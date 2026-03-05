[Yıl]'ın En İyi 10 Tıbbi Uygulama Yönetim Yazılımı

MGMA (Tıbbi Grup Yönetimi Derneği) araştırmasına göre, işletme maliyetleri gelirleri aşarken tıbbi uygulamalar artan baskı ile karşı karşıya kalıyor ve bu da marjları korumak için idari verimliliği kritik hale getiriyor.

Sağlık sektörü elektronik işlemler sayesinde milyarlarca dolarlık maliyetlerden tasarruf ederken, muayenehaneler hala milyarlarca dolarlık tasarruf fırsatını değerlendiremiyor.

Bu kılavuz, en iyi tıbbi uygulama yönetim yazılım platformlarını, faturalandırma otomasyonu, planlama yetenekleri ve EHR entegrasyonlarını karşılaştırarak, uygulama boyutunuz ve uzmanlık alanınıza en uygun olanı bulmanıza yardımcı olur.

En İyi Tıbbi Uygulama Yönetim Yazılımlarına Genel Bakış

Araç Adı En İyisi En İyi Özellikler Fiyatlandırma ClickUp Her boyutundaki takım, yapay zeka destekli otomasyon ile idari ş akışlarını ve uygulama işlemlerini yönetir. AI destekli görev otomasyonu için ClickUp Brain , ş Akışı tetikleyicileri için ClickUp Automations , gerçek zamanlı görünürlük için ClickUp gösterge paneli , hasta kabul iş akışları için ClickUp Formlar Sonsuza Kadar Ücretsiz; kurumsal işletmeler için özelleştirme seçenekleri mevcuttur athenahealth Hasta deneyimini ve ağ zekasını önceliklendiren bulut tabanlı uygulamalar Bulut tabanlı platform, athenaNet ağ bilgileri, entegre EHR ve faturalandırma, hasta katılım araçları Özel fiyatlandırma AdvancedMD Özelleştirilebilir ş akışları ve kullanıcı dostu arayüzlere ihtiyaç duyan uygulamalar Özelleştirilebilir şablonlar, entegre tele-sağlık, sağlam raporlama, mobil erişim Özel fiyatlandırma NextGen Healthcare Özel klinik ş Akışları gerektiren uzmanlık alanları Uzmanlık alanına özel şablonlar, nüfus sağlığı araçları, entegre PM ve EHR Özel fiyatlandırma Tebra Hepsi bir arada bir platform arayan küçük ve yeni muayenehaneler Birleştirilmiş PM ve EHR (eski adıyla Kareo + PatientPop), hasta pazarlama araçları, basitleştirilmiş faturalandırma Özel fiyatlandırma SimplePractice Tek başına çalışan pratisyenler ve küçük davranış sağlığı muayenehaneleri Dahili tele-sağlık, müşteri portalı, sigorta talepleri dosyalama, randevu hatırlatıcıları Aylık 49 $'dan başlayan fiyatlarla CureMD Kapsamlı, hepsi bir arada bir bulut çözümü isteyen muayenehaneler Birleştirilmiş EHR/PM/fatura, AI destekli dokümantasyon, clearinghouse entegrasyonları Özel fiyatlandırma eClinicalWorks Entegre EHR ve nüfus sağlığı gereksinimi olan büyük muayenehaneler Entegre EHR ve PM, nüfus sağlığı yönetimi, hasta katılımı, tele-sağlık Özel fiyatlandırma PracticeSuite Çok uzmanlıklı muayenehaneler ve faturalandırma şirketleri Bulut tabanlı PM, RCM hizmetleri, çoklu uzmanlık destekleri, hasta portalı Özel fiyatlandırma DrChrono Mobil öncelikli uygulamalar ve faturalandırma verimliliğine odaklanan uygulamalar iPad'e özel tasarım, entegre faturalandırma, özelleştirilebilir tıbbi formlar, API erişimi Özel fiyatlandırma

Tıbbi Uygulama Yönetim Yazılımı Nedir?

Resepsiyon personeliniz her hasta için sigorta doğrulama aramaları için 45 dakika harcıyor veya faturalandırma personeliniz bu ay üçüncü kez aynı reddedilen talepleri takip ediyorsa, bir şeyler değişmelidir. Tıbbi uygulama yönetim yazılımı, bu operasyonel zorlukları giderir.

Bu, sağlık hizmetlerinin iş yönünü yönetmek için tasarlanmış bir tür dijital araçtır. Hasta planlaması ve randevu hatırlatıcıları göndermekten, karmaşık tıbbi faturalandırma ve sigorta taleplerinin işlenmesine, diğer adıyla gelir döngüsü yönetimine (RCM) kadar her şeyi içerir.

Hedef, bu görevleri otomasyonla otomatikleştirip kolaylaştırarak klinik personelinizin en iyi yaptığı işe, yani hasta bakımına odaklanmasını sağlamaktır.

En iyi tıbbi uygulama yönetim yazılımı, takvim düzenlemenin ötesine geçer. Elektronik sağlık kayıtlarıyla (EHR) doğrudan bağlantı kurar, tekrarlayan görevleri otomasyonla gerçekleştirir ve uygulamanızın performansına gerçek zamanlı görünürlük sağlar.

Küçük bir klinik için bu, daha basit faturalandırma ve daha kolay hasta iletişimi anlamına gelebilir. Büyük bir hastane sistemi için ise, birden fazla konumda talepleri yönetmek ve her şeyin HIPAA ile uyumlu olmasını sağlamak anlamına gelebilir.

Sonuç olarak, bu yazılım idari yükü azaltır. Takımınız manuel veri girişi, reddedilen taleplerin takibi ve entegrasyon sorunlarına daha az zaman harcadığında, muayenehaneniz daha verimli çalışır, gelirleri daha hızlı toplar ve daha iyi bakım sunar.

Tıbbi Uygulama Yönetim Yazılımında Aranması Gereken Özellikler

Ne aradığınızı bilmediğinizde yazılım seçmek zordur. Asla kullanmayacağınız gösterişli özellikler için para ödeyebilir ve aslında size zaman ve para kazandıran temel fonksiyonları kaçırabilirsiniz. Bu durum pişmanlığa yol açar ve takımınızı verimsiz geçici çözümler üretmeye zorlayarak yazılımın değerini düşürür.

