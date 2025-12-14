Zoom'daki Beyin Fırtınası Oturumlarını ClickUp SyncUp ile Nasıl Değiştirebilirsiniz?

Saat 9:30 ve takviminizde "Takım Beyin Fırtınası" yazıyor. Elinizde kahvenizle Zoom'a katılıyorsunuz, büyük düşünmeye hazırsınız, ancak bunun yerine ilk on dakikayı herkesin sesini açmasını, paylaşımları yapmasını veya "başka bir görüşmeyi bitirmesini" bekleyerek geçiriyorsunuz.

Geleneksel beyin fırtınası, günümüzde takımların gerçek çalışma şekline uymuyor. Fikirler tuhaf saatlerde ortaya çıkıyor, takımlar farklı zaman dilimlerine yayılmış durumda ve herkes canlı toplantılarda başarılı olamıyor.

Bu nedenle, ClickUp SyncUps ile hareket halindeyken beyin fırtınası yapmak çok mantıklıdır. İlham geldiğinde (toplantı bağlantısı bunu önerdiğinde değil) fikirlerinizi paylaşabilir, tepki verebilir veya düşüncelerinizi kaydedebilirsiniz.

Bu blog yazısında, Zoom'daki iç beyin fırtınası oturumlarını ClickUp SyncUp ile nasıl değiştirebileceğinizi ve bu konuşmaları eyleme nasıl dönüştürebileceğinizi göstereceğiz. 🏁

Beyin fırtınası neden Zoom'dan daha iyi SyncUps'ta yapılır: Kısa bir özet Zoom beyin fırtınaları, zamanlama çakışmaları, üretim engelleri ve yetersiz dokümantasyon nedeniyle takımların hızını yavaşlatır ve modern dağıtılmış takımlar için etkisiz hale getirir.

ClickUp SyncUps, asenkron beyin fırtınası yapmayı mümkün kılar . Takımların fikirleri ve güncellemeleri doğrudan Listeler, Belgeler Görünümü ve Beyaz Tahta Görünümü'nden kaydetmelerine olanak tanır.

Tüm tartışmalar iş ile bağlantılı kalır . Her SyncUp, ilgili görevler ve proje bağlamıyla otomatik olarak bağlantılı olduğundan, araçların dağınıklığı azalır ve eğlence kesinlikle artar.

Asenkron girdi, yaratıcılığı ve netliği artırır , takım arkadaşlarının zaman dilimleri arasında kendi hızlarında fikirler hakkında yorum yapmalarını, tepki vermelerini ve fikirleri geliştirmelerini sağlar.

ClickUp Brain, beyin fırtınalarını hızlı bir şekilde uygulamaya dönüştürür. Konuşmaları özetler, eylem öğelerini ortaya çıkarır ve takımların başka bir Zoom görüşmesi yapmadan fikir aşamasından teslim aşamasına geçmelerine yardımcı olur.

Geleneksel Beyin Fırtınası Çağrılarının Sorunu

Takımlar aynı duvarları ve Beyaz Tahtaları paylaştığı zamanlarda, canlı görüşmeler üzerinden beyin fırtınası yapmak mantıklıydı. Ancak, günümüzün dağıtımlı iş akışları, gürültü, zamanlama sorunları veya ivme kaybı olmadan fikirlerin paylaşımı ve geliştirilmesi için bir yol gerektiriyor.

Geleneksel beyin fırtınası görüşmelerinin yetersiz kalmasının nedenleri şunlardır. 👇

1. Çekişen sesler tartışmayı sulandırır

Canlı bir görüşmede, aynı anda yalnızca bir kişi konuşabilir, bu da üretim engelleme olarak bilinen bilişsel bir darboğaza yol açar.

Bir takım üyesi konuşurken, diğerleri düşüncelerini kaybeder veya sözünü kesmeye çekinir. Tartışmayı yönlendiren baskın kişilikler veya kıdemli kişiler eklendiğinde, beyin fırtınası tekrarlayıcı hale gelir.

🔍 Biliyor muydunuz? Grup fikir üretme oturumları fikri, Alex F. Osborn (bir reklam yöneticisi) tarafından 1953 yılında yayınlanan Applied Imagination adlı kitabında popüler hale getirildi. Osborn, "beyin fırtınası" (grup yaratıcılık tekniği) terimini icat etti ve "yargılamayı ertele", "çılgın fikirleri hoş karşılayın" ve "başkalarının fikirlerini geliştirin" gibi kurallar belirledi.

2. Planlama gecikmeleri ilerlemeyi yavaşlatır

Takımlar, saat dilimleri ve yaratıcı programlar arasında uygun tek bir zaman aralığı bulmaya çalışmak bir kabustur. Bu planlama gecikmeleri, hızlı girdi ve yineleme gerektiren projeleri sıklıkla durdurur.

Ve herkes toplantıya katıldığında bile, Zoom yorgunluğu başlar. Ayrıca, arka arkaya yapılan uzun toplantılar, insanları zihinsel olarak yorar ve ilhamlarını azaltır. Yaratıcılığı tetiklemek yerine, proje yürütme başlamadan önce zaman çizelgelerini uzatır ve ivmeyi azaltır.

