DevOps Hedeflerini Çözme ve Yazılım Geliştirme Takımları için Hedefler

Takım işbirliğini geliştirin: Paylaşılan sahiplik, DevOps'un kalbinde yer alır. Geliştiricilerden operasyon personeline kadar her takım üyesi, tüm geliştirme yaşam döngüsünün ayrılmaz bir parçasıdır. Bu, geliştirme, test ve dağıtımı içerir. Takımlar arasındaki geleneksel engelleri ortadan kaldırarak DevOps, iş akışının sorunsuz olmasını ve süreçler genelinde verimliliğin artmasını sağlar

İsteğe bağlı sürümleri etkinleştirin: DevOps, yazılımı her zaman sürüm için hazır durumda tutmaya çalışır. Bu, yeni özelliklerin her an sorunsuz bir şekilde entegrasyonunu sağlar. Sürüm yönetimine yönelik bu yaklaşım otomatiktir ve yeni sürümlerin dağıtımını hem hızlı hem de güvenilir hale getirir