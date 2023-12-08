i̇şinizi Büyütmek İçin En İyi 10 Growth Hacking Kitabı

Sosyal medya influencerları, bir gecede iş başarısına ulaşabileceğinize sizi ikna etti mi? Büyüme hacklemenin tüm sorunlarınızın çözümü olduğu söylendi mi?

Hayal kırıklığına uğrattığımız için üzgünüz!

Growth hacking, sihirli bir formül veya geçici bir moda değildir. Dünyanın en büyük şirketlerinin hızlı ve sürdürülebilir büyüme elde etmek için kullandığı, maliyet etkin strateji ve taktiklerin birleşimidir.

Örneğin, Airbnb, ilk aşamalarında Craigslist'in ağ etkilerini ve kullanıcı tabanını kullanarak katlanarak büyüdü. Bugün, değeri 80 milyar dolara ulaştı!

İyi haber mi? Siz de yapabilirsiniz! Talep üzerine uzman startup danışmanlığı hizmeti Clarity'nin kurucusu Dan Martell, "Growth hacking bir araç setinden çok bir zihniyet biçimidir" diyor

İşinizi büyütmek ve katlanarak büyüme elde etmek için bu bakış açısını benimsemenize yardımcı olacak 10 büyüme hackleme kitabı önerimiz var. 📚

1. Growth Hacker Marketing, Ryan Holiday

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Growth Hacker Marketing (Büyüme Hackeri Pazarlama) kitabında Ryan Holiday, Dropbox, Facebook ve Instagram gibi günümüzün en iyi ürünlerinden örnekler kullanarak ürünlerin pazarlanmasına ilişkin geleneksel kalıpları yıkıyor.

Örneğin, herkese pazarlama yapmak yerine, hedeflediğiniz küçük bir grup erken kullanıcıya satış yapmak Dropbox için harikalar yarattı. Demo videoları, ürünleri için doğru hedef kitle olacağını bildikleri Digg topluluğunu hedefledi. Bahisleri tuttu ve 24 saat içinde bekleme listeleri 5.000 kişiden 75.000 kişiye çıktı!

Bu kitap, büyüme hackerları için yeni fikirler ve taktiklerle doludur. MVP, yani Minimum Viable Product (Asgari İşlevsel Ürün) kavramının gücünü anlamak veya ürününüz ile pazarın ihtiyaçları arasında doğru eşleşmeyi bulmak istiyorsanız, bu kitap hayatınızı değiştirecek.

Tatil, kararlarınızı yönlendirmek için verileri kullanmak içindir: yeni şeyler deneyin, neyin işe yaradığını görün ve ayarlamalar yapmaya devam edin. Ayrıca, insanların ürününüz hakkında konuşmasını sağlamak (viralite ve ağızdan ağıza yayılma) başarının anahtarlarından biri olduğu fikrini de öne sürüyor.

Growth Hacker Marketing, dijital pazarlamanın çetin dünyasında hızlı bir şekilde büyümek isteyen herkes için bir yol haritasıdır ve bu alanda en iyi büyüme hackleme kitaplarından biridir.

2. Hooked: Nir Eyal'dan Alışkanlık Oluşturan Ürünler Nasıl Oluşturulur

Ürünler yaratıyorsanız, Nir Eyal'ın Hooked: How to Build Habit-Forming Products kitabı mutlaka okumanız gereken bir kitap. Bu büyüme hackleme kitabı, psikolojiden elde edilen içgörülere dayanarak, akılda kalıcı ürünler yaratmanın sırlarını ortaya koyuyor. 🧠

Eyal, alışkanlık oluşturan ürünlerin oluşturulmasını dört adıma ayırır:

Tetikleyici: ürünün kullanıcıyı harekete geçirdiği nokta

Eylem: ödüllendirilmenin bir sonraki aşamasına geçmek için gerçekleştirilen davranış

Değişken Ödül: kullanıcıların elde ettiği öngörülemeyen memnuniyet

Yatırım: kullanıcıların zaman ve/veya taahhütleri gibi bir şeyleri ürüne geri verdikleri durumlar

Kısacası, kitap eleştirel düşünmeyi teşvik eder, kapsamlı bir araştırmaya dayanır, gerçeklere dayanır ve kullanıcıların daha fazlası için geri gelmesini sağlayacak bir şey yaratmanın yollarını gösterir.

