2025'in E-Öğrenme için En İyi 10 Çevrimiçi Öğretim Aracı

Çevrimiçi öğretim araçları, öğretmenler ve öğrenciler için sınıfta oluşan boşlukları doldurmanın vazgeçilmez bir yolu haline gelmiştir. Bu araçlar, öğretmenlerin iş yükünü azaltmaya, öğrencilerin ilgisini canlı tutmaya ve anahtar öğrenme noktalarını etkili bir şekilde aktaran etkileşimli dersler oluşturmaya yardımcı olur.

Sınıf deneyiminizi geliştirmek için en iyi çevrimiçi araçları arayan bir öğretmenseniz, mutlaka göz atmak isteyeceğiniz 10 harika seçenek sunuyoruz!

Çevrimiçi Öğretim Aracı Nedir?

Çevrimiçi öğretim araçları, eğitimcileri güçlendiren, öğrenci iletişimi kolaylaştıran veya öğrenme hedeflerine ulaşmaya yardımcı olan uygulamalar veya web siteleridir. Öğretmenler ve öğrenciler artık öğretim ve öğrenim deneyimini geliştiren çok çeşitli çevrimiçi öğretim araçlarına erişebilir.

Bu nedenle, bu araçlar modern eğitimde giderek daha önemli bir rol oynamaktadır.

Örneğin, uzaktan ders oturumlarınızda öğrencilerin ilgisini çeken sunumlar hazırlamak zor geliyorsa, dijital beyaz tahta kullanmak size fayda sağlayabilir.

Öğrencileriniz belirli konulara odaklanmakta zorlanıyorsa, katılım düzeylerini artırmak için oyunlar veya etkileşimli aktiviteler gibi eğlenceli aktiviteler ekleyebilirsiniz.

Kullandığınız tüm çevrimiçi araçlar bir amaca hizmet etmeli ve bir sorunu çözmelidir. Bunun ötesinde, çevrimiçi öğretim araçlarınız ve kaynaklarınız aşağıdaki özelliklere sahip olmalıdır:

Kullanımı kolay: İster öğretmen ister öğrenci olun, çevrimiçi araçların kullanımı kolay olmalı ve doğal bir sınıf uzantısı gibi hissettirmelidir. Bir çevrimiçi araç dikkatinizi dağıtırsa veya kurulumu ve kullanımı aşırı zaman alırsa, muhtemelen zaman ve enerjinizi harcamaya değmez

Hızlı öğrenme: Araçlar, öğrenciler veya öğretmenler tarafından birkaç dakika içinde kolayca kullanılabilmelidir. Sınıfta zaman çok değerlidir ve çoğunu kılavuzu okumakla geçirmek istemezsiniz

Güvenli: Seçtiğiniz araç, veri düzenlemelerine uyumu ve öğrenci gizliliğini sağlamak için kapsamlı güvenlik önlemleri sunmalıdır

Özelleştirilebilir: En iyi araçlar, gerçek dünya veya çevrimiçi öğrenme ortamınıza ve öğretim tarzınıza uyum sağlayabilmeleri için yüksek derecede özelleştirilebilir olacaktır

Uygun fiyatlı: Sınıf bütçenizin birçok farklı çevrimiçi öğretim aracına abonelik için fazla bir payı olmayacaktır. Uygun fiyatlı lisans anlaşmaları veya ücretsiz çevrimiçi araçlar arayın

En sevdiğiniz çevrimiçi öğretim araçları, muhtemelen aktif bir çevrimiçi topluluğa sahip olanlar olacaktır. Bu topluluklar, aracın potansiyelini en üst düzeye çıkarma ve sorunları giderme konusunda size ipuçları verebilir. Çevrimiçi sınıf araçlarını ve bunların nasıl kullanılacağını keşfederken harika bir kaynaktır.

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ClickUp, güçlü bir proje yönetimi platformu, çevrimiçi öğretim asistanı ve sanal öğretim dosyasıdır. Belgeleri yönetmenize, sunumlar oluşturmanıza, ders planları hazırlamanıza ve öğrenci iletişimi yönetmenize yardımcı olacak çok sayıda araç bulunmaktadır.

Filigran içermeyen ücretsiz bir ekran kaydedici aracı olan ClickUp Clip ile başlayın. Bu özellik, ekranınızın videosunu çekmenize ve öğrencilerinizle paylaşmanıza olanak tanır, böylece not güncellemelerini paylaşmak, öğrencilere bir web sitesinde nasıl gezinileceğini göstermek veya çevrimiçi ödevlere yardımcı olmak kolaylaşır. Ekran paylaşımından çok daha kolaydır ve videoları ihtiyaç duyan herkesle paylaşarak zamandan tasarruf edebilirsiniz.

