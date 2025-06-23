Reclaim AI ve Clockwise: En iyi akıllı planlama aracı hangisi?

Takviminiz dolu, ama verimli çalışmanıza yardımcı oluyor mu? Toplantılar ön plana çıkıyor, derinlemesine işler bir kenara itiliyor ve ne kadar dikkatli plan yaparsanız yapın, her zaman programınızı bozan bir şey çıkıyor.

Reclaim AI ve Clockwise, zaman bloklarınızı otomatikleştirerek, görevlerinizi önceliklendirerek ve odaklanarak çalışmak için alan yaratarak bu sorunu çözmeyi vaat ediyor. Peki hangisi zamanınızın kontrolünü geri kazanmanıza gerçekten yardımcı oluyor?

Bu blog yazısında, Reclaim AI ve Clockwise'ı karşılaştırarak, gününüzün sorunsuz geçmesini sağlayan planlama aracını belirliyoruz. ⚡

ClickUp'ta yazılımları nasıl inceliyoruz? Editör takımımız şeffaf, araştırma destekli ve satıcıdan bağımsız bir süreç izler, böylece önerilerimizin gerçek ürün değerine dayandığından emin olabilirsiniz. ClickUp'ta yazılımları nasıl incelediğimize dair ayrıntılı bir özet burada bulabilirsiniz.

Reclaim AI ve Clockwise'a genel bakış

Reclaim AI ve Clockwise'ın kısa bir karşılaştırması ve ClickUp'ın her ikisinden de daha iyi bir alternatif olmasının nedenleri aşağıda özetlenmiştir!

Faktör Reclaim AI Clockwise Bonus: <2>ClickUp Odak AI kullanarak görevleri, alışkanlıkları ve molaları otomatik olarak planlayarak bireysel programları korur Odaklanma süresini en üst düzeye çıkarmak için dahili toplantıları otomatik olarak yeniden planlayarak takım verimliliğini optimize eder Tüm işleri (görevler, belgeler, hedefler ve takvimler) tek bir platformda merkezileştirerek uçtan uca verimlilik sağlar Planlama ve esneklik Takvimler arasında kişisel görev ve alışkanlık planlaması için son derece özelleştirilebilir Dinamik takım planlaması için harika; kişisel görev ş Akışları için daha az esnek Takvim, görev yönetimi ve yapay zekayı birleştirerek iş bloklarını otomatik olarak planlayın, çakışmaları yeniden planlayın ve günlük planları proje son tarihleriyle uyumlu hale getirin Entegrasyonlar Google ve Outlook Takvimler ile derin entegrasyon, ayrıca Asana, Todoist, Jira gibi görev araçları Öncelikle Chrome uzantısı aracılığıyla Google Takvim ve Asana ile çalışır Google ve Outlook Takvimler ile yerel entegrasyonlar, ayrıca Slack, Zoom, Asana ve daha fazlasını içeren 1.000'den fazla araç Hedef kullanıcı tabanı Kişisel programları üzerinde kontrol sahibi olmak isteyen bireyler ve yöneticiler için tasarlanmıştır Otomatik toplantı optimizasyonu ve takım genelinde odak yönetimi ihtiyacı olan orta ve büyük takımlar için en iyisi Karmaşık projeleri, toplantıları ve bilgi işlerini tek bir alanda yöneten bireyler ve işlevler arası takımlar için idealdir Analitik ve raporlama Görev süresi, alışkanlıklar, toplantılar ve rutinler hakkında gelişmiş verimlilik ölçümleri Odaklanma süresi, toplantı yükü ve çakışmalar hakkında temel raporlama Görevler, projeler, toplantılar ve kişiler için ayrıntılı gerçek zamanlı gösterge panelleri, özel raporlar ve zaman takibi

Reclaim AI nedir?

Reclaim AI ile planlanmış etkinlikler için birden fazla takvimi senkronize edin

Reclaim AI, Google Takvim ve daha fazlasıyla sorunsuz bir şekilde entegre olarak zaman yönetimini optimize etmek için tasarlanmış akıllı bir planlama aracıdır. Toplantıları, görevleri ve kişisel etkinlikleri otomatik olarak planlarken, önceliklerdeki değişikliklere gerçek zamanlı olarak uyum sağlar.

