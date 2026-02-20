[Yıl]'ın En İyi 10 Yapılandırma Yönetimi Aracı

Doğru yapılandırma yönetimi aracını seçmek kafa karıştırıcı olabilir. Onlarca araç benzer özellikler vaat ederken, sadece birkaçı gerçekten sonuç verir. Bu kılavuzda, bugün mevcut olan en iyi yapılandırma yönetimi sistemlerini araştırdık, karşılaştırdık ve inceledik.

DevOps mühendisi, platform ekibi lideri veya takımlar arasında ortamları standartlaştıran BT operasyonları yöneticisi olun, bu makale net bir seçim yapmanıza yardımcı olacaktır.

Yapılandırma yönetimi araçları, BT altyapınız genelinde tutarlı ayarların, yazılım sürümlerinin ve sistem durumlarının bakımını otomasyonla otomatikleştirir. Bu, sunuculardan ağlara, bulut ortamlarından konteynerlere kadar her şeyi içerir.

DevOps takımları, sistem yöneticileri ve BT operasyon uzmanları, manuel yapılandırma hatalarını ortadan kaldırmak ve her ortamın aynı şekilde çalışmasını sağlamak için bu araçları kullanır.

Yapılandırma yönetim sistemlerinin eksikliği kaçınılmaz olarak yapılandırma sapmasına neden olur. Bu, bir sistemin nasıl yapılandırılması gerektiği ile gerçek durumu arasında kademeli, genellikle görünmez bir sapmadır.

Basitçe söylemek gerekirse, bu sapma, dağıtım hatalarının ve güvenlik açıklarının başlıca nedenidir. Ayrıca, testlerde çalışan bir şeyin üretimde neden aniden bozulduğunu bulmak için sayısız saatler harcamanızın nedeni de budur.

🧠 İlginç Bilgi: Tam yığın gözlemlenebilirliği sağlayan kuruluşlar, rakiplerine göre %79 daha az kesinti süresi bildiriyor. Bu da, uygun yapılandırma görünürlüğü ve uygulamasının bu üretim sorunlarını önemli ölçüde azalttığını gösteriyor.

Araç En iyisi En iyi özellikler Fiyatlandırma* ClickUp Her boyutundaki takım için yapay zeka destekli yapılandırma ş akışları ve DevOps proje yönetimi ClickUp Brain ve Super Agents, bağlam farkında yapay zeka kullanarak karmaşık altyapı kararlarını otomasyonla otomatikleştirir. Ücretsiz plan mevcuttur; kurumsal işletmeler için özelleştirme seçenekleri mevcuttur. Ansible Basit YAML sözdizimi ile ajansız otomasyon arayan orta ölçekli ve kurumsal takımlar Hizmet arızalarına gerçek zamanlı otomasyonlu yanıtlar için Olay Odaklı Ansible (EDA) Özel fiyatlandırma Puppet Binlerce uzun ömürlü sunucuyu ve sürekli uyumluluğu yöneten büyük kurumsal takımlar Yapılandırma sapmalarını otomatik olarak algılayan ve düzelten sürekli durum uygulama Ücretsiz plan mevcuttur; Ticari kullanım için özel fiyatlandırma Chef Ayrıntılı, Ruby tabanlı kontrole ihtiyaç duyan orta ölçekli pazardan kurumsal pazara kadar uzanan geliştirme takımları Uyumluluk ve güvenlik gereksinimlerini kod olarak tanımlamak için Chef InSpec Ücretli planlar yıllık 59 $/düğümden başlar. Terraform Çoklu bulut altyapısını sağlayan ve yöneten platform takımları Uygulamadan önce plan akışı ile bulut mimarisi değişikliklerini yürütmeden önce önizleyin Özel fiyatlandırma SaltStack Yüksek hızda, etkinlik odaklı ve büyük ölçekli koordinasyon gerektiren büyük kurumsal takımlar Binlerce düğümde neredeyse anında paralel yürütme için ZeroMQ tabanlı etkinlik veriyolu Özel fiyatlandırma CFEngine Uç cihazlarda hafif, kendi kendini onaran altyapıyı yöneten dağıtılmış takımlar Merkezi sunucu bağlantısı olmasa bile sistem durumunu koruyan otonom aracılar Özel fiyatlandırma Docker Konteyner görüntüsü yapılandırmasını ve taşınabilirliği standartlaştıran geliştirme takımları Uygulamaların tüm ortamlarda aynı şekilde çalışmasını sağlayan katmanlı görüntü mimarisi Ücretsiz plan mevcuttur; Ücretli planlar 11 $/kullanıcı/ay'dan başlar. Kubernetes Bildirimsel konteyner dağıtımlarını ve kendi kendini onarma özelliğini yöneten orta ölçekli pazardan kurumsal takımlara kadar ConfigMaps ve Secrets, ortama özgü ayarları konteyner kodundan ayırır. Özel fiyatlandırma Jira Hizmet Yönetimi Orta ölçekli pazardan kurumsal ITSM takımlarına kadar yapılandırma öğelerini ve resmi değişiklikleri izleyenler Altyapı bileşenlerini ve bunların hizmet bağımlılıklarını izlemek için entegre CMDB Ücretsiz plan mevcuttur; Ücretli planlar 7,91 $/kullanıcı/ay'dan başlar.

Yanlış yapılandırma yönetimi aracını seçmek, analiz felcine veya maliyetli bir hataya yol açabilir. Takımınız için çok karmaşık olan ve bu nedenle benimsenme oranı düşük olan bir araç veya çok basit olan ve altı ay içinde yetersiz kalacak bir araç seçebilirsiniz. Doğru araç, tamamen altyapınızın karmaşıklığına, takımınızın uzmanlığına ve operasyonel hedeflerinize bağlıdır.

Temel otomasyonun ötesinde, her bir aracın belirli ortamınızı nasıl işlediğini değerlendirmeniz gerekir; bu ortam ister bulut tabanlı Kubernetes kümeleri, ister eski Windows sunucuları veya ağ cihazları olsun. Öğrenme eğrisi de önemlidir.

