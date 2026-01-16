Kod gerektirmeyen uygulama geliştirme için en iyi Bubble.io şablonları

Harika bir uygulama oluşturmak için teknik uzmanlığa sahip olmanız gerekmez.

Ancak akıllı bir başlangıç noktasına ihtiyacınız var.

Çoğu girişimci ve kodsuz geliştirici için sorun fikirler değildir. Sorun, uygulamadır. Boş bir Bubble projesi sizi yavaşlatır. Ve önce neyi geliştireceğinize karar vermeye çalışmak, ister kimlik doğrulama, ister ş Akışı, ister kullanıcı rolleri, ister gösterge panelleri olsun, genellikle gereksiz sürtüşmelere neden olur.

İşte bu yüzden şablonlar önemlidir. Doğru Bubble kodsuz uygulama geliştirme şablonu, ilk günden itibaren temel uygulama özellikleriyle çalışan bir temel sağlar, böylece kurulum yerine özelleştirmeye odaklanabilirsiniz.

Bu kılavuz, bugün başlayabileceğiniz ücretsiz Bubble.io şablonlarının yanı sıra, yapınızı planlamak, işleri izlemek ve daha hızlı teslim etmek için ClickUp şablonlarını paylaşmaktadır.

Kod gerektirmeyen uygulamanızı güvenle başlatmanıza yardımcı olacak bir şablon bulalım.

Ücretsiz Bubble.io Şablonlarına Genel Bakış

İyi bir Bubble.io kodsuz uygulama geliştirme şablonu nedir?

Kod gerektirmeyen bir uygulama oluştururken hız ve netlik en önemli faktörlerdir. İyi bir Bubble.io şablonu, kurulum süresini kısaltır ve fikirden lansmana kadar net bir yol sunar.

Kod gerektirmeyen uygulamanız için Bubble.io şablonu seçerken dikkat etmeniz gerekenler şunlardır. 👇

İlk günden itibaren net uygulama yapısı: Mantıklı adlandırılmış sayfalar, mantıklı veri türleri ve öngörülebilir ş Akışlarına sahip bir şablon seçin.

Gerçek kullanım senaryoları için tasarlanmıştır: Kullanıcı onboarding, ödemeler, gösterge panelleri veya yönetici panelleri etrafında tasarlanmış şablonlara öncelik verin.

Hiçbir şeyi bozmadan kolayca özelleştirin: Temel yapıyı bozmadan alanları yeniden adlandırmanıza, ş akışlarını ayarlamanıza ve özellikler eklemenize olanak tanıyan bir şablon seçin.

Temiz ve okunabilir ş Akışları: Takip etmesi ve denetlemesi kolay ş Akışlarına sahip şablonları seçin.

Uygulamanız büyüdükçe ölçeklenmek üzere tasarlanmıştır: Zaman içinde uygulamanızı geliştirebilmeniz için yapılandırılmış veriler ve yeniden kullanılabilir mantık arayın.

Ön tanımlı olarak duyarlı tasarım: Farklı ekran boyutlarında (masaüstü, tablet ve mobil) iyi çalışan şablonları seçin.

Yararlı belgeler veya uygulama içi rehberlik: Yararlı notlar veya adım adım kılavuzlar içeren şablonları seçin, çünkü bunlar geliştirme sürecinde size önemli ölçüde zaman kazandırır, özellikle de Bubble platformunu yeni kullanmaya başladıysanız.

Kod gerektirmeyen uygulama geliştirme için ücretsiz Bubble.io şablonları

İşte Bubble pazarından, gereksiz karmaşıklık olmadan uygulamanızın temel sürümünü başlatmanıza yardımcı olacak en popüler şablonlardan bazıları.

1. Bubble Başlangıç Açılış Sayfası Şablonu

Bubble Startup Landing Page Şablonu, bir uygulama fikrini doğrulamanıza ve ön lansmanını yapmanıza yardımcı olmak için oluşturulmuş hazır bir açılış sayfasıdır. Ziyaretçileri, dikkat çekici uygulama görselleriyle başlayan, ardından özellik açıklamalarına geçen ve ekran görüntüleri, takım ve fiyatlandırma gibi güvenilirliği artıran bölümlerle sona eren, akıcı ve mantıklı bir akışla uygulama hikayeniz boyunca yönlendirir.

Net eylem çağrıları ve görsel önizlemelerle, tam geliştirme için ciddi zaman veya para harcamadan erken kayıtları toplayabilir ve konseptinizi kullanıcılar veya yatırımcılarla güvenle paylaşabilirsiniz.

Bu şablonu neden seveceksiniz:

Esnek sayılar bölümünü kullanarak bekleme listesinde kayıt olan kullanıcıları veya beta kullanıcılarını öne çıkararak ivme gösterin.

Planları, aralıkları veya "yakında" tekliflerini çok erken commit etmeden deneyerek fiyatlandırmayı test edin.

Çerçeveyi sosyal, SaaS, pazar yeri veya yardımcı uygulamalar gibi birden fazla uygulama konseptinde yeniden kullanın.

✅ İdeal kullanım alanları: Ürünü tamamen geliştirmeden önce uygulama fikrini sergilemek isteyen kurucular, kod gerektirmeyen geliştiriciler ve erken aşamadaki takımlar

👀 Biliyor muydunuz? Alıcıların %49'u için, herhangi bir deneme sürümü, inceleme veya pazarlama sayfasından daha çok, canlı ürün demosu onları ikna eden unsurdur.

💡 Profesyonel İpucu: AI, yazılım ve kodsuz uygulama geliştirmede artık isteğe bağlı değildir. Zaten günlük işlerin bir parçasıdır. Google Cloud'un DORA raporuna göre: Profesyonellerin %75'inden fazlası kod yazma, mantığı açıklama veya işi özetleme gibi görevler için her gün yapay zeka kullanıyor.

