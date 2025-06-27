2025'te Proje Yönetimi için En İyi 10 Awork Alternatifi

Takımınız Awork ile uyum içinde çalışıyordu, ta ki öyle olmaktan çıkana kadar. Belki de arayüz, projenizin artan ihtiyaçları için biraz fazla minimalist gelmeye başladı. Ya da entegrasyonlar yeterince derinlemesine değildi. Ya da zaman takibi, ana oyunun bir parçası değil de yan görev gibi geliyordu.

Sebep ne olursa olsun, Awork'ün düşündüğünüz gibi bir çözüm olmadığını fark ettiniz.

Temiz, kullanıcı dostu ve birçok özelliğe sahip bir platformdur, ancak büyüyen takımlar veya daha karmaşık projeler için sınırları ortaya çıkmaya başlar. Zorlanıyorsanız, biraz daha esneklik ve takım verimliliği sunan araçları keşfetmenin zamanı gelmiş olabilir.

Görevleri yönetmenize, kolayca işbirliği yapmanıza ve proje yönetiminden tekrar keyif almanıza yardımcı olacak 10 güçlü Awork alternatifini bir araya getirdik. Hadi başlayalım!

Awork Alternatiflerine Genel Bakış

Awork alternatiflerine ve kullanım örneklerine hızlıca göz atın:

Araç Adı Kullanım örneği En iyisi Fiyatlandırma* ClickUp Proje yönetimi, görev izleme, belgeler, hedefler ve kolay işbirliği için hepsi bir arada platform Departmanlar arasında derin özelleştirme ve esneklik isteyen takımlar Sonsuza kadar ücretsiz; Kurumsal müşteriler için özelleştirme seçenekleri mevcuttur monday. com Renk kodlu panolar, otomasyon, zaman çizelgeleri ve gösterge panelleri ile görsel proje yönetimi Pazarlama, kreatif, operasyon ve işlevler arası takımlar için gerçek zamanlı güncellemeler Ücretsiz; Kullanıcı başına aylık 12 $'dan başlayan ücretli planlar Asana Zaman çizelgesi görünümleri, hedefler ve araçlar arası entegrasyonlarla görev ve iş akışı yönetimi Departmanlar arası projeleri yöneten ve görsel netlik isteyen takımlar Ücretsiz; 13,49 $/kullanıcı/ay'dan başlayan ücretli planlar Notion Belgeler, wikiler, veritabanları ve hafif görev yönetimini birleştiren modüler çalışma alanı Notları, sistemleri ve projeleri tek bir yerde birleştirmek isteyen tek kullanıcılar veya takımlar Ücretsiz; kullanıcı başına aylık 12 $'dan başlayan ücretli planlar Takım çalışması Yerleşik zaman takibi, bütçeleme ve faturalandırma özellikleriyle müşteri hizmetlerine özel proje yönetimi Birden fazla müşteriyi yöneten ajanslar, danışmanlar ve hizmet işletmeleri 13,99 $/kullanıcı/ay'dan başlayan ücretli planlar GanttPRO Zaman çizelgeleri, bağımlılıklar, iş yükü yönetimi ve kaynak planlaması içeren çevrimiçi Gantt grafik aracı İnşaat, mühendislik ve BT gibi sektörlerdeki proje planlayıcıları Ücretli planlar kullanıcı başına aylık 9 $'dan başlar TeamGantt İşbirliği özellikleri ve görsel planlama ile sürükle ve bırak Gantt grafik aracı Hafif görsel proje planlamasına ihtiyaç duyan küçük takımlar Ücretsiz; Aylık 59 $'dan başlayan ücretli planlar Hive Proje görünümleri, zaman kaydı, takım mesajlaşması ve entegrasyonlar içeren verimlilik platformu Hızlı tempolu veya karma takımlar, tek bir merkezde görev yönetimi ve iletişim istiyor Ücretsiz; Kullanıcı başına aylık 7 $'dan başlayan ücretli planlar Paymo Zaman takibi, faturalandırma, görev yönetimi ve takım işbirliği özelliklerine sahip tam donanımlı proje aracı Müşterilere fatura kesmesi ve zaman takibi yapması gereken serbest çalışanlar ve küçük işletmeler Ücretsiz; 5,9 $'dan başlayan ücretli planlar. Kullanıcı/ay Scoro Projeler, CRM, faturalandırma ve raporlamayı tek bir sistemde birleştiren kapsamlı iş yönetimi aracı Hepsi bir arada iş operasyonları yazılımına ihtiyaç duyan profesyonel hizmet firmaları Ücretli planlar 23,90 $/kullanıcı/ay'dan başlar

Bir Awork alternatifinde nelere dikkat etmelisiniz?

Awork'e uygun güçlü bir alternatif seçerken, takımınızın proje yönetimi süreçlerine, benzersiz ş Akışı'na, hedeflerine ve büyüme ihtiyaçlarına uygun bir araç bulmak çok önemlidir.

