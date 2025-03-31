Zaman Kazanmanızı Sağlayacak En İyi 10 AI Transkript Özetleyici

Toplantılarda daha az zaman harcayıp işleri halletmek için daha fazla zaman ayırmak istiyorum. Ben yalnız değilim.

Çalışanlar her hafta ortalama 11,3 saatini toplantılarda geçiriyor — bu, çalışma haftasının neredeyse %30'una denk geliyor!

Uzun toplantılar genellikle çoklu görevlere yol açar (doom scrolling, e-postalara ve Slack mesajlarına cevap verme). Çalışanların %55'i uzun oturumlar sırasında çoklu görev yaptığını kabul ederken, %39'u toplantı sırasında uyuyakaldığını bile itiraf ediyor.

AI transkripsiyon araçları bu noktada yardımcı olabilir. Bu araçlar sadece transkripsiyon yapmakla kalmaz, anahtar noktaları vurgular, tartışmaları özetler ve gerçekten önemli olan şeylere odaklanmamıza yardımcı olur.

⏰ 60 Saniyelik Özet En iyi AI transkript özetleme araçlarını ve AI özet oluşturucuları test ettikten sonra, zaman kazanmanızı, verimliliğinizi yüksek tutmanızı ve o korkunç toplantı yorgunluğundan kurtulmanızı sağlamak için bunları 10'a indirdim: ClickUp (Transkripsiyon ve ses projelerini verimli bir şekilde yönetmek için en iyisi)

Otter. ai (İşbirliğine dayalı toplantı notları için en iyisi)

Sonix (Çok dilli transkripsiyon için en iyisi)

Trint (Gazetecilik için en iyisi)

Rev (Arşivleri kataloglama için en iyisi)

Fireflies. ai (Birden fazla platformda toplantı belgeleri için en iyisi)

Scribe (Dokümantasyon için en iyisi)

Descript (Videoları hızlı bir şekilde düzenlemek için en iyisi)

Deepgram (En düşük gecikme süresine sahip en iyi yüksek verimli metin okuma)

Fathom (Satış ve müşteri başarı takımları için en iyisi)

Transkript özetleyicilerde nelere dikkat etmelisiniz?

Daha önce, toplantıların ayrıntılı özetlerini oluşturmak için konuşma-metin yazılımı kullanıyordum. Ancak transkript özetleyici AI işlevleri bunu çok daha kolay hale getiriyor.

İşte harika bir metin özetleyicide aradığım özellikler:

Doğruluk: Köpeğimin havlamalarının eylem öğeleri olarak görünmemesi için %98'in üzerinde doğruluk oranına sahip araçlara ihtiyacım var

Özelleştirme: Madde işaretleri veya anahtar vurgular olsun, benim tarzıma uyması gerekiyor

Entegrasyonlar: Zoom, Google Drive veya Slack ile senkronizasyon sağladığında hayat kurtarıcıdır

Dil desteği: Çok dilli takımlar için geniş dil uyumluluğu bir zorunluluktur

Kullanım kolaylığı: Hantal menülerde gezinerek zaman kaybetmek istemiyorum

Dışa aktarma seçenekleri: PDF veya DOCX gibi esnek biçimler, özetleri paylaşmayı kolaylaştırır

Bu özellikler, toplantıları daha verimli ve zamanımı daha değerli hale getirmeye yardımcı oluyor.

🧠 İlginç Bilgi: SurveyMonkey'in yaptığı bir ankete göre, çalışanların %42'si bazen "Bu toplantı aslında bir e-posta ile halledilebilirdi" diye düşünürken, %32'si çoğu zaman veya her zaman böyle düşündüğünü belirtmiştir.

En İyi 10 Transkript Özetleyici

Geçen ay takvimimde 45'ten fazla toplantı gördüğümde, toplantı notları için AI'yı nasıl kullanacağımı ve zaman kazanacağımı bulmam gerekti. Bu yüzden, bir hafta boyunca AI transkript özetleyicilerin nasıl çalıştığını ve hangisini kullanmam gerektiğini anlamaya çalıştım. İşte bulduklarımın bir özeti.

1. ClickUp (Transkripsiyon ve ses projelerini verimli bir şekilde yönetmek için en iyisi)

ClickUp, proje yönetimi, bilgi yönetimi ve sohbeti bir araya getiren iş için her şeyi içeren uygulamadır ve daha hızlı ve akıllı çalışmanıza yardımcı olan yapay zeka ile desteklenir.