Tek başına çalışan bir davranış sağlığı uzmanı, çok konumlu bir ortopedi grubundan çok farklı ihtiyaçlara sahiptir. Demolara bakmadan önce, en büyük idari sorunlarınızı belirlemeniz gerekir. Ticari taleplerin %20,4'ünü etkileyen yüksek talep reddi oranı mı? Kaotik bir planlama süreci mi? Yoksa kötü iletişimden şikayet eden hastalar mı?

En etkili uygulama yönetim platformları, kârlılığınızı ve personel verimliliğinizi doğrudan etkileyen birkaç temel özelliği paylaşır. İşte sizin için vazgeçilmez olması gereken özellikler:

Planlama ve randevu yönetimi: Temel takvim fonksiyonlarının ötesinde, sistemin karmaşık senaryoları nasıl ele aldığını değerlendirin. Bekleme listesinden iptal edilen randevuları otomatik olarak doldurabiliyor mu? Birden fazla konumda çift rezervasyon yapılmasını engelliyor mu? Satıcılara, hatırlatıcı sistemini kullanan muayenehaneler için no-show oranlarını sorun.

Tıbbi faturalandırma ve talep işleme: Entegre clearinghouse bağlantıları, gerçek zamanlı uygunluk doğrulama, reddedilmeleri azaltmak için otomasyonlu talep temizleme ve tahsilatlar hakkında şeffaf raporlama

Hasta iletişimi ve katılımı: Çevrimiçi randevu ve fatura ödeme, güvenlikli mesajlaşma ve randevuya gelmeme oranını azaltan otomasyonlu randevu hatırlatıcıları için hasta portalları

EHR entegrasyonu: Klinik belgeler ve idari fonksiyonlar arasında kesintisiz veri akışı sayesinde yinelenen girişler ortadan kalkar ve hatalar azalır.

Raporlama ve analiz: A/R gün sayısı, talep reddi oranları ve randevu kullanım oranı gibi anahtar metrikleri gösteren A/R gün sayısı, talep reddi oranları ve randevu kullanım oranı gibi anahtar metrikleri gösteren gerçek zamanlı gösterge panelleri , sorunlar maliyetli hale gelmeden önce bunları tespit etmenize yardımcı olur.

Uyumluluk ve güvenlik: HIPAA uyumlu veri işleme, rol tabanlı erişim kontrolleri ve denetim izleri sağlık hizmetleri için vazgeçilmezdir.

Muayenehaneniz halihazırda araçların yaygınlaşmasıyla mücadele ediyorsa (randevu planlama bir uygulamada, faturalandırma başka bir uygulamada ve hasta iletişimi üçüncü bir uygulamada), konsolidasyon çok önemlidir. Bu idari yük, personelin birbirinden bağımsız platformlar arasında geçiş yapması, verileri yeniden girmesi ve otomasyonu gerektiren işlemleri manuel olarak izlemesi gereken klasik bir bağlam değiştirme durumudur.

En İyi 10 Tıbbi Uygulama Yönetim Yazılımı

1. ClickUp (AI destekli ş akışları ve görev otomasyonu için en iyisi)

ClickUp'ta sürükle ve bırak Kanban panosu ile hastaların ilerlemesini görselleştirin ve izleyin.

Özel bir EHR kullanıyor olsanız bile, muayenehanenizin idari işleri muhtemelen elektronik tablolar, e-postalar ve yapışkan notlar arasında dağınık bir şekilde yürütülüyordur. Bu durum, hasta kabul görevlerinin aksatılmasına, personel koordinasyonunun zorlaşmasına ve idari darboğazların sınırlı görünürlüğüne yol açar. Bu da zaman kaybına, personelin moralinin bozulmasına ve tutarsız hasta deneyimlerine neden olur.

ClickUp, yerleşik faturalandırma özelliğine sahip geleneksel bir tıbbi uygulama yönetim sistemi olmasa da, bu operasyonel zorlukları etkili bir şekilde ele alır. Muayene odası dışında gerçekleşen tüm idari işler için bağlantı katmanı görevi görür. Özel klinik yazılımları kullanan sağlık takımları için ClickUp, muayenehanenizin operasyonlarına görünürlük, otomasyon ve yapay zeka destekli verimlilik getirir.

Takip işlemlerini manuel olarak izlemek ve bilgileri derlemek için harcadığınız zamanı azaltın.

AI asistanınız ClickUp Brain, görev durumlarını özetleyebilir ve çalışma alanınızda nelere dikkat etmeniz gerektiğini size tam olarak söyleyebilir.

ClickUp Brain ile notları ve görevleri saniyeler içinde özetleyin

Ayrıca toplantı notlarını veya bir süreç belgesini net eylem ögelerine dönüştürebilir ve takımınızın kararları hızlı bir şekilde görevlere dönüştürmesine yardımcı olabilir. Sürekli iletişim kurmanız gerektiğinde, Brain'in yazma araçları iç güncellemeleri, hasta dostu talimatları ve daha fazlasını taslak haline getirip iyileştirmenize yardımcı olabilir.

Otomasyon ayrıca işlerin ilerlemesine yardımcı olur. ClickUp Otomasyonları, durum değiştiğinde görevleri atayabilir, devralacak kişiye bildirimde bulunabilir ve şablonları uygulayabilir, böylece hiçbir şey sıfırdan başlamaz.

Bu, gecikmelerin maliyetli olduğu, geri ödeme takipleri, hasta randevu koordinasyonu veya eksik belgeler gibi zamanın önemli olduğu yöneticilerin yaptığı idari işler için özellikle yararlıdır.

Hasta kabul ve hasta taleplerini kolaylaştırın

ClickUp Formları ile kayıt görevlerini standartlaştırın ve otomasyonunu sağlayın

Çoğu klinik, sürekli girdilerle çalışır: yeni hasta kaydı, sigorta doğrulama, sevk işlemleri, kayıt talepleri, ön izinler, faturalandırma takipleri ve tesis sorunları. ClickUp Formlar, takımınızın topladığı bilgileri standartlaştırmanıza ve ardından doğru sahibi, son teslim tarihi ve gerekli ayrıntılarla otomatik olarak bir görev oluşturmanıza olanak tanır.

