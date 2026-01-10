2026'da Influencer Pazarlaması için En İyi 13 AI Aracı

Her influencer ortaklığı sonuç getirmez. Bazıları etkileşimi ve satışları artırırken, diğerleri kağıt üzerinde umut verici görünse de sonuçsuz kalır.

Fark nedir? Veri. 📊

Influencer pazarlaması için yapay zeka araçları, markaların ve ajansların takipçi sayısının ötesine geçmelerine yardımcı olur; hedef kitlenin demografik özelliklerini, etkileşimin gerçekliğini ve kampanya performansını analiz ederek daha akıllı kararlar almalarını sağlar.

Ancak her araç zaman ayırmaya değer değildir. Bazıları keşif için harikadır, diğerleri ise kampanya yönetimi veya analitik üzerine odaklanır.

Daha etkili influencer kampanyaları yürütmenize yardımcı olacak, influencer pazarlaması için en iyi 13 AI aracına bir göz atın. 🗃️

⏰ 60 Saniyelik Özet İşte AI destekli en iyi 13 influencer pazarlama aracı listemiz: ClickUp (Influencer kampanyası yönetimi ve pazarlama proje yönetimi için en iyisi) Modash (Geçmiş influencer içerik performansını analiz etmek için en iyisi) Upfluence (AI destekli influencer keşfi için en iyisi) Influencity (Kapsamlı influencer ilişkileri yönetimi için en iyisi) Brandwatch Influencer (Kurumsal düzeyde sosyal medya analitiği ve influencer belirleme için en iyisi) Traackr (Büyük ölçekli influencer değerlendirme ve harcama optimizasyonu için en iyisi) Heepsy (Mikro influencer arayan küçük işler için en iyisi) CreatorIQ (Kurumsal düzeydeki influencer pazarlaması için en iyisi) IQfluence (AI destekli influencer keşfi ve öngörüsel kampanya içgörüleri için en iyisi) HypeAuditor (AI destekli dolandırıcılık tespiti için en iyisi) Klear (Veri odaklı influencer analitiği için en iyisi) GRIN (Kapsamlı influencer ilişki yönetimi için en iyisi) Aspire. io (Topluluk odaklı influencer pazarlaması için en iyisi)

Pazarlama proje yönetimi için bu kadar çok AI aracı varken, kafanız karışabilir. Daha iyi influencer keşfi, kampanya otomasyonu veya ayrıntılı analitiklere mi ihtiyacınız var? Doğru araç, hedeflerinize bağlıdır.

Gerçekten faydalı bir şeye yatırım yaptığınızdan emin olmak için nelere dikkat etmeniz gerektiğini görelim. 👇

Influencer keşfi ve değerlendirme: Doğru influencer'ları bulmak için hedef kitlenin demografik özelliklerini, etkileşim kalitesini ve kimlik doğrulamasını analiz etmeye yardımcı olun

Gelişmiş kitle analizleri: Marka uyumu sağlamak için influencer'ların takipçilerini yaş, konum, ilgi alanları ve satın alma davranışlarına göre değerlendiren Marka uyumu sağlamak için influencer'ların takipçilerini yaş, konum, ilgi alanları ve satın alma davranışlarına göre değerlendiren bir influencer pazarlama aracı arayın

Kampanya otomasyonu ve erişim: Aracın erişimi kişiselleştirdiğinden, influencer ilişkilerini yönettiğinden ve hatta sözleşme görüşmelerini otomatikleştirdiğinden emin olun

Performans izleme ve ROI ölçümü: Gerçek zamanlı verileri analiz eden, dönüşümleri izleyen ve influencer pazarlama stratejilerini iyileştirmek için içgörüler sunan bir araç seçin

Hazır şablonlar: Tutarlılığı sağlamak için kampanya planlama, içerik stratejisi ve performans raporları için özelleştirilebilir Tutarlılığı sağlamak için kampanya planlama, içerik stratejisi ve performans raporları için özelleştirilebilir pazarlama planı şablonları sağlayan bir sağlayıcı bulun

Dolandırıcılık tespiti ve kimlik doğrulama puanı: Sahte takipçileri tespit eden, etkileşim manipülasyonlarını işaretleyen ve bot faaliyetlerini belirleyen bir araç seçin

Çoklu platform entegrasyonları: Influencer pazarlama kampanyalarını optimize etmek için Instagram, TikTok, YouTube ve yeni ortaya çıkan sosyal medya kanallarını destekleyen bir platform tercih edin

