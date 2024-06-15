2025'te Müşterileri Yönetmek için 10 CRM İpucu

Yerel bir kafe sahibi, her düzenli müşterisinin adını bilir. Ayrıca, müşterilerin siparişlerini ve kafeye genellikle ne zaman geldiklerini de ezbere bilir. Bu da müşterilere kendilerini özel hissettirir. Düzenli müşteriler olmalarına şaşmamalı!

Müşteri ilişkilerini geliştirmek özen, dikkat ve çaba gerektirir. Sonuçta, müşteriler işinizin can damarıdır.

Müşteri ilişkileri yönetimi (CRM) sistemleri tam da bu amaçla var! İşletmelerin bu düzeyde kişiselleştirilmiş bağlantıyı büyük ölçekte elde etmelerine yardımcı olurlar. Ayrıca, kuruluşların sadakatlerini derinleştiren ve sürdürülebilir büyümeyi teşvik eden özel müşteri etkileşimleri sunmalarını sağlarlar.

Ancak bir CRM sistemine sahip olmak, tüm müşteri yönetimi sorunlarınızın sihirli çözümü değildir. Her müşteri etkileşiminin pazarlama ve satış ROI'nize katkıda bulunacak şekilde nasıl kullanacağınızı bilmelisiniz.

Bu makalede, CRM ile pazarlama ve satış verimliliğinizi artırmak için denenmiş ve test edilmiş ipuçları ve püf noktaları sunuyoruz.

CRM nedir?

CRM, kuruluşların müşteri ilişkilerini yönetmek, izlemek ve iyileştirmek için ihtiyaç duyduğu sistem, süreç ve stratejilerin bir koleksiyonudur. Adından da anlaşılacağı gibi, müşterilerinizi elde tutmak için onları yönetme yöntemidir.

CRM'deki sistemler ve süreçler, satış takımlarının müşterilerin ihtiyaçlarını, tercihlerini ve sorunlu noktalarını, kuruluşunuzla nasıl etkileşimde bulunduklarını vb. tam olarak bilmeleri için önemlidir. Bu bilgiler, müşterilerin mutlu ve memnun kalmalarını sağlamak için kişiselleştirilmiş pazarlama, satış ve destek stratejileri oluşturmanın anahtarıdır.

Şimdi, bir elektronik tablonun bile tüm bunları yönetmenize yardımcı olabileceğini iddia edebilirsiniz.

Biz aynı fikirde değiliz!

Excel sayfası veya başka herhangi bir elektronik tablo, yalnızca içine girdiğiniz bilgileri saklayabilir. Bu, manuel olarak yönetilmesi ve izlenmesi zor olan statik bir veri bankasıdır.

Bir CRM sistemi, basit veri girişi ve kayıt tutmanın çok ötesine geçer. Aşağıdakileri yapmanızı sağlayan dinamik ve otomatik bir sistemdir: birden fazla hesabı yönetin

mevcut müşteri çağrı iş akışlarını kolaylaştırın

potansiyel müşterileri puanlayın, düzenli iletişim kurduğunuz kişileri sıcak potansiyel müşterilere dönüştürün

tetikleyici e-postaları kişilere gönderin

faiz gösteren müşterileri hatırlatın

müşteri yönetimini daha zaman verimli hale getirin

B2B veya B2C kuruluşu, hizmet işi, kurumsal veya CRM kullanan bir startup olsanız da, tüm müşteri iletişimlerinizi izlemek ve en iyi hizmeti sunmak için bu yazılıma ihtiyacınız var.

CRM'nin avantajları

CRM, boyutları, hedef pazarları veya sektörleri ne olursa olsun, her tür büyük ve küçük işletme için sayısız avantaj sunar:

Müşteri verilerini merkezileştirir , etkileşimlere, tercihlere ve satın alma geçmişine kolay erişim sağlar

Müşteri anlayışını geliştirir, kişiselleştirilmiş iletişim ve hedefli pazarlama kampanyaları sağlar

Süreçleri kolaylaştırır , çalışan verimliliğini artırır ve takımlar arası işbirliğini geliştirir

Otomatikleştirilmiş iş akışları ve görev yönetimi sayesinde verimliliği artırır ve manuel iş yükünü azaltır

Analitik yoluyla değerli müşteri bilgileri sağlayarak, satış ve pazarlama stratejileri için veriye dayalı karar vermeyi mümkün kılar

Tüm bunlar bir araya geldiğinde satışların artması, müşteri memnuniyetinin iyileşmesi ve mutlu müşterilerin uzun vadeli sadakatini kazanmanız sağlanır.