📖 Ayrıca okuyun: İşbirliği ve Fikir Haritalama için En İyi Beyin Fırtınası Yazılımı

3. Baskı ve uyum yaratıcılığı sınırlar

Geleneksel beyin fırtınası görüşmeleri, yaratıcılığı ortaya çıkarmak yerine bastırma eğilimindedir. Birçok katılımcı, değerlendirme kaygısı (yargılanma korkusu) nedeniyle çekingen davranır; bu da, meslektaşlarının veya liderlerin önünde cesur veya olgunlaşmamış fikirleri paylaşım konusunda tereddüt etmelerine neden olur.

Diğerleri ise, diğerlerinin yeterince katkı sağlayacağını varsayarak, oturumlarda sadece "ücretsiz olarak binmek"le yetinirler ( sosyal tembellik ). Zamanla, takımlar "güvenli" fikirlere yönelme eğilimi gösterir ve grup düşüncesi hakim olur; bu durumda, ilk birkaç öneri tartışmayı domine eder ve gerçek inovasyona çok az yer kalır.

💡 Profesyonel İpucu: Takımınızın yaratıcılığını artırmak için bir sonraki oturumunuzda SCAMPER beyin fırtınası tekniğini deneyin. Fikrinizi sorgulamakla başlayın: Neyi "Değiştirebilir", "Birleştirebilir" veya "Uyarlayabilir"siniz? Daha büyük bir etki için onu "Değiştirebilir" veya "Büyütebilir" misiniz? Belki de onu yeni bir kullanım alanına "Koyabilir", değer katmayan şeyleri "Ortadan Kaldırabilir" veya yeni bir sonuç için akışı "Yeniden Düzenleyebilir". Bu, sıradan fikirleri çığır açan çözümlere dönüştürmenin basit ama etkili bir yoludur.

4. Eksik kayıtlar, takip sürecini zayıflatır

Görüşme sona erdiğinde, fikirlerin çoğu kaybolur. Birisi her düşünceyi manuel olarak belgelemediği sürece, fikirlerin saklandığı veya geliştiği merkezi bir yer yoktur. Zoom temel toplantı kayıtlarına izin verse de, bu dosyalar genellikle bulut klasörlerinde kaybolur ve aranabilir transkriptler veya eyleme geçirilebilir takip araçları bulunmaz.

Bu görünürlük eksikliği, tekrarlara, ilgisizliğe ve gelecekteki beyin fırtınası görüşmelerinin değeri konusunda şüpheciliğe yol açar.

📮 ClickUp Insight: ClickUp, toplantıların %47'sinin bir saat veya daha uzun sürdüğünü tespit etti. Peki, tüm bu süre gerçekten gerekli mi? Şüpheci olmamızın nedeni nedir? Ankete katılanların yalnızca %12'si toplantılarını oldukça etkili olarak değerlendiriyor. Oluşturulan eylem öğeleri, takip oranları ve sonuçlar gibi metrikleri izlemek, daha uzun toplantıların gerçekten değer katıp katmadığını ortaya çıkarabilir. ClickUp'ın toplantı yönetimi araçları bu konuda size yardımcı olabilir! AI Notetaker ile tartışmalar sırasında eylem öğelerini kolayca yakalayın, bunları izlenebilir görevlere dönüştürün ve tamamlanma oranlarını tek bir Çalışma Alanı'nda izleyin. Hangi toplantıların gerçekten sonuç getirdiğini ve hangilerinin sadece takımınızın zamanını çaldığını görün!

ClickUp SyncUp nedir ve neden beyin fırtınası yapmak için daha iyi bir yöntemdir?

ClickUp SyncUp ile beyin fırtınalarını kaydedin ve sonraki adımları anında yakalayın

ClickUp SyncUp, ClickUp Çalışma Alanınızda anında sesli veya video görüşmeler başlatmanızı sağlayan, yapay zeka destekli bir toplantı ve işbirliği aracıdır.

Herhangi bir ClickUp Sohbet DM'sinden ve Kanalından SyncUp başlatarak fikirler hakkında konuşabilir, güncellemeleri paylaşabilir veya sonraki adımları kesinleştirebilirsiniz. Her kayıt, ilgili işle bağlantı halinde kalır, böylece tartışmalar net ve izlenebilir sonuçlara dönüşür.

İşte beyin fırtınası yapmak için ideal bir yöntem olmasının nedenleri. 👀

1. Tartışmaları projelere ve görevlere bağlar

SyncUps, bir konuşma başlatmanıza, bir güncelleme kaydetmenize veya bir fikri doğrudan Çalışma Alanınızın sohbetlerinde (Kanallar ve DM'ler) paylaşmanıza olanak tanır. Böylece tüm tartışmalarınız, fikirleriniz ve geri bildirimleriniz işinizle aynı yerde tutulur ve hiçbir şey karanlıkta kaybolmaz.

ClickUp sohbetindeki SyncUps aracılığıyla hızlı, işbirliğine dayalı tartışmalara katılın.

Bu şekilde, her konuşma belirli bir görevle bağlantılı hale gelir ve o kanalı "izleyen" veya o görevi "takip eden" herkes tüm bağlamı görebilir. Bu nedenle, bir lider Görev A'daki engeli belirlemek isterse, konuya kolayca erişebilir. Ayrıca, herkesi bilgilendirmek için zaman kaybetmez.