AI destekli sistem, programınızı aşırı yüklemeden önemli işlerin gerekli zamanı almasını sağlar. En uygun toplantı zamanlarını bulmak için uygunluk durumunuzu, saat dilimlerinizi ve planlama alışkanlıklarınızı analiz eder.

Otomatik zaman bloklama, derinlemesine çalışma, egzersiz ve kişisel rutinler için alan ayırırken, odaklanma süresi, tampon süre ve toplantısız günler gibi özellikler tükenmişliği önlemeye ve verimliliği artırmaya yardımcı olur.

🧠 İlginç Bilgi: Eski Romalılar, pazar günlerini planlamak için başlangıçta 8 günlük bir hafta kullanıyordu. 7 günlük hafta, İmparator Konstantin tarafından MS 321'de resmi olarak kabul edildikten sonra standart hale geldi.

Reclaim AI özellikleri

Zamanınızı yönetmek sürekli bir savaş gibi hissettirmemelidir. Reclaim AI, planlamayı otomatikleştirerek alışkanlıklarınızın, görevlerinizin ve toplantılarınızın sizi yormadan gününüze sığmasını sağlar. Özelliklerine ayrıntılı olarak bakalım. 👀

Özellik #1: Akıllı alışkanlık izleme ve AI destekli planlama

via Reclaim AI

Takviminiz sizinle birlikte çalıştığında alışkanlıklar oluşturmak ve tutarlı kalmak daha kolaydır. Reclaim AI'yı kullanarak egzersiz, meditasyon veya odaklanma oturumları gibi rutin etkinlikler için tekrarlanan etkinlikler ayarlayın ve çakışmalar oluştuğunda AI'nın otomatik olarak yeniden planlamasını sağlayarak yoğun günlerde bile tutarlılığı koruyun.

Alışkanlık izleme analizi ve iş, kişisel ve aile hedefleri için özelleştirilebilir yapılacaklar listesi şablonları sunar. Araç, durumunuzu takım iletişim platformlarıyla senkronize eder, böylece herkes ne zaman iş başındasınız bilir. Öncelik Sıralaması ile, hangi alışkanlıkların en önemli olduğunu belirleyebilir ve bunların programınızda korunmasını sağlayabilirsiniz.

Özellik #2: AI görev yönetimi ve takvim senkronizasyonu

via Reclaim AI

Son dakika telaşesinden bıktınız mı? Reclaim AI, görevleri doğrudan takviminize planlayarak, görevleri zamanında tamamlamak için yeterli odaklanma süresini sağlar. Görevler yönetilebilir parçalara bölünür, böylece geç saatlere kadar çalışmadan verimliliğinizi koruyabilirsiniz.

Tüm proje yönetimi takvimleriniz tek bir yerde senkronize edildiğinde, aşırı rezervasyonları önleyebilir ve iş ile kişisel taahhütlerinizi ayrı tutarken dengeli bir şekilde sürdürebilirsiniz.

📮ClickUp Insight: Anket katılımcılarının %18'i, takvimler, görevler ve hatırlatıcılar aracılığıyla hayatlarını düzenlemek için AI kullanmak istiyor. %15'i ise AI'nın rutin görevleri ve idari işleri halletmesini istiyor. Bunu yapmak için, bir AI şunları yapabilmelidir: bir iş akışındaki her görevin öncelik düzeylerini anlamak, görevleri oluşturmak veya görevleri ayarlamak için gerekli adımları çalıştırmak ve otomatik iş akışları kurmak. Çoğu araç, bu adımlardan bir veya ikisini gerçekleştirir. Ancak ClickUp, kullanıcıların platformumuzu kullanarak 5'ten fazla uygulamayı birleştirmelerine yardımcı oldu! Görevlerin ve toplantıların öncelik düzeylerine göre takviminizdeki açık zaman dilimlerine kolayca tahsis edilebildiği AI destekli planlamayı deneyimleyin. Ayrıca, rutin görevleri yönetmek için ClickUp Brain aracılığıyla özel otomasyon kuralları da oluşturabilirsiniz. Yoğun işlere veda edin!

Özellik #3: Uyarlanabilir toplantı koordinasyonu ve entegrasyon

via Reclaim AI

Toplantılar artık akışınızı kesintiye uğratmak zorunda değil. Uyarlanabilir toplantı koordinasyonu ile araç, birden fazla takvimdeki uygunlukları analiz ederek takım toplantıları için en uygun zamanları otomatik olarak bulur.

