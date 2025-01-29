2025 için en iyi 16 BT Hizmet Yönetimi (ITSM) Aracı

Modern kuruluşlar BT altyapısına büyük ölçüde bağımlıdır ve BT sistemlerinde kısa süreli bir kesinti bile büyük hasara yol açabilir ve operasyonları durdurabilir.

Bu nedenle, kuruluşların %90'ı kesinti sürelerini önlemek ve BT işlemlerinin sorunsuz bir şekilde devam etmesini sağlamak için sağlam BT hizmet yönetimi (ITSM) sistemleri kullanıyor.

Sektördeki yıllarım boyunca, sürekli gelişen teknolojiye ayak uydurmak için süreçleri etkili bir şekilde izleyen birçok ITSM aracıyla çalıştım.

Bu blogda, size en uygun olanı seçebilmeniz için en iyi BT hizmet yönetimi araçlarının bir listesini derledim. 👇

BT hizmet yönetimi araçları, aşağıdakiler dahil olmak üzere BT sistemleri ve hizmetlerinin tasarlanması, yönetilmesi ve işletilmesine yönelik yapılandırılmış bir yaklaşım sunar:

BT donanımı (sunucular, telefonlar ve yazıcılar)

Uç nokta donanımı (PC'ler, dizüstü bilgisayarlar ve mobil cihazlar)

Yazılım hizmetleri (E-posta ve VoIP)

BT hizmetleri (BT yardım masası ve BT proje yönetimi)

Yazılım sistemleri (Ofis paketleri ve ERP çözümleri)

Birçok seçenek mevcut olduğundan, doğru aracı seçmek zordur.

İdeal ITSM aracınız iş gereksinimlerinize göre değişiklik gösterse de, ITSM araçlarının sahip olması gereken bazı özellikleri aşağıda sıralayayım:

Kullanıcı dostu arayüz: Araç sezgisel olmalıdır. BT takımınız ve son kullanıcılarınız için yazılımda gezinmek kolay olmalıdır

Özelleştirme: Araç, ihtiyaçlarınıza göre süreçleri, iş akışlarını ve raporları özelleştirmenize olanak sağlamalıdır

ITIL süreçleri: Bilgi Teknolojisi Altyapı Kütüphanesi (ITIL), olay ve değişiklik yönetimi süreçleri için standartlaştırılmış bir çerçevedir. BT hizmetleriyle ilişkili riskleri belirlemeye ve azaltmaya yardımcı olur, kesintileri en aza indirir ve hizmet güvenilirliğini artırır. Aracın ITIL ile uyumlu olup olmadığını kontrol edin

Entegrasyon: Yazılım, izleme araçları veya ERP gibi diğer yazılımlarla sorunsuz bir şekilde entegre olmalıdır

Self servis portalı: ITSM yazılımınızın, bilet gönderme ve çözümlere erişim için bir kullanıcı portalı olması, BT desteğinin yükünü azaltarak en iyi sonucu verir

Ölçeklenebilirlik: Kuruluşunuzun gelişmesiyle birlikte değişikliklere uyum sağlayabilen ve işiniz büyüdükçe ölçeklenebilen BT hizmet talebi yönetim araçları arayın

Mobil erişilebilirlik: Özellikle uzaktaki takımlar için, hareket halindeyken araca erişim çok önemlidir. Özellikle uzaktaki takımlar için, hareket halindeyken araca erişim çok önemlidir. ClickUp gibi birçok ITSM aracı, kolay hizmet için sezgisel mobil uygulamalar sunar

🌟Ek kaynak: Örneklerle birlikte en iyi değişiklik yönetimi şablonlarına erişin

Kuruluşunuzun ihtiyaçlarını anlamak, temel ITSM yazılım özelliklerini bilmek kadar önemlidir. Hedefiniz verimliliği artırmak mı? Yoksa müşteri memnuniyetini artırmak mı?

Kuruluşunuzun hedeflerini haritalandırdıktan sonra, bu ITSM araçlarından hangisinin sizin için en uygun olduğuna karar verebilirsiniz.

İşte birlikte çalıştığım ve etkili bulduğum tüm yazılımların listesi. 👇

1. BT Hizmet ve Operasyon Yönetimi için ClickUp

BT ve PMO için hepsi bir arada bir çözüm olan ClickUp ile gerçek zamanlı ilerleme ve içgörüler elde edin

ClickUp'ın BT ve PMO çözümü, iş akışlarını kolaylaştırmak ve BT operasyon yönetimi genelinde görünürlüğü artırmak için gelişmiş özellikler sunar. En iyi BT operasyon yönetimi yazılımlarından bazılarını geride bırakan 35'ten fazla ClickUp aracı ve yüzlerce hazır şablonla daha fazlasını daha hızlı yapın.