Aramanız gereken özellikler şunlardır:

Kullanıcı dostu arayüz: Minimum eğitim gerektiren ve takımınızın daha hızlı adapte olmasını sağlayan temiz, sezgisel bir düzen

Özelleştirme: İhtiyaçlarınıza uyum sağlayan bir İhtiyaçlarınıza uyum sağlayan bir proje yönetimi yazılımı — özel alanlar, görünümler ve ş Akışları dahil

Otomasyon: Durum güncellemeleri veya iş atama gibi yinelenen görevleri otomatikleştirerek zaman tasarrufu sağlayan ve manuel çabayı azaltan bir araç

Entegrasyonlar: Slack, Google Çalışma Alanı ve Zoom gibi takımınızın halihazırda kullandığı araçlarla sorunsuz bir şekilde bağlantı kuran bir platform

İşbirliği: Yerleşik sohbet sistemleri ve kolay dosya paylaşımı ile iletişimi ve dosya paylaşımını basitleştiren bir araç

Ölçeklenebilirlik: Beş kişilik bir takım ya da elli kişilik bir şirket olsanız da, kuruluşunuzla birlikte büyüyen ve siloları birbirine bağlayan bir çözüm

🧠 İlginç Bilgi: Proje yöneticilerinin %63'ü, AI'nın işlerini daha verimli hale getirdiğini söylüyor. Güncellemeleri otomatikleştirmekten riskleri erken tespit etmeye kadar, AI, özellikle çok iş ile uğraşan ve hızlı çalışan takımlar için proje yönetiminde sessizce güvenilir bir yardımcı haline geliyor.

En İyi 10 Awork Alternatifi

Tamam, kahvenizi (veya istediğiniz herhangi bir içeceği) alın ve proje kaosunu geçmişte bırakacak ve takımın birbirini tebrik etmesini daha sık hale getirecek Awork'ün en iyi alternatiflerine derinlemesine dalın.

ClickUp'ta yazılımları nasıl inceliyoruz Editör ekibimiz şeffaf, araştırma destekli ve satıcıdan bağımsız bir süreç izler, böylece önerilerimizin gerçek ürün değerine dayandığından emin olabilirsiniz. ClickUp'ta yazılımları nasıl incelediğimize dair ayrıntılı bir özet burada.

1. ClickUp (Kolaylaştırılmış proje yönetimi ve takım işbirliği için en iyisi)

ClickUp ile tüm proje evreninizi daha hızlı ve daha akıllı bir şekilde yönetin

Birden fazla projeyi yönetmek, Temple Run oyunu gibi hissettirmemelidir, çünkü öyle değildir.

ClickUp , iş için her şeyi içeren uygulama, tek bir (çok verimli) dijital çatı altında planlama, sohbet, ilerleme izleme, yazma ve otomasyon gibi işlemleri profesyonelce gerçekleştirmenizi sağlayan tek platformdur. Artık kötü yönetim şeytanı sizi kovalamadığı için hayatınız için sprint yapmanıza gerek yok.

💜 ClickUp Görevleri

Her şey, platformun kalbinde yer alan ClickUp Görevleri ile başlar. Görevler oluşturun, bunları alt görevlere ayırın, ekip arkadaşlarınıza atayın, son teslim tarihlerini belirleyin ve öncelikler ekleyin.

ClickUp Görevleri ile karmaşık projeleri atayın, önceliklendirin ve yönetilebilir eylemlere bölün

ClickUp'ın özel görünümleri, işinizi tam olarak istediğiniz gibi görmenizi sağlayan 15'ten fazla yol sunar. Kanban panolarından Gantt grafiklerine, takvimlerden zaman çizelgelerine kadar her takım üyesi, aynı bilgi kaynağı üzerinde çalışırken kendi görünümünü seçebilir.

💜 ClickUp Sohbet

Şimdi, ekip çalışması hakkında konuşalım, çünkü tek bir soru sormak için on uygulama arasında geçiş yapmak doğru değil.

ClickUp Chat ve ClickUp Clips ile, platform içinde doğrudan takım arkadaşlarınıza mesaj gönderebilir veya video görüşmesine katılabilirsiniz. Daha kolay olabilir mi? Evet, olabilir.

ClickUp Sohbet ile sekme değiştirmeden beyin fırtınası yapın, güncelleyin ve işbirliği yapın

💜 ClickUp Belgeleri

Planınızı yaptıktan sonra, tüm parlak fikirlerinizi saklayabileceğiniz bir yere ihtiyacınız olacak ve işte burada ClickUp Belgeleri devreye giriyor.

Wiki'lerden strateji belgelerine kadar her şeyi oluşturun ve bunları doğrudan görevlere bağlayın. Ayrıca, tüm takımınız belgeler üzerinde gerçek zamanlı olarak işbirliği yapabilir.

