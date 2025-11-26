Portföy Pazarlama ve Ürün Pazarlama: Strateji ve Araçlar

Günümüzde çoğu pazarlama takımının nasıl çalıştığına bakıldığında, aradaki fark açıkça ortaya çıkıyor.

Bir rapora göre, ürün pazarlamacılarının yaklaşık %80'i sadece 1-5 kişilik takımlar halinde çalışıyor ve bunların neredeyse %30'u aynı anda altı veya daha fazla ürünü destekliyor.

Sadece bu iş yükü bile, tek bir ürün hakkında düşünmekle, sorumlu olduğunuz tüm ürün grubu hakkında düşünmek arasında ne kadar kolay bir geçiş yapabileceğinizi gösteriyor.

Sabah bir özellik için mesaj hazırlamak zorunda kaldıktan sonra öğle yemeğine kadar tüm ürün yelpazenizi pozisyonlandırmak zorunda kaldıysanız, portföy düzeyinde ve ürün düzeyinde pazarlama arasındaki gerilimi yaşamışsınızdır. Bu konuşma da tam da bu alanı ele almaktadır.

Bu blogda, portföy pazarlaması ile ürün pazarlamasını inceleyeceğiz. Her birinin ne işe yaradığını, stratejiyi nasıl farklı şekillendirdiğini ve takımların neden bu ikisini sık sık karıştırdığını ayrıntılı olarak ele alacağız. Ayrıca ClickUp'ın her ikisini de nasıl desteklediğine de bakacağız!

Portföy Pazarlaması ve Ürün Pazarlaması Bir Bakışta

Aşağıda, her bir fonksiyonun hangi alanlarda öne çıktığını gösteren kısa bir özet bulabilirsiniz. Böylece, bir sonraki lansmanınız veya kampanyanız için hangi becerilerinizi kullanmanız gerektiğine karar verebilirsiniz:

Kategori Portföy pazarlaması Ürün pazarlaması Ana odak noktası Tüm ürün grubunun veya çözüm setinin değerini pazara iletir. Belirli bir ürünü veya özelliği pozisyonlandırır ve büyütür Hedef kitle Geniş segmentler, dikey pazarlar veya stratejik hesaplar Bir ürünün hedef kullanıcıları ve alıcıları İş kapsamı Çözüm anlatıları, temalar ve ürünler arası mesajlar oluşturur. Ürün hikayeleri, özellik mesajları ve rekabetçi pozisyon oluşturun. Anahtar çıktılar Çözüm sayfaları, değer çerçeveleri, portföy genelinde sunumlar, kategori anlatıları Ürün sayfaları, lansman planları, demolar, battlecard'lar, etkinleştirme Dahili ortaklar Satış liderliği, talep yaratma, GTM strateji takımları Ürün yöneticileri, satış temsilcileri, müşteri başarı takımları Başarı ölçütleri Pazar algısı, çözüm benimseme, ürün grubu genelinde satış sürecine etki Ürün kullanımı, aktivasyon, kazanma oranları, özelliklerin benimsenmesi Zaman ufku Daha uzun vadeli stratejik pozisyon Günlük ve sürüm odaklı uygulama

Portföy pazarlaması nedir?

Portföy pazarlaması, tek bir marka çatısı altında birden fazla ürün veya hizmeti tanıtmak ve yönetmek için kullanılan stratejik bir yaklaşımdır. Bu yöntem, tüm ürünlerin pazarda birbirleriyle rekabet etmek yerine birlikte çalışmasını sağlar.

Şirketler, ürün portföyü yönetimini ürünleri arasında sinerji yaratmak, kaynak verimliliğini en üst düzeye çıkarmak ve genel marka pozisyonlarını güçlendirmek için kullanır.

Bu, farklı ürün grupları arasında dikkatli bir koordinasyon gerektirir ve her birinin benzersiz değer önerisini korurken, daha geniş şirket hedeflerine katkıda bulunmasını sağlar.

İlginç Bilgi: "Marka portföyü" kavramı, Procter & Gamble gibi şirketlerin her raf alanını kapsayacak şekilde tek bir marka yerine düzinelerce markayı yönetmeye başladığı 1960'ların iş stratejisi döneminden ortaya çıkmıştır.

Hedef kitle

Portföy pazarlaması, bir kuruluş içinde öncelikle üç farklı gruba hizmet eder:

Yatırımcılar , şirket performansını değerlendirmek ve , şirket performansını değerlendirmek ve kaynak tahsisi konusunda bilinçli kararlar almak için portföy bilgilerine güvenirler.

Yöneticiler , stratejik yönü belirlemek, büyüme fırsatlarını tespit etmek ve ürün karışımını optimize etmek için portföy pazarlama verilerini kullanır.

Çapraz fonksiyonlu takımlar , çabalarını uyumlu hale getirmek, yinelemeleri önlemek ve tüm müşteri temas noktalarında tutarlı mesajlar vermek için portföy çerçevelerine bağımlılık gösteriyor.

🔍 Biliyor muydunuz? Bazı markalar, portföyde çok fazla ürün bulunmasının aslında genel performansı olumsuz etkilediğini fark etmiştir. Harvard Business School'da yayınlanan bir makalede, iyi bir portföy stratejisinin zayıf ürünleri eleyerek geri kalanların öne çıkmasını sağlamak olduğu belirtilmektedir.

Ana hedefler

Bu öncelikler, başarılı portföy pazarlamasını tutarsız ürün tanıtımından ayırır:

Marka tutarlılığı , müşterilerin tüm ürünlerde tek tip bir kimlik deneyimi yaşamalarını sağlayarak pazarda güven ve tanınırlık oluşturur.

Pazar pozisyonu , portföy düzeyinde stratejik tutarlılığı korurken her bir teklif için net bir farklılaşma sağlar.

Kaynak tahsisi , performans verileri, büyüme potansiyeli ve stratejik önceliklere göre ürünler arasında bütçe dağıtımını optimize eder.

👀 Biliyor muydunuz: Forrester Research'e göre , üç yıllık bir dönemde ClickUp'ı kullanan kuruluşlar tahmini %384 yatırım getirisi (ROI) elde etti . Bu kuruluşlar , ClickUp tarafından etkinleştirilen veya iyileştirilen projeler sayesinde yaklaşık 3,9 milyon ABD doları ek gelir elde etti.

Güçlü bir portföy, net kalıpları hızlı bir şekilde gösteren araçlara dayanır. Bunlar arasında şunlar yer alır:

1. Pazar araştırması

Pazar araştırması, ürün yönünü şekillendiren özel ihtiyaçları ortaya çıkarır. Örneğin, bir uyumluluk yazılımı takımı, sağlık sektöründeki müşterilerin denetim hazırlığı sırasında en çok zorlandıklarını öğrenebilir. Bu bilgi, portföyü denetim hazırlığı konusunda ortak bir anlatıya yönlendirir ve iki ürünün pozisyonu değişir: biri daha hızlı belge toplama özelliğini vurgular, diğeri ise denetçiler için kılavuzlu kontrol listelerini öne çıkarır.

