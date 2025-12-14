Muhasebe Uygulama Yönetimi için En İyi 11 Karbon Alternatifi ([yıl])

Bir muhasebe firması işletiyorsanız, uygulama yönetimi yazılımının önemini bilirsiniz. Bu yazılım, müşteri işlerini düzenlemenize, son teslim tarihlerini izlemenize, rutin görevleri otomasyonla gerçekleştirmenize ve iletişimi merkezileştirmenize yardımcı olur.

Orta ve büyük boyutlu firmalar tarafından kullanılan popüler bir platform Karbon'dur. Ancak Karbon'un sadık kullanıcıları olsa da, bazı sınırlamaları da vardır. Örneğin, güvenlikli dosya paylaşımı ve faturalandırma için özel bir müşteri portalı yoktur.

Bu blogda, muhasebe uygulama yönetimi için en iyi 11 Karbon alternatifini paylaşıyoruz. Listedeki her bir aracın anahtar özelliklerini, artılarını ve eksilerini ve fiyatlarını ele alıyoruz. Hadi başlayalım!

Karbon Alternatiflerine Genel Bakış

Başlamadan önce, iş ihtiyaçlarınıza uygun doğru uygulama yönetimi çözümünü seçmenize yardımcı olacak en iyi Karbon alternatiflerinin bir özetini burada bulabilirsiniz.

Araç adı Ana özellikler En iyisi Fiyatlandırma* ClickUp Özelleştirilebilir gösterge panelleri, Otomasyonlar, ClickUp Brain, Gmail, Outlook ve QuickBooks ile entegrasyonlar Muhasebe ekipleri için entegre proje yönetimi Takım boyutu: Tek başına çalışanlar, küçük takımlardan büyük kurumsal işletmelere kadar Ücretsiz plan mevcuttur; Kurumsal işletmeler için özel fiyatlandırma Tidyflow Xero, QuickBooks Online ve Zapier ile entegre edin, dosyaları önizleyin ve AWS depolama güvenliğinden yararlanın. Muhasebe ekipleri için entegre proje yönetimi Takım boyutu: Bireyler veya küçük takımlar Ücretli planlar kullanıcı başına aylık 19 $'dan başlar. TaxDome TaxDome Drive, markalı müşteri portalı, TaxDome AI, IRS uyumlu e-imzalar Birleşik, müşteri odaklı bir deneyim sunmakTakım boyutu: Küçük ve orta ölçekli firmalar Ücretli planlar yıllık 800 $'dan başlar. Canopy WIP ve karlılık raporları, 256 bit şifreleme, Canopy AI, IRS e-Hizmetleri Vergi çözümü ve transkriptlerin alınmasıTakım boyutu: Küçük ve orta ölçekli muhasebe ve vergi firmaları Ücretli planlar, sınırsız kullanıcı için aylık 150 $'dan başlar. Jetpack Ş Akışı Standartlaştırılmış şablonlar, özelleştirilebilir etiketler, 70'den fazla hazır şablon ve 2000'den fazla uygulama ile entegre olur. Tekrarlayan müşteri işlerini otomasyonla gerçekleştirmeTakım boyutu: Küçük takımlar Ücretli planlar kullanıcı başına aylık 45 $'dan başlar. Financial Cents Taahhüt mektupları, iş içgörü gösterge paneli, QuickBooks ile entegre Firma ve müşteri verilerini merkezileştirmeTakım boyutu: Küçük ve orta ölçekli muhasebe/defter tutma firmaları Ücretli planlar kullanıcı başına aylık 69 $'dan başlar. Xero 21.000'den fazla bankayı, Xero AI, Xero Me ve Hubdoc arasında bağlantı kurar. İşletmenin nakit akışını izlemeTakım boyutu: Küçük işletmeler ve tek kişilik işletmeler Ücretli planlar kullanıcı başına aylık 29 $'dan başlar. QuickBooks Fatura ilerleme, 1099 formlarını elektronik olarak gönderme ve Google Takvim ile entegrasyon Müşteri iletişimi ve veri toplama işlemlerinin otomasyonuTakım boyutu: Küçük ve orta ölçekli işletmeler Ücretsiz deneme; Ücretli planlar kullanıcı başına aylık 38 $'dan başlar. Firm360 Görsel ş akışı oluşturucu, IRS e-imzalar, KBA, Firm360 yazıcı sürücüsü Proje akışlarını merkezileştirme ve otomasyon Takım boyutu: Küçük ve orta ölçekli muhasebe firmaları Ücretli planlar kullanıcı başına aylık 49 $'dan başlar. Bonsai Yerleşik ücret tablosu, Schedule C formları, QuickBooks Online ve Xero ile entegrasyon, 100'den fazla para birimi Fatura işlemlerini birleştirmeTakım boyutu: Tek başına çalışan profesyoneller ve küçük takımlar Ücretli planlar kullanıcı başına aylık 15 $'dan başlar. Pixie AutoGPT destekli Co-pilot, filtrelenmiş görünümler, Kanban panoları, Muhasebe uygulamalarında ş akışlarını otomasyonla otomatikleştirmeTakım boyutu: Küçük ve orta ölçekli muhasebe Ücretsiz deneme; Ücretli planlar, sınırsız kullanıcı için aylık 129 $'dan başlar.

ClickUp'ta yazılımları nasıl inceliyoruz? Editör takımımız şeffaf, araştırma destekli ve satıcıdan bağımsız bir süreç izler, bu nedenle önerilerimizin gerçek ürün değerine dayandığından emin olabilirsiniz. ClickUp'ta yazılımları nasıl incelediğimize dair ayrıntılı bir özet aşağıda yer almaktadır.

Neden Karbon Alternatiflerini Tercih Etmelisiniz?

Son teslim tarihleri, müşteri iletişimi ve uyum işleri birikirken, doğru uygulama yönetimi yazılımı muhasebe ve vergi firmalarını dönüştürebilir.

Karbon alternatiflerini neden dikkate almanız gerektiğini açıklayalım:

Özel müşteri portalları yok: Karbon, e-posta’yı entegre eder, ancak güvenli dosya paylaşımı, e-imza ve faturalandırma için yerleşik Karbon, e-posta’yı entegre eder, ancak güvenli dosya paylaşımı, e-imza ve faturalandırma için yerleşik müşteri portalları sunmaz; bu, müşteri güveni ve verimlilik için çok önemlidir.

Daha yüksek maliyet yapısı: Karbon, orta ve büyük ölçekli firmalar için fiyatlandırılmıştır. Daha küçük firmalar ve bireysel muhasebeciler, abonelik modelini daha yalın ve daha uygun fiyatlı araçlara kıyasla çok pahalı bulmaktadır.

Zor öğrenme eğrisi: Arayüz, zengin özelliklere sahip ancak karmaşıktır ve önemli miktarda alıştırma gerektirir. Başlangıçta benimseme konusunda zorluk yaşayabilirsiniz.