Takvim yönetimi: Gönderileri planlamak, son tarihleri izlemek ve birden fazla influencer arasında içeriği koordine etmek için Gönderileri planlamak, son tarihleri izlemek ve birden fazla influencer arasında içeriği koordine etmek için pazarlama takvimleri sunan bir araç seçin

İşte influencer pazarlama kampanyalarının yönetiminde gerçekten fark yaratan en iyi AI destekli platformlar. 📝

1. ClickUp (Influencer kampanyası yönetimi ve pazarlama proje yönetimi için en iyisi)

ClickUp, proje yönetimi, bilgi yönetimi ve sohbeti bir araya getiren, iş için her şeyi içeren bir uygulamadır. Tüm bu özellikler, daha hızlı ve daha akıllı çalışmanıza yardımcı olan yapay zeka ile desteklenir.

Pazarlama takımları için ClickUp Pazarlama Proje Yönetimi Yazılımı, içerik oluşturma, görev izleme ve işbirliği gibi her şeyi tek bir yerde tutarak influencer kampanyalarının yönetimini basitleştirir. Takımların iş akışlarını düzenlemelerine, tekrarlayan görevleri otomasyonla gerçekleştirmelerine ve araçlar arasında geçiş yapmadan büyük influencer veritabanlarını yönetmelerine yardımcı olur.

ClickUp Brain ile anında içerik oluşturun ve içgörüler elde edin

ClickUp Brain, içerik oluşturma, veri analizi ve iş akışı yönetimini destekleyen yapay zeka destekli bir asistandır. Dışa ulaşma mesajları taslaklarını hazırlayabilir, kampanya metinlerini iyileştirebilir, anahtar bilgileri özetleyebilir ve daha fazlasını yapabilir.

Ayrıca, etkileşim eğilimlerini özetleyerek ve eyleme geçirilebilir içgörüler sunarak kampanya performansını analiz eder; böylece hangi ortaklıkların en iyi sonuçları verdiğini değerlendirmek daha kolay hale gelir.

📮ClickUp Insight: Anket katılımcılarımızın yalnızca %12'si verimlilik paketlerine entegre edilmiş AI özelliklerini kullanıyor . Bu düşük kullanım oranı, mevcut uygulamaların, kullanıcıları tercih ettikleri bağımsız konuşma platformlarından geçiş yapmaya ikna edecek sorunsuz ve bağlamsal entegrasyondan yoksun olabileceğini gösteriyor. Örneğin, AI, kullanıcıdan gelen düz metin komutuna dayalı bir otomasyon ş Akışını yürütebilir mi? ClickUp Brain bunu yapabilir !

Manuel iş yükünü azaltmak ve ş akışlarını kolaylaştırmak için özel otomasyonlar oluşturun

ClickUp otomasyonları, influencer ilişkilerini ve kampanya süreçlerini zorlanmadan yönetmenize yardımcı olur.

Örneğin, bir influencer teslimatlarını gönderdiğinde, otomasyon hemen kreatif takımı inceleme için bilgilendirebilir, kampanya aşamasını "Onay Bekliyor" olarak güncelleyebilir ve onaylandıktan sonra içeriğin yayınlanmasını planlayabilir.

ClickUp Tablo Görünümü'nü kullanarak influencer verilerini izleyin

Dahası, ClickUp Tablo Görünümü, veritabanınızı düzenlemek ve dinamik bir influencer CRM'si olarak işlev görmek için tanıdık bir elektronik tablo benzeri arayüz sunar. İletişim bilgileri, işbirliği geçmişi ve performans metrikleri gibi temel ayrıntıları net ve özelleştirilebilir bir biçimde izleme imkanı sunar.

ClickUp, pazarlama kaynaklarımızı daha etkili bir şekilde kullanmamızı ve GTM yaklaşımımızı birden fazla iş biriminde uyumlu hale getirmemizi sağlıyor.

ClickUp, pazarlama kaynaklarımızı daha etkili bir şekilde kullanmamızı ve GTM yaklaşımımızı birden fazla iş biriminde uyumlu hale getirmemizi sağlıyor.

ClickUp'ı kullanan çoğu pazarlamacı, yazılımın hazır influencer şablonlarını özellikle beğeniyor.

Bu şablonu indir ClickUp'ın Influencer Sözleşme Şablonu, influencer sözleşmelerini hızlı ve kolay bir şekilde oluşturmanıza ve yönetmenize yardımcı olmak için tasarlanmıştır.

Örneğin, ClickUp Influencer Sözleşme Şablonu, her iki tarafın haklarını koruyan, güvenli ve titizlikle incelenmiş belgeler oluşturur. Ödemeler ve masraf geri ödemeleri için anahtar terimlerin ve sektör standartlarına uygun protokollerin yeterli açıklamalarını sunar.