🔍 Biliyor muydunuz? Şarap işinde yapılan araştırmalar, portföydeki her şarap için radikal olarak farklı etiketler kullanmanın marka değerini düşürdüğünü ortaya koydu. Dolayısıyla, niş pazarlarda bile portföy genelinde tutarlılık önemlidir.

2. Kampanya gösterge panelleri

Kampanya Gösterge Panelleri, bir şirketin tüm ürün portföyündeki pazarlama kampanyalarının performansını izleyen ve ölçen merkezi görsel araçlardır.

Bu araçlar, pazarlamacıların farklı kampanyaların genel portföy hedeflerine nasıl katkıda bulunduğunu görmelerini, ürünler arasında sonuçları karşılaştırmalarını ve pazarlama çabalarını optimize etmek için veriye dayalı kararlar almalarını sağlar.

CRM, faturalandırma ve destek araçları satan bir şirket düşünün. Gösterge paneli, canlı demoların CRM için yüksek dönüşüm oranları sağladığını, ancak uzun formlu karşılaştırma sayfalarının faturalandırma için daha iyi performans gösterdiğini gösteriyor. Ekip, her ürünün ilgiyi açıkça artıran biçime yönelmesi için portföy planını ayarlıyor.

3. Portföy KPI'ları

Portföy pazarlamasında portföy KPI'ları (Anahtar Performans Göstergeleri), bir şirketin tüm ürün veya hizmetlerinin pazarda ne kadar etkili bir performans gösterdiğini değerlendirmek için kullanılan ölçülebilir metriklerdir.

Tek bir ürüne odaklanmak yerine, portföy KPI'ları pazarlamacıların ürün ekosisteminin sağlığı, büyümesi ve stratejik dengesini bir bütün olarak anlamalarına yardımcı olur.

Portföy pazarlamasında özel olarak kullanılan KPI örnekleri şunlardır:

Portföy gelir katkısı : Her bir ürünün veya ürün grubunun toplam gelire ne kadar katkıda bulunduğunu ölçer ve portföyün en güçlü performans gösteren ürünlerini gösterir.

Portföy büyüme oranı : Genel pazar momentumunu anlamak için tüm portföyde gelir veya kullanım artışını izler.

Ürün grubu bazında pazar benimseme : Her bir ürünün ne kadar yaygın olarak benimsendiğini ve pazarlama çabalarının yankı bulup bulmadığını gösterir.

Müşteri segmenti penetrasyonu : Her bir ürün veya paketin anahtar müşteri segmentlerinde ne kadar başarılı olduğunu ölçer.

Çapraz satış ve ek satış oranları: Paketler, ş akışları veya entegre değer yoluyla ürünlerin portföy içinde birbirlerini ne kadar başarılı bir şekilde desteklediğini ortaya koyar.

💡 Profesyonel İpucu: ClickUp Portföy Yönetimi Şablonu, liderlerin ve takımların tek bir gösterge paneli üzerinden birden fazla ürünü, girişimi ve pazarlama stratejisini denetlemesine yardımcı olur. Hangi ürünlerin hedefleri tutturduğunu, bütçenin nereye harcandığını ve hangi portföy bileşenlerinin daha fazla kaynağa ihtiyaç duyduğunu görebilirsiniz. Ücretsiz şablon edinin ClickUp Portföy Yönetimi Şablonu ile tüm ürün portföylerinizi tek bir alanda yönetmek için merkezi bir merkez oluşturun.

Ürün pazarlaması nedir?

Ürün pazarlaması, bireysel ürün veya hizmetleri pazara sunmak ve hedefli tanıtım ve pozisyonlandırma yoluyla başarılarını artırmak için uygulanan bir yöntemdir.

Bu disiplin, müşteri ihtiyaçlarını anlamaya ve cazip değer önerileri oluşturmaya odaklanır. Sonuç olarak, bir ürün pazarlamacısı, ürünlerin doğru zamanda doğru kitlelere ulaşmasını sağlar.

Ayrıca, ürün geliştirme ve satış arasında köprü görevi görerek teknik özellikleri müşterilerin ilgisini çeken avantajlara dönüştürürler.

🧠 İlginç Bilgi: Reklamcılık yöneticisi Rosser Reeves, Benzersiz Satış Önerisi (USP) kavramını ortaya attı. Her reklamın tüketiciye net bir öneri sunması gerektiğini savundu: "Bu ürünü satın alın, bu özel avantajı elde edin." Teklif benzersiz (rakiplerin yapmadığı veya yapamayacağı bir şey) ve kitleleri harekete geçirecek kadar güçlü olmalıdır.

Hedef kitle

Bir ürün pazarlama stratejisi, ürünü kullanacak ve satın alacak kişilere doğrudan hitap eder, örneğin:

Ürün özellikleri, avantajları ve ürünün belirli sorunlarını nasıl çözdüğü hakkında net bilgiye ihtiyaç duyan özel müşteriler .

Potansiyel müşteriler , ürünü rakiplerinden ayıran ve somut değerini gösteren mesajlara göre değerlendirir.

Niş segmentler , benzersiz kullanım durumlarını, sektör gereksinimlerini ve özel ihtiyaçlarını ele alan özelleştirilmiş pozisyonlandırmaya yanıt verir.

Ana hedefler

Ürün pazarlaması, bir ürünün pazarda başarılı olup olmayacağını belirleyen dört temel hedef peşinde koşar:

Ürün lansmanları , farkındalık ve ilk benimsenmeyi sağlayan koordineli kampanyalar aracılığıyla pazara yeni ürünler sunar.

Benimseme , etkili bir oryantasyon ve eğitim süreciyle müşterilerin ürünü kullanmaya başlamasını ve değerini hızlı bir şekilde fark etmesini sağlar.

Müşteri tutma , müşterilerin zaman içinde bağlılıklarını ve memnuniyetlerini sürdürmelerini sağlayarak, müşteri kaybını azaltır ve ürüne bağlılık oluşturur.

Özellik farkındalığı , müşterilerin ürünün değer önerisini artıran yeni özellikler ve güncellemeler hakkında bilgi sahibi olmasını sağlar.

🔍 Biliyor muydunuz? Tüketicilerin yaşam evrelerine (sadece yükseltme seviyelerine değil) uygun marka portföyleri, genel yükseltme basamaklarından daha iyi performans gösterir: örneğin, bir portföyde "ilk iş", "aile büyümesi", "boş yuva" gibi hedef kitlelere yönelik ürünler, segmentlere ayrılmış tekil ürünlerden daha iyi satılır.

Ürün pazarlaması, takımlar net kararlar almalarını sağlayan ve tek bir ürüne olan ilgiyi artıran araçlara güvendiklerinde daha hızlı ilerler. Bu araçlar ve stratejiler şunları içerebilir:

1. Fiyatlandırma

Strateji olarak fiyatlandırma, bir ürünün fiyatının ifade ettiği değer aracılığıyla pazarda pozisyonlandırılmasını içerir. Doğru fiyatlandırma modeli sadece geliri artırmakla kalmaz, aynı zamanda müşteri algısını da şekillendirir ve bir ürünün premium, giriş seviyesi veya rekabetçi bir şekilde yıkıcı olup olmadığını gösterir.