Sınırlı proje yönetimi özellikleri: Karbon iş akışlarını yönetir, ancak daha kapsamlı araçların sunduğu Gantt grafikleri, iş yükü görünümleri ve özelleştirilebilir gösterge panelleri gibi gelişmiş proje yönetimi özelliklerinden yoksundur.

Aşırı özelleştirme: Her karar raporlama ve yapıyı etkilediği için kurulumu karmaşık hale getirir.

AI ve otomasyon beklentileri: Firmalar görev yönlendirme, özetleme ve Firmalar görev yönlendirme, özetleme ve ş akışı otomasyonu için AI'yı benimsedikçe, Karbon'un mevcut fonksiyonları bu özelliklere öncelik veren yeni araçların gerisinde kalabilir.

G2 incelemesinde şöyle deniyor:

Karbon'da çok fazla özel özelleştirme seçeneği vardır ve verdiğiniz her karar başka bir şeyi (raporlama açısından) etkiler. Bazen, kurulumunuz/yapınız için verdiğiniz herhangi bir kararın sonuçlarını anlamak gerçekten zor olabilir, öğrenecek çok şey vardır.

👀 Biliyor muydunuz? Yazılı defterler ortaya çıkmadan önce, tüccarlar işlemleri kaydetmek için çubuklar ve sayma taşları kullanırlardı; bu, günümüzün otomasyonlu müşteri portallarından çok farklı bir yöntemdi.

Kullanabileceğiniz En İyi Karbon Alternatifleri

Vergi ve muhasebe firmaları için Karbon alternatiflerini ve sundukları özellikleri ve yetenekleri inceleyelim.

1. ClickUp (Muhasebe takımları için esnek AI iş yönetimi için en iyisi)

Modern firmalar, görevleri izlemek ve e-postaları yönetmekten daha fazlasını yapan bir sisteme ihtiyaç duyar; her şeyi tek bir akıllı Çalışma Alanı’nda birleştiren bir platforma ihtiyaç duyarlar. İşte ClickUp bu noktada öne çıkıyor.

ClickUp , tüm iş uygulamalarını, verileri, raporlamaları ve ş akışlarını tek bir yerde bir araya getiren dünyanın ilk Converged AI Çalışma Alanı 'dır .

Müşteri iletişimi, görev izleme ve raporlama için ayrı araçlar arasında geçiş yapmak yerine , ClickUp tüm bunları tek bir yerde toplar, böylece takımınız olağanüstü hizmet sunmaya odaklanabilir.

Görev otomasyonu, özelleştirilebilir gösterge panelleri ve yapay zeka destekli yazma ve özetleme gibi yerleşik özellikleriyle ClickUp, muhasebe firmalarının verimliliğini artırmasına ve işbirliğini kolaylaştırmasına yardımcı olur.

%100 bağlam, %100 zaman ve insanlar ile yapay zeka ajanlarının birlikte iş yapabileceği tek bir yer elde edersiniz.

ClickUp for Finance'ı kullanarak özel gösterge panelleri oluşturun

Geleneksel uygulama yönetimi yazılımlarının ötesine geçmeye hazır firmalar için ClickUp, muhasebe işlemlerinin geleceği için tasarlanmış, birleşik, esnek ve uygun maliyetli bir alternatif sunar.

Muhasebe firmaları ve profesyonellerin finansal işlemlerini kolaylaştırmak için ClickUp for Finance'ı nasıl kullanabileceklerini inceleyelim.

Finansal netlik için özel gösterge panelleri

Tüm veriler tek bir yerde görselleştirildiğinde finans ekipleri büyük fayda sağlar. ClickUp Gösterge Panelleri bu konuda mükemmel bir çözümdür. Son derece sezgisel ve tamamen özelleştirilebilir. Bütçeleri görselleştirmek, harcamaları izlemek ve kar marjlarını bir bakışta görüntülemek için bunları kullanın. Excel tablolarıyla uğraşmanıza gerek yok; muhasebe firmanızın durumunu gerçek zamanlı olarak takip edin.

ClickUp Gösterge Panelleri ile iş yüklerini, zaman çizelgelerini, gelirleri, kayıpları ve daha fazlasını görselleştirin.

⭐️ Bonus: Takımınız, uyumluluk nedenleriyle muhasebe kayıtlarını özel hesap yönetim araçlarında tutmayı tercih ediyorsa endişelenmeyin! Finans ve muhasebe ekipleri için ClickUp entegrasyonları size şu konularda yardımcı olur: Görevleri muhasebe sistemlerinizle senkronize edin : ClickUp, : ClickUp, QuickBooks ve diğer uygulamalarla sorunsuz bir şekilde entegre olur ve muhasebe platformunuz ile görev listeleriniz arasında otomatik güncellemeler sağlar.

Araçlar arasında ş akışlarını otomatikleştirin : Zapier, Integrately veya n8n'i kullanarak ClickUp'ı yüzlerce başka uygulamaya bağlayın; finansal form gönderildiğinde görev oluşturmayı tetikleyin, fatura ödemelerine göre müşteri durumlarını güncelleyin veya veri değişikliklerine göre hatırlatıcıları otomatikleştirin.

Müşteri ve belge ş Akışlarını merkezileştirin: ClickUp'ın entegrasyon ekosistemi (1.000'den fazla uygulama) ile Slack, Google Drive, Salesforce, Excel ve diğer önemli araçlara bağlantı kurabilirsiniz. Tüm müşteri etkileşimleriniz, finansal bilgileriniz ve raporlarınız sistemler arasında senkronize kalır.

Akıllı hesaplamalar için formül alanları

Çabalarınızı ikiye katlamaktan veya ayrı belgelerdeki verilerle uğraşmaktan kaçının. ClickUp'ın Formül Alanları, ClickUp'ta karmaşık hesaplamalar yapmanızı sağlar.

Örneğin, bir müşteriye fatura keserken, ClickUp Formula Fields'ı kullanarak saatleri faturalandırılabilir oranlarla çarpabilir, bütçe ile gerçek harcama arasındaki farkları belirleyebilir veya son tarihe kadar kalan gün sayısını hesaplayabilirsiniz. Bu canlı formüller, görevlerinizde otomatik olarak güncellenir ve verileri elektronik tablolardan dışa aktarma ihtiyacını ortadan kaldırır.

ClickUp Formül Alanlarını kullanarak gelişmiş hesaplamalar yapın

ClickUp Docs ile belge yönetimi

ClickUp Docs ile takımınız tüm belgeleri tek bir yerde taslak olarak hazırlayabilir, düzenleyebilir ve saklayabilir. Bu belgeler doğrudan görevlere veya projelere bağlanır. İşe alım kontrol listelerinden uyumluluk ş akışlarına kadar her dosya çalışma alanınızda bulunur. Arama yapılabilir ve sürüm kontrolü vardır, bu da büyük müşteri portföylerinde doğruluğu garanti eder.

ClickUp belgelerinizi takımınızla gerçek zamanlı olarak düzenleyin ve ardından bunları görevlere dönüştürün.

