2025'in en iyi 10 influencer CRM'si

Influencer pazarlama, markaların harcadıkları her 1 dolar için 5,78 dolarlık etkileyici bir ROI elde etmesiyle inanılmaz derecede güçlüdür. Birden fazla influencer ile çalışmayı denemiş ve bunu zor bulan bir markayı mı temsil ediyorsunuz?

İnanın bana, anlıyorum. Her influencer'ın kendine özgü bir çalışma tarzı vardır ve hepsini aynı kalıba sokmaya çalışmak işe yaramaz. Yaklaşımınızı kişiselleştirmeniz gerekir, ancak milyonlarca başka görevle uğraşırken bunun için kim zaman bulabilir ki?

Influencer'lar için CRM'ye girin.

Bu araçlar, influencer ilişkilerini yönetmek için oyunun kurallarını değiştiren araçlardır. Tüm önemli bilgilerinizi tek bir yerde tutar, iletişimi kolaylaştırır ve işbirliklerinin saat gibi çalışmasını sağlar.

Geçtiğimiz yıl boyunca, ClickUp'taki meslektaşlarım ve ben çeşitli seçenekleri değerlendirdik ve yılın en iyi 10 influencer CRM yazılımının listesini hazırladık.

Piyasadaki en iyi influencer ilişki yönetimi araçlarından bazılarını tanıtmadan önce, bu araçlarda aramanız gereken özellikleri ele alacağım. Hadi başlayalım!

Piyasada bu kadar çok araç varken, bunları değerlendirmeye nereden başlayacağınızı anlamak zor olabilir. İşte bir influencer CRM platformunda aradığım bazı anahtar özellikler:

Influencer arama : Markanızın değerleri ve hedef kitlesiyle uyumlu sosyal medya influencer'larını bulmanıza yardımcı olan, zamandan ve çabadan tasarruf etmenizi sağlayan bir araç arayın

Trend izleme : Kampanyalarınızı güncel ve alakalı tutmak için, kötü şöhretli LinkedIn algoritma güncellemeleri, en iyi performans gösteren Instagram Reels sesleri, : Kampanyalarınızı güncel ve alakalı tutmak için, kötü şöhretli LinkedIn algoritma güncellemeleri, en iyi performans gösteren Instagram Reels sesleri, TikTok hileleri ve daha fazlasını içeren en son trendleri belirleyip bunlardan yararlanarak bir adım önde olun

Influencer şablonları: İletişimi kolaylaştırmaya ve tutarlılığı korumaya yardımcı olan, erişim ve işbirliği için önceden tasarlanmış şablonlarla birlikte gelen influencer CRM araçlarını arayın

Etkileşim izleme : Influencer'ların hedef kitlesiyle nasıl etkileşim kurduğunu ve içeriklerinin nasıl performans gösterdiğini izleyerek kampanya hedeflerinize ulaşmalarını sağlayan bir araç seçin

Kampanya yönetimi : Araçların, tüm influencer işbirliklerini düzenli ve yolunda tutarak tek bir platformdan birden fazla kampanyayı yönetmenize olanak tanıdığından emin olun

Performans analizi : Ayrıntılı analizlerle kampanyaların başarısı hakkında içgörüler elde etmenizi sağlayan ve veriye dayalı kararlar almanıza yardımcı olan bir influencer yönetim platformuna öncelik verin

Özelleştirilebilir gösterge panelleri : Kampanyalarınız için en önemli metrikleri ve bilgileri öne çıkarmak için kişiselleştirilmiş gösterge panelleri olan araçları seçin

Entegrasyon yetenekleri: Kullandığınız diğer platformlarla entegrasyonu tercih ederek, : Kullandığınız diğer platformlarla entegrasyonu tercih ederek, sosyal medya yönetimi veya CRM araçlarınızın işlevselliğini ve verimliliğini artırın

Bu CRM bileşenleri, influencer pazarlama stratejinizi optimize etmek ve işbirliklerinizden en iyi şekilde yararlanmak için gereklidir. Bu etkili CRM ipuçlarını uygulayarak, influencer ilişkilerini yönetme ve kampanya performansını sorunsuz bir şekilde izleme becerilerinizi daha da geliştirebilirsiniz.