Ayrıca, AI kullanımındaki %25'lik artış, dokümantasyon kalitesinde %7,5'lik bir iyileşmeye yol açar. Aynı artış, kod kalitesini %3,4 ve kod inceleme hızını %3,1 oranında iyileştirir. Kod gerektirmeyen geliştiriciler için en büyük kazanç, geliştirmeye başlamadan önce AI kullanarak net bir planlama yapmaktır. ClickUp Brain gibi AI araçlarını kullanmak, uygulama geliştirme işinizi planlamanıza ve hızlandırmanıza yardımcı olur. Görevlerinizi, belgelerinizi ve proje bağlamınızı anlayan, iş odaklı bir AI asistanı gibi çalışır. Bunu şu amaçlarla kullanabilirsiniz: Ş Akışı mantığı oluşturun

API veya JavaScript snippet'leri yazın

Uygulama akışları için Mermaid diyagramları oluşturun ve

İşler beklendiği gibi gitmediğinde bile hata ayıklama mantığını kullanın. Örneğin, şu komutu kullanın: "Bu özellik için bir kullanıcı akışı oluşturun (E-posta Doğrulamalı Kullanıcı Kayıt Olma) ve belgeleme için kullanabileceğim bir Mermaid diyagramı sağlayın. "

2. Instagram Benzeri Bubble Sosyal Medya Şablonu

Instagram gibi bir fotoğraf ve video paylaşım uygulaması platformu oluşturmak istiyorsanız, Bubble Sosyal Medya Instagram Benzeri Şablonu iyi bir seçenektir. Kullanıcı hesapları, profiller, gönderiler ve Instagram'a benzer şekilde düzenlenmiş bir çalışma akışı ile birlikte gelir.

Şablon, Bubble'ın veritabanı aracılığıyla gönderileri, kullanıcıları ve etkileşimleri zaten birbirine bağlar, böylece beğenme, yorum yapma, etiketleme ve takip etme gibi eylemler hemen çalışır. Ayrıca, her gönderi oluşturucuya bağlıdır, böylece etkileşimler gerçek zamanlı olarak güncellenir ve profil sayfaları otomatik olarak kullanıcı içeriğini ve etkinliklerini gösterir.

Bu şablonu neden seveceksiniz:

Feed tarama, etkileşim, profiller ve içerik oluşturmayı kapsayan tam donanımlı bir kullanıcı yolculuğu kullanın.

Yerleşik takip, takipten çıkma ve karşılıklı bağlantı mantığı ile dinamik kullanıcı ilişkilerini yönetin.

Kullanıcıların normal gönderilerin ötesinde hızlı, geçici güncellemeleri paylaşımına olanak tanıyan zaman tabanlı hikayeler yayınlayın.

✅ İdeal olanlar: Sosyal medya MVP'si veya Instagram tarzı bir uygulama başlatmak isteyen kurucular, girişimciler ve sosyal medya oluşturucuları

3. Bubble Etkinlik Yönetimi Pazarı Şablonu

Bubble Etkinlik Yönetimi Pazarı Şablonu, Bubble üzerinde Eventbrite tarzı bir etkinlik platformu oluşturmak için tam donanımlı, kod gerektirmeyen bir başlangıç kitidir. Ev sahipleri etkinlikler oluşturup tanıtabilirken, ziyaretçiler listeleri kolayca tarayabilir, etkinlik ayrıntılarını bir bakışta anlayabilir ve etkinlikleri takvimlerine kaydedebilir. Düzen sezgiseldir, bu da ilk kez kullananlar için bile etkinlikleri bulmayı kolaylaştırır.

Şablon ayrıca Stripe ve PayPal ile yerleşik bilet satın alma özelliğini de içerir, böylece kullanıcılar taramadan ödeme işlemine sorunsuz bir şekilde geçebilir ve siz de ilk günden itibaren gelir elde etmeye başlayabilirsiniz.

Bu şablonu neden seveceksiniz:

Ziyaretçilerin sonsuz kaydırma yapmadan ilgilerini çeken şeyleri hızlıca bulabilmeleri için etkinlikleri kategori ve konuma göre filtreleyin.

Kullanıcıların tek bir tıklama ile takvimlere etkinlik eklemelerine izin verin, böylece planlarını hatırlamalarına ve zamanında gelmelerine yardımcı olun.

Çalışan bir MVP'yi hızlı bir şekilde başlatarak yerel veya niş fikirleri test edin, birkaç etkinlikle küçük ölçekte başlayın ve ilgi gördüğünüzde ölçeği genişletin.

✅ İdeal kullanım alanları: Niş veya yerel etkinlik pazarını hızlı bir şekilde başlatmak isteyen oluşturucular ve etkinlik toplulukları

📊 İstatistik Uyarısı: Etkinlik katılımcılarının %65'i, mobil etkinlik uygulamasının genel deneyimlerini olumlu veya olumsuz yönde etkileyebileceğini söylüyor. Bu, etkinlik uygulamasının kullanıcı deneyiminin müşteri memnuniyeti için ne kadar önemli olduğunu gösteriyor.

4. Bubble Duyarlı Web Uygulaması (Flexbox) Şablonu

Bubble Responsive Webapp (Flexbox) Şablonu, Bubble'ın yeni Flexbox duyarlı motoru kullanılarak oluşturulmuş modern bir SaaS gösterge paneli kullanıcı arayüzü çerçevesidir. Temiz bir görünüm, yumuşak alanlar ve analiz gösterge panelleri, yönetici panelleri veya dahili iş yazılımları gibi araçlara benzer bir düzen fark edeceksiniz.

Bu şablon ayrıca Tek Sayfalı Uygulama (SPA) tarzı bir yapı etrafında oluşturulmuştur. Tek sayfalı bir uygulamada, kullanıcı sürekli olarak ayrı sayfalar arasında geçiş yapmaz. Bunun yerine, ana yapı aynı kalırken yalnızca içerik değiştiği için uygulama daha akıcı hissedilir.

Bu şablonu neden seveceksiniz:

Kullanıcılar, gelir, kayıt olma işlemleri veya diğer önemli KPI'lar için hazır kart bileşenlerini kullanarak anahtar metrikleri vurgulayın.

Gerçek veriler için alan ve düzeni önceden planlanmış iki grafik bileşeni kullanarak eğilimleri görselleştirin.

Kullanıcılar, hizmetler, kategoriler veya performans sıralamaları için yeniden kullanılabilen "en iyi ürünler" bölümüyle en iyi ürünleri sergileyin.

