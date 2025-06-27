Eğitimciler için Ücretsiz Google E-Tablolar Ders Planı Şablonu

Ders planlama her zaman iyi niyetle başlar, ancak 17 açık sekme, aynı belgenin üç sürümü ve zamanın akıp gitmesiyle sona erer. Tanıdık geldi mi?

Çoğu öğretmen, hızlı ve tanıdık oldukları için Google E-Tablolar ve Google Dokümanlar'ı kullanır. Ancak her seferinde sıfırdan bir ders planı oluşturmak mı? Bu, sadece daha güzel bir yazı tipiyle yapılan yoğun bir iştir.

Bu gönderi, gereksiz bilgileri ortadan kaldırır. Bugün kullanabileceğiniz beş Google E-Tablolar ders planı şablonunu bir araya getirdik. Ayrıca, biçimlendirme ve yeniden çalışma için saatler harcamadan planlama, düzenleme ve öğretme işlemlerinizi kolaylaştırmak için tasarlanmış ClickUp şablonlarına da göz atın.

👀 Biliyor muydunuz? Bugün bildiğimiz ders planlaması, çığır açan Amerikalı filozof ve eğitimci John Dewey'den etkilenmiştir. Dewey ders planlarını icat etmemiş olsa da, deneyimsel öğrenmeyi vurgulayarak ve dersleri öğrencilerin hayatlarıyla alakalı hale getirerek ders planlarının kullanım şeklini yeniden şekillendirmiştir. Pratik, gerçek dünya deneyimlerine odaklanması, modern eğitim uygulamalarına rehberlik etmeye devam etmektedir.

5 Google E-Tablolar Ders Planı Şablonu

Bu beş Google E-Tablolar şablonu, hızlı sonuçlar elde etmek için oluşturulmuştur. Haftalık plan yapın, küçük öğrencilere ders verin veya belirli bir tema etrafında çalışın, her şablon fazla düşünmeden ayarlayabileceğiniz pratik bir düzen sunar.

1. Template. Net tarafından sunulan Google E-Tablolar Ders Planı Şablonu

Template.net tarafından sunulan Google E-Tablolar Ders Planı Şablonu, dersinizin hedeflerinden değerlendirmelerine kadar her şeyi basit ve düzenlenebilir bir biçimde içeren eksiksiz bir görünüm sunar. Ücretsizdir ve öğrenme hedefleri, gerekli materyaller, öğretim stratejileri, farklılaştırma yöntemleri ve hatta ders sonrası değerlendirme için özel bölümler içerir.

Yapı, her dersi yeniden biçimlendirmek zorunda kalmadan dersler arasında netlik ve tutarlılık isteyen öğretmenler için tasarlanmıştır.

Gerçek bir sınıf ortamında size şu konularda yardımcı olur:

Ders başlığı, sınıf, konu, süre ve öğretmen adını ekleyin

Hedefler, materyaller ve etkinlikler için açık bölümler ekleyin

Öğretim stratejileri, farklılaştırma ve değerlendirmeler için yerleşik ipuçları sağlayın

Yönetici incelemelerini veya diğer eğitimcilerle ortak planlamayı kolaylaştırın

Sürekli iyileştirme için ders sonrası yansıtma sürecine destek olun

🖊️ İdeal Derslerini tek bir yerden planlamak, yürütmek ve değerlendirmek için ücretsiz, kapsamlı bir şablona ihtiyaç duyan ilkokul veya ortaokul öğretmenleri.

2. GooDocs tarafından hazırlanan Google E-Tablolar Ders Planı Şablonu

gooDocs aracılığıyla

GooDocs tarafından sunulan Google E-Tablolar Ders Planı Şablonu, hız ve basitlik için tasarlanmış, parlak ve takip etmesi kolay bir haftalık ders planlayıcısıdır. Eğitimcilere, günlük etkinlikler, hedefler ve konu planlaması için etiketli alanlar ile tüm haftanın net bir özetini sunar.

Düzen tamamen düzenlenebilir ve sadece temel öğelerle sınırlandırılmıştır; biçimlendirmeyle uğraşmadan dersleri hızlı bir şekilde haritalandırması gereken herkes için idealdir.

Gerçek bir sınıf ortamında bunu değerli kılan özellikler şunlardır:

Pazartesi'den Cuma'ya kadar hafta içi günlerin dağılımını sunun

Haftalık hedefler ve etkinlik notları için alan ekleyin

Hızlı düzenleme ve yeniden kullanım için minimalist bir biçim kullanın

Ders akışını kolaylıkla takip edin

Renk kodlu düzen ile görsel netlik ekleyin

🖊️ İdeal kullanım: Temiz ve renkli bir tasarıma sahip haftalık dijital planlayıcıya hızlıca göz atmak isteyen anaokulu veya ilkokul öğretmenleri.

🧠 Eğlenceli Bilgi: İşlerinizi tasarlamak için yapay zeka kullanmayı mı tercih edersiniz? O zaman doğru yerdesiniz. Öğretmenlerin %71'i ve öğrencilerin %65'i, yapay zeka araçlarının hem üniversitede hem de iş yerinde başarı için gerekli olduğuna inanıyor.

3. GooDocs tarafından hazırlanan Google E-Tablolar Koyu Tema Ders Planı Şablonu

gooDocs aracılığıyla

Google E-Tablolar Koyu Tema Ders Planı Şablonu, ayrıntılı notlar ve talimatlar için ekstra alan içeren temiz, yüksek kontrastlı bir düzen sunar. Daha fazla açıklama gerektiren dersler için tasarlanmıştır, bu da adım adım rehberlik veya uzun açıklamalar içeren konular için çok uygundur.

