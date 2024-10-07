2025 için En İyi 15 Sohbet Platformu

Her grubun farklı bir dil konuştuğu bir partiye gittiğinizi hayal edin: bir köşede satış ve pazarlama ekipleri, diğer köşede müşteri desteği ekibi ve odanın diğer ucunda arkadaşlarınız sohbet ediyor.

Günümüzün sohbet platformları, o partiler gibi hissettiriyor.

Her amaç için bir platform vardır ve hangisini ne zaman kullanacağınızı bilmek zordur.

Çoğunu inceledikten sonra, işte, arkadaşlarınızla sohbet ederken veya müşteri sorgularını yanıtlarken, her türlü konuşma için en iyi sohbet platformlarının bir listesini hazırladım.

Sohbet platformlarında nelere dikkat etmelisiniz?

Forbes'a göre, çalışanların yaklaşık %50'si kötü iletişimin verimliliklerini engellediğini söylüyor.

Bu nedenle, sohbet platformunuzdan en iyi şekilde yararlanmak için, bir sonraki çözümünüzü kullanmaya başlarken göz önünde bulundurabileceğiniz bazı özellikler aşağıda verilmiştir.

Omnichannel destek : E-posta, canlı sohbet, sosyal medya ve SMS gibi birden fazla iletişim kanalını entegre eden sohbet platformlarını arayın

Özelleştirilebilir sohbet bileşenleri : Sohbet platformunuz markanıza uygun olmalıdır. Özelleştirilebilir sohbet bileşenleri ve diğer özellikler, deneyiminize kişiselleştirme düzeyi kazandırır

Otomasyon ve sohbet robotları : Sık sorulan soruları yanıtlamak veya mesajları yönlendirmek gibi tekrarlayan görevleri otomatikleştirmek zaman kazandırır ve takımın verimliliğini artırır

CRM entegrasyonu : İyi entegre edilmiş bir sohbet platformu, müşteri bilgilerini merkezileştirmeye yardımcı olarak etkileşimleri izlemeyi, vaka ilerlemesini takip etmeyi ve daha güçlü ilişkiler kurmayı kolaylaştırır

Gerçek zamanlı izleme: Ziyaretçi davranışlarını izleyebilmek ve sohbetleri gerçek zamanlı olarak analiz edebilmek müşteri memnuniyetini artırır ve müşteri tercihleri hakkında içgörüler sağlar

En İyi 15 Sohbet Platformu

Anlık mesajlaşma için sohbet platformlarını kısa listeye alırken hangi özellikleri göz önünde bulundurmamız gerektiğini artık bildiğimize göre, en iyi adayların listesini paylaşacağım:

1. ClickUp (En iyi işbirliği ve proje yönetimi aracı)

Hepimiz bu durumu yaşamışızdır: Dağınık görevler, kaybolan konuşmalar ve dijital boşlukta kaybolmuş gibi görünen dosyalar. Bunları aramak, tavşan deliğine girip saatler sonra elinde sadece hayal kırıklığıyla çıkmak gibidir.

ClickUp, bu kaosun panzehiri.

Her boyuttaki takım için tasarlanan (evet, farklı kıtalardaki takımlar için bile) ClickUp, takım işbirliğini artıran, zaman kazandıran ve herkesi senkronize tutan özelleştirilebilir özellikleriyle kaosa sipariş getirir.

Dağınık konuşmaları tek bir yerde toplamak mı istiyorsunuz? ClickUp Sohbet Görünümü'ne girin, tüm önemli tartışmalarınız nihayet tek bir merkezde bir araya geliyor. İlgili görev veya belgelerin içinde doğrudan takımınızla sohbet edin, böylece herkes bağlamı görebilir!

ClickUp'taki Atanmış Yorumlar ile yorumlar ve geri bildirimler, kaybolmayacak ve takip edilebilir görevlere dönüşür. Ve bu sadece başlangıç.

ClickUp'ın en iyi özellikleri

Çoklu entegrasyonlar : Uygulamalar arasında sürekli geçiş yapmadan her şeyi tek bir yerde toplayın. Slack, Zoom, Google Çalışma Alanı ve Microsoft Office gibi iş araçlarıyla : Uygulamalar arasında sürekli geçiş yapmadan her şeyi tek bir yerde toplayın. Slack, Zoom, Google Çalışma Alanı ve Microsoft Office gibi iş araçlarıyla 1.000'den fazla entegrasyon sayesinde , iş yerinizdeki en iyi arkadaşlarınız da burada hoş karşılanır.

Hedef izleme : ClickUp Hedefleri ile takımınızın OKR'lere (Hedefler ve Anahtar Sonuçlar) odaklanmasını sağlayın. Pazarlama dönüm noktalarınıza ulaşıyor veya yeni bir ürün piyasaya sürüyor olun, ilerlemeyi gerçek zamanlı olarak takip ederken hedefleri belirleyebilir, izleyebilir ve gerçekleştirebilirsiniz

Atanan yorumlar: Belgeler, görevler ve Beyaz Tahtalarda : Belgeler, görevler ve Beyaz Tahtalarda ClickUp Atanan Yorumlar ile çeviri sırasında hiçbir geri bildirimin kaybolmamasını sağlayın. Pazarlama departmanındaki Sarah'ya yeni reklam metni hakkında özel bir yorumunuz mu var? Belge içinde @onun adını bahsetmeniz yeterlidir, anında iletişim kurulur

ClickUp'ı kullanarak belgeler oluşturun, görevler atayın ve proje ilerlemesini izleyin

Gerçek zamanlı belge düzenleme : ClickUp Docs'ta gerçek zamanlı işbirliğinden yararlanarak, sürüm kontrolü kabusuyla uğraşmadan birden fazla takım üyesiyle aynı anda belgeleri düzenleyin. Artık "Bunu kim düzenledi?" sorusu yok

Entegre sohbet özelliği: ClickUp Sohbet ile görevler, belgeler ve projeler içinde doğrudan konu başlıklı anlık, gerçek zamanlı konuşmalar yapın. Çünkü bitmek bilmeyen e-posta konuları artık geçmişte kaldı!