Neredeyse 2 yıldır işimde uçtan uca proje yönetimi platformu olarak ClickUp kullanıyorum. Aynı zamanda kişisel wiki'm olarak da işlev görüyor. Birçok AI transkript özetleyicisini (aşağıda listelenmiştir) denedim, ancak her zaman ClickUp'a geri döndüm.

ClickUp AI Notetaker, otomatik transkripsiyonlar, akıllı özetler ve tanımlanabilir eylem öğeleriyle toplantıları eyleme geçirilebilir içgörülere dönüştürür. ClickUp Görevler ve Belgeler ile sorunsuz bir şekilde entegre olur ve tüm toplantı notlarının düzenli ve erişilebilir olmasını sağlar. Anahtar kararlar ve yapılacaklar ClickUp içinde yakalanır, atanır ve izlenir, böylece iş akışı kolaylaştırılır. AI tarafından oluşturulan özetler ve eylem öğeleri sohbet kanallarınıza otomatik olarak gönderilir, böylece ClickUp AI Notetaker herkesin uyumlu ve üretken olmasını sağlar.

ClickUp Brain'in net özetler ve anahtar noktalar oluşturarak ve Slack ve e-postamla sorunsuz bir şekilde entegre olarak daha akıllı ve daha hızlı çalışmama yardımcı olmasını da çok seviyorum. Gerçekten hepsi bir arada bir AI transkript ve özetleme aracı.

ClickUp Brain ile transkriptleri, belgeleri, tartışmaları, yorum konularını ve daha fazlasını özetleyin

ClickUp Takvim, son teslim tarihlerini net bir şekilde görselleştirerek hayatımı düzenliyor. Ayrıca Google Takvim ile entegre olduğu için programımı daha kolay yönetebiliyorum. Bu sayede tüm toplantılarımı takip edebiliyor ve tüm toplantı transkriptlerini daha kolay elde edebiliyorum!

ClickUp ve Google Takvim entegrasyonu ile tüm toplantıları transkripsiyonlayın

ClickUp Clips ile toplantılar sırasında ses kaydı yapabilir, bu kayıtları ClickUp Clips Hub içinde yönetebilir ve ClickUp Brain kullanarak özetleyebilirsiniz. Ayrıca, kolaylık için özetin uzunluğunu da ayarlayabilirsiniz.

ClickUp Brain ile ses kliplerini saniyeler içinde transkripsiyonlayın

En çok sevdiğim özellik ClickUp Bağlantılı Arama özelliği. Notları kaydırmak veya kayıtların tamamını dinlemek yerine, kelimeyi aratıyorum ve ClickUp beni doğrudan doğru belge içinde doğru bölüme götürüyor. ClickUp Bağlantılı Arama ile Clickup ekosistemimdeki her şeyi kelimenin tam anlamıyla arayabiliyorum.

Özellikle "Bunu daha önce konuşmadık mı?" anlarında büyük zaman tasarrufu sağlar.

Transkriptleri takımımla paylaşmak da aynı derecede kolay ve her şeyin tek bir yerde bağlantılı olduğunu bilmek, işbirliğini sorunsuz hale getiriyor. Daha akıllı, daha hızlı ve çok daha az toplantı yorgunluğu ile çalışmama yardımcı oldu.

ClickUp Docs ile her ayar ve amaç için anında ilgi çekici ve net notlar oluşturun

En iyi yanı ne mi? Artık dağınık dosyaları taramanıza gerek yok. ClickUp Belgeleri ile tüm transkript özetlerinizi, notlarınızı ve anahtar noktalarınızı tek bir organize merkezde saklayın. Klasörler ve alt klasörler kullanarak belgelerinizi projeler, konular veya kategorilere göre yapılandırın ve önemli bilgilere hızlı erişim sağlayın.

Ve bunu sadece ben söylemiyorum. Eco Supplier Panamá'da Su Arıtma Danışmanı olan Marianela Fernandez, ClickUp hakkında şunları söylüyor.

Bildirimler, takvimler, e-postalar ve iş akışı gibi çeşitli işlevleri projenin yürütülmesine entegre ederek, ClickUp çalışanların sürekli olarak farklı teknolojik mekanizmaları gözden geçirmeye odaklanmalarını engeller ve değer üreten görevlere odaklanmalarını sağlar.

Bildirimler, takvimler, e-postalar ve iş akışı gibi çeşitli işlevleri projenin yürütülmesine entegre ederek, ClickUp çalışanların sürekli olarak farklı teknolojik mekanizmaları gözden geçirmeye odaklanmalarını engeller ve değer üreten görevlere odaklanmalarını sağlar.