💫ClickUp'ın BT operasyon yönetimi araç seti, işbirliği özelliği ile birlikte zamanında teslimatı %35'e kadar artırabilir.

ClickUp Görevleri ile süreçleri yönetin ve olayları izleyin; yazılım hataları, donanım arızaları vb. arasında ayrım yapmak için etiketler kullanın. ClickUp'taki Görev Öncelikleri ile takım her zaman neyi önce yapması gerektiğini bilir.

ClickUp BT Hizmet Yönetimi Şablonu (ITSM), sadece birkaç adımda ClickUp içinde BT hizmet masanızı kurmak ve kullanmaya başlamak için harika bir şablondur.

Bu Şablonu İndirin ClickUp'ın BT Hizmet Yönetimi (ITSM) Şablonu, müşterilerinize BT hizmetleri sağlama sürecini yönetmenize yardımcı olmak için tasarlanmıştır.

Bu şablon, olay ve bilgi yönetimi için tasarlanmıştır ve size şunları sağlar:

Özel durumlar kullanarak 27 farklı durum ("Kapalı", "Beklemede", "İşlemde") oluşturun ve ilerlemeyi izleyin

Özel alanlar atayarak "Talep Eden", "E-posta" ve "Ofis" gibi görevleri kategorilere ayırın ve müşteri verilerini görselleştirin

İşbirliği özelliklerinden yararlanarak takımların biletleri atamasına, zaman çizelgeleri ayarlamasına ve düzenli tartışmalar yapmasına olanak tanıyın

🧑‍🏫Diğer önerilen şablonlar ClickUp'ın BT Olay Raporu Şablonunu kullanarak, bir oluşumun BT sisteminin normal çalışmasını nasıl etkilediğini ve bu sorunun nasıl çözüldüğünü izleyin. Şablon, bu belgeyi geliştirmek ve bir veritabanı oluşturmak için bir plan veya yapı sağlar. Benzer şekilde, ClickUp BT Destek Şablonu, dahili BT taleplerini ve sorunlarını kolaylaştırır. Bu şablon, ekibinizin taleplerini kolayca göndermesini sağlayarak hiçbir şeyin gözden kaçmamasını sağlar.

ClickUp'ın en iyi özellikleri

Kapsamlı entegrasyonlar: 1.000'den fazla uygulama ile entegre ederek iş akışını otomatikleştirin ve verimliliği artırın

Otomasyon: ClickUp Otomasyonları ile tetikleyiciler ve eylemler kullanarak otomatik iş akışları kurun, kodlama yapmadan görev yönetimi ve hata raporlama gibi süreçleri kolaylaştırın

Çoklu görünümler: Kanban, Pano, Takvim, Liste ve Zaman Çizelgesi gibi Kanban, Pano, Takvim, Liste ve Zaman Çizelgesi gibi ClickUp'ın 15'ten fazla görünümünü kullanın. Veritabanınızı farklı şekillerde görüntüleme olanağı, sunucular, cihazlar ve uygulamalar dahil olmak üzere altyapı öğelerinin görünürlüğünü artırır

Özelleştirilebilir şablonlar: ClickUp'ın SOP şablonlarını kullanarak hataları, sorunları ve diğer sorunları raporlayın, izleyin ve önceliklendirin

ClickUp Brain: AI destekli ilerleme güncellemeleri ve raporlarla zaman kazanın. AI destekli arama çubuğunu kullanarak ClickUp'taki ve Google Drive gibi bulut depolama alanlarında saklanan tüm BT varlık bilgilerini geri alın AI destekli ilerleme güncellemeleri ve raporlarla zaman kazanın. AI destekli arama çubuğunu kullanarak ClickUp'taki ve Google Drive gibi bulut depolama alanlarında saklanan tüm BT varlık bilgilerini geri alın

ClickUp sınırlamaları

Zengin özelliklere sahip platform, yeni başlayanlar için başlangıçta biraz karmaşık gelebilir

ClickUp fiyatlandırması

Sonsuza kadar ücretsiz

Sınırsız: Kullanıcı başına aylık 7 ABD doları

İş: Kullanıcı başına aylık 12 ABD doları

Enterprise: Fiyatlandırma için iletişime geçin

ClickUp Brain: Herhangi bir ücretli plana üye başına aylık 7 $ karşılığında ekleyin

ClickUp derecelendirmeleri ve yorumları

G2: 4,7/5 (9.000+ yorum)

Capterra: 4,6/5 (4.000'den fazla yorum)

2. SolarWinds Service Desk

SolarWinds Service Desk, hizmet sunumunu ve desteği kolaylaştıran bulut tabanlı bir BT hizmet yönetimi platformudur. İşiniz büyüdükçe ölçeklenebilir ve işinizi destekleyebilir.

