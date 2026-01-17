Pazarlama yöneticileri, kampanya ilerlemesini izlemek için ClickUp SyncUp'ı nasıl kullanabilir?

Pazarlama liderlerinin üçte biri, dönüşüm oranlarının izlemeyi öncelik verdikleri anahtar performans göstergesi olduğunu söylüyor. Ancak herhangi bir pazarlama takımı için dönüşümler sadece bir sonuçtur.

Onları gerçekten motive eden şey, huninin her aşamasında çaba senkronizasyonunun ne kadar iyi olduğudır.

Pazarlama yöneticileri için asıl zorluk, proje güncellemelerinin gerçek zamanlı olarak görünürlükleri, eyleme geçirilebilirlikleri ve ölçülebilirlikleri olduğu çapraz fonksiyonel proje yönetimi sürecini sürdürmektir.

Bir kampanya beklenen performansı göstermediğinde, takım sorunu hızlı bir şekilde teşhis edip çözmelidir; bir şey işe yaradığında ise, bu çabayı iki katına çıkarmak için net bir sinyal almalıdır.

İşte burada ClickUp SyncUps devreye giriyor. Pazarlama ekipleri ekosisteminin bir parçası olan ClickUp, ekip liderlerinin pazarlama ekibinin senkronizasyonunu yapılandırmasına, görev yönetimini otomasyonla gerçekleştirmesine ve birden fazla kanalda performansı izlemesine yardımcı olan akıllı bir proje yönetimi aracıdır.

Bu makalede, pazarlama yöneticilerinin kampanya ilerlemesini izlemek için ClickUp SyncUps'ı nasıl kullanabileceklerini inceleyeceğiz.

⭐️ Öne Çıkan Şablon Ücretsiz şablon alın Pazarlama Kampanyası Yönetimi Şablonu üzerinde aşama tabanlı SyncUp'lar çalıştırarak gerçek zamanlı, sahipleri net bir şekilde izleme yapın. Pazarlama Kampanyası Yönetimi Şablonu, her lansmanı tek bir izlenebilir planda tutmak için SyncUps ile mükemmel bir şekilde eşleşir. Durumlarını, özel alanlarını ve önceden oluşturulmuş görünümlerini kullanarak sahipleri, zaman çizelgelerini ve bütçeleri merkezileştirin, ardından hızlı SyncUps çalıştırarak güncellemeleri bağlantılı görevlere ve hedef ilerlemesine dönüştürün.

Kampanya İlerleme İzleme Pazarlama Takımları İçin Neden Önemlidir?

John aynı anda üç lansman yürütüyor. Haftalık kampanya izleme toplantıları düzenliyor, bağlantısı kesik gösterge panellerini gözden geçiriyor ve e-posta konu dizilerinde proje güncellemelerini takip ediyor. Sonuç olarak, geçen hafta hangi anahtar performans göstergelerinin gerçekten değiştiği kimse tarafından bilinmiyor. Kaçırılan son teslim tarihleri, kaçırılan hedeflere dönüşüyor.

John basit bir ritme geçer: günlük sinyal kontrolleri (potansiyel müşteri hacmi, CAC trendi, kalite), paylaşılan KPI sayfası ve sahipler ile proje zaman çizelgesi için tek bir proje yönetimi platformu görünümü.

İşte izlemenin gücü budur. İlerleme izlemesinin önemli olmasının başlıca nedenleri şunlardır

1. Görünürlük, faaliyeti sonuçlara dönüştürür

Takımlar önemli olan birkaç metriği (dönüşüm, nitelikli satış kanalı, maliyet ve kalite) ölçtüklerinde, neyi ölçeklendirmeleri ve neyi durdurmaları gerektiğini öğrenirler. Google'ın medya ekibi, pazarlamacıların optimizasyon yapmanın, ROI'yi kanıtlamanın ve marka etkisini anlamanın yolunun titiz ölçümlerden geçtiğini vurgulamaktadır.

2. Uyum, gecikmeleri ve yeniden çalışmayı azaltır

Sahipler, durum ve sonraki adımlar için paylaşılan tek bir bilgi kaynağı, pazarlama operasyonlarında zaman çizelgelerinin kaçırılmasının ve işlerin tekrarlanmasının en önemli nedenlerinden biri olan yanlış iletişimi azaltır.

3. Daha hızlı geri bildirim döngüleri, takım performansını artırır

Çevik pazarlama kanıtları , daha kısa döngüler ve görünür devam eden çalışmaların daha iyi verim ve yanıt verebilirlik sağladığını göstermektedir . Döngü süresini, verimi ve deneylerin etkisini izlemek, takımların hızlı bir şekilde uyum sağlamasına yardımcı olur.

4. Bütçe kontrolü ve ROI disiplini

Ölçüm yapmadan harcamaları savunamazsınız. Standart KPI çerçeveleri, kanal faaliyetlerini gelir katkısı ve atfedilebilir ROI (gösterişli metriklere karşı) ile bağlantı kurar.

5. Öğrenme bileşikleri

Tutarlı izleme, karşılaştırmalı temel değerler oluşturur; böylece her test, yaratıcı içerikleri, teklifleri ve hedef kitleleri iyileştirir. Google'ın MMM kılavuzu, kararları daha uygulanabilir hale getirmek için ölçüm boşluklarının doldurulmasının önemini vurgular.

Başlamadan önce: Kampanya senkronizasyonu için neden ClickUp?