💡 Profesyonel İpucu: ClickUp, ClickUp Toplantı Takip Şablonu gibi her kullanım durumu için geniş bir şablon kütüphanesi sunar. Bu şablon, her toplantıyı takip etmenize ve gündemler, notlar, yapılacaklar listeleri ve ayrıntılı toplantı tutanakları ile yaklaşan toplantılara hazırlanmanıza yardımcı olur.

ClickUp'ın en iyi özellikleri

İçeriği İngilizce, Fransızca, İspanyolca, Arapça ve Çince dahil 10'dan fazla dile çevirin

Tek bir tıklama ile gelen kutunuzdaki metinleri, ClickUp Belgeleri, görevleri, yorumları ve sohbetleri özetleyin, zamandan ve çabadan tasarruf edin

ClickUp'ı Slack, Hubspot, Grammarly ve Zapier gibi 1000'den fazla iş uygulamasıyla entegre ederek iş akışınızı geliştirin

ClickUp'a web, masaüstü, mobil veya Chrome uzantısı üzerinden sorunsuz bir şekilde erişin ve üstün esneklik elde edin

ClickUp'ın yapay zeka destekli transkripsiyon yazılımıyla konuşmaları hızla metne dönüştürün ve anahtar noktaları yakalamak için bağlamı dikkate alan özetler oluşturun

Ekran kayıtlarını anında paylaşın ve ClickUp Clips'ten doğrudan görevler oluşturarak takımınızın uyumlu ve verimli çalışmasını sağlayın

ClickUp sınırlamaları

Sınırlı çevrimdışı erişim

Geniş özellik kütüphanesi nedeniyle öğrenme eğrisi dik

ClickUp fiyatlandırması

Sonsuza Kadar Ücretsiz

Sınırsız : Kullanıcı başına aylık 7 $

İş : Kullanıcı başına aylık 12 $

Enterprise : Fiyatlandırma için iletişime geçin

ClickUp Brain : Herhangi bir ücretli plana üye başına aylık 7 $ karşılığında ekleyin

ClickUp AI Notetaker: Herhangi bir ücretli plana kullanıcı başına aylık 6 $ karşılığında ekleyin

ClickUp puanları ve yorumları

G2 : 4,7/5 (9.000+ yorum)

Capterra: 4,6/5 (4.000'den fazla yorum)

📮ClickUp Insight: Çalışanların %37'si eylem öğelerini izlemek için takip notları veya toplantı tutanakları gönderirken, %36'sı hala diğer parçalı yöntemlere güveniyor. Kararları kaydetmek için birleşik bir sistem olmadan, ihtiyacınız olan anahtar bilgiler sohbetler, e-postalar veya elektronik tablolarda kaybolabilir. ClickUp ile konuşmaları tüm görevleriniz, sohbetleriniz ve belgelerinizde anında eyleme geçirilebilir görevlere dönüştürebilirsiniz, böylece hiçbir şey gözden kaçmaz.

2. Otter. ai (İşbirliğine dayalı toplantı notları için en iyisi)

Otter. ai konuşmaları gerçek zamanlı olarak yakalar, böylece not almaya zaman kaybetmezsiniz.

Her toplantıdan sonra oturup kimin ne dediğini analiz etmek zorunda kalıyorduk (eğer isimleri özel olarak not almamışsak). Bu yüzden Otter'ın AI özetleme özelliğinde en çok sevdiğim şey konuşmacı tanımlama özelliği.

Ayrıca, argo kelimelerinizi hesaba katmak için özel kelime dağarcığı oluşturabilirsiniz, böylece sektörünüzdeki özel terimler dahil olmak üzere her konuşma doğru bir şekilde yakalanır.

Zoom, Google Meet ve hatta Microsoft Teams gibi platformlarla entegrasyonu sayesinde Otter. ai tüm toplantılara otomatik olarak katılır, bunları transkripsiyonlar ve özel özetler oluşturur.

Otter. ai en iyi özellikler

Kendi hızınızda rahatça gözden geçirmek için sesi 0,5x ila 3x hızlarında oynatın

Notları ve transkript özetlerini takımınızla kolayca paylaşın ve üzerinde işbirliği yapın

Anahtar noktalara hızlıca başvurabilmek için Toplantı Özeti panelinde toplantı özetleri oluşturun

Web, iOS ve Android'de çapraz platform kullanılabilirliği ile notlara ve transkripsiyonlara her zaman, her yerden erişin

Otter. ai sınırlamaları

PDF, DOCX veya TXT biçimlerinde ayrıntılı özetlerin dışa aktarılmasını desteklemez, bu da bazı kullanıcılar için sorun oluşturabilir.