10 CRM İpucu ve Püf Noktası

CRM süreçlerinizi optimize etmek ve kârınızı artırmak için en iyi 10 CRM ipucu ve püf noktasını içeren bir liste hazırladık.

İpucu #1: Müşteri yolculuğunuzu haritalandırın

Bir CRM yöneticisi olarak, müşterilerinizin markanızla olan yolculuğunun her adımını anlamak çok önemlidir. Her müşterinin yolculuğu farklı olacaktır.

Örneğin, bir e-ticaret şirketiyseniz, müşterilerinizin tipik yolculuğu web sitenize veya uygulamanıza gelmek, ürünlere göz atmak, sepetlerine öğeler eklemek, öğeleri favorilere eklemek, sipariş vermek, sipariş onayını almak ve sipariş durumunu kontrol etmek olabilir. Bazı potansiyel müşteriler sosyal medya gönderilerinizi veya reklamlarınızı bulabilir ve ardından web sitenize ulaşabilir.

CRM yazılımı, bu yolculuğu haritalandırmanıza yardımcı olur ve alıcılarınızla etkileşim kurmak için temas noktalarını ve fırsatları belirlemenizi sağlar. Müşterinin farkındalıktan sadakate kadar olan deneyimini görselleştirerek, CRM satış stratejilerinizi her aşamada ihtiyaçlarına göre uyarlayabilirsiniz.

İpucu #2: Kuruluşunuzun CRM hedeflerini anlayın

CRM stratejilerini uygulamaya koymadan önce, bunları kuruluşunuzun genel hedefleriyle uyumlu hale getirmek çok önemlidir.

İster satışları artırmak, ister müşteri memnuniyetini iyileştirmek, ister satış hunisini ve marka sadakatini geliştirmek olsun, bu hedefleri anlamak, CRM çabalarınızın odaklı ve etkili olmasını sağlar ve işiniz için ölçülebilir sonuçlar elde etmenizi sağlar.

Yıllık tekrarlanan gelirleri artırmak için bir yazılım şirketinde çalıştığınızı hayal edin. Bu hedefi destekleyen CRM stratejileri oluşturacaksınız; sosyal medyada basit bir marka bilinirliği kampanyasına büyük yatırım yapmak yerine, ek satışları, yenilemeleri ve müşteri yönlendirmelerini artıran faaliyetler.

İpucu #3: Süreçleri basit tutun ve geri kalanını otomatikleştirin

Teknoloji sayesinde, müşteri ilişkilerini yönetme ve geliştirme fırsatları sonsuzdur. Bu olanakların etkisiyle kolayca kendinizi kaptırabilirsiniz.

Süreçlerinizi basit tutmaya çalışın ve hoş geldiniz e-postaları, satın alma sonrası e-postalar ve geri bildirim anketleri gibi tekrarlayan veya zaman alan görevleri otomatikleştirin. CRM'nizde, güncellemeleri kaydetmek, anlaşma durumunu değiştirmek, devretmeleri başlatmak vb. için özel otomasyonlar oluşturmak için birçok fırsat bulacaksınız

ClickUp Otomasyonları ile devirleri, durum güncellemelerini otomatikleştirin ve öncelikleri yeniden düzenleyin

ClickUp Otomasyonlarını kullanarak, boru hattınızın her aşaması için görevleri otomatik olarak atayın, en son etkinliğe göre anlaşma durum güncellemelerini tetikleyin ve öncelikleri değiştirerek takımınıza bir sonraki adımda odaklanacakları konuları bildirin. En iyi yanı ne mi? Programlama uzmanlığına ihtiyacınız yok. Görsel otomasyon oluşturucu, bunu kısa sürede yapmanıza yardımcı olacak.

ClickUp Otomasyon ile yoğun iş yükünü ortadan kaldırın ve iş akışlarınızı kolaylaştırın

Bu sizin için uygun değilse, ClickUp Brain 'in yapay zeka yeteneklerini kullanarak doğal dil ile özel otomasyonlar oluşturmayı deneyin. Örneğin, "anlaşma SQL'den Demo/Toplantı'ya geçtiğinde atanan kişiyi John olarak değiştir" talimatını verebilirsiniz

ClickUp Brain ile basit İngilizce kullanarak özel otomasyonlar oluşturun

Satış görüşmelerinizi kaydeden ve transkripsiyonunu yapan, ayrıca bilgileri akıllıca özetleyerek notlar halinde referans olarak sunan AI not alma asistanlarını da kullanabilirsiniz. Böylece, strateji oluşturma ve büyümeyi sağlama gibi yüksek değerli faaliyetlere odaklanmak için daha fazla zaman kazanabilirsiniz.