Şablon ayrıca:

Influencer'lar için net marka kılavuzları örnekleri sunar

Yasal uyumlulukların dikkate alınmasını sağlar

Markanızın çevrimiçi ve çevrimdışı imajını korur

İzinler ve kullanılabilirlik hakkında bilgi sağlar

ClickUp Modern Sosyal Medya Takvimi Şablonu, birden fazla platformdaki influencer içerik planlarını izler. Benzer şekilde, ClickUp İçerik Yazımı Şablonu, influencer'ın kullanması gereken üslup ve metin yapısı için net yönergeler sunar.

ClickUp'ın en iyi özellikleri

ClickUp sınırlamaları

Özelliklerin birbiriyle nasıl etkileşime girdiğini anlamak biraz zaman alır

Mobil uygulama, masaüstü veya tarayıcı sürümü kadar zengin özelliklere sahip değildir.

ClickUp fiyatlandırması

Sonsuza Kadar Ücretsiz

Sınırsız: Kullanıcı başına aylık 7 $

İş: Kullanıcı başına aylık 12 $

Enterprise: Fiyatlandırma için iletişime geçin

ClickUp Brain: Kullanıcı başına aylık 7 $ karşılığında herhangi bir ücretli plana ekleyin

ClickUp yorumları

G2: 4,7/5 (10.040'dan fazla yorum)

Capterra: 4,6/5 (4.000'den fazla yorum)

🔍 Biliyor muydunuz? Bir milyon aboneye ulaşan ilk YouTuber bir oyuncuydu. 2009 yılında, Lucas Cruikshank'ın canlandırdığı kurgusal karakter Fred Figglehorn, bir milyon aboneye ulaşan ilk YouTuber oldu. Bu durum, mizah ve yaratıcılığın her zaman çevrimiçi etkiyi yönlendirdiğini gösteriyor.

2. Modash (Geçmiş influencer içerik performansını analiz etmek için en iyisi)

Modash aracılığıyla

250 milyondan fazla influencer profilini içeren bir veritabanı, Modash'ın markaların içerik oluşturucularla bağlantı kurması için yeterli seçeneğe sahip olmasını sağlar. Cinsiyet dağılımı, hedef kitlenin yaşı ve diğer metrikler aracılığıyla potansiyel ortakları değerlendirebilirsiniz.

Platformun, influencer'ın takipçilerinin kalitesini doğrulayan bir sahte takipçi denetimi de içerdiğini unutmayın. Bu, müşterinizin pazarlama bütçesinden yapılan akıllı yatırımları gösterir.

Modash'ın en iyi özellikleri

Daha iyi erişim ve sürekli iletişim için Gmail entegrasyonu aracılığıyla iletişimin senkronizasyonunu gerçekleştirin

Shopify entegrasyonu ile ürün hediye etme ve promosyon kodu izlemesini kolaylaştırın

Influencer'ların kitlesini analiz ederek, müşterinin kampanya hedefleriyle uyumluluğunu doğrulayın

Canlı içeriği merkezileştirerek kampanya performansını otomatik olarak izleyin

Modash'ın sınırlamaları

Twitter, Pinterest, Twitch ve blogları desteklemez

Sınırlı gelen kutusu fonksiyonu nedeniyle toplu e-posta gönderme özelliği yoktur

Influencer veritabanı, daha küçük bölgelerde ve şehirlerde daha az kapsamlı olabilir ve bu da hiper-yerel influencer'lar arayan kullanıcılar için zorluklar yaratabilir.

Modash fiyatlandırması

Essentials: Aylık 299 $

Performans: Aylık 599 $

Enterprise: Özel fiyatlandırma

Modash puanları ve yorumları

G2: Yeterli sayıda yorum yok

Capterra: Yeterli sayıda yorum yok

🧠 İlginç Bilgi: 1760 yılında, İngiliz çömlekçi Josiah Wedgwood, Kraliçe Charlotte'un desteğini kullanarak kaliteli porselenlerini "Kraliyet Onaylı" olarak pazarladı. Bu, influencer pazarlamasının en eski örneklerinden biridir.

3. Upfluence (AI destekli influencer keşfi için en iyisi)

Upfluence, etkileşim oranları, hedef kitle demografisi ve içerik stili filtrelerini kullanarak markaların doğru influencer'larla bağlantı kurmasına yardımcı olur; böylece kimin en uygun olduğunu tahmin etmekle kalmazsınız.

