dağıtılmış Takımları Güçlendirmek için En İyi 11 Uzaktan Eğitim Yazılımı Aracı (2025)

Uzaktan eğitimden anladığınız 50 slaytlık bir PowerPoint sunumu ve "hızlı" bir Zoom görüşmesi ise... konuşmamız gerek.

Modern uzaktan eğitim yazılımı bundan çok daha havalıdır. Sürükle ve bırak kurs oluşturucular, oyunlaştırılmış değerlendirmeler ve takımınızın Wi-Fi kesintisi numarası yapmasını gerektirmeyen araçlardan bahsediyoruz.

Hepsi bu kadar da değil. Etkileşimli testler, video kılavuzlar, ilerleme gösterge panelleri ve hatta motivasyon için bir veya iki rozet düşünün.

İster tamamen uzaktan çalışan bir satış ekibini işe alıyor ister üç ülkede 300 çalışana uyumluluk eğitimi veriyor olun, doğru uzaktan eğitim aracı bu süreci basit, ölçeklenebilir ve çok daha az sıkıcı hale getirir.

Bu yazıda, takımınız farklı kıtalarda ve zaman dilimlerinde olsa bile öğrenmenin kalıcı olmasını sağlayan en iyi uzaktan eğitim platformlarını ele alacağız.

Uzaktan Eğitim Yazılımında Nelere Dikkat Etmelisiniz?

Uzaktan çalışanları eğitmek, birkaç slayt sunumunu paylaşmak veya bir Zoom oturumu kaydetmekten çok daha fazlasını gerektirir. Doğru uzaktan eğitim yazılımı, L&D takımınızın bir uzantısı gibi hissettirmeli ve büyük ölçekte yüksek etkili öğrenme sunmanıza yardımcı olmalıdır. Aramanız gereken özellikler şunlardır:

Kolay kurs oluşturma ve içerik yönetimi: Yazılımınız, Yazılımınız, eğitim kılavuzlarını oluşturmayı ve düzenlemeyi kolaylaştırmalıdır. Sıfırdan eğitim programları oluşturmanıza ve mevcut belgeleri, videoları ve sunumları yüklemenize olanak sağlamalıdır

Sanal sınıf ve gerçek zamanlı işbirliği araçları: Canlı oturumları, küçük grup odalarını, ekran paylaşımını ve sohbetleri destekleyen platformları arayın ve sanal ortamda yüz yüze öğrenme deneyimini yeniden yaratın

İlerleme izleme ve raporlama: Yerleşik analitik özellikler, çevrimiçi kursu kimlerin tamamladığını, nerede zorlandıklarını ve eğitim programınızı nasıl sürekli iyileştirebileceğinizi gösterir

Otomasyon ve hatırlatıcılar: Otomatik kurs atamaları, son tarih hatırlatıcıları ve ilerleme uyarıları ile zaman kazanın. Bu, farklı saat dilimlerinde eğitim yönetirken yararlıdır

Teknoloji yığınınızla entegrasyonlar: Eğitim platformu, HR sistemleri, Eğitim platformu, HR sistemleri, eğitim yazılımları , verimlilik uygulamaları ve video konferans yazılımları gibi mevcut araçlarınızla ekstra çözümler gerektirmeden bağlantı kurmalıdır

Ölçeklenebilirlik ve öğrenci deneyimi: Şirketiniz büyüdükçe farklı rolleri, departmanları ve eğitim biçimlerini destekleyecek kadar kolay gezinilebilir, mobil uyumlu ve esnek bir platform seçin

Bu olmazsa olmazları göz önünde bulundurarak, uzaktan çalışan takımlarınızı eğitmek için en iyi araçları keşfetmeye hazırsınız.

🧠 Biliyor muydunuz? Çalışanların %74'ü, işlerinde güncel kalmak için yeni beceriler öğrenmeye devam etmeleri gerektiğini söylüyor.

Hızlı Karşılaştırma: En İyi Uzaktan Eğitim Yazılımları

ClickUp'ta yazılımları nasıl inceliyoruz? Editör takımımız şeffaf, araştırma destekli ve satıcıdan bağımsız bir süreç izler, böylece önerilerimizin gerçek ürün değerine dayandığından emin olabilirsiniz. ClickUp'ta yazılımları nasıl incelediğimize dair ayrıntılı bir özet aşağıda yer almaktadır.

Saatlerce süren araştırmalardan kurtulmak için en iyi uzaktan eğitim yazılım platformlarını bir araya getirdik.

Araç Adı En Uygun Anahtar Özellikler Fiyatlandırma* ClickUp Eğitim için hepsi bir arada bir çalışma alanına ihtiyaç duyan takımlar Belgeler, AI Asistanı, Klipler, Beyaz Tahtalar, Otomasyonlar, Gösterge Panelleri, Zaman Takibi Sonsuza kadar ücretsiz; Kurumsal müşteriler için özelleştirme seçenekleri mevcuttur TalentLMS Küçük ve orta ölçekli takımlar için hızlı kurs oluşturma Kurs oluşturucu, testler, mobil erişim, sertifikalar Ücretsiz plan yok; Kullanıcı başına aylık 149 $'dan başlayan ücretli planlar Docebo Kurumsal düzeyde öğrenme deneyimleri AI destekli içerik, kullanıcı segmentasyonu, raporlama araçları Ücretsiz plan yok; Talep üzerine ücretli planlar 360Learning İşbirliğine dayalı öğrenme ve akran eğitimi Kurs oluşturma, tartışma forumları, analitik Ücretsiz plan yok; Ücretli planlar 8 $/kullanıcı/ay'dan başlar Absorb LMS Özel markalama ve SCORM uyumluluğu Kurs sunumu, sertifikasyon ve İK araçlarıyla entegrasyon Ücretsiz plan yok; Talep üzerine ücretli planlar Trainual Büyüyen takımlar için SOP'ler ve süreç eğitimi Adım adım kılavuzlar, organizasyon şemaları, role dayalı eğitim Ücretsiz plan yok; Aylık 249 $'dan başlayan ücretli planlar (yıllık faturalandırılır) LearnUpon Kurumsal eğitim için karma öğrenme Özel raporlar, oyunlaştırma ve çok dilli destek Ücretsiz plan yok; Talep üzerine ücretli planlar Seismic Learning (Lessonly) Satış ve müşteri hizmetleri takımı eğitimi Rol tabanlı yollar, etkileşimli dersler, geri bildirim araçları Ücretsiz plan yok; Özel fiyatlandırma BrainCert Çok yönlü sanal sınıf ve gözetim Gerçek zamanlı testler, HD video akışı, e-Öğrenim platformu Ücretsiz plan yok; Ücretli planlar aylık 59 $'dan başlar (aylık faturalandırılır) MapleLMS Salesforce entegrasyonuyla eğitim Rol tabanlı yollar, etkileşimli dersler ve geri bildirim araçları Ücretsiz plan yok; Talep üzerine ücretli planlar SkyPrep Basitleştirilmiş eğitim sunumu ve kullanıcı yönetimi Kurs oluşturucu, değerlendirmeler ve özel markalama Ücretsiz plan yok; Talep üzerine ücretli planlar