Örnek olarak, bir proje yönetimi aracı piyasaya süren bir SaaS şirketi, freemium fiyatlandırma stratejisi kullanabilir: Gelişmiş güvenlik ve büyük kuruluşlar için destek sunan kurumsal düzey

Ücretsiz seviye , temel özelliklerle kullanıcıları çekmek ve pazar payı oluşturmak için

Küçük takımlar için otomasyon ve entegrasyonlar içeren Pro seviyesi Zeb Evans, ClickUp'ın freemium politikası hakkında şunları söylüyor: Sonsuza Kadar Ücretsiz, kullanıcıların ürününüzü aceleyle kullanmasına neden olan yapay baskıyı ortadan kaldırır. Kullanıcılar, gerçek ş akışları oluşturmak ve gerçek değeri deneyimlemek için zaman ayırırlar. Ardından, ücretsiz kullanım sınırına ulaştıklarında, zamanlayıcı onları zorladığı için değil, istedikleri için yükseltme yaparlar. Ücretsizden ücretliye dönüşüm oranımız sektör ortalamasının üzerindedir ve müşterilerimiz gerçek değeri deneyimledikten sonra ödemeyi tercih ettikleri için daha uzun süre bizimle kalırlar. Ancak Sonsuza Kadar Ücretsiz, ürününüz gerçekten iyi ise işe yarar... Acil bir durum yaratmak için deneme sürenizin bitmesine kadar geri sayım yapmanız gerekiyorsa, daha derin bir sorunu maskeliyorsunuz demektir. Ürününüz yeterince çekici değil. Deneme sürümü sunan rakipler, süre dolmadan anlaşmaları kapatmak için çabalıyor. Satış takımları, değer sunmak yerine deneme sürümlerinin sona ermesini yönetiyor. Bu arada, ücretsiz kullanıcılarımız ClickUp'ta bütün şirketlerini kuruyor. Verimlilik artışları sayesinde terfi ediyorlar. Arkadaşlarına ürünü ne kadar sevdiklerini anlatıyorlar. Yükseltme yapmaları gerektiğinde, bu neredeyse hiç bir karar değil. Çok açık. Sonsuza Kadar Ücretsiz, kullanıcıların ürününüzü aceleyle kullanmasına neden olan yapay baskıyı ortadan kaldırır. Kullanıcılar, gerçek ş akışları oluşturmak ve gerçek değeri deneyimlemek için zaman ayırırlar. Ardından, ücretsiz kullanım sınırına ulaştıklarında, zamanlayıcı onları zorladığı için değil, istedikleri için yükseltme yaparlar. Ücretsizden ücretliye dönüşüm oranımız sektör ortalamasının üzerindedir ve müşterilerimiz gerçek değeri deneyimledikten sonra ödemeyi tercih ettikleri için daha uzun süre bizimle kalırlar. Ancak Sonsuza Kadar Ücretsiz, ürününüz gerçekten iyi ise işe yarar... Acil bir durum yaratmak için deneme sürenizin bitmesine kadar geri sayım yapmanız gerekiyorsa, daha derin bir sorunu maskeliyorsunuz demektir. Ürününüz yeterince çekici değil. Deneme sürümü sunan rakipler, süre dolmadan anlaşmaları kapatmak için çabalıyor. Satış takımları, değer sunmak yerine deneme sürümlerinin sona ermesini yönetiyor. Bu arada, ücretsiz kullanıcılarımız ClickUp'ta bütün şirketlerini kuruyor. Verimlilik artışları sayesinde terfi alıyorlar. Arkadaşlarına ürünü ne kadar sevdiklerini anlatıyorlar. Yükseltme yapmaları gerektiğinde, bu neredeyse hiç bir karar değil. Çok açık.

Bu yapı, ürünün farklı segmentlere ulaşmasını, pratik kullanım yoluyla değerini sergilemesini ve satın alma niyeti yüksek kullanıcıları ödeme yapan müşterilere dönüştürmesini sağlar; böylece fiyatlandırma hem gelir kaynağı hem de pozisyonlandırma aracı haline gelir.

🧠 İlginç Bilgi: Ürün pazarlamasında yenilikçiliğin ilginç bir örneği: Güney Afrika'nın sakız markası Chappies (1940'ların sonu), her ambalajın içine "Biliyor muydunuz?" başlıklı trivia bilgileri ekleyerek ambalajı çocuklar için bir değer haline getirdi. Bu küçük değişiklik, ürünün öne çıkmasına ve onlarca yıl boyunca pazar payını korumasına yardımcı oldu.

2. Mesajlaşma

Mesajlaşma, bir ürünün değerini, faydalarını ve farklılıklarını hedef kitleye nasıl ileteceğinin bilinçli bir şekilde oluşturulmasıdır. Etkili mesajlaşma, her temas noktasının (web sitesinde, satış konuşmalarında, reklamlarda veya sosyal medyada) ürünün neden önemli olduğunu ve alternatiflerden daha iyi bir şekilde müşteri sorunlarını nasıl çözdüğünü aktarmasını sağlar.

Örneğin, bir bütçe uygulaması, kullanıcıların ürünü günlük harcama kayıtları için değil, aylık devrolma bilgileri için en sık açtığını öğrenebilir. Takım, devrolma tahminleri ile ilgili başlık mesajlarını yeniden yazar, bu özelliği açılış sayfalarındaki öne çıkan bölüme taşır ve en çok kullanılan değer ön plana çıktığında etkinliğin arttığını görür.

3. Kampanya planlama

Kampanya planlama, bir ürünü tanıtmak, farkındalığı artırmak, talep yaratmak ve gelir hedeflerini desteklemek için pazarlama kampanyaları tasarlama, organize etme ve yürütme sürecidir.

İyi bir planlama, ürün lansmanlarının sıkı ve amaçlı olmasını sağlar. Yeni bir çok dilli destek özelliği sunan bir ses transkripsiyon aracı için kampanya planlaması şöyle olabilir:

Amaç: İçerik oluşturucular ve podcast yayıncıları arasında yeni özelliğin bilinirliğini ve benimsenmesini artırmak.

Hedef kitle: Doğru çok dilli transkripsiyona ihtiyaç duyan podcast yayıncıları, video oluşturucuları ve içerik takımları

Mesajlaşma: "Birden fazla dilde zahmetsizce transkripsiyon yapın — ekstra çaba harcamadan küresel bir kitleye ulaşın"

Kanallar ve Taktikler: Sosyal medyada özel içerik oluşturucu önizlemeleriyle başlayın, yan yana transkripsiyon demolarıyla devam edin ve ilk podcast test kullanıcılarının kısa örnek kliplerini paylaşımda bulunun.

