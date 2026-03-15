2026'nın En İyi 10 Amazon Q Alternatifi

Amazon Q, AWS ortamlarında çalışan geliştiricilere yardımcı olmak üzere tasarlanmış bir AI aracıdır ve kod oluşturma ve bulutla ilgili sorgular gibi görevlerde destek sağlar. Ancak, geliştirme işleri AWS'nin ötesine geçtiğinde bu aracın kullanışlılığı sınırlı kalabilir.

Bir G2 yorumcusunun da belirttiği gibi,

Amazon Q Developer, AWS ekosistemi dışında pek kullanışlı değildir ve AWS dışı veya ön uç ağırlıklı projeler için sınırlı bir değer sunar.

Amazon Q Developer, AWS ekosistemi dışında pek kullanışlı değildir ve AWS dışı veya ön uç ağırlıklı projeler için sınırlı bir değer sunar.

Birden fazla yığın üzerinde geliştirme yapan veya daha geniş geliştirme akışlarını yöneten takımlar için, AWS merkezli bir araca güvenmek yeterli olmayabilir.

Bu blog yazısında, geliştirme ş akışlarını yönetmenize ve yazılım projelerinizde AI'yı daha etkili bir şekilde kullanmanıza yardımcı olacak en iyi Amazon Q alternatiflerini inceleyeceğiz. 🏁

🧠 Biliyor muydunuz? "Bilgisayar hatası " 🐞 terimi, bir bilgisayar laboratuvarında gerçek bir böcek görülmesinden sonra yaygınlaşmıştır. 1940'larda, Grace Hopper'ın takımı Harvard Mark II'de sıkışmış bir güve buldu, bunu "bulunan ilk gerçek hata vakası" olarak kaydetti ve o zamandan beri bu isim yazılım (ve donanım) hataları için kullanılmaya devam etti.

En İyi Amazon Q Alternatiflerine Genel Bakış

Seçeneklerinizi daha hızlı değerlendirmenize yardımcı olmak için, aşağıdaki tablodaki en iyi Amazon Q alternatifleri temel özellikler ve fiyatlar açısından karşılaştırılmıştır.

Araç adı Anahtar özellikler En uygun olduğu durumlar Fiyatlandırma* ClickUp Gerçek zamanlı görev yönetimi, sprint planlaması, ClickUp Brain ile AI destekli içerik oluşturma, Automations ve AI Super Agents ile iş akışı otomasyonu Startup'lar, orta ölçekli takımlar ve kurumsal şirketler için yazılım geliştirme ş akışlarını, görevleri, dokümantasyonu, işbirliğini ve otomasyonu yönetmeye yönelik uçtan uca AI Çalışma Alanı Sonsuza Kadar Ücretsiz; Kurumsal kullanıcılar için özel özelleştirme seçenekleri mevcuttur Microsoft Copilot Microsoft 365 uygulamalarında AI desteği, kurumsal verilerde AI destekli arama, satır içi kod tamamlama ve fonksiyon oluşturma için GitHub Copilot, içerik oluşturma ve Microsoft araçları içinde uygulama oluşturma Halihazırda Microsoft 365, GitHub ve Azure kullanan ve verimlilik ve geliştirme araçlarına entegre AI desteği isteyen kuruluşlar Ücretsiz plan mevcuttur; ücretli planlar ~25 $'dan başlar. Aylık 20 $/kullanıcı Cursor VS Code üzerine inşa edilmiş AI destekli kod düzenleyici, doğal dil komutlarıyla konuşma bazlı kodlama, Agent/Manual/Ask etkileşim modları, BYOK ile model seçimleri ve dal oluşturma ve Çekme Talebi gibi görevler için arka plan ajanları Daha derin kod tabanı etkileşimi ve otomasyon sunan, yapay zeka tabanlı bir kodlama ortamı isteyen geliştiriciler Ücretsiz plan mevcuttur; Ücretli planlar aylık 20 $'dan başlar Tabnine IDE'ler içinde satır içi AI kod tamamlama, kod tabanınıza ve standartlarınıza uyum sağlayan Kurumsal Context Engine, kural tabanlı kodlama politikaları, Jira tabanlı kod oluşturma ve doğrulama ile şirket içi ve hava boşluklu ortamlar dahil güvenlikli dağıtımlar İç kod tabanlarına ve geliştirme uygulamalarına özel, güvenlik özellikli AI kod tamamlama özelliği isteyen düzenlemelere tabi sektörler Ücretli planlar kullanıcı başına aylık 39 $'dan başlar IBM Watsonx Code Assistant Kurumsal odaklı kod oluşturma ve dönüştürme, COBOL'dan Java'ya modernizasyon destekleri, Ansible ve Red Hat OpenShift için BT otomasyon komut dosyası oluşturma, lisans riski için kod benzerlik kontrolleri ve kurumsal düzeyde güvenlik denetimleri Eski sistemleri ve büyük kod tabanlarını modernize eden kurumsal takımlar, özellikle eski dilleri veya karmaşık BT otomasyon ş akışlarını kullananlar Özel fiyatlandırma Moveworks Tek bir arayüzde çok adımlı işyeri görevlerini, kurumsal arama ve görev yürütmeyi gerçekleştiren ajans tabanlı akıl yürütme motoru, hizmet taleplerinin otomasyonu ve erişim yönetimi, sohbet, tarayıcılar, intranetler ve hizmet portallarında kullanılabilen çok dilli asistan BT desteğini, çalışanların hizmet taleplerini ve iş uygulamaları genelindeki iç ş Akışlarını otomasyonla otomatikleştirmek için bir AI asistanı isteyen kurumsal takımlar Özel fiyatlandırma Kore.ai AI ajanları ve iş akışı otomasyon platformu, yapılandırılmış ve yapılandırılmamış verilerde ajan odaklı kurumsal arama, kodsuz/az kodlu araçlara sahip AI Agent Builder, çoklu ajan koordinasyonu ve Teams ve Slack gibi işbirliği araçlarıyla entegrasyonlar Kurumsal iş akışlarını, bilgi erişimini ve iç hizmet operasyonlarını otomasyon için AI ajanları geliştiren kuruluşlar Özel fiyatlandırma Qodo Depo bağlam motoru, otomatik hata algılama ve doğrulama, yönetişim kuralları aracılığıyla kodlama standartlarının uygulanması, otomatik kod inceleme ş akışları için CI/CD ve Git entegrasyonları sunan, yapay zeka destekli kod inceleme platformu Geniş kod tabanlarında otomasyonlu kod incelemesi, hata tespiti ve kod kalitesi denetimi isteyen geliştirme takımları Ücretsiz plan mevcuttur; Ücretli planlar kullanıcı başına aylık 38 $'dan başlar ChatGPT Kurumsal Akıl yürütme, araştırma, yazma ve kodlama için gelişmiş AI modellerine erişim, iç akışlar için özel GPT oluşturma, GitHub, SharePoint ve Google Drive gibi araçlarla entegrasyonlar, kurumsal düzeyde güvenlik ve yönetici denetimleri Araştırma, kod yardımı, dokümantasyon ve verimlilik görevleri için genel amaçlı bir AI asistanı arayan kurumsal işletmeler Özel fiyatlandırma Windsurf Adım adım geliştirme görevleri için Cascade ajanı, daha büyük kod blokları oluşturmak için Supercomplete, proje bağlamı için kalıcı AI belleği ve kodlama yardımı için yerleşik web ve dokümantasyon arama özelliğine sahip AI destekli kodlama ortamı Projeler genelinde kod oluşturmaya ve iyileştirmeye yardımcı olan ajanlara sahip, yapay zeka tabanlı bir kodlama ortamı isteyen geliştiriciler Ücretsiz plan mevcuttur; Ücretli planlar aylık 15 $'dan başlar

ClickUp'ta yazılımları nasıl inceliyoruz Editör takımımız şeffaf, araştırmalara dayalı ve satıcıdan bağımsız bir süreç izler; bu sayede önerilerimizin gerçek ürün değerine dayandığından emin olabilirsiniz. İşte ClickUp'ta yazılımları nasıl incelediğimize dair ayrıntılı bir özet.