Tekrarlanan etkinlikleri yönetir, saat dilimi farklarını ayarlar ve çakışmalar oluştuğunda otomatik olarak yeniden planlama yapar.

Ayrıca, takvim uygulamaları, proje yönetimi araçları ve takım iletişim platformlarıyla sorunsuz entegrasyonları sayesinde programınız merkezi ve güncel kalır.

Reclaim AI fiyatlandırması

Lite: Ücretsiz

Başlangıç: Kullanıcı başına aylık 10 $

İş: Kullanıcı başına aylık 15 ABD doları

Enterprise: Kullanıcı başına aylık 18 $ (yıllık faturalandırılır)

🧠 İlginç Bilgi: İlk dijital planlama aracı, öğrenciler için bilgisayar tabanlı bir günlük planlayıcı olan PLATO sisteminden ortaya çıktı.

Clockwise nedir?

Clockwise ile programlarınızı zahmetsizce optimize edin

Clockwise, takviminizi optimize etmek için tasarlanmış yapay zeka destekli bir planlama asistanıdır. Esnek toplantıları otomatik olarak yeniden planlayarak kesintisiz iş dönemleri oluşturur ve verimliliği artırır.

Bu araç, Google Takvim, Slack ve Asana ile sorunsuz bir şekilde entegre olur, takım programlarını koordine ederek çatışmaları en aza indirir ve işbirliğini kolaylaştırır. Dikkatinizi dağıtan unsurları azaltmak isteyen bir birey ya da daha iyi zaman yönetimi arayan bir takımın parçası olun, Clockwise programınızı akıllıca düzenleyerek anlamlı işlere odaklanmanıza yardımcı olur.

🔍 Biliyor muydunuz? Zeigarnik Etkisi, beynin tamamlanmamış görevleri tamamlanmış olanlardan daha iyi hatırladığını belirtir. Bu nedenle, yapılacaklarınızı planlamak stresinizi azaltmanıza yardımcı olabilir.

Clockwise özellikleri

Toplantılar gününüzü sürekli bölüyorsa ve kesintisiz odaklanma zamanı bulmakta zorlanıyorsanız, Clockwise mükemmel bir seçimdir. Zamanınızı kontrol etmenize nasıl yardımcı olduğunu öğrenin. 👇

Özellik #1: Akıllı toplantı koordinasyonu ve yeniden planlama

via Clockwise

Clockwise, toplantı yönetimindeki tahminleri ortadan kaldırır. Takımınızın takvimlerini tarayarak, hızlı bir bire bir toplantı veya büyük bir grup oturumu olsun, her toplantı için en uygun zaman aralıklarını belirler. Tercihleri, saat dilimlerini ve mevcut taahhütleri analiz ederek sonsuz e-posta alışverişini ortadan kaldırır.

Önceliklerin değişmesi veya beklenmedik çakışmalar nedeniyle yeniden planlama mı yapmanız gerekiyor? Clockwise, herkes için uygun olan en iyi alternatifleri anında önerir.

Özellik #2: Odaklanma süresi oluşturma ve koruma

via Clockwise

Derinlemesine iş yapmak hayati önem taşır, ancak toplantılar ve kesintiler genellikle konsantrasyonunuzu bozar. Clockwise, odaklanarak çalışmak için özel bloklar oluşturarak bu sorunu akıllıca çözer.

Önemli olmayan toplantıları ve görevleri yeniden düzenleyerek, öncelikli projelerinizi kesintisiz bir şekilde halledebilmenizi sağlar. Tercihlerinizi, yalnızca derinlemesine çalışmak için "Toplantı Yok" günleri veya belirli saatler ayarlayarak özelleştirebilirsiniz. Bu özellik, verimliliği artırır ve dengeli, stressiz bir programın sürdürülmesine yardımcı olur.

📮ClickUp Insight: Toplantı etkinliği anketimize göre, ankete katılanların yaklaşık %40'ı haftada 4 ila 8'den fazla toplantıya katılıyor ve her toplantı bir saate kadar sürüyor. Bu, kuruluşunuz genelinde toplantılara ayrılan toplam zamanın şaşırtıcı bir miktara ulaştığı anlamına geliyor. Bu zamanı geri kazanabilseydiniz ne olurdu? ClickUp'ın entegre AI Notetaker özelliği, anlık toplantı özetleri ile verimliliğinizi %30'a kadar artırmanıza yardımcı olurken, ClickUp Brain otomatik görev oluşturma ve akıcı iş akışları ile saatler süren toplantıları eyleme geçirilebilir içgörülere dönüştürür.

