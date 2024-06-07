10 Çalışan İşe Alım Zorluğu ve Çözümleri

Sıcak bir karşılama çok önemlidir!

Araştırmalar, ilk izlenimlerin yeni çalışanların kuruluşta uzun süre kalmaya (veya kalmamaya) karar vermelerinde gerçekten etkili olduğunu göstermektedir.

Etkili bir çalışan işe alım süreci, kuruluş ve yönetim hakkında çok şey söyler ve gelecek günlerin, ayların ve yılların tonunu belirler. Yeni çalışanlarınıza değer verdiğinizi ve onların başarılı olmasını istediğinizi gösterir. Sonuçta, bugünün yeni çalışanları yarının yıldızlarıdır!

Ancak, büyük ölçekli işe alımlarda bazı kaçınılmaz zorluklar ortaya çıkar. Bir İK lideri veya işe alım yöneticisi olarak, bu engelleri aşmalı ve işe alım sürecinde tutarlılığı sağlamalısınız.

Bu zorlukları belirlemenize ve olası çözümleri sunmanıza yardımcı olmak için buradayız.

10 İşe Alım Zorluğu ve Çözümleri

Şirketlerin karşılaştığı 10 işe alım zorluğunu ve bunları aşmanın yollarını derinlemesine inceleyelim.

1. Uygun olmayan iş tanımı

En büyük işe alım hatası, kökünden ortadan kaldırabileceğiniz bir hatadır: belirsiz iş tanımları yayınlamak. Eski iş ilanlarını yeniden kullanmak iyi bir fikir değildir, çünkü son işe alımınızdan bu yana çok şey değişmiş olabilir.

Rolün gerektirdikleri, sahip olunması gereken beceri ve nitelikler ile ücret konusunda yeterince netlik sağlanmazsa, yanlış yetenek havuzunu çekebilirsiniz. Bu gibi durumlarda, işe alım sürecini sıfırdan başlatmanız gerekir ve bu da pahalı ve zaman alıcı bir işlemdir.

Çözüm

Üst yönetimle işbirliği yapın: İK liderleri veya işe alım yöneticileri, departman başkanlarıyla işbirliği yaparak şirketin potansiyel çalışanlarda aradığı özellikleri belirleyebilir ve buna göre bir iş tanımı geliştirebilir

Tüm ilgili bilgileri ekleyin: İş ilanında aşağıdakilerin yer aldığından emin olun: açık bir iş başlığı, sorumluluklar ve beklentiler, sahip olunması gereken ve olması tercih edilen beceriler, nitelikler, maaş ve yan haklar, çalışma şekli ve şirket hakkında kısa bir tanıtım

Belgeleri güncelleyin: Eski bir iş tanımı kullanmak zorundaysanız, kuruluşun mevcut vizyonuna ve ihtiyaçlarına uygun olacak şekilde kapsamlı bir şekilde güncelleyin

2. Aşırı manuel evrak işleri

Yeni bir çalışan işe başladığında, standart işe alım programı onu şirketin sistemleri, düzenlemeleri, araçları, yasal belgeleri, çalışma yöntemleri ve çalışanlara sağlanan avantajlar hakkında bilgilendirir.

Genellikle çok fazla manuel evrak işi gerektirir ve bu da kötü bir işe alım deneyimine yol açar. Gerçekçi olalım, kimse işinin ilk gününde yığınla belgeyle bombardımana tutulmaktan hoşlanmaz; bu çok yorucu ve çalışan üzerinde gereksiz baskı yaratır.

Çözüm

Kağıtsız çalışın: Dağınık evrak işlerini azaltın ve uzaktan ve ofis içi roller için çalışan işe alım yazılımıyla dijitalleşin. Tüm işe alım belgelerini güvenli, merkezi bir depoda derleyin ve gerektiğinde yeni çalışanlarla paylaşın

Erken başlayın: İşe başlama gününü beklemeyin, gerekli İşe başlama gününü beklemeyin, gerekli oryantasyon belgelerini bir veya iki gün önceden hoş geldiniz paketi içinde gönderin. Yeni çalışanlar belgeleri inceleyerek rollerini daha iyi anlayabilir ve sorgularını önceden netleştirebilir

