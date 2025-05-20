2025'in En İyi 11 Planforge Alternatifi ve Rakibi

Yönetmeniz gereken projeler, yönetmeniz gereken portföyler ve sizi yavaşlatan araçlarla uğraşacak zamanı olmayan takımlarınız var.

Planforge işinizi görüyor olabilir, ancak buradasınız, muhtemelen iş akışınıza daha uygun başka bir şey olup olmadığını merak ediyorsunuzdur.

Planforge alternatiflerinin bu listesi, kullanımı daha kolay, çevik planlama için daha uygun ve portföy izleme ve takım işbirliğine yardımcı olan araçları bir araya getirir.

Hadi başlayalım! 📝

Planforge nedir?

Planforge, karmaşık projeleri yöneten işletmeler için bir proje ve portföy yönetimi (PPM) yazılımıdır. Takımların projelerinin her aşamasını planlamasına, izlemesine ve yönetmesine yardımcı olur.

Yerleşik araçları kullanarak proje hedeflerini haritalayabilir, kaynakları yönetebilir, bütçeleri tahsis edebilir ve ilerlemeyi izleyebilirsiniz. Planforge ayrıca hibrit proje yönetimini destekleyerek çevik, geleneksel veya özel iş akışları arasında geçişi kolaylaştırır.

Takımlar, işbirliğini geliştirmek, manuel işleri azaltmak ve proje öncelikleri konusunda uyumlu kalmak için kullanır. Gerçek zamanlı raporlama ve proje gösterge paneli özellikleri, karar vericilerin birden fazla araç arasında geçiş yapmadan proje performansını net bir şekilde görmelerine yardımcı olur.

Neden Planforge Alternatiflerini Tercih Etmelisiniz?

Planforge, kurumsal düzeyde uygun bir proje yönetimi aracıdır, ancak her takım aynı şekilde çalışmaz. Yapılandırılmış yaklaşımı genellikle karmaşıklık yaratırken, takımlar basitliği tercih eder.

İşte birçok kullanıcının Planforge alternatiflerini keşfetmesinin nedenleri:

Katı proje kurulumu: Aracı kullanmaya başlamadan önce birden fazla yapılandırma adımını tamamlamanız gerekir

Zor öğrenme eğrisi: Arayüzü, kullanıcı dostu tasarımdan çok işlevselliğe odaklanmıştır

Daha yüksek abonelik maliyetleri: Fiyatlandırma, küçük takımlar veya büyüyen işletmeler için genellikle pahalı gelebilir

Sınırlı esneklik: Bu araç, geleneksel veya Bu araç, geleneksel veya karma proje yönetimi için en iyi şekilde çalışır, ancak çeviklik odaklı takımları desteklemekte zorlanır

Temel işbirliği özellikleri: Gerçek zamanlı sohbet, yorumlar veya entegre beyaz tahtalar arayan takımlar kısıtlı hissedebilir

Daha az otomasyon seçeneği: Tekrarlayan görevleri veya iş akışlarını otomatikleştirmek için ek kurulum veya üçüncü taraf araçlar gerekir

🔍 Biliyor muydunuz? Endüstri Devrimi, modern proje yönetimini başlattı! Transkontinental Demiryolu gibi devasa altyapılar daha fazla yapıya ihtiyaç duydu ve bu da resmi planlama yöntemlerinin ortaya çıkmasına neden oldu.

Planforge Alternatiflerine Genel Bakış

Dikkate alabileceğiniz en iyi proje yönetimi işbirliği araçlarına bir göz atalım. 👇

Araç Anahtar özellikler En iyisi Fiyatlandırma ClickUp Yerleşik AI, AI ajanları ve otomasyon; özel gösterge panelleri; zaman takibi; hedef belirleme; takım işbirliği AI ve otomasyon ile karmaşık portföyleri yöneten büyük takımlar Ücretsiz plan mevcuttur; Kurumsal müşteriler için özelleştirme mevcuttur Monday. com Özel görsel iş akışları; gerçek zamanlı gösterge panelleri Özelleştirilebilir görsel panolara ihtiyaç duyan küçük takımlar Ücretsiz plan mevcuttur; Ücretli planlar 12 $/kullanıcı/ay'dan başlar Wrike Akıllı klasör hiyerarşisi; özel görünümler; burndown grafikleri Bölümlerine özgü ihtiyaçları olan büyük kuruluşlar Ücretsiz plan mevcuttur; Ücretli planlar 10 $/kullanıcı/ay'dan başlar Planview AdaptiveWork Kapasite planlama; kaynak yönetimi; yönetişim iş akışları Projelerini iş hedefleriyle uyumlu hale getirmek isteyen kurumsal müşteriler Özel fiyatlandırma Smartsheet Koşullu mantık; otomatikleştirilmiş iş akışları; Gantt grafikleri Excel'den proje araçlarına geçiş yapan bireyler Ücretsiz plan mevcuttur; Ücretli planlar kullanıcı başına aylık 12 $'dan başlar Workfront Kaynak yönetimi; özel onay ş Akışları Varlık onaylarını yöneten pazarlama takımları Özel fiyatlandırma Jira Çevik proje ve sorun izleme; hız grafikleri; burndown raporları Scrum veya Kanban kullanan yazılım geliştirme takımları Ücretsiz plan mevcuttur; Ücretli planlar 8,60 $/kullanıcı/ay'dan başlar Oracle Primavera Risk puanlama; kazanılan değer izleme; olası senaryolar; kaynak histogramları Büyük ölçekli altyapı projelerini yöneten kurumsal şirketler Ücretsiz plan yok; Ücretli planlar 100 $/kullanıcı/ay'dan başlar Microsoft Project Kaynak dengeleme; görev bağımlılıkları; ilerleme raporlama Gantt grafikleri ve bağımlılıklarla aşina olan proje yöneticileri Ücretsiz plan yok; Ücretli planlar 10 $/kullanıcı/ay'dan başlar (yıllık faturalandırma) Trello Kanban tarzı proje izleme; tetikleyici tabanlı otomasyonlar Hafif görsel görev yönetimine ihtiyaç duyan küçük işletmeler Ücretsiz plan mevcuttur; Ücretli planlar kullanıcı başına aylık 6 $'dan başlar Teamwork.com Müşteri işbirliği; zaman takibi; hedef belirleme şablonları Faturalandırılabilir işleri ve müşteri görünürlüğünü yöneten hizmet işletmeleri Ücretsiz plan yok; Ücretli planlar 13,99 $/kullanıcı/ay'dan başlar