Konu, konu başlığı ve öğretmen bilgileri için iki bölümün yanı sıra etkinlikler ve gözlemler için geniş bir alan içeren bu şablon, tüm içeriğinizi tek bir yerde tutmanıza yardımcı olur. Böylece her şeyi küçük kutulara sıkıştırmak zorunda kalmazsınız.

Gerçek bir sınıf ortamında nasıl yardımcı olduğu aşağıda açıklanmıştır:

Gözleri yormayan, cesur ve yüksek kontrastlı bir tasarıma sahip

Ayrıntılı ders notları ve geri bildirimler için geniş alan sunun

Konu, konu başlığı ve öğretmen ödevleri için açık alanlar ekleyin

Çok aşamalı dersleri veya rehberli tartışmaları kolaylıkla planlayın

Minimum biçimlendirme değişiklikleriyle yazdırın veya dijital olarak paylaşın

🖊️ İdeal kullanım alanları: Karmaşık konuları ayrıntılı olarak açıklamak ve derslerle ilgili bilgileri izlemek için ek alana ihtiyaç duyan lise veya üst sınıf öğretmenleri.

📖 Ayrıca okuyun: Öğretmenler için en iyi ek işler

4. Google E-Tablolar Şablonları tarafından sunulan Google E-Tablolar Çalışma Planı Şablonu

Öğrenciyseniz, sağlam bir çalışma planı programınızı belirleyebilir veya bozabilir. Google E-Tablolar Şablonu tarafından sunulan Google E-Tablolar Çalışma Planı Şablonu, özellikle geleneksel kağıt planlayıcılara kıyasla haftalık iş yüklerini yönetmek için basit ve görsel bir yol arayan öğrenciler için tasarlanmıştır.

Ödevler, sınav hazırlıkları, okumalar gibi görevleri gün gün ayrıntılı olarak listeler, böylece hiçbir şey gözden kaçmaz.

Düzen temiz, dikkat dağıtıcı unsurlar içermez ve son teslim tarihleri değiştikçe kolayca ayarlanabilir. Sınava hazırlanırken veya ödevlerinizi zamanında bitirmeye çalışırken, bu şablon size kalıcı bir rutin oluşturmanıza yardımcı olur.

Bu çalışma planlayıcı, gerçek bir akademik ortamda aşağıdaki konularda yardımcı olur:

Pazartesi'den Cumartesi'ye kadar çalışma görevlerini düzenleyin

Ödevler, okumalar ve grup oturumları için düzenlenebilir bloklar ekleyin

Ödevleri ve son teslim tarihlerini bir bakışta izleyin

Günlük referans olarak yazdırın veya dijital olarak kullanın

Ara sınavlar, final sınavları veya haftalık tekrar programları için plan yapın

🖊️ İdeal kullanım alanları: Özellikle lise veya üniversite birinci sınıf öğrencilerine sınav hazırlık rutinleri veya bağımsız çalışma planları konusunda destek veren eğitimciler.

5. Google E-Tablolar Anaokulu Ders Planı Şablonu, Google E-Tablolar Şablonu

Anaokulu işletmek çocuk oyuncağı değildir (kelime oyunu yapılmamıştır!). Google E-Tablolar Anaokulu Ders Planı Şablonu, basitlik ve odaklanma için tasarlanmıştır; ders planlamalarında yapı ve netliğe ihtiyaç duyan eğitmenler için mükemmeldir.

Günlük dersler, etkinlikler, öncelikler, hedefler ve programlar için net bloklar sunarak öğretmenlerin düzeni karmaşıklaştırmadan günü organize etmelerine yardımcı olur. Notlar ve materyaller için de yer vardır, böylece her şeyi önceden hazırlamak ve son dakika telaşından kaçınmak kolaylaşır.

Sınıfta başarıyı destekleyen anahtar özellikler:

Sezgisel bölümlere ayrılmış basit ve görsel bir düzen kullanın

Dersler, hedefler, günlük program ve öğrencilerin öncelikleri için alan ekleyin

Sınıf etkinliklerini esnek bir şekilde haritalayın

Materyalleri hazırlayın ve öğrencilerin ihtiyaçlarını kolaylıkla iletin

Planlama yükünü artırmadan gününüzü düzenli tutun

🖊️ İdeal kullanım alanları: Küçük yaştaki öğrenciler için yapı ve esnekliği dengeleyen net ve görsel bir günlük plana ihtiyaç duyan anaokulu öğretmenleri.

Ders Planlama için Google E-Tablolar'ı Kullanmanın Sınırlamaları

Birçok eğitimci için Google E-Tablolar, bir planı düzenlemenin en hızlı yoludur. Tanıdık, esnek ve ücretsizdir; ayrıca Google Drive üzerinden kolayca erişebilirsiniz.

Ancak, basit planlamayı geçip daha ayrıntılı talimatları yönetmeye başladığınızda, özellikle işbirliği yapmaya, öğrenmeyi kişiselleştirmeye veya gerçek ilerlemeyi izlemeye çalışıyorsanız, sınırları netleşir.