Ses kalitesinin düşük olması veya ağ bağlantısının dengesiz olması, transkripsiyonun doğruluğunu olumsuz etkileyebilir

Otter. ai fiyatlandırma

Ücretsiz

Pro : Kullanıcı başına aylık 16,99 $

İş : Kullanıcı başına aylık 30 $

Enterprise: Özel fiyatlandırma

Otter. ai puanları ve yorumları

G2 : 4,3/5 (200'den fazla yorum)

Capterra: 4,5/5 (80+ yorum)

Otter.ai hakkında gerçek kullanıcılar ne diyor?

Otter artık aramaları kaydetmek ve transkripsiyonunu yapmak için kullandığım araç. Otter, zaman damgaları ekler, notlar oluşturur ve toplantılarımdan eylem öğelerini ve önemli noktaları belirler.

Otter artık aramaları kaydetmek ve transkripsiyonunu yapmak için kullandığım araç. Otter, zaman damgaları ekler, notlar oluşturur ve toplantılarımdan eylem öğelerini ve önemli noktaları belirler.

Ayrıca okuyun: Toplantı Notlarınızı Transkripsiyona Dönüştürmenize Yardımcı Olacak En İyi Otter AI Alternatifleri

3. Sonix (Çok dilli transkripsiyon için en iyisi)

sonix aracılığıyla

Beyin fırtınası görüşmeleri genellikle çok fazla duygu içerir ve argo kullanımı yaygınlaşır! Bu AI özet oluşturucu, bunların bile transkripsiyon sırasında yakalanmasını sağlar. Sonix, doğru konuşmacı tanımlama ve zaman damgası özellikleriyle 50'den fazla dilde transkripsiyonu destekler.

Tarayıcı içi düzenleyici, transkripsiyon oluşturulur oluşturulmaz gerçek zamanlı düzenlemeler ve yorumlar yapmanızı sağlar ve ayrıca özet uzunluğunu ayarlamanıza da olanak tanır.

Sonix'in otomatik çevirileri, altyazıları ve özetleri de içerik yönetimini geliştirir.

Sonix'in en iyi özellikleri

Belirli anlara hızlıca gitmek için otomatik kelime kelime zaman damgaları alın

Kolay başvuru için konuşmacılara göre konuşmaları düzenleyin

Kolay paylaşım için DOCX, TXT, PDF, SRT ve VTT dahil esnek dışa aktarma seçeneklerine erişin

Sonix sınırlamaları

Ücretsiz sürüm yoktur

AI özetleme aracı, premium bir özelliktir

Sonix fiyatlandırması

Kullanım başına ödeme : Saat başına 10 $

Premium abonelik : Saat başına 5 $ + kullanıcı başına aylık 22

Kurumsal abonelik: Özel fiyatlandırma

Sonix puanları ve yorumları

G2 : 4,5/5 (200'den fazla yorum)

Capterra: 4,6/5 (80+ yorum)

Ayrıca okuyun: İçerik için en iyi AI yazma araçları

4. Trint (Gazetecilik için en iyisi)

via Trint

Bir muhabirseniz, makalelerinizi zenginleştirmek için mümkün olduğunca konu uzmanı (SME) alıntıları ve görüşleri eklemeye çalışırsınız. Trint, bunu daha iyi yönetmenize yardımcı olur.

Emmy ödüllü gazeteci Jeff Kofman tarafından geliştirilen bu AI aracı, uzun ve bazen dağınık kayıtları olağanüstü bir hız ve doğrulukla düzgün transkriptlere dönüştürür.

Beat'inizin anahtar kelimelerini kaydetmek için özel bir sözlük içerir. Ayrıca, doğrulama, alıntı alma ve hikayenizi gelişirken oluşturmak için iş arkadaşlarınızla gerçek zamanlı bir feed paylaşabilirsiniz.

Trint'in en iyi özellikleri

Etkili işbirliği için farklı erişim düzeylerine (görünüm, yorum ve düzenleme) sahip takım üyelerini davet edin

Vurgular, işaretçiler, etiketler ve yorumlar kullanarak düzenleyicide işbirliği yapın ve özet uzunluğunu yönetin

Birden fazla transkriptten bölümleri derleyerek kapsamlı hikayeler oluşturun

Trint'in tek tıklamayla özetleme özelliği ile saniyeler içinde 400 kelimeye kadar özetler alın

Trint sınırlamaları

Transkript başına yalnızca bir özet

Transkript oluşturmak için her video en az 5 dakika uzunluğunda olmalıdır

Trint fiyatlandırması

Kullanım başına ödeme : Saat başına 15 $

Aylık abonelik : Kullanıcı başına 60 $

Yıllık abonelik : Kullanıcı başına 540 $ (aylık 45 $'a eşdeğer)

Enterprise: Özel fiyatlandırma

Trint puanları ve yorumları

G2 : 4,4/5 (100'den fazla yorum)

Capterra: 4,5/5 (50+ yorum)

Gerçek kullanıcılar Trint hakkında ne diyor?