KPI'lar: Özellik benimseme oranı, demo etkileşimi, sosyal paylaşımlar ve ilk test kullanıcıları tarafından oluşturulan içerik

💡 Profesyonel İpucu: ClickUp Pazarlama Planı Şablonu, ürün pazarlama takımlarının pozisyonlandırmadan uygulamaya kadar lansmanları koordine etmelerine yardımcı olur. Bu ürün pazarlama şablonu, pazara giriş stratejinizi planlayabilir, satış destek ve müşteriye yönelik materyallerdeki mesajları koordine edebilir ve lansman faaliyetlerinin zamanında gerçekleştirilmesini sağlayabilir. Ücretsiz şablon edinin ClickUp Pazarlama Planı Şablonu ile pozisyonlandırmadan lansman sonrası analize kadar ürün lansmanlarını koordine edin.

4. Rekabet analizi

Bu, kendi ürün kararlarınızı ve pazarlama yaklaşımınızı belirlemek için rakiplerin ürünlerini, mesajlarını, fiyatlandırmalarını ve pazar pozisyonlarını sistematik olarak değerlendirme sürecidir.

Hedef, fırsatları belirlemek, ürününüzü farklılaştırmak ve pazar trendlerini öngörerek rekabet avantajı elde etmektir.

Şifresiz oturum açma aracı için yapılan rekabet analizi, rakip ürünlerin başlıca satış argümanı olarak kolaylığı öne çıkardığını ortaya koymaktadır. Buna karşılık, takım ürününü oturum istikrarı ve daha hızlı yeniden kimlik doğrulama özellikleri etrafında pozisyonlandırarak, daha kısa kurtarma süresi ve daha güvenilir kullanıcı deneyimini vurgulamak için iç karşılaştırmalar kullanmaktadır.

Böylelikle, rakiplerinizin müşterileri sizin ürünlerinize geçmek için bir neden bulacaklar.

⚡️ Şablon Arşivi: Analizinizi yapılandırılmış bir şekilde yürütmek istiyorsanız, ClickUp Rekabet Analizi Şablonu size her oyuncuyu haritalandırmak ve dağınık notlar yerine gerçek sinyalleri karşılaştırmak için temiz bir alan sunar.

📮 ClickUp Insight: Anket katılımcılarının %18'i, takvimler, görevler ve hatırlatıcılar aracılığıyla hayatlarını düzenlemek için yapay zeka kullanmak istiyor. %15'i ise rutin görevleri ve idari işleri yapay zekanın üstlenmesini istiyor. Bunu yapmak için, bir yapay zeka şunları yapabilmelidir: ş akışındaki her bir görevin öncelik düzeyini anlamak, görevleri oluşturmak veya görevleri ayarlamak için gerekli adımları uygulamak ve otomasyonlu ş akışları kurmak. Çoğu araç, bu adımlardan bir veya ikisini gerçekleştirir. Ancak ClickUp, kullanıcıların platformumuzu kullanarak 5'ten fazla uygulamayı birleştirmelerine yardımcı olmuştur! Görevlerin ve toplantıların öncelik düzeylerine göre takviminizdeki boş zaman dilimlerine kolayca tahsis edilebildiği, yapay zeka destekli planlama deneyimini yaşayın. Ayrıca, rutin görevleri yönetmek için ClickUp Brain aracılığıyla özel otomasyon kuralları oluşturabilirsiniz. Yoğun iş yüküne veda edin!

Portföy Pazarlama ve Ürün Pazarlama: Temel Farklılıklar

Bazen portföy pazarlaması ile ürün pazarlaması arasındaki sınırlar biraz belirsiz olabilir, özellikle de her iki takım da aynı büyüme hedefleri için çalışıyorsa. Ancak bu iki pazarlama türü, bir şirketin kendini nasıl pozisyona aldığı, hikayesini nasıl anlattığı ve doğru alıcılara nasıl ulaştığı konusunda çok farklı roller oynar.

Portföy pazarlaması ile ürün pazarlamasının daha ayrıntılı bir karşılaştırması aşağıda yer almaktadır:

1. Stratejik odak

Portföy pazarlamacıları, tüm ürünlerinizin birbiriyle nasıl uyum içinde çalıştığına bakar. Örneğin, proje yönetimi aracınız ve takım işbirliği platformunuzun her ikisinin de "takım verimliliğini %40 artırdığını" iddia ettiğini fark ederler ve bu da potansiyel müşterilerin neden her ikisine de ihtiyaç duyduklarını sorgulamasına neden olur.

Ya da satış takımınızın, müşterinin halihazırda kullandığı Ürün B ile entegre olduğunu fark etmediği için Ürün A'yı indirimli olarak satarak satışları tamamladığını fark ederler.

Ürün pazarlamacıları, belirli ürünlerini başarıya ulaştırmaya odaklanırlar. Yeni AI özellikleri için bir lansman planı oluştururlar, Rakip X'e karşı pozisyon belirlerler ve deneme kullanıcılarının yalnızca %12'sinin temel özelliği etkinleştirmesinin nedenini araştırırlar. Bunun diğer üç ürününüzü nasıl etkileyeceğini düşünmezler.

⚖️ Anahtar fark: Portföy pazarlaması "Tüm ürün yelpazemizi nasıl pozisyona almalıyız?" sorusunu sorar. Ürün pazarlaması ise "Bu belirli ürünü nasıl başarılı hale getirebiliriz?" sorusunu sorar.

📖 Ayrıca okuyun: İlham Veren Dijital Pazarlama Portföy Örnekleri

2. Metrikler ve KPI'lar

Portföy pazarlaması, değişmesi çok uzun süren unsurlar üzerinden ölçülür: Müşteriler birden fazla ürün satın alıyor mu? Analist raporlarında marka algımız değişti mi? Bağlanma oranları, portföy penetrasyonu ve pahalı marka yenileme çalışmasının ürün grubuna tutarlılık kazandırıp kazandırmadığına bakıyorlar.

Ürün pazarlamasının KPI'ları acımasızdır çünkü anında sonuç verir. Lansman başarısız mı oldu? Cuma günü herkes bunu bilir. Özellik mesajları etkili olmadı mı? Satış ekibi ilk anlaşma incelemesinde size bunu söyler. Bunun tersi de geçerlidir: hızlı kazançlar da elde edilir. Portföy pazarlaması 18 ay boyunca işe yarayabilir ve hiçbir sonuç göstermeyebilir.

⚖️ Anahtar fark: Portföy pazarlaması, çeyrekler boyunca çoklu ürün gelirini ve marka pozisyonunu ölçer. Öte yandan, ürün pazarlaması haftalar boyunca tekil ürün dönüşümlerini ve rekabetçi kazançları ölçer.

3. Hedef kitle

Portföy pazarlamacıları, halihazırda CRM'nizi kullanan TechCorp gibi müşterilere odaklanır ve portföy pazarlaması, pazarlama otomasyon aracınızın aynı müşteri verilerini nasıl paylaştığını açıklayan bir kampanya oluşturarak mevcut veri senkronizasyon sorunlarını ortadan kaldırır.

Ayrıca, "Teams" ve "Enterprise" ürünlerinizin birbiriyle rekabet halinde olduğunu düşünen potansiyel müşterileri de bilgilendiriyorlar. Oysa Teams proje işbirliği için, Enterprise ise kaynak planlaması için tasarlanmıştır.

