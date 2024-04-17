Çalışanların Başarılı Olmasına Yardımcı Olacak İşe Alım Hedefleri Nasıl Belirlenir?

Çalışanların işe alım süreci, yeni çalışanları kuruluşunuza entegre etme sürecidir. Yeni çalışanların rollerini, takım kültürünü ve şirket hedeflerini anlamalarına yardımcı olmak için çok önemli bir ilk adımdır.

Yetersiz oryantasyon programları, yeni çalışanların kafasını karıştırıp motivasyonlarını ve verimliliklerini düşürebilir. Ayrıca çalışanların işten ayrılma oranını artırarak şirkete zaman, çaba ve para kaybına neden olur.

Bu, günümüzün rekabetçi iş piyasasında etkili işe alım sürecini her zamankinden daha önemli hale getiriyor. Belgelenmiş işe alım hedefleri içeren kapsamlı bir karşılama, yeni çalışanların kendilerini hoş karşılanmış, değerli ve başarılı olmak için donanımlı hissetmelerini sağlar. Ayrıca çalışan bağlılığını artırır, işten ayrılma oranını azaltır ve verimliliği artırarak nihayetinde organizasyonun başarısına katkıda bulunur.

Bu makalede, çalışanların bağlılığını artıran ve insan kaynakları uzmanı olarak başarılı olmanıza yardımcı olan, başarılı bir çalışan işe alım stratejisi uygulamak için gerekli kaynakları, ipuçlarını ve adımları bulacaksınız.

Çalışan Oryantasyon Hedeflerini Anlama

Oryantasyon hedefleri, yeni bir şirkete katılan çalışanların sorunsuz bir geçiş yapmasını sağlar. Şirketler, doğru hedefler belirleyerek başlangıç sürecini hızlandırabilir, çalışan memnuniyetini ve takım entegrasyonunu artırabilir.

Etkili işe alım hedefleri, yetenek yönetimini doğrudan etkiler ve işgücü devrini azaltır. Yapılandırılmış bir öğrenme yolu sunan bu hedefler, yeni çalışanlara başarılı olmak için ihtiyaç duydukları becerileri ve bilgileri kazandırarak başarı ve aidiyet duygusu oluşturur.

Hedef belirleme, başarılı bir işe alım programının kritik bir adımıdır. Belirsiz beklentileri ulaşılabilir dönüm noktalarına dönüştürerek, yeni çalışanların ve yöneticilerinin ilerlemeyi izlemesine ve başarıları kutlamasına olanak tanır. Ayrıca, bu işbirliğine dayalı yaklaşım güçlü iş ilişkileri kurar.

İK takımınız, bu süreci kolaylaştırmak için SMART hedefleri çerçevesini kullanarak sağlam bir çalışan işe alım programı oluşturabilir.

Daha iyi anlamak için bazı örnek işe alım hedefleri oluşturalım.

1. İdari görevler (1. hafta):

Özel: Çalışanın işe başlama tarihinden itibaren 24 saat içinde tüm yeni işe alım evraklarını tamamlayın

Ölçülebilir: Evrak işlemlerini zamanında tamamlayan yeni çalışanların yüzdesini izleyin

Ulaşılabilir: Tüm evrakların çevrimiçi olarak hazır ve kolayca erişilebilir olmasını sağlayın

İlgili: Yeni çalışanın şirketin avantajlarından ve kaynaklarından yararlanmaya başlayabilmesi için tüm evrakların eksiksiz olduğundan emin olun

Zaman sınırlaması: Sorunsuz bir işe alım süreci için 24 saatlik bir son tarih belirleyin

2. Rol tanıma (1–2. haftalar):

Özel: Yeni çalışanların tüm departman eğitim oturumlarına katılmasını ve ikinci haftanın sonuna kadar 20 saat boyunca meslektaşlarını ve iş arkadaşlarını gözlemlemesini sağlayın

Ölçülebilir: Eğitim oturumlarına katılımı izleyin ve gölge çalışma saatlerini belgeleyin

Ulaşılabilir: Eğitim oturumlarını planlayın ve gölge oturumlarını gerçekleştirmek için uygun takım üyelerini önceden belirleyin

İlgili: Eğitim ve gölge programları ile yeni çalışanların rollerine özgü temel beceri ve bilgileri edinmelerini sağlayın