Google E-Tablolar'ın ders planlamasında yetersiz kaldığı noktalar şunlardır:

Sürüm kontrolü hızla karmaşıklaşır: Başka bir öğretmenle ortak planlama yaparken veya haftalık planları bölüm başkanıyla paylaşırken, değişiklikleri takip etmek zor olabilir. Başka bir öğretmenle ortak planlama yaparken veya haftalık planları bölüm başkanıyla paylaşırken, değişiklikleri takip etmek zor olabilir. Öğrenciler ve öğretmenler için yerleşik işbirliği araçları olmadan, düzenlemeler silolar halinde gerçekleşir ve uyum bozulur

Otomasyon, entegrasyonlar veya Yinelenen görevler için destek yoktur: Satırları kopyalamaktan ders tarihlerini güncellemeye kadar her görev manuel olarak yapılmalıdır. Eğitim ve Satırları kopyalamaktan ders tarihlerini güncellemeye kadar her görev manuel olarak yapılmalıdır. Eğitim ve öğretim yazılımları için tasarlanmış araçlar, bu tekrarlayan eylemleri otomatikleştirerek öğretime daha fazla zaman ayırmanızı sağlar

Ders ilerlemesini veya sonuçlarını izlemez: E-Tablolar, planlananları yazmanıza olanak tanır, ancak öğretilenleri, değiştirilenleri veya tamamlananları yazamazsınız. Tamamlananları işaretlemek veya dersin nasıl geçtiğini değerlendirmek için yerleşik bir yol yoktur

Dijital planlamayı neredeyse imkansız hale getirir: Haftanızın nasıl göründüğünü bir bakışta görmek mi istiyorsunuz? Ay boyunca derslerin hızını veya standartların kapsamını haritalamak mı istiyorsunuz? Zaman çizelgesi görünümleri, takvimler veya bağımlılık izleme olmadan, Google E-Tablolar en basit Haftanızın nasıl göründüğünü bir bakışta görmek mi istiyorsunuz? Ay boyunca derslerin hızını veya standartların kapsamını haritalamak mı istiyorsunuz? Zaman çizelgesi görünümleri, takvimler veya bağımlılık izleme olmadan, Google E-Tablolar en basit Google E-Tablolar alternatiflerinin bile sunduğu işlevleri yapamaz

İçeriğin bağlantısız ve yapılandırılması zor hissettirir: Ders hedeflerini taslak haline getirmek, etkinlik talimatlarını yazmak veya değerlendirmeleri özetlemek zor olabilir. Özellikle, planlama sırasında düşüncelerinizi yapılandırmanıza yardımcı olan Ders hedeflerini taslak haline getirmek, etkinlik talimatlarını yazmak veya değerlendirmeleri özetlemek zor olabilir. Özellikle, planlama sırasında düşüncelerinizi yapılandırmanıza yardımcı olan AI yazma araçlarıyla karşılaştırıldığında

Google E-Tablolar hala yararlı bir araçtır, ancak planlama süreciniz elektronik tabloyu aşmışsa, derslerinizi oluşturmak ve yönetmek için daha iyi yollar vardır.

📮 ClickUp Insight: Bilgi çalışanlarının %46'sı, işlerini takip etmek için sohbet, notlar, proje yönetimi araçları ve takım belgelerini bir arada kullanıyor. Onlar için iş, birbirinden bağımsız platformlara dağılmış durumda ve bu da düzenli çalışmayı zorlaştırıyor. İş için her şeyi içeren bir uygulama olan ClickUp, her şeyi bir araya getirir. ClickUp E-posta Proje Yönetimi, ClickUp Notlar, ClickUp Sohbet ve ClickUp Brain gibi özelliklerle tüm işleriniz tek bir yerde toplanır, aranabilir ve sorunsuz bir şekilde birbirine bağlanır. Aşırı araç kullanımına veda edin, zahmetsiz verimliliğe merhaba deyin.

Google E-Tablolar Ders Planı Şablonlarına En İyi Alternatif

Dersleri, materyalleri, öğrenci ilerlemelerini ve geri bildirimleri tek bir yerden yönetmeye hazırsanız, iş için her şeyi içeren uygulama ClickUp tam size göre. Proje yönetimi, bilgi yönetimi ve sohbeti bir araya getirir ve tümü, daha hızlı ve akıllı çalışmanıza yardımcı olan yapay zeka ile desteklenir.

ClickUp şablonları, gerçek sınıf iş akışları için oluşturulmuştur ve hem öğretmenler hem de yöneticiler için kullanışlıdır. Bunlar sadece düzenlenebilir dosyalar değildir; planları düzenlemenize, ilerlemeyi izlemenize, programları yönetmenize ve gerçek zamanlı olarak uyum sağlamanıza yardımcı olan görsel, dinamik ve işbirliğine dayalı sistemlerdir. Her şey birbirine bağlıdır ve hiçbir şey gözden kaçmaz.

İşte daha iyi işleyen bazı alternatifler:

1. ClickUp Üniversite Ders Planı Şablonu

Ücretsiz şablonu edinin ClickUp Üniversite Ders Planı Şablonu ile derslerin ilerlemesini sınıfa, yapıya ve duruma göre izleyin

ClickUp Üniversite Ders Planı Şablonu, profesörlere ders içeriklerini yapılandırmak, izlemek ve iyileştirmek için daha yenilikçi bir yol sunar. Uzun vadeli ders planlaması için tasarlanmıştır; materyalleri, zaman çizelgelerini ve geri bildirim döngülerini tek bir yerde tutarken, öğrenme hedeflerini gerçek sonuçlarla daha iyi bir şekilde birbirine bağlar.

Başlangıçtan itibaren akıllı hedefler belirlemek, kurs planlamanızın odaklanmış ve ölçülebilir olmasını sağlar.

