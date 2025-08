2025'te İşletme Yönetimi için En İyi 11 Flowlu Alternatifi

Flowlu, proje ve görev yönetimi, CRM, faturalandırma, bilgi tabanı ve işbirliği özelliklerini tek bir platformda birleştiren hepsi bir arada iş yönetimi aracıdır. Merkezi bir çalışma alanına ihtiyaç duyan küçük takımlar ve büyüyen işletmeler arasında özellikle popülerdir.

Ancak Flowlu birçok alanı kapsasa da, her takım için mükemmel bir seçim olmayabilir. Daha gelişmiş özelleştirme, daha iyi entegrasyonlar, daha basit bir arayüz veya sadece farklı bir fiyatlandırma yapısı ihtiyacınız varsa, Flowlu alternatiflerini keşfetmek, iş akışınıza ve hedeflerinize daha uygun bir araç bulmanıza yardımcı olabilir.

Bu blogda, geçiş yapmadan önce değerlendirmeniz gerekenleri ayrıntılı olarak inceleyerek, dikkate almaya değer en iyi Flowlu alternatiflerini keşfedeceğiz.

Profesyoneller neden Flowlu alternatifleri arıyor?

Flowlu, tek bir platformda geniş bir özellik aralığı sunsa da, her takım için her kutuyu her zaman işaretlemez. İşte profesyonellerin alternatifler aramasının bazı yaygın nedenleri:

Sınırlı kullanıcı arayüzü esnekliği: Bazı kullanıcılar, özellikle teknik olmayan takımlar için arayüzün karmaşık ve sezgisel olmadığını düşünüyor

Temel CRM ve otomasyon: Yerleşik CRM, basit iş akışları için işe yarar, ancak özel Yerleşik CRM, basit iş akışları için işe yarar, ancak özel CRM araçlarında bulunan derinlik ve otomasyon özelliklerinden yoksundur

Faturalandırma tüm bölgeler için uygun değildir: Flowlu'nun finansal araçları, küresel vergi veya uyumluluk gereksinimlerine tam olarak uyarlanmamıştır

Mobil uygulama sınırlamaları: Mobil erişime büyük ölçüde bağımlı olan takımlar genellikle sınırlı işlevsellik veya sorunsuz bir deneyim yaşayamadıklarını bildirir

Yeni kullanıcılar için zor öğrenme süreci: Hepsi bir arada kurulum, daha basit bir kurulum isteyen küçük takımlar veya tek başına çalışan kullanıcılar için zor olabilir

Daha az yerel entegrasyon: Diğer platformlarla karşılaştırıldığında, Flowlu daha sınırlı bir entegrasyon ekosistemine sahiptir ve bu, karmaşık teknoloji yığınlarına sahip takımlar için bir engel oluşturabilir

Flowlu alternatiflerinde nelere dikkat etmelisiniz?

Bir alternatif seçmeden önce, takımınızın daha iyi çalışması için gerçekten neye ihtiyacı olduğunu düşünün. Değerlendirmeniz gereken birkaç anahtar özellik:

Proje ve görev yönetimi: Daha iyi planlama ve yürütme için görev bağımlılıklarını, Daha iyi planlama ve yürütme için görev bağımlılıklarını, proje zaman çizelgelerini , Kanban panolarını ve Gantt grafiklerini destekleyen araçlar

⚡️ Şablon Arşivi: İş için 11 Ücretsiz Görev Yönetimi Şablonu

CRM işlevselliği: Müşteri ilişkilerini etkin bir şekilde yönetmek için kişi yönetimi, anlaşma izleme, satış kanalları ve otomasyon

Takım işbirliği: Herkesin aynı sayfada kalması için gerçek zamanlı yorumlar, paylaşılan belgeler, bildirimler ve sohbet

Faturalandırma ve finans araçları: Yerleşik faturalandırma, gider izleme veya QuickBooks veya Xero gibi araçlarla entegrasyonlar

Özelleştirme ve ölçeklenebilirlik: Takımınız veya işiniz büyüdükçe uyarlanabilen esnek iş akışları, roller ve gösterge panelleri

Entegrasyonlar ve API'ler: Mevcut araçlarınızla uyumluluk ve daha derin özelleştirme için API'lere erişim

Kullanım kolaylığı ve destek: Sezgisel bir arayüz, Sezgisel bir arayüz, hızlı müşteri kaydı ve duyarlı müşteri desteği ile ekibinizin hızlı bir başlangıç yapmasına yardımcı olun

Her iş türü ve boyutu bu faktörleri farklı şekilde değerlendirebilir. Küçük takımlar genellikle kullanım kolaylığı ve maliyeti önceliklendirirken, daha büyük kuruluşlar özelleştirme ve entegrasyon derinliğine daha fazla odaklanabilir.

11 En İyi Flowlu Alternatifine Bir Bakış

Araç Adı En İyi Özellikler En Uygun Fiyatlandırma* Neden iyi bir Flowlu alternatifi? ClickUp AI asistanı (Brain MAX), proje yönetimi, belgeler, hedefler, beyaz tahtalar, 1.000'den fazla entegrasyon Esnek, hepsi bir arada bir çalışma alanı arayan her boyuttaki takımlar Sonsuza kadar ücretsiz; Kurumsal müşteriler için özelleştirme seçenekleri mevcuttur Görevleri, belgeleri, CRM'yi ve AI'yı birleştirir — Flowlu'nun sunduğu her şey, ancak daha fazla ölçeklenebilirlikle Nifty Proje zaman çizelgeleri, belgeler ve tartışmalar, zaman takibi Uzaktan ve müşteri ile yüz yüze çalışan takımlar 2 kullanıcı için ücretsiz; Ücretli planlar aylık 39 $'dan başlar (10 kullanıcı) Proje görünürlüğü ve dönüm noktaları ile müşteri işbirliği için harika Monday. com Özel iş akışları, CRM şablonları, gösterge panelleri Çapraz fonksiyonlu KOBİ'ler ve ajanslar Ücretsiz plan; Ücretli planlar 9 $/kullanıcı/ay'dan başlayan fiyatlarla Yerel CRM + proje iş akışları, Flowlu'dan daha modern bir kullanıcı arayüzü Zoho CRM İletişim yönetimi, otomasyon, analitik, çok kanallı destek Satış ekipleri, KOBİ'ler ve Zoho kullanıcıları Ücretsiz plan; Ücretli planlar 14 $/kullanıcı/ay'dan başlayan fiyatlarla Flowlu'ya benzer entegrasyonlar ve finansal araçlara sahip güçlü CRM Agiled Teklifler ve faturalandırma, CRM ve müşteri portalı, zaman takibi Serbest çalışanlar ve tek başına çalışan girişimciler Aylık 30 $'dan başlayan ücretli planlar Tek başına çalışan kullanıcılar için güçlü CRM + faturalandırma kombinasyonu — Flowlu'nun finans araçlarına benzer Bitrix24 CRM + görev yönetimi, iletişim araçları, iletişim merkezi Dahili ve müşteri işbirliğine ihtiyaç duyan takımlar Ücretsiz plan; Ücretli planlar aylık 49 $'dan başlar (5 kullanıcı) Daha güçlü CRM ve satış odaklı hepsi bir arada çalışma alanı Freshsales Yerleşik CRM, AI potansiyel müşteri puanlama, anlaşma izleme Satış ekipleri ve hizmet sağlayıcılar Ücretsiz plan; Ücretli planlar 9 $/kullanıcı/ay'dan başlayan fiyatlarla CRM ağırlıklı takımlar, daha derin satış yetenekleriyle Flowlu tarzı özelliklere sahip olur Asana Görev otomasyonu, zaman çizelgesi görünümü, raporlama Yapılandırılmış süreçlerle büyüyen takımlar Ücretsiz plan; Ücretli planlar 10,99 $/kullanıcı/ay Görev iş akışları için tasarlanmış, Flowlu tarzı CRM ihtiyaçlarını karşılayan entegrasyonlara sahiptir Wrike Ş Akışı otomasyonu, prova araçları, gelişmiş raporlama Orta ve büyük ölçekli kurumsal Derinlemesine sorun izleme, daha az CRM, ancak sağlam proje akışı gerektiren geliştirme takımları için idealdir Karmaşık iş akışları, izleme ve müşteri görünürlüğüne ihtiyaç duyan takımlar için idealdir Trello Kanban panoları, Power-Ups, basit kullanıcı arayüzü Görsel takımlar ve girişimler Ücretsiz plan; Ücretli planlar 5 $/kullanıcı/ay'dan başlayan fiyatlarla Power-Ups aracılığıyla CRM eklentileriyle kullanımı kolay görev yönetimi Jira Çevik panolar, sprint planlaması, sorun izleme Yazılım ve ürün geliştirme takımları Ücretsiz plan; Ücretli planlar 7,75 $/kullanıcı/ay Derinlemesine sorun izleme, daha az CRM ama sağlam proje akışı gerektiren geliştirme takımları için idealdir