En İyi Uzaktan Eğitim Yazılımı

Bu 11 araç, yeni çalışanların işe alımından uzaktan çalışan takımların becerilerinin geliştirilmesine kadar her konuda tekrarlanabilir, ilgi çekici eğitim programları oluşturmanıza yardımcı olur.

1. ClickUp (Dahili eğitim programlarını yönetmek için hepsi bir arada bir çalışma alanına ihtiyaç duyan takımlar için en iyisi)

Tüm eğitim varlıklarınızı ClickUp for Remote Work içinde düzenleyin

İş için her şeyi içeren uygulama ClickUp, çalışan eğitimi oluşturmanıza, yönetmenize ve sunmanıza olanak tanır. Size bir LMS'den çok daha fazlasını sunar.

ClickUp, uzaktan takım yönetimi için ölçeklenebilir bir sistem olarak da işlev görür. Uzaktan takımlarınızı eğitmenize ve eğitim bilgilerini belgelendirmenize yardımcı olur.

Belgeler ve Klipler ile eğitiminizi yapılandırın

ClickUp Bilgi Yönetimi ile dağınık belgeler, güncel olmayan bilgiler ve cevap aramak için harcanan zamanı unutabilirsiniz. Her şeyi düzenli, kolay erişilebilir ve güncel tutarak takımınızın daha çok değil, daha akıllı çalışmasını sağlar.

ClickUp Belgeleri'ni kullanarak canlı el kitapları, SOP'ler ve role özel eğitim kılavuzları oluşturabilirsiniz. Bunlar görevlere bağlanabilir ve çalışma alanınızda aranabilir.

ClickUp Docs ile uzaktan eğitim için ilgi çekici oryantasyon belgeleri oluşturun

ClickUp Clips ile eğitmenleriniz ve takım liderleriniz kısa tanıtımlar, araç demoları veya adım adım nasıl yapılır videolarını anında kaydedebilir. Zaman dilimleri arasında ek canlı oturumlara gerek yoktur. Bu video talimatlar görevlerin veya belgelerin içinde yer alır, böylece öğrenme ile yapılacaklar arasında bağlantı korunur.

ClickUp Clips'i kullanarak takımınızı eğitmek için canlı demolar oluşturun ve paylaşın

Son tarihler belirleyebilir, sahipler atayabilir ve Klipler veya Belgeler ekleyebilirsiniz, böylece her eğitim görevinin net sonraki adımları ve destek kaynakları olur.

İnsan kaynakları yönetiminin en iyisi

İK takımları için ClickUp, yeni işe alımlardan sürekli öğrenmeye kadar her şeyi yönetmek için merkezi bir hub haline gelir.

ClickUp for Human Resources ile işe alım kontrol listeleri atayabilir, onay iş akışlarını otomatikleştirebilir ve eğitimlerin tamamlanmasını izleyebilirsiniz. Ayrı araçlara veya e-posta ile takip yapmaya gerek kalmaz.

ClickUp İK Projeleri Tablo Görünümü, dağıtılmış oryantasyon ve uyumluluk iş akışlarını yönetmek için uzaktan eğitim görevlerini gösterir

Eğitim modüllerinizi tasarlamak için yapay zekayı kullanın

Buradaki en iyi yanı, ClickUp'ın yerleşik AI asistanı ClickUp Brain ile birkaç komutla politikalar ve yönergeler oluşturabilmenizdir.

İşte ClickUp Brain MAX'ı uzaktan eğitim modülü içeriği oluşturmak için nasıl kullandığımızın bir örneği. Brain MAX, tek bir bağlamsal, kurumsal çözüme entegre olarak ChatGPT, Claude ve Gemini gibi birden fazla AI modelini kullanmanıza olanak tanıyan bir AI masaüstü yardımcısıdır

ClickUp Brain'i kullanarak uzaktan eğitim programları oluşturun

Ayrıca ClickUp, Google Drive, GitHub, OneDrive, SharePoint ve bağlı tüm uygulamalarınızda + web'de mevcut eğitim web seminerlerini ve belgeleri anında arayabilirsiniz.

Evet, İK veya L&D takımlarınız ilk çıktıyı iyileştirebilir, ancak Brain harika bir başlangıç noktası sağlar.

Uzaktan çalışanlarınız için eğitim materyalleri yazmak üzere yapay zekayı nasıl kullanabileceğiniz hakkında daha fazla bilgi edinmek ister misiniz? Bu videoyu izleyin 👇

ClickUp Syncups kullanarak uzaktan eğitim oturumları gerçekleştirin

Çalışma alanınızda kullanabileceğiniz Zoom'a alternatif bir araç mı arıyorsunuz? ClickUp Syncups'ı deneyin! Tam video ve ses işlevselliği ile oturumunuzu yürütür, kaydeder, görevler atar ve işbirliği yaparken Çalışma Alanınızda çalışmaya devam edebilirsiniz!

ClickUp Sohbet'ten doğrudan bir senkronizasyon başlatabilir veya katılabilirsiniz, bu nedenle hızlı, doğaçlama öğreticiler ve sorun giderme için mükemmeldir.

ClickUp Eğitim Uygulama Planı Şablonu

Ücretsiz şablon alın ClickUp'ın Uzaktan Eğitim Uygulama Planı Şablonu ile uzaktan eğitim uygulama planınızı kolaylaştırın

Takımlarınız, takımlar ve zaman dilimleri arasında eğitimi koordine etmekte zorlanıyorsa, ClickUp'ın Eğitim Yaygınlaştırma Planı Şablonu süreçleri standartlaştırmanıza yardımcı olur. Aşamaları planlamak, sahiplik atamak ve her eğitim girişimini yolunda tutmak için hazır bir yapı sunar.