AI ile çalışan özelliği Jace AI, içerik alaka düzeyine göre markaları influencer'larla eşleştirirken, erişim çalışmalarınızı otomasyonla gerçekleştirir ve kişiselleştirir.

Buna ek olarak, Jace AI değişen influencer profillerini ve geçmiş etkileşimleri sürekli olarak takip eder. Toplanan veriler, çoğu markanın bağlamsal olarak uygun bir şekilde doğru influencer ile iletişim kurmasına yardımcı olur.

Upfluence'ın en iyi özellikleri

Müşteri veritabanınızı tarayarak potansiyel influencer ortaklıkları için marka savunucularını belirleyin

Çeşitli metrikleri analiz etmek için yapay zeka destekli arama filtreleriyle yüksek etkili influencer'ları bulun

Hediye kampanyalarını otomasyonla gerçekleştirerek ve gönderileri izleyerek ürün dağıtımını yönetin

E-ticaret platformlarını entegre ederek influencer pazarlamasını doğrudan satış performansıyla bağlantı kurun

Upfluence'ın sınırlamaları

Zengin özelliklere sahip olsa da, küçük işletmeler ve girişimler için daha pahalı pazarlama araçları arasında yer aldığı için maliyeti oldukça yüksektir.

Bazı kullanıcılar, otomatik sözleşme yenilemeleriyle ilgili sorunlar ve abonelikleri değiştirme veya iptal etme konusunda zorluklar yaşadıklarını bildirmiştir.

Upfluence fiyatlandırması

Özel fiyatlandırma

Upfluence puanları ve yorumları

G2: 4,5/5 (140 yorum)

Capterra: 4,1/5 (40 yorum)

🔍 Biliyor muydunuz? Lil Miquela ve Shudu gibi yapay zeka tarafından yaratılan influencer'lar, gerçek kişiler olmamasına rağmen önde gelen moda markalarıyla anlaşmalar imzaladı!

4. Influencity (Kapsamlı influencer ilişkileri yönetimi için en iyisi)

Influencity aracılığıyla

Influencity, ajanslara gelişmiş arama filtreleri sunarak kullanıcıların 20'den fazla kriter kullanarak sonuçları daraltmasına olanak tanır. Influencer ilişki yönetimi (IRM) sistemi ile birleştirilen platform, influencer işbirliklerini kolayca organize etmenizi ve iletişim izleme ile kampanya ilerlemesini izleme gibi faaliyetleri gerçekleştirmenizi sağlar.

Ayrıca Shopify hesabınızı oluşturucu veritabanına entegre edebilirsiniz. Bu, büyük ölçekli kampanyalar için influencer dağıtımını kolaylaştırır.

Influencity'nin en iyi özellikleri

Kolay yönetim için yerleşik izleme özelliğine sahip güvenli ağ geçitleri aracılığıyla ödemeleri toplayın

Hedefli erişim ile içerik oluşturucuları işe alın ve yapılandırılmış ş Akışlarını kullanarak onları ekibe dahil edin

Kampanya hedefleriyle uyumu sağlamak için influencer'ların takipçileri hakkında içgörüler edinin

Ayrıntılı raporlarla kampanya performansını analiz edin, ROI'yi ölçmek ve gelecekteki stratejilere yön vermek için anahtar metrikleri izlemeyin

Influencity'nin sınırlamaları

X (eski adıyla Twitter) profil analizini desteklemez

Bazı kullanıcılar, platformun metriklerinin influencer'ların sosyal medya faaliyetlerindeki gerçek zamanlı değişiklikleri her zaman yansıtmayabileceğini ve bunun dinamik kampanyalar için karar verme sürecini etkileyebileceğini not etmiştir.

Influencity fiyatlandırması

Profesyonel: Aylık 398 $

İş: Aylık 998 $

Kurumsal: Özel fiyatlandırma

Influencity puanları ve yorumları

G2: 4,6/5 (220 yorum)

Capterra: Yeterli sayıda yorum yok

🧠 İlginç Bilgi: Influencer pazarlaması, sosyal medyadan daha uzun süredir var. Instagram ve YouTube'dan önce markalar, ürünlerini tanıtmak için ünlüler, sporcular ve hatta kurgusal karakterlerle iş birliği yapıyordu. Marlboro Man ve ıspanak satışlarını artıran Popeye bile influencer pazarlamasının ilk formlarıydı.

5. Brandwatch Influencer (Kurumsal düzeyde sosyal medya analitiği ve influencer belirleme için en iyisi)

Brandwatch Influencer, sosyal medya verilerinden içgörüler elde etmek için tescilli Iris AI teknolojisini kullanır. Sonuç olarak, tüketici davranışları ve ortaya çıkan trendler hakkında ayrıntılı bilgiler elde edersiniz. Bunu Brandwatch Influencer’ın duygu analizi özellikleriyle birleştirerek, marka bahsetmelerine ilişkin verilere ve kamuoyundaki mevcut duygulara erişebilirsiniz.