Influencer CRM aracınız, işbirliği için en iyi influencer'ları belirlemenize, influencer'lar ve takipçileri arasındaki etkileşimi izlemenize ve kampanya performansını analiz etmenize olanak tanır.

İşte seçebileceğiniz en iyi influencer CRM araçlarının listesi!

1. ClickUp—Influencer müşteri ilişkileri yönetimi için idealdir

ClickUp'ın CRM Proje Yönetimi Yazılımını kullanarak tüm influencer ilişkilerinizi tek bir platformda yönetin

Tüm CRM ihtiyaçlarınızı karşılayan hepsi bir arada platform ClickUp ile başlayalım.

ClickUp'ın CRM Proje Yönetimi Yazılımı, influencer pazarlama çabalarınızın her yönünü denetlemenizi sağlar. Influencer etkileşimlerini takip edebileceğiniz, kampanya ilerlemesini izleyebileceğiniz ve zamanında iletişim sağlayabileceğiniz merkezi bir hub gibi kullanışlı bir özellik sunar.

Influencer pazarlama çabalarını yönetmeyi nasıl kolaylaştırdığına göz atın:

Etkili influencer yönetimi: Influencer pazarlaması için özel bir çalışma alanı oluşturun. Influencer profillerini yönetin, kampanya ilerlemesini izleyin, iletişimi merkezileştirin ve platformlar arasında geçiş yapmadan influencer'lar ve takım üyeleriyle sorunsuz bir şekilde işbirliği yapın

Pazarlama faaliyetlerini izleyin: ClickUp Gösterge Panellerini kullanarak aktif kampanyalar genelinde pazarlama takımınızın faaliyetlerini izleyin. Bunu, her influencer için zaman çizelgeleri atayarak ve ilerleme hakkında güncel kalmak için bildirimleri yapılandırarak yapabilirsiniz ClickUp Gösterge Panellerini kullanarak aktif kampanyalar genelinde pazarlama takımınızın faaliyetlerini izleyin. Bunu, her influencer için zaman çizelgeleri atayarak ve ilerleme hakkında güncel kalmak için bildirimleri yapılandırarak yapabilirsiniz

Veriye dayalı influencer seçimi: Kampanyalarınız için en etkili influencer'ları belirleyin ve hedefleyin. Kampanyalarınız için en etkili influencer'ları belirleyin ve hedefleyin. ClickUp'ın Özel Alanlarını kullanarak influencer verilerini, demografik bilgileri, etkileşim metriklerini ve performans geçmişini depolayın ve kampanya performansını en üst düzeye çıkarmak için veriye dayalı kararlar alın

İçerik işbirliği ve onay: İçerik oluşturma konusunda influencer'larla sorunsuz işbirliğini kolaylaştırın. Kampanya özetlerini, içerik takvimlerini ve mood board'ları paylaşın. Gerçek zamanlı ortak düzenleme için İçerik oluşturma konusunda influencer'larla sorunsuz işbirliğini kolaylaştırın. Kampanya özetlerini, içerik takvimlerini ve mood board'ları paylaşın. Gerçek zamanlı ortak düzenleme için ClickUp Belgeleri'ni kullanın ve onay sürecini kolaylaştırın

Kampanya performansını ve ROI'yi izleyin: Influencer etkileşim metriklerini izleyin, anahtar performans göstergelerini (KPI) takip edin ve kampanya yatırım getirisini (ROI) ölçün. İyileştirme alanlarını belirlemek ve gelecekteki kampanyaları optimize etmek için içgörülü raporlar oluşturun

Otomatikleştirin: ClickUp Otomasyonları'nı kullanarak influencer ödeme bildirimlerini almak ve damla e-postaları göndermek gibi tekrarlayan pazarlama görevlerini kolaylaştırın

Ayrıca, influencer ayrıntılarını, kampanya dönüm noktalarını ve performans metriklerini tek bir yerden yönetmek için yapılandırılmış bir düzen sağlayan çeşitli CRM şablonlarını da kullanabilirsiniz.