İşlerin dağınık olması kampanya ilerlemesini yavaşlatır. Özetler belgelerde, güncellemeler sohbetlerde, görevler diğer araçlarda gizli ve en son sayılar sadece birkaç kişinin erişebildiği bir elektronik tabloda yer alır. Karar ve teslimat arasındaki konu kopar ve küçük sorunlar hedeflere ulaşılamamasına neden olur.

ClickUp, parçaları tek bir yerde toplar, böylece senkronizasyonlarınız sakin, odaklanmış ve eyleme bağlı olur. Her şey tek bir Çalışma Alanı'nda yer aldığında, konuşma işin yanında gerçekleşir. Güncellemeler, yan kanallar olmadan sahiplenilen sonraki adımlara dönüşür.

Planın bulunduğu sayfada en son sayılar da gösterilir, böylece kararlar hafızaya değil, değişenlere dayalı olarak alınır. Özetler takımın çalıştığı yere gönderilir, bu da takip toplantılarını azaltır ve rota düzeltmelerini hızlandırır. Kısa senkronizasyonlar, net sahiplik ve görünür sonuçlar ile istikrarlı bir ritim elde edersiniz.

ClickUp kampanyalarınızın senkronizasyonuna nasıl yardımcı olur:

Sahipler, durum ve sonraki adımlar için tek bir doğru kaynak

Güncellemeler, insanlar odadayken net tarihlerle görevlere dönüşür.

Gösterge panelleri tartışmanın yanında yer alır, böylece kararlar canlı sayılara dayalı olarak alınır.

Özetler ve özetler işin yapıldığı yere ulaşır, böylece ekstra toplantılar azalır.

Nereden başlamalı:

ClickUp SyncUps nedir?

ClickUp SyncUps ile varlıkları tek seferde onaylamak için ekran üzerinde kreatifleri inceleyin

Şunu hayal edin: Pazarlama takımınız ve farklı departmanlardan paydaşlarla kampanya kontrol toplantısının ortasındasınız. Sohbet uygulamaları, video görüşmeleri, görev listeleri ve belgeler arasında geçiş yapıyorsunuz. Konuşmaların parçaları farklı platformlara dağılmış durumda ve kimse "bir sonraki adımın" hangi konu başlığında yer aldığını bilmiyor.

ClickUp SyncUps ile çalışma alanınızda canlı sesli veya video oturum başlatabilir, ilgili görevleri anında bağlayabilir, tartışmayı kaydedebilir ve ardından otomatik özetleri paylaşabilirsiniz.

💯 Kısacası: bağlamı kaybetmeden başlamak, tartışmak, atamak ve takip etmek için tek bir yer.

ClickUp Chat ile takımınızla iletişim kurun ve sohbet pencerenizden görevler oluşturun.

İşte gerçek kullanıcıların bazı geri bildirimleri:

Dahili sohbeti tamamen ClickUp'a taşıdım (önceden Google Meet kullanıyorduk). İyi çalışıyor ve tüm görevlerin ve belgelerin orada olması çok kullanışlı.

Dahili sohbeti tamamen ClickUp'a taşıdım (önceden Google Meet kullanıyorduk). İyi çalışıyor ve tüm görevlerin ve belgelerin orada olması çok kullanışlı.

– Reddit kullanıcısı

Henüz başlangıç aşamasında ve sürekli iyileştiriliyor. ClickUp'ın geri kalanıyla entegrasyonu benim için en önemli özellik

Henüz başlangıç aşamasında ve sürekli iyileştiriliyor. ClickUp'ın geri kalanıyla entegrasyonu benim için en önemli özellik

– Reddit kullanıcısı

Bu yorumlar, pazarlama yöneticileri için önemli olan iki hususu ortaya koymaktadır: ilk olarak, görevlerin, belgelerin, sohbetlerin ve toplantıların tek bir birleşik Çalışma Alanı'nda bulunmasının gerçek bir değer kattığıdır.

İkincisi, özellikler hala gelişme aşamasında olsa da, kullanıcılar görev listeleri ve proje işleriyle güçlü entegrasyonu takdir ediyorlar.

Pazarlama takım liderleri ve kampanya sahipleri için ClickUp SyncUps, parçalanmış toplantı notları, senkronizasyondan sonra belirsiz sonraki adımlar ve araçlar arasında ek dosyalar veya durum yorumlarını aramakla kaybedilen zaman gibi birçok kalıcı sorunu çözüyor.

📌 Örnek: ClickUp SyncUps ile, çalışma alanına doğal olarak bağlı bir toplantı alanı elde edersiniz. Bu, birisi "Cuma gününe kadar açılış sayfasını optimize edeceğiz" dediğinde, bunun aynı uygulamada durum, son teslim tarihi ve sahibi olan bağlantılı bir görev haline geldiği anlamına gelir.

Pazarlama yöneticileri, ClickUp SyncUps'ı kullanarak kampanya ilerlemesini nasıl izleyebilir?

İşlerini senkronize tutan pazarlama takımları daha hızlı büyür ve daha az israf yapar.

McKinsey, yaratıcılığı analitik ve amaçlarla birleştiren şirketlerin rakiplerine göre yaklaşık iki kat daha fazla büyüme kaydettiğini bildiriyor. Bu, paylaşılan hedeflerin, paylaşılan verilerin ve paylaşılan ritüellerin önemli olduğunu başka bir şekilde ifade etmenin bir yoludur.