ClickUp Sohbet'i kullanarak güncellemeleri paylaşın, kaynakları bağlayın ve tek bir yerden birlikte çalışın

Talimatları kaydedin ve paylaşın: Ekranınızı kaydedin, video çekin ve "Bunu sohbetle açıklayamıyorum" anları için mükemmel bir özellik olan Ekranınızı kaydedin, video çekin ve "Bunu sohbetle açıklayamıyorum" anları için mükemmel bir özellik olan ClickUp Clips ile takımınıza ayrıntılı talimatlar gönderin. İnanın bana, çeviri sırasında kaybolmamak için mükemmel bir çözüm

1000'den fazla şablon arasından seçim yapın: Müşteri kazanımından uluslararası işbirliğine kadar her şey için kullanıma hazır Müşteri kazanımından uluslararası işbirliğine kadar her şey için kullanıma hazır ClickUp Şablonları ile hızlı bir başlangıç yapın. Pazarlama kampanyası için hızlı bir kurulum mu ihtiyacınız var? Bunun için bir şablon var. Ürün lansmanını yöneten uluslararası bir takımınız mı var? Bunun için de bir şablon var

Ayrıca okuyun: İş yerinde optimum işbirliği için takım sohbeti kurallarını kullanma

Video içi yorumlarla geri bildirimlerinizi doğrudan ClickUp Clips'e ekleyin

Brighten A Soul Foundation'ın İdari Destek Müdürü Alfred Titus, ClickUp deneyimini mükemmel bir şekilde özetliyor:

Projelerini yönetmekte zorlanan tüm kuruluşlar için ClickUp, görev işbirliğinde yardımcı olacaktır. Bu yazılımla, kullanıcılar yapılacaklar listesindeki öğeleri takip edebilir ve bu görevleri belirlenen süre içinde tamamlayabilir. Ayrıca, proje yönetimi ekibinin projelerin genel ilerlemesini takip etmesine yardımcı olarak teslim tarihlerinin korunmasını sağlar.

Projelerini yönetmekte zorlanan tüm kuruluşlar için ClickUp, görev işbirliğinde yardımcı olacaktır. Bu yazılımla, kullanıcılar yapılacaklar listesindeki öğeleri takip edebilir ve bu görevleri belirlenen süre içinde tamamlayabilir. Ayrıca, proje yönetimi ekibinin projelerin genel ilerlemesini takip etmesine yardımcı olarak teslim tarihlerinin korunmasını sağlar.

ClickUp sınırlamaları

Çok sayıda özelliğe sahip olan ClickUp, bir öğrenme eğrisi ile birlikte gelir. Ancak en iyi yanı şudur: Başlangıç süreci sorunsuzdur ve bir kez alıştığınızda, durdurulamaz olacaksınız. 🏃🏻‍♂️

ClickUp fiyatlandırması

Sonsuza Kadar Ücretsiz

Sınırsız : Kullanıcı başına aylık 7 ABD doları

İş : Kullanıcı başına aylık 12 ABD doları

Enterprise : Fiyatlandırma için iletişime geçin

ClickUp Brain: Herhangi bir ücretli plana, Çalışma Alanı üyesi başına aylık 7 $ karşılığında ekleyin

ClickUp değerlendirmeleri ve yorumları

G2 : 4,7/5 (9.000+ yorum)

Capterra: 4,7/5 (4.000'den fazla yorum)

Ayrıca okuyun: İşletmeler için en iyi 10 takım sohbet uygulaması

2. Slack (Takım iletişimi ve iş akışı entegrasyonu için en iyisi)

via Slack

ClickUp gibi Slack de, tartışmalardan işbirliğine kadar her şey için işletmelere merkezi bir nokta sağlayan bir verimlilik sohbet uygulamasıdır.

Slack'i kullanmanın avantajlarından biri, 2.600'den fazla entegrasyonudur (evet, gerçekten).

Bu sohbet platformunu kullanmaya başlarsanız, muhtemelen halihazırda kullandığınız tüm iş uygulamalarıyla uyumlu olacaktır.

Slack'in proje yönetimi gücü, tüm iletişimi sonsuza kadar (neredeyse) saklama ve düzenleme yeteneğinde yatmaktadır. İster bire bir sohbet, ister grup toplantısı, ister Slack Huddles (hızlı sesli ve görüntülü arama özelliği) sırasında gönderilen mesajlar olsun, her şey kolay erişim için tek bir yerde kalır.

Slack'in en iyi özellikleri

Benimki gibi (ve muhtemelen sizinki gibi) yüksek performanslı bir takım için çok yararlı bulduğum bazı özellikler şunlardır:

Düzenli konuşmalar : Konu başlıklı yorumlarla konuşmaları düzenli tutun. Bir tartışmanın ortasında birine ping atmanız gerektiğinde mükemmeldir

Anında iletişim : Slack Huddles'ı kullanarak anlık sesli veya video toplantılar düzenleyin, Zoom veya Teams gibi harici uygulamalara olan ihtiyacı ortadan kaldırın

Dosyaları kolayca paylaşın : Google Çalışma Alanı veya favori dosya paylaşım aracınızla sürükle ve bırak özelliği sayesinde belgeleri kolayca paylaşın

Görsel olarak işbirliği yapın: Yerleşik bir beyaz tahta aracı olan Canvases ile takımınızla beyin fırtınası yapın ve işbirliği yapın. Bunu Slack'in yaratıcı, etkileşimli planlama yaklaşımı olarak düşünün

Slack sınırlamaları

Pahalı : Slack, özellikle diğer canlı sohbet uygulamaları veya platformlarıyla karşılaştırıldığında pahalı olabilir

Sınırlı ücretsiz plan : Ücretsiz planda 90 günlük mesaj geçmişiyle sınırlısınız

Ücretli plan gereklidir : Eski mesaj geçmişine erişmek için ücretli bir plana ihtiyacınız olacaktır

Dağınık kenar çubuğu : Konuşmalar biriktikçe sol kenar çubuğu dağınık görünebilir

Gelişmiş arama karmaşıklığı: Slack'in gelişmiş arama özelliği güçlü olmakla birlikte, ustalaşması zor olabilir

Ayrıca okuyun: En İyi 10 Slack Rakibi

Slack fiyatlandırması

Ücretsiz Plan

Pro Plan : Kullanıcı başına aylık 7,25 dolar

Business+ : Kullanıcı başına aylık 12,50 $

Enterprise Grid: Özel fiyatlandırma

Slack puanları ve yorumları

G2 : 4,5/5

Capterra: 4,7/5

3. Intercom (Müşteri etkileşimi ve kişiselleştirilmiş mesajlaşma için en iyisi)

Intercom aracılığıyla

Gelişmiş kodlama sizin için "sürükle ve bırak" mı demek? O zaman yeni en iyi arkadaşınız Intercom ile tanışın.

