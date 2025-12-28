Yaratıcı Planlama ve Hikaye Anlatımı için Miro Storyboard Şablonları

Çoğu yaratıcı iş, dağınık sahneler, notlar ve yarı şekillenmiş fikirlerle başlar. Storyboard, her şeyin yerine oturduğu andır. Dağınık düşünceleri, gerçekten çalışabileceğiniz net bir sıraya dönüştürür.

Aynı yaklaşım, eğitimcilerin karmaşık konuları basitleştirmelerine yardımcı olur ve ürün takımlarına uzun açıklamalar yapmadan müşteri yolculuklarını hızlı bir şekilde harita etme olanağı sağlar.

Miro storyboard şablonları, film storyboard şablonu ile çalışıyor, storyboard şablonu örneklerini inceliyor veya net görsel hikaye anlatımına dayanan karmaşık yaratıcı projeleri yönetiyor olsanız da, takımların fikirleri görsel olarak haritalandırmasına yardımcı olur.

Bu blogda, farklı yaratıcı ve eğitim amaçlı kullanım örnekleri için yararlı Miro storyboard şablonları bulacaksınız. Ayrıca, storyboard'unuzu düzenli bir iş haline dönüştürmeyi kolaylaştıran birkaç ClickUp şablonu da bulacaksınız.

Miro Storyboard Şablonları nedir?

Miro storyboard şablonları, sahneleri, adımları veya fikirleri yapılandırılmış bir sırayla haritalandırmanıza yardımcı olan önceden oluşturulmuş görsel düzenlerdir. Tasarımcılar, eğitimciler, profesyoneller ve yaratıcı takımlar bunları projeleri görsel olarak planlamak, hikaye akışını özetlemek veya karmaşık süreçleri açık ve anlaşılır panellere ayırmak için kullanır.

Bu şablonlar genellikle eskizler, notlar, resimler veya açıklamalar ekleyebileceğiniz çerçeveler, kutular veya ızgaralar içerir. Basit altı çerçeveli kurulumlardan, video prodüksiyon proje yönetimi, ürün planlama ve müşteri yolculuğu haritalama için ayrıntılı, çok katmanlı panolara kadar çeşitli biçimleri desteklerler.

✨ İlginç Bilgi: Storyboard, 1930'ların başında Walt Disney Studios'ta, animatör Webb Smith'in sahneleri planlamak için eskizleri duvara asmasıyla başladı. Bu yöntem ilk olarak 1933 yapımı Three Little Pigs adlı kısa filmde kullanıldı ve takımlar animasyon yapmadan önce tüm hikayeyi görebilmelerini sağlayarak filmlerin planlanma şeklini değiştirdi.

Projeleriniz için En İyi Storyboard Şablonları

İşte ş akışınızı optimize etmek için kullanabileceğiniz birkaç ücretsiz storyboard şablonuna hızlı bir genel bakış 👇

İyi bir Miro storyboard şablonu nedir?

İyi bir Miro Storyboard şablonu, sizi kısıtlamadan yapı sağlar. Projeniz büyüdükçe panelleri ayarlama imkanı bırakarak hikayenizin anahtar unsurlarını desteklemelidir.

Doğru şablon:

Anahtar sahneler, tasarım özetleri ve diyaloglar için çerçevelerle net bir yapı sunar, böylece fikirleriniz panoya rastgele dağılmaz.

Esnek ve özelleştirilebilir bir arayüz sunar , böylece varlıkları düzenleyebilir ve gelecekte kullanmak üzere kendi sürümünüzü kaydedebilirsiniz.

Yerleşik gerçek zamanlı işbirliğini destekler böylece tüm takımınız birlikte düzenleme, yorum yapma, geri bildirim paylaşımı ve sahneleri birlikte iyileştirme olanağına sahip olur.

Renkler, çizimler, illüstrasyonlar veya fotoğraf referansları kullanarak görsel düşünmeyi teşvik eder ve soyut kavramları somut bir şeye dönüştürür.

Entegrasyonlar, PDF dışa aktarımları ve sunum modu dahil olmak üzere mevcut süreçler için çok uygundur.

Miro Storyboard Şablonları

İşte Miro'dan, storyboard'larınızı görselleştirmenize ve düzenlemenize yardımcı olan, işlerinizi doğru bir şekilde başlatmanızı sağlayan altı ücretsiz storyboard şablonu.

1. Hikaye ve Anlatım Lite Şablonu

Miro aracılığıyla

Story & Telling Lite Şablonu, hedef kitlenizi gözden kaçırmadan düşüncelerinizi net hikayelere dönüştürmenize yardımcı olur. "Hikaye"yi (ne söylediğiniz) "anlatım"dan (nasıl söylediğiniz) ayırır, böylece anlatınızın her iki tarafında da iş yapabilirsiniz.

İki ana çalışma alanı ve tamamlanan anlatı planlamasını gösteren bir örnek vaka vardır, bu da kendi sıranızı takip etmenizi kolaylaştırır. Bu storyboard şablonunu sunumları veya dersleri görsel olarak düzenlemek için kullanabilirsiniz.