Bu, kampanya işleri için de basit bir derstir. Pazarlama yöneticileri, herkesi bir araya getirip birkaç net anahtar performans göstergesi üzerinde anlaşmaya vardıklarında, ilerlemeyi gerçek zamanlı olarak izleyebilirler.

Bunu akılda tutarak, pazarlama yöneticilerinin farklı düzeylerde kampanya ilerlemesini izlemek için ClickUp SyncUps'ı nasıl kullanabileceklerine bakalım.

👀 İlginç Bilgi: Bilgi çalışanları günlerinin çoğunu işlerini yapmak yerine koordine etmekle geçiriyorlar. Asana'nın İşin Anatomisi raporuna göre, zamanın yaklaşık %60'ı "işle ilgili işlere" ayrılıyor ve gereksiz toplantılar tek başına insanlara yılda yaklaşık 157 saat kaybettiriyor. Bu nedenle, daha sıkı ve bağlam içinde senkronizasyon önemlidir.

Toplantı öncesi kurulum

Takımınıza sakin bir başlangıç noktası sağlayın. Her kampanyanın sohbet kanalı için, bağlı kampanya görevlerinin bulunduğu listeye zaten bağlı olan bir SyncUp oluşturun.

Görev listesinden bir SyncUp başlatın

ClickUp Belge'nin kazançlar, riskler ve sonraki adımlar için kısa bir bölüm içeren bir gündem ekleyin. Doğru takım üyelerini davet edin ve inceleyeceğiniz anahtar performans göstergelerini ekleyin. Her konuşma konusunun yanına sahipleri ekleyin ve görüşmeden önce proje güncellemelerini güncellemek için nazik bir hatırlatıcı ekleyin.

Proje zaman çizelgesini ve son teslim tarihlerini gösteren görünümleri açın, böylece herkes aynı sayfada olsun. Bu basit hazırlık, ek stres olmadan ilerlemeyi izlemenize yardımcı olur.

📮 ClickUp Insight: Yaklaşık %60 oranında kişi anlık mesajlara 10 dakika içinde yanıt verirken, yaklaşık %15'i yanıt vermeyi üstleniyor. 2 saat. Hızlı mesajlar ve yavaş yanıtların karışımı, boşluklar yaratabilir ve ekip çalışmasını yavaşlatabilir. ClickUp ile mesajlar, görevler ve güncellemeler bir arada bulunur, böylece hiçbir şey kaçırılmaz ve herkes kendi hızında senkronizasyonunu sürdürür. Bağlı sohbetin nasıl çalıştığını görün. 👇🏼

Toplantı sırasında verimlilik

ClickUp SyncUp üzerinden paydaşları davet edin ve kapsamı, riskleri ve sonraki adımları onaylayın

Her şeyi tek bir platformda tutun, böylece birkaç uygulama arasında geçiş yapmanıza gerek kalmaz.

Çalışma alanınızdan görüşmeyi başlatın ve ClickUp Görevi veya ClickUp Belgesi kullanarak konuşmalar sırasında hızlı notlar alın. Birisi bir paylaşım yaptıysa, ilgili görevi açın, atayın ve net bir son teslim tarihi belirleyin.

Yeni bir iş ortaya çıkarsa, Mac'te option + t veya PC'de alt + t tuşlarına basarak anında oluşturma menüsünü açın ve görevleri hemen oluşturun! Ardından ClickUp AI'yı kullanarak kısa bir özet hazırlayabilir ve takımın odaklanmasını sağlayabilirsiniz.

✍🏻 Konuşmayı sakin ve net tutun: Ne değişti? Ne bloklandı? Neyin küçük bir düzeltmeye ihtiyacı var?

Bu prosedür, olası darboğazları kolayca görmenizi sağlar ve performansı gerçek zamanlı olarak izlemenize yardımcı olur.

Toplantı sonrası eylem izleme

Özetin takip sürecine rehberlik etmesine izin verin. AI notlarından eylem öğelerinizi ve sonraki adımlarınızı izleyin. Her kararın bir sahibi ve son teslim tarihi olan bir görevle atandığını onaylayın ve daha sonra kolay erişim gerektiren herhangi bir bilgi varsa görev yorumuna kısa bir not ekleyin.

ClickUp'taki yerleşik AI not alma özelliklerinden notları alın.

Zamanla, bu küçük alışkanlıklar, seçimler ve sonuçlar hakkında faydalı bir kayıt oluşturur. Önemli olanı ölçer, öncelikleri görünür tutar ve projeleri istikrarlı ve insani bir şekilde ilerletirsiniz.

Kampanya izleme için ClickUp SyncUps kullanmanın avantajları

Bir takım ilerlemeyi birlikte izlediğinde, işler daha hafif gelir ve sonuçlar daha net hale gelir. ClickUp SyncUps çalışma alanınızın içinde yer alır, böylece tüm sonraki adımlarınız tek bir yerde toplanır.

Aşağıda, bunun pazarlama yöneticilerinin herkesi aynı sayfada tutmasına yardımcı olan birkaç basit yol bulunmaktadır.

Toplantı yorgunluğunun azalması

Güncellemeler görüşmeden önce geldiğinde ve sonrasında net bir özet aldığınızda, uzun toplantılarda daha az zaman harcarsınız.

