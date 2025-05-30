2025 için 25'ten fazla en iyi büyüme pazarlama ajansı

Pazarlamacılar, değişen tüketici davranışlarına uyum sağlamak ve yapay zeka gibi yeni teknolojilerden yararlanmak için sürekli baskı altındadır.

✅ Gerçekler: Pazarlama sektörü, 2020'lerin başında son 50 yılda olduğundan daha fazla değişti. Bu nedenle markaların uyum sağlaması, güncelliğini koruması ve rekabet avantajı elde etmesi çok önemli hale geldi.

İşletmeler, yatırım getirisini en üst düzeye çıkarırken nitelikli potansiyel müşterileri çekmeli, potansiyel müşterileri etkili bir şekilde dönüştürmeli ve kalıcı müşteri sadakati oluşturmalıdır.

Bu, tüm müşteri yaşam döngüsüne odaklanan, veriye dayalı, deneysel bir yaklaşım olan büyüme pazarlamasının alanıdır. Özel bir büyüme pazarlama ajansı ile ortaklık kurmak, bu karmaşık ortamda yolunuzu bulmak ve ölçeklenebilir sonuçlar elde etmek için gereken uzmanlığı, araçları ve stratejileri sağlayabilir. Birçok ajans büyüme uzmanlığı iddia etse de, doğru ortağı seçmek çok önemlidir.

Bu kılavuzda, pazarlama ekibinizi büyütmenize ve işinizi dönüştürmenize yardımcı olacak 25'ten fazla en iyi büyüme pazarlama ajansını keşfedeceğiz. 🌱

Daha fazla vakit kaybetmeden başlayalım!

Büyüme Pazarlama Nedir?

Büyüme pazarlaması, markalaşma ve trafiğin ötesine geçer; tüm dönüşüm hunisi boyunca müşterileri kazanmak, etkinleştirmek ve elde tutmak için tekrarlanabilir bir sistem oluşturmakla ilgilidir.

Bunu bilimsel pazarlama olarak düşünün: test edin, öğrenin, ölçeklendirin. Büyüme pazarlamacıları, statik kampanyalara güvenmek yerine, sonuçları neyin tetiklediğini bulmak ve hızlı bir şekilde ikiye katlamak için açılış sayfaları, kanallar, mesajlaşma ve daha fazlası üzerinde sürekli deneyler yapar.

👀 Biliyor muydunuz? "Growth hacking" terimi, 2010 yılında Sean Ellis tarafından, geleneksel pazarlama uygulamalarının kısıtlamaları olmadan tek bir hedefe odaklanabilecek pazarlamacılar ararken ortaya atılmıştır: hızlı büyüme.

Büyüme pazarlama ajansları, özel satın alma stratejileri oluşturarak ve müşteri yolculuğunu optimize ederek işletmelere yardımcı olur. Veri silolarını yıkar, yeni fikirleri test eder ve içgörüleri eyleme dönüştürür; hem strateji hem de uygulama sahibi olurlar.

Sonuç? İç takımların yükü hafifler, hedef kitlenizin büyümesi hızlanır, geliriniz artar ve pazar değişikliklerine daha hızlı uyum sağlarsınız.

Geleneksel pazarlama ajansları ile büyüme pazarlama ajansları arasındaki farkları gösteren kısa bir tablo aşağıda yer almaktadır.

Aspect Geleneksel pazarlama ajansları Büyüme pazarlama ajansları Odaklanın Trafik oluşturma, marka görünürlüğü ve potansiyel müşteri oluşturma Tam dönüşüm hunisi yaklaşımı (Farkındalık, Kazanım, Etkinleştirme, Gelir, Müşteri Tutma, Yönlendirme) Metrikler Kampanya sonuçları, erişim, gösterimler, tıklamalar Sürekli izleme için AAARRR Pirate Metrics (Farkındalık, Edinme, Etkinleştirme, Gelir, Elde Tutma, Yönlendirme) Strateji Statik, tek seferlik kampanyalar Sürekli deneme, iyileştirme ve optimizasyon Araçlar ve yöntemler Geleneksel pazarlama araçları, reklamcılık ve halkla ilişkiler Büyüme hackleme araçları , veri analizi, A/B testi ve geri bildirim döngüleri Müşteri yolculuğu Yeni müşteriler çekmeye odaklanın Farkındalıktan savunuculuğa kadar tüm müşteri yaşam döngüsüne odaklanın Sonuç Marka bilinirliği ve potansiyel müşteri oluşturma Ölçeklenebilir, uzun vadeli büyüme ve müşteri sadakati Büyümeye yaklaşım Kampanyalar ve reklamlar aracılığıyla doğrusal büyüme Hızlı yinelemeler ve testlerle sürekli, veriye dayalı büyüme Esneklik Sınırlı ayarlamalar, stratejiler belirleyin Sık sık yapılan ince ayar ve düzenlemelerle son derece esnek

🧠 Eğlenceli Bilgi: "Pirate Metrics" (Korsan Metrikleri) adını, "AARRR!" çerçevesinin çıkardığı sesin korsanların favori ünlemlerinden biri olmasından almıştır! 🏴‍☠️

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Büyüme Pazarlama Ajansları İşletmelere Nasıl Yardımcı Olur?

Büyüme pazarlama ajansları, işinizin gidişatını değiştirebilecek benzersiz avantajlar sunar. İşte bu ajansların öne çıkan özellikleri:

Anlamlı sonuçlar elde etmek için tasarlanmış ürün odaklı büyüme pazarlama stratejileriyle hızlı ve sürdürülebilir büyüme sağlayın

Büyümeyi hızlandırmaya odaklanmış verimli süreçler ve araçlarla kaynaklardan tasarruf edin

Stratejinizi pazarda bir adım önde tutacak içgörüler için gelişmiş teknolojilere ve veri analizine erişin

İş hedeflerinize, pazar dinamiklerine ve müşteri ihtiyaçlarına uygun özel çözümlerin keyfini çıkarın

Büyüme hızınıza uygun esnek yaklaşımlarla değişen koşullara hızla uyum sağlayın

Bu ajansların pazarlama ajansı liderliği aracılığıyla sağladığı geniş bağlantılar sayesinde fırsatları genişletin

Şirket içinde takım kurmanın getirdiği riskleri ve gecikmeleri önleyin

Büyüme döngüleri ve diğer kanıtlanmış çerçeveler gibi teknikleri pazarlama yatırımlarına dahil ederek, bu ajanslar çabalarınızın sürdürülebilir başarıya ulaşmasını sağlamak için kapsamlı bir büyüme pazarlama stratejisi oluşturur.

🧠 İlginç Bilgi: Büyüme hackerları "hızlı başarısız ol, daha hızlı öğren" ilkesine inanır. Farklı taktikleri ne kadar hızlı test ederseniz, işe yarayanları o kadar hızlı optimize edip ölçeklendirebilir, böylece değerli zaman ve kaynaklardan tasarruf edebilirsiniz.

En İyi Büyüme Pazarlama Ajansları

En iyi büyüme pazarlama ajanslarının listesini incelemeden önce, doğru ortağı seçerken nelere dikkat etmeniz gerektiğini bilmeniz çok önemlidir.

En iyi büyüme pazarlama ajansını seçme kriterleri

Doğru ajans, büyüme yolculuğunuzu başarıya ulaştırabilir veya başarısızlığa uğratabilir, bu nedenle anahtar kriterleri anlamak çok önemlidir. Mükemmel büyüme pazarlama ajansını seçerken en önemli faktörlere birlikte göz atalım.