Zaman sınırlı: Zamanında tamamlanmasını sağlamak için ikinci haftanın sonuna kadar ulaşılması gereken 20 saatlik net bir son tarih belirleyin

3. Şirket kültürü (2–3. haftalar):

Özel: Yeni çalışanların üçüncü haftanın sonuna kadar iki takım oluşturma etkinliğine katılmasını ve katkıda bulunmasını sağlayın

Ölçülebilir: Faaliyetlere katılımı izleyin ve iş arkadaşlarınızın geri bildirimleriyle katkıları değerlendirin

Ulaşılabilir: Kapsayıcı ve katılımı teşvik eden takım oluşturma etkinlikleri seçin

İlgili: Takım oluşturma etkinliklerine katılımın, yeni çalışanların iş arkadaşlarıyla bağlantı kurmasına ve şirket kültürünü anlamasına yardımcı olmasını sağlayın

Zaman sınırlı: Aktif katılımı teşvik etmek için üçüncü haftanın sonuna kadar bir son tarih belirleyin

4. Beceri geliştirme (3-4. haftalar):

Özel: Yeni çalışanların dördüncü haftanın sonuna kadar ürün bilgisi değerlendirmesinde %80 veya daha yüksek bir puan almalarına destek olun

Ölçülebilir: Değerlendirme platformunda puanları izleyin

Ulaşılabilir: Değerlendirmenin sağlanan eğitimle uyumlu olmasını ve öğrenme için yeterli zaman ayrılmasını sağlayın

İlgili: Etkili iş performansı için çok önemli olan ürün bilgilerini edinmelerine yardımcı olun

Zaman sınırlı: Odaklanmış öğrenmeyi teşvik etmek için dördüncü haftanın sonuna kadar bir son tarih belirleyin

SMART İK hedefleri belirlemenin önemini anladığınıza göre, şimdi odaklanmanız gereken belirli işe alım hedeflerini tartışalım.

Kapsamlı Onboarding'in Beş Anahtar Hedefi

Yeni çalışanların işe alım eğitim programınızı daha etkili hale getirebilecek beş anahtar işe alım hedefi:

1. Bağlantı oluşturma: Takımda ilişkiler kurma

Herhangi bir yeni çalışan, yeni bir iş ortamına girdiğinde kendini tedirgin hissedebilir. Ancak, bir İK uzmanı olarak, yeni çalışanların takım üyeleriyle bağlantı kurmalarına yardımcı olarak işleri kolaylaştırabilirsiniz. Bu, aidiyet duygusu yaratmaya, izolasyon hissini azaltmaya ve geçişin daha sorunsuz ve daha az stresli olmasına yardımcı olabilir. Bu da, çalışanların şirkette kalma süresini uzatmaya büyük katkı sağlar.

Yeni çalışanlarınızın takıma entegrasyonunu hızlandırmak için atabileceğiniz bazı adımlar şunlardır:

İş saatleri dışında hoş geldiniz öğle yemekleri düzenleyin veya takıma özel sosyal etkinlikler düzenleyerek etkileşim için rahat bir ortam yaratın

Bir "arkadaşlık sistemi" uygulayın ve yeni çalışanları onlara mentorluk yapabilecek ve rehberlik edebilecek deneyimli meslektaşlarla eşleştirin

Konuşmaları başlatmak ve yeni çalışanların benzer faiz alanlarına sahip iş arkadaşlarıyla bağlantı kurmasına yardımcı olmak için çevrimiçi buz kırıcı platformların kullanımını teşvik edin

işbirliği araçlarını kullanın Özellikle uzaktan çalışma ayarlarında iletişimi, ekip çalışmasını ve geri bildirimi kolaylaştırmak için anlık mesajlaşma platformları veya işe alım yazılımı gibikullanın

2. Eğitim ve öğretim: Mesleki gelişimi desteklemek

Bir İK uzmanı olarak, yeni işe alınan çalışanlara hedef odaklı eğitim ve öğretim sunarak işe alım sürecinde onların gelişimini desteklemek sizin için çok önemlidir.

Bu kişiselleştirilmiş mentorluk, yeni çalışanların kendilerini desteklenmiş hissetmelerine ve yeni rollerinde başarılı olmak için gerekli bilgiye sahip olmalarına yardımcı olur.

