öneriler alın ve karmaşık konuları daha verimli bir şekilde ele alın

Bir belgeyi tartışırken, bir proje için beyin fırtınası yaparken veya hızlı geri bildirim almanız gerektiğinde, ClickUp Sohbet ile anında işbirliği yapın. ClickUp Sohbet, görevlerinizi ve mesajlarınızı tek bir platformda bir araya getirerek bağlam değiştirmeyi azaltır

ClickUp Docs'ta zengin belgeler oluşturarak proje ve bilgi yönetimini merkezileştirin

ClickUp'ın özelleştirilebilir iş akışları, görev bağımlılıkları ve çoklu görünümleri (Liste, Pano, Takvim) ile görev ve proje yönetimini basitleştirin

Özelleştirilebilir ClickUp Gösterge Panelleri ve raporları ile kendinizin ve takımınızın performansına ilişkin içgörüler elde edin

ClickUp sınırlamaları

Yapılandırılabilir seçeneklerin sayısı, yeni kullanıcıların kafasını karıştırabilir

ClickUp fiyatlandırması

Sonsuza Kadar Ücretsiz

Sınırsız: Kullanıcı başına aylık 7 ABD doları

İş: Kullanıcı başına aylık 12 ABD doları

Enterprise: Fiyatlandırma için iletişime geçin

ClickUp Brain: Herhangi bir ücretli plana üye başına aylık 7 $ karşılığında ekleyin

ClickUp puanları ve yorumları

G2: 4,7/5 (9.000'den fazla yorum)

Capterra: 4,6/5 (4.000'den fazla yorum)

Ayrıca Okuyun: Word ve ClickUp'ta Ücretsiz Bilgi Bankası Şablonları

2. Tableau (Yapay zeka destekli veri içgörüleri için en iyisi)

tableau aracılığıyla

İşinizde verilerle uğraşıyorsanız, sezgisel ve yapay zeka destekli veri analizi özellikleri nedeniyle Tableau'yu öneririm. VizQL (Görsel Sorgu Dili) özelliği, veri seçme veya grafik oluşturma gibi eylemlerinizi veritabanı sorgularına dönüştürür. Tableau sadece etkileyici görseller oluşturmak için değil, karmaşık verileri net ve eyleme geçirilebilir içgörülere dönüştüren eksiksiz bir platformdur.

Tableau, çeşitli pazarlama kanallarının performansını ölçmek, verileri sezgisel olarak filtrelemek ve keşfetmek, daha iyi anlamak için sorular sormak ve projelerimizi ileriye taşıyan daha akıllı, gerçek zamanlı kararlar almak için atıf verilerimizi derinlemesine incelememe yardımcı oldu.

Tableau'nun en iyi özellikleri

Doğal Dil İşleme (NLP) ile basit İngilizce sorular sorarak, veri analizi konusunda uzman bilgiye sahip olmadan kolayca yanıtlar alın

Einstein Discovery'nin makine öğrenimi özelliğini kullanarak kolayca özel tahmin modelleri oluşturun

Yapay zeka destekli içgörüleri herkes için erişilebilir ve ilgi çekici hale getiren etkileşimli gösterge panellerini keşfedin

Explain Data ile değişikliklerin ve istisnai durumların temel nedenlerini anlayın

Tableau sınırlamaları

Tableau, yeni kullanıcılar, özellikle veri görselleştirme araçlarına aşina olmayanlar için zor olabilir

Küçük işletmeler veya takımlar için Tableau'nun fiyatlandırması bir engel oluşturabilir

Tableau fiyatlandırması

Ücretsiz deneme

Görüntüleyici : Kullanıcı başına aylık 15 ABD doları

Explorer : Kullanıcı başına aylık 42 ABD doları

Oluşturucu: Kullanıcı başına aylık 70 ABD doları

Tableau derecelendirme ve yorumlar

G2: 4,4/5 (2.000'den fazla yorum)

Capterra: 4,5/5 (2.000'den fazla yorum)

3. Grammarly (Yazılı içerik üreten herkes için en iyisi)

grammarly aracılığıyla

Bir düzenleyici olarak, sürekli olarak içerik yazıyor ve düzenliyorum: e-postalar, raporlar, sunumlar veya bunun gibi blog gönderileri. Grammarly, yazma işini daha az stresli hale getiren ve işimde aptalca yazım hataları veya noktalama işaretleri eksikliklerini düzelten yapay zeka asistanım oldu.

En sevdiğim özelliği, sadece intihal tespit etmekle kalmaması; işaretlediğiniz içerik için alıntılar ve kaynaklar sağlayarak izlemeyi ve düzeltmeyi kolaylaştırmasıdır.