Rol özelinde belgeleri paylaşın: Ön işe alım sürecinde tüm belge listesini paylaşmak yerine, işleri başlangıçtan itibaren düzenli tutmak ve olumlu bir çalışan işe alım deneyimi yaratmak için yalnızca ilgili bilgileri (örneğin, departmana özel araçlar, eğitim modülleri, SOP'lar ve takım yapısı) sağlayın

Netflix bunun harika bir örneğidir. Netflix'e yazılım mühendisi olarak katılan Cecili Reid, Medium'da yayınladığı kişisel bir yazıda şirketteki işe alım sürecini paylaşıyor: "İlk gün e-postamı açtığımda, oryantasyon arkadaşımdan bir oryantasyon planı aldım. Oryantasyon arkadaşı, yeni çalışanlara işe alım sürecinde yardımcı olan, takımımdaki özel bir kişidir. Onboarding planı, benim ve takımım için özel olarak hazırlanmıştı ve kimlik bilgilerimi ve çalışma ortamımı ayarlamak için okumam gereken materyaller veya yapmam gerekenler ile onboarding sürecini daha sorunsuz hale getirmek için öneriler içeriyordu. Planı, takım toplantıları veya onboarding oturumları arasındaki boş zamanlarımda kendi başıma uyguladım ve onboarding arkadaşımla her gün görüştüm. Arkadaşım ve planım, işe alım sürecinde gerçekten odaklanmam gereken noktalara karar vermemde çok yardımcı oldu. "

3. Onboarding yazılımınızı açıklamamak

Çalışan işe alım yazılımınız, işe alım sürecinin birçok hareketli parçasını birleştirir. Çalışanların karşılaşabileceği "ilk gün heyecanını" giderir, yeni rollerine alışmalarını kolaylaştırır ve işe alım yöneticilerinin ilerlemeyi izlemesine olanak tanır.

İK liderleri genellikle çalışanların işe alım sürecine ilişkin araçlara aşina olduğunu varsayar, ancak bu her zaman doğru olmayabilir. Yazılımın kullanımı konusunda rehberlik almayan çalışanlar kafaları karışır ve yazılımdan en iyi şekilde yararlanamazlar. Ayrıca, işe alım yöneticileri yeni çalışanların ilerlemesi hakkında net bir fikir edinememektedir.

Çözüm

Eğitim sağlayın: Çalışanlarınıza işe alım yazılımını tanıtmak için önceden kaydedilmiş materyaller veya yüz yüze eğitim sunun. Onlara aracı denemeleri için biraz zaman verin

Ayrıntıları açıklayın: Aracı derinlemesine inceleyin ve en küçük ayrıntısına kadar açıklayın. Teknik uzmanlık düzeyine bakılmaksızın herkesin yazılımı avucunun içi gibi bilmesini sağlayın

Zorlukları aşın: Yeni çalışanları, araçla ilgili sorular sormaya teşvik edin ve bir sorunla karşılaştıklarında onlara yardımcı olun

4. İlk birkaç gün içinde bilgi yüklemesi

İK liderleri, yeni çalışanları alışma sürecinde farkında olmadan bilgi bombardımanına tutabilir. Bu durum, işe girişin ilk birkaç günü veya haftasında ortaya çıkar. Yeni çalışanlar, üstlerine verilen işlerin çokluğu nedeniyle kendilerine verilen bilgileri zorlukla özümseyebilir.

Çalışanların sorumluluklarını anlamalarına ve yerine getirmelerine yardımcı olacak anahtar bilgileri sunmak önemli olmakla birlikte, onları bilgi bombardımanına tutmak geçiş sürecini yalnızca karmaşık hale getirecektir.

Çözümler

Çalışan el kitabı: İşyerinde nelerin kabul edildiğini ve nelerin kabul edilmediğini iletmek için İşyerinde nelerin kabul edildiğini ve nelerin kabul edilmediğini iletmek için bir çalışan el kitabı (şirket politikaları ve yönergelerini içeren bir belge) tasarlayın . Bu belge, takım iletişimi, işyeri güvenliği, şirket kaynaklarının/mülklerinin kullanımı, kıyafet kodu ve disiplin kuralları ile ilgili sorguları yanıtlamak için başvurulacak bir kaynak olarak kullanılmalıdır.

Maceracı ruhluysanız, Nordstorm'un yöntemini deneyin. Çalışan el kitabında şirket felsefesi tek bir güçlü cümleyle özetlenmiştir: "Her durumda sağduyulu davranın. Ek kurallar yoktur." El kitabının tamamı yaklaşık 7500 kelimeden oluşsa da, temel felsefelerini zekice ve kısaca çok iyi bir şekilde aktarıyorlar.