Asenkron beyin fırtınası için canlı görüşmeleri atlayın ve fikirlerinizi sunmak veya geri bildirimlerinizi paylaşmak için bağımsız bir ClickUp Klibi kaydedin. Beyin fırtınası oturumlarınızı, fikir üretme tekniklerinizi veya takım güncellemelerinizi de kaydedin.

ClickUp Clips ile ekranınızı kaydedin veya ses kliplerini anında paylaşın

Videoya doğrudan yorum yapabilir, zaman damgalı notlar ekleyebilir ve konuşmayı eşzamansız olarak sürdürebilirsiniz. Ardından, klibi doğrudan Dokümanlar, Yorumlar veya Sohbet'e bırakabilirsiniz. Takımınız kendi zamanında geri bildirim alır ve siz de gününüzde saatler kazanırsınız.

📖 Ayrıca okuyun: Sanal Beyaz Tahtalar Yaratıcı Ajansları Nasıl Güçlendiriyor?

🎥 İzleyin: Sanal toplantılar, "sadece video görüşmeler"in çok ötesine geçmiştir. Bu kılavuzda, Zoom ve Google Meet gibi klasik platformlardan gerçek işbirliği için tasarlanmış yeni AI destekli platformlara kadar en iyi sanal toplantı platformlarını karşılaştırıyoruz. Ele alacağımız konular ⬇️ ClickUp vs. Zoom vs. Google Meet vs. Microsoft Teams vs. diğerleri: güçlü ve zayıf yönleri

Yeni AI öncelikli çevrimiçi toplantı platformları uzaktan işi değiştiriyor

Hibrit işbirliği, atölye çalışmaları, sunumlar ve eşzamansız incelemeler için en iyi araçlar

Otomatik özetler, gürültü giderme ve eylem öğeleri gibi AI özellikleri nasıl işler?

Toplantılarla geçiyorsanız (veya toplantılardan kaçınıyorsanız), bu araçlar iş şeklinizi değiştirecek.

2. Kesintisiz derin düşünmeyi destekler

Geleneksel beyin fırtınası, insanlara hızlı düşünme ve konuşma baskısı uygular. SyncUp bu dinamiği tersine çevirir. Takım arkadaşları hazır olduklarında fikirleri inceleyebilir, SyncUp konulara yanıt verebilir ve daha sonra bu yanıtları görevlere dönüştürebilir.

Böylelikle herkes birbirinin düşüncelerini eşzamansız olarak geliştirebilir.

En iyi Zoom alternatifi olan ClickUp, içe dönük ve analitik düşünenlere daha derin düşünmek için ihtiyaç duydukları zamanı tanıyarak, üretimi engelleyen faktörleri ve yargılanma korkusunu ortadan kaldırır. Herkes eşit şartlarda katkıda bulunur ve sonuç olarak daha zengin ve daha çeşitli bir fikir havuzu ortaya çıkar.

3. Tartışmalara başvurma ve sonrasında eleştirel düşünme becerisi

Geleneksel Zoom görüşmelerinden farklı olarak, SyncUp beyin fırtınasını görüşme bittikten sonra da devam ettirir ve erişilebilir kılar. Kaydedildiğinde, her video, not ve karar projelerinizin bulunduğu aynı Çalışma Alanı’nda saklanır. Böylece, yaratıcı ilerlemenin bir arşivi her zaman oluşturulur.

Tek bir planlanmış toplantı zaman dilimiyle sınırlı kalmak yerine, takımınız ilham geldiğinde fikirler, yorumlar ve yanıtlar eklemeye devam edebilir.

💡 Profesyonel İpucu: Platformun yapay zeka destekli asistanı ClickUp Brain, bağlamı sağlamak için görevlerinizi, belgelerinizi, sohbetlerinizi ve bağlı uygulamalarınızı birbirine bağlar. ClickUp AI Kurumsal Arama, basit doğal dil komutlarıyla saniyeler içinde bilgi almanızı sağlar. Örneğin, bir haftadır OOO durumundaysanız, Brain'den geçen haftaki SyncUp'tan toplantı ayrıntılarını ve eylem öğelerini almasını isteyebilirsiniz. Sağ çubuktaki ClickUp Brain'in Özetle özelliğini kullanarak toplantı özetini oluşturun

ClickUp SyncUp kullanarak asenkron beyin fırtınası nasıl yapılır?

Yaratıcı, pazarlama ve ürün takımları, ivmeyi yavaşlatan, kararları parçalayan ve kimsenin tekrar bakmadığı kayıtlarda ilhamı gömen gerçek zamanlı toplantıların yükünü hissediyorlar.

Eski canlı beyin fırtınası modelinin, modern takımların ihtiyaç duyduğu hız ve esnekliğe uymadığı açıktır. Bu nedenle birçok takım ClickUp'a yönelmektedir.

ClickUp , tüm iş uygulamalarını, verileri ve ş akışlarını bir araya getiren dünyanın ilk Birleşik AI Çalışma Alanıdır .

ClickUp ile iletişim, belgeler, görevler ve notları tek bir çatı altında toplayın.

SyncUp ile fikirler toplantıdan sonra kaybolmaz; görevler, belgeler, yorumlar ve yapay zeka destekli özetlerle birlikte doğrudan yaşar. Sonuç? Daha hızlı, daha net ve daha yaratıcı bir iş akışı.