Bu süreçteki bazı önemli adımları gözden geçirelim:

Bireysel ihtiyaçları anlayın ve eğitimi buna göre uyarlayın

Eğitim biçimlerini (sınıf, atölye, çevrimiçi ve mentor liderliğinde gibi) eğitim teknolojisiyle birleştirerek farklı öğrenme stillerine uyum sağlayın

Deneyimli eğitmenler tarafından sunulan yüksek kaliteli, ilgi çekici içeriklerden emin olun

Sürekli fırsatlar ve geri bildirim mekanizmalarıyla öğrenme kültürünü teşvik edin

3. Uyum ve güvenlik: İş sağlığı ve güvenliği kurallarının anlaşılmasını sağlamak

Yeni çalışanların uyumluluk ve iş sağlığı ve güvenliği (OSH) kurallarını anlamalarına yardımcı olmak, onların güvenli bir şekilde çalışmasını ve olumlu bir organizasyon kültürüne katkıda bulunmasını sağlar.

Bunu başarmak için aşağıdaki faaliyetleri yapabilirsiniz:

İlgi çekici infografikler, kılavuzlar veya el kitapları geliştirin ve ilgi çekici eğitim oturumları düzenleyin

Yeni işe alınanlar da dahil olmak üzere tüm çalışanların OSH eğitimlerini tamamlamalarını sağlayın ve başarı sertifikaları gibi ödüller vaat edin

Şirket iletişim kanallarını kullanarak yöneticileri eğitimin tamamlanmasını sağlamaya teşvik edin. Ayrıca, katılımı artırmak için kullanılabilir bonus puanlar da sunabilirsiniz

4. Organizasyonel kültürün tanıtımı: Yeni çalışanları şirket kültürüne dahil etme

Etkili işe alım süreci, yeni çalışanlarınızı şirket değerleri ve hedefleriyle uyumlu hale getirmeye yardımcı olur. Yeni çalışanları şirket kültürüne entegre etmek, aidiyet duygusu yaratmak ve başarıya hazırlamakla ilgilidir.

Bu, çalışanların bağlılığını artırır ve verimliliği olumlu yönde etkiler. Ayrıca, daha iyi takım işbirliği ve marka temsilini sağlar.

"Yeni" ve "yerleşik" arasındaki uçurumu nasıl kapatabileceğinizi öğrenin:

İlgi çekici anlatımlar, videolar veya çalışanların referansları aracılığıyla şirketinizin tarihçesini paylaşın

Yeni çalışanların farklı departmanları anlamaları ve iş arkadaşlarıyla bağlantı kurmaları için "kültür turları" düzenleyin

Buzları kırmaya ve çalışanlar arasında uyum sağlamaya yardımcı olacak eğlenceli ve işbirliğine dayalı takım oluşturma etkinlikleri planlayın

Deneyimli çalışanların yeni işe alınanları yönlendirebileceği ve destekleyebileceği bir mentorluk programı uygulayın

Anketler, öneri kutuları veya check-in toplantıları aracılığıyla açık iletişimi teşvik edin

💡Profesyonel ipucu: ClickUp Form Görünümü gibi araçlar, yeni çalışanların sorunları bildirmelerini, isteklerini iletmelerini veya iyileştirmeler önermelerini kolaylaştırır. Bu girdiler, ClickUp'ta otomatik olarak izlenebilir görevlere dönüştürülebilir ve eylem için uygun takımlara atanabilir.

5. Rol netleştirme: Performans göstergeleri ve değerlendirme sisteminin kapsamlı bir şekilde anlaşılması

Yeni çalışanlar, iş sorumluluklarını, performans beklentilerini ve katkılarının nasıl değerlendirileceğini anlamalıdır. Bu, yeni çalışanların başarılı performansı, bağlılığının artması ve uzun vadeli kariyer gelişimi için temel oluşturur.