Büyüyen Takımlar İçin En İyi Flowlu Alternatifleri

Farklı iş türleri ve takım yapıları farklı özelliklere ihtiyaç duyar. İşte belirli önceliklere uygun özel alternatifler:

ClickUp'ta yazılımları nasıl inceliyoruz Editör ekibimiz şeffaf, araştırma destekli ve satıcıdan bağımsız bir süreç izler, böylece önerilerimizin gerçek ürün değerine dayandığından emin olabilirsiniz. ClickUp'ta yazılımları nasıl incelediğimize dair ayrıntılı bir özet.

1. ClickUp (Görevler, CRM, belgeler ve işbirliği için en iyi özelleştirilebilir hepsi bir arada platform)

ClickUp ile başlayın ClickUp Çalışma Alanından proje güncellemelerini izleyin, riskleri yönetin ve takımla birlikte çalışın

ClickUp, her boyuttaki takımın düzenli kalmasına ve işleri daha hızlı tamamlamasına yardımcı olan güçlü bir hepsi bir arada iş yönetimi aracıdır.

Bu araç, tüm iş ihtiyaçlarınızı bağlamsal, yapay zeka destekli bir çalışma alanında bir araya getirir.

Flowlu'nun daha segmentlere ayrılmış yaklaşımına kıyasla, ClickUp size gerçekten bağlantılı bir çalışma alanı sunar. İster küçük bir takım ister yüzlerce çalışanı olan bir şirket olun, kullanımı kolay ve ihtiyaçlarınıza uyacak kadar esnektir.

ClickUp Gantt grafikleriyle projeler planlayabilir, ClickUp Gösterge Panelleri ile ilerlemeyi izleyebilir ve listeler, panolar veya takvimler gibi görünümler arasında geçiş yapabilirsiniz.

Sprint planlamasından bilgi paylaşımına kadar her şeyi tek bir çatı altında barındıran ClickUp, takımların birden fazla araç arasında geçiş yapmadan daha hızlı planlama, işbirliği ve teslimat yapmalarını sağlar.

ClickUp'ın en iyi özellikleri:

İş Akışı esnekliği: Doğal dil aramasıyla bilgileri anında bulun. Sınırsız özel alan ve takıma özel durumlarla Doğal dil aramasıyla bilgileri anında bulun. Sınırsız özel alan ve takıma özel durumlarla 15'ten fazla özelleştirilebilir görünüme erişin

AI verimlilik asistanı: AI içerik oluşturma, belge özetleri, : AI içerik oluşturma, belge özetleri, görev otomasyonu ve çalışma alanı SSS için ClickUp Brain'i kullanın. Sohbetleri görevlere dönüştürün ve işiniz sırasında akıllı öneriler alın

📌 Bonus: Daha iyi işbirliği, daha akıllı otomasyon veya daha birleşik bir çalışma alanı arayışında Flowlu'dan geçiş yapıyorsanız, ClickUp Brain MAX hayatınızı değiştirebilir. ClickUp'ın tüm çalışma alanınıza derinlemesine entegre olan masaüstü AI uygulaması. Görevlerinizi, belgelerinizi, toplantılarınızı ve araçlarınızı anlar, böylece bağlı Çalışma Alanınızda ve web'de arama yapabilir veya sesinizi kullanarak sorular sorabilir, eylemleri otomatikleştirebilir ve işlerinizi daha hızlı halledebilirsiniz. Sprint planlaması yapıyor, belgeleri özetliyor veya sohbetleri görevlere dönüştürüyor olsanız da, Brain Max iş akışınıza akıllı bir katman ekleyerek bağlam değiştirmeyi önler ve odaklanmanıza yardımcı olur. ClickUp ile işlerinizi sorunsuz bir şekilde tamamlayın

Kapsamlı CRM: ClickUp'ın CRM çözümünde özelleştirilebilir iş akışları ve merkezi iletişim ile müşteri yaşam döngülerini yönetin. Anlaşmaları takip edin, takipleri otomatikleştirin ve satış verilerini görselleştirin

💡 Profesyonel İpucu: Sıfırdan bir sistem kurmadan müşteri izleme ve satış boru hattı yönetimini basitleştirmek için kullanıma hazır ClickUp CRM Şablonu ile başlayın. Potansiyel müşterileri, anlaşmaları, kişileri ve takipleri tek bir yerde düzenlemenize yardımcı olmak için tasarlanmıştır. Önceden oluşturulmuş görünümler, durumlar ve otomasyon seçenekleriyle, hemen işe koyulabilir ve araçları kurmak yerine anlaşmaları kapatmaya daha fazla odaklanabilirsiniz. Ücretsiz Şablon Alın ClickUp CRM Şablonu ile değerli müşteri bilgilerinizi takip edin

İşbirliği merkezi: Yerleşik sohbet, konu başlıklı yorumlar ve gerçek zamanlı düzenleme ile takımınızı birbirine bağlayın. Projeler arasında bağlamı korurken özel alanlar oluşturun

Otomasyon yetenekleri: AI Proje Yöneticisi'nden tek tıklamayla güncellemeler alın. Görev oluşturmadan bildirimlere kadar her şey için 50'den fazla önceden oluşturulmuş otomasyon reçetesi ile zaman kazanın

Zaman yönetimi: Zaman bloklama , görev tahminleri ve akıllı planlama ile gününüzü hassas bir şekilde planlayın. Hatırlatıcılar, takvimler ve yerleşik zaman takibi ile odaklanın

CRM ve Fatura Oluşturma Araçlarıyla Entegrasyon: HubSpot, Salesforce, QuickBooks ve Xero gibi popüler araçlarla bağlantı kurarak müşteri yönetimini kolaylaştırın, faturalandırmayı otomatikleştirin ve iş akışlarını merkezileştirin

ClickUp sınırlamaları:

Zengin özelliklere sahip arayüz, yeni kullanıcılar için öğrenme eğrisi gerektirebilir

Mobil uygulama, masaüstü sürümüne göre daha az özelliğe sahiptir

ClickUp fiyatlandırması:

ClickUp derecelendirmeleri:

G2: 4,7/5 (5.000'den fazla yorum)

Capterra: 4,7/5 (3.000+ yorum)

Gerçek kullanıcılar ClickUp hakkında ne diyor?