Ürün pazarlamacıları, Mixpanel ve Amplitude ile karşılaştırarak analiz aracınızı değerlendiren bir şirket gibi potansiyel müşterilere odaklanır. Ürün pazarlaması, gerçek zamanlı işleme hızınızın Mixpanel'in 2 saatlik gecikmesini aştığını gösteren bir karşılaştırma tablosu oluşturur, satış takımlarının ihtiyaç duyduğu özellikleri vurgulayan demo senaryoları yazar ve geçiş yapan benzer şirketlerden vaka çalışmaları oluşturur.

⚖️ Anahtar fark: Portföy pazarlaması, zaten bir şey satın almış ve sunduğunuz diğer ürünleri anlamaya ihtiyaç duyan kişilere satış yapar. Ürün pazarlaması ise, şu anda sizinle rakipleriniz arasında seçim yapan kişilere satış yapar.

4. Takım yapısı

Portföy pazarlaması, 8 ürünü olan bir şirketin tamamını 2-3 kişinin üstlendiği bir iş olabilir. Bir kişi platform mesajlaşması ve analist ilişkilerinden sorumludur. Bir diğeri ise çoklu ürün anlaşmaları için ürünler arası kampanyaları ve satış desteklemeyi yönetir. Yeni bir ürün kategorisi satın alınıp alınmayacağı veya oluşturulup oluşturulmayacağı konusunda yönetici planlama toplantılarına katılırlar.

Ürün pazarlamasında 8-10 kişi olabilir ve her biri 1-2 ürüne sahiptir. Örneğin, bir PMM analitik ürününe sahiptir ve her gün bu ürünün PM'si ile iş yapar, analitik ile ilgili müşteri görüşmelerine katılır ve her sprint incelemesine katılır. Ürün Pazarlama Direktörüne rapor verirler, ancak temelde ürünleri için mini CMO olarak çalışırlar.

⚖️ Anahtar fark: Portföy pazarlaması, şirket genelinde çalışan küçük, stratejik bir takımken, ürün pazarlaması belirli ürünlere bağlı daha büyük bir uygulama takımıdır.

5. Karar verme yetkisi

Portföy pazarlaması karar verir: Ürün C, bu yıl konferansta stant almayacak çünkü bütçemizi Ürün A ve B'ye odaklayacağız. Ya da ürün takımı aynı fikirde olmasa da, Ürün D'yi "bağımsız araç"tan "kurumsal platformun bir parçası"na yeniden konumlandırıyoruz.

Ürün pazarlaması şu gibi kararları verir: ICP'miz bu sektör podcast'ini dinlediği için onu sponsorluyoruz. Yeni özelliği, özellik duyurusu yerine vaka çalışması odaklı bir yaklaşımla piyasaya sürüyoruz. Açılış sayfasında iki farklı başlığı A/B testine tabi tutuyoruz. Entegrasyonlar aracılığıyla öne çıkan yeni bir demo akışı oluşturuyoruz.

⚖️ Anahtar fark: Portföy pazarlaması, hangi ürünlerin kaynak alacağını ve birbirlerine göre nasıl pozisyonlandırılacağını kontrol eder. Ürün pazarlaması ise, bireysel ürünlerin pazara nasıl sunulacağını kontrol eder.

Çoğu pazarlama takımı büyük bir hata yapar: bir oyun planı yoktur. Bu nedenle kampanyalar tutarsız, dağınık ve ölçeklendirilmesi imkansızdır. Bu videoda, 5 basit adım ve hazır şablonla gerçekten işe yarayan bir pazarlama oyun planı oluşturmayı göstereceğiz:

6. İçerik ve mesajlaşma

Portföy pazarlaması, CRM, analitik ve otomasyon araçlarınızın nasıl birlikte çalıştığını açıklayan "Modern Gelir Operasyonları Yığını" adlı bir beyaz kitap gibi varlıklar oluşturur. Ya da önümüzdeki üç yıl için ürün vizyonunuzu gösteren bir açılış sunumu. Ayrıca, müşterilerin farklı satıcılardan nokta çözümleri satın almak yerine üç ürünü kullandıklarında elde ettikleri maliyet tasarruflarını gösteren bir ROI hesaplayıcı da oluşturabilir.

Ürün pazarlaması, aşağıdaki gibi sunumlar oluşturur: Analitik aracınızın SQL arayüzünün, teknik kullanıcılar için rakip X'in sürükle ve bırak oluşturucusundan neden daha iyi olduğunu açıklayan bir savaş kartı. Satış temsilcilerinin keşif görüşmelerinde kullandıkları 90 saniyelik bir demo metni. "Bu, Google Analytics'ten nasıl farklı?" sorusuna üç belirgin farklılık ile cevap veren bir sayfalık bir belge vb.

⚖️ Anahtar fark: Portföy pazarlaması, "işte eksiksiz çözümümüz" türünde içerikler oluşturur. Ürün pazarlaması ise "işte bu ürünün alternatiflerinden daha iyi olmasının nedenleri" türünde içerikler oluşturur.

Portföy ve Ürün Pazarlamasını Entegre Etme

Strateji, uygulama ve izleme tek bir sistemde bir araya geldiğinde, mükemmel entegrasyon doğal bir şekilde gerçekleşir. Portföy ve ürün takımları birlikte planlama yaptıklarında, aynı işi gördüklerinde ve paylaşılan içgörülerle hareket ettiklerinde daha hızlı ilerlerler.

ClickUp, dünyanın ilk Birleşik AI Çalışma Alanı olarak ürün ve portföy pazarlamasını tek bir yerde birleştirir.

Ürün takımları bunu kullanarak lansmanları sorunsuz bir şekilde gerçekleştirebilirken, portföy liderleri tüm girişimlerdeki performansı, bütçeyi ve stratejik uyumu izleyebilir.

ClickUp, her iki takıma da %100 bağlam sunarak iş dağınıklığını ortadan kaldırır. Ürün pazarlamacıları, lansmanlarının büyük resme nasıl uyduğunu görürken, portföy pazarlamacıları dağınık belgeleri incelemek zorunda kalmadan ayrıntılı uygulama bilgilerini görebilir.

Bu ürün portföyü yönetim aracı, işinizi şu şekilde destekleyebilir: 📝

1. Hedefleri tüm düzeylerde uyumlu hale getirin

Strateji pratik olduğunda takımlar uyumlu çalışır. Portföy pazarlamacıları çeyrek için büyük hamleleri belirler ve ürün pazarlamacıları bu hamleleri ivmeyi destekleyen lansman planlarına dönüştürür.

Bu, her sürüm merdiveni kategori itişi, ICP odağı ve işin önem verdiği sonuçlarla bağlantılı olduğunda en iyi şekilde işler.

ClickUp nasıl yardımcı olur?

ClickUp Docs, bu uyumu hızlı bir şekilde sağlamaya yardımcı olur. Portföy lideri, kategori bahsi, ICP önceliği, izlenmesi gereken rekabet açısından ve önümüzdeki birkaç ay için mesajlaşma alanını özetleyen üç aylık bir belge oluşturur.