ClickUp Belgeleri ile proje wiki'lerini, SOP'leri veya toplantı notlarını zahmetsizce yazın, paylaşın ve bağlantılandırın

Zaman yönetimi konusunda da zorlanıyor musunuz? Artık zorlanmanıza gerek yok. ClickUp Proje Zaman Takibi ile saatleri kaydedebilir, zamanlayıcıları kullanabilir veya zaman raporları oluşturabilirsiniz. Tamamen entegre olduğundan, izleme artık bir angarya gibi gelmeyecek.

ClickUp ile daha iyi planlama ve müşteri faturalandırması için işleri doğru bir şekilde kaydedin Proje Zaman Takibi

💜 ClickUp Brain

Şimdi, işleri halletmekle ilgili her şey bu kadar. Peki ya yaratıcılık? Bazen ilham perisi sizi vuruyor ve beş dakika sonra kayboluyor mu? Dahili AI asistanınız ClickUp Brain'e girin. Bu sizin ikinci beyniniz (ama unutmayan bir beyin).

Anında fikirler oluşturun ve bunları görevlerinize, belgelerinize veya hedeflerinize bağlayın, böylece hiçbir şeyi kaçırmayın. Yazılarınızı düzeltir, çalışma alanınızla ilgili sorularınızı yanıtlar ve ayrıca LLM'leri değiştirmenize olanak tanır.

ChatGPT, Gemini veya Claude gibi AI araçlarıyla bağlantı kurmak istiyorsanız, sekme değiştirmeden ClickUp içinde bunu yapabilirsiniz.

AI destekli ClickUp Brain ile sohbetleri, toplantı notlarını özetleyin ve hatta saniyeler içinde AI destekli içerik oluşturun

Ve işte işler eğlenceli hale geliyor!

💜 ClickUp Otomasyonları

ClickUp Otomasyonları, iş akışlarını kurmanıza, görevleri atamanıza, durumları değiştirmenize ve ekip arkadaşlarınızı bilgilendirmenize yardımcı olan 50'den fazla eylem ve tetikleyici ile birlikte gelir; kısacası, manuel olarak yapmaktan bıktığınız tüm işleri otomatikleştirir. Modern yazılım proje yönetiminde olmazsa olmaz bir özelliktir.

Durum atama veya güncelleme gibi tekrarlayan görevleri ClickUp Otomasyonları ile otomatik olarak çalıştırın

Tüm bu hareketli parçaları anlamlandırmak için ClickUp Gösterge Panelleri her şeyi bir araya getirir. Sadece birkaç tıklama ile ilerlemeyi, çalışanların iş yükünü ve çeşitli diğer metrikleri izlemenize yardımcı olur, böylece takım yönetimi sizin için çok daha kolay hale gelir.

ClickUp Gösterge Panelleri ile ilerlemeyi, KPI'ları ve takım iş yüklerini tek bir özelleştirilebilir görünümde izleyin

Daha derin özelleştirme ve yerleşik belgeleri ile ClickUp, karmaşık iş akışlarına uyum sağlamayı Awork'ten daha kolay hale getirir. Ayrıca, daha gelişmiş otomasyon ve entegrasyonları destekleyerek takımlara kullanıma hazır olarak daha fazla esneklik sağlar.

Sonuç? Proje Yönetimi Takımları için ClickUp sadece projelerinizi yönetmekle kalmaz, tüm takımınızın işleyişini de iyileştirir.

ClickUp'ın en iyi özellikleri

ClickUp sınırlamaları

Yeni kullanıcılar, zengin özellikler nedeniyle hafif bir öğrenme eğrisi yaşayacaktır

Mobil uygulama, masaüstü uygulamasında bulunan tüm görünümleri içermeyebilir

ClickUp fiyatlandırması

ClickUp puanları ve yorumları

G2: 4,7/5 (10.000+ yorum)

Capterra: 4,6/5 (4.000'den fazla yorum)

Gerçek kullanıcılar ClickUp hakkında ne diyor?

Capterra incelemesi şöyle diyor:

Genel olarak, özellikle bir kullanıcı olarak üründen çok memnunum ve denediğimiz tüm ürünler arasında en iyisi, özellikle de daha önce diğer çözümleri kullanmakta zorlanan diğer BT/Geliştirme departmanları için

Genel olarak, özellikle bir kullanıcı olarak üründen çok memnunum ve denediğimiz tüm ürünler arasında en iyisi, özellikle de daha önce diğer çözümleri kullanmakta zorlanan diğer BT/Geliştirme departmanları için

📮 ClickUp Insight: Her 5 profesyonelden 1'i, görevleriyle ilgili dosya, mesaj veya ek bilgi aramak için günde 3 saatten fazla zaman harcıyor. Bu, tam bir çalışma haftasının neredeyse %40'ının sadece birkaç saniye sürmesi gereken bir şey için boşa harcanması anlamına geliyor! ClickUp'ın Bağlantılı Arama özelliği, görevler, belgeler, e-postalar ve sohbetler dahil tüm işlerinizi birleştirir, böylece araçlar arasında geçiş yapmadan ihtiyacınız olanı tam olarak bulabilirsiniz.