Onboarding sürecinde yeni çalışanlara bu hayati bilgileri etkili bir şekilde aktarabilirsiniz:

Yeni işe alınan kişinin işinin ayrıntılı bir açıklamasını, anahtar sorumluluklarını, beklentileri ve performans ölçütlerini işe alım mektubuna ekleyin. Bu, beklentileri netleştirmeye yardımcı olur

Yeni işe alınanların yöneticileriyle bire bir toplantılar düzenleyerek belirli rol beklentilerini, dahil olacakları projeleri ve günlük iş akışlarını görüşün

Şirket tarafından kullanılan performans yönetim sistemi hakkında, amacını ve değerlendirme sıklığını da içeren genel bir bakış sunun

Hedef belirleme, performans değerlendirmeleri ve geri bildirim mekanizmaları gibi farklı performans bileşenlerini açıklayın

Sistemi açık ve öz bir şekilde açıklamak için çevrimiçi eğitim modülleri veya video eğitimleri geliştirin

Bu beş tür işe alım hedefi, birlikte şirket içinde uzun süreli başarının temelini oluşturur. Bununla birlikte, çalışanlarınız üzerinde kalıcı bir etki yaratmanıza yardımcı olabilecek başka bir vazgeçilmez çerçeve daha vardır.

Bu çerçevenin neleri içerdiğini, işe alım sürecinin dört C'sini anlayalım.

Onboarding'in Dört C'si

2010 yılında Dr. Talya Bauer tarafından geliştirilen ve sunulan Dört C çerçevesi, günümüzün işe alım süreçlerinde hala geçerliliğini korumaktadır.

En az önemden en yüksek öneme doğru bu dört adımı inceleyelim.

1. Açıklık: Net iş rolleri ve performans beklentileri sağlama

Şirketler ve yeni çalışanlar için en büyük hayal kırıklıklarından biri, beklentilerin net olmamasıdır. Bu durum, işe alım sürecinde "hayaletleşme" veya erken aşamada yüksek işgücü devrine yol açabilir.

İyi haber şu ki, işe alım sürecinin net olması, sorunsuz bir geçiş, iş memnuniyetinin artması ve daha iyi performans sağlayabilir.

Net beklentiler belirlemek çok önemlidir ve hedefler bu konuda mükemmel bir araçtır. Yeni çalışanlarınızın rollerini netleştirmek için kullanabileceğiniz bazı yöntemler şunlardır:

Açık belgeler: Hedeflerin açıkça tanımlandığından ve erişilebilir olduğundan emin olun

Şirket çapında uyum: Hedefleri genel şirket hedefleriyle uyumlu hale getirin

Tutarlı uygulama: Standartlaştırılmış bir işe alım süreciyle tüm yeni çalışanların aynı düzeyde netlik elde etmesini sağlayın

Zaman takibi: İlerlemeyi izleyin ve gerektiğinde destek sunun

Teknolojik entegrasyon: Verimli izleme ve iletişim için yetenek yönetimi yazılımı veya İK yazılımı kullanın

2. Uyum: Zorunlu şirket ve yasal kuralları anlama

Bu seviye genellikle şunlara odaklanır:

İşleme: Yeni işe alınanların evrak işlemlerini tamamlamak ve sosyal haklara kaydettirmek

Sistemlerin anlaşılması: Şirket politikalarını ve prosedürlerini anlamalarını sağlamak

Eğitim: Zorunlu politikalar, kurallar ve düzenlemeler hakkında eğitim oturumları aracılığıyla yeni çalışanlara oryantasyon sağlama

KPI'lar: Sektöre veya role özgü gereksinimleri karşılamak için kriterler belirleme

Ancak, yeni çalışanlara şirketinizin çalışan el kitabını okutmak yeterli değildir. Onların gerçekten başarılı olmalarına yardımcı olmak için, şirket genelindeki politika ve prosedürleri içeren ek kaynaklar sağlamalısınız.

Ayrıca, bu kaynakları tartışmak, uyumluluğun günlük işlerine nasıl etki ettiğini açıklamak ve anlayışlarını değerlendirmek için onlarla toplantılar planlamalısınız.

3. Kültür: Şirketin değerlerini ve yaşam tarzını aşılamak

Organizasyon kültürü, yeni çalışanları çekmede her zaman önemli bir rol oynar ve bunun iyi bir nedeni vardır. Ancak, yeni bir çalışanın kültürel uyumunun ilk izlenimlerin ötesine geçmesini sağlamak için çok şey gerekir.

İşe alım uyumluluğa odaklanırken, işe alım süreci kültürel anlayışı geliştirme fırsatı sunar

Onboarding, kültürü yansıtır. İK temsilcileri, yeni çalışanların takıma entegrasyonunu ve tanıtımını aktif olarak kolaylaştırır ve deneyimleri hakkında geri bildirim isterse, bu şeffaflık ve hesap verebilirliğe olan sağlam bir bağlılığı gösterir.