G2 incelemesi şöyle diyor:

ClickUp, proje yönetimimizi dönüştürdü. Teknoloji yığınımızı yarı yarıya azalttık ve departmanlar arası görünürlüğü artırırken yıllık binlerce dolar tasarruf ettik. Özelleştirme seçenekleri, her takımın organizasyonel uyumu korurken kendi işini kendi tarzında yapmasına olanak tanıyor.

ClickUp, proje yönetimimizi dönüştürdü. Teknoloji yığınımızı yarı yarıya azalttık ve departmanlar arası görünürlüğü artırırken yıllık binlerce dolar tasarruf ettik. Özelleştirme seçenekleri, her takımın organizasyonel uyumu korurken kendi işini kendi tarzında yapmasını sağlıyor.

2. Nifty (Dönüm noktaları içeren müşteri odaklı proje yönetimi için en iyisi)

nifty aracılığıyla

Nifty, karmaşıklık olmadan yapı isteyen takımlar için tasarlanmıştır. Flowlu'nun hepsi bir arada ancak bazen kafa karıştırıcı arayüzünün aksine, Nifty işleri odaklanmış tutar ve proje yol haritalarını, görevleri ve takım iletişimini ilk günden itibaren gezinmesi kolay bir çalışma alanında birleştirir.

Nifty'yi öne çıkaran, proje planlamaya dönüm noktası odaklı yaklaşımıdır. Üst düzey hedefler oluşturabilir, bunları görevlere bölebilir ve etkileşimli Gantt grafikleri kullanarak her şeyi bir zaman çizelgesinde görselleştirebilirsiniz.

Özellikle ajanslar veya müşteri ile çalışan takımlar için kullanışlıdır. Müşteri portalı özelliği, izinleri yönetmeye veya tüm çalışma alanında gezinmeye gerek kalmadan dış paydaşlara ilerleme hakkında net bir görünüm sunar.

Takımınız görsel planlama, basit işbirliği ve gelişmiş iş akışlarını destekleyen temiz bir kullanıcı arayüzüne değer veriyorsa, Nifty kullanım kolaylığı ve güç arasında mükemmel bir denge sunar.

En iyi özellikler:

Görsel yol haritaları: Zaman çizelgelerini ve bağımlılıkları görselleştiren etkileşimli Gantt grafikleriyle proje planlamayı dönüştürün

Yerleşik sohbet: Projelere doğrudan bağlı bağlamsal tartışmalarla platformlar arasında geçiş yapma ihtiyacını ortadan kaldırın

Belge işbirliği: Gerçek zamanlı düzenleme ve sürüm kontrolü ile kapsamlı bir Gerçek zamanlı düzenleme ve sürüm kontrolü ile kapsamlı bir bilgi tabanı oluşturun

Zaman takibi: Görevlere ve projelere doğrudan eklenebilen entegre zamanlayıcılarla faturalandırılabilir saatleri kaydedin

Otomatikleştirilmiş iş akışları: Görevlerin durumu değiştiğinde eylemleri tetikleyen kural tabanlı otomasyonlarla süreçleri kolaylaştırın

Müşteri yönetimi: Proje ilerlemesi ve teslim edilecekleri gösteren özel portallar ile Proje ilerlemesi ve teslim edilecekleri gösteren özel portallar ile müşteri iletişimini merkezileştirin

Kaynak tahsisi: Projeler ve zaman dilimleri genelinde kullanılabilirliği görselleştiren iş yükü görünümleriyle takım kapasitesini optimize edin

⚡️ Şablon Arşivi: Ücretsiz Takım ve Proje Kapasite Planlama Şablonları

Kullanışlı sınırlamalar:

Flowlu'ya kıyasla sınırlı CRM işlevselliği

Faturalandırma ve bütçeleme için daha az finansal yönetim aracı

Uygun fiyatlandırma:

Ücretsiz: Küçük projeler için temel özellikler

Başlangıç: 39 $/ay

Pro: 79 $/ay

İş: 124 $/ay

Nifty puanları:

G2: 4,7/5 (400+ yorum)

Capterra: 4,6/5 (400+ yorum)

Gerçek kullanıcılar Nifty hakkında ne diyor?

G2 incelemesi şöyle diyor:

Nifty, sezgisel yol haritalarıyla proje planlamamızı dönüştürdü. Görsel zaman çizelgesi görünümü, paydaşlarımıza ayrıntılı açıklamalara gerek kalmadan proje durumunu anında net bir şekilde gösterir.

Nifty, sezgisel yol haritalarıyla proje planlamamızı dönüştürdü. Görsel zaman çizelgesi görünümü, paydaşlarımıza ayrıntılı açıklamalara gerek kalmadan proje durumunu anında net bir şekilde gösterir.

3. Monday. com (Görsel işler ve proje izleme iş akışları için en iyisi)

Monday.com, takımların çalışma tarzlarına uygun iş akışları oluşturmalarına yardımcı olmak için tasarlanmış, son derece görsel bir iş yönetimi platformudur.

Flowlu, CRM ve faturalandırma gibi yerleşik araçlarla sabit bir yapı sunarken, Monday daha esnek bir yaklaşım benimseyerek proje panolarından gösterge panellerine kadar her şeyi özelleştirmenize olanak tanır.

Monday'i benzersiz kılan, sürükle ve bırak yapı bloklarını güçlü kodsuz otomasyonlar ve dinamik görünümler (zaman çizelgesi, Kanban, takvim ve iş yükü gibi) ile birleştirmesidir.

Projeler, kampanyalar ve içerik takvimleri gibi farklı iş türlerini kendi akışlarına göre yönetmek isteyen pazarlama, ürün ve operasyon takımları arasında özellikle popülerdir.

Monday'in en iyi özellikleri:

Görsel gösterge panelleri: İlerleme ölçütlerini, İlerleme ölçütlerini, kaynak tahsisini ve zaman çizelgesi durumunu tek bir kapsamlı görünümde gösteren gerçek zamanlı gösterge panelleri yle proje görünürlüğünü dönüştürün

Şablon kitaplığı: Pazarlama kampanyalarından ürün lansmanlarına kadar her iş fonksiyonu için 200'den fazla hazır şablonla proje kurulumunu hızlandırın

Otomasyonlar: Durumlar değiştiğinde, son tarihler yaklaştığında veya atamalar güncellendiğinde eylemleri tetikleyen özelleştirilebilir kural tabanlı iş akışlarıyla tekrarlayan görevleri ortadan kaldırın

Ş Akışı özelleştirme: Takımınızın benzersiz süreçlerine ve metodolojilerine uyum sağlayan esnek pano yapılarıyla çalışma alanınızı özelleştirin

Takım işbirliği: Görevler ve projeler içinde doğrudan bağlamsal yorumlar, @bahsetmeler ve dosya paylaşımı ile Görevler ve projeler içinde doğrudan bağlamsal yorumlar, @bahsetmeler ve dosya paylaşımı ile iletişimi merkezileştirin

Raporlama araçları: Verimlilik eğilimlerini, darboğazları ve takım performansını görselleştiren özelleştirilebilir raporlarla eyleme geçirilebilir içgörüler elde edin

Mobil erişilebilirlik: Masaüstü deneyiminin tüm işlevlerini koruyan, tam özellikli bir mobil uygulama ile işlerinizi hareket halindeyken yönetin

Monday sınırlamaları:

Flowlu'dan daha az sağlam finansal yönetim

Birden fazla karmaşık proje ile görsel olarak karmaşık hale gelebilir

Monday. com fiyatlandırması

Ücretsiz

Temel: Koltuk başına aylık 12 $

Standart: Koltuk başına aylık 14 $

Pro: Koltuk başına aylık 24 $

Enterprise: Özel fiyatlandırma

Monday. com derecelendirmeleri

G2: 4,7/5,0 (10.600+ yorum)

Capterra: 4,6/5,0 (5.400+ yorum)

Kullanıcılar Monday.com hakkında ne diyor?