Intercom'un kod gerektirmeyen özelleştirme özelliği, teknoloji konusunda en az bilgisi olanların bile verimli iş akışları oluşturmasını sağlar. İş ihtiyaçlarınıza göre özelleştirilmiş veri yapıları oluşturmak için özel nesneler gibi özellikler kullanır.

Intercom'un en iyi özellikleri

Ş Akışı otomasyonu : Tekrarlayan görevleri minimum manuel girişle otomatikleştirerek zaman kazanın ve verimliliği artırın

Veriler ve analizler : Müşteri davranışları ve etkileşim kalıpları hakkında değerli bilgiler edinin ve daha akıllı iş kararları alın

Chatbot : Web sitesi ziyaretçileriyle gerçek zamanlı iletişim kurmak, anında destek sağlamak ve müşteri hizmetlerinin verimliliğini artırmak için sohbet bileşenini kullanın

Üçüncü taraf entegrasyonlar : Çok çeşitli uygulamalarla sorunsuz bir şekilde bağlantı kurarak iş akışlarınızı daha da kolaylaştırın

Özel nesneler : Veri yapılarınızı belirli iş ihtiyaçlarınıza göre uyarlayın

Kod gerektirmeyen özelleştirme: Yanınızda bir teknik uzman olmadan özelleştirilmiş iş akışları oluşturun

Intercom sınırlamaları

Yüksek fiyat : Intercom'un planları, bütçesi kısıtlı küçük işletmeler veya yeni kurulan şirketler için pahalı olabilir. Özelliklerini ihtiyaçlarınızla karşılaştırarak değerlendirmeniz gerekir

E-posta özelleştirme : Bazı kullanıcılar Intercom'un e-posta otomasyonunu yeterli bulurken, diğerleri esneklik ve derinlik açısından eksik olduğunu düşünüyor

Karmaşıklık : Destek biletleri için yönlendirme ve otomasyon süreçleri, Rubik küpünü çözmeye çalışmak gibi olabilir; yapılabilir, ancak sabır gerektirir

Karmaşık kullanıcı arayüzü : Kullanıcı arayüzü ilk bakışta biraz korkutucu olabilir ve yeni kullanıcıların öğrenme sürecini yavaşlatabilir

Müşteri desteği sorunları: İronik olarak, bazı kullanıcılar Intercom'un kendi ekibinden destek isterken yavaş yanıtlar veya yardımcı olmayan temsilcilerle karşılaştıklarını bildirmiştir

Intercom fiyatlandırması

Temel : koltuk başına aylık 39 $

Gelişmiş : Koltuk başına aylık 99 $

Uzman: Koltuk başına aylık 139 $

Intercom puanları ve yorumları

G2 : 4,5/5

Capterra: 4,5/5

Ayrıca okuyun: AI Müşteri Hizmetleri için En İyi 9 Intercom Alternatifi

4. Tidio (Canlı sohbet ve sohbet robotu otomasyonu için en iyisi)

via Tidio

Tidio, canlı sohbet yazılımını ve sohbet robotlarını tek bir şık platformda birleştirerek, müşterilerle etkileşim kurmanıza, sorguları yönetmenize ve satışları artırmanıza yardımcı olur — ister müşterilerle gerçek zamanlı olarak konuşuyor olun, ister sohbet robotlarının SSS'leri yanıtlamasına izin veriyor olun.

Ayrıca, Tidio Facebook Messenger, Instagram ve e-posta ile sorunsuz bir şekilde entegre olarak tüm iletişim kanallarınızı tek bir çatı altında toplar.

Tidio'nun en iyi özellikleri

Birleşik iletişim : Canlı sohbet, Messenger ve e-postalardaki etkileşimleri tek bir sayfadan takip edin

Gerçek zamanlı sohbet : Özelleştirilebilir sohbet bileşenleri aracılığıyla ziyaretçilerle doğrudan etkileşim kurun, müşteri memnuniyetini ve yanıt süresini artırın

Sohbet robotları : Ürün önerilerinden destek sorgularına kadar her şeyi yönetmek için özelleştirebileceğiniz çok sayıda sohbet robotu ile müşteri SSS'lerini otomatikleştirin

Kapsamlı entegrasyonlar : Tidio'yu büyük e-ticaret ve satış platformlarıyla entegre ederek, takımınız için çok yönlü bir sohbet aracı haline getirin

Mobil ve masaüstü uygulamaları: Hiçbir şeyi kaçırmayın; telefonunuzdan veya bilgisayarınızdan, nerede olursanız olun müşterilerinize yanıt verin

Tidio sınırlamaları

Sınırlı sosyal platform desteği : Tidio, Messenger ve Instagram'da öne çıkarken, WhatsApp veya X (eski adıyla Twitter) ile entegre değildir, bu nedenle bu hızlı bağlantıları kaçırıyorsunuz

Bildirim gecikmeleri : Kullanıcılar, Tidio'nun yeni sohbetler hakkında onları uyarmakta yavaş olabileceğini bildirmiştir. Bu, hızın anahtar olduğu durumlarda ideal değildir

Tek sekme sorunu : Birden fazla e-ticaret sitesini yönetiyorsanız, Tidio tüm mesajlarınızı tek bir sekmede toplar. Biraz kalabalıklaşana kadar kullanışlı gibi görünebilir

Ölçeklendirme için pahalı : Temel plan uygun fiyatlıdır, ancak her yeni kullanıcıyla veya işlenen konuşmalar planın sınırını aştığında maliyetler hızla artabilir