3. Lean Analytics: Verileri Kullanarak Daha İyi Bir Startup'ı Daha Hızlı Oluşturun, Alistair Croll ve Benjamin Yoskovitz

Başarılı bir girişim başlatmak için bir yol haritası mı arıyorsunuz? Karmaşık teorileri unutun ve Alistair Croll ve Benjamin Yoskovitz'in Lean Analytics kitabına güvenin.

1 satırlık özet: Verilerinizi kullanarak girişiminizi fikir aşamasından ürün-pazar uyumuna ve ötesine nasıl taşıyacağınızı öğrenin.

Yazarlar, "yalın analitik" veya işiniz için önemli olan tek metriğe odaklanma fikrini tanıtıyor. 🥇

Böylece, her girişimin en büyük sorunlarını çözebilirsiniz: sorunu doğrulamak, doğru müşterileri bulmak ve neyi nasıl geliştireceğinize ve bundan nasıl para kazanacağınıza karar vermek.

Alistair Croll (Coradiant, CloudOps, Startupfest) ve Ben Yoskovitz (Year One Labs, GoInstant) tarafından yazılan kitap, girişiminizi ilk fikirden ürün/pazar uyumuna ve ötesine taşımak için pratik, kanıtlanmış adımlar ortaya koyuyor.

30'dan fazla vaka çalışmasıyla dolu ve yüzün üzerinde kurucu ve yatırımcıyla yapılan bir yıllık röportajlara dayanan bu kitap, Lean Startup uygulayıcıları için paha biçilmez, pratik bir rehber niteliğinde olan nadir büyüme hackleme kitaplarından biridir.

4. Hacking Growth: Günümüzün En Hızlı Büyüyen Şirketleri Nasıl Başarıya Ulaştı? Sean Ellis ve Morgan Brown

Hacking Growth'u büyüme hackleme kitaplarının anası yapan şey, içeriğinin büyüme hackleme terimini icat eden Sean Ellis'ten gelmesidir!

Morgan Brown ile birlikte, en karlı şirketlerin zirveye nasıl ulaştıklarına dair hikayeleri derinlemesine inceliyor. Airbnb, Facebook, LinkedIn ve Uber gibi şirketleri düşünün.

Bu kitap sadece teorilerden ibaret değildir; aynı zamanda adım adım bir büyüme planı da sunar. Dört büyüme aşamasının her biri için denenmiş ve test edilmiş yöntem ve süreçleri kapsar: edinme, etkinleştirme, elde tutma ve para kazanma.

Bu kitabı okuyarak, hızlı büyüme fırsatlarını tespit etmekten, verileri kullanarak kullanıcıları daha sadık hale getirmeye kadar her şeyi anlayacaksınız.

5. Smartcuts: Hackerlar, Yenilikçiler ve İkonlar Başarıyı Nasıl Hızlandırıyor, Shane Snow

Hayatımız boyunca kurallara uymamız söylendi. Peki kuralları çiğnerseniz ne olur? "Kestirme yol" genellikle kötü bir kelime olarak kabul edilir.

Smartcuts kitabında Shane Snow, başarının yavaş ve istikrarlı olması gerektiği fikrini tersine çeviriyor.

Kitap, "geleneksel" yolu izlemeyen ve yine de başarıya ulaşan insanların hikayelerini anlatıyor. Snow, stratejilerini ayrıntılı olarak inceleyerek, zorlukların üstesinden gelmek ve hedeflere daha hızlı ulaşmak için yaratıcı ve doğrusal olmayan yollar bulmanın gücü olan "yanal düşünme"nin önemini vurguluyor.

Ayrıca, birlikte çalışacak bir mentor bulmak ve kademeli değişiklikler yerine 10 kat iyileştirme hedeflemek gibi, büyümeyi hızlandırmak için gözden kaçan bazı ipuçlarını da paylaşıyor.

Kariyerinizde büyümeyi, yenilikçiliği veya iş başarısını hedefliyor olun, Smartcuts sizi her zamanki tavsiyeleri sorgulamaya ve kendi yolunuzu çizmeye teşvik eden bir büyüme hackleme kitabıdır. Bu kitap, sadece daha çok çalışmak değil, daha akıllı çalışmak ve başarıya giden yolculuğunuzu hızlandırmak için hesaplanmış riskler almaktan bahsediyor.

6. Ürün Odaklı Büyüme: Kendini Satan Bir Ürün Nasıl Oluşturulur, Wes Bush

Kuru ve jargonlarla dolu uzun yönetim kitaplarını okumaktan bıktınız mı? 🥱

Yorumlar, Wes Bush'un kitabının "iyi bir roman kadar büyüleyici" olduğunu iddia ediyor. Kısa, basit ve işin önemli bir yönünü açıklarken tutarlı: eski usul satış yöntemlerini unutmak.