Hızlı bir e-posta veya ayrıntılı bir teklif hazırlarken, bilgi çalışanları Grammarly'nin yapay zeka önerilerini güvenle yazmak için son derece yararlı buluyor.

Grammarly'nin en iyi özellikleri

Cümleleri sıkılaştırarak ve jargonu ortadan kaldırarak netliği artırın, karmaşık bilgilerle uğraşırken bile cümleleri daha etkili ve anlaşılır hale getirin

Önerileri ayarlayarak tonu geliştirin ve iletişimin her türlü kitleye uygun olmasını sağlayın (hem iş hem de yaratıcı bağlamlar için)

Özgünlükle ilgili potansiyel sorunları tespit ederek intihalden kaçının

Tüm belgelerde tutarlı yazım, noktalama ve stil kontrolü yapar

Grammarly sınırlamaları

Grammarly öncelikle İngilizceyi destekler, bu da İngilizce yazmayan yazarlar veya çok dilli takımlar için kullanışlılığını sınırlar

Kullanıcılar, Grammarly'nin bazen çelişkili veya tekrarlayan önerilerde bulunduğunu bildiriyor

Grammarly fiyatlandırması

Ücretsiz sınırsız (sınırlı uygulama eylemleriyle)

Pro : Kullanıcı başına aylık 12 ABD doları

Enterprise: Özel fiyatlandırma

Grammarly puanları ve yorumları

G2: 4,7/5 (8.000'den fazla yorum)

Capterra: 4,7/5 (7.000'den fazla yorum)

4. Otter. ai (Birden fazla toplantıyı yöneten profesyoneller için en iyisi)

Otter. ai, toplantılar sırasında düzenli ve verimli kalmak için mükemmel bir araçtır. Eylem öğelerine öncelik vermenize, notları paylaşmanıza ve hatta toplantı özetlerini gerçek zamanlı olarak aramanızı sağlar. Takım işbirliği özelliğinde beğendiğim şey, not almayı düşünmeden konuşmaya odaklanmanıza olanak tanımasıdır.

Ayrıca, alanınız ve kuruluşunuz için özel kelime dağarcığı ve terminoloji yükleyerek, sektöre özgü terimler veya nadir kullanılan kelimelerin transkripsiyon doğruluğunu artırabilirsiniz.

Otter. ai en iyi özellikler

Yapay zeka ile not almayı otomatikleştirin, böylece tartışmalara ve karar alma süreçlerine daha anlamlı bir şekilde katılabilirsiniz

Transkripsiyonları kolayca arayarak önemli bilgileri bulun. Tüm bunlar, bilgiye hızlı ve kolay erişim sağlayan yapay zeka destekli içgörülerle desteklenmektedir

Otter'ın akıllı, yapay zeka destekli toplantı yönetimi özellikleriyle eylem öğelerini ve takipleri izleyerek düzenli kalın

Otter. ai sınırlamaları

Otter. ai, arka plan gürültüsü, birden fazla konuşmacı veya aksan olduğunda transkripsiyon doğruluğunda sorun yaşayabilir

Ücretsiz sürümde aylık dakika kısıtlaması vardır, bu da yoğun kullanıcılar için bir dezavantaj olabilir

Otter. ai fiyatlandırma

Sonsuza kadar ücretsiz (en fazla 5 çalışma alanı üyesi)

Pro: Kullanıcı başına aylık 16,99 $

İş: Kullanıcı başına aylık 30 ABD doları

Enterprise: Özel fiyatlandırma

Otter. ai puanları ve yorumları

G2: 4,3/5 (200'den fazla yorum)

Capterra: 4,5/5 (80'den fazla yorum)

5. Evernote (Notları düzenlemeyi ve yönetmeyi seven kişiler için en iyisi)

evernote aracılığıyla

Evernote, yıllardır birçok kişi için kişisel ve işle ilgili içerikleri düzenlemek için vazgeçilmez bir araç olmuştur. Bu aracı seçtim çünkü sadece bir not alma uygulaması değil, aynı zamanda güçlü bir verimlilik merkezi ve kişisel bilgisayar işlevlerini bir arada sunuyor. Ayrıca, görüntülerden veya taranmış belgelerden bile el yazısı notları tanıyabilir ve içinde arama yapabilir.

Bilgisayarınızda veya telefonunuzda tüm notlarınıza, kontrol listelerinize, resimlerinize ve web kesitlerinize hızlıca erişebilir, önemli bir fikri veya son tarihi asla kaçırmayacağınızden emin olabilirsiniz.