💡 Profesyonel İpucu: ClickUp Chat, iletişim özelliğini projeler ve görevlerin içine entegre ederek, teslim edilecekleri netleştirmeyi, paylaşımı gerçekleştirmeyi ve hatta müşterileri de sürece dahil etmeyi kolaylaştırır. E-postalara veya mesajlaşma uygulamalarına güvenmek yerine, tartışmaları işin kendisiyle bağlantılı tutarak, müşteri iletişimi konusunda yanlış anlaşılmaları azaltabilir ve çözüm sürecini hızlandırabilirsiniz.

ClickUp Automations ile uçtan uca ş akışı otomasyonu

"Eğer bu olursa, o zaman şu olur" kurallarıyla özel ClickUp Otomasyonları oluşturun.

Manuel görev devretmelerinden kurtulun. ClickUp Otomasyonları, "Bir iade tamamlandı olarak işaretlendiğinde, bir sonraki inceleme görevini atayın" veya "durum değiştiğinde, yöneticiyi bilgilendirin" gibi kurallar tanımlamanıza olanak tanır. Örneğin, müşteri kabul sürecini otomatikleştirebilirsiniz. Çalışma Alanınıza yeni bir müşteri eklendiğinde, ClickUp bir "Kabul kontrol listesi" oluşturur, müşteriye yardımcı olacak bir takım üyesini atar ve görevleri dağıtır.

💡 Profesyonel İpucu: Görevler içinde müşteri adlarını, gider kategorilerini veya ödeme tarihlerini izlemeniz mi gerekiyor? ClickUp'ın Özel Alanları, bunu doğrudan görev yapınıza yerleştirmenize olanak tanır.

ClickUp Brain ile yapay zeka destekli destek

Muhasebede yapay zeka, takımların stratejik analiz ve danışmanlık için zaman kazanmasını sağlayan mükemmel bir yoldur. ClickUp Brain ile yapay zeka, muhasebe ş akışlarınızla doğrudan entegre edilir. Verileri analiz edebilir, ayrıntılı raporlardan önemli içgörüler ortaya çıkarabilir, müşteri aramalarını özetleyebilir, takip görevlerini otomatik olarak oluşturabilir veya "bu çeyrekte hangi denetimler gecikmiş?" gibi soruları yanıtlayabilir.

Örneğin, görevleri manuel olarak oluşturmak yerine, ClickUp içinde bir müşteri portalı oluşturabilir ve ClickUp Brain'den üç aylık faturalandırma ve raporlama için bir görev liste oluşturmasını isteyebilirsiniz.

İsteği çalıştırdığınızda, aşağıda gösterildiği gibi bir görev listesi oluşturulacaktır.

🎥 İzleyin: Muhasebe ve finans şirketleri için ClickUp nasıl kullanılır:

ClickUp'ın en iyi özellikleri

Doğru fatura kesme ve karlılık analizi : Yerleşik : Yerleşik ClickUp Proje Zaman Takipçisini kullanarak görev veya müşteri başına faturalandırılabilir saatleri kaydedin, ardından bunları faturalandırma ve performans raporlaması için zaman çizelgelerine aktarın.

Müşteri verilerini sorunsuz bir şekilde toplayın : Müşteri kabul bilgilerini, proje taleplerini veya belge gönderilerini kaydetmek için özelleştirilebilir : Müşteri kabul bilgilerini, proje taleplerini veya belge gönderilerini kaydetmek için özelleştirilebilir ClickUp Formları oluşturun ve yanıtları görevlere dönüştürün.

İstediğiniz şekilde işleri görselleştirin : Liste, Pano, Takvim veya Gantt gibi : Liste, Pano, Takvim veya Gantt gibi 15'ten fazla ClickUp Görünümü arasında geçiş yaparak, firmanız için en uygun düzenle son teslim tarihlerini, denetimleri veya tekrarlayan ş akışlarını yönetin.

Manuel toplantı notlarını ortadan kaldırın: AI Notetaker ile toplantıları otomatik olarak kaydedebilir, transkripsiyonunu yapabilir, özetleyebilir ve ardından eylem ögelerinden görevler oluşturabilirsiniz.

ClickUp sınırlamaları

Seçilebilecek çok sayıda özellik ve seçenek olduğu için yeni kullanıcılar için biraz zorlayıcı olabilir.

ClickUp fiyatlandırması

ClickUp puanları ve yorumları

G2: 4,7/5 (10.000'den fazla yorum)

Capterra: 4,6/5 (4.000'den fazla yorum)

Gerçek kullanıcılar ClickUp hakkında ne diyor?

İşte G2 incelemesi:

ClickUp, takımımızın görevleri, projeleri ve iş akışlarını yönetme şeklini tamamen değiştirdi. Sezgisel arayüzü, özelleştirilebilir özellikleri ve hepsi bir arada platformu, onu verimlilik yazılımları dünyasında öne çıkan bir araç haline getiriyor.

💡 Profesyonel İpucu: ClickUp'ın BrainGPT özelliği , muhasebe uygulama yönetiminde çığır açan bir yeniliktir ve şirketinizin ş akışının her yönüne yapay zeka destekli verimlilik ve netlik getirir. İşte nasıl: ClickUp, Google Drive, GitHub, OneDrive, SharePoint ve bağlı tüm uygulamalarınızı ve ayrıca web'i anında arayarak müşteri dosyalarını, vergi belgelerini veya sözleşme mektuplarını bulun.

Anında notlar veya talimatlar alması gereken muhasebeciler ve personel için Talk to Text , sorular sormanıza, müşteri güncellemelerini dikte etmenize veya işlerinizi sesle komut vermenize olanak tanır — ellerinizi kullanmadan, her yerden.

ChatGPT, Claude ve Gemini gibi birbirinden bağımsız AI araçlarını bir arada kullanmak yerine, BrainGPT muhasebe akışlarınızı anlayan ve tüm premium LLM modellerini tek bir çatı altında sunan, tek bir bağlamsal, kurumsal kullanıma hazır çözüm sunar. BrainGPT ile faturaları özetleyin, görevler oluşturun ve raporlar hazırlayın.

2. Tidyflow (Küçük muhasebe takımları için en iyisi)

via TidyFlow

Tidyflow, kod gerektirmeyen ş akışı yönetimi özelliklerine ihtiyaç duyan küçük muhasebe firmaları için geliştirilmiş bir uygulama yönetimi aracıdır. On dakikadan kısa bir sürede kullanıma başlayabilir ve yineleyen muhasebe veya muhasebe görevlerini otomasyonla otomatikleştirebilirsiniz.

Görev yönetim sistemini kullanarak ş akışları oluşturabilir, son tarihler atayabilir ve yineleyen işleri izleyebilirsiniz. Tek kişilik bir firma olsanız bile, elektronik tablolara boğulmadan uyum çalışmalarını takip edebilirsiniz.