Artık elektronik tabloları ve beraberinde gelen sürüm geçmişi karmaşasını bir kenara bırakmanın zamanı geldi.

ClickUp'ın en iyi özellikleri

Akıllı, etkileşimli eğitim içeriği oluşturun: ClickUp Belgeleri ve AI'yı kullanarak, eğitim hedeflerinize uyum sağlayan, uzaktan çalışma ortamı için mükemmel kılavuzlar, testler ve SOP'lar oluşturun

Zaman takibi: Büyük ölçekli yeniden eğitim veya işe alım süreçlerinde, Büyük ölçekli yeniden eğitim veya işe alım süreçlerinde, ClickUp'ın Zaman Takibi özelliği sayesinde eğitmenlerin ve çalışanların her modüle ne kadar zaman ayırdığını bilmek, İK takımlarının personel ve kaynak tahsisini daha doğru planlamasına yardımcı olur

Rutin eğitim yönetimini otomatikleştirin: Son tarih hatırlatıcıları, role dayalı atamalar ve ilerleme uyarıları için Son tarih hatırlatıcıları, role dayalı atamalar ve ilerleme uyarıları için ClickUp Otomasyonlarını ayarlayın

Eğitimin etkisini gerçek zamanlı olarak analiz edin: ClickUp Gösterge Panellerini kullanarak katılım oranlarını, tamamlanma sürelerini ve öğrenenlerin katılımını ölçün

Önceden oluşturulmuş şablonlar: Onboarding şablonları ve eğitim planı şablonları gibi 1.000'den fazla şablonu kullanarak süreçleri standartlaştırın

ClickUp sınırlamaları

AI ve tam otomasyon yetenekleri gibi bazı gelişmiş özellikler, daha yüksek seviyeli fiyat planlarıyla sınırlıdır

ClickUp fiyatlandırması

ClickUp değerlendirmeleri ve yorumları

G2: 4,7/5 (9.000'den fazla yorum)

Capterra: 4,6/5 (4.000+ yorum)

Gerçek kullanıcılar ClickUp hakkında ne diyor?

İşte G2'nin incelemesi:

Takımım, hesap verebilirlik için görevler atama özelliğini ve yüksek düzeyde özelleştirme olanağını çok sevdi! Her bir ihtiyacımıza uygun alanlar oluşturabildik ve her görevin ilerlemesini takip edebiliyoruz. Kullanımı kolay ve müşteri hizmetleri gerektiğinde yardımcı oluyor! Tüm takımımızın ClickUp'ı uygulamaya koyması ve entegre etmesi uzun sürmedi ve şimdi herkes tarafından günlük olarak kullanılıyor!

Takımım, hesap verebilirlik için görevler atama özelliğini ve yüksek düzeyde özelleştirme olanağını çok sevdi! Her bir ihtiyacımıza uygun alanlar oluşturabildik ve her bir görevin ilerlemesini izleyebiliyoruz. Kullanımı kolay ve müşteri hizmetleri gerektiğinde yardımcı oluyor! Tüm ekibimizin ClickUp'ı uygulamaya koyması ve entegre etmesi uzun sürmedi ve artık herkes tarafından günlük olarak kullanılıyor!

📚 Daha fazla bilgi: Yeni Çalışanlar İçin Olmazsa Olmaz Onboarding Belgeleri

2. TalentLMS (Uzaktan çalışanların işe alımı ve uyumluluk eğitimi için en iyisi)

talentLMS aracılığıyla

TalentLMS, dağıtılmış takımlar için web tabanlı eğitimi basitleştirmek üzere tasarlanmış bulut tabanlı bir öğrenim yönetim sistemidir. İK ve L&D yöneticileriniz, AI kurs oluşturucu kullanarak videolar, testler ve SCORM dosyaları ile yapılandırılmış kurslar oluşturabilir.

Rollere veya departmanlara göre öğrenme yolları atayabilir, hatırlatıcıları otomatikleştirebilir ve ilerlemeyi gerçek zamanlı olarak takip edebilirsiniz. Platform, önceden oluşturulmuş değerlendirmeler, kurs yolları ve sertifika izleme sunar.

Kullanıma hazır kurs kitaplığı, coğrafi konumlardan çalışanları kolayca işe almanızı ve uyumluluk programlarını büyük ölçekte yürütmenizi sağlar. Kendi hızında öğrenme ile çalışanlarınız uzaktan eğitim programlarını kendi hızlarında tamamlayabilir.

TalentLMS'nin en iyi özellikleri

AI, kuruluşunuzun güçlü yönlerini haritalandırırken, eksiklikleri belirler ve çalışanları yeni bir işe başladıklarında doğru eğitim kılavuzuyla bağlantı kurar

Canlı oturumlar için yerleşik video konferans ve eşzamansız eğitim materyalleri

Etkileşimli, izlenebilir eğitim içeriğini desteklemek için SCORM ve xAPI uyumluluğu

TalentLMS sınırlamaları

Gelişmiş entegrasyonlar olmadan daha derin analitik için sınırlı raporlama esnekliği

TalentLMS fiyatlandırması

Temel: Kullanıcı başına aylık 149 $'dan başlayan fiyatlarla (aylık faturalandırılır)

Grow: Kullanıcı başına aylık 299 $'dan başlayan fiyatlarla (aylık faturalandırılır)

Pro: Kullanıcı başına aylık 579 $'dan başlayan fiyatlarla (aylık faturalandırılır)

Enterprise: Özel fiyatlandırma

TalentLMS puanları ve yorumları

G2: 4,6/5 (780+ yorum)

Capterra: 4,7/5 (580+ yorum)

Gerçek kullanıcılar TalentLMS hakkında ne diyor?

G2 incelemesi şunları paylaşıyor:

Talent LMS, yönetimi, kurs yükleme, atama ve tamamlanma durumunu izleme gibi işlemleri kolaylaştırır. Eski arayüzden yenisine geçiş, ferahlatıcı bir değişiklik oldu. Daha temiz ve modern görünüyor ve navigasyonu daha akıcı hale getiriyor. Kullanıcı arayüzü temiz ve hem yöneticiler hem de öğrenciler ihtiyaçlarını kolayca bulabiliyor.