Örneğin Google, çalışanlarına bire bir finansal koçluk, transseksüel çalışanlar için tıbbi destek programı, yılda dört hafta "her yerden çalışma" imkanı, doğurganlık ve büyüyen ailelere destek gibi birinci sınıf avantajlar sunmaktadır.

Tüm bu çabalar, Google'ın çalışanlarına olan bağlılığını yansıtıyor ve şirketin çalışanlarının mesleki ve kişisel refahına ne kadar önem verdiğini gösteriyor.

4. Bağlantı: Kişilerarası ilişkiler kurma

İnkar edilemez bir şekilde, dört C çerçevesinin en önemli bileşenlerinden biri, yeni veya mevcut çalışanların takım ve şirketle bağlantı kurmasına yardımcı olan işe alım sürecidir.

Pandemi sonrası dönem bize bir şey öğrettiyse, o da zorlu ve mutlu zamanlarda sağlam işyeri bağlantılarının temel yardım, destek ve rehberlik sağladığıdır.

Ancak bunu söylemek yapmaktan daha kolaydır. Sosyal kaygı, sosyalleşmeye ilgi eksikliği veya hatta şirket politikası hakkında önceden oluşturulmuş önyargılar, çalışanların moralini etkileyerek güvenilir bağlantılar kurmayı zorlaştırabilir.

İnsan kaynakları uzmanlarının uygulayabileceği bazı anahtar stratejiler şunlardır:

Sosyalleşme: Takım öğle yemekleri, happy hour etkinlikleri veya gönüllü faaliyetler gibi iş saatleri dışında gayri resmi toplantılar planlayın

Takdir: Takım bağlarını güçlendirmek ve çalışanları motive etmek için bireysel ve takım başarılarını kamuya açık bir şekilde takdir edin

İş yerinde eğlence: Çalışanların işle ilgili olmayan güncellemeleri, şakaları veya eğlenceli bilgileri paylaşabilecekleri bir çevrimiçi kanal (örneğin Slack'te) oluşturun

Kutlama: Doğum günü pastasının ötesine geçin; çalışanların benzersiz katkılarını öne çıkararak veya bir "anı panosu" oluşturarak kutlamaları kişiselleştirin

Takım oluşturma: Takım içi ve takımlar arası ilişkileri geliştirmek için düzenli şirket dışı etkinlikler, yıllık bağış toplama etkinlikleri, Yeni Yıl partileri ve "evcil hayvanları işe getirme" günleri planlayın

Harika bir çerçeve, onu uygulama ve sürdürme konusunda daha büyük bir sorumluluk getirir. Şirketler, pandemi döneminde bunu yaparken büyük zorluklarla karşılaştı.

Uzaktan işe alım sürecinin işleyişini, karşılaşılan tipik zorlukları ve olası çözümleri inceleyelim.

Ayrıca okuyun: İşyerinizde sessiz istifaları önleyerek çalışan bağlılığını nasıl artırabilirsiniz?

Uzaktan Çalışanların İşe Alınması

Çalışma Düzenleri ve Tutumları Anketi (SWAA) tarafından yapılan bir araştırma, 2024 yılının başlarında ABD'deki tam zamanlı çalışanların %13'ünün uzaktan çalıştığını, %29'unun ise karma düzenlemelerle çalıştığını ortaya koydu.

Şirketler, uzaktan çalışanlarının bağlılığını ve verimliliğini korumak için işe alım tekniklerini uyarladı. Ancak bunu yapmadan önce aşağıdaki gibi zorlukların üstesinden gelmeleri gerekti:

Uzaktan çalışmayı kolaylaştırmak için gerekli olan yeni teknolojileri veya yazılım platformlarını anlamada zorluk

Yüz yüze etkileşimlerin olmaması nedeniyle takım üyeleri arasında profesyonel ilişkilerin ve uyumun eksikliği

Şirket kaynaklarına, belgelere ve genellikle iş yerinde kolayca erişilebilen diğer bilgilere sınırlı erişim

Takım üyeleri ile yöneticileri veya iş arkadaşları arasında yanlış anlaşılmalara yol açan iletişim engelleri

Bu zorlukların üstesinden gelmek için, dünya çapındaki şirketler geleneksel işe alım tekniklerini uzaktan çalışmaya uygun hale getirmek için aşağıdaki gibi stratejiler uyguladı:

Video konferans, çevrimiçi eğitim modülleri ve işbirliği araçlarını kullanarak işe alım sürecinde iş verimlilik platformlarından yararlanın

Çevrimiçi platformları ve dijital imza çözümlerini kullanarak belge yönetimini kolaylaştırın ve fiziksel evrak işlerine olan bağımlılığı azaltın

Çok yönlü biçimlerde sunulan çevrimiçi eğitim materyalleri ve kaynakları, yeni çalışanların bunlara her zaman, her yerden erişebilmesini sağlar

Sanal etkinlikler, çevrimiçi tanışma etkinlikleri ve eşler arası mentorluk programları aracılığıyla sosyal bağlantılar ve takım uyumu oluşturmaya odaklanın

Yeni işe alınanların endişelerini gidermek ve değişiklikleri uygulamak için görüşler toplamak amacıyla çevrimiçi geri bildirim formları, anketler ve anonim yorum web sayfaları kullanmaya başlayın

Geleneksel ve uzaktan işe alım süreçleri arasında daha kapsamlı bir karşılaştırma:

Özellikler Geleneksel işe alım süreci Uzaktan/Sanal işe alım Konum Şirket ofisinde yerinde Çalışanların sağlığının iyileştirilmesi, devamsızlığın azaltılması, daha geniş bir yetenek havuzundan işe alım ve daha sürdürülebilir bir çalışma ortamı Etkileşim Öncelikle yüz yüze Öncelikle sanal, video konferans ve çevrimiçi kaynaklarla Evrak işleri Fiziksel formlar ve belgeler Dijital belgeler ve çevrimiçi formlar Eğitim Yüz yüze oturumlar ve sunumlar Çevrimiçi eğitim modülleri, web seminerleri ve kendi hızınızda öğrenme Takım Oluşturma Yüz yüze etkinlikler ve sosyal toplantılar Sanal takım oluşturma alıştırmaları ve çevrimiçi sosyal etkinlikler Zorluklar Zamanlama konusunda sınırlı esneklik, işe gidip gelmek için harcanan zaman, iş-yaşam dengesi eksikliği Olası teknoloji sorunları, takım silolarının oluşması, kişilerarası etkileşim eksikliği Avantajlar Daha iyi takım üyesi bağları, anında geri bildirim toplama, daha fazla ağ oluşturma fırsatı ve katılımın kolay izlenmesi Çalışanların sağlığının iyileştirilmesi, devamsızlığın azaltılması, daha geniş bir yetenek havuzundan işe alım, daha sürdürülebilir bir çalışma ortamı

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💡Profesyonel ipucu: Herhangi bir aracı ClickUp ile entegre etmenizi sağlayan ClickUp API sayesinde, ClickUp'ı şirketinizin tüm iş ve verimlilik ihtiyaçlarını karşılayan tek platform haline getirebilirsiniz. Ayrıca, tüm işe alım ve işe alıştırma ihtiyaçlarınız için 1000'den fazla ClickUp şablonunu kullanabilirsiniz. Bu, belge ve çerçeveler oluşturma ve ayarlama konusunda zaman ve çaba tasarrufu sağlar.

Ayrıca, yeni çalışanlar için sorunsuz bir işe alım akışı oluşturmak için kullanabileceğiniz iki özel ClickUp aracı bulunmaktadır.

ClickUp Belgeleri ile şirket SOP'leri, SSS'ler, hiyerarşi grafikleri, politikalar, kurallar ve yönergeler gibi uyumluluk belgeleri oluşturabilir ve paylaşabilir, böylece çalışanlarınızın işe başladıktan sonra hemen uyum sağlamasını sağlayabilirsiniz. Ayrıca, bu belgelere "nasıl yapılır" videoları veya ses dosyaları için bağlantılar ekleyerek şirket politikaları, araçlar ve sistemler hakkında rehberlik sunabilirsiniz.

ClickUp Görevleri ile görevleri kolayca atayın ve izleyin

Ayrıca ClickUp Görevleri'ni kullanarak projeleri devredebilir ve ilerlemeyi gerçek zamanlı olarak takip edebilirsiniz.

