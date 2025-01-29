2025'te Yükseköğretim için En İyi 9 Üniversite Yönetim Yazılımı

İster K-12 okulu ister yükseköğretim kurumu işletiyor olun, herkesin güvenliğini, verimliliğini ve desteğini sağlamak kolay bir iş değildir. Okul koordinatörü olarak, özellikle her şeyi kağıt planlayıcı, beyaz tahta veya zihinsel listeyle yönetiyorsanız, üniversiteyle ilgili tüm faaliyetleri yönetmek zor olabilir.

Üniversite yönetim sürecine biraz mantık katmaya ne dersiniz?

Yazılım, öğrencilerinizi, tesis operasyonlarınızı, personelinizi ve daha fazlasını yönetmenin en kolay yoludur. Doğru üniversite tesis yönetimi yazılımıyla performans verilerinizi tek bir yerde saklayın, titiz iş siparişlerini otomatikleştirin ve verimlilik için optimize edilmiş iş akışları oluşturun. ?️

Ancak, piyasada çok sayıda üniversite yönetim yazılımı çözümü bulunmaktadır ve doğru seçeneği belirlemek hiç de kolay değildir. Bu kılavuzda, doğru üniversite yönetim yazılımını bulmanıza yardımcı olacak hızlı bir kontrol listesi ve 2024 yılının en sevdiğimiz dokuz yazılımı paylaşacağız.

Üniversite Tesisleri Yönetim Yazılımında Nelere Dikkat Etmelisiniz?

Her kurumun farklı ihtiyaçları vardır, ancak bu temel özellikler okul koordinatörleri için ciddi birer kurtarıcıdır:

Eklenti modülleri: Modüler üniversite yönetim sistemi yazılımlarını seviyoruz çünkü yönetim sistemlerini tam olarak ihtiyacınıza göre özelleştirebilirsiniz. Kayıt, öğrenci bilgileri, ders ve müfredat yönetimi, ücret yönetimi ve devam yönetimi dahil olmak üzere okul yönetiminin tüm yönlerini yöneten modülleri arayın

Bulut tabanlı çözümler: Yerinde çözümler pahalı ve modası geçmiştir. Mümkünse, her yerden erişebileceğiniz bulut tabanlı bir üniversite tesis yönetimi yazılımı tercih edin. Öğrenci performansından genel bakıma kadar her şeyi izlemek için tek ihtiyacınız olan bir internet bağlantısıdır

İş Akışı Optimizasyonu: Yapacak çok işiniz var, bırakın üniversite yönetim sistemi sizin için ağır işlerin bir kısmını yapsın. Yapacak çok işiniz var, bırakın üniversite yönetim sistemi sizin için ağır işlerin bir kısmını yapsın. İş akışı otomasyonu , yapay zeka veya diğer uygulamalı eğitim yönetimi formları sunan araçları tercih edin

Gerçek zamanlı erişim: Bazen bakım işlemleri, öğrenci devamlılığı veya personel planlaması için gerçek zamanlı metriklere ihtiyacınız olabilir. En güncel bilgileri elde etmek için verileri gerçek zamanlı olarak projelendiren üniversite yönetim yazılımlarını arayın

Kullanıcı dostu arayüz: Bu sistemi idari süreçler için kullanıyorsunuz, ancak öğrencilerin, velilerin ve personelin de bu sistemi kullanması gerekebilir. Kullanım kolaylığı her zaman önemlidir, ancak büyük bir nüfusa aynı aracı kullanmasını istiyorsanız bu daha da önemlidir. Öğrenme eğrisi çok düşük olan üniversite yönetim yazılımını tercih edin

2024'te Kullanabileceğiniz En İyi 9 Üniversite Yönetim Yazılımı

Üniversite yönetim yazılımı, sınıf alanı yönetiminden akademik yılın programlarının seçilmesine kadar her şeyi biraz halleder. Elbette, saygın bir araç seçmek de çok önemlidir. İşte 2024'ün en iyi dokuz okul yönetim yazılımı çözümü.

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ClickUp Üniversite Yönetim Sistemi Proje Teklifi Şablonunu kullanarak, kayıt işlemlerinden personel performans değerlendirmelerine ve gider izlemeye kadar her şeyi takip edin.