Bu şablonla şunları yapabilirsiniz:

ADDIE aşamalarına göre ş Akışınızı düzenleyin: Analiz, Tasarım, Geliştirme, Uygulama, Değerlendirme

Özel ders planı görünümlerinde ders içeriğinizi yönetin ve merkezileştirin

Özel Durumlar ile derslerin ilerlemesini izleyin

Yerleşik güncellemeler ve görev görünürlüğü ile öğretim kadrosu ve işbirlikçilerin uyumunu sağlayın

Zaman takibi ve dönüm noktası işaretleyicileriyle planlama verimliliğini izleyin

🖊️ İdeal kullanım alanları: Her planlama aşamasında yapı, esneklik ve görünürlük ihtiyacı olan, dönemlik ders planları hazırlayan üniversite öğretim görevlileri.

2. ClickUp Ders Programı Planlama Şablonu

Ücretsiz şablonu edinin Dersleri konuya göre düzenleyin, ilerlemeyi duruma göre izleyin ve ClickUp Ders Programı Planlama Şablonu ile çıktıları yönetin

Statik belgelerin ötesine geçin ve ClickUp Ders Programı Planlama Şablonu ile eyleme geçirilebilir bir ders programı indirin. Bu şablon, yapı ile esnekliği bir araya getirir, böylece konuları, son teslim tarihlerini ve materyalleri tek bir yerde planlayabilir ve kursunuz geliştikçe uyarlayabilirsiniz.

Ayrıca, ders ayrıntılarını ve günlük ilerleme izlemeyi pratik bir şekilde kontrol etmenizi sağlayarak daha kapsamlı üniversite yönetim yazılımlarını tamamlar.

Bu şablonu şu amaçlarla kullanabilirsiniz:

Zaman Çizelgesi Görünümü ile kursunuzun görsel bir yol haritasını oluşturun

Takvim ve Pano görünümleri aracılığıyla son teslim tarihlerini ve teslim edilecekleri izleyin

Aşamalar boyunca Özel Durumları kullanarak dersleri ve ödevleri düzenleyin

Kaynakları, not verme kriterlerini ve konu programlarını tek bir paylaşılabilir çalışma alanında merkezileştirin

Bildirimlerle güncel kalın, manuel takipleri ortadan kaldırın

🖊️ İdeal kullanım alanları: Dönemlik ders programları hazırlayan ve planlarını gerçek zamanlı olarak yapılandırmak, izlemek ve uyarlayabilecek bir sistem isteyen eğitimciler. Artık sonsuz güncelleme ve revizyonları gözden geçirmek için zaman harcamaya son.

💡 Profesyonel İpucu: Hızlı erişim için ders planınızın farklı bölümlerini renk kodlarıyla ayırın. Örneğin, ödev görevleri için bir renk, değerlendirmeler için farklı bir renk ve sınıf içi etkinlikler için üçüncü bir renk kullanın. Bu, belirli görevleri bulmanızı ve kaydırmanızı çok daha kolay hale getirir, böylece planınızı ararken, incelerken veya güncellerken zaman kazanırsınız.

3. ClickUp Ders Planı Şablonu

Ücretsiz şablonu edinin ClickUp Ders Planlama Şablonu ile dersleri bölümlere ve durumlarına göre planlayın, atayın ve izleyin

İşiniz birden fazla platforma dağılmışsa, ders öncesinde ve ders sırasında çok fazla zaman kaybediyorsunuz demektir. ClickUp Ders Planlama Şablonu, eğitimcilerin derslerden ödevlere, günlük görevlerden sınıf genelindeki hedeflere kadar ders planlamasının tüm yönlerini tek bir yerden yönetmelerini sağlar.

Belgeleri ve zaman çizelgelerini karıştırmak yerine, sekmeler arasında geçiş yapmadan programınızı haritalayabilir, materyalleri depolayabilir ve her şeyi izleyebilirsiniz. Ayrıca, sıfırdan planlamaya başlamayı da kolaylaştırır. ClickUp Belgeler'i açın ve geri kalanını oluşturmadan önce sınıf hedeflerinizi ve konularınızı özetleyin.

Bu şablonla şunları yapabilirsiniz:

Bu Hafta ve Bugün görünümleriyle şu anda yapılması gerekenlere odaklanın

Sınıf görevlerini duruma göre düzenleyin: Yapılacak, Geçti, Başarısız veya Arşivlendi

Tüm Listeler ile sınıfa özgü ayrıntıları tek bir görünümde saklayın ve yönetin

Yerleşik Kılavuz Görünümü aracılığıyla yararlı ipuçlarına ve kaynaklara başvurun

Durum güncellemeleri ve görev izleme ile sınıf planlama verimliliğini izleyin

Öğretim asistanları veya yardımcı öğretmenlerle gerçek zamanlı olarak işbirliği yapın

🖊️ İdeal kullanım alanları: Ders planlamasını, son teslim tarihlerini ve günlük sınıf görevlerini tek bir sistemde düzenlemek isteyen, birden fazla sınıfı yöneten eğitmenler.

4. ClickUp Sınıf Yönetimi Planı Şablonu

Ücretsiz şablonu edinin ClickUp Sınıf Yönetimi Planı Şablonunu kullanarak ders, bölüm ve konuya göre ders programlarını planlayın ve düzenleyin

Tüm sınıflarınızı bir bakışta görmek ister misiniz? ClickUp Sınıf Yönetimi Planı Şablonu, öğretmenlere davranışları, beklentileri ve sınıf rutinlerini tek bir yerden yönetme olanağı sağlar.

İlerlemeyi izlemekten ebeveynlerle iletişimi kolaylaştırmaya kadar, bu şablon reaktif disiplini proaktif planlamaya dönüştürür. Güvenli ve destekleyici bir öğrenme ortamı oluşturmaya odaklanmanızı sağlar.

