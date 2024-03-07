Smartsheet ve Microsoft Project: En iyi proje yönetimi aracı hangisi?

Proje yönetimi çözümleri, özellikle proje nispeten karmaşıksa, projelerinizi ve görevlerinizi düzenlemek için hayat kurtarıcı olabilir. Ancak, doğru proje yönetimi aracını seçmek genellikle oldukça zor bir görev olabilir. Özellikle de her biri benzersiz güçlü yönlere ve özelliklere sahip birçok umut verici seçenek olduğunu düşündüğünüzde.

Ancak bir proje yönetimi çözümü seçerken, parlak görünüşün ötesine geçip içeriğe bakmamız gerekir. İdeal araç, projeleri planlamanıza, görevleri atamanıza, kaynakları yönetmenize, otomatik iş akışlarını etkinleştirmenize ve takımınızda dengeli bir iş yükü sağlamanıza yardımcı olmalıdır.

Bu nedenle, pratik olması ve temel özellikleri doğru bir şekilde yerine getirmesi ile bilinen iki mükemmel proje yönetimi aracını seçtik. Bu karşılaştırmada, Smartsheet ve Microsoft Project'in artılarını ve eksilerini inceleyeceğiz, en önemli özellikleri, fiyatları ve hatta müşteri yorumlarını karşılaştırarak en iyi seçeneği belirlemenize yardımcı olacağız.

Smartsheet nedir?

Smartsheet, projeleri yönetmenize, görevleri atamanıza ve birden fazla proje portföyünü yönetmenize yardımcı olmak için tanıdık bir elektronik tablo arayüzü kullanan bir iş yönetimi platformudur. Proje yönetimi araçlarının özelliklerini ve Microsoft Excel işlevlerini bir araya getirir ve daha da ötesine geçer.

Proje Yönetimi Gösterge Paneli Smartsheet aracılığıyla

Smartsheet, geçmiş verileri grafikler halinde görselleştirmenize, görevlerinizi Gantt grafiklerinde görüntülemenize ve proje zaman çizelgenizdeki önemli görevleri vurgulamanıza olanak tanır.

Smartsheet esneklik konusunda mükemmeldir, ancak bazı Smartsheet alternatiflerine kıyasla kaynak dengeleme ve gelişmiş raporlama gibi karmaşık proje fonksiyonlarını yönetmek için gerekli güce sahip değildir.

Smartsheet özellikleri

1. Otomasyon

Otomasyon iş akışları, tekrarlayan ve zaman alan süreçleri optimize etmenizi sağlayan popüler bir Smartsheet özelliğidir. Birden fazla eylemi ve yolu birleştirerek tek seferlik veya tekrarlanan iş akışları oluşturmak için kod gerektirmeyen sürükle ve bırak kullanıcı arayüzüne sahiptir. Etkinlik veya programa dayalı tetikleyiciler de ayarlayabilirsiniz.

Buna ek olarak, haftalık durum talepleri, son teslim tarihi hatırlatıcıları ve daha fazlasını içeren proje yönetimi görevleriniz için önceden oluşturulmuş iş akışı şablonlarını bile kullanabilirsiniz. Bu, Microsoft Teams veya Slack gibi üçüncü taraf araçlardan gelen güncellemeleri görüntülemeyi ve yanıtlamayı da içerir.

2. Ş Akışı özelleştirme

Bridge by Smartsheet, karmaşık bir süreç akışına uyacak şekilde iş akışı bloklarını kolayca eklemenizi ve iş akışı mantığını tanımlamanızı sağlayan sürükle ve bırak arayüzüdür. Bunu kullanarak iş akışlarınızı istediğiniz gibi özelleştirebilirsiniz.

Smartsheet formlarıyla iş akışları oluşturarak iç ve dış paydaşlardan veri toplayabilir ve bunları doğrudan elektronik tabloya kaydedebilirsiniz. Koşullu mantıkla hızlı bir şekilde form oluşturun ve sorularınızı formu dolduran kişiye uygun hale getirin. Ayrıca renkler, logolar, GIF'ler ve resimler gibi markalama öğelerini kullanarak formu gereksinimlerinize göre kişiselleştirebilirsiniz.