ClickUp'ın en iyi özellikleri

ClickUp, öğrencilere, yöneticilere ve eğitimcilere akademik indirimler sunar

Kabul süreci, ödev gönderimleri ve daha fazlası için özel formlar oluşturun

ClickUp AI'yı kullanarak duyurular yazın ve toplantı notlarını özetleyin

ClickUp raporları, birkaç tıklamayla sınıf kapasitesini, performans ölçütlerini ve envanter yönetimini görselleştirir

ClickUp sınırlamaları

ClickUp o kadar çok özelliğe sahiptir ki, yeni kullanıcılar bazen biraz zorlanabilir, ancak biz sizin başaracağınızı biliyoruz!

ClickUp AI yalnızca ücretli planlarda mevcuttur

ClickUp fiyatlandırma

Sonsuza Kadar Ücretsiz

Sınırsız: Kullanıcı başına aylık 7

İş: Kullanıcı başına aylık 12 $

Business Plus: Kullanıcı başına aylık 19 $

Enterprise: Fiyatlandırma için iletişime geçin

ClickUp AI tüm ücretli planlarda Çalışma Alanı üyesi başına aylık 5 $ karşılığında kullanılabilir

ClickUp derecelendirmeleri ve yorumları

G2: 4,7/5 (9.100+ yorum)

Capterra: 4,6/5 (3.900+ yorum)

2. Sweedu

sweedu aracılığıyla

Sweedu, eğitim için eksiksiz bir kurumsal kaynak platformu (ERP) yazılımı olarak kendini tanıtmaktadır. Hindistan merkezli bu şirket, iç ve dış iletişimi, ders devamlılığı yönetimini ve hatta paket izleme gibi üniversite tesis yönetimi çözümlerini desteklemektedir.

Sweedu'nun en iyi özellikleri

Sweedu, biyometrik tarayıcılar, kapılar, ID kartları, RFID tarayıcılar ve daha fazlası gibi güvenlik özelliklerini destekler

BT iş siparişlerini, tesis bakım taleplerini ve diğer sorunları tek bir platformdan gönderin

Öğrencilere, personele ve velilere SMS veya WhatsApp mesajları gönderin

Sweedu'nun çevrimiçi ödeme ağ geçidi aracılığıyla okul öğle yemekleri, hemşire ücretleri ve daha fazlası için ödemeleri kabul edin

Android veya iOS için Sweedu mobil uygulamasını kullanın

Sweedu sınırlamaları

Hindistan merkezli bir şirket olduğu için, ABD'deyseniz destek yanıt süreleri çok iyi olmayabilir

Sweedu, bu listedeki diğer üniversite yönetim sistemi seçeneklerine kıyasla çok fazla incelemeye sahip değildir

Sweedu fiyatlandırma

Fiyatlandırma için iletişime geçin

Sweedu puanları ve yorumları

G2: Yok

Capterra: N/A

3. HDSchool

hyper Drive aracılığıyla

Hyper Drive, salonlar, restoranlar, depolar ve tabii ki okullar için ürünler üreten bir teknoloji şirketidir. HDSchool, öğrenci kayıtlarını ve verilerini yönetmenize, kütüphaneden kitapları kontrol etmenize, devamlılığı yönetmenize, zaman kayıtlarını izlemenize ve çok daha fazlasını yapmanıza yardımcı olur. ?

HDSchool'un en iyi özellikleri

Öğrenim ücretleri, kafeterya masrafları ve üniforma ücretleri için ücret yönetimi

Ödevleri atayın ve öğrencilere SMS veya e-posta ile hatırlatıcılar gönderin

Her sınıf için okul genelinde programlar oluşturun ve öğle aralarını zahmetsizce yöneterek tüm öğrencilerin derslere katılmasını sağlayın

Öğretmenler ve öğretim dışı personel için maaş bordrosu işlemlerini gerçekleştirin

Medya dosyalarını kolayca takip etmek için kütüphane yönetim yazılımı

HDSchool sınırlamaları

HDSchool hakkında çok fazla yorum bulunmamaktadır

Çeşitli sektörler için yazılım ürettikleri için, K-12 veya üniversite bakım süreçlerinin ihtiyaçları konusunda çok bilgili olmayabilirler

HDSchool fiyatlandırma

Fiyatlandırma için iletişime geçin

HDSchool puanları ve yorumları

G2: Yok

Capterra: N/A

4. Gibbon

via Gibbon

En şık çözüm olmayabilir, ancak Gibbon, eğitimciler tarafından eğitimciler için geliştirilmiş ücretsiz, açık kaynaklı bir okul yönetim platformudur. Gibbon'u kullanarak öğrenci performansına ilişkin verileri toplayın, tüm paydaşlara tek bir platformdan erişim sağlayın ve içeriği 22 farklı dile çevirin.