Bu uygulamayı kullanmamın anahtar nedenlerinden biri kullanıcı dostu bilet yönetim sistemi. Olay raporlamayı ve istek izlemeyi basitleştirerek biletleri verimli bir şekilde önceliklendirmenize ve yönetmenize olanak tanır.

SolarWinds'in en iyi özellikleri

Bilgi tabanlarını kullanarak kritik bilgileri merkezileştirin ve takımın yaygın sorunları bağımsız olarak çözmesine olanak tanıyın

Varlık yönetimi ile donanım ve yazılım varlıklarının doğru envanterini tutun

Raporlama ve analiz araçlarını kullanarak hizmet kalitesini artırmak için anahtar performans göstergeleri (KPI) hakkında sağlam raporlar oluşturun

SLA yönetimi ile zamanında teslimatı sağlamak için SLA'ları (hizmet seviyesi anlaşmaları) kolayca tanımlayın, izleyin ve raporlayın

SolarWinds sınırlamaları

SolarWinds, kurumsal düzeyde ITSM araçlarının sağlamlığı ve ölçeklenebilirliğinden yoksundur

Öğrenme eğrisi dik olduğundan, kullanıcıların platformun özelliklerine aşina olmak için ekstra çaba sarf etmeleri gerekir

SolarWinds fiyatlandırması

Temel özellikler: 39 $/ay (yıllık faturalandırılır)

Gelişmiş: 79 $/ay (yıllık faturalandırılır)

Premier: 99 $/ay (yıllık faturalandırılır)

SolarWinds derecelendirmeleri ve yorumları

G2: 4,3/5 (700+ yorum)

Capterra: 4,6/5 (500'den fazla yorum)

3. Zendesk Suite

Zendesk Suite, BT operasyonlarını merkezileştiren kapsamlı bir BT hizmet yönetimi aracıdır. ITSM ve ITIL standart uygulamalarına etkin bir şekilde uyar.

Bulut tabanlı müşteri hizmetleri platformu, işletmelerin müşterileriyle iletişimini iyileştirmesine yardımcı olacak çeşitli araçlar sunar.

Zendesk Suite'in en iyi özellikleri

E-posta, telefon, sohbet, SMS, sosyal medya ve web gibi birden fazla kanalda müşteri desteği sağlayın

Aracı mevcut teknoloji yığınınız ve diğer anahtar iş sistemlerinizle sorunsuz bir şekilde entegre edin

Yaygın sorunlara önceden tanımlanmış yanıtlar dahil olmak üzere tekrarlayan görevleri ve iş akışlarını otomatikleştirin

Çalışanların self servis portalları aracılığıyla bağımsız olarak çözüm bulmalarını sağlayarak BT takımlarının yükünü azaltın

Zendesk Suite sınırlamaları

Karmaşık BT hizmet yönetimi ihtiyaçları için gelişmiş özelliklerden yoksundur

Büyük bir kuruluşsanız, fiyatlandırma diğer ITSM araçlarına göre daha pahalı olabilir

Yeni kullanıcılar, özellikle geleneksel bir hizmet yönetimi aracından geçiş yapıyorlarsa, bir öğrenme eğrisiyle karşı karşıya kalırlar

Zendesk Suite fiyatlandırması

Takım: Kullanıcı başına aylık 55 $ (yıllık faturalandırılır)

Büyüme: Kullanıcı başına aylık 89 $ (yıllık faturalandırılır)

Profesyonel: Kullanıcı başına aylık 115 $ (yıllık faturalandırılır)

Kurumsal: Özel fiyatlandırma

Zendesk Suite puanları ve yorumları

G2: 4,3/5 (5.800+ yorum)

Capterra: 4,4/5 (3.000'den fazla yorum)

4. ServiceNow ITSM

ServiceNow ITSM, hizmet sunumunu iyileştirmek, kullanıcı memnuniyetini artırmak ve kurumsal çevikliği artırmak için tasarlanmış bulut tabanlı bir platformdur.