Müşteri etkileşimleri için Tidyflow, dosya toplama ve iletişimi basitleştiren güvenli bir müşteri portalı içerir. Müşterileriniz her şeyi doğrudan yükleyebilir, böylece işlem süresi kısalır. Bu, tüm dosyaların doğru görevlere ve müşteri kayıtlarına bağlandığı Tidyflow'un belge depolama alanıyla bağlantılıdır.

Tek başına çalışan muhasebeciler de Tidyflow'un zaman takibi ve kapasite planlama özelliklerinden yararlanabilir. Faturalandırılabilir saatler doğrudan görevlere kaydedilebilir ve iş yükü görünümleri, muhasebecilerin yoğun sezonlarda aşırı taahhütlerden kaçınmasına yardımcı olur.

Tidyflow'un en iyi özellikleri

Xero, QuickBooks Online ve Zapier gibi araçları entegre ederek finansal akışların senkronizasyonunu gerçekleştirin.

Önceden yapılandırılmış temel ayarlar, kullanıma başlamayı kolaylaştırır.

Amazon Web Services (AWS) ve DigitalOcean aracılığıyla şifreli depolama kullanarak belgelerinizi güvenlik altına alın.

Tidyflow sınırlamaları

Sınırlı sayıda yerel entegrasyon sunar, bu da birbirine bağlı ş akışlarına ihtiyaç duyan kuruluşlar için bir engel oluşturabilir.

Tidyflow fiyatlandırması

Tek plan: Kullanıcı başına aylık 19 $

Tidyflow puanları ve yorumları

G2: Yeterli sayıda yorum yok

Capterra: Yeterli sayıda yorum yok

Gerçek kullanıcılar Tidyflow hakkında ne diyor?

İşte Capterra'nın incelemesi:

TidyFlow, takımımız için paha biçilmez bir uygulama yönetim aracı olmuştur. Görev akışlarımızı otomasyonla otomatikleştirmemize ve kapasitemizi etkin bir şekilde yönetmemize olanak tanıyan bu araç sayesinde, takım daha fazla zamanını değer katmaya ve olumlu müşteri ilişkileri kurmaya ayırabilmektedir.

TidyFlow, takımımız için paha biçilmez bir uygulama yönetim aracı olmuştur. Görev ş akışlarımızı otomasyonla otomatikleştirmemize ve kapasitemizi etkin bir şekilde yönetmemize olanak tanıyan bu araç sayesinde, takım daha fazla zamanını değer katmaya ve olumlu müşteri ilişkileri kurmaya ayırabilmektedir.

🤝 Dostça Hatırlatıcı: Müşterilerinizle veri koruması konusunda güven ilişkisi kurmak için İki Faktörlü Kimlik Doğrulama (2FA) ve SSO uygulayın. Bu, hassas bilgilere güvenli erişimi sağlar.

⚡ Şablon Arşivi: Excel ve ClickUp'ta Muhasebe için Ücretsiz Genel Muhasebe Şablonları

3. TaxDome (Müşteri odaklı birleşik deneyimler sunmak için en iyisi)

via TaxDome

TaxDome, muhasebe ve defter tutma firmaları için tasarlanmış bir uygulama yönetimi çözümüdür ve bu firmaların işlemlerini tek bir arayüzde birleştirmelerini sağlar. Anahtar özellik olan ş Akışı otomasyonu, özelleştirilebilir aşamalar, bağımlılıklar ve otomatik tetikleyiciler içeren boru hatları sunar.

AI destekli raporlama ile faturalar, zaman girişleri, iş izleme ve daha fazlası hakkında içgörüler elde edersiniz. Akıllı arama, ilgili verileri hızlı bir şekilde bulmanızı ve bunları görselleştirme ile etkileyici raporlara dönüştürmenizi sağlar.

Bir başka uygulama yönetimi özelliği ise müşteri yönetimi için yerleşik CRM'dir. İletişim bilgileri, müşteri iletişimleri, belgeler, görevler ve işe alım ş akışlarını özelleştirilebilir müşteri profilleri içinde saklayabilirsiniz. Hatta potansiyel müşteri yakalama, otomasyonlu işe alım ve hatırlatıcıları da destekler.

Müşteri işbirliğini, belge paylaşımını ve ödemeleri kolaylaştırmak için markalı, mobil öncelikli bir yöntem arıyorsanız, TaxDome'un beyaz etiketli uygulaması var. Bu uygulama, App Store ve Google Play'de markanızın adı altında markalı mobil uygulamalar yayınlamanıza olanak tanır.

TaxDome'un en iyi özellikleri

Portal veya mobil uygulama üzerinden müşteri mesajlarının görünümü anında sağlanır ve onlarla gerçek zamanlı olarak sohbet edebilirsiniz.

Otomasyonlu belge tanıma ve düzenleme özelliğini kullanarak TaxDome AI ile düzensiz PDF'leri aranabilir kayıtlara dönüştürün.

Vergi yazılımınızdan TaxDome'daki müşteriye doğrudan dosya gönderin, indirme veya yükleme gerekmez.

TaxDome sınırlamaları

TaxDome, bazı firmaların ihtiyaç duyduğu belirli özelliklere sahip değildir. Örneğin, müşteri girişi olmadan teklif gönderme, video dosyası desteği ve daha görsel ş Akışı özelleştirme seçenekleri gibi.

TaxDome fiyatlandırması

Bir Yıllık Planlar (sadece yıllık planlar) Essentials: 800 $/yıl Pro: 1000 $/yıl İş: 1200 $/yıl

TaxDome puanları ve yorumları

G2: 4,7/5 (600'den fazla yorum)

Capterra: 4,7/5 (3.000'den fazla yorum)

Gerçek kullanıcılar TaxDome hakkında ne diyor?

İşte G2 incelemesi:

Büyüyen vergi ve muhasebe uygulamalarımızı yönetmek için bir yılı aşkın süredir TaxDome kullanıyoruz. Genel olarak, ş akışımızın vazgeçilmez bir parçası haline geldi ve müşteri iletişimini, belge yönetimini, e-imzaları, faturalandırmayı ve daha fazlasını tek bir çatı altında kolaylaştırmamıza yardımcı oluyor.

📮 ClickUp Insight: Çalışanların %15'i otomasyonun işlerinin bir kısmını tehdit edebileceğinden endişe duyarken, %45'i otomasyonun kendilerini daha yüksek değerde işlere odaklanmak için özgürleştireceğini söylüyor. Anlatım değişiyor: otomasyon rolleri değiştirmiyor, daha büyük etki yaratmak için onları yeniden şekillendiriyor. Örneğin, bir ürün lansmanında ClickUp'ın AI Ajanları görev atamalarını ve son tarih hatırlatıcılarını otomatikleştirebilir ve gerçek zamanlı durum güncellemeleri sağlayabilir, böylece takımlar güncellemeleri takip etmekten vazgeçip stratejiye odaklanabilir. İşte böylece proje yöneticileri proje liderleri haline gelir! 💫 Gerçek Sonuçlar: Lulu Press, ClickUp otomasyonlarını kullanarak çalışan başına günde 1 saat tasarruf sağlıyor ve bu da iş verimliliğinde %12'lik bir artışa yol açıyor.