2. Monday. com (Görsel proje yönetimi için en iyisi)

Takımınız renk kodlu netlik ve planlamaya görsel bir yaklaşımdan hoşlanıyorsa, Monday. com tam size göre.

Kaosu düzenlemek ve iş akışlarını kolaylaştırmak için tasarlanmış olan bu uygulama, Gantt grafikleri ve özelleştirilebilir gösterge panelleri gibi görsel araçlar sunar. Ayrıca, yapı ve stilini korumak isteyen Asana kullanıcıları için de ideal bir alternatiftir.

Monday.com'un en iyi özellikleri

Sürükle ve bırak öğeleriyle iş akışlarını tam ihtiyaçlarınıza göre özelleştirin

Günlük işleri otomatikleştirin ve yapay zeka destekli karar verme ile anında içgörüler elde edin

Yerleşik dosya paylaşımı ve görev atamaları ile departmanlar arasında işbirliği yapın

Gantt grafikleri, Kanban panoları ve özelleştirilebilir gösterge panelleriyle ilerlemeyi görselleştirin

Monday.com sınırlamaları

Ücretsiz plan, çalışma alanı başına yalnızca iki kullanıcıya izin verir

Karmaşık iş akışları için gelişmiş özelleştirme sınırlı hissedilebilir

Monday. com fiyatlandırması

Sonsuza kadar ücretsiz

Temel: Kullanıcı başına aylık 12 ABD doları

Standart: Kullanıcı başına aylık 14 $

Pro: Kullanıcı başına aylık 24 $

Enterprise: Özel fiyatlandırma

Monday. com puanları ve yorumları

G2: 4,7/5 (12.800+ yorum)

Capterra: 4,6/5 (5.400+ yorum)

Gerçek kullanıcılar Monday.com hakkında ne diyor?

Reddit'te bir yorum şöyle diyor:

Büyük bir takımınız varsa fiyatlandırma pahalı olabilir, ancak doğru kullanırsanız buna değer. Ücretsiz bir planları var, ancak tüm özellikleri istiyorsanız ücretli olanların daha kullanışlı olduğunu düşünüyorum. Bu tamamen ihtiyacınıza ve bütçenize bağlı.

Büyük bir takımınız varsa fiyatlandırma pahalı olabilir, ancak dürüst olmak gerekirse, doğru kullanırsanız buna değer. Ücretsiz bir planları var, ancak tüm özellikleri istiyorsanız ücretli olanların daha yararlı olduğunu düşünüyorum. Bu gerçekten ihtiyacınıza ve bütçenize bağlı.

3. Asana (Sezgisel ve ölçeklenebilir görev yönetimi için en iyisi)

asana aracılığıyla

Temiz, gereksiz ayrıntılardan arındırılmış bir arayüz ve ölçeklenebilir bir yapı istiyorsanız, Asana bir seçenek olabilir. Birden fazla görev görünümü ve güçlü otomasyonlar, hızlı hareket eden takımların uyumlu çalışmasına yardımcı olur. Pazarlama sprintleri yürütüyor veya ürünleri piyasaya sürüyor olun, Asana siloları birbirine bağlar ve her şeyi düzenli tutar, karmaşayı ortadan kaldırır.

Çapraz fonksiyonlu işbirliği için tasarlanmış ve tek başına başlayanlardan tam teşekküllü kurumsal takımlara kadar kolayca ölçeklenebilir, büyüdükçe gelişen özelliklere sahiptir.

Asana'nın en iyi özellikleri

Görevleri Liste, Zaman Çizelgesi, Takvim, Gantt veya Kanban görünümlerinde görüntüleyin

Büyük projeleri görevler, alt görevler ve net sahiplik ile daha küçük başarılara bölün

Tekrarlayan güncellemeleri ve hatırlatıcıları otomatikleştirerek, mikro yönetim yapmadan işlerin ilerlemesini sağlayın

Gerçek zamanlı gösterge panelleri ve ilerleme takibi ile hedeflerinize odaklanın

Asana sınırlamaları

Yeni başlayanlar için zor öğrenme süreci

Görevlere yalnızca bir kişi atanabilir

Asana fiyatlandırması

Kişisel: Sonsuza kadar ücretsiz

Başlangıç : Kullanıcı başına aylık 10,99 $

Gelişmiş : Kullanıcı başına aylık 24,99 $

Kurumsal: Özel fiyatlandırma

Asana puanları ve yorumları

G2: 4,4/5 (11.300+ yorum)

Capterra: 4,5/5 (13.400+ yorum)

Gerçek kullanıcılar Asana hakkında ne diyor?

