2025'in En İyi 11 Planforge Alternatifi ve Rakibi

Yönetmeniz gereken projeler, yönetmeniz gereken portföyler ve sizi yavaşlatan araçlarla uğraşacak zamanı olmayan takımlarınız var.
Planforge işinizi görüyor olabilir, ancak buradasınız, muhtemelen iş akışınıza daha uygun başka bir şey olup olmadığını merak ediyorsunuzdur.
Planforge alternatiflerinin bu listesi, kullanımı daha kolay, çevik planlama için daha uygun ve portföy izleme ve takım işbirliğine yardımcı olan araçları bir araya getirir.
Hadi başlayalım! 📝
Planforge nedir?
Planforge, karmaşık projeleri yöneten işletmeler için bir proje ve portföy yönetimi (PPM) yazılımıdır. Takımların projelerinin her aşamasını planlamasına, izlemesine ve yönetmesine yardımcı olur.
Yerleşik araçları kullanarak proje hedeflerini haritalayabilir, kaynakları yönetebilir, bütçeleri tahsis edebilir ve ilerlemeyi izleyebilirsiniz. Planforge ayrıca hibrit proje yönetimini destekleyerek çevik, geleneksel veya özel iş akışları arasında geçişi kolaylaştırır.
Takımlar, işbirliğini geliştirmek, manuel işleri azaltmak ve proje öncelikleri konusunda uyumlu kalmak için kullanır. Gerçek zamanlı raporlama ve proje gösterge paneli özellikleri, karar vericilerin birden fazla araç arasında geçiş yapmadan proje performansını net bir şekilde görmelerine yardımcı olur.
Neden Planforge Alternatiflerini Tercih Etmelisiniz?
Planforge, kurumsal düzeyde uygun bir proje yönetimi aracıdır, ancak her takım aynı şekilde çalışmaz. Yapılandırılmış yaklaşımı genellikle karmaşıklık yaratırken, takımlar basitliği tercih eder.
İşte birçok kullanıcının Planforge alternatiflerini keşfetmesinin nedenleri:
- Katı proje kurulumu: Aracı kullanmaya başlamadan önce birden fazla yapılandırma adımını tamamlamanız gerekir
- Zor öğrenme eğrisi: Arayüzü, kullanıcı dostu tasarımdan çok işlevselliğe odaklanmıştır
- Daha yüksek abonelik maliyetleri: Fiyatlandırma, küçük takımlar veya büyüyen işletmeler için genellikle pahalı gelebilir
- Sınırlı esneklik: Bu araç, geleneksel veya karma proje yönetimi için en iyi şekilde çalışır, ancak çeviklik odaklı takımları desteklemekte zorlanır
- Temel işbirliği özellikleri: Gerçek zamanlı sohbet, yorumlar veya entegre beyaz tahtalar arayan takımlar kısıtlı hissedebilir
- Daha az otomasyon seçeneği: Tekrarlayan görevleri veya iş akışlarını otomatikleştirmek için ek kurulum veya üçüncü taraf araçlar gerekir
🔍 Biliyor muydunuz? Endüstri Devrimi, modern proje yönetimini başlattı! Transkontinental Demiryolu gibi devasa altyapılar daha fazla yapıya ihtiyaç duydu ve bu da resmi planlama yöntemlerinin ortaya çıkmasına neden oldu.
Planforge Alternatiflerine Genel Bakış
Dikkate alabileceğiniz en iyi proje yönetimi işbirliği araçlarına bir göz atalım. 👇
|Araç
|Anahtar özellikler
|En iyisi
|Fiyatlandırma
|ClickUp
|Yerleşik AI, AI ajanları ve otomasyon; özel gösterge panelleri; zaman takibi; hedef belirleme; takım işbirliği
|AI ve otomasyon ile karmaşık portföyleri yöneten büyük takımlar
|Ücretsiz plan mevcuttur; Kurumsal müşteriler için özelleştirme mevcuttur
|Monday. com
|Özel görsel iş akışları; gerçek zamanlı gösterge panelleri
|Özelleştirilebilir görsel panolara ihtiyaç duyan küçük takımlar
|Ücretsiz plan mevcuttur; Ücretli planlar 12 $/kullanıcı/ay'dan başlar
|Wrike
|Akıllı klasör hiyerarşisi; özel görünümler; burndown grafikleri
|Bölümlerine özgü ihtiyaçları olan büyük kuruluşlar
|Ücretsiz plan mevcuttur; Ücretli planlar 10 $/kullanıcı/ay'dan başlar
|Planview AdaptiveWork
|Kapasite planlama; kaynak yönetimi; yönetişim iş akışları
|Projelerini iş hedefleriyle uyumlu hale getirmek isteyen kurumsal müşteriler
|Özel fiyatlandırma
|Smartsheet
|Koşullu mantık; otomatikleştirilmiş iş akışları; Gantt grafikleri
|Excel'den proje araçlarına geçiş yapan bireyler
|Ücretsiz plan mevcuttur; Ücretli planlar kullanıcı başına aylık 12 $'dan başlar
|Workfront
|Kaynak yönetimi; özel onay ş Akışları
|Varlık onaylarını yöneten pazarlama takımları
|Özel fiyatlandırma
|Jira
|Çevik proje ve sorun izleme; hız grafikleri; burndown raporları
|Scrum veya Kanban kullanan yazılım geliştirme takımları
|Ücretsiz plan mevcuttur; Ücretli planlar 8,60 $/kullanıcı/ay'dan başlar
|Oracle Primavera
|Risk puanlama; kazanılan değer izleme; olası senaryolar; kaynak histogramları
|Büyük ölçekli altyapı projelerini yöneten kurumsal şirketler
|Ücretsiz plan yok; Ücretli planlar 100 $/kullanıcı/ay'dan başlar
|Microsoft Project
|Kaynak dengeleme; görev bağımlılıkları; ilerleme raporlama
|Gantt grafikleri ve bağımlılıklarla aşina olan proje yöneticileri
|Ücretsiz plan yok; Ücretli planlar 10 $/kullanıcı/ay'dan başlar (yıllık faturalandırma)
|Trello
|Kanban tarzı proje izleme; tetikleyici tabanlı otomasyonlar
|Hafif görsel görev yönetimine ihtiyaç duyan küçük işletmeler
|Ücretsiz plan mevcuttur; Ücretli planlar kullanıcı başına aylık 6 $'dan başlar
|Teamwork.com
|Müşteri işbirliği; zaman takibi; hedef belirleme şablonları
|Faturalandırılabilir işleri ve müşteri görünürlüğünü yöneten hizmet işletmeleri
|Ücretsiz plan yok; Ücretli planlar 13,99 $/kullanıcı/ay'dan başlar
Kullanabileceğiniz En İyi Planforge Alternatifleri
Her takım farklı şekilde çalışır, bu da doğru aracın da biraz farklı olabileceği anlamına gelir. İşte iş akışınıza daha uygun olabilecek Planforge'un öne çıkan bazı alternatifleri. 📝
1. ClickUp (AI destekli proje ve portföy yönetimi için en iyisi)
Birden fazla portföyü koordine etmek, genellikle dağınık zaman çizelgeleri, belirsiz ilerleme güncellemeleri ve çok sayıda manuel raporlama anlamına gelir. Ve departmanlar arasında yüksek riskli teslimatları yönetirken, statik gösterge panellerinden veya silo haline getirilmiş zaman kayıtlarından daha fazlasına ihtiyacınız vardır.