Çoklu görev sorunları : Operatörler, bildirimleri kaçırmadan birden fazla sohbet penceresini yönetemezler; bu, iletişim üzerine kurulu bir platform için talihsiz bir durumdur

Dil desteği: Tidio, kapsamlı çoklu dil desteği sunmamaktadır, bu da küresel işletmeler için bir engel oluşturabilir

Tidio fiyatlandırması

Ücretsiz plan

Başlangıç planı : 29 $/ay/100 konuşma

Büyüme planı : 59 $/ay/2000 konuşma

Tidio+ planı: 749 $/ay

Tidio puanları ve yorumları

G2 : 4,7/5

Capterra: 4,7/5

5. LiveChat (Gerçek zamanlı müşteri hizmetleri ve satış desteği için en iyisi)

via LiveChat

Şunu hayal edin: Bir çevrimiçi mağaza işletiyorsunuz ve müşterilerin nakliye, iade ve promosyonlarla ilgili sorularını yanıtlıyorsunuz.

LiveChat ile, müşterileriniz gönder düğmesine basmadan önce yazdıklarını görebilirsiniz!

Bunu hazır yanıtlar ve zengin mesajlarla birleştirin (hatta eğlenceli GIF'ler ve resimler bile ekleyebilirsiniz) ve müşteri hizmetleriniz harika yorumlar almaya başlayacaktır.

LiveChat'in en iyi özellikleri

Mesaj ön izleme : Müşterilerinizin "gönder" düğmesine basmadan önce yazdıklarını görerek müşteri sorgularına bir adım önde başlayın

Özelleştirilebilir sohbet bileşenleri : Sohbet araçlarınızı web sitenizin temasına ve markanıza uyacak şekilde özelleştirin

Hazır yanıtlar : Sık sorulan sorular için önceden hazırlanmış yanıtlarla zaman kazanın, çünkü kimse aynı cevabı günde 50 kez yazmaktan hoşlanmaz

AI destekli özellikler : Hiçbir şey yapmadan mesajları otomatikleştirin, yanıt süresini kısaltın ve müşteri etkileşimlerini iyileştirin

Zengin mesajlar : Daha etkileşimli bir deneyim için sohbet içinde doğrudan resim, video ve hatta ürün kartları gönderin

Dosya paylaşımı ve sohbet arşivleri: Önemli belgeleri gerçek zamanlı olarak paylaşın ve daha sonra kolayca erişmek için tüm konuşmaların kaydını saklayın

LiveChat sınırları

Gecikme süresi : Bazen sohbet mesajları gecikebilir ve konuşmalarda hafif gecikmelere neden olabilir. Hızın anahtar olduğu durumlarda bu, keyif kaçırabilir

Otomatik yazım denetimi yoktur: Otomatik yazım denetimi olmadığı için temsilciler ara sıra yazım hataları yapabilir

LiveChat fiyatlandırması

Başlangıç : Kullanıcı başına aylık 20 $

Takım : Kullanıcı başına aylık 41 $

İş : Kullanıcı başına aylık 59 $

Enterprise: Özel fiyat

LiveChat puanları ve yorumları

G2 : 4,5/5

Capterra: 4,6/5

6. Zendesk (Kapsamlı müşteri desteği ve biletleme için en iyisi)

zendesk aracılığıyla

İster küçük bir işletme ister küresel bir kurumsal şirket olun, Zendesk sohbet platformunda herkes için bir şeyler var.

E-postaları yönetebilir, canlı sohbetleri yönetebilir, destek biletlerini izleyebilir ve hatta çalışanlarınızın işe alım sürecine yardımcı olabilirsiniz.

En sevdiğim özellik, e-posta, sohbet, sesli ve sosyal mesajlaşma kanallarından gelen talepleri tek bir pakette merkezileştiren Zendesk'in bilet sistemi.

Zendesk'in en iyi özellikleri

Bilet sistemi : E-posta, sohbet, telefon ve sosyal medyadan gelen talepleri merkezi destek biletlerine dönüştürün

Canlı sohbet ve mesajlaşma : Web sitenizde veya WhatsApp Business ve Facebook Messenger gibi mesajlaşma uygulamaları aracılığıyla müşterilerinizle sohbet edin

Bilgi bankası : Sık sorulan sorular makaleleriyle yardım merkezinizi oluşturun ve yönetin, 40'tan fazla dilde küresel müşterilere destek sağlayın

Raporlama ve analiz : Takım performansını ölçmek ve müşteri etkileşimlerini izlemek için önceden hazırlanmış raporlar alın

Topluluk forumları : Müşterilerin etkileşimde bulunabileceği ve birbirlerinin sorunlarını çözebileceği forumlar oluşturun; destek ekibinizin iş yükünü azaltın

Satış CRM : Müşteri bilgilerini merkezileştirerek ve : Müşteri bilgilerini merkezileştirerek ve satış ekibinizle iletişimi geliştirerek satış verimliliğini artırın

Çok dilli destek: Müşteri desteğini birden fazla dilde sağlayarak hiçbir müşteriyi dışlamayın

Zendesk sınırlamaları

Yüksek fiyat etiketi : Zendesk'in kapsamlı özellikleri, özellikle sınırlı bütçeye sahip küçük işletmeler veya yeni kurulan şirketler için maliyetlidir

Karmaşık arayüz : Çok sayıda özellik nedeniyle, kullanıcı arayüzü bir labirent gibi hissettirebilir ve öğrenmesi zor olabilir

Sınırlı e-ticaret entegrasyonu: Zendesk, Shopify veya BigCommerce gibi e-ticaret platformlarıyla çok yönlü değildir, bu da çevrimiçi mağazalar için bir engel oluşturabilir

Zendesk fiyatlandırması

Suite Team : Ajan başına aylık 55 $

Suite Growth : Ajan başına aylık 89 $

Suite Professional : Ajan başına aylık 115 $

Suite Enterprise: Özel fiyatlandırma

Zendesk puanları ve yorumları

G2 : 4,3/5

Capterra: 4. 4/5

7. HubSpot (Sohbet özelliği ile CRM ve pazarlama otomasyonu için en iyisi)

via HubSpot

Hubspot, her boyuttaki işletme için popüler bir sohbet platformudur.