✅ İdeal kullanım alanları: Bubble'da profesyonel görünümlü bir gösterge paneli kullanıcı arayüzü hızlı bir şekilde oluşturmak isteyen kurucular ve SaaS takımları

👀 Biliyor muydunuz? Ortalama bir şirket şu anda aynı anda yaklaşık 101 farklı uygulama kullanıyor. Pratik olarak bu, çoğu kuruluşun artık sadece birkaç araca güvenmediğini, CRM, pazarlama, finans, İK, destek, analitik ve iç işbirliği için farklı uygulamalar kullandığını gösteriyor. Araçların yaygınlaşması nedeniyle: Takımlar her gün birçok gösterge paneli arasında geçiş yapmak zorunda kalıyor

Veriler araçlar arasında dağıtılır

Erişim, güvenlik ve maliyetleri yönetmek zorlaşıyor

5. Bubble Tasky – Proje Yönetimi Şablonu

Bubble Tasky- Proje Yönetimi Şablonu, Bubble üzerinde oluşturulmuş kodsuz bir proje ve görev yönetimi uygulamasıdır. Kullanıcıların projeler oluşturabileceği, projelerin içine görevler ekleyebileceği, takım üyelerine iş atayabileceği, gösterge panelinden ilerlemeyi takip edebileceği ve yorumlar kullanarak işbirliği yapabileceği tam olarak çalışan bir sistem sunar.

"Cuma gününe kadar teklif sunun" veya "Salı günü müşteri incelemesi" gibi net son tarihler belirleyebilirsiniz. Bu, takımların acil olan işleri anlamasına ve iş yüklerini daha iyi planlamasına yardımcı olur. Ayrıca, görevler tamamlandığında tamamlandı olarak işaretlenebilir ve değişiklik yapılması gerektiğinde yeniden açılabilir, böylece ş akışı gerçekçi ve esnek hale gelir.

Bu şablonu neden seveceksiniz:

Önemli projeleri oylarla önceliklendirin ve bunları sıralayarak önce hangilerinin üzerinde iş yapılması gerektiğine karar verin.

Yerleşik filtreleri ve aramayı kullanarak büyüyen çalışma alanlarını düzenleyin ve projeleri daha hızlı bulun.

Daha iyi denetim için yönetici düzeyinde görünürlükle kullanıcıları, projeleri ve görevleri izleyin.

✅ İdeal kullanım alanları: İşleri organize etmek ve ilerlemeyi izlemek için bir proje yönetimi uygulaması arayan proje takımları veya ajanslar

📊 İstatistik Uyarısı: Proje Yönetimi Enstitüsü (PMI) tarafından yapılan küresel bir ankete göre, kuruluşlar son 12 ayda projelerinin yaklaşık %8'inin başarısız olduğunu bildirdi. PMI, proje başarısızlığını hedeflerine ulaşamayan veya beklenen değeri sağlayamayan projeler olarak tanımlar. Bu, daha iyi araçlar ve uygulamaların başarısızlığı azaltabileceğini vurgular. Proje ve görev yönetimi uygulamaları şu şekilde yardımcı olur: hedefleri, öncelikleri ve ilerlemeyi görünür kılmak

görevleri iş sonuçlarıyla uyumlu hale getirme

takımlar arası koordinasyonu iyileştirme

riskleri geç değil erken yakalamak

📚 Daha fazla bilgi: En İyi Ürün Yönetimi Araçları

Kod gerektirmeyen uygulama geliştirme için Bubble kullanmanın sınırlamaları

Bubble, özellikle MVP'ler için kod gerektirmeyen web ve mobil uygulamaları başlatmak için güçlü özelliklere sahiptir. Ancak, inceleme platformları ve Bubble topluluğundaki kullanıcı geri bildirimleri, uygulamalar erken aşamayı geçtikçe daha belirgin hale gelen birkaç sınırı göstermektedir, örneğin:

Daha basit kodsuz araçlara kıyasla öğrenme eğrisi daha dik, özellikle ş akışları ve veritabanı mantığı karmaşıklaştığında

Uygulamalar büyüdükçe, kilit açma özellikleri ve iş yüküne dayalı maliyet artışları ile fiyatlandırma öngörülemez hale gelebilir.

Kullanıcı sayısı, veri hacmi ve ş akışı karmaşıklığı arttıkça performans ve hız sorunları ortaya çıkabilir.

İşbirliği özellikleri, daha büyük veya daha teknik takımlar için kısıtlayıcı olabilir.

📚 Daha fazla bilgi: Bubble dışında, daha akıllı ş akışları oluşturmak ve platform sınırlamalarını önlemek için kod gerektirmeyen AI araçlarının bu tamamlanan koleksiyonunu da keşfedebilirsiniz.

Bubble Şablonlarına Alternatif: Planlama ve Gönderim için ClickUp

Kod gerektirmeyen bir uygulama geliştirirken, geliştirme sürecin sadece bir parçasıdır. Ne geliştireceğiniz, özelliklerin nasıl bağlantı kuracağı, kimin ne üzerinde iş yaptığı ve lansmana ne kadar yaklaştığınız konusunda hala netlik kazanmanız gerekir. Planlama ve uygulama dağınık hale gelmeye başladığı için birçok Bubble.io kod gerektirmeyen proje bu aşamada yavaşlar.

Bu nedenle birçok Bubble geliştiricisi ve kodsuz oluşturucu, uygulama oluşturma araçlarını ClickUp ile birleştiriyor. ClickUp, kodsuz bir uygulama oluşturucu olmasa da, aynı ş akışında kritik bir rol oynar. Uygulama mantığınızı tasarlamanıza, özellikleri yönetmenize, ilerlemeyi izlemenize ve çok daha fazla yapı ve görünürlükle fikirden lansmana geçmenize yardımcı olur.

ClickUp'ı kullanarak takımınızla işbirliği yapın ve zaman çizelgelerini ve iş yüklerini yönetin.

📝 Not: Daha ayrıntılı bir kılavuz istiyorsanız, tüm kurulumu ayrıntılı olarak açıklayan yazılım geliştirme için ClickUp'ı kullanma kılavuzunu okuyun.

Kod gerektirmeyen geliştirmenin planlama ve yürütme tarafında Bubble şablonlarına güçlü alternatifler olarak işlev gören ClickUp yazılım geliştirme şablonlarını inceleyelim:

1. ClickUp Yeni Ürün Geliştirme Şablonu

Ücretsiz şablon alın ClickUp Yeni Ürün Geliştirme Şablonu ile her ürünün dönüm noktalarını ve teslimatlarını izleyin.