Kayıtları yavaşlatma veya hızlandırma özelliğini seviyorum, böylece düzeltmeleri daha kolay yapabiliyorum. Ayrıca, transkripsiyonun herhangi bir yerine tıkladığımda sesin otomatik olarak kaydın o kısmına gitmesini de seviyorum. Daha düşük sesleri veya mırıldanılan kelimeleri daha iyi algılayabilmesini isterdim.

Kayıtları yavaşlatma veya hızlandırma özelliğini seviyorum, böylece düzeltmeleri daha kolay yapabiliyorum. Ayrıca, transkripsiyonun herhangi bir yerine tıkladığımda sesin otomatik olarak kaydın o kısmına gitmesini de seviyorum. Daha düşük sesleri veya mırıldanılan kelimeleri daha iyi algılayabilmesini isterdim.

5. Rev (Arşivleri kataloglamak için en iyisi)

via Rev

İnsan transkripsiyonunda %99'un üzerinde olağanüstü bir doğruluk oranına sahip olan Rev, hukukçular ve gazeteciler dahil olmak üzere hassasiyet gerektiren kullanıcılar için idealdir. Rev'in otomatik transkripsiyonu da %95'in üzerinde etkileyici bir doğruluk oranı sunarak, AI tarafından oluşturulan transkriptlerin yüksek kalite standartlarını karşıladığından emin olur.

Onaylanmış insan transkripsiyon uzmanlarından oluşan bir ağ, her dosyayı titizlikle inceler ve düzenler, doğruluk ve tutarlılığı sağlamak için sıkı kalite kontrolü uygular. Bu hizmet, insan uzmanlığını gelişmiş AI teknolojisiyle birleştirerek güvenilir, kusursuz ve hassas transkript özetleri üretir.

En iyi özellikleri inceleyin

Rev'in VoiceHub aracılığıyla ses ve video yakalama araçlarını Google Meet, Zoom ve Microsoft Teams gibi platformlarla entegre edin

Rev Notetaker özelliğini kullanarak canlı transkripsiyon ile toplantı içeriğini gerçek zamanlı olarak yakalayın

Mobil uygulama ile hareket halindeyken kayıt yapın ve tartışmalar sırasında anahtar anları yer imlerine ekleyin

Rev'in AI şablon kitaplığı ile alıntıları, eylem öğelerini veya anahtar cümleleri kolayca çıkarın; toplantılar, röportajlar ve odak grupları için idealdir

AI Transcript Assistant'ı kullanarak transkriptten doğrudan sorular sorun ve içgörüler, sosyal medya gönderileri veya özetler oluşturun

API entegrasyonu ile transkripsiyon ve altyazı hizmetlerini otomatikleştirin; büyük hacimli medya ile çalışan işletmeler ve içerik üreticileri için mükemmeldir

Rev sınırlamaları

Araç sadece 30 dakikalık deneme sürümü sunmaktadır

Fiyatlandırma diğer araçlara kıyasla biraz yüksek

Rev fiyatlandırması

Kullanım başına ödeme : Transkripsiyonun dakikası 1,50 $

Aylık abonelik : Kullanıcı başına 120 $ (sınırsız transkripsiyon dahil)

Kurumsal çözümler: Özel fiyatlandırma

Derecelendirmeleri ve yorumları inceleyin

G2 : 4,6/5 (1.000'den fazla yorum)

Capterra: 4,5/5 (500'den fazla yorum)

6. Fireflies. ai (Birden fazla platformda toplantı belgeleri için en iyisi)

Her toplantıdan sonra, tüm katılımcılar Fireflies'tan anahtar noktaları ve eylem öğelerini vurgulayan kısa bir özet alır, böylece takip işlemlerini kolayca yapabilirler.

Analitik özellikleri özellikle kullanışlıdır. Konuşmacının konuşma süresi ve dolgu kelime kullanımı hakkında ayrıntılı veriler elde edersiniz. Diğer araçlar gibi, Zoom, Google Meet ve Microsoft Teams ile entegre olarak her şeyi gerçek zamanlı olarak otomatik olarak kaydetmeye ve transkripsiyonlamaya başlar.