Sonuç olarak, ClickUp tüm Work Sprawl formlarını ortadan kaldırarak %100 bağlam ve insanlar ile temsilcilerin birlikte çalışabileceği tek bir yer sağlar.

Toplantı sayısını azaltmak, fikir üretme sürecini hızlandırmak ve her güncellemeyi eyleme geçirilebilir hale getirmek istiyorsanız, iç Zoom beyin fırtınası oturumlarınızı ClickUp SyncUp ile nasıl değiştirebileceğinizi buradan öğrenebilirsiniz. 🧩

Adım #1: ClickUp'ta bir beyin fırtınası liste oluşturun

ClickUp Listesi oluşturarak başlayın. Bu liste, her bir ClickUp Görevi'nin yeni bir konsept, kampanya veya ürün özelliğini temsil edebileceği bir fikir merkezi görevi görür. Burada, SyncUp'ı başlatmadan önce bir Sohbet Kanalı bağlantısı kurmanız gerekir. Görünümün sol üst köşesindeki Kanal Ekle seçeneğine tıklayın.

ClickUp Sohbet Kanalını alanınıza bağlamak için "Kanal Ekle"yi tıklayın

ClickUp Özel Alanlarını kullanarak fikirleri tema, öncelik veya hedefe göre kategorize edin, hızlı filtreleme için etiketler ekleyin ve herkesin odaklanacağı alanı bilmesi için işbirlikçileri atayın.

ClickUp Görevleri içindeki ClickUp Özel Alanlarını kullanarak fikirleri zahmetsizce kategorize edin ve önceliklendirin

Örneğin, şunları ekleyebilirsiniz:

Fikir türü: Tasarım, Metin, Ürün Özelliği veya Kampanya Konsepti gibi seçeneklerden birini seçin.

Etki seviyesi: Her fikrin potansiyel değerini Yüksek, Orta veya Düşük olarak derecelendirin.

Uygulanabilirlik puanı: Bir fikrin ne kadar pratik veya kaynak yoğun olduğunu değerlendirmek için sayısal bir ölçek (1-5) kullanın.

Hedef kitle: Fikrin kimler için olduğunu belirtin (ör. Yeni Kullanıcılar, Kurumsal Müşteriler veya Z Kuşağı).

🚀 Kullanışlı İpucu: Takımınız görsel bir biçimı tercih ediyorsa, aynı Listeye bağlı bir ClickUp Beyaz Tahta açın. Bu, herkesin gerçek zamanlı beyin fırtınası yapmak için bir fikir panoı oluşturabileceği, birbirlerinin düzenlemelerini canlı olarak görebileceği ve aynı anda fikirlerini paylaşabileceği ortak, etkileşimli bir alan sunar. ClickUp Beyaz Tahta ile özgürce beyin fırtınası yapın ve her fikri eyleme geçirilebilir bir göreve dönüştürün

Şekiller, yapışkan notlar, bağlayıcılar ve serbest çizimler gibi tasarım odaklı düşünme araçlarını kullanarak fikirleri veya ş Akışlarını net bir şekilde haritalandırın. Burada, ClickUp Görevleri veya Belgeleri oluşturabilir ve bağlayabilir, şekilleri veya notları tuvalden ayrılmadan eyleme geçirilebilir görevlere dönüştürebilirsiniz.

Adım #2: Fikirlerinizi tartışmak için bir SyncUp başlatın

Beyin fırtınası listeniz veya Beyaz Tahtanız hazır olduğunda, SyncUp'ı kaydederek ilk düşüncelerinizi, yaratıcı yönelimlerinizi veya tasarım adımlarını takım arkadaşlarınızla paylaşımda bulunun.

Bunu nasıl yapacağınız aşağıda açıklanmıştır:

1. SyncUp'ı doğrudan şuradan başlatın:

Bir Görev (belirli bir fikri tartışmak için)

Bir belge (yaratıcı özeti incelemek için)

Bir Beyaz Tahta (bağlantılı fikirleri görsel olarak sunmak için)

Aramayı başlatmak için araç çubuğundaki veya başlıktaki SyncUp simgesine (kamera veya video simgesi) tıklayın

2. Oturumunuzu kaydetmek için SyncUp araç çubuğundaki kayıt simgesine tıklayın

Araç çubuğundaki ilgili toplantı düğmelerine tıklayarak ses, video veya paylaşım özelliklerini kullanın ve ClickUp SyncUps ile görselleri inceleyin.

SyncUp bağlantısının paylaşımıyla veya kenar çubuğundan davet ile katılımcıları ekleyin; böylece herkes gerçek zamanlı olarak katılabilir veya işbirliği yapabilir.

Adım #3: Uzak takımların eşzamansız katılımını davet edin

SyncUp'ınız kaydedildiğine göre, artık takımın zaman dilimi veya programı ne olursa olsun, eşzamansız olarak çalışmaya başlamasının zamanı geldi.

Asenkron işbirliğini en üst düzeye çıkarmak için şunları yapabilirsiniz:

1. SyncUp sona erdikten sonra Clips Hub 'dan kayıta (klip) erişin.

Sol taraftaki çubuktan Clips Hub'a erişin

2. Genel kayıt bağlantısını kopyalayın ve sohbet kanalınızda paylaşım yapın veya takım arkadaşlarınızı doğrudan etiketleyin. Erişimi olan herkes kayıtları istedikleri zaman izleyebilir.