Kapsamlı hizmetler: Pazarlama yol haritası şablonlarının oluşturulmasından uygulamaya kadar, büyüme pazarlamasının tüm yönlerini kapsamalıdır

Büyüme hackleme araçlarında uzmanlık: Büyüme hackerları, pazarlama kampanyalarını test etmek, optimize etmek ve ölçeklendirmek için özel araçlara güvenir. Ajansın Unbounce, Hotjar, Mixpanel ve Google Analytics gibi araçlarda yetkin olup olmadığını kontrol edin

ROI odaklı: İdeal ajansınız, web sitesi trafiği veya sosyal medya beğenileri gibi gösterişli metriklere değil, doğrudan kârlılığınızı etkileyen gelir elde etmeye ve büyümeyi hızlandırmaya odaklanmalıdır

Şablonlar: Ajans, uygulanabilir Ajans, uygulanabilir pazarlama planları oluşturmayı ve en yeni kaynakları kullanmayı bilmelidir

Özelleştirme: Her iş benzersizdir, bu nedenle herkese uyan tek bir yaklaşım işe yaramaz. Mükemmel bir büyüme pazarlama ajansı, stratejileri şirketinizin hedeflerine, hedef kitlesine ve zorluklarına göre özel olarak uyarlar

Güçlü iletişim: Ajans, açık ve sürekli iletişim kurmalı, düzenli raporlar sunmalı ve stratejileri ve sonuçları konusunda şeffaf olmalıdır

Fiyatlandırma: Ajansın, bütçenize ve büyüme hedeflerinize uygun, açık ve şeffaf bir : Ajansın, bütçenize ve büyüme hedeflerinize uygun, açık ve şeffaf bir fiyatlandırma modeli sunduğundan emin olun. Saatlik, proje bazlı veya sabit ücret gibi ücretlendirme şeklini anlayın, böylece ileride sürprizlerle karşılaşmazsınız

Bu faktörleri göz önünde bulundurarak, gerçek sonuçlar ve uzun vadeli büyüme sağlayan bir ajans seçmeye hazır olacaksınız.

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En iyi büyüme pazarlama ajanslarının listesi

Büyüme pazarlaması, önemli olan şeye odaklandığı için son derece etkilidir: neyin işe yaradığını bulmak ve ona iki kat daha fazla yatırım yapmak. Gerçek sonuçlar elde etmek için deneme, hızlı öğrenme ve akıllı ölçeklendirme yapmaktır. Tüketici davranışlarının bir gecede değiştiği bir dünyada markalar bir adım önde.

İşte şu anda lider konumda olan en iyi büyüme pazarlama ajanslarının listesi — büyüme yolculuğunuzda ortaklık kurmayı düşünmeniz gereken ajanslar.

1. NoGood

noGood aracılığıyla

📍 Konum: New York City📅 Kuruluş: 2017

Neden NoGood'u seçmelisiniz:NoGood, ölçeklendirme için kurulmuş, performans odaklı bir büyüme ajansıdır. Trafiği artırmakla kalmayıp, gelirini de artırmak isteyen B2B SaaS, sağlık ve tüketici markaları için ideal bir ortaktır. Takımı, yaratıcılar, veri bilimcileri ve büyüme pazarlamacılarını bir araya getirerek, hızlı denemeler ve net ROI ile desteklenen tam dönüşüm hunisi stratejileri uygular.

Kullanım örneği:Rekabetçi ABD pazarında bir SaaS ürünü mü piyasaya sürüyorsunuz? NoGood, ByteDance'in Lark Suite'i ABD'de piyasaya sürmesine ve uluslararası ölçekte büyümesine yardımcı olarak, yüksek riskli, küresel kampanyaları yürütme yeteneğini kanıtladı.

🎯 Önemli başarılar:

TechCrunch tarafından ABD'nin en iyi büyüme ajansları arasında gösterildi

SteelSeries'in yıllık dijital gelirini %35 artırdı

MongoDB ve TikTok'un hedefli satın alma çabalarını ölçeklendirmesine yardımcı oldu

💡 Profesyonel İpucu: Ürün odaklı bir iş veya SaaS şirketi işletiyorsanız, bir büyüme pazarlama ajansı, aynı büyüme sprintinde müşteri kaybını azaltmanıza, deneme sürümünden ücretli sürüme geçiş oranını artırmanıza ve satış döngüsünü kısaltmanıza yardımcı olabilir.

2. Velocity Growth

velocity Growth aracılığıyla

📍 Konum: Global (Uzaktan)📅 Kuruluş: 2020

Velocity Growth, performans pazarlaması, yaşam döngüsü pazarlaması ve SEO konusunda uzmanlaşmış butik bir dijital pazarlama ajansıdır. Hedef odaklı yaklaşımı, onu dijital pazarlama hizmetlerinde lider konumuna getirmiştir.

Ajansın takımı, eşsiz uzmanlık ve tam şeffaflık sunarak işinizin bir uzantısı gibi çalışır. Sadece stratejileri uygulamakla kalmaz, büyüme hikayenizin bir parçası olurlar.

Kullanım örneği:Pazarlama bant genişliği sınırlı olan erken aşamadaki bir startup musunuz? Velocity, tak ve çalıştır tarzı bir takım olarak hizmet verir. Kurucusu Craig Zingerline (6 kez girişimci) ve ücretli satın alma uzmanı Jen Bryan'ın yönetimindeki şirketin yaklaşımı yalın, şeffaf ve ölçülebilir büyümeye odaklanmıştır.

🎯 Neden tanınıyorlar:

Uygulama desteği ile girişim odaklı stratejiler

Net raporlama ve hızlı yineleme döngüleri

LTV'yi artırmak için yaşam döngüsü pazarlama uzmanlığı

💡 Profesyonel İpucu: Ajansınızı seçtikten sonra, ClickUp'ın pazarlama gösterge panellerini kullanarak zaman çizelgelerini, özetleri ve sonuçları tek bir yerden yönetin. Gerçek zamanlı izleme ve özel görünümler sayesinde, büyüme KPI'larınızı asla gözden kaçırmayacaksınız.

3. Skale

skale aracılığıyla

📍 Konum: Global (Uzaktan)📅 Kuruluş: 2019

Skale, SEO, bağlantı oluşturma, teknik SEO, SaaS içerik oluşturma ve CRO konusunda uzmanlaşmış bir büyüme ajansıdır ve gösterişli metriklerin ötesine geçmek isteyen B2B SaaS markaları için mükemmeldir. Dağıtılmış takımları, ölçülebilir, uzun vadeli etkiye sahip, boru hattı oluşturan ve aylık tekrarlayan gelirleri (MRR) artıran SEO büyüme motorları oluşturur.

Kullanım örneği:Aramalarda yerleşik rakiplerinizi geride bırakmak mı istiyorsunuz? Skale, Piktochart'ın sadece üç ayda Canva'yı geride bırakmasına yardımcı oldu. Ayrıca, marka adı geçmeyen organik trafik yoluyla Slite'ın kayıtlarında %120 artış ve tıklamalarda %190 artış sağladı. Bu da, SaaS odaklı SEO stratejilerinin gerçek iş sonuçları sağladığını kanıtladı.