İşe alım kontrol listesi: Şirkete Şirkete yeni çalışanları karşılarken işe alım kontrol listesini elinizin altında bulundurun. Bu kontrol listesi, tutarlı bir işe alım deneyimi sağlar, hataları ortadan kaldırır ve her şeyin sorunsuz bir şekilde ilerlemesini garanti eder. Bu süreci basitleştirmek için işe alım şablonlarını da kullanabilirsiniz

Onlara zaman tanıyın: Çalışan el kitabını işe başlama tarihinden birkaç gün önce (işe alım belgeleriyle birlikte) paylaşın ve yeni çalışanlara şirketin değerlerini öğrenmeleri için zaman tanıyın. İşe başladıkları gün, doğrudan oryantasyona geçebilir ve onları ekip arkadaşlarıyla tanıştırabilirsiniz

5. Geri bildirim almamak

Muhtemelen tüm çalışanlar işe alım sürecini aynı şekilde algılamıyor. İlk aşamadaki aksaklıkları önlemenin en iyi yollarından biri, yeni çalışanlara işe alım deneyimlerini sormaktır.

Yeni çalışanlar ilk birkaç hafta içinde en fazla bağlılık gösterir ve geri bildirimlerinde daha şeffaf olma eğilimindedir. Zaman içinde geri bildirimleri toplayarak ve karşılaştırarak, çalışanların neleri takdir ettiğini ve neleri daha iyi yapabileceğinizi doğru bir şekilde görebilirsiniz. Bu, işe alım sürecini daha iyi hale getirmenize yardımcı olabilir.

Çözüm

Onları rahatlatın: Kendilerini hoş karşılanmış ve önemsenmiş hisseden çalışanlar, rollerinden memnun olurlar. Yapıcı geri bildirimlerin takdir edildiği ve üzerinde çalışıldığı bir ortam yaratın, böylece çalışanlar fikirlerinin önemli olduğunu bilirler

Bire bir oturumlar düzenleyin: Yeni çalışanlarla bire bir oturumlar düzenleyerek daha kişiselleştirilmiş bir yaklaşım deneyebilirsiniz. Bu, İK takımlarının belirli sorular sormasına ve geri bildirimleri işe alım sürecini iyileştirmek için kullanmasına olanak tanır

Anketler ve oylamalar yapın: Nicel anketler, işe alım deneyimlerini geniş ölçekte bütünsel bir şekilde gösterir. Kaynaklar ve dönüm noktaları hakkında sorular sorarak çalışanlar için neyin önemli olduğunu öğrenin ve kısa oylamalar yaparak işlerine nasıl uyum sağladıklarını anlayın

ClickUp'ta, yeni çalışanların yararlı geri bildirimleriyle işe alım süreçlerimizi sürekli iyileştirmeye çalışıyoruz. Yeni çalışanlar, işe alım sürecinde nasıl hissettiklerini paylaşmak için özel anket formları doldurur. Ayrıca, programın iyileştirilmesi için önerilerini de paylaşırlar. Bu verileri görselleştirmek ve iyileştirilmesi gereken alanları izlemek için gösterge panelleri de kullanıyoruz.

6. Net beklentiler belirlememek

Takımınıza yeni bir çalışan katılması, hem çalışan hem de şirket için birçok değişiklik getirir. İK takımlarının yapabileceği en büyük hatalardan biri, başlangıçta net beklentiler belirlememektir.

İş, beklentiler ve günlük operasyonlar hakkında netlik, işe alım sürecinde büyük bir fark yaratabilir.

Çözüm

Beklentiler oluşturun: Yeni işe alınan bir çalışana beklentilerinizi iletmeden önce, bir beklenti listesi oluşturun ve bu listeyi iyileştirin. Bu, yanlış anlaşılmaları önler ve işe alım sürecini kolaylaştırır. Liste, çalışandan birey ve takım üyesi olarak beklenen değerleri ve performansı ile yeni işe alınan çalışanın şirketten beklemesi gereken kaynakları içermelidir

Beklentileri iletin: Adaylara ne zaman haber vereceğinizi bildirerek örnekler oluşturun. İşe alım aşamasında, çalışanlardan ne beklendiğini açıklamak için birkaç dakika ayırın

