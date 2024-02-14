öğretmenler için 6 Ücretsiz KWL Şablonu ve Kaynak

Her öğretmen, öğrencilerin merakını uyandırmak ve onları öğrenmeye motive etmek ister. Güvenilir bir KWL grafiği olduğunda bu hedef biraz daha kolay hale gelir. (Bilmeyenler için KWL, "bilmek", "bilmek istemek" ve "öğrenmek" anlamına gelir. )

KWL grafik şablonu, okuduğunu anlama becerisini geliştirmek için çok değerlidir. Metabilinci güçlendirmenize ve sosyal bilgiler, dil sanatları veya diğer derslerde öğrencilerin katılımını artırmanıza yardımcı olur.

Öğretim araç setinizde özelleştirilebilir bir KWL grafik şablonu ile hem eğlenceli hem de etkili eğitim maceraları yaratabilirsiniz.

Sınıfta merak uyandırmak ve öğrenmeyi hızlandırmak için altı adet ücretsiz yazdırılabilir KWL grafik şablonu ve diğer öğretim kaynaklarından oluşan bir hazineyi keşfetmeye hazır olun. Derslerinizi heyecan verici bir bilgi arayışına dönüştürmenin zamanı geldi! 🍎

KWL Şablonu nedir?

KWL grafiği 1986 yılında Donna Ogle tarafından tasarlanmıştır. Öğrencilerin ön bilgilerini harekete geçirmelerine, meraklarını uyandırmalarına ve yeni bir konu hakkında öğrendiklerini düzenlemelerine yardımcı olan basit bir eğitim aracıdır.

ClickUp Sınıf Ödevleri Yapılacaklar Listesi Şablonu, öğretmenlerin sınıf ödevlerini takip etmeleri ve görevleri öncelik sırasına koymaları için mükemmeldir

KWL grafikleri, bilgileri "KWL" kısaltmasına göre üç sütuna ayırarak bunu yapar:

K—"Biliyorum" veya "Bildiklerim": Bu ilk sütunda, öğrenciler konuyla ilgili mevcut bilgilerini yazarlar (yanlış bilgi olsa bile)

W—" Bilmek istiyorum" veya "Merak ediyorum": Ardından, öğrenciler beyin fırtınası yapabilir veya grup tartışması yapabilir ve ikinci sütuna çalışma konusu hakkında bilmek istediklerini yazabilirler

L—"Öğrendiklerim" veya "Ne öğrendim": Son sütunda, öğrenciler konuyu çalıştıktan veya araştırdıktan sonra öğrendiklerini liste halinde yazarlar

Öğrenciler bunu bireysel olarak, küçük gruplar halinde veya tüm sınıf olarak yapabilir. Bu süreç, eleştirel düşünmeyi, katılımı ve yeni çalışma konularını keşfetmek için yapılandırılmış bir yöntemi teşvik eder.

Boş bir KWL grafik şablonu, eğitimcilerin her bölümü bireysel ders planlarına göre özelleştirmelerine olanak tanır. Örneğin, son sütuna öğrencilerin bir konu hakkındaki önceki yanlış anlamalarını gözden geçirmelerini isteyen bir uyarı ekleyebilirsiniz.

sınıfınızda KWL grafik şablonlarını uygulamak için 5 ipucu

İlkokul, ortaokul, lise ve üniversite öğrencileri, KWL çalışma sayfalarında rehberli bir yaklaşımdan yararlanabilir. KWL grafik şablonunu tanıtmak ve kullanmak için beş ipucu:

Açıklayın: Öğrenciler, siz süreci açıklarken örnek bir KWL grafiği doldurur Tanımlayın: Öğrencilerin "bilmek istedikleri" bölümünde ilgili soruları formüle etmelerine yardımcı olmak için ders planınızın hedeflerini paylaşın Teşvik edin: Öğrencileri soru sormaya ve mevcut bilgilerini tartışmaya teşvik edin. Keşif sürecinde yanlış cevap yoktur 🗺️🚶 Tekrar gözden geçirin: KWL grafiğine geri dönün, böylece öğrenciler "Öğrendiklerim" bölümünü güncelleyebilir, yeni bilgileri pekiştirebilir ve başarı duygusu kazanabilirler Değerlendirme: Öğrencilerden dersin sonunda "bildiklerim" ve "bilmek istediklerim" bölümleri üzerinde düşünmelerini ve bunları "öğrendiklerim" bölümüyle karşılaştırmalarını isteyin, böylece somut ilerlemeleri görebilsinler