ClickUp Yeni Ürün Geliştirme Şablonu, bir ürünü fikir aşamasından geliştirme aşamasına kadar sorunsuz bir şekilde ve karışıklık yaşamadan taşımanıza yardımcı olur. Bu şablonla, ürün geliştirme sürecinin her adımı için mantıklı bir sırayla planlama yapabilir ve farklı aşamalarda ilerlemeyi izleyebilirsiniz.

Şablonun özellikleri, bir görevin ne kadar karmaşık olduğunu, ne kadar çaba gerektirdiğini ve genel ürün üzerinde ne kadar etkisi olduğunu değerlendirmenize olanak tanıyarak planlamanıza pratik bir bağlam da ekler. Bu, önceliklendirmeyi daha gerçekçi hale getirir ve takımların her görevı eşit olarak ele almak yerine, gerçekten önemli olan işlere odaklanmalarına yardımcı olur.

Bu şablonu neden seveceksiniz:

Her görevini Ürün, Mühendislik, Satış, Hukuk, Kalite Güvencesi veya Operasyonlar gibi belirli bir takıma atayarak sahipliği belirleyin.

ClickUp Gantt Şeması Görünümü'nü kullanarak görevlerin tarihler boyunca düzenlendiği ve birbirine bağlandığı zaman çizelgelerini ve bağımlılıkları planlayın.

Başlangıç ve son teslim tarihlerini kullanarak görev süresini otomatik olarak hesaplayın ve zaman çizelgeleri değiştikçe programları doğru tutun.

✅ İdeal kullanım alanları: Zaman çizelgeleri veya bağımlılıklar üzerinde kontrolünü kaybetmeden yeni ürünleri planlamak ve piyasaya sürmek isteyen ürün yöneticileri, startup kurucuları ve çapraz fonksiyonlu takımlar.

📮 ClickUp Insight: 4 çalışandan 1'i, iş yerinde bağlam oluşturmak için dört veya daha fazla araç kullanıyor. Anahtar bir ayrıntı bir e-postada gizli kalabilir, bir Slack konu dizisinde genişletilebilir ve ayrı bir araçta belgelenebilir, bu da takımların işlerini yapmak yerine bilgi aramakla zaman kaybetmelerine neden olabilir. ClickUp, tüm iş akışınızı tek bir platformda birleştirir. ClickUp E-posta Proje Yönetimi, ClickUp Sohbet, ClickUp Belgeler ve ClickUp Brain gibi özelliklerle her şey bağlantılı, senkronize ve anında erişilebilir kalır. "İş hakkında iş" yapmaya veda edin ve verimlilik zamanınızı geri kazanın. 💫 Gerçek Sonuçlar: Takımlar, ClickUp'ı kullanarak eski bilgi yönetimi süreçlerini ortadan kaldırarak her hafta 5 saatten fazla zaman kazanabilirler. Bu, kişi başına yıllık 250 saatten fazla zamandır. Takımınızın her çeyrekte fazladan bir hafta verimlilikle neler yaratabileceğini bir düşünün!

2. ClickUp Yazılım Geliştirme Şablonu

Ücretsiz şablon alın ClickUp Yazılım Geliştirme Şablonu ile girişimleri, ekipleri ve sürüm durumunu düzenleyerek yazılım yol haritanızı bir bakışta görün.

Yol haritası planlamasından sprint yürütmeye, hata izlemeye, kalite kontrolüne ve sürüm sonrası izlemeye kadar tüm yazılım geliştirme yaşam döngüsünü destekleyen bir sisteme ihtiyacınız varsa, ClickUp Yazılım Geliştirme Şablonu sizin için doğru şablondur.

Ana genel gösterge paneli, engellenen görevleri, gecikmiş işleri ve yüksek öncelikli hataları vurgular, böylece takımlar sorunları günlük toplantılarda bulmak yerine erken aşamada çözebilirler.

Bu şablonu neden seveceksiniz:

Takımın iş yükünü ve teslimat durumunu izleyerek aşırı yükü erken tespit edin ve tükenmişliği önleyin.

Çevrim süresi bilgileriyle teslimat hızını izleyerek işlerin nerede yavaşladığını anlayın ve görevlerin başlangıcından sonuna kadar ilerleme hızını artırın.

Daha hızlı triyaj için net açıklamalar, bağlantılar, ekran görüntüleri ve raporlayan kişinin ayrıntılarını içeren yerleşik bir formla hata raporlamayı standartlaştırın.

Acil üretim sorunlarını, ana ürün yol haritasına bağlı kalarak özel bir teknik destek akışına ayırın ve bu akışla ana ürün yol haritası arasında bağlantı kurun.

✅ İdeal kullanım alanları: Yol haritalarını planlamak, sprintleri yürütmek, hataları izlemek, kalite güvencesini yönetmek ve sürümleri sunmak için tek bir sistem isteyen yazılım geliştirme takımları ve ürün yöneticileri

İşte gerçek bir kullanıcı, yazılım geliştirme için ClickUp'ı kullanma konusunda şunları söylüyor:

ClickUp, hem hata izleme hem de yeni ürün geliştirme alanlarında eski ş akışlarını dönüştürerek takımımız için bir dönüm noktası oldu. Görevlerin ilerleyişini doğru bir şekilde yansıtan yapılandırılmış durumlar oluşturabilme özelliği sayesinde, karışıklıkları ortadan kaldırdık ve projeler arasında görünürlüğü artırdık. Eskiden Redmine'da barındırılan hata izleme sistemimiz, bağlantısız ve görünürlükten yoksundu. ClickUp'ta yeni sistemimizi oluşturduktan sonra, sorunsuz bir lansman gerçekleştirdik ve triyajdan çözüme kadar mükemmel bir ş Akışı'na sahip olmaya devam ederek hiçbir şeyin gözden kaçmamasını sağladık. Takımımızı zaman alan manuel işlerden kurtarmak için otomasyonları kolayca uyguladık ve bu da bize büyük bir zaman tasarrufu sağladı.

ClickUp, hem hata izleme hem de yeni ürün geliştirme alanlarında eski ş Akışları dönüştürerek takımımız için bir dönüm noktası oldu. Görevlerin ilerleme durumunu doğru bir şekilde yansıtan yapılandırılmış durumlar oluşturabilme özelliği sayesinde, karışıklıkları ortadan kaldırdık ve projeler arasında görünürlüğü artırdık. Eskiden Redmine'da barındırılan hata izleme sistemimiz, bağlantısız ve görünürlükten yoksundu. ClickUp'ta yeni sistemimizi oluşturduktan sonra, sorunsuz bir lansman gerçekleştirdik ve triyajdan çözüme kadar mükemmel bir ş Akışı'na sahip olmaya devam ederek hiçbir şeyin gözden kaçmamasını sağladık. Takımımızı zaman alan manuel işlerden kurtarmak için otomasyonları kolayca uyguladık ve bu da bize büyük bir zaman tasarrufu sağladı.