Gibbon'un en iyi özellikleri

Açık kaynak kodlu olduğu için, bu üniversite yönetim yazılımını ihtiyaçlarınıza göre değiştirebilirsiniz

Rozet verme, mezun yönetimi, sınıf kaydı, klinik randevuları, yardım masası, politikalar ve daha fazlası için açık kaynak modülleriyle Gibbon'un fonksiyonlarını genişletin

Akıllı Blokları kullanarak multimedya kaynaklarıyla dersleri hızlıca planlayın

Tüm öğretmenlerin ve öğrencilerin programlarını aynı anda görünüm

Tüm mülkleriniz için varlık yönetimi, iş talepleri ve hizmet yönetimi için yönetim modülleri ekleyin

Gibbon sınırlamaları

Gibbon'un yorumları karışık

Kullanıcılar, zamanında güncelleme almakta veya anlamlı teknik destek almakta zorluk yaşadıklarını belirtiyor

Gibbon fiyatlandırma

Ücretsiz

Gibbon puanları ve yorumları

G2: 3,5/5 (1 yorum)

Capterra: 4,5/5 (2 yorum)

5. Infinite Campus

infinite Campus aracılığıyla

Infinite Campus, öğrenci analitiği, dijital öğrenme, tedarikçi yönetimi, süreç iyileştirme ve bütçeleme verilerini yönetmek için kullanılan bir tür üniversite tesis yönetimi yazılımı çözümüdür.

Daha fazla destek istiyorsanız, Infinite Campus ek ücret karşılığında eğitim, özel destek, teknik hizmetler ve uygulama da sunmaktadır.

Infinite Campus'un en iyi özellikleri

Bu öğrenci bilgi sistemi (SIS), çevrimiçi öğrenim, yemek hizmeti, ödeme işlemleri ve bölge iletişimini yönetir

Infinite Campus, okulu bırakma riski olan öğrencileri belirlemek için özel tahmin algoritmaları kullanır

Tamamen entegre öğrenim yönetim sistemi (LMS) ile çevrimiçi web seminerleri oluşturun

Doğruluğu artırmak için manuel yoklama işlemlerini ortadan kaldırın

Infinite Campus sınırlamaları

Infinite Campus en iyi puanları almamıştır

Günlük yapılacak işlerinizi takip etmek için ayrı bir görev yönetimi çözümüne ihtiyacınız olacaktır

Infinite Campus fiyatlandırma

Fiyatlandırma için iletişime geçin

Infinite Campus puanları ve yorumları

G2: 3,7/5 (200+ yorum)

Capterra: 4,3/5 (120+ yorum)

6. openSIS

openSIS aracılığıyla

openSIS, bulut tabanlı bir üniversite yönetim yazılımıdır ve kayıt sürecini basitleştirerek değere ulaşma süresini hızlandırır. Bu platform, öğrenci müdahalelerinden personel veritabanlarına, faturalandırma ve disiplin yönetimine kadar her şeyi yönetir.

Ders planları üzerinde çalışın, yoklama alın ve tüm okul tesislerinin ihtiyaçlarını tek bir organize platformda yönetin.

openSIS'in en iyi özellikleri

openSIS, %99,99 çalışma süresi garantisi ile nadiren kesinti yaşar

Anahtar bildirimleri ve metrikleri görüntüleyen özel bir gösterge paneli oluşturun

Aranabilir bir kurs kataloğu oluşturun

Bu üniversite tesis yönetimi yazılımı, kapasite yönetimi, kat planları, ş Akışı belgeleri ve bakım görevleri için özelliklerle birlikte sınıf veri kaydını basitleştirir

openSIS, Stripe, HubSpot, Google Çalışma Alanı ve daha fazlasıyla sorunsuz API entegrasyonlarına sahiptir

openSIS sınırlamaları

openSIS en iyi yorumları almamıştır

Yazılım yılda sadece birkaç kez güncellenir, bu da bir güvenlik sorunu olabilir

openSIS fiyatlandırma

Temel / Başlangıç: Beş personel ve 50 öğrenci için ücretsiz

Essential Annual: Kullanıcı başına aylık 8 $, en az beş kullanıcı, yıllık faturalandırma

Gelişmiş Yıllık: Kullanıcı başına aylık 12 $, minimum 10 kullanıcı, yıllık faturalandırılır

openSIS puanları ve yorumları

G2: 3,8/5 (3 yorum)

Capterra: N/A

7. EduSys

eduSys aracılığıyla

EduSys, 11 ülkede 900 okulda yaklaşık 1 milyon öğrenciye destek vermektedir. Kaynak yönetimi, çevrimiçi öğrenme ve öğrenci veri yönetimini tek bir pakette birleştiren hepsi bir arada ERP çözümü, CRM ve LMS'dir.