Beklentileri yönetin ve izleyin: Beklentileri uygulamak ve bunların karşılanıp karşılanmadığını görmek kolay değildir. Çalışanların rollerine alışmalarına ve ilerlemelerini izlemelerine yardımcı olmak için, Beklentileri uygulamak ve bunların karşılanıp karşılanmadığını görmek kolay değildir. Çalışanların rollerine alışmalarına ve ilerlemelerini izlemelerine yardımcı olmak için, işe alım hedeflerini ve beklentilerini daha küçük aşamalara ayırarak 30-60-90 günlük bir plan oluşturabilirsiniz

7. Oryantasyon sürecini bağlamsallaştırmamak

Karmaşık organizasyonlarda, yeni işe başlayanlar genellikle kendilerini sudan çıkmış balık gibi hissederler. Her şey onlar için çok hızlı ilerler ve kendilerini çaresiz hissederler.

Yeni çalışanın beceri setini ve beklentilerini dikkate almayan, tek tip bir işe alım süreci kullanırsanız, bu sorun daha da büyür.

Çözüm

Giriş kısmını atlayın: Bağlamsal işe alım deneyimleri ilgi çekicidir, bu da tanıtım videosu izlemenin tam tersidir. Zaman kaybına neden olur ve sürecin bir sonraki adımıyla çelişir

Reid, Netflix'teki hiçbir işe alım oturumunun sıkıcı olmadığını vurguluyor. "Kimse bir saat veya iki saat boyunca bir odada (veya benim durumumda bilgisayar başında) oturup birinin slaytları okumasını izlemek istemez. Her biri bir şekilde etkileşimliydi ve Netflix'in çok ilginç konseptleri veya temalarıyla bağlantılıydı, bu da çok ferahlatıcıydı. Örneğin, bir sunumda bilgimizi test etmek için Kahoot! ile bir oyun vardı. "

Bağlamsal işe alım akışı oluşturun: Yeni çalışanların rollerine bağlı hissetmelerini sağlamanın en iyi yolu, departmanlarına ve profillerine göre bağlamsallaştırılmış etkileşimli bir işe alım süreci sunmaktır

Süreci açıklayın: Bağlamsal bir işe alım akışı, yeni çalışanlar nasıl kullanacaklarını bildiklerinde en etkili olur. İK takımları, çalışanların bu akıştan en iyi şekilde yararlanabilmeleri için kurulumu önceden açıklamalıdır

8. Düşük çalışan bağlılığı

Gallup'a göre, küresel olarak çalışanların yalnızca %23'ü işine bağlıdır. Bağlılık eksikliği, iş ve kariyer konusunda netlik olmaması, yöneticilerle kötü deneyimler ve şirkete aidiyet hissinin olmaması gibi nedenlerden kaynaklanır.

İK takımları, bağlılık ölçütlerini canlandırmak için daha fazla çaba sarf etmelidir. Bunu yapmak için kalıcı bir ilk izlenim bırakmaktan daha iyi bir yol olabilir mi?

Çözüm

Güçlü bir iç kültür oluşturun: Yeni çalışanlar, diğer çalışanların nasıl çalıştığını gözlemler ve kendilerini pozisyonlarında hayal eder. Çalışanlar için işbirliğine dayalı ve teşvik edici bir iç alan yaratabilirseniz, yeni çalışanlar işlerine daha bağlı hissederler

Başarıları takdir edin: Yeni çalışanlar, işlerini takdir eden meslektaşlarını ve yöneticilerini takdir eder. Bu, güveni büyük ölçüde artırır ve çalışanları işlerine daha fazla çaba göstermeye teşvik eder

Sık sık kontrol edin: Yönetici veya İK departmanından birinin ara sıra uğraması, çalışanların yeni çalışana önem verdiğini gösterir. Tüm bu küçük çabalar, çalışan bağlılığını artırmada büyük rol oynar

9. Farklılıkları ele almamak

Yeni ve eski çalışanlar arasında bazı keskin görüş farklılıkları fark edebilirsiniz. Bunlar nesil, kültür veya mizaç farklılıklarından kaynaklanabilir. Çelişkili görüşlerin olması normaldir, ancak çalışanlar arasında belirli bir düzeyde uyum olmalıdır.

İK lideri veya işe alım yöneticisinin inisiyatifi olmadan, takımı aynı sayfada tutmak ve ortak hedeflere doğru çalışmak zor olabilir.