Kullanabileceğiniz En İyi Planforge Alternatifleri

Her takım farklı şekilde çalışır, bu da doğru aracın da biraz farklı olabileceği anlamına gelir. İşte iş akışınıza daha uygun olabilecek Planforge'un öne çıkan bazı alternatifleri. 📝

1. ClickUp (AI destekli proje ve portföy yönetimi için en iyisi)

Birden fazla portföyü koordine etmek, genellikle dağınık zaman çizelgeleri, belirsiz ilerleme güncellemeleri ve çok sayıda manuel raporlama anlamına gelir. Ve departmanlar arasında yüksek riskli teslimatları yönetirken, statik gösterge panellerinden veya silo haline getirilmiş zaman kayıtlarından daha fazlasına ihtiyacınız vardır.

Proje yürütmeden stratejik hedeflere kadar her şeyi net ve hızlı bir şekilde birbirine bağlayan bir sisteme ihtiyacınız var.

ClickUp, proje yönetimi, bilgi yönetimi ve sohbeti bir araya getiren iş için her şeyi içeren bir uygulamadır. Tüm bu özellikler, daha hızlı ve akıllı çalışmanıza yardımcı olan yapay zeka ile desteklenir.

ClickUp Proje Yönetimi Yazılımı, esnekliği sınırlamadan portföylerinize yapı kazandırırken, yapay zeka özellikleri sayesinde cevapları aramak yerine ortaya çıkarmanıza yardımcı olur.

ClickUp Zaman Takibi ile görev sürelerini takip edin

ClickUp Zaman Takibi, her takım üyesinin görevlerinin içinde saatlerini kaydetmesine veya işleri sırasında bir zamanlayıcı kullanmasına olanak tanır. Portföyler genelinde ayrıntılı dökümleri görüntüleyebilir ve takım, proje veya görev türüne göre filtre uygulayabilirsiniz. Bu, proje programlarını etkileyebilecek gecikmeleri belirlemenize ve düzeltmenize yardımcı olur.

Herkesi sonuçlar etrafında uyumlu hale getirmek de aynı derecede kolaydır. İzlenebilir ClickUp Hedefleri ile ölçülebilir hedefler belirleyebilir ve bunları bu hedefleri ileriye taşıyan işlerle ilişkilendirebilirsiniz. Manuel güncellemeler veya ayrı durum toplantıları gerekmez.

ClickUp Hedefleri'ni kullanarak OKR'leri ve dönüm noktalarını izleyin

Birden fazla girişimi yönetirken görünürlük de önemlidir.

ClickUp Gösterge Panelleri, görev ilerlemesi, harcanan zaman ve iş yüklerinin görsel özetlerini oluşturmanıza yardımcı olur. Sabit proje portföyü yönetimi şablonlarına bağlı kalmadan, yönetici check-in'leri, takım incelemeleri veya sprint planlaması için özel gösterge panelleri oluşturabilirsiniz.

Farklı iş birimlerinde beş paralel lansmanı denetlediğinizi varsayalım. Her projenin durumunu, gecikmiş görevleri ve takımın bant genişliğini gerçek zamanlı olarak gösteren bir gösterge paneli kurabilirsiniz.

Ancak analitik araçlar olsa bile, cevapları bulmak için araştırma yapmanız gerekir. Bu girişimi engelleyen nedir? Hangi takım teslimatlarda geride kalıyor? Bu ay portföyler genelinde kalite kontrolüne ne kadar zaman ayrıldı?

Entegre AI asistanı ClickUp Brain, tüm bu gidip gelmeleri ortadan kaldırır. Çalışma alanınızın tamamını ve bağlı uygulamaları arar ve size saniyeler içinde kesin ve spesifik cevaplar verir.

Canlı çalışma alanı verilerini kullanarak portföyler arası içgörüler için ClickUp Brain'e sorun

Örneğin, CTO'nuz bir güvenlik portföyü için olay yanıtlarına harcanan zamanın dökümüne ihtiyaç duyuyorsa, gösterge panellerinde tıklamalar yapmanıza veya zaman raporlarını dışa aktarmanıza gerek yoktur. ClickUp Brain'e sorun, o da görevler, etiketler ve günlüklerden bu verileri alır, böylece toplantıya hazırlıklı olarak girebilirsiniz.

Veya hangi projelerin sürekli olarak son teslim tarihlerini kaçırdığını anlamaya çalışıyorsanız, ClickUp Brain zaman çizelgelerinizden ve görev geçmişinizden eğilimleri ortaya çıkarır.

Ücretsiz şablon alın Teslimat risklerinin önüne geçmek için ClickUp Portföy Yönetimi Şablonunu kullanın

ClickUp Portföy Yönetimi Şablonu, güncellemeleri karıştırmadan veya bağlantısı kesik araçları araştırmadan yüksek hacimli portföyleri denetlemek için yapılandırılmış bir yol sunar.

Şablon, üst düzey bir genel bakış için "Portföy Ana Listesi", yürütme adımlarını belgelemek için "Proje SOP'ları" ve hızlı başlangıç için "Başlangıç Kılavuzu" gibi amaca yönelik görünümler içerir.