ClickUp Beyaz Tahtalar, takım fikirlerini işbirliği içinde koordineli eylemlere dönüştürmek için merkezi ve görsel bir merkezdir

Her eğitimcinin öğrencilere rehberlik etmek için kendine özgü öğretim stratejileri vardır. Eklemek veya değiştirmek istediğiniz bir şey varsa, çekinmeyin! Sonuçta, düzenlenebilir KWL'lerin amacı da budur.

öğretmenler için 6 Ücretsiz KWL Şablonu ve Ek Kaynaklar

Siz ve öğrencileriniz, amacına uygun ve öğrenme sürecine neşe katan bir KWL şablonunu hak ediyorsunuz. Bilgiyi yakalayan, coşku uyandıran ve merak uyandıran bir KWL grafiği istiyorsunuz.

En iyi şablonlar, size ve öğrencilerinize uygun özel araçlar ve çalışma sayfaları oluşturmanıza olanak tanır, böylece bilgi edinme yolculuğu daha da iyi hale gelir.

Öyleyse, hedefi sadece bilgi edinmek değil, ilgi çekici ve etkili bir öğrenme deneyimi yaratmak olan bu eğitim macerasına başlayalım.

1. ClickUp KWL Grafik Şablonu

ClickUp'ın KWL Grafik Şablonu ile öğrencilerinizin potansiyelini ortaya çıkarın ve ders planlarınızı güçlendirin

ClickUp KWL Grafik Şablonu, eğitimcilere ve öğrencilere boyut veya karmaşıklık düzeyine bakılmaksızın her türlü konuyu ele almak için ihtiyaç duydukları her şeyi sağlayan çok yönlü bir araçtır. İster geniş bir bilgi alanına atılıyorsanız ister daha küçük, daha odaklanmış bir konuyu keşfediyorsanız, bu şablon tam size göre.

Şablonunuzu aşağıdakiler için özelleştirmeyi her zamankinden daha kolay hale getiren basit bir grafik düzenleyicidir:

Öğrenme hedeflerini belirleyin

Öğrencilerin ilerlemesini izleyin

Dersleri yönetilebilir parçalara ayırın

Eğitim kaynaklarını düzenleyin

Derslerde işbirliği yapın

Bilgileri görselleştirin

Yeni bilgileri pekiştirin

ClickUp'ın ücretsiz KWL grafik şablonu esnektir ve öğrencilerinizin yeni bilgileri kavramasına ve hatırlamasına yardımcı olmanızı kolaylaştırır. Büyük projeler için tasarlanmış güçlü bir yazılım kullanır, yani siz ve sınıfınız herhangi bir konuyu anahtar bileşenlerine ayırabilirsiniz.

KWL grafiğimizi kullanarak öğrencilerinizin aynı sayfada kalmasını sağlayın ve başarı için stratejiler planlamayı öğrenirken onları doğru yola yönlendirin. Yeni bilgileri keşfetmelerine, tüm ayrıntıları yakalamalarına ve derslerinizi daha derinlemesine anlamalarına yardımcı olun.

ClickUp KWL Grafik Şablonu nasıl kullanılır?

Öğrenciler, veliler ve yöneticilerle doğrudan ClickUp üzerinde çalışarak işlerinizi dijital ortamda tutun ve sorunsuz ve rahat bir işbirliği sağlayın. Ya da fiziksel çalışma kağıtlarını tercih ediyorsanız, KWL grafiklerini doğrudan ClickUp'tan kolayca yazdırabilirsiniz. Ayrıca bunları Excel ve Google Dokümanlar'a da aktarabilirsiniz.