Bush, "Product-led podcast"ın sunucularından biri ve "Product-led 6-week course"un oluşturucusu olarak ürün odaklı büyüme konusunda bir otoritedir.

Ürün odaklı büyümeyi kolay anlaşılır bir şekilde analiz etme konusunda uzmandır: ürününüz sadece sattığınız bir şey değildir; ürününüz, gösterinin yıldızıdır. Satış veya pazarlama yerine, ürününüz kritik iş sonuçlarını yönlendirir.

Bush, kitapta bahsedilen stratejileri desteklemek için yeterli örnekler sunarak Slack, Hotjar ve Dropbox gibi şirketlerin ürün odaklı büyümeyi sağlamak için freemium modellerini, tavsiye teşviklerini ve viral benimsemeyi nasıl kullandığını gösteriyor.

Ayrıca, fantastik bir kullanıcı deneyimi yaratma, akıllı ürün tasarımı ve müşterilerin doyamayacağı bir şey oluşturma hakkında da konuşuyor. Anlaşılması kolay ve patlayıcı bir müşteri büyümesi elde etmenize yardımcı olacak bir büyüme hackleme kitabı arıyorsanız, Ürün Odaklı Büyüme tam size göre.

7. The Paper Plane Plan, Ross Davies

Growth hacking'in "neler"ini okumak istemiyor, bunun yerine "nasıl"larını mı öğrenmek istiyorsunuz?

Not defterinizi ve kaleminizi hazırlayın, çünkü not almak isteyeceksiniz. ✏️📔

The Paper Plane Plan , B2B hizmet işletmeleri için en etkili büyüme hack'lerini seçme, uygulama ve ölçeklendirme konusunda adım adım bir kılavuz sunar. Kitap, Davies'in başarılı bir tasarım ajansı yönetme ve çeşitli pazarlama deneyleri yapma konusundaki ilk elden deneyimlerine dayanmaktadır.

Ayrıca, bu teknikleri kullanarak işini beş yıl boyunca yılda en az %50 büyüttüğü sürecin perde arkasını da görebilirsiniz.

Bu kitap, hizmet sektöründeki işlerini daha hızlı ve daha akıllı bir şekilde büyütmek isteyen girişimciler, pazarlamacılar ve iş sahiplerine yöneliktir.

İşte öğreneceklerinizden bazıları:

Daha fazla potansiyel müşteri ve satış nasıl elde edilir?

Markanız için benzersiz bir değer önerisi ve ilgi çekici bir hikaye nasıl oluşturulur?

Güven oluşturmak için sosyal medyayı, e-posta pazarlamasını ve içerik pazarlamasını nasıl kullanabilirsiniz?

Konuşmalar ve dönüşümler için web sitenizi ve açılış sayfalarınızı nasıl optimize edebilirsiniz?

Pazarlama görevlerinizi otomatikleştirin, dış kaynaklara aktarın ve süreçlerinizi iyileştirin

The Paper Plane Plan, hem temel hem de ileri düzey büyüme hackleme stratejilerini kapsadığı için hem yeni başlayanlar hem de uzmanlar için uygundur.

8. Hazır, Başla, Büyüme Hack'i, Nader Sabry

Growth hacking kavramına yeni mi başlıyorsunuz? Ready, Set, Growth başlamak için iyi bir yer.

Sonuçta, startup dünyasında hacking yaparak 120 milyon dolar toplayan birinden daha iyi bir büyüme danışmanı kim olabilir ki?

Girişimci ve stratejist olan Nader Sabry, son 25 yılda şirket kurma, para toplama ve büyüme hacklemede kapsamlı deneyim biriktirmiştir.

Bu kitapta, yazar bu deneyimlerinden yararlanarak büyüme hackleme zihniyetini herhangi bir organizasyona (bir startup, bir şirket veya bir devlet kurumu) nasıl uygulayacağınızı öğretiyor.

Sabry, çok az bilgisi olan veya hiç bilgisi olmayan herkesin kuruluşlarının büyümesini 10 katına çıkarmalarına yardımcı olacak adım adım bir kılavuz sunar. Okuyucuların büyüme zorluklarını belirlemelerine, farklı büyüme hack'lerini denemelerine ve bunları ölçeklendirmelerine yardımcı olur.