Neden Amazon Q Alternatiflerini Tercih Etmelisiniz?

Amazon Q, AWS ekosisteminde çalışan geliştiriciler için yararlı özellikler sunsa da, birçok geliştirme takımı daha geniş mühendislik süreçlerini destekleyen veya AWS odaklı ortamların ötesinde AI yetenekleri sağlayan alternatifler arıyor.

Amazon Q alternatiflerini değerlendirirken dikkat etmeniz gereken bazı özellikler şunlardır:

Uçtan uca geliştirme akışı desteği: Planlama ve sprint izlemesinden otomasyon ve kodlamaya kadar her şeyi tek bir platformda yönetmenize destek sağlar

Takımlar arası işbirliği: Ürün yöneticileri ve geliştiricilerin, paylaşılan görevler ve tartışmalarla aynı Çalışma Alanı'nda çalışmasını sağlar

Bulut geliştirmenin ötesinde AI desteği : AI'yı kullanarak dokümantasyon oluşturur, tartışmaları özetler, projeyle ilgili soruları yanıtlar ve tüm Çalışma Alanı genelinde geliştirme görevlerinde yardımcı olur

Ş Akışı otomasyonu ve akıllı ajanlar: Hata sınıflandırma, görev yönlendirme, durum güncellemeleri ve inceleme koordinasyonu gibi tekrarlayan geliştirme görevlerini otomatikleştirir

Mevcut araçlarla esnek entegrasyonlar: Geliştirme ortamınızı Git depoları ve dokümantasyon sistemleri gibi araçlarla birbirine bağlar

Birleştirilmiş bilgi ve proje bağlamı: Bağlam değiştirmeyi azaltmak için görevlere, belgelere, konuşmalara ve proje güncellemelerine tek bir aranabilir Çalışma Alanı’nda erişmenizi sağlar

📮 ClickUp Insight: Ankete katılanların %62'si ChatGPT ve Claude gibi konuşma tabanlı AI araçlarına güveniyor. Bu araçların tanıdık sohbet robotu arayüzü ve içerik oluşturma, veri analizi ve daha fazlasını yapma gibi çok yönlü yetenekleri, çeşitli roller ve sektörlerde bu kadar popüler olmalarının nedeni olabilir.

Kullanabileceğiniz En İyi Amazon Q Alternatifleri

Şimdi, en iyi Amazon Q alternatiflerini anahtar özellikleri, sınırlamaları, fiyatları, puanları ve yorumlarıyla birlikte inceleyelim.

1. ClickUp (Geliştirme ş akışları genelinde yapay zeka destekli bağlam ile birleşik iş yönetimi için en iyisi)

Yazılım geliştirme nadiren tek bir araçla gerçekleştirilir. Görevleri bir proje yönetimi sisteminde izler, belgeleri başka bir yerde yazar, sohbet uygulamalarında işbirliği yapar ve kodlama desteği için ayrı AI araçlarına güvenirsiniz.

Bu araçlar arasında sürekli geçiş yapmak, geliştirme sürecini yavaşlatabilir ve takımların uyum içinde çalışmasını zorlaştırabilir. ClickUp, görevleri, belgeleri, işbirliğini ve yapay zeka destekli ş akışlarını yazılım takımları için birleştirilmiş bir yapay zeka çalışma alanında bir araya getirerek bu sorunu çözüyor.

ClickUp Yazılım Geliştirme Platformu' nun, takımların geliştirme ş akışlarını tek bir birleşik AI Çalışma Alanı'na taşımalarına nasıl yardımcı olduğunu inceleyelim.

Ürün fikirlerini izlenebilir geliştirme görevlerine dönüştürün

Bir sonraki sürümünüzü planlarken, genellikle ürün gereksinimlerini sprintlere hazır görevlere ayırarak işleri atar ve ortaya çıkan hataları izlersiniz. ClickUp Görevleri ile tüm bunları tek bir yerden yönetebilirsiniz.

Özellikler veya iyileştirmeler için görevler oluşturun, bunları doğru geliştiricilere atayın, son teslim tarihlerini belirleyin ve belgeleri ve güncellemeleri doğrudan görev içinde tutun.

Modern yazılım takımları için tasarlanmış ClickUp görevleri ile tek bir yerden sprintleri planlayın, işleri atayın ve ilerlemeyi izleyin.

Geliştirme ilerledikçe, 15'ten fazla Özel Görünüm kullanarak birikmiş işleri düzenleyebilir ve bağımlılıkları takip edebilirsiniz. Sprint panoları, Gantt çizelgeleri veya iş yükü görünümleri arasında geçiş yaparak, her görevi daha geniş sürüm döngüsüyle bağlantılı tutarken, takımınızın ş Akışıyla uyumlu biçimde görevleri yönetebilirsiniz.

💡 Profesyonel İpucu: Sohbetler ve e-postalar arasında hata ayrıntılarının peşinden koşmak yerine, ClickUp Formları'nı kullanarak hata raporlarını veya özellik taleplerini toplayın ve bunları doğrudan ClickUp Görevlerine dönüştürün. Koşullu mantık sayesinde form, her yanıt temelinde takip soruları sorarak, geliştiricilerin sorunları daha hızlı bir şekilde iş listesine aktarmak için ihtiyaç duydukları kesin ayrıntıları toplamanıza yardımcı olur. Hata raporlarını ve özellik taleplerini anında kaydedin ve ClickUp Formları ile bunları eyleme geçirilebilir işlere dönüştürün

Anında yanıtlar alın ve içerik oluşturun

Geliştirme işleri, sprint tartışmalarından teknik belgelere, görev güncellemelerinden proje kararlarına kadar sürekli bir bilgi akışı oluşturur. Yerleşik bir AI asistanı olan ClickUp Brain, araçlar arasında geçiş yapmanıza gerek kalmadan bilgileri almanıza ve içerik oluşturmanıza yardımcı olur.

