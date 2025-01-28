2025'in En İyi 10 Zaman Kaydı Yazılımı

Zaman takibinde zaman kazanmanın yollarını mı arıyorsunuz? Zaman ve devam takibi yazılımına ihtiyacınız var gibi görünüyor!

İyi haber ise, her boyuttaki destek ekibi ve kuruluşu için tasarlanmış birçok seçenek olmasıdır. Bazıları temel zaman takibi işlevselliği sunarken, diğerleri zaman ve devam takibini proje yönetimi, bordro sistemleri, sosyal haklar yönetimi ve daha fazlasıyla birleştiren eksiksiz platformlardır.

Zaman ve devam yazılımlarında nelere dikkat etmeniz gerektiğini keşfedin ve bu özel liste ile kuruluşunuz için mükemmel aracı bulun.

Zaman ve Katılım Yazılımı Nedir?

Zaman ve devam yazılımı birçok rol üstlenebilir. Temel düzeyde, çalışanların iş saatlerini izleme olanağı sunar.

Ancak, çoğu yazılım çok daha fazlasını yapacaktır - örneğin, iş gününü belirli görevler veya projeler üzerinde çalışılan saatlere bölmek için araçlar sağlamak veya faturalandırılabilir saatleri izleme ve faturalar oluşturma özellikleri sunmak gibi. Bazı yazılımlar, projeleri haritalayabilmeniz, görevleri izleyebilmeniz ve takım üyeleriyle işbirliği yapabilmeniz için pano ve kart görünümleriyle birlikte eksiksiz bir proje yönetimi araçları paketi bile sunar.

Zaman ve Katılım Yazılımında Nelere Dikkat Etmelisiniz?

Piyasada bulunan tüm seçenekler arasında takımınız için en uygun olanı seçmek kafa karıştırıcı olabilir. Aşağıdaki temel özelliklere sahip bir yazılım arayın.

Basitlik: Uygulama yığınınıza bir uygulama daha eklemek yerine, proje yönetimi araçları, Uygulama yığınınıza bir uygulama daha eklemek yerine, proje yönetimi araçları, günlük günlükler veya diğer kullanışlı özellikler sunan zaman takibi yazılımı gibi, kullandığınız uygulama sayısını en aza indirebilecek bir yazılım arayın

Sezgisel kullanıcı arayüzü: Saat kaydı, çalışma saatlerinin izlenmesi, izin taleplerinin gönderilmesi ve daha fazlasını kolaylaştıran bir yazılım seçerek düşük benimseme oranlarını önleyin

Şirketiniz için doğru özellikler: Çok sayıda seçenek varken, faturalandırılabilir saatleri, tatil zamanı tahakkuklarını veya şirketinizin ihtiyaç duyduğu diğer önemli araçları izleyemeyen bir yazılımla yetinmeyin

Yapılandırılabilir arayüz: Zaman takibi yazılımı, en çok ihtiyaç duyduğunuz bilgileri bir bakışta görebileceğiniz bir gösterge paneli oluşturabilmek için özelleştirilebilir olmalıdır

Kolay zaman girişi: Tüm zaman takibi yazılımları, saatleri veya giriş ve çıkış zamanlarını manuel olarak değiştirmeyi kolaylaştırmaz, ancak insan hataları olabilir ve gerektiğinde kolayca ayarlamalar yapabilmeniz gerekir

Kullanabileceğiniz En İyi 10 Zaman Kaydı Yazılımı

En iyi zaman ve devam yazılımını bulmaya hazır mısınız? Aşağıdaki listede yer alan seçeneklerin tümü, vardiya planlama araçları, bordro sistemleri, bulut tabanlı zaman takibi ve daha fazlası gibi çeşitli harika özellikler sunar.