Bir Capterra kullanıcısı paylaşıyor:

İş yükü dengeleme, zaman takibi, KPI ve dönüm noktalarının izlenmesinden tüm işe alım/işten ayrılma sürecinin otomasyonuna kadar sıkıcı görevleri otomatikleştirmemizi sağladı. Monday.com hakkında sevmediğim bir şey, bazı özelliklerin farklı planlara bölünmüş olması.

İş yükü dengeleme, zaman takibi, KPI ve dönüm noktalarının izlenmesinden tüm işe alım/işten ayrılma sürecinin otomasyonuna kadar sıkıcı görevleri otomatikleştirmemizi sağladı. Monday.com hakkında sevmediğim bir şey, bazı özelliklerin farklı planlara bölünmüş olması.

📚 Ayrıca okuyun: Pazartesi sendromu mu yaşıyorsunuz? Sizin için mükemmel Monday alternatifleri var 🙌

4. Zoho CRM (Otomasyon, analitik ve çok kanallı iletişim özelliklerine sahip hepsi bir arada CRM)

zoho aracılığıyla

Flowlu'yu kullanmanızın ana nedeni CRM ise, Zoho CRM açık bir yükseltmedir. Satış takımlarının daha iyi potansiyel müşteri izleme, daha derin otomasyon ve daha akıllı içgörülerle anlaşmaları daha hızlı kapatmasına yardımcı olmak için özel olarak tasarlanmıştır.

Zoho CRM, hepsi bir arada bir çalışma alanı olmaya çalışmaz. Bunun yerine, tek bir şeyi gerçekten iyi yapmaya odaklanır: huninin her aşamasında müşteri ilişkilerini yönetmek. Potansiyel müşterileri atamaktan ve takipleri ayarlamaktan e-postaları otomatikleştirmeye ve raporlar oluşturmaya kadar her şey, manuel işi azaltmak ve görünürlüğü artırmak için tasarlanmıştır.

Zoho CRM'yi öne çıkaran bir diğer özellik ise esnekliğidir. Temel özelliklerle başlayabilir veya iş akışları, puanlama kuralları ve daha geniş Zoho paketi (Zoho Books, Desk veya Campaigns gibi) ile entegrasyonlar kullanarak tamamen özel bir kurulum oluşturabilirsiniz.

Zoho CRM'nin en iyi özellikleri:

Potansiyel müşteri puanlama: AI destekli puanlama ile potansiyel müşterileri etkileşim ve davranışlarına göre sıralayarak satışlara öncelik verin

E-posta kampanyaları: Hedefli dizileri doğrudan CRM'nizden tasarlayın ve dağıtın

Satış tahmini: Geçmiş verilerin , satış sürecinin ve anlaşma hızının AI analizi ile doğru tahminler oluşturun

İletişim yönetimi: Tüm etkileşimleri izleyen kapsamlı profillerle müşteri bilgilerini merkezileştirin

Satış fırsatları: Benzersiz satış sürecinizi yansıtan özelleştirilebilir aşamalarla satış fırsatlarını görselleştirin

Ş Akışı otomasyonu: Belirli koşullar karşılandığında eylemleri gerçekleştiren kural tabanlı tetikleyicilerle tekrarlayan görevleri ortadan kaldırın

Mobil erişim: Tam özellikli bir mobil uygulama ile hareket halindeyken müşteri ilişkilerini yönetin

Zoho CRM sınırlamaları:

Flowlu'ya kıyasla sınırlı proje yönetimi yetenekleri

Daha az sağlam belge işbirliği özellikleri

Zoho CRM fiyatlandırması:

Standart: 14 $/kullanıcı/ay

Profesyonel: 23 $/kullanıcı/ay

Enterprise: 40 $/kullanıcı/ay

Ultimate: 52 $/kullanıcı/ay

Zoho CRM puanları:

G2: 4,1/5 (2.500+ yorum)

Capterra: 4,3/5 (6.000+ yorum)

Gerçek kullanıcılar Zoho CRM hakkında ne diyor?

Capterra'nın bir incelemesi şöyle diyor:

Zoho CRM, bir CRM sistemi olarak iyidir, ancak olanakları en üst düzeye çıkarmak istiyorsanız, otomatikleştirilmiş süreçlerde istediğinize ulaşmak için geliştiricilere ihtiyacınız vardır.

Zoho CRM, bir CRM sistemi olarak iyidir, ancak olanakları en üst düzeye çıkarmak istiyorsanız, otomatikleştirilmiş süreçlerde istediğinize ulaşmak için geliştiricilere ihtiyacınız vardır.

5. Agiled (Faturalandırma, teklifler ve müşteri portalı olan tek kişilik girişimciler için en iyisi)

agiled aracılığıyla

Agiled, CRM ve projelerden faturalandırma ve sözleşmelere kadar her şeyi tek bir çatı altında tutmak isteyen hizmet tabanlı işletmeler için tasarlanmış bir iş yönetimi platformudur.

Flowlu'yu geniş özellik seti için kullanıyorsanız, ancak biraz daha sezgisel ve müşteri odaklı bir şey istiyorsanız, Agiled'i dikkate almaya değer.

Agiled'in gerçekten öne çıktığı nokta, iç operasyonlarınızı müşteriye yönelik araçlarla nasıl bağladığıdır. Yerleşik CRM ile potansiyel müşterileri ve müşterileri yönetebilir, markalı teklifler ve sözleşmeler gönderebilir, faturalandırılabilir saatleri izleyebilir ve entegre faturalandırma yoluyla ödeme alabilirsiniz.

⚡️ Şablon Arşivi: Faturalandırmayı Basitleştirmek için Ücretsiz Ticari Fatura Şablonları

Birden fazla müşteriyle uğraşan ve hem proje işlerini hem de iş yönetimini yürütebilecek bir sisteme ihtiyaç duyan serbest çalışanlar, ajanslar ve danışmanlar için özellikle kullanışlıdır. Müşteri portalı özelliği, müşterilere zaman çizelgelerine, faturalara ve dosyalara tek bir yerden erişim imkanı sunan bir artıdır.

Agiled'in en iyi özellikleri:

Müşteri portalları: Müşterilerin ilerlemeyi görüntüleyebileceği, teslim edilecekleri onaylayabileceği ve belgelere erişebileceği markalı alanlar oluşturun

İK araçları: Çalışan profilleri, Çalışan profilleri, devamlılık izleme ve performans ölçütleriyle iş gücünü yönetin

Finansal özellikler: Faturalandırma, gider izleme ve ödeme işlemlerini tek bir sistemde entegre edin

Özelleştirilebilir gösterge panelleri: Anahtar metrikleri ve proje durumunu bir bakışta gösteren görsel analiz ekranları oluşturun

Belge işbirliği: Sürüm kontrolü ve izin tabanlı erişim ile dosyaları paylaşın, düzenleyin ve yönetin

Zaman takibi: Faturalandırma ile doğrudan entegre olan otomatik zamanlayıcılarla faturalandırılabilir saatleri izleyin

Otomatikleştirilmiş iş akışları: Belirli koşullar karşılandığında eylemleri tetikleyen kural tabanlı süreçler oluşturun

Agiled sınırlamaları:

Proje yönetimi görünümlerinde sınırlı özelleştirme

Daha az üçüncü taraf entegrasyon

Esnek fiyatlandırma:

Ücretsiz: Küçük takımlar için temel özellikler

Pro: Aylık 25 $

Premium: 49 $/ay

İş: 83 $/ay

Agiled puanları:

G2: 4,7/5 (380+ yorum)

Capterra: 4,7/5 (330+ yorum)

Gerçek kullanıcılar Agiled hakkında ne diyor?