Özellik #3: Esnek bekletme ve dinamik kullanılabilirlik paylaşımı

via Clockwise

Clockwise'ın Esnek Bekletme özelliği ile yapılacaklar listenizi eyleme geçirilebilir takvim etkinliklerine dönüştürün. Bunlar, gününüzün gidişatına göre otomatik olarak ayarlanan önemli görevler için planlanan bloklardır.

Müsaitlik durumunuzu paylaşmak hiç bu kadar kolay olmamıştı. Clockwise, gerçek zamanlı takviminizi yansıtan dinamik, özelleştirilebilir planlama bağlantıları oluşturmanıza olanak tanır. Bu sayede, iş arkadaşlarınız ve dış kişiler açık zaman dilimlerinde toplantı rezervasyonu yapabilir ve gününüzün beklenmedik kesintiler olmadan en verimli şekilde geçmesini sağlayabilirsiniz.

🧠 İlginç Bilgi: Fransız Devrimi sırasında, takvimi daha mantıklı hale getirmek için Fransa kısa bir süreliğine 10 günlük haftayı benimsedi. İnsanlar bundan nefret etti ve 12 yıl sonra bu uygulama kaldırıldı.

Clockwise fiyatlandırması

Ücretsiz

Takımlar: Kullanıcı başına aylık 7,75 $

İş: 11,50 $/ay kullanıcı başına (yıllık faturalandırılır)

Enterprise: Özel fiyatlandırma

🔍 Biliyor muydunuz? Birçok ülke toplantı planlamasında haftanın başlangıcı olarak Pazartesi'yi kullanır, ancak ABD dahil 40'tan fazla ülkede resmi ilk gün Pazar'dır!

Reclaim AI ve Clockwise: Özellik Karşılaştırması

Reclaim AI ve Clockwise, akıllı planlama yoluyla verimliliği artırmak için tasarlanmış AI destekli takvim asistanlarıdır. İlki kişiselleştirilmiş zaman blokları, önceliklendirme ve entegrasyonlara odaklanırken, Clockwise Focus Time ve toplantı ayarlamalarıyla takımların programlarını kolaylaştırır.

Şimdi, Reclaim AI ve Clockwise'ın anahtar özelliklerini karşılaştırarak ihtiyaçlarınıza en uygun takvim yönetim aracını seçmenize yardımcı olalım.

Özellik #1: Takvim senkronizasyonu

Birden fazla takvimi senkronize tutmak, toplantılar çakışmaya başlayana kadar basit gibi görünür. Bu araçlar bunu nasıl hallediyor?

Reclaim AI

Reclaim AI, aynı anda birden fazla takvime bağlanarak takvimlerinizin senkronizasyonunu kolaylaştırır. Çift rezervasyonları önler ve uygunluk durumunuzu güncel tutar. Çift yönlü senkronizasyon sayesinde, bir takvimde yaptığınız tüm değişiklikler diğer takvimlere de yansıtılır. Dahası, etkinlikler arasındaki seyahat süresini otomatik olarak ekler, böylece her zaman planınızın üzerinde olursunuz.

Clockwise

Clockwise ise takviminizi daha iyi toplantı yönetimi için optimize etmeye odaklanır. Google ve Outlook Takvim ile entegre olur ve AI kullanarak herkesin uygunluk durumuna göre en uygun toplantı zamanını önerir.

Bazı Clockwise alternatiflerinin sunduğu kapsamlı takvim senkronizasyon özelliklerini sunmasa da, herkesin programını gerçek zamanlı olarak analiz edip ayarlayarak toplantıları verimli bir şekilde koordine etmesi gereken takımlar için özellikle değerlidir.

🏆 Kazanan: Kapsamlı çoklu takvim senkronizasyonu ve fazla rezervasyonların önlenmesi için Reclaim AI.

Özellik #2: Planlama otomasyonu

Programınızı manuel olarak ayarlamak, sahip olmadığınız zamanınızı alır. Bu araçları karşılaştıralım.

Reclaim AI

Reclaim AI, Smart Meetings aracılığıyla güçlü planlama otomasyonu sunar ve mevcut taahhütlerinize göre toplantıları otomatik olarak planlar. Bu, manuel ayarlamalar gerektirmeden planlanabilen tekrarlanan toplantıları da içerir.