Doğru seçimi yapmak için şu anahtar değerlendirme kriterlerine odaklanın:

Aracısız ve aracı tabanlı mimari: Aracısız araçlar, SSH gibi mevcut protokolleri kullanarak makinelere bağlanır ve bu da kurulumu basitleştirir. Aracı tabanlı araçlar, her makineye yazılımın yüklenmesini gerektirir, bu da daha kalıcı bağlantılar ve sürekli uygulama sağlar.

Bildirimsel ve emirsel yaklaşım: Bildirimsel bir araç, istediğiniz son durumu tanımlamanıza olanak tanır ve araç bunu nasıl başaracağınızı belirler. Emirsel bir araç ise, yürütmek için adım adım komutları tam olarak yazmanızı gerektirir.

İdentite: İstenmeyen değişikliklere neden olmadan aynı yapılandırmayı birden çok kez çalıştırabilir ve güvenilir, otomasyonlu ardışık düzenler oluşturabilirsiniz.

Ölçeklenebilirlik ve performans: Araç, yüzlerce veya binlerce sistemi aynı anda yönetirken nasıl bir performans gösterdiğini değerlendirin.

Ekosistem ve topluluk: Önceden oluşturulmuş modüllerden oluşan sağlam bir kütüphane ve aktif bir topluluk sayesinde her şeyi sıfırdan yazmak zorunda kalmazsınız.

CI/CD boru hatları ile entegrasyonlar: Modern DevOps ş akışları , Jenkins, GitLab veya GitHub Actions gibi platformlara doğrudan bağlanan araçlar gerektirir.

Uyumluluk ve denetim yetenekleri: Düzenlemelere tabi bir sektörde çalışıyorsanız, yerleşik raporlama, değişiklik izleme ve politika uygulama özelliklerine sahip araçları tercih edin.

📮 ClickUp Insight: Her 4 çalışandan 1'i, iş yerinde bağlam oluşturmak için dört veya daha fazla araç kullanıyor. Önemli bir ayrıntı bir e-postada gömülü, bir Slack konu dizisinde genişletilmiş ve ayrı bir araçta belgelenmiş olabilir, bu da takımların işlerini yapmak yerine bilgi aramakla zaman kaybetmelerine neden olur. ClickUp, tüm iş akışınızı tek bir platformda birleştirir. ClickUp E-posta Proje Yönetimi, ClickUp Sohbet, ClickUp Belgeler ve ClickUp Brain gibi özelliklerle her şey bağlantı, senkronizasyon ve anında erişim ile kalır. "İşle ilgili işlere" veda edin ve verimlilik zamanınızı geri kazanın. 💫 Gerçek Sonuçlar: Takımlar, ClickUp'ı kullanarak eski bilgi yönetimi süreçlerini ortadan kaldırarak her hafta 5 saatten fazla zaman kazanabilirler. Bu, kişi başına yıllık 250 saatten fazla zamandır. Takımınızın her çeyrekte fazladan bir hafta verimlilikle neler yaratabileceğini hayal edin!

En iyi yapılandırma yönetimi araçları için en iyi önerilerimiz şunlardır:

ClickUp'ta yazılımları nasıl inceliyoruz? Editör takımımız şeffaf, araştırma destekli ve satıcıdan bağımsız bir süreç izler, bu nedenle önerilerimizin gerçek ürün değerine dayandığından emin olabilirsiniz. ClickUp'ta yazılımları nasıl incelediğimize dair ayrıntılı bir özet bulabilirsiniz.

1. ClickUp (Yapılandırma yönetimi ş akışlarını ve DevOps projelerini koordine eden takımlar için en iyisi)

ClickUp'ı ücretsiz edinin ClickUp'ın birleştirilmiş AI çalışma alanında projelerinizi, toplantı notlarınızı, belgelerinizi ve görevlerinizi merkezileştirin.

Yapılandırma aracınız sistem durumunu uygular. Peki, bu değişikliğin arkasındaki kararı nereden izlersiniz? ClickUp, altyapınızın etrafındaki operasyonel katman haline gelir.

SaaS Sprawl'ı (bir sistemde yapılandırma uygulamalarını, başka bir sistemde onayları ve üçüncü bir sistemde belgeleri izleme süreci) geride bırakan birleşik bir AI Çalışma Alanı 'dır. Bunun yerine, tüm değişiklik yaşam döngüsünü tek bir ekosistem içinde yönetirsiniz.

📌 Örneğin, bir üretim yapılandırma güncellemesini kimin onayladığını ve bunun hangi sistemleri etkilediğini görmek için başka bir araca geçmenize gerek yoktur. ClickUp, siz aktif olarak izlemiyor olsanız bile bu bilgileri ilgili ClickUp Görevine otomatik olarak kaydeder. ClickUp Görevi, o iş öğesiyle ilgili tüm güncellemeleri izlemek için tek doğru kaynak haline gelir.

Doğal dil AI otomasyon oluşturucu ile özel ClickUp Otomasyonları oluşturun

ClickUp Otomasyonları, altyapı çalışmalarını yavaşlatan manuel takip işlemlerini ortadan kaldırır. Bir yapılandırma isteği Onaylandı durumuna geçtiğinde, otomasyonlar dağıtım takımını bilgilendirebilir, ilgili ortam görevlerini güncelleyebilir ve denetim izlemesi için eylemi günlüğe kaydedebilir. Tetikleyicileri ve eylemleri tanımladıktan sonra, ş akışı kendi kendine ilerler.

Sistem, çalışma alanınızı sizin kadar iyi bilir! Örneğin, ClickUp'ın bağlantılı yapay zeka dokusu ClickUp Brain, gerçek çalışma alanı verilerinizin üzerinde çalışır.

ClickUp Brain'e sorular sorarak çalışma alanı bağlamına dayalı kritik kararlar alın.

Bir dağıtım planını incelerken veya bir olayı araştırırken, wiki'leri ve sohbet konularıını aramak zorunda kalmadan ilgili çalışma kitaplarını veya benzer biletleri görüntüleyebilirsiniz. AI, işin içine gömülü olduğu için işi anlar.

ClickUp Super Agents'ın bir adım daha ileri gittiği alan, bir sonraki adımın önceden tahmin edilemediği yapılandırma yönetimi senaryolarıdır.