Yazılım, ITIL (bilgi teknolojisi altyapı kütüphanesi) standartlarıyla uyumludur. Birçok BT aracını ve eski çözümü tek bir platformda birleştirerek otomatikleştirilmiş iş akışı, gerçek zamanlı veriler ve artırılmış verimlilik sağlar

ServiceNow ITSM'nin en iyi özellikleri

Güçlü sorun ve BT olay yönetimi özellikleriyle BT sorunlarının hızlı bir şekilde çözülmesini sağlayın ve olaylara öncelik verin

Değişiklik yönetimi özellikleriyle kesintileri en aza indirgemek için BT ortamındaki değişiklikleri yönetin

Yapay zeka ve makine öğreniminden yararlanarak potansiyel sorunları belirleyin ve tahmine dayalı zeka kullanarak yanıtları otomatikleştirin

Analitik araçlar sayesinde hizmet performansı hakkında içgörüler elde edin ve performans analizi ile veriye dayalı karar alma sürecini kolaylaştırın

ServiceNow ITSM sınırlamaları

İlk kurulum ve özelleştirme zaman ve kaynak gerektirir

Küçük bir kuruluş için pahalı kabul edilir

Veri miktarı arttıkça yavaşlayabilir

ServiceNow ITSM fiyatlandırması

Özel fiyatlandırma

ServiceNow ITSM derecelendirmeleri ve yorumları

G2: 4,3/5 (800'den fazla yorum)

Capterra: 4,5/5 (30+ yorum)

Ayrıca okuyun: ServiceNow ve Jira

5. BMC Helix ITSM

BMC Helix ITSM, BT operasyonlarını ve hizmet sunumunu iyileştirmek için akıllı otomasyon ve yapay zeka teknolojilerinden yararlanan bir ITSM çözümüdür.

DevOps araç zincirleriyle entegre olarak değişiklikleri otomatik olarak tanımlar ve daha iyi sonuçlar için dinamik AI destekli risk değerlendirmeleri sağlar.

BMC Helix ITSM'nin en iyi özellikleri

Akıllı otomasyonu kullanarak hizmet yönetimini kolaylaştırın ve hizmetleri doğru ve zamanında sunun

Çoklu bulut yetenekleriyle birden fazla bulut ortamında sorunsuz yönetimi destekleyin

Popüler DevOps araçlarını entegre ederek BT ve geliştirme takımları arasında işbirliğini sağlayın

Özelleştirilebilir raporlar ve gösterge panelleri kullanarak hizmet ve operasyonel metriklere ilişkin gerçek zamanlı içgörülere erişin

BMC Helix ITSM sınırlamaları

Bakımı kolay değildir; bazı kullanıcılar performans sorunlarından şikayetçi olmuştur

Kullanıcılar arayüz sorunlarıyla karşılaşmış ve biraz gecikme yaşanabilmektedir

BMC Helix ITSM fiyatlandırması

Özel fiyatlandırma

BMC Helix ITSM derecelendirmeleri ve yorumları

G2: 3,7/5 (200'den fazla yorum)

Capterra: 4. 1/5 (100+ yorum)

6. SysAid

SysAid, hizmet taleplerini ve olayları yönetmek ve iş akışlarını kolaylaştırmak için bir dizi araç sunan bir ITSM platformudur. Yazılım, sık sorulan soruları yanıtlamak için konuşma tabanlı bir chatbot da dahil olmak üzere hizmet yönetiminin her yönüne entegre edilebilen üretken yapay zeka teknolojisine sahiptir.

SysAid'in en iyi özellikleri

SysAid'in bilet yönetimi ile destek biletlerini verimli bir şekilde yönetin ve izleyin

SysAid pazarında bir dizi entegrasyon, önceden oluşturulmuş paketler ve otomasyon botlarına erişin

Yazılımın uzaktan kontrol özellikleri sayesinde uzaktan sorun giderme ve destek sunun

Jira, Salesforce ve Slack gibi çeşitli üçüncü taraf uygulamalarla entegre edin

SysAid Copilot'u kullanarak hizmet masası temsilcilerine sorunları zahmetsizce çözmeleri için araçlar ve kaynaklar sağlayın

SysAid'in vaka özeti araçlarıyla duygu analizi de dahil olmak üzere eksiksiz bir vaka özeti oluşturun