ClickUp'ın en iyi özellikleri

Tekrarlanabilir güncellemeleri otomatikleştirin: ClickUp Otomasyonları ile portföyler arasında koşullar değiştikçe görev durum değişikliklerini, paydaş uyarılarını ve yeniden atamaları tetikleyin

Proje bilgilerini merkezileştirin: ClickUp Belgeleri içinde SOP'ler, çalışma kılavuzları ve tüzükler oluşturun ve bunları doğrudan görevlere bağlayın

İletişimi işinize bağlayın: ClickUp Sohbeti ile bağlamı kaybetmeden güncellemeleri paylaşın, ekip arkadaşlarınızı etiketleyin ve engelleri anında çözün ClickUp Sohbeti ile bağlamı kaybetmeden güncellemeleri paylaşın, ekip arkadaşlarınızı etiketleyin ve engelleri anında çözün

Araçlar arasında güncellemeleri senkronize edin: ClickUp'ı Slack, GitHub, Google Drive ve diğer üçüncü taraf araçlarla entegre ederek bağlam değiştirmeyi azaltın ve portföy verilerini merkezileştirin

Proje alımını standartlaştırın: Tür, aciliyet ve departmana göre görevleri otomatik olarak oluşturan ve atayan Tür, aciliyet ve departmana göre görevleri otomatik olarak oluşturan ve atayan ClickUp Formları ayarlayın

ClickUp sınırlamaları

Ayrıntılı izin ayarları, projeler arası görünürlük sorunlarını önlemek için dikkatli kurulum gerektirir

Sonsuza Kadar Ücretsiz plan, kullanıcıları toplam 100 gösterge paneli etkileşimiyle sınırlar

ClickUp fiyatlandırması

ClickUp puanları ve yorumları

G2: 4,7/5 (10.160+ yorum)

Capterra: 4,6/5 (4.440+ yorum)

Gerçek kullanıcılar ClickUp hakkında ne diyor?

Bir G2 yorumcusunun ClickUp hakkında söylediklerine bakın:

Platformun özelleştirilebilir olmasını seviyorum — iş akışıma göre Liste, Pano ve Gantt görünümleri arasında geçiş yapabiliyorum. Entegre Sohbet özelliği de gerçek zamanlı işbirliğini son derece kolaylaştırıyor ve ClickUp'ı günlük olarak kullanmamın nedenlerinden biri. Ayrıca, otomasyonlar ve yapay zeka araçları, tekrarlayan görevlerde bana çok zaman kazandırıyor. Proje alanları, görevler ve otomasyonları ayarlamak şaşırtıcı derecede kolaydı.

Platformun özelleştirilebilir olmasını seviyorum — iş akışıma göre Liste, Pano ve Gantt görünümleri arasında geçiş yapabiliyorum. Entegre Sohbet özelliği de gerçek zamanlı işbirliğini çok kolaylaştırıyor ve ClickUp'ı günlük olarak kullanmamın nedenlerinden biri. Ayrıca, otomasyonlar ve AI araçları tekrarlayan görevlerde bana çok zaman kazandırıyor. Proje alanları, görevler ve otomasyonları ayarlamak şaşırtıcı derecede kolaydı.

💡 Profesyonel İpucu: MoSCoW Yöntemi'ni (Must-have, Should-have, Could-have, Won't-have) kullanarak portföyünüzdeki projeleri stratejik değer ve aciliyetine göre önceliklendirin. Bu, odak noktanızı gerçekten önemli olan şeylere keskin bir şekilde tutar.

2. Monday. com (Görsel iş akışı özelleştirmesi için en iyisi)

Planforge alternatifleri listemizin bir sonraki sırasında, üst düzey proje planlaması için kullanışlı bir araç olan Monday.com yer alıyor. Renkli görsel panoları, pazarlama kampanyalarından ürün lansmanlarına kadar her şeyi kuşbakışı bir görünümle sunar ve bunları takımınızın iş akışına tam olarak uyacak şekilde özelleştirebilirsiniz.

Öncelikleri değiştirmek mi gerekiyor? Sürükleyip bırakmanız yeterlidir. Tekrarlayan görevlerde zaman kazanmak mı istiyorsunuz? Otomasyon size destek olur. Esnek ve karmaşık değildir, bu nedenle birçok takım tarafından tercih edilir.

Monday. com'un en iyi özellikleri

İş akışı görünümlerini özelleştirin, böylece her takım verileri kendileri için en uygun şekilde görebilir

Güncellemeleri, uyarıları ve entegrasyonları otomatik olarak yönetmek için basit otomasyon kuralları kullanın

Panolarda proje durumunu ve takımın iş yükünü gösteren gerçek zamanlı gösterge panelleri oluşturun

Görevler içindeki zamanı takip ederek verimlilik eğilimlerini belirleyin ve gelecekteki tahminleri iyileştirin

Monday. com sınırlamaları

Formül sütun hesaplamaları, elektronik tablo araçlarında bulunan gelişmiş işlevsellikten yoksundur

Pano tabanlı yapı, Gantt görünümlerini daha az sezgisel hale getirir

Monday. com fiyatlandırması

Ücretsiz (iki kullanıcı ile sınırlı)

Temel: Kullanıcı başına aylık 12 ABD doları

Standart: Kullanıcı başına aylık 14 ABD doları

Pro: Kullanıcı başına aylık 24 $

Enterprise: Özel fiyatlandırma

Monday. com puanları ve yorumları

G2: 4,7/5 (12.870+ yorum)

Capterra: 4,6/5 (5.385+ yorum)

Monday.com, Planforge'dan daha uygun olabilir

Sürükle ve bırak kolaylığı ile görsel olarak özelleştirilebilir bir platforma ihtiyacınız var

Küçük takımlar için minimum kurulum süresi ile hızlı bir kurulum istiyorsunuz

Yinelenen görevleri kolaylaştırmak için hafif otomasyonu tercih ediyorsunuz

Takımlar arasında esnek görünümleri (Kanban, zaman çizelgesi, iş yükü) değer veriyorsunuz

Monday.com hakkında gerçek kullanıcılar ne diyor?

G2'de bir kullanıcı bu araç hakkında şunları söylemiş:

Monday. com otomasyonları ve entegrasyonları son derece kullanışlıdır ve muhtemelen en çok kullandığımız özelliklerdir. İşletme genelinde uygulamak ve entegre etmek çok kolaydı. Sisteme alışmak biraz zaman alıyor, ancak herkes alıştıktan sonra, onsuz çalışamıyor ve her gün kullanıyorlar.