Kural tabanlı otomasyonların aksine, Süper Ajanlar bağlamı yorumlayabilir, kararlar alabilir ve deneyimli bir altyapı mühendisi gibi birden fazla sistemde işlem yapabilir.

ClickUp'ta AI takım arkadaşlarını, yani Süper Ajanları yapılandırarak işi uçtan uca otomasyonla otomatikleştirin.

İşte bunun pratikte nasıl göründüğü 👇

Bir yapılandırma değişikliği talebi onaylanır. Süper Ajan şunları yapabilir:

Talep ayrıntılarını inceleyin ve hangi ortamların etkilendiğini belirleyin (üretim ve hazırlık ortamı, bölge, hizmet bağımlılıkları).

Geçmiş olayları veya benzer değişiklikleri çapraz kontrol ederek riskleri işaretleyin (örneğin, "bu parametre geçen çeyrekte bir geri dönüşe neden oldu").

İlgili yapılandırma görevlerini otomatik olarak güncelleyin , doğru çalışma kitabını ek dosya olarak ekleyin ve sahibine önerilen doğrulama adımlarını bildirin.

Denetim kayıtlarını oluşturun veya güncelleyin ve değişikliklerin sadece yapıldığını değil, neden yapıldığını da insan tarafından okunabilir bir özetle belirtin.

Tüm bunlar, ş akışının her dalını açıkça tanımlamanıza gerek kalmadan gerçekleşir.

Süper Ajanlar, ClickUp Brain'in çalışma alanı genelindeki anlayışının üzerinde çalıştıkları için, sadece görevleri ilerletmekle kalmaz, aynı zamanda iş hakkında da mantıklı kararlar alırlar. Hangi hizmetlerin genellikle birlikte bozulduğunu, hangi yapılandırmaların onay gerektirdiğini ve geçmişteki örüntülere göre hangi takımların sürece dahil edilmesi gerektiğini bilirler.

Sonuç? Yapılandırma yönetimi kırılgan olmaktan çıkıp uyarlanabilir hale gelir. Artık sınır durumlar için düzinelerce "eğer-bu-o-zaman" kuralını sürdürmek zorunda kalmazsınız.

ClickUp gösterge panelleri ile karmaşık verileri görselleştirin

Eylemlerinizin etkisini görmek için ClickUp gösterge paneliyi açabilirsiniz.

Ortamlar genelinde yapılandırma faaliyetlerinin gerçek zamanlı bir anlık görüntüsünü sunar. Hangi değişikliklerin onay beklediğini, hangi dağıtımların ilerleme kaydettiğini, hangi ortamların en yüksek riski taşıdığını ve darboğazların nerede oluştuğunu görebilirsiniz. Hepsi tek bir birleşik dijital Çalışma Alanı’nda.

💡 Profesyonel İpucu: Çoğu yapılandırma sapması, değişikliğin nedeni sohbet konusunda gizli kalırken, nasıl yapıldığı terminalde gizli kaldığı için meydana gelir, ancak ClickUp Brain MAX, bu boşluğu doldurmak için takımınızın masaüstü AI yardımcısı olarak görev yapar. Talk to Text özelliğini kullanarak, yüksek baskı altındaki kesintiler sırasında kritik altyapı bağlamını yakalayabilir ve metin yazmaya göre 4 kat daha hızlı bir şekilde sonradan analizler dikte edebilirsiniz. Ayrıca, kurumsal aramayi kullanarak takımlar, GitHub ve Google Drive gibi tüm entegre uygulamalarda PR ayrıntılarını ve değişkenleri anında görüntüleyerek haftada 1,1 gün kazanır. Bu birleşik yaklaşım, bağlantısı kesilmiş transkripsiyon ve arama araçlarını tek bir AI süper uygulamayla değiştirmenize olanak tanır, genel giderleri azaltır ve tüm değişiklik yaşam döngüsünün görünürlük ve güvenlik açısından kalmasını sağlar.

ClickUp'ın en iyi özellikleri

ClickUp görevleri : Her yapılandırma değişikliğini, sahipleri, öncelikleri, bağımlılıkları ve Önerildi → Onaylandı → Dağıtıldı gibi özel durumları olan yapılandırılmış bir göreve dönüştürün. Her yapılandırma değişikliğini, sahipleri, öncelikleri, bağımlılıkları ve Önerildi → Onaylandı → Dağıtıldı gibi özel durumları olan yapılandırılmış bir göreve dönüştürün.

ClickUp Forms : Yapılandırma taleplerini yapılandırılmış giriş formları aracılığıyla yakalayın. Her gönderi, doğru alanlar, atanan kişiler ve aciliyet ile otomatik olarak bir görev oluşturur. Yapılandırma taleplerini yapılandırılmış giriş formları aracılığıyla yakalayın. Her gönderi, doğru alanlar, atanan kişiler ve aciliyet ile otomatik olarak bir görev oluşturur.

ClickUp Takvim : Öncelik ve son tarihlere göre dağıtım işleri için zamanı otomatik olarak bloke edin. Planlar değiştikçe ayarlanan tek bir programda lansmanlar, dondurma pencereleri ve toplantılar yer alır. Öncelik ve son tarihlere göre dağıtım işleri için zamanı otomatik olarak bloke edin. Planlar değiştikçe ayarlanan tek bir programda lansmanlar, dondurma pencereleri ve toplantılar yer alır.

ClickUp Gantt Charts : Yapılandırma uygulamalarını, açık bağımlılıklar içeren zaman çizelgeleri olarak görselleştirin. Bir görevini taşıyın ve sonraki tarihler otomatik olarak güncellenir, böylece üretim aşamasına geçmeden önce etkisini görebilirsiniz. Yapılandırma uygulamalarını, açık bağımlılıklar içeren zaman çizelgeleri olarak görselleştirin. Bir görevini taşıyın ve sonraki tarihler otomatik olarak güncellenir, böylece üretim aşamasına geçmeden önce etkisini görebilirsiniz.

ClickUp'ın artıları ve eksileri

Artıları:

Birleştirilmiş Çalışma Alanı, bilet sistemleri, wiki'ler ve sohbet araçları arasında bağlam geçişini ortadan kaldırır.