Proje yürütmeden stratejik hedeflere kadar her şeyi net ve hızlı bir şekilde birbirine bağlayan bir sisteme ihtiyacınız var.
ClickUp, proje yönetimi, bilgi yönetimi ve sohbeti bir araya getiren iş için her şeyi içeren bir uygulamadır. Tüm bu özellikler, daha hızlı ve akıllı çalışmanıza yardımcı olan yapay zeka ile desteklenir.
ClickUp Proje Yönetimi Yazılımı, esnekliği sınırlamadan portföylerinize yapı kazandırırken, yapay zeka özellikleri sayesinde cevapları aramak yerine ortaya çıkarmanıza yardımcı olur.
ClickUp Zaman Takibi, her takım üyesinin görevlerinin içinde saatlerini kaydetmesine veya işleri sırasında bir zamanlayıcı kullanmasına olanak tanır. Portföyler genelinde ayrıntılı dökümleri görüntüleyebilir ve takım, proje veya görev türüne göre filtre uygulayabilirsiniz. Bu, proje programlarını etkileyebilecek gecikmeleri belirlemenize ve düzeltmenize yardımcı olur.
Herkesi sonuçlar etrafında uyumlu hale getirmek de aynı derecede kolaydır. İzlenebilir ClickUp Hedefleri ile ölçülebilir hedefler belirleyebilir ve bunları bu hedefleri ileriye taşıyan işlerle ilişkilendirebilirsiniz. Manuel güncellemeler veya ayrı durum toplantıları gerekmez.
Birden fazla girişimi yönetirken görünürlük de önemlidir.
ClickUp Gösterge Panelleri, görev ilerlemesi, harcanan zaman ve iş yüklerinin görsel özetlerini oluşturmanıza yardımcı olur. Sabit proje portföyü yönetimi şablonlarına bağlı kalmadan, yönetici check-in'leri, takım incelemeleri veya sprint planlaması için özel gösterge panelleri oluşturabilirsiniz.
Farklı iş birimlerinde beş paralel lansmanı denetlediğinizi varsayalım. Her projenin durumunu, gecikmiş görevleri ve takımın bant genişliğini gerçek zamanlı olarak gösteren bir gösterge paneli kurabilirsiniz.
Ancak analitik araçlar olsa bile, cevapları bulmak için araştırma yapmanız gerekir. Bu girişimi engelleyen nedir? Hangi takım teslimatlarda geride kalıyor? Bu ay portföyler genelinde kalite kontrolüne ne kadar zaman ayrıldı?
Entegre AI asistanı ClickUp Brain, tüm bu gidip gelmeleri ortadan kaldırır. Çalışma alanınızın tamamını ve bağlı uygulamaları arar ve size saniyeler içinde kesin ve spesifik cevaplar verir.
Örneğin, CTO'nuz bir güvenlik portföyü için olay yanıtlarına harcanan zamanın dökümüne ihtiyaç duyuyorsa, gösterge panellerinde tıklamalar yapmanıza veya zaman raporlarını dışa aktarmanıza gerek yoktur. ClickUp Brain'e sorun, o da görevler, etiketler ve günlüklerden bu verileri alır, böylece toplantıya hazırlıklı olarak girebilirsiniz.
Veya hangi projelerin sürekli olarak son teslim tarihlerini kaçırdığını anlamaya çalışıyorsanız, ClickUp Brain zaman çizelgelerinizden ve görev geçmişinizden eğilimleri ortaya çıkarır.
ClickUp Portföy Yönetimi Şablonu, güncellemeleri karıştırmadan veya bağlantısı kesik araçları araştırmadan yüksek hacimli portföyleri denetlemek için yapılandırılmış bir yol sunar.
Şablon, üst düzey bir genel bakış için "Portföy Ana Listesi", yürütme adımlarını belgelemek için "Proje SOP'ları" ve hızlı başlangıç için "Başlangıç Kılavuzu" gibi amaca yönelik görünümler içerir.