🎯 Önemli başarılar:

Tam dönüşüm hunisi büyüme stratejileriyle B2B SaaS uzmanlığı

Sadece trafik artışı değil, gelir odaklı SEO uygulamaları

Uzun vadeli SEO etkisini kanıtlayan güçlü vaka çalışmaları

👀 Biliyor muydunuz? Birçok büyüme ajansı, farklı platformlarda kampanya yinelemelerini koordine eder. ClickUp Belgeleri + ClickUp Sohbeti, fikirleri, onayları ve sonraki adımları tek bir yerde tutmaya yardımcı olur, böylece yaratıcı takımlar ve ajanslar birlikte daha hızlı hareket edebilir.

4. Alaka

via Alaka düzeyi

📍 Konum: Global (Uzaktan)📅 Kuruluş: 2006

Relevance, görünürlüklerini artırmak ve sektörde otorite olmak isteyen markalar için ideal bir büyüme pazarlama ajansıdır. Dijital PR, SEO ve içerik pazarlamasında derin uzmanlığa sahip olan Relevance, doymuş pazarlarda öne çıkmanıza ve doğru zamanda doğru kitleye ulaşmanıza yardımcı olur.

Kullanım örneği:Pazarlama stratejinizi oluşturdunuz, ancak içeriğinizi genişletmeniz mi gerekiyor? Relevance, erişiminizi genişletmek ve hedefli görünürlüğü artırmak için promosyon kampanyalarını özelleştirir. Özel düşünce liderliğinden SEO açısından zengin editoryal stratejilere kadar, markanız için her şeyi hallederler.

🎯 Önemli başarılar:

💡 Profesyonel İpucu: Büyüme fikirlerinizi önceliklendirmede zorlanıyorsanız, ajansınıza bir büyüme biriktirme listesi veya ICE puanlama sistemi oluşturmasını isteyin. Bu, çabaları ROI'nin en yüksek olduğu alanlara odaklamanıza yardımcı olur.

5. Ladder. io

ladder aracılığıyla

📍 Konum: Global (Uzaktan)📅 Kuruluş: 2014

Ladder, ölçeklenebilir sonuçlar elde etmek için makine öğrenimini yalın test stratejileriyle birleştiren, veri odaklı bir büyüme pazarlama ajansıdır. Fortune 500 şirketleri ve Y Combinator girişimleri için yüksek büyüme kampanyalarında deneyime sahip Ladder, büyümeye bilimsel yaklaşımıyla öne çıkıyor.

Kullanım örneği:Mesajlarınızı doğrulamanız veya minimum harcama ile dönüşüm huninizi optimize etmeniz mi gerekiyor? Ladder, Money Dashboard için yaptığı gibi, minimum uygulanabilir testler kullanarak maksimum ROI elde ediyor ve markanın temel özelliklerini sergilemesine ve ölçülebilir gelir artışı sağlamasına yardımcı oluyor.

🎯 Önemli başarılar:

Booking.com ve Facebook için desteklenen büyüme girişimleri

Verilere dayalı, yalın ve test odaklı stratejiler sunar

Hızlı büyüyen girişimler ve kurumsal takımlar tarafından güvenilen

🎯 ClickUp Insight: Ajansınız uzaktan veya karma bir yapıya sahip olsun, ajanslar için ClickUp size süreçleri ölçeklendirmek, varlıkları izlemek ve birden fazla müşteriyi yönetmek için esnek bir yapı sunar — hepsi tek bir çalışma alanında.

6. EmberTribe

emberTribe aracılığıyla

📍 Konum: Global (Uzaktan)📅 Kuruluş: 2015

EmberTribe, veri, hız ve sonuçlara öncelik veren, gereksiz ayrıntılardan uzak bir büyüme pazarlama ajansıdır. Tamamen uzaktan çalışan bu takım, toplantılara değil metriklere odaklanmıştır ve bu, sonuçlarında da görülmektedir. Yalın yaklaşımları, geleneksel ajansların ek maliyetleri olmadan hızlı, test odaklı büyüme isteyen işletmeler için idealdir.

Kullanım örneği:Ücretli reklamlardan hızlı ve ölçülebilir sonuçlar mı istiyorsunuz? EmberTribe, keskin optimizasyon ve veri destekli stratejisiyle mücevher markası Baltic Essentials'ın aylık gelirini sadece 60 günde ikiye katlamasına yardımcı oldu.

🎯 Önemli başarılar:

Baltic Essentials'ın iki ayda iki katına çıkan geliri

Yalın operasyonları ve hızlı uygulamalarıyla tanınan

E-posta, reklamlar ve dönüşüm hunileri hakkında büyüme içgörülerini paylaşan bir YouTube kanalı olan TribeTalk'u yönetiyor

7. Fantom

fantom aracılığıyla

📍 Konum: Global (Uzaktan)📅 Kuruluş: 2017

Fantom, yalnızca ücretli medyaya odaklanan özel bir büyüme pazarlama ajansıdır. Tek tip çözümlerin işe yaradığına inanmazlar; bunun yerine, her stratejiyi ürünün aşamasına ve hedef kitlesine göre uyarlarlar. İster yakın işbirliği içinde çalışmak ister kontrolü tamamen devretmek isteyin, Fantom tercih ettiğiniz iş akışına uyum sağlar ve şirket içi takımınızın bir uzantısı haline gelir.

Kullanım örneği:Niş bir SaaS ürünü piyasaya sürüyor ve agresif bir ücretli büyüme mi ihtiyacınız var? Fantom, 10 milyon doların üzerinde reklam harcaması yönetmiş ve ROAS'ı artırmaktan sektörler genelinde CPL'leri düşürmeye kadar her şeyi nasıl başaracağını bilen bir şirkettir. 🎯 Önemli başarılar:

💡 Profesyonel İpucu: Bir ajans seçerken, büyüme sprintleri, aylık ücretler veya proje bazlı fiyatlandırma gibi esnek hizmetler sunup sunmadıklarını sorun, böylece uzun vadeli bir taahhütte bulunmadan önce deneme yapabilirsiniz.

8. Startup'ları Büyütüyoruz

via We Scale Startups

📍 Konum: Taipei ve Londra📅 Kuruluş: 2016

We Scale Startups, erken aşamadaki SaaS, e-ticaret, kripto ve uygulama girişimlerinin ölçeklenebilir ve öngörülebilir bir büyüme elde etmesine yardımcı olmaya adanmış bir yalın büyüme pazarlama ajansıdır. Teknoloji konusunda bilgili stratejistlerden oluşan bir takımla, karmaşık fikirleri basit ve uygulanabilir stratejilere dönüştürerek, gelişmiş büyüme taktiklerini basit ve insani hale getiriyorlar.

Kullanım örneği:Bir ürün geliştiriyorsunuz ancak ilgi çekmekte zorlanıyor musunuz? We Scale Startups, bütçenizi tüketmeden küresel pazarlarda kullanıcı kazanımı ve dönüşümünü ölçeklendirmenize yardımcı olan uçtan uca "Büyüme Makineleri" oluşturur.