Ardından, ClickUp Belgeleri işinize koyun. Bir kelime işlemciden daha fazlası olan ClickUp Belgeleri, iç içe geçmiş sayfalar içeren belgeler oluşturmanıza ve bunları size uygun bir şekilde birbirine bağlamanıza olanak tanır. Belgeler aracını kullanarak sınıf wiki'leri oluşturabilir, izin belgeleri hazırlayabilir ve tüm öğrenme materyallerinizi içeren ders planları oluşturabilirsiniz.

ClickUp tamamen özelleştirilebilir, sınıfınız için ihtiyacınız olan tüm kaynakları oluşturmanıza olanak tanır. Çevrimiçi araç, video prodüksiyonu, sınıf yönetimi, yapılacaklar listeleri ve çok daha fazlası için birçok ücretsiz şablon içerir.

Daha da iyisini mi istiyorsunuz? Ücretli bir plana geçin ve e-postalarınızı taslak haline getirmenize, ders planı fikirlerinizi genişletmenize ve hatta bir fare tıklamasıyla toplantı notlarınızı özetlemenize yardımcı olan ClickUp AI'ya erişim kazanın. Verimliliğinizi artırmanın ve sevdiğiniz işlerinizi yapmak için daha fazla zaman kazanmanın harika bir yoludur.

ClickUp'ın en iyi özellikleri

Kullanımı kolay platformda, öğretmenlerin sınıflarını yönetmelerine yardımcı olacak günlük plan şablonları , iç içe geçmiş belgeler ve ekran kaydediciler dahil olmak üzere birçok ücretsiz araç bulunmaktadır

Platform, Google Slides ve Slack gibi tüm favori uygulamalarınız ve programlarınızla entegre olarak kaynaklarınızı daha kolay oluşturmanızı, kullanmanızı ve paylaşmanızı sağlar

Son derece duyarlı ClickUp desteği mevcuttur ve herhangi bir sorun veya sorunuz için tipik yanıt süresi bir gündür

ClickUp sınırlamaları

ClickUp AI harika bir araçtır, ancak platformun ücretsiz sürümünde mevcut değildir

ClickUp fiyatlandırması

Sonsuza Kadar Ücretsiz

Sınırsız: Kullanıcı başına aylık 7 ABD doları

İş: Kullanıcı başına aylık 12 ABD doları

Enterprise: fiyatlandırma için iletişime geçin

ClickUp AI, tüm ücretli planlarda Çalışma Alanı üyesi ve dahili misafir başına aylık 5 $ fiyatla satın alınabilir

ClickUp puanları ve yorumları

G2: 4,7/5 (8.900+ yorum)

Capterra: 4,7/5 (3.800+ yorum)

2. Google Classroom

Google for Education aracılığıyla

Google Classroom, en çok kullandığınız arama motorunu geliştiren Google'ın çevrimiçi sınıf platformudur. Eğitimciler, öğrenciler ve dijital sınıf ortamındaki herkes için çeşitli özelliklere sahip popüler bir platformdur.

Google Classroom'un en iyi özellikleri

Kapsamlı kurs yönetim araçları, öğretmenlerin çevrimiçi dersleri düzenlemelerine, dersler oluşturmalarına, ödevleri dağıtmalarına ve öğrencilerin ödev gönderilerini kabul etmelerine olanak tanır

Sınıf iletişim araçları, duyuruları göndermek veya öğrencilere gizli mesajlar göndermek için basit bir yol sunar

Gmail, Google Dokümanlar, Google Drive ve diğer Google uygulamaları gibi diğer Google ürünleriyle entegre olur

Google Classroom sınırlamaları

Tüm özellikler mobil cihazlarda mevcut değildir ve entegrasyonlar Google ekosistemi dışında her zaman mümkün olmayabilir

Google Classroom fiyatlandırması

Ücretsiz sürüm mevcuttur

Fiyatlandırma için iletişime geçin

Google Classroom puanları ve yorumları

G2: 4,5/5 (1.400'den fazla yorum)

Capterra: 4,6/5 (2.300+ yorum)

3. Kahoot

Kahoot, sınıf içeriğinizi oyunlaştırmanıza olanak tanıyan bir çevrimiçi platformdur. Norveç'te ortaya çıkan bu platform, bir dizi eğitici oyun ve etkileşimli quiz etkinliği sunar ve kısa sürede dünya çapında popüler bir sınıf aracı haline gelmiştir.