Capterra'nın bir incelemesi şöyle diyor:

Agiled, hem müşterileri hem de takım üyelerini yönetme şeklimizi değiştirdi. Markalı müşteri portalları profesyonel imajımızı yükseltti, İK araçları ise iç operasyonlarımızı önemli ölçüde kolaylaştırdı.

Agiled, hem müşterileri hem de takım üyelerini yönetme şeklimizi değiştirdi. Markalı müşteri portalları profesyonel imajımızı yükseltti, İK araçları ise iç operasyonlarımızı önemli ölçüde kolaylaştırdı.

6. Bitrix24 (Takım işbirliği ve müşteri iletişimi için en iyi çalışma alanı)

bitrix aracılığıyla

Bitrix24, görev yönetimi ve CRM'den iç iletişim, İK ve hatta web sitesi oluşturmaya kadar her şeyi kapsayan kapsamlı bir iş yönetimi platformudur.

Flowlu'nun hepsi bir arada yaklaşımı size çekici geliyorsa, ancak daha derin bir işbirliği ve şirket çapında özellikler arıyorsanız, Bitrix24 daha geniş bir araç seti ile adım atıyor.

Bitrix24'ün öne çıkan güçlü yönlerinden biri, takım sohbeti, video görüşmeleri, şirket haber akışları ve sosyal intranet tarzı bir arayüz içeren yerleşik iletişim paketidir. Bu, onu sadece bir proje aracından çok sanal bir ofis gibi hissettirir.

Aynı platformda tam özellikli bir CRM, otomasyon araçları ve belge yönetimine de erişebilirsiniz.

Bu, departmanlar arasında yapı, işbirliği ve iç şeffaflığa ihtiyaç duyan orta ve büyük ölçekli takımlar için özellikle yararlıdır.

Bitrix24'ün en iyi özellikleri:

Takım sohbeti: Metin, ses ve Metin, ses ve video konferansı özelliklerini tek bir çalışma alanında birleştiren entegre mesajlaşma ile iletişimi kolaylaştırın

CRM: Kapsamlı anlaşma izleme, iletişim yönetimi ve akıllı otomatik takip ile tüm satış sürecini görselleştirin

Belge yönetimi: Sürüm kontrolü, izin tabanlı erişim ve gerçek zamanlı işbirliği araçları içeren güvenli depolama ile bilgileri merkezileştirin

İş Akışı Otomasyonu: Belirli koşullar karşılandığında eylemleri gerçekleştiren özelleştirilebilir tetikleyicilerle tekrarlayan görevleri ortadan kaldırın

Mobil erişilebilirlik: Masaüstü işlevselliğini koruyan, tam özellikli bir mobil uygulama ile hareket halindeyken projeleri yönetin

Zaman takibi: Projelere ve raporlamaya doğrudan bağlanan entegre zamanlayıcılarla faturalandırılabilir saatleri izleyin

Özel alanlar: Takımınız için önemli olan bilgileri tam olarak yakalayan sınırsız veri noktasıyla çalışma alanınızı özelleştirin

Bitrix24 sınırlamaları:

Özelliklerin çokluğu, öğrenme eğrisini daha dik hale getirebilir

Tüm özellikler etkinleştirildiğinde arayüz karmaşık görünebilir

Bitrix24 fiyatlandırması:

Ücretsiz: 12 kullanıcıya kadar temel özellikler

Temel: 49 $/ay (5 kullanıcı)

Standart: Aylık 99 $ (50 kullanıcı)

Profesyonel: 199 $/ay (100 kullanıcı)

Bitrix24 puanları:

G2: 4,2/5 (700+ yorum)

Capterra: 4,3/5 (600+ yorum)

Gerçek kullanıcılar Bitrix24 hakkında ne diyor?

G2 incelemesi şöyle diyor:

Bitrix24, iletişim akışımızı dönüştürdü. Sohbet, video görüşmeleri ve belge paylaşımının tek bir yerde olması, iş günümüzü parçalayan sürekli uygulama değiştirme ihtiyacını ortadan kaldırdı.

Bitrix24, iletişim akışımızı dönüştürdü. Sohbet, video görüşmeleri ve belge paylaşımının tek bir yerde olması, iş günümüzü parçalayan sürekli uygulama değiştirme ihtiyacını ortadan kaldırdı.

7. Freshsales (Potansiyel müşteri puanlama ve AI içgörülerine sahip en iyi satış odaklı CRM platformu)

freshworks aracılığıyla

Freshsales, daha hızlı hareket etmek, düzenli kalmak ve daha az manuel iş ile daha fazla anlaşma kapatmak isteyen satış ekipleri için oluşturulmuş bir CRM'dir. Flowlu'yu esas olarak CRM özellikleri için kullanıyorsanız, ancak daha odaklı, modern ve otomasyona hazır bir şeye ihtiyacınız varsa, Freshsales harika bir alternatiftir.

Freshsales'ı ayıran özellikler, yerleşik AI destekli potansiyel müşteri puanlama, akıllı iş akışları ve yerleşik telefon ve e-posta araçlarıdır. Potansiyel müşterileri izleyebilir, satış sürecini görsel olarak yönetebilir, kişiselleştirilmiş e-postalar gönderebilir ve hatta potansiyel müşterilerin en çok ilgi göstereceği zamanlar hakkında içgörüler elde edebilirsiniz.

Daha iyi görünürlük, daha temiz otomasyon ve ağır bir kurulum gerektirmeden çalışan bir sisteme ihtiyaç duyan büyüyen satış takımları için özellikle yararlıdır. Ayrıca, Freshworks paketinin geri kalanıyla iyi bir şekilde bağlantılıdır, böylece ihtiyaçlarınız büyüdükçe kolayca ölçeklenebilir.

Flowlu'nun CRM'i çok basit veya çok fazla kullanım senaryosuna yayılmış gibi geliyorsa, Freshsales, ekibinizin keskinliğini korumasını ve daha hızlı sonuç almasını sağlayan, daha odaklı, satış odaklı bir deneyim sunar.

Freshsales'ın en iyi özellikleri:

AI asistanı: Freddy AI ile etkileşimleri analiz edin, satın alma sinyallerini belirleyin ve sonraki adımları önererek satış kararlarını dönüştürün

İletişim puanlama: Potansiyel müşterileri etkileşim ve davranışlarına göre sıralayan AI destekli puanlama ile satışlara öncelik verin

Pipeline görselleştirme: Anlaşma aşamalarını, değerleri ve olasılıkları gösteren özelleştirilebilir görünümlerle Anlaşma aşamalarını, değerleri ve olasılıkları gösteren özelleştirilebilir görünümlerle satış pipeline'ınızı net bir şekilde görün

E-posta otomasyonu: Müşteri eylemlerine ve etkileşimlerine göre tetiklenen hedefli e-posta dizileri tasarlayın ve dağıtın

Konuşma zekası: Anahtar konuları ve duyguları belirleyen AI transkripsiyonu ile satış görüşmelerini kaydedin ve analiz edin

Mobil CRM: Tam özellikli bir mobil uygulama ile hareket halindeyken bile eksiksiz satış veritabanınıza erişin

Bölge yönetimi: Kapsamı ve hesap dağıtımını optimize eden coğrafi atamalarla satış bölgelerini düzenleyin

Freshsales sınırlamaları

AI özellikleri güçlüdür, ancak doğrulukları mevcut verilerin kalitesine ve miktarına bağlıdır

Özel raporlama ve karmaşık entegrasyonlar gibi bazı gelişmiş özellikler, daha uzun bir öğrenme süreci gerektirebilir

Freshsales fiyatlandırması

Büyüme : Kullanıcı başına aylık 9 $

Pro : Kullanıcı başına aylık 39 $

Enterprise: Kullanıcı başına aylık 59 $

Freshsales puanları:

G2: 4,5/5 (1.000'den fazla yorum)

Capterra: 4,6=5/5 (600+ yorum)

Gerçek kullanıcılar Freshsales hakkında ne diyor?