Bir Capterra yorumcusu şöyle diyor:

Asana, iş akışlarında yapı ve görünürlük ihtiyacı olan takımlar için güçlü bir seçimdir. Farklı türdeki projeler için yeterince esnektir ve özellikle büyüdükçe organize olmamıza yardımcı oldu, ancak en iyi şekilde yararlanmak için biraz zaman (ve muhtemelen para) yatırmaya hazır olun.

Asana, iş akışlarında yapı ve görünürlük ihtiyacı olan takımlar için güçlü bir seçimdir. Farklı türdeki projeler için yeterince esnektir ve özellikle büyüdükçe organize olmamıza yardımcı oldu, ancak en iyi şekilde yararlanmak için biraz zaman (ve muhtemelen para) yatırmaya hazır olun.

👀 Biliyor muydunuz? Kapsam genişlemesi işinizi batırabilir ve size paraya mal olabilir. FBI'ın dava dosyalarını dijitalleştirmek için başlatılan bir proje, eklenen özellikler, değişen hedefler ve belirsiz liderlik nedeniyle o kadar şişti ki , 170 milyon dolar harcanmasına rağmen başlatılmadan kapatıldı. Yıllar sonra, çok daha dar bir kapsamla temiz bir başlangıç yapılması projeyi kurtardı.

4. Notion (Bilgi yönetimi ve yapay zeka destekli iş akışları için en iyisi)

notion aracılığıyla

Proje yönetim yazılımınız beyninizin bir uzantısı gibi hissettirmeli ve Notion bunu yapmayı amaçlamaktadır. Görev yönetimi, belgeler, wikiler, takvimler ve yerleşik yapay zekayı tek bir estetik platformda bir araya getirir. Notion, farklı ihtiyaçlara uyum sağlayan esnek bir çalışma alanı sunar ve bu da onu Awork'ün takım odaklı görev izleme özelliğinden ayırır.

Özelleştirilebilir şablonlar, proje yönetimi örnekleri ve organizasyon araçları ile, işe daha pratik bir yaklaşım tercih edenler için iyi bir seçimdir.

Notion'un en iyi özellikleri

Notion AI'yı kullanarak çalışma alanınızda beyin fırtınası yapın, özetleyin, yazın, çevirin ve cevapları bulun

Takımların işbirliği yapması ve düzenli kalması için özel alanlar oluşturun

Wiki ve sprint panoları dahil 100'den fazla içerik bloğu ile iş akışlarını özelleştirin

Proje takipçileri ve CRM şablonları gibi 30.000'den fazla şablona erişin

Notion sınırlamaları

Karmaşık iş akışlarını desteklemez

Notion şablonları oluşturmak zaman alıcı olabilir

Notion fiyatlandırması

Sonsuza kadar ücretsiz

Artı: Kullanıcı başına aylık 12 $

İş: Kullanıcı başına aylık 24 $

Enterprise: Özel fiyatlandırma

Notion puanları ve yorumları

G2: 4,7/5 (6.000'den fazla yorum)

Capterra: 4,7/5 (2.500+ yorum)

Gerçek kullanıcılar Notion hakkında ne diyor?

Bir G2 yorumcusu şöyle diyor:

Notion'da en sevdiğim özelliklerden biri, sorunsuz işbirliği, kolay düzenleme ve herkese yayınlama ve paylaşma yeteneğidir.

Notion'da en sevdiğim özelliklerden biri, sorunsuz işbirliği, kolay düzenleme ve herkese yayınlama ve paylaşma yeteneğidir.

📚 Ayrıca okuyun: En İyi Notion Alternatifleri ve Rakipleri

5. Teamwork (Şeffaflıkla müşteri odaklı projeleri yönetmek için en iyisi)

teamwork aracılığıyla

Takımınız her gün müşteri teslim tarihleri, bütçeler ve beklentiler arasında koşturuyorsa, Teamwork, Awork'e popüler bir alternatiftir.

Ajanslar ve hizmet ekipleri için tasarlanmış olan bu uygulama, proje planlama, belge yönetimi, zaman takibi, faturalandırma ve müşteri işbirliğini bir araya getirir. Saatlik faturalandırma için ideal olan bu uygulama, müşterileri memnun ederken işlerin akışını kolaylaştırır.

Teamwork'ün en iyi özellikleri

Kaynakları planlayın, iş yüklerini yönetin ve kapasite tahminleri yaparak darboğazları önleyin

Zamanı kaydedin, giderleri takip edin ve faturaları doğrudan proje gösterge panelinden gönderin

Net müşteri kontrol noktaları ve daha iyi hesap verebilirlik için dönüm noktaları belirleyin

Tam esneklik için Kanban, Gantt, liste veya tablo görünümlerinden birini seçin

Takım çalışması sınırlamaları

Sınırlı ücretsiz plan

Arayüz bazen hatalı çalışabilir

Takım çalışması fiyatlandırması

Ücretsiz

Teslimat: Kullanıcı başına aylık 13,99 $

Grow: 25,99 $/ay kullanıcı başına

İşletmeler

Grow: 25,99 $/ay kullanıcı başına

Ölçek: 69,99 $/ay kullanıcı başına

Enterprise: Özel fiyatlandırma

Takım çalışması değerlendirmeleri ve yorumları

G2: 4,4/5 (1.100'den fazla yorum)

Capterra: 4,5/5 (900+ yorum)

Gerçek kullanıcılar Teamwork hakkında ne diyor?