ClickUp'ın en iyi özellikleri
- Tekrarlanabilir güncellemeleri otomatikleştirin: ClickUp Otomasyonları ile portföyler arasında koşullar değiştikçe görev durum değişikliklerini, paydaş uyarılarını ve yeniden atamaları tetikleyin
- Proje bilgilerini merkezileştirin: ClickUp Belgeleri içinde SOP'ler, çalışma kılavuzları ve tüzükler oluşturun ve bunları doğrudan görevlere bağlayın
- İletişimi işinize bağlayın: ClickUp Sohbeti ile bağlamı kaybetmeden güncellemeleri paylaşın, ekip arkadaşlarınızı etiketleyin ve engelleri anında çözün
- Araçlar arasında güncellemeleri senkronize edin: ClickUp'ı Slack, GitHub, Google Drive ve diğer üçüncü taraf araçlarla entegre ederek bağlam değiştirmeyi azaltın ve portföy verilerini merkezileştirin
- Proje alımını standartlaştırın: Tür, aciliyet ve departmana göre görevleri otomatik olarak oluşturan ve atayan ClickUp Formları ayarlayın
ClickUp sınırlamaları
- Ayrıntılı izin ayarları, projeler arası görünürlük sorunlarını önlemek için dikkatli kurulum gerektirir
- Sonsuza Kadar Ücretsiz plan, kullanıcıları toplam 100 gösterge paneli etkileşimiyle sınırlar
ClickUp fiyatlandırması
ClickUp puanları ve yorumları
- G2: 4,7/5 (10.160+ yorum)
- Capterra: 4,6/5 (4.440+ yorum)
Gerçek kullanıcılar ClickUp hakkında ne diyor?
Bir G2 yorumcusunun ClickUp hakkında söylediklerine bakın:
Platformun özelleştirilebilir olmasını seviyorum — iş akışıma göre Liste, Pano ve Gantt görünümleri arasında geçiş yapabiliyorum. Entegre Sohbet özelliği de gerçek zamanlı işbirliğini son derece kolaylaştırıyor ve ClickUp'ı günlük olarak kullanmamın nedenlerinden biri. Ayrıca, otomasyonlar ve yapay zeka araçları, tekrarlayan görevlerde bana çok zaman kazandırıyor. Proje alanları, görevler ve otomasyonları ayarlamak şaşırtıcı derecede kolaydı.
Platformun özelleştirilebilir olmasını seviyorum — iş akışıma göre Liste, Pano ve Gantt görünümleri arasında geçiş yapabiliyorum. Entegre Sohbet özelliği de gerçek zamanlı işbirliğini çok kolaylaştırıyor ve ClickUp'ı günlük olarak kullanmamın nedenlerinden biri. Ayrıca, otomasyonlar ve AI araçları tekrarlayan görevlerde bana çok zaman kazandırıyor. Proje alanları, görevler ve otomasyonları ayarlamak şaşırtıcı derecede kolaydı.
💡 Profesyonel İpucu: MoSCoW Yöntemi'ni (Must-have, Should-have, Could-have, Won't-have) kullanarak portföyünüzdeki projeleri stratejik değer ve aciliyetine göre önceliklendirin. Bu, odak noktanızı gerçekten önemli olan şeylere keskin bir şekilde tutar.
2. Monday. com (Görsel iş akışı özelleştirmesi için en iyisi)
Planforge alternatifleri listemizin bir sonraki sırasında, üst düzey proje planlaması için kullanışlı bir araç olan Monday.com yer alıyor. Renkli görsel panoları, pazarlama kampanyalarından ürün lansmanlarına kadar her şeyi kuşbakışı bir görünümle sunar ve bunları takımınızın iş akışına tam olarak uyacak şekilde özelleştirebilirsiniz.
Öncelikleri değiştirmek mi gerekiyor? Sürükleyip bırakmanız yeterlidir. Tekrarlayan görevlerde zaman kazanmak mı istiyorsunuz? Otomasyon size destek olur. Esnek ve karmaşık değildir, bu nedenle birçok takım tarafından tercih edilir.
Monday. com'un en iyi özellikleri
- İş akışı görünümlerini özelleştirin, böylece her takım verileri kendileri için en uygun şekilde görebilir
- Güncellemeleri, uyarıları ve entegrasyonları otomatik olarak yönetmek için basit otomasyon kuralları kullanın
- Panolarda proje durumunu ve takımın iş yükünü gösteren gerçek zamanlı gösterge panelleri oluşturun
- Görevler içindeki zamanı takip ederek verimlilik eğilimlerini belirleyin ve gelecekteki tahminleri iyileştirin
Monday. com sınırlamaları
- Formül sütun hesaplamaları, elektronik tablo araçlarında bulunan gelişmiş işlevsellikten yoksundur
- Pano tabanlı yapı, Gantt görünümlerini daha az sezgisel hale getirir
Monday. com fiyatlandırması
- Ücretsiz (iki kullanıcı ile sınırlı)
- Temel: Kullanıcı başına aylık 12 ABD doları
- Standart: Kullanıcı başına aylık 14 ABD doları
- Pro: Kullanıcı başına aylık 24 $
- Enterprise: Özel fiyatlandırma
Monday. com puanları ve yorumları
- G2: 4,7/5 (12.870+ yorum)
- Capterra: 4,6/5 (5.385+ yorum)
Monday.com, Planforge'dan daha uygun olabilir
- Sürükle ve bırak kolaylığı ile görsel olarak özelleştirilebilir bir platforma ihtiyacınız var
- Küçük takımlar için minimum kurulum süresi ile hızlı bir kurulum istiyorsunuz
- Yinelenen görevleri kolaylaştırmak için hafif otomasyonu tercih ediyorsunuz
- Takımlar arasında esnek görünümleri (Kanban, zaman çizelgesi, iş yükü) değer veriyorsunuz
Monday.com hakkında gerçek kullanıcılar ne diyor?
G2'de bir kullanıcı bu araç hakkında şunları söylemiş:
Monday. com otomasyonları ve entegrasyonları son derece kullanışlıdır ve muhtemelen en çok kullandığımız özelliklerdir. İşletme genelinde uygulamak ve entegre etmek çok kolaydı. Sisteme alışmak biraz zaman alıyor, ancak herkes alıştıktan sonra, onsuz çalışamıyor ve her gün kullanıyorlar.
Monday. com otomasyonları ve entegrasyonları son derece kullanışlıdır ve muhtemelen en çok kullandığımız özelliklerdir. İşletme genelinde uygulamak ve entegre etmek çok kolaydı. Sisteme alışmak biraz zaman alıyor, ancak herkes alıştıktan sonra, onsuz çalışamıyor ve her gün kullanıyorlar.