🎯 Önemli başarılar:

Ortalama %8,6 CTR elde edildi — önceki kampanyalara göre %761'lik muazzam bir artış

2, 6% dönüşüm oranı yla 25.000'den fazla potansiyel müşteriye ulaşın

Google Launchpad ve Cambridge Üniversitesi gibi hızlandırıcılar tarafından güvenilen

9. Tuffgrowth

tuffgrowth aracılığıyla

📍 Konum: Amerika Birleşik Devletleri (Uzaktan)📅 Kuruluş: 2016

Tuffgrowth, gösterişten çok özü önemseyen markalar için ideal ajanstır. Şablon stratejilerden kaçınarak, gerçekten fark yaratan üç benzersiz büyüme stratejisi bulmaya odaklanır ve ardından gerçek zamanlı verilere dayalı olarak bu stratejileri durmaksızın optimize eder. E-ticaret, B2B ve her boyuttaki girişimlerle çalışarak sürdürülebilir büyümeyi mümkün kılar.

Kullanım örneği:Yeni bir ürün piyasaya sürüyorsunuz ancak pazarlama harcamalarınıza nerede odaklanmanız gerektiğinden emin değil misiniz? Tuffgrowth, net performans kriterlerine dayalı olarak yüksek etkili stratejileri hızlı bir şekilde belirleyip test ederek karmaşayı ortadan kaldırmanıza yardımcı olur.

🎯 Önemli başarılar:

Sektör ortalaması 2,07 dolar iken 1,53 dolar CPI elde etti

CPI'yı 1,51 dolardan 1,07 dolara düşürdü. Başka bir yüksek hacimli uygulama için

Müşteriler tarafından "cesur, stratejik ve yaratıcı" olarak tanımlanmasının bir nedeni var

💡 Profesyonel İpucu: ClickUp'ın Hedefler özelliğini kullanarak kampanya karşılaştırmalarını ayarlayın ve izleyin, böylece tıklama başına maliyet, yükleme veya potansiyel müşteri sayınızın doğru yönde seyredip seyretmediğini her zaman bilin.

10. Büyüme Mağazası

growth Shop aracılığıyla

📍 Konum: Global (Uzaktan)📅 Kuruluş: 2019

Growth Shop, hızlı ve küresel ölçekte büyüme hedefleyen şirketler için ideal iş ortağıdır. Sistematik dört aşamalı büyüme motoru (huni analizi, büyüme sprintleri, optimizasyon ve ölçeklendirme) ile tanınan şirket, müşterilerinin gelirlerini 1 milyar doların üzerine çıkarmıştır.

Kullanım örneği:Yeni pazarlarda bir ürün mü piyasaya sürüyorsunuz? Growth Shop, darboğazları belirlemenize, çözümleri hızla test etmenize ve işe yarayanları ölçeklendirmenize yardımcı olur. Yapılandırılmış süreçleri, riski en aza indirirken verimli bir şekilde büyümenizi sağlar.

🎯 Önemli başarılar:

Trouva'nın İngiltere'nin en hızlı büyüyen beş işinden biri olmasına yardımcı oldu

Sistematik, tekrarlanabilir deneyimler sayesinde müşterilerin büyümesinde 1 milyar doların üzerinde katkı sağladı

Hızlı büyüme arayan küresel DTC ve SaaS markalarının güvendiği ajanslar

💡 Profesyonel İpucu: Büyüme pazarlaması, tekrarlanabilir sistemlerle gelişir. ClickUp Görevleri, başarılı stratejileri yeniden kullanılabilir iş akışlarına dönüştürmenizi sağlar, böylece takımınız her seferinde sıfırdan başlamaz.

11. Orange Pegs

orange Pegs aracılığıyla

📍 Konum: Orange County, Kaliforniya📅 Kuruluş: 2013

Orange Pegs, modern büyüme pazarlamasına deneysel ve yinelemeli bir zihniyet getiriyor. B2B girişimlerinden profesyonel hizmetlere kadar çok çeşitli sektörlere, gelen ve büyüme hackleme stratejilerinin bir karışımı olan bir model aracılığıyla hizmet veriyorlar.

Kullanım örneği:Uyarlanabilir olduğu kadar stratejik bir büyüme ortağı mı arıyorsunuz? Orange Pegs, güçlü HubSpot uzmanlığı ve işinizle birlikte gelişen veriye dayalı bir çerçeve ile desteklenen özel çözümler sunar.

🎯 Önemli başarılar:

HubSpot Gold Partner, gelen ve giden stratejilerde güçlü bir geçmişe sahiptir

B2B ve B2C markaları tarafından tam dönüşüm hunisi deneyimleri için güvenilen ajanslar

Mark Arrow gibi uzun vadeli müşterileri tarafından stratejik ve sistematik yaklaşımıyla övgü alan

💡 Profesyonel İpucu: ClickUp ile gelen ve giden iş akışlarınızı kolaylaştırın — CRM çözümünüzü, satış görevlerinizi ve pazarlama girişimlerinizi birbirine bağlayarak, farklı işlevlere sahip takımların boru hattı hedefleri konusunda uyumlu çalışmasını sağlayın.

12. Deviate Labs

deviate Labs aracılığıyla

📍 Konum: Los Angeles, CA📅 Kuruluş: 2014

Deviate Labs, yaratıcı taktiklerle iş büyümesini hızlandırmaya adanmış bir büyüme hacking güç merkezidir. Ajans, büyük markalar ve küçük girişimler için uygun olan başarılı stratejileri uygulamada mükemmeldir. Fortune 500 şirketlerinden yeni kurulan girişimlere kadar, hızlı denemeler ve işe yarayanları hızla ölçeklendirme konusunda uzmanlaşmıştır.

Kullanım örneği:Markanızın sıradan pazarlama taktiklerinden daha fazlasına ihtiyacı varsa, Deviate Labs, çekişi hızlandırmak için benzersiz fikirler ve tescilli ASP™ Sales Flywheel gibi kanıtlanmış çerçeveler sunar.

🎯 Önemli başarılar:

Benzersiz bir büyüme hackleme çerçevesi (ASP™ Sales Flywheel) ile tescilli marka

Shark Tank'ta yer alan birkaç şirket

Küresel markalar ve kendi imkanlarıyla büyüyen girişimler tarafından güvenilen ajanslar

💡 Profesyonel İpucu: Performansı takip etmeden cesur fikirleri test etmek mi istiyorsunuz? ClickUp Beyaz Tahtaları'nı kullanarak deneyleri haritalayın, görevleri, hedefleri ve belgeleri birbirine bağlayın; böylece her büyüme testini görünür ve eyleme geçirilebilir hale getirin.

13. Growfusely

growfusely aracılığıyla

📍 Konum: Ahmedabad, Hindistan📅 Kuruluş: 2018

Growfusely, eski adıyla 20 Media, SEO, bağlantı oluşturma ve teknik içerik stratejisi alanlarında derin uzmanlığa sahip, içerik odaklı bir büyüme pazarlama ajansıdır. On yılı aşkın deneyime sahip deneyimli bir dijital pazarlamacı olan Pratik Dholakiya tarafından yönetilen ajans, uzun vadeli organik büyüme için sürdürülebilir, veri odaklı bir yaklaşım benimsemektedir.

Kullanım örneği:Organik trafiği ve otoriteyi artırmak isteyen bir SaaS şirketiyseniz, Growfusely, kanıtlanmış vaka çalışmalarıyla desteklenen sonuçlar sunan, nitelikli trafik ve geri bağlantılar sağlayan tam dönüşüm hunisi içerik stratejileri oluşturur.