Eğlenceli bir bilgi: ClickUp Brain, toplantı notlarınızı özetlemenize ve analiz etmenize de yardımcı olabilir!

Güçlü bir CRM yazılımı, yanıtları izlemenize ve hatta potansiyel müşterilere otomatik olarak puanlar atamanıza da yardımcı olacaktır.

Örneğin, ClickUp'ın CRM Proje Yönetimi Yazılımı, devretmeleri otomatikleştirmenize, etkileşimlerine göre iletişim durumlarını tetiklemenize ve kritik hesaplar hakkında takımınızı uyarmak için öncelikleri değiştirmenize yardımcı olan bir araçtır.

ClickUp'ın CRM Proje Yönetimi Yazılımı ile CRM süreçlerinizi ve iş akışlarınızı basitleştirin

Satış boru hatlarından müşteri etkileşimine, girişimlerden satış fırsatlarına ve siparişlere kadar her şeyi tek bir çözümde yönetmenize yardımcı olur. Müşteri verilerinizi Kanban, Takvim, Pano ve Liste gibi 15'ten fazla özel ClickUp görünümünde tek bir yerde görselleştirin.

Liste görünümü: Potansiyel müşteriler, anlaşmalar, hesaplar, kişiler ve daha fazlasını içeren tüm CRM verilerinizin genel bir özetini sunar. Bu listeyi kolayca sıralayabilir ve filtreleyerek satış boru hattındaki belirli müşteri segmentlerine veya aşamalara odaklanabilirsiniz

ClickUp'ın 15'ten fazla esnek görünümüyle satış süreçleri, müşteri etkileşimi ve siparişler dahil her şeyi yönetin

Pano görünümü: Müşterilerinizi, görevlerin durumlarına göre dikey olarak gruplandırılmış Kanban tarzı bir panoda sunun. Bu, satış boru hattınızı görsel olarak gösterir ve anlaşmaların ilk temastan kapanışa kadar nasıl ilerlediğini görmenizi sağlar

Takvim görünümü: Tüm müşteri toplantılarınızı ve önemli tarihleri takvim biçiminde izler. Böylece, planlanmış bir aramayı veya bir müşteri ile ilgili takibi bir daha asla kaçırmazsınız. Toplantılarınızı diğer görevlerle birlikte görselleştirmek, zamanınızı etkili bir şekilde planlamanıza ve müşteri etkileşimlerine öncelik vermenize de yardımcı olur

Tablo görünümü: Tüm müşteri bilgilerinizi dikey sütunlar içeren bir elektronik tablo biçiminde düzenler. Her sütun, iletişim bilgileri, anlaşma boyutu veya müşteri yaşam döngüsü aşaması gibi farklı bir veri noktasını temsil edebilir. Bu, müşteri verilerini verimli bir şekilde karşılaştırıp analiz etmenize ve eğilimleri veya kalıpları belirlemenize olanak tanır

Gantt görünümü ve İş Yükü görünümü gibi ek görünümler, özellikle karmaşık projelerde bağımlılık ve kapasite yönetimi için yararlıdır. Bu görünümler birlikte, genel CRM durumunuzu hızlı bir şekilde anlamanıza ve dikkat edilmesi gereken alanları belirlemenize yardımcı olabilir.

Özelleştirilebilir ClickUp Gösterge Panelleri ile en önemli müşteri metriklerinizi tek bir yerden takip edin

ClickUp'ın 50'den fazla gösterge paneli bileşeni, müşteri ömür boyu değeri, ortalama anlaşma boyutları, NPS puanları, son etkileşim ve diğer önemli metrikleri daha ayrıntılı bir şekilde izlemenize yardımcı olur.

Bir CRM sistemi, müşteri bilgilerini doğru ve güncel tutarsanız işini iyi yapabilir. Her müşteri hakkında yeni bilgiler aldıkça, CRM sisteminizi adres, e-posta, etkileşimler, satın alma geçmişi, sorunlu noktalar ve tercihler gibi müşteri bilgileriyle düzenli olarak güncelleyin.

CRM veritabanınızı güncel tutarak, müşterilerinizin ilgisini çeken kişiselleştirilmiş deneyimler sunabilir ve onları beslemek için bilinçli ve güvenilir kararlar alabilirsiniz.

Ve tahmin edin ne oldu! ClickUp'ın Basit CRM Şablonu tam da bunun için oluşturuldu. Bu şablon, satış ve pazarlama takımlarının müşteri verilerini yönetmesi ve tek bir yerde güncel ve birleşik tutması için yeni başlayanlar için uygun bir çerçevedir.