Fireflies. ai en iyi özellikler

Anahtar konuları seçin ve bunları hızlı bir şekilde açık ve eyleme geçirilebilir maddelere dönüştürün

Toplantı özetlerinizi Notion, Google Dokümanlar ve daha fazlasıyla doğrudan paylaşın, her şeyi senkronize tutarak sorunsuz bir işbirliği sağlayın

Okuması ve anlaması kolay, doğal bir üslupla özetler oluşturun

Fireflies. ai sınırlamaları

Özetleri gerekenden daha uzundur

Toplantı başına yalnızca bir dili destekler

Fireflies. ai fiyatlandırma

Sonsuza kadar ücretsiz plan

Pro Plan : Aylık koltuk başına 18 $

İş planı : Aylık koltuk başına 29 $

Enterprise planı: Özel fiyatlandırma

Fireflies. ai puanları ve yorumları

G2 : 4,5/5 (200'den fazla yorum)

Capterra: 4,6/5 (150+ yorum)

Fireflies.ai hakkında gerçek kullanıcılar ne diyor?

Yazılımın kullanımı basit ve erişimi kolay. Tutanaklar, ses/video kaydı, transkripsiyon ve bazı güzel ekstralar ile bir insanın tutanakları kadar iyi.

Yazılımın kullanımı basit ve erişimi kolay. Tutanaklar, ses/video kaydı, transkripsiyon ve bazı güzel ekstralar ile insan tarafından yazılmış kadar iyi.

👀 Biliyor muydunuz? Londra Ekonomi Okulu'nun bir raporuna göre, iş toplantılarının üçte birinden fazlası verimsizdir ve bu durum ABD'de yıllık 259 milyar dolar, İngiltere'de ise 50 milyar sterlin zarara neden olmaktadır.

7. Scribe (Dokümantasyon için en iyisi)

scribe aracılığıyla

Scribe, toplantıları tamamen ortadan kaldırmanıza yardımcı olabilecek bir belge işbirliği aracıdır. Toplantılarınızın çoğu ürün, özellik veya süreç tanıtımlarıysa, Scribe'ı kullanarak bunları ayrıntılı adım adım tanıtımlara dönüştürebilirsiniz.

Sadece birkaç tıklama ile ekran görüntüleri, YouTube videoları ve açıklamalar içeren ayrıntılı kılavuzlar oluşturabilirsiniz. Ben ve takımım için bu kılavuzlar, yeni takım üyelerini eğitmek ve iş akışlarını belgelemek için mükemmeldi. Belgeleme için AI kullanarak bu kılavuzları markamızla özelleştirmek, profesyonel bir dokunuş kattı.

Scribe'ın en iyi özellikleri

Scribe Pages ile birden fazla kılavuzu, bağlantıyı ve videoyu kapsamlı bir kılavuzda birleştirin

Kılavuzlarınızı herhangi bir web sitesine götürün ve Scribe Sidekick'i kullanarak talimatları yararlı bir yan yana pencerede görüntüleyin

Otomatik veya manuel metin redaksiyonu ile hassas ve gizli bilgileri gizleyin

Çalışanların her yerden süreçleri tamamlamasına yardımcı olmak için Scribes'ı mevcut platformlarınıza yerleştirin

Kılavuzlarınızı kimlerin okuduğunu görün ve her bir talimat seti hakkında çalışanların geri bildirimlerini toplayın

Scribe sınırlamaları

Scribe ücretsiz bir plan sunmamaktadır

Kayıt kalitesinin düşük olması veya kayıtta gürültü olması özetin doğruluğunu etkileyebilir

Scribe fiyatlandırması

Ücretsiz deneme : Başlamak için 30 dakikalık ücretsiz transkripsiyon

Kullandıkça öde : Saat başına 10 $

Aylık abonelik : Kullanıcı başına 60 $

Yıllık abonelik : Kullanıcı başına 540 $ (aylık 45 $'a eşdeğer)

Enterprise çözümleri: Özel fiyatlandırma

Scribe puanları ve yorumları

G2 : 4,4/5 (150+ yorum)

Capterra: 4,5/5 (100'den fazla yorum)

8. Descript (Videoları hızlı bir şekilde düzenlemek için en iyisi)

descript aracılığıyla

Hem video hem de ses prodüksiyonu üzerinde çalışıyorsanız, Descript'i seveceksiniz! Tek bir sezgisel arayüzde yazma, kayıt, transkripsiyon, düzenleme ve işbirliği yapmanızı sağlayan hepsi bir arada bir araçtır.

İnanın bana, sıkıcı ve teknik olan geleneksel dalga formu düzenlemeye güvenmek yerine, Descript sesinizi metne dönüştürür. Kayıtlarınızı bir makaleyi düzenler gibi düzenleyebilirsiniz; "um" veya "uh" gibi dolgu kelimelerini kesebilir veya basit bir geri al tuşuyla garip duraklamaları kaldırabilirsiniz.