📚 Daha fazla bilgi: Şablonların ötesinde daha geniş bir görünüm için, modern ürün takımlarının kullandığı yazılım geliştirme araçlarının ayrıntılı analizine göz atın.

3. ClickUp Uygulama Geliştirme Planı Şablonu

Ücretsiz şablon alın ClickUp Uygulama Geliştirme Planı Şablonunu kullanarak araştırma, planlama, tasarım, geliştirme ve test aşamalarında uygulama geliştirme sürecini düzenleyin.

ClickUp Uygulama Geliştirme Planı Şablonu, uygulama hedeflerini belirleme, rakip araştırması yapma, tel kafesler oluşturma, QA testi yapma vb. gibi bir uygulama oluşturmak için gereken tüm görevlerin ana listesini sunar. Ayrıca görevleri ve açıklamaları hızlıca düzenleyebilir, sahipler atayabilir, öncelikleri değiştirebilir, tarihleri güncelleyebilir ve ilerlemeyi takip edebilirsiniz.

Görevler eklendikten sonra, görevlerin "Yapılacaklar"dan "Tamamlandı"ya sorunsuz bir şekilde geçtiği Durum Panosu Görünümü'nü kullanarak görevleri görsel olarak yönetebilirsiniz. Bağımlılıkları ve genel proje akışını gösteren Proje Programı Gantt Görünümü ile görev zaman çizelgelerini gerçekçi bir şekilde planlayabilirsiniz.

Bu şablonu neden seveceksiniz:

Geliştiriciler, tasarımcılar, test uzmanları ve ürün takımları kendi görevlerini gönderebilsinler diye görev formu bağlantısını paylaşarak gerçek zamanlı işbirliğini etkinleştirin.

Görevlerin Araştırma, Planlama, Tasarım, Geliştirme, Test veya Dağıtım aşamasında olup olmadığını görmek için görev durumunu belirli proje aşamalarıyla birleştirerek işi daha akıllı bir şekilde görselleştirin.

% Tamamlandı alanını kullanarak ilerlemeyi otomatik olarak takip edin ve görevlerinizin ne kadar ilerlediğine dair bir özet görün.

✅ İdeal kullanım alanları: Görevler ve sorumluluklar arasında görünürlüğü kaybetmeden başarılı uygulama projeleri oluşturmak ve başlatmak isteyen ürün yöneticileri ve geliştirme takımları

📚 Daha Fazla Bilgi: Uygulama geliştirmeyi uçtan uca destekleyen unsurları anlamak için, modern uygulama geliştirme araçlarına ve her birinin uygun olduğu alanlara ilişkin genel bakışımızı inceleyin.

4. ClickUp Ürün Yol Haritası Şablonu

Ücretsiz şablon alın ClickUp Ürün Yol Haritası Şablonu ile üç aylık ürün girişimlerini ve öncelikleri gözden geçirin.

Ürün yol haritasının en zor kısmı, uyumu bozmadan değişen öncelikleri yönetmektir.

ClickUp Ürün Yol Haritası Şablonu, Özel Görünümler'i kullanarak işleri mantıklı bir şekilde önceliklendirmenize yardımcı olur.

Üç Aylık Yol Haritası Görünümü, planlanan özellikler, dönüm noktaları ve girişimlerin çeyrek bazında gruplandırıldığı orta vadeli planlama için idealdir. Girişimlere Göre Yol Haritaları, proje faaliyetlerinin basit bir sürükle ve bırak özelliği ile ilerleme aşamaları arasında taşınabilen kartlarla temsil edildiği bir Kanban panosu görünümüdür.

Ürün Ana Backlog Görünümü, backlog kaosunu önlemek ve ödünleşmeleri görünür kılmak için Ürün Fikirleri ve Önceliklendirme Liste Görünümü ve Etki-Çaba Matrisi içerir.

Bu şablonu neden seveceksiniz:

Geri bildirimleri otomatik olarak eyleme geçirilebilir görevlere dönüştüren ürün talep formu aracılığıyla ürün fikirlerini yakalayın.

Formül tabanlı puanlama ve Etki-Çaba Matrisi gibi görsel araçları kullanarak işlere öncelik verin, kararlarınızı şeffaf ve tekrarlanabilir hale getirin.

Manuel çaba gerektirmeden her şeyi senkronize tutan akıllı ClickUp Otomasyonlarını kullanarak, birikmiş işlerden uygulamaya kadar olan akışı otomatikleştirin.

✅ İdeal kullanım alanları: Ürün fikirlerine öncelik vermek ve paydaşlarla yol haritasını paylaşmak isteyen ürün yöneticileri ve çapraz fonksiyonlu takımlar

💡 Profesyonel İpucu: ClickUp Beyaz Tahtaları ile takımlar, herhangi bir şey kesinleşmeden önce ürün vizyonunu görsel olarak keşfedebilir ve öncelikleri belirleyebilir. Bu, farklı yaklaşımları karşılaştırmak ve ürününüze en uygun olanı belirlemek için ürün yol haritası örneklerini incelerken veya oluştururken özellikle yararlıdır. Ürün stratejinize netlik kazandırın ve ClickUp Beyaz Tahtaları kullanarak işbirliği içinde vizyonunuzu şekillendirin.

5. ClickUp Geliştirme Programı Şablonu

Ücretsiz şablon alın ClickUp Geliştirme Zaman Çizelgesi Şablonunu kullanarak ürün aşamaları boyunca geliştirme zaman çizelgelerini ve görev sürelerini planlayın.

ClickUp Geliştirme Şablonu, her zaman üç önemli soruyu yanıtlayarak ürün geliştirmeyi yönetmenize yardımcı olur: Ne üzerinde çalışılıyor, hangi aşamada ve tamamlanması ne kadar sürecek.