Evernote'un en iyi özellikleri

Üretken AI destekli not temizleme özelliğinden yararlanarak notlarınızı anında düzenleyin

Güçlü arama fonksiyonunu kullanarak belirli notları kolayca bulun

AI destekli metin tanıma özelliği ile daha akıllı arama yapın, tüm notlarda belirli anahtar kelimeleri veya kelime öbeklerini hızla bulun

Evernote'un AI'sı, içeriğe göre alakalı etiketler ve kategoriler önererek düşüncelerinizi zahmetsizce düzenleyin

Evernote sınırlamaları

Bazı kullanıcılar, özelliklerin farklı planlara bölünmüş olması nedeniyle Evernote'un fiyatlandırmasını kafa karıştırıcı buluyor ve bu da doğru seçeneği seçmeyi zorlaştırıyor

Kullanıcılar premium planlara sahip olmadıkça çevrimdışı işlevsellik sınırlıdır

Evernote fiyatlandırması

Sonsuza kadar ücretsiz (50 nota, bir not defteri ve bir cihaz için)

Kişisel: 14,99 $/ay kullanıcı başına

Profesyonel: 17,99 $/ay kullanıcı başına

Takımlar: Kullanıcı başına aylık 24,99 $

Evernote puanları ve yorumları

G2: 4,4/5 (2.000'den fazla yorum)

TrustRadius: 4,4/5 (8.000'den fazla yorum)

6. Notion AI (Birden fazla görevi yöneten girişimciler için en iyisi)

notion AI aracılığıyla

Verimlilik için AI kullanırken ve zahmetsizce yüksek kaliteli içerik oluştururken, Notion AI her iş sahibinin ihtiyaç duyduğu en iyi araç olarak öne çıkıyor. Notion AI'nın yazma sürecimi önemli ölçüde hızlandırdığını gözlemledim. Örneğin, Notion çalışma alanıma doğrudan entegre ettiğimde, AI asistanı gereksinimlerimi önceden tahmin ederek içeriği rekor sürede taslak haline getirmeme, iyileştirmeme ve düzenlememe yardımcı oldu.

Notion AI, Notion'un fiyat planlarının bir parçası olarak ek ücret karşılığında kullanılabilir.

Notion AI'nın en iyi özellikleri

Saniyeler içinde içgörülü özetler oluşturarak uzun makalelerden veya raporlardan anahtar noktaları hızla kavrayın

Proje güncellemelerini otomatik olarak kategorize ederek ve görevleri atayarak takımınızın ilerlemesini izleyin

Anlık grafikler ve çizelgeler oluşturarak karmaşık verileri görselleştirin

AI kullanarak içeriği genişleterek anında yeni fikirler ve ilham alın

AI destekli şablonlarla görevleri ve projeleri daha akıllı bir şekilde düzenleyin

Notion AI sınırlamaları

Yeni kullanıcılar, çok sayıda özelleştirme seçeneği nedeniyle kurulumu ve gezinmeyi genellikle zor bulur

Notion'dan içeriği yapılandırılmış bir biçimde dışa aktarmak zor olabilir

Notion fiyatlandırması

Sonsuza kadar ücretsiz (7 güne kadar sayfa geçmişi)

Artı: Kullanıcı başına aylık 12 ABD doları

İş: Kullanıcı başına aylık 18 ABD doları

Enterprise: Özel fiyatlandırma

Notion puanları ve yorumları

G2: 4,7/5 (5.900+ yorum)

Gartner: 4,7/5 (2.400'den fazla yorum)

Ayrıca okuyun: Zaman Takibi Raporlamasıyla Verimliliği Optimize Etme

7. Canva AI (Zahmetsiz tasarım ve yaratıcı ilham için en iyisi)

canva aracılığıyla

Bir tasarım aracı olarak Canva, tasarım deneyimi gerektirmeden hızlı bir şekilde çarpıcı görseller oluşturma yeteneği ile özellikle etkileyicidir. Ayrıca, Canva'nın Marka Kiti özelliği, tüm tasarımlarda tutarlılığı korumak için marka varlıklarınızı (logolar, renk şemaları, yazı tipleri) yüklemenize ve saklamanıza olanak tanır.