Tamamlanması gereken tüm işe alım unsurlarının bir listesini oluşturun ve bunları ilgili sahiplerine göre görevlere ve alt görevlere ayırın. Örneğin, İK yöneticisi yeni bir çalışanın tanıtımını denetleyebilir, işe alım yöneticisi ise çalışanın istihdam belgelerini teslim etmesini sağlamakla sorumlu olabilir.

Ayrıca, yeni bir çalışanın başarılı bir işe alım süreci için atması gereken tüm adımların bir kontrol listesini de oluşturabilirsiniz.

Bu şablonu indirin ClickUp Çalışan Onboarding Şablonu ile uçtan uca bir onboarding kontrol listesi oluşturun

ClickUp Çalışan İşe Alım Şablonunu deneyin, bu şablon sizin ve takımınızın işe alım sürecinin ilk 90 günü boyunca görevlerinizi yerine getirmenize yardımcı olabilir. Bu şablonla, yeni çalışanlarınızın sunması gereken evrakları, uzun vadeli başarıları için belirlemeleri gereken işe alım hedeflerini ve katılmaları gereken şirket eğitimlerini de ekleyebilirsiniz.

AI kullanarak yeniliği teşvik edin ve güçlü iş ilişkileri kurun

ClickUp Brain ile platform içindeki ve platformla bağlantılı tüm İK ile ilgili görevlerden bağlama göre anında ve doğru yanıtlar alın

İnsan kaynakları takımınız, ClickUp Brain'i işleri kolaylaştırmak için birçok şekilde kullanabilir:

Yeni çalışanları karşılamak için kişiselleştirilmiş e-posta metinleri oluşturun ve oryantasyon belgelerini tamamlamaları için otomatik hatırlatıcılar gönderin

İş teklifleri, geri bildirim formları, anketler, günlük faaliyet raporları, etkinlik planları ve daha fazlası gibi sık kullanılan belgeler için özel İK şablonları oluşturun

ClickUp'ı eğitim özetleri sunmak için asistanınız olarak kullanın. AI araçlarını kullanarak eğitim verilerinden içgörüler elde edebilir, çalışanlara e-postalar oluşturabilir, başarı mesajlarını özelleştirebilir ve tanışma etkinlikleri ve bağış toplama etkinlikleri gibi etkinlikler planlayabilirsiniz

Çalışan bağlılığı için fikirler üretin ve katılım oranları, işten ayrılma istatistikleri, izin raporları ve departman raporlarının özetlerini alın

AI araçlarıyla belgeler kullanarak paylaşılabilir işe alım yönergeleri, eğitim modülleri, tatil listeleri ve uyumluluk ve güvenlik kuralları kitapçıkları oluşturun

Gerçek zamanlı içgörülerle iş beklentilerini netleştirin

Özelleştirilebilir ClickUp Gösterge Panelleri ile çalışan performansını ve iş yükünü izleyin

ClickUp Gösterge Panellerini İK yönetim platformunuzla birleştirerek çalışanların işe alım sürecindeki ilerlemeleri ve geri bildirimleri, eğitim gereksinimleri, katılım oranları ve daha fazlası hakkında gerçek zamanlı bilgiler edinebilirsiniz.

İnsan kaynakları takımınızın ClickUp'ın özelleştirilebilir gösterge panellerini kullanabileceği birkaç yol:

Yeni işe alınanlar için onboarding sürecini görselleştirmek üzere bir gösterge paneli oluşturun. Görev tamamlanma oranlarını, belge durumunu, eğitim modülü ilerlemesini ve onboarding memnuniyet oranlarını gösteren bileşenleri ekleyin

Geri bildirim formları, beceri geliştirme programları ve yaklaşan eğitim oturumlarının tamamlanma oranlarını görselleştirin

Açık pozisyonların durumunu, başvuru havuzunun boyutunu ve çeşitliliğini, mülakat planlamasını ve tamamlanma oranlarını, çalışan memnuniyeti anketlerini, şirket etkinliklerine katılımı ve iç iletişimi gösteren işe alım ve çalışan tutma gösterge panelleri geliştirin

💡Profesyonel ipucu: ClickUp Proje Zaman Takibi'ni kullanarak bir çalışanın görevlere harcadığı zamanı, manuel zaman çizelgelerini, günlük devam durumunu ve serbest çalışanlar veya dış tedarikçiler için faturalandırılabilir saatleri kaydedin. Toggl, Timely ve Clockify gibi kullandığınız zaman izleme uygulamalarını entegre edin.