Tüm geliştirme sürecini, gereksinimleri tanımlama, özellikleri tasarlama, fonksiyon oluşturma, test etme veya lansman için hazırlık yapma gibi küçük görevlere bölebilirsiniz. Tüm bu görevler aşamalara göre düzenli bir şekilde gruplandırılır, böylece ürünün hangi aşamada olduğunu ve bir sonraki adımın ne olacağını her zaman bilirsiniz.

Ayrıca, iş ilerledikçe şablon esnekliğini korur. Önemli notlar ekleyebilir, referans dosyaları yükleyebilir, zaman çizelgelerini güncelleyebilir ve görevleri aşamalar arasında taşıyabilirsiniz. Bu, ilerlemeyi izlemeyi kolaylaştırır ve darboğazları gözden kaçırmayı zorlaştırır. Görevler bir aşamada birikmeye başlarsa veya hiçbir şey ilerlemiyorsa, bunu hemen görür ve gecikmeye dönüşmeden sorunu çözebilirsiniz.

Bu şablonu neden seveceksiniz:

Önemli kararları veya bir görevin gecikme nedenlerini açıklamak için "Açıklamalar" alana net notlar ekleyin.

Tahmini ve gerçek süre alanlarını kullanarak planlanan zaman çizelgelerini gerçek çabayla karşılaştırın ve planlamanızın ne kadar doğru olduğunu görün.

Görev Bağımlılıklarını ayarlayarak işlerin doğru sırayla yapılmasını ve takımlar ön koşullar tamamlanmadan görevlere başlamamasını sağlayın.

✅ İdeal kullanım alanları: Geliştirme yaşam döngüsünü aşama aşama net bir görünümde görmek isteyen ürün yöneticileri, kurucular ve geliştirme takımları

📊 İstatistik Uyarısı: Ortalama ürün geliştirme süreci yaklaşık 22 ay, yani fikirden lansmana kadar neredeyse 2 yıl sürer. Bu nedenle doğru süreçlere, şablonlara, araçlara ve kontrol noktalarına sahip olmak önemlidir. Bunlar, takımların erken keşiften teslimata kadar uyumlu çalışmasına yardımcı olur.

🎥 İşte tüm ürün yolculuğu boyunca işinizi ve ilerlemenizi yapılandırmaya yönelik hızlı bir kılavuz.

6. ClickUp Çevik Sprint Planlaması Şablonu

Ücretsiz şablon alın ClickUp Agile Sprint Planlaması Şablonu ile çeşitli aşamalarda sprint görevlerini yönetin.

ClickUp Agile Sprint Planlama Şablonu, birikmiş öğeleri net sahipleri olan iyi tahmin edilmiş görevlere dönüştürerek takımların sprint planlamasını daha güvenle yapmasına yardımcı olur. Tüm görevler, hatalar, kullanıcı hikayeleri, iyileştirmeler ve özellikler önceliğe göre sıralandığından, takımınız sprint sırasında en fazla değeri sağlayan işe her zaman odaklanabilir.

Bu şablonun en iyi yanı, günlük sprint görevlerini daha büyük ürün hedeflerine bağlamasıdır. Görevler, UI/UX Güncellemeleri, Dosya Yönetimi veya Kimlik Doğrulama gibi epik gruplar halinde toplanır. Ayrıca, (Tahmini Saatler eksi İzlenen Saatler) formülünü kullanarak planlanan ve gerçek çaba arasındaki farkı takip eder, böylece kapsamı hızlı bir şekilde ayarlayabilir ve son dakika sürprizlerinden kaçınabilirsiniz.

Bu şablonu neden seveceksiniz:

Her birikmiş öğeyi tür, epik, tahminler ve sahiplik ile netleştirin, böylece hiçbir şey yarı bitmiş olarak sprinte girmesin.

Yapılacaklar → Uygulama → İnceleme → Dağıtım gibi Geliştirme Durumu aşamalarını kullanarak ilerlemeyi net bir şekilde takip edin.

Sprint kapasitesini ClickUp İş Yükü Görünümü ile dengeleyin, böylece sprint başlamadan önce aşırı yüklenmeyi önleyebilirsiniz.

✅ İdeal kullanım alanları: Gerçekçi sprintler planlamak ve aşırı taahhütlerden kaçınmak isteyen çevik ürün ve mühendislik takımları

⚡ Şablon Arşivi: Sprintleri planlama ve yürütme konusunda daha fazla esneklik istiyorsanız, ClickUp'ın sprint planlaması şablonları size farklı Agile stilleri ve takım ihtiyaçları için yerleşik kurulumlar sunar. Backlog iyileştirme ve kapasite planlamasından sprint yürütme ve geriye dönük değerlendirmelere kadar, bu şablonlar takımların gerçekçi kalmasına ve teslimatı öngörülebilir tutmasına yardımcı olur.

7. ClickUp Proje Yönetimi Şablonu

Ücretsiz şablon alın ClickUp Proje Yönetimi Şablonu'nu kullanarak tek bir portföy görünümünde birden fazla projeyi izleyin.

Proje yönetimi alanında, takımlar genellikle kapsam genişlemesi ve görünmez aşırı yükleme ile mücadele eder. ClickUp Proje Yönetimi Şablonu, eksiksiz bir proje yürütme sistemi olarak çalışır.

Projeyle ilgili tüm işleriniz, planlama, keşif, tasarım, geliştirme, test ve teslimat gibi proje aşamalarına göre düzenli klasörler halinde düzenlenir. Her görev, net sahipleri, öncelikleri, son teslim tarihleri ve bağlamı olan bir teslimat, düzeltme, iyileştirme veya dönüm noktası ile ilgili bir faaliyeti temsil eder.

Bu şablonu temel bir proje kontrol listesinden daha üstün kılan şey, ClickUp Özel Alanlarının kullanılmasıdır. Bunlar ekstra etiketler ve izleme girdileri olarak işlev görür ve her görevi daha anlamlı hale getirir.

Örneğin, önce yapılması gerekenleri göstermek için bir "öncelik" alanı, görevin ne kadar zor olduğunu göstermek için bir "çaba" alanı veya işin hangi takıma ait olduğunu göstermek için bir "departman" alanı ekleyebilirsiniz. Şablon, aynı Çalışma Alanı'nda dokümantasyon ve bağlamı teşvik ederek daha güçlü bir işbirliği de destekler.

Bu şablonu neden seveceksiniz:

Gantt, Zaman Çizelgesi ve Takvim Görünümü'nü kullanarak zaman çizelgelerini ve bağımlılıkları görselleştirin, riskleri erken tespit edin ve gerçekçi planlar yapın.