Talent LMS, yönetimi, kurs yükleme, atama ve tamamlanma durumunu izleme gibi işlemleri kolaylaştırır. Eski arayüzden yenisine geçiş, ferahlatıcı bir değişiklik oldu. Daha temiz ve modern görünüyor ve gezinmeyi daha kolay hale getiriyor. Kullanıcı arayüzü temiz ve hem yöneticiler hem de öğrenciler ihtiyaçlarını kolayca bulabiliyor.

🧠 Dostça İpucu: Dayanıklılığı öğrenme yolculuğunun bir parçası haline getirin Baskı altında sakin kalan ve değişime uyum sağlayan çalışanları ödüllendirin; onlar diğerlerine örnek olurlar. Stres, motivasyon ve belirsizlikle ilgili kısa videolar, düşünme soruları veya gerçek hayattan örnekler ile dayanıklılığı eğitime dahil edin. Bu boş bir söz değil, günümüzün hızlı dünyasında geleceğe dönük bir beceridir.

⚡ Şablon Arşivi: Çalışanların Gelişimini Artırmak için Ücretsiz Performans Değerlendirme Şablonları

3. Docebo (Büyük ölçekte yapay zeka destekli kişiselleştirilmiş öğrenme için en iyisi)

docebo aracılığıyla

Yeni çalışanlarınız işe ne kadar çabuk başlarsa, sizin için o kadar iyi olur. Docebo'nun LMS'si, performans sürelerini kısaltmak için ihtiyaç duydukları her şeye isteğe bağlı erişim sunar.

Her öğrenen için başarılı bir oryantasyon programı için, kişiselleştirilmiş öğrenme planları oluşturabilir ve bunları kuruluşunuzun dal ve gruplar grafiğine göre uyarlayabilirsiniz.

Video, belge, SCORM dosyaları ve sanal eğitmen tarafından verilen eğitimler dahil olmak üzere çeşitli biçimlerde öğrenme materyalleri yükleyebilirsiniz. Bu, ekiplerin kullanım örneklerini, politikaları veya araçları anlamak için birden fazla temas noktasına ihtiyaç duyduğu yeni özelliklerin kullanıma sunulması veya dahili ürün benimseme girişimleri sırasında yararlıdır.

Docebo, eğitim programlarınızın başarısını veya başarısızlığını ölçmek için özel raporlama sunar. Bu gösterge panelinde, hangi öğrenme içeriğinin en iyi sonuçları verdiğini izleyebilirsiniz.

Docebo'nun en iyi özellikleri

LMS'niz içinde ve LMS'niz ile insan kaynakları bilgi sistemi (HRIS) ve insan sermayesi yönetimi (HCM) gibi diğer platformlar arasında kaydı otomatikleştirin

Yapay zeka destekli içerik önerileri, uyarlanabilir öğrenme yolları ve hiper kişiselleştirilmiş öğrenme için sanal koçluktan yararlanın

Yeni işe alınanlardan gelen ölçülebilir geri bildirimleri ve LMS ve BI araçlarından gelen verileri merkezileştirerek, işe alım sürecinin anahtar iş sonuçları üzerindeki etkisini analiz edin

Docebo sınırlamaları

Kurs sayfalarını veya oturum açma stillerini değiştirmek gibi daha derin özelleştirme için CSS veya geliştirici desteği gerekir

Docebo fiyatlandırması

Elevate: Özel fiyatlandırma

Enterprise: Özel fiyatlandırma

Docebo puanları ve yorumları

G2: 4,3/5 (660+ yorum)

Capterra: 4,4/5 (230+ yorum)

Gerçek kullanıcılar Docebo hakkında ne diyor?

G2 incelemesi şunları paylaşıyor:

Öğrenim yönetimi konusunda çoğu açıdan son derece kullanıcı dostudur. Geçmişte başka LMS'lerde yönetici olarak çalıştım ve Docebo, diğerlerine kıyasla çok daha sezgisel ve kullanıcı dostudur. Ayrıca Docebo'nun her güncellemede önemli iyileştirmeler yapmasını da çok beğeniyorum.

Öğrenme yönetimi konusunda çoğu açıdan son derece kullanıcı dostudur. Geçmişte başka LMS'lerde yönetici olarak çalıştım ve Docebo, diğerlerine kıyasla çok daha sezgisel ve kullanıcı dostudur. Ayrıca Docebo'nun her güncellemede önemli iyileştirmeler yapmasını da çok beğeniyorum.

​​📮 ClickUp Insight: Tüm çalışanların yarısından fazlası (%57) işle ilgili bilgileri bulmak için şirket içi belgeleri veya şirket bilgi tabanını aramakla zaman kaybediyor. Peki bulamadıklarında ne oluyor? Her 6 kişiden 1'i kişisel çözüm yollarına başvuruyor; eski e-postaları, notları veya ekran görüntülerini karıştırarak bilgileri bir araya getirmeye çalışıyor. ClickUp Brain, tüm çalışma alanınızdan ve entegre üçüncü taraf uygulamalardan alınan anlık, yapay zeka destekli yanıtlar sağlayarak aramayı ortadan kaldırır, böylece ihtiyacınız olanı zahmetsizce elde edersiniz.

4. 360Learning (İşbirliğine dayalı, akran odaklı eğitim için en iyisi)

360Learning aracılığıyla

360Learning, işbirliğine dayalı, yapay zeka destekli bir Öğrenme Yönetim Sistemi (LMS) dir. Konu uzmanlığını, dağıtılmış takımlar arasında ölçeklenebilen etkileşimli, sosyal öğrenme deneyimlerine dönüştürmenizi sağlar.

Merkezi bir L&D takımını beklemek yerine, uzaktaki yöneticileriniz ve şirket içi uzmanlarınız video dersler kaydedebilir, testler ekleyebilir ve yapılandırılmış yollar oluşturabilir. Platformun yerleşik AI araçları, içerik taslağı oluşturma, otomatik etiketleme ve çeviri konusunda yardımcı olur.

Dokümantasyon için yapay zeka kullanmak, eğitim programını başlatma süresini önemli ölçüde kısaltmanıza yardımcı olur. Kurs akışına doğrudan eklenen gerçek zamanlı tartışma konuları, tepkiler ve meslektaş yorumları sayesinde, uzaktaki çalışanlarınız silolar halinde değil, işbirliği içinde öğrenebilir.