ClickUp, gösterge panellerini, görünümleri, izinleri, görev atamalarını ve daha fazlasını özelleştirmeyi kolaylaştırır. Gerçek zamanlı iletişim kurabilir, ilgili bağlantıları veya belgeleri ekleyebilir ve binlerce şablona erişerek her dersi tam olarak hayal ettiğiniz gibi hayata geçirebilirsiniz.

2. ClickUp Öğretmen Eylem Planı Şablonu

ClickUp'ın Öğretmen Eylem Planı Şablonu ile sınıf yönetiminizde devrim yaratın

ClickUp Öğretmen Eylem Planı Şablonu, KWL grafiklerinizle birlikte kullanabileceğiniz pratik dersleri planlamanıza ve uygulamanıza yardımcı olacak özenli bir tasarıma sahiptir.

ClickUp'ın Öğretmen Eylem Planı şablonu ile şunları yapabilirsiniz:

Ders materyallerini ve kaynaklarını düzenleyin

Öğrenme etkinlikleri ve görevleri planlayın

Düzenli öğretim hedefleriyle daha iyi sonuçlar elde edin

Öğrenci performansını izlemek için bir değerlendirme sistemi özelleştirin

Öğretmen Eylem Planı Şablonu, dersleri, ödevleri, testleri ve sınıfınızın ilgisini çekmek için ihtiyacınız olan her şeyi planlamanıza yardımcı olacak kadar esnektir.

Öğrencilerinizi heyecanlandıracak ve bilgilerini genişletecek dersler hazırlamak için kullanın. Haftalar veya aylar öncesinden günlük eylem planları oluşturabilirsiniz, böylece her zaman neler olacağını ve sınıfınızda neler yapacağınızı bilirsiniz.

KWL şablonunuzla ClickUp Öğretmen Eylem Planı Şablonunu kullanma

Öğretmen Eylem Planı Şablonunu KWL grafikleri hakkındaki giriş dersinizle birleştirerek öğrenci katılımını artırın. Sınıfınızda her sütunu incelerken, bir sonraki ders için öğrencileri hazırlamak üzere gelecek derslerden örnekler alın.

Sınıfınızın KWL ilerlemesini izlemesi, görevleri tamamlaması ve ödevlerde işbirliği yapması için etkileşimli bir yol olarak ClickUp Kanban Panosunu kullanmayı deneyin. Kanban Panoları, öğrencilerin ilerlemelerini görsel olarak izlemelerine, ilgili bağlantıları paylaşmalarına ve öğrenmelerini ilerletmek için tartışmalara katılmalarına olanak tanır.

3. ClickUp Ders Planlama Şablonu

ClickUp Ders Planlama Şablonu ile derslerinizi en küçük ayrıntısına kadar düzenleyin

ClickUp Sınıf Planlama Şablonu, sınıfınızı düzenli ve yolunda tutarak yoğun öğretmenlerin yükünü azaltır.

Bu klasör tarzı şablon, ihtiyacınız olan her şeyi size sunar:

Bireysel sınıflar için ödevler, dersler ve görevler oluşturun

Projeler, ödevler ve görevler için son tarihleri belirleyin ve izleyin

Fikirlerinizi düzenlemek için etkili not alma stratejileri uygulayın 💡

ClickUp'ın Ders Planlama Şablonu ile dersiniz için ihtiyacınız olan her şeye, kullanımı kolay bir gösterge panelinden erişebilirsiniz.

Müfredatınızı güncellemek ve iyileştirme alanlarını belirlemek için kullanın. Ayrıca, her ders sırasında ele almanız gereken tüm konuları planınıza eklediğinizden emin olmak için planınızı kontrol edebilirsiniz.

KWL şablonunuzla ClickUp Ders Planlama Şablonunu kullanma

KWL grafiğinizi, yapılandırılmış bir ders çerçevesi sağlayan ClickUp'ın Ders Planlama Şablonu ile birleştirerek zaman ve çaba tasarrufu sağlayın. Zaten işlediğiniz içeriği gözden geçirirken ders planınızı kontrol edin, böylece öğrencilerin "öğrendiklerim" bölümünü güncellemesine daha iyi yardımcı olabilirsiniz.