Monday. com otomasyonları ve entegrasyonları son derece kullanışlıdır ve muhtemelen en çok kullandığımız özelliklerdir. İşletme genelinde uygulamak ve entegre etmek çok kolaydı. Sisteme alışmak biraz zaman alıyor, ancak herkes alıştıktan sonra, onsuz çalışamıyor ve her gün kullanıyorlar.

🤝 Hatırlatıcı: Her proje aynı düzeyde karmaşıklığa ihtiyaç duymaz. Esnek veya hızlı değişen ortamlar için geleneksel Waterfall yerine Agile veya Scrum'ı değerlendirin.

3. Wrike (Kurumsal proje operasyonlarını ölçeklendirmek için en iyisi)

wrike aracılığıyla

Wrike, özellikle işler karmaşıklaşmaya başladığında takımınızla birlikte büyümek için tasarlanmıştır. Projeler biriktikçe, takip etmek zorlaşır, ancak platform akıllı klasör hiyerarşisi ve özelleştirilebilir yapıları ile her şeyi düzenli tutar.

Farklı departmanlar platformu ihtiyaçlarına göre özelleştirebilir; pazarlamacılar yerleşik prova araçlarına sahip olurken, BT takımları işlerin sorunsuz ilerlemesi için talep formları ve onay ş akışları kullanır. Raporlama söz konusu olduğunda, daha hızlı karar vermenize yardımcı olacak içgörüler elde edersiniz.

Wrike'ın en iyi özellikleri

Klasör yapısını kullanarak projeleri, programları ve portföyleri net hiyerarşiler halinde düzenleyin

Standartlaştırılmış ancak esnek süreçler için takıma özel durumlarla iş akışlarını özelleştirin

Yorgunluğu önlemek ve görevleri erken yeniden dengelemek için burndown grafikleri ve iş yükü görünümleriyle takım kapasitesini görselleştirin

Wrike sınırlamaları

Belge düzenleme, dosyaların indirilmesini ve özel sektörler için sınırlı bir şablon kitaplığı gerektirir

Özel alan yapılandırması kurumsal ortamlarda karmaşık hale gelir

Wrike fiyatlandırması

Ücretsiz

Takım: Kullanıcı başına aylık 10 $

İş: Kullanıcı başına aylık 25 $

Enterprise: Özel fiyatlandırma

Pinnacle: Özel fiyatlandırma

Wrike derecelendirmeleri ve yorumları

G2: 4,2/5 (3.760+ yorum)

Capterra: 4,3/5 (2.770+ yorum)

Wrike, Planforge'dan daha uygun olabilir

Çapraz fonksiyonlu işbirliği için ölçeklenebilir proje araçlarına ihtiyacınız var

Birden fazla takımın ihtiyaçlarını karşılayan yerleşik araçlar mı istiyorsunuz?

Tam portföy yönetimi olmadan net görev hiyerarşilerini tercih ediyorsunuz

Takımınızın tükenmesini önlemek için görsel iş yükü dengelemeye ihtiyacınız var

📖 Ayrıca okuyun: En İyi Wrike Alternatiflerini ve Rakiplerini Test Ettik

4. Planview AdaptiveWork (Portföy yönetimi kararları için en iyisi)

planview aracılığıyla

Planview AdaptiveWork, proje yönetiminin stratejik yönünü doğrudan ele alır. Öncelikle görevlerin yerine getirilmesine odaklanan araçların aksine, bu platform portföy analizi ve tüm kuruluşlar genelinde kaynak tahsisine önem verir.

Güçlü veri görselleştirme ve senaryo planlama yoluyla proje sonuçlarını iş hedeflerine bağlar. Ayrıca, Planview'in kapasite planlama işlevselliği, liderlik takımlarının hangi girişimlerin öncelikli olacağına karar vermelerine yardımcı olur.

Planview AdaptiveWork'ün en iyi özellikleri

Değişikliklerin zaman çizelgelerini ve teslim edilecekleri nasıl etkilediğini görmek için kaynak senaryolarını modelleyin ve commit yapın

İş hedeflerini, takımlar arasında uyumu gösteren özelleştirilebilir hiyerarşilerle proje girişimlerine bağlayın

Bütçe, kaynak kullanımı ve zaman çizelgeleri gibi öngörülen ve gerçek metrikleri takip ederek planlarınızı yolunda tutun

Proje türü, boyutu, riski veya diğer şirkete özgü kurallara göre onayları tetiklemek için yönetişim iş akışlarını özelleştirin

Planview AdaptiveWork sınırlamaları

Uygulama, organizasyonel süreçlere uyum sağlamak için önemli bir yapılandırma gerektirir

GitHub gibi geliştirme araçlarıyla sınırlı entegrasyon yetenekleri

Planview AdaptiveWork fiyatlandırması

Özel fiyatlandırma

Planview AdaptiveWork puanları ve yorumları

G2: 4. 1/5 (525+ yorum)

Capterra: 4,3/5 (170+ yorum)

Planview AdaptiveWork'ün Planforge'dan daha uygun olabileceği durumlar

Projeleri doğrudan üst düzey iş hedefleriyle uyumlu hale getirmeniz gerekiyor

Kaynak ve zaman çizelgesi değişiklikleri için senaryo planlaması yapmak istiyorsunuz

Departmanlar veya bölgeler arasında derin portföy yönetimi tercih ediyorsunuz

Stratejik sonuçlar hakkında güçlü bir yönetici görünürlüğüne ihtiyacınız var

Planview AdaptiveWork hakkında gerçek kullanıcılar ne diyor?

İşte bir G2 yorumcusunun bu araç hakkındaki görüşü:

Bu yazılımın kaynak zaman tahsislerinin işlenmesini ve oran yönetimini gerçekleştirme yeteneği etkileyicidir. Raporlama özelliği kullanışlıdır ve veri şeması tam olarak anlaşıldıktan sonra değerli raporlar oluşturabilirsiniz.