360Learning'in en iyi özellikleri

AI destekli ana hatlar ve akıllı soru önerileriyle uzman görüşlerini yapılandırılmış kurslara dönüştürün

Yönetici gösterge panelini kullanarak kohort, öğrenci veya kurs bazında ilerleme ve tamamlanma verilerini görüntüleyin

Şirket içi uzmanları, yapay zeka destekli bir içerik oluşturma aracıyla ilgi çekici eğitim içeriklerini kaydetmeye, test etmeye ve yayınlamaya davet edin

360Learning sınırlamaları

Kullanıcılar, yerel içerik oluşturma aracının daha sağlam olabileceğini söylüyor

360Learning fiyatlandırması

Takım: Aylık 8 $/kayıtlı kullanıcı (en fazla 100 kullanıcı)

İş: Özel fiyatlandırma

360Learning puanları ve yorumları

G2: 4,6/5 (480+ yorum)

Capterra: 4,7/5 (430+ yorum)

Gerçek kullanıcılar 360Learning hakkında ne diyor?

G2 incelemesi şunları paylaşıyor:

360Learning'de en çok sevdiğim şey, platformun ne kadar sezgisel ve işbirliğine dayalı olması. İK ve L&D açısından, organizasyon genelindeki konu uzmanlarının ileri düzey öğretim tasarım becerilerine ihtiyaç duymadan eğitim içeriğine kolayca katkıda bulunmalarını sağlayarak sürekli öğrenme kültürünü gerçekten destekliyor.

360Learning'de en çok sevdiğim şey, platformun sezgisel ve işbirliğine açık olması. İK ve L&D açısından, organizasyon genelindeki konu uzmanlarının ileri düzey öğretim tasarım becerilerine ihtiyaç duymadan eğitim içeriğine kolayca katkıda bulunmalarını sağlayarak sürekli öğrenme kültürünü gerçekten destekliyor.

📚 Daha fazla bilgi: LMS Uygulama Proje Planı Nasıl Oluşturulur?

5. Absorb LMS (Kurumsal düzeyde beceri geliştirme ve uyumluluk eğitimi için en iyisi)

absorb LMS aracılığıyla

Bulut tabanlı, yapay zeka destekli Absorb LMS, kendi hızında öğrenmeyi ve eğitmen liderliğinde öğrenmeyi destekler. Uzaktan eğitim yazılımı olarak, uzaktaki, karma ve küresel takımlar için ilgi çekici ve özelleştirilmiş öğrenme deneyimleri sunar.

Kişiselleştirilmiş öğrenme yolları kullanarak, iş gücünüzün becerilerini belirleyebilir, geliştirebilir ve bunlardan yararlanabilirsiniz. Hatta onları öğrenme ve gelişimlerinin sahipliğini üstlenmeye teşvik edebilirsiniz.

Konumlarından bağımsız olarak tüm çalışanlarınıza aynı bilgilere erişim sağlayan bir öğrenme kanalına ihtiyacınız var. İki yönlü iletişim platformu genel bilgiler, gerçek zamanlı güncellemeler ve role özel bilgiler sunar.

LMS'nin en iyi özelliklerini öğrenin

Önceden oluşturulmuş ve özelleştirilebilir gösterge panelleriyle öğrenenlerin deneyiminin tüm unsurlarını yakalayın

20.000'den fazla kullanımı kolay eğitim kursuna anında erişim sağlayın

Amplify, Amplify Plus ve Amplify Max olmak üzere üç uzman tarafından özenle hazırlanmış kütüphane aracılığıyla yüksek kaliteli öğrenme materyallerine erişin

LMS sınırlamalarını ortadan kaldırın

Gelişmiş araçlarını derinlemesine incelemedikçe raporlama biraz karmaşık olabilir

Absorb LMS fiyatlandırması

Takım boyutlarına göre özel fiyatlandırma

LMS puanlarını ve yorumlarını inceleyin

G2: 4,6/5 (670+ yorum)

Capterra: 4,5/5 (300'den fazla yorum)

Gerçek kullanıcılar Absorb LMS hakkında ne diyor?

G2 incelemesi şunları paylaşıyor:

Absorb LMS'nin en çok sevdiğim yanı, kullanıcı arayüzü ve esnekliği. LMS yazılımlarına aşina olmasanız bile, arka uç deneyimi oldukça kolaydır. Platform, hem yöneticiler hem de öğrenciler için kullanımı kolaylaştırır ve bu da öğrenme eğrisini önemli ölçüde azaltır.

Absorb LMS'nin en çok beğendiğim özelliği kullanıcı arayüzü ve esnekliğidir. LMS yazılımlarına aşina olmasanız bile, arka uç deneyimi oldukça kolaydır. Platform, hem yöneticiler hem de öğrenciler için kullanımı kolaylaştırır ve bu da öğrenme eğrisini önemli ölçüde azaltır.

6. Trainual (Büyüyen takımlar için en iyi oryantasyon ve SOP dokümantasyonu)

trainual aracılığıyla

Trainual'ı, şirketinizin kurumsal bilgilerini, politikalarını ve tekrarlanabilir süreçlerini self servis modüllere dönüştürerek uzaktan eğitim aracı olarak kullanabilirsiniz. Hem yeni hem de mevcut çalışanlar, ürün bilgisi eğitimi için bu modüllere istedikleri zaman erişebilir.

Ayrıca, arama yapılabilen bir bilgi bankası da bulunmaktadır. AI destekli arama özelliği sayesinde, takımınız cevap ararken sadece soruyu sorması yeterlidir; Trainual doğru politikayı verir. Bu özellik, güncellemelerin tüm takımlar tarafından erişilebilir olmasını sağlayan sağlam bilgi paylaşım araçlarıyla birleştirildiğinde daha da güçlü hale gelir.

Trainual, işlerinizi belgelendirmenize ve takımınıza öğretmenize yardımcı olur. Canlı eğitim oturumlarına veya kurumsal sistemlere bağlı kalmadan, yeni çalışanların işe alım ve SOP belgelerinizi ölçeklendirmenize olanak tanır.

Trainual'ın en iyi özellikleri

Önceden oluşturulmuş düzenleyiciyi kullanarak içerik oluşturun, adım adım kılavuzlar yazın, videolar ekleyin ve resimler ekleyin

Eğitim videoları ve ekran kaydı, çalışanlarınızı yüz yüze eğitemezsiniz karmaşık süreçleri görsel olarak açıklamanıza olanak tanır

Uyum eğitimlerinizi tek bir bilgi tabanında merkezileştirin ve otomatik eğitim güncellemeleriyle gelişen uyum kurallarının bir adım önünde olun

Trainual sınırlamaları

Klasör veya hiyerarşik yapının olmaması, yöneticilerin ve içerik yazarlarının büyüyen içerik kitaplığını düzenlemesini ve içinde gezinmesini zorlaştırır.