Bu Şablonu İndirin ClickUp'ın Basit CRM Şablonu ile tüm iletişim bilgilerinizi tek bir yerden takip edin

Kişilerinizle ilgili tüm bilgileri tek bir yerden izlemek için özel durumlar ve özel alanlar ekleyin. E-posta adresi, Şirket, Disqualification Nedeni, Aşama ve Kaybetme Nedeni gibi 8 farklı özel öznitelik kullanarak müşterilerle ilgili önemli bilgileri kaydedin ve müşteri verilerini kolayca görselleştirin.

Bu CRM şablonu, her bir müşteri etkileşiminin kapsamlı bir görünümünü sunarak takımınızın daha iyi, veriye dayalı kararlar almasını sağlar.

İpucu #5: Mobil olun

Her şeyin mobil cihazlardan erişilebilir olması gereken dijital öncelikli bir dünyada yaşıyoruz. Bu nedenle CRM sisteminiz de hareket halindeyken erişilebilir olmalıdır.

CRM platformunuza mobil erişimi etkinleştirin. Bu, takımınızın müşteri ilişkilerini izlemesine, güncellemesine ve yönetmesine ve kritik verilere her zaman, her yerden erişmesine olanak tanır.

Mobil CRM, seyahat ederken bile takımınızın bağlantıda kalmasını ve hızlı yanıt vermesini sağlar. Çalışanlara ve müşterilere benzersiz deneyimler sunar.

İpucu #6: Müşteri başarı yöneticileri işe alın

Rakiplerinizden öne çıkmak için, müşterilerinizin ihtiyaçlarını ve sorunlarını anlayarak onlara özel müşteri desteği ve hizmet sunmalısınız. Özel müşteri başarı yöneticileriyle iyi tasarlanmış bir CRM stratejisi, müşteri etkileşimlerini izlemenize ve anahtar hesaplarınızı daha iyi yönetmenize yardımcı olacaktır.

Müşteri başarı yöneticisi, anahtar hesaplarla iletişim halinde kalmak, müşterilerin dönüm noktalarını izlemek, periyodik incelemeler yapmak ve müşterilerin işiniz veya markanızla gelecekteki etkileşimlerini haritalamakla sorumludur. Bu, müşteri tutma, gelir artışı ve marka sadakati ile sonuçlanacaktır.

İpucu #7: CRM'yi oyunlaştırın

Satış temsilcilerinin ve hesap yöneticilerinin işlerinin büyük bir kısmı, takip e-postaları göndermek, veri sayfalarını veya CRM sistemlerini güncellemek ve sunumlar, raporlar ve pazarlama materyallerini paylaşmaktan oluşur. Tüm bunlar hızla sıkıcı hale gelebilir ve çalışanlarınızın verimlilik ve bağlılık düzeylerini etkileyebilir.

Satış temsilcilerinizi ve hesap takımlarınızı müşterilerinizle daha iyi etkileşim kurmaya motive etmek için, işlerinin sıradan veya tekrarlayan faaliyetlerini oyunlaştırın. Hedeflerin gerçekleştirilmesi için rozetler ve ödüller vererek ve sağlıklı bir rekabet ortamı yaratmak için puanlar vererek, satış takımınızı sıkıcı görevleri tamamlamaları için teşvik edebilir ve motive edebilirsiniz. Oyunlaştırma, tekrarlayan görevleri takımınız için daha eğlenceli hale getirmeye yardımcı olur.

İpucu #8: Veri yinelemelerini yönetin

Kuruluşların müşteri verilerini saklarken karşılaştıkları en büyük zorluklardan biri, verilerin çoğaltılmasıdır. Müşteri verilerinin birden fazla yerde saklanması, müşteri davranışları, tercihleri ve alışkanlıkları hakkında doğru analizler yapmayı ve içgörüler elde etmeyi zorlaştırır.

Güçlü bir CRM yazılımı, yinelenen girdileri otomatik olarak ayıklayabilir ve birden fazla kaynaktan toplanan işlevler arası verilerden doğru raporlar oluşturabilir. Müşteri listelerinizin yinelemelerden arındırılmış olduğunu düzenli olarak kontrol edin.

İpucu #9: CRM'inizi entegre edin

Tüm iş süreçlerinizi, potansiyel müşteri oluşturma, pazarlama faaliyetleri ve yeni müşteri kazanımından finansmana, insan kaynakları yönetimine ve hesap yönetimine kadar tek bir sistemden izleyebildiğinizi hayal edin. Ne kadar harika olurdu?