Çözüm

Örnek olun: İşe alım sürecinde her çalışana eşit saygı gösterin. Herkesi aynı kalıba sokmaya çalışmak yerine, farklılıkları kutlamak için alan bırakın

İşbirliği alanı oluşturun: Hem yeni hem de eski çalışanları birbirleriyle işbirliği yapmaya, birbirlerini tanımaya, çatışmaları yapıcı bir şekilde çözmeye ve bir ekip olarak çalışmaya teşvik edin

Mentorluk programları oluşturun: Kıdemli takım üyeleri, yeni çalışanlara belirli bir dönem boyunca mentorluk yaparak sorumluluklarını anlamalarına yardımcı olabilir. Bu programlar, yeni çalışanların takımdaki üst düzey çalışanları tanıyıp onlarla bağ kurmalarını sağlar

10. Buddy sistemi kullanmama

Yeni bir organizasyona katılmak büyük bir değişikliktir. İşe alım süreci ne kadar sorunsuz geçerse geçsin, bu süreç ürkütücü gelebilir. Çalışan yeni çalışma alanına uyum sağlamakta zorlanırsa motivasyonu azalır ve hatta iş değiştirmeyi düşünebilir.

Bir mentorun yanı sıra, yeni işyerlerinde onlara rehberlik edecek (sanal veya yüz yüze) bir iş arkadaşının desteğine de ihtiyaçları olacaktır. Bu, rolün inceliklerini anlamalarına yardımcı olacaktır. Bu olmadan, tüm işe alım süreci temel insan dokunuşundan mahrum kalacaktır.

Çözüm

Oryantasyon arkadaşı sunun: Yeni çalışanlarınızı, işyerindeki ilk günlerini daha az korkutucu (ve daha verimli!) hale getirecek bir arkadaşla eşleştirmeyi standart bir uygulama haline getirin

Microsoft'a göre, işe alım danışmanları ile yeni çalışanlar arasındaki toplantıların sıklığı, yeni çalışanların verimlilik algılarını önemli ölçüde etkilemiştir. İlk 90 gün içinde en az bir kez buddy'leriyle buluşanların %56'sı, buddy'lerinin rollerinde verimli olmaya yönelik ilerlemelerini hızlandırdığını hissetti. Bu sayı, toplantı sıklığı arttıkça istikrarlı bir şekilde yükseldi. İki ila üç kez buluşanlar için bu oran %73'e yükselirken, dört ila sekiz toplantı yapanlar için %86'ya çıktı. Özellikle, ilk 90 gün içinde arkadaşlarıyla sekiz defadan fazla görüşen yeni çalışanların %97'si, hızlı verimlilik elde etmelerine arkadaşlarının yardımcı olduğunu belirtmiştir

Güven artırın: Oryantasyon arkadaşı, çalışanın destek sistemi olacak, şirketin süreçleri hakkında bilgi verecek ve güvenini koruyacaktır

Yeni bağlantılar kurmayı teşvik edin: Arkadaş, çalışanı diğer takım üyelerine tanıtabilir. Bu, onların iş yerinde rahatça açılmalarını ve bağlantılar kurmalarını sağlar

Çözülmeyen işe alım zorlukları, çalışan memnuniyetinin düşmesine neden olur. Bu blog yazısında ele aldığımız ipuçları, işe alım sürecini basitleştirmenize yardımcı olacaktır.

İş ilanını yayınladığınız andan, çalışanın iş gücüne katılıp işine alışana kadar, küçük değişiklikler uygulamak uzun vadede daha büyük bir etki yaratacaktır.

Tüm adımları merkezi bir hub'da birleştirmek için kapsamlı bir İK aracına ihtiyacınız var. ClickUp'ın İnsan Kaynakları Platformu'ndan daha iyi bir seçenek olabilir mi?