Salesforce ve Google Analytics ile uyumlu olması, kurumsal kullanıcıların bu aracın faydalarını daha da artırabileceği anlamına gelir. Ayrıca, bunu sosyal medya şablonlarıyla birleştirerek tüm influencer verilerinizi düzenli tutabilirsiniz.

Brandwatch Influencer'ın en iyi özellikleri

Ayrıntılı kitle içgörülerini kullanarak influencer'ın takipçileri ile hedef pazarınız arasında uyum sağlayın

Ödeme ayrıntıları ve sözleşme yönetimi ile birlikte influencer iletişim bilgilerinin yer aldığı merkezi bir veritabanı oluşturun

Özelleştirilebilir, mobil uyumlu gösterge panelleri aracılığıyla influencer'lara markalı bir deneyim sunun

Brandwatch Influencer sınırlamaları

Öğrenmesi zor arayüz

Entegre sosyal medya yayınlama özellikleri sunmadığından, içerik yayımı için ek araçların kullanılması gerekir.

Kullanıcılar, Brandwatch'ı belirli üçüncü taraf platformlarla sorunsuz bir şekilde entegre etmede zaman zaman zorluk yaşadıklarını bildirmiştir.

Brandwatch Influencer fiyatlandırması

Özel fiyatlandırma

Brandwatch Influencer puanları ve yorumları

G2: 4,1/5 (860 yorum)

Capterra: 4,2/5 (230 yorum)

6. Traackr (Büyük ölçekli influencer değerlendirme ve harcama optimizasyonu için en iyisi)

Traackr aracılığıyla

Traackr, kullanıcıların ortaklık kurmadan önce gelişmiş analizlere erişmesine olanak tanıyarak influencer değerlendirme sürecini ciddiye alır. Gerçek zamanlı kitle güvenilirliği içgörülerini inceleyin ve etkileşim kalitesi düşük influencer'lara bütçenizi boşa harcamayın.

Platform, tüm büyük sosyal medya platformlarını kapsayan küresel bir influencer veritabanı sunar. Geçmiş performans bölümüne ilişkin görünürlük, influencer'ın uzun vadeli güvenilirliğini de ortaya koyar.

Traackr'ın en iyi özellikleri

Pazarlama harcamalarını gerçek zamanlı olarak izleyerek bütçeleri tahsis edin ve aşırı harcamaları önleyin

Pazarlama otomasyon araçlarıyla erişimi kolaylaştırın ve işbirliklerini büyük ölçekte yönetin

Performansınızı rakiplerinizle karşılaştırarak güçlü yönlerinizi ve iyileştirilmesi gereken alanları belirleyin

Etkileşim ve geçmiş performansa dayalı olarak influencer ödemeleri için yapay zeka destekli öneriler alın

Traackr'ın sınırlamaları

ABD dışındaki oluşturucular için zorlu ödeme/cüzdan kurulumu

Özellikle TikTok gibi platformlarda içerik izlemesinde gecikmeler yaşandığına dair raporlar var

Kullanıcılar, kampanyalar ve oluşturucu toplulukları içinde daha gelişmiş filtreleme seçenekleri istediğini belirtmiştir.

Veri güncellemelerindeki ara sıra yaşanan gecikmeler, performans metriklerinin güncelliğini ve doğruluğunu etkileyebilir

Traackr fiyatlandırması

Büyüme: Yıllık 25.000 $'dan başlayan fiyatlarla

Standart: Yıllık 32.500 $'dan başlayan fiyatlarla

Ayrıca: Yıllık 55.000 $'dan başlayan fiyatlarla

Traackr puanları ve yorumları

G2: 4,3/5 (350'den fazla yorum)

Capterra: 4,6/5 (25'ten fazla yorum)

🧠 İlginç Bilgi: Evcil hayvanlar bile influencer olabilir. Köpekler, kediler ve hatta kirpiler bile büyük markalarla sponsorluk anlaşmaları yapmıştır. Doug the Pug gibi bazıları, birçok insan influencer'dan daha fazla takipçiye sahiptir!

7. Heepsy (Mikro influencer arayan küçük işler için en iyisi)

via Heepsy

Heepsy, mikro ve nano influencer'larla bağlantı kurmak isteyen küçük ve orta boyutlu markalar için yapay zeka destekli bir influencer arama ve keşif platformudur. Bazı karmaşık influencer pazarlama platformlarının aksine, kullanımı kolay arama arayüzüyle öne çıkmaktadır.