Bu şablonu neden seveceksiniz:

Dersleri, sunumları, senaryoları veya marka hikayelerini tekrarlanabilir bir sistemde harita olarak gösterin.

Son varlığı oluşturmadan önce hız ve duygusal akışı planlamak için "Anlatım" panosunu kullanın.

Bitmiş bir storyboard'un gerçek bir örneğine ihtiyacınız olduğunda örnek vakaya başvurun.

✅ İdeal kullanım alanları: Anlatıları harita yapmak için kolay bir düzen isteyen yaratıcı takımlar ve eğitimciler

💡 Profesyonel İpucu: Storyboard şablonlarını AI içerik oluşturma araçlarıyla eşleştirerek sahne açıklamaları, karakter diyalogları, anlatım akışları veya görsel altyazıları anında oluşturun.

2. Referans Hikayeleri Şablonu

Miro aracılığıyla

Referans Hikayeleri Şablonu, takımlara hikaye puanı tahminlerini uyumlu hale getirmek için pratik bir yol sunar. Tahminlerde bulunmak yerine, herkes tamamlanan hikayeleri referans olarak kullanır, bu da iyileştirme oturumlarını kolaylaştırır ve tüm takımın aynı sayfada kalmasını sağlar.

Bitmiş hikayeleri panoya sürükleyin, çabaya göre sıralayın ve Fibonacci kategorilerine yerleştirin. Ardından, referans örneği olarak her değer için bir hikaye seçin. Bu referans seti, gelecekteki işler için paylaşılan bir anlayış haline gelir.

Bu şablonu neden seveceksiniz:

Sürükle ve bırak panosunu kullanarak tamamlanan görevleri algılanan karmaşıklıklarına göre sıralayın.

Görsel kategori şeritleriyle hikayeleri çaba aralıklarına göre gruplandırın.

Son seçim adımında her kategori için bir referans belirleyin.

✅ İdeal kullanım alanları: Tahminler için tutarlı referans noktaları isteyen ürün takımları ve Agile grupları

3. Kapak Hikayesi Mockup Şablonu

Miro aracılığıyla

Bu Kapak Hikayesi Mockup Şablonu eğlenceli bir soru soruyor: Projeniz bir dergi kapağına çıkarsa, ne yazardı? Bir düzen seçebilir, resimleri ekleyebilir ve işiniz zaten ön sayfaya çıkmış gibi başlıklar yazabilirsiniz.

Bu storyboard düzeni, tam bir slayt sunumu olmadan hikaye anlatmak istediğinizde kullanışlıdır.

Bu şablonu neden seveceksiniz:

Projenizin tonuna uygun birden fazla kapak düzeni edinin.

Görseller, sloganlar, alıntılar ve öne çıkanlar için ayrı paneller kullanın.

Hafif, kullanımı kolay bir biçimle insanların baskı hissetmeden düşüncelerini paylaşımını destekleyin.

✅ İdeal kullanım alanları: Tam bir sunum hazırlamadan hızlı bir şekilde ilgi çekici hikayeler oluşturmak isteyen tasarımcılar ve eğitimciler

4. Bağımlılık Diyagramı Başlangıç Şablonu

Miro aracılığıyla

Bağımlılık Diyagramı Başlangıç Şablonu, görevlerin birbirleriyle nasıl bağlantılı olduğunu basit bir şekilde gösterir. Birden fazla kişi aynı hedef için çalışırken ve önce ne yapılması gerektiğini ve kimin kime bağlı olduğunu görmek istediğinizde bu şablon çok yararlıdır.

Düzen basit kaldığı için zaman çizelgeleri veya sorumluluklar değiştiğinde güncellemek kolaydır.

Bu şablonu neden seveceksiniz:

Bekleyen, devam eden ve tamamlanan öğeler için basit göstergelerle ilerlemeyi görselleştirin.

Hangi görevlerin diğerlerine bağlı olduğunu net bir görünümle görün.

İlk diyagramınızı oluştururken yardım için kısa kılavuzu okuyun.

✅ İdeal kullanım alanları: Görev dizilerini hızlı bir şekilde görebilmek isteyen tasarımcılar ve proje yöneticileri

5. Tasarım Odaklı Düşünme Pano (PIM-Go)

Miro aracılığıyla

Tasarım Odaklı Düşünme Pano (PIM-Go) Şablonu, sizi zorlamadan eksiksiz bir tasarım odaklı düşünme oturumu boyunca yönlendirir. Önce sorunu ortaya koyarak başlarsınız, ardından olası nedenleri ve fikirleri keşfedersiniz. Düzen, sorunlu noktaları belirlemenize ve farklı seçenekleri tek bir yerde toplamanıza yardımcı olur.

Kavramları güven ve değerlerine göre sıralayabilir, böylece güçlü fikirler öne çıkabilir. Hazır olmayan her şey, daha sonra tekrar gözden geçirebileceğiniz bir park alanına taşınır.

Bu şablonu neden seveceksiniz:

Ishikawa'dan esinlenen düzeni kullanarak sorunların kök nedenlerini belirleyin ve sorunlu noktaları tespit edin.