En sofistike çözüm olmayabilir, ancak EduSys kütüphane çıkışları, maaş bordrosu, mezun yönetimi ve akıllı ID kartları gibi günlük faaliyetleri basitleştirir.

EduSys'in en iyi özellikleri

Gerçek zamanlı katılım verilerini görün

Biyometrik ve RFID cihazlarını fiziksel binanıza entegre edin

Aynı platformdan ödevleri notlandırın ve rapor kartları sorun

Birden fazla konumu veya franchise'ı olan bir okulda çalışıyorsanız, operasyon yönetimini kolaylaştırmak için EduSys Multi-Branch Management'ı kullanın

EduSys sınırlamaları

EduSys hakkında çok fazla yorum bulunmamaktadır

Birçok özelliğe sahiptir, ancak yine de idari görevleri izlemez, bu nedenle ayrı bir proje yönetimi çözümüne ihtiyacınız olacaktır

EduSys fiyatlandırma

Fiyatlandırma için iletişime geçin

EduSys puanları ve yorumları

G2: Yok

Capterra: N/A

8. Edumarshal

edumarshal aracılığıyla

Edumarshal, yaklaşık 50 modül ve 7/24 destek sunan bulut tabanlı bir ERP ve üniversite yönetim yazılımıdır. Edumarshal, kolejler ve üniversiteler için kayıt yönetimi, akademik işler ve hatta laboratuvar sınav yönetimi gibi işlemleri gerçekleştirir.

K-12 okul yönetimi çözümü, merkezi müfredat yöneticisi, sınıf yönetimi, program yönetimi, devamlılık ve çok daha fazlası gibi özelliklere sahiptir. ?

Edumarshal'ın en iyi özellikleri

Edumarshal özelliklerini finans yönetimi, raporlama, iletişim, insan kaynakları ve öğrenci yönetimi modülleriyle genişletin

Renk kodlu raporlarla öğrenci performansını yüksek düzeyde hızlıca görünüm

Eğitimciler ve personel eğitimi için özel bir portal oluşturun

Edumarshal, gerçek zamanlı araç izleme ile birlikte ulaşım ve filo yönetimini destekler

Edumarshal sınırlamaları

Birçok özelliğe sahiptir, ancak bu platformda yöneticilerin iş yüklerini yönetmeleri için tutarlı bir yol hala eksiktir

Edumarshal'da çok fazla yorum bulunmamaktadır

Edumarshal fiyatlandırma

Fiyatlandırma için iletişime geçin

Edumarshal derecelendirmeleri ve yorumları

G2: Yok

Capterra: N/A

9. feKara

via feKara

feKara, kabullerden rapor kartlarına kadar her şeyi yöneten ücretsiz bir üniversite yönetim yazılımıdır. Akademik planlama, finansal planlama ve özel öğrenci ve veli portallarını yönetebilen, okul yönetimi için hepsi bir arada bir çözüm olarak tanıtılmaktadır.

feKara en iyi özellikler

FeKara'nın işlevselliğini devamlılık, kayıt, zaman çizelgesi yönetimi, ulaşım ve kütüphane yönetimi modülleriyle genişletin

feKara, web ve Android veya iOS mobil cihazlar üzerinden kullanılabilir

Çeşitli öğrenci nüfusuna hizmet vermeniz mi gerekiyor? feKara, birden fazla dili destekler ve çeviri araçları sunar

FeKara'nın Zoom entegrasyonları ve özel uyarıları ile sanal sınıflara kolayca geçiş yapın

feKara sınırlamaları

Birkaç kullanıcı, müşteri hizmetlerinin yavaş veya tepkisiz olduğunu bildirmiştir

Ücretsiz sürüm yalnızca 50 öğrenciyi destekler

feKara fiyatlandırma

Ücretsiz

Aylık Sınırsız: 600 öğrenci ve sınırsız öğretmen için 39,50 $/ay

Yıllık Sınırsız: 600 öğrenci ve sınırsız öğretmen için yıllık 100 $, artı 295 $ kurulum ücreti

feKara puanları ve yorumları

G2: 5/5 (1 yorum)

Capterra: 4/5 (6 yorum)

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