AccuWeather, FedEx, Google Translate, Salesforce, SendGrid, ServiceNow, Microsoft SharePoint ve UPS Tracking gibi araçlarla entegrasyonlar, Smartsheet'i benzersiz ihtiyaçlarınıza göre özelleştirmenize yardımcı olur.

3. İçerik işbirliği

Smartsheet içerik işbirliği ile takım üyelerinizle sorunsuz bir şekilde çalışabilir, geri bildirim paylaşabilir ve gerçek zamanlı ilerlemeyi takip edebilirsiniz.

İçerik İşbirliği Smartsheet aracılığıyla

Sohbet ve yorum özellikleriyle şunları yapabilirsiniz:

Proje sayfasından süreçleri izleyin ve inceleyin

Takım üyeleriniz için uyarılar ve hatırlatıcılar ayarlayın

İş arkadaşlarınızın veya tedarikçilerinizin/ortaklarınızın, onlara erişim izni vermeden içeriği incelemelerine izin verin

Eski sürümleri otomatik olarak kilitleyerek sürüm oluşturmayı basitleştirin ve yalnızca en son içerik üzerinde çalıştığınızdan emin olun

Smartsheet Fiyatlandırma

Ücretsiz : Sonsuza Kadar Ücretsiz Plan

Pro : Kullanıcı başına aylık 9 $

İş : Kullanıcı başına aylık 32 ABD doları

Enterprise: Özel fiyatlandırma

Microsoft Project nedir?

Microsoft Project veya MS Project, Microsoft Office paketiyle birlikte sunulan bir proje yönetimi yazılımıdır. Basit projeleri yönetmek, programlar oluşturmak, kaynakları atamak ve zamanı takip etmek için kullanabilirsiniz. Gantt grafikleri, Kanban panoları, proje takvimleri ve diğer görünümler gibi gelişmiş özellikler, tek bir araçta birçok küçük ve büyük projeyi yönetmenize yardımcı olur.

Microsoft Project ile proje yönetimi

Bazı Microsoft Project alternatiflerine kıyasla öğrenme eğrisi dik olsa da, diğer Microsoft uygulamaları ve platformlarıyla sorunsuz bağlantı sunar. Bu, kapsamlı bir ekosistemle birlikte gelen bir proje yönetimi aracı arıyorsanız ideal bir seçimdir.

Microsoft Project özellikleri

1. Birden çok proje görünümü

Microsoft Project, projeleri yönetmek için çeşitli görünümler sunarak proje yöneticileri ve takımlar için ideal bir çözümdür. Bunlar arasında şunlar yer alır:

Görev listelerini planlamak ve yönetmek için Izgara Görünümü

Pano Görünümü, iş akışlarını ve durumları yönetmeye yardımcı olan görsel Kanban panosu ve diğerleri

Zaman çizelgesi Gantt grafiği ve proje zaman çizelgesi üzerinde görevleri planlamak için diğer zaman çizelgesi seçenekleri gibi görünümler

2. Gelişmiş proje planlama şablonları

Microsoft Project aracılığıyla kullanıma hazır proje şablonları

Proje planlama şablonları, görevleri hızlı bir şekilde düzenlemenize ve proje hedeflerini izlemenize yardımcı olabilir. Microsoft Project, Agile veya Waterfall metodolojisine odaklanan şablonlar seçmenize ve planlama şablonlarını kullanarak her proje aşamasını planlamanıza olanak tanır.

3. Portföy denetimi

Portföy yönetimi özelliklerini kullanarak birden fazla proje üzerinde aynı anda net görünürlük elde edebilirsiniz. Bu, performans ölçümlerini analiz etmenize, bilinçli kaynak tahsisleri yapmanıza ve başarılı sonuçlar elde etmenize olanak tanır.