Bu, daha az mesaj alışverişi ve daha az "bunu kim hallediyor?" sorusu anlamına gelir. Birden fazla konum veya uzmanlık alanı yönetiyorsanız, şablonları kullanarak her talebin, kim tarafından gönderildiğine bakılmaksızın aynı yapıya uymasını sağlayabilirsiniz.

Ücretsiz şablon alın ClickUp Hasta Yönetimi Şablonu, hasta durumlarını, ilaçları, atanan doktoru, sigortayı ve daha fazlasını izler.

Her hastanın tıbbi geçmişini, laboratuvar sonuçlarını, koşullarını ve daha fazlasını izlemek, başarıyla bir muayenehane işletmek için çok önemlidir. ClickUp'ın Hasta Yönetimi Şablonu, veritabanınızı düzenlerken zaman kazanmanıza yardımcı olur, böylece gerçekten önemli olan şeye odaklanabilirsiniz: mümkün olan en iyi bakımı sunmak!

Bu şablonla şunları elde edersiniz:

Dört özelleştirilebilir görünüm: Liste görünümü, Pano, Takvim ve Form

Her görünümde, önemli hasta bilgilerini eklemenizi sağlayan önceden oluşturulmuş Özel Alanlar

Bakım takımındaki herkesin, her bir hastanın sağlık sürecini izlerken aynı sayfada kalmasına yardımcı olan Özel Durumlar

Hastalarla paylaşım yapılabilen, sağlık sağlayıcıları tarafından indirilebilen ve yeni ClickUp görevlerine dönüştürülebilen özelleştirilebilir Hasta Kayıt Formları!

💡 Profesyonel İpucu: Müşteri verilerinin güvenliğini sağlamak, ClickUp'ta mutlak bir önceliktir. Bu platform SOC 2 ve HIPAA uyumludur ve ClickUp altyapısındaki tüm hasta ve muayenehane bilgilerinin güvenli ve gizli kalmasını sağlar.

ClickUp'ın en iyi özellikleri

ClickUp Brain: Bu yapay zeka asistanı, çalışma alanınızı analiz ederek akıllı özetler, taslak içerikler ve yüzeysel eylem öğeleri sunar. "Bu hafta hangi hasta kabul görevleri gecikmiş?" diye sorun ve manuel arama yapmadan anında yanıt alın.

ClickUp Otomasyonları: Koşullara göre eylemleri tetikleyen kod gerektirmeyen ş akışları oluşturun. Bir görev durumu "Sigorta Doğrulaması Bekleniyor" olarak değiştiğinde, fatura takımını otomatik olarak bilgilendirebilir ve bir takip hatırlatıcısı ayarlayabilirsiniz.

ClickUp Formları: Çalışma Alanınıza doğrudan aktarılan özelleştirilebilir giriş formları oluşturun. Hasta bilgileri veya sevk talepleri, gönderildikleri anda yeniden girilmesine gerek kalmadan eyleme geçirilebilir görevler haline gelir.

ClickUp Gösterge Panelleri: Muayenehanenizin operasyonel metriklerini gerçek zamanlı olarak görselleştirin. Görev tamamlanma oranlarını takip edin, Muayenehanenizin operasyonel metriklerini gerçek zamanlı olarak görselleştirin. Görev tamamlanma oranlarını takip edin, faturalandırma ş akışınızda bulunan darboğazları izleyin veya hangi personel üyelerinin kapasitesi olduğunu görün.

ClickUp Belgeleri: Standart çalışma prosedürlerinizi ve eğitim materyallerinizi, ilgili görevlerin hemen yanında merkezileştirin. Personeliniz, paylaşılan sürücüleri araştırmaya gerek kalmadan her zaman en son protokollere erişebilir.

ClickUp'ın artıları ve eksileri

Artıları:

Görev yönetimi, dokümantasyon ve iletişimi tek bir ClickUp Çalışma Alanı'nda birleştirerek bağlam değiştirmeyi azaltın ve personel verimliliğini artırın .

ClickUp Brain, çalışma alanınızın bağlamını anlayarak özetleme ve içerik taslağı oluşturma işlemlerini gerçekleştiren bir araçtır ve takımınızın zamanını ücretsiz olarak serbest bırakır.

ClickUp Özel Alanları, muayenehanenizin ihtiyaçlarına uygun ş akışları yapılandırın — teknik uzmanlık gerektirmez. ClickUp Görünümleri ve ClickUp Otomasyonları'nı kullanarak— teknik uzmanlık gerektirmez.

Dezavantajları:

Yeni kullanıcılar, tüm özellikleri keşfetmek ve ideal kurulumu bulmak için biraz zamana ihtiyaç duyabilir.

Klinik EHR sistemlerinin yerini almaz ve en iyi şekilde özel sağlık yazılımlarını tamamlayıcı olarak çalışır.

Mobil uygulama deneyimi, bazı gelişmiş özellikler açısından masaüstü sürümünden biraz farklıdır.

ClickUp fiyatlandırması

ClickUp puanları ve yorumları

G2: 4,7/5 (11.100'den fazla yorum)

Capterra: 4,6/5 (4.500'den fazla yorum)

Gerçek kullanıcılar ClickUp hakkında ne diyor?

G2 yorumcusu şunları paylaşmıştır:

💡 Profesyonel İpucu: İşlemlerinizi sorunsuz bir şekilde ölçeklendirmek için, ş akışlarına ClickUp'ın Süper Ajanlarını ekleyin! Süper Ajanları insanlarla birlikte kullanarak, takımınızın en etkili işlerine odaklanmak için daha fazla zamanı olacaktır. İşte Süper Ajanların, ortamdaki yapay zeka takım arkadaşınız olarak sizin yükünüzü hafifleteceği birkaç şey: Kabul triyajı ve görev kurulumu (Formlardan): Her kabul gönderi incelenir, doğru kontrol listesi/şablon uygulanır ve kurallarınıza göre öncelik ve son teslim tarihi belirlenir. Talep, doğru sorumluya (resepsiyon, faturalandırma, bakım koordinasyonu) yönlendirilir, böylece hiçbir zaman atanmamış olarak kalmaz.