📚 Daha fazla bilgi: Müşteri Portalları ile En İyi Proje Yönetimi Yazılımları

4. Canopy (Vergi çözümleri ve transkriptlerin alınması için en iyisi)

via Canopy

Canopy, bulut tabanlı bir uygulama yönetimi çözümüdür. Vergi uzmanları tarafından yaygın olarak kullanılan güçlü bir Karbon alternatifidir. Vergi çözümü modülü, yerleşik ş Akışları, mektup şablonları ve akıllı karar verme araçlarıyla karmaşık IRS sorunlarını kolaylaştırır. Tahsilat, ceza indirimi veya eş yardımı davalarını yönetmenize olanak tanır.

Firmanın durumunu izlemek için, en karlı olduğunuz alanları, para kaybettiğiniz alanları ve en verimli takım üyesinin kim olduğunu ortaya çıkarmak için Insights özelliğini kullanabilirsiniz. Fatura gerçekleştirme ve müşteri karlılığı gibi müşteri veri toplama özellikleri sayesinde, sorunlu alanları bir bakışta görebilirsiniz.

Muhasebede yapay zekayı nasıl kullanabileceğinizi mi merak ediyorsunuz? Canopy, müşteri eylemlerine göre görevleri ve hatırlatıcıları otomatik olarak oluşturma, belgeleri yeniden adlandırma ve sınıflandırma ve basit komutlarla içgörüler ortaya çıkarma özellikleriyle bunu pratik hale getirir.

Son olarak, Smart Intake müşterilerinize yapay zeka destekli bir müşteri kayıt deneyimi sunar. Smart Intake özelliği tarafından sunulan tahmine dayalı anketler, belge kontrol listeleri ve önceden doldurulmuş formlar sayesinde müşterilerinizi hızlı bir şekilde kaydedebilirsiniz.

Canopy'nin en iyi özellikleri

Canopy AI ile geçen yılın belgelerini veya proforma verilerini kullanarak müşteriler için özel kontrol listeleri ve akıllı anketler oluşturun.

Formüller ekleyin, hesaplamalar yapın, boşlukları değiştirin veya içgörü elde etmek için aramalarınıza IF-THEN-ELSE mantığı ekleyin.

IRS e-Hizmetlerini entegre ederek vergi çözümü ve yanıt otomasyonu için transkriptleri alın.

Canopy sınırlamaları

Canopy fiyatlandırması

Standart: Sınırsız kullanıcı için aylık 150 $

Pro: Sınırsız kullanıcı için aylık 175 $

Canopy derecelendirmeleri ve yorumları

G2: 4,6/5 (400'den fazla yorum)

Capterra: 4,5/5 (200'den fazla yorum)

Gerçek kullanıcılar Canopy hakkında ne diyor?

İşte G2 incelemesi:

Muhasebe firmamız için üç farklı uygulama yönetimi yazılım platformunu test ettik ve Canopy açık ara farkla öne çıktı. Sadece takımımız için değil, müşterilerimiz için de inanılmaz derecede kullanıcı dostudur. Canopy, işimizi verimli ve sorunsuz bir şekilde yürütmek için ihtiyacımız olan her şeyi gerçekten öngörmüştür.

⭐️ Bonus: ClickUp'ta, kurulum zahmetine girmeden görev özetleri yayınlamak, güncellemeler oluşturmak veya soruları yanıtlamak gibi hızlı kazançları elde etmek için Önceden Oluşturulmuş Otomatik Pilot Ajanları ile başlayabilirsiniz. Ardından, kendi tetikleyicilerinizi, yanıtlarınızı ve çok adımlı mantığınızı tanımlamaya hazır olduğunuzda Özel Otomatik Pilot Ajanlarına geçin ve AI destekli otomasyonu şirketinizin ş Akışlarına tam olarak uyarlayın. ClickUp'taki AI ajanlarının muhasebe ş akışlarınızı nasıl daha güçlü hale getirdiğini öğrenmek için bu videoyu izleyin!

5. Jetpack Ş Akışı (Tekrarlayan müşteri işlerini otomasyonla gerçekleştirmek için en iyisi)

Jetpack Ş Akışı aracılığıyla

Jetpack Ş Akışı, muhasebe uzmanlarının yineleyen görevleri ve son teslim tarihlerini otomasyonla otomatikleştirerek muhasebe, bordro, vergi hazırlığı ve müşteri danışmanlığı hizmetlerini yönetmelerine yardımcı olur. Hizmet kontrol listeleri ve şablonları kullanarak iş akışlarını standart hale getirebilir, böylece her şey sorunsuz bir şekilde yürür.

İş ilerledikçe, etiketleri kullanarak görevleri "acil", "beklemede" veya "inceleniyor" olarak işaretleyebilirsiniz. Bu etiketler özelleştirilebilir; metni değiştirebilir, renkleri seçebilir ve hatta projeleri izlemek için birden fazla etiket atayabilirsiniz.

Bu basit uygulama yönetim aracıyla takımınıza mesaj gönderebilir, önemli bilgileri onlara bildirebilir ve kritik müşteri belgeleri için izinler ekleyebilirsiniz.

Jetpack, müşteri devirlerini ve sonraki adımları otomatik olarak yönetir. Tüm verileriniz, müşteri kayıtlarının güvenliğini sağlamak için birden fazla yedekleme ile Amazon'un S3 veri merkezlerinde güvenli bir şekilde saklanır.

Jetpack Ş Akışı'nın en iyi özellikleri

"Planlama" sekmesini kullanarak müşterileri, personeli veya süreleri karşılaştırın ve iş yükünü dengelemek için görevleri kolayca yeniden atayın.

Günlük muhasebe ve defter tutma görevleri için 70'den fazla kullanıma hazır şablona erişin.

Zapier aracılığıyla tüm büyük muhasebe yazılımları dahil 2.000'den fazla uygulama ile bağlantı kurarak ş akışlarını yönetin.

Jetpack Ş Akışı sınırlamaları

Tetikleyiciler veya bağımlılıklar gibi gelişmiş otomasyonlar eksik

Jetpack Ş Akışı fiyatlandırması

Başlangıç Aylık: Kullanıcı başına aylık 45 $

Jetpack Ş Akışı puanları ve yorumları

G2: Yeterli sayıda yorum yok

Capterra: 4,8/5 (50'den fazla yorum)

Gerçek kullanıcılar Jetpack Ş Akışı hakkında ne diyor?

İşte G2 incelemesi:

Jetpack, muhasebe uygulamaları için özel olarak tasarlanmış, temiz ve anlaşılır bir ş akışı çözümüdür. Tasarımcılar muhasebe işine aşinadır ve fonksiyonları buna uygun hale getirmiştir. Özellikle V2'deki yeni kullanıcı arayüzünü çok beğeniyorum.