Trainual fiyatlandırması

Küçük: Aylık 249 $ (yıllık faturalandırılır)

Orta: Aylık 279 $ (yıllık faturalandırılır)

Büyüme: Aylık 419 $ (yıllık faturalandırılır)

Özel: Özel fiyatlandırma

Trainual puanları ve yorumları

G2: 4,7/5 (460+ yorum)

Capterra: 4,8/5 (480+ yorum)

Trainual hakkında gerçek kullanıcılar ne diyor?

G2 incelemesi şunları paylaşıyor:

Trainual, AS9100 havacılık süreçlerimizi belgeleme, paylaşma ve standartlaştırma yöntemlerimizi önemli ölçüde iyileştirdi. Çalışanlarımızın, sözlü aktarımlara veya kurumsal bilgi birikimine güvenmeden politikaları anlamak, eğitimleri tamamlamak ve prosedürlere başvurmak için ihtiyaç duydukları bilgilere kolayca erişebildikleri merkezi bir hub haline geldi.

Trainual, AS9100 havacılık süreçlerimizi belgeleme, paylaşma ve standartlaştırma yöntemlerimizi önemli ölçüde iyileştirdi. Çalışanlarımızın, sözlü aktarımlara veya kurumsal bilgi birikimine güvenmeden politikaları anlamak, eğitimleri tamamlamak ve prosedürlere başvurmak için ihtiyaç duydukları bilgilere kolayca erişebildikleri merkezi bir hub haline geldi.

👀 Biliyor muydunuz: McKinsey'de, işe alım sadece yeni çalışanları işe alıp hızlı bir şekilde çalışır hale getirmek değildir; uzun vadeli gelişim için bir başlangıç noktasıdır . İşe alım deneyiminin bir parçası olarak, her katılımcı simülasyon tabanlı bir liderlik değerlendirmesi tamamlar. 1. günde, güçlü yönlerini vurgulayan, geliştirilmesi gereken alanları belirleyen ve net adımları haritalayan kişiselleştirilmiş bir Büyüme Planı alırlar. Bu Büyüme Planı, McKinsey'in daha geniş kimlik doğrulama ekosistemiyle bağlantılıdır ve finans, stratejik düşünme, risk ve sektöre özgü beceriler gibi alanlarda özel öğrenme yolları sunar. Bu sadece bir anlık görüntü değil, bir sıçrama tahtasıdır. Çalışanlar için "sırada ne var?" sorusuna cevap verir. Şirket için ise sürekli, sahiplik odaklı bir öğrenme kültürü oluşturur.

7. LearnUpon (Büyük ölçekli dış ve iç çalışan eğitimlerini yönetmek için en iyisi)

learnUpon aracılığıyla

Çalışanların işe alım sürecindeki zorluklar, özellikle yeni işe alınanlar için olumlu bir öğrenme deneyimini bozabilir. Bu zorluklar, iletişim engellerinden kültürel uyumsuzluğa ve düşük motivasyona kadar değişebilir. Bununla başa çıkmak için kişiselleştirilmiş bir eğitim programı kullanmayı düşünebilirsiniz.

Bulut tabanlı LMS LearnUpon size bu konuda yardımcı olur. Öğrenme Yolculukları özelliği, kullanıcı verilerine ve geçmiş kurs sonuçlarına göre dinamik olarak uyarlanan, görsel olarak haritalanmış, çok adımlı eğitim yolları oluşturmanıza olanak tanır.

Örneğin, çalışanlar rollerine, konumlarına veya sınav sonuçlarına göre otomatik olarak farklı modüllere yönlendirilebilir. Bu, her uzaktan öğrencinin ihtiyaçlarına göre uyarlanmış içerik almasını sağlar.

LearnUpon'un en iyi özellikleri

Eşzamansız (kendi hızında ilerleyen kurslar, isteğe bağlı videolar, bilgi kontrol noktaları) ve eşzamanlı (canlı web seminerleri, sanal eğitmen liderliğinde) eğitimi destekler

HRIS veya CRM sistemlerini LearnUpon'a bağlayın ve kullanıcıları gruplara veya Öğrenme Yolculuklarına otomatik olarak kaydedin

Kişiselleştirilmiş e-postalar veya Slack hatırlatıcıları gönderin, sertifikaları otomatik olarak oluşturun ve hatta yeniden sertifikalandırma iş akışları ayarlayın

LearnUpon sınırlamaları

Tek bir kursun ayarları oldukça zaman alıcı olabilir

LearnUpon fiyatlandırması

Temel: 150 kullanıcıya kadar özel fiyatlandırma

Premium: 500 kullanıcıya kadar özel fiyatlandırma

Enterprise: 500'den fazla kullanıcı için özel fiyatlandırma

LearnUpon puanları ve yorumları

G2: 4,6/5 (180'den fazla yorum)

Capterra: 4,8/5 (480+ yorum)

Gerçek kullanıcılar LearnUpon hakkında ne diyor?

G2 incelemesi şunları paylaşıyor:

Genel kullanıcı deneyimini beğendim. Bilgileri bulmak kolay, derslerinizi planlayabilir, erişimi yalnızca hedef kitle ile sınırlayabilir ve kurslarınızda yorumlara izin vererek öğrenenlerin deneyimleri hakkında daha fazla bilgi edinebilirsiniz.

Genel kullanıcı deneyimini beğendim. Bilgileri bulmak kolay, derslerinizi planlayabilir, erişimi yalnızca hedef kitle ile sınırlayabilir ve kurslarınızdaki yorumlara izin vererek öğrenenlerin deneyimleri hakkında daha fazla bilgi edinebilirsiniz.

📚 Daha fazla bilgi: Video Prodüksiyonu için Proje Yönetimi Kılavuzunuz

8. Seismic Learning (Lessonly) (Gerçek zamanlı uygulama ve koçluk gerektiren müşteri odaklı takımlar için en iyisi)

seismic Learning aracılığıyla

Seismic Learning, eski adıyla Lessonly, satış ve destek ekipleri için tasarlanmış bir eğitim ve koçluk platformudur.