Randevu hazırlığı ve ziyaret öncesi koordinasyon: Yaklaşan randevuları izler ve eksiklikleri erken aşamada bildirir (eksik sigorta doğrulaması, sevk, formlar, kayıtlar). Hızlı bir "eksik olanlar + atanan kişiler" güncellemesi yayınlar ve anahtar alanlar eksik olduğunda atanan kişileri uyarır.

Takip ve randevuya gelmeme ş akışları: Ziyaret sonrası ve dış iletişim takip görevlerini (laboratuvarlar, sevkler, kayıt talepleri, yeniden planlama) otomatik olarak oluşturur. "Beklemede" veya SLA'yı geçmiş öğeleri, gözden kaçmamaları için üst düzeye taşır.

Günlük klinik operasyon kontrol kulesi güncellemeleri: Gecikmiş işler, sahibine göre günün öncelikleri ve listelerdeki darboğazlar hakkında günlük özet oluşturur. Yöneticilere, birden fazla panoyu manuel olarak kontrol etmeden dikkat edilmesi gerekenleri hızlı bir görünümle görebilme imkanı sunar. Super Agent'ı kullanma hakkında daha fazla bilgi edinin:

2. athenahealth (Bulut tabanlı uygulamalar için en iyisi)

athenahealth aracılığıyla

Muayenehaneniz, sürekli değişen ödeme kuralları nedeniyle sık sık talep reddiyle karşı karşıya kalıyor ve buna ayak uyduracak personeliniz yok. Bu durum, operasyonel verimliliğinizi olumsuz etkiliyor, gelir döngüsünün yavaşlamasına neden oluyor ve takımınızı hastalara yardım etmek yerine sigorta şirketleriyle saatlerce telefonda konuşmaya zorluyor.

athenahealth, ağ zekası üzerine kurulu bulut tabanlı bir platform sunar. athenaNet, binlerce muayenehaneyi birbirine bağlayarak, toplu verilerini kullanarak faturalandırma kurallarını günceller ve ödeme eğilimlerini gerçek zamanlı olarak belirler. Bu, taleplerinizin diğer muayenehanelerin deneyimlerinden faydalanması ve güncel olmayan bilgilerden kaynaklanan reddedilmelerin azalması anlamına gelir.

Platform, uygulama yönetimini EHR ve hasta katılım araçlarıyla entegre eder. Fatura karmaşıklığını ortadan kaldırmak isteyen uygulamalar için athenahealth, uzmanlarının reddedilen talepleriniz üzerinde sizin için iş yaptığı gelir döngüsü yönetim hizmetleri de sunar.

athenahealth en iyi özellikleri

athenaNet ağ zekası: Ağındaki verileri kullanarak fatura kurallarını sürekli günceller, gönderi öncesinde hataları yakalayarak reddedilme oranını azaltır.

Entegre gelir döngüsü yönetimi: Takımın reddedilen talepleri işlediği ve ödenmemiş bakiyeleri takip ettiği RCM hizmetleri sunarak, faturalandırma karmaşıklığını dış kaynaklara aktarmanıza olanak tanır.

Hasta etkileşim paketi: Online randevu, otomasyonlu hatırlatıcılar ve hasta portalı içerir; resepsiyonun iş yükünü azaltır ve hasta deneyimini iyileştirir.

athenahealth artıları ve eksileri

Artıları:

Ağ tabanlı içgörüler, muayenehanelerin ödeme kuruluşlarının gereksinimlerini güncel tutmasına yardımcı olur.

Faturalandırma yükünü azaltmak isteyen muayenehaneler için yazılımı isteğe bağlı hizmetlerle birleştirir.

Güçlü hasta odaklı araçlar, dijital erişim konusunda modern beklentileri karşılar.

Dezavantajları:

Teklif bazlı fiyatlandırma, satış danışmanlığı olmadan maliyetleri karşılaştırmayı zorlaştırır.

Karmaşık ş akışlarına sahip muayenehaneler için uygulama süreci uzun sürebilir.

Bazı kullanıcılar arayüzün modası geçmiş olduğunu bildiriyor.

athenahealth fiyatlandırması

Özel fiyatlandırma

athenahealth puanları ve yorumları

G2: 3,5/5 (100'den fazla yorum)

Capterra: 3,6/5 (800'den fazla yorum)

Gerçek kullanıcılar athenahealth hakkında ne diyor?

G2 incelemesinde şöyle deniyor:

3. AdvancedMD (Orta boyutlu muayenehaneler için en iyisi)

AdvancedMD aracılığıyla

Orta boyutlu muayenehaneler genellikle kendilerini garip bir orta noktada bulurlar: temel yazılımlar ihtiyaçlarını karşılayamazken, kurumsal çözümler ise aşırı gelir. AdvancedMD bu boşluğu doldurmayı hedefler.

Esneklik ile kullanılabilirlik arasında denge sağlayan, son derece özelleştirilebilir bir uygulama yönetim platformu sunar. Sistem, ş akışlarını, formları ve raporları tam ihtiyaçlarınıza göre özelleştirmenize olanak tanır, bu da onu tek tip bir çözümden daha fazlasına ihtiyaç duyan uygulamalar arasında popüler hale getirir.

Hibrit bakım sunmak için çok önemli olan entegre tele-sağlık hizmetini içerir. Platformun raporlama yetenekleri, finansal ve operasyonel performansı net bir görünürlükle gösteren özelleştirilebilir gösterge panelleriyle öne çıkmaktadır.

AdvancedMD'nin en iyi özellikleri

Özelleştirilebilir şablonlar: Farklı uzmanlık alanlarına uyum sağlayarak, özel ihtiyaçlarınıza uygun şekilde planlama, klinik ve faturalandırma süreçlerini yapılandırın.

Entegre tele-sağlık platformu: Video ziyaretleri sisteme entegre edilmiştir, böylece sanal bakım için planlama, belgeleme ve faturalandırma işlemleri sorunsuz bir şekilde gerçekleştirilir.

Kapsamlı raporlama paketi: Özelleştirilebilir gösterge panelleri ve raporlarla tahsilat oranları ve randevu kullanım oranı gibi anahtar metrikleri izleyin.