ClickUp'ta zaman çizelgeleri oluşturun ve izlenen zamanı takip edin

ClickUp, zamanı istediğiniz şekilde izleme esnekliği sunar. Örneğin, ClickUp Katılım Sayfası'nı kullanarak kimin çalıştığını veya toplantılara kimin katıldığını izleyebilirsiniz. ClickUp'ın proje zaman takibi özellikleriyle, çalışılan saatleri her yerden izleyebilir, gerektiğinde geriye dönük değişiklikler yapabilir ve çalışılan saatlere ilişkin notlar tutarak faturalandırılabilir saatleri veya belirli projelerde çalışılan saatleri sıralayabilirsiniz. ClickUp Hizmet Zaman Çizelgesi Şablonu daha da derinlemesine giderek, faturalandırılabilir saatleri izlemenin yanı sıra, sağladığınız hizmetlerin maliyetlerini ve kaynaklarını da izlemenizi ve yönetmenizi kolaylaştırır.

Zaman takibinin yanı sıra, ClickUp çalışanların faaliyetlerini izlemek, görevleri takip etmek ve projeleri organize etmek için kapsamlı bir araç seti sunar. Takımların görevlerine odaklanmasına yardımcı olmak için proje gösterge panellerini kullanın veya İş Yükü Görünümü'nü kullanarak her bir takım üyesinin ne kadar işi olduğunu görün. Ayrıca, Faaliyet Görünümü aracılığıyla çalışanların faaliyetlerini de takip edebilirsiniz.

İnsan kaynakları tarafında, ClickUp'ın İK Görünümleri'ni kullanarak çalışanların işe alımını, planlamasını ve diğer önemli ayrıntıları yönetebilirsiniz. Çalışan bilgilerini ve çalışanlar ile yöneticileri arasındaki gizli iletişimleri içeren merkezi bir hub oluşturun. Bu hub'ı, gelişimi izlemek, çalışan bağlılığı anketlerini yönetmek ve yaklaşan performans değerlendirmelerine hazırlanmak için kullanabilirsiniz.

ClickUp'ın en iyi özellikleri:

ClickUp sınırlamaları:

Temel zaman takibi arıyorsanız, ClickUp ihtiyacınız olandan daha fazla araç sunabilir

ClickUp'ın sunduğu tüm araçlar ve özellikler hakkında bilgi edinmek için zaman ayırmaya hazır olun

ClickUp fiyatlandırması:

Sonsuza Kadar Ücretsiz

Sınırsız: Kullanıcı başına aylık 7 $

İş: Kullanıcı başına aylık 12 $

Enterprise: Fiyatlandırma için iletişime geçin

ClickUp Brain: Tüm ücretli planlarda 5 $/Çalışma Alanı üyesi/ay karşılığında kullanılabilir

ClickUp puanları ve yorumları:

G2: 4,7/5 (9.000'den fazla yorum)

Capterra: 4,6/5 (3.800+ yorum)

2. Clockify

clockify aracılığıyla

En iyi zaman izleme uygulamalarından biri olan Clockify, nispeten düşük bir maliyetle birçok özellik sunar. Saatleri çeşitli şekillerde takip etme olanağı sunar: bordro için zaman çizelgeleri, projeye göre ve faturalandırılabilir saatlere göre. Çalışanlar mobil cihazlar üzerinden giriş yapabilir ve Clockify'ın Kiosk uygulamasıyla herkesin PIN koduyla hızlıca giriş yapabileceği bir tablet kurabilirsiniz.

Clockify'ın en iyi özellikleri:

Time Tracker'ın zamanlayıcılarını kullanarak proje saatlerini, faturalandırılabilir saatleri ve daha fazlasını kaydedin

Maaş departmanınız için bir dakikadan kısa sürede zaman çizelgeleri oluşturun

Clockify Kiosk'u kurarak, yüz yüze çalışanlar için basit bir saat giriş sistemi oluşturun

Asana, Trello, Jira ve diğerleri dahil olmak üzere popüler verimlilik uygulamalarıyla entegre edin

Clockify sınırlamaları:

Zamanlayıcıları başlatmayı veya durdurmayı unutmak gibi kullanıcı hataları, zaman takibinin yanlış olmasına neden olabilir