Bu yazılımın kaynak zaman tahsislerinin işlenmesini ve oran yönetimini gerçekleştirme yeteneği etkileyicidir. Raporlama özelliği kullanışlıdır ve veri şeması tam olarak anlaşıldıktan sonra değerli raporlar oluşturabilirsiniz.

5. Smartsheet (Daha fazla güce ihtiyaç duyan elektronik tablo kullanıcıları için en iyisi)

smartsheet aracılığıyla

Smartsheet, geleneksel elektronik tablolar ile modern proje yönetimi gereksinimleri arasındaki boşluğu doldurur. Tanıdık ızgara arayüzü, Excel'den daha gelişmiş özellikler sunarken, benimsenme sürecinde direnci azaltır.

Koşullu mantık, otomatikleştirilmiş iş akışları ve sağlam izinler, statik belgeleri dinamik işbirliği merkezlerine dönüştürür. Smartsheet, veri toplamanın doğrudan proje yürütmeye aktarılması gereken yapılandırılmış süreçlerin yönetimi konusunda özellikle mükemmeldir.

Smartsheet'in en iyi özellikleri

Çalışmayı çoğaltmadan elektronik tablo verilerini dinamik Gantt grafiklerine, takvimlere veya kartlara dönüştürün

Kurallara veya form girişlerine göre istekleri doğru kişilere yönlendiren otomatik onaylar ayarlayın

Liderlik için birden fazla sayfadan güncellemeleri gerçek zamanlı gösterge panellerine çeken toplu raporlar oluşturun

Tanımladığınız mantığa göre riskleri, gecikmeleri veya dönüm noktalarını işaretlemek için koşullu biçimlendirme uygulayın

Smartsheet sınırlamaları

Sınırlı metin biçimlendirme seçenekleri ve mobil deneyimin masaüstü işlevselliği ile eşit olmaması

Gösterge panelleri oluşturmak için ek lisans satın almanız gerekir

Smartsheet fiyatlandırması

Ücretsiz

Pro: Kullanıcı başına aylık 12 ABD doları

İş: Kullanıcı başına aylık 24 $

Enterprise: Özel fiyatlandırma

Gelişmiş İş Yönetimi: Özel fiyatlandırma

Smartsheet puanları ve yorumları

G2: 4,4/5 (19.080+ yorum)

Capterra: 4,5/5 (3.420+ yorum)

Smartsheet'in Planforge'dan daha uygun olabileceği durumlar

Kullanıcılara tanıdık gelen bir elektronik tablo tarzı arayüze ihtiyacınız var

Onaylar ve raporlar gibi yapılandırılmış süreçleri otomatikleştirmek istiyorsunuz

Karmaşık olmayan gösterge panelleri ve Gantt grafikleri oluşturmayı tercih ediyorsunuz

Eğitim süreci uzun olmadan takımları hızlı bir şekilde işe almanız gerekiyor

🔍 Biliyor muydunuz? Proje portföy yönetimi (PPM), yatırım teorisinden kaynaklanmaktadır. 1950'lerde Harry Markowitz, risk/ödül düşüncesini finans alanına uyguladı ve bu, daha sonra dengeli bir portföy gibi birden fazla projenin yönetilmesine ilham verdi.

6. Workfront (Pazarlama iş akışı optimizasyonu için en iyisi)

workfront aracılığıyla

Workfront, özellikle her yönden taleplerin geldiği pazarlama takımlarında yaratıcı kaosu düzenlemeye yardımcı olur. Alım süreçlerini merkezileştirir, ancak yaratıcı takımların çevik kalmasına izin verir.

Kaynak yönetimi özellikleri öne çıkarak, yöneticilerin farklı beceri ve uygunluk durumlarına sahip takımlar arasında iş yükünü dengelemelerine yardımcı olur. Ayrıca Workfront, özelleştirilebilir onay iş akışları sayesinde planlamayı uygulamaya kolayca bağlayarak hiçbir şeyin gözden kaçmamasını sağlar.

Workfront'un en iyi özellikleri

Marka yönergeleri, hedef kitle bilgileri ve teslimat biçimleri gibi önemli ayrıntıları içeren özelleştirilebilir formlarla yaratıcı talepleri merkezileştirin

Varlık geliştirmeyi konsept aşamasından onay aşamasına kadar tek bir konumda sürüm geçmişi ve geri bildirimlerle birlikte izleyin

Beceri gereksinimleri, kullanılabilirlik ve öncelik düzeylerine göre kaynakları planlayarak üretim darboğazlarını önleyin

Paydaşların yorumları için kanıtlar oluşturarak, hangi sürümün belirli geri bildirimleri içerdiğini netleştirin

Workfront sınırlamaları

Belge yönetim sisteminde sezgisel düzenleme yöntemleri eksik

Raporlama yetenekleri, etkili bir şekilde özelleştirme için teknik uzmanlık gerektirir

Workfront fiyatlandırması

Özel fiyatlandırma

Workfront puanları ve yorumları

G2: 4. 1/5 (1.000+ yorum)

Capterra: 4,4/5 (1.490+ yorum)

Workfront'un Planforge'dan daha uygun olabileceği durumlar

Düzenli olarak yüksek hacimli yaratıcı veya pazarlama taleplerini yönetiyorsunuz

Tek bir yerde entegre prova ve varlık inceleme araçları mı istiyorsunuz?

Beceri ve kullanılabilirliğe odaklanan kaynak planlamasını tercih ediyorsunuz

Proje özetlerini standartlaştırmak için özelleştirilebilir giriş formlarına ihtiyacınız var

📮 ClickUp Insight: Piyasada çok çeşitli araçlar olmasına rağmen, takım üyelerinin %42'si, bilgilerin silolaşmasına neden olmasına rağmen hala e-postaya güveniyor. Yaklaşık %41'i anlık mesajlaşmayı tercih ediyor, ancak bu genellikle karmaşık işler için gerekli yapıdan yoksundur. Sadece %17'si, genel tabloya erişmek için aramaları ve proje araçlarını birleştiriyor. ClickUp, sohbet, yorumlar, görevler, belgeler ve hedefler gibi tüm bunları tek bir alanda bir araya getirir. Takımlar, platformlar arasında geçiş yapmadan bağlam, netlik ve daha az iletişim boşluğu elde eder.