Satış, pazarlama ve müşteri hizmetleri için araçlar sunar. Son kullanma tarihi olmadan bir milyona kadar kişi kaydedebilirsiniz.

Bu, yüzlerce dağınık elektronik tabloyu yönetenler için özellikle yararlıdır.

HubSpot'un en iyi özellikleri

CRM veritabanı : 1 milyona kadar kişiyi ve tüm etkileşimlerinizi tek bir yerde, son kullanma tarihi olmadan saklayın

Özel gösterge panelleri : Satış sürecini görüntüleyin ve anlaşmalarınızın durumunu analiz edin

Görev yönetimi : Dışa dönük görevleri kolayca yönetin ve planlayın, e-postalar gönderin, hatırlatıcılar ayarlayın ve hiçbir son tarihi kaçırmayın

E-posta pazarlama : Sürükle ve bırak araçlarını kullanarak kişiselleştirilmiş e-postalar oluşturun veya önceden hazırlanmış şablonlar arasından seçim yapın

Gmail ve Outlook entegrasyonları : CRM'nizi gelen kutunuzla senkronize edin, e-postaları kaydedin ve açılma ve tıklamaları gerçek zamanlı olarak izleyin

Otomasyon araçları ve iş akışları: Takip işlemlerini otomatikleştirin, kişiselleştirilmiş bildirimler gönderin ve hiçbir şey yapmadan potansiyel müşterilerle etkileşim kurun

HubSpot sınırlamaları

Fiyatlar hızla artar : HubSpot'un ücretsiz planı yeni başlayanlar için harikadır, ancak işiniz büyüdükçe fiyatlar da hızla artar

Yıllık sözleşmeler : Bir kez üye oldunuz mu, kolayca çıkamazsınız. HubSpot, erken fesih seçeneği olmayan yıllık sözleşmelerle sizi bağlar

A/B Testi sınırlıdır : A/B testine erişmek için Profesyonel plana (aylık 800 $) geçmeniz gerekir

Tek başına bir araç olarak ideal değildir: HubSpot, hepsi bir arada platform olarak kullanıldığında en iyi sonucu verir. Araçları birleştirip eşleştirmek istiyorsanız, bu araç sizin için uygun olmayabilir

Hubspot fiyatlandırması

Sales Hub : İki kullanıcı için aylık 20 $'dan başlayan fiyatlarla

Marketing Hub : 1.000 potansiyel müşteri için aylık 20 $'dan başlayan fiyatlarla

Service Hub : İki kullanıcı için aylık 20 $'dan başlayan fiyatlarla (Canlı sohbet dahil)

CRM Suite: Aylık 20 $'dan başlayan fiyatlarla

Hubspot puanları ve yorumları

G2 : 4. 4/5

Capterra: 4,5/5

8. Olark (Küçük işletmeler için canlı sohbet ve müşteri hizmetleri için en iyisi)

via Olark

Müşterilerinizin "Bize Ulaşın" düğmesini bulamadıkları veya yardım bölümünüzde gezinemediği için onları kaybettiğinizi hissettiğiniz oldu mu?

Olark'ın sorunsuz canlı sohbet platformu imdadınıza yetişiyor.

Olark, küçük ve büyüyen işletmeler için özelleştirilebilir sohbet kutuları ve otomatik sohbet araçları, ziyaretçi izleme, sohbet aktarımı ve dosya paylaşımı gibi kullanımı kolay özellikler sunar.

Olark'ın en iyi özellikleri

Sohbet bileşeni özelleştirme : Sohbet kutunuzu web sitenizin görünümüne ve hissine uyacak şekilde tasarlayın veya Markasız Sohbet Kutusu PowerUp ile bir adım daha ileri gidin

Gelişmiş sohbet araçları : Dosya paylaşımı, masaüstü bildirimleri ve sohbet aktarımları ile iletişimi kolaylaştırın

Sohbet analizi : Sohbet hacmini izleyin, özel etiketler ekleyin ve günlük, haftalık veya aylık raporları e-posta ile alın

Otomatik mesajlaşma : Otomatik selamlama, sohbet yönlendirme ve hazır yanıtlarla ziyaretçileri proaktif olarak etkileşime geçirerek takımınızın zamanından tasarruf edin

Hedefli sohbet: Ziyaretçi izleme ve sohbet tetikleyicileriyle doğru zamanda doğru müşteriye ulaşın

Olark sınırlamaları

Sınırlı entegrasyonlar : Olark bazı CRM ve yardım masası araçlarıyla bağlantı kurmakla birlikte, diğer canlı sohbet platformlarına kıyasla entegrasyonları daha azdır

Temel sohbet kutusu : Emojiler veya GIF'ler gibi gösterişli özellikler arıyorsanız, Olark'ın yalnızca metin içeren sohbeti biraz sade gelebilir

PowerUps ek ücrete tabidir: Ziyaretçi Bilgileri ve Ortak Tarama gibi özel özellikler ek ücrete tabidir, bu da Olark'ı küçük işletmeler için pahalı hale getirir

Olark fiyatlandırması

Standart Plan : Koltuk başına aylık 29 $

Pro Plan: Özel fiyatlandırma

Olark puanları ve yorumları

G2 : 4,3/5

Capterra: 4,5/5

9. Re:Amaze (Çok kanallı müşteri desteği ve yardım masası entegrasyonu için en iyisi)

Aynı anda bir milyon müşteri desteği görevini dengelemeye çalıştığınızı hissettiğiniz oldu mu? E-postalar, canlı sohbet, sosyal medya ve hatta bir müşteri SSS bölümü bile işleri çok hızlı bir şekilde zorlaştırabilir.

Re:amaze'in özelleştirilebilir sohbet bileşenleri, CRM entegrasyonu ve otomatikleştirilmiş iş akışları, takımlar için gerçekten "harika"!