ClickUp Kanban panoları , ClickUp Gantt grafikleri ve ClickUp Liste Görünümü gibi esnek görünümler her türlü iş akışı için uyum sağlar.

AI destekli arama, görevler, belgeler ve yorumlar genelinde kurumsal bilgileri ortaya çıkarır.

Dezavantajları:

Kapsamlı özellik seti, yeni takımlar için bir öğrenme eğrisi oluşturabilir.

Mobil uygulama, masaüstü ve web sürümlerine göre daha az özelliğe sahiptir.

ClickUp fiyatlandırması

ClickUp puanları ve yorumları

G2: 4,7/5 (10.500'den fazla yorum)

Capterra: 4,6/5 (4.000'den fazla yorum)

Gerçek kullanıcılar ClickUp hakkında ne diyor?

Bir Capterra kullanıcısı ClickUp hakkındaki düşüncelerini paylaştı:

Proje ve takım işbirliği, süreç otomasyonu ve görev yönetimi için hepsi bir arada platform. Yüksek düzeyde özelleştirilebilir.

Proje ve takım işbirliği, süreç otomasyonu ve görev yönetimi için hepsi bir arada platform. Yüksek düzeyde özelleştirilebilir.

2. Ansible (Basit YAML sözdizimi ile ajansız otomasyon için en iyisi)

via Ansible

Ansible, "ajan içermeyen" olmasıyla yapılandırma yönetiminin önündeki engelleri ortadan kaldırır. Bu, altyapınızda ekstra yazılımlar dağıtıp bakımını yapmanıza gerek kalmadan, mevcut SSH bağlantılarınızı kullanarak sunucu yapılandırmalarını hemen otomasyonla gerçekleştirmeye başlayabileceğiniz anlamına gelir.

Push modeli, görevleri talep üzerine yürütür ve değişikliklerin ne zaman gerçekleşeceğini açıkça kontrol etmek isteyen takımlar için idealdir.

Ansible'ın en iyi özellikleri

Event-Driven Ansible (EDA): "Eğer-bu-olursa-o-olur" kural kitaplarını kullanarak gerçek zamanlı yanıtları otomasyonla otomatikleştirin ve insan müdahalesi olmadan hizmet arızaları veya güvenlik sapmaları gibi sorunları giderin.

İnsan tarafından okunabilir YAML playbook'ları: Yapılandırma dosyaları, hem otomasyon kodu hem de dokümantasyon görevi gören basit bir sözdizimi kullanır.

Kapsamlı modül kitaplığı: Binlerce modül, bulut platformlarını, ağ cihazlarını ve veritabanlarını kapsar ve Ansible Galaxy topluluğundan daha fazlası mevcuttur.

Ansible'ın artıları ve eksileri

Artıları:

Dağıtım için herhangi bir aracı gerekmediğinden giriş engeli düşüktür.

Okunabilir yapılandırmalar, takımlar arası işbirliğini geliştirir

Binlerce önceden oluşturulmuş rolle güçlü topluluk desteği

Dezavantajları:

Push tabanlı model, sürekli uygulama için harici bir zamanlayıcı gerektirir.

Çok sayıda sistemi yönetirken performans düşebilir

Karmaşık düzenleme, özel modül geliştirme gerektirebilir.

Ansible fiyatlandırması

Özel fiyatlandırma

Ansible derecelendirmeleri ve yorumları

G2: 4,6/5 (300'den fazla yorum)

Capterra: Yeterli sayıda yorum yok

Gerçek kullanıcılar Ansible hakkında ne diyor?

Bir G2 kullanıcısı Ansible'ı şöyle değerlendirdi:

En çok beğendiğim özellik, aracısız mimari ve insan tarafından okunabilir YAML oyun kitaplarıdır. Platform, ek karmaşıklık yaratmadan basit görevlerden kurumsal çapta koordinasyona kadar ölçeklenebilir.

En çok beğendiğim özellik, aracısız mimari ve insan tarafından okunabilir YAML oyun kitaplarıdır. Platform, ek karmaşıklık yaratmadan basit görevlerden kurumsal çapta koordinasyona kadar ölçeklenebilir.

3. Puppet (Uzun ömürlü sunuculara sahip kurumsal ölçekli altyapılar için en iyisi)

Puppet aracılığıyla

Yüzlerce veya binlerce sunucuyu yönetiyorsanız, manuel düzeltmeler artık düzeltme değildir. Bunlar gelecekteki olaylar haline gelir. Puppet, her sistemin koruması gereken tam durumu tanımlamanıza ve bunu uygulamaya devam etmenize olanak tanır.

Ajanı her düğümde çalışır, sapma olup olmadığını kontrol eder ve değişiklikleri otomatik olarak düzeltir. Adımları komut dosyası olarak yazmanıza gerek yoktur. Son durumu bildirirsiniz ve Puppet bunu farklı işletim sistemleri ve başlangıç koşullarında uygular.

Bu araçlar, hafif bir kurulumdan çok sürekli uygulama ve merkezi kontrolün daha önemli olduğu büyük, istikrarlı ortamlarda en iyi şekilde çalışır.

Puppet'ın en iyi özellikleri

Sürekli durum uygulama: Puppet ajanları, yapılandırma sapmalarını otomatik olarak algılamak ve düzeltmek için dönemsel olarak çalışır ve sistemlerin uyumlu kalmasını sağlar.

Bildirimsel etki alanı özel dili: Son durumu tanımlayın, Puppet gerekli eylemleri belirlesin ve sizin için idempotensi yönetilsin.

Puppet Forge ekosistemi: Yaygın yapılandırma görevlerini hızlandırmak için binlerce topluluk ve resmi olarak desteklenen modüle erişin.

Puppet'ın artıları ve eksileri

Artıları:

Uyumluluk açısından hassas ortamlarda otomasyonla yapılan sapma düzeltme için mükemmeldir

Büyük ölçekli dağıtımlar için olgun kurumsal özellikler

Windows yapılandırma yönetimi için güçlü destek

Dezavantajları:

Özel dil, YAML tabanlı araçlara göre daha zor öğrenilir.

Aracı yükleme ve sertifika yönetimi, operasyonel ek yük oluşturur.

Aracılar, yönetilen düğümlerde bazı kaynakları tüketir.