Aracın rakip analizi özellikleri, markaların rakiplerinin hangi influencer'larla çalıştığını görmelerini sağlar. Bu özellik, sektör trendleri ve yüksek performanslı işbirlikleri hakkında anahtar bilgiler sunar.

Heepsy'nin en iyi özellikleri

Influencer'ın takipçilerinin kimlik doğrulamasını değerlendirmek için ayrıntılı analizlere erişin

Bütçeleme ve finansal planlamaya yardımcı olmak için potansiyel işbirliği maliyetlerini tahmin edin

Markaların kampanyalarını yayınlayabildiği ve oluşturucuların ilgi alanlarına uygun fırsatları seçebildiği bir pazaryeriyle etkileşim kurun

Influencer verilerini derleyin ve çeşitli biçimlere aktarın, böylece kolayca paylaşım yapın

Heepsy'nin sınırlamaları

3.000'den az takipçisi olan influencer'larla sınırlıdır

Diğer pazarlama platformlarıyla entegrasyon yeteneklerinden yoksundur

Heepsy, ödemelerden %12 komisyon alıyor; bazı kullanıcılar bunu aşırı buluyor

Heepsy fiyatlandırması

Ücretsiz

Başlangıç: Aylık 90 $

Ayrıca: Aylık 259 $

Gelişmiş: Aylık 388 $

Heepsy puanları ve yorumları

G2: 4,5/5 (35'ten fazla yorum)

Capterra: 4,5/5 (70'den fazla yorum)

8. CreatorIQ (Kurumsal düzeydeki influencer pazarlaması için en iyisi)

CreatorIQ aracılığıyla

CreatorIQ, en iyi influencer pazarlama araçları arasında yer alır. API entegrasyonları aracılığıyla sosyal medya platformlarına bağlanarak markaların gerçek zamanlı influencer verilerine ve kampanya performans izlemesine erişmesini sağlar. CreatorIQ'yu diğerlerinden ayıran özellik, bir influencer'ın marka uyumu, özgünlüğü ve içerik etkileşim kalitesini değerlendiren AI destekli puanlama sistemidir.

Çoğu araç yalnızca takipçi sayısına odaklanırken, CreatorIQ makine öğreniminden yararlanarak belirli kampanya hedefleri için hangi influencer'ların en iyi performansı göstereceğini tahmin eder.

CreatorIQ'nun en iyi özellikleri

Sözleşmeleri ve finansal izlemeyi basitleştirmek için influencer ödemelerini otomasyonla otomatikleştirin

Uyum izleme araçlarını kullanarak açıklamaları izleyin, politika ihlallerini önleyin ve hedef kitlenizin güvenini koruyun

Gelişmiş performans ölçüm araçlarını kullanarak göstermelik metriklerin ötesine geçin

CreatorIQ'nun sınırları

Bazı kullanıcılar, çok fazla kaydırma gerektiren hantal bir arayüzden şikayet ediyor

Bazı kullanıcılar, platformun raporları ve kampanya kurulumlarını kendi özel gereksinimlerine göre özelleştirmek için gereken esnekliği sunmayabileceğini belirtmiştir.

CreatorIQ fiyatlandırması

Özel fiyatlandırma

CreatorIQ puanları ve yorumları

G2: 4,6/5 (550'den fazla yorum)

Capterra: Yeterli sayıda yorum yok

🔍 Biliyor muydunuz? Video içerikleri, influencer pazarlamasına damgasını vuruyor. Artık statik Instagram gönderileri yeterli değil; markalar, ister gündelik bir vlog, ister bir ürün açma videosu, ister TikTok trendi kılığında tam teşekküllü bir sinematik reklam olsun, ilgi çekici kısa videolar oluşturan influencer'ları tercih ediyor.

9. IQfluence (AI destekli influencer keşfi ve öngörüsel kampanya içgörüleri için en iyisi)

IQfluence'ın yapay zekası, sosyal medya platformlarını tarayarak etkileşim eğilimleri ve takipçilerin duyarlılıklarına göre yeni ortaya çıkan influencer'ları belirlerken, sektörle olan alaka düzeyini de hesaba katar. Bu, markaların yüksek performans gösteren mikro ve makro influencer'ları ana akım haline gelmeden keşfetmelerini sağlayarak, daha uygun maliyetli ortaklıklar için zemin hazırlar.