Re:amaze'in en iyi özellikleri

Omnichannel destek : Canlı sohbet, e-posta, sosyal medya, SMS, VOIP ve hatta SSS bilgi tabanlarından gelen destek biletlerini tek bir platformda yönetin

Otomatikleştirilmiş iş akışları : Bilet sıralama ve yanıtlama gibi tekrarlayan görevleri otomatikleştirerek yanıt sürelerini hızlandırın ve verimliliği artırın

Özelleştirilebilir sohbet bileşenleri : Sohbet bileşenlerinizi markanızın estetiğine uyacak şekilde kişiselleştirin ve müşterilerinizle şık bir şekilde etkileşim kurun

Gerçek zamanlı izleme : Sitenizdeki canlı ziyaretçileri takip edin ve proaktif sohbetler başlatarak müşterileriniz destek istemeden önce onlara destek sunun

Takım işbirliği araçları : Görevler atayın, dahili notlar ekleyin ve müşteri talepleri konusunda takımınızla verimli bir şekilde işbirliği yapın

Analitik ve raporlama : Ayrıntılı raporlarla performansı, yanıt sürelerini ve müşteri memnuniyetini ölçün

Multimedya desteği: Ek dosyaları, ister resim, video veya dosya olsun, kolayca yönetin

Re:amaze sınırlamaları

Daha dik öğrenme eğrisi : Çok sayıda özellik nedeniyle, küçük takımlar başlangıçta zorlanabilir

Hantal arayüz : Arayüzün biraz daha sadeleştirilmesi gerekiyor; basit görevler bazen çok fazla tıklama gerektirebiliyor

Chatbot sınırlamaları : Chatbot bazen müşterinin niyetini yanlış anlar ve bu da yanlış yanıtlara yol açar

WhatsApp entegrasyonu yoktur : Çok yönlülüğüne rağmen, Re:amaze henüz WhatsApp'ı desteklememektedir

Dil desteği: Re:amaze, İspanyolca gibi popüler diller için yerleşik destek sunmamaktadır

Re:amaze fiyatlandırma

Temel : Takım üyesi başına aylık 29 $

Pro : Takım üyesi başına aylık 49 $

Artı: Takım üyesi başına aylık 69 $

Re:amaze puanları ve yorumları

G2 : 4,6/5

Capterra: 4,8/5

10. LiveAgent (Hepsi bir arada yardım masası ve canlı sohbet çözümü için en iyisi)

via LiveAgent

Birden fazla kanaldan gelen müşteri sorularını hiç zorlanmadan izleyip yanıtlayabilseydiniz ne olurdu?

LiveAgent'ı kullanmaya başladığınızda elde edeceğiniz avantaj budur.

Ayrıca, LiveAgent desteğinizi merkezileştirmenin yanı sıra, web sitenizi ziyaret edenleri gerçek zamanlı olarak izlemenizi sağlar.

LiveAgent'ın en iyi özellikleri

Entegre video görüşmeleri : Platformdan doğrudan müşterilerle yüz yüze sohbetler yapın

Bilet sistemi : E-posta, sosyal mesajlaşma, canlı sohbet ve daha fazlası gibi tüm kanallardan gelen müşteri taleplerini daha kolay yönetmek için biletlere dönüştürün

Çok kanallı destek : E-posta, canlı sohbet, telefon, video görüşmeleri ve hatta forumlardan gelen müşteri sorularını tek bir yerden yanıtlayın

Web sitesi izleme: Ziyaretçilerin sitenizle nasıl etkileşimde bulunduğunu izleyin ve gerçek zamanlı olarak kişiselleştirilmiş sohbet davetleri gönderin

LiveAgent sınırlamaları

Sınırlı entegrasyonlar : LiveAgent iletişim yönetiminde mükemmel olsa da, diğer iş araçlarıyla daha fazla entegrasyon seçeneği sunabilir

AI sohbet robotları yoktur: Bazı rakiplerinin aksine, LiveAgent otomatik yanıtlar için AI sohbet robotları sunmaz, bu da yaygın sorguların yanıt sürelerini yavaşlatabilir

LiveAgent fiyatlandırması

Sonsuza Kadar Ücretsiz

Küçük Plan: Kullanıcı başına aylık 9 $.

Orta Plan : Kullanıcı başına aylık 29 $.

Büyük Plan : Kullanıcı başına aylık 49 $.

Enterprise Planı: Kullanıcı başına aylık 69 $

LiveAgent puanları ve yorumları

G2 : 4,5/5

Capterra: 4,7/5

11. ClickDesk (Canlı sohbet ve sesli destek için en iyisi)

ClickDesk aracılığıyla

Aynı platformdan ayrılmadan müşterilerinizle sohbet ederken aynı zamanda onlara arama yapma olanağı sunmak istediğiniz oldu mu?

Popüler canlı sohbet ve sesli destek kombinasyonu ClickDesk ile tanışın.

Kısa süre önce denedim ve gerçek zamanlı konuşmaları, ses desteğini ve sosyal medya entegrasyonunu tek bir platformda birleştirmesini beğendim.

ClickDesk'in en iyi özellikleri

Canlı sohbet ve sesli destek: Müşterilerle canlı sohbet ve sesli aramaları doğrudan platformdan yönetin ve onlara destek için ulaşabilecekleri birden fazla yol sunun

Sosyal medya entegrasyonu: Müşterilerin Facebook ve X (eski adıyla Twitter) üzerinden bağlantı kurarak daha esnek iletişim kurmasını sağlayın

Gerçek zamanlı analiz: Müşteri desteğinizi iyileştirmek ve etkileşimi artırmak için gerçek zamanlı verilerle sohbet performansını ve ziyaretçi davranışlarını izleyin

Tıkla ve ara bileşeni: Tek bir tıklama ile web sitesi üzerinden anında sesli aramalar yapın, müşterilerinizin sayfadan ayrılmadan anında destek almasını sağlayın

Üçüncü taraf uygulama entegrasyonu: CRM sistemleri, e-posta pazarlama araçları ve yardım masası yazılımlarıyla sorunsuz bir şekilde entegre ederek müşteri yönetiminizi kolaylaştırın

ClickDesk sınırlamaları

Temel chatbot özellikleri : ClickDesk, chatbotlarla sınırlı otomasyon sunarak, insan temsilcileri olmadan yaygın sorguları işlemek için daha az sağlam hale getirir