Puppet fiyatlandırması

Core: Ücretsiz plan (geliştiriciler için)

Temel: Özel fiyatlandırma (ticari kullanım için)

Kurumsal: Özel fiyatlandırma

Gelişmiş: Özel fiyatlandırma

Puppet derecelendirmeleri ve yorumları

G2: 4. 2/5 (30+ yorum)

Capterra: 4. 4/5 (20+ yorum)

Gerçek kullanıcılar Puppet hakkında ne diyor?

Bir Capterra kullanıcısı geri bildirimlerini paylaştı:

Büyük mülklerin yapılandırmasını yönetmek için çok güçlü bir araçtır ve birçok farklı kullanım durumuna uyarlanabilir.

Büyük mülklerin yapılandırmasını yönetmek için çok güçlü bir araçtır ve birçok farklı kullanım durumuna uyarlanabilir.

4. Chef (Ayrıntılı kontrol gerektiren, Ruby'ye aşina takımlar için en iyisi)

Chef aracılığıyla

Chef, geliştirme odaklı takımlara yapılandırma yönetimi için Ruby'nin tüm gücünü sunar. Bu yaklaşım, altyapıyı diğer uygulamalar gibi test edilebilen, sürümlenebilen ve incelenebilen bir kod olarak ele alır.

Yapılandırmalar "tarifler" olarak yazılır ve "yemek kitapları" olarak gruplandırılır. Chef Infra Client, yönetilen her düğümde çalışır, merkezi Chef Sunucusundan yapılandırmaları alır ve sistemi istenen duruma getirir. Platform ayrıca, sistemleri güvenlik kriterlerine göre doğrulayan uyumluluk otomasyonu için Chef InSpec'i de içerir.

Chef'in en iyi özellikleri

Ruby tabanlı esneklik: Tam bir programlama dilinin kullanılması, daha basit araçların başa çıkamayacağı karmaşık mantık ve koşulları mümkün kılar.

Chef InSpec uyumluluk otomasyonu: Uyumluluk gereksinimlerini kod olarak tanımlayın ve sistemleri CIS veya PCI-DSS gibi güvenlik kriterlerine göre sürekli olarak doğrulayın.

Test odaklı altyapı: Test Kitchen gibi araçlar, dağıtımdan önce yapılandırmaların test edilmesini teşvik ederek üretim kazalarını azaltır.

Chef'in artıları ve eksileri

Artıları:

Karmaşık yapılandırma senaryoları için son derece esnek

Entegre uyumluluk taraması, güvenlik ş akışlarını kolaylaştırır

Altyapı kodunu test etmek için güçlü ekosistem

Dezavantajları:

Ruby bilgisi gerektirir, öğrenme eğrisi daha diktir

Yönetilmesi daha karmaşık mimari (iş istasyonları, sunucular, müşteriler)

Bazı alternatiflere kıyasla daha küçük bir topluluk

Chef fiyatlandırması

İş: Yıllık 59 $/düğüm

Enterprise: Yıllık 189 $/düğüm

Enterprise Plus: Özel fiyatlandırma

Chef puanları ve yorumları

G2: 4. 2/5 (100'den fazla yorum)

Capterra: Yeterli sayıda yorum yok

Gerçek kullanıcılar Chef hakkında ne diyor?

Bir G2 kullanıcısı Chef ile ilgili deneyimlerini şöyle aktardı:

Önceki şirketimde Chef kullandım ve yerel bilgisayarımda Chef iş istasyonu kurulumunu yaptım. Bu çok basitti ve herhangi bir kesinti olmadan bazı yapılandırma değişiklikleri yapmama yardımcı oldu. Yapılandırmaları merkezi sunucudan işçi düğümüne çeker.

Önceki şirketimde Chef'i kullandım ve yerel bilgisayarımda Chef iş istasyonu kurulumunu yaptım. Bu işlem basitti ve herhangi bir kesinti olmadan bazı yapılandırma değişiklikleri yapmama yardımcı oldu. Yapılandırmaları merkezi sunucudan işçi düğümüne çeker.

📚 Ayrıca Okuyun: DevOps Proje Yönetimi Uygulamak için En İyi Uygulamalar

5. Terraform (Çoklu bulut altyapısı sağlama için en iyisi)

Terraform aracılığıyla

Bir sunucunun ne zaman var olması gerektiğine, hangi ağa ait olacağına ve hangi bulutta çalışacağına kim karar verir? Terraform.

Terraform, makinelerin içindeki yazılımları yapılandırmak yerine altyapıyı kendisi tanımlar. İstediğiniz bulut mimarisini HCL (HashiCorp Configuration Language) ile yazarsınız ve Terraform bu tanımı mevcut durumla karşılaştırır. Ardından, değişikliği onaylamadan önce neyi oluşturacağını, değiştireceğini veya yok edeceğini tam olarak gösteren bir plan oluşturur.

Terraform'un en iyi özellikleri

Çoklu bulut sağlayıcı desteği: Tek bir araçla AWS, Azure, GCP ve yüzlerce diğer platformdaki kaynakları yönetebilirsiniz.

Uygulamadan önce planlama ş akışı: Terraform plan komutu, değişikliklerin önizlemesini sunarak kazara silme veya yanlış yapılandırma durumlarını önler.

Modül ekosistemi: Terraform Registry, VPC veya Kubernetes kümesi kurma gibi yaygın altyapı modelleri için yeniden kullanılabilir modülleri barındırır.

Terraform'un artıları ve eksileri

Artıları:

Bulut bağımsız tanımlar, çoklu bulut stratejilerini basitleştirir

Açık durum yönetimi, doğru sapma algılamayı mümkün kılar

GitOps ş akışlarıyla güçlü uyumluluk

Dezavantajları:

Durum dosyası yönetimi, bozulmayı önlemek için dikkatli bir şekilde ele alınmalıdır.

Çalışan sistemlerin sürekli yapılandırılması için tasarlanmamıştır

HCL, karmaşık ifadeler için bir öğrenme eğrisi sunar.