Hem şirket içi hem de bulut tabanlı dağıtım seçenekleriyle hibrit dijital çalışma alanlarını destekleyin

SysAid sınırlamaları

Kullanıcılar, 10 dakika boyunca işlem yapmadıklarında sık sık oturumlarının kapatıldığını ve bunun can sıkıcı olduğunu bildirmiştir

Karmaşık sorunlar için zamanında destek eksikliği

SysAid, iş süreçlerinize göre özelleştirmek ve yapılandırmak zordur

SysAid fiyatlandırması

Özel fiyatlandırma

SysAid derecelendirmeleri ve yorumları

G2: 4,5/5 (600'den fazla yorum)

Capterra: 4,5/5 (400'den fazla yorum)

7. Freshservice

Freshservice, yapay zeka destekli, birleşik bir BT ve çalışan hizmet yönetimi çözümüdür. BT hizmetlerini yönetme yetenekleri sunar ve BT dışındaki takımlara da uzanır.

Platform, yardım masası işlemlerini kolaylaştırır ve farklı iş ortamlarında hizmet sunumunu geliştirir.

Freshservice'in en iyi özellikleri

Çalışanların sorunları bağımsız olarak çözebilmeleri için self servis seçenekleri sunun

Sohbet robotları ve yapay zeka destekli içgörülerle temsilcilerin verimliliğini artırın

Değişiklik yönetimiyle değişikliklerin uygulanmasını hızlandırın ve iş üzerindeki etkisini etkili bir şekilde tahmin edin

Omnichannel yetenekleriyle birden fazla sistem, bulut ve ofis genelinde kaynakları birleştirirken metin, e-posta, bilet ve takımları tek bir görünümde birleştirin

Freshservice sınırlamaları

Sınırlı dış entegrasyonlar, birçok araca bağlantıyı etkiler

Tasarım ve özelleştirme kısıtlamaları; kullanıcı portalının özelleştirilmesi HTML kodlama becerileri gerektirir

Freshservice fiyatlandırması

Başlangıç: Kullanıcı başına aylık 19 $

Büyüme: Kullanıcı başına aylık 49 ABD doları

Pro: Kullanıcı başına aylık 95 $

Enterprise: Kullanıcı başına aylık 119 ABD doları

Freshservice puanları ve yorumları

G2: 4,6/5 (1.200'den fazla yorum)

Capterra: 4,5/5 (500'den fazla yorum)

8. TOPdesk

TOPdesk, olay yönetimi, bilgi yönetimi ve görev yönetimi özelliklerine sahip kapsamlı bir platformdur.

Hizmet taleplerini ve şikayetleri kolayca kaydedebilir ve işleyebilirsiniz. Platformun son derece kullanıcı dostu arayüzü ve sezgisel tasarımı, müşterilerin gezinmesini kolaylaştırır.

TOPdesk'in en iyi özellikleri

Kanban, Plan, Görev ve Gösterge Paneli dahil olmak üzere birden fazla pano görünümünden seçim yaparak biletleri görüntüleyin, planlayın ve önceliklendirin

Özel ihtiyaçlara uyacak şekilde düzenleri ve alanları özelleştirerek kullanıcı deneyimini geliştirin

Kullanıcıların self servis portalları aracılığıyla hizmet taleplerini bağımsız olarak yönetmelerine olanak tanıyın

Otomatik erişim günlüğü indirme, IP güvenli liste ve belirli bir IP aralığına erişimi sınırlama gibi erişim denetimleri sağlayın

TOPdesk sınırlamaları

Biletleri toplu olarak işleme yeteneği gibi bazı özellikler eksiktir

Raporlama aracı gerçek zamanlı içgörüler sunmaz

Özelleştirme ek maliyet gerektirir

TOPdesk fiyatlandırması

Özel fiyatlandırma

TOPdesk puanları ve yorumları

G2: 4. 1/5 (20+ yorum)

Capterra: 4,4/5 (90+ yorum)

🌟Ek kaynak: Doğru ITSM yazılımını kullanmak çok önemli olmakla birlikte, seçim yapmadan önce etkili BT politikaları ve prosedürlerini anlamak en iyisidir

9. Jira Hizmet Yönetimi

Jira Service Management (JSM), Atlassian tarafından geliştirilen bir ITSM yazılımıdır. BT, geliştirme ve iş takımları arasındaki işbirliğini kolaylaştırır.

Jira, hizmet sunumunu, olay yönetimini ve genel BT operasyonel verimliliğini artırmak için iyi koordine edilmiş ve kapsamlı özellikler sunar.