Reddit'te bir yorum şöyle diyor:

Teamwork kullanıyorum ve müşteri işbirliği için harika bir yer olduğunu düşünüyorum. Zaman çizelgelerini gösterebilmek, müşteri görevlerini atayabilmek, dosya ve mesajları tek bir yerden gönderebilmek çok yardımcı oluyor. Ayrıca, müşterinin geri bildirimi gereken belgeleri paylaşmak için "kanıtlar" adında bir özelliği de var...

Teamwork kullanıyorum ve müşteri işbirliği için harika bir yer olduğunu düşünüyorum. Zaman çizelgelerini gösterebilme, müşteri görevlerini atayabilme, dosya ve mesajları tek bir yerden gönderebilme özellikleri çok yararlı. Ayrıca, müşterinin geri bildirimi gereken belgeleri paylaşmak için "kanıtlar" adında bir özellik de var...

👀 Biliyor muydunuz? Proje yönetimi resmi hale gelmeden önce, havacılık endüstrisi felaketle sonuçlanabilecek hataları önlemek için kontrol listeleri kullanıyordu. 1935 yılında, uçuş öncesi bir adımın atlanması nedeniyle bir Boeing B-17 uçağının düşmesinden sonra, kontrol listeleri standart hale geldi. Bu uygulama, kısmen, şu anda yazılım araçlarında, yapışkan notlarda ve beyin fırtınalarında kullandığımız modern görev listelerine ilham kaynağı oldu.

6. GanttPRO (Karmaşık bağımlılıklar içeren görsel zaman çizelgesi planlaması için en iyisi)

ganttPRO aracılığıyla

Zaman çizelgelerini, renk kodlu çubukları ve projelerinizin sorunsuz akışını izlemeyi seviyorsanız, GanttPRO tam size göre olabilir.

Çok aşamalı, çok takımlı projeleri (inşaat, ürün geliştirme veya etkinlik planlama gibi) yöneten takımlar için tasarlanmıştır ve çek-ve-bırak Gantt grafikleriyle netlik sağlar.

GanttPRO'nun en iyi özellikleri

Görevleri planlamak, atamak ve birbirine bağlamak için net bir görsel sunum sağlayan etkileşimli Gantt grafikleri

Farklı planlama tercihlerine uygun çoklu görünümler (ızgara, pano ve portföy)

Kaynakları dengelemek ve verimliliği etkili bir şekilde artırmak için iş yükü yönetim araçları

Doğru içgörüler ve daha iyi proje tahminleri için zaman takibi

GanttPRO sınırlamaları

Kalıcı bir ücretsiz sürümü yoktur

Daha büyük takımlar ölçeklendirme konusunda zorluk yaşayabilir

GanttPRO fiyatlandırması

Temel: Kullanıcı başına aylık 9 $

Gelişmiş: Kullanıcı başına aylık 15 $

İş: Kullanıcı başına aylık 24 $

Enterprise: Özel fiyatlandırma

GanttPRO puanları ve yorumları

G2: 4,8/5 (500'den fazla yorum)

Capterra: 4,8/5 (500+ yorum)

Gerçek kullanıcılar GanttPRO hakkında ne diyor?

G2 incelemesi şöyle diyor

Arayüzü, proje yönetimi uzmanı olmayanlar için bile son derece kullanıcı dostudur. Zaman çizelgelerini ayarlamak ve görev bağımlılıklarını belirlemek için sürükle ve bırak işlevini çok seviyorum; hızlı ve sezgisel.

Arayüz, proje yönetimi uzmanı olmayanlar için bile son derece kullanıcı dostudur. Zaman çizelgelerini ayarlamak ve görev bağımlılıklarını belirlemek için sürükle ve bırak işlevini çok seviyorum; hızlı ve sezgisel.

7. TeamGantt (Basit, zaman kazandıran proje yönetimi için en iyisi)

teamGantt aracılığıyla

Zaman çizelgeleriyle ilgileniyorsanız ve son teslim tarihlerini yazmak yerine çubukları sürüklemeyi tercih ediyorsanız, TeamGantt tam size göre.

Bu hafif, sorunsuz proje yönetimi aracı, sürükle ve bırak Gantt grafikleri ile her şeyi net bir şekilde gösterir. Programına göre yaşayan ve nefes alan küçük işletmeler veya takımlar için tasarlanmış bu araç, birden fazla projeyi aynı anda yürütmeyi (neredeyse) eğlenceli hale getirir.