Descript'in en iyi özellikleri

Sezgisel metin tabanlı düzenleme sistemi ile transkripti değiştirerek ses ve videoları düzenleyin

AI destekli transkripsiyon ile ses ve video dosyalarını hızlı ve doğru bir şekilde transkripsiyonlayın

Metni yeniden seslendirerek seslendirme oluşturun ve tüm segmentleri yeniden kaydetmeden kelimeleri değiştirin

Studio Sound ile ses kalitesini artırın, arka plan gürültüsünü ve yankıyı azaltın

Kapsamlı video düzenleme araçlarıyla video içeriğini kırpın, yeniden düzenleyin ve geliştirin

Alt yazıları birden fazla dile çevirerek daha geniş bir kitleye ulaşın

Descript sınırlamaları

Zor öğrenme süreci

Dışa aktarma özellikleri sınırlıdır

Ücretsiz planın sınırlı transkripsiyon dakikası vardır

Descript fiyatlandırması

Ücretsiz

Oluşturucu : Aylık 12 $ (yıllık faturalandırılır)

Pro : Aylık 24 $ (yıllık faturalandırılır)

Enterprise: Özel fiyatlandırma

Descript puanları ve yorumları

G2 : 4,7/5 (1.500'den fazla yorum)

Capterra: 4,6/5 (600'den fazla yorum)

Gerçek kullanıcılar Descript hakkında ne diyor?

Descript, video dosyalarını yüklememe ve saniyeler içinde tam bir transkript almama olanak tanıdığından her hafta saatlerce işten tasarruf etmemi sağlıyor. Saatlerce önceden kaydedilmiş web seminerlerini izlemek yerine, ihtiyacım olan bilgileri bulmak için transkripti yükleyip inceleyebiliyorum. Hatta tek bir tıklama ile konuşmacıların dolgu kelimelerini transkriptten kaldırabilirsiniz, bu çok harika!

Descript, video dosyalarını yüklememe ve saniyeler içinde tam bir transkript almama olanak tanıdığından her hafta saatlerce işten tasarruf etmemi sağlıyor. Saatlerce önceden kaydedilmiş web seminerlerini izlemek yerine, ihtiyacım olan bilgileri bulmak için transkripti yükleyip inceleyebiliyorum. Hatta tek bir tıklama ile konuşmacıların dolgu kelimelerini transkriptten kaldırabiliyorsunuz, bu çok harika!

9. Deepgram (En düşük gecikme süresine sahip en iyi yüksek verimli metin okuma)

deepgram aracılığıyla

Deepgram'ı ayıran özellik, geliştiricilere transkripsiyondan duygu analizine kadar sesli AI yeteneklerine benzersiz erişim sunan güçlü API paketidir. 30'dan fazla dili destekleyerek, birden fazla dil ve sektördeki çeşitli uygulamalara hizmet vermektedir.

Belirli kullanım durumlarına göre özel modeller eğitebilirsiniz, bu da sektörünüzün terminolojisini daha doğru kullanarak transkriptlerinizin daha kesin olmasını sağlar. İnsan konuşmalarına göre optimize edilmiş benzersiz sesler sunar (doğal ton, ritim ve duraklamalar).

Deepgram'ın en iyi özellikleri

Açık kaynak, kapalı kaynak veya Kendi LLM'nizi getirin seçenekleriyle geliştirici kontrolünü en üst düzeye çıkarın

Daha akıcı konuşmalar için düşünce sonu (EOT) algılama modellemesi ile kesintileri yönetin

Bir saatlik ses kaydını sadece 12 saniyede transkribe edin

Kolay okuma için transkriptleri noktalama işaretleri ve paragraflarla otomatik olarak biçimlendirin

Müşteri memnuniyetini artıran niyet tabanlı eylemler için tüm konuşmalar boyunca konuşmacının niyetini izleyin

Deepgram sınırlamaları

Deepgram'ın API'sini iş akışlarınıza entegre etmek için bazı teknik bilgilere ihtiyacınız olacak, bu da geliştirici olmayanlar için bir engel olabilir

Oluşturulan özetlerin kalitesi sesin netliğine bağlı olabilir, bu nedenle kayıtlarınızın netliğine dikkat edin

Deepgram fiyatlandırması

Ücretsiz deneme : 200 $ kredi (45.000 dakikaya kadar)

Kullanım başına ödeme : Transkripsiyon için saat başına 1,50 $

Aylık abonelik : 10 saatlik transkripsiyon için aylık 15 $'dan başlayan fiyatlarla