Microsoft Project fiyatlandırması

Yerinde/Masaüstü sürümü

Project Standard 2021 : 679,99 $ (tek seferlik satın alma)

Project Professional 2021: 1129,99 $ (tek seferlik satın alma)

Bulut tabanlı çözümler

Proje Planı 1 : Kullanıcı başına aylık 10 ABD doları

Project Plan 3 : Kullanıcı başına aylık 30 $

Project Plan 5: Kullanıcı başına aylık 55 $

Smartsheet ve Microsoft Project: Özellik Karşılaştırması

Smartsheet ve MS Project, işinizi en iyi şekilde yapmanıza yardımcı olmak için benzersiz özellikleri bir araya getirir. İşte Microsoft Project ile Smartsheet'in karşılaştırması, her bir proje yönetimi çözümünün güçlü ve zayıf yönlerini daha iyi anlamanıza yardımcı olacak.

1. İşbirliği özellikleri

Smartsheet, satır düzeyinde izinler verme, yorum ekleme, ortak düzenleme yapma ve gerçek zamanlı izleme ile eklemelerden haberdar olma gibi heyecan verici işbirliği özelliklerine sahiptir. Bu, kullanıcı dostu ve işbirliğine dayalı bir proje yönetimi aracı arayanlar için idealdir.

Öte yandan, Microsoft Project'in güçlü işbirliği araçları olsa da, bunlar daha az sezgiseldir. Yorum ekleyebilir, değişiklikleri takip edebilir ve hatta gerçek zamanlı güncellemeler yapabilirsiniz, ancak bunlar sınırlıdır ve özellikle masaüstü sürümlerinde yönetimi zordur.

Kazanan: Smartsheet

2. Otomasyon

Smartsheet, tekrarlayan görevleri ortadan kaldırmaya ve zamandan tasarruf etmeye yardımcı olan kodsuz otomasyon iş akışları sunar. Özel iş akışları için çok sayıda önceden oluşturulmuş şablona sahiptir, ancak MS Project ile karşılaştırıldığında yeterince etkili değildir.

MS Project ise karmaşık iş akışları ve proje yönetimi ihtiyaçları için ideal olan gelişmiş otomasyon yetenekleri sunar. Yeni projeler oluştururken yararlanabileceğiniz özelleştirilebilir şablonlar ve yerleşik otomasyon özellikleri vardır.

Kazanan: Microsoft Project

3. Proje esnekliği

Esnekliği ile tanınan Smartsheet, ihtiyaçlarınıza göre kolayca özelleştirebileceğiniz sayfa tabanlı bir arayüz sunar. Bu, aracı bütçeleme, proje yönetimi, kaynak izleme, envanter ve daha fazlası için kullanmanıza yardımcı olur ve çeşitli projeleri yönetmenize yardımcı olacak uyarlanabilir görünümler sunar.

Ancak Microsoft Project, proje geliştirme yetenekleri için katı bir yapıya dayanır ve öğrenmesi zordur. Birden fazla görünüm sunsa da, karmaşık yapısı onu yalnızca belirli projeler için ideal hale getirir.

Kazanan: Smartsheet

4. Gelişmiş kaynak yönetimi

Smartsheet öncelikle elektronik tablo görünümüne odaklandığından, basit kaynak tahsis özellikleri sunar. Bu, projeleri planlamanıza, zamanı izlemenize ve dinamik raporlar almanıza yardımcı olabilir. Ancak rakiplerine kıyasla, çakışma algılama, dengeleme ve daha fazlası gibi gelişmiş kaynak planlama ve optimizasyon özelliklerinden yoksundur.