Bu Şablonu İndirin ClickUp'ın Influencer Sözleşme Belgesi Şablonu ile bir sonraki sözleşmenizi sorunsuz bir şekilde hazırlayın

Bu şablonlardan biri, influencer'larla yapılan tüm anlaşmaların standart, açık ve anlaşılır bir formda olmasını sağlayan ClickUp Influencer Sözleşme Şablonu'dur.

Basitçe söylemek gerekirse, hizmet kapsamı, ödeme koşulları, influencer yönergeleri, marka mesajları ve fikri mülkiyet hakları gibi unsurları tanımlamak için bir hizmet sözleşmesi oluşturmanıza yardımcı olur.

Şablon, profesyonel bir sözleşme oluşturmanıza ve her bir influencer sözleşmesinin ilerlemesini izlemenize yardımcı olur. Özel alanları kullanarak her sözleşmeyi ilgili bütçe veya pazarlama aşaması gibi ayrıntılarla etiketleyebilirsiniz

Ayrıca, ilgili influencer'ları belirlerken influencer bilgilerini izlemek ve düzenlemek için Liste, Gantt, İş Yükü ve Takvim görünümleri dahil olmak üzere 15'ten fazla ClickUp görünümünü kullanabilirsiniz.

Bu Şablonu İndirin ClickUp'ın Basit CRM Şablonu ile CRM stratejilerinizi geliştirin

Önceki şablonu influencer sözleşmesi oluşturmak için kullanabilirsiniz, ancak ClickUp Basit CRM Şablonu, kişileri yönetmenize yardımcı olacaktır. Bu şablon, kişi durumlarını özelleştirmenize ve daha fazla bilgi için ek alanlar eklemenize olanak tanır.

Basit bir CRM şablonu kullanmanın bazı avantajları şunlardır:

Influencer veri yönetimini merkezileştirerek tutarlılık ve doğruluğu sağlayın

Veri girişini otomatikleştirin ve satış iş akışlarını etkin bir şekilde kolaylaştırın

Influencer etkileşimlerine bütünsel bir bakış açısı kazanın ve bilinçli karar vermeyi kolaylaştırın

Daha iyi müşteri içgörüleri elde edin ve influencer ilişkilerinizi geliştirin

Ayrıca, Liste görünümü ve ClickUp'ta Tablo görünümü 'nde, açılır alanlar tek bir ekranda influencer ortaklarınızın öncelik düzeylerini, aşamalarını, tahmini değerlerini, telefon numaralarını ve diğer ayrıntıları gösterir. Bu, en umut verici ortaklıklarınızı hızlı bir şekilde kavrayıp önceliklendirmenize olanak tanır ve aksi takdirde görevler arasında gezinmek veya aynı bilgiler için yeni sekmeler açmak için harcayacağınız zamandan tasarruf etmenizi sağlar.

Bir influencer pazarlama kampanyası başlattığınızda, platform yüzlerce pazarlama proje yönetimi aracıyla destek sağlar. Örneğin, ClickUp Goals, influencer performansını değerlendirmek için satış hedefleri, dönüm noktaları veya diğer metrikleri ayarlamanıza olanak tanır.

ClickUp Brain ile video senaryolarından sosyal medya başlıklarına ve açılış sayfalarına kadar yüksek kaliteli influencer pazarlama materyallerini daha hızlı tasarlayın ve oluşturun

Ve ClickUp Brain 'i kullanarak tanıtım metinleri oluşturmaktan bahsetmiş miydim? ClickUp'ın bu yerleşik AI asistanı, influencer kampanyası fikirleri üretmek, içerik özetleri hazırlamak ve pazarlama vaka çalışmaları geliştirmek için role özel komutlar sunarak, piyasadaki en iyi AI içerik oluşturma platformlarından biri olmasını sağlar.