ClickUp Belgelerinde planlarınızı hazırlayın ve merkezileştirin. ClickUp Belge ile ortak strateji ve yayın planları oluşturun.

Diğer yandan, AI tabanlı raporlama güncellemesi üzerinde çalışan bir PMM, bu bölgenin altına aşağıdakileri gösteren bir alt bölüm ekler:

Sürümün çözdüğü tam sorun noktası

Çeyrek için benimsenme hedefi

Mesajı destekleyen iki kanıt noktası

Gerekli GTM varlıkları

Her iki takım da ClickUp'ta her bölümün altında Yorum Atayabilir, böylece kararlar hızlı bir şekilde alınabilir.

Bu adımı ortak bir ritim oluşturmak olarak düşünün. Bir lansman mesajlaşmadan içeriğe geçerse, herkes bunu görür. Zaman çizelgeleri değişirse, kampanya planları anında ayarlanır. Bu, sürekli kontrol yapmaya gerek kalmadan insanların uyumlu çalışmasını sağlar.

ClickUp nasıl yardımcı olur?

ClickUp görünümleri aracılığıyla farklı biçimlerde GTM ilerlemesini görüntüleyin.

ClickUp Görünümleri, takımların işleri hakkında düşünme biçimlerine uygun biçimler aracılığıyla bu yapıyı destekler:

Liste Görünümü , hazırlık aşamasındaki her sürüm ve GTM görevinin net bir özetini sunar.

Pano Görünümü , işlerin aşamalar arasında nasıl akışını gösterir, böylece engeller hızla ortaya çıkar.

Zaman Çizelgesi Görünümü , sürümleri yan yana göstererek çakışmaları açıkça ortaya koyar.

Takvim Görünümü sosyal medya gönderileri, e-postalar ve duyuru tarihleri gibi halka açık anları gösterir.

Örneğin, raporlama güncellemesi hazırlayan bir PMM, Board View'u açar ve SME geri bildiriminin gelmediği için içeriğin takıldığını fark eder. Portföy pazarlamacısı Zaman Çizelgesi Görünümü'nü kontrol eder ve bu gecikmenin lansmanı marka kampanyasıyla aynı haftaya ittiğini anında görür. Çatışmanın daha sonra patlak vermesine izin vermek yerine, tarihleri dakikalar içinde ayarlıyorlar.

🧠 İlginç Bilgi: 1996 yılının Temmuz ayında, ücretsiz web posta hizmeti sunan Hotmail, neredeyse hiç geleneksel reklam bütçesi olmadan faaliyete geçti. Bunun yerine, kullanıcılarının gönderdiği her e-postanın altına basit bir satır eklediler: "Hotmail'de ücretsiz e-posta adresinizi alın." Bu sayede her kullanıcı, yürüyen bir referans kaynağına dönüştü.

3. Birden fazla kampanyayı tek bir çatı altında koordine edin

Kampanyalar, lansman işinden yaygınlaştırma işe geçiş otomatik olarak gerçekleştiğinde başarılı olur.

Ürün takımları hazırlıklarını tamamlar: mesajlaşma, varlıklar, kalite kontrol ve son kontroller. Portföy takımları kanallara, zamanlamaya ve anlatıma odaklanır. Mesajlaşma hazır ama yaratıcı ekip henüz çalışmaya başlamamış veya kalite kontrol tamamlanmış ama kimse talep yaratma ekibini bilgilendirmemiş gibi, bu iki yol senkronizasyonunu kaybetmişse sorunlar başlar.

Onaylar, hazırlık kontrolleri ve içerik ilerlemesi işleri otomatik olarak ilerleten bir kurulum istiyorsunuz.

ClickUp nasıl yardımcı olur?

ClickUp Otomasyonları, bu ritmi sabit tutmaya yardımcı olur. Basit "eğer bu olursa, o zaman şu olur" tetikleyicileriyle çalışır ve genellikle lansmanları geciktiren tüm manuel takip işlemlerini ortadan kaldırır. Takımlar bu kuralları belirledikten sonra, projede kim çalışırsa çalışsın veya hafta ne kadar yoğun olursa olsun, ş Akışı tutarlı kalır.

ClickUp Otomasyonları ile kampanya ş akışlarını anında tetikleyin

İşte bazı ş akışı otomasyonu örnekleri:

Durum: "onaylandı" > Kampanya görevi oluştur: Lansman onaylandığı anda bağlantılı bir kampanya görevi oluşturur.

Özet tamamlandı > Yaratıcı görevleri atayın: GTM özeti kesinleştiğinde tasarım ve metin görevlerini otomatik olarak atayın.

Varlık tamamlandı > Lansmanı bir sonraki aşamaya taşıyın: Önemli varlıklar tamamlandığında lansman görevini günceller

Durum: "QA geçti" > Amplifikasyon görevleri ekle: Mühendislik QA'yı geçirdiğinde, kanallar arası amplifikasyon alt görevleri oluşturur.

4. Ürünlerin performansını izleyin

Performans izleme, takımların her bir ürünün daha büyük stratejiye nasıl katkıda bulunduğunu, hangi lansmanların anlamlı bir değişim yarattığını ve enerjinin bundan sonra nereye yönlendirilmesi gerektiğini anlamalarına yardımcı olur.

Portföy pazarlamacıları, ürünleri inceleyerek kalıpları belirler. PMM'ler, ürünlerinin piyasaya sürülmesinin benimseme, etkileşim ve ICP davranışını nasıl etkilediğini yakından inceler. Ürünlere ilişkin net bir görünüm, tahminlere dayalı yaklaşımları ortadan kaldırır ve planlamanın varsayımlar yerine gerçeklere dayalı olmasını sağlar.

Ayrıca, bu sinyaller bir araya geldiğinde, hangi ürünlerin ilgi gördüğünü, hangilerinin düzleştiğini ve hangi güncellemelerin gelecek kampanyalarda veya mesajlaşma kararlarında daha fazla görünürlük hak ettiğini görmek daha kolay hale gelir.

ClickUp nasıl yardımcı olur?

ClickUp Dashboards, bu içeriği tek bir yerde tutar, böylece takımlar bulguları manuel olarak bir araya getirmek zorunda kalmaz. Bu Dashboard'lar, ClickUp Çalışma Alanınızdan veri çeken Kartlar'dan oluşur. Dahası, hikayeyi görmek için ihtiyacınız olan her şeyi ürün grubu, persona, çeyrek, GTM varlığı gibi kriterlere göre filtreleyebilirsiniz.

ClickUp Gösterge Panelleri aracılığıyla ürün düzeyinde performansı ve sürümün etkisini inceleyin

Tam bir genel bakış için bu Kartları deneyebilirsiniz:

Çizgi Grafik Kartı: Her ürün sürümünün zaman içindeki kullanımını veya benimsenme oranını takip edin. Bir sürümün ne zaman bir artışa neden olduğunu ve bu artışın ne kadar sürdüğünü görmenizi sağlar.

Çubuk Grafik Kartı: Pipeline katkısı, aktif kullanıcı sayısı veya GTM varlık performansı gibi metrikler açısından ürün gruplarını yan yana karşılaştırın.