Ayrıca, daha güçlü rakipleri veya düşmanları yenmek için asimetrik savaş ilkelerini nasıl kullanabileceğinizi de gösterir. Kuruluşunuzun doğru zihniyetini ve kültürünü oluşturmak için yardıma ihtiyacınız varsa, bu kitap sizin için en iyi büyüme hackleme kitabıdır.

9. Traction, Gabriel Weinberg ve Justin Mares

Hepimiz startup'ların %90'ının başarısız olduğunu duymuşuzdur. Nedenini hiç düşündünüz mü?

Cevap, Gabriel Weinberg ve Justin Mares'in Traction adlı kitabının başlığında yatıyor. Evet, girişimler çekiş gücü eksikliği, yani yeni müşteri bulamama nedeniyle başarısız olur.

Bu büyüme hackleme kitabı, birçok üniversitede zorunlu olan, startup pazarlaması için etkili bir rehberdir. Bazıları, her startup kurucusunun rafında olması gerektiğini iddia ediyor. Neden? Yazarlar, belirsiz teoriler yerine, başarısızlık olasılığı çok düşük, sağlam bir pazarlama planı sunuyor.

Farklı pazarlama kanallarını test etmek ve hangilerinin gerçek sonuçlar getirdiğini belirlemek için adım adım bir yöntem olan "Bullseye Framework"u tanıtıyorlar. Geleneksel pazarlamadan çevrimiçi platformlara kadar 19 kanalı kapsayan Traction, startup kurucuları ve pazarlamacılar için bir büyüme araç setidir.

Kitap ayrıca Reddit, Hubspot ve Wikipedia gibi başarılı şirketlerin kurucularıyla yapılan röportajlardan hikayeler aktararak, müşteri kazanmak için kullandıkları anahtar stratejileri vurgulamaktadır.

Sonuçta, "çekiş gücü her şeyden üstündür" diyor yazarlar. Büyüme, deneme, test etme ve işiniz için en iyi olanı bulma ile ilgilidir.

10. Andrew Lee Miller'ın Startup Growth Book (Startup Büyüme Kitabı)

İşinizi pazarlamak için borç batağına saplanmak istemiyor musunuz? Bu kitabı okuyun.

Andrew Lee Miller'ın yazdığı The Startup Growth Book , girişimcilere ve pazarlamacılara, ücretli reklamlara servet harcamadan işlerini nasıl büyütebileceklerini öğretir.

Kitap, 10 farklı kanal kullanarak organik olarak ölçeklendirmenin 50'den fazla kanıtlanmış yolunu ele almaktadır. Halkla ilişkiler, arama motoru optimizasyonu, e-posta pazarlaması, sosyal medya pazarlaması, influencer pazarlaması ve reklamlara binlerce dolar harcamak kadar etkili olan diğer teknikleri keşfediyor. 💰💸

Miller'ın kitabı, milyonlarca dolarlık çıkışlar gerçekleştiren beş şirket de dahil olmak üzere, startup'ların büyümesini yönetme konusunda 15 yıllık deneyimine dayanmaktadır.

The Startup Growth Book, bootstrapped pazarlama ve büyüme hackleme konusunda uzman birinden modern teknikleri öğrenmek isteyen herkes için idealdir. Miller'ın bu kitapta yaptığı çalışmalar, onu organik büyüme pazarlaması konusunda en iyi büyüme hackleme kitaplarından biri haline getirmiştir.

ClickUp ile Growth Hacking

Startup dünyasının büyüme hacklemeye bu kadar takıntılı olmasının bir nedeni var. Büyüme hackleme, şirketlere belirgin bir rekabet avantajı sağlıyor ve hızlı büyümeyi destekliyor. Ancak, büyüme hackleme kitaplarını okumak tek başına bu avantajları kuruluşunuz için sağlamayacaktır.

Bu bilgileri pratik sonuçlara dönüştürmenize ve iş hedeflerinize ulaşmanıza yardımcı olacak bir araca ihtiyacınız var.

Büyüme odaklı takımlar için ClickUp'ın özellikleri

ClickUp Growth Experiments Beyaz Tahta Şablonu'nu kullanarak takımınızla sanal beyin fırtınası oturumlarını görselleştirin

Ürünlerinizi geliştirip piyasaya sürerken, ClickUp kaliteden ödün vermeden büyümeye odaklanmanızı sağlar. Tüm projelerinizi kolaylaştırmanıza yardımcı olan ve büyüme yolculuğunuzu benzersiz bir şekilde destekleyen , son derece özelleştirilebilir, hepsi bir arada bir ürün yönetimi platformudur .