ClickUp'ın en iyi özellikleri

ClickUp'ın CRM aracıyla kapsamlı kampanya yönetimi desteği alın

Pazarlama süreçlerini ve influencer'ları yönetmek için şablonları kullanarak normalde harcayacağınız sürenin çok daha azında işinizi halledin

Tüm pazarlama kaynaklarını merkezi olarak depolayın ve ClickUp Belgeleri'ni kullanarak düzenleyin

1.000'den fazla uygulama ile entegre ederek influencer pazarlamasını kolaylaştırın

Pazarlama hedeflerinize ulaşmak için ölçülebilir hedef belirleme ve izleme sistemleri kullanın

ClickUp sınırlamaları

Yeni kullanıcılar, ClickUp'ın tüm özelliklerini öğrenmek için biraz zamana ihtiyaç duyabilir

ClickUp fiyatlandırması

Sonsuza Kadar Ücretsiz

Sınırsız: Aylık 7 $/kullanıcı

İş: Aylık 12 $/kullanıcı

Enterprise: Fiyatlandırma için iletişime geçin

ClickUp Brain: Herhangi bir ücretli plana Çalışma Alanı üyesi başına aylık 7 $ karşılığında ekleyin

ClickUp puanları ve yorumları

G2: 4,7/5 (9.500+ yorum)

Capterra: 4,6/5 (4.000'den fazla yorum)

2. CreatorIQ—Büyük influencer veritabanları için idealdir

via CreatorIQ

Hem Facebook hem de Instagram'ı destekleyen CreatorIQ, influencer keşfi, kampanya yönetimi ve kapsamlı raporlama işlemlerini kolaylaştırır.

Bunu, önemli influencer verilerini merkezileştirerek ve kampanya yaşam döngüsü boyunca kesintisiz erişim sağlayarak yapar. Birleşik bir arayüzden, her influencer için hedef kitle demografisi ve mevcut kampanya etkileşimleri dahil olmak üzere ayrıntılı sosyal analizlere erişebilirsiniz.

API'si, hedef kitleye ulaşma ve etkileşim metriklerini izlemeye yardımcı olarak içeriğinizin tam potansiyeline ulaşmasını sağlar.

CreatorIQ, geniş bir influencer veritabanına sahip markalar için en iyisidir. Bunu söylememizin nedenlerinden biri, 15 milyondan fazla içerik oluşturucuyu kapsayan güçlü bir arama fonksiyonuna sahip olmasıdır. Zenginleştirilmiş influencer analitiği, Google AI görüntü tanıma teknolojisini kullanarak faizleri ve marka yakınlıklarını ortaya çıkararak influencer seçimini ve kampanya etkinliğini artırır

CreatorIQ'nun en iyi özellikleri

Kampanyanız için influencer'ları keşfedin ve gelişmiş özellik bilgilerini kullanarak sahte takipçileri olanları filtreleyin

Kolaylaştırılmış ödemeler ve teşviklerle influencer'lara ödeme yapma sürecini otomatikleştirin

Kapsamlı raporlama ve içgörülerle influencer'ların içeriklerinin performansını izleyin

CreatorIQ sınırlamaları

Bazı kullanıcılar, aracın gösterge panelinin gezinmesinin zor olduğunu ve genellikle doğru sonuçlar vermediğini söylüyor

Kullanıcılar, bir ekrandan diğerine geçmenin uzun sürdüğünü fark etti

CreatorIQ fiyatlandırması

Özel fiyatlandırma

CreatorIQ puanları ve yorumları

G2: 4. 6/5 (540+ yorum)

Capterra: Yeterli yorum yok

3. Klear—Ulaşım yönetimi için ideal

via Klear

Klear (eski adıyla Twtrland), influencer'ları keşfetmek, kampanyaları izlemek ve ödemeleri yönetmek için her şeyi kapsayan bir influencer pazarıdır. Bu influencer pazarlama CRM'si, benzersiz fiziksel ve beceri tabanlı özelliklere sahip influencer'ları bulmaya yardımcı olan akıllı arama filtrelerine sahip bir keşif portalı özelliği sayesinde, erişim yönetimi için en iyisidir