G2'de bir yorum şöyle diyor:

Platformun boru hattı ve iletişim yönetimi, müşteri ilişkilerimizi yönetme şeklimizi iyileştirdi. En çok, Freshsales'in bana ihtiyacım olan araçları sunarken beni fazla yüklemeden sevdim. Örnek olarak, düşündüğüm başka bir CRM'de 45'ten fazla uygulama vardı, ancak bunların hepsini kullanmam imkansızdı. Bazı açılardan, bunları öğrenmeye çalışmanın dikkatimi dağıtacağını düşündüm, bu yüzden ihtiyacım olan her şeyi bana sunduğu için Freshsales'i seçtim.

Platformun boru hattı ve iletişim yönetimi, müşteri ilişkilerimizi yönetme şeklimizi iyileştirdi. En çok, Freshsales'in bana ihtiyacım olan araçları fazla yük olmadan sunmasını seviyorum. Örnek olarak, düşündüğüm başka bir CRM'de 45'ten fazla uygulama vardı, ancak bunların hepsini kullanmam imkansızdı. Bazı açılardan, bunları öğrenmeye çalışmanın dikkatimi dağıtacağını düşündüm, bu yüzden ihtiyacım olan her şeyi bana sunduğu için Freshsales'i seçtim.

8. Asana (Otomasyon ile yapılandırılmış görev ve proje yönetimi için idealdir)

Asana aracılığıyla

Asana, yapı, görünürlük ve sorunsuz işbirliğine değer veren takımlar için oluşturulmuş bir görev ve proje yönetimi platformudur.

Flowlu her şeyi tek bir yerde yapmaya çalışırken (CRM, faturalandırma, bilgi tabanı), Asana odak noktasını net tutar: takımların işlerini net ve verimli bir şekilde yönetmelerine yardımcı olmak.

Asana'yı öne çıkaran, görevleri listeler, Kanban panoları, takvimler veya zaman çizelgeleri (Gantt grafikleri) halinde düzenlemenizi sağlayan temiz, görsel arayüzüdür. İş akışları oluşturmak, işleri atamak, öncelikleri belirlemek ve ilerlemeyi izlemek çok kolaydır.

Asana ayrıca yinelenen görevler, onay iş akışları ve proje dönüm noktaları için otomasyonu destekler, bu da onu şeffaflık ve hesap verebilirliğe ihtiyaç duyan, ancak fazla özelliğe ihtiyaç duymayan pazarlama, ürün ve işlevler arası takımlar için ideal hale getirir.

Asana'nın en iyi özellikleri:

Görev bağımlılıkları: Görev bağlantılarını ve etkilerini gösteren sezgisel bağımlılık haritalaması ile proje ilişkilerini görselleştirin

Formlar: Yapılandırılmış görevleri otomatik olarak oluşturan özelleştirilebilir formlarla istekleri kolaylaştırın

İş yükü görünümü: Projeler genelinde takımın bant genişliğini görselleştiren Projeler genelinde takımın bant genişliğini görselleştiren kapasite planlama araçlarıyla kaynakları optimize edin

Gelişmiş raporlama: Proje ilerlemesini ve takım performansını izleyen özelleştirilebilir gösterge panelleriyle kapsamlı içgörüler elde edin

Otomasyon kuralları: Belirli koşullar karşılandığında eylemleri gerçekleştiren özelleştirilebilir tetikleyicilerle manuel işleri ortadan kaldırın

Zaman takibi: Görevlere ve faturalandırmaya doğrudan bağlanan entegre zamanlayıcılarla proje saatlerini izleyin

Özel alanlar: Benzersiz iş akışlarınıza uyum sağlayan esnek veri noktalarıyla tam olarak ihtiyacınız olan bilgileri yakalayın

Asana sınırlamaları:

Yerleşik CRM işlevselliği yok

Sınırlı finansal yönetim araçları

Asana fiyatlandırması:

Temel: 15 kullanıcıya kadar ücretsiz

Premium: 10,99 $/kullanıcı/ay

İş: 24,99 $/kullanıcı/ay

Enterprise: Özel fiyatlandırma

Asana puanları:

G2: 4,4/5 (11.000+ yorum)

Capterra: 4,5/5 (13.000+ yorum)

Kullanıcılar Asana hakkında ne diyor?

Bir G2 kullanıcısı şöyle diyor:

Asana, basitlik ve işlevsellik arasında mükemmel bir denge sunar. Yeni kullanıcıları sisteme dahil etmek inanılmaz derecede kolaydır, ancak karmaşık, işlevler arası projeleri yönetmek için yeterince güçlüdür. Zaman çizelgesi (Gantt görünümü) planlama için mükemmeldir ve özel alanlar, bağımlılıklardan öncelik düzeylerine kadar her şeyi izlememizi sağlar

Asana, basitlik ve işlevsellik arasında mükemmel bir denge sunar. Yeni kullanıcıları sisteme dahil etmek inanılmaz derecede kolaydır, ancak karmaşık, işlevler arası projeleri yönetmek için yeterince güçlüdür. Zaman çizelgesi (Gantt görünümü) planlama için mükemmeldir ve özel alanlar, bağımlılıklardan öncelik düzeylerine kadar her şeyi izlememizi sağlar

9. Wrike (Kurumsal iş yönetimi ve karmaşık takım iş akışları için idealdir)

wrike aracılığıyla

Wrike, birden fazla departman veya müşteri arasında karmaşık projeleri yöneten takımlar için özel olarak tasarlanmıştır. Flowlu'nun daha geniş özellik setine kıyasla, Wrike iş yönetimine daha derinlemesine girerek, daha büyük takımların sıklıkla ihtiyaç duyduğu yapı, kontrol ve görünürlük sunar.

Wrike'ı öne çıkaran, ayrıntılı iş akışlarını büyük ölçekte yönetme yeteneğidir. Gantt grafikleriyle tüm projeleri haritalayabilir, özel kurallarla tekrarlayan görevleri otomatikleştirebilir ve gerçek zamanlı gösterge panelleriyle takımlar arasındaki ilerlemeyi izleyebilirsiniz.

Talep formları, iş yükü görünümleri ve rol tabanlı erişim, standartlaştırılmış süreçlere ve kaynak planlamasına dayanan operasyon, pazarlama veya PMO takımları için özellikle kullanışlıdır.