Dört bölmeli filtreyi kullanarak seçenekleri karşılaştırın ve neyin ilerleyeceğine karar verin.

Kullanılmayan fikirleri özel bir park alanına koyun, böylece gelecek oturumlar için görünürlükleri korunur.

✅ İdeal kullanım alanları: Girişleri keşfetmek ve sıralamak için yapılandırılmış bir alana ihtiyaç duyan tasarımcılar ve stratejistler

6. Toy Story Retrospektif Şablonu

Miro aracılığıyla

Toy Story Retrospective Şablon, sıradan bir inceleme oturumunu biraz daha eğlenceli hale getirir. Her kişi, sprint'i en iyi temsil ettiğini düşündüğü Toy Story karakterinin üzerine bir işaret (örneğin, bir asker) yerleştirir.

Buz kırıcı etkinliğinden sonra, pano gruba son sprint ile ilgili belirli sorularla bağlantılı yönlendirmeler sunar.

Bu şablonu neden seveceksiniz:

Tartışılan en önemli sorunlar veya sorunlar hakkında oy verin ve takımın önceliklerini belirlemesine yardımcı olun.

Görsel ve etkileşimli öğeler ekleyerek geriye dönük değerlendirmeleri daha ilgi çekici hale getirin.

Toy Story'den esinlenen "Sonsuza Kadar ve Ötesi" gibi çeşitli alanlarda yansıtma rehberliği yapmak için ipuçlarını kullanın ve başarılı olanları kutlayın.

✅ İdeal kullanım alanları: Sprintleri değerlendirmek için eğlenceli bir biçim isteyen çevik gruplar ve eğitimciler

🎥 Storyboard şablonları çok etkilidir, ancak Miro tek seçenek değildir. Bu video da, yaratıcı takımlar beyin fırtınası, storyboard oluşturma ve görsel planlama için kullandıkları en iyi Miro alternatifleri anlatılmaktadır.

Storyboardlar için Miro Kullanmanın Sınırlamaları

Erken aşamadaki beyin fırtınası ve eskiz çalışmaları için Miro, ilk adımı atmanıza yardımcı olur. Ancak, storyboard'larınız genişledikçe eksiklikleri fark etmeye başlarsınız ve varlıklarınızı daha iyi kontrol etmeniz gerekir.

Aklınızda bulundurmanız gereken en yaygın sınırlamalar şunlardır 👇

Büyük storyboard panoları, çok sayıda öğe eklediğinizde gecikme yaşayabilir .

Yeni kullanıcılar genellikle gezinmeyi kafa karıştırıcı bulurlar çünkü araç değiştirme ve temel kontrolleri öğrenmek zaman alır.

Sahneler ve referanslar birikince panolar dağınık hale gelir ve uygun bir düzenleme olmadan neyin nereye ait olduğunu izleme zorlaşır.

Yerel zaman takibi veya sağlam raporlama özelliği yoktur, bu nedenle üçüncü taraf araçlara veya entegrasyonlara güvenmeniz gerekir.

Görev yönetimi özellikleri (ilişkiler, bağımlılıklar, dönüm noktaları, özel ş Akışı aşamaları vb.) eksiktir.

Bu noktada, tüm storyboard sürecini destekleyen ve kaynaklarınızı düzenlemenizi kolaylaştıran birkaç alternatif ücretsiz storyboard şablonuna bakmak faydalı olacaktır.

Alternatif Storyboard Şablonları

ClickUp, büyük fikirleri çerçevelere, adımlara veya sahnelere ayırmaya yardımcı olan ve bir projenin veya kampanyanın tüm akışını bir bakışta görmeyi kolaylaştıran geniş bir storyboard şablonu kitaplığı sunar. Storyboard öğeleri doğrudan görevlere, belgelere, zaman çizelgelerine, dönüm noktalarına ve gösterge panellerine dönüştürülebilir, böylece fikirler soyut kalmaz ve hızla teslimata geçebilir.

ClickUp ayrıca fikir üretme, planlama, işbirliği ve yürütme süreçlerini tek bir yerde bir araya getirerek araçların dağınıklığını ortadan kaldırır.

En iyi ClickUp storyboard şablonlarına bir göz atalım.

1. ClickUp Storyboard Şablonu

Ücretsiz şablon alın ClickUp Storyboard şablonu ile sahneleri kare kare haritalandırın.

Görsel planlamayı tek bir yerde yapıp notları başka bir yerde tutmak genellikle kafa karışıklığına neden olur. ClickUp Storyboard Şablonu, her sahneye kendi çerçevesini vererek bu sorunu çözer, böylece storyboard'unuz dağınık referanslar yerine akıcı bir sıra haline gelir.

ClickUp Beyaz Tahtaları üzerinde oluşturulan her panelde eylem, diyalog, sesli ipuçları ve yönetmenin notları için alan bulunur. Takım üyeleri görsellere ek dosya ekleyebilir, çerçeve ekleyebilir, ayrıntıları ayarlayabilir ve görsel öğeler üzerine doğrudan yorum yapabilir.