Lessonly, statik modüllere güvenmek yerine, uzaktan çalışan temsilcilerin gerçek senaryoları prova etmelerine olanak tanıyan, koçluk yapılabilir uygulamalara önem verir. Bu, itirazların ele alınması, geri ödeme e-postalarının yazılması ve canlı bir yöneticiye ihtiyaç duymadan geri bildirim alınmasını içerir.

Seismic'teki rol yapma simülasyonları ve anlık geri bildirimler, tekrar ve pratiklerin en önemli olduğu müşteri ile yüz yüze senaryolarda bilgi edinme ve öğrenmeyi pekiştirmeye yardımcı olur.

Ayrıca Seismic'in daha geniş kapsamlı etkinleştirme araçlarıyla entegre olarak, takımlara tek bir ortamda eğitimlere, oyun kitaplarına ve içerik kitaplıklarına erişim sağlar.

Seismic Learning'in en iyi özellikleri

Gerçek zamanlı koçluk araçlarıyla role özel eğitim

Sürükle ve bırak ders oluşturucu ile videolar, testler, belgeler ve metinler içeren yapılandırılmış eğitim modülleri oluşturun

Eğitimleri Slack, Salesforce, Zendesk ve Microsoft Teams gibi günlük araçlara entegre ederek, uzaktan çalışan takımlarınızın halihazırda kullandığı platformlarda mikro öğrenme sunun

Seismic Learning sınırlamaları

Tüm dersler sıfırdan oluşturulmalıdır; işe alım veya ortak eğitim süreçlerini hızlandırmak için şablon veya içerik kitaplığı yoktur

Seismic Learning fiyatlandırması

Özel fiyatlandırma

Seismic Learning puanları ve yorumları

G2: 4,7/5 (590+ yorum)

Capterra: 4,6/5 (210+ yorum)

Gerçek kullanıcılar LearnUpon hakkında ne diyor?

G2 incelemesi şunları paylaşıyor:

Seismic Learning, yeni çalışanların işe alımı ve sürekli eğitim için tercih ettiğimiz araçtır. Birden fazla müfredat oluşturdum ve dersleri bu müfredatların herhangi birine ekleyebiliyorum. Dersleri güncellediğimde müfredatlar da güncelleniyor.

Seismic Learning, yeni çalışanların işe alımı ve sürekli eğitim için tercih ettiğimiz araçtır. Birden fazla müfredat oluşturdum ve dersleri bu müfredatların herhangi birine ekleyebiliyorum. Dersleri güncellediğimde müfredatlar da güncelleniyor.

📚 Daha fazla bilgi: Eğitim Sonrası Geri Bildirim Anketleri Nasıl Yapılır?

9. BrainCert (Hepsi bir arada sanal sınıf ve test çözümüne ihtiyaç duyan takımlar için en iyisi)

brainCert aracılığıyla

BrainCert, sanal sınıf, kurs oluşturucu ve test platformunu tek bir çözümde birleştiren bir eğitim sunumu araçları paketi sunar. Platform, HD video konferans, küçük grup odaları, beyaz tahtalar ve ekran paylaşımı ile gerçek zamanlı işbirliğini destekler.

Ayrıca, etkileşimli sınavlar ve testler tasarlayabilir, performansı izleyebilir ve uzaktaki çalışanlarınız için sertifikalar verebilirsiniz. İster yeni çalışanları eğitin ister farklı zaman dilimlerinde canlı oturumlar düzenleyin, BrainCert size her şeyi tek bir çatı altında ölçeklendirme ve yönetme altyapısını sunar.

BrainCert'in en iyi özellikleri

Ayrı odalar, beyaz tahtalar ve ekran paylaşımı özelliklerine sahip yerleşik sanal sınıf

Gelişmiş test araçlarına sahip SCORM uyumlu kurs oluşturucu

Uzaktan öğrenenlerin mobil tarayıcılardan veya iOS/Android uygulamalarından sorunsuz bir şekilde kursları tamamlamasına, canlı oturumlara katılmasına, değerlendirmelere girmesine ve topluluk tartışmalarına katılmasına olanak tanıyın

BrainCert sınırlamaları

BrainCert'in mobil sürümü şu anda masaüstü sürümü kadar sorunsuz çalışmıyor, özellikle telefon veya tabletten öğrenmeyi tercih ediyorsanız

BrainCert fiyatlandırması

Pro: Aylık 59 $ (aylık faturalandırılır)

Elite: Aylık 149 $ (aylık faturalandırılır)

Büyüme: Aylık 299 $ (aylık faturalandırılır)

BrainCert puanları ve yorumları

G2: 4,6/5 (70+ yorum)

Capterra: 4,3/5 (220+ yorum)

Gerçek kullanıcılar BrainCert hakkında ne diyor?

G2 incelemesi şunları paylaşıyor:

BrainCert'in en beğendiğim yanı, sanal sınıflar, oyunlaştırma, otomasyon için entegrasyonlar gibi birçok özelliği içeren tam donanımlı bir LMS olmasıdır.

BrainCert'in en beğendiğim yanı, sanal sınıflar, oyunlaştırma, otomasyon için entegrasyonlar gibi birçok özelliği içeren tam donanımlı bir LMS olmasıdır.

📚 Daha fazla bilgi: Çalışan Gelişimi için Video Eğitim Örnekleri

10. MapleLMS (Güvenli ve ölçeklenebilir uzaktan eğitim arayan kuruluşlar için en iyisi)

mapleLMS aracılığıyla

MapleLMS, farklı öğrenme stillerini destekleyen bulut tabanlı bir öğrenme yönetim sistemidir. Uzaktan çalışanlarınız için canlı eğitim ve kendi hızında öğrenmeyi birleştirir.

Uzaktan öğrenmeyi daha ilgi çekici hale getirmek için oyunlaştırma özelliğini kullanmayı düşünün. Öğrenciler modülleri, testleri ve ödevleri tamamladıkça puan kazanır. Bu puanlar rozetler ile değiştirilebilir ve liderlik tablolarına eklenebilir.

Zorluk temelli ilerlemeler ve dijital ödüller, eğitimi oyun benzeri bir deneyime dönüştürerek öğrencileri motive etmek için tasarlanmıştır. Kullanıcılar, eğitim hedeflerine ulaştıkça seviyeleri veya sertifikaları açarlar.