Tablo Kartı: Belirli koşulları karşılayan görevleri veya lansmanları gösterin (ör. "benimseme < hedef", "kişilik benimseme oranı düşük"). Bu, PMM'lerin düşük performansı hızlı bir şekilde tespit etmesini sağlar.

Durum/Durum Kartındaki Süre: Görevlerin (ör. lansman hazırlığı, kampanya yürütme) her bir durumda ne kadar süre kaldığını görselleştirin. Bu, ürünler arasındaki darboğazları ortaya çıkarır.

🚀 Hızlı İpucu: Takımlar genellikle gösterge panellerine bakarak bir şeylerin olduğunu anlarlar, ancak bunun gerçekte ne anlama geldiğini anlamak için yardıma ihtiyaç duyarlar. ClickUp'taki AI Kartları, verilerinizi bir bakışta okuyabileceğiniz kısa ve kullanışlı özetlere dönüştürerek bu boşluğu doldurur. ClickUp Gösterge Panellerindeki AI Kartları ile hızlı performans özetleri oluşturun AI Kartları, bağlı alanlardaki görevlerden, durumlardan ve alanlardan bilgi alarak, neyin değiştiğini veya neden bir şeyin öne çıktığını net bir şekilde yorumlayarak çalışır. Örnek: AI Özet Kartı ürün grupları arasındaki anahtar hareketleri vurgular.

AI Proje Güncelleme Kartı , lansman sürecindeki ilerlemeyi basit bir haftalık okuma formatında özetler.

AI Özel Prompt Kartı , bir sürümün yayınlanmasından sonra en büyük etkileşim artışını neyin yarattığı gibi hedefli sorular sormanıza olanak tanır.

Pazarlama Takımları için ClickUp Kullanmanın Avantajları

Pazarlama takımları, lansmanları, kampanyaları, çapraz fonksiyonel onayları, kreatif üretimi ve raporlamayı aynı anda yönetir. İşler birbirinden bağımsız araçlara yayıldığında, öncelikler belirsizleşir ve takımlar hız kaybeder.

ClickUp for Marketing Takımları bunu nasıl çözüyor? ✅

Tüm lansman ve kampanya bileşenlerini tek bir alanda birleştirin

Araçların dağınık olması , brifingler, kampanya planları, varlıklar, onaylar ve metrikler rastgele belgeler, araçlar ve sohbetler arasında dağınık olduğunda takımları olumsuz etkiler . Pazarlama dağınık hissedilir ve kimse ürün lansmanları ve portföy genelindeki temalar hakkında tam bir görünüm elde edemez.

ClickUp'ta sekmeler arasında geçiş yapmadan veya bağlamı aramadan kampanyalar planlayabilir, görevler atayabilir, ilerlemeyi izleyebilir ve performansı inceleyebilirsiniz. Ürün pazarlamacıları özellik lansmanlarını planlayabilirken, portföy pazarlamacıları aynı ortamda genel mesajları ve çoklu ürün anlatılarını uyumlu hale getirebilir.

Chelsea Bennett, Lulu Press'te ClickUp'ı kullanma konusundaki paylaşımını yapıyor:

Proje yönetimi platformu, pazarlama ekibi için vazgeçilmezdir ve diğer departmanlarla bağlantı kurmamıza yardımcı olması nedeniyle çok seviyoruz. ClickUp'ı her gün, her şey için kullanıyoruz. Yaratıcı takımımız için çok yararlı oldu ve ş akışlarını daha iyi ve daha verimli hale getirdi.

Proje yönetimi platformu, pazarlama ekibi için vazgeçilmezdir ve diğer departmanlarla bağlantıda kalmamıza yardımcı olması nedeniyle çok seviyoruz. ClickUp'ı her gün, her şey için kullanıyoruz. Yaratıcı takımımız için çok yararlı oldu ve ş akışlarını daha iyi ve daha verimli hale getirdi.

Akıllı yardım ile Çalışma Alanı'ndan içgörüler elde edin

Bir lansman genellikle beş farklı bağlam sürümüyle başlar: bir görevdeki yol haritası notları, başka bir görevdeki rakip araştırması ve bir belgenin içinde gizli pozisyon. Tüm bunları bir araya getirmek, asıl planlamadan daha uzun sürer.

ClickUp Brain tam da bu noktada devreye girer. Çalışma alanınızda çalışır, bağlı uygulamalardan ve projenizle bağlantılı her şeyden bağlam bilgisi alır ve bunları, harekete geçebileceğiniz temiz, yapılandırılmış bir özet haline getirir.

ClickUp Brain'e kampanya taslakları oluşturmasını isteyin

Örneğin, bir ürün pazarlamacısı bir özellik sürümü için kampanya planı hazırlıyor. Tasarım ve içerik hakkında brifing vermeden önce, temel unsurları içeren sıkı bir taslak hazırlamaları gerekiyor.

ClickUp Brain'i kullanarak, saniyeler içinde hedef kitle analizi, sorun tanımlama, pozisyon belirleme, mesajlaşma fikirleri, önerilen kanallar, varlık gereksinimleri ve takımlar arası işbirliği noktaları içeren net bir yapı elde ederler.

Portföy pazarlamacıları, ClickUp Brain'den bağlam toplama işlemini denklemden çıkarmak için bir başlangıç noktası isteyerek, çoklu ürün kampanyaları için aynı ş Akışı izlerler.

📌 Şu komutu deneyin: Bu lansman için net bir kampanya taslağı oluşturun. Hedef kitle, sorun, pozisyon, mesajlaşma fikirleri, kanallar, varlık gereksinimleri, riskler ve işbirliği noktaları dahil edin.

ClickUp Brain'in portföy ve ürün pazarlamacılarını desteklediği diğer bazı yollar şunlardır:

Görevlerinizde ClickUp Brain'den yardım alın

Uzun planlama konularını özetler , böylece PMM'ler ve portföy liderleri her şeyi yeniden okumadan uyum içinde çalışabilirler.

Rekabet araştırmasından ürün farklılıklarını ortaya çıkararak kampanya açılarını iyileştirir.

Müşteri geri bildirim notlarını mesaj güncellemeleri için içgörü özetlerine dönüştürür.

Landing sayfaları, duyuru gönderileri veya besleyici e-postalar için erken mesaj varyasyonları taslakları hazırlayın.

Önemli anahtar ayrıntıları basit, paylaşılabilir bir güncellemeye dönüştürerek çapraz fonksiyonlu takımlar için hızlı bağlam özetleri oluşturur.

Pazarlamada yapay zekayı nereden kullanmaya başlayacağınızı merak mı ediyorsunuz ? Bu yeni başlayanlar için uygun kılavuz, araçları, örnek komutları ve taklit edebileceğiniz gerçek dünya sonuçlarını inceleyerek pazarlama için yapay zekayı nasıl kullanacağınızı anlatır.