Enterprise: Özel fiyatlandırma

Deepgram puanları ve yorumları

G2 : 4,5/5 (100'den fazla yorum)

Capterra: 4,6/5 (50+ yorum)

10. Fathom (Satış ve müşteri başarı takımları için en iyisi)

fathom aracılığıyla

Fathom, toplantılarınızı otomatik olarak kaydeden, transkripsiyonunu yapan ve özetleyen başka bir AI destekli transkripsiyon aracıdır. En çok beğendiğim özelliği, toplantı sonrası ş akışını sorunsuz hale getirmeye odaklanmasıydı. Saatlerce süren kayıtları taramak yerine, eylem öğelerini veya anahtar noktaları anında çıkarabilir ve manuel not almaya harcadığım saatlerden tasarruf edebilirim.

Salesforce ve HubSpot gibi CRM'lerle senkronizasyon özelliği, bu aracı satış ve müşteri başarı takımları için harika bir araç haline getirir. Çağrı özetlerini CRM'nizdeki uygun kişi ile otomatik olarak senkronize edebilirsiniz.

En iyi özellikleri keşfedin

Aramalar sırasında anahtar anları vurgulayın ve "olumlu" veya "sorunlu nokta" gibi özel etiketlerle kategorilere ayırın

Kayıt içinde belirli anlara atlama özelliği ile sohbet biçiminde anında transkripsiyon alın

Metni düzenleyin veya gerektiğinde konuşmacıları yeniden atayın ve kayıtları kırpın, duraklamaları veya konudan sapmaları kaldırın

Kolay paylaşım ve eylem için görev, karar ve önerilerin listesini otomatik olarak oluşturun

Konuşma özeti ve toplantı bağlantısı içeren takip e-postaları taslak olarak hazırlayın

Asana, Todoist ve Slack gibi verimlilik uygulamalarına, bağlam için ilgili toplantı kliplerini ekleyerek eylem öğelerini doğrudan gönderin

Sınırlamaları anlayın

En gelişmiş özellikler yalnızca pro sürümde mevcuttur

Özet biçimleri özelleştirilemez

Fathom fiyatlandırması

Sonsuza kadar ücretsiz : Temel özelliklere ücretsiz olarak erişin

Pro : Kullanıcı başına aylık 12 dolar

İş : Kullanıcı başına aylık 24 ABD doları

Enterprise: Özel fiyatlandırma

Derecelendirmeleri ve yorumları inceleyin

G2 : 4,8/5 (100'den fazla yorum)

Capterra: 4,7/5 (50+ yorum)

Fathom AI alternatiflerini inceleyin!

Gerçek kullanıcılar Fathom hakkında ne diyor?

Özetler gerçekten kullanışlı, ihtiyacınız olan her şeyi yapıyor. Tam video transkriptinin yanı sıra birçok farklı şekilde özet, yerleşik sohbet botu ve paylaşımı çok kolay.

Özetler gerçekten kullanışlı, ihtiyacınız olan her şeyi yapıyor. Tam video transkriptinin yanı sıra birçok farklı şekilde özet, yerleşik sohbet botu ve paylaşımı çok kolay.

Toplantılarda dikkatiniz dağılıyor mu? ClickUp ile eyleme geçirilebilir içgörüler elde edin

Tam zamanlı çalışırken YouTube ve podcast'lerden öğreniyorum, bu da sonsuz toplantılar anlamına geliyor. Transkript özetleyiciler, önemli bilgileri hızlıca gözden geçirmemi ve saatlerce süren içeriği kısa ve eyleme geçirilebilir içgörülere dönüştürmemi sağlıyor. Zaman kazanmamı, verimliliğimi artırmamı ve işimde en iyi olmama yardımcı oluyorlar.

Ancak, teknoloji yelpazenize yeni bir araç eklemeli misiniz? Bir işletme olarak, halihazırda çeşitli araçlar kullanıyorsunuzdur.

Araştırmalara göre, orta ölçekli şirketler diğer AI araçlarına yaptıkları gereksiz harcamaları azaltarak yılda yaklaşık 94.000 dolar tasarruf edebilir. İşte ClickUp'ın parladığı nokta da burası!

ClickUp, görevlerinizi, konuşmalarınızı ve iş akışlarınızı bir araya getirme özelliği ile zamanınızı etkili bir şekilde yönetmenize yardımcı olur. Yerel AI'sı , anahtar bilgileri kolayca özetlemenizi, notları düzenlemenizi ve en karmaşık metinleri bile hızlı bir şekilde transkribe etmenizi sağlar.

ClickUp'a ücretsiz kaydolun ve kendiniz deneyin.