SyncUp kaydınıza erişin ve yeniden adlandırın, böylece herkes anında ne hakkında olduğunu anlasın.

Takımlar daha sonra şunları yapabilir:

Mevcut yorumlara yanıt verin , belirli zaman damgalarına yeni yorumlar ekleyin veya emojilerle tepki verin.

Yanıt olarak kendi kısa videolarını kaydedin ve görsel geri bildirim veya alternatif fikirler ekleyin.

Notları, görüntüleri veya dosyaları doğrudan bağlantılı göreve bırakın.

SyncUp kaydına doğrudan yorum veya tepki ekleyin

Burada ClickUp Chat de devreye girerek, takımınız ister canlı beyin fırtınası yapıyor ister saatler sonra fikirlerini paylaşıyor olsun, fikirlerin akışını kolaylaştırır.

ClickUp Chat içinde Duyuru, Tartışma veya Fikir sohbet mesajları yayınlayarak takım genelinde güncellemeleri paylaşın

Chat, bağlantıda kalmanıza ve organize olmanıza nasıl yardımcı olur?

Konu veya projeye göre tartışmaları, geri bildirimleri ve takip görevlerini kolayca izleyebileceğiniz şekilde, zincirleme konuşmalarla düzenleyin.

Her yeni Görevde @mentions ile takım arkadaşlarınızı veya tüm takımları etiketleyerek onları anında bilgilendirin ve anahtar güncellemelere dikkatlerini çekin.

Hızlı bire bir senkronizasyon için Doğrudan Mesajlar kullanarak gizli sohbetler yapın veya kampanyalar, müşteriler veya projeler için özel Kanallar oluşturun.

Ve işleri eğlenceli hale getirmek için, sohbetlerinize özel emojiler ekleyerek her konuşmaya kişilik ve enerji katabilirsiniz.

Fikirler gelmeye başladığında, bunları düzenleyin, böylece takımınız öncelikleri ve sonraki adımları hızlı bir şekilde belirleyebilir.

Benzersiz iş akışınıza uyum sağlayan kişiselleştirilmiş ClickUp Özel Durumları oluşturun

ClickUp Özel Durumlarını uygulayarak her bir fikrin ş akışınızda hangi aşamada olduğunu tanımlayın. Her görev tek bir duruma sahiptir, bu da takımınıza ilerleme konusunda net bir fikir verir.

Örneğin:

🟢 Umut verici: Daha fazla araştırmaya değer

🟡 Tartışılması gerekenler: Grup görüşü gerektirir

🔵 İlerleme: Geliştirme için seçim yapıldı

ClickUp Görev Etiketleri, ekstra bir bağlam katmanı ekleyerek fikirleri ş Akışı aşamalarının ötesinde kategorize etmenize yardımcı olur. Görevleri tema, hedef kitle veya önceliklerine göre gruplandırmak için mükemmeldir, örneğin:

#Q1Initiative: Üç aylık hedeflere bağlı fikirler

#DesignSprint: Tasarım takımıyla ilgili görevler

#PriorityI: Hızlı dikkat gerektiren kavramlar

💡 Profesyonel İpucu: ClickUp Görevi Önceliklerini kullanarak bunları aşağıdaki aciliyet düzeylerine göre sınıflandırın: Düşük, Normal, Yüksek ve Acil. Bu şekilde, takımınız neye öncelik vermesi gerektiğini bilir. Ayrıca ayrıntılı bir görev açıklaması da ekleyebilirsiniz.

Adım #5: ClickUp Brain ile sonuçları özetleyin

Her şey tamamlandığında, beyin fırtınası için yapay zekayı kullanın. ClickUp Brain'in proje yönetimi becerisi anahtar noktaları özetlemenize, fikirleri düzenlemenize ve yaratıcı tartışmaları eyleme geçirilebilir sonraki adımlara dönüştürmenize yardımcı olur.

ClickUp Brain'den çalışma alanınızı analiz etmesini ve onu optimize etmek için uygulanabilir adımlar önermesini isteyin

Örneğin, beyin fırtınasından sonra, "Beyin Fırtınası Liste"nizde bir özet çalıştırarak hangi fikirlerin "Umut Verici" veya "İlerleme Sağlandı" olarak işaretlendiğini anında görebilirsiniz.

Fikirlerin görsel olarak desteklenmesi gerektiğinde, konsepti metin olarak açıklayın ve AI aracının görev veya belgenizin içinde hızlı bir şekilde mockup veya görseller oluşturmasına izin verin. Örneğin, pazarlama takımınız kampanya sloganları için beyin fırtınası yapabilir ve reklam düzenleri veya sosyal medya gönderileri için birkaç farklı görsel varyasyonu oluşturarak bunları anında görselleştirebilir.

ClickUp Brain ile doğrudan Beyaz Tahtalarda görüntüler oluşturarak fikirlerinizi hayata geçirin

💡 Profesyonel İpucu: Sohbet ve yorumlarınızda ClickUp Brain'i kullanarak güncel bilgileri takip edin. Catch me up özelliğini kullanarak tüm sohbet konuları için özetler oluşturabilir veya son kontrolünüzden bu yana neler olduğunu görebilirsiniz. Bu özellik, tartışmalara geç katılan veya farklı zaman dilimlerinde çalışan takım üyeleri için mükemmeldir.