Klear'ı kullanmak çok kolaydır. Odaklanmak istediğiniz sosyal medya platformunu seçin ve filtrelerinizi ayarlayın. İşte üç filtre örneği:

Konu filtresi : DIY, seyahat veya moda gibi içerik türlerine göre influencer'ları keşfedin

Konum filtresi : Konuma özel kampanyalar için kullanın; belirli bir coğrafi alandaki influencer'ları daraltır

Demografik filtre: Hedef kitlenizi daha iyi belirlemek için yaş ve cinsiyet gibi demografik özelliklere göre influencer'lar bulun

Bunu, rakiplerinizi denetlemek ve rakiplerinizin influencer pazarlama stratejilerini analiz etmek için de kullanabilirsiniz.

Klear'ın en iyi özellikleri

Marka Arama özelliğini kullanarak markanızın değerleriyle uyumlu oluşturucuları belirleyin

Kampanya ilerleme metriklerine doğrudan platform içinden erişin

Stratejik planlama için rakip pazarlama stratejileri hakkında içgörüler edinin

Klear sınırlamaları

Klear, son derece spesifik niş kitlelere sahip mikro influencer'ları bulmak için en uygun seçenek olmayabilir

Ödeme entegrasyonlarının kurulumu karmaşık olabilir

Klear fiyatlandırması

Özel fiyatlandırma

Klear puanları ve yorumları

G2: 4,6/5 (20+ yorum)

Capterra: Yeterli sayıda yorum yok

4. Grin—Influencer pazarlama raporları için idealdir

via Grin

Grin, en kullanıcı dostu influencer pazarlama platformlarından biridir. E-ticaret influencer pazarlaması ve bunun için raporlar oluşturmak üzere özel olarak tasarlanmıştır

Grin, pazarlamacıların potansiyel influencer'ları keşfetmelerine ve onlarla bağlantı kurmalarına yardımcı olur.

Hangi influencer'larla çalışacağınız konusunda kararsızsanız, Grin'in influencer puanlama sistemi, içerik oluşturucuları hedef pazarınızla alakalarına göre sıralar. Gelişmiş analizi, temel demografik bilgilerin ötesine geçerek hedef kitleniz hakkında daha derin içgörüler sunar ve etkili ortaklıklar kurmanıza ve etkileyici sonuçlar elde etmenize yardımcı olur.

Grin'in en iyi özellikleri

Tüm konuşmaları, erişimi ve ürün tanıtımını tek bir entegre CRM platformunda yönetin

Hedef kitlenizin demografik özellikleri ve davranışları hakkında daha derin içgörüler elde etmek için gelişmiş analitiklerden yararlanın

Marka değerlerinizle uyumlu içerik oluşturucularla stratejik ortaklıklar kurun

Grin sınırlamaları

Grin'in influencer veritabanı, sektöre veya nişe göre sınırlı olabilir

Genellikle kullanıcıların yıllık sözleşme imzalamasını gerektirir

Grin fiyatlandırması

Özel fiyatlandırma

Grin puanları ve yorumları

G2: 4. 6/5 (360+ yorum)

Capterra: 4,7/5 (140+ yorum)

5. Traackr—Özel influencer yönetimi için idealdir

via Traackr

Traackr beş farklı ürün sunar:

Grow : Influencer'ları sorunsuz bir şekilde ekibe dahil etmeye yardımcı olur

Etkinleştir : İçerik işbirliğini ve ilişki yönetimini kolaylaştırır

Ölçüm : ROI, karşılaştırmalı değerlendirmeler ve rekabetçi performansı izler

Optimize : Bütçe ve süreç optimizasyonunu geliştirir

Ölçek: Küresel veri konsolidasyonu ile influencer programlarını ölçeklendirir

Measure'ı, influencer pazarlama kampanyalarımızdan birinin başarısını ölçmek için denedik. Influencer etkileşimini ve ROI'yi analiz ettik ve hatta ClickUp'ın rakip markalara karşı performansını izleyebildik.