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Özelleştirilebilir ClickUp Gösterge Panelleri ile çalışanların performansını, bağlılığını ve gelişimini takip edin

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Özelleştirilebilir ClickUp Formları ile anketler, anketler ve talepler kullanarak geri bildirim toplayın. Çalışanların yanıt verilerini izlemenize ve işe alım sürecini iyileştirmek için içgörüler elde etmenize yardımcı olurlar

ClickUp Formları'nı kullanarak işe alım deneyimi hakkında geri bildirim toplayın

ClickUp Belgeleri'ni kullanarak yeni çalışanların hız kazanması için şirket wiki'leri oluşturun. İç içe sayfalar ekleyin, gerçek zamanlı düzenleme yapın ve bilgileri güncel tutun. Ayrıca, gerektiğinde departman takımlarının katkı sağlaması için yorumlar ekleyin

ClickUp Belgeleri ile şirket wiki'lerine bilgi ekleyin, düzenleyin ve işbirliği yapın

ClickUp Yorumları ve ClickUp Etiketleri ile liderlik, yöneticiler ve yeni çalışanlar arasında açık iletişim kanalları oluşturun

Yeni çalışanların ve liderlerin, atanan ClickUp Yorumları ve ClickUp Etiketleri'ni kullanarak görevler hakkında iletişim kurmasına izin verin

ClickUp, özel durumlar ve alanlar oluşturarak İK sisteminizi kişiselleştirmenize olanak tanır. Süreci bağlamsallaştırmak için role özel öğeler eklerken tutarlı bir işe alım deneyimi oluşturabilirsiniz.

ClickUp şablonlarıyla işe alım zorluklarını aşın

ClickUp şablonları, bilgi yüklemesi, bilgi eksiklikleri, bireysel mentorlara aşırı bağımlılık ve iş akışları, sistemler ve süreçlerin anlaşılması gibi yeni takım üyelerinin karşılaştığı çeşitli zorlukları ele almak için güçlü bir çözüm sunar.

Aşağıdaki şablonları kullanarak bu sorunları doğrudan çözebilirsiniz.

1. ClickUp İşe Alım Kontrol Listesi Şablonu

Bu Şablonu İndirin ClickUp'ın Onboarding Kontrol Listesi Şablonu ile onboarding görevlerini düzenleyin

İşe alım süreci uzun ve karmaşıktır. Büyük ölçekli işe alımlarda, çalışanın kişisel bilgilerini kaydetmekten maaş ve yan hakları görüşmeye, işe alım sonrası geri bildirim toplamaya kadar her adımı eksiksiz bir şekilde tamamladığınızdan emin olmalısınız.

ClickUp'ın İşe Alım Kontrol Listesi Şablonu, işlerinizi yolunda tutmak için kullanıma hazır bir görev listesi sunar. Şu özellikleri içerir:

Onboarding görevlerini tamamlamak için adım adım talimatlar

Görev durumu ve görev ilerlemesi hakkında gerçek zamanlı güncellemeler

Son tarihler ve öncelikler belirleme seçeneği

Daha organize olmak ve tek tip bir işe alım deneyimi sunmak isteyen yoğun işe alım yöneticileri için bir kurtarıcıdır. Liderlik ekibi de bu şablonu kullanarak işe alım sürecinin nasıl ilerlediğini izleyebilir.

2. ClickUp Çalışan İşe Alım Şablonu

Bu Şablonu İndirin ClickUp'ın Çalışan İşe Alım Şablonu ile yeni bir role sorunsuz bir başlangıç yapın

ClickUp Çalışan İşe Alım Şablonu ile yeni çalışanlarınıza ilk birkaç hafta içinde kendilerinden beklenenleri ve organizasyona katıldıktan sonraki ilk 90 gün içinde rollerini nasıl yerine getirebileceklerini gösteren bir yol haritası sunabilirsiniz.

Çalışanlara, özerkliklerini kaybetmeden yeni rollerinde yol almaları için netlik sağlar. Ölçülebilir hedeflerle ilerlemelerini kolayca izleyebilir ve gerektiğinde kıdemli veya meslektaşlarından yardım isteyebilirler.

Şablon, çalışanın işini yapmak için hatırlaması gereken her ayrıntıyı bir araya getirir. Çalışanlar, rollerini anlamak için birden fazla belge arasında gidip gelmek zorunda kalmaz, doğrudan işe koyulabilir!

3. ClickUp Çalışan İşe Alım Şablonu (90 Gün)

Bu Şablonu İndirin ClickUp'ın Çalışan İşe Alım Şablonu ile yeni işe başlayanların ilk üç ay içinde işlerinin inceliklerini öğrenmelerine yardımcı olun

30-60-90 işe alım çerçevesini takip ediyorsanız, ClickUp'ın Çalışan İşe Alım Şablonu iş akışınıza mükemmel şekilde uyacaktır.