7. Jira (Çevik yazılım geliştirme takımları için en iyisi)

atlassian aracılığıyla

Başlangıçta yazılım proje yönetimi için tasarlanan Jira, çeşitli sektörlerdeki projelere güç katıyor. Platform, Scrum ve Kanban gibi çevik çerçevelerde mükemmeldir ve sprint planlaması ve birikmiş işlerin izlenmesini kolaylaştırır.

Takımların en çok sevdiği şey, Jira'nın sizin işinize uyum sağlaması, tersinin olmamasıdır. Kapsamlı entegrasyon ekosistemi ile geliştirme ve işin geri kalanı arasındaki boşluğu doldurur, herkesin uyumlu çalışmasını ve ilerlemesini sağlar.

Jira'nın en iyi özellikleri

Her takımın kendine özgü izleme ihtiyaçlarına uygun özel alanlar ve iş akışları ile özel sorun türleri tasarlayın

Bağlı araçlardaki dönüm noktalarına göre sorunları güncellemek, paydaşları bilgilendirmek veya durumları değiştirmek için otomatik tetikleyiciler ayarlayın

Sprintler boyunca özelliklerin ilerlemesini gösteren yol haritaları oluşturun ve ürün yöneticilerine güncellemeleri paylaşmanın net bir yolunu sunun

Hız grafikleri ve burndown raporlarını kullanarak zaman içindeki gerçek performans verilerini kullanarak tahminleri iyileştirin

Jira sınırlamaları

Birden fazla Atlassian sitesine dağılmış belgeler, kendi kendine öğrenmeyi zorlaştırır

Projeler arası raporlama için ek yapılandırma veya üçüncü taraf eklentiler gerekir

Jira fiyatlandırması

Ücretsiz

Standart: Kullanıcı başına aylık 8,60 ABD doları

Premium: Kullanıcı başına aylık 17 ABD doları

Enterprise: Özel fiyatlandırma

Jira puanları ve yorumları

G2: 4,3/5 (6.000+ yorum)

Capterra: 4,4/5 (15.000+ yorum)

Jira'nın Planforge'dan daha uygun olabileceği durumlar

Scrum ve Kanban gibi çevik metodolojiler için sağlam desteğe ihtiyacınız var

Özelleştirilebilir iş akışlarıyla ayrıntılı sorun izleme istiyorsunuz

Hız grafikleri ve burndown raporları gibi yerel raporlama araçlarını tercih ediyorsunuz

Geliştirici araçları ve CI/CD boru hatlarıyla derin entegrasyona ihtiyacınız var

Gerçek kullanıcılar Jira hakkında ne diyor?

Bir G2 yorumcusunun Jira kullanımı hakkındaki görüşlerine bakalım:

En çok sevdiğim şey, her şeyi tek bir yerde görebilmeniz. Görevler oluşturmak, bunları izlemek ve kimin neyden sorumlu olduğunu belirlemek çok kolay. Ana sorun, çok karmaşık olması. İlk başta, o kadar çok özellik var ki insanı bunaltıyor. Sadece bir şeyleri anlamaya çalışmak için çok zaman harcıyorsunuz. Ayrıca, hız da sinir bozucu olabilir — sayfalar bazen çok uzun sürüyor...

En çok sevdiğim şey, her şeyi tek bir yerde görebilmeniz. Görevler oluşturmak, bunları izlemek ve kimin neyden sorumlu olduğunu belirlemek çok kolay. Ana sorun, çok karmaşık olması. İlk başta, o kadar çok özellik var ki insanı bunaltıyor. Sadece bir şeyleri anlamaya çalışmak için çok zaman harcıyorsunuz. Ayrıca, hız da sinir bozucu olabilir — sayfalar bazen çok uzun sürüyor...

📖 Ayrıca okuyun: En İyi Asana Alternatifleri ve Rakipleri

8. Oracle Primavera (Karmaşık inşaat planlaması için en iyisi)

oracle aracılığıyla

Oracle Primavera, binlerce hareketli parçanın ve bağımlılığın aynı anda gerçekleştiği karmaşık projeler için tasarlanmıştır. En iyi risk analizi için işe yarar ve takımların potansiyel engelleri gerçek sorunlara dönüşmeden tespit etmelerine yardımcı olur.

Kullanımı en kolay araç değildir, ancak büyük ölçekli altyapıları veya yüksek riskli girişimleri yönetiyorsanız, sunduğu ayrıntı düzeyi mükemmeldir. Güçlü yönlerinden biri, ilerlemenizin orijinal planınıza göre nasıl gittiğini göstererek sorunları erken tespit etmenizi ve güvenle düzeltme yapmanızı sağlamasıdır.

Oracle Primavera'nın en iyi özellikleri

Kaynakları veya zaman çizelgelerini kilitlemeden önce proje planlarını test etmek için olası senaryoları modelleyin

Kazanılan değer metriklerini izleyerek bütçe veya program sorunlarının erken belirtilerini yakalayın

Risk puanlamasını kullanarak geçmiş verilere ve olasılıklara dayalı olarak olası gecikmeleri değerlendirin

Belirli becerilerin veya ekipmanların aşırı rezervasyon yapabileceğini belirtmek için kaynak histogramları oluşturun ve buna göre ayarlamalar yapın

Oracle Primavera sınırlamaları

Bulut sürümünde masaüstü uygulamasında bulunan bazı fonksiyonlar yoktur

Teknik bilgi sahibi olmayan paydaşlar için sınırlı işbirliği özellikleri

Oracle Primavera fiyatlandırması

Aylık 100 $'dan başlayan fiyatlarla

Oracle Primavera puanları ve yorumları

G2: 4,4/5 (380+ yorum)

Capterra: 4,4/5 (180+ yorum)

Oracle Primavera'nın Planforge'dan daha uygun olabileceği durumlar

Karmaşık bağımlılıkları olan büyük ölçekli inşaat veya mühendislik projelerini yönetiyorsunuz

Gelişmiş risk modelleme, kritik yol analizi ve kazanılmış değer yönetimine ihtiyacınız var

Temel karşılaştırmalar ve proje tahminleri üzerinde hassas kontrol gerektiriyorsanız

💡 Profesyonel İpucu: Sorumlu, Hesap Verebilir, Danışılan ve Bilgilendirilen kişileri netleştirmek için erken bir aşamada RACI Matrisini entegre edin. Bu, daha sonra suçlamaların önlenmesine yardımcı olacaktır.