Kahoot'un en iyi özellikleri

Kullanıcı dostu arayüz, ders planlarınızla hızlı bir şekilde testler tasarlayabilir veya etkileşimli sunumlar oluşturabilirsiniz

Canlı oyunlar ve testler, sınıf katılımını artırmaya ve öğrencilerin konuya ilgi duymasını sağlamaya yardımcı olur

Ayrıntılı raporlama ve analizler, öğrenci performansını izlemenizi sağlar ve veriler favori not verme araçlarınıza geri beslenebilir

Kahoot sınırlamaları

Öğrencilerin canlı etkinliklere katılmak için kendi cihazlarına ihtiyaçları olacaktır, bu da tablet sağlamayan okullar için uygun olmayabilir

Kahoot fiyatlandırması

Kahoot!+ Öğretmenler için başlangıç: Öğretmen başına aylık 3,99 $

Kahoot!+ Premier öğretmenler için: Aylık öğretmen başına 7,99 $

Kahoot!+ Max öğretmenler için: Aylık öğretmen başına 9,87 dolar

Kahoot puanları ve yorumları

G2: 4,6/5 (380+ yorum)

Capterra: 4,7/5 (2.700+ yorum)

4. Zoom

Zoom aracılığıyla

Zoom, modern teknoloji dünyasına hızla girmiş ve birinci sınıf video konferans özellikleri sayesinde bu konumunu korumaktadır. Öğretmenler Zoom'u kullanarak çevrimiçi dersler verebilir, sanal sınıflar oluşturabilir veya okulun açılış gecesini beklemeden velilerle bire bir toplantılar düzenleyebilir.

Zoom'un en iyi özellikleri

Anket özelliği, öğretmenlerin konular hakkında geri bildirim toplamasını, sınıf bilgisini test etmesini ve sanal sınıflar için pop quizler oluşturmasını sağlar

Simgeler, öğrencilerin ekranda kendilerini rahatsız hissetmeden öğretmenle iletişim kurmalarını sağlar. Örneğin, el kaldırmak, öğretmenden daha yavaş konuşmasını istemek veya konuyu anladıklarını belirtmek gibi

Ayrı odalar, grup projeleri sırasında video konferans katılımcılarını daha küçük gruplara ayırmanıza ve aynı zamanda bireyleri ve grupları ziyaret ederek projelerinin nasıl ilerlediğini görmenize olanak tanır

Zoom sınırlamaları

Öğrencilerle iletişim kurmak için harika, ancak sınıf yöneticisini yönetmek için ek araçlara ihtiyacınız olacak

Zoom fiyatlandırması

Temel: ücretsiz

Toplantılar: 1.800 $/hesap (en fazla 300 katılımcı)

Web semineri: Kullanıcı başına yıllık 3.400 $ (en fazla 1.000 web semineri katılımcısı)

Telefon: Kullanıcı başına yıllık 180 $

Odalar: Kullanıcı başına yıllık 499 $

Zoom puanları ve yorumları

G2: 4,5/5 (53.600+ yorum)

Capterra: 4,6/5 (13.600+ yorum)

5. Visme

Visme aracılığıyla

Visme, eğitimcilerin sunumlar, infografikler ve okul bültenleri ile içeriklerini görsel olarak daha çekici hale getirmelerine yardımcı olur. Ayrıca, öğrencilerin sıkıcı bilim raporlarını çarpıcı bir eğitim şaheserine dönüştürmeleri için de mükemmel bir yoldur.

Visme'nin en iyi özellikleri

Kullanımı kolay sürükle ve bırak arayüzü sayesinde, sayısız şablonla dakikalar içinde görsel olarak çekici materyaller oluşturabilirsiniz

İşbirliği araçları, eğitimci veya öğrenci gruplarının aynı proje üzerinde aynı anda çalışmasına olanak tanır

Analitik, materyalinizi kimlerin görüntülediğini ve nasıl kullandığını gösterir; bu, en son sınıf bültenini kimlerin okuduğunu izlemek için harikadır

Visme sınırlamaları

Basılı materyaller genellikle ekranda gördüğünüzden daha düşük kalitededir, bu nedenle yalnızca çevrimiçi materyaller için en uygun seçenek olabilir

Visme fiyatlandırması

Temel: ücretsiz

Başlangıç: 12,25 $/ay, yıllık faturalandırılır

Pro: Aylık 24,75 $, yıllık faturalandırılır

Visme for Teams: fiyat bilgisi için iletişime geçin

Visme puanları ve yorumları

G2: 4,5/5 (350+ yorum)

Capterra: 4,5/5 (640+ yorum)

6. Aktif Öğrenme

Actively Learn aracılığıyla

Actively Learn, yüksek performanslı bir e-okuyucu gibidir. Bu çevrimiçi öğrenme aracı, metni daha etkileşimli hale getirerek aktif okumayı teşvik eder. Öğrenciler kenar boşluklarına notlar bırakabilir, öğretmenler sorular veya anketler girebilir ve okuyucular vurgulanan kelimelere tıklayarak bir konu hakkında daha fazla bilgi edinebilir.