Buna rağmen, bazı pazarlamacılar platformun özel özelleştirme seçeneklerini zorlayıcı bulabilir, çünkü platformun tüm özelliklerinden tam olarak yararlanabilmek için öğrenme süreci oldukça zordur.

IQfluence'ın en iyi özellikleri

Tahmine dayalı kampanya analizlerini kullanarak bütçe dağılımını optimize edin ve yatırım getirisini en üst düzeye çıkarın

Derinlemesine kitle segmentasyonundan yararlanarak ilgili kitlelerle bağlantı kurun

AI destekli içgörülerle yükselen influencer'ları erken tespit edin ve onlar ana akım popülerlik kazanmadan önce ortaklıklar kurun

IQfluence sınırlamaları

Harici CRM'lerle çok sınırlı entegrasyonlar

Bazı durumlarda anahtar kelimeler uyumlu görünmeyebilir

Esnek öğrenme seçenekleri arayan kullanıcılar için faydalı olabilecek kapsamlı çevrimiçi eğitimler veya web seminerleri bulunmamaktadır.

IQfluence fiyatlandırması

Başlangıç: Aylık 295 $

Gelişmiş: Aylık 545 $

İş: Aylık 1.300 $'dan başlayan fiyatlarla

IQfluence puanları ve yorumları

G2: Yeterli sayıda yorum yok

Capterra: Yeterli sayıda yorum yok

🔍 Biliyor muydunuz? TikTok tarafından son zamanlarda temizlenen sahte takipçi profillerinin sayısı 720,29 milyondur.

10. HypeAuditor (AI destekli dolandırıcılık tespiti için en iyisi)

HypeAuditor aracılığıyla

HypeAuditor’un yapay zeka destekli kitle kalite puanı, gerçek etkileşim ile yapay etkileşimleri karşılaştırarak influencer’ın takipçi kitlesi hakkında ayrıntılı raporlar sunar. Bu, şişirilmiş metrikler için ödeme yapma riskini ortadan kaldırır ve pazarlama bütçenizi gerçek erişim ve dönüşümlere yönlendirir.

Ancak, analitik özellikleri güçlü olsa da, influencer'lara ulaşma ve ilişki yönetimi özelliklerinden yoksundur.

HypeAuditor'ın en iyi özellikleri

Influencer performansını sektör standartlarıyla karşılaştırarak, verilere dayalı ortaklık kararları alın.

Google Analytics ve sosyal medya reklam entegrasyonları aracılığıyla yatırım getirisini (ROI) izleyin

AI destekli dolandırıcılık tespitini kullanarak sahte takipçileri ve etkileşimleri filtreleyerek gerçek influencer'ları keşfedin

HypeAuditor'ın sınırlamaları

Kampanya tam olarak yürütülmeden önce analitiklere odaklanıyor

Belirli bölgeleri hedefleyen kullanıcılar, bazı ülkelerde influencer veritabanının sınırlı olduğunu belirtmiştir.

HypeAuditor fiyatlandırması

Özel fiyatlandırma

HypeAuditor puanları ve yorumları

G2: 4,6/5 (190 yorum)

Capterra: 4,8/5 (35 yorum)

11. Klear (Veri odaklı influencer analitiği için en iyisi)

Klear, influencerların geçmiş içeriklerini izler ve pazarlamacıların bir influencerın etkileşim oranlarının tutarlı mı yoksa yapay olarak şişirilmiş mi olduğunu kontrol etmelerine olanak tanır. Daha da iyisi, büyük ölçekli kampanyalar yürüten markalar için Klear, influencerlarla iletişimi ve sözleşme yönetimini otomasyonla gerçekleştirir.

Bununla birlikte, kampanya yürütme araçları daha basittir.

Klear'ın en iyi özellikleri

Federal Ticaret Komisyonu (FTC) uyum izleme özelliği ile sponsorlu içeriklere ilişkin düzenlemelere uyun

Instagram, TikTok, YouTube ve Twitter'ı kapsayan küresel bir influencer veritabanına erişin

Güvenilirlik puanlama sistemi tarafından sağlanan puanlar sayesinde yüksek kaliteli oluşturucularla iş yapın

Klear'ın sınırlamaları

Daha az kişiselleştirilmiş erişim otomasyonu

Platformun arama ve filtreleme özellikleri o kadar güçlü değil

Influencer'ların, özellikle video içerikleri olmak üzere içeriklerini Klear'da inceleme için doğru şekilde ek dosya olarak eklemekte zorlandıkları örnekler vardır.