ClickUp Brain ile şunları yapabilirsiniz:

Sprint güncellemelerini ve görevle ilgili konuşmaları özetleyerek ilerlemeyi hızlıca anlayın

"Bu sprint'i etkileyen engeller nelerdir?" gibi doğal dilde sorular sorun ve görevlerden ve tartışmalardan anında yanıtlar alın

Yazılım geliştirme görevlerini desteklemek için kod parçacıkları taslaklayın, karmaşık algoritmaları açıklayın ve kod iyileştirmelerini yeniden düzenleyin

Mevcut proje bağlamını kullanarak mühendislik notları taslağı hazırlayın veya teknik belgeleri yayınlayın

ClickUp Brain ile gerçek zamanlı kod önerileri alın ve geliştirme içgörülerini anında ortaya çıkarın

Ayrıca, ClickUp Brain ile programlama dilleri arasında kod çevirisi yapabilir, böylece mevcut uygulamaları farklı teknoloji yığınlarına daha kolay uyarlayabilirsiniz.

ClickUp Brain ile programlama dilleri arasında kod çevirisini daha hızlı gerçekleştirin

Yazılım takımları için tasarlanmış bu AI, Çalışma Alanınızın bağlamını anladığından, konuşmaları veya belgeleri aramakla daha az zaman harcayıp geliştirme işlerine daha fazla zaman ayırabilirsiniz.

💟 Bonus: AI verimliliğinizi daha da artırmak mı istiyorsunuz? ClickUp Brain MAX, tüm iş araçlarınızda AI, arama ve otomasyonu birleştirerek AI dağınıklığını ortadan kaldıran bir AI masaüstü yardımcısıdır. ClickUp Çalışma Alanınızı, bağlı uygulamalarınızı ve web aramalarınızı birbirine bağlayarak gerçek anlamda bağlamsal bir AI yardımı sunar.

Sadece genel web sonuçları değil, iş verilerinizden bağlamsal yanıtlar alın

ClickUp, Google Drive, GitHub ve Figma dahil olmak üzere tüm iş uygulamalarınızda arama yapın

Talk-to-Text ile ses odaklı yapay zekayı kullanarak fikirlerinizi dikte edin, görevler atayın, e-posta taslakları oluşturun veya toplantıları daha hızlı özetleyin ClickUp BrainMAX ile projeleriniz hakkında sorular sorun, belgeler oluşturun ve daha hızlı iş yapın

ClickUp otomasyonları, geliştirme döngüleri boyunca tekrarlanan kural tabanlı iş akışlarını yönetir. Örneğin, bir hata bildirildiğinde, otomatik olarak bir görev oluşturabilir, bunu doğru ekip üyesine atayabilir, etiketler uygulayabilir ve hata triyaj kuyruğuna taşıyabilir. Bir çekme talebi incelemeye hazır olduğunda, sistem incelemeyi yapacak kişileri bilgilendirebilir ve sprint iş akışındaki bir sonraki adımı tetikleyebilir.

ClickUp Otomasyonları ile eylemleri tetikleyerek geliştirme ş akışlarını otomatik olarak devam ettirin

ClickUp Super Agents, bu ş akışlarına zeka katarak bunu bir adım öteye taşır. Bu kodlama amaçlı AI ajanları, sadece kuralları takip etmekle kalmaz, görevler ve konuşmalar genelindeki faaliyetleri izleyerek soruları yanıtlayabilir ve projeler arasında eylemleri koordine edebilir.

ClickUp Super Agents ile proje durum güncellemelerini otomasyonla otomatikleştirin

Planlama ile kodlama arasındaki boşluğu doldurun

Her yeni özelliğin veya hata düzeltmesinin arkasında, gerçekleştirilmeyi bekleyen bir görev vardır. Doğru ş Akışında, bu görev fikir aşamasından uygulamaya geçebilir.

ClickUp CodeGen Agent, çalışma alanınızın içinde doğrudan doğal dil komutlarını kullanarak kod yazabilen ve programlama sorularını yanıtlayabilen bir AI geliştirici takım arkadaşı gibi çalışır. Proje yönetimi aracınız ile AI kodlama asistanları arasında geçiş yapmak yerine, geliştirme görevlerini doğrudan ClickUp'tan devredebilirsiniz.

ClickUp CodeGen Agents ile özellik fikirlerini ve hata raporlarını daha hızlı bir şekilde çalışan koda dönüştürün

Örneğin, CodeGen ajansına bir görev atayabilir veya yorumda bahsetme yaparak kodla ilgili eylemleri tetikleyebilirsiniz. Takımınız çıktıyı inceleyip son halini verirken, ajans kodu iyileştirmeye yardımcı olabilir ve geliştirme işlerini destekleyebilir.

🏁 Hızlı Başlangıç: CodeGen'i üç basit tetikleyiciyle tetikleyebilirsiniz: CodeGen'e bir görev atayarak ajanı tetikleyici olarak kullanın ve uygulamanın üzerinde iş yapmaya başlamasını sağlayın

Görev yorumlarında kodlama görevleri veya programlama sorularınız için yardım istemek üzere @mention CodeGen'i bahsedin.

Belirli iş akışı koşulları karşılandığında, otomasyonları kullanarak görevleri CodeGen'e devredin. Not: CodeGen ajanları geleneksel olarak atanan kişiler değildir. Bir görevin atanması ajanın harekete geçmesini tetikler, ancak işi gözden geçirme ve tamamlama sorumluluğu insan ekip üyesinde kalır.

ClickUp'ın en iyi özellikleri

Konuşmaları yönetin ve birlikte iş yapın: Takımınızla sohbet edin ve Takımınızla sohbet edin ve ClickUp Chat'i kullanarak standup toplantılarını veya tartışma konularıını anında eyleme geçirilebilir görevlere dönüştürün

Mühendislik belgelerini tek bir yerde toplayın : PRD'leri, teknik özellikleri ve SOP'leri aranabilir bir Çalışma Alanı'nda saklayın ve : PRD'leri, teknik özellikleri ve SOP'leri aranabilir bir Çalışma Alanı'nda saklayın ve ClickUp Docs ile geliştirme işlerine bağlantı kurun

Sprint performansını izleyin: ClickUp Gösterge Panelleri kullanarak gerçek zamanlı içgörülerle hızı, sürümleri, sprintleri ve hata ilerlemesini takip edin

Toplantı bilgilerini otomatik olarak kaydedin: AI destekli AI destekli ClickUp AI Notetaker'ı kullanarak standup ve retro toplantılarını kaydedin, önemli kararları belgelendirin ve sonraki adımları izleyin

Ş akışlarını görselleştirin ve planlayın: Dijital tuval üzerinde fikirler üretin ve bunları doğrudan Dijital tuval üzerinde fikirler üretin ve bunları doğrudan ClickUp Beyaz Tahtalar ile eyleme geçirilebilir görevlere dönüştürün

ClickUp sınırlamaları

Yeni kullanıcıların platforma alışması biraz zaman alabilir

ClickUp fiyatlandırması

ClickUp puanları ve yorumları

G2: 4,7/5 (11.160'dan fazla yorum)

Capterra: 4,6/5 (4.540'dan fazla yorum)

Gerçek kullanıcılar ClickUp hakkında ne diyor?