Jira Hizmet Yönetimi'nin en iyi özellikleri

Yardım merkezi, e-posta ve çok kanallı istek gönderimi özelliğine sahip gömülebilir bileşenler dahil olmak üzere birden fazla kanal üzerinden istek gönderin

İş akışını hızlandırın ve görevler ile süreçlerin görünürlüğünü artırın

Kodsuz/düşük kodlu form oluşturucu ile koşullu mantık kullanarak dinamik formlar oluşturun

Opsgenie ile büyük olayları eskalasyon ve anahtar personel arasında anında işbirliği sağlayarak büyük olayları yönetin

Jira Hizmet Yönetimi sınırlamaları

Zengin özellikleri nedeniyle yeni kullanıcılar için karmaşık

Entegrasyon zorlukları — kullanıcılar, üçüncü taraf araçlarla bağlantı kurmada zorluk yaşadıklarını bildirmiştir

Jira Hizmet Yönetimi fiyatlandırması

Ücretsiz plan

Standart: Kullanıcı başına aylık 17,65 $

Premium: Kullanıcı başına aylık 44,27 $

Enterprise: Özel fiyatlandırma

Jira Hizmet Yönetimi derecelendirmeleri ve yorumları

G2: 4,2/5 (700'den fazla yorum)

Capterra: 4,5/5 (600'den fazla yorum)

Ayrıca okuyun: Gelişmiş İşlevsellik ve Verimlilik için 10 Jira Entegrasyonu

10. Ivanti

Ivanti, operasyonel verimliliği ve hizmet sunumunu iyileştirmek için tasarlanmış kod gerektirmeyen bir ITSM çözümü. BT ortamlarını yönetir ve güvenliğini sağlar, etkili BT varlık yönetimi, uç nokta güvenliği ve BT hizmet yönetimine yardımcı olur.

Ivanti'nin en iyi özellikleri

Tek bir konsoldan sezgisel kontrol sağlayın ve uç noktaları virüslerden, kötü amaçlı yazılımlardan ve casus yazılımlardan koruyun

Kuruluşunuzun ihtiyaçlarına göre şirket içi, bulut veya hibrit dağıtım seçeneklerinden birini seçin

Gösterge panellerini özelleştirerek performans ölçümlerine ilişkin gerçek zamanlı içgörüler elde edin ve veriye dayalı karar alma süreçlerinizi iyileştirin

Proaktif hizmet yönetimi için Ivanti Neurons gibi özelliklerle sorun gidermeyi otomatikleştirin ve kullanıcı deneyimini geliştirin

Ivanti sınırlamaları

Ivanti, karmaşık ve zaman alıcı kapsamlı özelleştirme seçeneklerine sahiptir

Fiyatlandırma, küçük kuruluşlar veya sınırlı bütçeye sahip kuruluşlar için bir engel olabilir

Ivanti fiyatlandırması

Özel fiyatlandırma

Ivanti derecelendirmeleri ve yorumları

G2: 4,3/5 (5.000'den fazla yorum)

Capterra: Yeterli yorum yok

11. ManageEngine ServiceDesk Plus

ManageEngine ServiceDesk Plus, olay yönetimi, varlık izleme, self servis portalları ve proje yönetimi gibi ITSM araçları ve özellikleriyle ITSM süreçlerini ve hizmet sunumunu kolaylaştırır.

Yazılım ayrıca ITIL uyumludur ve MSP'ler tarafından tek bir konsoldan birden fazla kuruluşa BT hizmetleri sağlamak için kullanılabilir.

ManageEngine'in en iyi özellikleri

Gelişmiş Active Directory entegrasyonu ile kullanıcı hesaplarını ve özniteliklerini senkronize edin

Proje yönetimini iyileştirmek için görevler arasında bağımlılıklar oluşturun

Biletleri ve varlıkları Alan Yönetimi modülüyle birbirine bağlayarak kampüsler genelinde alan kullanımını optimize edin

ManageEngine gösterge panelindeki Grafik Raporlama geliştirmelerindeki yeni grafik türleriyle ITSM metriklerini daha iyi görselleştirin

ManageEngine sınırlamaları

Ticket oluşturma ve kapatma gibi basit görevler için birden fazla tıklama

ManageEngine fiyatlandırması

Standart: Kullanıcı başına aylık 16 ABD doları

Profesyonel: Kullanıcı başına aylık 33 ABD doları

Enterprise: Kullanıcı başına aylık 78 ABD doları

ManageEngine derecelendirmeleri ve yorumları

G2: 4,2/5 (200'den fazla yorum)

Capterra: 4,4/5 (200'den fazla yorum)

12. SuperOps. ai

SuperOps. ai, otomasyonla desteklenen ve modern çağın MSP'leri için tasarlanmış bir PSA-RMM platformudur. Platform, MSP'lerin müşterilerini, projelerini ve BT belgelerini tek bir yerden yönetmelerine yardımcı olur.