Özellikle yararlı bulduğum bir özellik, marka bahsetmelerini gerçek zamanlı özel bir beslemede otomatik olarak izlemektir. Bu, beklediğiniz görünürlüğü elde edip etmediğinizi görmenizi sağlar. Ayrıca, pazarlama stratejilerimizi geliştirmek için topluluğumuzdaki içgörülerden ve trend olan hashtag'lerden de yararlanabilirim.

Traackr'ın en iyi özellikleri

Ayrıntılı ROI ve karşılaştırmalı analizlere erişin

Bütçe optimizasyon özelliklerini kullanarak giderlerinizi kontrol altında tutun

Traackr sınırlamaları

Ara sıra hatalar ve gecikmeler yaşanıyor

Kampanya iş akışları hantal

Traackr fiyatlandırması

Büyüme : Yıllık 20.000 $'dan başlayan fiyatlarla (En az 3 kullanıcı)

Standart : Yıllık 32.500 $'dan başlayan fiyatlarla (En az 5 kullanıcı)

Artı: Yıllık 55.000 $'dan başlayan fiyatlarla (En az 10 kullanıcı)

Traackr puanları ve yorumları

G2: 4. 3/5 (290+ yorum)

Capterra: 4,6/5 (30+ yorum)

6. Upfluence—Influencer pazarlama kampanyalarını otomasyon için idealdir

via Upfluence

Upfluence, Instagram, YouTube ve Facebook gibi büyük platformlarda hedef kitle, içerik ve performans metriklerine göre oluşturucuları belirlemenize yardımcı olur. Sizi uygun oluşturucularla bağlantıya geçirmekle kalmaz, aynı zamanda gönderileri yönetmek ve ödemeleri işlemek için merkezi bir hub görevi görür. Bu da kampanyaları otomatikleştirmeye yardımcı olur.

Upfluence veritabanı milyonlarca influencer, mikro influencer ve ünlü kişiyi içermektedir. Anahtar kelimeler, hedef kitle boyutu ve sosyal platformlar dahil olmak üzere 20'den fazla filtreyi kullanarak aramanızı daraltabilirsiniz.

Markanızdan bahseden influencer'ları daha da net bir şekilde belirleyerek işbirliği potansiyelini artırabilirsiniz.

Upfluence ayrıca influencer sözleşmeleri ve tanıtım e-postaları için şablonlar da sağlar.

Upfluence'ın en iyi özellikleri

Birden fazla sosyal medya platformunda veri açısından zengin influencer profillerine erişin

Otomatik e-postalarla erişimi basitleştirin, idari görevleri kolaylaştırın ve zamandan tasarruf edin

Influencer verilerinin ve performans metriklerinin derinlemesine analizi gibi gelişmiş işlevler için Chrome eklentisini kullanın

Upfluence sınırlamaları

İptal politikasının olmaması

Diğer bazı influencer pazarlama araçları kadar sezgisel olmayabilir

Upfluence fiyatlandırması

Özel fiyatlandırma

Upfluence puanları ve yorumları

G2: 4,5/5 (130+ yorum)

Capterra: 4,9/5 (30'dan fazla yorum)

7. AspireIQ—Influencer kampanyalarını ölçeklendirmek için idealdir

via Aspire

Eskiden Revfluence olarak bilinen AspireIQ (Aspire olarak da anılır), nişinizdeki en iyi performans gösteren influencer'ları belirlemenize yardımcı olarak hızlı erişim ve tanıtımları kolaylaştırır.

Bu platform, önceden ayarlanmış şartlar ve koşullar şablonları ve otomatik ürün dağıtımı gibi zaman kazandıran özellikleri sayesinde influencer'larla iletişimi kolaylaştırır. Bu özellikler, mevcut influencer kampanyalarının ölçeklendirilmesine yardımcı olur.

Aspire'ın kapsamlı oluşturucu pazarı, işbirlikleri keşfetme konusunda zaman kazandırır ve oluşturucuların potansiyel ortaklıklar için teklifler sunmasını sağlar.