Bir adım daha ileri gitmek için, ClickUp'ın Form görünümünü kullanarak her dersten sonra öğrencilerin düşüncelerini, sorularını ve görüşlerini sorun. Bu geri bildirim döngüsü, öğrencilerin görüşlerini ifade etmeleri ve kendilerine özel geri bildirim almaları için bir platform sağlayarak sahiplik ve katılım duygusunu geliştirebilir.

ClickUp Formları için eğitimci kılavuzu ve çok sayıda yararlı şablonla dersleriniz için formlar oluşturmak hızlı ve kolaydır, böylece sıfırdan başlamanıza gerek kalmaz.

4. ClickUp Sınıf Yönetimi Şablonu

ClickUp'ın Sınıf Yönetimi Şablonu ile sınıfınızı kontrol altına alın ve öğrencilerinizin potansiyelini ortaya çıkarın

ClickUp Sınıf Yönetimi Şablonu, efsanevi Zen öğretimini ustalaşmanıza yardımcı olacak kısa ve öz bir klasör tarzı gösterge panelidir.

Bu şablon, birden fazla sınıfı olan eğitimciler için faydalıdır, çünkü size şu konularda yardımcı olur:

Tüm sınıflarınız için bilgilere yukarıdan aşağıya bir görünüm elde edin

Basit not alma uygulamamızla fikirlerinizi ve düşüncelerinizi takip edin

Her dönem için derslerinizi düzenleyin ve önceliklendirme araçlarıyla neye hazırlanmanız gerektiğini öğrenin

Kılavuz görünümü, Takvim görünümü, Liste görünümü, Pano görünümü ve özel Sınıflarım görünümü dahil olmak üzere beş çok yönlü görünümden herhangi birini kullanarak Sınıf Yönetimi Şablonuna erişin.

KWL şablonunuzla ClickUp Sınıf Yönetimi Şablonunu kullanma

ClickUp'ın Sınıf Yönetimi Şablonunu kullanarak yeni konuları daha küçük bölümlere ayırarak KWL grafiğinizi daha etkili hale getirin. Öğrencileri kapsamlı bir ders için birden fazla KWL grafiği oluşturmaya teşvik etmek, onların aşırı yüklenmesini önlemeye, ilgilerini sürdürmeye ve öğrenmeye devam etme isteğini artırmaya yardımcı olabilir.

Öğrencilerinizi daha da cezbetmek ve KWL grafiklerinden daha fazla yararlanmalarını sağlamak için bunu ClickUp'ın yol haritası proje yönetimi özellikleriyle birleştirin. Bu yaklaşım, yeni konuları ne zaman tanıtacağınızı, etkileşimli öğeleri ne zaman dahil edeceğinizi, tartışmaları ne zaman başlatacağınızı veya uygulamalı etkinlikleri ne zaman tanıtacağınızı belirlemenize de yardımcı olabilir.

5. ClickUp Sınıf Ödevi Şablonu

Öğrenciler veya öğretmenler, bu sınıf ödevleri şablonunu kullanarak her şeyi takip edebilir ve öncelikli görevleri izleyebilir

ClickUp Sınıf Ödevi Şablonu, özelleştirilebilir Alan görünümü sayesinde öğrenci ödevlerini izlemeyi hiç olmadığı kadar kolaylaştırır.

Bu hayat kurtaran şablon, zahmetli işleri azaltır, böylece dersinize daha fazla enerji harcayabilirsiniz. Şu amaçlarla kullanabilirsiniz:

Öğrenci ödevlerini düzenleyin

Öğrenci notlarını izleyin

Ödevleri, ev ödevlerini, testleri ve son teslim tarihlerini öğrencilerinize iletin

Birkaç basit tıklama ile öğrencilerin ilerlemesini gerçek zamanlı olarak inceleyin

Sınıf Ödevi Şablonumuzla ödevleri daha hızlı notlayabilir, ders oluşturmayı hızlandırabilir ve her ödevi sıfırdan yapmanın monotonluğunu ortadan kaldırabilirsiniz. Öğrencilere gereksinimleri iletmek ve bireysel geri bildirim sağlamak için basit bir yol olarak kullanın.