Ancak, kaynak yönetimi ve tahsisi söz konusu olduğunda, Microsoft Project açık ara önde. Görevleri talep etme ve atama, programları ve birden çok proje portföyünü izleme ve kaynak tahsisini izlemek için önceden oluşturulmuş raporlar alma gibi gelişmiş kaynak planlama özelliklerine sahiptir. Hatta Microsoft Teams gibi diğer uygulamalarla senkronizasyon sağlayarak proje tahsisini ve görev atamalarını iyileştirmenize yardımcı olur.

Kazanan: Microsoft Project

Reddit'te Smartsheet ve Microsoft Project karşılaştırması

Peki, Reddit kullanıcıları Smartsheet ve Microsoft Project hakkında ne diyor? Reddit'te Microsoft Project ve Smartsheet'i aradığınızda, ideal proje yönetimi platformu hakkında birçok tartışma göreceksiniz.

Çoğu kullanıcı, genel iş yönetimi platformunuz olarak Microsoft Office 365 veya Microsoft Teams'i zaten kullanıyorsanız Microsoft Project'in ideal olduğunu kabul ediyor. Bir kullanıcı şöyle diyor: "Çeşitli program yönetimi rollerinde deneyimim var. Her birinin güçlü yanları var ve seçim, özel ihtiyaçlarınıza bağlı. Takımınız zaten MS Teams kullanıyorsa, Teams ile sorunsuz bir şekilde çalışan bir proje yönetimi platformunu entegre etmek işbirliğini geliştirebilir."

Ancak, Smartsheet genel olarak çok olumlu yorumlar almaktadır, çünkü listeler, takvimler, Kanban panoları ve formlar gibi birden fazla görünümü desteklemektedir. İşte bir Redditor'un yorumu: "MS Project, Monday, Trello ve Smartsheet'i kullandım ve listelenenlerden bazıları belirli görev alanlarında iyi performans gösterse de, Smartsheet birçok şeyi iyi yapmamı sağladı. Projeleri listeler, takvimler ve Kanban panoları olarak ele almamı ve formları kullanmamı sağladı. Boş bir sayfa olduğu ve daha az yapıya sahip olduğu için biraz daha öğrenme gerektiriyor, ancak yapı eksikliği aynı zamanda esnekliği de artırıyor ve istediğiniz kadar esnek olmanızı sağlıyor. "

Smartsheet ve Microsoft Project'e en iyi alternatif olan ClickUp ile tanışın

Microsoft Project ile Smartsheet arasındaki çekişmede net bir kazanan yok. Smartsheet esnek ve birçok güçlü özelliğe sahiptir. Görev yönetimi, iş akışı oluşturma ve proje yönetiminde de kullanılabilen bir elektronik tablo yazılımıdır.

Öte yandan, Microsoft Project karmaşık planlamada köklü bir geçmişe sahiptir. Genel iş ve kurumsal planlarınızın bir parçası olarak halihazırda Microsoft ürünlerini kullanıyorsanız, bu ürün sizin için idealdir. Öğrenme eğrisi dik olmakla birlikte, aynı özellikleri ve otomasyon yeteneklerini sunar.

ClickUp gibi uçtan uca bir proje yönetimi platformu burada harikalar yaratabilir. Hepsi bir arada verimlilik çözümü olan ClickUp, tüm operasyonlarınızı tek bir platformda birleştirebilir. Böylece, tek bir yazılım kullanarak görevler oluşturabilir, iş akışlarını otomatikleştirebilir, proje hedeflerini izleyebilir ve tüm organizasyonunuzu yönetebilirsiniz.

ClickUp özellikleri

1. Tablo Görünümü ile işlerinizi izleyin ve düzenleyin

ClickUp'ın Tablo görünümü ile görevlerinizi bir elektronik tabloda yönetin ve izleyin

ClickUp'ın Tablo Görünümü ile geleneksel tabloları geride bırakın ve dakikalar içinde ışık hızında elektronik tablolar ve güçlü görsel veritabanları oluşturun. Bu görünümü kullanarak şunları yapabilirsiniz:

Duyarlı, sezgisel tablolarla görevleri düzenleyin ve verileri toplu olarak düzenleyin