AI destekli platformuyla hizmet sunumunu, varlık ve ağ izlemeyi kolaylaştırmasıyla bilinir. Platformda yerleşik ağ izleme, BT dokümantasyonu ve proje yönetimi bulunur.

SuperOps. ai en iyi özellikler

Güçlü bir bilet sistemi ile olayları kaydedin, izleyin ve çözün

Kök neden analizi için olayları sorunlar halinde gruplandırırken proaktif olay yönetimi ile kesinti süresini ve kullanıcı etkisini en aza indirin

Varlık yönetimi ile tüm BT varlıklarını etkin bir şekilde izleyin ve yönetin

Ş Akışı otomasyonu ile verimliliği artırmak için tekrarlayan görevleri otomatikleştirin

SuperOps. ai sınırlamaları

Dosya ve belgeleri önizleme seçeneği yoktur

Üçüncü taraf entegrasyonlarının zor olduğu iddia edilmektedir

SuperOps. ai fiyatlandırması

Yalnızca standart PSA: 89 $/ay

Yalnızca standart RMM: 109 $/ay

Pro: 149 $/ay

Süper: 179 $/ay

SuperOps. ai puanları ve yorumları

G2: 4,6/5 (100'den fazla yorum)

Capterra: Yeterli yorum yok

13. SymphonyAI ITSM

SymphonyAI ITSM, kurumsal verimliliği artırmak için varlık, hizmet ve operasyon yönetimini birleştiren AI destekli bir ITSM aracıdır.

AI destekli dijital ajanlar ve hizmet otomasyonundaki en son gelişmeleri kullanarak olağanüstü kullanıcı deneyimleri sunar ve verimliliği artırır.

SymphonyAI'nin en iyi özellikleri

Tüm hizmet talepleri için birleşik bir hizmet portalı kullanarak, merkezi erişim sağlayın ve BT desteği olmadan sorunları çözmek için self servis yetenekleri sunun

AI ile rutin görevleri otomatikleştirerek süreçleri kolaylaştırın

BT varlıklarını otomatik olarak tanımlayın ve yönetin, tüm yaşam döngüleri boyunca izleyerek hesap verebilirliği artırın

Düşük kodlu veya kodsuz seçenekler ve iş akışlarını tasarlamak ve yönetmek için sezgisel bir arayüz kullanarak iş akışlarını özelleştirin

SymphonyAI sınırlamaları

Nispeten daha yavaş hata çözümü

Ağ izleme ve yama yönetimi gibi eksik özellikler

SymphonyAI fiyatlandırması

Özel fiyatlandırma

SymphonyAI derecelendirmeleri ve yorumları

G2: 4,6/5 (60+ yorum)

Capterra: 4,4/5 (20'den fazla yorum)

14. Halo ITSM

Halo ITSM, süreçlerinizi standartlaştırmak ve değerli analizler sunmak için her şeyi içeren bir ITSM yazılım çözümüdür.

Kullanıcı dostu arayüzü ve sağlam işlevselliği ile özellikle takdir edilen bu araç, her boyuttaki kuruluş için uygundur.

Halo ITSM'nin en iyi özellikleri

Aracın güçlü değişiklik yönetimi özellikleriyle, belirlenen süreçlere uyumu sağlarken değişiklikleri sorunsuz bir şekilde izleyin, planlayın ve uygulayın

Bilgi paylaşımı ve sorun çözme hızını artırmak için merkezi bilgi tabanları oluşturun

Güçlü bir yapılandırma yönetimi veritabanı (CMDB) kullanarak varlıkları ve varlık yönetimi ile ilişkilerini izleyin

Yazılımdaki AI entegrasyonu ile süreçleri otomatikleştirin ve hizmet sunumunu geliştirin

Halo ITSM sınırlamaları

Raporlama arayüzü daha az sezgisel olduğu düşünülmektedir

Bazı özellikler eksiktir; örneğin, farklı kuruluşlardan gelen biletleri birleştiremezsiniz

Round Robin özelliği, başka bir bilete geçmeden sürekli olarak o sekmede kaldığınızda çalışır

Halo ITSM fiyatlandırması

Özel fiyatlandırma

Halo ITSM derecelendirmeleri ve yorumları

G2: 4,2/5 (200'den fazla yorum)

Capterra: 4,7/5 (35+ yorum)

15. TeamDynamix

TeamDynamix, BT hizmet yönetimi ve proje portföy yönetimi (PPM) sunan web tabanlı bir platformdur. Bir hizmet için entegrasyon platformu (iPaaS) olarak çalışır.