Aktif Öğrenmenin en iyi özellikleri:

Ders planlarınıza dahil edebileceğiniz ders kitapları, romanlar ve haber makaleleri dahil olmak üzere bir dizi dijital metin sunar

Okuma sürecini daha etkileşimli ve çeşitli hale getirmek için notlar, testler, videolar ve harici kaynaklara bağlantılar eklemenize olanak tanır

Ödev ve not verme sürecini kolaylaştırmak için popüler öğrenim yönetim sistemleriyle entegre olur

Aktif Öğrenme sınırlamaları:

Platformun en iyi özelliklerinden bazıları ücretli olduğundan, Actively Learn'den en iyi şekilde yararlanmak istiyorsanız ücret ödemeniz gerekir

Aktif Öğrenme fiyatlandırması

Ücretsiz

Premium: fiyat bilgisi için iletişime geçin

Aktif Öğrenme derecelendirmeleri ve yorumları

Capterra: 4,87/5 (20+ yorum)

7. Loom

Via Loom

Loom, Mac, Windows, iOS ve Android için bir ekran kaydedicidir. Sezgisel arayüzü, eğitimcilerin ekranlarını ve web kameralarını aynı anda kaydetmelerine olanak tanır. Öğrencilerin gerektiğinde duraklatabileceği, tekrar izleyebileceği ve oynatabileceği çevrimiçi dersler oluşturmanın ve paylaşmanın kolay (ve ücretsiz!) bir yoludur. Eğitimciler ek ücret ödemeden premium özelliklere erişebildiğinden, ücretsiz çevrimiçi araçlardan biridir.

Loom'un en iyi özellikleri

Loom'un yerleşik analitik özelliği ile videolarınızı kimlerin izlediğini ve ne kadar süreyle izlediklerini görebilirsiniz

Öğrenciler, videolara emoji veya yorum bırakarak tepki verebilir. Bu, sınıf tartışmalarını teşvik etmek ve hangi öğrencilerin daha fazla açıklamaya ihtiyacı olduğunu belirlemek için harika bir özelliktir

İlgili kaynaklara bağlantı vermek, öğrencileri tartışmaya davet etmek veya görevler atamak için özelleştirilmiş açıklamalar ekleyebilirsiniz

Loom sınırlamaları

Düzenleme seçenekleri çok az olduğundan, mükemmel videoyu elde etmek için birkaç deneme yapmanız gerekebilir

Loom fiyatlandırması

Eğitimciler için ücretsiz

Loom puanları ve yorumları

G2: 4,7/5 (1.700'den fazla yorum)

Capterra: 4,7/5 (390+ yorum)

8. Baamboozle

Baamboozle aracılığıyla

Derslerinizi daha eğlenceli hale getirmek için çevrimiçi öğretim araçlarına ihtiyacınız varsa, Baamboozle size yardımcı olabilir. Bu çevrimiçi öğrenme platformu, öğrencilerin ilgisini çekmeye ve dersleri daha etkileşimli ve ilgi çekici hale getirmeye yardımcı olur. Hazır şablonlardan seçim yapın veya kendi oyunlarınızı ve testlerinizi oluşturun, kendi eğitim araçlarınızı sıfırdan tasarlamak için saatler harcamayın.

Baamboozle'un en iyi özellikleri

Trivia, çapraz bulmaca ve kelime arama şablonları dahil olmak üzere, birçok özelleştirme seçeneği sunan çok sayıda oyun oluşturma aracı bulunmaktadır

Platform, dijital Beyaz Tahtalar ile entegre olduğundan, öğrenciler çevrimiçi derslerde etkileşim kurabilirler

Bu araç, sınıfların tek bir ekranda oyun oynamasına olanak tanır, böylece her öğrencinin kendi cihazına ihtiyaç duyması konusunda endişelenmenize gerek kalmaz

Baamboozle sınırlamaları

Önceden hazırlanmış çok sayıda içerik var, ancak iyi, kötü ve çirkin olanları aramak zaman alıcı olabilir, çünkü ihtiyacınız olanı bulmanıza yardımcı olacak çok fazla filtre yok