👀 Biliyor muydunuz? 1979 yılında piyasaya sürülen ilk elektronik hesap tablosu VisiCalc o kadar devrim niteliğindeydi ki, insanlar sadece onu çalıştırmak için Apple II bilgisayarlar satın aldı. Steve Jobs bile VisiCalc'ın "Apple II'yi başarıya taşıdığını" itiraf etmiştir. Birkaç yıl içinde muhasebe alanını yeniden şekillendirmiş, yüz binlerce büro rolünü ortadan kaldırmış, ancak daha hızlı ve çok yönlü sayısal işlemler için artan taleple birlikte muhasebeciler için 600.000'den fazla yeni iş yaratmıştır. Otomasyonun her zaman işlerimizin peşinden gelmediğinin kanıtıdır.

📚 Daha fazla bilgi: Müşteri Yönetimi için En İyi Müşteri Portalı Yazılımı

6. Financial Cents (Firma ve müşteri verilerini merkezileştirmek için en iyisi)

via Financial Cents

Financial Cents, muhasebeciler, muhasebe memurları ve CPA'lar için kullanıcı dostu bir uygulama yönetim platformudur. Müşteri görevlerinden takım işbirliğine kadar firmanızın akışını merkezileştirir.

Takım yönetimi tarafında, Financial Cents kapasite yönetimi sunarak takımın iş yükünü gerçek zamanlı olarak görebilmenizi sağlar. Kapasite sınırları belirleyebilir, görevleri yeniden dengeleyebilir ve yoğun dönemlerde tükenmişlikten kaçınabilirsiniz.

E-posta entegrasyonu, Gmail veya Outlook'u doğrudan platforma bağlamanıza olanak tanır, mesajları eyleme geçirilebilir görevlere dönüştürür ve her müşteri konuşmasını ilgili ş Akışı veya projeye bağlı tutar.

Müşteri yönetimi özellikleri söz konusu olduğunda, Financial Cents hem muhasebeciler için bir CRM yazılımı hem de bir faturalandırma merkezi olarak hizmet vermektedir:

Müşteri CRM ve veritabanını kullanarak her bir müşterinin profilini, iletişim bilgilerini, belgelerini, notlarını ve denetim geçmişini tek bir güvenli yerde saklayın.

Platform ayrıca faturalandırma ve ödemeleri de yönetir, tek seferlik veya tekrar eden faturalar gönderebilir, ödemeleri QuickBooks Online ile senkronize edebilir ve finansmanınızı düzenlemek için karlılık raporları oluşturabilirsiniz.

Financial Cents'in en iyi özellikleri

Kapsam ve şartları özetlemek için teklifin içine doğrudan taahhüt mektupları ekleyin.

Zaman takibini QuickBooks ile entegre ederek müşterilerinize fatura gönderin ve maaş bordrosunu yönetin.

SmartVault kullanarak güvenlikli ve kolay belge yönetimi için müşteri kasalarını doğrudan profillerine bağlayın.

Financial Cents sınırlamaları

Kullanıcılar, diğer Karbon alternatiflerine kıyasla kafa karıştırıcı faturalandırma süreçleri ve geciken ödeme zaman çizelgesine dikkat çekerek faturalandırma sorunlarından duydukları memnuniyetsizliği dile getiriyorlar.

Financial Cents fiyatlandırması

Takım : Kullanıcı başına aylık 69 $

Scale : Kullanıcı başına aylık 89 $

Kurumsal: Özel fiyatlandırma

Financial Cents derecelendirmeleri ve yorumları

G2: 5/5 (100'den fazla yorum)

Capterra: 4,8/5 (100'den fazla yorum)

Gerçek kullanıcılar Financial Cents hakkında ne diyor?

İşte G2 incelemesi:

Financial Cents, aradığım tüm proje durumlarına bir bakışta genel bir bakış sunuyor. Tamamen uzaktan çalışan bir takımı ve birçok müşteriyi sorunsuz bir şekilde yönetmemizi sağlıyor. Uygulaması ve kullanımı çok sezgisel.

🧠 İlginç Bilgi: 5.000 yıl önce Mezopotamya'da muhasebeciler, malları saymak için kavanoz, ekmek ve hayvan şekilli kil belirteçler kullanırlardı. Bu belirteçler kil tabletlere basılarak, yazılı kayıt tutma ve hesaba ilişkin en eski formu oluşturdular.

7. Xero (İşletmenin nakit akışını izlemek için en iyisi)

Xero aracılığıyla

Xero, muhasebeciler ve muhasebeci yardımcıları için bir dizi araç içeren popüler bir muhasebe yazılımıdır. Temel muhasebe işlemlerinin ötesinde, Xero, uyumluluk, personel denetimi ve müşteri işbirliğini basitleştirmek için tasarlanmış özelliklere sahip bir uygulama yönetimi çözümüdür.

Xero Workpapers ile muhasebe firmanız, yerleşik şablonlar ve standartlaştırılmış süreçler kullanarak finansal tabloları hazırlayıp inceleyerek uyumluluk ş akışlarını sorunsuz bir şekilde yönetebilir. Xero HQ, müşterileri, personeli ve sorguları yönetmek için merkezi bir hub görevi görür. Son teslim tarihleri, iletişimler ve yaklaşan işler hakkında görünürlük sağlar.

Günlük işlemleri kolaylaştırmak için Xero Practice Manager, işleri, görevleri, zaman çizelgelerini ve faturalandırmayı kapsayan ş akışı otomasyonu ve yönetim araçları sunar.

Müşteri faturalarını yükleyebilir veya e-posta ile iletebilirsiniz; Xero'nun yapay zekası, onay için fatura taslağı hazırlamak üzere ayrıntıları çıkarır. Xero Me'yi kullanarak anında makbuz alabilir ve uygulama gerekli verileri otomatik olarak çıkararak kaydeder.

Xero'nun en iyi özellikleri

Crete markalı fatura şablonları ve Xero içinde doğrudan ödeme alın

Vadesinde veya vadesi geçmiş ödemeler için hatırlatıcıları otomatikleştirin

Gusto bordro sistemini kullanarak, yerleşik uyumluluk özelliği ile maaş, vergi ve kesintileri hesaplayın.

Xero'nun sınırlamaları

Raporlamada sınırlı özelleştirme, yani özel raporlar için harici araçlar gerekir.

Xero fiyatlandırması

Başlangıç fiyatı: Kullanıcı başına aylık 29 $

Standart: Kullanıcı başına aylık 50 $

Premium: Kullanıcı başına aylık 75 $

Xero puanları ve yorumları

G2: 4. 3/5 (700'den fazla yorum)

Capterra: 4. 4/5 (3000'den fazla yorum)

Gerçek kullanıcılar Xero hakkında ne diyor?