Capterra'daki bir yorumda şöyle deniyor:

Kullanıcı arayüzünü beğendim; modüler bir platform. Ürün yöneticilerinin sprintleri organize etmesine ve dönüm noktalarına ulaşmak için takım üyelerine görevler atamasına yardımcı oluyor. Ayrıca proje ilerlemesini, hedefleri ve dönüm noktalarını izlemeye de yardımcı oluyor. GitHub ve GitLab gibi CI/CD araçlarıyla entegrasyonlar aracılığıyla geliyor.

Kullanıcı arayüzünü beğendim; modüler bir platform. Ürün yöneticilerinin sprintleri organize etmesine ve dönüm noktalarına ulaşmak için takım üyelerine görevler atamasına yardımcı oluyor. Ayrıca proje ilerlemesini, hedefleri ve dönüm noktalarını izlemeye de yardımcı oluyor. GitHub ve GitLab gibi CI/CD araçlarıyla entegrasyonlar aracılığıyla geliyor.

🧠 İlginç Bilgi: Geliştirmede AI'nın yaygınlaşmasına rağmen, bağlam hala bir zorluktur. Refaktörleme için AI kullanan geliştiricilerin yaklaşık %65'i ve kod testi, yazımı veya incelemesi için kullananların neredeyse %60'ı, AI kodlama asistanlarının hala önemli bağlamları gözden kaçırdığını söylüyor.

Microsoft Copilot aracılığıyla

Zaten Microsoft 365, GitHub, Windows veya Azure kullanıyorsanız, Microsoft Copilot bu ortamların içinde doğrudan çalışır. Word, Excel, Outlook, Teams ve geliştirme araçları içinde kullanarak, uygulamadan çıkmadan konuşmaları özetleyebilir ve verileri analiz edebilirsiniz.

GitHub Copilot sayesinde, IDE'nizde satır içi tamamlama ve fonksiyon oluşturma dahil olmak üzere AI tarafından oluşturulan kod dönüşümlerinden yararlanabilirsiniz. Bu kurulum, GitHub tabanlı geliştirme ş akışlarıyla uyumludur; Amazon Q'nun geliştirici özellikleri ise diğer AWS hizmetleriyle daha yakından entegre edilmiştir.

Bu araç, Azure Active Directory ve rol tabanlı erişim denetimleri gibi Microsoft'un güvenlik ve kimlik çerçevesi içinde çalışır. Microsoft altyapısını standart olarak kullanan kuruluşlar için yapay zeka erişimi ve yönetişimi mevcut sistemler aracılığıyla yönetilebilir.

Microsoft Copilot'un en iyi özellikleri

Yönlendirmeleri veya şirketinizin marka kitini kullanarak fikirleri tasarlanmış belgelere, videolara, podcast'lere veya anketlere dönüştürerek hızlı bir şekilde içerik oluşturun.

İş verilerinizi kullanarak görevleri kolaylaştırmak için dakikalar içinde özel uygulamalar oluşturun ve kullanıma hazır, takımınızla paylaşımı kolay araçlar yaratın

People Agent'ı kullanarak rol veya becerilere göre ekip arkadaşlarınızı bulun ve anahtar işbirlikçileri belirleyerek iş arkadaşlarınızla verimli bir şekilde iletişim kurun

Microsoft Copilot'un sınırlamaları

Microsoft ekosistemiyle derin entegrasyonlar yararlıdır, ancak birden fazla platformda çalışan takımlar için kısıtlayıcı da olabilir.

Uzun bağlam veya katmanlı akıl yürütme içeren karmaşık senaryolarda yanıtlar genel nitelikte olabilir

Microsoft Copilot fiyatlandırması

Bireysel

Microsoft 365 Personal: Aylık 9,99 $

Microsoft 365 Family: Aylık 12,99 $

Microsoft 365 Premium: Aylık 19,99 $

Microsoft Copilot puanları ve yorumları

G2: 4,5/5 (230'dan fazla yorum)

Capterra: 4,5/5 (20'den fazla yorum)

Gerçek kullanıcılar Microsoft Copilot hakkında ne diyor?

İşte bir kullanıcının yorumu:

Copilot'u günlük olarak kullanırken en çok hoşuma giden şey, IDE'm ve kodlama akışımla ne kadar iyi entegre olduğu. Satır içi önerileri kabul etmek veya reddetmek çok kolay ve kullanıcı arayüzü genel olarak doğal ve göze batmıyor. Sanki yanımda sessiz bir yardımcı var, ihtiyacım olduğunda yardıma hazır, normal akışımı değiştirmeme gerek kalmadan.

Copilot'u günlük olarak kullanırken en çok hoşuma giden şey, IDE'm ve kodlama akışımla ne kadar iyi entegre olduğu. Satır içi önerileri kabul etmek veya reddetmek çok kolay ve kullanıcı arayüzü genel olarak doğal ve göze batmıyor. Sanki yanımda sessiz bir yardımcı var, ihtiyacım olduğunda yardıma hazır, normal ş akışımı değiştirmeme gerek kalmadan.

3. Cursor (Geliştirme ortamının içinde doğrudan AI tabanlı kodlama yapmak için en iyisi)

Cursor aracılığıyla

Cursor, Visual Studio Code üzerine inşa edilmiş, yapay zeka destekli bir kod düzenleyicisidir. Yapay zekayı doğrudan geliştirme ortamına entegre ederek, doğal dil girdilerini kullanarak kod yazmanıza ve hata ayıklamanıza olanak tanır.

Yerleşik sohbet, çok turlu konuşmaları destekler ve görüntü girişini kabul eder; bu da alışılmadık veya karmaşık projelerle iş yaparken yardımcı olabilir. Amazon Q'nun daha geniş kapsamlı kurumsal asistan pozisyonuna kıyasla, Cursor özellikle uygulamalı kodlama görevlerine odaklanır.

Üç etkileşim modu bulunmaktadır. Ajan modunda, yapay zeka birden fazla dosyadaki kodu okuyabilir ve düzenleyebilir. Manuel modda, uygulamadan önce gözden geçirmeniz için değişiklikler önerir. Soru modu salt okunurdur ve düzenleme yapmadan kodu anlamak veya keşfetmek için tasarlanmıştır.

Bu dosya düzeyinde özerklik ve kontrollü düzenleme modeli, Amazon Q'nun genel konuşma destek yaklaşımından daha ayrıntılıdır.

Cursor'un en iyi özellikleri

@references kullanarak belirli bağlamlara atıfta bulunarak AI'yı tam dosyalara veya geçmiş konuşmalara yönlendirin ve yanıtların tutarlı olmasını sağlayın

GPT-4o, Claude 3 veya diğerleri gibi tercih ettiğiniz dil modelini seçin ve kullanım ve yapılandırma üzerinde daha fazla kontrol sahibi olmak için kendi API anahtarınızı (BYOK) kullanın.

Arka plan ajanslarını çalıştırarak GitHub dalları oluşturma ve Çekme Talebi açma gibi ş akışlarını minimum manuel müdahaleyle otomasyonla otomatikleştirin

İmleç sınırlamaları

Özellikle karmaşık mantık veya sınır durum senaryolarıyla uğraşırken, bazen yanlış veya aşırı iddialı öneriler üretebilir.