Performans Değerlendirmesi ve İşe Alım

Verimlilik, organizasyonel hedeflerin gerçekleştirilmesini etkiler. Çalışanlar, iş tanımlarını, günlük görevlerini ve performanslarının ölçüleceği anahtar hedef metriklerini bilmelidir. Etkili bir işe alım süreci, tüm yeni çalışanların iş sorumlulukları ve performans değerlendirmelerini etkileyecek anahtar performans göstergeleri (KPI'lar) hakkında net bilgi sahibi olmalarını sağlar.

Bu şablonu indirin ClickUp Üç Aylık Performans Değerlendirme Şablonu ile performans ölçütlerini izleyin, çalışanlara yapıcı geri bildirim sunun ve ilerlemeyi takip edin

Görev tamamlama oranları, bilgi edinme testleri ve geri bildirim anketleri gibi KPI'lardan elde edilen veriler, işe alım hedeflerine ulaşma yolundaki ilerlemeyi ölçmenizi sağlar. Bu, yeni çalışanların yardıma ihtiyaç duyabileceği alanları belirlemenize yardımcı olur.

Oryantasyon sürecinin erken aşamalarında performans eksikliklerini belirleyerek, hedefli destek sağlayabilir ve yeni çalışanların başarısını engellemeden önce altta yatan sorunları çözebilirsiniz.

Yeni ve mevcut çalışanlar için, ClickUp Üç Aylık Performans Değerlendirme Şablonu'nu kullanarak zaman içinde performansı ölçüp izleyebilir, iyileştirme alanlarını tespit edebilir ve zamanında geri bildirim ve koçluk sağlayabilirsiniz. Bu, çalışanların daha fazla katılımını sağlayacak ve onlara başarı ve takdir duygusu verecektir.

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Oryantasyon Sürecinde İş Güvenliği ve Sağlığı

Yeni işe alınanların uyumluluk, sağlık ve güvenlik (CHS) yükümlülüklerini anlamalarına yardımcı olmak, birey ve kuruluş için güvenli ve etik bir iş ortamı için temel oluşturur.

Bu şablonu indirin ClickUp Çalışan El Kitabı Şablonu ile tüm çalışanlarınız için tek noktadan erişilebilen bir çalışan el kitabı oluşturun ve erişim izni verin

ClickUp Çalışan El Kitabı Şablonu ile yeni işe alınanlar, şirketinizin tüm önemli ayrıntılarını hızlı bir şekilde öğrenebilir. Bu listeye, işe alım kontrol listesi, işyeri politikası, iş etiği, yasal ve düzenleyici gereklilikler, gizlilik maddeleri, güvenlik tehlikelerinin bildirilmesi, devam politikası ve şirket avantajları gibi diğer önemli bilgileri ekleyebilirsiniz.

Oryantasyon sürecinin odak noktası, uyumluluk, sağlık ve güvenlik konusunda sürekli öğrenme ve farkındalık kültürü oluşturmak olmalıdır. Bu, düzenli yenileme eğitim oturumları, güvenlik kampanyaları ve güvenlik kılavuzları ve çevrimiçi eğitim modülleri gibi kolayca erişilebilir kaynaklar aracılığıyla sağlanabilir.

İlgili: ClickUp'ın işe alım ekibinin, çalışanların işe alım hedeflerini gerçekleştirmek için platformu nasıl kullandığını görün 💪

Şirketiniz için Etkili İşe Alım Programları Oluşturun

Doğru yetenekleri işe alıp ilerleme yoluna sokarak elde tuttuğunuzda, işgücü kaybı maliyetlerini azaltır ve şirketinizin işveren olarak markasını güçlendirirsiniz.

Oryantasyon planının temel amaçları, çalışanların bağlılığını ve verimliliğini artırarak şirketinizde başarılı olmalarına yardımcı olmaktır.

ClickUp ve birçok özelliği, kapsamlı bir işe alım programı oluşturmak ve kuruluşun işe alım hedeflerini gerçekleştirmek için gerekli gücü size sağlar.

Dahası, ClickUp'ı birincil onboarding yazılımınız olarak kullandığınızda, ister uzaktaki takımlarınız ister şirket içindeki çalışanlarınız için olsun, daha akıcı bir işbirliği ve iletişim akışının keyfini çıkarabilirsiniz!

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