ClickUp Beyaz Tahtalarını storyboard oluşturmak için ideal kılan özellikleri keşfedin 📹

Bu şablonu neden seveceksiniz:

Çerçeveleri, planlamadan uygulamaya geçmek için atanan kişiler ve son teslim tarihleri ile ClickUp görevlerine dönüştürün.

Açıklama, çatışma, doruk noktası ve çözüm gibi aşamalarla anlatım akışını izleyin.

Storyboard'u PDF olarak dışa aktarın veya müşteri sunumları veya iç incelemeler için salt okunur bağlantıları paylaşın.

✅ İdeal kullanım alanları: Storyboard'ları yapılandırmak ve görevleri birbirine bağlamak için kolay bir Çalışma Alanı isteyen film yapımcıları ve eğitimciler

2. ClickUp Hikaye Taslağı Şablonu

Ücretsiz şablon alın ClickUp Hikaye Taslak Şablonu ile karakter arkları ve olay örgüsü yapısı oluşturun.

Bir storyboard şablonunun yararlı olması için görsel olması gerekmez. Bazen, tuvalden çok klasör sistemine benzeyen yapılandırılmış bir taslak istersiniz. ClickUp Hikaye Taslak Şablonu, olay örgüsünü izlemek ve karakterleri düzenli tutmak için basit bir yol sunar. Yazarlar bunu bir el yazması için kullanabilir ve aynı zamanda anlatı videolarını planlamak için de işe yarar.

Konu noktalarını, diyalogları izleyebilir ve sahneleri sırayla tutabilirsiniz. Özel Alanlar ve Görev Durumları, konum, karakterler ve bir sahnenin anlatıya uygunluğunu kaydetmenize yardımcı olur.

Bu storyboard tarzı taslak, tüm anahtar unsurları tek bir yerde tutar, böylece hikayenin sekans boyunca nasıl geliştiğini görebilirsiniz.

Bu şablonu neden seveceksiniz:

Sahneleri olay örgüsünün aşamalarına göre renk kodlarıyla işaretleyin, böylece hız ve yapısal boşlukları kolayca tespit edebilirsiniz.

Karakterleri sahnelere atayarak anlatı boyunca gelişimlerini takip edin.

Aynı görünümde Ön Prodüksiyon, Çekim ve Düzenleme gibi prodüksiyon aşamalarını izleyin.

✅ İdeal kullanım alanları: Çok bölümlü hikayeleri veya kampanyaları düzenlemek için basit bir taslak isteyen senaristler, romancılar, videograflar ve içerik yöneticileri

3. ClickUp Kullanıcı Hikayesi Haritalama Şablonu

Ücretsiz şablon alın ClickUp Kullanıcı Hikayesi Haritalama Şablonu ile kullanıcı yolculuklarını ve özellik önceliklerini görselleştirin.

Tüm akış görsel olarak düzenlendiğinde, bir kullanıcının ürününüzde nasıl hareket ettiğini anlamak daha kolaydır. ClickUp Kullanıcı Hikaye Haritalama Şablonunu, ürün deneyiminiz için bir storyboard olarak düşünün. Kullanıcı yolculuklarını persona, sürüm veya özellik setine göre gruplandırabilirsiniz. Her yapışkan not veya kart, sahibi, son teslim tarihi ve durumu olan bir görev haline gelebilir.

Bu görsel temsil, kullanıcı yollarındaki boşlukları tespit etmenize ve en önemli adımları belirlemenize yardımcı olur.

Bu şablonu neden seveceksiniz:

Her akışın gerçek kullanıcı ihtiyaçlarıyla uyumlu olması için en üstte kullanıcı profillerini takip edin.

Özellikleri sürüm pencerelerine göre sıralayın, böylece önce kritik kısımlara odaklanabilirsiniz.

Geliştirmeye başlamadan önce panodaki kullanıcı yollarını yeniden düzenleyin.

✅ İdeal kullanım alanları: Müşteri yolculuğunun net bir görünümünü görmek isteyen ürün yöneticileri ve UX tasarımcıları

🚀 ClickUp Avantajı: ClickUp BrainGPT ile, çalışma alanınızdan ayrılmadan taslaklar oluşturabilir, geri bildirimleri sıralayabilir ve bir sonraki adımda ne yapılması gerektiğini belirleyebilirsiniz. Bağlamı okur ve yapılacak işe uygun bir cevap verir. Şu ana kadar elde ettiklerinizi paylaşın, Brain bunları ana hatlara, senaryolara, altyazılara veya mood board özetlerine dönüştürebilir.

İncelemeler sırasında uzun konu listelerinden ana noktaları çıkarmak veya bunları bir eylem liste haline getirmek için kullanın. ClickUp Brain ile ClickUp Çalışma Alanınızdan özetler ve içgörüler elde edin.

4. ClickUp Mood Board Şablonu

Ücretsiz şablon alın ClickUp Mood Board Şablonu ile üretimden önce görsel kimliği tanımlayın.