Influencer CRM özelliği, influencer'ların iletişim bilgilerini etkili bir şekilde düzenler ve saklayarak ilişki yönetimini kolaylaştırır.

AspireIQ'nun en iyi özellikleri

Sözleşmelerin hazırlanması ve gönderilmesi veya ürün teslimatının yönetimi gibi süreçleri otomatikleştirin

Görev verimliliğini ve uyumu sağlamak için iş akışlarını özelleştirin

E-postaları entegre ederek influencer'larla merkezi iletişim kanallarını koruyun

AspireIQ sınırlamaları

Sezgisel olmayan bir CRM sistemi özelliğine sahiptir. Buna bir örnek olarak, e-posta adresini yalnızca bir kez ekleyebilmeniz verilebilir, bu da fatura iletişim bilgilerini düzenleme sürecini karmaşıklaştırır

AspireIQ fiyatlandırması

Temel özellikler : Özel fiyatlandırma

Pro : Özel fiyatlandırma

Enterprise: Özel fiyatlandırma

Aspire puanları ve yorumları

G2: 4. 6/5 (1100+ yorum)

Capterra: 4,5/5 (180+ yorum)

8. Modash—B2C markaları için idealdir

modash aracılığıyla

Modash, influencer pazarlama çabalarını birleştirmek ve optimize etmek için tasarlanmış kapsamlı influencer yönetim platformlarından biridir.

Platformun sezgisel arayüzü, tüm takımın influencer etkileşimlerini zahmetsizce izlemesini sağlar. Hangi influencer'larla iletişime geçildiğini, kimlerin teklifleri reddettiğini ve kimlerin şu anda anlaşma müzakereleri yaptığını görebilir, ş Akışınızı kolaylaştırarak kampanyanızın şeffaflığını sağlayabilirsiniz

Modash'ın geniş veritabanı Instagram, TikTok ve YouTube'daki tüm oluşturucuları içerir, yani 250 milyondan fazla profil ile işbirliği için geniş bir uzman yelpazesi sunar. Takipçi aralıkları, diller, etkileşim oranları, hashtag'ler ve biyografilerindeki anahtar kelimeler gibi çeşitli profil kriterlerine göre oluşturucuları arayabilir ve filtreleyebilirsiniz

Modash'ın en iyi özellikleri

İdeal hedef kitlenize uygun influencer'ları keşfedin

Benzersiz içgörüler ve performans izleme için kampanyaları izleyin

Her etkileşimin belgelenmesini ve düzenlenmesini sağlayarak influencer ilişkileri yönetimini basitleştirin

Modash sınırlamaları

Instagram'dan içerik izlemede bazı sınırlamalar vardır

Modash fiyatlandırması

Temel özellikler : Kullanıcı başına aylık 120 ABD doları

Performans : 5 kullanıcı için aylık 299 $

Gelişmiş : 10 kullanıcı için aylık 899 $

Enterprise: Özel fiyatlandırma

Modash puanları ve yorumları

G2: Yeterli yorum yok

Capterra: Yeterli sayıda yorum yok

9. Storyclash—Veri yönetimi için idealdir

via Storyclash

Storyclash'in influencer keşif ve arama özelliği, markaların Instagram, TikTok ve diğer sosyal medya platformlarında influencer'ları belirlemelerine olanak tanır. Konum, hedef kitle boyutu, cinsiyet ve etkileşim oranları gibi filtreleri uygulayarak kampanyalarınız için ideal influencer'ları belirleyebilirsiniz.

Storyclash'in influencer CRM'si, tüm önemli influencer bilgilerini merkezi bir konumda birleştirir. Kolay güncellemeler için sürükle ve bırak işlevselliği ile influencer ayrıntılarını verimli bir şekilde yönetebilirsiniz. Özelleştirilebilir etiketler, etiketler ve notlar, organizasyon ve iş akışı yönetimini daha da geliştirerek influencer ilişki yönetimine akıcı bir yaklaşım sağlar.