🤝 Hatırlatıcı: Her proje aynı düzeyde karmaşıklığa ihtiyaç duymaz. Esnek veya hızlı değişen ortamlar için geleneksel Waterfall yerine Agile veya Scrum'ı değerlendirin.
📖 Ayrıca okuyun: En iyi monday.com alternatifleri ve rakipleri
3. Wrike (Kurumsal proje operasyonlarını ölçeklendirmek için en iyisi)
Wrike, özellikle işler karmaşıklaşmaya başladığında takımınızla birlikte büyümek için tasarlanmıştır. Projeler biriktikçe, takip etmek zorlaşır, ancak platform akıllı klasör hiyerarşisi ve özelleştirilebilir yapıları ile her şeyi düzenli tutar.
Farklı departmanlar platformu ihtiyaçlarına göre özelleştirebilir; pazarlamacılar yerleşik prova araçlarına sahip olurken, BT takımları işlerin sorunsuz ilerlemesi için talep formları ve onay ş akışları kullanır. Raporlama söz konusu olduğunda, daha hızlı karar vermenize yardımcı olacak içgörüler elde edersiniz.
Wrike'ın en iyi özellikleri
- Klasör yapısını kullanarak projeleri, programları ve portföyleri net hiyerarşiler halinde düzenleyin
- Standartlaştırılmış ancak esnek süreçler için takıma özel durumlarla iş akışlarını özelleştirin
- Yorgunluğu önlemek ve görevleri erken yeniden dengelemek için burndown grafikleri ve iş yükü görünümleriyle takım kapasitesini görselleştirin
Wrike sınırlamaları
- Belge düzenleme, dosyaların indirilmesini ve özel sektörler için sınırlı bir şablon kitaplığı gerektirir
- Özel alan yapılandırması kurumsal ortamlarda karmaşık hale gelir
Wrike fiyatlandırması
- Ücretsiz
- Takım: Kullanıcı başına aylık 10 $
- İş: Kullanıcı başına aylık 25 $
- Enterprise: Özel fiyatlandırma
- Pinnacle: Özel fiyatlandırma
Wrike derecelendirmeleri ve yorumları
- G2: 4,2/5 (3.760+ yorum)
- Capterra: 4,3/5 (2.770+ yorum)
Wrike, Planforge'dan daha uygun olabilir
- Çapraz fonksiyonlu işbirliği için ölçeklenebilir proje araçlarına ihtiyacınız var
- Birden fazla takımın ihtiyaçlarını karşılayan yerleşik araçlar mı istiyorsunuz?
- Tam portföy yönetimi olmadan net görev hiyerarşilerini tercih ediyorsunuz
- Takımınızın tükenmesini önlemek için görsel iş yükü dengelemeye ihtiyacınız var
📖 Ayrıca okuyun: En İyi Wrike Alternatiflerini ve Rakiplerini Test Ettik
4. Planview AdaptiveWork (Portföy yönetimi kararları için en iyisi)
Planview AdaptiveWork, proje yönetiminin stratejik yönünü doğrudan ele alır. Öncelikle görevlerin yerine getirilmesine odaklanan araçların aksine, bu platform portföy analizi ve tüm kuruluşlar genelinde kaynak tahsisine önem verir.
Güçlü veri görselleştirme ve senaryo planlama yoluyla proje sonuçlarını iş hedeflerine bağlar. Ayrıca, Planview'in kapasite planlama işlevselliği, liderlik takımlarının hangi girişimlerin öncelikli olacağına karar vermelerine yardımcı olur.
Planview AdaptiveWork'ün en iyi özellikleri
- Değişikliklerin zaman çizelgelerini ve teslim edilecekleri nasıl etkilediğini görmek için kaynak senaryolarını modelleyin ve commit yapın
- İş hedeflerini, takımlar arasında uyumu gösteren özelleştirilebilir hiyerarşilerle proje girişimlerine bağlayın
- Bütçe, kaynak kullanımı ve zaman çizelgeleri gibi öngörülen ve gerçek metrikleri takip ederek planlarınızı yolunda tutun
- Proje türü, boyutu, riski veya diğer şirkete özgü kurallara göre onayları tetiklemek için yönetişim iş akışlarını özelleştirin
Planview AdaptiveWork sınırlamaları
- Uygulama, organizasyonel süreçlere uyum sağlamak için önemli bir yapılandırma gerektirir
- GitHub gibi geliştirme araçlarıyla sınırlı entegrasyon yetenekleri
Planview AdaptiveWork fiyatlandırması
- Özel fiyatlandırma
Planview AdaptiveWork puanları ve yorumları
- G2: 4. 1/5 (525+ yorum)
- Capterra: 4,3/5 (170+ yorum)
Planview AdaptiveWork'ün Planforge'dan daha uygun olabileceği durumlar
- Projeleri doğrudan üst düzey iş hedefleriyle uyumlu hale getirmeniz gerekiyor
- Kaynak ve zaman çizelgesi değişiklikleri için senaryo planlaması yapmak istiyorsunuz
- Departmanlar veya bölgeler arasında derin portföy yönetimi tercih ediyorsunuz
- Stratejik sonuçlar hakkında güçlü bir yönetici görünürlüğüne ihtiyacınız var
Planview AdaptiveWork hakkında gerçek kullanıcılar ne diyor?
İşte bir G2 yorumcusunun bu araç hakkındaki görüşü:
Bu yazılımın kaynak zaman tahsislerinin işlenmesini ve oran yönetimini gerçekleştirme yeteneği etkileyicidir. Raporlama özelliği kullanışlıdır ve veri şeması tam olarak anlaşıldıktan sonra değerli raporlar oluşturabilirsiniz.
Bu yazılımın kaynak zaman tahsislerinin işlenmesini ve oran yönetimini gerçekleştirme yeteneği etkileyicidir. Raporlama özelliği kullanışlıdır ve veri şeması tam olarak anlaşıldıktan sonra değerli raporlar oluşturabilirsiniz.