Ayrıca, günlük rutinlerinizi ve zaman çizelgelerinizi yönetmenize yardımcı olan yapay zeka destekli bir takvim olan ClickUp Takvim gibi planlama araçları da ekleyebilirsiniz.

ClickUp Takvim'in sizin için neler yapabileceği hakkında daha fazla bilgi edinmek için bu videoyu izleyin.

Bu şablonu şu amaçlarla kullanabilirsiniz:

Sınıf Listesi görünümüyle öğrenci profillerini ve sınıf dinamiklerini izleyin

Başlangıç Kılavuzu'nu kullanarak net bir davranış planı oluşturun

Sınıf Takvimi görünümünde anahtar tarihleri, etkinlikleri ve rutinleri düzenleyin

Gantt grafiği ile görevlerin ilerlemesini ve kuralların uygulanmasını izleyin

Yapılacaklar, İlerleme ve Tamamlandı durumlarındaki eylemleri izleyin

Gerçek zamanlı güncellemeler ve iletişim araçlarıyla takımınızın uyumunu sağlayın

🖊️ İdeal kullanım alanları: Sınıf davranışlarını, rutinleri ve öğrenci sorumluluklarını yönetmek için esnek ancak yapılandırılmış bir yönteme ihtiyaç duyan K-12 eğitimcileri.

5. ClickUp Öğretmen Eylem Planı Şablonu

Ücretsiz şablonu edinin ClickUp Öğretmen Eylem Planı Şablonu ile günlük öğretim görevlerini planlayın, önceliklendirin ve izleyin

ClickUp Öğretmen Eylem Planı Şablonu, eğitimcilerin planlamayı ilerlemeye dönüştürmelerine yardımcı olur.

Ders hazırlarken, akademik hedefler belirlerken veya sınıfta karşılaşılan zorlukların üstesinden gelirken, bu şablon, öğretim araçları veya evraklar arasında geçiş yapmanıza gerek kalmadan görevleri izlemek, beklentileri tanımlamak ve sonuçları değerlendirmek için basit bir yapı sağlar.

Bu şablonla şunları yapabilirsiniz:

Hedefler Görünümü'nü kullanarak akademik veya davranışsal hedefler belirleyin ve izleyin

Daha net bir tempo için Zaman Çizelgesi Görünümü ile uzun vadeli planları parçalara ayırın

Eylem Adımları Görünümünde günlük görevleri aşamalara göre düzenleyin

Yerleşik Başlangıç Kılavuzu ile hızlıca başlayın

Görevleri Yapılacak, İlerleme Aşamasında ve Tamamlandı gibi aşamalardan geçirin ve sorumluluklarınızı yerine getirin

Performans eğilimlerini analiz edin ve eylem planınızı gerektiği gibi ayarlayın

🖊️ İdeal kullanım: Hedefleri uyumlu hale getirmek, tutarlı kalmak ve sınıf sorumluluklarını net bir şekilde yönetmek için yapılandırılmış bir günlük plan isteyen öğretmenler.

Birkaç yıl önce, çalıştığım eğitim kurumunda ClickUp'ı uygulamaya başladık çünkü organizasyondaki süreçleri iyileştirmemiz gerekiyordu. Yaklaşık 150 çalışanı olan bir şirkette, çalışanların ne yaptığını bilmek ve ilerlemeyi ölçmek çok karmaşıktı. ClickUp'ı kullanarak bunu başardık.

Birkaç yıl önce, çalıştığım eğitim kurumunda ClickUp'ı uygulamaya başladık çünkü organizasyondaki süreçleri iyileştirmemiz gerekiyordu. Yaklaşık 150 çalışanı olan bir şirkette, çalışanların ne yaptığını bilmek ve ilerlemeyi ölçmek çok karmaşıktı. ClickUp'ı kullanarak bunu başardık.

6. ClickUp Sınıf Programı Şablonu

Ücretsiz şablonu edinin ClickUp Sınıf Programı Şablonu'nu kullanarak tüm haftalık ders programınızı konu ve zamana göre görüntüleyin ve yönetin

Gününüzü net bir şekilde organize etmek, uyarlama ve yönetmek isteyen bir öğretmenseniz, ClickUp Sınıf Programı Şablonu başlamak için mükemmel bir yerdir. Birden fazla dersi dengelemek veya grup etkinlikleri üzerinde çalışmak için bu şablon, ihtiyacınız olan yapıyı sunarken, her programı öğrenci, konu veya döneme göre özelleştirme esnekliği de sağlar.

Ayrıca, öğrenme sonuçlarının uyumlu ve zamanında olmasını sağlamak için öğrenciler için AI araçları gibi diğer destek araçlarını da tamamlayabilir.

Bu şablonla şunları yapabilirsiniz:

15 farklı görünüm kullanarak konu bazlı etkinlikleri planlayın ve gruplandırın

Derslere katılımı "Yok", "Katıldı", "Ders İptal Edildi" ve "Katılacak" gibi durumlarla izleyin

Belirli öğrencilere veya sınıf bölümlerine görevler ve zaman çizelgeleri atayın

Tablo görünümünü kullanarak gerçek zamanlı ilerlemeyi izleyin

Etkinlik başlangıç ve bitiş saatleri için bildirimler ve hatırlatıcılar ayarlayın

Gün boyunca işbirliğine dayalı incelemeler yapın ve ders durumlarını güncelleyin

🖊️ İdeal kullanım alanları: Özelleştirilebilir görünümlerle net bir yapıya ihtiyaç duyan, konu bazlı programları veya çoklu sınıf planlamasını yöneten öğretmenler.