🎯 Önemli başarılar:

Wrike ve Social JukeBox gibi markaların içerik odaklı büyümesini ölçeklendirmeye yardımcı oldu

SEO'yu editoryal derinlikle birleştirerek bileşik sonuçlar elde edin

Strateji, yazım, tanıtım ve analitik alanlarında uçtan uca destek sunar

👀 Biliyor muydunuz? Pazarlama, ürün ve satış ekipleri genellikle birbirinden bağımsız çalışır ve bu da büyüme motorunuzda darboğazlara yol açar. ClickUp'ın işlevler arası görünümleriyle, ekipleri birleştirebilir ve projeleri takvim, pano, iş yükü ve daha fazlası gibi her açıdan görebilirsiniz. 👀 Biliyor muydunuz? Pazarlama, ürün ve satış ekipleri genellikle birbirinden bağımsız çalışır ve bu da büyüme motorunuzda darboğazlara yol açar. ClickUp'ın işlevler arası görünümleriyle, ekipleri birleştirebilir ve projeleri takvim, pano, iş yükü ve daha fazlası gibi her açıdan görebilirsiniz.

14. BAMF

bAMF aracılığıyla

📍 Konum: Los Angeles, Kaliforniya📅 Kuruluş: 2017

BAMF (Badass Marketing Founders), LinkedIn influencer pazarlamacılığı ve viral marka hikaye anlatımında öncü olmasıyla tanınan cesur bir büyüme ajansıdır. Kurucu ortak Josh Fetcher, viral LinkedIn içerik trendini başlattı ve startup telaşını topluluk oluşturma becerisiyle birleştiren güçlü bir takım kurdu.

Kullanım örneği:LinkedIn'de kişisel markanızı büyütmek veya sıfırdan viral bir kitle oluşturmak mı istiyorsunuz? BAMF'nin büyüme kılavuzu, Bear Squeeze gibi yeni kurulan girişimlerin ve Unicorn Snot gibi sıra dışı markaların görünürlük ve çekiciliğinde patlama yaşamasına yardımcı oldu.

🎯 Önemli başarılar:

LinkedIn'de viral olan hikaye anlatımı hareketini başlattı

18.000'den fazla üyenin bulunduğu bir Facebook pazarlamacı topluluğu oluşturun

Influencer liderliğindeki stratejilerle markaların viral olmalarına yardımcı oldu

15. Galactic Fed

galactic Fed aracılığıyla

📍 Konum: Uzaktan (Global)📅 Kuruluş: 2017

Galactic Fed, matematikçiler ve yazılım mühendisleri tarafından kurulan, verilere odaklanan bir büyüme ajansıdır. AI destekli stratejiler, A/B testleri ve ölçeklenebilir sistemler uygulayarak, özellikle SaaS, tüketim malları ve teknoloji gibi hızlı gelişen sektörlerde 600'den fazla markanın müşteri kazanımını ve gelir artışını hızlandırmasına yardımcı olmaktadır.

Kullanım örneği:Yeni bir tüketici ürünü piyasaya sürüyor ve çok kanallı çekişe mi ihtiyacınız var? Galactic Fed'in SEO, ücretli medya ve yaşam döngüsü pazarlamasını kapsayan tam dönüşüm hunisi yaklaşımı, uygun maliyetle ölçeklendirme için gerekli erişim ve dönüşümleri sağlar.

🎯 Önemli başarılar:

600'den fazla startup ve markanın ölçeklenmesine ve ölçülebilir ROI elde etmesine yardımcı oldu

Veri bilimi ile yaratıcı büyüme stratejilerini birleştirme konusunda uzmanlaşmıştır

SEO ve içerikten e-posta ve ücretli medyaya kadar her şeyi kapsar

💡 Profesyonel İpucu: ClickUp AI, kampanya performansını özetlemekten e-postalar, raporlar ve müşteri mesajları hazırlamaya kadar her şeyi çalışma alanınızdan ayrılmadan hızlı bir şekilde gerçekleştirmenize yardımcı olur. Daha akıllı ve daha hızlı büyüme pazarlaması için ClickUp AI'yı keşfedin.

16. Büyüme Hackerları

via Growth Hackers

📍 Konum: Asya (Uzaktan çalışma öncelikli)📅 Kuruluş: 2016

Growth Hackers, veri odaklı deneyimler yoluyla girişimlerin ve ölçek büyümesi aşamasındaki şirketlerin büyümesini hızlandırmaya yardımcı olan strateji odaklı bir ajanstır. Kullanıcı davranışları ve ürün pozisyonlaması etrafında pazarlamayı ince ayar yapma becerisiyle tanınan ajans, çevik testleri cesur yaratıcılıkla harmanlamaktadır.

Kullanım örneği:Bir mobil uygulama veya yeni bir SaaS ürünü mü piyasaya sürüyorsunuz? Growth Hackers, hızlı ve verimli bir şekilde ölçeklendirilmek üzere tasarlanmış App Store Optimizasyonu'ndan tam dönüşüm hunisi içeriğine ve PR stratejilerine kadar her şeyle pazara giriş çabalarınızı destekler.

🎯 Önemli başarılar:

Yalın ve çevik pazarlama için özel A/B test çerçeveleri

Hızlandırıcılar ve startup fon toplama için uzman rehberliği

Kullanıcı kazanımı için ölçeklenebilir içerik ve SEO stratejileri

17. MAD Kings

mAD Kings aracılığıyla

📍 Konum: Brüksel, Belçika📅 Kuruluş: 2016

MAD Kings, çevik ve tam dönüşüm hunisi pazarlamasının geleneksel marka bilinirliği kampanyalarından daha iyi sonuçlar verdiği inancıyla kurulmuş bir büyüme hackleme ajansıdır. Stratejistler, geliştiriciler, tasarımcılar ve veri bilimcilerden oluşan ekibi, neyin işe yaradığını ortaya çıkarmak için hızlı deneyler yapar ve bunu hızla ölçeklendirir.

Kullanım örneği:Şirket içi bir büyüme takımı kurmak isteyen bir startup veya orta ölçekli bir markaysanız, MAD Kings sadece kampanyalar sunmakla kalmaz, uygulamalı atölye çalışmaları ve gerçek zamanlı deneyimler yoluyla kendi büyüme motorunuzu nasıl oluşturacağınızı da öğretir.

🎯 Önemli başarılar:

Kanıtlanmış 4 adımlı büyüme süreci: analiz, fikir üretme, önceliklendirme, uygulama

Avrupa'da 300'den fazla startup ve kurumsal şirketin güvenini kazanmıştır

İç yetenekleri geliştirmek için özel büyüme hackleme atölyeleri sunar

💡 Profesyonel İpucu: Büyüme ekipleri yalın çalışmayı sever, ancak bunu netlikten ödün vererek yapmazlar. ClickUp Gösterge Panelleri, ajansların KPI'ları, ROAS'ı, CAC'yi ve MRR'yi tek bir yerden, araçlar arasında geçiş yapmadan gerçek zamanlı olarak izlemelerine yardımcı olur.

18. Inbound Labs

via Inbound Labs

📍 Konum: San Francisco, Kaliforniya📅 Kuruluş: 2014

Inbound Labs, 20 ülkede 200'den fazla şirketin güvendiği küresel bir büyüme pazarlama ve inbound ajansıdır. 50'den fazla stratejist, mühendis ve yaratıcıdan oluşan bir takımla, ajans dönüşüm oranı optimizasyonu (CRO), inbound pazarlama ve tam huni büyümesine odaklanan veriye dayalı çözümler sunar.