5. Smartsheet (Daha fazla güce ihtiyaç duyan elektronik tablo kullanıcıları için en iyisi)
Smartsheet, geleneksel elektronik tablolar ile modern proje yönetimi gereksinimleri arasındaki boşluğu doldurur. Tanıdık ızgara arayüzü, Excel'den daha gelişmiş özellikler sunarken, benimsenme sürecinde direnci azaltır.
Koşullu mantık, otomatikleştirilmiş iş akışları ve sağlam izinler, statik belgeleri dinamik işbirliği merkezlerine dönüştürür. Smartsheet, veri toplamanın doğrudan proje yürütmeye aktarılması gereken yapılandırılmış süreçlerin yönetimi konusunda özellikle mükemmeldir.
Smartsheet'in en iyi özellikleri
- Çalışmayı çoğaltmadan elektronik tablo verilerini dinamik Gantt grafiklerine, takvimlere veya kartlara dönüştürün
- Kurallara veya form girişlerine göre istekleri doğru kişilere yönlendiren otomatik onaylar ayarlayın
- Liderlik için birden fazla sayfadan güncellemeleri gerçek zamanlı gösterge panellerine çeken toplu raporlar oluşturun
- Tanımladığınız mantığa göre riskleri, gecikmeleri veya dönüm noktalarını işaretlemek için koşullu biçimlendirme uygulayın
Smartsheet sınırlamaları
- Sınırlı metin biçimlendirme seçenekleri ve mobil deneyimin masaüstü işlevselliği ile eşit olmaması
- Gösterge panelleri oluşturmak için ek lisans satın almanız gerekir
Smartsheet fiyatlandırması
- Ücretsiz
- Pro: Kullanıcı başına aylık 12 ABD doları
- İş: Kullanıcı başına aylık 24 $
- Enterprise: Özel fiyatlandırma
- Gelişmiş İş Yönetimi: Özel fiyatlandırma
Smartsheet puanları ve yorumları
- G2: 4,4/5 (19.080+ yorum)
- Capterra: 4,5/5 (3.420+ yorum)
Smartsheet'in Planforge'dan daha uygun olabileceği durumlar
- Kullanıcılara tanıdık gelen bir elektronik tablo tarzı arayüze ihtiyacınız var
- Onaylar ve raporlar gibi yapılandırılmış süreçleri otomatikleştirmek istiyorsunuz
- Karmaşık olmayan gösterge panelleri ve Gantt grafikleri oluşturmayı tercih ediyorsunuz
- Eğitim süreci uzun olmadan takımları hızlı bir şekilde işe almanız gerekiyor
🔍 Biliyor muydunuz? Proje portföy yönetimi (PPM), yatırım teorisinden kaynaklanmaktadır. 1950'lerde Harry Markowitz, risk/ödül düşüncesini finans alanına uyguladı ve bu, daha sonra dengeli bir portföy gibi birden fazla projenin yönetilmesine ilham verdi.
6. Workfront (Pazarlama iş akışı optimizasyonu için en iyisi)
Workfront, özellikle her yönden taleplerin geldiği pazarlama takımlarında yaratıcı kaosu düzenlemeye yardımcı olur. Alım süreçlerini merkezileştirir, ancak yaratıcı takımların çevik kalmasına izin verir.
Kaynak yönetimi özellikleri öne çıkarak, yöneticilerin farklı beceri ve uygunluk durumlarına sahip takımlar arasında iş yükünü dengelemelerine yardımcı olur. Ayrıca Workfront, özelleştirilebilir onay iş akışları sayesinde planlamayı uygulamaya kolayca bağlayarak hiçbir şeyin gözden kaçmamasını sağlar.
Workfront'un en iyi özellikleri
- Marka yönergeleri, hedef kitle bilgileri ve teslimat biçimleri gibi önemli ayrıntıları içeren özelleştirilebilir formlarla yaratıcı talepleri merkezileştirin
- Varlık geliştirmeyi konsept aşamasından onay aşamasına kadar tek bir konumda sürüm geçmişi ve geri bildirimlerle birlikte izleyin
- Beceri gereksinimleri, kullanılabilirlik ve öncelik düzeylerine göre kaynakları planlayarak üretim darboğazlarını önleyin
- Paydaşların yorumları için kanıtlar oluşturarak, hangi sürümün belirli geri bildirimleri içerdiğini netleştirin
Workfront sınırlamaları
- Belge yönetim sisteminde sezgisel düzenleme yöntemleri eksik
- Raporlama yetenekleri, etkili bir şekilde özelleştirme için teknik uzmanlık gerektirir
Workfront fiyatlandırması
- Özel fiyatlandırma
Workfront puanları ve yorumları
- G2: 4. 1/5 (1.000+ yorum)
- Capterra: 4,4/5 (1.490+ yorum)
Workfront'un Planforge'dan daha uygun olabileceği durumlar
- Düzenli olarak yüksek hacimli yaratıcı veya pazarlama taleplerini yönetiyorsunuz
- Tek bir yerde entegre prova ve varlık inceleme araçları mı istiyorsunuz?
- Beceri ve kullanılabilirliğe odaklanan kaynak planlamasını tercih ediyorsunuz
- Proje özetlerini standartlaştırmak için özelleştirilebilir giriş formlarına ihtiyacınız var
📮 ClickUp Insight: Piyasada çok çeşitli araçlar olmasına rağmen, takım üyelerinin %42'si, bilgilerin silolaşmasına neden olmasına rağmen hala e-postaya güveniyor. Yaklaşık %41'i anlık mesajlaşmayı tercih ediyor, ancak bu genellikle karmaşık işler için gerekli yapıdan yoksundur. Sadece %17'si, genel tabloya erişmek için aramaları ve proje araçlarını birleştiriyor.
ClickUp, sohbet, yorumlar, görevler, belgeler ve hedefler gibi tüm bunları tek bir alanda bir araya getirir. Takımlar, platformlar arasında geçiş yapmadan bağlam, netlik ve daha az iletişim boşluğu elde eder.