Zoom Beyin Fırtınalarını ClickUp SyncUp ile Değiştirmenin Avantajları

Araştırmalar, çalışanların günde 1200 kez uygulamalar arasında geçiş yaptığını ve sadece odaklanmak için haftada yaklaşık 4 saatini boşa harcadığını gösteriyor.

Ve araçların %28'inden azı entegre olduğundan, uzaktaki takımlar genellikle farklı sistemlerde aynı işi tekrar tekrar yaparlar. Zoom gibi platformlar, aramalar için harika olsa da, bu araç karmaşasına katkıda bulunur. Her yeni Zoom toplantısından sonra, diğer uygulamalarda notlar, görevler ve dosyalar arasında gidip gelerek bağlamı bozarsınız.

Bazılarımız ise bağlam değiştirmede, bir toplantıdan diğerine atlamada ve sonra tekrar işe dönmede zorluk çekiyor.

Zoom yerine ClickUp SyncUp kullanarak takım verimliliğini artırmanın anahtar avantajları şunlardır:

Birleşik bir Çalışma Alanı ile bağlam değiştirmeyi ortadan kaldırın: Toplantı fikirlerini anında izlenebilir Görevlere dönüştürmek için SyncUp'ları doğrudan ClickUp içinde gerçekleştirin.

Toplantı notlarını otomatikleştirin: ClickUp Brain'in Catch me up düğmesini kullanarak ClickUp Docs'ta eylem öğelerini, kararları ve içgörüleri içeren ilgili içeriği oluşturmasını sağlayın. ClickUp Brain'in proje belgelerinizi sizin için yönetmesine izin verin. SyncUp transkripsiyonlarını araca aktarın veya ClickUp Brain'dekikullanarak ClickUp Docs'ta eylem öğelerini, kararları ve içgörüleri içeren ilgili içeriği oluşturmasını sağlayın.

ClickUp Brain'e, kaçırdığınız güncellemeleri size sunmasını isteyin

Kalıcı bilgiyi koruyun: ClickUp'ın AI Bilgi Yönetimi özelliğini kullanarak geçmiş toplantı kliplerini, beyin fırtınası notlarını veya proje güncellemelerini anında depolayın, arayın ve geri getirin, böylece kurumsal bilgilere kolayca erişin ve bunları yeniden kullanın.

ClickUp BrainGPT ile yapay zeka destekli netlik kazanın: Yapay zeka, arama ve bağlı uygulamaları tek bir akıcı deneyimde birleştiren bu masaüstü uygulamasıyla daha akıllı iş yapın. Sesle etkinleştirilen Talk-to-Text komutlarıyla ellerinizi kullanmadan iş yapabilir ve ClickUp'ı ChatGPT, Gemini ve Claude gibi premium yapay zeka modelleriyle tek bir arayüzden entegre edebilirsiniz.

ClickUp BrainGPT içindeki tek bir birleşik alandan farklı AI araçlarına erişin

ClickUp'ta Asenkron Beyin Fırtınası için Gerçek Hayattan Kullanım Örnekleri

Farklı takımlar ClickUp'ı nasıl kullanabilir?

1. Küresel takım fikir üretimi

Takım arkadaşlarınız farklı zaman dilimlerindeyse, eşzamansız beyin fırtınası sayesinde hiçbir fikir kaybolmaz. Herkesin ilham geldiğinde fikirlerini yazabileceği paylaşımlı bir liste oluşturun.

Örneğin, APAC, EMEA ve ABD'yi kapsayan bir ürün takımı, 24 saat boyunca özellik taleplerini toplayabilir ve daha sonra bunları toplu olarak inceleyebilir. "Umut verici" veya "Devam ediyor" gibi özel durumları kullanmak, fikirlerin ilerlemesini net bir şekilde izlemeye yardımcı olur.

🔍 Biliyor muydunuz? Bir başka araştırma, fiziksel ve psikolojik ortamın önemli olduğunu ortaya koydu: Toplantı odasının "hoşluğu" (aydınlatma, sıcaklık, konfor) "psikolojik güvenliği" ve dolayısıyla verimliliği etkiliyor.

2. İçerik planlama ve kampanya geliştirme

Pazarlama ve kreatif takımlar için, asenkron beyin fırtınası fikirlerin sürekli akışını sağlar. ClickUp Listeleri'ni kullanarak kampanya temalarını, blog fikirlerini veya sosyal medya konseptlerini toplayın. Takım üyeleri içeriği konuya veya hedef kitleye göre etiketleyebilir, referanslar ekleyebilir veya bağlam için ek dosyalar ekleyebilir.

Daha sonra takım, ClickUp Brain'i kullanarak tartışmaları özetleyebilir ve bir sonraki kampanyayı planlamak için tekrarlayan temaları belirleyebilir.

ClickUp Brain'den sizi sohbet kanalınızda bilgilendirmesini isteyin

📖 Ayrıca okuyun: 6 Süreç Haritalama Örneği ve Stratejisi

3. Sprint retrospektifleri ve süreç iyileştirme

Asenkron retrospektifler, herkese dürüstçe düşünme alanı verir. Bir sprintin ardından, takım arkadaşları paylaşılan bir Listeye neyin iyi gittiğini, neyin gitmediğini ve neyin iyileştirilebileceğini not edebilirler.