9. Microsoft Project (Geleneksel proje yöneticileri için en iyisi)

microsoft aracılığıyla

Tanıdık arayüzü sayesinde Microsoft Project, işleri başlangıçtan itibaren kolaylaştırır. Diğer Microsoft araçlarını kullandıysanız, kendinizi evinizde hissedeceksiniz. Karmaşık programları yönetirken, iş yüklerini dengelerken ve kritik yolları haritalandırırken sağlamdır, böylece hiçbir şey gözden kaçmaz.

Son bulut güncellemeleriyle, uzun süredir kullanıcıların güvendiği gelişmiş özellikler kaybolmadan işbirliği çok daha iyi hale geldi. Planner'ın sunduğundan daha sağlam proje yönetimi araçlarına ihtiyaç duyan ve halihazırda Microsoft ekosistemini kullanan takımlar için mükemmel bir seçimdir.

Microsoft Project'in en iyi özellikleri

Gerçek dünya proje kısıtlamalarına dayalı olarak bitir-başlat, başlat-başlat ve diğer ilişki türlerini kullanarak görev bağımlılıklarını tanımlayın

Kullanılabilirlik yüzdeleri, beceri gereksinimleri ve maliyet hususlarını hesaba katarak kaynakları projeler arasında dağıtın

Projeler ilerledikçe orijinal planlara göre değişiklikleri izlemek için temel anlık görüntüler yakalayın

Kaynak dengeleme özelliğini kullanarak programları otomatik olarak ayarlayın ve çakışmaları veya darboğazları önleyin

Microsoft Project sınırlamaları

İşbirliği yetenekleri, yeni takım odaklı Microsoft Project alternatiflerine kıyasla geride kalıyor

Web sürümünde masaüstü uygulamasında bulunan gelişmiş özellikler bulunmamaktadır ve daha gelişmiş analizler için raporlama özellikleri Power BI gerektirmektedir

Microsoft Project fiyatlandırması

Planlayıcı Plan 1: Kullanıcı başına aylık 10 $ (yıllık faturalandırılır)

Planner and Project Plan 3: Kullanıcı başına aylık 30 $ (yıllık faturalandırılır)

Planner and Project Plan 5: Kullanıcı başına aylık 55 $ (yıllık faturalandırılır)

Microsoft Project puanları ve yorumları

G2: 4/5 (1.615+ yorum)

Capterra: 4,4/5 (2.020+ yorum)

Microsoft Project'in Planforge'dan daha uygun olabileceği durumlar

Görev bağımlılıkları ve kritik yollar içeren ayrıntılı planlamaya güveniyorsunuz

Birden fazla projede kaynakları hassas bir şekilde yönetmek istiyorsunuz

Daha iyi entegrasyon için Microsoft ekosisteminde çalışmayı tercih ediyorsunuz

Zaman içinde proje performansını ölçmek için temel izleme gerekir

Gerçek kullanıcılar Microsoft Project hakkında ne diyor?

Bu, Microsoft Project kullanımıyla ilgili bir Capterra yorumcusunun görüşüdür:

Microsoft Project kullanıcısı olarak, bu yazılımın sağlam ve kapsamlı bir proje yönetimi aracı olduğunu gördüm…Aracın özelliklerinin ve arayüzünün karmaşıklığı nedeniyle yeni başlayanlar için öğrenme eğrisi dik. 2. Özellikle küçük takımlar veya bireysel kullanıcılar için pahalı lisans maliyetleri. 3. Diğer proje yönetimi çözümlerine kıyasla sınırlı bulut tabanlı yetenekler…

Microsoft Project kullanıcısı olarak, bu yazılımın sağlam ve kapsamlı bir proje yönetimi aracı olduğunu gördüm…Aracın özelliklerinin ve arayüzünün karmaşıklığı nedeniyle yeni başlayanlar için öğrenme eğrisi dik. 2. Özellikle küçük takımlar veya bireysel kullanıcılar için pahalı lisans maliyetleri. 3. Diğer proje yönetimi çözümlerine kıyasla sınırlı bulut tabanlı özellikler…

10. Trello (Şaşırtıcı derinliğe sahip görsel basitlik için en iyisi)

atlassian aracılığıyla

Trello'nun kart tabanlı düzeni sezgiseldir ve işleri basit tutar. Çoğu takım, çok az eğitimle veya hiç eğitim almadan kullanmaya başlayabilir. İçerik takvimlerinden ürün yol haritalarına kadar her türlü iş akışını, mevcut iş akışınızı değiştirmenize gerek kalmadan yönetebilecek kadar esnektir.

En iyi özelliklerinden biri mi? Temel özelliklerle başlayabilir, ihtiyaçlarınız arttıkça Power-Ups kullanarak daha fazla özellik ekleyebilirsiniz. Aşırı karmaşık proje yönetimi sistemleri kullanmadan işbirliği ve düzeni korumak isteyen takımlar için idealdir.