AdvancedMD'nin artıları ve eksileri

Artıları:

Sezgisel bir arayüz aracılığıyla kapsamlı özel özelleştirme seçenekleri sunar.

Mobil uygulama, hareket halindeyken programlara ve hasta bilgilerine anlamlı erişim sağlar.

Entegre tele-sağlık, araçların yayılmasını azaltır ve işlemleri basitleştirir.

Dezavantajları:

Özelleştirme seçeneklerinin sayısı nedeniyle ilk kurulum zaman alıcı olabilir.

Bazı kullanıcılar, müşteri desteğinin yanıt sürelerinin tutarsız olabileceğini bildiriyor.

Teklif bazlı fiyatlandırma, satış görüşmesi olmadan bütçe oluşturmayı zorlaştırır.

AdvancedMD fiyatlandırması

Özel fiyatlandırma

AdvancedMD derecelendirmeleri ve yorumları

G2: 3,6/5 (50'den fazla yorum)

Capterra: 3,6/5 (400'den fazla yorum)

Gerçek kullanıcılar AdvancedMD hakkında ne diyor?

G2 yorumcusu şunları paylaşmıştır:

4. NextGen Healthcare (Özel ş akışları gerektiren uzmanlık alanları için en iyisi)

NextGen aracılığıyla

NextGen Healthcare, kardiyoloji, ortopedi ve davranış sağlığı gibi belirli disiplinlere özel klinik ve idari ş Akışları sağlamaya odaklanmaktadır. Bu uzmanlık, kurulum süresini kısaltır ve yazılımın uzmanlarınızın gerçek çalışma şekline uygun olmasını sağlar.

Platform, uygulama yönetimini EHR özellikleriyle birleştirerek klinik ve idari verileri sorunsuz bir şekilde birbirine bağlar. Nüfus sağlığı araçları da uygulamaların hasta panellerini proaktif olarak yönetmesine yardımcı olur, bu da değer temelli bakım programlarına katılanlar için çok önemlidir.

NextGen Healthcare'in en iyi özellikleri

Uzmanlık alanına özel klinik şablonlar: Düzinelerce uzmanlık alanı için önceden oluşturulmuş şablonlar, dokümantasyon süresini azaltır ve ş Akışlarının klinik gereksinimlere uygun olmasını sağlar.

Nüfus sağlığı yönetimi: Bakım eksikliklerini belirleme ve kalite ölçütlerini izleme araçları, değer temelli bakım düzenlemelerinde uygulamaları destekler.

Entegre PM ve EHR: Klinik dokümantasyon ve idari fonksiyonlar ortak bir veri tabanını paylaşır, böylece veri girişinde yinelemeler ortadan kalkar.

NextGen Healthcare'in artıları ve eksileri

Artıları:

Özel muayenehaneler için özel olarak tasarlanmış, daha az özelleştirme gerektirir

Değer odaklı bakım için güçlü destek, kaliteli ödeme programları ile uygulamalara yardımcı olur.

Birleştirilmiş platform, ayrı sistemleri yönetmenin zorluklarını azaltır.

Dezavantajları:

Karmaşık uygulamalar için uygulama birkaç ay sürebilir.

Özelliklerin derinliği, yeni kullanıcılar için zorlu bir öğrenme süreci yaratır.

NextGen'in temel uzmanlık alanları dışındaki uygulamalar için daha az uygun olabilir.

NextGen Healthcare fiyatlandırması

Özel fiyatlandırma

NextGen Healthcare derecelendirmeleri ve yorumları

G2: 3,7/5 (100'den fazla yorum)

Capterra: 4,0/5 (1200+ yorum)

Gerçek kullanıcılar NextGen Healthcare hakkında ne diyor?

Capterra incelemesinde şunlar paylaşılıyor:

5. Tebra (Hasta pazarlama ve yönetimine birlikte ihtiyaç duyan yeni muayenehaneler için en iyisi)

Tebra aracılığıyla

Küçük veya yeni bir muayenehane olarak, yeni hastaları çekmek için hem operasyonel yazılımlara hem de araçlara ihtiyacınız vardır. Muayenehane yönetimi ve pazarlama için ayrı araçları kullanmak pahalı ve karmaşıktır, ayrıca zamanınızın yetmeyeceği başka bir idari iş yaratır. Bu parçalanma, muayenehanenizin durumunu net bir şekilde görmenizi imkansız hale getirir.

Tebra, muayenehane yönetimi (Kareo'dan) ve hasta pazarlamasını (PatientPop'tan) tek bir platformda birleştirerek bu sorunu çözüyor. Operasyonları yönetmek ve hasta tabanını büyütmek isteyen bağımsız muayenehaneler için hepsi bir arada bir çözüm olarak tasarlanmıştır.

Platform, basitleştirilmiş faturalandırma akışları ve özel BT personeli olmayan takımlar için öğrenme eğrisini azaltan sezgisel bir arayüz ile erişilebilirliği ön plana çıkarır. Çevrimiçi itibar yönetimi gibi pazarlama özellikleri, muayenehanenizin markasını oluşturmanıza ve yeni hastalar çekmenize yardımcı olur.

Tebra'nın en iyi özellikleri

Birleştirilmiş PM ve hasta pazarlaması: Çevrimiçi itibarı yönetmek ve yeni hastaları çekmek için araçlar içerir, edinimden bakıma kadar tüm yaşam döngüsünü ele alır.

Basitleştirilmiş faturalandırma ş akışları: Faturalandırma arayüzü, özel faturalandırma personeli olmayan muayenehaneler için tasarlanmıştır ve talep gönderi ve ödeme kaydı işlemlerini kolaylaştırır.

Otomasyonlu hasta iletişimi: Randevu hatırlatıcıları, geri arama mesajları ve inceleme talepleri otomatik olarak çalışır ve ön büro iş yükünü azaltır.

Tebra'nın artıları ve eksileri

Artıları:

Hepsi bir arada yaklaşım, birden fazla tedarikçiyi yönetme ihtiyacını ortadan kaldırır.

Arayüz, teknik bilgisi olmayan kullanıcılar ve BT personeli olmayan muayenehaneler için tasarlanmıştır.