7. ClickUp Ders Programı ve Zaman Çalışması Şablonu

Ücretsiz şablonu edinin ClickUp Ders Programı ve Zaman Çalışması Şablonu ile dersleri, değerlendirmeleri ve dönem ilerlemesini takip edin

ClickUp Ders Programı ve Zaman Çalışması Şablonu, öğrencilere ve öğretmenlere akademik günlerini net bir şekilde yapılandırmak için gerekli araçları sağlar.

Haftalık derslerden ödev teslim tarihlerine ve uzun vadeli çalışma hedeflerine kadar, bu şablon her şeyi tek bir merkezi sistemde önceliklendirmenize, planlamanıza ve izlemenize yardımcı olur. Böylece, iş yükünün en yoğun olduğu haftalarda bile hiçbir şeyin gözden kaçmaması sağlanır.

Bu şablonla şunları yapabilirsiniz:

Öncelikler Görünümü ile her hafta en önemli şeylere odaklanın

YIL görünümüyle uzun vadeli hedefleri izleyin Anahtar dönüm noktalarını izleyin

Zaman Çizelgesi Görünümü ile günlük iş yükünüzü görselleştirin

Buradan Başlayın ile planlamaya hızlıca başlayın Programınızı hızlıca görün ve düzenleyin

Ders Programı Görünümü'nü kullanarak dersleri, son teslim tarihlerini ve çalışma oturumlarını planlayın

Görevleri, Yapılacak, İlerleme Durumunda ve Tamamlandı gibi durumlar arasında ilerletin

🖊️ İdeal kullanım alanları: Dersleri, ödevleri ve çalışma bloklarını dengelemeye çalışan öğrenciler veya yapılandırılmış akademik planlama araçlarıyla öğrencilere destek olan öğretmenler.

8. ClickUp Saatlik Program Şablonu

Ücretsiz şablonu edinin ClickUp Saatlik Program Şablonu ile görevleri, zaman bloklarını ve takım sorumluluklarını tek bir yerde görselleştirin

Akademik gününüzü stressiz bir şekilde yapılandırabilir misiniz? ClickUp Saatlik Program Şablonu ile bu mümkün!

Bu şablon, stres olmadan yapıya ihtiyaç duyan öğretmenler, öğrenciler ve profesyoneller için oluşturulmuştur. Ders ve ödev planlamadan görev ödemelerini veya önceliklerini yönetmeye kadar, bu şablon her şeyi tek bir organize sisteme getirir, böylece zamanınızı bir sonraki adımda ne yapacağınızı düşünmekle değil, işleri halletmekle geçirirsiniz.

Bu şablonu şu amaçlarla kullanabilirsiniz:

Haftalık Takvim görünümüyle günlük programları saat bazında haritalayın

Başlangıç Kılavuzu'nu kullanarak görevleri kolaylıkla saklayın ve planlayın

Görevleri Yapılacak, İlerleme Halinde, Tamamlandı ve İptal Edildi gibi durumlar arasında taşıyın

Zamanınızı mikro düzeyde yönetmenize gerek kalmadan planınızı takip etmenize yardımcı olacak hatırlatıcıları otomatikleştirin

Gösterge panelleriyle ilerlemeyi izleyin ve gününüzü gerektiği gibi ayarlayın

🖊️ İdeal kullanıcılar: Ders bloklarını ve günlük ders programlarını saat bazında yöneten öğretmenler ve evde eğitim verenler.

9. ClickUp Özel Eğitim Sınıf Programı Şablonu

Ücretsiz şablonu edinin ClickUp Özel Eğitim Sınıf Programı Şablonu ile öğrenme, terapi ve destek etkinliklerini koordine edin

ClickUp Özel Eğitim Sınıf Programı Şablonu , eğitimcilerin bireysel öğrenme ihtiyaçlarına göre esnek, öğrenci merkezli programlar planlamasına yardımcı olur . Ders saatlerini koordine edin, personel desteği sağlayın veya öğrenci konaklamalarını ayarlayın, bu şablon size her şeyi tek bir yerden yönetmek için net ve düzenlenebilir bir çerçeve sunar.

Ayrıca, ilerlemeyi izlemek ve IEP hedeflerini daha etkili bir şekilde desteklemek için KWL şablonları veya benzer öğrenme yardımcılarıyla eşleştirebilirsiniz.

Bu şablonu kullanın:

Tüm Sınıfların Etkinlikleri görünümüyle günlük etkinlikleri düzenleyin

Özel Eğitim Sınıf Notları görünümünü kullanarak sınıfa özel notları izleyin

Ders Programı görünümünde her sınıf için net ve düzenlenebilir programlar oluşturun

Adım adım kurulum kılavuzu ile hızlıca başlayın

İptal Edildi, Tamamlandı ve Yapılacak durumlarındaki görevleri izleyin

Otomasyonlarla sorumlulukları atayın ve programları gerektiği gibi ayarlayın

🖊️ İdeal kullanım alanları: Öğrencilere özel programlar, öğrenme desteği ve sınıf rutinleri planlayan öğretmenler ve özel eğitim koordinatörleri.

💡 Profesyonel İpucu: Planlamanızda esneklik sağlayın. Her ders veya etkinlik için belirli zaman bloklarınız olsa bile, sınıf hayatı öngörülemez olabilir. Spontane tartışmalar, öğrenci soruları veya ek etkinlikler için tampon zaman ekleyin, böylece planın geri kalanını aceleye getirmenize gerek kalmaz.