Bulut tabanlı yazılımlar, internet erişimi olmayan iş sahalarında iyi çalışmayabilir

Clockify fiyatlandırması:

Sınırlı özellikler için Sonsuza Kadar Ücretsiz

Temel: Kullanıcı başına aylık 3,99 $

Standart: Kullanıcı başına aylık 5,49 $

Pro: Kullanıcı başına aylık 7,99 $

Enterprise: Kullanıcı başına aylık 11,99 $

Clockify puanları ve yorumları:

G2: 4,5/5 (150'den fazla yorum)

Capterra: 4,7/5 (4.600+ yorum)

3. QuickBooks Time

quickBooks aracılığıyla

QuickBooks denince akla muhasebe yazılımı gelir, ancak QuickBooks Time ile birlikte sağlam bir zaman takibi araçları seti de elde edersiniz. QuickBooks Time, mobil ve masaüstü platformlarda kullanılabilir, böylece işiniz sizi nereye götürürse götürsün zamanı kolayca takip edebilirsiniz. Zaman çizelgelerini kullanarak zamanı takip edersiniz ve bu uygulama yöneticilere kimin ne üzerinde çalıştığını kolayca görme olanağı sağlar.

QuickBooks'un en iyi özellikleri:

Sadece çalışılan saatleri değil, aynı zamanda kilometre, konum verileri ve daha fazlasını izlemek için zaman çizelgeleri oluşturun

Kimin çalıştığı, üzerinde çalıştıkları projeler ve diğer önemli ayrıntılar hakkında görünürlük elde edin

İş maliyetleri, maaş bordrosu planlaması ve karlılık hakkında bilgi edinmek için özelleştirilebilir raporlar oluşturun

ADP, Square ve JazzHR gibi popüler insan kaynakları ve bordro yazılımlarıyla entegre edin

QuickBooks sınırlamaları:

Kurulum zor olabilir ve yeni kullanıcılar için diğer seçenekler kadar sezgisel değildir

Farklı projelere veya görevlere göre zaman kaydı seçenekleri sınırlıdır

Çalışma saatlerinin düzenlenmesi zor olabilir

QuickBooks fiyatlandırması:

Basit Başlangıç: Aylık 15 $

Temel özellikler: 30 $/ay

Artı: 45 $/ay

Gelişmiş: 100 $/ay

QuickBooks puanları ve yorumları:

G2: 4,5/5 (1.400+ yorum)

Capterra: 4,7/5 (6.500+ yorum)

4. TimeClick

timeClick aracılığıyla

Birçok zaman takibi uygulaması abonelik tabanlıdır, ancak TimeClick, zaman saati yazılımı, zaman çizelgeleri, ücretli izin takipçisi ve maaş bordrosu ve çalışılan saatleri yönetmek için ihtiyacınız olan her şeyi içeren tek seferlik bir satın almadır. Dahası, bu yazılımı zamanı ayrıntılı bir şekilde izlemek için kullanabilirsiniz. İş kodlarını kullanarak farklı takımlarda ve projelerde çalışılan saatleri kolayca yönetebilirsiniz.

TimeClick'in en iyi özellikleri:

İşyerindeki kiosk veya mobil uygulama aracılığıyla her yerden giriş ve çıkış yapın

Ücretli izin (PTO) takipçisi ile ücretli zaman yönetimini otomatikleştirin

Hızlı ve kolay otomatik zaman hesaplamalarıyla bordro işlemlerini otomatikleştirin

PDF, Excel veya CSV dosyaları olarak dışa aktarılabilen, tamamen özelleştirilebilir raporlar oluşturun

TimeClick sınırlamaları:

Birden fazla pozisyonda çalışan çalışanlar için birden fazla ücret oranı desteklemez

Kullanıcılar, arayüzün biraz daha kullanıcı dostu olabileceğini bildiriyor

TimeClick fiyatlandırması:

Prime: 249 $ artı isteğe bağlı destek planı için yıllık 99

Premium: 499 $ artı isteğe bağlı destek planı için yıllık 169

Artı: 699 $ artı isteğe bağlı destek planı için yıllık 219

Platinum: 999 $ artı isteğe bağlı destek planı için yıllık 289

TimeClick puanları ve yorumları:

G2: 4. 3/5 (150+ yorum)

Capterra: 4,7/5 (400'den fazla yorum)

5. Buddy Punch

buddy Punch aracılığıyla

Buddy Punch platformu, tüm zaman takibi ve bordro sürecini otomatikleştirmek için tasarlanmıştır, böylece elektronik tabloları ve zaman alıcı hesaplamaları atlayabilirsiniz. Çalışılan saatleri izlemenin yanı sıra, biriken hastalık izni, tatil izni ve fazla mesai saatlerini otomatik olarak hesaplar. Buddy Punch ayrıca bir devam izleme sistemi sağlar, böylece kimin çalıştığını ve ne üzerinde çalıştığını görebilirsiniz.

Buddy Punch'ın en iyi özellikleri:

Uzak çalışanları izlemek için coğrafi sınırlama ve IP adresi kilitleme özelliğini kullanın

QuickBooks ve ADP gibi popüler bordro yazılımlarıyla entegre edin

Görüntü ve GPS izleme ile çalışanların hesap verebilirliğini sağlayın

Hesap tabloları veya hesaplamalar olmadan maaş bordrolarını otomatik olarak işleyin

Buddy Punch sınırlamaları:

Kullanıcı raporları, gerektiğinde çalışanların zaman kartlarını ayarlamanın zor olabileceğini göstermektedir

Buddy Punch'ı kapatmadığınız sürece, Buddy Punch cihazın kamerasını kullanırken Zoom veya diğer uygulamalarla video konferans yapamazsınız. Bu durumda zaman takibi özellikleri de durur

Buddy Punch fiyatlandırması:

Standart: Kullanıcı başına aylık 2,99 $ artı 19 $ sabit temel ücret

Avantaj: Kullanıcı başına aylık 3,99 $ artı 19 $ sabit temel ücret

Enterprise: Satış ile iletişime geçin

Buddy Punch puanları ve yorumları:

G2: 4,8/5 (200'den fazla yorum)

Capterra: 4,8/5 (900'den fazla yorum)

6. Time Doctor

time Doctor aracılığıyla

Time Doctor, zaman izleme yazılımı ve analiz platformudur. Zaman çizelgeleri, uzaktaki çalışanların zamanını izleme ve daha fazlası gibi beklediğiniz tüm zaman izleme özelliklerini sunar. Time Doctor, bunu güçlü analizlerle birleştirerek projelerde çalışılan saatleri izlemenizi ve hatta en iyi performans gösteren çalışanlarınızı belirlemenizi sağlar.

Time Doctor'un en iyi özellikleri:

Optimum fatura doğruluğu ve bordro için zamanı dakikasına kadar takip edin

İşçilerin, iş sahası çevrimdışı olsa bile zamanı izlemelerine izin verin

Çalışanların en çok kullandığı web sitelerini ve uygulamaları takip edin

Bireysel iş akışlarını analiz ederek iyileştirme alanları bulun

Time Doctor sınırlamaları:

Bazı kullanıcılar, bilgisayarlar veya cihazlar arasında geçiş yaparken zamanın her zaman doğru şekilde senkronize edilmediğini bildiriyor

Kullanıcılar, mobil uygulamanın masaüstü sürümünün birçok işlevinden yoksun olduğunu söylüyor

Time Doctor fiyatlandırması:

Temel: Kullanıcı başına aylık 5,90 $

Standart: Kullanıcı başına aylık 8,40 $

Premium: Kullanıcı başına aylık 16,70 $

Time Doctor puanları ve yorumları:

G2: 4. 4/5 (360+ yorum)

Capterra: 4,6/5 (500'den fazla yorum)