Çekimler ve kamera açıları hakkında endişelenmeden önce, genellikle sadece görünüm ve his üzerinde anlaşmanız gerekir. ClickUp Mood Board Şablonu, yaratıcı projeler için referansları toplamak için görsel bir alan sağlar.

Boş bir storyboard şablonu yerine, UI örnekleri, simgeler, illüstrasyonlar, web sitesi ilhamları, tipografi ve renk seçenekleri için özel alanlar elde edersiniz ve projeniz farklı bir şeye ihtiyaç duyarsa bu bölümleri değiştirebilirsiniz. Tek yapmanız gereken görsellerinizi yapıştırmak ve istediğiniz gibi düzenlemek.

Bu mood board şablonu, yaratıcı vizyonlar için paylaşılan bir kaynak haline gelir. ✨

Bu şablonu neden seveceksiniz:

Renk kimlik kodlarını doğrudan Renk Paleti bölümüne yükleyin veya yapıştırın ve görsel kimliğinizi sabitleyin.

Varlıkları kümelere sürükleyerek tasarım yönlerini yan yana karşılaştırın.

Her bir Box'a ne yerleştireceğinizi anlamak için yerleşik Efsane'yi kullanın (yazı tipleri, paletler, etkileşim stili, web sitesi görünümü vb. )

✅ İdeal kullanım alanları: Projeler için tek tip bir görsel referans isteyen marka tasarımcıları, kreatif direktörler, pazarlamacılar ve ajanslar

5. ClickUp Video Prodüksiyon Proje Planı Şablonu

Ücretsiz şablon alın ClickUp Video Prodüksiyon Proje Planı Şablonu ile tüm prodüksiyon aşamalarını tek bir yerden izleyin.

Ön prodüksiyon, çekim ve düzenleme aşamaları birlikte izlenmediğinde video projeleri başarısız olur. ClickUp Video Prodüksiyon Proje Planı Şablonu, senaryo yazımı, kaynak tahsisi, bütçe, dönüm noktaları ve teslimat gibi her aşamayı renk kodlu görev listeleri halinde düzenler.

Her bölüm (Yönetici Özeti, Kapsam Yönetimi, Maliyet Yönetimi) önceden oluşturulmuştur. Atanan kişileri, son teslim tarihlerini, departmanları ve çaba düzeylerini ekleyerek kimin neyi ne zaman yaptığını tam olarak görün.

Bu şablonu neden seveceksiniz:

Video, Düzenleme ve PMO takımlarında atanan kişiler, son teslim tarihleri, etki ve çaba hakkında bilgi edinin.

Özetleri, senaryoları ve storyboard dosyalarını doğrudan "Ek" alanındaki görevlere ek dosya olarak ekleyin.

Bağımlılıkları görmek ve gecikmeleri önlemek için Zaman Çizelgesi Görünümü veya Gantt Şeması Görünümü'nü kullanın.

✅ İdeal kullanım alanları: Çok adımlı video akışlarını yöneten içerik takımları ve video yapımcıları

6. ClickUp YouTube Video Prodüksiyon Şablonu

Ücretsiz şablon alın ClickUp'ın YouTube Video Prodüksiyon Şablonu ile çekimleri, senaryoları ve storyboard'ları düzenleyin.

YouTube içeriğini düzenli olarak yayınlıyorsanız, basit bir video storyboard şablonundan daha fazlasına ihtiyacınız vardır. ClickUp YouTube Video Prodüksiyon Şablonu, hem içerik takvimi hem de takip aracı olarak çalışır.

Her video'nun kendi görevi vardır ve başlık, yayın tarihi, etiketler, küçük görsel, ilerleme durumu ve daha fazlası için Özel Alanlar bulunur. Senaristler, video düzenleyicileri, gözden geçirenler ve liderlik takımları her görevin izleyicileri olarak eklenebilir, böylece her güncelleme ve durum değişikliği için gerçek zamanlı uyarılar alırlar.

Bu şablonu neden seveceksiniz:

ClickUp belgelerinde fikirlerinizi, taslak senaryolarınızı, konu özetlerinizi veya görsel ilhamlarınızı yazın ve video görevinize ekleyin, böylece takım üyeleri kolayca başvurabilir.

ClickUp Board görünümü kullanarak görevleri fikir, senaryo yazımı, çekim, düzenleme, inceleme ve yayınlama gibi aşamalardan geçirin.

Video projesini ana aşamalara bölün ve Takvim Görünümü'ne geçerek her bir faaliyetin veya teslimatın ne zaman planlandığını kontrol edin.

✅ İdeal kullanım alanları: YouTube videolarının her yönünü oluşturmak ve yönetmek için net bir sistem isteyen YouTuber'lar, içerik oluşturucular ve sosyal medya takımları

📮 ClickUp Insight: Bağlam değiştirme, takımınızın verimliliğini sessizce tüketiyor. Araştırmalarımız, işteki kesintilerin %42'sinin platformlar arasında geçiş yapmak, e-postaları yönetmek ve toplantılar arasında gidip gelmekten kaynaklandığını gösteriyor. Bu maliyetli kesintileri ortadan kaldırabilseydiniz ne olurdu? ClickUp, ş akışlarınızı (ve sohbetlerinizi) tek bir modern platformda birleştirir. Sohbet, belgeler, Beyaz Tahtalar ve daha fazlasından görevlerinizi başlatın ve yönetin; AI destekli özellikler bağlamı bağlantılı, aranabilir ve yönetilebilir tutar!