ClickUp SyncUps, çalışma alanınızda doğrudan bir görüşme başlatmanıza, bunu kaydetmenize ve ilgili görevlerle bağlantılı eylem öğeleriyle birlikte anlık bir özet paylaşmanıza olanak tanır. Bu, konuşmayı kısa tutmanıza ve işlerin ilerlemesine yardımcı olur.

Microsoft'un 2024 İş Eğilimleri Indeksi, liderlerin yükü hafifletmek ve işbirliğini daha sorunsuz hale getirmek için yapay zekaya güvendiklerini gösteriyor. Bu, ClickUp SyncUps özetlerinin notları ve sonraki adımları sizin için yakalamasına çok uygun.

Kampanyanın durumuna ilişkin net görünürlük

Yaratıcı fikirler ve analitik bir araya geldiğinde takımlar daha hızlı büyür.

McKinsey, yaratıcılık, analitik ve amaçları bir araya getiren şirketlerin rakiplerine göre yaklaşık iki kat daha fazla büyüme kaydettiğini bildiriyor. Kararları, KPI'ları ve görev sahiplerini tek bir yerde tutmak da aynı ruhu yansıtıyor.

SyncUp'a katılabilir, görevleriniz ve gösterge panelleriniz aracılığıyla birkaç anahtar sayıya bakabilir ve geçen haftadan bu yana nelerin değiştiğini tam olarak görebilirsiniz.

📖 Ayrıca okuyun: Toplantılar ve Toplantı Asistanları için En İyi AI Araçları

Geliştirilmiş hesap verebilirlik ve daha hızlı karar verme

Bütçeler kısıtlı olduğundan netlik önemlidir. Gartner, ortalama pazarlama bütçelerinin şirket gelirlerinin yaklaşık %7,7'sini oluşturduğunu belirlemiştir.

Bu bağlamda, hızlı kararlar ve düzenli sahiplik gerçek bir fark yaratır.

SyncUp sırasında, tartıştığınız görevi açabilir, bir sonraki adımı atayabilir ve herkesin hazır bulunduğu bir ortamda son teslim tarihini ayarlayabilirsiniz. Otomatik özet, daha sonra her bir kişiye kendi sorumluluklarını hatırlatır.

ClickUp Brain ile görevleriniz ve Çalışma Alanınız hakkında yapay zeka destekli hızlı özetler alın.

Pazarlama, tasarım ve analiz arasında daha iyi işbirliği

İnsanlar aynı hedefler için toplantı yaparak ortak veriler üzerinde çalışırsa iyi şeyler olur.

Son zamanlarda bunun bir örneği, marka ve performans çabalarını uyumlu hale getirip ortak planlar üzerinde iş yaparak güçlü bir büyüme kaydeden Intrepid Travel'dır.

SyncUp'ta, aynı türden bir uyum sağlamak çok kolaydır. Tasarımcılar ekranı paylaşabilir, analistler bir metriği işaret edebilir ve pazarlamacılar bu anı anında bir göreve dönüştürebilir.

Ş Akışını uygulamada görün:

👀 Eğlenceli Bilgi: İnternetin ilk görüntülü reklamı, dikkat çekmenin eskiden kolay olduğunu hatırlatıcı bir örnek olarak işlev görüyor; artık daha akıllı bir düzenleme gerekiyor. Wired'ın HotWired'ın 1994'teki afiş lansmanını anlatması, ilk reklamların bugünün normlarına kıyasla olağanüstü bir etkileşim yarattığını gösteriyor. Modern takımlar, benzer bir ilgiyi çekmek için daha temiz ş akışlarına ve daha akıllı senkronizasyonlara ihtiyaç duyuyor.

Pazarlama Takımları için Örnek Kullanım Durumları

Aşağıda, ClickUp'ı kullanan gerçek takımların üç kısa hikayesi yer almaktadır.

Bu vaka çalışmaları, organize işin insanların zamanında çalışmasına nasıl yardımcı olduğunu basitçe göstermektedir. Her hikayenin ardından, ClickUp SyncUps'ın aynı kurulumu nasıl daha kolay kullanılır hale getirebileceğine dair küçük bir not bulacaksınız.

Shipt'te her talep için tek bir gelen kutusu

Shipt'in veri platformu takımı, çok yoğun bir ortamın merkezinde yer almaktadır. Her yönden talepler geliyordu ve önemli ayrıntılar kolayca gözden kaçabiliyordu. Bu nedenle, talepleri ClickUp Forms'a taşıdılar, işleri yönlendirmek için etiketler ve ClickUp otomasyonlarını kullandılar ve liderlere ClickUp gösterge panelleri ile canlı bir görünüm sağladılar.

Takım, her şey tek bir yerde toplandığında zaman tasarrufu ve yanlış anlaşılmaların azalması hakkında konuşuyor. Kelly Smunk bunu basitçe ifade ediyor.

ClickUp'tan önce, proje izlememiz çeşitli platformlara dağılmış durumdaydı. ClickUp, süreçlerimizi merkezileştirerek bize çok değerli zaman kazandırdı ve iletişim hatalarını önemli ölçüde azalttı.

ClickUp'tan önce, proje izlememiz çeşitli platformlara dağılmış durumdaydı. ClickUp, süreçlerimizi merkezileştirerek bize çok değerli zaman kazandırdı ve iletişim hatalarını önemli ölçüde azalttı.