Sesli verimlilik ve gelişmiş arama özelliğini kullanarak işlerinizi hızlandırın

ClickUp Brain'in yeteneklerini temel alan ClickUp Brain MAX, her hareketi yazmak istemeyen pazarlamacılar ve ürün takımları için tasarlanmış, ses öncelikli bir verimlilik yardımcısıdır.

ClickUp Brain MAX'taki Talk to Text özelliği ile sözlü fikirleri lansmana hazır içeriğe dönüştürün

ClickUp'ta Metinle Konuşun Brain MAX sesinizi dinler, hedeflerinizi anlar ve fikirlerinizi eyleme dönüştürür. Klavyeyi kullanmanıza gerek kalmadan 4 kat daha hızlı ilerlemenize yardımcı olur.

Portföy ve ürün pazarlama ş akışlarını nasıl desteklediğini aşağıda görebilirsiniz:

Her şeyi arayın: ClickUp, Google Drive, e-posta ve sohbetten kampanya sunumlarını, özetleri ve tasarım dosyalarını saniyeler içinde alın.

Modeller arasında sorunsuz geçiş yapın: Brain MAX içindeki birden fazla LLM'ye (ChatGPT, Claude ve Gemini) erişerek metin yazın, sonuçları analiz edin ve beyin fırtınası yapın, Brain MAX içindeki birden fazla LLM'ye (ChatGPT, Claude ve Gemini) erişerek metin yazın, sonuçları analiz edin ve beyin fırtınası yapın, AI'nın yayılmasını önleyin.

Dikte edin ve oluşturun: Lansman e-postasını veya GTM taslağını sesli olarak yazın, Talk to Text biçimine dönüştürün ve hızlı işlem için panonuza kopyalayın.

Herkesin uyumlu çalışması için devralma ve koordinasyonu otomasyonla otomatikleştirin

Planlama ve ses girişi hazır olduğunda, koordinasyon ve uygulama hala dikkat gerektirir. ClickUp Agents bu konuda yardımcı olur.

Bunlar, portföy ve ürün pazarlama aracınızın içinde bulunan, tetikleyicileri izleyen, eylemde bulunan, görevleri atayan, durumları güncelleyen ve manuel işlemleri azaltan özel veya önceden oluşturulmuş "botlar"dır.

ClickUp Agents'ı benzersiz pazarlama ş Akışınıza uyacak şekilde özel olarak özelleştirin

İşte bunun günlük pazarlama işlerinde nasıl işlediği:

Kampanyanın sonunda bir özet oluşturun: Kampanya kapalı olduğunda, temsilci tarihleri, varlıkları ve performans notlarını toplar ve kampanya sonrası özet görevine başlar.

Kampanyaları otomatik olarak hazırlayın: Bir lansman görevi "Kampanya için Hazır" aşamasına girdiğinde, temsilci e-posta, sosyal medya ve blog görevlerini oluşturur, her birini atar ve son teslim tarihlerini ayarlar.

Yaratıcı işleri anında ilerletin: Tasarımcı bir anahtar görseli onayladığında, AI Agent bağlantılı lansman görevini günceller ve kampanya sahibine bildirimde bulunur, böylece bir sonraki aşama hemen başlar.

Yavaş erken benimsemeyi işaretleyin: Birinci haftadaki benimseme alanı hedefin altında kalırsa, ClickUp Agent PMM için bir mesaj inceleme görevi oluşturur ve portföy liderini uyarır.

🔍 Biliyor muydunuz? Yazılım pazarları daha rekabetçi hale geldikçe ve müşteriler daha hızlı değer talep ettikçe, sadece bir ürün geliştirmek artık yeterli olmuyor. McKinsey, hızlı büyüyen yazılım firmalarının her 1,6 ürün yöneticisi (PM) için yaklaşık bir ürün pazarlama yöneticisi (PMM) bulunduğunu ve bu oranın daha yavaş büyüyen firmalara göre %25-30 daha yüksek olduğunu ortaya koydu.

ClickUp'ta Portföy ve Ürün Döngüsünü Kapatın

Portföy pazarlaması ile ürün pazarlaması her zaman iki farklı dişli gibi hissedilir ve her ikisi de ş akışınızın farklı noktalarında dikkat gerektirir. ClickUp, ritminizi kaybetmeden her iki yolu da izlemenize yardımcı olur.

Belgeler, portföy temalarını ve ürün düzeyindeki planları tek bir yerde tutar, böylece strateji bağlantılı kalır. Görünümler, takımların büyük resmi gözden kaçırmadan sürümleri, yaratıcı ilerlemeyi ve kampanya zaman çizelgelerini izlemesine yardımcı olur. Gösterge panelleri, benimseme eğilimlerini ve ürünler arası performansı vurgular, böylece dikkat edilmesi gereken noktaları daha kolay görebilirsiniz.

ClickUp Brain, Brain MAX, otomasyonlar ve Agents, her iki pazarlama alanında da daha hızlı planlama, daha temiz devirler ve daha az engel destekler.

Her şey birbiriyle uyumlu çalıştığı için, takımlar akışı kesintiye uğratmadan paket düzeyinde düşünme ve ürün düzeyinde uygulama arasında geçiş yapabilirler.

Neden bekliyorsunuz? Hemen ClickUp'a kaydolun! ✅

Sık Sorulan Sorular (SSS)

Portföy pazarlaması, tüm çözüm setini pozisyonlandırmaya, birden fazla ürün için mesajları şekillendirmeye ve her şeyi pazar segmentlerine uyumlu hale getirmeye odaklanır. Öte yandan, ürün pazarlaması tek bir ürünün anlatısına, lansman planına, özelliklerin benimsenmesine ve rekabetçi konumlandırmaya odaklanır.

Evet. Sorumluluklar net olduğu sürece birçok takım her ikisini de yönetir. Portföy pazarlamacıları segment stratejisini ve üst düzey anlatıları yönlendirirken, ürün pazarlamacıları ürüne özgü mesajlara ve etkinleştirmeye odaklanır. Bu yapı, takımları aşırı yüklemeden uyumu sıkı bir şekilde korur.

Portföy KPI'ları segment çekiciliğini, boru hattı kapsamını ve genel çözüm farkındalığını izler. Ürün KPI'ları ise özelliklerin benimsenmesini, aktivasyon oranlarını, kazanç-kayıp performansını ve lansman etkisini ölçer. Biri pazar düzeyindeki sonuçları incelerken, diğeri ürün düzeyindeki performansı değerlendirir.

Takımlar genellikle ClickUp ve HubSpot'u kullanarak lansman planlarını izler, araştırmaları yönetir, varlıkları düzenler ve hem portföyler hem de ürün girişimleri için işlevler arası zaman çizelgelerini koordine eder.

ClickUp, planlama, proje izleme, içerik ş Akışı ve ekipler arası görünürlüğü destekler. ClickUp Gösterge Panelleri, ClickUp Görev Önceliği, ClickUp Özel Görev Durumları ve ClickUp Belgeleri gibi özellikler, pazarlama ekiplerinin lansmanları koordine etmesine, araştırmaları organize etmesine, performansı izlemesine ve strateji uygulaması için merkezi bir bilgi kaynağı oluşturmasına yardımcı olur.