7. ClickUp Vizyon Panosu Şablonu

Ücretsiz şablon alın ClickUp Vizyon Pano Şablonu ile ürün vizyonunu ve hedef kitle segmentlerini haritalandırın.

ClickUp Vizyon Panosu Şablonu, ürününüzün amacını ve yönünü, kime yönelik olduğunu ve hangi sorunu çözdüğünü tanımlayarak netleştirmenize yardımcı olur. Her satır, vizyon, iş hedefini, hedef grupunu, ihtiyaçlarını ve önceliğini temsil eden sütunlar içeren bir ürün veya özelliği temsil eder.

Yaş, istihdam, cinsiyet vb. demografik etiketler, pazar kapsamındaki boşlukları tespit etmenizi sağlar. Ürün Vizyonu Formu'nu kullanarak, panoya otomatik olarak eklenen fikirleri toplayabilirsiniz.

Bu şablonu neden seveceksiniz:

Net ve uygulanabilir bir ürün stratejisi oluşturun ve ürün özelliklerini iyileştirme fırsatlarını belirleyin.

Hedef pazarınızın ihtiyaçlarını anlayarak sonraki adımları planlayın ve bunların şirket hedefleri ve gereksinimleriyle uyumlu olmasını sağlayın.

ClickUp görevleri ile her hedefi eyleme geçirilebilir görevlere bölün, böylece vizyon bir yol haritası haline gelsin.

✅ İdeal kullanım alanları: Ürün fırsatlarını tek bir yerde haritalamak isteyen ürün yöneticileri, kurucular ve stratejistler

🚀 ClickUp Avantajı: ClickUp Zihin Haritaları, hikayelerden çok daha fazlası için güçlü bir storyboard aracıdır. Görsel olarak herhangi bir şey tasarlamadan veya oluşturmadan önce sıralamaları ve süreç akışlarını haritalamak için idealdir ve uygulama öncesinde netlik sağlamaya yardımcı olur. Merkezi bir fikirle başlayın ve önemli adımlar, ekranlar veya aşamalar için üst düzey dallar oluşturun. Karmaşık ve doğrusal olmayan süreçler için bağımlılıkları etiketleyebilir ve paralel yolları veya varyasyonları vurgulayabilirsiniz. Zihin Haritaları düğümleri, atanan kişiler, son tarihler, öncelikler, varlıklar ve referanslar ile ClickUp Görevleri haline getirilebilir. Bu, onları UX ve ürün akışlarından süreç ve sistem tasarımına kadar her şey için uygun hale getirir. ClickUp Zihin Haritaları ile fikirleri ve görevleri net bir şekilde görselleştirin.

8. ClickUp Vizyon Beyaz Tahta Şablonu

Ücretsiz şablon alın ClickUp Vision Beyaz Tahta Şablonu ile ürün konseptlerini doğrulayın.

ClickUp Vizyon Beyaz Tahta Şablonu, vizyonu, hedef kullanıcıları, müşteri sorunlarını, ürün özelliklerini ve değer önerilerini tek bir görsel düzen içinde haritalandırır. Önceden tanımlanmış renk kodlu bölümler, temel vizyonu ilgili fikirlerle eşleştirmeye yardımcı olarak takım üyelerine tek bir referans noktası sağlar.

ClickUp Beyaz Tahtaları, takımınızla gerçek zamanlı olarak işbirliği yapabileceğiniz ve şekiller, yapışkan notlar, bağlayıcılar, görüntüler ve bölümler kullanarak vizyonunuzu haritalandırabileceğiniz etkileşimli bir dijital tuval sunar.

Beyaz Tahtadaki fikirler anında ClickUp Görevleri'ne dönüştürülebilir ve son teslim tarihleri ve öncelikler ile takım üyelerine atanabilir.

Bu şablonu neden seveceksiniz:

Fikirlerinizi mantıklı bölümler veya temalar halinde gruplandırın, böylece daha kolay anlaşılsın ve üzerinde çalışılsın.

ClickUp Otomasyonları ile eylemleri tetikleyen kurallar tanımlayın ve manuel müdahale olmadan işlerin ilerlemesini sağlayın.

ClickUp gösterge panelleri ile görev durumunu, sahipliği, zaman çizelgelerini ve darboğazları izleyin, böylece tüm takımlar sürekli durum toplantıları yapmadan uyumlu çalışmaya devam edebilir.

✅ İdeal kullanım alanları: Tek bir ürün hikayesi etrafında bir araya gelen ürün takımları, tasarımcılar ve stratejistler

9. ClickUp Tasarım Pano Şablonu

Ücretsiz şablon alın ClickUp Tasarım Pano Şablonu ile tasarım varlıklarını ve revizyonları izleyin.