10. ClickUp Sınıf Notları Şablonu

Ücretsiz şablonu edinin ClickUp Sınıf Notları Şablonu ile dersleri, okumaları ve çalışma oturumlarını tek bir yerden takip edin

Yazıcıdan çıkan kağıtlar ve dağınık sayfalarla uğraşmak sizi son dakikada telaşlandırıyor mu? ClickUp Sınıf Notları Şablonu, öğreniminizi daha iyi organize etmenize yardımcı olabilir.

Notlarınızı, ödevlerinizi ve sınıfa özgü bilgileri tek bir yerden izleyebileceğiniz yapılandırılmış, kullanımı kolay bir sistem sunar. İster ders dinliyor ister daha sonra konuları tekrar gözden geçiriyor olun, bu belge tabanlı şablon her şeyi birbirine bağlı ve aranabilir hale getirir.

Bu şablonla şunları yapabilirsiniz:

Yapılandırılmış bir belge içinde konu notlarını, ödevleri ve bağlantıları düzenleyin

Önceden oluşturulmuş, tıklanabilir içerik tablosu ile belirli bölümlere atlayın

Notlara bağlam içinde yorumlar bırakarak öğretmenlerle daha sonra takip edin

Sabitlenmiş Not Defteri'ni kullanarak düşüncelerinizi anında kaydedin

Her proje, konu veya dönem için not düzenlerini çoğaltın ve özelleştirin

Notları tablolar, başlıklar, görevler ve gömülü bağlantılarla biçimlendirin

🖊️ İdeal kullanım alanları: Düzenli çalışmak ve ders oturumlarını daha verimli hale getirmek için temiz, arama yapılabilen bir not alma aracı sistemi isteyen eğitimciler.

11. ClickUp Sınıf Ödevi Şablonu

Ücretsiz şablonu edinin ClickUp Sınıf Ödevi Şablonu ile ödevleri konu, son teslim tarihi ve duruma göre düzenleyin

ClickUp Sınıf Ödevi Şablonu, öğrenci işlerini yönetmenin stresini ortadan kaldırır. Öğretmenler, elektronik tablolarla uğraşmadan tek bir yerden görevleri düzenleyebilir, son teslim tarihlerini ayarlayabilir ve notları izleyebilir.

Daha karmaşık ödevler için, kaynakları bağlayabilir veya eğitim video yazılımı kullanarak öğrencilere talimatları görsel olarak gösterebilir, böylece zamandan tasarruf edebilir ve karışıklığı azaltabilirsiniz.

Bu şablonu şu amaçlarla kullanabilirsiniz:

Liste veya Son Teslim Tarihi görünümünü kullanarak her ödevi izleyin

Öğrencilere görevler atayın ve gerçek zamanlı ilerlemelerini izleyin

Dahili değerlendirme ölçeklerini kullanarak not verme ve geri bildirim süreçlerini standartlaştırın

Destek materyallerine notlar, kontrol listeleri ve bağlantılar ekleyin

Kolay filtreleme için ödevleri türüne göre (Sınavlar, Ödevler, Grup Çalışmaları) kategorilere ayırın

Otomatik hatırlatıcılar ve durum güncellemeleriyle öğrencileri bilgilendirin

🖊️ İdeal kullanım alanları: Sınıflar arasında birden fazla öğrenci ödevini yöneten ve öğretimi ve not vermeyi kolaylaştırmak için tek bir bilgi kaynağı arayan öğretmenler.

12. ClickUp Öğrenci İlerleme Şablonu

Ücretsiz şablonu edinin ClickUp Öğrenci İlerleme Şablonu ile davranışları, çabaları ve akademik ilerlemeyi tek bir yerden izleyin

Öğrencilerinizin akademik yolculuğunu statik Google E-Tablolar'da izlemeye güveniyorsanız, daha iyi bir yol var! ClickUp Öğrenci İlerleme Şablonu, performans izleme, davranışsal içgörüler ve eylem planlamasını tek bir alanda birleştirir, böylece hiçbir uyarıyı veya büyüme fırsatını kaçırmazsınız.

Bu şablon, bireysel ilerleme raporlarını yönetirken veya sınıf genelindeki eğilimleri ele alırken, kalıpları erken tespit etmenize ve hızlıca harekete geçmenize yardımcı olur.

Bu şablonu kullanın:

Anahtar dönüm noktalarını izleyin ve Kılavuz Görünümü'nü kullanarak her öğrenci için desteği özelleştirin

Davranış sorunları görünümü ile davranış sorunlarını ve eğilimleri izleyin

Dikkat Gerektiren Görünüm'de ekstra desteğe ihtiyaç duyan öğrencileri işaretleyin

Liste Görünümü'nde öğrencilerin genel performansını bir bakışta görüntüleyin

"İyi gidiyor" veya "Güven kazanılması gerekiyor" gibi net durumlar kullanarak ilerlemeyi kategorilere ayırın

Özel Alanlar ile çaba, davranış, ebeveyn iletişimi ve daha fazlası gibi anahtar bilgileri izleyin

🖊️ İdeal kullanım alanları: Tüm öğrencilerin akademik ve davranışsal performansını izlemek için merkezi bir araca ihtiyaç duyan öğretmenler ve evde eğitim verenler.