Cursor fiyatlandırması

Bireysel planlar:

Hobby: Ücretsiz

Pro: Aylık 20 $

Pro+: Aylık 60 $

Ultra: Aylık 200 $

İş planları:

Takımlar: Kullanıcı başına aylık 40 $

Kurumsal: Özel fiyatlandırma

Cursor puanları ve yorumları

G2: 4,5/5 (30'dan fazla yorum)

Capterra: Yeterli sayıda yorum yok

Gerçek kullanıcılar Cursor hakkında ne diyor?

Bir kullanıcı deneyiminden paylaştığı paylaşım şu şekilde:

CursorAI'yi 2 ay boyunca günlük olarak kullandıktan sonra şunu güvenle söyleyebilirim: Bu aracı olduğu gibi kabul ederseniz ve ne yaptığınızı biliyorsanız, kesinlikle buna değer. CursorAI olmadan: Bir MVP projesi bir hafta sürer. CursorAI ile: Aynı proje bir gün sürer, daha temiz kod ve daha iyi bir yapıya sahip olur.

CursorAI'yi 2 ay boyunca günlük olarak kullandıktan sonra şunu güvenle söyleyebilirim: Bu aracı olduğu gibi kabul ederseniz ve ne yaptığınızı biliyorsanız, kesinlikle buna değer. CursorAI olmadan: bir MVP projesi bir hafta sürer. CursorAI ile: aynı proje bir gün sürer, daha temiz kod ve daha iyi bir yapı ile.

📮 ClickUp Insight: Kullanıcıların %34'ü AI sistemlerine tam bir güvenle çalışırken, biraz daha büyük bir grup (%38) "güven ama doğrula" yaklaşımını benimsiyor. Çalışma ortamınıza aşina olmayan bağımsız bir araç, genellikle yanlış veya tatmin edici olmayan yanıtlar üretme riski daha yüksektir.

4. Tabnine (Kurumsal kod tabanlarına uyarlanmış güvenli AI kod tamamlama için en iyisi)

Tabnine aracılığıyla

Bir AI kod tamamlama asistanı olan Tabnine, IDE'nizin içinde çalışır ve siz yazarken kod önerilerinde bulunur. Sohbet arayüzünden ziyade satır içi tamamlamalara odaklanarak, geliştirme ortamınızdan ayrılmadan daha hızlı kod yazmanıza yardımcı olur.

Platform, Enterprise Context Engine sayesinde kuruluşunuzun geliştirme kurulumuna uyum sağlayabilir. Yalnızca genel eğitim verilerine güvenmek yerine, iç kod tabanınızdan, mimarinizden, çerçevelerinizden ve kodlama standartlarınızdan öğrenir. Bu, önerilerin takımınızın gerçek geliştirme uygulamalarıyla uyumlu olmasını sağlar.

Ayrıca, altyapı ihtiyaçlarınıza bağlı olarak aracı çeşitli şekillerde kullanıma sunabilirsiniz. Araç, SaaS hizmeti olarak, gizli altyapıda veya tamamen izole edilmiş ortamlarda çalıştırılabilir. Bu seçenekler, kuruluşların güvenlik ve uyumluluk gereksinimlerini karşılarken geliştirme verilerini kontrollü sistemler içinde tutmalarına yardımcı olur.

Tabnine'in en iyi özellikleri

Kodlama standartlarını ve politikalarını uygulanabilir kurallara dönüştürerek AI önerilerini yönlendirin ve kod tabanınızda tutarlılığı sağlayın

Jira sorunlarından kod oluşturarak ve kodun belgelenmiş gereksinimlerle uyumlu olduğunu doğrulayarak Jira gereksinimlerini otomatik olarak uygulayın ve doğrulayın.

Transport Layer Security (TLS), uçtan uca şifreleme, sıfır kod saklama ve veri işleme uyumluluğu gibi yerleşik güvenlik önlemleriyle geliştirme verilerinizi koruyun

Tabnine'ın sınırlamaları

Platform, JavaScript UI çerçeveleriyle, özellikle de Vue.js ile iş yaparken daha az güvenilir olabilir. Öneriler bazen yanlış uygulama kalıplarına yol açabilir.

Tabnine fiyatlandırması

Tabnine Code Assistant: Aylık 39 $/kullanıcı (yıllık faturalandırılır)

Tabnine Agentic Platform: Aylık 59 $/kullanıcı (yıllık faturalandırılır)

Tabnine puanları ve yorumları

G2: 4,1/5 (40'tan fazla yorum)

Capterra: Yeterli sayıda yorum yok

Gerçek kullanıcılar Tabnine hakkında ne diyor?

İşte bir kullanıcının geri bildirimi:

Tabnine, yazılım geliştiriciler için harika bir kodlama asistanıdır. Kariyerim boyunca bana kazandırdığı zaman çok büyük. Verimliliğimi artırdı. Artık sıkıcı sınıf modelleri yazmak zorunda kalmıyorum. Sadece Tab düğmesine basarak tüm kodum tamamlandı. Ayrıca kod düzenleyicileriyle entegrasyonları çok kolay.

Tabnine, yazılım geliştiriciler için harika bir kodlama asistanıdır. Kariyerim boyunca bana kazandırdığı zaman çok büyük. Verimliliğimi artırdı. Artık sıkıcı sınıf modelleri yazmak zorunda kalmıyorum. Sadece Tab düğmesine basarak tüm kodum tamamlandı. Ayrıca kod düzenleyicileri ile entegrasyonları çok kolay.

5. IBM Watsonx Assistant (Kurumsal kod modernizasyonu ve eski sistem dönüşümü için en iyisi)

IBM Watsonx Assistant aracılığıyla

IBM Watsonx Code Assistant, yazılım geliştirme ve kod modernizasyonu için bir AI aracıdır. Kurumsal ortamlarda kod oluşturmak ve dönüştürmek için özel, önceden eğitilmiş modeller kullanarak temel kod tamamlama işlevinin ötesine geçer.

Bu araç, takımların eski sistemleri güncelleyerek veya yeni teknolojilere taşıyarak gerçekleştirdikleri modernizasyon projelerini destekler. Örneğin, COBOL gibi eski kodları Java gibi modern dillere dönüştürebilir; böylece kritik uygulamaları sıfırdan yeniden oluşturmanıza gerek kalmadan kademeli olarak geçiş yapmanızı sağlar.

Platform ayrıca BT otomasyon görevleri sunar ve verimliliğinizi artırmanıza yardımcı olur. Operasyonel bir görevi doğal dilde tanımlayabilirsiniz; asistan, Ansible ve Red Hat OpenShift gibi platformlar için otomasyon komut dosyaları oluşturur.

IBM Watsonx Assistant'ın en iyi özellikleri

Benzerlik taraması yaparak potansiyel lisans risklerini tespit edin ve orijinal kaynağa ve lisansa referanslar sağlayın

IBM Granite aracılığıyla model eğitimi için kod kullanımı ve fikri mülkiyet tazminatı dahil olmak üzere sıkı güvenlik uygulamalarıyla özel kodunuzu koruyun

Modernizasyon sırasında kritik iş mantığını koruyarak temel kuralların ve uygulama davranışının bozulmamasını sağlayın

IBM Watsonx Assistant sınırlamaları

Özelleştirme seçenekleri sınırlıdır, bu da aracı son derece uzmanlaşmış geliştirme projeleri için daha az uygun hale getirebilir

JavaScript, Python ve Rust gibi diller için sınırlı kapsama alanına sahiptir.