Video görüşme desteği yoktur: Sesli ve canlı sohbet mevcut olmakla birlikte, ClickDesk'te entegre video görüşme özelliği bulunmamaktadır. Bu, yüz yüze müşteri etkileşimine ihtiyaç duyan takımlar için bir dezavantaj olabilir

ClickDesk fiyatlandırması

Lite Plan: Ücretsiz

Pro Plan: 14,99 $/ay, temsilci başına

Plus Plan: 24,99 $/ay, temsilci başına

Enterprise Planı: 39,99 $/ay, temsilci başına

ClickDesk puanları ve yorumları

G2: 3,8/5

Capterra: 3,4/5

12. Satın alın (Ortak tarama ve video sohbet ile müşteri desteği için en iyisi)

Biliyorsunuz, video müşteri desteğinin önümüzdeki yıllarda %150 oranında büyüyeceği tahmin ediliyor. Bu mantıklı, değil mi? Kafası karışık bir müşteriyle hızlı bir video görüşmesi yapabilmeyi veya ekranları paylaşarak bir sorunu saniyeler içinde çözebilmeyi istemez miydiniz?

Acquire, bu trendi en iyi şekilde kullanan platformlardan biridir.

Yerleşik video ve VoIP desteğine sahip canlı sohbet özelliği, gerçek zamanlı, yüz yüze müşteri hizmetleri için mükemmeldir.

En iyi özellikleri edinin

Video ve VoIP aramaları : Tek yönlü veya iki yönlü video aramaları düzenleyin ve VoIP aracılığıyla müşterilerinizle bağlantı kurun; hepsi platforma entegre, ekstra indirme gerekmez

Ortak tarama ve ekran paylaşımı : Müşterilerinizin tarayıcılarıyla doğrudan etkileşim kurun, formları doldurmalarına, tıklamalarına ve karar vermelerine gerçek zamanlı olarak yardımcı olun

Birleştirilmiş temsilci görünümü : Canlı sohbetten sohbet robotlarına kadar tüm müşteri konuşmalarınızı tek bir gösterge panelinden yöneterek sorunsuz müşteri desteği sağlayın

Bilgi tabanı entegrasyonu: Sohbetler sırasında otomatik olarak yardım makaleleri önererek canlı temsilciye olan ihtiyacı en aza indirin

Sınırlamaları edinin

Giden pazarlama araçları yoktur : Acquire, canlı sohbet konusunda mükemmeldir, ancak diğer sohbet platformlarında bulunan giden pazarlama özelliklerinden yoksundur

Sınırlı pazarlama kanalları: Facebook Messenger entegrasyonu ve temel SMS seçenekleri, pazarlama potansiyelini sınırlamaktadır

Fiyatlandırma hakkında bilgi alın

Hizmet Planı : 500 $/ay, artı temsilci başına 25 $/ay

Entegre Çözüm Planı: 2.000 $/ay, artı temsilci başına 45 $/ay

Puanlar ve yorumlar alın

G2 : 4,3/5

Capterra: Yeterli yorum yok

12. Facebook Messenger (Sosyal medya müşteri iletişimi için en iyisi)

via Facebook

Gerçeği kabul edelim: Neredeyse herkes Facebook kullanıyor — tam olarak 3 milyar aktif kullanıcı. Öyleyse neden Facebook Messenger'ı müşteri desteği platformunuz olarak kullanmıyorsunuz?

Ücretsiz ve tanıdık bir platformdur ve müşterilerinizle en rahat oldukları yerde bağlantı kurmanızı sağlar.

Facebook Messenger'ın en iyi özellikleri

Dosya paylaşımı : E-posta ile yaptığınız gibi sohbetler sırasında dosya, belge ve görüntüleri kolayca gönderin; müşteri iletişiminizi daha hızlı ve sorunsuz hale getirin

Sesli ve video mesajlar : Metinlerin yetersiz kaldığı durumlarda, daha kişisel bir dokunuş için hızlı sesli veya video mesajlar gönderin

Otomatik botlar : Yaygın müşteri sorularını yanıtlamak, geri bildirim toplamak ve hatta hizmetlerinizi tanıtmak için yapay zeka destekli sohbet botları kurun. Destek ekibinize zaman kazandırmak için mükemmeldir

Grup sohbetleri : Grup sohbetleri ayarlayarak takımlarınızla veya müşterilerinizle gerçek zamanlı olarak koordinasyon sağlayın; proje tabanlı iletişim veya : Grup sohbetleri ayarlayarak takımlarınızla veya müşterilerinizle gerçek zamanlı olarak koordinasyon sağlayın; proje tabanlı iletişim veya gerçek zamanlı müşteri işbirliği için idealdir

Konum paylaşımı : Konumunuzu gerçek zamanlı olarak paylaşın; bu özellik, teslimatları veya yüz yüze hizmetleri yöneten işletmeler için idealdir

Özel iletişim ayarları: Her müşteri için sohbet renklerini özelleştirin veya ara vermeniz gerektiğinde konuşmaları sessize alın

Facebook Messenger sınırlamaları

Herkes Facebook kullanmıyor : Tamam, giriş bölümünde söylediğimizin aksine, bazı insanlar sosyal medyayı tamamen terk etti, bu nedenle yine de bir yedek canlı sohbet platformuna ihtiyacınız olabilir

Anında yanıt beklentileri: Müşteriler hızlı yanıt vermenizi bekler. Neyse ki, beklentilerini yönetmek için çalışma saatlerini ayarlayabilirsiniz

Facebook Messenger fiyatlandırması

Ücretsiz plan

Facebook Messenger puanları ve yorumları

G2 : 4,2/5

Capterra: 4,3/5

14. WhatsApp (İş mesajlaşması ve müşteri hizmetleri için en iyisi)

via WhatsApp

Ben WhatsApp kullanıyorum, siz WhatsApp kullanıyorsunuz, 50 milyon şirket WhatsApp kullanıyor.

Ne?

Evet, dünya çapındaki startup'lar ve kurumsal şirketler, hedef kitleleriyle bağlantı kurmak için WhatsApp'a geçiyor.