Şeffaf başlangıç fiyatları, ilk bütçelemeyi rakiplere göre daha kolay hale getirir.

Dezavantajları:

Daha büyük veya daha karmaşık muayenehaneler için özellik seti sınırlayıcı olabilir.

Gelişmiş özel özelleştirme seçenekleri, kurumsal platformlara kıyasla sınırlıdır.

Üçüncü taraf araçlarla daha az entegrasyon seçeneği

Tebra fiyatlandırması

Özel fiyatlandırma

Tebra puanları ve yorumları

G2: 4,0/5 (200'den fazla yorum)

Capterra: 3,9/5 (1.200'den fazla yorum)

Gerçek kullanıcılar Tebra hakkında ne diyor?

Capterra kullanıcısının paylaşımı şöyle:

💡 Profesyonel İpucu: ClickUp Brain MAX (ClickUp'ın yapay zeka destekli masaüstü yardımcısı), araçlar arasında hızlıca geçiş yaparken bilgi bulma ve eylemleri yakalama zorluğunu azalttığı için tıbbi uygulama takımları için özellikle kullanışlıdır. Birden fazla ClickUp listesini, dosyayı ve bağlı uygulamayı araştırmak yerine, ClickUp, web ve bağlı araçları tek bir yerden arayın, böylece gün ortasında bir soru ortaya çıktığında doğru giriş görevini, politika belgesini veya operasyon kontrol listesini hızlı bir şekilde bulabilirsiniz.

Daha da iyisi, Talk to Text sesinizi bilgisayarınızdaki hemen hemen her metin kutusunda düzgün bir metne dönüştürür , bu da elleriniz meşgul olduğunda idealdir: hızlı bir takip notu, dahili bir devretme veya bir görev güncellemesi dikte edebilir ve bunun işin yapıldığı yerde hemen kaydedilmesini sağlayabilirsiniz.

6. SimplePractice (Küçük davranış sağlığı muayenehaneleri için en iyisi)

SimplePractice aracılığıyla

SimplePractice, özellikle bireysel ve küçük davranış sağlığı muayenehaneleri için tasarlanmıştır. Özelliğin derinliğinden çok basitliği ön plana çıkaran felsefesi sayesinde, idari personele ihtiyaç duymadan randevu planlama, dokümantasyon, faturalandırma ve tele-sağlık hizmetlerini yönetebilirsiniz.

Telehealth, platformun ek bir parçası değil, temel bir parçasıdır ve video oturumları doğrudan takviminizden başlatılabilir. Müşteri portalı, hastaların kendi kayıt evraklarını ve randevu rezervasyonlarını kendileri halletmelerini sağlayarak, gününüzü tüketen gidip gelme işlerini azaltır.

SimplePractice'in en iyi özellikleri

Yerleşik tele-sağlık: Video oturumları platforma sorunsuz bir şekilde entegre edilmiştir ve ayrı bir satıcı veya oturum açma gerektirmez.

Müşteri portalı: Müşterilerin kayıt işlemlerini yapmaları, randevu almaları ve güvenlik mesajları göndermeleri için bir self servis portalı.

Kolaylaştırılmış sigorta faturalandırma: Tek başına çalışan pratisyenlerin ihtiyaç duyduğu sigorta dosyalama temel bilgilerini karmaşık bir şekilde ele almadan kapsar.

SimplePractice'in artıları ve eksileri

Artıları:

Platformun tamamı, yönetici personel olmadan muayenehanelerini işleten pratisyenler için tasarlanmıştır.

Telehealth, platform içinde sorunsuz bir şekilde iş yapar, hantal bir entegrasyon olarak değil.

Şeffaf fiyatlandırma kademeleri, bütçelemeyi kolaylaştırır.

Dezavantajları:

Birkaç sağlayıcıdan daha fazla büyüyen uygulamalar için sınırlı ölçeklenebilirlik

Sigorta faturalandırma özellikleri, özel RCM platformlarına kıyasla temel düzeyde

Basitliği korumak için özelleştirme seçenekleri kasıtlı olarak sınırlandırılmıştır.

SimplePractice fiyatlandırması

Başlangıç: 3 ay boyunca aylık 24,50 $, ardından aylık 49 $

Essential: 3 ay boyunca aylık 39,50 $, ardından aylık 79 $

Artı: 3 ay boyunca aylık 49,50 $, ardından aylık 99 $

SimplePractice puanları ve yorumları

G2: 4. 1/5 (100'den fazla yorum)

Capterra: 4,6/5 (2.600'den fazla yorum)

Gerçek kullanıcılar SimplePractice hakkında ne diyor?

Capterra yorumcusu şöyle diyor:

7. CureMD (Hepsi bir arada bulut tabanlı tıbbi uygulama yönetimi için en iyisi)

CureMD aracılığıyla

Bir muayenehane EHR, faturalandırma ve muayenehane yönetimi için birbirinden bağımsız sistemler kullandığında, veriler birden fazla yere yeniden girilmelidir. Bu da hatalara yol açar, zaman kaybına neden olur ve klinik notlar ile faturalandırma talepleri arasında sinir bozucu tutarsızlıklar yaratır. Bu iş yükü, verimli çalışmayı imkansız hale getirir.

CureMD, EHR, uygulama yönetimi ve tıbbi faturalandırmayı tek bir sistemde birleştiren kapsamlı, hepsi bir arada bulut platformuyla bu sorunu çözüyor. Bir kez girilen veriler, belgeleme ve kodlamadan talep gönderi akışına kadar tüm akış boyunca sorunsuz bir şekilde akar.

Platform, AI destekli dokümantasyon kullanarak ilgili kodları önererek ve eksiklikleri belirleyerek sağlayıcıların notları daha hızlı tamamlamasına yardımcı olur. Entegre clearinghouse, talep gönderi ve izlemesini gerçekleştirirken, gerçek zamanlı uygunluk doğrulaması, sorun haline gelmeden önce kapsam sorunlarını tespit eder.

CureMD'nin en iyi özellikleri

Birleştirilmiş EHR, PM ve faturalandırma: Üç fonksiyon da ortak bir veri tabanı üzerinde paylaşım yapar, böylece yinelenen girdiler ortadan kalkar ve klinik belgelerin faturalandırmayı desteklemesi sağlanır.