Kullanım örneği:Teknik ve stratejik büyümeyi anlayan, HubSpot konusunda uzman bir ajansa mı ihtiyacınız var? Inbound Labs, Silikon Vadisi yatırımcıları tarafından desteklenen, HubSpot Diamond Partner sertifikasına sahip bir şirkettir ve bu özelliği ile hem yeni kurulan şirketler hem de kurumsal takımlar için en iyi seçimdir.

🎯 Önemli başarılar:

Küresel erişime sahip HubSpot Diamond Partner

10 ülkede 50'den fazla büyüme uzmanından oluşan takım

Ölçeklenebilir, ROI odaklı kampanyalar için 200'den fazla müşteri tarafından güvenilen

🗂️ Şablon İpucu: Bir büyüme deneyi motoru mu oluşturuyorsunuz? ClickUp Büyüme Deneyleri Şablonu ile başlayın . Hipotezleri görselleştirin, sonuçları test edin ve görevleri atayın — hepsi tek bir işbirliğine açık beyaz tahtadan.

19. Cro Metrics

via Cro Metrics

📍 Konum: San Francisco, Kaliforniya📅 Kuruluş: 2011

Cro Metrics, bilimsel ve test odaklı yaklaşımıyla büyüme pazarlamacılığının en köklü isimlerinden biridir. Facebook gibi teknoloji devleriyle çalışmış eski bir geçmişe sahip olan bu ajans, gelir artışını sağlamak ve müşteri deneyimini iyileştirmek için hipotez odaklı deneylere uzmanlaşmıştır.

Kullanım örneği:Dönüşüm oranlarını optimize etmek isteyen, büyümekte olan bir SaaS veya e-ticaret şirketiyseniz, Cro Metrics sürekli A/B testleri ve gerçek zamanlı analizler yoluyla içgörüler elde etmenize yardımcı olacaktır.

🎯 Önemli başarılar:

Facebook ve diğer büyük teknoloji şirketlerinin güvendiği ajanslar

Abonelik tabanlı modeli kullanan ilk büyüme pazarlama ajanslarından biri

Uzun vadeli büyüme için deneme ve yinelemeye güçlü odaklanma

20. Talep Eğrisi

demand Curve aracılığıyla

📍 Konum: San Francisco, Kaliforniya📅 Kuruluş: 2018

Demand Curve, ilk adımları ölçülebilir ve ölçeklenebilir gelire dönüştürmek için yüzlerce startup'ın güvendiği, Y Combinator destekli bir büyüme ajansıdır. Uzmanlık alanları nedir? Büyümeyi basit ve ulaşılabilir hale getirmek, özellikle teknik kurucular için.

Kullanım örneği:Pazarlama karmaşıklığıyla boğuşan bir teknik kurucuysanız, Demand Curve, zaman ve bütçenizi boşa harcamadan verimli bir şekilde ölçeklendirmenize yardımcı olacak adım adım kılavuzlar ve uygulama desteği sunar.

🎯 Önemli başarılar:

Yüzlerce erken aşama ve büyüme aşamasındaki girişim tarafından güvenilen

Pazarlamacılar için özel olarak tasarlanmış pazarlama eğitim programları sunar

SEO, CRO, ücretli edinim ve büyüme otomasyonu alanlarında uzmanlık

💡 Profesyonel İpucu: Projeleri, görevleri ve yaratıcı onayları yönetmek için birden fazla uzman mı işe alıyorsunuz? ClickUp ile her şeyi tek bir yerde merkezileştirin — alımdan teslimata kadar. Özel Görünümler ile stratejistiniz iş akışlarını, tasarımcınız yapılacakları ve müşteriniz sonuçları görebilir.

21. GrowthMasters

via GrowthMasters

📍 Konum: Amerika Birleşik Devletleri📅 Kuruluş: 2019

GrowthMasters, tamamen LinkedIn'e odaklanan niş bir büyüme hackleme ajansıdır ve kişisel markalar ve düşünce liderliği oluşturmak isteyen profesyoneller için idealdir. Müşterilerin erişim ve otoriteyi artıran yüksek etkili içerikler üretmesine yardımcı olan tescilli Content Machine Method™ ile tanınırlar.

Kullanım örneği:LinkedIn'de öne çıkmak isteyen, girişim destekli bir CEO veya hızlı büyüme danışmanı mısınız? GrowthMasters, hedef kitlenize özel strateji, uygulama ve optimizasyon ile platformda en iyi %5 içerik oluşturucu olmanıza yardımcı olabilir.

🎯 Önemli başarılar:

Content Machine Method™ ile 60 milyondan fazla görünüm elde etti

Girişim sermayesi destekli/girişimden çıkmış CEO'lar, yöneticiler ve danışmanlarla çalışır

LinkedIn'de kişisel marka geliştirme konusunda odaklanmış uzmanlık

💡 Profesyonel İpucu: İçerik planınız hazır olduğunda, ClickUp'ın Takvim ve Gösterge Panelleri'ni kullanarak yayınlama sıklığınızı ve etkileşim analizlerinizi izleyin. Stratejinizi, taslaklarınızı ve geri bildirim döngülerinizi tek bir yerde tutun.

22. Wallaroo Media

wallaroo Media aracılığıyla

📍 Konum: Amerika Birleşik Devletleri📅 Kuruluş: 2012

Wallaroo Media, 2009 yılında bir SEO ve içerik ajansı olarak başladı ve 2012 yılına kadar tam hizmet veren bir büyüme pazarlama ajansına dönüştü. Bugün, markaların sosyal medya reklamcılığı, markalaşma ve stratejik yatırımlar yoluyla varlıklarını güçlendirmelerine yardımcı olmasıyla tanınıyor. Hem erişimini hem de gelirini artırmayı hedefleyen yüksek büyüme oranına sahip şirketler için mükemmel bir seçim.

Kullanım örneği:Büyük markaların uzmanlığıyla desteklenen çok kanallı bir dijital stratejiyle markanızı yükseltmek mi istiyorsunuz? Wallaroo, NBA, Disney ve IKEA gibi tanınmış markalarla çalışmış, ana akım olmaya hazır işletmeler için akıllı bir iş ortağı haline gelmiştir.

🎯 Önemli başarılar:

Casper ve IKEA gibi markaların dijital kampanyalarını büyütmelerine yardımcı oldu

Yatırımcı ağı aracılığıyla girişimleri ilgili risk sermayesi şirketleriyle buluşturur

Pazarlama stratejisinin yanı sıra büyüme aşaması yatırımı da sunar

23. Spike

spike aracılığıyla

📍 Konum: Amerika Birleşik Devletleri📅 Kuruluş: 2017

Spike, kitle fonlaması kampanyaları başlatan girişimler için başvurulacak bir büyüme pazarlama ajansıdır. Kickstarter veya Indiegogo için hazırlık yapıyor ya da ürününüzün viral olmasını istiyorsanız, Spike viral PR, influencer amplifikasyonu, içerik ve dönüşüm odaklı uygulama gibi eksiksiz bir strateji sunar.

Kullanım örneği:Bir donanım ürünü piyasaya sürüyor ve hem görünürlük hem de destekçilere mi ihtiyacınız var? Spike'ın hedef kitle araştırmasından kampanya optimizasyonuna kadar dört aşamalı süreci, girişimlerin faizi yatırıma dönüştürmelerine yardımcı olur. Topluluk odaklı yaklaşımı, bu yolculukta asla yalnız kalmamanızı sağlar.