Tasarım projelerini yönetmek için kullanıma hazır bir proje panosu arıyorsanız, ClickUp Tasarım Pano Şablonu tüm varlıkları ve kararları tek bir işbirliği alanında tutmanıza yardımcı olur.

Tasarım süreci Pano Görünümü, görevleri tasarım ş Akışınızın her aşamasına göre gruplandırır. Her aşamada kaç görev olduğunu ve tam olarak ne üzerinde çalışıldığını net bir şekilde gösterir. Tasarım Zaman Çizelgesi Görünümü, yaklaşan son teslim tarihlerini net bir şekilde gösterir, böylece işlerinizi planlandığı gibi sürdürebilirsiniz.

Tasarım projelerinin yönetimi karmaşık olabileceğinden, şablon ayrıca Öncelik Liste Görünümü içerir ve hangi görevlerin öncelikle dikkat edilmesi gerektiğini kolayca görmenizi sağlar. Geri bildirim döngülerini kolaylaştırmak için, yalnızca değişiklik gerektiren görevleri gösteren ve önemli UX değişikliklerini küçük UI ayarlamalarından ayırmak için Büyük ve Küçük olarak gruplandırılmış Revizyon Liste Görünümü de vardır.

Bu şablonu neden seveceksiniz:

ClickUp Belgeleri 'ni kullanarak görseller, renk paletleri, referanslar veya ruh hali ilhamları etrafında tasarım fikirleri toplayın.

Tasarımın her bir parçası için ClickUp'ta Görevler oluşturun ve ilgili bilgileri depolamak için ClickUp'ta Özel Alanlar kullanın.

Daha iyi iş yükü görünürlüğü ve daha az gecikme ile tasarım işlerinin talepten teslimata kadar olan akışını standartlaştırın.

✅ İdeal kullanım alanları: Tasarım ilerlemesini izlemek için net bir ş Akışı'na ihtiyaç duyan UI/UX tasarımcıları ve ajanslar

10. ClickUp Beyin Fırtınası Şablonu

Ücretsiz şablon alın ClickUp Beyin Fırtınası Şablonu ile fikirleri değerlendirin ve çözümleri düzenleyin.

ClickUp Beyin Fırtınası Şablonu, fikirleri çözdükleri sorunlar etrafında gruplandırır.

Herkes aynı fikirde olduğunda, + Yeni Görev seçeneğine tıklayarak bir görev kartı oluşturun ve ortaya çıkan her fikri kaydedin. Özel Alanlar, örneğin Sorun Açıklaması, Sorumlu Kişi, Kazanan Çözüm, Teslim Eden Takım, Kaynaklar vb. her fikir için ayrıntılı bağlam bilgisi toplamaya yardımcı olur.

Bu şablonu neden seveceksiniz:

Zaman Çizelgesi, Departman, Aşamalara Göre ve Öncelikler gibi farklı görünümler elde ederek, fikirleri ş Akışınıza uygun şekilde düzenleyin ve görselleştirin.

Etiketler, bağımlılık uyarıları ve diğer özellikleri kullanarak fikirleri düzenleyin ve takımınıza sonraki adımlar konusunda netlik sağlayın.

Fikirleri tamamen uygulanabilir görevlere dönüştürün, sahiplerini atayın, son tarihleri belirleyin ve ilerlemeyi izleyin.

✅ İdeal kullanım alanları: Ürün yöneticileri, operasyon takımları, pazarlama ekipleri ve düzenli fikir üretme oturumları düzenleyen çapraz fonksiyonlu takımlar

11. ClickUp Yaratıcı Özet Beyaz Tahta Şablonu

Ücretsiz şablon alın ClickUp Yaratıcı Özet Beyaz Tahta Şablonu ile işbirliği yapın ve müşteri özetleri oluşturun.

ClickUp Yaratıcı Özet Beyaz Tahta Şablonu, işbirliğine dayalı planlama oturumları sırasında beyin fırtınası yapabileceğiniz ve fikirlerinizi haritalayabileceğiniz sürükle ve bırak özellikli bir dijital beyaz tahta sunar.

Önceden oluşturulmuş aşamalar, her adımda size rehberlik eder. Etiketler, mevcut sürecin belirli bir bölümünün müşteriye mi yoksa iç takımına mı ait olduğunu gösterir. ClickUp Otomasyonları ile, işin ilerlemesiyle durum değişiklikleri ve onay gerektiğinde e-posta bildirimleri gibi manuel adımlar olmadan fikirleri ve görevleri ilerletin.

Bu şablonu neden seveceksiniz:

Aşama, Katılım, Başlangıç ve Son Teslim Tarihleri ile Atanan Kişileri izleyin, böylece sahiplik her zaman net olsun.

Tutarlı brifingler için Odak ve Vizyon, Hedefler, Marka ve Yön gibi önceden oluşturulmuş aşamaları izleyin.

Zaman Çizelgesi Görünümü ile dönüm noktalarını ve son teslim tarihlerini, Yaratıcı Özet Görevler Görünümü ile görevleri ve durumlarını görüntüleyin.