Canva'nın Magic Studio, yapay zekayı Canva platformuna entegre ederek size şunları sağlar:

Gerçekçi görüntüler ve sanat eserleri oluşturun

Görüntüleri %1000 oranında yükseltin

Video avatarlar oluşturun

Eskizleri görüntülere dönüştürün ve çok daha fazlasını yapın

Sosyal medya gönderilerinden sunumlara kadar, Canva AI'nın Magic Design aracı yaratıcı projelerinize güç katar. Basit komutlarla son teslim tarihlerinin önünden gidmenize ve göz alıcı tasarımlar oluşturmanıza yardımcı olur.

Canva AI'nın en iyi özellikleri

Doğal dil komutlarına dayalı benzersiz görüntüler ve illüstrasyonlar oluşturun ve fikirlerinizi anında hayata geçirin

Zahmetli düzenlemeleri zahmetsizce gerçekleştiren AI önerilerini uygulayarak tasarımlarınızı iyileştirin

Tarzınıza ve marka yönergelerinize uygun AI destekli şablonları kullanarak markalı içerik oluşturun

AI destekli tasarım araçlarını kullanarak renk şemalarını, tipografiyi ve düzeni ince ayar yapın, minimum manuel girdi ile işlerinizi profesyonel bir görünüme kavuşturun

Canva AI sınırlamaları

Canva AI, gelişmiş tasarım esnekliğinden yoksundur, bu da daha karmaşık tasarımları gerçekleştirmeyi zorlaştırır

Gelişmiş özellikler yalnızca ücretli planlarda mevcuttur

Canva fiyatlandırması

Sonsuza kadar ücretsiz (sınırlı şablonlarla)

Pro: Kullanıcı başına aylık 15 ABD doları

Takımlar: Kullanıcı başına aylık 10 ABD doları

Enterprise: Özel fiyatlandırma

Canva puanları ve yorumları

G2: 4,7/5 (4.300+ yorum)

Capterra: 4,6/5 (12.200+ yorum)

8. Calendly (Toplantı rezervasyon sürecini basitleştirmek isteyenler için en iyisi)

calendly aracılığıyla

Toplantı planlamak birçok kişi için lojistik bir kabustur: sonsuz e-posta alışverişi, herkes için uygun zamanı bulmaya çalışmak ve verimli zamanın boşa harcanması. Calendly, planlamanın tüm zorluklarını ortadan kaldırarak size önemli işlere odaklanmak için daha fazla zaman kazandırır. Başarılı bir rezervasyonun ardından hatırlatıcılar gönderme, takip görevleri atama veya bilgileri senkronize etme gibi eylemleri otomatik olarak tetikleyebilir.

Toplantı planlamasını iş ve kişisel takvimlerimle senkronize ederek otomatikleştirebilmeyi çok sevdim. Artık çift randevu veya randevuyu kaçırma endişesi yok.

Calendly'nin en iyi özellikleri

Diğer kişilerin karşılıklı uygunluk durumuna göre sizinle randevu alabilmelerini sağlayan kişiselleştirilmiş planlama bağlantıları oluşturun ve sonsuz e-posta zincirlerini ortadan kaldırın

Zoom, Google Meet veya Microsoft Teams gibi diğer platformlarla sorunsuz bir şekilde entegre ederek sanal toplantıları planlamayı çocuk oyuncağı haline getirin

Randevuları planlarken ödemeleri doğrudan Calendly üzerinden alın (Stripe veya PayPal kullanarak)

Calendly sınırlamaları

Calendly'nin markalama ve biçimlendirme için özelleştirme seçenekleri biraz sınırlıdır

Bazı kullanıcılar, özellikle farklı ülkelerde planlama yaparken saat dilimi dönüştürmeyle ilgili sorunlar yaşadıklarını bildiriyor

Calendly fiyatlandırması

Sonsuza kadar ücretsiz (kişi başına 1 takvim bağlantısı)

Standart: Kullanıcı başına aylık 12 ABD doları

Takımlar: Kullanıcı başına aylık 20 ABD doları

Enterprise: Özel fiyatlandırma

Calendly puanları ve yorumları

G2: 4,7/5 (2.000'den fazla yorum)

Capterra: 4,7/5 (3.000'den fazla yorum)

Ayrıca okuyun: En İyi 11 Raporlama Aracı ve Yazılımı

9. Bloomfire (Şirket bilgilerini merkezileştirmek isteyen takımlar için en iyisi)

bloomfire aracılığıyla

Bilgi paylaşımını merkezileştirmek ve takımınızın doğru bilgilere kolayca erişmesini sağlamak için Bloomfire en uygun çözümdür. Özelleştirilebilir markalama seçenekleri sunarak iş yerinize uygun bir bilgi paylaşım platformu oluşturmanıza olanak tanır.