TeamGantt'ın en iyi özellikleri

Sürükle ve bırak Gantt grafiklerini kullanarak tarihleri ayarlayın, görevleri yeniden sıralayın ve bağımlılıkları yönetin

Takımınızın iş akışına uyacak şekilde takvim, liste, Kanban ve portföy görünümleri arasında geçiş yapın

Görevleri eşit olarak dağıtmak için takım iş yüklerini gerçek zamanlı olarak takip edin

Gecikmeleri tespit etmek ve gidermek için planlanan ve gerçek zaman çizelgelerini temel raporlarla karşılaştırın

TeamGantt sınırlamaları

Sınırlı özelleştirme seçenekleri

Mobil uygulama, web uygulaması kadar verimli değildir

TeamGantt fiyatlandırması

Ücretsiz: 60 görev içeren 1 proje

Pro: Yönetici başına aylık 59 $

Sınırsız Her Şey: Özel fiyatlandırma

TeamGantt puanları ve yorumları

G2: 4,8/5 (890+ yorum)

Capterra: 4,6/5 (200'den fazla yorum)

Gerçek kullanıcılar TeamGantt hakkında ne diyor?

Capterra'nın bir incelemesinde şöyle yazıyor:

Proje yönetimi için tüm profesyonellere ve iş liderlerine şiddetle tavsiye ettiğim iyi bir yazılımdır. Sadece takvim cep telefonunda biraz küçük ama bilgisayarda mükemmel.

Proje yönetimi için tüm profesyonellere ve iş liderlerine şiddetle tavsiye ettiğim iyi bir yazılımdır. Sadece takvim cep telefonunda biraz küçük ama bilgisayarda mükemmel.

8. Hive (AI destekli işbirliği ve iş akışı otomasyonu için en iyisi)

hive aracılığıyla

Hive, işleri basit ve birleşik tutmakla ilgilidir. Uygulamalar arasında geçiş yapmak yerine, proje görünümleri, AI yardımı, zaman takibi ve hatta Zoom aramaları gibi her şeyi tek bir yerde ihtiyaç duyan büyüyen takımları destekler.

Projelerde işbirliği yapıyor veya son teslim tarihlerini yönetiyor olun, birlikte çalışmayı daha sorunsuz ve çok daha az stresli hale getirmek için tasarlanmıştır.

Hive'ın en iyi özellikleri

Kanban, Gantt, takvim görünümleri ve daha fazlasıyla görevleri görselleştirin

Hive'ın yapay zeka asistanıyla iş akışlarını optimize edin, belgeleri düzenleyin ve verileri analiz edin

Eylem kartlarında zamanı takip edin ve raporlar oluşturun, ayrıca QuickBooks faturalandırma entegrasyonundan yararlanın

Özel veya önceden oluşturulmuş ş Akışları ile platformlar arasında görevleri otomatikleştirin

Hive sınırlamaları

Ş Akışı otomasyonu gibi önemli özellikler ücretli eklentilerdir

Proje yönetimi araçlarını ilk kez kullanan kullanıcılar için zor öğrenme süreci

Hive fiyatlandırması

Sonsuza Kadar Ücretsiz

Başlangıç: Kullanıcı başına aylık 7 ABD doları

Takımlar: Kullanıcı başına aylık 18 $

Enterprise: Özel fiyatlandırma

Hive puanları ve yorumları

G2: 4,6/5 (600'den fazla yorum)

Capterra: 4,4/5 (200'den fazla yorum)

Gerçek kullanıcılar Hive hakkında ne diyor?

Bir Capterra yorumcusu şöyle yazıyor:

Pazarlama takımımız, Hive'ı özel, birkaç haftalık bir girişim organize etmek için kullandı. Ülkenin dört bir yanına yayılmış çalışanları olan bir şirket olarak, herkesin her zaman aynı odada yan yana çalışıyormuş gibi hissetmesini sağlayacak bir yola ihtiyacımız vardı.

Pazarlama takımımız, Hive'ı özel, birkaç haftalık bir girişim organize etmek için kullandı. Ülkenin dört bir yanına yayılmış çalışanları olan bir şirket olarak, herkesin her zaman aynı odada yan yana çalışıyormuş gibi hissetmesini sağlayacak bir yola ihtiyacımız vardı.

9. Paymo (Zaman takibi ve finansal yönetim için en iyisi)

paymo aracılığıyla

Paymo'nun USP'si, zaman takibi, görev yönetimi ve faturalandırmayı tek bir platformda sorunsuz bir şekilde entegre etmesinde yatmaktadır. Bir görev yönetimi yazılımı olarak, faturalandırılabilir saatleri takip etmesi ve faturalar oluşturması gereken serbest çalışanlar, küçük takımlar ve ajanslara özel olarak hizmet vererek Awork'ten ayrılır.

Paymo, özellikle saatlik ücretler kullanan işletmeler için proje yönetimi ve faturalandırmayı verimli hale getirir.