İstekler ve durum güncellemeleri için tek bir platform sayesinde takım, görevleri adil bir şekilde önceliklendirebilir ve mevcut verilere dayalı olarak bilinçli kararlar alabilir.

ClickUp'ın AI Assign, AI Prioritize ve AI Kartlar özelliklerini kullanarak görev yönetimini otomasyonla gerçekleştirin ve gerçek zamanlı içgörüleri anında ortaya çıkarın.

ClickUp SyncUps nasıl daha iyi hale getirir?

Pazarlama ve veri ekipleri, atıf ve KPI'ları incelemek için sık sık bir araya gelir. Haftalık planlamadan önce kısa bir SyncUp toplantısı, herkesin aynı sayılara ve aynı bağlama sahip olmasını sağlayabilir.

Takımlar, talep listesinin sohbet kanalında görüşmeye katılır, gösterge paneliyi birlikte açar ve herhangi bir sorunu, sahibi ve son teslim tarihi olan bir göreve dönüştürür. Özet, Çalışma Alanına düşer, böylece proje güncellemeleri daha sonra kolayca bulunabilir.

📖 Ayrıca okuyun: Daha İyi Organizasyon için Ücretsiz Not Alma Şablonları

Cartoon Network'ün daha hızlı gönderilerinin arkasındaki basit kurulum

Cartoon Network gibi üretim süresini yarıya indirmek için sosyal takvimleri ClickUp'ta merkezileştirin

Cartoon Network'ün sosyal medya takımı, doğruluğu kaybetmeden hızlı hareket edebilmek için tek bir bilgi kaynağına ihtiyaç duyuyordu.

ClickUp ile, oluşturma ve yayınlama süresini yaklaşık %50 azalttılar, aynı takımla yönetilen sosyal kanal sayısını iki katına çıkardılar ve daha kısa sürede 2.000'den fazla varlık ürettiler.

Özel durumlar, herkesin bir gönderinin durumunu dürüstçe bilmesini sağladı. Görünümler, markalar arasında planlama yapmayı kolaylaştırdı.

ClickUp gösterge panelleri, liderlerin bir dakika içinde inceleyebileceği şekilde çıktıları gösterdi. Sarah Lively'nin paylaştığı gibi:

İhtiyacımız olan tüm ayrıntıları içeren tek bir doğru kaynak olduğu için gerçekten çok hızlı hareket edebiliyoruz.

İhtiyacımız olan tüm ayrıntıları içeren tek bir doğru kaynak olduğu için gerçekten çok hızlı hareket edebiliyoruz.

ClickUp SyncUps nasıl daha iyi hale getirir?

Plan net olduğunda sabah sosyal toplantıları kısa sürer. Hızlı bir SyncUp, yapımcıların, metin yazarlarının ve tasarımcıların günün gönderilerini onaylamasına, dünün sonuçlarına bakmasına ve son dakika değişikliklerini yakalamasına olanak tanır.

Bir şeyin taşınması gerekiyorsa, herkesin hazır bulunduğu bir ortamda görevin açılmasını sağlayabilir, yeni sahibi atayabilir ve yeni son teslim tarihini ayarlayabilirsiniz.

📖 Ayrıca okuyun: Kampanyalar için En İyi Pazarlama Planlama Yazılımı

Miami Üniversitesi'nde planlama ve hatırlama için tek bir yer

Miami Üniversitesi kariyer merkezi, yılda 200'den fazla etkinlik düzenliyor ve 19.000'den fazla öğrenciye ulaşıyor.

ClickUp Belge'de basit bir bilgi tabanı oluşturdular, adımların tutarlı olmasını sağlamak için şablonlar kullandılar ve herkesin iş yükünü ve durumu bir bakışta görebilmesi için görünümleri düzenlediler. Bu, görev devri ve eğitimde yardımcı oldu. Ayrıca liderlere ilerlemeyi sakin bir şekilde izleme imkanı sağladı.

Sonuçlar, mezuniyetten sonraki altı ay içinde %98'lik bir başarı oranıyla öğrencilerin başarılarında da kendini gösterdi. Michael Turner bu değişimi şöyle açıkladı.

ClickUp, bir etkinlikle ilgili tüm adımların gerçekten gerçekleşmesini sağlamanın yoludur.

ClickUp, bir etkinlikle ilgili tüm adımların gerçekten gerçekleşmesini sağlamanın yoludur.

ClickUp SyncUps nasıl daha iyi hale getirir?

Etkinlik işi birçok ortağı ilgilendirir. Hafta ortasında 10 dakikalık bir SyncUp, araçlar arasında geçiş yapmadan mekanları, konuşmacıları ve promosyonları onaylamaya yardımcı olur.

Ekranı paylaşarak zaman çizelgesini inceleyin, eksiklikleri görevlere dönüştürün ve net sahipler atayın. Özet, takım için değerli bir hafıza görevi görür, yeni takım üyelerinin süreci öğrenmesine yardımcı olur ve önceliklerin sabit kalmasını sağlar.

📖 Ayrıca okuyun: Uzaktan Toplantılar için En İyi Ekran Paylaşım Yazılımı

SyncUp, ClickUp'ın pazarlama ş akışı ekosistemine nasıl uyum sağlar?

ClickUp SyncUps'ın süreçlerinizi nasıl basitleştirdiğini anladığımıza göre, ClickUp'taki çeşitli özelliklerin çalışmalarınızı nasıl geliştirmek için birlikte çalıştığını inceleyelim.