Güçlü bir CRM sistemi, müşteri bilgilerinin tek bir görünümünü oluşturmak için ERP'ler, muhasebe yazılımları ve pazarlama otomasyon platformları gibi diğer araçlarla entegrasyon ve otomasyon yeteneklerine sahiptir. Tüm iş süreçleriniz için tek bir bilgi kaynağına sahip olmak, iş akışlarınızı basitleştirebilir ve satış ve pazarlama taktiklerinizi uygulamaya koyma süresini önemli ölçüde azaltabilir.

Bu nedenle, kalıcı müşteri ilişkileri kurmak için CRM pazarlama yazılımına yatırım yapmalısınız.

İpucu #10: Geri bildirim toplayın

Geri bildirim formları, derecelendirme sistemleri, e-posta anketleri veya sosyal dinleme gibi çeşitli kanallar aracılığıyla mevcut müşterilerinizden geri bildirim toplayın ve analiz edin. Bu, müşterilerinizin tercihleri, beklentileri ve memnuniyet düzeyleri hakkında değerli bilgiler edinmenizi sağlayabilir.

ClickUp Formlarını kullanarak müşteri geri bildirimlerini toplayın ve bunları eyleme geçirilebilir görevlere dönüştürerek CRM stratejinizi güçlendirin

ClickUp'ın Form Görünümü, çeşitli kanallardan müşteri geri bildirimlerini toplamak ve analiz etmek için güçlü bir araç olabilir. İşte size nasıl yardımcı olabileceği:

Özel geri bildirim formları oluşturun: İhtiyacınız olan belirli geri bildirimleri almak için formlar tasarlayın. Çoktan seçmeli, açılır menüler, metin kutuları ve derecelendirme ölçekleri gibi çeşitli alan türlerini kullanın. Bu formları e-posta anketleri, destek etkileşimlerinden sonra geri bildirim veya ürün incelemeleri için özelleştirin. Koşullu mantık ile daha derinlemesine analiz yapın ve yanıtların kalitesini artırın

Geri bildirim toplama işlemini merkezileştirin: ClickUp formlarını doğrudan web sitenize yerleştirin, e-postalardaki bağlantılar aracılığıyla paylaşın veya sosyal medya platformlarıyla entegre edin. Bu, müşterilerin tercih ettikleri kanal üzerinden kolayca geri bildirimde bulunmalarını ve tüm yanıtların ClickUp içinde tek bir merkezi konumda birleştirilmesini sağlar

Geri bildirim analizini kolaylaştırın: Yerleşik raporlama özellikleriyle yanıtları analiz edin. Belirli sorulardaki eğilimleri görebilir, ortak temaları belirleyebilir ve sorunları sıklık veya önem derecesine göre önceliklendirebilirsiniz

Geri bildirim eylem öğelerini atayın ve izleyin: Geri bildirimleri izlenebilir : Geri bildirimleri izlenebilir ClickUp Görevlerine dönüştürün ve takip için ilgili takım üyelerine atayın. ClickUp içindeki görev tartışma konularındaki güncellemelerle ilerlemeyi izleyin, geri bildirimlerin somut eylemlere ve iyileştirmelere yol açmasını sağlayın

Bu geri bildirimleri ürünlerinizi, hizmetlerinizi ve genel müşteri deneyimini iyileştirmek için kullanın. Bu, müşterilerinize onları dinlediğinizi ve uyum sağladığınızı gösterir. Bu geri bildirimleri müşteri etkileşimlerini kişiselleştirmek için de kullanabilirsiniz.

ClickUp ile CRM Yeteneklerinizi Geliştirin

Etkili müşteri ilişkileri yönetimi, işlerin gelişmesi için çok önemlidir. Müşterilerinizin yolculuğunu haritalamaktan süreçleri otomasyona kadar, bu blog yazısı müşteri ilişkilerinizin kalitesini artırmak için 10 faydalı CRM ipucu sunar.

Bu stratejileri uygulamak ve ClickUp gibi yazılımları kullanmak, verileri merkezileştirmenize, iş akışlarını basitleştirmenize ve müşteri ilişkilerini geliştirmenize yardımcı olabilir.

ClickUp, bir CRM aracından daha fazlasıdır; CRM takımlarının müşteri ilişkilerini kolayca yönetmesini sağlayan dinamik bir çözümdür.

CRM yaklaşımınızda devrim yaratmaya ve işinizde sürdürülebilir büyüme sağlamaya hazır mısınız?

Müşteri memnuniyetini artırmak ve müşterilerin favorisi olmak için bugün ClickUp'a kaydolun!