KWL şablonunuzla ClickUp Sınıf Ödevi Şablonunu kullanma

ClickUp'ın Sınıf Ödevi Şablonu, öğrenciler ve öğretmenler arasında sorunsuz iletişim sağladığından, KWL grafiği için mükemmel bir yardımcıdır. Sınıf Alanınızda sınıf ödevlerinin bir listesini oluşturarak başlayın ve ardından her ödev için görev açıklamasında ders ayrıntılarının yanına KWL grafiğine bir bağlantı ekleyin.

Alternatif olarak, KWL grafiklerinizi ClickUp Belgeleri' ne dönüştürebilir ve bunları doğrudan bireysel ödev görevlerine bağlayabilirsiniz.

6. ClickUp Öğrenci İlerleme Şablonu

ClickUp'ın Öğrenci İlerleme Şablonunu kullanarak öğrenmeyi kişiselleştirin ve motivasyonu artırın

ClickUp Öğrenci İlerleme Şablonu, akademik başarı için gizli bir silah gibidir. Düzenli olmanıza ve her öğrencinin ilerlemesiyle bağlantıda kalmanıza yardımcı olur.

Öğretmenler, yöneticiler ve hatta veliler, bu şablonu kullanarak öğrencilerin potansiyellerine ulaşmalarına yardımcı olmak için işbirliği yapabilirler:

Her öğrencinin performansını izleyin

Veliler ve okul yöneticileri için doğru raporlar oluşturun

Her öğrencinin performansına göre iyileştirilmesi gereken alanları belirleyin

Üniversite öğrencileri ve lise son sınıf öğrencileri için hedefleri düzenleyin, izleyin ve takip edin 🧑‍🎓 🎉

Her öğrencinin ilerlemesi hakkında basit bir genel bakış oluşturmak hiç bu kadar kolay olmamıştı. ClickUp'ın Öğrenci İlerleme Şablonu ile, akademik hedeflere doğru büyüme, gelişme ve genel ilerleme sürecine dahil olan herkesi sürece dahil edebilirsiniz.

KWL grafik şablonunuzla ClickUp Öğrenci İlerleme Şablonunu kullanma

Tamamlanan ve güncel KWL grafiklerini ClickUp'ın Öğrenci İlerleme Takipçisi'ne ekleyerek, öğrencilerin bireysel ilerlemelerini kolayca yönetebilirsiniz. "Bildiklerim", "Öğrenmek istediklerim" ve "Öğrendiklerim" bölümleri, öğrencinin akademik yolculuğunda nasıl ilerlediğine dair benzersiz içgörüler sağlayarak, iyileştirme potansiyeli olan alanları belirlemeyi kolaylaştırır.

Not alma için AI araçlarımızı kullanarak bir adım daha ileri gidin. ClickUp AI, öğrencilerin ilerleme takipçisinden veya bireysel KWL grafiklerinden bilgileri özetleyerek onların kişisel öğrenme deneyimleri hakkında içgörü sağlar.

Öğrenmeyi Eğlenceli Hale Getirin

Öğrencilerin derslere aktif olarak katılmalarını sağlamak için bu KWL grafik şablonlarını ve öğretim kaynaklarını kullanın. Meraklı ve heyecanlı öğrencilerle dolu bir sınıfın sizi şaşırtmasına hazır olun!

Özelleştirilebilir KWL grafik şablonu, öğrencileri bildiklerini keşfetmeye, öğrenmek istediklerini merak etmeye ve öğrendiklerini düşünmeye teşvik ederek kendi kendine sorgulama ve keşif yapmalarını sağlayabilir.

Sınıfınıza bir ajans duygusu kazandırmaya ve bilgiye karşı ortak bir coşku uyandırmaya hazır mısınız? ClickUp ile hemen başlayın — ücretsizdir! ✍️ 🙂