Klear fiyatlandırması

Özel fiyatlandırma

Klear puanları ve yorumları

G2: 4,6/5 (25'ten fazla yorum)

Capterra: Yeterli sayıda yorum yok

12. GRIN (Kapsamlı influencer ilişki yönetimi için en iyisi)

GRIN aracılığıyla

GRIN, influencer ilişkilerini geniş ölçekte yönetmek isteyen e-ticaret markaları için tasarlanmış kapsamlı bir influencer pazarlama platformudur.

Bu platform, tek seferlik işbirlikleri sunan influencer pazarlarından farklıdır. Bunun yerine, platform uzun vadeli ortaklıklara öncelik verir ve influencer erişimini, sözleşmeleri, içerik onaylarını ve ödemeleri tek bir yerden izlemek için CRM benzeri bir sistem sunar.

Ancak, fiyatlandırması orta ve büyük ölçekli işletmelere yönelik olduğundan, yeni kurulan şirketler için daha az erişilebilir hale geliyor.

GRIN'in en iyi özellikleri

Doğrudan satış izleme için Shopify, WooCommerce ve BigCommerce'i bağlayın

Özel ortaklık bağlantıları ve indirim kodlarıyla influencerların satış performansını ölçün

Zamanında teslimatı sağlamak için otomasyon ile ürün dağıtımı ile PR paketlerini izleyin

GRIN'in sınırlamaları

Bazı kullanıcılar, müşteri desteği ekibinin yanıt sürelerinin yavaş olduğunu bildiriyor

Yıllık sözleşmeler tüm işler için uygun olmayabilir

GRIN fiyatlandırması

Özel fiyatlandırma

GRIN puanları ve yorumları

G2: 4,5/5 (430'dan fazla yorum)

Capterra: 4,7/5 (150'den fazla yorum)

13. Aspire.io (Topluluk odaklı influencer pazarlaması için en iyisi)

GRIN gibi, Aspire.io da tek seferlik influencer anlaşmalarının ötesine geçerek uzun vadeli elçi ilişkileri ve kullanıcı tarafından oluşturulan içerik (UGC) işbirliklerini geliştiren markalar için özellikle uygundur. Ayrıca influencer erişimini otomasyonla gerçekleştirir ve markaların manuel arama yapmadan ilgili oluşturucularla bağlantı kurmasına yardımcı olur.

Analitik özellikleri, yüzeysel etkileşimin ötesine geçerek size hedef kitlenin demografik özellikleri, dönüşümler ve yatırım getirisi hakkında içgörüler sunar. Yerleşik CRM, influencer ilişkilerini düzenli tutarak uzun vadeli ortaklıkları geliştirmeyi kolaylaştırır.

Aspire.io'nun en iyi özellikleri

Elçi programı yönetimi ile oluşturucularla sürdürülebilir ilişkiler kurun

AI destekli içerik onay ş akışları sayesinde influencer'larla olan yazışmaları azaltın

Dönüşümleri doğru bir şekilde atfetmek için, bağlı kuruluş pazarlaması amacıyla yapay zeka ile bağlı kuruluş bağlantılarını izleyin

Aspire.io'nun sınırlamaları

Bazı kullanıcılar, analizlerde daha ayrıntılı kitle segmentasyonu istiyor

Kısa vadeli veya tek seferlik işbirlikleri arayan markalar için ideal değildir

Aspire.io fiyatlandırması

Özel fiyatlandırma

Aspire.io puanları ve yorumları

G2: 4,6/5 (110'dan fazla yorum)

Capterra: Yeterli sayıda yorum yok

ClickUp ile Influencer Stratejinizi Güçlendirin

Influencer pazarlama sektörü baş döndürücü bir hızla gelişti ve bu durum, yapay zekanın artık bir lüks olmaktan çıkıp bir gereklilik haline geldiğini ortaya koydu. Markalar artık erişim faaliyetlerini otomasyonla gerçekleştiriyor ve influencer'ları titizlikle değerlendirerek yatırım getirisini (ROI) hassas bir şekilde ölçüyor. Eskiden manuel ve zaman alıcı bir süreç olan bu iş, artık veriye dayalı, ölçeklenebilir bir stratejiye dönüştü.

Bu listedeki 13 aracın hepsinin kendine özgü avantajları vardır. Ancak, ClickUp, sunduğu çeşitli ş Akışı ve kampanya izleme çözümleriyle bir adım öne çıkıyor.

Entegrasyonlar ve organizasyon olanakları nedeniyle bu aracı tercih ederek bu avantajları daha da artırabilirsiniz. ClickUp'ı kullanarak içerik onaylarından influencer iletişimine kadar her şeyi tek bir yerden yönetin.

Hemen ClickUp'a ücretsiz kaydolun!