Ve gerçek zamanlı geri bildirim zamanı geldiğinde, takımınızın Kanalına girerek SyncUp'ı başlatın.

Bu durumda, güvenilir ClickUp AI-Notetaker'a da güvenebilirsiniz. Toplantıları kaydeder, transkripsiyonunu yapar ve özetler, anahtar eylem ögelerini ve sonraki adımları çıkarır.

Toplantılarınızın her dakikasını izleyin ve ClickUp AI Notetaker ile eyleme geçirilebilir özetler oluşturun.

4. Çapraz fonksiyonel işbirliği

Farklı departmanların aynı sayfada buluşması gerektiğinde, asenkron beyin fırtınası girdileri düzenli tutar. Satış, Destek ve Ürün gibi takımlar, ortaya çıkan müşteri sorunlarını veya özellik taleplerini kaydetmek için paylaşılan bir liste kullanabilir.

Etiketler ve Özel Alanlar, bu fikirleri aciliyet, ürün alanı veya müşteri segmentine göre gruplandırmanıza ve önceliklendirmenize yardımcı olur. Daha sonra, karar vericiler etiketlere göre filtreleme yaparak ürün yol haritasına hangi fikirlerin dahil edileceğini belirleyebilir.

Airbnb İş Süreçleri İyileştirme Analisti Ansh Prabhakar, ClickUp hakkında şunları söyledi:

ClickUp, proje yönetimi, beyin fırtınası seçenekleri, görev yönetimi, proje planlama, dokümantasyon yönetimi vb. gibi birçok özelliği tek bir yerde sunar. Kullanımı kolay, kullanıcı arayüzü iyi tasarlanmış ve takım içindeki ve diğer takımlarla işbirliği daha kolay olduğu için hayatı kesinlikle nispeten kolaylaştırdı. İşi daha iyi yönetebildik, işi kolayca izleyip raporlayabildik ve günlük ilerleme toplantılarına dayanarak gelecek planlaması kolay oldu.

ClickUp, proje yönetimi, beyin fırtınası seçenekleri, görev yönetimi, proje planlama, dokümantasyon yönetimi vb. gibi birçok özelliği tek bir yerde sunar. Kullanımı kolay, kullanıcı arayüzü iyi tasarlanmış ve takım içindeki ve diğer takımlarla işbirliği daha kolay olduğu için hayatı kesinlikle nispeten kolaylaştırdı. İşi daha iyi yönetebildik, işi kolayca izleyip raporlayabildik ve günlük ilerleme toplantılarına dayanarak gelecek planlaması kolay oldu.

5. İnovasyon zorlukları ve hackathon

ClickUp, şirket çapında yenilikçiliği eşzamansız bir tarzda destekleyebilir. Katılımcıların konseptlerini paylaştıkları, ek dosyaları ekledikleri ve emoji tepkileri veya yorumlarla oy verdikleri özel bir liste oluşturarak sanal bir hackathon düzenleyin.

Yine, ClickUp Brain en iyi fikirleri özetleyebilir veya organizatörlerin gönderileri kısa listeye almasına yardımcı olmak için hızlı özetler oluşturabilir. Konum veya programdan bağımsız olarak herkes katılabilir.

👀 Biliyor muydunuz: Forrester Research'e göre , üç yıllık bir dönemde ClickUp'ı kullanan kuruluşlar tahmini %384 yatırım getirisi (ROI) elde etti . Bu kuruluşlar , ClickUp tarafından etkinleştirilen veya iyileştirilen projeler sayesinde yaklaşık 3,9 milyon ABD doları ek gelir elde etti.

6. Asenkron standup toplantıları ve proje başlangıçları

Tüm başlangıçlar için Zoom görüşmesi gerekmez. Takım üyelerinin hedeflerini, engelleri ve sorularını eşzamansız olarak paylaştıkları ortak bir Sohbet konusu oluşturarak yeni bir proje başlatın.

Ardından, ClickUp Brain'in ortak temaları ve anahtar hedefleri bir araya getirmesine izin verin ve bir sonraki takım senkronizasyonunuz için hazır bir özet elde edin.

💡 Profesyonel İpucu: Yapılandırılmış beyin fırtınası oturumları kullanın. 6-3-5 Beyin Yazma tekniği (aynı zamanda "635 Yöntemi" olarak da bilinir) 1968 yılında Bernd Rohrbach tarafından geliştirilmiştir. Altı katılımcı beş dakika içinde üç fikir yazar; sırayla tekrarlanır. 30 dakika içinde 108 fikir elde edersiniz.

Asenkron Beyin Fırtınası Başarısı için En İyi Uygulamalar

Asenkron beyin fırtınası, netlik, yapı ve açık katılım olduğunda en iyi sonucu verir. ClickUp tüm doğru araçları bir araya getirir, ancak bunları nasıl kullandığınız büyük bir fark yaratır.

Takımınızın iyi bir şekilde işbirliği yapmasına yardımcı olacak bazı en iyi uygulamalar şunlardır:

Net hedefler belirleyin: Beyin fırtınasına başlamadan önce net bir toplantı gündemi ve amacı belirleyin. ClickUp belgeinde, herkesin tartışmanın konusunu bilmesi için kısa bir soru veya sorun açıklaması ekleyin.