Terraform fiyatlandırması

Özel fiyatlandırma

Terraform derecelendirmeleri ve yorumları

G2: 4,7/5 (80'den fazla yorum)

Capterra: 4. 8/5 (40+ yorum)

Gerçek kullanıcılar Terraform hakkında ne diyor?

Capterra kullanıcısı Terraform'u kullanarak şunları hissetti:

Altyapı-kod yaklaşımı, bildirimsel yapılandırma ile otomasyon, ölçeklenebilirlik ve tekrarlanabilirlik sağlar.

Altyapı-kod yaklaşımı, bildirimsel yapılandırma ile otomasyon, ölçeklenebilirlik ve tekrarlanabilirlik sağlar.

👀 Biliyor muydunuz? Gartner, yanlış yapılandırılmış yapay zekanın en az bir G20 ülkesinde ulusal kritik altyapının kapatılmasına yol açacağını öngörüyor. Bu da yapılandırma yönetimi sürecini ulusal güvenlik meselesi haline getiriyor.

6. SaltStack (Yüksek hızlı, etkinlik odaklı, büyük ölçekli orkestrasyon için en iyisi)

via SaltStack

Aynı anda binlerce düğüme eriştiğinizde hız ve ölçeklendirme isteğe bağlı değildir. Artık VMware'in bir parçası olan SaltStack, olay odaklı mimarisi ve ZeroMQ mesajlaşma veriyolunu kullanarak düğümler arasında gerçek zamanlı koordinasyon sağlar ve komutları saniyeler içinde yürütür.

Salt State (YAML ile yazılmış) aracılığıyla hem bildirimsel yapılandırma yönetimi hem de geçici komutları çalıştırmak için ideal uzaktan yürütme sunar. Etkinlik reaktör sistemi, sofistike, kendi kendini onaran otomasyonu destekler; örneğin, bir hizmet başarısız olduğunda Salt onu otomatik olarak yeniden başlatabilir.

SaltStack'in en iyi özellikleri

ZeroMQ tabanlı etkinlik veriyolu: Binlerce düğümde yüksek hızlı, paralel yürütme düzenleyerek neredeyse anında yapılandırma dağıtımları gerçekleştirin.

Etkinlik odaklı otomasyon: Reaktör sistemi etkinlikleri izleyebilir ve manuel müdahale olmadan otomatik tetikleyiciler aracılığıyla otomatik yanıtları tetikleyebilir.

Esnek hedefleme: Sistem özellikleri, özel veriler veya bileşik sorgular dahil olmak üzere çok geniş bir aralıkta kriterler kullanarak sistemleri hedefleyin.

SaltStack'in artıları ve eksileri

Artıları:

Büyük ölçekli ortamlar için olağanüstü performans

Yapılandırma yönetimi ve uzaktan yürütmeyi tek bir araçta birleştirir

Güçlü etkinlik sistemi, reaktif, kendi kendini onaran altyapı sağlar

Dezavantajları:

Özellikle gelişmiş özellikler için daha dik öğrenme eğrisi

Ansible'a kıyasla daha küçük bir topluluk

VMware'in satın alınması, toplulukta bazı belirsizlikler yaratmıştır.

SaltStack fiyatlandırması

Özel fiyatlandırma

SaltStack derecelendirmeleri ve yorumları

G2: Yeterli sayıda yorum yok

Capterra: Yeterli sayıda yorum yok

📚 Ayrıca okuyun: Daha Akıllı Otomasyon için AI Orkestrasyonunu Nasıl Ustaca Kullanabilirsiniz?

7. CFEngine (Hafif, kendi kendini onaran altyapı için en iyisi)

CFEngine aracılığıyla

Altyapı kodlaması standart hale gelmeden çok önce, CFEngine bunu zaten yapıyordu. Minimum kaynak tüketimi ve otonom çalışmayı önceliklendiren kuruluşlar için ideal bir seçimdir. Hafif ajanları, gömülü sistemlerden ana bilgisayarlara kadar her şeyde çalışabilir.

CFEngine, vaat teorisi üzerine kurulmuştur. Her ajan, tanımlanmış bir durumu sürdürmeyi vaat eder ve bu vaadi yerine getirmek için bağımsız olarak iş yapar. Merkezi sunucu ile bağlantısı kesilse bile, politikayı uygulamaya ve sapmaları düzeltmeye devam eder. Bu özerklik, sürekli bağlantının garanti edilmediği dağıtım sistemler için uygun olmasını sağlar.

CFEngine'in en iyi özellikleri

Minimum kaynak kullanımı: Aracılar çok az CPU ve bellek tüketir, bu da kaynakları sınırlı cihazlar için idealdir.

Otonom kendi kendini onarma: Ajanlar bağımsız olarak çalışır ve güvenilir olmayan ağ ortamlarında esneklik sağlar.

Büyük ölçekte kanıtlanmış: CFEngine, yüz binlerce sistemin bulunduğu ortamlarda onlarca yıldır savaşta test edilmiştir.

CFEngine'in artıları ve eksileri

Artıları:

Son derece hafif ve verimli

Gerçek özerklik, yüksek dayanıklılık sağlar

On yıllardır kanıtlanmış istikrar ve güvenlik odaklılık

Dezavantajları:

Daha küçük topluluk ve ekosistem

Politika dili öğrenme eğrisi daha diktir

Modern, bulut tabanlı araçlarla daha az entegrasyon

CFEngine fiyatlandırması

Özel fiyatlandırma

CFEngine derecelendirmeleri ve yorumları

G2: Yeterli sayıda yorum yok

Capterra: Yeterli sayıda yorum yok

8. Docker (Konteyner görüntüsü yapılandırması ve taşınabilirlik için en iyisi)

Docker aracılığıyla

Sunucuları tamamen yapılandırmayı bıraksanız ne olur? Docker, uygulamanızı ve bağımlılıklarını her yerde aynı şekilde çalışan, değiştirilemez bir konteyner görüntüsüne paketlemenizi sağlar.

Yapılandırmalar bir Docker dosyasında tanımlanır ve temel sistemi, yüklenecek yazılımları ve çalıştırılacak komutları belirtir, böylece "benim makinemde çalışıyor" sorununu ortadan kaldıran, tekrarlanabilir bir ortam oluşturur.