7. Jira (Çevik yazılım geliştirme takımları için en iyisi)
Başlangıçta yazılım proje yönetimi için tasarlanan Jira, çeşitli sektörlerdeki projelere güç katıyor. Platform, Scrum ve Kanban gibi çevik çerçevelerde mükemmeldir ve sprint planlaması ve birikmiş işlerin izlenmesini kolaylaştırır.
Takımların en çok sevdiği şey, Jira'nın sizin işinize uyum sağlaması, tersinin olmamasıdır. Kapsamlı entegrasyon ekosistemi ile geliştirme ve işin geri kalanı arasındaki boşluğu doldurur, herkesin uyumlu çalışmasını ve ilerlemesini sağlar.
Jira'nın en iyi özellikleri
- Her takımın kendine özgü izleme ihtiyaçlarına uygun özel alanlar ve iş akışları ile özel sorun türleri tasarlayın
- Bağlı araçlardaki dönüm noktalarına göre sorunları güncellemek, paydaşları bilgilendirmek veya durumları değiştirmek için otomatik tetikleyiciler ayarlayın
- Sprintler boyunca özelliklerin ilerlemesini gösteren yol haritaları oluşturun ve ürün yöneticilerine güncellemeleri paylaşmanın net bir yolunu sunun
- Hız grafikleri ve burndown raporlarını kullanarak zaman içindeki gerçek performans verilerini kullanarak tahminleri iyileştirin
Jira sınırlamaları
- Birden fazla Atlassian sitesine dağılmış belgeler, kendi kendine öğrenmeyi zorlaştırır
- Projeler arası raporlama için ek yapılandırma veya üçüncü taraf eklentiler gerekir
Jira fiyatlandırması
- Ücretsiz
- Standart: Kullanıcı başına aylık 8,60 ABD doları
- Premium: Kullanıcı başına aylık 17 ABD doları
- Enterprise: Özel fiyatlandırma
Jira puanları ve yorumları
- G2: 4,3/5 (6.000+ yorum)
- Capterra: 4,4/5 (15.000+ yorum)
Jira'nın Planforge'dan daha uygun olabileceği durumlar
- Scrum ve Kanban gibi çevik metodolojiler için sağlam desteğe ihtiyacınız var
- Özelleştirilebilir iş akışlarıyla ayrıntılı sorun izleme istiyorsunuz
- Hız grafikleri ve burndown raporları gibi yerel raporlama araçlarını tercih ediyorsunuz
- Geliştirici araçları ve CI/CD boru hatlarıyla derin entegrasyona ihtiyacınız var
Gerçek kullanıcılar Jira hakkında ne diyor?
Bir G2 yorumcusunun Jira kullanımı hakkındaki görüşlerine bakalım:
En çok sevdiğim şey, her şeyi tek bir yerde görebilmeniz. Görevler oluşturmak, bunları izlemek ve kimin neyden sorumlu olduğunu belirlemek çok kolay. Ana sorun, çok karmaşık olması. İlk başta, o kadar çok özellik var ki insanı bunaltıyor. Sadece bir şeyleri anlamaya çalışmak için çok zaman harcıyorsunuz. Ayrıca, hız da sinir bozucu olabilir — sayfalar bazen çok uzun sürüyor...
En çok sevdiğim şey, her şeyi tek bir yerde görebilmeniz. Görevler oluşturmak, bunları izlemek ve kimin neyden sorumlu olduğunu belirlemek çok kolay. Ana sorun, çok karmaşık olması. İlk başta, o kadar çok özellik var ki insanı bunaltıyor. Sadece bir şeyleri anlamaya çalışmak için çok zaman harcıyorsunuz. Ayrıca, hız da sinir bozucu olabilir — sayfalar bazen çok uzun sürüyor...
📖 Ayrıca okuyun: En İyi Asana Alternatifleri ve Rakipleri
8. Oracle Primavera (Karmaşık inşaat planlaması için en iyisi)
Oracle Primavera, binlerce hareketli parçanın ve bağımlılığın aynı anda gerçekleştiği karmaşık projeler için tasarlanmıştır. En iyi risk analizi için işe yarar ve takımların potansiyel engelleri gerçek sorunlara dönüşmeden tespit etmelerine yardımcı olur.
Kullanımı en kolay araç değildir, ancak büyük ölçekli altyapıları veya yüksek riskli girişimleri yönetiyorsanız, sunduğu ayrıntı düzeyi mükemmeldir. Güçlü yönlerinden biri, ilerlemenizin orijinal planınıza göre nasıl gittiğini göstererek sorunları erken tespit etmenizi ve güvenle düzeltme yapmanızı sağlamasıdır.
Oracle Primavera'nın en iyi özellikleri
- Kaynakları veya zaman çizelgelerini kilitlemeden önce proje planlarını test etmek için olası senaryoları modelleyin
- Kazanılan değer metriklerini izleyerek bütçe veya program sorunlarının erken belirtilerini yakalayın
- Risk puanlamasını kullanarak geçmiş verilere ve olasılıklara dayalı olarak olası gecikmeleri değerlendirin
- Belirli becerilerin veya ekipmanların aşırı rezervasyon yapabileceğini belirtmek için kaynak histogramları oluşturun ve buna göre ayarlamalar yapın
Oracle Primavera sınırlamaları
- Bulut sürümünde masaüstü uygulamasında bulunan bazı fonksiyonlar yoktur
- Teknik bilgi sahibi olmayan paydaşlar için sınırlı işbirliği özellikleri
Oracle Primavera fiyatlandırması
- Aylık 100 $'dan başlayan fiyatlarla
Oracle Primavera puanları ve yorumları
- G2: 4,4/5 (380+ yorum)
- Capterra: 4,4/5 (180+ yorum)
Oracle Primavera'nın Planforge'dan daha uygun olabileceği durumlar
- Karmaşık bağımlılıkları olan büyük ölçekli inşaat veya mühendislik projelerini yönetiyorsunuz
- Gelişmiş risk modelleme, kritik yol analizi ve kazanılmış değer yönetimine ihtiyacınız var
- Temel karşılaştırmalar ve proje tahminleri üzerinde hassas kontrol gerektiriyorsanız
💡 Profesyonel İpucu: Sorumlu, Hesap Verebilir, Danışılan ve Bilgilendirilen kişileri netleştirmek için erken bir aşamada RACI Matrisini entegre edin. Bu, daha sonra suçlamaların önlenmesine yardımcı olacaktır.