İşte G2 incelemesi:

Xero, işimiz için tam anlamıyla bir devrim yarattı. Arayüzü temiz, sezgisel ve kullanıcı dostudur; muhasebe konusunda çok bilgisi olmayanlar için bile. Gerçek zamanlı gösterge paneli, nakit akışımızı net bir şekilde görmemizi sağlar ve sadece birkaç tıklama ile banka işlemleri için mutabakatlama özelliği, her hafta saatlerce zaman kazanmamızı sağlar.

🧠 Biliyor muydunuz? Modern muhasebenin babası olarak bilinen Luca Pacioli, 1494 yılında ilk kitabı "Aritmetik, geometri, oranlar ve orantılılık özeti"ni yayınladı ve bu kitapta çift girişli muhasebe kavramını tanıttı.

📚 Daha fazla bilgi: Finansal Başarı için Proje Muhasebesi Rehberiniz

8. QuickBooks (Müşteri iletişimi ve veri toplama işlemlerini otomasyonla gerçekleştirmek için en iyisi)

QuickBooks aracılığıyla

QuickBooks, işletmenizin finansal durumuna görünürlük sağlayıp muhasebeyi merkezileştirir. Gelir tabloları ve bilançolardan nakit akışının izlenmesine kadar her şeyi tek bir gösterge panelinden görebilirsiniz.

Toplu faturalandırma ve toplu gider kaydı ile, tek seferde düzinelerce fatura veya gider girişi oluşturabilir ve gönderebilirsiniz; bu, vergi dönemi veya müşteri faturalandırma döngüleri sırasında çok önemlidir. AI destekli Finance Agent (Advanced sürümünde mevcuttur) ile QuickBooks, sayıların ötesine geçer.

Gelirleri otomatik olarak tahmin eder, performans farklılıklarını işaretler ve firmaları stratejik finansal hedeflere yönlendirir. Birden fazla müşteri defterini yöneten firmalar için QuickBooks Online Accountant, gerçek zamanlı finansal bilgiler, tek bir oturum açma ile müşteri erişimi ve bütünsel müşteri danışmanlığı için profesyonel düzeyde gösterge panelleri sunar.

QuickBooks'un en iyi özellikleri

Faturalandırılabilir saatleri otomatik olarak alın ve Google Takvim'i kullanarak faturalara ekleyin.

QuickBooks Advanced ile varlıkları izleyin ve amortisman planlarını otomatik olarak hesaplayın.

Müteahhitler için 1099 formları oluşturun ve elektronik olarak gönderin ve ertesi gün doğrudan havale ile ödeme yapın.

QuickBooks sınırlamaları

QuickBooks, muhasebe deneyimi olmayan kullanıcılar için zor olabilir; kurulum ve gezinme, yeni başlayanlar için her zaman sezgisel değildir.

QuickBooks fiyatlandırması

30 günlük ücretsiz deneme

Simple Start : Kullanıcı başına aylık 38 dolar

Essentials : 3 kullanıcı için aylık 75 $

Plus : 5 kullanıcı için aylık 115 $

Gelişmiş: 25 kullanıcı için aylık 275 $

QuickBooks puanları ve yorumları

G2: 4/5 (3000'den fazla yorum)

Capterra: 4,3/5 (8000'den fazla yorum)

QuickBooks hakkında gerçek kullanıcılar ne diyor?

İşte G2 incelemesi:

QuickBooks Online, son derece kullanıcı dostu ve sezgiseldir. Temiz arayüzü, muhasebe yazılımına yeni başlayanlar için bile gezinmeyi kolaylaştırır. Küçük işletmeler veya finanslarını temel ve orta düzeyde kontrol altında tutmak isteyenler için sağlam bir seçimdir.

📚 Daha fazla bilgi: Proje ROI'sini En Üst Düzeye Çıkarmak İçin En İyi Proje Muhasebe Yazılımı

9. Firm360 (Proje akışlarını merkezileştirmek ve otomasyon sağlamak için en iyisi)

Firm360 aracılığıyla

Firm360, muhasebe uygulama yönetimi özelliklerinin yanı sıra proje yönetimi özellikleri de sunar. Görsel Proje İş Akışı Oluşturucu ile vergi beyannameleri, denetimler ve uzantılar gibi tekrarlayan projeleri planlayabilirsiniz. Her projenin federal ve eyalet son teslim tarihleri ve uzantıları dahil olmak üzere hem hedef tarihleri hem de son teslim tarihleri takip edin.

Dahası, bir görevin tamamlanması bir sonraki görevin tetikleyicisi olabilir. Proje şablonları bu akışı kontrol eder. Bir proje bir sonraki duruma geçtiğinde, yeni görevler otomatik olarak etkinleşir ve manuel güncellemeler yapmaya gerek kalmadan işler devam eder.

Tekrarlayan iş akışları için özelleştirilebilir şablonlar arasından seçim yapın, şirket genelinde tutarlılık sağlayın, süreçleri standartlaştırın ve kurulum süresini kısaltın. Peki ya vergi sezonlarında yaşanan mevsimsel iş yükü artışları? Otomatik görev oluşturma ve sezgisel gösterge panelleri sayesinde, takımınız en yoğun zamanlarda bile önceden planlama yapabilir.

Firm360'ın en iyi özellikleri

Muhasebe işleri için özel olarak tasarlanmış Görsel Proje Akışı Oluşturucu

Tekrarlayan projeler, başlangıç tarihlerine göre otomatik olarak yeniden oluşturulur.

Kapasite izleme ve personel dengesi için net iş yükü görünürlüğü

Firm360 sınırlamaları

Zaman takipçisi katıdır; zamanlayıcı çalışırken küçük bir düzenleme yapmak için durup girdiyi kaydetmeniz gerekir.

Firm360 fiyatlandırması

Temel : Kullanıcı başına aylık 49 $

Standart : Kullanıcı başına aylık 79 $

Premium: Kullanıcı başına aylık 99 $

Firm360 puanları ve yorumları

G2: 4. 4/5 (80+ yorum)

Capterra: 4,7/5 (100'den fazla yorum)

Gerçek kullanıcılar Firm360 hakkında ne diyor?

İşte G2 incelemesi:

Ben bir Alacak Hesapları Süpervizörüyüm ve müşterilerimin faturalarını ve günlük olarak incelemem gereken diğer belgeleri yönetmek için Firm360 yazılımını kullanıyorum. Tüm belgeleri yönetmek ve incelemek için en iyi yazılımdır.

⚡ Şablon Arşivi: Her Türlü Proje için Ücretsiz Proje Yönetimi Şablonları

👀 Biliyor muydunuz: Forrester Research'e göre, üç yıllık bir dönemde ClickUp'ı kullanan kuruluşlar tahmini %384 yatırım getirisi ( ROI) elde etti. Bu kuruluşlar, ClickUp tarafından etkinleştirilen veya iyileştirilen projeler sayesinde yaklaşık 3,9 milyon ABD doları ek gelir elde etti.