Docker'ın en iyi özellikleri

Değişmez, yeniden üretilebilir ortamlar: Konteyner görüntüleri, her yerde aynı şekilde çalışan tam bir yapılandırmayı yakalar ve sapmaları önler.

Katmanlı görüntü mimarisi: Görüntüler katmanlar halinde oluşturulur ve Docker, sonraki derlemeleri çok daha hızlı hale getirmek için değişmeyen katmanları önbelleğe alır.

Taşınabilir yapılandırmalar: Bir konteyner görüntüsü, Docker'ın kurulu olduğu herhangi bir sistemde çalışır ve ana bilgisayar işletim sistemi farklılıklarını ortadan kaldırır.

Docker'ın artıları ve eksileri

Artıları:

Geliştirme, test ve üretim ortamları arasındaki tutarsızlıkları ortadan kaldırır.

Hızlı ve verimli derlemeler, hızlı yinelemeyi mümkün kılar

Docker Hub'da milyonlarca önceden oluşturulmuş görüntü içeren devasa ekosistem

Dezavantajları:

Kalıcı verilerin yönetimi ekstra plan gerektirir

Güvenlikle ilgili en iyi uygulamalara dikkat edilmesi gerekir

Üretim ölçeği için Kubernetes gibi bir düzenleyici gerektirir.

Docker fiyatlandırması

Docker Personal: Ücretsiz

Docker Pro: Kullanıcı başına aylık 11 $

Docker Takımı: Kullanıcı başına aylık 16 $

Docker İş: Kullanıcı başına aylık 24 $

Docker derecelendirmeleri ve yorumları

G2: 4,6/5 (250'den fazla yorum)

Capterra: 4,6/5 (500'den fazla yorum)

Gerçek kullanıcılar Docker hakkında ne diyor?

Bir G2 kullanıcısı şunları paylaştı:

Docker, uygulamaları tüm bağımlılıklarıyla birlikte paketlemeyi kolaylaştırarak geliştirme, test ve üretim ortamlarında tutarlılığı sağlar. Kurulumu basitleştirir, taşınabilirliği artırır ve geliştirme akışlarını hızlandırır.

Docker, uygulamaları tüm bağımlılıklarıyla birlikte paketlemeyi kolaylaştırarak geliştirme, test ve üretim ortamlarında tutarlılığı sağlar. Kurulumu basitleştirir, taşınabilirliği artırır ve geliştirme ş akışlarını hızlandırır.

📚 Ayrıca okuyun: Yazılım Geliştirme Verimliliğini Artırmak için DevOps İlkeleri

9. Kubernetes (Konteyner düzenlemesi ve bildirimsel dağıtımlar için en iyisi)

Kubernetes aracılığıyla

Kubernetes, konteynerlerin üretimdeyken nasıl davranacağını yönetir. Uygulamanızın istenen durumunu bildirimsel YAML manifestolarında tanımlarsınız: kaç tane kopya çalıştırılmalı, nasıl ağ bağlantısı kurulmalı, veriler nerede depolanmalı. Kubernetes, kümeyi izler ve gerçek durumu tanımlanan durumla sürekli olarak uyumlu hale getirir.

Ayrıca, ConfigMaps ve Secrets kullanarak yapılandırmayı konteyner görüntüsünden ayırır. Bu, çalışma zamanında farklı yapılandırma değerleri eklerken aynı görüntüyü tüm ortamlarda yeniden kullanmanıza olanak tanır.

Kubernetes'in en iyi özellikleri

Bildirimsel istenen durum yönetimi: Uygulamanızın durumunu tanımlayın, Kubernetes bunu korumak için otomatik olarak kendini onaracaktır.

ConfigMaps ve Secrets: Konteyner görüntülerinden yapılandırmayı dışsallaştırarak, yeniden derleme yapmadan ortama özgü ayarları etkinleştirir.

Helm paket yönetimi: Karmaşık uygulamaları ve yapılandırmalarını tutarlı dağıtımlar için yeniden kullanılabilir "grafikler" halinde bir araya getirin.

Kubernetes'in artıları ve eksileri

Artıları:

Arızaları otomatik olarak gideren kendi kendini onaran altyapı sağlar

Yapılandırmayı koddan ayırır, anahtar bir en iyi uygulama

GitOps ve otomasyonlu dağıtımlar için güçlü ekosistem

Dezavantajları:

Önemli operasyonel karmaşıklık ve zorlu öğrenme eğrisi

Basit uygulamalar için aşırı olabilir

Etkili bir şekilde çalışması için önemli bir altyapı gerektirir.

Kubernetes fiyatlandırması

Özel fiyatlandırma

Kubernetes derecelendirmeleri ve yorumları

G2: Yeterli sayıda yorum yok

Capterra: 4,6/5 (20'den fazla yorum)

Gerçek kullanıcılar Kubernetes hakkında ne diyor?

Bir Capterra kullanıcısı, Kubernetes kullanmanın dört avantajını paylaştı:

1. Yazılımımızı kolayca ölçeklendirebiliriz 2. Herhangi bir platformda çalıştırılabilir 3. Daha düşük maliyet. 4. Konteynerleri otomasyonla yönetir

1. Yazılımımızı kolayca ölçeklendirebiliriz 2. Herhangi bir platformda çalıştırılabilir 3. Daha düşük maliyet. 4. Konteynerleri otomasyonla yönetir

10. Jira Service Management (Yapılandırma öğelerini ve değişiklikleri izleyen ITSM takımları için en iyisi)

Jira aracılığıyla

Yapılandırma yönetimi sunucularla sınırlı değildir. Sistemlerin nasıl bağlantı kurduklarını da izler.

Jira Service Management, yapılandırma yönetimine BT Hizmet Yönetimi (ITSM) perspektifinden yaklaşır. Temelinde, altyapı bileşenlerinizi ve daha da önemlisi, bunlar arasındaki ilişkileri izleyen bir Yapılandırma Yönetimi Veritabanı (CMDB) bulunur.

Bir olay meydana geldiğinde, takımınız CMDB'yi kullanarak etkilenen hizmetleri ve bağımlı sistemleri hızlı bir şekilde belirleyebilir. Platform, değişiklik yönetimi ş akışlarını bu yapılandırma izlemeyle entegre eder. Bu, ITIL uyumluluğu için gerekli olan etkilerin değerlendirilmesini, onayların alınmasını ve değişiklikler için denetim izlerinin tutulmasını sağlar.