🎯 Önemli başarılar:

Sürekli büyümeyi desteklemek için gelişen bir Facebook ve Slack topluluğu oluşturun

Farkındalıktan kampanya sonrası çekişe kadar uçtan uca kitle fonlaması stratejisi sunar

Influencer liderliğindeki viralite ve ROI pozitif kampanya tasarımıyla tanınır

💡 Profesyonel İpucu: Birden fazla büyüme kampanyası mı yürütüyor musunuz? ClickUp Belgeleri, strateji sunumlarını, kampanya özetlerini ve performans notlarını saklamanıza olanak tanır; tümü paylaşılabilir, aranabilir ve anında eyleme geçirilebilir.

24. GrowthHit

growthHit aracılığıyla

📍 Konum: Seattle, Amerika Birleşik Devletleri📅 Kuruluş: 2016

GrowthHit, hızlı büyümeye hazır yeni kurulan ve büyümekte olan şirketler için oluşturulmuş bir yalın büyüme pazarlama ajansıdır. Tam huni yaklaşımı, hızlı testler, dönüşüm odaklı strateji ve hem ürün hem de hedef kitleye ilişkin derinlemesine bir anlayışı bir araya getirerek, gereksiz yükler olmadan ivme kazanmak isteyen erken aşamadaki takımlar için ideal bir çözüm sunar.

Kullanım örneği:Tam zamanlı bir iç takım kurmadan pazara giriş çabalarını başlatmak ve doğrulamak isteyen bir startup kurucusu musunuz? GrowthHit, A/B testleri gerçekleştiren, dönüşüm hunilerini optimize eden ve ilk günden itibaren ürünü dağıtımla uyumlu hale getiren, cesur büyüme ortağınız olur.

🎯 Önemli başarılar:

Techstars tarafından finanse edilen kurucular ve Fortune 500 markalarıyla çalıştı

Wall Street Journal'da yer aldı ve Google ile ortaklık kurdu

Erken aşamadaki başarı için özel olarak tasarlanmış ürün odaklı büyüme stratejilerinde uzmanlaşmıştır

25. Dapper

dapper aracılığıyla

Kuruluş: 2019

📍 Konum: Rotterdam ve Lizbon

Dapper, hızlı büyüme hedefleyen B2B markaları için kurulmuş, yüksek etkili bir büyüme pazarlama ajansıdır. Talep yaratma ve huni optimizasyonundan tam huni denetimlerine kadar, yaratıcılığı analitikle birleştirerek dönüşüm sağlayan kampanyalar oluşturur.

Kullanım örneği:Stratejinizi ölçülebilir ROI ile uyumlu hale getirmekte zorlanan, büyümekte olan bir SaaS veya B2B şirketiyseniz, Dapper size özel büyüme planları, gelişmiş teknoloji yığınları ve yinelemeli testler ile sürdürülebilir büyümenin kapılarını açar.

🎯 Önemli başarılar:

Startup'lar, KOBİ'ler ve Fortune 500® şirketleriyle ortaklık kurun

Yaratıcı hikaye anlatımını performans pazarlamasıyla birleştirmesiyle tanınır

Tam dönüşüm hunisi denetimleri ve veriye dayalı kampanya optimizasyonu konusunda uzmanlar

📖 Ayrıca okuyun: İşinizi Büyütmek İçin En İyi Büyüme Hacking Kitapları

Doğru Büyüme Pazarlama Ajansını Seçmek

Doğru büyüme pazarlama ajansını bulmak, iş ihtiyaçlarınızı anlamakla başlar. Ajansın sektörünüzdeki deneyimini ve özel stratejiler oluşturma yeteneğini değerlendirin. Ayrıca, hedeflerinizle uyumlu, ölçülebilir sonuçlar elde ettiği kanıtlanmış ajansları arayın.

Başarılı bir ortaklık sağlamak için şu soruları da sorabilirsiniz:

Büyüme stratejilerini geliştirme ve uygulama süreciniz nedir?

Geçmişteki başarı örneklerini veya vaka çalışmalarını paylaşabilir misiniz?

Başarıyı ve ROI'yi nasıl ölçüyorsunuz?

Gelişen pazarlama trendleri ve araçlarının bir adım önünde nasıl kalabilirsiniz?

Fiyatlandırma yapınız nedir ve neleri içermektedir?

Bir ajans seçtikten sonra, ortaklığın etkili olmasını sağlamak için sürekli değerlendirme çok önemlidir. Başlangıçtan itibaren, ilerlemeyi ölçmek ve her iki tarafın beklentilerinin uyumlu olmasını sağlamak için anahtar performans göstergelerini (KPI) ayarlayın.

Aşağıdaki gibi metrikleri izleyebilirsiniz:

Gelir artışı : İşiniz daha fazla satış mı gerçekleştiriyor yoksa aylık tekrarlayan geliriniz (MRR) mi artıyor?

Müşteri edinme maliyeti (CAC) : Stratejileriyle bir müşteri edinmenin maliyeti nedir?

Müşteri yaşam boyu değeri (CLTV) : Çabaları uzun vadeli, sadık müşteriler kazanmaya yol açıyor mu?

Reklam harcamalarının getirisi (ROAS): Reklam bütçeniz karlı sonuçlar veriyor mu?

Düzenli iletişim anahtardır — kampanya performansını tartışmak, analizleri incelemek ve gerektiğinde stratejileri ayarlamak için periyodik kontrol toplantıları planlayın. Geri bildirimlere açık olun ve ajansın sonuçları konusunda şeffaf olduğundan emin olun.

Ya da kolay bir başlangıç yapmak istiyorsanız, iş için her şeyi içeren uygulama ClickUp'ı deneyin!

ClickUp ile hedefler belirleyebilir, görevler atayabilir ve ilerlemeyi gerçek zamanlı olarak izleyebilirsiniz. Çeşitli pazarlama araçlarıyla entegrasyonu, performansı izlemeyi ve veriye dayalı kararlar almayı kolaylaştırır.

Bir proje yönetimi platformu, pazarlama ekibi için vazgeçilmezdir ve diğer departmanlarla bağlantıda kalmamıza yardımcı olmasını çok seviyoruz. ClickUp'ı her gün, her şey için kullanıyoruz. Yaratıcı ekibimiz için çok yararlı oldu ve iş akışlarını daha iyi ve daha verimli hale getirdi.

Bir proje yönetimi platformu, pazarlama ekibi için vazgeçilmezdir ve diğer departmanlarla bağlantıda kalmamıza yardımcı olmasını çok seviyoruz. ClickUp'ı her gün, her şey için kullanıyoruz. Yaratıcı ekibimiz için çok yararlı oldu ve iş akışlarını daha iyi ve daha verimli hale getirdi.

ClickUp gibi bir pazarlama proje yönetimi aracının pazarlama stratejilerini izlemenize ve değerlendirmenize nasıl yardımcı olabileceğini görelim!

Büyüme Pazarlama ve Ajans Yönetimi için ClickUp

Takımınızın yenilikçi fikirler üretmekten çok kanallı kampanyalar veya küresel etkinlikler düzenlemeye kadar her şeyi sorunsuz bir şekilde gerçekleştirebileceği tek bir platform olduğunu hayal edin. İşte ClickUp Marketing!

Yaratıcı ajanslar için ClickUp, sorunsuz işbirliği ve proje yönetimi için özel olarak tasarlanmış pazarlama araçları sunar. Ölçeklenebilir çalışma alanları, pazarlama çabalarınızın her yönünü tek bir merkezi konumda organize etmenize ve denetlemenize olanak tanır.