SyncUp + ClickUp görevleri ile kampanyalarınızın görünürlüğünü tam olarak artırın

ClickUp görevleri ve ClickUp SyncUps ile notlardan öncelikli görevler oluşturarak sahiplik ve sorumluluğu bugün kilitleyin

Kampanyaların stresinin çoğu küçük boşluklardan kaynaklanır. Tasarım takımına hiç iletilmeyen kısa bir durum güncellemesi. Görev haline gelmeyen yeni bir fikir.

Görüşme sırasında, hafta için ilgili birkaç görevi açın. Herkes hazırken sahibi, bir sonraki adım ve son teslim tarihi onaylayın. Yeni bir iş ortaya çıkarsa, ClickUp görevlerini kullanarak anında görevler oluşturun ve daha sonra kimsenin bağlamı takip etmek zorunda kalmaması için tek satırlık bir açıklama ekleyin.

Toplantıdan sonra hızlı bir şekilde sıralama yapmak için kanal, hedef kitle veya huni aşaması için Özel Alanlar'ı kullanın. Küçük açıklamalar için yorum ekleyin ve bunu görmesi gereken belirli ekip arkadaşlarını etiketleyin.

Bu basit ritim, güvenebileceğiniz gerçek bir proje zaman çizelgesi sunar.

📖 Ayrıca okuyun: Zaman kazanmanızı sağlayacak en iyi AI transkript özetleyiciler

ClickUp Gösterge Panelleri ve ClickUp Belgeleri, tek doğru bilgi kaynağınız olarak

ClickUp gösterge panellerindeki AI özetleriyle bu bilgileri daha hızlı elde edin.

Sayılarınız, planlarınız ve sözleriniz bir araya geldiğinde kampanyalar daha hafif hissedilir.

Takım performansını ve kampanya durumunu bir bakışta gösteren bir ClickUp gösterge paneli oluşturun. Varlık durumunu gösteren bir pasta grafik, haftalık kayıtları gösteren basit bir çizgi ve takım liderinin dengeyi doğrulayabilmesi için bir iş yükü kartı ekleyin.

ClickUp gösterge panellerini birkaç dakika içinde sıfırdan nasıl oluşturacağınızı merak ediyorsanız, işte size kısa bir YouTube video:

Ardından bu gösterge paneliyi, özeti, ses ve ton notlarınızı ve hafif bir onay kontrol listesini içeren bir ClickUp belgeye gömebilirsiniz.

Görevler tamamlandıkça, hedefleriniz ve pazarlama hedefleriniz manuel çaba gerektirmeden gerçekleştirilir. Bu, anahtar performans göstergelerine göre ilerlemeyi ölçmek ve kampanya izleme toplantıları sırasında kararları açıklamak için size net bir yol sağlar.

📖 Ayrıca okuyun: En İyi Hepsi Bir Arada Mesajlaşma Uygulamaları

ClickUp Brain ile konuşmaları düzenli eylemlere dönüştürün

ClickUp Brain'i kullanarak toplantılarınız için zaman damgalı otomatik transkripsiyonlar oluşturun.

Bunu basit ve insani tutun. Yoğun işleri araçlara bırakın, böylece siz insanlara ve seçimlere odaklanabilirsiniz. Bu özellikleri kullanan takımlar genellikle her hafta yaklaşık bir gün zaman kazanır ve ortak işleri çok daha hızlı bitirir. Bu genellikle daha az manuel not, daha az yinelenen adım ve daha fazla düşünme süresi olarak ortaya çıkar.

ClickUp SyncUps sırasında

Örneğin, "Instagram için üç karusel varyantı için görevler oluşturun ve bunları Maya'ya atayın, son teslim tarihi Cuma." ClickUp Brain, görevleri sahibi ve tarihiyle birlikte oluşturur.

"Bugünün kampanya izleme toplantısını üç satırda özetleyin ve eylem ögelerini listeye alın" deyin. ClickUp Brain kısa bir özet yazar ve hiçbir şeyin atlanmaması için her görevin diğer görevlerle bağlantısını kurar.

Görüşmeden sonra

ClickUp Brain'i açın ve kullanıcı dostu bir komut deneyin. "Bu hafta içinde tamamlanması gereken ve hala incelenmekte olan 'Bahar Promosyonu' etiketli görevleri göster." ClickUp Sohbet'e yapıştırabileceğiniz kısa bir not içeren bir liste alırsınız.

Yarınki senkronizasyon için bir hatırlatma mı gerekiyor? "E-posta testi incelemesi için, tartışılacak bir KPI ve bir risk içeren beş dakikalık bir gündem taslağı hazırlayın."

ClickUp Brain ile yarınki senkronizasyonu hazırlamak için bu haftanın yapılması gereken görevleri isteyin

Toplantıları OKR'lere ve pazarlama hedeflerine bağlayan SyncUp'lar

ClickUp Docs ile kampanya hedefleri belirleyin ve belgenize görevler ekleyin

Toplantılar sonuçlarla bağlantılı olduğunda ilerleme gerçekçi hissedilir. OKR'lerinizi yansıtan bir ClickUp belgeinde kampanya hedefi oluşturun. Ardından, yaratıcı teslimat, deney sayısı ve haftalık form doldurma gibi daha küçük metrikler dahil olmak üzere, bu hedefe bağlı görevleri bağlayın. SyncUp'ın başında belgeyi açarak hedeflerinizi gözden geçirin, böylece herkes aynı puanı görebilir.