9. Microsoft Project (Geleneksel proje yöneticileri için en iyisi)
Tanıdık arayüzü sayesinde Microsoft Project, işleri başlangıçtan itibaren kolaylaştırır. Diğer Microsoft araçlarını kullandıysanız, kendinizi evinizde hissedeceksiniz. Karmaşık programları yönetirken, iş yüklerini dengelerken ve kritik yolları haritalandırırken sağlamdır, böylece hiçbir şey gözden kaçmaz.
Son bulut güncellemeleriyle, uzun süredir kullanıcıların güvendiği gelişmiş özellikler kaybolmadan işbirliği çok daha iyi hale geldi. Planner'ın sunduğundan daha sağlam proje yönetimi araçlarına ihtiyaç duyan ve halihazırda Microsoft ekosistemini kullanan takımlar için mükemmel bir seçimdir.
Microsoft Project'in en iyi özellikleri
- Gerçek dünya proje kısıtlamalarına dayalı olarak bitir-başlat, başlat-başlat ve diğer ilişki türlerini kullanarak görev bağımlılıklarını tanımlayın
- Kullanılabilirlik yüzdeleri, beceri gereksinimleri ve maliyet hususlarını hesaba katarak kaynakları projeler arasında dağıtın
- Projeler ilerledikçe orijinal planlara göre değişiklikleri izlemek için temel anlık görüntüler yakalayın
- Kaynak dengeleme özelliğini kullanarak programları otomatik olarak ayarlayın ve çakışmaları veya darboğazları önleyin
Microsoft Project sınırlamaları
- İşbirliği yetenekleri, yeni takım odaklı Microsoft Project alternatiflerine kıyasla geride kalıyor
- Web sürümünde masaüstü uygulamasında bulunan gelişmiş özellikler bulunmamaktadır ve daha gelişmiş analizler için raporlama özellikleri Power BI gerektirmektedir
Microsoft Project fiyatlandırması
- Planlayıcı Plan 1: Kullanıcı başına aylık 10 $ (yıllık faturalandırılır)
- Planner and Project Plan 3: Kullanıcı başına aylık 30 $ (yıllık faturalandırılır)
- Planner and Project Plan 5: Kullanıcı başına aylık 55 $ (yıllık faturalandırılır)
Microsoft Project puanları ve yorumları
- G2: 4/5 (1.615+ yorum)
- Capterra: 4,4/5 (2.020+ yorum)
Microsoft Project'in Planforge'dan daha uygun olabileceği durumlar
- Görev bağımlılıkları ve kritik yollar içeren ayrıntılı planlamaya güveniyorsunuz
- Birden fazla projede kaynakları hassas bir şekilde yönetmek istiyorsunuz
- Daha iyi entegrasyon için Microsoft ekosisteminde çalışmayı tercih ediyorsunuz
- Zaman içinde proje performansını ölçmek için temel izleme gerekir
Gerçek kullanıcılar Microsoft Project hakkında ne diyor?
Bu, Microsoft Project kullanımıyla ilgili bir Capterra yorumcusunun görüşüdür:
Microsoft Project kullanıcısı olarak, bu yazılımın sağlam ve kapsamlı bir proje yönetimi aracı olduğunu gördüm…Aracın özelliklerinin ve arayüzünün karmaşıklığı nedeniyle yeni başlayanlar için öğrenme eğrisi dik. 2. Özellikle küçük takımlar veya bireysel kullanıcılar için pahalı lisans maliyetleri. 3. Diğer proje yönetimi çözümlerine kıyasla sınırlı bulut tabanlı yetenekler…
Microsoft Project kullanıcısı olarak, bu yazılımın sağlam ve kapsamlı bir proje yönetimi aracı olduğunu gördüm…Aracın özelliklerinin ve arayüzünün karmaşıklığı nedeniyle yeni başlayanlar için öğrenme eğrisi dik. 2. Özellikle küçük takımlar veya bireysel kullanıcılar için pahalı lisans maliyetleri. 3. Diğer proje yönetimi çözümlerine kıyasla sınırlı bulut tabanlı özellikler…
10. Trello (Şaşırtıcı derinliğe sahip görsel basitlik için en iyisi)
Trello'nun kart tabanlı düzeni sezgiseldir ve işleri basit tutar. Çoğu takım, çok az eğitimle veya hiç eğitim almadan kullanmaya başlayabilir. İçerik takvimlerinden ürün yol haritalarına kadar her türlü iş akışını, mevcut iş akışınızı değiştirmenize gerek kalmadan yönetebilecek kadar esnektir.
En iyi özelliklerinden biri mi? Temel özelliklerle başlayabilir, ihtiyaçlarınız arttıkça Power-Ups kullanarak daha fazla özellik ekleyebilirsiniz. Aşırı karmaşık proje yönetimi sistemleri kullanmadan işbirliği ve düzeni korumak isteyen takımlar için idealdir.
Trello'nun en iyi özellikleri
- Süreç aşamalarında ilerleyen iş öğelerini temsil eden sezgisel sürükle ve bırak kartlarıyla Kanban metodolojisini uygulayın
- Zaman takibi raporlama, takvim görünümleri veya otomasyon yetenekleri için Power-ups ile işlevselliği genişletin
- Esnekliği korurken takımlar arasında süreçleri standartlaştırmak için pano şablonları oluşturun
- Butler otomasyonunu kullanarak kartları otomatik olarak taşıyın, takım üyelerini atayın veya tetikleyicilere göre etiketler ekleyin
Trello sınırlamaları
- Kartlar arasındaki bağımlılık haritalaması görsel temsil eksikliği
- Birden fazla pano arasında kaynak yönetimi zordur
Trello fiyatlandırması
- Ücretsiz
- Standart: Kullanıcı başına aylık 6 ABD doları
- Premium: 12,50 $/ay kullanıcı başına
- Enterprise: 17,50 $/ay kullanıcı başına (yıllık faturalandırılır)
Trello puanları ve yorumları
- G2: 4,4/5 (13.670+ yorum)
- Capterra: 4,5/5 (23.435+ yorum)
Trello, Planforge'dan daha uygun olabilir
- Herkesin kolayca kullanabileceği hafif bir araç mı arıyorsunuz?