AI destekli klinik dokümantasyon: Sistem, ilgili kodları önerir ve dokümantasyon eksikliklerini belirleyerek sağlayıcıların notları daha verimli bir şekilde tamamlamasına yardımcı olur.

Entegre bilgi merkezi: Talep gönderi, izleme ve red yönetimi, gerçek zamanlı uygunluk doğrulaması ile platform içinde gerçekleştirilir.

CureMD'nin artıları ve eksileri

Artıları:

Gerçek tümü bir arada entegrasyon, hataları azaltır ve ayrı sistemleri yönetmenin zorluklarını ortadan kaldırır.

AI dokümantasyon desteği, sağlayıcıların daha verimli bir şekilde dokümantasyon yapmasına ve doğru kodlama yapmasına yardımcı olur.

Kapsamlı clearinghouse entegrasyonları, talep yönetimini basitleştirir.

Dezavantajları:

Kapsamlı özellik seti, yeni kullanıcılar için bir öğrenme eğrisi oluşturur.

Karmaşık uygulamalar için uygulama birkaç ay sürebilir.

Teklif bazlı fiyatlandırma, maliyetleri anlamak için satış konuşmaları gerektirir.

CureMD fiyatlandırması

Özel fiyatlandırma

CureMD derecelendirmeleri ve yorumları

G2: 3,8/5 (50'den fazla yorum)

Capterra: 3,6/5 (80+ yorum)

Gerçek kullanıcılar CureMD hakkında ne diyor?

Capterra incelemesinde şunlara bahsedilmiştir:

8. eClinicalWorks (Çoklu sağlayıcı, çoklu konum uygulamaları için en iyisi)

eClinicalWorks aracılığıyla

eClinicalWorks, kapsamlı EHR ve uygulama yönetimi özelliklerine ihtiyaç duyan büyük muayenehaneler ve sağlık sistemleri için geliştirilmiştir. Yüksek hasta hacimleri için tasarlanmış özellikleriyle karmaşık çoklu sağlayıcı ve çoklu konum operasyonlarını yönetir.

Entegre yaklaşımı, klinik dokümantasyon, planlama, faturalandırma ve hasta katılımının hepsinin ortak bir platformu paylaşımı anlamına gelir. Nüfus sağlığı yönetim araçları, bakım eksikliklerini belirlemenize ve tüm hasta panelinizdeki kronik koşulları yönetmenize yardımcı olan anahtar farklılık unsurudur.

eClinicalWorks'ün en iyi özellikleri

Nüfus sağlığı yönetimi: Değer temelli bakımı desteklemek için bakım eksikliklerini belirleme, kronik hastalıkları yönetme ve kalite ölçütlerini izleme araçlarını içerir.

Entegre EHR ve uygulama yönetimi: Klinik ve idari fonksiyonlar ortak bir platformda paylaşım yapar ve verilerin akışı aralarında sorunsuz bir şekilde gerçekleşir.

Kapsamlı hasta katılımı: Hasta portalı, tele-sağlık özellikleri ve otomasyonla çalışan iletişim araçları, modern hasta beklentilerini karşılar.

eClinicalWorks'ün artıları ve eksileri

Artıları:

Büyük, çok konumlu muayenehanelerin karmaşıklığını yönetmek için tasarlanmıştır.

Güçlü nüfus sağlığı araçları, değer odaklı bakım programlarında başarıyı destekler.

Kapsamlı entegrasyonlar, tedarikçi yönetiminin karmaşıklığını azaltır.

Dezavantajları:

Platformun derinliği, yeni personel için önemli bir öğrenme eğrisi oluşturur.

Uygulama karmaşıktır ve özel BT kaynaklarına sahip kuruluşlar için en uygunudur.

Bazı kullanıcılar, arayüzün yeni rakiplere kıyasla eski olduğunu belirtiyor.

eClinicalWorks fiyatlandırması

Özel fiyatlandırma

eClinicalWorks derecelendirmeleri ve yorumları

G2: 3,6/5 (100'den fazla yorum)

Capterra: 3,3/5 (300'den fazla yorum)

Gerçek kullanıcılar eClinicalWorks hakkında ne diyor?

G2 yorumcusu şunları paylaşmıştır:

9. PracticeSuite (Çok uzmanlıklı muayenehaneleri yönetmek için en iyisi)

PracticeSuite aracılığıyla

PracticeSuite, hem tıbbi uygulamalara hem de bunları destekleyen faturalandırma şirketlerine hizmet veren bulut tabanlı bir platform sunar. Bu çift odak, karmaşık faturalandırma durumlarını yönetebilmesini ve yazılımınızı değiştirmeden faturalandırma modelinizi değiştirme esnekliği sunmasını sağlar.

Platform, yapılandırılabilir ş akışlarıyla birden fazla uzmanlık alanını destekler. RCM özellikleri arasında talep temizleme ve red yönetimi bulunurken, hasta portalı self servis planlama ve iletişimi yönetir.

PracticeSuite'in en iyi özellikleri

Çift uygulama ve faturalandırma şirketi desteği: Platform, hem tıbbi uygulamalar hem de üçüncü taraf faturalandırıcılar için tasarlanmıştır ve gelir döngünüzü yönetme konusunda esneklik sunar.

Kapsamlı RCM yetenekleri: Talep temizleme, red yönetimi ve ayrıntılı finansal raporlama gibi özellikler, etkili gelir yönetimi için gerekli araçları sağlar.

Çoklu uzmanlık destek hizmeti: Yapılandırılabilir ş Akışları ve şablonlar, ayrı platformlara ihtiyaç duymadan farklı uzmanlık gereksinimlerini karşılar.

PracticeSuite'in artıları ve eksileri

Artıları:

Platform, hem şirket içi hem de dış kaynaklı fatura modelleri için uygundur.

Fatura ve talep yönetimi özellikleri kapsamlıdır ve özel RCM platformlarıyla rekabet edebilir düzeydedir.

Bulut tabanlı erişim, uzaktan işleri ve çok konumlu operasyonları destekler.

Dezavantajları:

Arayüz, bazı rakiplerine göre daha az modern görünebilir.