Storyclash'ın en iyi özellikleri

Influencer işbirliklerini ve kampanya performansını gerçek zamanlı olarak izleyin

AI destekli analitiklerle etkileşim metriklerini ve hedef kitlenizin demografik özelliklerini izleyin

Stratejik içgörüler için kapsamlı rakip analizi yapın

Storyclash sınırlamaları

Bazı kullanıcılar fiyatların yüksek olduğunu düşünüyor

Diğer pazarlama araçlarıyla sınırlı entegrasyon

Storyclash fiyatlandırması

Hafif : Aylık 999 $'dan başlayan fiyatlarla

Profesyonel : Aylık 1999 $'dan başlayan fiyatlarla

Enterprise: Özel fiyatlandırma

Storyclash puanları ve yorumları

G2: 4. 4/5 (40+ yorum)

Capterra: 4,8/5 (25+ yorum)

10. Promoty—Influencer keşfi için ideal

via Promoty

Yeniden kullanım, performans izleme ve marka görünürlüğünü sürdürmek için kullanıcılar tarafından oluşturulan içeriğe kolay erişim istiyorsanız Promoty'yi düşünebilirsiniz.

Bu influencer pazarlama platformu, 100 milyondan fazla oluşturucu içeren bir veritabanı sunar ve kullanıcıların aramalarını hedef kitle, faiz ve çeşitli diğer kriterlere göre filtrelemesine olanak tanır.

Promoty'nin platform içindeki influencer CRM'si, TikTok, YouTube ve Instagram'da influencer keşfini kolaylaştırır. Kampanya yönetimi ve izlemeyi geliştirmek için influencer ayrıntılarını doğrudan sisteme ekleyebilirsiniz.

Promoty, influencer'larla gerçek zamanlı iletişim için uygulama içi sohbet özelliği de içerir ve böylece işbirliği verimliliğini artırır.

Promoty'nin en iyi özellikleri

Kampanya performansına ilişkin kapsamlı analizlere ve raporlara erişin

Yerleşik iş akışlarıyla içerik onay süreçlerini kolaylaştırın

Platform içinde influencer ödemelerini ve işbirliklerini verimli bir şekilde yönetin

Promoty sınırlamaları

Bazı kullanıcılar, bir kampanyanın ayrıntılarını ayarlamanın zaman aldığını söylüyor

Promoty fiyatlandırması

Temel: Kullanıcı başına aylık 95 $

Profesyonel: Kullanıcı başına aylık 198 $

Uzman: Kullanıcı başına aylık 297 $

Kurumsal: Kullanıcı başına aylık 907,50 dolar

Promoty puanları ve yorumları

G2: Yeterli yorum yok

Capterra: Yeterli sayıda yorum yok

Karar verme zamanı geldi.

Influencer pazarlama, her yıl içerik pazarlama bütçelerinin büyük bir bölümünü komuta ederek önemli bir rol oynamaktadır. Birçok şirketin halihazırda influencer pazarlamasını kullandığı günümüzde, etkili influencer yönetim araçlarıyla çabaları güçlendirmek çok önemlidir.

Benim görüşüm: Kullanımı öğrenmek için çok şey olsa da, ClickUp hepsi bir arada CRM ve proje yönetimi aracı olarak öne çıkıyor. Influencer yönetimi yeteneklerini kapsamlı CRM işlevleriyle benzersiz bir şekilde birleştirir. İşletmelerin influencer işbirliklerini kolaylaştırmasına, kampanya performansını izlemesine ve müşteri ilişkilerini tek bir platformda sorunsuz bir şekilde yönetmesine olanak tanır.

Görev yönetimi, hedef izleme ve kapsamlı entegrasyon seçenekleri gibi özelliklerle ClickUp, takımların etkili CRM uygulamalarını sürdürürken influencer pazarlama stratejilerini geliştirmelerine olanak tanır. Bunu bir influencer keşif platformuyla birleştirin ve içerik pazarlama bütçelerini etkili bir şekilde en üst düzeye çıkarmak için değerli bir varlığa sahip olun.

Influencer pazarlama çabalarınızın ROI'sini en üst düzeye çıkarmak için bugün ücretsiz bir ClickUp hesabına kaydolun!