Trello'nun en iyi özellikleri

Süreç aşamalarında ilerleyen iş öğelerini temsil eden sezgisel sürükle ve bırak kartlarıyla Kanban metodolojisini uygulayın

Zaman takibi raporlama , takvim görünümleri veya otomasyon yetenekleri için Power-ups ile işlevselliği genişletin

Esnekliği korurken takımlar arasında süreçleri standartlaştırmak için pano şablonları oluşturun

Butler otomasyonunu kullanarak kartları otomatik olarak taşıyın, takım üyelerini atayın veya tetikleyicilere göre etiketler ekleyin

Trello sınırlamaları

Kartlar arasındaki bağımlılık haritalaması görsel temsil eksikliği

Birden fazla pano arasında kaynak yönetimi zordur

Trello fiyatlandırması

Ücretsiz

Standart: Kullanıcı başına aylık 6 ABD doları

Premium: 12,50 $/ay kullanıcı başına

Enterprise: 17,50 $/ay kullanıcı başına (yıllık faturalandırılır)

Trello puanları ve yorumları

G2: 4,4/5 (13.670+ yorum)

Capterra: 4,5/5 (23.435+ yorum)

Trello, Planforge'dan daha uygun olabilir

Herkesin kolayca kullanabileceği hafif bir araç mı arıyorsunuz?

Görevleri ve iş akışlarını yönetmek için görsel Kanban tarzı panoları tercih ediyorsunuz

İhtiyaçlar arttıkça işlevselliği kademeli olarak ölçeklendirmek istiyorsunuz

🔍 Biliyor muydunuz? 1911 yılında Frederick Taylor'ın Bilimsel Yönetim İlkeleri kitabı, günümüzün verimlilik odaklı proje metodolojilerinin temelini attı.

11. Teamwork. com (Müşteriye yönelik hizmet işleri için en iyisi)

Teamwork. com, ajansların ve hizmet sağlayıcıların müşteri projelerini yönetirken karşılaştıkları benzersiz zorlukları ele alır. İç tartışmaları veya fatura ayrıntılarını ifşa etmeden müşteri işbirliğini vurgular.

Öne çıkan özelliklerinden biri, zaman girdilerini doğrudan bütçenize bağlayarak proje karlılığını izlemesidir. Harcanan zamanın kârlılığı nasıl etkilediğini tam olarak görebilirsiniz. Ayrıca, projenin durumunu takip ederken faturalandırılabilir ve faturalandırılamaz işler arasında net bir çizgi çekmek için de harikadır.

Teamwork.com'un en iyi özellikleri

Bütçenizi aşmamak için faturalandırılabilir saatleri gerçek zamanlı olarak izleyin ve hesap yöneticilerini olası aşımlar konusunda uyarın

İç tartışmaları veya hassas verileri ifşa etmeden proje güncellemelerini paylaşan müşteri portalları oluşturun

Teslim edilecekleri standartlaştırmak ve zaman ve maliyet tahminlerini iyileştirmek için görev listeleri ve hedef ayarlama şablonları tasarlayın

Müşterilerin görünürlüğü için özelleştirilmiş ilerleme, dönüm noktaları ve riskleri gösteren ayrıntılı raporlar oluşturun

Teamwork.com sınırlamaları

Belge işbirliği, harici araçlarla entegrasyonlar gerektirir

Gelişmiş iş akışı otomasyonu, daha yüksek planlama seviyeleri gerektirir

Teamwork.com fiyatlandırması

Teslimat: 13,99 $/ay kullanıcı başına

Grow: 25,99 $/ay kullanıcı başına

Ölçek: 69,99 $/ay kullanıcı başına

Enterprise: Özel fiyatlandırma

Teamwork.com puanları ve yorumları

G2: 4,4/5 (1.160+ yorum)

Capterra: 4,5/5 (910+ yorum)

Teamwork.com, Planforge'dan daha uygun olabilir

Müşteriye yönelik projeler yürütüyor ve zaman takibi ve faturalandırma için yerleşik araçlara mı ihtiyacınız var?

İç konuşmaları açığa çıkarmadan müşterilerle ilerlemeyi paylaşmak istiyorsunuz

Yerleşik proje karlılık izleme ve bütçe uyarılarını tercih ediyorsunuz

Müşterilerinizin görünürlüğü için yapılandırılmış şablonlara ve özenle hazırlanmış raporlara ihtiyacınız var

Gerçek kullanıcılar Teamwork.com hakkında ne diyor?

G2'de bir kullanıcı, deneyimi hakkında şunları söylemiştir:

Teamwork, son derece sezgisel bir arayüze sahiptir; kullanmaya başlamak için ayarların arasında kaybolmam gerekmedi. Gizli bir kodu çözüyormuş gibi hissetmeden projeler oluşturabildim, görevler atayabildim ve son tarihler belirleyebildim... Temel özelliklere hızla alıştım, ancak daha gelişmiş özelliklerden en iyi şekilde yararlanmak istediğimde bir öğrenme eğrisi olduğunu fark ettim. Ekipmanımla en iyi şekilde kullanmanın yolunu bulana kadar eğitim videolarını izlemek ve denemeler yapmak zorunda kaldım.

Teamwork, son derece sezgisel bir arayüze sahiptir; kullanmaya başlamak için ayarların arasında kaybolmak zorunda kalmadım. Gizli bir kodu çözüyormuş gibi hissetmeden projeler oluşturabildim, görevler atayabildim ve son tarihler belirleyebildim... Temel özelliklere hızla alıştım, ancak daha gelişmiş özelliklerden en iyi şekilde yararlanmak istediğimde, bir öğrenme eğrisi olduğunu fark ettim. Ekipmanımla en iyi şekilde kullanmanın yolunu bulana kadar eğitim videolarını izlemek ve denemeler yapmak zorunda kaldım.

Bir sonraki adımınız? ClickUp, elbette

Her proje, ekibinizin düşünme, planlama ve teslimat süreçlerini destekleyen bir sistemi hak eder. Araçlar işi karmaşıklaştırmamalı, basitleştirmeli ve takımların sürekli bağlam değiştirmeden odaklanmasına yardımcı olmalıdır.

Artık farklı Planforge alternatiflerini anladığınıza göre, bilinçli bir seçim yapabilirsiniz. Elbette, her şeyi tek bir yerde bir araya getirmek için iş için her şeyi içeren uygulama ClickUp'ı öneririz.

Kaynak planlamadan hedef ve ilerleme izlemeye kadar, ClickUp araçlar arasında geçiş yapmadan daha hızlı yanıt vermenizi, müşterilere daha iyi hizmet sunmanızı ve daha fazlasını başarmanızı kolaylaştırır.

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