Hedef geride kalıyorsa, ClickUp görevi ile hemen görevler atayabilir, kampanyanızla uyumlu bir son teslim tarihi belirleyebilir ve performans izleme stratejinizi onaylayabilirsiniz. Takım işi teslim ettiğinde, hedef ekstra çaba gerektirmeden bir adım daha ileriye gider.

Böylece, birden fazla platformda istikrarlı bir ilerleme sağlayabilir ve önceliklerin görünürlüğünü tek bir yerde koruyabilirsiniz.

Toplantılar arasında kampanyaları ilerletmek için ClickUp Süper Ajanları

ClickUp'taki Süper Ajanlar ile ş akışlarını hızlandırın

Süper Ajanlar, toplantılar arasında işlerin devam etmesini sağlayarak SyncUp'ta olanları genişletir.

ClickUp Brain, notları yakalayarak, görevler oluşturarak ve tartışmaları özetleyerek anlık olarak yardımcı olurken, Super Agents çalışma alanınızda sürekli olarak çalışır. Arka planda görevleri, belgeleri, Özel Alanları ve hedefleri izler, durmuş işleri, kaçırılmış son teslim tarihlerini veya erken risk sinyallerini takip eder, böylece sorunlar kampanyayı yavaşlatmadan önce ortaya çıkar.

SyncUp'tan sonra, Süper Ajanlar iş yapmaya devam eder.

Yeni görevlerin zamanında tamamlandığını izler, görevler ilerledikçe hedeflerin ilerlemesini izler ve ekstra çaba harcamadan gösterge panellerinin doğruluğunu korurlar. İvme düşerse veya bir devir teslimi durursa, sonuçlar düşmeden önce erken bir sinyal alırsınız.

Bu, planların aktif kaldığı, ilerlemenin görünürlükte kaldığı ve toplantıların kontrol merkezleri yerine kontrol noktaları haline geldiği bir sistem oluşturur.

📖 Ayrıca okuyun: Doğrudan İletişimi Kullanarak Verimliliği Artırma

Gerçek Hayattan Örnek: ClickUp'ta Kampanya SyncUp'ı Çalıştırma

İşte bir sonraki kampanya izleme toplantınız için kopyalayabileceğiniz basit bir kılavuz. Proje güncellemelerini net tutar, ilerlemeyi izlemenize yardımcı olur ve her takım üyesine sakin bir eylem yolu sunar.

1. Adım: ClickUp Belgelerinde zemin hazırlayın

ClickUp Belgesi'nde hedef, anahtar performans göstergeleri, açık riskler ve en önemli üç konuşma konusu içeren kısa bir gündem oluşturun. İlgili görevleri bağlayın ve her bir öğeyi kimin konuşması gerektiğini not edin.

Adım 2: İşten SyncUp'ı başlatın

Kampanya listesinin sohbet kanalını açın ve SyncUp simgesine tıklayarak görüşmeyi başlatın. Ek takım üyelerini davet edin, ardından gündem belgesini sohbete sabitleyin, böylece herkes kolayca erişebilir.

3. Adım: ClickUp Gösterge Panelini Açın

Kampanya için ClickUp gösterge paneli paylaşımınızı yapın. Birkaç KPI'yı inceleyin, takım performansını gözden geçirin ve olası darboğazları belirleyin. Grubun odaklanmasını sağlamak için bu bölümü iki dakika ile sınırlayın.

4. Adım: İşleri sınıflandırın ve görevleri atayın

Karar alınması gereken belirli görevleri açın. Görevleri sahiplerine atayın, net bir son teslim tarihi ekleyin ve basit öncelikler belirleyin. Kimsenin daha sonra arama yapmak zorunda kalmaması için bir satırlık bağlam ekleyin.

Adım 5: Kararları ve notları kaydedin

Görev yorumlarına veya ClickUp Sohbet'e hızlı notlar yazın. Herhangi bir sonraki adımı bir göreve dönüştürün, doğru kişiyi etiketleyin ve güncellemeleri almak isteyen paydaşlar için takipçiler ekleyin.

6. Adım: Döngüyü kapatın ve ilerlemeyi izleyin

Bir sonraki kontrol öncesinde başarının neye benzediğini tek bir cümle ile özetleyin. SyncUp özeti işin yanında yer alır, öğeler hareket ettikçe hedefler güncellenir ve gösterge paneli takım lideriniz ve proje yöneticileriniz için ilerlemeyi yansıtır.

📖 Ayrıca okuyun: Ücretsiz Pazarlama Kampanyası Şablonları

ClickUp SyncUps ile izlenecek metrikler

Atlassian, bazı durum toplantılarını asenkron videolarla değiştiren bir iç deney yaptı ve 5.000 saatlik toplantı süresi tasarrufu sağladı. Sonuç basit: Doğru şeyleri ölçtüğünüzde, zamandan tasarruf eder ve işleri daha hızlı ilerletirsiniz.

Kampanyanızın senkronizasyonunun yararlı ve sağlam kalması için her hafta izlemeniz gereken temel metrikler şunlardır:

ClickUp gösterge panelinde kampanya ilerleme yüzdesi , tamamlanan görevlerin toplam görev sayısına oranı olarak hesaplanır ve son proje güncellemelerinden bu yana basit bir eğilim gösterir, böylece proje zaman çizelgesine göre ilerlemeyi takip edebilirsiniz.