Varlık ve değişiklik yönetimi ile kapasite planlaması dahil olmak üzere ITIL süreçlerini destekler. Kullanıcı dostu portal, bilet girişi, durum kontrolü ve bilgi bankası makaleleri için arama yapmak için mükemmel bir araçtır.

TeamDynamix'in en iyi özellikleri

TeamDynamix'in birleşik hizmet masası ile merkezi bir arayüz üzerinden olayları, sorunları, değişiklikleri ve hizmet taleplerini yönetin

BT hizmet taleplerinin kolayca gönderilmesini sağlamak için sezgisel bir hizmet kataloğu oluşturun

ITIL en iyi uygulamalarına uyun

Proje portföy yönetimi ile Waterfall ve Agile dahil olmak üzere proje yönetimi metodolojilerini destekleyin

TeamDynamix sınırlamaları

Karmaşık onboarding süreci sizi zorlayabilir

Küçük kuruluşlar için uygulama maliyetleri daha yüksektir

TeamDynamix fiyatlandırması

Özel fiyatlandırma

TeamDynamix derecelendirmeleri ve yorumları

G2: 4,4/5 (60'tan fazla yorum)

Capterra: 4,4/5 (100'den fazla yorum)

16. CA Service Desk Manager

CA Service Desk Manager (CA SDM), olay çözümünü kolaylaştıran, kullanıcı memnuniyetini artıran ve verimliliği artıran bir BT hizmet masası yazılımıdır.

Olay, sorun ve değişiklik yönetimi konusunda uzmanlaşmıştır. Yazılım, BT hizmet masası analistlerinin mükemmel müşteri hizmeti sunmasına yardımcı olmak için tasarlanmıştır.

CA SDM'nin en iyi özellikleri

XFlow analist deneyimi ile analistlere verimli iş için kişiselleştirilmiş, sezgisel bir arayüz sağlayın

Kullanıcıların, işbirliğine dayalı self servis portalları ile tercih ettikleri cihazlarda sorunları çözmelerine ve hizmet talep etmelerine olanak tanıyın

Güçlü değişiklik yönetimi ile otomatik değişiklik doğrulama ve yetkisiz değişikliklerin kural tabanlı işlenmesini dahil edin

CA SDM'de destek otomasyonu ile uzaktan erişim, sohbet, otomatik sorun giderme ve onarım sunun

CA SDM sınırlamaları

Bazı özelliklerin uygulanması ve bakımı zordur

Veri görselleştirme ve otomatik planlama gibi bazı bileşenler, eski teknolojiye sahiptir

Kullanıcılar, yazılımın donup geciktiğini ve yükseltme sırasında uzun süreli kesintiler yaşandığını bildirmiştir

CA SDM fiyatlandırması

Özel fiyatlandırma

CA SDM derecelendirmeleri ve yorumları

G2: 4. 2/5 (20+ yorum)

Capterra: Yeterli yorum yok

Piyasada, sistemlerinizin ve hizmetlerinizin yolunda gitmesine yardımcı olacak birçok ITSM aracı bulunmaktadır. Özel hedeflerinize ve ihtiyaçlarınıza göre doğru aracı seçmelisiniz.

En iyi 16 ITSM aracını inceledikten sonra, her birinin AI entegrasyonlarından harika kullanıcı arayüzlerine kadar benzersiz özellikler sunduğu açıktır.

Bunların arasından birini seçmek zorunda kalsam, listenin ilk sırasındaki ClickUp'ı seçerdim. Çok yönlülüğü, kullanım kolaylığı ve gelişmiş özellikleri, BT hizmet yönetiminin ötesine geçer. Görevleri izlemenize, takımlarla işbirliği yapmanıza ve iş akışlarınızı her türlü iş yapısına uyacak şekilde özelleştirmenize yardımcı olur.

ClickUp'a yatırım yapın ve verimli bir operasyonun kapılarını bugün açın!