IBM Watsonx Assistant fiyatlandırması

Özel fiyatlandırma

IBM Watsonx Assistant puanları ve yorumları

G2: 4,2/5 (50'den fazla yorum)

Capterra: Yeterli sayıda yorum yok

Gerçek kullanıcılar IBM Watsonx Assistant hakkında ne diyor?

Bir kullanıcı şu görüşü paylaştı:

IBM Watsonx Code Assistant'ı, benim için gerçekten öne çıkan etkileyici mühendisliği nedeniyle çok seviyorum. Bu araç, özellikle belgeleri yetersiz olan eski kodları anlamaya önemli ölçüde yardımcı oluyor ve bu, benim gibi geliştiriciler için hayati bir avantaj. Ayrıca, CPU'yu aşırı yüklemeden ana bilgisayarlarda global kodları verimli bir şekilde işleyebilme özelliğini de takdir ediyorum. Bu özellikler, onu projelerim için değerli bir varlık haline getiriyor.

IBM Watsonx Code Assistant'ı, benim için gerçekten öne çıkan etkileyici mühendisliği nedeniyle çok seviyorum. Bu araç, özellikle belgeleri yetersiz olan eski kodları anlamaya önemli ölçüde yardımcı oluyor ve bu, benim gibi geliştiriciler için hayati bir avantaj. Ayrıca, CPU'yu aşırı yüklemeden ana bilgisayarlarda global kodları verimli bir şekilde işleyebilme özelliğini de takdir ediyorum. Bu özellikler, onu projelerim için değerli bir varlık haline getiriyor.

6. Moveworks (Kurumsal yapay zeka ile çalışan destek akışı ve hizmet akışlarını otomasyonla otomatikleştirmek için en iyisi)

6. Moveworks (Kurumsal yapay zeka ile çalışan destek akışı ve hizmet akışlarını otomasyonla otomatikleştirmek için en iyisi)

Moveworks aracılığıyla

Moveworks, çalışanların iş uygulamaları genelinde bilgi bulmasına ve işyerindeki görevleri yerine getirmesine yardımcı olan kurumsal bir yapay zeka asistanıdır.

Bir Agentic Reasoning Engine, çalışan taleplerini adımlara ayırarak ve bağlı sistemler arasında eylemler gerçekleştirerek işler. Bu, asistanın sistem erişimi verme veya hizmet taleplerini çözme gibi çok adımlı görevleri tamamlamasını sağlar.

Bu araç ayrıca kurumsal arama ve görev yürütme işlevlerini tek bir arayüzde bir araya getirir. Çalışanlarınız, araçlar arasında geçiş yapmadan bilgi tabanlarından veya iç sistemlerden bilgi alabilir ve bu bilgilere göre hareket edebilir. Sohbet, tarayıcılar, intranetler ve hizmet portalları üzerinden erişim ile çok dilli destek, nerede iş yaparsanız yapın asistanı kullanmanıza olanak tanır.

Moveworks'ün en iyi özellikleri

Yerleşik güvenlik önlemleri ve ISO 27001, SOC 2, HIPAA, GDPR ve FedRAMP gibi standartlarla kurumsal düzeyde güvenlik ve uyumluluk sağlayın.

Önceden oluşturulmuş şablonları ve MCP'yi kullanarak iş uygulamaları genelinde karmaşık ş akışlarını otomasyonla otomatikleştirmek için özelleştirilebilir AI ajanları dağıtın

AI'yı kullanarak destek biletlerini analiz edin ve faydalı bilgiler elde ederek belgeleri otomatik olarak oluşturun

Moveworks'ün sınırlamaları

Derin entegrasyonlar ve yapılandırma, özellikle temel ServiceNow ortamları dışında zaman alabilir

Moveworks fiyatlandırması

Özel fiyatlandırma

Moveworks puanları ve yorumları

G2: 4,6/5 (50'den fazla yorum)

Capterra: Yeterli sayıda yorum yok

Gerçek kullanıcılar Moveworks hakkında ne diyor?

İşte bir kullanıcının deneyimini nasıl anlattığı:

Son zamanlarda Movework AI Copilot'u ve özelliklerini keşfetmek için zaman buldum. Bir AI geliştiricisi olarak, Movework'un BT desteği ve diğer destek fonksiyonlarıyla ilgili günlük görevleri nasıl otomasyonla gerçekleştirdiğini görmek çok hoşuma gitti. Çok iyi.

Son zamanlarda Movework AI Copilot'u ve özelliklerini keşfetmek için zaman buldum. Bir AI geliştiricisi olarak, Movework'un BT desteği ve diğer destek fonksiyonlarıyla ilgili günlük görevleri nasıl otomasyonla gerçekleştirdiğini görmek hoşuma gitti. Çok iyi.

7. Kore.ai (AI ajanları oluşturmak ve kurumsal iş akışlarını otomasyonla otomatikleştirmek için en iyisi)

Kore'nin kurumsal AI platformuyla, iş operasyonları için AI ajanları ve otomasyonlu iş akışları oluşturabilirsiniz. Bu ajanları dağıtarak kurumsal verilere erişebilir ve bağlı sistemler ile uygulamalar arasında işlemler gerçekleştirebilirsiniz.

Platform, hem yapılandırılmış hem de yapılandırılmamış kurumsal veri kaynaklarından yanıtları alan, ajan odaklı aramayı destekler. Rol tabanlı erişim denetimlerini uygularken gerçek zamanlı bilgileri ortaya çıkarabilir, böylece kullanıcılar yalnızca erişim yetkisi olan verileri görebilir.

AI Agent Builder, kodsuz ve geliştirici tabanlı yaklaşımları destekler. Ajanlar oluşturabilir ve dağıtabilir, aynı zamanda birden fazla ajanın koordineli etkileşimler yoluyla işbirliği yapmasını ve karmaşık ş akışlarını yönetmesini sağlayabilirsiniz.

Kore.ai'nin en iyi özellikleri

Şeffaflık için denetim günlüklerini tutarken, kademeli yönetici rollerini kullanarak takımlar ve Çalışma Alanları genelinde AI ajanlarını yönetin

Bir komutla AI ajanlarını tetikleyici kullanın veya kurumsal fonksiyonlar için tasarlanmış 200'den fazla ajan şablonuna erişim sağlayan hazır şablonları kullanın

Sohbet, ses veya bir AI asistanı aracılığıyla AI ajanlarına erişin ve bunları Microsoft Teams, Slack veya Copilot gibi işbirliği araçlarına entegre edin

Kore.ai'nin sınırlamaları

Ş Akışları içindeki dil değiştirme her zaman sorunsuz gerçekleşmez ve kullanıcıların konuşmalar sırasında bağlamı yeniden kurmalarını gerektirebilir

Kore.ai fiyatlandırması

Özel fiyatlandırma

Kore.ai puanları ve yorumları

G2: 4,6/5 (460'dan fazla yorum)

Capterra: Yeterli sayıda yorum yok

Gerçek kullanıcılar Kore.ai hakkında ne diyor?