Uygulama desteği ile ilgili kullanıcı deneyimleri değişiklik gösterebilir.

Teklif bazlı fiyatlandırma, maliyet ayrıntılarını öğrenmek için satış konuşması gerektirir.

PracticeSuite fiyatlandırması

Özel fiyatlandırma

PracticeSuite puanları ve yorumları

G2: 4,2/5 (20'den fazla yorum)

Capterra: 4,0/5 (30'dan fazla yorum)

Gerçek kullanıcılar PracticeSuite hakkında ne diyor?

Capterra yorumc usu şunları paylaşmıştır:

10. DrChrono (Mobil cihazları öncelikli olarak kullanan sağlık takımları için en iyisi)

DrChrono aracılığıyla

Sağlık takımları, gerçek bakım noktası dokümantasyonunu mümkün kılan ve tabletler ile akıllı telefonlarda tam fonksiyonellik sağlayan, mobil cihazlara öncelik veren bir çözüme ihtiyaç duyar.

DrChrono, mobil cihazlara öncelik veren bir tasarımla geliştirilmiştir ve dokunmatik etkileşim için optimize edilmiş iPad'e özgü bir arayüze sahiptir. Bu, sağlayıcıların bakım noktasında görevleri çizelgelemelerine ve yönetmelerine olanak tanıyarak hem verimliliği hem de hasta katılımını artırır.

Platform, EHR ve uygulama yönetimini entegre faturalandırma ile birleştirir. Ayrıca, kendi entegrasyonlarını oluşturmak için teknik kaynaklara sahip uygulamalar için özelleştirilebilir tıbbi formlar ve bir API sunar.

DrChrono'nun en iyi özellikleri

iPad'e özel tasarım: Platform mobil cihazlar için geliştirildi, bu nedenle dokunmatik etkileşimler ve mobil ş Akışları doğal ve kusursuz bir şekilde hissedilir.

Özelleştirilebilir tıbbi formlar: Muayenehaneler, belirli klinik ş Akışlarına uygun kendi dokümantasyon şablonlarını oluşturabilir.

API erişimi: Teknik açıdan bilgili muayenehaneler için API, platformun yeteneklerini genişleten özel entegrasyonlar ve ş akışları sağlar.

DrChrono'nun artıları ve eksileri

Artıları:

Sağlayıcılar, tabletlerde tüm klinik ve idari akışları tamamlayabilirler.

Platform, hassas ş akışı ihtiyaçlarına uyacak şekilde yüksek düzeyde özelleştirilebilir.

Geliştirici dostu API, özel entegrasyonlara olanak tanır.

Dezavantajları:

Esneklik, anahtar teslimi çözümlerden daha fazla kurulum ve yapılandırma süresi gerektirir.

Faturalandırma özellikleri, karmaşık RCM ihtiyaçları olan muayenehaneler için yeterince güçlü olmayabilir.

Bazı kullanıcılar, müşteri desteğinin yanıt sürelerinin tutarsız olabileceğini bildiriyor.

DrChrono fiyatlandırması

Özel fiyatlandırma

DrChrono puanları ve yorumları

G2: 3,4/5 (40'tan fazla yorum)

Capterra: 4,0/5 (400'den fazla yorum)

Gerçek kullanıcılar DrChrono hakkında ne diyor?

G2 yorumcusu şunları paylaşmıştır:

Evrak işlerine boğulmayı bırakın ve hastalara odaklanmaya başlayın

Doğru tıbbi uygulama yönetim yazılımı, tamamen uygulamanızın boyutuna, uzmanlık alanına ve anahtar operasyonel zorluklarına bağlıdır. Athenahealth ve NextGen Healthcare gibi özel platformlar, derin klinik entegrasyonlara ihtiyaç duyan uygulamalar için mükemmeldir, SimplePractice ve Tebra gibi daha basit çözümler ise kullanım kolaylığına değer veren tek başına çalışan pratisyenler için idealdir.

İdari yükü azaltan ve personelinizin hasta bakımına daha fazla zaman ayırmasını sağlayan bir çözüm bulmak çok önemlidir. Randevu hatırlatıcılarını otomasyonla otomatikleştirerek veya talepleri kolaylaştırarak olsun, en iyi araç takımınızın her gün gerçekten kullanacağı araçtır.

İdari iş akışlarına düzen getirmek isteyen muayenehaneler için (personel koordinasyonu, görev izleme ve tekrarlayan süreçlerin otomasyonu) ClickUp, özel sağlık yazılımlarını tamamlayan esnek bir temel sağlar. Ücretsiz olarak başlayın ve AI destekli iş akışı yönetiminin muayenehanenizi yavaşlatan operasyonel kaosu nasıl azaltabileceğini görün.

Sık Sorulan Sorular

Uygulama yönetimi yazılımı, planlama ve faturalandırma gibi idari fonksiyonları yerine getirirken, EHR sistemleri hasta sağlık kayıtları ve ziyaret notları gibi klinik belgeleri yönetir. Birçok modern platform her ikisini de entegre eder, ancak uygulamada farklı temel amaçlara hizmet ederler.

ClickUp gibi genel proje yönetimi araçları, idari ş Akışlarını ve personel koordinasyonunu etkili bir şekilde yönetebilir. Ancak, tıbbi faturalandırma veya klinik dokümantasyon gibi özel fonksiyonların yerini almazlar, bu nedenle en iyi yaklaşım genellikle her iki yazılım türünü birleştirmektir.

AI, randevu hatırlatıcıları ve talep temizleme gibi tekrarlayan görevleri otomasyonla gerçekleştirir. Daha gelişmiş AI, kodlar önererek ve hasta bilgilerini özetleyerek klinik dokümantasyona da yardımcı olabilir, böylece personelin zamanını alan manuel işleri azaltır.

Küçük muayenehaneler temel operasyonel ihtiyaçlara odaklanmalıdır: otomatik hatırlatıcılarla güvenilir randevu planlama, basit faturalandırma, hasta iletişim araçları ve bulut tabanlı erişilebilirlik. Kullanım kolaylığı, kullanmayacağınız uzun bir kurumsal özellik listesinden genellikle daha önemlidir.