MapleLMS'nin en iyi özellikleri

OAuth 2.0 ve SAML gibi protokollerle gelişmiş şifreleme standartlarını kullanarak öğrenci bilgilerini depolar ve güvenli erişim ve kimlik doğrulama sağlar

Gerçek zamanlı geri bildirim, dijital ödüller ve akranların takdirleri, başarı duygusu ve ivme yaratır

Öğrencilerin gruplar, tartışma forumları ve takım yarışmaları aracılığıyla birbirleriyle işbirliği yapmalarını veya rekabet etmelerini sağlayın

MapleLMS sınırlamaları

Yerleşik kurslar bulunmadığından, tam bir müfredat geliştirmek haftalar (veya aylar) sürebilir

MapleLMS fiyatlandırması

Özel fiyatlandırma

MapleLMS puanları ve yorumları

G2: Yeterli sayıda yorum bulunmamaktadır

Capterra: Yeterli sayıda yorum bulunmamaktadır

🧠 İlginç Bilgi: Gartner, Inc. 'e göre, dijital ve yapay zeka trendleri iş dünyasını dönüştürmeye devam ederken, iş liderlerinin %85'i beceri geliştirme ihtiyacının önemli ölçüde artacağı konusunda hemfikir. Ankette ortaya çıkan diğer bulgular şunlardır: 330 iş liderinin %93'ü, rollerinin çalışanlarının sürekli öğrenmek için gerekli zaman ve kaynaklara sahip olmasını sağlamak olduğunu kabul etti

Öğrenmeden en iyi iş sonuçlarını elde eden kurumsal şirketler, diğer şirketlere göre en az 1,5 kat daha fazla çevik öğrenme uygulamaları kullanıyor

Gartner, L&D'nin daha çevik hale gelmesini, öğrenmeyi daha hızlı, küçük boyutlu biçimlerde ve ölçeklenebilir bir şekilde sunmasını ve gelişen beceri ihtiyaçlarına ayak uydurmak için daha uygun maliyetli olmasını önerir

11. SkyPrep (Sezgisel uzaktan çalışan eğitimi ihtiyacı olan işletmeler için en iyisi)

skyPrep aracılığıyla

SkyPrep, hızlı kurs oluşturma, sanal sınıflar, oyunlaştırılmış katılım, otomatik yönetici ve kapsamlı izleme özelliklerini bir araya getirerek uzaktan öğrenmeyi merkezileştirir.

Temiz arayüzü ve sürükle ve bırak kurs oluşturucu, uzaktan öğrenme programlarını kendi başınıza kolayca başlatmanızı sağlar.

Eğitim materyallerini belgeler, videolar, testler ve SCORM dosyaları dahil olmak üzere çeşitli biçimlerde yükleyebilirsiniz. Ardından, yerleşik analitik özellikleri aracılığıyla sertifikalar atayın ve öğrenicilerin ilerlemesini izleyin. SkyPrep, şirket içi takımları veya müşteri ile yüz yüze çalışan grupları eğitmeye yardımcı olan özelleştirilebilir markalama özelliğini de destekler.

SkyPrep'in en iyi özellikleri

Zoom, Teams, Webex veya BigBlueButton aracılığıyla doğrudan platform içinde canlı sanal sınıf oturumları düzenleyin

Kayıt, hatırlatıcılar ve sertifika düzenleme için iş akışlarını ve bildirimleri otomatikleştirin

Gösterge panelleri ve gerçek zamanlı analizleri kullanarak eğitimin etkisini ölçün, bilgi eksikliklerini tespit edin ve uyumluluk veya performans incelemesi için verileri dışa aktarın

SkyPrep sınırlamaları

Daha büyük LMS platformlarına kıyasla daha az gelişmiş işbirliği aracı

SkyPrep fiyatlandırması

Lite: Özel fiyatlandırma

Premium: Özel fiyatlandırma

Enterprise Learning Suite: Özel fiyatlandırma

SkyPrep puanları ve yorumları

G2: 4,6/5 (70+ yorum)

Capterra: 4,8/5 (150+ yorum)

Gerçek kullanıcılar SkyPrep hakkında ne diyor?

G2 incelemesi şunları paylaşıyor:

Sky prep, öğrenciler ve yöneticiler için çok kullanıcı dostudur. Birçok özelliğe sahiptir ve shopify mağazamızla kolayca entegre edilebildi. Ayrıca fiyatı çok makul ve SIFIR kesinti süresi var. Uygulama sorunsuzdu.

Sky prep, öğrenciler ve yöneticiler için çok kullanıcı dostudur. Birçok özelliğe sahiptir ve shopify mağazamızla kolayca entegre olabildi. Ayrıca fiyatı çok makul ve SIFIR kesinti süresi var. Uygulama sorunsuzdu.

ClickUp ile daha akıllı, ölçeklenebilir uzaktan eğitim programları oluşturun

Uzaktan eğitim platformu seçerken, herkese uyan tek bir cevap yoktur. En büyük engeliniz kurumsal bilgi birikimi ve tekrarlanan oryantasyon süreçleri ise, SOP'leri merkezileştirmenize ve eğitim yollarını standartlaştırmanıza yardımcı olacak bir araçla başlayın.

Birden fazla rol veya bölgede ürün eğitimi başlatıyorsanız, dallanma mantığı, uyarlanabilir öğrenme yolları ve ayrıntılı analitik özellikleri arayın.

İşte size yardımcı olacak basit bir bakış açısı:

Hızlı mı büyüyorsunuz? Şablonlar, otomasyon ve yeniden kullanılabilir öğrenme nesneleri içeren araçları seçin

Çapraz fonksiyonlu takımlar mı yönetiyorsunuz? İşbirliği özelliklerine, rol tabanlı erişime ve asenkron video kılavuzlarına öncelik verin

Yeni araçlar veya süreçler mi başlatıyorsunuz? Testler, koşullu yollar ve gömülü kullanım kılavuzları ile ürün benimsemeyi destekleyen yazılımları arayın

İçeriği büyük ölçekte mi yönetiyorsunuz? Yeniden yazma yorgunluğunu azaltmak için toplu düzenleme, sürüm kontrolü ve bir AI asistanı isteyeceksiniz

Hala nereden başlayacağınızı bilmiyorsanız, ClickUp'ı deneyin. Belgeler, görev atamaları, yapay zeka destekli yazma, video kaydetme ve yerleşik şablonları entegre eder.

Başlamak için ClickUp'a ücretsiz kaydolun.