- Görevleri ve iş akışlarını yönetmek için görsel Kanban tarzı panoları tercih ediyorsunuz
- İhtiyaçlar arttıkça işlevselliği kademeli olarak ölçeklendirmek istiyorsunuz
🔍 Biliyor muydunuz? 1911 yılında Frederick Taylor'ın Bilimsel Yönetim İlkeleri kitabı, günümüzün verimlilik odaklı proje metodolojilerinin temelini attı.
11. Teamwork. com (Müşteriye yönelik hizmet işleri için en iyisi)
Teamwork. com, ajansların ve hizmet sağlayıcıların müşteri projelerini yönetirken karşılaştıkları benzersiz zorlukları ele alır. İç tartışmaları veya fatura ayrıntılarını ifşa etmeden müşteri işbirliğini vurgular.
Öne çıkan özelliklerinden biri, zaman girdilerini doğrudan bütçenize bağlayarak proje karlılığını izlemesidir. Harcanan zamanın kârlılığı nasıl etkilediğini tam olarak görebilirsiniz. Ayrıca, projenin durumunu takip ederken faturalandırılabilir ve faturalandırılamaz işler arasında net bir çizgi çekmek için de harikadır.
Teamwork.com'un en iyi özellikleri
- Bütçenizi aşmamak için faturalandırılabilir saatleri gerçek zamanlı olarak izleyin ve hesap yöneticilerini olası aşımlar konusunda uyarın
- İç tartışmaları veya hassas verileri ifşa etmeden proje güncellemelerini paylaşan müşteri portalları oluşturun
- Teslim edilecekleri standartlaştırmak ve zaman ve maliyet tahminlerini iyileştirmek için görev listeleri ve hedef ayarlama şablonları tasarlayın
- Müşterilerin görünürlüğü için özelleştirilmiş ilerleme, dönüm noktaları ve riskleri gösteren ayrıntılı raporlar oluşturun
Teamwork.com sınırlamaları
- Belge işbirliği, harici araçlarla entegrasyonlar gerektirir
- Gelişmiş iş akışı otomasyonu, daha yüksek planlama seviyeleri gerektirir
Teamwork.com fiyatlandırması
- Teslimat: 13,99 $/ay kullanıcı başına
- Grow: 25,99 $/ay kullanıcı başına
- Ölçek: 69,99 $/ay kullanıcı başına
- Enterprise: Özel fiyatlandırma
Teamwork.com puanları ve yorumları
- G2: 4,4/5 (1.160+ yorum)
- Capterra: 4,5/5 (910+ yorum)
Teamwork.com, Planforge'dan daha uygun olabilir
- Müşteriye yönelik projeler yürütüyor ve zaman takibi ve faturalandırma için yerleşik araçlara mı ihtiyacınız var?
- İç konuşmaları açığa çıkarmadan müşterilerle ilerlemeyi paylaşmak istiyorsunuz
- Yerleşik proje karlılık izleme ve bütçe uyarılarını tercih ediyorsunuz
- Müşterilerinizin görünürlüğü için yapılandırılmış şablonlara ve özenle hazırlanmış raporlara ihtiyacınız var
Gerçek kullanıcılar Teamwork.com hakkında ne diyor?
G2'de bir kullanıcı, deneyimi hakkında şunları söylemiştir:
Teamwork, son derece sezgisel bir arayüze sahiptir; kullanmaya başlamak için ayarların arasında kaybolmam gerekmedi. Gizli bir kodu çözüyormuş gibi hissetmeden projeler oluşturabildim, görevler atayabildim ve son tarihler belirleyebildim... Temel özelliklere hızla alıştım, ancak daha gelişmiş özelliklerden en iyi şekilde yararlanmak istediğimde bir öğrenme eğrisi olduğunu fark ettim. Ekipmanımla en iyi şekilde kullanmanın yolunu bulana kadar eğitim videolarını izlemek ve denemeler yapmak zorunda kaldım.
Teamwork, son derece sezgisel bir arayüze sahiptir; kullanmaya başlamak için ayarların arasında kaybolmak zorunda kalmadım. Gizli bir kodu çözüyormuş gibi hissetmeden projeler oluşturabildim, görevler atayabildim ve son tarihler belirleyebildim... Temel özelliklere hızla alıştım, ancak daha gelişmiş özelliklerden en iyi şekilde yararlanmak istediğimde, bir öğrenme eğrisi olduğunu fark ettim. Ekipmanımla en iyi şekilde kullanmanın yolunu bulana kadar eğitim videolarını izlemek ve denemeler yapmak zorunda kaldım.
📖 Ayrıca okuyun: Verimlilik için AI'yı Kullanma (Kullanım Örnekleri ve Araçlar)
Bir sonraki adımınız? ClickUp, elbette
Her proje, ekibinizin düşünme, planlama ve teslimat süreçlerini destekleyen bir sistemi hak eder. Araçlar işi karmaşıklaştırmamalı, basitleştirmeli ve takımların sürekli bağlam değiştirmeden odaklanmasına yardımcı olmalıdır.
Artık farklı Planforge alternatiflerini anladığınıza göre, bilinçli bir seçim yapabilirsiniz. Elbette, her şeyi tek bir yerde bir araya getirmek için iş için her şeyi içeren uygulama ClickUp'ı öneririz.
Kaynak planlamadan hedef ve ilerleme izlemeye kadar, ClickUp araçlar arasında geçiş yapmadan daha hızlı yanıt vermenizi, müşterilere daha iyi hizmet sunmanızı ve daha fazlasını başarmanızı kolaylaştırır.