ClickUp içinde Özel Alanlar oluşturarak görev ilerlemesini izleyin, dosya ekleri ekleyin ve 15'ten fazla başka alan türü kullanın

Görevleri, belgeleri ve bağımlılıkları birbirine bağlayarak veritabanlarını ve birden çok alanı birbirine bağlayın

Tablo görünümünüzü biçimlendirin ve herkesle paylaşın, takım işbirliğini geliştirin

2. Kullanıma hazır elektronik tablo şablonları

İş akışlarınız ve proje izlemeniz için elektronik tabloları kullanmayı seviyorsanız, ClickUp Elektronik Tablo Şablonu ile çalışmaktan keyif alacaksınız. Bu özelleştirilebilir elektronik tablo şablonu, geleneksel araçların ötesine geçerek basit bütçelerden karmaşık proje yönetimi, envanter izleme, sipariş yönetimi ve daha fazlasını yapmanızı sağlar.

Bu Şablonu İndirin ClickUp Spreadsheet Template, çeşitli verileri düzenlemenize ve görselleştirmenize yardımcı olabilir

Bu proje yönetimi şablonuyla şunları yapabilirsiniz:

Hesap tablolarını tek bir merkezi sistemde düzenleyin

Zaman içindeki değişiklikleri izleyin ve ekip arkadaşlarınızla işbirliği yapın

Verilerinize dünyanın her yerinden kolaylıkla erişin ve güncelleyin

3. Projeler için hepsi bir arada platform

ClickUp proje yönetimi platformuyla, diğer araçlar gibi sadece temel özellikleri elde etmekle kalmazsınız. Bunun yerine, büyük takımları yönetmenize, son teslim tarihlerini izlemenize, karmaşık ve büyük projeleri basitleştirmenize ve zamandan tasarruf etmenize yardımcı olacak gelişmiş özelliklerle proje yönetimi, takım işbirliği ve görev yönetimi araçlarının en iyisini elde edebilirsiniz.

ClickUp Gantt görünümünde proje dönüm noktalarını izleyin

Ek olarak, size yardımcı olacak gelişmiş işbirliği özellikleri de elde edersiniz:

Proje yönetimi için en iyi uygulamaları standartlaştırın ve ölçeklendirin

ClickUp Brain'in yapay zeka gücünden yararlanarak görevleri kolaylaştırın ve yapay zeka proje yöneticisiyle verimli bir şekilde çalışın

Tüm projelerinizde derinlemesine görünürlük ve çoklu görünüm elde ederek kolaylıkla planlama ve önceliklendirme yapın, projeleri şirket hedeflerine uyumlu hale getirin

Paylaşılabilir belgeler, canlı izleme ve dahili sohbet ile daha iyi işbirliği yapın

Otomasyon ve raporlama ile verimliliği artırın

ClickUp fiyatlandırması

ClickUp'ın Sonsuza Kadar Ücretsiz planının yanı sıra seçebileceğiniz dört farklı fiyatlandırma seçeneği olduğunu bahsetmiş miydik?

Sonsuza Kadar Ücretsiz

Sınırsız : Kullanıcı başına aylık 7 ABD doları

İş : Kullanıcı başına aylık 12 ABD doları

Enterprise : Fiyatlandırma için iletişime geçin

ClickUp AI: ClickUp Brain, tüm ücretli planlarda Çalışma Alanı üyesi başına aylık 5 $ karşılığında kullanılabilir

Proje Yönetimi ile Kazanın

ClickUp, tüm organizasyonel proje yönetimi gereksinimlerinizi karşılamak için ideal seçenektir. Smartsheet ve MS Project kendi başlarına harika araçlar olsa da, ClickUp, çok sayıda kullanışlı işlevselliği, AI entegrasyonu vb. ile kendine özgü bir yer edinmiştir. Henüz denemediyseniz, denemenizi şiddetle tavsiye ederiz. ClickUp'a bugün kaydolun!