Tüm saat dilimlerini dahil edin: SyncUp kayıtlarını paylaşarak veya doğrudan etiketleyerek küresel ekip arkadaşlarınızın katkılarını teşvik edin. Bu, herkesin toplantı programları hakkında endişelenmeden, kendilerine uygun zamanda fikirlerini paylaşmasını sağlar.

Geri bildirimi erişilebilir ve kapsayıcı hale getirin: Belirli fikirler hakkında yorumlar, emoji tepkileri veya kısa Clip yanıtları isteyin, bağlamı korumak için konuşmaları konu başlıkları altında tutun.

Sonraki adımları net bir şekilde belgelendirin: Kararlar alındıktan sonra ClickUp Docs'ta görevleri atayın, sahipliği not edin ve takip edilecek eylemleri özetleyin.

Fikirleri düzenli olarak gözden geçirin ve geliştirin: İlerlemeyi izlemek, fikirleri gözden geçirmek ve projeler geliştikçe bunları iyileştirmek için asenkron kontrol toplantıları planlayın, böylece yaratıcı döngüyü açık ve sürekli tutun.

Yanıt süresi belirleyin: Momentumu korumak ve tartışmaların durmasını önlemek için girdi için net zaman çizelgeleri belirleyin (örneğin, takım arkadaşlarından fikirlerini Cuma gününe kadar eklemelerini isteyin).

Yazılı ve görsel girdileri dengeleyin: Karmaşık veya soyut kavramlar için Karmaşık veya soyut kavramlar için Zihin Haritalarınızda metin tabanlı fikirleri görseller, maketler veya diyagramlarla birleştirin.

Katkıları kutlayın: Emoji tepkileri, teşekkür mesajları veya kısa takip mesajları ile harika fikirleri herkesin önünde takdir edin. Olumlu pekiştirme, yaratıcı özgüven oluşturur.

Diğer harici araçlarla entegre edin: Zoom ve ClickUp entegrasyonunu kullanarak ClickUp görevlerinden toplantılar başlatın, kayıtları otomatik olarak kaydedin ve fikirlerin tartışıldığı yerlere notlar ekleyin. Zoom ve ClickUp entegrasyonunu kullanarak ClickUp görevlerinden toplantılar başlatın, kayıtları otomatik olarak kaydedin ve fikirlerin tartışıldığı yerlere notlar ekleyin.

Zoom ve diğer harici araçları ClickUp Çalışma Alanınıza bağlayarak güncellemeleri kolaylaştırın

🔍 Biliyor muydunuz? Grup karar verme ve fikir üretme için kullanılan ilk çevrimiçi konferans platformlarından biri Elektronik Bilgi Değişim Sistemi (EIES) idi. Bu sistem, asenkron iletişim ve kolektif problem çözme imkanı sağlamak amacıyla 1974 ile 1978 yılları arasında New Jersey Teknoloji Enstitüsü'nde geliştirildi.

Bir sonraki büyük fikriniz SyncUp ile başlar

Beyin fırtınası, takımınızın enerjisini veya takvim alanını tüketmek zorunda değildir. ClickUp'ta her şeyi yapabiliyorken neden Zoom ve 10 başka uygulamayı birden kullanmaya çalışasınız? ClickUp SyncUps ile fikirleri yakalamak, tartışmak ve harekete geçmek için ihtiyacınız olan her şey tek bir çatı altında toplanır.

ClickUp Sohbet, işbirliğini bağlam içinde tutar. ClickUp Brain her fikri izler ve en iyilerini yaratıcı özetlere dönüştürür. ClickUp Clips ise başka bir takvim bloku olmadan düşüncelerinizi eşzamansız olarak paylaşmanıza olanak tanır.

Bir sonraki "hızlı Zoom beyin fırtınası"nın iki saatlik bir toplantıya dönüşmeden önce, ClickUp'a ücretsiz kaydolun ve her fikri değerlendirin. 💭

Sık Sorulan Sorular (SSS)

Evet. SyncUp, takımların ClickUp içinde anlık video veya sesli aramalar yoluyla beyin fırtınası yapmasına olanak tanır ve her fikir, not ve eylem ögesi otomatik olarak Kanal veya doğrudan mesaj konuşmasına bağlanır.

SyncUp'ta ekran paylaşımı yapabilir veya SyncUp konusunda ClickUp Beyaz Tahta bağlantısını paylaşabilirsiniz. Toplantı kaydını izleyin veya ileride başvurmak üzere konuyu tekrar ziyaret edin.

30 dakikayı geçmeyin. Kısa ve odaklanmış oturumlar, özellikle ClickUp'ta asenkron notlar ve takipler devam ederken, takımların yorulmadan yaratıcı kalmasına yardımcı olur.

Seçilen fikirleri ClickUp görevlerine dönüştürün, öncelik veya sahibiye göre kategorize edin ve görünümler veya gösterge panelleri aracılığıyla ilerlemeyi inceleyin.

Evet. Bir Kanal ile ilişkili bir Liste, Klasör veya Alan'a eklenen Beyaz Tahta görünümünden veya Belge görünümünden bir arama başlatabilirsiniz. Bir Kanal ile ilişkilendirmek için, kullanıcı Liste, Klasör veya Alan'daki bir görünüme gitmeli ve sol üstteki Kanal Ekle'yi tıklamalıdır.