Jira Service Management'ın en iyi özellikleri

Yapılandırma Yönetimi Veritabanı (CMDB): Hizmet bağımlılıklarını anlamak için altyapı bileşenlerini ve bunların ilişkilerini izleyin.

Entegre değişiklik yönetimi: Uyumluluk ve risk yönetimi ihtiyaçlarını karşılamak için yapılandırma değişiklikleri için resmi onay akışları oluşturun.

Atlassian ekosistem entegrasyonu: Yapılandırma öğelerini doğrudan Jira sorunlarına, Confluence sayfalarına ve Bitbucket commitlerine bağlayın.

Jira Hizmet Yönetimi'nin artıları ve eksileri

Artıları:

ITIL uygulamalarını zaten takip eden kuruluşlar için doğal bir seçim

Güçlü ilişki haritalama, etki analizine yardımcı olur

Atlassian paketini zaten kullanan takımlar için sorunsuz entegrasyonlar

Dezavantajları:

Bu bir izleme aracıdır, otomasyon aracı değildir; yapılandırmaları uygulamaya koymaz.

CMDB'nin kullanışlı olabilmesi için manuel olarak veya entegrasyonlar aracılığıyla güncel tutulması gerekir.

Atlassian ekosistemiyle tedarikçiye bağımlılık yaratabilir

Jira Hizmet Yönetimi fiyatlandırması

Ücretsiz: En fazla on kullanıcı

Standart: Kullanıcı başına aylık 7,91 $

Premium: Kullanıcı başına aylık 14,54 $

Kurumsal: Özel fiyatlandırma

Jira Service Management puanları ve yorumları

G2: 4. 3/5 (7400+ yorum)

Capterra: 4. 4/5 (15250+ yorum)

Gerçek kullanıcılar Jira Service Management hakkında ne diyor?

Bir Capterra kullanıcısı paylaşımını yaptı:

Jira, ileri düzeyde özelleştirmeler yapma gücüne sahiptir; ş akışlarını, sorun türlerini ve panoları, kelimenin tam anlamıyla her türlü proje yapısına uyacak şekilde özelleştirebilirsiniz. Ayrıca, tüm proje belgelerimizi ve kod commit'lerini tek bir yerde bir arada tutan GitHub ve Confluence gibi diğer geliştirici araçlarıyla derin entegrasyonunu da çok seviyorum.

Jira, ileri düzeyde özelleştirme yapma gücüne sahiptir; iş akışlarını, sorun türlerini ve panoları, kelimenin tam anlamıyla her türlü proje yapısına uyacak şekilde özelleştirebilirsiniz. Ayrıca, tüm proje belgelerimizi ve kod commit'lerini tek bir yerde tutan GitHub ve Confluence gibi diğer geliştirici araçlarıyla derin entegrasyonunu da çok seviyorum.

🧠 İlginç Bilgi: Şirketlerin %77'si karmaşıklığın büyümelerini aktif olarak engellediğini söylüyor. Basitçe ifade etmek gerekirse? Yapılandırmalarınız manuel ve dağınıksa, tüm şirketinizin inovasyon yeteneğini yavaşlatıyorsunuz demektir. Yapılandırma yönetimi araçları bu koruyucu önlemleri otomasyonla otomatikleştirir, böylece siz büyümeye odaklanabilirsiniz.

Takımınız için Doğru Yapılandırma Yönetimi Aracını Seçin

En iyi araçları gördünüz, ancak gerçekte teknik özellikler işin sadece yarısıdır. En büyük zorluğunuz, bunları çevreleyen kaotik insan süreçlerini yönetmektir.

Diğer bir deyişle, en güçlü otomasyon motoruna sahip olabilirsiniz, ancak değişiklik talepleriniz, onaylarınız ve belgeleriniz birbirinden bağımsız araçlara dağılmışsa, yine de büyük bir verimlilik kaybı ve operasyonel riskle karşı karşıya kalırsınız.

İşte burada, tüm iş uygulamalarının, verilerin ve ş akışlarının bir arada bulunduğu tek bir platform olan Converged AI Çalışma Alanı (Birleştirilmiş Yapay Zeka Çalışma Alanı) vazgeçilmez hale gelir. Takımınız için en iyi araç, yalnızca teknik yapılandırmayı yönetmekle kalmayıp, aynı zamanda tüm değişiklik yönetimi yaşam döngüsünü tek bir yerden koordine eden araçtır.

Tutarlı olmayan sunuculara güvenmek yerine, bunları yönetmek için tutarlı, görünür ve otomatik bir süreç elde edebilirsiniz. ClickUp ile ücretsiz olarak başlayın ve araçların yayılması otomasyon çabalarınızı baltalamasına izin vermeyin.

Sık Sorulan Sorular (SSS)

Yapılandırma yönetimi araçları, mevcut sistemlerin istenen durumunu korumaya odaklanırken, altyapı kod araçları ise öncelikle bu sistemlerin sağlanmasına ve oluşturulmasına odaklanır. Birçok takım, eksiksiz bir otomasyon stratejisi için her ikisini birlikte kullanır.

DevOps takımları, ortam sağlama işlemlerini otomasyonla gerçekleştirmek, uygulama yapılandırmalarını dağıtmak ve geliştirmenin tüm aşamalarında tutarlılığı sağlamak için CM araçlarını CI/CD süreçlerine entegre eder.

En iyi açık kaynak seçenekleri arasında Ansible, Puppet, Chef, SaltStack, CFEngine ve Terraform bulunmaktadır. Her biri kullanım kolaylığı, performans ve topluluk boyutu açısından farklı avantajlar sunar.

Bu araçlar, sistemleri dönemsel olarak kontrol edip düzelterek veya güvenli ve tekrarlı olarak çalıştırılabilen idempotent yürütmeyi etkinleştirerek istenen durumu sürekli olarak uygulayarak sapmaları önler. Bu, manuel değişikliklerin veya başarısız güncellemelerin sistemleri tutarsız bir durumda bırakmamasını sağlar.