Bir kullanıcı deneyimini paylaştı:

Kore.ai'yi çok uzun süredir kullanıyorum. Kore.ai platformunu kullanarak müşterilerim için birkaç kurumsal düzeyde sohbet robotu geliştirdim. Çok etkileyici bir ön yüzeye sahip bir sohbet robotu oluşturmak çok kolay. Kore.ai'yi kullanarak sohbet robotları için Doğal Dil İşlemeyi nasıl tasarlayacağımı öğrendim ve sohbet robotu tasarım becerilerimi geliştirdim. Kore.ai'nin en iyi AI sohbet robotu platformlarından biri olduğuna şüphe yok.

Kore.ai'yi çok uzun süredir kullanıyorum. Kore.ai platformunu kullanarak müşterilerim için birkaç kurumsal düzeyde sohbet robotu geliştirdim. Çok etkileyici bir ön yüzeye sahip bir sohbet robotu oluşturmak çok kolay. Kore.ai'yi kullanarak sohbet robotları için Doğal Dil İşlemeyi nasıl tasarlayacağımı öğrendim ve sohbet robotu tasarım becerilerimi geliştirdim. Kore.ai'nin en iyi AI sohbet robotu platformlarından biri olduğuna şüphe yok.

🧠 Biliyor muydunuz? Dünyanın ilk bilgisayar programcısı 1800'lü yıllarda yaşadı. İngiliz matematikçi Ada Lovelace, modern bilgisayarların ortaya çıkmasından çok önce, 1843 yılında ilk bilgisayar programı olarak kabul edilen programı yazdı. Charles Babbage'ın Analitik Motoru için Bernoulli sayılarını hesaplayan bir algoritma geliştirdi ve bu sayede tarihteki ilk bilgisayar programcısı olarak tanındı.

8. Qodo (Otomasyonlu AI destekli kod incelemeleri ve kalite denetimi için en iyisi)

Qodo aracılığıyla

Karmaşık kod tabanlarında çalışırken, erken aşamada tutarlı bir kod kalitesini korumak zor olabilir. Qodo, hataları tespit etmenize ve geliştirme ş akışınızda yazılım güvenilirliğini artırmanıza yardımcı olmak için tasarlanmış, yapay zeka destekli bir kod inceleme platformudur.

Bir bağlam motoru, dosyalar ve depolar arasındaki ilişkileri analiz ederek, birden fazla hizmeti veya sistemin bazı bölümlerini etkileyebilecek riskleri belirlemenizi sağlar. Otomasyon ile gerçekleştirilen doğrulama ve birden fazla depoda onaylanmış kod güncellemeleri sayesinde sorunları kökünden çözebilirsiniz.

Platform ayrıca, hata tespiti, test kapsamı kontrolleri, dokümantasyon güncellemeleri ve değişiklik günlüğü oluşturma gibi görevleri otomasyonla gerçekleştirmek için birden fazla özel AI ajanı kullanır.

Amazon Q, geliştiricilere esas olarak kod önerileriyle yardımcı olurken, Qodo ise yazılım geliştirme yaşam döngüsü boyunca otomasyonlu kod incelemesine ve kod standartlarının uygulanmasına odaklanır.

Qodo'nun en iyi özellikleri

Yönetişim kurallarını ve politikalarını otomasyonlu kod incelemelerine entegre ederek kuruma özgü kodlama standartlarını uygulayın

Sistem kararlılığını etkileyen gereksiz yorumları filtreleyerek kritik hataları ve güvenlik risklerini önceliklendirin

AI kod incelemelerini Git ve CI/CD akışlarına entegre ederek GitHub, GitLab ve diğer geliştirme boru hatlarındaki değişiklikleri otomatik olarak doğrulayın

Qodo'nun sınırlamaları

Platformun önerileri, son derece spesifik veya niş kodlama senaryolarında bazen isabetli olmayabilir.

Qodo fiyatlandırması

Geliştirici: Ücretsiz

Takımlar: Aylık 38 $/kullanıcı

Enterprise: Özel fiyatlandırma

Qodo puanları ve yorumları

G2: 4,8/5 (60'tan fazla yorum)

Capterra: Yeterli sayıda yorum yok

Gerçek kullanıcılar Qodo hakkında ne diyor?

İşte bir kullanıcının paylaştığı paylaşım:

Qodo'yu kodlama rutinimin vazgeçilmez bir parçası olarak neredeyse her gün kullanıyorum. Güvenilirliği ve tutarlı değeri, onu IDE'mde vazgeçilmez kılıyor. Qodo'yu kurmak inanılmaz derecede kolaydı. Visual Studio Code ile sorunsuz bir şekilde entegre oldu ve karmaşık yapılandırmalara gerek kalmadan özelliklerini hemen kullanmaya başlayabildim.

Qodo'yu kodlama rutinimin vazgeçilmez bir parçası olarak neredeyse her gün kullanıyorum. Güvenilirliği ve tutarlı değeri, onu IDE'mde vazgeçilmez kılıyor. Qodo'yu kurmak inanılmaz derecede kolaydı. Visual Studio Code ile sorunsuz bir şekilde entegre oldu ve karmaşık yapılandırmalar yapmadan özelliklerini hemen kullanmaya başlayabildim.

9. ChatGPT Enterprise (Araştırma, yazma, kodlama ve analiz alanlarında kurumsal çapta AI desteği için en iyisi)

ChatGPT kurumsal aracılığıyla

ChatGPT'nin kurumsal sürümü olan ChatGPT Enterprise, araştırma, yazma, kodlama ve veri analizi gibi görevlerde yapay zekayı kullanmanıza yardımcı olur.

Karmaşık akıl yürütme ve çok adımlı problem çözme yeteneğine sahip gelişmiş AI modellerine erişim sağlar. Tek bir konuşma içinde ayrıntılı sorguları ele alabilir veya teknik sorunları parçalara ayırabilirsiniz.

Platform ayrıca, karmaşık görevleri yerine getirmek için tek bir komut satırından ajanları çalıştırmanıza da olanak tanır. Örneğin, kodlama işlerini Codex'e devredip derinlemesine araştırma yapabilir veya tek bir akış içinde çok adımlı projeleri yönetebilirsiniz.

ChatGPT Enterprise'ın en iyi özellikleri

Belirli görevlere ve şirket içi bilgi tabanlarına uyarlanmış özel GPT'ler oluşturun ve kullanıma sunun

Yerleşik uygulamaları veya Microsoft SharePoint, GitHub, Google Drive ve Box gibi araçlarla özel entegrasyonları kullanarak ChatGPT'yi şirket verilerine bağlayın.