✅ İdeal kullanım alanları: Karmaşık ş akışlarını yöneten ajanslar, marka stratejistleri ve müşteri ile yüz yüze çalışan takımlar

ClickUp ile Storyboard'larınızı Hayata Geçirin

Miro storyboard şablonları, eskiz yapmak, süreçleri harita etmek veya hikaye yapısını denemek için alana ihtiyacınız olduğunda iyi bir ilk adımdır.

Ancak storyboardlar, fikirlerden eyleme geçildiğinde güçlüdür. Beyin fırtınası için görsel beyaz tahtalar, planlama için yapılandırılmış şablonlar ve yaratıcı düşünceyi uygulamaya sorunsuz bir şekilde bağlayan görevlerle ClickUp, kaba kavramları net ve uygulanabilir ş Akışlarına dönüştürmenize yardımcı olur.

Storyboard'unuzu kaba bir fikirden takımınızın üzerine inşa edebileceği bir şeye dönüştürmek ister misiniz? Bugün ClickUp'a ücretsiz kaydolun.

Sık Sorulan Sorular

Bir storyboard şablonu, gevşek bir fikri sahne sahne veya aşama aşama net bir adımlar dizisine dönüştürmenize yardımcı olur. Oluşturucular, prodüksiyon başlamadan önce video çekimlerini, senaryoları ve geçişleri planlamak için bunu kullanır. Eğitimciler, karmaşık dersleri sindirilebilir panellere ayırmak için kullanır. Ürün ve kullanıcı deneyimi takımları, uzun bir spesifikasyon yazmadan kullanıcı yolculuklarını, onboarding akışlarını veya özellik anlatılarını haritalamak için kullanır. Önemli olan "güzel görseller" değil, netliktir: önce ne olur, sonra ne olur ve ne eksiktir.

Evet. Miro, anlatı planlama, atölye çalışmaları, geriye dönük değerlendirmeler ve süreç haritalama için storyboard tarzı şablonlar (ve storyboard gibi çalışan panolar) sunar. Bunlar, fikir üretme, işbirliği ve hızlı görsel uyum için mükemmeldir, özellikle de projenin başlarında, sırayı henüz belirlemeye çalıştığınızda. Takımların sürtüşme yaşayabileceği nokta, daha sonra, panonun ötesinde daha güçlü bir yapı, sürüm kontrolü, sahiplik ve uygulama izleme gerektiğinde ortaya çıkar.

Video üretiyorsanız, "en iyi" storyboard şablonu hem kareleri hem de devirleri destekleyen şablondur. Aradığınız özellikler: eylem/diyalog/ses işaretleri için alan, kolay yeniden sıralama ve her paneli gerçek işlerle (senaryo, varlıklar, incelemeler, son teslim tarihleri) bağlantı kurma yöntemi. Takımınızın storyboard → görevler → zaman çizelgesine geçmesi gerekiyorsa, kareleri izlenebilir işlere (sahipler, son teslim tarihleri, durumlar) dönüştüren bir şablon, her zaman tamamen görsel bir ızgaradan daha üstündür.

Kesinlikle — storyboard'lar temelde "resimli kullanıcı hikayesi haritalaması"dır. Storyboard'ları şu alanlarda kullanabilirsiniz: onboarding, ödeme, izin akışları, destek yolculukları ve hatta iç ş Akışları (onaylar gibi). Bu, paydaşların spesifikasyonları okumak yerine deneyimi görmeleri gerektiğinde özellikle yararlıdır. Bonus: her adım bir görev haline geldiğinde (tasarım, kopya, mühendislik, kalite güvencesi), bağlamı kaybetmeden müşteri yolculuğundan → uygulamaya doğrudan bir yol elde edersiniz.

Miro görsel planlama için mükemmeldir, ancak storyboard gerçek bir proje haline geldiğinde takımlar genellikle sınırlarla karşılaşır. Yaygın sorunlar: büyük panolar gecikme yaşayabilir, panolar hızla dağınık hale gelebilir ve daha fazla araç eklemeden bağımlılıkları, dönüm noktalarını ve raporlamayı yönetmek daha zor hale gelir. Storyboard'unuzun onaylara, zaman çizelgelerine, iş yükü görünürlüğüne veya tekrarlanabilir üretim ş Akışlarına ihtiyacı varsa, sonunda "Miro'da planlayın, başka bir yerde yönetin" karışıklığıyla karşı karşıya kalabilirsiniz.

Güçlü bir alternatif, görsel storyboard ile operasyonel çalışmaları bir arada tutan bir araçtır. Örneğin, ClickUp, takımların Beyaz Tahtalarda storyboard oluşturmasına, ardından çerçeveleri sahipleri, son teslim tarihleri, durumları, bağımlılıkları ve izleme için gösterge panelleri olan Görevlere dönüştürmesine olanak tanır. Bu, storyboard'unuzun bir planlama aracı olarak kalmayıp ş Akışı'na dönüştüğü anlamına gelir. Takımınız "burada pano, orada görevler, başka bir yerde güncellemeler" durumundan bıktıysa, bu döngüyü kapatır.