Wrike'ın en iyi özellikleri:

Kaynak yönetimi: Darboğazları önleyen kapasite planlama araçlarıyla departmanlar arasındaki iş yüklerini görselleştirin

Özel iş akışları: Durum tabanlı ilerleme yolları tasarlayan Wrike'ın görsel düzenleyicisiyle size özel süreçler oluşturun

Kurumsal güvenlik: İki faktörlü kimlik doğrulama ve rol tabanlı erişim denetimleri gibi gelişmiş özelliklerle hassas bilgileri güvence altına alın

Takımlar arası görünürlük: Bağımlılıkları vurgulayan kapsamlı gösterge panelleriyle projeler üzerinde tam denetim sağlayın

Onay otomasyonu: Giriş gerektiğinde paydaşları bilgilendiren otomatik yönlendirme ile inceleme döngülerini kolaylaştırın

Zaman takibi: Görevlere ve faturalandırmaya doğrudan bağlanan entegre zamanlayıcılarla proje saatlerini izleyin

Belge düzeltme: Bağlamsal geri bildirim sağlayan Bağlamsal geri bildirim sağlayan açıklama araçlarıyla yaratıcı varlıkları inceleyin ve onaylayın

Wrike sınırlamaları:

Yeni kullanıcılar için karmaşık kayıt süreci

Flowlu'ya kıyasla sınırlı CRM yetenekleri

Wrike fiyatlandırması:

Ücretsiz: Küçük takımlar için temel özellikler

Takım: 10 $/kullanıcı/ay

İş: 25 $/kullanıcı/ay

Enterprise: Özel fiyatlandırma

Pinnacle: Özel fiyatlandırma

Wrike derecelendirmeleri:

G2: 4,2/5 (4.000'den fazla yorum)

Capterra: 4,34/5 (2.500+ yorum)

Kullanıcılar Wrike hakkında ne diyor?

Wrike için G2 incelemesi:

Wrike, proje yönetimini basitleştirir ve ilerleme izlemeyi kolaylaştırır. Anahtar bir avantajı, görevleri belirli kullanıcılara atayabilme ve bunların durumunu tek bir platformdan izleyebilme yeteneğidir.

Wrike, proje yönetimini basitleştirir ve ilerleme izlemeyi kolaylaştırır. Anahtar bir avantajı, görevleri belirli kullanıcılara atayabilme ve bunların durumunu tek bir platformdan izleyebilme yeteneğidir.

10. Trello (Basitlik ve Kanban panoları için idealdir)

trello aracılığıyla

Trello, basitlik üzerine kurulu görsel bir proje yönetimi aracıdır. Flowlu, ihtiyaçlarınız için çok fazla özelliğe sahip veya karmaşık geliyorsa, Trello özellikle küçük takımlar, girişimler ve kişisel projeler için işi organize etmenin çok daha hafif bir yolunu sunar.

Trello, temel olarak görevlerin özelleştirilebilir listeler arasında hareket eden kartlar olarak temsil edildiği Kanban tarzı panolar kullanır. Tam bir iş paketi kullanmanın getirdiği ek yük olmadan yapılacakları yönetmek, ilerlemeyi izlemek ve uyumu sağlamak için idealdir.

Kurulumunu basitleştirmek ve netlik ve kullanım kolaylığına odaklanmak isteyen takımlar için Trello, özellikle proje yönetimi önceliğinizse, Flowlu'nun harika bir alternatifidir.

Trello'nun en iyi özellikleri:

Güçlendiriciler: Mevcut araçlara bağlanan 200'den fazla entegrasyonla işlevselliği genişletin ve takvim görünümleri, zaman takibi ve raporlama ekleyin

Automation Butler: Kartları otomatik olarak taşıyarak, üyeleri atayarak ve bildirimler göndererek kural tabanlı tetikleyicilerle tekrarlayan görevleri kolaylaştırın

Kontrol listeleri: İlerlemeyi izleyen ve İlerlemeyi izleyen ve darboğazları belirleyen iç içe geçmiş kontrol listeleriyle karmaşık görevleri yönetilebilir bileşenlere ayırın

Etiketler ve filtreler: Öncelik, durum veya kategoriyi belirten renk kodlu etiketlerle görsel olarak düzenleyin ve bilgilere hızlıca göz atın

Kart şablonları: Projeler ve takımlar arasında tutarlılığı sağlayan, yeniden kullanılabilir kart yapılarıyla standartlaştırılmış süreçler oluşturun

Pano görünümleri: Kanban, zaman çizelgesi, tablo ve takvim görünümleri arasında geçiş yaparak işleri en uygun biçimde görselleştirin

Gelişmiş ek dosya özellikleri: Otomatik önizleme özelliği ile Google Drive, Dropbox ve OneDrive'dan doğrudan dosya paylaşın

Trello sınırlamaları:

Sınırlı raporlama yetenekleri

Yerleşik CRM veya faturalandırma özellikleri yoktur

Trello fiyatlandırması:

Ücretsiz: Sınırsız kart ile temel özellikler

Standart: 5 $/kullanıcı/ay

Premium: 10 $/kullanıcı/ay

Enterprise: 17,50 $/kullanıcı/ay

Trello derecelendirmeleri:

G2: 4,4/5 (12.000'den fazla yorum)

Capterra: 4,5/5 (20.000+ yorum)

Kullanıcılar Trello hakkında ne diyor?

İşte bir Capterra kullanıcısının görüşü:

Trello'nun sürükle ve bırak işlevselliği ve görsel panoları, görevleri düzenlemeyi ve ilerlemeyi izlemeyi kolaylaştırır. Trello, temel proje yönetimi için mükemmeldir, ancak Gantt grafikleri veya zaman takibi gibi diğer araçlarda bulunan bazı gelişmiş özelliklerden yoksundur.

Trello'nun sürükle ve bırak işlevselliği ve görsel panoları, görevleri düzenlemeyi ve ilerlemeyi izlemeyi kolaylaştırır. Trello, temel proje yönetimi için mükemmeldir, ancak Gantt grafikleri veya zaman takibi gibi diğer araçlarda bulunan bazı gelişmiş özelliklerden yoksundur.

11. Jira (Geliştirme ekipleri ve entegrasyonlar için en iyisi)

jira aracılığıyla

Jira, yazılım geliştirme ve mühendislik ekipleri için özel olarak oluşturulmuş bir iş yönetimi platformudur. Flowlu, genel iş kullanımı için proje yönetimi, CRM ve finans araçlarının bir karışımını sunarken, Jira çevik proje izleme, sorun yönetimi ve geliştirme iş akışlarına derinlemesine odaklanır.

Scrum, Kanban ve hibrit çerçeveleri desteklemek için tasarlanan Jira, sprint oluşturmayı ve yönetmeyi, hataları izlemeyi ve ayrıntılı raporlarla sürümleri izlemeyi kolaylaştırır.

Özel iş akışları, otomasyon kuralları ve Bitbucket ve Confluence gibi araçlarla yerel entegrasyonları, hassasiyet, izlenebilirlik ve kontrol gerektiren teknik takımlar için idealdir.

Yazılım projelerini veya karmaşık ürün geliştirme yaşam döngülerini yöneten takımlar için Jira, Flowlu'ya özel olarak tasarlanmış bir alternatiftir ve planlama, yürütme ve yinelemeli teslimat konusunda çok daha fazla derinlik sunar.