Ayrıca, Reclaim AI, bir takım üyesi izin aldığında veya yeni bir öncelik ortaya çıktığında gibi çakışmalar oluştuğunda toplantıları otomatik olarak yeniden planlar.

Clockwise

Clockwise, otomasyon planlamasına biraz farklı bir yaklaşım getirir. Bu araç, esnek toplantıları otomatik olarak en uygun zamana taşır, odaklanma süresini optimize eder ve kesintileri en aza indirir.

Ayrıca, yalnızca kullanıcının katılımının gerekli olduğu etkinlikler olan esnek bekletmeler de sunar. Bu, proje işi veya rutin görevler gibi önemli faaliyetler için zaman ayırmanızı sağlar. Zaman ve devam takibi yazılımı, zaman kaybını en aza indirerek yoğun profesyoneller için sağlam bir seçimdir.

🏆 Kazanan: Clockwise, verimli iş süresini en üst düzeye çıkarmaya ve tekrarlanan toplantıları kolayca yönetmeye odaklanan proaktif yaklaşımıyla.

📖 Ayrıca okuyun: Görev Yöneticileri için En İyi Görev Planlama Yazılımı

Özellik #3: Odaklanma süresi ve mola yönetimi

Arka arkaya yapılan toplantılar düşünmek için çok az zaman bırakır. Odaklanma zamanınızı korumak için hangi araç daha iyi bir iş çıkarır?

Reclaim AI

Reclaim AI, toplantılar arasında otomatik olarak molalar ve dinlenme süreleri planlayarak zihinsel sağlık ve iş-yaşam dengesi üzerine yoğunlaşır. Bu araç, mola zamanlarını programınıza göre ayarlayarak arka arkaya gelen toplantılarla boğulmamanızı sağlar.

Alternatiflerinden farklı olarak Reclaim, konum verilerine göre toplantı öncesi ve sonrası seyahat süresini hesaba katarak, gitmeniz gereken yere zamanında varmanızı sağlar.

Clockwise

Clockwise molalar ve tampon zaman yönetimi önceliği verir, toplantıların derinlemesine çalışmak için zihinsel alanınızı koruyacak şekilde planlanmasını sağlar. Arka arkaya oturumları önlemek için toplantılar arasına otomatik olarak molalar ekler ve programınız değişirse tampon zamanları ayarlar.

Bu araç, takım tercihlerini de dikkate alarak herkesin toplantılar arasında dinlenmek için yeterli zamana sahip olmasını sağlar.

🏆 Kazanan: Reclaim AI, kişisel zamanı yönetme, molaları planlama ve gün boyunca tükenmişlikle mücadele etme konusunda daha kapsamlı yaklaşımıyla bu turu kazanıyor.

🔍 Biliyor muydunuz? Bildirimler ve e-postalar gibi küçük kesintiler, gününüzü küçük, verimsiz parçalara ayırır ve bu fenomene " zaman konfeti" adı verilir

Reddit'te Clockwise ve Reclaim AI karşılaştırması

Kullanıcıların Reclaim AI ve Clockwise hakkında gerçekte ne düşündüğünü görmek için Reddit'e göz attık.

Bir Reddit kullanıcısı, odaklanma süresini ve toplantıları optimize ettiği için Clockwise'ı takdir ediyor:

Clockwise, yapacağı iş için mükemmeldir – tüm toplantılar arasında odaklanmak için yeterli zamanınız olmasını sağlar (odaklanma süresi). Haftada kaç saat odaklanma süresi istediğinizi + öğle yemeği, seyahat süresi vb. önceden tanımlarsınız. Bu, tamamen GCal için bir uzantıdır.

Clockwise, yapacağı iş için mükemmeldir – tüm toplantılar arasında odaklanmak için yeterli zamanınız olmasını sağlar (odaklanma zamanı). Haftada kaç saat odaklanma zamanı istediğinizi + öğle yemeği, seyahat zamanı vb. önceden belirleyebilirsiniz. Bu, tamamen GCal için bir uzantıdır.

Başka bir Reddit kullanıcısı, çok sayıda entegrasyonu nedeniyle Reclaim AI'yı daha gelişmiş buldu:

Reclaim. ai tüm bunları yapar. Altı farklı Google Takvimim var (iş, okul, kişisel, seyahat, sosyal vb.). Planladığı her şeyi Google Takvim'e ekler ve Google Takvim'de bir bileşen vardır. Ayrıca Todoist'ten görevleri de içe aktarır.