7. Ne Zaman İşe Gidiyorum?

via When I Work

Bu uygulama, basit ve sezgisel bir program yönetim sistemi sunar. Bununla, dakikalar içinde bir iş programı oluşturabilir ve takımınızla paylaşabilirsiniz. Mesajlaşma özellikleri, takım üyeleri farklı departmanlarda veya farklı vardiyalarda çalışıyor olsalar bile kolayca iletişim kurmalarını sağlar ve programları zaman saati özellikleriyle entegre ederek çalışanların zahmetsizce giriş ve çıkış yapmalarını ve çalıştıkları saatleri takip etmelerini sağlayabilirsiniz.

When I Work'ün en iyi özellikleri:

Renk kodları, takvim görünümleri ve diğer araçları kullanarak programlar oluşturun

Takım üyeleriyle iletişim kurmak için sohbet özelliklerini kullanın

Takım üyelerine vardiyalarını değiştirebilecekleri veya izin talep edebilecekleri düzenli bir yer sağlayın

Çalışanları vardiyaları hakkında anında bilgilendirmek için programları yayınlayın ve paylaşın

When I Work sınırlamaları:

Kullanıcı raporları, müşteri hizmetlerinin yanıt vermesinin yavaş olabileceğini gösteriyor

Çalışanların programlarına mola eklemek için gerekli özellikler eksiktir

When I Work fiyatlandırması:

Temel: 2,50 $/kullanıcı

Pro: 5 $/kullanıcı

Premium: 8 $/kullanıcı

When I Work puanları ve yorumları:

G2: 4,3/5 (270+ yorum)

Capterra: 4,5/5 (1.000'den fazla yorum)

8. Everhour

everhour aracılığıyla

Everhour, zaman ve devam yazılımı için popüler bir seçimdir, çünkü çalışılan saatleri, çalışanların molalarını, görevlere harcanan zamanı vb. izlemenizi sağlayan basit bir zaman izleyici sunar. Everhour'u bütçenizi takip etmek ve müşterileriniz için faturalar oluşturmak için de kullanabilirsiniz.

Everhour'un en iyi özellikleri:

Sezgisel bir görsel arayüz ile projeleri ve çalışanların programlarını haritalandırın

Projenizin bütçesini kontrol altında tutmak için hem zamanı hem de giderleri takip edin

Sadece birkaç tıklama ile faturalar oluşturun ve müşterilere gönderin

Asana, Jira, ClickUp ve Trello gibi popüler proje yönetimi yazılımlarıyla entegre edin

Everhour sınırlamaları:

Ücretli planlar en az iki ila beş kullanıcı gerektirir; daha fazla özelliğe ihtiyaç duyan bireyler veya küçük takımlar için ideal değildir

İncelemelere göre, görevleri renk kodlarıyla işaretleme gibi bazı özellikler eklenebilir

Everhour fiyatlandırması:

Ücretsiz: beş kullanıcıya kadar

Lite: Kullanıcı başına aylık 5 $

Takım: Kullanıcı başına aylık 8,50 $

Everhour puanları ve yorumları:

G2: 4,7/5 (160+ yorum)

Capterra: 4,7/5 (390+ yorum)

9. TCP Yazılımı

tCP Software aracılığıyla

TCP Software aslında üç farklı ürün sunmaktadır: orijinal TimeClock Plus, TCP Humanity ve TCP Aladtec. TimeClock Plus, hükümet düzenlemelerine uyumu sağlarken saatleri ve maaşları kolayca yönetmenize olanak tanıyan zaman tutma özelliklerine sahip bir işgücü yönetimi çözümüdür. TCP Humanity, otomatik çakışma kontrolü ile program oluşturmayı basitleştiren dinamik çalışan planlaması sunar. Aladtech, acil tıp, itfaiye ve kurtarma gibi kamu sektörü işleri ve vardiyalı çalışmayı destekleyen işlevselliğe ihtiyaç duyulan kolluk kuvvetleri için idealdir.