📚 Daha fazla bilgi: En iyi Ramp alternatifleri

10. Bonsai (Fatura işlemlerini birleştirmek için en iyisi)

Bonsai aracılığıyla

Bonsai, projeleriniz, zaman girişleriniz ve müşteri kayıtlarınızla bağlantıda kalarak faturaları göndermenize ve izlemenize yardımcı olur. Sabit ücretli veya tekrarlayan hizmetler alan müşteriler için, ödemelerin zamanında yapılmasını sağlamak üzere fatura döngülerini otomasyonla otomatikleştirebilirsiniz.

Gider izleme çok basittir. Giderleri herhangi bir para biriminde kaydedebilirsiniz, Bonsai bunları canlı döviz kurlarını kullanarak dönüştürür. Her gider, zaman girişleri, avanslar veya faturalarla bağlantılıdır, böylece ne kadar kazandığınızı ve harcadığınızı izleyebilirsiniz. Giderleri faturalandırılabilir veya faturalandırılamaz olarak işaretleyebilir ve bu maliyetleri müşterilere aktarırken özel bir kar marjı ekleyebilirsiniz.

Bonsai, farklı hizmet türleri için standart ücretleri tanımlamanıza veya belirli müşteriler ve projeler için özel ücretler oluşturmanıza yardımcı olan yerleşik bir ücret kartı sistemi içerir. Bonsai'nin yerleşik şablonlarını kullanarak birkaç dakika içinde Schedule C veya yazma raporlarını indirebilir ve yaklaşan tahmini vergi ödemeleri için hatırlatıcılar ayarlayabilirsiniz.

Bonsai'nin en iyi özellikleri

Fatura verilerini QuickBooks Online ve Xero ile iki yönlü olarak senkronizasyon yaparak muhasebe kayıtlarınızın doğruluğunu koruyun.

100'den fazla para biriminde ödemeyi destekler, böylece siz veya müşterileriniz nerede olursanız olun kolayca ödeme alabilirsiniz.

Canlı bütçe çubukları, uyarılar ve tahminler kullanarak bütçeleri gerçek zamanlı olarak izleyin, aşırı harcamaları belirleyin ve kontrol edin.

Bonsai sınırlamaları

Diğer araçlardan geçişi zorlaştıran, onboarding belgeleri eksik

Bonsai fiyatlandırması

Temel : Kullanıcı başına aylık 15 $

Essentials : Kullanıcı başına aylık 25 $

Premium : Kullanıcı başına aylık 39 $

Elite: Kullanıcı başına aylık 59 $

Bonsai puanları ve yorumları

G2: 4. 3/5 (100'den fazla yorum)

Capterra: 4,6/5 (90+ yorum)

Gerçek kullanıcılar Bonsai hakkında ne diyor?

İşte G2 incelemesi:

Bonsai'nin aylık ve yıllık bazda verimlilik/operasyon yazılımı harcamalarımı azaltmamı sağlamasını seviyorum. Bonsai'ye geçtikten sonra, muhasebe/defter tutma/faturalama, teklifler, sözleşmeler, kar ve zarar hesapları ve planlama için SaaS yazılımına ihtiyacım kalmadı, çünkü artık Bonsai tüm bunları tek bir yerden hallediyor.

📚 Daha fazla bilgi: Denemeniz gereken en iyi Hello Bonsai alternatifleri

11. Pixie (Küçük ve orta boyutlu muhasebe firmaları için en iyisi)

Pixie aracılığıyla

Karbon alternatifi Pixie, muhasebe ve defter tutma firmaları için proje koordinasyonu, müşteri ş Akışı ve otomasyonu bir araya getirir.

Ayrıca takım yönetimi ve raporlama özelliklerinden de yararlanabilirsiniz. Dahili bildirimler, görevler tamamlandığında veya e-postalar okunduğunda sizi bilgilendirir ve özelleştirilebilir iş raporları, hem firma hem de personel düzeyinde verimliliği izlemenize yardımcı olur.

Ayrıca, haftalık, aylık veya yıllık olarak planlanabilen, talimatlar ve kontrol listeleriyle birlikte tek tıklamayla kullanılabilen şablonlar da mevcuttur. Tekrarlanabilir ş Akışları oluşturmak için eğitim videoları bile ekleyebilirsiniz.

Pixie, güvenli yükleme bağlantıları içeren hoş geldiniz e-postaları, görev kontrol listeleri ve otomatik hatırlatıcılar dahil olmak üzere önceden oluşturulmuş ve özelleştirilebilir onboarding ş akışları sunar. Bu ş akışları içinde otomasyonlu e-postalar da ayarlayabilirsiniz; ister müşterilere belge yüklemelerini hatırlatmak ister bir görev tamamlandığında hızlı bir not göndermek için.

Pixie'nin en iyi özellikleri

Otomasyonu kullanarak tekrarlayan işler oluşturun, takıma otomatik olarak iş atayın veya müşterilerden ekstre talep edin.

Müşterilerinizden e-imza istediğiniz ve net denetim izleri bulunan güvenli müşteri portalları oluşturun.

Yapılacaklar listeleri oluşturun ve bunları müşterilere veya şirket içi paydaşlara atayın.

Pixie sınırlamaları

Karmaşık raporlar oluştururken veya daha derinlemesine bilgiler ararken geçici çözümler gerekebilir.

Pixie fiyatlandırması

30 günlük ücretsiz deneme

250'den az kullanıcı: Sınırsız kullanıcı için aylık 129 $

251-500 kullanıcı: Sınırsız kullanıcı için aylık 199 $

501-1000 kullanıcı : Sınırsız kullanıcı için aylık 329 $

Özel fiyatlandırma

Pixie puanları ve yorumları

G2: Yeterli sayıda yorum yok

Capterra: 4,8/5 (30'dan fazla yorum)

Gerçek kullanıcılar Pixie hakkında ne diyor?

İşte G2 incelemesi:

Dinamik bir hesap tablosu gibi, sütunlar, listeler, tarihler ve filtreler ile çok sezgisel ve basit olup, firmanıza göre özelleştirilebilir ve esnek bir yapıya sahiptir. Bu yüzden iki yılı aşkın süredir bu ürünü gerçekten çok seviyorum.

⚡ Şablon Arşivi: Müşteri yönetimini basitleştirmek için ücretsiz müşteri portalı şablonları

Muhasebe Ş Akışınızı Yükseltmeye Hazır mısınız?

Karbon tek seçeneğiniz değildir. Buraya kadar geldiyseniz, zaten bir değişiklik yapmayı düşünüyorsunuz ya da en azından daha iyi bir seçenek olup olmadığını merak ediyorsunuzdur.

ClickUp, muhasebe takımınıza, yineleyen görevlerden son teslim tarihlerine kadar yapıyı kaybetmeden, gerçekte çalıştığınız şekilde çalışma esnekliği sağlar.

Tüm ş akışlarınız, çalışanlarınız ve müşterileriniz tek bir yerde, birlikte çalışıyor. 🧩

ClickUp'a ücretsiz olarak kaydolun. Ve muhasebe takımınız için doğru seçim olup olmadığını keşfedin.