Reclaim. ai tüm bunları yapar. Altı farklı Google Takvimim var (iş, okul, kişisel, seyahat, sosyal vb.). Planladığı her şeyi Google Takvim'e ekler ve Google Takvim'de bir bileşen vardır. Ayrıca Todoist'ten görevleri de içe aktarır.

Reddit kullanıcıları, odaklanma süresini ve toplantıları optimize etmek için Clockwise'ı daha iyi bir seçim olarak görürken, Reclaim AI gelişmiş entegrasyonları ve görev otomasyonu ile öne çıkıyor.

En iyi seçenek, programınızı nasıl yönettiğinize bağlıdır.

ClickUp ile tanışın — Clockwise ve Reclaim AI'ya en iyi alternatif

Clockwise ve Reclaim AI, planlama ve verimlilik konusunda yardımcı olur, ancak ClickUp bunu daha da ileriye taşır.

AI destekli proje yönetimi, bilgi yönetimi ve iletişimi tek bir platformda birleştiren iş için her şeyi içeren uygulamadır. ClickUp'ın her iki aracı nasıl eşleştirebileceğini veya hatta daha iyi performans gösterebileceğini aşağıda görebilirsiniz. 👇

ClickUp'ın 1 numaralı avantajı: ClickUp Takvim

ClickUp Takvim

ClickUp Takvim'den derinlemesine çalışmaktan toplantılara sorunsuz bir şekilde geçin

ClickUp Takvim, görevlerinizi, etkinliklerinizi ve toplantılarınızı tek bir organize sisteme sorunsuz bir şekilde entegre ederek zaman ve enerji tasarrufu sağlamak için tasarlanmıştır. AI destekli takvim, görevleri otomatik olarak önceliklendirir ve anahtar toplantılar ve odaklanma zamanlarına göre ayarlar, böylece gününüzü yapılandırılmış ve verimli tutar.

Reclaim ve Clockwise zaman bloklarını optimize ederken, ClickUp belirli görevler için daha fazla zamana ihtiyacınız olduğunda bunları otomatik olarak ayarlar ve sürekli yeniden planlama yapmanıza gerek kalmadan gününüzün dengeli geçmesini sağlar. Ayrıca Google Takvim ile takvim senkronizasyonunu da destekler, yani tüm ClickUp ve Google görevlerinizi tek bir yerden anahtar değiştirme zahmetine girmeden görüntüleyebilirsiniz.

Nasıl çalıştığını öğrenmek için bu videoyu izleyin:

Takvim, ClickUp AI Notetaker ile birlikte çalışarak sık yapılan iç toplantılarınızı eyleme dönüştürür. Toplantıları planlarken, AI Notetaker'ı davet ederek anahtar noktaları ve eylem öğelerini düzgün bir şekilde etiketlenmiş bir transkriptte yakalayın ve bunları anında görevlere dönüştürün.

ClickUp'ın Notetaker özelliği ile her toplantının ayrıntılarını zahmetsizce kaydedin

ClickUp'ın 2. avantajı: ClickUp Proje Zaman Takibi ve Zaman Çizelgeleri

ClickUp Proje Zaman Takibi

ClickUp Proje Zaman Takibi ile zaman girdilerine etiketler ekleyin ve saatleri faturalandırılabilir olarak işaretleyin

Hem Clockwise hem de Reclaim AI zaman yönetimi özellikleri sunarken, ClickUp Proje Zaman Takibi basit planlamanın ötesine geçer. ClickUp'taki Görevler ile doğrudan entegre olarak, çeşitli projelerde harcanan zamanı izlemenizi sağlar.

Zaman Takibi, faturalandırılabilir ve faturalandırılamaz saatlerinizi senkronize eder. Herhangi bir cihazdan zamanlayıcıları başlatıp durdurabilirsiniz ve saatlerinizi kaydetmeyi unutursanız, ayrıntılı notlarla geriye dönük olarak zaman ekleyebilirsiniz.

Birden fazla cihazda çalışıyorsanız, ClickUp masaüstü, mobil veya web tarayıcınızda izlenen zamanı senkronize ederek her zaman verimliliğinizin tam bir resmini görmenizi sağlar.