Şirket verilerinizi kurumsal düzeyde güvenlikle koruyun ve kontrol edin; böylece verilerinizin model eğitimi için kullanılmamasını sağlayın ve erişimin yönetimsel kontroller aracılığıyla yönetilmesini sağlayın

ChatGPT Enterprise sınırlamaları

Bazı yanıtlar belirli kodlama sorunları için çok genel olabilir ve ek bağlam gerektirebilir

ChatGPT Enterprise fiyatlandırması

Özel fiyatlandırma

ChatGPT Enterprise puanları ve yorumları

G2: 4,7/5 (1.850'den fazla yorum)

Capterra: 4,5/5 (310'dan fazla yorum)

Gerçek kullanıcılar ChatGPT Kurumsal hakkında ne diyor?

Şu kullanıcı yorumuna bir göz atın:

ChatGPT'nin kullanımı kolay ve hızlı olmasını seviyorum; kodlama, dokümantasyon veya e-postalarla ilgili sorular sormak ve hemen net yanıtlar almak çok basit. Sorunları adım adım düşünmeme yardımcı olması ve ş Akışıma karmaşıklık katmadan verimliliğimi artırması hoşuma gidiyor. Ayrıca, takip soruları sorabilmem ve yanıtları tam olarak ihtiyacım olan şeye uyana kadar netleştirebilmem de hoşuma gidiyor.

ChatGPT'nin kullanımı kolay ve hızlı olmasını seviyorum; kodlama, dokümantasyon veya e-postalarla ilgili sorular sormak ve hemen net yanıtlar almak çok basit. Sorunları adım adım düşünmeme yardımcı olması ve ş Akışıma karmaşıklık katmadan verimliliğimi artırması hoşuma gidiyor. Ayrıca, takip soruları sorabilmem ve yanıtları tam olarak ihtiyacım olan şeye uyana kadar netleştirebilmem de hoşuma gidiyor.

🧠 İlginç Bilgi: John Backus, bilgisayar bilimlerine olan gerçek tutkusunu keşfetti ve yaygın olarak kullanılan ilk üst düzey programlama dili olan Fortran'ı yarattı. İşi, programlamayı karmaşık makine komutlarından insanların gerçekten yazıp anlayabileceği bir şeye dönüştürmeye yardımcı oldu.

10. Windsurf (Ajan odaklı geliştirme ş akışlarında AI destekli kodlama için en iyisi)

Windsurf aracılığıyla

Windsurf, geliştiricilerin kod yazma ve yönetme süreçlerini desteklemek üzere tasarlanmış, yapay zeka destekli bir kodlama ortamıdır.

Cascade, yapay zeka ajanı, geliştirme görevlerini adım adım gerçekleştirerek kod üretir ve siz geliştirirken uygulamaları iyileştirir. Oluşturmak istediğiniz şeyi doğal dilde tanımlayabilirsiniz; ajan, görev tamamlanana kadar isteği tekrarlar.

Supercomplete özelliği, geliştiricinin niyetini tahmin eder ve proje bağlamına göre fonksiyonlar gibi daha büyük kod blokları oluşturur. Yalnızca bir sonraki kod satırını önermek yerine, kod tabanındaki kalıpları analiz ederek daha eksiksiz uygulamaların oluşturulmasına yardımcı olur.

Ayrıca, Kalıcı AI belleği, aracın proje kurallarını ve geliştirici tercihlerini saklamasını sağlar. Bu, AI'nın belirlenmiş standartlara uymasına ve kod tabanıyla tutarlı kalmasına yardımcı olur.

Windsurf'ün en iyi özellikleri

Web'de ve belgelerde arama yaparak sayfaları ayrıştırın ve parçalara ayırın, böylece Cascade'e kodlama görevleri için alakalı ve güncel bağlam sağlayın

Tek bir öneriyle dosyalarda tür ve yapı değişikliklerini yayarak kod tabanınızdaki şemaları ve arayüzleri güncelleyin

Web sitenizi doğrudan IDE'de önizleyin ve anında güncelleme veya iyileştirme için Cascade'e gönderilecek öğeleri seçin

Windsurf'ün sınırlamaları

SWE-1 modeli yavaş yanıt verebilir ve çıktılar için daha uzun bekleme süreleri gerektirebilir

Cascade terminali, komutları çalıştırırken güvenilirliği etkileyen hatalarla karşılaşabilir

Windsurf fiyatlandırması

Ücretsiz

Pro: Aylık 15 $

Takımlar: Kullanıcı başına aylık 30 $

Enterprise: Özel fiyatlandırma

Windsurf puanları ve yorumları

G2: 4,2/5 (20'den fazla yorum)

Capterra: Yeterli sayıda yorum yok

Gerçek kullanıcılar Windsurf hakkında ne diyor?

Yakın zamanda yapılan bir kullanıcı yorumu şöyle diyor:

Zaten teknik bilgiye ve kodlama konusunda bir anlayışa sahipseniz, Windsurf kod hatalarını gidermek ve kodu yeniden yazmak için değerli bir platform olabilir. Geleneksel bir programcı olmadığım için kodlama becerilerimi geliştirmemde bana yardımcı oldu. Temel kodumu ve fonksiyonlarımı manuel olarak denemekten çok daha hızlı bir şekilde geliştirebildim.

Zaten teknik bilgiye ve kodlama konusunda bir anlayışa sahipseniz, Windsurf kod hatalarını gidermek ve kodu yeniden yazmak için değerli bir platform olabilir. Geleneksel bir programcı olmadığım için kodlama becerilerimi geliştirmemde bana yardımcı oldu. Temel kodumu ve fonksiyonlarımı manuel olarak denemekten çok daha hızlı bir şekilde geliştirebildim.

🧠 Biliyor muydunuz? AI, geliştiriciler için günlük bir yardımcı haline geliyor. Geliştiricilerin yaklaşık %82'si AI kodlama asistanlarını günlük veya haftalık olarak kullanıyor ve %59'u geliştirme ş akışlarını desteklemek için üç veya daha fazla aracı aynı anda kullanıyor.

ClickUp ile tüm yazılım geliştirme ş akışlarınızı birleştirin ve kolaylaştırın

Geliştirme işlerini birden fazla araçla yönetmek, takımların hızını düşürebilir. Birçok Amazon Q alternatifi kodlama veya otomasyona yardımcı olsa da, genellikle geliştirme yaşam döngüsünün yalnızca bir kısmını ele alır.

ClickUp, her şeyi tek bir birleşik AI çalışma alanında bir araya getirir. Yol haritalarını planlamaktan sprint görevlerini yönetmeye, ş akışlarını otomasyonla gerçekleştirmeye ve AI ile dokümantasyon oluşturmaya kadar, ClickUp yazılım geliştirme sürecinizin her parçasını tek bir yerde birleştirir.

ClickUp görevleri, Brain, otomasyonlar, AI Agents ve CodeGen gibi özellikler sayesinde takımınız, araçlar arasında geçiş yapmadan fikirden uygulamaya geçebilir. Geliştirme işlerinizi düzenli, otomatik ve yapay zeka destekli tutan tek bir platforma sahip olursunuz.

🚀 Geliştirme ş akışınızı kolaylaştırmaya hazır mısınız? ClickUp'a ücretsiz kaydolun ve birleştirilmiş bir AI çalışma alanının takımınızın yazılımı daha hızlı planlamasına, geliştirmesine ve piyasaya sürmesine nasıl yardımcı olabileceğini deneyimleyin.