ClickUp SyncUp başına engel çözme oranı , belirli görevlerde ortaya çıkan engellerin kapatılma oranı olarak hesaplanır ve ClickUp Docs'ta kısa bir not ve hala açık olan her şey için son teslim tarihi ile birlikte gösterilir.

Asenkron güncellemeler sayesinde kazanılan toplantı süresi , aylık ortalama SyncUp süresi ve ClickUp Sohbet'te işlenen güncelleme sayısı ile ölçülür.

Katılım ve takip oranları , en az bir güncelleme paylaşan ve son teslim tarihleri içinde tamamlanan eylem öğelerini paylaşan katılımcılar olarak kaydedilir ve takım üyelerine göre filtrelenerek takım performansını adil bir şekilde okunur.

Karar süresi, bir görev yorumunda "sorun bildirildi" durumundan "karar kaydedildi" durumuna kadar saat veya gün olarak gösterilir, böylece proje yöneticileri olası darboğazları tespit edebilir ve görevleri erken atayabilir.

Kalite puanını güncelleyin, her SyncUp'tan sonra bir cümle ile eklenen 1-3 arası hızlı bir derecelendirme, böylece takım lideri biçimi ayarlayabilir ve herkesin aynı sayfada kalmasını sağlayabilir.

👀 İlginç Bilgi: Microsoft'un 2024–25 Çalışma Trendi bulguları, "sonsuz iş günü"nün gerçek olduğunu gösteriyor: çalışanlar günde yaklaşık 117 e-posta alıyor ve yaklaşık her 1,75–2 dakikada bir kesintiye uğruyor. Odaklanmayı korumak için sıkı, asenkron güncellemeler ve daha net toplantı ritimleri artık çok önemli.

ClickUp ile Senkronizasyon Yapın

Kısa, odaklanmış pazarlama takım senkronizasyonları, net sahipler ve dürüst proje güncellemeleri hayal ediyorsanız, SyncUps'a ihtiyacınız var!

Çünkü ClickUp ile her şey tek bir yerde toplanır. SyncUps, görevler, ClickUp belgeleri ve hedeflerin yanında yer alır, böylece birden fazla platform arasında geçiş yapmadan görevleri atayabilir, proje zaman çizelgesini güncelleyebilir ve performansı izleyebilirsiniz.

SyncUps'ı kullanarak görev oluşturma ve hedef belirlemeyi her gündemin bir parçası haline getirebilirsiniz, böylece her sahibi net hedefler, gerçekçi son tarihler ve bunları gerçekleştirmek için gerekli kaynaklarla ayrılır.

Bu basit, görev tabanlı alışkanlıklar, ClickUp'ın gelişmiş özellikleriyle birleştiğinde, işinize müşteri sadakatini artıran ve ClickUp örneğinizde sonuçlar elde eden kampanyalar geliştirmek için daha fazla zaman kazandırır.

Bu, sizin istediğiniz türden bir hafta gibi geliyorsa, ClickUp'a kaydolun ve takımınızla SyncUp'ı deneyin.

Sık Sorulan Sorular (SSS)

ClickUp SyncUps, çalışma alanınızda, görevlerin, ClickUp Docs'un ve proje güncellemelerinin hemen yanında yer alır. Görüşme sırasında bir görev açabilir, atayabilir, son teslim tarihi belirleyebilir ve araçlar arasında geçiş yapmadan proje zaman çizelgesini ilerletebilirsiniz. Sadece video görüşmeleri için değil, pazarlama takım senkronizasyonları ve kampanya izleme toplantıları için de tasarlanmıştır.

Evet. Kampanya alanından görüşmeyi başlatın ve ClickUp gösterge panellerinizi paylaşarak ilerlemeyi, temel performans göstergelerini ve takım performansını gerçek zamanlı olarak izleyin. Bir kartı veya durumu anında güncelleyin, herkes değişikliği tek bir platformda görebilir.

Konuşmaları düzenli eylemlere dönüştürür. Kararları kaydedebilir, özetlerden görevler oluşturabilir ve hızlı özetleri ClickUp Chat'e aktararak takım üyelerinin bir sonraki adımda ne yapacaklarını bilmelerini sağlayabilirsiniz. Bu, proje yöneticilerinin nelerin değiştiğini ölçmelerine ve süreci basit tutmalarına yardımcı olur.

Evet. SyncUps aracılığıyla kısa bir güncelleme kaydedin, bu güncelleme ClickUp Clips'inizde görünecektir. Bağlantıyı kopyalayıp kanala gönderin ve bağlam için göreve veya belgeye notlar ekleyin. Kullanıcılar ClickUp sohbetinde yanıt verebilir, görevlerini işaretleyebilir ve stres veya ekstra toplantılar eklemeden işlerini ilerletebilirler.

İki dakikalık bir ClickUp gösterge paneli incelemesiyle başlayın, ardından hedefleri etkileyen en önemli beş görevi ele alın. Her bir öğe için sahibi, sonraki adım ve son teslim tarihi onaylayın ve takip için ClickUp Docs'a sorularınızı kaydedin. Takımın odaklanmasını ve performansı etkili bir şekilde takip etmesini sağlamak için riskleri, zaman takibi ihtiyaçlarını ve bir açık kazanımı not ederek bitirin.