Tahminleri iyileştirmek ve bütçe veya son tarih aşımlarını önlemek için zaman tahmini ve zaman takibi ile çabaları doğru bir şekilde takip edin.

Otomasyonlarla rutin takip işlemlerini otomatikleştirerek manuel hatırlatıcıları azaltın ve işlerin sorunsuz bir şekilde ilerlemesini sağlayın.

✅ İdeal kullanım alanları: Projeleri planlamak ve sürekli takip yapmadan herkesin uyumlu çalışmasını sağlamak için hepsi bir arada bir sisteme ihtiyaç duyan proje yöneticileri ve çapraz fonksiyonlu takımlar.

💡 Profesyonel İpucu: Yazılım projelerinde gereksinimler değişir, hatalar ortaya çıkar ve kararlar sprint ortasında alınır, bu nedenle bağlam hızla kaybolabilir. ClickUp Chat ile geliştirme takımları, tartışmaları görevler, sprintler ve sürümlerle doğrudan bağlantılı tutabilir. ClickUp Chat ile geliştirme takımınızın işlerini ve konuşmalarını tek bir yerde tutun.

8. ClickUp Kullanıcı Hikayesi Şablonu

Ücretsiz şablon alın ClickUp Kullanıcı Hikayesi Şablonunu kullanarak kullanıcı ihtiyaçlarını etkinliklere, görevlere ve sürüm aşamalarına ayırın.

ClickUp Kullanıcı Hikayesi Şablonu, Agile takımlarının kullanıcının gerçek ihtiyaçlarıyla doğrudan bağlantılı kullanıcı hikayeleri yazmasına yardımcı olmak için tasarlanmıştır.

İlk olarak, kullanıcının kim olduğunu ve neyi başarmak istediğini tanımlamanıza olanak tanır. Örneğin, bir kullanıcı bir siparişi izlemek, randevu almak, rapor indirmek veya destek hattını aramadan şifresini sıfırlamak isteyebilir.

Buradan itibaren şablon, kullanıcının beklenen eylemlerini adım adım haritalandırarak takımların özelliğin gerçek hayatta nasıl kullanılması gerektiğini anlamasına yardımcı olur. Örneğin, hedef "siparişimi takip et" ise, etkinlikler arasında uygulamayı açmak, siparişlere gitmek, bir sipariş seçmek, teslimat güncellemelerini görüntülemek ve bildirimleri almak yer alabilir.

Son olarak, net kabul kriterleri ile "Tamamlandı"nın ne anlama geldiğini tanımlayabilir ve net olmayan beklentilerden kaynaklanan yeniden çalışma ihtiyacını azaltabilirsiniz.

Bu şablonu neden seveceksiniz:

Net özellikler ve sonuçlar tanımlayarak, herkesin neyin geliştirilmesi gerektiğini ve kullanıcı için başarının ne anlama geldiğini tam olarak bilmesini sağlayın.

Etki, çaba veya aciliyet düzeyine göre hikayelere öncelik vererek, şu anda üzerinde iş yapılması gerekenler ile bekleyebilecekler arasında karar verin.

Gelecekteki iyileştirmelerin görünürlüğünü ve uyumunu koruyarak, değeri erken sunmak için sürümleri aşamalı olarak planlayın.

✅ İdeal kullanım alanları: Kullanıcı ihtiyaçlarını yeniden çalışma veya kapsam genişlemesi olmadan test edilebilir hikayelere dönüştürmek isteyen ürün ve Agile takımları

⚡ Şablon Arşivi: Pazarlama kampanyalarını planlamak için ClickUp ürün pazarlama şablonlarını keşfedin.

✈️ ClickUp Avantajı: Kullanıcı hikayesi fikirleri bazen tartışmanın ortasında veya geri bildirimleri incelerken ortaya çıkar. Bu noktada, bunları yazmak için beklemek zorunda değilsiniz. Talk-to-Text ile, kullanıcıların ihtiyaçlarını size geldiği anda yakalayabilirsiniz. Söylediğiniz her şey, ClickUp içinde anında yapılandırılmış metne dönüştürülür. Bu, yazdıklarından daha hızlı düşünen Agile takımlar için kullanıcı hikayelerinde AI kullanmanın mükemmel bir yoludur.

📹 ClickUp'ın konuşmayı metne dönüştürme özellikleri hakkında daha fazla bilgi edinmek için bu videoyu izleyin.

9. ClickUp Hata ve Sorun İzleme Şablonu

Ücretsiz şablon alın ClickUp Hata ve Sorun İzleme Şablonu'nu kullanarak tam hata raporlama, önceliklendirme ve çözüm akışını haritalandırın.

ClickUp Hata ve Sorun İzleme Şablonu, takımların gerçek hataları yinelenen hatalardan veya özellik isteklerinden ayırmasına yardımcı olan, net bir kabul ve önceliklendirme akışı aracılığıyla hataları taşıma sistemi sunar.

Bir hata onaylandığında, ciddiyet (hatanın ne kadar kötü olduğu) ve öncelik (önce neyin ele alınması gerektiği) daha akıllı kararlar alınmasını sağlayan merkezi bir hata listeye aktarılır. Sahiplik, ekipler arasında net bir şekilde belirlenir ve düzeltmeden yayınlanmaya kadar ilerleme görülebilir.

Şablon ayrıca bilinen sınırlamaları ve geçici çözümleri belgelemek için alan içerir, böylece takımlar beklenen davranışları yeniden tartışarak zaman kaybetmez. ClickUp Belgeleri'nde özetlenen net takım süreçleri, özellikle takım büyüdükçe herkesin uyumlu çalışmasını sağlar.

Bu şablonu neden seveceksiniz:

Özetler, ayrıntılı adımlar, ekran görüntüleri ve beklenen sonuçları içeren özel bir hata gönderi formu kullanarak hata raporlarını kaydedin.

Yinelenen sorunları erken tespit edin ve bunları triyaj sırasında mevcut kusurlara bağlayın.

Atamadan piyasaya sürülmeye kadar tanımlanmış aşamalar boyunca her bir hatayı tam görünürlükle izleyin.