Paymo'nun en iyi özellikleri

Daha iyi faturalandırma için zamanlayıcılar, Pomodoro veya toplu girdilerle zamanı takip edin

Kanban panoları, Gantt grafikleri ve hatırlatıcılarla görevleri yönetin

Bütçeleri belirleyin, giderleri izleyin ve PayPal veya Stripe için faturalar oluşturun

Kaynak yük grafikleri ve kullanılabilirlik takvimleri ile iş yüklerini dengeleyin

Paymo sınırlamaları

Sınırlı gelişmiş özelleştirme seçenekleri

Daha büyük takımlar için gelişmiş özellikler eksik

Paymo fiyatlandırması

Sonsuza Kadar Ücretsiz

Başlangıç: Kullanıcı başına aylık 5,9 $ (3 ay sonra 9,9 $)

Küçük ofis: 10,9 $/ay kullanıcı başına (3 ay sonra: 15,9 $)

İş: 16,9 $/ay kullanıcı başına (3 ay sonra: 23,9 $)

Paymo puanları ve yorumları

G2: 4,6/5 (590+ yorum)

Capterra: 4,7/5 (690+ yorum)

Paymo hakkında gerçek kullanıcılar ne diyor?

Capterra incelemesi okur:

Genel olarak çok memnunum. Paymo'nun daha fazla özelleştirme ve daha sağlam şablonlar veya kullanımımı analiz eden ve daha fazla zaman kazanmam için önerilerde bulunan akıllı bir AI asistanı sunmasını dilerdim.

Genel olarak çok memnunum. Paymo'nun daha fazla özelleştirme ve daha sağlam şablonlar veya kullanımımı analiz edip daha fazla zaman kazanmam için önerilerde bulunan akıllı bir AI asistanı sunmasını dilerdim.

📚 Ayrıca okuyun: Dikkat Edilmesi Gereken En Önemli Proje Yönetimi Trendleri

10. Scoro (Finansal kontrol ile daha akıllı proje yönetimi için en iyisi)

via Scoro

Scoro, elektronik tabloları seven, ancak finans ve müşteri yönetiminde yetenekli bir proje yöneticisi gibidir. Görev izlemenin ötesinde daha fazlasına ihtiyaç duyan danışmanlık şirketleri ve ajanslar için mükemmeldir.

Awork'ten farklı olarak Scoro, proje planlama, bütçeleme, faturalandırma ve CRM'yi bir araya getirerek işinizin daha net bir resmini sunar. Tüm işlerinizi satır satır düzenleyen bir araç istemez misiniz?

Scoro'nun en iyi özellikleri

Entegre yaşam döngüsü araçlarıyla tekliften faturaya kadar her proje aşamasını yönetin

Gerçek zamanlı kaynak planlama ve rezervasyon ile takımınızın iş yükünü dengeleyin

Finansal gösterge panelleri ve ayrıntılı proje metrikleriyle karlılığı izleyin

Faturalandırılabilir saatler, bütçeler ve gecikmiş görevler gibi KPI'ları vurgulamak için gösterge panellerini özelleştirin

Scoro sınırlamaları

Kalıcı bir ücretsiz planı yoktur

Diğer araçlara kıyasla sınırlı özelleştirme

Scoro fiyatlandırması

Temel: 23,90 $/ay kullanıcı başına

Büyüme: 38,90 $/ay kullanıcı başına

Performans: Kullanıcı başına aylık 59,90 $

Enterprise: Özel fiyatlandırma

Scoro puanları ve yorumları

G2: 4,5/5 (400'den fazla yorum)

Capterra: 4,6/5 (230+ yorum)

Gerçek kullanıcılar Scoro hakkında ne diyor?

Capterra incelemesi şöyle diyor:

Yeni başlayanlar için iyidir, ancak ajans büyüdükçe günlük yönetim için doğru araç değildir

Yeni başlayanlar için iyidir, ancak ajans büyüdükçe günlük yönetim için doğru araç değildir

💡 Pro İpucu: Commit yapmadan önce, deneme döneminde takımınızı da dahil edin ve takımınızı en verimli hale getirecek aracı seçin.

ClickUp ile Doğru Değişimi Yapın

Proje yönetimi araçlarını değiştirmek ihanet değildir; evrimdir. Takımınız büyüdükçe ve ihtiyaçlarınız değiştikçe, buna ayak uydurabilecek bir araç bulmak anahtar önemdedir.

Keşfettiğimiz tüm Awork alternatifleri değerli özellikler sunsa da, ClickUp en iyisi. Proje yönetimi sunarken, bunu esnek, işbirliğine açık ve otomasyon konusunda yetkin hale getirir.

Zaman çizelgeleri, takımlar veya görevler arasında koşturuyor olsanız da, ClickUp proje kaosunu iyi prova edilmiş bir dans gibi hissettiren hepsi bir arada sihir sunar. Öyleyse devam edin! Eskiden çıkın ve daha iyisine tıklayın.

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