Hızlı ve ölçeklenebilir bir büyüme elde etmek için ClickUp'ın en iyi özelliklerinden bazıları şunlardır:

Büyüme planınızı listelemek ve görselleştirmek için bu şablonu kullanın

ClickUp'ın AI fonksiyonları, pazarlama takımlarının vaka çalışması gibi önemli belgeleri hızlı bir şekilde hazırlamasını kolaylaştırır

ClickUp AI: Bir asistanın görevlerinizi üstlenmesini ve böylece büyüme stratejileri geliştirmeye odaklanmanızı ister misiniz? Bir asistanın görevlerinizi üstlenmesini ve böylece büyüme stratejileri geliştirmeye odaklanmanızı ister misiniz? ClickUp AI ile tanışın. ClickUP AI'yı kullanım amacınıza göre özelleştirerek verimliliğinizi en üst düzeye çıkarın — beyin fırtınası ortağından yazma asistanına kadar her şeyi yapabilir.

Finastra dahil olmak üzere 800.000'den fazla takım, yukarıdaki ClickUp özelliklerini kullanarak büyümeyi başarıyla ölçeklendirdi.

Müşteri Öne Çıkanlar: ClickUp, Finastra'nın GTM ve Büyümesini Nasıl Hızlandırdı?

Finastra, sekiz binden fazla finans kurumuna hizmet veren, en büyük finansal hizmetler yazılım şirketidir. Talep oluşturma ve şirketin büyümesini sağlamakla görevli 120'den fazla çalışandan oluşan bir ekiple Finastra, görünürlüklerini engelleyen ve büyümeyi zorlaştıran parçalı GTM planları gibi yaygın bir zorlukla karşı karşıya kaldı.

Peki ne yaptılar? ClickUp ile ortaklık kurdular!

Zorluk

GTM planları farklı coğrafi bölgelerdeki ve iş birimlerinde farklı biçimlerde ve depolarda dağınık halde olduğundan, Finastra'nın pazarlama takımı tutarsız kampanyalar ve gerçek zamanlı şeffaflık eksikliği ile mücadele ediyordu.

Saatlerce süren toplantılarda, silolaşmış (ve bazen de güncel olmayan) verileri bir araya getirerek paydaşlara önemli güncellemeleri ilettiler.

ClickUp ile çözümler

ClickUp'ın kullanılabilirliği, otomasyonu ve analitiği, Finastra'nın en acil sorunlarını tek bir araçla çözmesine yardımcı oldu.

Tutarlı veri girdileri: ClickUp'ın Şablonları , Finastra'nın GTM takımlarına faaliyetlerini takip etmeleri için basit ve tek tip bir yol sağladı. Artık her birim, bilgilerini depolamak için tutarlı bir çalışma alanı ve klasör yapısına sahip. Bu, projeler için daha hızlı hazırlanmalarına ve analizleri yürütmek için tutarlı veriler toplamalarına yardımcı oluyor

ClickUp'ı keşfederek projelerinizi AI'nın gücü, 15'ten fazla görünüm ve görev otomasyonlarıyla yönetin

Her bölge ve iş birimi için özelleştirilmiş görünümler : ClickUp görünümleri , Finastra takımlarının görevleri ve projeleri kendileri için en yararlı şekilde görselleştirmelerini sağladı. Örneğin, pazarlama takımı artık paydaşlara özel görünümleri paylaşarak büyüme pazarlama girişimlerinde %100 şeffaflık ve gerçek zamanlı güncellemeler sağlayabiliyor.

Daha sorunsuz işbirliği : ClickUp Otomasyonları sayesinde, tüm GTM birimleri çeşitli pazarlama planlarındaki düzenlemeler ve güncellemeler hakkında push bildirimleri alır, böylece herkes aynı sayfada kalır.

Özel gösterge panelleri ile yönetici görünürlüğü: ClickUp Gösterge Panelleri , Finastra'nın takımlarının her bir iş biriminin başkan yardımcılarına proje ilerlemesi hakkında toplu bir genel bakış sunmasına yardımcı olur.

Finastra'nın ClickUp ile işbirliği, ClickUp'ın araçları ve özellikleri işbirliğini kolaylaştırarak verimliliği artırdığı ve Finastra'nın çeşitli iş birimlerinde GTM stratejilerine tutarlı bir yaklaşım sağladığı için faydalı olmaktadır.

Siz de pratik ve kanıtlanmış bir şekilde büyümeyi hacklemek istiyorsanız, ClickUp'ı bugün inceleyin!