13. ClickUp Öğrenci Eğitimi Şablonu

Ücretsiz şablonu edinin ClickUp Öğrenci Eğitimi Şablonu ile ders programlarını, kredileri ve performansı izleyin

Dağınık notlar ve birden fazla uygulama ile ödevleri, dersleri ve akademik hedefleri takip etmek zor olabilir. ClickUp Öğrenci Eğitimi Şablonu ile, dağınık notlar veya birden fazla uygulama olmadan görevleri düzenleyin, dersleri yönetin ve akademik hedefleri izleyin.

Öğrenci veya eğitimci olun, her şeyi tek bir dosyada saklayabilirsiniz. Daha kapsamlı akademik planlama için ClickUp Education, kurumların akademik ve idari kaynakları tek bir yerde merkezileştirerek eğitim yönetimini basitleştirmesine olanak tanır.

Bu şablonla şunları yapabilirsiniz:

Müfredat Görünümü'nü kullanarak ders materyallerini ve programları düzenleyin

Ön Koşullar Görünümü ile ders bağımlılıklarını izleyin

Başlangıç Kılavuzu aracılığıyla ipuçları ve materyalleri paylaşın

"Devam ediyor", "Yapılacaklar" ve "Tamamlandı" gibi durumlarla sınıfın ilerlemesini görselleştirin

Dönüm Noktaları ve Gantt Grafiği'ni kullanarak önceden plan yapın

Gerçek zamanlı güncellemeler ve yinelenen check-in'lerle görevleri izleyin ve ayarlayın

🖊️ İdeal kullanım alanları: Kurs programlarını, ön koşulları ve öğrenci ödevlerini tek bir düzenli sistemde yöneten öğretmenler ve evde eğitim verenler.

💡ClickUp AI'yı kullanarak ders planlarını dakikalar içinde hazırlayın Beşinci sınıflara matematik ve fen bilgisi öğretirken veya birden fazla sınıf seviyesinde okuma süresini yönetirken, ClickUp Brain boş sayfayı atlamanıza yardımcı olur. Öğrenme hedefinizi, sınıf bağlamını ve programınızı açıklayarak AI ders planlamanıza başlayın. Hız, etkinlikler ve kontrol noktaları içeren yapılandırılmış bir ders oluşturur. Şablon yok. Sadece öğretim tarzınıza ve zaman bloklarınıza uyan bir ders planı oluşturucu. 📝 Şu komutu deneyin: “Ben 5. sınıf öğretmeniyim ve su döngüsü üzerine 60 dakikalık bir ders planlıyorum. Sınıfta görsel ve kinestetik öğrenen öğrenciler var. Öğrencilerin öğrendiklerini özetlemelerine yardımcı olacak ilgi çekici bir ısınma, uygulamalı grup etkinliği, anahtar kelimeler ve 5 dakikalık bir özet içeren yapılandırılmış bir plan önerin. ” ClickUp Brain'de ders akışları, ders notları ve daha fazlasını oluşturun

İyi bir Google E-Tablolar ders planı şablonu nedir?

Her Google E-Tablolar şablonu, ortaöğretim öğretmenlerinin planlama yöntemlerine uygun olarak oluşturulmamıştır. En iyileri sadece düzenlenebilir değildir; eğitimcilerin hafta boyunca düşünme, öğretme ve uyum sağlama yöntemlerine uygun olarak oluşturulmuştur.

Google E-Tablolar ders planı şablonunu kullanmaya değer kılan özellikler şunlardır:

Haftalık veya günlük yapı: Bazı dersler genel bir görünüm gerektirirken, diğerleri sıkı bir günlük plan gerektirir. İyi şablonlar her ikisini de sunar

Hedefler ve standartlar için alan açın: Müfredat çerçevelerine uyum sağlarken veya kendi çerçevenizi oluştururken, hedefleri önceden belirlemek planlamanın odaklanmasını sağlar

Etkinlikler, materyaller ve zamanlama için düzenlenebilir bölümler: Düzeni bozmadan ders akışını değiştirme yeteneği, özellikle gününüzün planı aniden değiştiğinde anahtar öneme sahiptir

Kolay işbirliği ve paylaşım: Şablonlar, ister ortak ders veriyor, ister farklı dersler için planlama yapıyor, ister yöneticilerle plan paylaşıyor olun, sizin için ve sizinle birlikte çalışmalıdır

Bu temel kurallara uyan şablonlar, birçok günlük planlama uygulaması ile aynı planlama esnekliğini sunar, ancak her seferinde boş bir tablodan başlamanıza gerek kalmaz.

📖 Ayrıca okuyun: AI Bilginizi Geliştirmenize Yardımcı Olacak En İyi AI Kursları

ClickUp ile dersleri haritalayın, ilerlemeyi izleyin ve esnek kalın

Google E-Tablolar başlangıç için yardımcı olabilir, ancak sınıfın gerçekleri için tasarlanmamıştır. ClickUp şablonları daha da ileri gider; öğretmenlerin planlamayı günlerinin daha verimli bir parçası haline getirmelerine yardımcı olmak için tasarlanmıştır.

Her şablon, ders programlarını düzenlemekten öğrenci ilerlemesini izlemeye kadar her şey için özelleştirilebilir, paylaşılabilir ve ücretsiz olarak kullanılabilir. İşleri bir araya getirmek için daha az zaman harcayarak öğretime daha fazla zaman ayırabilirsiniz.

Ayrıca, esnek görünümler, otomasyon ve ClickUp Brain gibi araçlarla sadece düzenli kalmakla kalmaz, gününüze ekstra saatler eklemeden daha etkili bir şekilde ders verebilirsiniz.

Planlamayı basitleştirmek ve hazırlık zamanınızı geri kazanmak için ClickUp'a kaydolun.