Hepimiz kişisel düzeyde nasıl işlediğini biliyoruz, ama iş dünyasında nasıl bir işlevi var? Hadi öğrenelim.

WhatsApp'ın en iyi özellikleri

İş profili : İş adresinizi, web sitenizi ve daha fazlasını ekleyerek şirketiniz için profesyonel bir görünüm oluşturun. Adınızın yanında yer alan doğrulanmış rozet, müşterilerinizin size güven duymasına yardımcı olur

Hızlı yanıtlar : Sık sorulan sorular için önceden yazılmış mesajlar ayarlayarak zaman kazanın. "/" tuşuna basın ve hızlı yanıtı seçin; aynı şeyi tekrar tekrar yazmanıza gerek yok!

Karşılama ve yok mesajları : Müşterileri otomatik olarak karşılayın ve çevrimdışı olduğunuzda bile yok mesajları gönderin, çünkü ilk izlenimler önemlidir ve kimse beklemeyi sevmez

Etiketler : Kişileri ve sohbetleri "Yeni Müşteri" veya "VIP" gibi etiketlerle düzenleyin. Bu, konuşmaları hızlı bir şekilde sıralamanızı kolaylaştırır

Kataloglar ve koleksiyonlar : Ürünlerinizi kataloglarda sergileyin. Müşteriler WhatsApp'tan çıkmadan ürünlerinizi inceleyebilir

Etkileşimli mesajlar: Kolay gezinme için hızlı yanıtlar ve eylem çağrıları (CTA'lar) için düğmeler ekleyin. Artık manuel olarak yazmaya gerek yok, sadece tıklayın ve başlayın!

WhatsApp sınırlamaları

VoIP numarası desteği yoktur : Maalesef WhatsApp artık VoIP numaralarını desteklememektedir. Fiziksel bir SIM kart gereklidir

Cihaz başına tek hesap : Her seferinde cihaz başına yalnızca bir hesap kullanabilirsiniz, bu da büyük takımların erişimini sınırlayabilir

Aşırı mesajlaşma potansiyeli : Müşterilere çok fazla mesaj göndererek spam yapmamaya dikkat edin, bu çok çabuk can sıkıcı hale gelebilir!

Facebook'a bağlı: WhatsApp'ın Facebook'un sahipliği altında olması, sosyal medya devinden çekinenler için bir engel teşkil edebilir

WhatsApp fiyatlandırması

Özel fiyatlandırma

WhatsApp puanları ve yorumları

G2 : 4,7/5

Capterra: 4,7/5

WhatsApp alternatiflerini inceleyin!

15. WeChat (Küresel iletişim ve mobil ödeme entegrasyonu için en iyisi)

via WeChat

Her ay bir milyardan fazla kişi WeChat kullanıyor. Bireysel ve grup mesajlaşma, pazarlama promosyonları ve müşteri desteği için güçlü bir platformdur.

Ancak WeChat Çin merkezli bir uygulama olduğu için, yurtdışı işlerinizde nasıl işe yarayacağını öğrenelim.

WeChat'in en iyi özellikleri

WeChat resmi hesabı : Doğrulanmış bir iş profili oluşturun ve müşterilerinizle doğrudan etkileşim kurun. WeChat içinde mini bir web siteniz olması gibidir. Makaleler yayınlayabilir, promosyonlar düzenleyebilir ve markanızın güvenilirliğini artırabilirsiniz

WeChat mini programları : Hedef kitlenizin uygulamadan çıkmasına gerek kalmadan etkileşim kurmak için mini programlar oluşturun. Bunları, e-ticaretten müşteri hizmetlerine kadar her şey için WeChat ekosistemindeki uygulamalar olarak düşünün

WeChat mağazaları : WeChat üzerinde doğrudan bir çevrimiçi mağaza kurun! Müşterileriniz tek bir yerden ürünlere göz atabilir, satın alabilir ve hatta müşteri desteği alabilir

Ödeme entegrasyonu : WeChat Pay ile çevrimiçi ödemeler sayesinde sorunsuz işlemler gerçekleştirin.

WeChat CRM : Müşteri etkileşimleri ve davranışları hakkında veri toplayın. Müşterilerinizin markanız hakkında ne zaman konuştuğunu izleyin, destek sunun ve bu bilgileri pazarlama stratejinizi ayarlamak için kullanın

WeChat canlı yayın ve kanalları: Kısa videolar oluşturun ve canlı alışveriş etkinlikleri düzenleyerek hedef kitlenizin ilgisini çekin

WeChat sınırlamaları

Karmaşık kurulum : Resmi bir WeChat hesabı oluşturmak, özellikle Çin dışındaki işletmeler için zor olabilir. Birkaç aşamadan geçmeniz ve doğrulama ücreti ödemeniz gerekir

Çin'e bağlı : WeChat, Çin'de hakim konumdadır, ancak işiniz küresel ölçekte faaliyet gösteriyorsa, uluslararası müşterilere ulaşmak için başka platformlara ihtiyacınız olacaktır.

Sınırlı özelleştirme: Platform güçlü araçlar sunsa da, işler için özelleştirme seçenekleri bağımsız uygulamalara kıyasla biraz sınırlıdır

WeChat fiyatlandırması

Yurtdışı şirketler: Fiyatlar 500 $'dan başlar ve yıllık 99 $ ek doğrulama ücreti alınır

Ayrıca okuyun: İş Akışınız için En İyi 10 Hepsi Bir Arada Yazılım Çözümü

ClickUp: Sohbetler için iyi, iletişim için daha da iyi

Konuşmayı önemli olan şeye geri döndürelim: ihtiyaçlarınıza ve şirketinizin hedeflerine uygun bir sohbet platformu bulmaya.

Her biri bir şekilde en iyisi olduğunu iddia eden çok sayıda seçenek varken, ClickUp tek bir basit nedenle öne çıkıyor: İhtiyacınız olanı tam olarak sunuyor, gereksiz özellikler yok. Asla kullanmayacağınız özellikler için neden zaman (ve para) harcayasınız?

ClickUp, size en verimli proje yönetimi deneyimini sunmak için tasarlanmıştır ve takımınızı ve müşterilerinizi memnun edecek araçlarla doludur.

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