ClickUp Zaman Çizelgeleri

Doğru ve güvenilir kayıtlar için gönderilen saatleri kilitlemek için ClickUp Zaman Çizelgeleri oluşturun

ClickUp Timesheets, çalışma saatlerini şeffaf ve düzenli tutarak çalışanların izlenmesini kolaylaştırır.

Takım üyeleri, görevlerden doğrudan zaman kaydı yapabilir ve onay için girdiler gönderebilir. Onaylandıktan sonra, saatler ClickUp Gösterge Panellerinde otomatik olarak güncellenir ve size takım verimliliği, proje maliyetleri ve faturalandırılabilir saatler hakkında gerçek zamanlı bilgiler sunar.

Maaş bordrosu, müşteri faturalandırma veya sadece işlerinizi takip etmek için ClickUp, her şeyi tek bir yerde tutarak kolay erişim ve raporlama sağlar.

⚙️ Bonus: Zaman çizelgesi şablonlarını deneyerek kuruluş genelinde izlemeyi standartlaştırın.

ClickUp'ın 3. avantajı: Şablonlar

ClickUp ayrıca, programınızı daha verimli bir şekilde yönetmenize yardımcı olacak birkaç önceden oluşturulmuş zaman takibi şablonu sunar.

Ücretsiz şablon alın ClickUp Çalışan Programı Şablonu ile vardiya yönetimini basitleştirin

Örneğin, ClickUp Çalışan Programı Şablonu, takımınızın çalışma saatlerini kolayca oluşturmanıza ve yönetmenize olanak tanır. Şu konularda yardımcı olur:

Vardiyaları görsel olarak planlayın ve düzenleyin: Çakışmaları ve karışıklıkları önlemek için iş programlarını net bir şekilde yapılandırın

Kullanılabilirliğe göre görevleri atayın: Aşırı rezervasyonları önlerken çalışanların verimli bir şekilde planlandığından emin olun

İzin taleplerini takip edin: İş kanunlarına uyum sağlarken PTO, hastalık izni ve tatil günlerini yönetin

Uygun vardiya kapsamını sağlayın: Beceri ve iş yüküne göre her vardiyayı doğru çalışanlarla doldurun

Ayrıca, ClickUp Takvim Planlayıcı Şablonu gibi diğer şablonlar, gününüzü daha esnek bir şekilde organize etmenize yardımcı olur. Derinlemesine çalışmak veya belirli projeler için zamanı bloklamak için bir yöntem arıyorsanız, ClickUp Zaman Bloklama Şablonu mükemmel bir çözümdür.

📮 ClickUp Insight: Çalışanların %30'u belirlenen saatlere sadık kalırken, %27'si düzenli olarak fazla mesai yapıyor ve %19'u hiç belirli bir çalışma saatine sahip değil. İşler öngörülemez olduğunda, nasıl gerçekten mesainizi bitirebilirsiniz? 🕰️ClickUp Takvim'deki otomatik görev planlama, en öngörülemez programlara bile daha fazla düzen getirebilir . Haftanızı planlayın, kesin çalışma saatleri belirleyin ve oturumu kapatmak için hatırlatıcılar otomatikleştirin, çünkü zamanınız size ait olmalı! 💫 Gerçek Sonuçlar: Lulu Press, ClickUp Otomasyonlarını kullanarak çalışan başına günde 1 saat tasarruf ediyor ve iş verimliliğinde %12 artış sağlıyor.

ClickUp ile Takviminizi Geri Kazanın

Reclaim AI ve Clockwise, planlama konusunda yardımcı olur, ancak her şeyi kapsamaz. Reclaim AI, görevler ve alışkanlıklar için zamanı otomatik olarak bloke ederken, Clockwise toplantıları optimize eder. Ancak, proje yönetimi ve zaman takibi için ayrı araçlara ihtiyacınız olacaktır.

ClickUp hepsini yapar.

AI Takvim, görevleri, toplantıları ve son teslim tarihlerini tek bir yerde senkronize eder, Proje Zaman Takibi, faturalandırılabilir ve faturalandırılamaz saatleri takip etmenize yardımcı olur ve Zaman Çizelgeleri, zamanınızı net bir şekilde ayrıntılı olarak gösterir. Artık birden fazla uygulama arasında geçiş yapmanıza gerek yok — eksiksiz zaman ve görev yönetimi için tek bir platform.

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