TCP Software'in en iyi özellikleri:

Basit bir arayüzde devamlılığı, zamanı, fazla mesaiyi ve daha fazlasını izleyin

İş kodlarını kullanarak iş veya görev başına çalışılan saatleri izleyin

Gösterge panellerini özelleştirerek ihtiyacınız olan zaman verilerini bir bakışta görebilirsiniz

TCP Software ürünleriyle çalışmak üzere tasarlanmış zaman saati cihazlarını kullanın

TCP Yazılım sınırlamaları:

Fiyatlandırma, hiçbir plan veya ürün için şeffaf değildir

Kullanıcılar, bu sistemi kurmanın ve yüklemenin zor olabileceğini bildiriyor

Bazı incelemeler, müşteri hizmetlerinin yanıtlarının yavaş olabileceğini belirtiyor

TCP Yazılım fiyatlandırması:

Temel özellikler: Satış ekibiyle iletişime geçin

Profesyonel: Satış ekibiyle iletişime geçin

Enterprise: Satış ile iletişime geçin

TCP Software puanları ve yorumları:

G2: 4. 3/5 (390 yorum)

Capterra: 4. 4/5 (190+ yorum)

10. Rippling

rippling aracılığıyla

Rippling, modüllerin alakart seçiminden kendi platformunuzu oluşturmanıza olanak tanıyan benzersiz bir zaman ve devamlılık çözümüdür. Rippling Birleşik İş Gücü Yönetimi Platformu, zaman takibinin ötesine geçerek insan kaynaklarını işe alma ve yönetme araçları sunar. Bunu Finance Cloud, HR Cloud, IT Cloud veya Rippling Unity ile birleştirerek gider takibi, sosyal haklar yönetimi, uygulama ve cihaz güvenliği veya iş akışı otomasyonu gibi görevler için çeşitli gelişmiş özellikler elde edebilirsiniz.

Rippling'in en iyi özellikleri:

Çalışanların çalışma saatlerini, işçilik maliyetlerini ve giderleri izlemek için merkezi bir sistem oluşturun

Maaş bilgilerine, sosyal hak paketlerine ve şirket politikalarına self servis erişim sağlayın

Analitiklerden yararlanarak verimlilik ve karlılık hakkında içgörüler elde edin

IT Bulut'u kullanarak sadece çalışanları değil, kullandıkları cihazları da yönetin

Dalgalı sınırlamalar:

Fiyatlandırma net değildir; eklentilerinizi seçtikten sonra Rippling'in satış ekibiyle iletişime geçerek daha fazla bilgi almanız gerekir

Uygulama süreci uzun sürebilir

Çok sayıda eklenti, kullanıcıların tam olarak ihtiyaç duydukları ürünü bulmalarını zorlaştırır

Dalgalı fiyatlandırma:

Kullanıcı başına aylık 8 $'dan başlayan fiyatlarla, ancak temel özelliklerin ötesindeki fiyatlar için satış ekibiyle iletişime geçin

Yayılan puanlar ve yorumlar:

G2: 4,8/5 (2.100+ yorum)

Capterra: 4,9/4 (2.900+ yorum)

Bonus: Excel'de Katılım Çizelgesi Nasıl Oluşturulur!

ClickUp ile Zaman Takibi ve Proje Yönetimini Kolaylaştırın

Çok sayıda zaman ve devam yazılımı seçeneği mevcut olduğundan, ihtiyaçlarınıza uygun bir uygulama veya platform bulmak kolaydır, ancak ClickUp ile ihtiyacınız olan tüm zaman yönetimi özelliklerini ve çok daha fazlasını elde edebilirsiniz. ClickUp'ın özelliklerini ve şablonlarını kullanarak zaman çizelgeleri oluşturun, faturalandırılabilir saatleri takip edin ve müşterileriniz için faturalar oluşturun. Bu arada, projeleri haritalandırmak ve takımınızı yolunda tutmak için ClickUp'ın proje yönetimi özelliklerine güvenebilirsiniz.

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