Yeni çalışanlar için bir eylem planı hazırlamanıza yardımcı olur ve çalışanların işe başladıktan sonraki ilk 30, 60 ve 90 gün içinde neler yapmaları ve ne tür eğitimler almaları gerektiğini özetler.

Şablonu kullanarak rolün misyonu ve vizyonu, belirli rol tanımları, sahiplik alanları, anahtar sorumluluklar, anahtar paydaşlar ve ölçülebilir hedefler hakkında ayrıntılı bilgi verin.

Bu yaklaşımı bir işe alım örneği ile daha iyi anlayalım.

Bir pazarlama ajansında yeni bir pazarlama analisti için 30-60-90 planı oluşturacak olursak, bu plan aşağıdaki gibi olacaktır:

İlk 30 gün

Oryantasyon ve işe alım: Şirket kültürü, politikaları ve prosedürleri hakkında bilgi edinin. Anahtar takım üyeleri ve paydaşlarla tanışın

Araçları ve sistemleri öğrenin: Ajans tarafından kullanılan pazarlama analizi araçlarını ve platformlarını anlayın

Geçmiş kampanyaları inceleyin: Ajansın yaklaşımını, başarılarını ve iyileştirilmesi gereken alanları anlamak için önceki pazarlama kampanyalarını inceleyin

Takım üyelerini gölge olarak izleyin: İş akışlarını ve süreçleri anlamak için kıdemli analistleri ve diğer takım üyelerini gölge olarak izleyin

Veri analizine başlayın: Son kampanyalardan elde edilen verileri analiz ederek trendleri, kalıpları ve içgörüleri belirleyin

31-60. Günler

Verileri derinlemesine inceleyin: Daha ayrıntılı ve bağlamsal analiz tekniklerine odaklanarak geçmiş kampanyalardan elde edilen verileri analiz etmeye devam edin

Raporlama şablonları geliştirin: Müşterilere ve şirket içi paydaşlara kampanya performansını raporlamak için standart şablonlar oluşturun

Strateji tartışmalarına katkıda bulunun: Strateji toplantılarına katılın, veri analizi ve araştırmalara dayalı girdiler sağlayın

Bağımsız projeler başlatın: Üst düzey takım üyelerinin rehberliğinde, daha küçük projeleri bağımsız olarak üstlenin

Geri bildirim üzerinde çalışın: Meslektaşlarınızdan ve yöneticilerinizden geri bildirim alın ve iyileştirme ve geliştirme alanlarını belirleyin

61-90. Günler

Küçük projeleri yönetin: Veri toplama, analiz ve raporlamaya kadar küçük ölçekli pazarlama analitiği projelerinde liderlik yapın

Bulguları sunun: Bağımsız projelerden elde ettiğiniz bulguları takıma ve mümkünse müşterilere sunarak, eyleme geçirilebilir içgörüler elde etme becerinizi sergileyin

Becerileri geliştirin: Geri bildirim ve öz değerlendirmeye dayalı olarak belirli becerileri geliştirmeye odaklanın. Bu, veri görselleştirme becerilerini geliştirmeyi, ileri istatistik tekniklerini öğrenmeyi veya yeni analiz araçlarını ustalaşmayı içerebilir

Strateji geliştirmeye katkıda bulunun: Yaklaşan kampanyalar için pazarlama stratejilerinin geliştirilmesine aktif olarak katkıda bulunun

Bir sonraki aşamaya hazırlanın: İlk 90 günün başarılarını ve zorluklarını değerlendirin ve ajans içindeki rolünüzün bir sonraki aşamasında öğrendiklerinizi uygulayın

Şablonu farklı roller ve sektörlerin gereksinimlerine göre de değiştirebilirsiniz.

ClickUp ile İşe Alım Sürecini Kolaylaştırın

Ortaya çıkan zorlukların üstesinden gelmek için doğru bir başlangıç yapmak çok önemlidir. İlk izlenimlerin olumlu olmasını sağlamak, çalışanların işyerinde kalma oranlarını ve mutluluklarını artırır ve "Burası senin evin!" diyen bir kültür yaratır

ClickUp'ın hepsi bir arada proje yönetimi ve insan kaynakları yönetimi platformuyla, dokümantasyon, iletişim, geri bildirim toplama ve ilerleme izlemeyi basitleştirebilirsiniz. Bu, işe alım sürecini çocuk oyuncağı haline getirir!

ClickUp ile başlayın ve kendiniz deneyimleyin!