Jira'nın en iyi özellikleri:

Çevik araçlar: İş ilerlemesini görselleştiren özelleştirilebilir Scrum ve İş ilerlemesini görselleştiren özelleştirilebilir Scrum ve Kanban panolarıyla geliştirme planlamasını dönüştürün

Sorun izleme: Geliştirme durumuna ilişkin mükemmel görünürlük sağlayan kapsamlı Geliştirme durumuna ilişkin mükemmel görünürlük sağlayan kapsamlı hata ve özellik izleme ile yazılım geliştirmeyi yönetin

Raporlama: Darboğazları belirleyen burndown grafikleri, hız raporları ve kümülatif akış diyagramları ile ayrıntılı içgörüler elde edin

Yol haritası planlama: Takım önceliklerini uyumlu hale getiren stratejik planlama araçlarıyla ürün geliştirme zaman çizelgelerini görselleştirin

Otomasyon kuralları: Belirli koşullar karşılandığında eylemleri gerçekleştiren özelleştirilebilir tetikleyicilerle tekrarlayan görevleri ortadan kaldırın

DevOps entegrasyonu: Yerleşik CI/CD boru hattı görünürlüğü ve dağıtım izleme ile geliştirme ve operasyonları birbirine bağlayın

Gelişmiş arama: Güçlü özel filtreler ve kaydedilmiş görünümler oluşturan JQL (Jira Query Language) ile her türlü sorunu anında bulun

Jira sınırlamaları:

Teknik bilgiye sahip olmayan takımlar için daha zor öğrenme süreci

Sınırlı CRM ve finansal yönetim yetenekleri

Jira fiyatlandırması:

Ücretsiz: 10 kullanıcıya kadar

Standart: 7,75 $/kullanıcı/ay

Premium: 15,25 $/kullanıcı/ay

Enterprise: Özel fiyatlandırma

Jira derecelendirmeleri:

G2: 4,3/5 (4.500+ yorum)

Capterra: 4,4/5 (12.000'den fazla yorum)

Kullanıcılar Jira hakkında ne diyor?

Bir Capterra kullanıcısı paylaşıyor:

Proje oluşturmak oldukça basittir. Jira'nın birçok entegrasyonu ve üçüncü taraf uygulamaları desteklemesini seviyorum... Bir şeyleri bulmak çok zor. Örneğin, özel bir alanın açılır menüsüne başka bir değer eklemeyi bulmak olması gerekenden çok daha uzun sürüyor.

Proje oluşturmak oldukça basittir. Jira'nın birçok entegrasyonu ve üçüncü taraf uygulamaları desteklemesini seviyorum... Bir şeyleri bulmak çok zor. Örneğin, özel bir alanın açılır menüsüne başka bir değer eklemeyi bulmak olması gerekenden çok daha uzun sürüyor.

📚 Daha fazla bilgi: Jira'yı projeleriniz için çok kısıtlayıcı mı buluyorsunuz? Bu Jira alternatiflerine göz atın!

İş Akışınız İçin Doğru Araçla İlerleyin

Doğru platformu seçmek, platformun takımınızın yapısı ve süreçleriyle ne kadar uyumlu olduğuna bağlıdır. En iyi çözüm, en fazla özelliği sunmak yerine özel ihtiyaçlarınıza en uygun olanıdır.

Yazılımın temel faaliyetlerinizi nasıl desteklediğini değerlendirin. Proje odaklı takımlar, güçlü görev yönetimi özelliklerine sahip araçlardan yararlanırken, müşteri hizmetleri kuruluşları sağlam CRM yeteneklerine ihtiyaç duyar.

Birçok takım, ClickUp'ın özelleştirilebilir iş akışları, işbirliği özellikleri ve ölçeklenebilir fiyatlandırma ile dengeli bir yaklaşım sunduğunu düşünüyor. Sonsuza Kadar Ücretsiz planı, özellikleri ön maliyet olmadan test etmeyi mümkün kılar.

ClickUp'ın iş akışınızı nasıl destekleyebileceğini keşfetmek için ClickUp'ı bugün ücretsiz deneyin !

Sık Sorulan Sorular (SSS)

Hangi alternatif en iyi proje yönetimi özelliklerini sunuyor?

ClickUp, özelleştirilebilir görünümler, görev bağımlılıkları ve zaman takibi ile kapsamlı proje yönetimi sağlar. Bu özellikler, farklı proje türlerine ve takım yapılarına uyum sağlar.

Daha iyi bir CRM'ye sahip Flowlu alternatifleri var mı?

Evet. Flowlu'nun sunduğundan daha güçlü ve esnek bir CRM'ye ihtiyacınız varsa, Zoho CRM veya Freshsales'i değerlendirin. Bu platformlar, satış ekiplerini büyütmek için ideal olan gelişmiş otomasyon, potansiyel müşteri puanlama, e-posta izleme ve entegrasyonlar sunar. En iyi CRM yazılımları hakkındaki listemize göz atın.

Flowlu'ya benzer ve daha iyi işbirliği özelliklerine sahip yazılımlar nelerdir?

ClickUp, takım işbirliği için en iyi Flowlu alternatiflerinden biridir. Görevleri, belgeleri, sohbeti, beyaz tahtaları, hedefleri ve gösterge panellerini tek bir yerde birleştirir. Gerçek zamanlı düzenleme, atanan yorumlar, işbirliğine dayalı belgeler ve görev içi sohbet gibi özellikler, işlevler arası takım çalışmasını kolay ve verimli hale getirir.

Birkaç proje yönetimi aracı, Flowlu'ya benzer ancak daha gelişmiş özelliklere sahip Kanban panoları sunar. ClickUp, tamamen özelleştirilebilir Kanban görünümleri, yüzme şeritleri, görev durumları ve yapay zeka destekli geliştirmeleriyle öne çıkar ve sadece görsel görev izleme ötesinde özelliklere ihtiyaç duyan takımlar için ideal bir seçimdir. Trello, basitliği ve sezgisel sürükle ve bırak arayüzüyle bilinen bir başka popüler seçimdir.

Küçük takımlar veya serbest çalışanlar için en iyi Flowlu alternatifi hangisi?

Daha küçük takımlar veya tek başına çalışan profesyoneller için ClickUp, Nifty veya Agiled sağlam seçeneklerdir. Kurulumu daha kolaydır, uygun fiyatlıdır ve proje izleme, müşteri işbirliği ve faturalandırma özelliklerinin doğru karışımını sunar.

Pazarlama ekipleri için en iyi Flowlu alternatifleri nelerdir?

Pazarlama ekipleri için ClickUp, pazarlama profesyonelleri için en iyi Flowlu alternatiflerinden biridir. Kampanya planlama, içerik takvimleri, görev yönetimi, belgeler ve otomasyonu tek bir çalışma alanında birleştirir. Özelleştirilebilir görünümler, takım işbirliği özellikleri ve yerleşik yapay zeka ile ClickUp, pazarlama ekiplerinin iş akışlarını kolaylaştırmasına ve uyumlu çalışmasına yardımcı olur; bu, Flowlu'nun büyük ölçekte eksik olduğu bir özelliktir.

Flowlu'nun ücretsiz bir alternatifi var mı?

Evet. Birçok araç cömert ücretsiz planlar sunar. ClickUp, Trello, Asana ve Zoho CRM, temel özelliklere sahip ücretsiz planlar sunar. Ancak otomasyon, zaman takibi veya raporlama gibi gelişmiş araçlar için yükseltme yapmanız gerekebilir.

Müşteri verilerimi Flowlu'dan güvenli bir şekilde taşıyabilir miyim?

Evet, çoğu alternatif güvenli veri geçişini destekler. ClickUp gibi platformlar, veri gizliliğini ve bütünlüğünü korurken kişileri, projeleri ve kayıtları aktarmak için araçlar sağlar.

Flowlu'dan geçiş genellikle ne kadar sürer?

Çoğu takım temel geçişi 1-2 hafta içinde tamamlar. İş akışı optimizasyonu ve takım eğitimi dahil olmak üzere tam geçiş, kuruluşun boyutuna ve karmaşıklığına bağlı olarak genellikle 30-60 gün sürer.