Baamboozle fiyatlandırması

Sonsuza Kadar Ücretsiz

Baamboozle+ Aylık: 7,99 $/ay

Baamboozle+ Yıllık: 4,99 $/ay, yıllık olarak faturalandırılır

Baamboozle puanları ve yorumları

N/A

9. ThingLink

ThingLink aracılığıyla

ThingLink, eğitimcilerin etkileşimli multimedya içerik oluşturmasına yardımcı olan ödüllü bir çevrimiçi platformdur. Bir resim, video veya 3D turla başlayın ve videolara, sesli notlara ve makalelere bağlantılar ekleyin. Görsel içeriğinizi geliştirmek ve daha etkileşimli sunumlar oluşturmak için bilgi katmanları ekleyebilirsiniz.

ThingLink'in en iyi özellikleri

Platform, öğrencilerin ilgisini çeken etkileşimli ve sürükleyici içerikler oluşturmayı kolaylaştırır

Analitik, öğrencilerin içeriğinizi ne kadar süreyle görüntülediklerini gösteren bireysel bağlantılarla öğrenci katılımını izlemenizi sağlar

Öğrenciler ses, video ve bağlantılar kullanarak kendi öğrenme araçlarını oluşturabilir (ayrıca grup projeleri için işbirliği özellikleri de vardır!)

ThingLink sınırlamaları

Arayüz biraz hantal olabilir, bu nedenle ilk kez kullanırken bir öğrenme süreci geçirebilirsiniz

ThingLink fiyatlandırması

60 gün boyunca ücretsiz deneme

Öğretmen Lisansı: 60 $/yıl

Okul Lisansı: Yıllık koltuk başına 2 $

Akademik Lisans: Yıllık koltuk başına 9 $

ThingLink puanları ve yorumları

G2: 4,7/5 (2.000'den fazla yorum)

Capterra: 4,7/5 (2.000'den fazla yorum)

10. Padlet

Padlet aracılığıyla

Padlet, içeriği depolamak, düzenlemek ve paylaşmak için dijital panolar oluşturmanıza olanak tanıyan bir çevrimiçi öğretim platformudur. Bir tartışma panosu veya sınıf blogu başlatmak için mükemmel bir yoldur ve öğrenciler, akran değerlendirmesi için çalışmalarını yayınlamak için kullanışlı bulacaktır.

Padlet'in en iyi özellikleri

Kullanıcı dostu platform, öğrenciler ve öğretmenlerin içerik paylaşabileceği ve düzenleyebileceği panolar oluşturmayı kolaylaştırır

Kullanıcılar, çevrimiçi öğretim için ideal olan özelleştirilmiş bir alana metin, resim, video, bağlantı ve daha fazlasını ekleyebilir

Gerçek zamanlı işbirliği özelliği, grupların içerik eklemesine veya diğer Padlet üyelerine yorum bırakmasına olanak tanır, bu da uzaktan öğrenme için idealdir

Padlet sınırlamaları

Öğrencilerin yayınladıklarını düzenlemek zor olabilir, bu nedenle Padlets'te neler olup bittiğini mutlaka kontrol edin

Padlet fiyatlandırması

Sınıf: 199 $/yıl

Okul: yıllık 1.000 $'dan başlayan fiyatlarla

Padlet puanları ve yorumları

G2: 4,9/5 (100'den fazla yorum)

Capterra: 4,8/5 (140+ yorum)

Günümüzün eğitimcileri, öğrencilerin dikkatini çekmek için sosyal medya, viral videolar ve milyoner içerik oluşturucularla rekabet etmek zorundadır. Ancak, eğitimci araç kutunuzda doğru çevrimiçi öğretim araçları ile yenilikçi dersler oluşturabilir, yönetici zamanınızı azaltabilir ve öğrenci katılımını artırabilirsiniz. Sınıfınızı hızlandırmanıza yardımcı olacak çevrimiçi araçların dünyası sizi bekliyor.

Çevrimiçi öğretim araçları söz konusu olduğunda, ClickUp sınıfın en iyisi. Proje yönetimi platformu, sınıfınız için kapsamlı bir çözümdür. Derslerinizi düzenli tutmanıza, işbirliğini teşvik etmenize ve yönetici iş akışınızı kolaylaştırmanıza yardımcı olarak, işinizin sevdiğiniz kısımlarına daha fazla zaman ayırmanızı sağlar!

Bugün ücretsiz bir ClickUp hesabı açın ve çevrimiçi öğretim aracının sınıfınızı nasıl dönüştürebileceğini keşfedin.