✅ İdeal kullanım alanları: Hataları raporlamak, sınıflandırmak, önceliklendirmek ve çözmek için sistematik bir sürece ihtiyaç duyan ürün ve kalite güvence takımları

📌 Biliyor muydunuz? Kuruluşların %50'si üretime ulaşan hataların maliyetini ölçmüyor. Sadece %30'u bu maliyetleri gerçekten izlerken, %20'si bunu yapıp yapmadığından bile emin değil. Bu, hataların gönderildiği, kullanıcıların etkilendiği, ancak gelir, müşteri kaybı ve mühendislik süresi üzerindeki gerçek etkinin gizli kaldığı anlamına gelir.

10. ClickUp Özellik Talebi Risk Şablonu

Ücretsiz şablon alın Özellik taleplerini karmaşıklıklarına göre inceleyin ve ClickUp Özellik Talebi Risk Şablonu ile kaynaklayın.

ClickUp Özellik Talebi Risk Şablonu, özellik taleplerini merkezi bir yerde toplamaya ve bunları iyi düşünülmüş ürün kararlarına dönüştürmeye yardımcı olur. Her özellik talebi ClickUp'ta bir Görev haline gelir ve bu görev, takımınızın ihtiyaç duyduğu tüm önemli ayrıntıları içerir.

Şablon, her özellik talebinin tutarlı bir biçimde depolandığı bir ana veritabanına sahiptir. Talepler müşteri e-postaı, destek bileti, satış görüşmesi veya iç ekip üyesi gibi farklı kaynaklardan gelse bile, her şey aynı sistemde, aynı alanlar kullanılarak sonuçlandırılır.

Bu şablonu neden seveceksiniz:

Özellik taleplerini karmaşıklık düzeylerine göre gruplandırın (Düzlem 1 – Kolay, Düzlem 2 – Orta ve Düzlem 3 – Zor) ve böylece çaba, belirsizlik ve teslimat riskini net bir şekilde değerlendirin.

Talep eğilimlerini, eksiklikleri ve kullanılabilirlik sorunlarını belirlemek için talepleri ürün özelliğine göre düzenleyin.

Özellik taleplerini görsel olarak önceliklendirerek ödünleşmeleri netleştirin ve yanlış aciliyet algısını önleyin.

Takımlar arasında kararların tutarlı olmasını sağlayan yerleşik bir SOP ile tüm ş akışını standartlaştırın.

✅ İdeal kullanım alanları: Mühendislik zamanını ayırmadan önce özellik taleplerini değerlendirmek ve onaylamak için risk bilincine sahip bir yönteme ihtiyaç duyan ürün ve operasyon takımları

11. ClickUp Ürün Lansmanı Kontrol Listesi Şablonu

Ücretsiz şablon alın ClickUp Ürün Lansmanı Kontrol Listesi Şablonu ile çeşitli ürün lansmanı görevlerini takip edin.

Bir ürün lansmanı genellikle araştırma, mesajlaşma, fiyatlandırma, kampanyalar, satış hazırlığı, iç uyum ve lansman günü uygulaması gibi birçok değişken unsuru içerir. ClickUp Ürün Lansmanı Kontrol Listesi Şablonu, ürün lansmanını daha küçük, yönetilebilir görevlere ayırır ve bunları farklı lansman kategorilerine gruplandırır.

Pazar analizi yaparak talebi doğrulamak, rakipleri anlamak ve gerçek veriler ile müşteri içgörülerini kullanarak doğru hedef kitleyi belirlemekle başlarsınız. Bundan sonra fiyatlandırma ve değer konumlandırma kesinleştirilir, ardından ürünün pazarda nasıl pozisyonlandırılacağı ve açıklanacağı belirlenir.

Canlıya alma kontrolleri, web sayfası güncellemeleri, sürümler ve kampanya lansmanları gibi yürütme odaklı görevler açıkça planlanır. Lansmandan sonra, şablon erken performans metriklerini izlemenize ve müşterilerden, satış ve destek ekiplerinden geri bildirim toplamanıza yardımcı olur.

Bu şablonu neden seveceksiniz:

Dönüm Noktaları Görünümü 'nü kullanarak önemli lansman kontrol noktalarını izleyin, böylece liderlik ekibi onaylar ve hazırlık gibi sonuçlara odaklanabilir.

Yorum yapma, ekip arkadaşlarını etiketleme ve ek dosya ekleme yoluyla görevler üzerinde doğrudan işbirliği yapın ve tüm lansman tartışmalarını bir arada tutun.

Gantt ve Zaman Çizelgesi görünümleriyle zaman çizelgelerini net bir şekilde planlayarak görev sırasını, bağımlılıkları ve tüm lansman akışını bir bakışta anlayın.

✅ İdeal kullanım alanları: Ürün lansmanlarını planlamak ve izlemek için adım adım bir sistem isteyen ürün yöneticileri ve işlevler arası lansman takımları

⚡ Şablon Arşivi: Birden fazla ürün lansmanı planlıyorsanız veya zaman içinde sürecinizi iyileştiriyorsanız, ClickUp'ın ürün lansmanı şablonları arşivi size farklı lansman stilleri ve takım ihtiyaçları için hazır kurulumlar sunar. Bunlar, esnekliğe yer bırakan tekrarlanabilir bir lansman süreci istediğinizde özellikle kullanışlıdır.

ClickUp ile kod gerektirmeyen uygulamanızı piyasaya sürülen bir ürüne dönüştürün

Bubble şablonları, kod gerektirmeyen uygulama geliştirmeyi kolaylaştırır. Size hazır bir yapı ve sağlam bir temel sunarak, yoğun kodlama bilgisi olmadan fikirlerinizi çalışan ürünlere dönüştürmenizi sağlar. MVP'ler ve erken lansmanlar için zaman ve çaba tasarrufu sağlar.

Ancak bir uygulama oluşturmak işin sadece yarısıdır. Hala net bir planlama, özellik izleme ve işler ilerledikçe düzenli kalmanın bir yoluna ihtiyacınız var. İşte burada ClickUp'ın son derece özelleştirilebilir şablonları devreye girer. Uygulama mantığını haritalandırmanıza ve lansmana yaklaşırken uygulamayı yolunda tutmanıza yardımcı olurlar.

Bubble ve ClickUp birlikte kullanıldığında, fikirden lansmana kadar daha sorunsuz bir kodsuz ş Akışı oluşturur.

ClickUp'a kaydolun ve kodsuz projenizi ilerletmeye devam edin.