Belgelerden videolara kadar her şeyi depolamak için bir AI bilgi tabanı oluşturabilir, böylece önemli bilgileri hızlı bir şekilde bulup paylaşabilirsiniz

Bloomfire'ın en iyi özellikleri

Takımların gerçek zamanlı olarak soru sorup yanıt almasını sağlayarak işbirliğini ve verimlilik artışını iyileştirin, herkesin bilgili ve katılımcı olmasını sağlayın

Büyük veritabanlarında bile belirli bilgileri kolayca bulmanızı sağlayan yapay zeka destekli filtrelerle hassas arama yapın

İçerik kullanımını belirleyerek ve daha iyi takım koordinasyonu için ek kaynakların nerede gerekli olduğunu görerek bilgi eksikliklerini izleyin

Bloomfire sınırlamaları

Kullanıcılar genellikle büyük bilgi tabanlarında arama işlevinin verimsiz olduğunu ve belirli içeriği bulmakta zorluk yaşadıklarını belirtmektedir

Bloomfire'ın fiyatlandırma yapısı, küçük takımlar veya yeni kurulan şirketler için uygun değildir

Bloomfire fiyatlandırması

Takım : Özel fiyatlandırma (yılda 25 kullanıcı için)

Departman : Özel fiyatlandırma (yılda 100 kullanıcı)

Enterprise: Özel fiyatlandırma (yılda 500 kullanıcı)

Bloomfire puanları ve yorumları

G2: 4,6/5 (400'den fazla yorum)

Capterra: 9,3/10 (200'den fazla yorum)

10. IBM Watson Discovery (Büyük veri kümelerinden içgörüler elde etmek için en iyisi)

iBM aracılığıyla

IBM Watson Discovery, büyük veri kümelerini araştırmada inanılmaz derecede etkilidir. Birçok veri analiz aracından farklı olarak Watson Discovery, yapılandırılmış ve yapılandırılmamış çoklu veri kaynaklarını entegre eder. İster müşteri geri bildirimlerini, ister iş belgelerini veya karmaşık veri kümelerini inceliyor olun, Watson Discovery aksi takdirde gizli kalacak eğilimleri ve kalıpları ortaya çıkarır.

IBM Watson Discovery'nin en iyi özellikleri

Watson'ın büyük miktarda yapılandırılmamış veriyi hızlı bir şekilde taramasına ve işlemesine izin vererek veri çıkarmayı otomatikleştirin

İçerik içindeki anahtar trendleri, konuları ve ilişkileri belirlemeye yardımcı olan gelişmiş AI destekli analitiklerden yararlanarak gizli içgörüler ortaya çıkarın

Karmaşık verileri anlaşılır ve eyleme geçirilebilir içgörülere dönüştüren sezgisel gösterge panelleriyle bulguları görselleştirin

IBM Watson Discovery sınırlamaları

Kurulum ve yönetim için önemli teknik uzmanlık gerektirir

Bazı kullanıcılar, belirli alanlarda veya daha az yaygın dillerde doğal dil işleme doğruluğuyla ilgili zorluklar yaşadıklarını bildirmiştir

IBM Watson Discovery fiyatlandırması

Artı : Aylık 500 $'dan başlayan fiyatlarla

Enterprise : 5.000 $'dan başlayan fiyatlarla

Premium : Özel fiyatlandırma

IBM Cloud Pak for Data kartuşu: Özel fiyatlandırma

IBM Watson Discovery derecelendirmeleri ve yorumları

G2: 4,5/10 (90+ yorum)

Capterra: 5. 0/5 (Yeterli yorum yok)

Size Uygun Yapay Zeka Aracını Seçin

Görev yönetimi, içerik oluşturma veya toplantı planlamayı basitleştirme gibi alanlarda en iyi AI araçları, işleri halleder ve bana stratejik düşünmek ve hedeflerime doğru ilerlemek için alan sağlar.

Birçok aracı denedikten sonra, gerçekten fark yaratanların iş akışınıza karmaşıklaştırmadan entegre olanlar olduğunu fark ettim. İş için her şeyi yapan uygulama olan ClickUp, görevleri oluşturma ve yönetme, belgeler üzerinde işbirliği yapma, zaman çizelgeleri oluşturma ve bunlara uyma veya takım iletişimi basitleştirme gibi tüm işlerinizi tek bir kullanımı kolay alanda merkezileştirebilir. Dolayısıyla, bilgi yönetimi ve kapsamlı proje yönetimi yetenekleri sunan bir araç arıyorsanız, ClickUp mükemmel bir seçimdir.

ClickUp'a bugün kaydolun!