ClickUp, aşağıdaki gibi zengin özellikleriyle büyüme pazarlamanızı bir üst seviyeye taşımanıza da yardımcı olur:

Pazarlamacılar için ClickUp AI: İster bir kampanya özeti hazırlıyor, ister kanallar arasında içeriği yeniden kullanıyor veya toplantı notlarını özetliyor olun, ClickUp AI, pazarlama ekiplerinin daha az manuel çaba ile daha hızlı hareket etmesine yardımcı olur. Araştırma, yazma ve biçimlendirme gibi tekrarlayan görevleri otomatikleştirin, böylece takımınız yaratıcı strateji ve sonuçlara odaklanabilir.

ClickUp AI'yı kullanarak pazarlama içeriği oluşturun

: İş akışlarını basitleştirin ve tekrarlayan görevleri azaltın, takımınızın en önemli işlere odaklanması için daha fazla zaman kazanın. Otomasyon, manuel işleri azaltarak müşteri deneyimini iyileştirir ve personelin yüksek değerli görevlere konsantre olmasını sağlar ClickUp Otomasyon: İş akışlarını basitleştirin ve tekrarlayan görevleri azaltın, takımınızın en önemli işlere odaklanması için daha fazla zaman kazanın. Otomasyon, manuel işleri azaltarak müşteri deneyimini iyileştirir ve personelin yüksek değerli görevlere konsantre olmasını sağlar

ClickUp'ın önceden oluşturulmuş otomasyon tariflerinden yararlanın veya ihtiyaçlarınıza göre özelleştirin, böylece takımınız gerçekten önemli olan şeylere odaklanabilir

: Herhangi bir iş akışına veya iş türüne uyum sağlayan görevlerle herhangi bir projeyi planlayın, düzenleyin ve üzerinde işbirliği yapın. Bu esneklik, sorunsuz işbirliğini teşvik ederek ekibinizin ürün odaklı büyüme stratejinizi daha etkili bir şekilde desteklemesine yardımcı olur ClickUp Görevleri: Herhangi bir iş akışına veya iş türüne uyum sağlayan görevlerle herhangi bir projeyi planlayın, düzenleyin ve üzerinde işbirliği yapın. Bu esneklik, sorunsuz işbirliğini teşvik ederek ekibinizin ürün odaklı büyüme stratejinizi daha etkili bir şekilde desteklemesine yardımcı olur

ClickUp Görevleri ile verimliliği artırın — projeleri düzenleyin, ilerlemeyi izleyin ve daha hızlı sonuçlar elde etmek için takım işbirliğini geliştirin

: Ürün geliştirme sürecinizi hızlandırmak için yazma, özetleme ve iyileştirme gibi görevleri hızlandıran AI araçlarına erişin. Bu özellik, verimliliği artırırken ürün gereksinim belgeleri (PRD'ler), ilgi çekici içerikler ve test planları oluşturmayı kolaylaştırır ClickUp Brain: Ürün geliştirme sürecinizi hızlandırmak için yazma, özetleme ve iyileştirme gibi görevleri hızlandıran AI araçlarına erişin. Bu özellik, verimliliği artırırken ürün gereksinim belgeleri (PRD'ler), ilgi çekici içerikler ve test planları oluşturmayı kolaylaştırır

ClickUp Brain'i kullanarak görevleri kolaylaştırın ve ürün geliştirme ş akışınızı optimize edin

: Liste, Pano, Takvim ve daha fazlası gibi çeşitli görünüm seçeneklerini kullanarak ürün odaklı bir büyüme stratejisiyle uyum sağlayın. Bu özelleştirilebilir görünümler, kullanıcı katılımını artırır ve projelerin net bir şekilde görselleştirilmesini sağlayarak görev yönetimini daha basit ve etkili hale getirir ClickUp Görünümleri: Liste, Pano, Takvim ve daha fazlası gibi çeşitli görünüm seçeneklerini kullanarak ürün odaklı bir büyüme stratejisiyle uyum sağlayın. Bu özelleştirilebilir görünümler, kullanıcı katılımını artırır ve projelerin net bir şekilde görselleştirilmesini sağlayarak görev yönetimini daha basit ve etkili hale getirir

ClickUp Görünümleri ile görevleri düzenleyerek projelerinizin kontrolünü elinizde tutun — Liste, Tablo veya Pano arasından seçim yapın ve her şeyi net bir şekilde görselleştirin

ClickUp Formları: Yaratıcı özetleri, kampanya gereksinimlerini veya müşteri geri bildirimlerini doğrudan ClickUp'ta toplayın ve gönderileri otomatik olarak eyleme geçirilebilir görevlere dönüştürün.

ClickUp Formlarınızda ihtiyaç duyduğunuz bilgileri toplamak için iç talepleri yönetin

Hepsi bu kadar değil!

ClickUp, yeni büyüme pazarlama stratejilerine başlamanıza yardımcı olmak için tasarlanmış önceden oluşturulmuş şablonlar gibi birçok özelliğe sahiptir.

Başarılı bir pazarlama ajansı işletmek, kampanyaların doğru planlanması, yürütülmesi ve izlenmesini gerektirir. Bu nedenle doğru araçlara ve şablonlara sahip olmak çok önemlidir ve işte burada ClickUp Pazarlama Ajansı Şablonu devreye girer.

Ücretsiz şablon alın Bu şablonla net beklentiler belirleyin, kampanyalarınızı planlayın ve anahtar bilgileri paylaşın

Benzer şekilde, ClickUp Ajans Yönetimi Şablonu, özellikle yaratıcı veya pazarlama ajansları için mükemmel bir çözümdür.

Satış boru hattınızı ve proje kapsamınızı yönetmekten kaynak yönetimine, müşteri kazanımına, proje teslimine, değişiklik taleplerine, müşteri geri bildirimlerine ve çok daha fazlasına kadar ihtiyacınız olan her şeyi kapsar.

Ücretsiz şablon alın Satıştan proje teslimatına ve müşteri geri bildirimlerine kadar ajans operasyonlarının her yönünü yönetin

💡Pro İpucu: ClickUp Büyüme Deneyleri Beyaz Tahta Şablonu ile büyüme deneyleriniz için ayrıntılı bir plan oluşturabilir, daha iyi takım işbirliği için bunları görselleştirebilir ve kaynakları daha etkili bir şekilde tahsis ederken görevlere öncelik verebilirsiniz.

ClickUp gibi hepsi bir arada bir platformla daha fazla büyüme elde edin

İşinizin büyümesini istediğinizi biliyoruz. Bu yüzden buradasınız ve büyüme bizim uzmanlık alanımız.

ClickUp, sıradan bir proje pazarlama aracı değildir; sonuçları yönlendirmek için nihai komut merkezinizdir. Beyin fırtınasından kampanyaların yürütülmesine kadar, ClickUp her şeyi sizin için halleder.

Strateji belgelerini, yol haritalarını ve günlük görevleri tek bir platformda düzenler. Diğer araçlar takım koordinasyonunda zorlanırken, ClickUp'ın Görevler ve Beyaz Tahta özellikleri, stajyerlerden CMO'lara kadar herkesin aynı sayfada kalmasını sağlar.

Sonuçlar ortada. Örneğin, V4 Company, ClickUp ile %30 büyüme artışı elde etti.

Ne bekliyorsunuz? ClickUp ile bugün başlayın! 🚀